10 برامج ذكية لإدارة العملاء الدائمين للفوترة في عام 2025

اسأل أي وكالة أو مستشار، وسيخبرك أن اكتساب عملاء جدد يكلف أكثر بكثير من الاحتفاظ بالعملاء الحاليين. إذا كان فريقك لا يدير أعمال العملاء الجارية بنشاط أو يركز على رضا العملاء، فسوف يظهر ذلك في النهاية - خاصة في تدفقك النقدي. يؤثر هذا النقص في الهيكلية على رضا العملاء وفي النهاية على إيراداتك.

في الواقع، قد يكلف اكتساب عميل جديد ما بين خمسة إلى سبعة أضعاف تكلفة الاحتفاظ بعميل حالي. ​

لتحسين اتفاقيات التوكيل وإدارة التوكيلات بكفاءة للوكالات الإبداعية، إليك قائمة مجمعة بأفضل برامج إدارة التوكيل لمساعدتك في التعامل مع أعمال العملاء المتكررة والحفاظ على علاقات طويلة الأمد مع العملاء.

فيما يلي مقارنة سريعة بين أفضل برامج إدارة الأتعاب لمساعدتك في اختيار البرنامج المناسب بناءً على الميزات الرئيسية والميزات الإضافية والأسعار وتقييمات المستخدمين.

أداة أفضل ميزة حالة الاستخدام الأساسية الأسعار ClickUp المستندات والقوالب وتتبع الوقت ولوحات المعلومات في مساحة عمل واحدة إدارة التوكيلات + تنفيذ المشاريع في منصة تعاونية واحدة مجاني إلى الأبد؛ التخصيص متاح للمؤسسات Accelo دورة حياة كاملة من عرض الأسعار إلى الدفع مع بوابات العملاء أتمتة عمليات الفوترة والتتبع وعمليات العملاء من البداية إلى النهاية أسعار مخصصة Scoro لوحات معلومات مالية وتتبع الهامش الوكالات التي تدير الميزانيات والتوقعات والربحية إلى جانب مشاريع التوكيل ابتداءً من 23.90 دولارًا شهريًا لكل مستخدم Paymo تتبع الوقت المباشر + الفواتير المتكررة ربط الساعات القابلة للفوترة بفواتير التوكيل الآلية مع تتبع المهام مجاني؛ مدفوع من 5.90 دولار شهريًا FunctionFox CEO Desktop + تتبع ميزانية الأتعاب الفرق الإبداعية التي تتعامل مع العملاء المتكررين مع التركيز على الساعات والنطاق وإعداد التقارير ابتداءً من 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم خطة Toggl جداول زمنية للفريق مع السعة والجدولة المرئية فرق صغيرة تنسق عبء العمل عبر مشاريع التوكيل بوضوح مجاني؛ مدفوع من 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم Hubstaff تتبع الوقت مع مراقبة الإنتاجية الفرق المكتبية التي تتعقب ساعات العمل والأنشطة والميزانية على أساس التعاقدات مجاني؛ مدفوع من 5 دولارات شهريًا لكل مستخدم Wrike أذونات متقدمة + ذكاء اصطناعي + توقع المخاطر فرق المؤسسات التي تحتاج إلى سير عمل آمن وقابل للتطوير مجاني؛ مدفوع من 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم Zoho Projects تتبع المهام والميزانية باستخدام مساعد الذكاء الاصطناعي الفرق الصغيرة التي تحتاج إلى تتبع الوقت والمهام والفواتير بأسعار معقولة مجاني؛ مدفوع من 4 دولارات شهريًا لكل مستخدم Proposify إنشاء العروض + التحليلات + التوقيع الإلكتروني فرق المبيعات والعملاء التي تدير العروض والتجديدات وعروض التوكيل ابتداءً من 29 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

ما الذي يجب أن تبحث عنه في برنامج إدارة الأتعاب لتعزيز العلاقات مع العملاء؟

يمكن أن يساعدك اختيار برنامج إدارة التوكيلات المناسب في بناء علاقات طويلة الأمد مع العملاء وإنشاء سير عمل سلس.

أكبر صعوبة عند التعامل مع العملاء الدائمين هي أن جميع المعلومات موضوعة في جداول بيانات، مما يجعل من الصعب اتخاذ قرارات مستنيرة. لذا، من الأفضل البحث عن ميزات تبسط عملية إعداد فواتير الأتعاب، وتحسن إدارة التدفق النقدي، وتقلل المهام الإدارية المرتبطة بالعمل المستمر للعملاء.

إليك ما يجب إعطاؤه الأولوية لوضع استراتيجيات ناجحة للاحتفاظ بالعملاء:

✅ تتبع ميزانيات الأتعاب، راقب استخدام الأتعاب، وأنشئ هيكل دفع مع ضبط تنبيهات للساعات غير المستخدمة أو الحدود التي تقترب من الانتهاء✅ ادمج تتبع الوقت مع الفوترة لإنشاء فواتير تلقائيًا للمهام المكتملة✅ أتمتة عملية الفوترة مع دعم نماذج مختلفة من الخدمات الاحتياطية، بما في ذلك الخدمات الاحتياطية ذات السعر الثابت أو الدائمة✅ الوصول إلى رؤى في الوقت الفعلي من خلال لوحات المعلومات التي تعرض الاستخدام والأداء وبيانات العملاء✅ تقديم بوابة موجهة للعملاء لتحسين الشفافية وتعزيز رضا العملاء

💡 نصيحة احترافية: هل تعاني من دخل غير متوقع كاستشاري؟ كيف تعمل عقود الخدمات المستمرة للاستشاريين توضح لك كيفية ضمان دخل ثابت ومتكرر من خلال إعداد عقد خدمات مستمرة مناسب.

أفضل 10 برامج لإدارة الأتعاب

كيف نراجع البرامج في ClickUp يتبع فريق التحرير لدينا عملية شفافة ومدعومة بالبحوث ومحايدة تجاه الموردين، لذا يمكنك الوثوق في أن توصياتنا تستند إلى القيمة الحقيقية للمنتج. فيما يلي ملخص مفصل لكيفية مراجعة البرامج في ClickUp.

