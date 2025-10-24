أفضل 11 بديلاً لبرنامج Greenshot لالتقاط الشاشة وإضافة التعليقات التوضيحية

Greenshot هو أداة قص لـ Windows وبرنامج لالتقاط لقطات الشاشة. كما أنه يدعم التقاط لقطات لصفحات الويب عند استخدام Internet Explorer على نظام التشغيل Windows.

بمجرد التقاطها، يمكن إضافة تعليقات على لقطات الشاشة أو تمييزها أو إخفاؤها، ثم تصديرها عبر مسارات متعددة — مثل الحفظ في ملف أو النسخ إلى الحافظة أو الطباعة أو إرسالها بالبريد الإلكتروني أو إرسالها إلى برامج Office وخدمات الصور.

ولكن في عصر العمل عن بُعد والمختلط الحالي، قد يبدو Greenshot محدودًا. غالبًا ما تحتاج الفرق إلى أدوات لالتقاط لقطات شاشة تتجاوز اللقطات الفردية. على سبيل المثال، المزامنة السحابية للمشاركة السهلة عبر الأجهزة، والتعاون في الوقت الفعلي، وتحرير PSD متعدد الطبقات، أو ترميز PDF متعدد الصفحات.

على الرغم من أن Greenshot برنامج مفتوح المصدر ومجاني لمستخدمي Windows، إلا أنه لم يتطور بنفس الوتيرة. في هذا المدونة، سوف نستكشف أفضل بدائل Greenshot التي تواكب طريقة عمل الفرق الحديثة.

لماذا تختار بدائل Greenshot؟

على الرغم من أن Greenshot يستخدم على نطاق واسع من قبل مديري المشاريع والمختبرين والمطورين والكتاب التقنيين، إلا أنك ستجد ثغرات عندما تحتاج إلى مشاركة فورية عبر الأجهزة أو المزيد من سير العمل الآلي.

فيما يلي بعض الأسباب التي تجعلك تفكر في استخدام بديل لبرنامج Greenshot:

لا توجد مزامنة سحابية: يمكنك تحميل الملفات إلى خدمات محدودة مثل Imgur؛ ومع ذلك، لا يوجد تكامل سحابي سلس بين الأجهزة المتعددة

أدوات التحرير الأساسية: تغطي الأداة الأساسيات مثل التعليقات التوضيحية والتعتيم، ولكنها لا توفر تغطي الأداة الأساسيات مثل التعليقات التوضيحية والتعتيم، ولكنها لا توفر أدوات التحرير والقص الطبقي ومكتبات الأصول وخيارات الترميز المتقدمة

لا يلتقط مقاطع فيديو أو صور GIF: باعتباره أداة قص في Windows، فإنه يقتصر على لقطات الشاشة فقط، بينما يمكن للمنافسين التعامل مع الصور الثابتة والمتحركة على نظامي التشغيل Windows وiOS

سير عمل غير سلس: يعمل Greenshot بصمت في الخلفية دون أي نافذة بسبب إعداده القائم على واجهة برمجة التطبيقات (API)، مما يجعل الوصول إليه غير مريح. يبلغ المستخدمون عن تلقيهم رسائل مثل "التحقق ناجح" و"في انتظار"

إطار عمل مقيد: تم تصميم المنصة لتعمل مع Microsoft. NET Framework 2. 0-4. 5 ولن تعمل بدونه، مما يقصر استخدامها على أجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام Windows فقط. وهذا عيب كبير لمستخدمي نظام التشغيل Mac OS

لا توجد معالجة مجمعة: لا يمكنك إجراء عمليات تصدير مجمعة أو سير عمل آلي كما تشاء بسبب القيود المفروضة

خيارات مشاركة أساسية: يفتقر إلى تكامل قوي مع أدوات التعاون مثل Teams أو محركات الأقراص السحابية

ومع ذلك، هناك شيء واحد لاحظناه وهو أنه يقوم بتثبيت وتفعيل المكون الإضافي Imgur بشكل افتراضي. يضيف هذا المكون الإضافي خيار "تحميل إلى Imgur" بعد التقاط لقطة شاشة. يتم تحميل لقطة الشاشة على الفور إلى Imgur، ويتم نسخ رابط الصورة إلى الحافظة. بشكل افتراضي، يكون التحميل مجهول الهوية، لذلك لا توجد طريقة لحذف الصور التي تم تحميلها من Imgur. وهذا يمثل بوضوح خطرًا على أمن المعلومات.

11 بديلاً لـ Greenshot في لمحة

فيما يلي نظرة عامة موجزة على بعض برامج التقاط الشاشة والتعليق التوضيحي:

