تنفيذ حملات الذكاء الاصطناعي للوكالات: الأدوات وسير العمل وأفضل الممارسات

لديك مجموعة شرائح مليئة باستراتيجية رائعة... ولكن عميلك لا يركز إلا على ما إذا كانت الحملة يمكن أن تتحرك بشكل أسرع وتحقق عوائد أكبر. دون زيادة الاستثمار. 🙄

مع ارتفاع توقعات العملاء إلى مستويات قياسية وميزانيات محدودة تضغط على هوامش الربح، لن تكفي استراتيجية رائعة وحدها.

تحتاج أيضًا إلى بدائل لعمليات سير العمل اليدوية البطيئة التي تستنزف الوقت والطاقة.

وكل ذلك في متناول يدك بفضل تنفيذ حملات الذكاء الاصطناعي للوكالات. باستخدام الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، يمكنك ابتكار الحملات وتكرارها وتحسينها في نصف الوقت، ومشاهدة ارتفاع عائد الإنفاق الإعلاني (ROAS) بالفعل.

كيف؟

في هذا المنشور على المدونة، ستحصل على تحليل واضح ومباشر من نظير إلى نظير لما يلي:

لماذا يجب على الوكالات الاعتماد على الذكاء الاصطناعي

كيفية القيام بذلك بحكمة

أدوات فعالة (بما في ذلك ClickUp وHubSpot والمزيد)

كيفية قياس العائد على الاستثمار الحقيقي لجهود التسويق بالذكاء الاصطناعي، و

المخاطر التي يجب تجنبها

هل أنت مستعد لترقية محرك التنفيذ لديك؟ تابع القراءة.

لماذا تحتاج الوكالات إلى الذكاء الاصطناعي لتنفيذ الحملات: حالات استخدام رئيسية

دعنا نناقش لماذا الوكالات التي لا تستكشف الذكاء الاصطناعي متخلفة بالفعل ولماذا تلك التي تتبناه تعيد كتابة جداولها الزمنية ونتائجها النهائية.

نتائج أكثر إبداعًا وأسرع

تستخدم الوكالات أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي مثل Midjourney و ElevenLabs لإنشاء نماذج أولية للصور والصوت في العروض الترويجية والحملات. يمكنها تحويل المفاهيم المعقدة في غضون أسابيع بدلاً من أشهر، مما يساعدها على الفوز بحملات أكبر.

وينطبق ذلك حتى على عمليات التنفيذ التي تتطلب قدرًا كبيرًا من الإبداع.

📌 في BETC، على سبيل المثال، صمم الفريق شخصية "Fluffy GOAT" (التي تمثل "أفضل رعاية للملابس على الإطلاق") باستخدام الذكاء الاصطناعي لإعادة إطلاق Woolite. لم يساعد ذلك في الحفاظ على مكانة العلامة التجارية واستخدام ميزانية متواضعة فحسب، بل تم إنجازه في ستة أسابيع، بدلاً من ثلاثة إلى ستة أشهر كالمعتاد.

تحليل البيانات التنبؤية ووضع ميزانيات أكثر ذكاءً

بمجرد بدء الحملة، قد يتأخر إعداد التقارير التقليدية لعدة أيام، مما يعني أن التحسين غالبًا ما يأتي متأخرًا.

يعمل الذكاء الاصطناعي على قلب هذا الوضع من خلال تحليل بيانات أداء الحملات المباشرة وتعديل المتغيرات أثناء التنفيذ. يمكن للخوارزميات الذكية أيضًا تحديد شرائح الجمهور الأكثر تقبلاً لتخصيص الميزانيات حيث سيكون لها أكبر تأثير، مما يقلل من هدر الإنفاق الإعلاني.

📌 خذ L’Oréal على سبيل المثال. أرادوا تحقيق أقصى استفادة من كل دولار ينفقونه على التسويق. من خلال الشراكة مع Choreograph التابعة لـ WPP، أطلقوا خوارزمية AI مخصصة تحلل بيانات الجمهور وإشارات الأداء في الوقت الفعلي. النتيجة؟ استهداف إعلاني أكثر ذكاءً وزيادة بنسبة 22% في كفاءة ميزانية الإعلانات المدفوعة على الشبكات الاجتماعية، دون إنفاق سنت واحد إضافي.

قابلية التوسع عبر القنوات

من الشبكات الاجتماعية إلى محركات البحث والبريد الإلكتروني، تتيح الذكاء الاصطناعي تنسيقًا متعدد القنوات دون مضاعفة الجهد اليدوي. يمكنك تكييف الأصول وجدولتها وتوطينها على نطاق واسع، مع الحفاظ على اتساق العلامة التجارية في كل مكان.

إليك الدليل.

📌 أرادت NT Technology، إحدى شركات Mediatech، تحسين تفاعل العملاء عبر قنوات مثل البريد الإلكتروني والشبكات الاجتماعية والرسائل داخل التطبيقات. قبل استخدام الذكاء الاصطناعي، كانت حملاتهم تسير بشكل منفصل. لم تكن الرسائل مرتبة، وكان التخصيص ضئيلاً. قاموا بتنفيذ وكلاء تنسيق عبر القنوات المدعومين بالذكاء الاصطناعي من Streamlogic، والذي قام بمزامنة الرسائل عبر كل نقطة اتصال وتكييف المحتوى في الوقت الفعلي وفقًا لسلوك كل مستخدم. كانت النتائج على مدار 12 شهرًا مذهلة: ارتفع معدل التفاعل بنسبة 180٪، وانخفض معدل فقدان العملاء بنسبة 62٪، وحققت المبادرة عائدًا على الاستثمار بنسبة 312٪.

أتمتة سير العمل

كان إطلاق الحملات في الماضي الجزء الأبطأ في العملية، حيث كانت عمليات التسليم بين فرق الإبداع والإعلام والعمليات تستغرق أيامًا. الآن، تعمل أدوات النشر المدعومة بالذكاء الاصطناعي على تقليل هذا التأخير إلى ساعات.

قامت Omnicom Media Group Hong Kong بأتمتة تقاريرها متعددة القنوات باستخدام خطوط إنتاج Windsor.ai، مما أدى إلى توفير 40 ساعة من العمل اليدوي أسبوعيًا. كما أتاحت الشركة أيضًا تغذية البيانات في الوقت الفعلي تقريبًا، والحوكمة الموحدة لأكثر من 1900 حساب إعلاني، وأتاحت للمحللين التركيز على الرؤى الاستراتيجية والاختبارات الإبداعية.

📮 ClickUp Insight: 37% من المشاركين في الاستطلاع يستخدمون الذكاء الاصطناعي في إنشاء المحتوى، بما في ذلك الكتابة والتحرير والبريد الإلكتروني. ومع ذلك، تتطلب هذه العملية عادةً التبديل بين أدوات مختلفة، مثل أداة إنشاء المحتوى ومساحة العمل الخاصة بك. مع ClickUp، تحصل على مساعدة في الكتابة مدعومة بالذكاء الاصطناعي في جميع أنحاء مساحة العمل، بما في ذلك رسائل البريد الإلكتروني والتعليقات والدردشات والمستندات والمزيد، مع الحفاظ على السياق من مساحة العمل بأكملها.