تتكامل أفضل حلول إدارة الأتعاب مع أدوات إدارة المشاريع الخاصة بك، وتقوم بأتمتة تتبع الوقت، وتوفر رؤى في الوقت الفعلي حول استخدام الأتعاب.

إليك 10 أدوات توفر كل ذلك وأكثر.

1. ClickUp (الأفضل لإدارة التوكيلات بكفاءة وسير عمل الفريق بسلاسة)

يعد دمج برنامج إدارة الأتعاب مع نظام إدارة المشاريع أمرًا بالغ الأهمية. ومع ذلك، لا تزال العديد من الوكالات تواجه ثغرات عندما تكون المعلومات الأساسية موزعة على أدوات مختلفة.

يعمل ClickUp على سد هذه الفجوة من خلال تحويل مساحة عمل إدارة المشاريع الخاصة بك إلى مركز إدارة عقود خدمات متكامل الوظائف ضمن منصة واحدة. وإليك كيفية تضافر جميع الميزات معًا.

قم بمواءمة فريقك مع ClickUp Docs

يجب أن تعكس كل فترة احتفاظ بالعميل الخدمات المحدثة والنتائج المتوقعة والأسعار وشروط الاحتفاظ بالعميل لضمان التوافق بين فريقك والعميل. يجعل ClickUp Docs من السهل إنشاء اتفاقيات الاحتفاظ بالعميل ومراجعتها ومشاركتها من مساحة العمل الخاصة بك.

يمكنك بسهولة إنشاء الاتفاقيات وتحديثها وإرسالها خلال كل فترة احتفاظ باستخدام ClickUp Docs

يمكنك ربط كل مستند بالمهام والجداول الزمنية ذات الصلة من أجل تعاون غني بالسياق.

قم بتوحيد عملياتك باستخدام قوالب ClickUp

بمجرد إنشاء نموذج التوكيل الخاص بك، يمكنك إنشاء قوالب ClickUp للتأهيل أو حزم الخدمات أو خطط المشاريع. تعمل هذه الطريقة على توحيد سير العمل بين العملاء وتقليل الجهد اليدوي وتساعد فريقك على التركيز على التنفيذ بدلاً من الإعداد.

💡 نصيحة احترافية: إذا كنت ترغب في ضمان الحماية القانونية للمستشارين والعملاء، فإن نموذج اتفاقية الاستشارات من ClickUp هو الخيار الأمثل. احصل على نموذج مجاني قم بتنظيم علاقات العملاء دون الحاجة إلى البدء من الصفر في كل مرة باستخدام نموذج اتفاقية الاستشارات من ClickUp

يعمل هذا النموذج الاستشاري على توحيد الشروط المتعلقة بالنطاق والمدفوعات والمسؤوليات، مما يساعد على تقليل سوء الفهم ووضع الأساس لعلاقة سلسة ومهنية.

تتبع مدخلات فريقك باستخدام ClickUp Time Tracking

بعد وضع سير العمل الخاص بك، حان الوقت لمراقبة الساعات التي تقضيها في العمل المستمر للعملاء. تسجل ميزة تتبع الوقت في ClickUp الساعات مباشرةً ضمن المهام، مما يساعدك على إنشاء فواتير تلقائيًا تعكس الجهد الفعلي.

سجل كل دقيقة قابلة للفوترة لإنشاء الفواتير بشكل صحيح باستخدام ميزة تتبع الوقت في ClickUp

هذه الخطوة مهمة للغاية لضمان أن يدفع العملاء مقابل الأعمال المنجزة، وألا تضيع أي ساعات غير مستخدمة.

تجنب الإرهاق مع ClickUp Views

ستحتاج إلى إعادة توزيع الوقت المتبقي أو النطاق الترددي مع تطور العقود أو انتهائها. تتيح لك ميزة Workload and Box View من ClickUp إعادة توازن وقت فريقك، وتجنب الفجوات في الإنتاجية والحفاظ على كفاءة موظفي مشاريع الاحتفاظ.

قم بإدارة نطاق عمل الفريق ونقل الجهود بين عقود التوكيل باستخدام عرض حجم العمل من ClickUp

قسّم المهام وشارك التعليقات باستخدام ClickUp Tasks والتعاون المباشر

بمجرد بدء مشاريعك، استخدم ClickUp Tasks لتقسيم كل مخرجات المشروع، وتعيين التبعيات، وتحديد أولويات العمل خلال فترة التعاقد. نظرًا لأن كل مهمة مرتبطة بوثائقك وجداولك الزمنية وسجلات الوقت، فإن فريقك يعرف دائمًا ما هي الخطوة التالية.

مع مواءمة الموارد والمهام الجارية، ستحتاج إلى ضمان بقاء الجميع على اتصال.

سواء كان ذلك فريقك الداخلي أو العاملون المستقلون أو العملاء، فإن أدوات التعاون في ClickUp —التحرير المباشر والتعليقات على المهام والتحديثات في الوقت الفعلي— تدعم التواصل المستمر عبر جميع الأعمال الجارية.

اعمل مع زملائك بسلاسة ضمن منصة واحدة بفضل ميزات التعاون في ClickUp

احصل على تقدم شامل للمشروع بفضل لوحات معلومات ClickUp

أخيرًا، مع تقدم العمل، تصبح الرؤية أمرًا ضروريًا. توفر لوحات معلومات ClickUp رؤى في الوقت الفعلي حول استخدام التوكيلات والنتائج المتوقعة والوقت المتتبع وتحديثات الحالة - مما يساعدك على إظهار القيمة وتحسين رضا العملاء.

احصل على رؤية في الوقت الفعلي لاستخدامات التوكيل وحالة المشاريع باستخدام لوحات معلومات ClickUp

إليك دليل سريع لاستخدام لوحات معلومات ClickUp لتحقيق أقصى قدر من الإنتاجية.