أداة الأفضل لـ أفضل الميزات الأسعار ClickUp فرق من جميع الأحجام تحتاج إلى تسجيلات الشاشة ومقاطع مرتبطة بسير عمل المهام ClickUp Clips لمقاطع الفيديو المضمنة في المهام، وClickUp Docs لدمج لقطات الشاشة في المستندات، وClickUp Brain لتلخيص وإنشاء عناصر الإجراءات من المقاطع مجاني إلى الأبد؛ تخصيصات متاحة للمؤسسات Snagit لقطات بجودة احترافية ومقاطع فيديو خفيفة الوزن التقاط الشاشة والتمرير، تسجيل الفيديو + الصوت OCR، إنشاء دليل تلقائي خطوة بخطوة، إعدادات مسبقة ابتداءً من 39 دولارًا أمريكيًا سنويًا لكل مستخدم ShareX التقاط مجاني وقابل للتخصيص + أتمتة على Windows التقاط متعدد الأوضاع (فيديو/GIF، تمرير)، محرر مع تعليقات توضيحية/تأثيرات، سير عمل آلي، OCR، أدوات إنتاجية مجاني Loom اتصالات الفيديو غير المتزامنة والتعاون الجماعي التقاط سريع للفيديو والصوت، والوصول عبر المتصفح/الجوال، ومشاركة الروابط مع تحليلات المشاهدين، وردود الفعل/التعليقات، والذكاء الاصطناعي للنصوص والفصول مجاني؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 18 دولارًا شهريًا لكل مستخدم Droplr التقاط ومشاركة سريعة عبر السحابة التقاط لقطات الشاشة والفيديو مع تحميل فوري على السحابة، ولوحات مرئية، وكلمات مرور، ومؤقتات للتدمير الذاتي تبدأ خطط Pro من 8 دولارات شهريًا لكل مستخدم PicPick التقاط خفيف الوزن باستخدام أدوات دقيقة على Windows مجموعة كاملة: التقاط، محرر، منتقي ألوان، مسطرة بكسل، سبورة بيضاء، مكبر؛ مجاني للاستخدام الشخصي مجاني؛ تبدأ خطط المحترفين من 30 دولارًا سنويًا لكل مستخدم Lightshot لقطات شاشة سريعة وبسيطة للغاية عبر الأنظمة الأساسية التقاط سريع + تعليقات توضيحية أساسية، إنشاء رابط prnt. sc، امتداد للمتصفح، دعم عبر الأنظمة الأساسية مجاني Gyazo التقاط GIF/صورة فوري مع سجل السحابة ملفات GIF/فيديوهات عالية الدقة يتم تحميلها تلقائيًا (7 ثوانٍ مجانًا، وأطول للبرنامج الاحترافي)، OCR ونص بديل، تعليقات توضيحية أساسية مجاني؛ تبدأ خطط المحترفين من 4.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم ScreenRec تسجيل شاشة خاص وآمن مع تحليلات تسجيل سحابي مع نسخ رابط فوري، HD بدون علامة مائية، تعليقات توضيحية، سعة تخزين مشفرة 2 جيجابايت، تتبع المشاهدين مجاني؛ تبدأ خطط المحترفين من 8 دولارات شهريًا لكل مستخدم Camtasia دروس فيديو متقدمة وعروض تقديمية مصقولة قوالب السحب والإفلات، تحويل الكلام إلى نص (Whisper AI)، تحرير متعدد المسارات، مؤشر + تأثيرات الشاشة الخضراء، مكتبة أصول واسعة تبدأ خطط Pro من 179.88 دولارًا سنويًا لكل مستخدم Screenpresso إنشاء الوثائق والتقاطها خطوة بخطوة أداة الخطوات تقوم بترقيم الخطوات تلقائيًا، وتجميعها في ملفات PDF/DOCX/HTML، ومحرر متجه، وسحب وإفلات مساحة العمل مجاني؛ تبدأ خطط المحترفين من 29.99 دولارًا لكل مستخدم (شراء لمرة واحدة)

أفضل 11 بديلاً لبرنامج Greenshot للاستخدام

كيف نراجع البرامج في ClickUp يتبع فريق التحرير لدينا عملية شفافة ومدعومة بالبحوث ومحايدة تجاه الموردين، لذا يمكنك الوثوق في أن توصياتنا تستند إلى القيمة الحقيقية للمنتج. فيما يلي ملخص مفصل لكيفية مراجعة البرامج في ClickUp.

فيما يلي بعض الأدوات الحديثة التي يمكن أن تملأ الفراغ الذي يتركه Greenshot:

1. ClickUp (الأفضل للفرق التي تحتاج إلى تسجيل الشاشة والتعاون في المهام في منصة واحدة)

تكمن مشكلة أدوات العمل الحديثة في أنها تجعل العمل يبدو منفصلاً. فكل تسجيل وأصل إبداعي وخطة عمل للمشروع موجود في أجزاء مختلفة من الويب. وتقضي وقتًا طويلاً في البحث عن الفيديو التوضيحي أو إجراءات التشغيل القياسية المناسبة. وهذا هو بالضبط نوع التشتت في العمل الذي صُمم ClickUp لحله. ClickUp يغير ذلك. من تسجيل الشاشة إلى مهام المشروع، إلى أدلة المستخدم، إلى التوثيق، إلى الدردشة، لديك كل ما تحتاجه في مساحة عمل واحدة متكاملة تعمل بالذكاء الاصطناعي.

إنها التطبيق الشامل للعمل الذي يجمع بين إدارة المشاريع والوثائق والتواصل بين أعضاء الفريق، كل ذلك في منصة واحدة — مدعومة بأحدث تقنيات الأتمتة والبحث بالذكاء الاصطناعي.

سجل وشارك شاشتك وصوتك بسهولة باستخدام ClickUp Clips، مما يسهل التواصل والتعاون بين أعضاء الفريق

وإذا كنت تستخدم Greenshot لالتقاط لقطات شاشة أساسية أو كأداة تعليق، ولكنك ترغب في الحصول على المزيد من الميزات، فإن ClickUp يوفر لك ذلك.

تعرف على ClickUp Clips. لا داعي لالتقاط عدة لقطات شاشة لعرض عملية ما. يمكنك تسجيل مقطع فيديو سريع يوضح ما تقوم به.

🎥 شاهد: لمعرفة المزيد عن Clips، انقر على الفيديو أدناه.

على عكس الأدوات المستقلة مثل Loom أو ScreenRec، تعمل ClickUp Clips داخل مساحة عمل مشروعك. لذلك، عندما تقوم بتوثيق تقرير خطأ أو إنشاء مواد تدريبية أو شرح قرار تصميم، يصبح التسجيل جزءًا من سلسلة المحادثات بدلاً من ملف منفصل يجب إدارته.

تجعل النسخة النصية المدعومة بالذكاء الاصطناعي مع الطوابع الزمنية تسجيلات الشاشة قابلة للبحث والتطبيق. على سبيل المثال، إذا قمت بالتقاط شرح تفصيلي لمشكلة في البرنامج مدته 5 دقائق، يمكن لأعضاء الفريق الانتقال إلى "2:34، حيث أظهرت رسالة الخطأ" أو تحويل لحظات معينة إلى مهام ClickUp.

يحل ClickUp Docs محل سير العمل النموذجي Greenshot → Word/Google Docs بالكامل. هنا، يمكنك تضمين مقاطع مباشرة في وثائقك.

أنشئ مستندات ClickUp للحفاظ على توثيق حي لعملك

تصبح وثائق العمليات وتقارير الأخطاء ومواد التدريب تفاعلية. يمكن لفريقك مشاهدة تسجيل الشاشة الفعلي مباشرةً، وترك تعليقات مزودة بختم زمني، وإنشاء مهام مباشرةً من ما يشاهدونه.

بالإضافة إلى ذلك، SyncUps في ClickUp هي اجتماعات فيديو مباشرة تتيح لك التعاون وجهًا لوجه ومشاركة شاشتك وربط المهام دون مغادرة المنصة. لذا يمكنك تسجيل SyncUps والوصول إلى التسجيلات في Clips Hub ومشاركتها أو التعليق عليها مع فريقك.

علاوة على ذلك، يغير ClickUp Brain طريقة تفكيرك في التوثيق المرئي. فهو يمنحك أكثر من مجرد لقطات ثابتة.