تنفيذ الحملات باستخدام الذكاء الاصطناعي مقابل التنفيذ التقليدي

هل تتساءل لماذا يمكن للذكاء الاصطناعي القيام بكل ما سبق بشكل أفضل؟

فيما يلي مقارنة مباشرة بين الذكاء الاصطناعي وسير عمل الحملات التقليدية:

المعيار التنفيذ التقليدي تنفيذ مدعوم بالذكاء الاصطناعي السرعة والتكرار قد تستغرق جولات الأفكار والإبداع أسابيع، وأحيانًا شهورًا تقوم أدوات الذكاء الاصطناعي بإنشاء نماذج أولية وتسجيلات صوتية ولوحات قصص مصورة في غضون ساعات أو أيام استهداف الجمهور التقسيم اليدوي للجمهور، والتخمين، والتكرار يتعلم الذكاء الاصطناعي من كميات هائلة من البيانات، مما يوفر جمهورًا مصغرًا ومتعدد القطاعات وذو معدل تحويل مرتفع الميزانية والتحسين إعادة التخصيص يدويًا بعد الحملة؛ أوقات استجابة أبطأ تغييرات ديناميكية في الميزانية أثناء التنفيذ اختبار الإبداع اختبار A/B يتطلب عملاً مكثفاً وبطيئاً يتيح الاختبار الإبداعي متعدد المتغيرات على نطاق واسع دورات تعلم سريعة الكفاءة والحجم نقاط اتصال يدوية، مخاطر عالية لحدوث أخطاء تحرر سير العمل الآلي وقت الوكالة لتركيزه على الاستراتيجية والتصميم

الفوائد واضحة، ولكن كيف يمكنك تنفيذ حملة مدعومة بالذكاء الاصطناعي؟

أنت بحاجة إلى مجموعة الأدوات المناسبة، بالطبع!

يتكون جوهر وكالتك من الوضوح والسرعة والتعاون والتنفيذ السلس. لذا يجب أن تكون أداة إدارة حملات الذكاء الاصطناعي الخاصة بك كذلك.

فيما يلي خمس منصات تبسط تنفيذ حملات الذكاء الاصطناعي للوكالات المستعدة للمستقبل مثل وكالتك:

ClickUp Brain: مساعدك في سير عمل الذكاء الاصطناعي أثناء العمل

تخيل أنك تقود حملة إطلاق حملة لعميل كبير. المعلومات منتشرة في الملخصات والوثائق ومواضيع Slack، وأنت في سباق مع الوقت.

وهنا يأتي دور ClickUp Brain كالمحرك العصبي لوكالتك. فهو يربط بين معرفتك وسير عملك وموظفيك وأعمالك. باعتباره الذكاء الاصطناعي الأكثر شمولاً في العالم، فإنه يحتفظ بسياق جميع بياناتك - عبر ClickUp والتطبيقات المتصلة - ليوفر لوكالتك أكثر من يوم واحد كل أسبوع!

إليك كيف يبدو ذلك:

الخطوة 1: من المدخلات المجزأة إلى استراتيجية موحدة

بدلاً من البحث عن الأهداف في مصادر متفرقة، يمكنك أن تطلب من Brain "تلخيص موجز الحملة وتحديد النتائج المطلوبة بناءً على أحدث المناقشات على Slack ووثائق العميل". في غضون ثوانٍ معدودة، يقدم Brain موجزًا واضحًا ومحدد النطاق للمشروع.

يمكنك أيضًا طرح أفكار حول موجز العميل من البداية!

أنشئ محتوى مفصلاً وموجزات إبداعية باستخدام الذكاء الاصطناعي في ClickUp Brain

كما أنه يقوم بتنفيذ مهام ClickUp المنظمة والمعالم وقوالب تقويم المحتوى ذات الصلة — بالاعتماد على نماذج الاستمارات والوثائق والمكالمة الافتتاحية وأنماط المشاريع السابقة.

ونتيجة لذلك، يتحول وقتك من الأعمال الإدارية الروتينية — إعداد الملخصات وتوزيع المهام — إلى استراتيجيات عالية القيمة وتبادل الرسائل وتوطيد العلاقات مع العملاء.

💡 نصيحة احترافية: سجل مكالماتك التمهيدية ومناقشاتك مع العملاء باستخدام AI Notetaker من ClickUp. سيقوم بإرسال تسجيل المكالمة إليك، مع نسخة مكتوبة كاملة، ومهام مطلوبة، وملخص الاجتماع للرجوع إليه. يمكن لـ Brain بعد ذلك الإجابة على جميع أسئلتك من النص المكتوب، مثل "ما الأفكار التي وافق عليها قسم الإبداع في Acme خلال المناقشة؟" أو "ما هو تاريخ بدء نشر الإعلان المطبوع لـ XYZ؟"

الخطوة 2: توليد الأفكار حسب الطلب، وليس التخمين

Brain هو أيضًا مساعدك الإبداعي.

اطلب منه "إنشاء ثلاث أفكار لموضوع حملة خارجية لعلامة تجارية فاخرة لمراتب السرير مع نبرة وأمثلة على الرسائل" وسيقدم لك على الفور مفاهيم مدروسة ومتوافقة مع الجمهور المستهدف، مستمدة من سياق مساحة العمل الخاصة بك وسجل الحملات وأصول العلامة التجارية. لا حاجة إلى هندسة موجهات معقدة.

💡 نصيحة احترافية: يمكنك أيضًا إنشاء صور إبداعية باستخدام Brain لإضفاء الحيوية على أفكارك. ولأغراض البحث وإنشاء النصوص، يمكنك التبديل بين أحدث النماذج من GPT وClaude وGemini وغيرها، كل ذلك في مساحة عمل واحدة.

الخطوة 3: تحويل المعلومات إلى إجراءات مع وكلاء الذكاء الاصطناعي Autopilot

الآن، قم بتشغيل الوكلاء الآليين في ClickUp.

🤝 تذكير ودي: وكلاء ClickUp Autopilot هم أتمتة سير عمل استباقية ومستقلة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تراقب محفزات محددة في مساحة العمل الخاصة بك — مثل الموافقة على مهمة أو تغيير الحالة — ثم تتخذ إجراءات متعددة الخطوات تلقائيًا. يمكنهم تعيين المهام وتحديث الحقول وإرسال تحديثات العملاء أو نقل العمل بين الأدوات، مما يساعد الفرق على تقليل عمليات التسليم اليدوية والحفاظ على سير الحملات دون عوائق.

يمكنك تكوين واحدة في قائمة حملاتك:"عندما يتم وضع علامة "موافق" على الملخص → قم بتعيين المهام إلى قادة الإبداع والإعلام، وحدد مواعيد الاستحقاق، وانشر ملخصًا للتقدم المحرز في Slack. "

📌 مثال على سير عمل وكيل الذكاء الاصطناعي:

المشغل : تنتقل الحالة إلى "موافق عليها"

الشروط : تأكد من ملء جميع حقول النموذج (الميزانية، مؤشرات الأداء الرئيسية المستهدفة)

الإجراءات : إنشاء المهام تلقائيًا وتعيين المسؤولين عنها جدولة أول مزامنة إبداعية عبر : إنشاء المهام تلقائيًا وتعيين المسؤولين عنها جدولة أول مزامنة إبداعية عبر ClickUp Chat

إنشاء المهام تلقائيًا وتعيين المسؤولين عنها

جدولة أول مزامنة إبداعية عبر ClickUp Chat

المعرفة : يمكن للوكلاء الاستفادة من موجز الحملة ودليل الأسلوب وبيانات الأداء السابقة

النتيجة: تنتقل من المدخلات المتفرقة والاجتماعات إلى انطلاقة متناسقة: يقوم الدماغ بالتوليف، وينفذ الوكلاء، ويحصل الفريق على الوضوح على الفور

إنشاء المهام تلقائيًا وتعيين المسؤولين عنها

جدولة أول مزامنة إبداعية عبر ClickUp Chat

شاهد كيفية إنشاء وكيل Autopilot في الفيديو أدناه 👇🏽

الخطوة 4: التنسيق والاكتشاف في الوقت الفعلي

مع تقدم العمل، يظل Brain متاحًا على مدار الساعة، جاهزًا للإجابة على أسئلة مثل: "ما آخر المستجدات بشأن تصميم النشرة الإخبارية؟" أو "أرني ملخص أداء الحملة الأخيرة. "

بالإضافة إلى ذلك، يبحث محرك البحث Enterprise AI Search من ClickUp في المهام والمستندات والمحادثات وحتى التطبيقات المتصلة مثل Slack أو Gmail ليوفر لك الموارد المناسبة في متناول يدك.