يعد ClickUp للمستقلين طريقة أخرى مفيدة لتنظيم مشاريع العملاء وإدارة المخرجات الجارية والحفاظ على التحكم في سير عمل المستقلين. من نماذج الاستقبال إلى تتبع الوقت والأتمتة، يمكن للمستقلين تبسيط كل جزء من عمل العملاء دون الحاجة إلى التبديل بين الأدوات.

💡 نصيحة احترافية: هل تريد التعامل مع عدة عملاء دون إخفاق؟ يساعدك أفضل برنامج لإدارة المشاريع للمستقلين في العثور على الأدوات اللازمة للبقاء منظمًا والالتزام بالمواعيد النهائية والحفاظ على سير كل مشروع على المسار الصحيح.

💜 مكافأة: ClickUp Brain Max : عزز عمليات التوكيلات باستخدام Talk to Text حوّل كل نقطة اتصال مع العميل إلى فواتير واضحة. باستخدام Brain Max على سطح المكتب، استخدم Talk to Text لتسجيل مكالمات العملاء والاجتماعات اليومية والملاحظات الصوتية، ثم قم على الفور بما يلي: أنشئ مهام مع المكلفين بها وتواريخ الاستحقاق والمستشارين المرتبطين بها

صياغة محاضر الاجتماعات وتحديثات SOW وملخصات الأتعاب الشهرية

قم بإنشاء عناصر إجراءات تلقائيًا للموافقات على التجاوزات والتحضير للتجديد

أضف إدخالات الوقت إلى العميل/المشروع المناسب أثناء التحدث النتيجة: عمليات تسليم أكثر نظافة، وفواتير دقيقة، وتقارير نهاية الشهر أسرع - دون الحاجة إلى استخدام جداول البيانات.

أفضل ميزات ClickUp

قم بصياغة اتفاقيات التوكيل ومراجعتها ومشاركتها باستخدام ClickUp Docs، مع ربط المهام والجدول الزمني

قم بإنشاء قوالب مخصصة لمشاريع التوكيل، وتدفقات التهيئة، وتقديم الخدمات

استخدم ميزة تتبع الوقت المدمجة لتسجيل الساعات، وتجنب الساعات غير المستخدمة، وضمان دقة الفواتير

تعاون في الوقت الفعلي مع العملاء والمقاولين من خلال المستندات والتعليقات ومشاركة المهام

تصور استخدام الخدمات، والجداول الزمنية للتسليم، والأداء من خلال لوحات معلومات قابلة للتخصيص

قيود ClickUp

قد يكون الأمر صعبًا على الفرق الصغيرة التي لا تمتلك فريقًا مخصصًا للتدريب

قد يستغرق إعداد سير عمل المكافآت المعقدة بعض الوقت في البداية

أسعار ClickUp

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2 : 4. 7/5 (أكثر من 9000 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 4000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون عن ClickUp؟

يقول أحد مستخدمي G2:

ClickUp هو حل مخصص لمجموعة متنوعة من المشكلات التي تحتاج شركتي إلى حلها. نحن قادرون على تتبع المشاريع بطريقة فعالة وتعاونية تحافظ على تنظيم الجميع وتوافقهم، مع الاحتفاظ بالمعلومات المهمة التي قد يحتاج أي من مستخدمينا إلى الوصول إليها لإكمال مهمة ما.

ClickUp هو حل مخصص لمجموعة متنوعة من المشكلات التي تحتاج شركتي إلى حلها. نحن قادرون على تتبع المشاريع بطريقة فعالة وتعاونية تحافظ على تنظيم الجميع وتوافقهم، مع الاحتفاظ بالمعلومات المهمة التي قد يحتاج أي من مستخدمينا إلى الوصول إليها لإكمال مهمة ما.

2. Accelo (الأفضل لأتمتة دورة حياة العملية الكاملة من عرض الأسعار إلى تحصيل الأموال)

عبر Accelo

أحد أكبر التحديات في إدارة الأتعاب هو توحيد كل مرحلة من مراحل دورة حياة العميل - الأدوات المتفرقة لتقديم عروض الأسعار، وتتبع المشاريع غير المتصل، وتأخير الفواتير، وجداول البيانات الفوضوية لاستخدام الأتعاب.

هذا التجزؤ يضيع الوقت ويزيد من الأخطاء ويجعل من الصعب تقديم قيمة ثابتة لعملاء التوكيل.

يحل Accelo هذه المشكلات من خلال منصة حقيقية للتسعير إلى الدفع تركز كل شيء - من العروض الأولية واتفاقيات الاحتفاظ إلى تنفيذ المهام وتتبع الوقت والفوترة.

صُمم Accelo خصيصًا كبرنامج استشاري لشركات الخدمات، ويجمع بين العمليات والتسليم والشؤون المالية حتى يتمكن فريقك من إدارة أعمال العملاء الجارية في مكان واحد.

أفضل ميزات Accelo

قم بإدارة اتفاقيات التوكيل وعروض الأسعار ونطاق المشاريع في مكان واحد باستخدام بوابات العملاء وأدوات خط الأنابيب

أتمتة فوترة الأتعاب وتتبع النفقات والفواتير المتكررة مع رؤية كاملة لاستخدام الأتعاب والبيانات المالية

راقب قدرة الفريق وتخصيص الموارد من خلال رؤى الاستخدام

تتبع الوقت باستخدام سجلات وجداول زمنية سهلة الاستخدام، مما يضمن احتساب كل ساعة قابلة للفوترة خلال فترة التوكيل

احصل على رؤى في الوقت الفعلي من خلال لوحات المعلومات المدمجة التي تساعد في توقع حجم العمل

قيود Accelo

منحنى تعلم حاد، خاصة أثناء الإعداد والتكوين

متطلبات الحد الأدنى من المقاعد تجعله أقل مثالية للفرق الصغيرة جدًا

قد تبدو الواجهة مزدحمة عند إدارة سير عمل عدة عملاء

أسعار Accelo

الخطة الاحترافية : أسعار مخصصة

خطة الأعمال : أسعار مخصصة

الخطة المتقدمة: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Accelo

G2 : 4. 4/5 (أكثر من 520 تقييمًا)

Capterra: 4. 5/5 (أكثر من 170 تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون عن Accelo؟

يقول أحد مستخدمي Capterra:

Accelo رائع لأنه يتيح لنا تنظيم جميع معلومات عملائنا في مكان واحد، بما في ذلك الملاحظات والفواتير والمدفوعات والمهام المفتوحة.