اطرح أسئلة سياقية على Brain حول عملك

بدلاً من تنظيم لقطات الشاشة يدويًا كما تفعل مع Greenshot، يمكنك طرح أسئلة سياقية على Brain حول عملك:

اعرض لي جميع تقارير الأخطاء من الأسبوع الماضي التي تضمنت لقطات شاشة

لخص التعليقات الواردة من تسجيلات نموذج واجهة المستخدم التي شاركناها مع العميل

أنشئ قائمة مهام بناءً على المشكلات المذكورة في فيديو العرض التوضيحي الذي تم عرضه أمس

يفهم المساعد المدعوم بالذكاء الاصطناعي سياق مشروعك حتى تتمكن من ربط المحتوى المرئي بسير عملك. يقوم Brain بنسخ الكلام إلى نص من الاجتماعات أو الاجتماعات القصيرة أو الملاحظات الصوتية السريعة.

يمكنك حتى إنشاء ملخصات للتحديثات أو المهام أو المستندات، مما يقلل من الوقت المستغرق في الكتابة أو التنسيق. أخيرًا، حافظ على كل شيء في سياقه من خلال إرفاق النصوص والملاحظات والأفكار مباشرة بالمهام أو المستندات، حتى لا تظل المعرفة محصورة في الملفات أو لقطات الشاشة.

أفضل ميزات ClickUp

قيود ClickUp

التخصيص الشامل يجعل الإعداد يستغرق وقتًا طويلاً

أسعار ClickUp

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2: 4. 7/5 (أكثر من 10,000 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 4000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن ClickUp؟

هذه المراجعة تقول كل شيء:

يجمع ClickUp كل ما نحتاجه في مكان واحد: إدارة المهام، والتوثيق، والدردشة، وتخطيط المشاريع. لقد حل محل أدوات مثل Asana و Slack و Notion بالنسبة لنا، مما سهّل سير العمل لدينا كثيرًا. يستخدمه كل فريق بطريقة مختلفة قليلاً، ولكننا ما زلنا قادرين على البقاء على اتصال عبر الشركة. نحب بشكل خاص طرق العرض المخصصة (القائمة والتقويم وجانت) والقدرة على أتمتة الإجراءات المتكررة. يساعدنا المساعد الجديد للذكاء الاصطناعي في إنشاء المهام بشكل أسرع وتلخيص تفاصيل المشروع بشكل جيد.

يجمع ClickUp كل ما نحتاجه في مكان واحد: إدارة المهام، والتوثيق، والدردشة، وتخطيط المشاريع. لقد حل محل أدوات مثل Asana و Slack و Notion بالنسبة لنا، مما سهّل سير العمل لدينا كثيرًا. يستخدمه كل فريق بطريقة مختلفة قليلاً، ولكننا ما زلنا قادرين على البقاء على اتصال عبر الشركة. نحب بشكل خاص طرق العرض المخصصة (القائمة والتقويم وجانت) والقدرة على أتمتة الإجراءات المتكررة. يساعدنا المساعد الجديد للذكاء الاصطناعي في إنشاء المهام بشكل أسرع وتلخيص تفاصيل المشروع بشكل جيد.

💡 نصيحة احترافية: باستخدام ClickUp Brain MAX’ Talk-to-Text، يمكنك على الفور تحويل الملاحظات الصوتية أو التسجيلات المتزامنة أو الإرشادات التفصيلية إلى نص دقيق ومنظم. يقوم بتنظيم كلماتك في وثائق قابلة للبحث وقابلة للتنفيذ داخل المهام والمستندات. هذا يجعل من السهل التقاط الأفكار السريعة أو توثيق الاجتماعات أو صياغة التقارير دون الحاجة إلى الكتابة، مما يمنح الفرق البعيدة طريقة أسرع للحفاظ على تدفق المعرفة. يوضح هذا الفيديو كيفية استخدام ClickUp Brain كمساعد لتحويل الصوت إلى نص.

2. Snagit (الأفضل لالتقاط الصور ومقاطع الفيديو بجودة احترافية)

عبر TechSmith Snagit

إذا كنت تعمل بشكل احترافي مع الكثير من الوثائق المرئية، فإن Snagit هو أداة القص المناسبة لك لكل من Windows و Mac. بالإضافة إلى التقاط صور الشاشة، يمكنك تسجيل شاشتك مع الصوت، وإضافة لقطات من كاميرا الويب، وحتى سحب النص مباشرة من الصور باستخدام التعرف الضوئي على الحروف (OCR) الذي يفتقر إليه Greenshot.

بالإضافة إلى ذلك، يتصل مباشرة بالأدوات التي تستخدمها بالفعل، مثل Slack أو Google Drive. الخيارات المعدة مسبقًا هي أيضًا لمسة لطيفة. بمجرد إعداد الأنماط المفضلة لديك، سيبدو كل شيء متسقًا دون الحاجة إلى تعديل الإعدادات في كل مرة.

ميزة أخرى مفيدة للغاية في الإصدار الجديد هي أداة التقاط الخطوات. فهي تحول نقراتك تلقائيًا إلى أدلة خطوة بخطوة. لنفترض أنك تقوم بإنشاء أدلة إجراءات التشغيل القياسية (SOP) ووثائق العمليات والبرامج التعليمية والمقالات الإرشادية ومحتوى مركز المساعدة ومواد قاعدة المعرفة. للحفاظ على اتساق وثائقك، يمكنك أيضًا تخصيص النص والتعليقات التوضيحية والتخطيطات داخل برنامج الفيديو التعليمي هذا.

أفضل ميزات Snagit

استخدم الإعدادات المسبقة لأتمتة مهام الالتقاط المتكررة عن طريق تجميع تأثيرات متعددة مثل العلامات المائية أو الحدود أو تغيير الحجم.

استخرج النص مباشرة من الصور باستخدام أداة Grab Text، مما يتيح إعادة الاستخدام والتحرير السياقي بسهولة.

أعد وضع العناصر داخل الصور الملتقطة باستخدام أداة Smart Move، مما يتيح تحريرًا مرنًا دون الحاجة إلى الملفات الأصلية.

قيود Snagit

على عكس أدوات التقاط الشاشة الأخرى المجانية أو شبه المجانية، فإن Snagit ليس مجانيًا ويجب شراؤه سنويًا.

أسعار Snagit

Snagit Individual: 39 دولارًا أمريكيًا سنويًا لكل مستخدم

الأعمال: 48 دولارًا أمريكيًا سنويًا لكل مستخدم

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Snagit

G2: 4. 7/5 (أكثر من 5500 تقييم)

Capterra: 4. 7/5 (490+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Snagit؟

هكذا وصف أحد المستخدمين تجربته:

سجل أي أنشطة على الشاشة، مثل المنطقة أو النافذة أو شاشة التمرير. التقط ملفات الصوت باستخدام ميكروفون منفصل أو ميكروفون مدمج في جهازك... عرضة للتعطل عند حفظ مقاطع فيديو كبيرة على الشاشة بعد التحرير. من السهل جدًا تحسين الفيديو المسجل باستخدام محرر الفيديو Snagit.