احصل على إجابات فورية حول حملاتك — الخطط والتقدم والأداء — مع ClickUp Brain

2. AdCreative. ai: إبداع عالي الأداء حسب الطلب

تخيل إنشاء مقاطع فيديو أو لافتات أو نصوص إعلانية محسّنة للتحويل في ثوانٍ معدودة. يضمن AdCreative.ai تحسين معدل النقر إلى الظهور ومعدلات التحويل بنسبة تصل إلى 14 ضعفًا، وذلك من خلال الاستفادة من القوالب وتقييم الذكاء الاصطناعي لإنشاء إعلانات مؤثرة وتكرارها وتوسيع نطاقها بسرعة.

باستخدام نموذج Product Videoshoot AI، يمكنك تحويل صور منتجاتك الثابتة إلى إعلانات فيديو للمنتجات بشكل فوري تقريبًا. استخدم المطالبات المقترحة من الذكاء الاصطناعي لزيادة السرعة أو اكتب مطالباتك الخاصة للحصول على أفضل النتائج.

سواء كنت بحاجة إلى إصدارات متعددة اللغات أو وسائط غنية أو إعلانات داخل التطبيقات، فإن أدوات التسويق بالذكاء الاصطناعي توفر لك كل ما تحتاجه. تشير التقييمات إلى دعم قوي لاختبار A/B والإصدارات الديناميكية وحتى جدولة الحملات داخل المنصة.

3. Predis. ai: مساعد إدارة وسائل التواصل الاجتماعي للوكالات

إذا كانت وسائل التواصل الاجتماعي تستهلك نطاق فريقك، فإن Predis هو الحل الشامل لتصميم المنشورات وإنشائها وجدولتها. هل تحتاج إلى الحصول على موافقة العملاء؟ هذه الأداة توفر لك ذلك أيضًا.

كما أنه رائع لإنشاء مقاطع فيديو لأفاتار UGC وإعلانات عن المنتجات، بالإضافة إلى إثراء المحتوى الخاص بك برؤى المنافسين لتعزيز الأداء. يمكنك استخدام واجهة برمجة التطبيقات (API) الخاصة بهم لإنشاء عروض متكررة ومقاطع فيديو وميمات وتعليقات متسقة مع العلامة التجارية باستخدام الشعارات والألوان والصوت والنبرة الخاصة بك. ثم قم بجدولتها عبر المنصات، كل ذلك في عرض تقويم واحد.

🧠 حقيقة ممتعة: 47% من المشاركين في استطلاع ClickUp لم يسبق لهم استخدام الذكاء الاصطناعي للتعامل مع المهام اليدوية، لكن 23% ممن استخدموا الذكاء الاصطناعي قالوا إنه خفض عبء العمل بشكل كبير.

4. HubSpot: الذكاء الاصطناعي الذي يدير الحملات

تقع طبقة الذكاء الاصطناعي من HubSpot — Breeze AI Agents — داخل منصة التسويق الشاملة HubSpot. وهذا يعني أنك لن تضطر إلى التوفيق بين أدوات منفصلة أو المخاطرة بفقدان البيانات بين الأنظمة.

فكر في وكيل التسويق بالذكاء الاصطناعي كشريك استراتيجي في فريقك يمكنه:

صياغة رسائل التوعية

قم بتقييم العملاء المحتملين بناءً على سلوكهم ومدى ملاءمتهم، و

اكتشف على الفور العملاء المحتملين ذوي النوايا الشرائية العالية حتى تعرف فرق المبيعات والتسويق لديك بالضبط أين يجب التركيز

يمكن لـ Breeze أيضًا إنشاء محتوى تلقائيًا للبريد الإلكتروني أو وسائل التواصل الاجتماعي وتكييف النصوص لتتناسب مع نبرة علامتك التجارية. قم بدمج ذلك مع أوقات إرسال محسّنة بناءً على أنماط التفاعل السابقة، وستحصل على حملات تبدو شخصية وتصل إلى الأشخاص المناسبين، دون أن يضيع فريقك ساعات في العمل اليدوي.

وإذا احتجت إلى فحص سريع لحالة حملة مباشرة، يمكنك أن تطلب من Breeze Copilot ملخصًا باللغة الإنجليزية البسيطة للأداء، مع المؤشرات والاتجاهات الرئيسية، حتى تتمكن من إجراء التعديلات دون الحاجة إلى الغوص في التقارير الأولية.

📮ClickUp Insight: 11% من المشاركين في الاستطلاع يستخدمون الذكاء الاصطناعي بشكل أساسي في العصف الذهني وتوليد الأفكار. ولكن ماذا يحدث لهذه الأفكار الرائعة بعد ذلك؟ هنا تحتاج إلى لوح أبيض مدعوم بالذكاء الاصطناعي، مثل ClickUp Whiteboards، الذي يساعدك على تحويل الأفكار من جلسة العصف الذهني إلى مهام على الفور. وإذا لم تتمكن من شرح مفهوم ما، فما عليك سوى أن تطلب من مولد الصور بالذكاء الاصطناعي إنشاء صورة بناءً على موجهاتك. إنها التطبيق الشامل للعمل الذي يتيح لك ابتكار الأفكار وتصورها وتنفيذها بشكل أسرع!

5. بذكاء: أتمتة الإعلانات وتوسيع نطاق الإبداع على مستوى المؤسسات باستخدام الذكاء الاصطناعي

Smartly هي منصة إعلانية مصممة للوكالات التي تدير حملات عالية الحجم ومتعددة القنوات حيث لا يمكن التنازل عن الاتساق والسرعة والحجم.

يعد AI Studio جوهر المنصة، حيث يطمس الحدود بين الإنشاء والتحسين. بدلاً من إنشاء مجموعة إعلانية ثابتة واحدة على أمل أن تنجح في كل مكان، يقوم AI Studio تلقائيًا بتكييف الإعلانات الديناميكية لتناسب كل تنسيق ومنصة، سواء كان ذلك مقطع فيديو عمودي على TikTok أو منشور مربع على Instagram أو لافتة عرض. وهذا يضمن أن تبدو رسالتك واضحة ومناسبة بشكل أصلي، بغض النظر عن مكان ظهورها.

تتجاوز Smartly Media الإبداع، فهي تتولى أتمتة الحملات، وتهتم بمهام الإعداد المتكررة، والاستهداف، وتخصيص الميزانية، حتى يتمكن فريقك من التركيز على الاستراتيجية وسرد القصص. وهي تستخرج بيانات الأداء من جميع القنوات وتجمعها في لوحة تحكم واحدة سهلة القراءة. هنا، تحصل على رؤى قابلة للتنفيذ، مثل أي نسخة إبداعية تحقق نجاحًا في منطقة معينة أو أي شريحة من الجمهور تحقق أكبر عدد من التحويلات.