Accelo رائع لأنه يتيح لنا تنظيم جميع معلومات عملائنا في مكان واحد، بما في ذلك الملاحظات والفواتير والمدفوعات والمهام المفتوحة.

3. Scoro (الأفضل للرؤية المالية في مشاريع التوكيل)

عبر Scoro

أحد أصعب الجوانب بالنسبة للوكالات التي تتعامل مع اتفاقيات التوكيل ليس تتبع الوقت، بل تتبع الأموال.

وهنا تكمن ميزة Scoro: يدمج هذا البرنامج إدارة المشاريع والرقابة المالية في نظام واحد، مما يمنح المستخدمين رؤية كاملة للإيرادات والتكاليف والوقت المستغرق قبل إصدار الفاتورة.

بدلاً من التلاعب بجداول البيانات والأدوات، يساعدك Scoro في إنشاء عروض الأسعار وتعيين المهام وتتبع الوقت وإنشاء الفواتير - كل ذلك مع مقارنة الميزانيات المخططة بالفعل في الوقت الفعلي.

أفضل ميزات Scoro

تتبع الساعات القابلة للفوترة من خلال تتبع الوقت يدويًا وفي الوقت الفعلي، متزامن عبر المهام وعملاء التوكيل

قم بإنشاء عروض أسعار تتحول تلقائيًا إلى مشاريع منظمة بميزانيات وجداول زمنية محددة

راقب البيانات المالية باستخدام لوحات معلومات قابلة للتخصيص وتقارير في الوقت الفعلي للتكاليف والهوامش واستخدام الخدمات القانونية

توقع حجم العمل والإيرادات باستخدام أدوات التخطيط المالي وتوافر الموارد وتتبع الأرباح

قيود Scoro

منحنى تعلم حاد، خاصة أثناء عملية التهيئة

باهظ الثمن بالنسبة للفرق الصغيرة والمستقلين

تقتصر أدوات إعداد التقارير والأدوات المالية المتقدمة على الخطط الأعلى مستوى

أسعار Scoro

Core : 23.90 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

النمو : 38.90 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

الأداء : 59.90 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Scoro

G2 : 4. 5/5 (أكثر من 400 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 230 تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون عن Scoro؟

يقول أحد مستخدمي G2:

أنا أقدر وظيفة عرض الأسعار في Scoro لأنها تسهل إنشاء عروض أسعار موحدة لعملائنا. تعزز طريقة القوالب كفاءتنا من خلال السماح لنا بالحصول بسرعة وسهولة على تصميمات مشاريع معدة مسبقًا.

أنا أقدر وظيفة عرض الأسعار في Scoro لأنها تسهل إنشاء عروض أسعار موحدة لعملائنا. تعزز طريقة القوالب كفاءتنا من خلال السماح لنا بالحصول بسرعة وسهولة على تصميمات مشاريع معدة مسبقًا.

📖 اقرأ أيضًا: أفضل بدائل Scoro لإدارة المشاريع والمهام

✨ حقيقة ممتعة: في الثمانينيات، تحول عالم التسويق من مجرد اكتساب عملاء جدد إلى بناء علاقات دائمة مع العملاء الحاليين. يركز هذا النهج، المعروف باسم التسويق العلائقي، على رضا العملاء وولائهم باعتبارهما عنصرين أساسيين لنجاح الأعمال على المدى الطويل.

4. Paymo (الأفضل لربط تتبع الوقت بفواتير الأتعاب بشكل سلس)

عبر Paymo

غالبًا ما تعني إدارة مشاريع التوكيلات مواجهة سير عمل مجزأ، خاصةً عندما يتم التعامل مع تتبع الوقت والفوترة في أدوات منفصلة.

يؤدي هذا الانفصال إلى عدم دقة الفوترة، وفقدان ساعات العمل، وتأخير التدفق النقدي. يتميز Paymo بدمج تتبع الوقت وتنفيذ المهام وفوترة الأتعاب في واجهة واحدة واضحة.

على عكس معظم برامج إدارة الأتعاب، يتصل المؤقت المدمج في Paymo مباشرةً بالفواتير، مما يتيح لك تتبع الوقت وتعيين الأسعار القابلة للفوترة وإنشاء فواتير متكررة تلقائيًا دون الحاجة إلى التبديل بين المنصات.

أفضل ميزات Paymo

اربط الساعات القابلة للفوترة بالفواتير باستخدام أداة تتبع الوقت المباشر عبر أجهزة الكمبيوتر المكتبية والأجهزة المحمولة

أتمتة فوترة الأتعاب باستخدام الفواتير المتكررة والتقديرات والمصروفات المتتبعة

تصور الجداول الزمنية وترابط المهام باستخدام مخططات جانت وقوائم المهام وأدوات تخطيط المشاريع

تعاون في المهام، وشارك الملفات، واطلب تعليقات مرئية من خلال أدوات التدقيق المدمجة

قم بتمكين تخصيص الموارد بمرونة باستخدام عروض حجم العمل وجدولة الموظفين وتتبع الإجازات

قيود Paymo

يفتقر إلى ميزات CRM متعمقة لتتبع العلاقات طويلة الأمد لإدارة العملاء

قد يكون التهيئة بطيئًا للفرق غير التقنية نظرًا لوظائفه المتعددة المستويات

ملاءمة محدودة للمؤسسات الكبيرة أو الصناعات عالية التخصص

أسعار Paymo

مجاني

المبتدئ : 5.90 دولار شهريًا لكل مستخدم

المكاتب الصغيرة : 10.90 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

الأعمال: 16.90 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Paymo

G2 : 4. 6/5 (590+ تقييم)

Capterra: 4. 7/5 (690+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون عن Paymo؟

يقول أحد مستخدمي Capterra:

من السهل تتبع الوقت وعرض التقويم على جداول الدوام لتصور يومك. من السهل إنشاء مشروع، ومن الرائع رؤية خيارات عرض مختلفة مثل الجدول أو مخطط جانت، اعتمادًا على الطريقة التي تريد بها تصور المشروع.