سجل أي أنشطة على الشاشة، مثل المنطقة أو النافذة أو شاشة التمرير. التقط ملفات الصوت باستخدام ميكروفون منفصل أو ميكروفون مدمج في جهازك... عرضة للتعطل عند حفظ مقاطع فيديو كبيرة على الشاشة بعد التحرير. من السهل جدًا تحسين الفيديو المسجل باستخدام محرر الفيديو Snagit.

3. ShareX (الأفضل لالتقاط الشاشة مجانًا وقابل للتخصيص)

عبر ShareX

ShareX هو أداة مجانية ومفتوحة المصدر لالتقاط الشاشة. خيارات الالتقاط واسعة النطاق، مما يتيح لك التقاط الشاشة بالكامل أو نوافذ معينة أو مناطق مخصصة. يمكنك أيضًا التقاط محتوى التمرير لصفحات الويب الطويلة وتسجيل مقاطع فيديو للشاشة أو صور GIF.

تحتوي المنصة على ميزة OCR مدمجة تتيح لك استخراج النص من الصور، تمامًا مثل الأدوات المدفوعة. أحد الجوانب المثيرة للاهتمام في هذه الأداة هو طريقة تعاملها مع سير عمل الأتمتة. يمكنك إعداد سلسلة من الإجراءات: التقاط شيء ما، وتطبيق تأثيرات أو علامات مائية، وتحميله تلقائيًا إلى الخدمة المفضلة لديك، ثم نسخ عنوان URL إلى الحافظة.

كما أن وجهات التحميل شاملة. فهو يدعم العديد من الخدمات، بما في ذلك Dropbox و Imgur و Google Drive وغيرها. يمكنك حتى التحكم فيه عبر واجهة سطر الأوامر.

أفضل ميزات ShareX

قم بتحميل الملفات بسرعة إلى أكثر من 80 وجهة مدعومة، بما في ذلك التحميل المباشر من الحافظة أو وظيفة السحب والإفلات.

قم بتخصيص مفاتيح الاختصار والأوامر للوصول السريع إلى أوضاع الالتقاط والتحميل والوظائف الأخرى.

استخدم أدوات الإنتاجية مثل منتقي الألوان ومولد رموز QR ومدقق التجزئة ومختصر عناوين URL، المدمجة مباشرة في التطبيق دون الحاجة إلى فتح إصدار سطح المكتب يدويًا.

قيود ShareX

تم تصميم ShareX حصريًا لنظام Windows (Windows 7 SP1 أو أحدث)، مما يترك مستخدمي Mac وLinux بدون دعم أصلي.

أسعار ShareX

مجاني

تقييمات ومراجعات ShareX

G2: 4. 8/5 (أكثر من 70 تقييمًا)

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن ShareX؟

وقد عبرت إحدى المراجعات عن ذلك بالقول:

"أعتقد أن أكثر ما يميز ShareX هو مجموعة الأدوات الكاملة التي توفرها لك، حيث يمكنك استخدام أدوات الالتقاط والتحميل إلى مواقع المشاركة الشهيرة والتحرير والتعليقات التوضيحية... أعتقد أن إعدادات مفاتيح الاختصار يمكن أن تحتوي على برنامج تعليمي أو مساعد لمساعدتك في الإعداد وجعلها أفضل."

"أعتقد أن أكثر ما يميز ShareX هو مجموعة الأدوات الكاملة التي توفرها لك، حيث يمكنك استخدام أدوات الالتقاط والتحميل إلى مواقع المشاركة الشهيرة والتحرير والتعليقات التوضيحية... أعتقد أن إعدادات مفاتيح الاختصار يمكن أن تحتوي على برنامج تعليمي أو مساعد لمساعدتك في الإعداد وجعلها أفضل."

4. Loom (الأفضل للاتصالات المرئية غير المتزامنة والتعاون الجماعي)

عبر Loom

Loom هي أداة لتسجيل الشاشة ومراسلة الفيديو للتواصل غير المتزامن بين أعضاء الفريق. لا داعي للتعامل مع لقطات الشاشة كما هو الحال مع Greenshot. هنا، ما عليك سوى شرح المحتوى بالفيديو والصوت، وستحصل في النهاية على رابط يمكن مشاركته على الفور. بمجرد أن ينقر شخص ما على الرابط، سيشاهد شرحك على الفور.

ما يميز Loom عن برامج تسجيل الشاشة الأخرى هو المعلومات الذكية التي تحصل عليها بعد ذلك. يمكنك معرفة من شاهد الفيديو الخاص بك ومتى بالضبط. بالإضافة إلى ذلك، تتضمن الخطة المدفوعة رؤى حول التفاعل توضح كيفية تفاعل الأفراد مع المحتوى الخاص بك (إيقاف مؤقت، إعادة مشاهدة، أو ترك). وهذا مفيد لمواد التدريب ومقاطع الفيديو الإرشادية.

تحول ميزات الإشادة وردود الفعل بالرموز التعبيرية ما كان سيكون عادةً اتصالاً أحادي الاتجاه إلى شيء أكثر تعاوناً. يمكنك أيضاً ترك تعليقات محددة في لحظات معينة من الفيديو.

أفضل ميزات Loom

قم بتحرير مقاطع الفيديو في ملحق Chrome أو تطبيق الهاتف المحمول لمسجل الشاشة ، بما في ذلك القص والقص وإضافة النصوص والأسهم والتعليقات التوضيحية.

أضف روابط خارجية وتعليقات ورموز تعبيرية وردود أفعال إلى مقاطع الفيديو لتعزيز التفاعل.

استخدم الميزات المدعومة بالذكاء الاصطناعي مثل إزالة الكلمات الزائدة والنسخ التلقائي والعناوين التي يتم إنشاؤها تلقائيًا والملخصات والفصول لتحسين محتوى الفيديو.