كيفية تنفيذ حملة الذكاء الاصطناعي لوكالتك

الآن، دعنا نحول تنفيذ الحملات المدعومة بالذكاء الاصطناعي من النظرية إلى الواقع.

تخيل أنك تقود وكالة إبداعية متوسطة الحجم مكلفة بإطلاق حملة متعددة القنوات لمدة ثلاثة أشهر لعلامة تجارية مستدامة للأحذية. ميزانية العميل ليست ضخمة، لكن توقعاته عالية للغاية: فهو يريد زيادة ملموسة في المبيعات عبر الإنترنت وحصة السوق في منطقتين.

إليك بالضبط كيف يمكنك تحقيق ذلك باستخدام منصة إدارة الحملات المدعومة بالذكاء الاصطناعي مثل ClickUp لفرق التسويق.

هل أنت من محبي التعلم البصري؟ شاهد كيف نخطط لحملاتنا في ClickUp باستخدام ClickUp.

لقد قسمنا الخطة إلى خطوات يمكنك تنفيذها غدًا.

الخطوة 1: توضيح الهدف والقيود

قبل أن تبدأ في استخدام أي أداة ذكاء اصطناعي، حدد ما هو النجاح بالنسبة لك وما الذي لا يمكنك التنازل عنه.

كيفية القيام بذلك بشكل جيد:

اكتب ملخصًا إبداعيًا من صفحة واحدة بعنوان "North Star" . قم بتضمين أهدافك المتعلقة بالإيرادات/العملاء المحتملين، ومؤشرات الأداء الرئيسية (مثل ROAS أو CAC)، وتعريف الجمهور المستهدف، والنبرة الإبداعية قم بتضمين أهدافك المتعلقة بالإيرادات/العملاء المحتملين، ومؤشرات الأداء الرئيسية (مثل ROAS أو CAC)، وتعريف الجمهور المستهدف، والنبرة الإبداعية

أضف ضوابط وقائية في وقت مبكر. يجب توضيح متطلبات الخصوصية وقواعد صوت العلامة التجارية والشروط غير القابلة للتفاوض (على سبيل المثال، عدم استخدام صور توليدية تتعارض مع أخلاقيات الاستدامة) في البداية

اختبار الضغط مع أصحاب المصلحة. احصل على موافقة جميع صانعي القرار الرئيسيين. حتى مكالمة تنسيق مدتها 20 دقيقة توفر أسابيع من المراجعات لاحقًا

🦄 كيف يساعدك ClickUp: ضع ملاحظاتك الأولية وسلسلة رسائل البريد الإلكتروني للعملاء وتقارير الحملات السابقة في مستند ClickUp واحد يعمل كمركز قيادة لحملتك. اطلب من ClickUp Brain تلخيصها في موجز مشروع موجز، ثم قم على الفور بتحويل هذا الموجز إلى قائمة مهام قابلة للتنفيذ مع تحديد المسؤولين والمواعيد النهائية باستخدام حقول الذكاء الاصطناعي في ClickUp. وهذا يعني أن "الصورة الكبيرة" الخاصة بك ستكون أيضًا خطة تنفيذ ملموسة منذ اليوم الأول.

الخطوة 2: تدقيق البيانات والدروس المستفادة في الماضي

تتوقف جودة الذكاء الاصطناعي على جودة البيانات التي يتم تدريبه عليها. إذا كانت قوائم جمهورك قديمة أو كانت نتائج إبداعاتك مبعثرة عبر الملفات والمجلدات، فأنت تضع نفسك في موقف سيئ للحصول على توصيات سيئة.

كيفية القيام بذلك بشكل جيد:

قم بجرد مصادر البيانات الخاصة بك. تحقق من CRM وبرامج التحليلات وحسابات الإعلانات وقوائم البريد الإلكتروني وبيانات التجارة الإلكترونية للتحقق من تاريخ آخر تحديث لها

تنظيف وتقسيم. إزالة التكرارات، ووضع علامات على الجماهير حسب السلوك أو الحداثة، والتأكد من أن الأصول الإبداعية تحتوي على بيانات وصفية (اسم الحملة، وملاحظات الأداء، والتفاصيل الأخرى التي تحتاجها)

استخرج الذهب. حدد أفضل الإبداعات من الحملات السابقة، وسياقها (الموسم، المنطقة، العرض)، والأداء الضعيف، حتى تتمكن من تحسين استراتيجية التسويق الحالية

🦄 كيف يساعدك ClickUp: هل تريد القيام بذلك 10 مرات أسرع؟ استخدم البحث المؤسسي بالذكاء الاصطناعي من ClickUp لعرض "أفضل الإبداعات في الربع الرابع" أو اطلب من ClickUp Brain جلب "شرائح البريد الإلكتروني بنسبة نقر إلى ظهور >5٪" من مهام ClickUp ووثائقك والأدوات المدمجة، دون الحاجة إلى تسجيل الدخول يدويًا إلى خمسة أدوات مختلفة. أصلح سير العمل المجزأ باستخدام البحث المؤسسي بالذكاء الاصطناعي من ClickUp

الخطوة 3: وضع خطة الإبداع والاختبار

حدد مصفوفة تجربة قصيرة (ما ستختبره، ومعايير النجاح، والحد الأدنى لحجم العينة)، ثم أنشئ قوالب للمتغيرات والتوطين. هنا يصبح الذكاء الاصطناعي شريكك في وضع الاستراتيجيات.

كيفية القيام بذلك بشكل جيد:

ابدأ بثلاثة زوايا إبداعية كبيرة. بالنسبة لعلامتنا التجارية للأحذية المستدامة، قد تكون هذه الزوايا: "الفخامة الصديقة للبيئة" و"المتانة للحياة الحضرية" و"الأناقة مع الضمير"

خطط لتجاربك. بدلاً من إعلان واحد ثابت، أنشئ مصفوفة من المتغيرات: 3 عناوين × 3 صور × 2 عناصر دعوة لاتخاذ إجراء = 18 تركيبة قم بتعيين كل منها لجمهور صغير مختلف

3 عناوين × 3 صور × 2 دعوات لاتخاذ إجراء = 18 تركيبة

قم بتخصيص كل حملة لجمهور صغير مختلف

اختبار معايير الكتابة المسبقة. حدد عتبة الأداء لترويج المتغيرات أو إيقافها مؤقتًا قبل الإطلاق

3 عناوين × 3 صور × 2 دعوات لاتخاذ إجراء = 18 تركيبة

قم بتخصيص كل حملة لجمهور صغير مختلف

🦄 كيف يساعدك ClickUp: يمكنك إدخال موجز North Star إلى ClickUp Brain وطلب "3 زوايا إبداعية مع عناوين رئيسية وعناوين فرعية ومطالبات مرئية." ضع المهام المعتمدة كمهام منفصلة في عرض جدول ClickUp مع أعمدة لنوع الأصول والحالة والجمهور المستهدف. أرفق المسودات التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي داخل كل مهمة حتى يتمكن فريق التصميم من تكرارها دون الحاجة إلى البحث عن الملفات. قم بإدارة مهام حملات التسويق بالذكاء الاصطناعي باستخدام عرض الجدول في ClickUp

الخطوة 4: أتمتة الأعمال المتكررة

يفشل تنفيذ الحملة عندما تستغرق الموافقة على الإبداع أو تداول الإعلانات أيامًا لا تملكها.