من السهل تتبع الوقت وعرض التقويم على جداول الدوام لتصور يومك. من السهل إنشاء مشروع، ومن الرائع رؤية خيارات عرض مختلفة مثل الجدول أو مخطط جانت، اعتمادًا على الطريقة التي تريد بها تصور المشروع.

📖 اقرأ أيضًا: أفضل بدائل ومنافسين لـ Paymo

5. FunctionFox (الأفضل للفرق الإبداعية التي تدير عقود الخدمات بإنفاق عام محدود)

عبر FunctionFox

يعالج FunctionFox التحديات الشائعة المتعلقة بالاحتفاظ بالعملاء من خلال تقديم نظام مبسط مصمم خصيصًا للمهنيين المبدعين الذين يحتاجون إلى الوضوح في تتبع الوقت والميزانية وتحديثات المشاريع.

سواء كنت تتعامل مع حزم خدمات ذات رسوم ثابتة أو فواتير رسوم احتفاظ شهرية، توفر المنصة تتبعًا تفصيليًا لاستخدام الاحتفاظ.

يأتي FunctionFox مزودًا أيضًا بجداول زمنية مدمجة وتذكيرات تلقائية لمساعدتك على البقاء في صدارة فترة الاحتفاظ بالعملاء ومنع إهدار الساعات غير المستخدمة.

أفضل ميزات FunctionFox

تتبع الوقت القابل للفوترة و غير القابل للفوترة بدقة باستخدام جداول الدوام وتتبع الوقت باستخدام ساعة التوقيت

راقب واستدرج تقارير عن استخدام الأتعاب والميزانيات والساعات الفعلية من خلال رؤى سطح المكتب للمدير التنفيذي والتقارير التفصيلية

مركزية اتصالات الفريق من خلال تدوينات المشروع والملاحظات الداخلية

بسّط الإشراف على المشاريع باستخدام قوالب المشاريع وعروض تخصيص الموارد وتتبع الحالة في الوقت الفعلي

أرسل التقديرات وقم بإنشاء الفواتير بناءً على المهام المكتملة أو هياكل التوكيل المحددة مسبقًا

قيود FunctionFox

تكامل محدود مع أطراف ثالثة وعدم وجود واجهة برمجة تطبيقات مفتوحة لسير العمل المخصص

لا توجد أدوات خاصة بـ Agile مثل لوحات Kanban أو Scrum

منحنى التعلم للفرق غير المعتادة على حلول برامج إدارة الأتعاب المستقلة

أسعار FunctionFox

كلاسيكي : 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

Premier : 18 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

داخلي: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات FunctionFox

G2 : 4. 3/5 (أكثر من 50 تقييمًا)

Capterra: 4. 5/5 (أكثر من 190 تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون عن FunctionFox؟

يقول أحد مستخدمي G2:

أعجبتني حقًا النظرة العامة على الجدول الزمني. تمكنت من معرفة حجم العمل المخصص لكل موظف من موظفيّ كل يوم من خلال الإشارات المرئية. وقد مكنني ذلك من معرفة الأماكن التي قد تحدث فيها اختناقات أو تأخيرات.

أعجبتني حقًا النظرة العامة على الجدول الزمني. تمكنت من معرفة حجم العمل المخصص لكل موظف من موظفيّ كل يوم من خلال الإشارات المرئية. وقد مكنني ذلك من معرفة الأماكن التي قد تحدث فيها اختناقات أو تأخيرات.

📮 ClickUp Insight: قال ثلث المشاركين في الاستطلاع إنهم مهتمون بشكل خاص باستخدام الذكاء الاصطناعي لتطوير المهارات. على سبيل المثال، قد يرغب أحد أعضاء الفريق غير التقنيين في إنشاء الكود الأساسي لصفحة ويب بمساعدة الذكاء الاصطناعي. في هذه السيناريوهات، تعمل الذكاء الاصطناعي بشكل أفضل عندما تفهم سياق عملك - وهنا تبرز أهمية ClickUp. باعتبارها منصة عمل شاملة، فإن الذكاء الاصطناعي في ClickUp على دراية بمشاريعك ويمكنه اقتراح إجراءات مخصصة أو حتى التعامل مع مهام مثل إنشاء مقتطفات من الكود بسهولة.

💡 نصيحة احترافية: هل تريد تعزيز مصداقيتك والتميز في سوق الاستشارات التنافسي؟ تسلط شهادات الاستشارات لبناء حياتك المهنية، إلى جانب الدعم المستمر، الضوء على الشهادات الأكثر شهرة لتعزيز خبرتك وكسب ثقة العملاء.

6. خطة Toggl (الأفضل للفرق الصغيرة التي تحتاج إلى تخطيط مرئي بسيط ووضوح في الجدول الزمني)

عبر خطة Toggl

عندما تتعامل الفرق الصغيرة مع مهام متداخلة، يحدث السيناريو التالي بشكل شائع: قد تعرف ما يجب القيام به، ولكن لا تعرف متى، ومن سيقوم به، أو كيف سيؤثر ذلك على بقية الفريق.

تم تصميم Toggl Plan لحل هذه المشكلة بالذات من خلال توفير أداة تخطيط عمل جذابة بصريًا تعطي الأولوية للجداول الزمنية والتوافر وملكية المهام.

على عكس برامج إدارة الأتعاب التقليدية أو أدوات تتبع المهام، يبسط Toggl Plan التنسيق مع الجداول الزمنية للفريق وعروض التوافر والجداول الزمنية التي تعمل بالسحب والإفلات.