قيود Loom

يحدد الخطة المجانية مدة الفيديوهات بـ 5 دقائق مع سعة تخزين تبلغ 25 فيديو، مما يجعلها مقيدة للمحتوى الأطول، وهو ما يجعلك تبحث عن بدائل Loom

أسعار Loom

المبتدئين: مجاني

الأعمال: 18 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

الأعمال + الذكاء الاصطناعي: 24 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Loom

G2: 4. 7/5 (أكثر من 2100 تقييم)

Capterra: 4. 7/5 (490+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Loom؟

مقتطف سريع من مستخدم حقيقي:

أكثر ما أحبه في Loom هو السرعة والسلاسة التي يوفرها في التواصل. بدلاً من كتابة رسائل Slack طويلة أو كتابة التعليمات، ما عليّ سوى الضغط على زر التسجيل وشرح كل شيء في بضع دقائق... أكبر قيود هو الحد الأقصى للتسجيلات في الإصدار المجاني الذي يتراوح بين 4 إلى 5 دقائق، وهو أمر صعب عندما تحتاج إلى شرح شيء ما بمزيد من التفصيل...

أكثر ما أحبه في Loom هو السرعة والسلاسة التي يوفرها في التواصل. بدلاً من كتابة رسائل Slack طويلة أو كتابة التعليمات، ما عليّ سوى الضغط على زر التسجيل وشرح كل شيء في بضع دقائق... أكبر قيود هو الحد الأقصى للتسجيلات في الإصدار المجاني الذي يتراوح بين 4 إلى 5 دقائق، وهو أمر صعب عندما تحتاج إلى شرح شيء ما بمزيد من التفصيل...

5. Droplr (الأفضل لمشاركة الصور ومقاطع الفيديو بسرعة مع التخزين السحابي)

عبر Droplr

للمحترفين الذين يبحثون عن أداة التقاط شاشة وتعاون مدعومة بالسحابة، يقدم Droplr حلاً قائمًا على SaaS. وهو يدعم التقاط الشاشة وتسجيل الفيديو مع ميزات التعليق التوضيحي والتحميل الفوري على السحابة (بالطبع، مع إنشاء رابط قصير على الفور).

على عكس Greenshot، تركز هذه المنصة على المشاركة والتعاون السريع في مكان العمل من خلال مساحة العمل السحابية الخاصة بها والتي تسمى "Boards". هنا، يمكنك تنظيم المحتوى بصريًا، كما هو الحال في Pinterest.

يتيح لك المشاركة بسهولة خارج مساحة العمل عبر التنزيل المباشر أو وسائل التواصل الاجتماعي. ومع ذلك، فإنه يفتقر إلى ميزات تحرير الصور المتقدمة واستخراج النص باستخدام تقنية التعرف الضوئي على الحروف (OCR) الموجودة في بدائل Greenshot الأخرى.

أفضل ميزات Droplr

انقل ملفات كبيرة الحجم تصل إلى 10 جيجابايت باستخدام وظيفة السحب والإفلات البسيطة.

قم بتأمين المحتوى الذي تشاركه عن طريق ضبط مؤقتات التدمير الذاتي وكلمات المرور وأذونات الوصول.

قم بتخزين وإدارة ملفاتك المشتركة ولقطات الشاشة والتسجيلات في مساحة عمل سحابية شخصية مع إمكانيات الفرز والوسم والبحث.

قيود Droplr

لا يمكنك تحرير المستندات التي تقوم بتحميلها على المنصة دون استخدام أدوات خارجية.

أسعار Droplr

Pro Plus: 8 دولارات شهريًا لكل مستخدم

الفريق: 9 دولارات شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Droplr

G2: 4. 5/5 (390+ تقييم)

Capterra: 4. 5/5 (110+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Droplr؟

مقتبس مباشرة من مراجعة G2:

أحب السرعة التي يمكنك بها مشاركة الملفات أو لقطات الشاشة وأنه ينسخ الملف الذي قمت بتحميله إلى الحافظة... إنه أسرع بكثير من استخدام شيء مثل Dropbox!. في بعض الأحيان، يبدو أن التحديثات تتعطل قليلاً على جهاز Mac الخاص بي في العمل، ولكن هذا ربما يكون مشكلة خاصة بي فقط...

أحب السرعة التي يمكنك بها مشاركة الملفات أو لقطات الشاشة وأنه ينسخ الملف الذي قمت بتحميله إلى الحافظة... إنه أسرع بكثير من استخدام شيء مثل Dropbox!. في بعض الأحيان، يبدو أن التحديثات تتعطل قليلاً على جهاز Mac الخاص بي في العمل، ولكن هذا ربما يكون مشكلة خاصة بي فقط...

6. PicPick (الأفضل لتحرير لقطات الشاشة الخفيفة والتعليقات التوضيحية)

عبر PicPick

يوفر PicPick أداة التقاط الشاشة ومحرر الصور ومحدد الألوان ولوحة الألوان ومسطرة البكسل والمنقلة والشاشة المتقاطعة وحتى السبورة البيضاء في أداة واحدة. يمكنك التقاط لقطات الشاشة بجميع الطرق المعتادة، ولكن التقاط النافذة القابلة للتمرير يكون مفيدًا عندما تريد التقاط مستند طويل في لقطة واحدة.

باستخدام المحرر المدمج، يمكنك قص الصور وتغيير حجمها وإضافة نص وأشكال. ومع ذلك، فإنه لا يثقل كاهلك بمستوى تعقيد احترافي.

يوجد في شريط المهام الخاص بك، ويمكن الوصول إلى كل شيء من خلال قائمة سياق بسيطة، لذلك يظل بعيدًا عن طريقك حتى تحتاج إليه. علاوة على ذلك، يجب ملاحظة أن PicPick مجاني تمامًا للاستخدام الشخصي، ولكن المستخدمين التجاريين يحتاجون إلى شراء ترخيص.

أفضل ميزات PicPick

قم بتطبيق تأثيرات مثل الظلال المسقطة والإطارات والعلامات المائية والفسيفساء وضبابية الحركة والمزيد

قم بالقياس والمحاذاة باستخدام أدوات رسومية مثل مسطرة البكسل والمنقلة والشعاع والمكبر للمساعدة في التصميم الدقيق

اختر الألوان وقم بإدارتها من أدوات منتقي الألوان ولوحة الألوان لتحديد أنظمة الألوان ومطابقتها وإنشائها من أي مكان على شاشتك

قيود PicPick

إنه برنامج يعمل على نظام Windows فقط، مما يجعل الوصول إليه مشكلة لمستخدمي Mac و Linux

أسعار PicPick

مجاني

فردية: 30 دولارًا أمريكيًا سنويًا لكل مستخدم (يمكن تثبيتها على جهازي كمبيوتر لكل مستخدم)

Team Annual: 120 دولارًا أمريكيًا سنويًا لكل مستخدم (لـ 5 مستخدمين)

مرة واحدة مدى الحياة: 55 دولارًا لكل مستخدم

Team Lifetime: 55 دولارًا لكل مستخدم

مدة صلاحية المؤسسة: 2400 دولار

تقييمات ومراجعات PicPick

G2: لا توجد تقييمات كافية

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

🔍 هل تعلم؟ تعود كلمة "تسجيل" إلى حوالي عام 1300، وكانت تعني في الأصل "شهادة على الكتابة الملتزمة" أو فعل توثيق شيء ما رسميًا. وهي مشتقة من الكلمة الفرنسية القديمة record (ذاكرة، بيان، تقرير) واللاتينية الوسطى recordum، وكلها مرتبطة بفكرة الحفاظ على شيء ما للتذكر.