كيفية القيام بذلك بشكل جيد:

خطط لعمليات التسليم. حدد كل مرة يتم فيها نقل العمل بين الأشخاص أو المنصات (من الإبداع إلى الوسائط، ومن العميل إلى مدير الحساب)

أتمتة المشغلات. مثال: عند الموافقة على الإعلان "Ad Set A"، أرسله تلقائيًا إلى مشتري الوسائط وقم بتمييزه في ورقة التوزيع

تعيين قواعد الاستثناءات. إذا فشل أحد الأصول في اختبار حجم الملف أو لم يستوف متطلبات الترجمة، قم بوضع علامة عليه للمراجعة بدلاً من تجاهله

🦄 كيف يساعدك ClickUp: قم بتعيين وكلاء ClickUp Autopilot مخصصين لمراقبة حالة "الموافق عليه" ثم: إنشاء مهمة الإطلاق لوسائل الإعلام

أبلغ العميل في Slack بالمعاينة المعتمدة

سجل الأصل في مجلد أرشيف الحملة وهذا يضمن استمرار عمليات الإطلاق مع تحرير فريقك الإداري من متابعة تسليم الملفات والتركيز على وضع الاستراتيجيات. استخدم ClickUp Autopilot Agents لتسهيل مهامك اليومية

الخطوة 5: النشر والتنسيق عبر القنوات

تشتهر عمليات الإطلاق متعددة القنوات بصعوبات التحكم في الإصدارات. فأنت لا تريد أن تعرض إحدى المنصات العنوان القديم بينما تفوت منصة أخرى العرض الموسمي.

كيفية القيام بذلك بشكل جيد:

قم بتركيز أصولك النهائية. أنشئ مجلدًا واحدًا وقاعدة تسمية واحدة وموافقة نهائية يمكن لجميع أعضاء الفريق رؤيتها

قم بمزامنة جداولك. تأكد من أن حملات الإعلانات عبر البريد الإلكتروني والشبكات الاجتماعية والإعلانات المدفوعة والإعلانات داخل التطبيقات يتم نشرها بالترتيب الصحيح لتحقيق أقصى تأثير

توطين ذكي. استفد من أدوات الترجمة بالذكاء الاصطناعي والتكيف الثقافي للتوسع، ثم أضف المراجعات البشرية لإضفاء الدقة

🦄 كيف يساعدك ClickUp: استخدم عرض التقويم في ClickUp لتصور طرح الحملة. أرفق الإعلان المناسب بكل مهمة مجدولة، واضبط ClickUp Automation لتحديث الحقل المخصص "حالة الإطلاق" فور نشر الإعلان. بهذه الطريقة، إذا سأل العميل، "هل قصة Instagram منشورة في فرنسا؟" يمكنك الإجابة في ثوانٍ. خصص أتمتة ClickUp لتبسيط الأعمال المتكررة

الخطوة 6: المراقبة والتحسين والتخصيص

هذا هو المكان الذي تتعثر فيه معظم الحملات أو تتباطأ في تصحيح مسارها.

كيفية القيام بذلك بشكل جيد:

قم بتعيين تنبيهات في الوقت الفعلي. مثال: "إذا انخفض معدل النقر إلى أقل من 1. 2% لمدة تزيد عن 6 ساعات، أرسل إشارة Slack. "

تحرك بناءً على الحدود. روّج للمتغيرات الناجحة بمجرد وصولها إلى مقياس النجاح الخاص بك؛ تخلص من المتغيرات ذات الأداء الضعيف بسرعةأجرِ اختبارات التدرج. لا تكتفِ بقياس النقرات؛ تحقق من القنوات أو العناصر الإبداعية التي أدت بالفعل إلى زيادة المبيعات

🦄 كيف يساعدك ClickUp: أنشئ لوحة معلومات ClickUp تستقي الأداء المباشر من أدوات الإعلانات والتحليلات. أضف بطاقة Brain AI "لتلخيص التغييرات في الأداء خلال آخر 24 ساعة واقتراح الإجراءات التالية"، ثم أنشئ مهام قابلة للتنفيذ بناءً على توصياتها مباشرةً من لوحة المعلومات. استخدم بطاقات الذكاء الاصطناعي في لوحات معلومات ClickUp لتلخيص تحديثات الحالة ومقاييس الأداء لجميع أعمالك

الخطوة 7: التوثيق والتعلم والتوسع

يجب أن يصبح دليل الذكاء الاصطناعي الخاص بك أقوى مع كل عملية.

كيفية القيام بذلك بشكل جيد:

قم بإجراء تحليل بعد الحملة. لاحظ ما نجح وما فشل وأسباب ذلك

استخدم نماذج الفائزين. احفظ سير العمل الأكثر فعالية والمطالبات الإبداعية والأتمتة احفظ سير العمل الأكثر فعالية والمطالبات الإبداعية والأتمتة كنماذج حملات تسويقية قابلة لإعادة الاستخدام

شارك داخليًا. اجعل عمليتك شفافة حتى تتمكن فرق الحسابات الأخرى من تكرار نتائجك

🦄 كيف يساعدك ClickUp: احفظ الحملة بأكملها — المهام والأتمتة ومطالبات الذكاء الاصطناعي وحتى تنسيقات التقارير — كقالب ClickUp. قم بتمييزها حسب نوع العميل أو المنطقة أو هدف الحملة حتى يسهل استخراجها للمشروع التالي ذي الصلة. لا تقلق، لا يزال بإمكانك تخصيص كل شيء لاحقًا!

أفضل ما يميز استخدام الذكاء الاصطناعي في تطبيق ClickUp الشامل للعمل هو أنه يبني نظامًا قابلاً للتكرار وقائمًا على البيانات يمكنك الرجوع إليه مرارًا وتكرارًا.

وهذا أمر مفيد لك ولعملائك على حد سواء.

قياس عائد الاستثمار لحملات الوكالات المدعومة بالذكاء الاصطناعي

بعد كل ما قيل وفعل، بدون أدلة مدعومة بالبيانات، لن تتمكن أبدًا من إقناع العملاء المتشككين أو المدير المالي بأن الذكاء الاصطناعي هو حقًا المحرك وراء النتائج الرائعة للحملة.

إليك مخطط سريع لقياس عائد الاستثمار من حملاتك التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي:

المقاييس ماذا يخبرك كيفية العمل على ذلك ROAS / ROMI مقدار الإيرادات التي يدرها كل دولار ينفق على الإعلانات تتبع كل حملة على حدة؛ قم بتحويل الميزانية مباشرة إلى المتغيرات التي تحقق عائدًا يبلغ 3 أضعاف أو أكثر CAC مقابل CLV تكلفة اكتساب العملاء مقابل القيمة الدائمة إذا تجاوزت تكلفة اكتساب العميل (CAC) قيمة العميل مدى الحياة (CLV/3)، فقم بتفعيل عمليات البيع الإضافية للاحتفاظ بالعملاء نسبة النقر إلى الظهور ومعدل التحويل جاذبية إبداعية وفعالية تسويقية قم بترويج أفضل الإبداعات بسرعة؛ وأعد النظر في الإبداعات ذات معدل التحويل المنخفض باستخدام تعديلات مدعومة بالذكاء الاصطناعي الوقت الموفر / التكلفة لكل أصل زيادة الكفاءة من الإبداع بالذكاء الاصطناعي مقارنة بالطرق التقليدية احسب الساعات التي تم توفيرها × أسعار الفريق؛ وأعد الاستثمار في المزيد من الاختبارات أو تعميق استراتيجيتك التزايد / الإسناد تأثير حقيقي عبر نقاط الاتصال وقيمة طويلة الأجل قم بإجراء اختبارات الحجب واستخدم الإسناد الخوارزمي لالتقاط كامل تأثير الذكاء الاصطناعي

🤝 تذكير ودي: لن تؤدي جميع تطبيقات الذكاء الاصطناعي إلى عائد استثمار إيجابي، لذا تذكر أن تكون استراتيجيًا في استخدام الذكاء الاصطناعي، وليس تكتيكيًا فقط.