أفضل ميزات خطة Toggl

تصور أحمال العمل باستخدام الجداول الزمنية للفريق واسحب المهام عبر التقويم لإعادة التعيين أو إعادة الجدولة في ثوانٍ

تتبع توفر الفريق وجداول الإجازات باستخدام عرض السعة لمنع الإرهاق وتحسين الاستفادة

قم بإدارة المهام باستخدام اللوحات والجداول الزمنية المتكررة، مع استكمالها بمراحل وأقسام لمختلف مراحل العمل

شارك الجداول الزمنية للقراءة فقط مع العملاء أو أصحاب المصلحة للحصول على رؤية كاملة دون إرباك سير العمل الداخلي

ادمج مع Toggl Track و Google Calendar للحفاظ على التخطيط وتتبع الوقت متصلين

قيود خطة Toggl

لا توجد تبعيات للمهام، مما يحد من تتبع المسار الحرج

يفتقر إلى ميزات التتبع المالي أو إصدار الفواتير الموجودة في أدوات إدارة الأتعاب

خيارات التخصيص لسير العمل المعقد محدودة مقارنة بأدوات المؤسسات

أسعار خطة Toggl

مجاني

المبتدئ : 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم

بريميوم : 20 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات خطة Toggl

G2 : 4. 6/5 (أكثر من 40 تقييمًا)

Capterra: 4. 7/5 (2,570+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون عن Toggl Plan؟

يقول أحد مستخدمي Capterra:

أستخدم Toggl track بشكل متقطع منذ عدة سنوات، ولكن هذا العام، مع التحول إلى المزيد من المدفوعات على أساس ساعات العمل، أقوم بتتبع كل وقتي. تساعدني التقارير حقًا على فهم طريقة عملي والقدرة على تخطيط عبء العمل والوقت بشكل أفضل قليلاً.

أستخدم Toggl track بشكل متقطع منذ عدة سنوات، ولكن هذا العام، مع التحول إلى المزيد من المدفوعات على أساس ساعات العمل، أقوم بتتبع كل وقتي. تساعدني التقارير حقًا على فهم طريقة عملي والقدرة على تخطيط عبء العمل والوقت بشكل أفضل قليلاً.

📖 اقرأ أيضًا: أفضل بدائل Toggl لتتبع الوقت

7. Hubstaff (الأفضل للفرق المكتبية التي تحتاج إلى تتبع الوقت ومراقبة الإنتاجية)

عبر Hubstaff

عندما تطول مدة المشاريع أو تنخفض إنتاجية الفريق، نادرًا ما يكون ذلك بسبب نقص الجهد، بل عادةً ما يكون بسبب نقص الرؤية.

إليك كيف يحل Hubstaff هذه المشكلة: صُممت هذه الأداة للفرق التي تعمل من المكتب أو عن بُعد، وهي تجمع بين تتبع الوقت ومراقبة النشاط وميزانية المشروع لتمنح المديرين رؤية واضحة حول من يعمل ومتى وكيف يعمل بفعالية.

يسهل Hubstaff إصدار الفواتير بدقة والموافقة على جداول الدوام وتشغيل كشوف المرتبات من خلال عمليات تكامل مثل Gusto أو QuickBooks.

أفضل ميزات Hubstaff

تتبع الوقت عبر أجهزة الكمبيوتر المكتبية والمحمولة وملحق Chrome أو الأكشاك، مع إعدادات لمنع التعديلات اليدوية

التقط مستويات النشاط ، ولقطات الشاشة غير الواضحة، والتطبيقات، وبيانات عناوين URL للحصول على رؤى حول الإنتاجية

استخدم ميزانيات المشاريع والأسعار القابلة للفوترة للتحكم في التكاليف وإخطار المديرين عند الوصول إلى الحدود القصوى

قم بإدارة ساعات العمل الإضافية والاستراحات والإجازات من خلال إعدادات الامتثال القابلة للتكوين

تكامل مع أدوات مثل QuickBooks و Gusto و Trello و Asana وأكثر من 30 أداة أخرى لإصدار الفواتير والأتمتة

قيود Hubstaff

لا يمنع تحديد المواقع الجغرافية عبر الهاتف المحمول تسجيل الدخول خارج مناطق العمل

تفتقر الجداول الزمنية إلى التفاصيل على مستوى المشروع/المهمة ولا تكتشف التداخل بين الورديات

لا حاجة للتحقق البيومتري أو تحقق الوجه للتحقق من ساعة الحضور

أسعار Hubstaff

مجاني

بريميوم: 5 دولارات شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Hubstaff

G2 : 4. 5/5 (أكثر من 1380 تقييمًا)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 1540 تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون عن Hubstaff

يقول أحد مستخدمي G2:

تتبع الوقت مع إثبات العمل. يمكنك تتبع الساعات باستخدام لقطات شاشة اختيارية ومستويات النشاط واستخدام التطبيقات/عناوين URL. إنه مثالي للفرق البعيدة أو العاملين المستقلين الذين يحتاجون إلى الشفافية.

تتبع الوقت مع إثبات العمل. يمكنك تتبع الساعات باستخدام لقطات شاشة اختيارية ومستويات النشاط واستخدام التطبيقات/عناوين URL. إنه مثالي للفرق البعيدة أو العاملين المستقلين الذين يحتاجون إلى الشفافية.

📖 اقرأ أيضًا: أفضل بدائل ومنافسين لـ Hubstaff

8. Wrike (الأفضل للفرق التي تحتاج إلى ضوابط أمان للمشاريع والإدارة على مستوى المؤسسات)

عبر Wrike

إذا سبق لك إدارة مشروع كبير يتضمن العديد من الأجزاء المتحركة، فأنت تعلم مدى السرعة التي يمكن أن تتفاقم بها الأمور — التحديثات الفائتة، والمسؤوليات غير الواضحة، والكثير من الأدوات في المزيج.

وفقًا لـ Gartner، ربما يكون هذا هو السبب في أن الشركات تعتبر حوالي 80٪ من مشاريع تكنولوجيا المعلومات فاشلة.

يساعد Wrike في تنظيم الفوضى. ستقدر الفرق التي تحتاج إلى إشراف قوي، مثل أقسام التسويق وفرق العمليات أو تلك العاملة في الصناعات الخاضعة للتنظيم، عناصر التحكم الإدارية وميزات الأمان.