7. Lightshot (الأفضل لالتقاط لقطات شاشة سريعة وبسيطة)

عبر Lightshot

إذا كنت بحاجة إلى التقاط لقطات شاشة بسرعة ومشاركتها على الفور، فإن Lightshot هو الأداة المثالية لك. يمكنك تحديد منطقة، وإجراء بعض التعديلات السريعة، وتحميل لقطات الشاشة إلى خادمهم دون أي حمل زائد للميزات.

ما يميزه عن Greenshot هو طريقة تعامله مع جزء التصدير. بدلاً من حفظ الملفات محليًا ثم محاولة إيجاد طريقة لإرسالها إلى الآخرين، يمكنك ببساطة النقر على "تحميل" والحصول على رابط قابل للمشاركة. تعمل روابط prnt.sc هذه مع كل شيء، بما في ذلك البريد الإلكتروني والدردشة ووسائل التواصل الاجتماعي، ولا تتعطل مثل بعض خدمات مشاركة الملفات.

أدوات التحرير أساسية. يمكنك إضافة نص وأسهم وأشكال وتمييزات، ولكن هذا كل شيء. تعمل المنصة على أنظمة Windows و macOS و Ubuntu، بالإضافة إلى وجود امتداد للمتصفح للعمل على الويب.

أفضل ميزات Lightshot

تتبع جميع لقطات الشاشة في معرض شخصي وأضف تعليقات توضيحية للسياق

التقط شيئًا ما وابحث عن المحتوى المرئي ذي الصلة دون الحاجة إلى البحث يدويًا عن المراجع

يمكنك الوصول إلى سجل لقطات الشاشة وإدارة لقطاتك عن طريق إنشاء حساب لعرض الصور أو حذفها من معرضك على الإنترنت

قيود Lightshot

يفتقر إلى ميزات متقدمة مثل التقاط التمرير وخيارات التعليق التوضيحي و OCR وميزات الأتمتة

أسعار Lightshot

مجاني

تقييمات ومراجعات Lightshot

G2: 4. 7/5 (أكثر من 130 تقييمًا)

Capterra: 4. 8/5 (30+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Lightshot؟

مقتطف سريع من مستخدم حقيقي:

أعجبتني واجهة Lightshot البديهية وسهلة الاستخدام، والتي تجعل التقاط لقطات الشاشة وتحريرها أمرًا سهلاً للغاية. كما تتميز خيارات المشاركة الفورية وأدوات التحرير المتنوعة، مما يتيح إضافة تعليقات توضيحية سريعة والتكامل السلس مع مختلف المنصات...

أعجبتني واجهة Lightshot البديهية وسهلة الاستخدام، والتي تجعل التقاط لقطات الشاشة وتحريرها أمرًا سهلاً للغاية. كما تتميز خيارات المشاركة الفورية وأدوات التحرير المتنوعة، مما يتيح إضافة تعليقات توضيحية سريعة والتكامل السلس مع مختلف المنصات...

📮ClickUp Insight: 50٪ من المشاركين في استطلاعنا أفادوا أن يوم الجمعة هو أكثر أيام الأسبوع إنتاجية بالنسبة لهم. قد تكون هذه ظاهرة فريدة من نوعها في عالم العمل المعاصر. عادة ما يكون عدد الاجتماعات أقل في أيام الجمعة، وهذا، إلى جانب السياق المتراكم من أسبوع العمل، قد يعني انخفاض عدد المقاطعات وزيادة الوقت المتاح للعمل المكثف والمركّز. هل تريد الحفاظ على إنتاجية يوم الجمعة طوال الأسبوع؟ اعتمد ممارسات الاتصال غير المتزامن مع ClickUp، التطبيق الشامل للعمل! سجل شاشتك باستخدام ClickUp Clips، واحصل على نصوص فورية من خلال ClickUp Brain، أو اطلب من AI Notetaker من ClickUp التدخل وتلخيص أبرز نقاط الاجتماع لك!

8. Gyazo (الأفضل لالتقاط الصور وملفات GIF بسرعة مع التحميل التلقائي)

عبر Gyazo

يمنحك الإصدار المجاني من مسجل الشاشة Gyazo ملفات GIF ومقاطع فيديو عالية الدقة تصل مدتها إلى 7 ثوانٍ. كل ما عليك فعله هو الضغط على زر "طباعة الشاشة" وستحصل على الرابط. تتيح لك الترقية إلى الإصدار Pro التقاط مقاطع فيديو أطول (تصل مدتها إلى 3 دقائق) ومسح ضوئي OCR لاستخراج النص من الصور.

يمكنك أيضًا الحصول على أوصاف نصية بديلة تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي، وهي مفيدة للوصول أو لمجرد تذكر محتوى اللقطات القديمة. أدوات التحرير في الخطة المجانية أساسية: مجرد أسهم وتمييزات. ومع ذلك، تضيف النسخة الاحترافية النصوص والأشكال وتأثيرات التمويه وحتى الملصقات إذا كنت ترغب في الإبداع.

تعد ميزة التحميل الفوري موضع نقاش. تجعل الروابط المستضافة على السحابة هذا البرنامج مناسبًا للتعاون عن بُعد بين أعضاء الفريق والتواصل البصري السريع. ومع ذلك، إذا كنت ترغب في الاحتفاظ بالأشياء محليًا أو تحتاج إلى مزيد من التحكم في ما تلتقطه، فإن نهج السحابة أولاً يحد من ذلك.