كيف يمكن للوكالات البدء في تنفيذ حملات الذكاء الاصطناعي؟

أفضل طريقة هي البدء بخطوات صغيرة، ودمج الذكاء الاصطناعي في جزء معين من العملية بدلاً من دمجه في العملية بأكملها دفعة واحدة. فيما يلي شرح تفصيلي:

ابدأ بحملة تجريبية واحدة. اختر نطاقًا متواضعًا، مثل عرض ترويجي موسمي أو إطلاق منتج جديد، حيث تكون المخاطر كبيرة بما يكفي لتكون ذات أهمية، ولكنها منخفضة بما يكفي لتتيح لك التعلم بسرعة ضع أساسًا لكل شيء. سجل معدل النقر إلى الظهور (CTR) وحلقة حياة العميل (CAC) ووقت إنتاج المحتوى الإبداعي وعائد الاستثمار في الإعلانات (ROAS) قبل نشر برنامج تجريبي مصغر. استخدام الذكاء الاصطناعي لمكون واحد، مثل إنشاء متغيرات إبداعية أو استهداف جمهور مخصص، ومراقبة الفرق الفوري (زيادة نسبة النقر إلى الظهور، وخفض تكلفة اكتساب العملاء) أضف طبقة من المساءلة. قم بإجراء اختبار تدريجي سريع — على سبيل المثال، احتفظ بـ 10% من الميزانية كمجموعة مراقبة على الطريقة القديمة — وقارن الزيادة الناتجة عن دمج الذكاء الاصطناعي توثيق الرؤى. لا تقتصر على تسجيل التغيرات في المقاييس فحسب، بل سجل أيضًا الوقت الموفر وردود فعل العملاء والمفاجآت الإبداعية التي قد تظهر أثناء العمل التوسع. حوّل العناصر الناجحة إلى سير عمل وقوالب ودلائل إرشادية للفريق حتى لا تضطر إلى البدء من الصفر في المشروع التالي

🧠 حقيقة ممتعة: في وكالة الإعلان WPP، يستخدم نصف موظفيها البالغ عددهم 96,000 موظف بالفعل الذكاء الاصطناعي للتفكير الإبداعي والتخصيص باستخدام منصة WPP Open. وهي تستفيد من أربعة نماذج للذكاء الاصطناعي — Audience و Brand و Channel و Performance Brains — لتحسين عملية اتخاذ القرار طوال رحلة العميل بأكملها.

تحديات استخدام الذكاء الاصطناعي في تنفيذ حملات الوكالات وكيفية التغلب عليها

يمكن للذكاء الاصطناعي أن يعزز عمل الوكالات، ولكنه لا يخلو من بعض الصعوبات. استخدم هذه النصائح للتعامل مع حالات عدم اليقين كالمحترفين:

تحقيق التوازن بين الإبداع والأتمتة

تحقق نصوص إعلاناتك التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي أداءً أفضل بنسبة 18% في الاختبارات مقارنة بالعناوين التي صاغها كاتب الإعلانات المتمرس في شركتك. هل ستتخلى عن اللمسة البشرية من أجل الأرقام؟ أم ستخاطر بالأداء من أجل الفن؟

تزدهر الأتمتة على الأنماط، بينما تأتي الإبداع غالبًا من كسرها. قد يؤدي الاعتماد المفرط على الذكاء الاصطناعي إلى جعل حملاتك فعالة من الناحية التقنية، ولكن على المدى القصير فقط. فأنت تخاطر بعدم بناء علاقة عاطفية عميقة بين جمهورك والعلامة التجارية.

الحل: تعامل مع الذكاء الاصطناعي كمصدر للأفكار وليس كبديل. دعه يتولى المسودة الأولى أو المتغيرات السريعة، ثم قم بمراجعتها من خلال فريق الإبداع لديك للتأكد من دقة اللهجة والفروق الثقافية ورواية قصة العلامة التجارية.

ضمان الخصوصية والامتثال

تعد نماذج التعلم الآلي الأكثر تقدمًا بإعلانات مخصصة للغاية، ولكن ماذا يحدث عندما تصبح هذه التخصيصات مزعجة أو تنتهك اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR)؟

الحل: دمج الخصوصية في العملية. احتفظ بقائمة من نقاط البيانات التي لا يجب استخدامها أبدًا لتخصيص الإعلانات

حافظ على تشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي في بيئات آمنة ومعتمدة (لا يتم استخدام بيانات العملاء لتدريب النماذج دون موافقتهم)

مراجعة النتائج بحثًا عن أي إفصاح غير مقصود

يمكن أن يكون الإشراف البشري المتعمق في هذه المرحلة بمثابة شبكة أمان قانونية لعلامتك التجارية.

مواءمة الفرق الداخلية وفرق العملاء

تسرع الذكاء الاصطناعي عملية إنشاء الحملات. ولكن ماذا عن الموافقات؟

إذا كانت الفرق الداخلية تعمل وفقًا لسير عمل يعتمد على الذكاء الاصطناعي في المقام الأول بينما لا يزال العملاء في "وضع الموافقة التقليدي"، فقد ينتهي بك الأمر إلى الانتظار لعدة أيام للحصول على الموافقة على شيء أنشأه الذكاء الاصطناعي في دقائق.

الحل: اجعل العملاء جزءًا من العملية منذ اليوم الأول. اشرح لهم سير عمل الذكاء الاصطناعي، وعرض عليهم أمثلة مقارنة بين نتائج الذكاء الاصطناعي والنتائج التي يحققها البشر، وحدد التوقعات لدورات المراجعة.

💡 نصيحة احترافية: ابدأ في إرسال ملفات "لقطة AI" إلى العملاء — مع تسليط الضوء على الأفكار الإبداعية الجديدة ونتائج الاختبارات ومكاسب الأداء — حتى تنمو الثقة في العملية جنبًا إلى جنب مع النتائج.

إدارة توسع الأدوات وفجوات التكامل

تبدأ معظم الوكالات باستخدام أداة واحدة للذكاء الاصطناعي، ثم تجد نفسها فجأة تتعامل مع سبع أدوات، لكل منها تسجيل دخول وفواتير ومنحنى تعلم خاص بها. الإبداع في Figma. النسخ في Jasper. الملخصات في Docs. خطط الوسائط في Sheets. التحليلات في Looker. الآن أنت لا تدير الحملات فحسب، بل تدير حديقة حيوانات.

الحل: قم بتوحيد ما يمكن توحيده واستخدم مركزًا مركزيًا للتنسيق. هذا هو المجال الذي تحدث فيه تطبيقات ClickUp المخصصة للعمل في الوكالات فرقًا كبيرًا. إنها مصدر وحيد وموثوق للحملات يمكن لفريقك وعملائك الاعتماد عليه.

41% من عملاء ClickUp استخدموه بالفعل ليحل محل ثلاثة أدوات أو أكثر ويوفر المال.

تؤكد مراجعة G2 ما يلي:

يوفر ClickUp مرونة لا مثيل لها مع عروض قابلة للتخصيص (قائمة، لوحة، جانت، تقويم)، وأتمتة قوية، ووثائق مدمجة، وأهداف، وتتبع الوقت — كل ذلك في مساحة عمل واحدة. يعمل على مركزية التعاون بين الفريق وإدارة المشاريع، مما يسمح لنا باستبدال أدوات متعددة مثل Trello و Asana و Notion بنظام واحد متماسك.