أفضل ميزات Wrike

قم بإدارة المشاريع باستخدام مخططات جانت ومخططات كانبان والتقويمات والتقارير الديناميكية

اكتب نطاقات العمل باستخدام الذكاء الاصطناعي، وتوقع المخاطر، ولخص المناقشات

قم بتخصيص لوحات المعلومات باستخدام تحليلات مفصلة ومحفزات الأتمتة

قم بتعيين أذونات مستخدم دقيقة وقيود IP و SSO والمصادقة الثنائية

تكامل مع أكثر من 400 أداة، بما في ذلك Adobe Creative Cloud و Salesforce و Slack و Power BI

قيود Wrike

يتطلب تحرير المستندات في الوقت الفعلي برامج خارجية ويفتقر إلى التعاون الأصلي

التكاملات المتميزة (مثل QuickBooks و Salesforce) متاحة فقط في الخطط عالية المستوى

تزيد الإضافات مثل Wrike Lock و Datahub من التكلفة الإجمالية بشكل كبير

أسعار Wrike

مجاني

فريق : 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم

الأعمال : 25 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات : أسعار مخصصة

Pinnacle: أسعار مخصصة

تقييمات وريك ومراجعاته

G2 : 4. 2/5 (أكثر من 3800 تقييم)

Capterra: 4. 3/5 (2,790+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون عن Wrike؟

يقول أحد مستخدمي Capterra:

لقد مكننا Wrike من إنشاء مصدر مركزي للمعلومات وزيادة الشفافية في محفظة مشاريعنا. أدت الأتمتة إلى القضاء على الأنشطة اليدوية، كما أن القدرة على التكامل مع منصات أخرى تعزز الكفاءة.

لقد مكننا Wrike من إنشاء مصدر مركزي للمعلومات وزيادة الشفافية في محفظة مشاريعنا. أدت الأتمتة إلى القضاء على الأنشطة اليدوية، كما أن القدرة على التكامل مع منصات أخرى تعزز الكفاءة.

📖 اقرأ أيضًا: اختبرنا أفضل بدائل ومنافسين لـ Wrike

9. Zoho Projects (الأفضل للفرق الصغيرة التي تحتاج إلى تتبع المهام والميزانية بأسعار معقولة)

عبر Zoho Projects

معظم مديري المشاريع عالقون في حلقة مفرغة من الملاحظات اللاصقة وجداول البيانات و"اجتماع سريع آخر حول حالة العمل".

على الرغم من كل هذا، قد يبدو Zoho Projects تغييرًا منعشًا.

صُمم هذا البرنامج ببساطة، ويحتوي على أساسيات مثل تبعيات المهام وتتبع الوقت وعروض المشروع المرئية - دون الحاجة إلى تعلم معقد.

ما الذي يميزه؟ إنه مناسب للميزانية (4 دولارات فقط لكل مستخدم)، وسهل التعلم، ويحتوي حتى على مساعد ذكاء اصطناعي مدمج باسم Zia لمساعدتك في إدارة المواعيد النهائية واستخلاص الرؤى.

بالإضافة إلى ذلك، يتكامل البرنامج بسلاسة إذا كان فريقك يستخدم بالفعل أدوات Zoho أخرى، مثل CRM أو Books.

أفضل ميزات Zoho Projects

قم بتعيين عدة مستخدمين لكل مهمة مع التبعيات والمهام الفرعية

احصل على رؤى حول البيانات واقتراحات الجدولة من Zia، مساعد الذكاء الاصطناعي

أتمتة المهام المتكررة والموافقات باستخدام سير عمل Blueprint

تتبع الوقت وميزانيات المشاريع واستخدام الموارد من خلال لوحات معلومات مرئية

اعرض المشاريع بتنسيقات Kanban و Gantt والتقويم للحصول على المرونة

قيود Zoho Projects

الدعم عبر الهاتف والمساعدة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع متاحان فقط مع الإضافات المميزة

تقتصر معظم عمليات التكامل مع الجهات الخارجية على نظام Zoho البيئي

الحقول والأدوار المخصصة متاحة فقط في خطة Enterprise

أسعار Zoho Projects

مجاني

بريميوم : 4 دولارات شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: 9 دولارات شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Zoho Projects

G2 : 4. 1/5 (أكثر من 2000 تقييم)

Capterra: 4. 5/5 (أكثر من 800 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون عن Zoho Projects؟

يقول أحد مستخدمي G2:

يحتوي Zoho One على جميع أنواع الوحدات التي قد تحتاجها شركة صغيرة. من إدارة المشاريع إلى الموارد البشرية إلى CRM إلى تسجيل الدخول عبر الإنترنت إلى البريد الإلكتروني والتقويم والاستطلاعات والمزيد. مثالي لنظام شامل. نستخدمه يوميًا لفريقنا بأكمله.

يحتوي Zoho One على جميع أنواع الوحدات التي قد تحتاجها شركة صغيرة. من إدارة المشاريع إلى الموارد البشرية إلى CRM إلى تسجيل الدخول عبر الإنترنت إلى البريد الإلكتروني والتقويم والاستطلاعات والمزيد. مثالي لنظام شامل. نستخدمه يوميًا لفريقنا بأكمله.

📖 اقرأ أيضًا: أفضل برامج تتبع الوقت للمستقلين

🧠 هل تعلم: 87٪ من الشركات تواجه تأخيرًا في السداد — وغالبًا ما يكون السبب هو عدم وضوح الفواتير. توضح لك كيفية إصدار الفواتير للعملاء كيفية الحصول على المدفوعات بشكل أسرع مع عدد أقل من المتابعات.

10. Proposify (الأفضل لفرق المبيعات التي تحتاج إلى عروض مصقولة وقابلة للتتبع)

عبر Prop o sify

إذا سبق لك أن سارعت إلى إعداد عرض في اللحظة الأخيرة في Google Docs وتساءلت عما إذا كان العميل قد فتحه أم لا، فقد يكون Proposify مفيدًا لك.

تم تصميم هذا البرنامج لفرق المبيعات الحديثة التي ترغب في إنشاء عروض أنيقة ومميزة للعلامة التجارية تثير الإعجاب، وتتبع كل تفاعل حتى الثانية.