أفضل ميزات Gyazo

نظم لقطاتك في سجل عبر الإنترنت حيث يمكنك البحث حسب اسم التطبيق أو عنوان الصفحة أو التاريخ

قم بتخصيص مفاتيح الاختصار لالتقاط لقطات شاشة سريعة وسلسة

قم بمعاينة روابط Gyazo على الفور عند تمرير الماوس فوقها في المتصفحات، مما يسهل إجراء فحوصات بصرية سريعة دون الحاجة إلى النقر

قيود Gyazo

لن تجد ميزات إضافية مثل تكامل المهام أو التعاون السحابي أو خيارات التصدير المتقدمة لإدارة المشاريع الافتراضية

أسعار Gyazo

مجاني

Gyazo Pro: 4.99 دولار شهريًا لكل مستخدم

Gyazo Teams 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Gyazo

G2: لا توجد تقييمات كافية

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Gyazo؟

وفقًا لأ حد المراجعين:

يبدو البحث عن الصور بنمط "tin eye" المتاح للمستخدمين المميزين مفيدًا للغاية. سيكون من الجيد توفير نسخة مبسطة منه على الأقل للمستخدمين المدعومين بالإعلانات. سيكون من الجيد أيضًا توفير حد زمني أطول لتسجيلات GIF والفيديو (على الرغم من أنه من المنطقي أن يتطلب ذلك حسابًا مدفوعًا).

يبدو البحث عن الصور بنمط "tin eye" المتاح للمستخدمين المميزين مفيدًا للغاية. سيكون من الجيد توفير نسخة مبسطة منه على الأقل للمستخدمين المدعومين بالإعلانات. سيكون من الجيد أيضًا توفير حد زمني أطول لتسجيلات GIF والفيديو (على الرغم من أنه من المنطقي أن يتطلب ذلك حسابًا مدفوعًا).

🧠 حقيقة ممتعة: في عام 1993، كان Mosaic، أول متصفح ويب رسومي، يحتوي في الواقع على ميزة "تعليقات جماعية" مدمجة، تتيح لأي شخص التعليق على أي صفحة ويب. تم التخلي عن هذه الميزة بسبب قيود الخادم، لكن مخترعها، مارك أندريسن، لا يزال يتساءل كيف كان سيتطور الإنترنت لو احتفظنا بهذه القدرة على إضافة المعرفة إلى المعرفة.

9. ScreenRec (الأفضل لتسجيل الشاشة بشكل خاص وآمن)

عبر ScreenRec

على عكس Greenshot، يتميز ScreenRec بـ"تقنية التسجيل السحابي". وهذا يعني أنه عند التقاط شيء ما، يمكنك مشاركة تسجيل الشاشة عبر رابط يتم نسخه إلى الحافظة لأن كل شيء يتم بثه مباشرة إلى السحابة أثناء التسجيل.

وراء الواجهة البسيطة، يعمل ScreenRec في الواقع على بنية أساسية لمنصة فيديو على مستوى المؤسسات. يمكنك الوصول إلى بعض الميزات المتقدمة مثل أمان المحتوى وعناصر التحكم في الخصوصية وخيارات النشر والتحليلات للاتصال غير المتزامن بالفيديو.

يمكنك أيضًا مراقبة من شاهد تسجيلاتك ومتى، وهو أمر مفيد لمواد التدريب أو العروض التوضيحية للعملاء. يتم تسجيل كل شيء بدقة عالية بدون علامات مائية أو حدود زمنية، وتحصل على 2 جيجابايت من سعة التخزين السحابية المشفرة المجانية لتنظيم لقطاتك.

أفضل ميزات ScreenRec

قم بتخصيص إعدادات التسجيل، بما في ذلك معدل الإطارات والدقة (حتى 4K) وتفضيلات الصوت للحصول على مخرجات عالية الجودة

قم بتعليق المحتوى المسجل باستخدام أدوات الرسم والتعليقات لإبراز النقاط الرئيسية أو تقديم التعليمات

قم بإدارة وتنظيم تسجيلاتك في معرض مركزي مع ميزات وضع العلامات والبحث

قيود ScreenRec

يفتقر إلى إمكانات التحرير المتعمقة والتحكم في التخزين المحلي

أسعار ScreenRec

مجاني إلى الأبد

Pro: 8 دولارات شهريًا لكل مستخدم

الاشتراك المميز: 81 دولارًا شهريًا لـ 5 مستخدمين

تقييمات ومراجعات ScreenRec

G2: لا توجد تقييمات كافية

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن ScreenRec؟

شارك أحد المستخدمين هذه الملاحظة:

بصفتي مصمم جرافيك رئيسي في فريق العمل، فإن أداة تسجيل الشاشة مهمة بالنسبة لي. عليّ تسجيل مقاطع فيديو ومشاركتها مع مرؤوسيّ لتعليمهم من وقت لآخر. هذه الأداة مفيدة... لا يوجد الكثير مما لا يعجبني في هذه الأداة باستثناء حقيقة أن تجربة المستخدم ليست جيدة. كما أنه لا يمكنك تسجيل الشاشات إلا بجودة 720، وهذا أمر مؤسف.

بصفتي مصمم جرافيك رئيسي في فريق العمل، فإن أداة تسجيل الشاشة مهمة بالنسبة لي. عليّ تسجيل مقاطع فيديو ومشاركتها مع مرؤوسيّ لتعليمهم من وقت لآخر. هذه الأداة مفيدة... لا يوجد الكثير مما لا يعجبني في هذه الأداة باستثناء حقيقة أن تجربة المستخدم ليست جيدة. كما أنه لا يمكنك تسجيل الشاشات إلا بجودة 720، وهذا أمر مؤسف.

10. Camtasia (الأفضل لتحرير الفيديو المتقدم والبرامج التعليمية)

عبر Camtasia

إذا كنت تبحث عن مقاطع فيديو تدريبية ذات مظهر احترافي دون الحاجة إلى تعلم برامج تحرير الفيديو المعقدة، فإن Camtasia يمكن أن تساعدك. تم تصميمه خصيصًا للمعلمين والمسوقين والمدربين وأي شخص يحتاج إلى محتوى وسائط متعددة احترافي بسرعة.

تستخدم ميزة تحويل الكلام إلى نص تقنية Whisper من OpenAI لإنشاء تسميات توضيحية دقيقة تلقائيًا بعشرات اللغات. تحصل على تسميات توضيحية تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي تشبه النصوص المستخدمة في وسائل التواصل الاجتماعي، مع ثمانية أنماط محددة مسبقًا يمكنك تخصيصها.

يمكن لـ Camtasia Rev، ميزة التحرير المدعومة بالذكاء الاصطناعي، تحرير أي فيديو بسرعة وسهولة. بعد التحرير، يمكنك تطبيق تخطيطات وتأثيرات مصممة باحترافية على تسجيلك تلقائيًا.