يوفر ClickUp مرونة لا مثيل لها مع عروض قابلة للتخصيص (قائمة، لوحة، جانت، تقويم)، وأتمتة قوية، ووثائق مدمجة، وأهداف، وتتبع الوقت — كل ذلك في مساحة عمل واحدة. يعمل على مركزية التعاون بين الفريق وإدارة المشاريع، مما يسمح لنا باستبدال أدوات متعددة مثل Trello و Asana و Notion بنظام واحد متماسك.

مع رفيق الذكاء الاصطناعي لسطح المكتب من ClickUp، ClickUp Brain MAX، يمكنك أيضًا تقليل انتشار الذكاء الاصطناعي:

اشتراك واحد، إمكانيات لا حصر لهابدلاً من الدفع بشكل فردي لكل أداة من أدوات الذكاء الاصطناعي التي تستخدمها، يستبدل Brain MAX كل هذه الأدوات بتطبيق واحد فائق الذكاء الاصطناعي يعمل حسب السياق. في دقيقة واحدة، يمكنك صياغة رسالة معقدة باستخدام GPT-5؛ ثم الانتقال إلى Claude لإجراء تحليل طويل السياق (كل ذلك من نافذة "Ask AI" نفسها). لا تحتاج إلى تعلم واجهات مستخدم مختلفة أو تذكر وظيفة كل نموذج. ما عليك سوى اختيار أفضل أداة لكل مهمة، دون الحاجة إلى تبديل التطبيقات أو إنفاق أموال طائلة

التبديل بين أفضل نماذج الذكاء الاصطناعي من داخل ClickUp باستخدام Brain MAX

سير عمل أسرع بأربع مراتانسَ الكتابة، فقط تحدث. تحول انسَ الكتابة، فقط تحدث. تحول ميزة Talk to Text من Brain MAX كلامك إلى رسائل مصقولة وملاحظات إبداعية ومطالبات أو موجزات ووثائق كاملة. هذا يمثل 400% من إنتاجية لوحة المفاتيح التقليدية. أصبح الآن من الممكن الوفاء بالمواعيد المستحيلة!

التقط الأفكار وشارك التعليمات وأنجز المهام 4 مرات أسرع باستخدام Talk to Text في ClickUp Brain MAX

السياق موجود هنا، وليس في صوامع منفصلة أدوات التسويق بالذكاء الاصطناعي المنفصلة عن مكان عملك لا تعرف ما تعرفه بالفعل. Brain MAX يتصل بوثائقك ومهامك و Slack و GitHub و Figma والمزيد. عندما تسأل، "ما هو وضع اختبار A/B للبريد الإلكتروني المهم؟" — تحصل على الإجابة، وليس شاشة فارغة تتطلب 500 كلمة من السياق والتفسير

تستشرف الفرق الأكثر نجاحًا هذه التحديات وتصمم استراتيجياتها بناءً عليها، لتحوّل العقبات المحتملة إلى مزايا تنافسية.

دراسات حالات واقعية لوكالات: الذكاء الاصطناعي في تنفيذ الحملات

دعنا نستكشف ثلاث دراسات حالة حقيقية جديدة لوكالات تسويق تستخدم الذكاء الاصطناعي لتحسين نتائج الحملات بشكل جذري. توضح هذه الأمثلة كيف يتعاون الذكاء الاصطناعي مع الأشخاص، مما يساعد الفرق على العمل بشكل أسرع وأكثر ذكاءً وإبداعًا.

1. استراتيجية الحركة و Intuit: حملة "Automagical"

تواصلت شركة Intuit مع Movement Strategy، وهي وكالة إبداعية معروفة بإنشاء حملات غامرة ومدفوعة بالثقافة لعلامات تجارية مثل Netflix و Warner Bros. و Amazon، لتحويل موضوع جاف مثل التمويل الشخصي إلى تجربة يمكن للناس مشاركتها.

بصفتها الشركة التي تقف وراء أدوات مالية مثل TurboTax و Credit Karma و QuickBooks، أرادت Intuit إضفاء الطابع الإنساني على الذكاء الاصطناعي وجعل الشؤون المالية سهلة الفهم وممتعة.

وكان النتيجة Automagical، وهو موقع مصغر تفاعلي حيث يقوم المستخدمون بتحميل صور سيلفي والإجابة على بعض الأسئلة الغريبة حول عاداتهم المالية. وراء الكواليس، قام الذكاء الاصطناعي التوليدي بتحليل الإجابات، وربطها بالصورة، وأنتج شيئين: "هالة مالية" غريبة وأفاتار مخصص يعكس شخصية المستخدم المالية.

🎯 التأثير: أكثر من 570,000 تفاعل وزيادة بنسبة 62% في التفاعل على TikTok — دليل على أن التخصيص التفاعلي يمكن أن يجذب الجمهور بشكل عميق. ✅ أهمية ذلك بالنسبة للوكالات: يمكن للذكاء الاصطناعي أن يضفي طابعًا شخصيًا على حملة العلامة التجارية، ويحول أدوات البرامج المجردة إلى تجارب عاطفية.

2. Dept & Omoda: استهداف أكثر ذكاءً لتقليل المرتجعات

واجهت شركة Omoda المتخصصة في بيع الأزياء بالتجزئة معدل إرجاع مرتفع. فقد كان ما يقرب من 50% من نمو إيراداتها يعود إليها. ولتحقيق أهدافها، لجأت إلى شركائها في وكالة Dept وGoogle.

من خلال العمل معًا، قاموا ببناء نموذج تنبؤي للذكاء الاصطناعي باستخدام بيانات العملاء والطلبات في BigQuery، ثم أدخلوا احتمالات العائد في الوقت الفعلي في حملاتهم الإعلانية على Google Ads. وقد سمح لهم ذلك بإعطاء الأولوية للإعلانات التي حققت طلبات أكثر ربحية وأقل عرضة لعدم العائد.

🎯 التأثير: نجح نموذج الذكاء الاصطناعي في توقع عائدات 70-75% من الطلبات بشكل صحيح. ونتيجة لذلك، شهدت Omoda انخفاضًا بنسبة 5% في معدلات الإرجاع وزيادة بنسبة 14% في هامش الربح من إيراداتها المدفوعة من Google Ads. ✅ أهمية ذلك للوكالات: لا يتعين على الذكاء الاصطناعي دائمًا السعي وراء النقرات. يمكنه تحسين الربحية من خلال مساعدة العملاء في العثور على أفضل العملاء، وليس أي عملاء.

3. Ogilvy و Wavemaker و Cadbury: حملة #MyBirthdaySong

تعاونت Ogilvy و Wavemaker مع منصات تقنية الذكاء الاصطناعي التوليدي (Gan. ai و Uberduck) لتقديم ما بدا وكأنه سحر: رمز QR على عبوات Cadbury أدى إلى تشغيل أغنية عيد ميلاد مخصصة بالكامل مدعومة بالذكاء الاصطناعي. اختار المستخدمون أسماء مستعارة وأنماط موسيقية، وقام الذكاء الاصطناعي بإنشاء كلمات الأغنية واللحن والغناء في الوقت الفعلي.