بالإضافة إلى ذلك، يوفر Proposify رؤية واضحة للعالم المعقد لمتابعة العروض. ستعرف من فتحها، وفي أي قسم توقفوا، ومتى وقعوا.

أفضل ميزات Proposify

تتبع تفاعلات العملاء باستخدام تحليلات المستندات مثل وقت العرض وزيارات الأقسام وعمليات الفتح المتكررة

أنشئ عروضًا أنيقة وتفاعلية مع صور ومقاطع فيديو وجداول أسعار مدمجة

اجمع التوقيعات الإلكترونية الملزمة قانونًا مباشرةً داخل العروض

راقب حالات العروض ومعدلات الإغلاق عبر لوحات معلومات المقاييس وعروض خطوط الإنتاج

قم بالبناء من مكتبة قوالب اتفاقيات الاحتفاظ القابلة للتخصيص أو قم بإنشاء قوالبك الخاصة من البداية

قيود Proposify

تخصيص محدود عند العمل مع القوالب

قد يبدو تحرير العروض أمرًا صعبًا للفرق التي اعتادت على التحكم الكامل في التصميم

الخطة الأساسية لها حدود استخدام صارمة (على سبيل المثال، خمس مرات فتح/شهر)

أسعار Proposify

الأساسي : 29 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

فريق : 49 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

الأعمال: 65 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Proposify

G2 : 4. 6/5. 0 (أكثر من 1100 تقييم)

Capterra: 4. 4/5. 0 (290+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون عن Proposify؟

يقول أحد مستخدمي G2:

لقد استخدمت كل أداة ووظيفة في Proposify ولم أواجه أي مشكلة في جعله يقوم بما أحتاجه. الإحصائيات والمقاييس التي يمكننا الوصول إليها مفيدة بشكل خاص لفريقي - فقد تضاعفت مبيعاتنا منذ بدء استخدام Proposify.

لقد استخدمت كل أداة ووظيفة في Proposify ولم أواجه أي مشكلة في جعله يقوم بما أحتاجه. الإحصائيات والمقاييس التي يمكننا الوصول إليها مفيدة بشكل خاص لفريقي - فقد تضاعفت مبيعاتنا منذ بدء استخدام Proposify.

💡 نصيحة احترافية: هل تريد تحويل خبرتك إلى مهنة استشارية بدوام كامل؟ يرشدك دليل "كيف تصبح مستشارًا" إلى كل خطوة للحصول على عملاء وبناء المصداقية وإحداث تأثير حقيقي.

فيما يلي ثلاث أدوات إضافية تستخدمها الوكالات والمستشارون لأعمال العملاء الجارية:

Bonsai : يوفر عقود الاحتفاظ بالعملاء وتتبع الوقت والفواتير وإدارة الضرائب، كل ذلك في منصة واحدة مبسطة : يوفر عقود الاحتفاظ بالعملاء وتتبع الوقت والفواتير وإدارة الضرائب، كل ذلك في منصة واحدة مبسطة

HoneyBook : يدعم استقبال العملاء، ونماذج عقود الاحتفاظ بالعملاء، وسير العمل الآلي، والمدفوعات المتكررة للاحتفاظ بالعملاء للخدمات المستمرة في منصة تدفق عملاء واحدة : يدعم استقبال العملاء، ونماذج عقود الاحتفاظ بالعملاء، وسير العمل الآلي، والمدفوعات المتكررة للاحتفاظ بالعملاء للخدمات المستمرة في منصة تدفق عملاء واحدة

FreshBooks : يوفر أداة محاسبة وفوترة مع ميزات مدمجة لتتبع الوقت والفوترة المتكررة التلقائية لإدارة التوكيلات بسلاسة : يوفر أداة محاسبة وفوترة مع ميزات مدمجة لتتبع الوقت والفوترة المتكررة التلقائية لإدارة التوكيلات بسلاسة

احتفظ بالعملاء بسهولة مع ClickUp

ربما يمكنك الآن أن تدرك أن إدارة التوكيلات هي العمود الفقري للعلاقات المستدامة مع العملاء والإيرادات المتوقعة، خاصة عند التعامل مع عميل متكرر.

ClickUp يساعدك على تحقيق ذلك.

من صياغة الاتفاقيات وتحديثها باستخدام ClickUp Docs إلى تتبع الساعات القابلة للفوترة وتصور الاستخدام باستخدام Dashboards، يتم حساب كل جزء من دورة حياة التوكيل - بسلاسة، في مكان واحد.

ولا يقتصر الأمر على الاحتفاظ بالعملاء فقط. كما قالت شيخا تشاتورفيدي، محللة الأعمال في Cedcoss Technologies Private Limited، في تقييمها:

نحتفظ بجميع مشكلات العمل في مكان واحد ويمكننا التركيز على كل مشكلة في وقت واحد من خلال ClickUp. كما يساعدنا ذلك في إدارة مهامنا وتتبع الوقت المستثمر في مهام معينة.

نحتفظ بجميع مشكلات العمل في مكان واحد ويمكننا التركيز على كل مشكلة في وقت واحد من خلال ClickUp. كما يساعدنا ذلك في إدارة مهامنا وتتبع الوقت المستثمر في مهام معينة.

ابدأ في إدارة التوكيلات بطريقة أكثر ذكاءً - اشترك في ClickUp اليوم.

الأسئلة الشائعة

إنها أداة تساعد الوكالات والاستشاريين ومقدمي الخدمات على إدارة العلاقات المستمرة مع العملاء من خلال تتبع الميزانيات وأتمتة الفواتير وضمان دقة فوترة الأعمال المتكررة.

المستشارون ووكالات التسويق وشركات المحاماة والاستوديوهات الإبداعية والمستقلون الذين يعملون مع عقود مستمرة مع العملاء.

يضمن التوكيل للعميل حق الوصول إلى الاستشاريين ووكالات التسويق وشركات المحاماة والاستوديوهات الإبداعية والمستقلين الذين يعملون بموجب عقود مستمرة مع العملاء.