أفضل ميزات Camtasia

تضمن السمات والقوالب المخصصة بقاء مقاطع الفيديو الخاصة بك متوافقة مع العلامة التجارية

اعزل الشاشة وتسجيل الصوت في تطبيق واحد فقط باستخدام ميزة التسجيل في نافذة واحدة؛ وبهذه الطريقة، يمكنك تجنب ظهور الإشعارات أو التطبيقات

استخدم خياراته المتقدمة مثل التحرير متعدد المسارات وتأثيرات المؤشر وإمكانيات الشاشة الخضراء دون الحاجة إلى تعلم معقد

قيود Camtasia

يتأخر عند تحرير مقاطع فيديو أطول؛ يجب تقسيم هذه المقاطع إلى أجزاء أصغر، مما يستغرق وقتًا طويلاً

أسعار Camtasia

Camtasia Essentials: 179.88 دولارًا أمريكيًا سنويًا لكل مستخدم

Camtasia Create: 249.00 دولارًا أمريكيًا سنويًا لكل مستخدم

Camtasia Pro: 599.00 دولارًا أمريكيًا سنويًا لكل مستخدم

الأعمال: 198.00 دولارًا أمريكيًا سنويًا لكل مستخدم

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Camtasia

G2: 4. 6/5 (1,590+ تقييم)

Capterra: 4. 5/5 (أكثر من 440 تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Camtasia؟

إليك وجهة نظر مباشرة:

إنه بديل سريع وفعال من حيث التكلفة للبرامج المتطورة مثل Final Cut Pro من Apple أو Adobe Premiere... في بعض الأحيان، قد تضطر إلى استخدام بعض الحيل البديلة لملفات الفيديو الأطول/الأكبر حجمًا، وإلا فقد يتعطل نظامك...

إنه بديل سريع وفعال من حيث التكلفة للبرامج المتطورة مثل Final Cut Pro من Apple أو Adobe Premiere... في بعض الأحيان، قد تضطر إلى استخدام بعض الحيل البديلة لملفات الفيديو الأطول/الأكبر حجمًا، وإلا فقد يتعطل نظامك...

🔍 هل تعلم؟ عائلة وينثروب، المعروفة بكونها سلالة سياسية في نيو إنجلاند الاستعمارية، كانت أيضًا عائلة من عشاق إضافة التعليقات التوضيحية على الكتب. لقد نقلوا مكتبتهم المليئة بالتعليقات التوضيحية عبر ثلاثة أجيال وحتى عبر المحيط الأطلسي.

11. Screenpresso (الأفضل لالتقاط لقطات الشاشة وإنشاء الوثائق)

عبر Screenpresso

Screenpresso هي أداة التقاط وتسجيل الشاشة المتوفرة لنظام Windows فقط. وهي مخصصة للمستخدمين الذين يحتاجون إلى بديل لبرنامج Greenshot يدعم أوضاع التقاط متعددة، بما في ذلك لقطات الشاشة المتحركة، ويحفظ كل شيء تلقائيًا في مساحة عمل مدمجة للوصول السريع.

الآن، فيما يتعلق بأدوات التحرير، يمكنك إضافة أسهم وأرقام خطوات وتعليقات توضيحية وتأثيرات مثل الظلال. هذه الميزات تجعل Screenpresso مناسبًا للبرامج التعليمية أو تقارير الأخطاء. يقوم Screenpresso أيضًا بإنشاء وثائق كاملة عن طريق تصدير لقطاتك إلى أدلة بتنسيق PDF أو Word أو HTML، وهي ميزة لا يوفرها Greenshot.

بالنسبة للفيديو، يتيح Screenpresso تسجيل الشاشة بدقة HD مع تراكب الصوت وكاميرا الويب. تغطي نسخته المجانية الاحتياجات الأساسية، ولكن النسخة الاحترافية تفتح ميزات مثل قص الفيديو وإنشاء المستندات والتعرف الضوئي على الحروف.

أفضل ميزات Screenpresso

احفظ جميع تعديلاتك في أداة "مساحة العمل" التي توفر وظيفة السحب والإفلات لأدوات التحرير وبرامج البريد الإلكتروني والبرامج الأخرى

تكامل مع أكثر من 143 خدمة عبر الإنترنت، بما في ذلك Screenpresso Cloud

التقط مؤشر الماوس وقوائم السياق باستخدام خيارات التقاط مؤجلة مرنة لتوثيق دقيق

قيود Screenpresso

بمجرد التقاط لقطة الشاشة، يجب إعادة عملية الالتقاط إذا لم تكن صحيحة، بدلاً من مجرد اختيار الاحتفاظ بها أو حذفها

أسعار Screenpresso

مجاني

Pro: 29.99 دولارًا لكل مستخدم (شراء لمرة واحدة)

المؤسسات: 2190.00 دولارًا أمريكيًا لعدد غير محدود من المستخدمين (شراء لمرة واحدة)

تقييمات ومراجعات Screenpresso

G2: 4. 6/5 (أكثر من 30 تقييمًا)

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Camtasia؟

اقرأ ما قاله هذا المراجع:

هذا البرنامج خفيف الوزن وهو رائع، ويسهل دمجه مع أدواتنا. يلتقط أي شيء وكل شيء دون أي مشاكل... خيار التقاط الشاشة الموسع صعب الاستخدام بعض الشيء حسب رأيي، وأحيانًا يفشل، لكنني واجهت ذلك بالفعل. بشكل عام، إنه أداة مفيدة للغاية

هذا البرنامج خفيف الوزن وهو رائع، ويسهل دمجه مع أدواتنا. يلتقط أي شيء وكل شيء دون أي مشاكل... خيار التقاط الشاشة الموسع صعب الاستخدام بعض الشيء حسب رأيي، وأحيانًا يفشل، لكنني واجهت ذلك بالفعل. بشكل عام، إنه أداة مفيدة للغاية

انتقل من تسجيل الشاشة إلى العمل باستخدام ClickUp

تعد لقطات الشاشة رائعة لعرض ما تراه، ولكنها تكون أفضل عندما تؤدي إلى اتخاذ إجراء.

يوفر لك ClickUp، التطبيق الشامل للعمل، منصة مركزية لجميع احتياجاتك. باستخدام Clips، يمكنك تسجيل مقاطع فيديو سريعة للشاشة أو تعليقات توضيحية، ثم إرفاقها مباشرة بالمهام.

بالإضافة إلى ذلك، تعمل وظائف ClickUp Brain على تحسين سير عملك. فهي تلخص ما يظهر على الشاشة، وتحوله إلى عناصر عمل، أو تصوغ رسائل متابعة نيابة عنك.