🎯 التأثير: تم إنشاء أكثر من 20,000 أغنية في الأسبوع الأول، مع أكثر من 700,000 تفاعل من المستخدمين في المجموع. ✅ أهمية ذلك للوكالات: تفتح الذكاء الاصطناعي الباب أمام شكل جديد من أشكال التقارب بين العلامة التجارية والعملاء. التخصيص على هذا المستوى يبني التعاطف العاطفي، والترويج الشفهي، وقابلية المشاركة — وهي مزيج قوي لتعزيز العلامة التجارية.

الاتجاهات المستقبلية في الذكاء الاصطناعي لتنفيذ حملات الوكالات

👀 هل تعلم؟ لقد قفز استخدام الذكاء الاصطناعي في جميع وظائف الأعمال: 78٪ من المؤسسات تقول الآن إنها تستخدم الذكاء الاصطناعي في وظيفة واحدة على الأقل، و 71٪ تقول إنها تستخدم الذكاء الاصطناعي التوليدي بانتظام. ومع ذلك، فإن النتائج متباينة. أقل من 30٪ من قادة الذكاء الاصطناعي يقولون إن رؤساءهم التنفيذيين راضون عن عوائد الذكاء الاصطناعي.

عندما يتعلق الأمر بحملات الذكاء الاصطناعي، فإن الوكالات مستعدة للجمع بين التجريب السريع والقياس الدقيق، وتوحيد السياق لتجنب التوسع العشوائي، والتعامل مع الذكاء الاصطناعي كزميل في الفريق وليس كبديل له.

دعونا نلقي نظرة على الاتجاهات الناشئة:

أصبح الذكاء الاصطناعي التمثيلي/التلقائي حقيقة واقعة

تنتقل الوكالات من التجارب أحادية الموجهات إلى الأنظمة الوكيلة التي تخطط وتنفذ أعمالًا متعددة الخطوات (مثل: الملخص → اختبار المتغيرات → المراقبة → التوسع). تصف شركة McKinsey وغيرها من شركات التتبع الذكاء الاصطناعي الوكيل بأنه أحد أهم الاتجاهات التكنولوجية التي يجب الانتباه إليها. وهذا يعني أن الحملات ستُنفذ بشكل متزايد بواسطة "زملاء عمل افتراضيين" ينسقون العمل عبر الأنظمة.

تفوز المكدسات متعددة الوسائط ومتعددة LLM في السياق

ستفضل الفرق المنصات التي تتيح لها اختيار أفضل نموذج للمهمة (سياق طويل مقابل إبداع سريع مقابل إنشاء كود) واستخدام مدخلات صوتية أو صورية، بدلاً من التوفيق بين عشرات واجهات المستخدم المنفصلة والتعامل مع انتشار الذكاء الاصطناعي. وهذا يؤدي إلى التوحيد وتحسين الاحتفاظ بالسياق عبر الملخصات والأصول والتحليلات.

ستنتقل المهارات البشرية من الإنتاج إلى التنسيق والتقييم

مع تحسن الذكاء الاصطناعي في إنشاء المحتوى، سيحتاج المسوقون البشريون إلى تحسين قدراتهم في التنسيق والتقييم. سنحتاج إلى معرفة كيفية إعطاء التوجيهات للآلة، وتحديد الأفكار التي يجب تطويرها، ودمج العناصر التي أنشأها الذكاء الاصطناعي في حملات متماسكة.

لن تكمن الميزة التنافسية الحقيقية في كتابة التعليمات، بل في تصميم النظام وتفسير النتائج والتأكد من توافقها مع العلامة التجارية والاستراتيجية والأخلاقيات. باختصار، ستقوم الذكاء الاصطناعي بمعظم عملية التصنيع، بينما سيقوم البشر بمعظم عملية إضفاء المعنى.

الحكم النهائي؟ ستتمكن الوكالات التي تدمج قدرات الذكاء الاصطناعي في مساحة عمل سياقية واحدة (LLMs + سجل الأصول + أتمتة مدعومة بالذكاء الاصطناعي ) من العمل بشكل أسرع وربما فرض أسعار أعلى مقابل تقديم خدمات موثوقة.

من الضجة إلى العادة: اجعل الذكاء الاصطناعي ميزة تنافسية لوكالتك

الكتابة على الحائط واضحة.

عندما يتعلق الأمر بتنفيذ الحملات الذكية، يجب أن يكون هدفك هو دمج الذكاء الاصطناعي في سير العمل بشكل طبيعي بحيث لا يلاحظ العميل التكنولوجيا، بل النتائج فقط.

قد لا تمتلك الوكالات التي ستحتل الصدارة أحدث التقنيات، ولكنها ستتمتع بالقدرة على تنسيق الأفراد والعمليات والذكاء الاصطناعي كما لو كانوا فريقًا واحدًا متناغمًا. وهذا يعني تقليل العزلة بين الأقسام، وتقليل الأعمال الروتينية، والتركيز بشكل أكبر على التغييرات الإبداعية الكبيرة التي تجذب العملاء وتحافظ عليهم.

وهذا بالضبط ما تقدمه ClickUp. فهي ليست مجرد إضافة أخرى للذكاء الاصطناعي، بل هي التطبيق الشامل للعمل والذكاء الاصطناعي. Brain MAX يوفر لك العديد من نماذج اللغة الكبيرة (LLM) في مكان واحد

Talk to Text توفر إمكانية التقاط الأفكار على الفور

البحث السياقي في جميع أنحاء مساحة العمل الخاصة بك يوفر ساعات من الوقت، و

وكلاء Autopilot يحولون الموافقات إلى إجراءات بسلاسة مع ClickUp، ستتمكن من إدارة دورة حملة الإعلانات بالكامل — من الفكرة إلى التحسين — في مساحة عمل واحدة متصلة وذكية.

إذا كنت ستستفيد من شيء واحد من هذا الدليل، فليكن هذا: ابدأ صغيرًا، وقم بقياس كل شيء، وقم بتوحيد مواردك، وحافظ على صوتك الإبداعي في صميم كل شيء. المستقبل قادم بسرعة.

اشترك في ClickUp اليوم لتتمكن من وضع خطة لتحقيق أهدافك، لا لتبتعد عنها.

الأسئلة المتداولة (FAQ)

1. ما هو تنفيذ حملات الذكاء الاصطناعي؟

يتضمن تنفيذ حملات الذكاء الاصطناعي استخدام الذكاء الاصطناعي لتخطيط الحملات التسويقية وإنشائها ونشرها وتحسينها. يعمل الذكاء الاصطناعي على أتمتة المهام المتكررة وتحسين الاستهداف وتسريع عملية اتخاذ القرار مع الحفاظ على دور الاستراتيجية البشرية في القيادة.

2. هل يمكن للذكاء الاصطناعي المساعدة في تخصيص الحملات على نطاق واسع؟

نعم. يمكن للذكاء الاصطناعي تقسيم الجمهور وتخصيص المحتوى الإبداعي وتقديم رسائل فردية إلى الآلاف، مع الحفاظ على اتساق العلامة التجارية وقياس فعالية الحملات.

3. هل يمكن للذكاء الاصطناعي المساعدة في تقليل وقت إطلاق حملات العملاء؟

بالتأكيد. من خلال أتمتة الملخصات وإنشاء الأصول والموافقات وسير عمل النشر، يمكن للذكاء الاصطناعي تقليل مدة الإطلاق من أسابيع إلى أيام، وأحيانًا إلى ساعات.

4. هل يمكن للذكاء الاصطناعي أن يحل محل مديري الحملات؟

لا. الذكاء الاصطناعي هو مساعد قوي، لكن مديري الحملات يوفرون التوجيه الاستراتيجي والإبداع والتوافق مع العملاء والحكم الذي لا يمكن للذكاء الاصطناعي تكراره.