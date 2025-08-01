أفضل 15 أداة ذكاء اصطناعي لوكلاء العقارات في عام 2025

يعتمد قطاع العقارات على العلاقات، ولكنه يغرق في الأعمال الورقية. أنت تقضي ساعات في كتابة أوصاف العقارات ومتابعة العملاء المحتملين وإدارة القوائم، في حين يمكنك إبرام الصفقات.

بفضل أدوات الذكاء الاصطناعي المخصصة لوكلاء العقارات، يمكنك الآن إنجاز المهام التي كانت تستغرق ساعات في وقت قصير. بينما تركز أنت على العروض والمفاوضات، تتولى هذه الأدوات كل شيء بدءًا من إنشاء التقارير إلى تحديث نظام إدارة علاقات العملاء والرد على استفسارات العملاء الروتينية.

هل أنت مستعد للعمل بشكل أكثر ذكاءً؟ لنبدأ. 💪🏼

فيما يلي نظرة سريعة على أفضل الأدوات التي تدعم استخدام الذكاء الاصطناعي في مجال العقارات.

أداة الأفضل لـ أفضل الميزات الأسعار* ClickUp سير عمل شامل للعملاء مع أتمتة الذكاء الاصطناعي لفرق العقارات من جميع الأحجام نماذج مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وقوالب CRM، ومستندات ذكية، ومساعد ذكاء اصطناعي مدمج للإجابات السياقية، ودردشة لتحديثات سريعة للفريق يتوفر خطة مجانية؛ تتوفر أسعار مخصصة للمؤسسات REimagineHome. ai التنسيق الافتراضي باستخدام التصميم الداخلي بالذكاء الاصطناعي لمصوري العقارات والوكلاء المستقلين تنسيق الأثاث باستخدام الذكاء الاصطناعي، وتحويل الغرف، والتصدير الجاهز لـ MLS أول خمس عمليات تحويل مجانية؛ تبدأ من 14 دولارًا شهريًا Zillow بيانات شاملة عن السوق والعقارات للوكلاء الذين يديرون قوائم محلية متعددة تحليل اتجاهات الأسعار، والتوزيع الديموغرافي، وتاريخ العقارات مجاني لـ FSBO والقوائم؛ تبدأ الإعلانات المدفوعة من 300 دولار شهريًا Restb. ai تحليل آلي لصور العقارات لوكلاء العقارات والمفتشين اكتشاف الميزات، وضع علامات الأمان، استخراج البيانات الوصفية أسعار مخصصة HouseCanary تحليلات السوق التنبؤية للوكلاء الذين يركزون على المستثمرين تقييم المخاطر، وتوقعات الأسعار، وتنبيهات السوق لا توجد خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 19 دولارًا شهريًا OpusClip إنشاء مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي من خلال جولات إرشادية لفرق العقارات التي تعتمد على الفيديو في المقام الأول التعليقات التلقائية، ومعدل الانتشار، ونسب العرض المتعددة يتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 15 دولارًا شهريًا Collov AI تصور تجديد المنازل القديمة للوكلاء الذين يركزون على إعادة التصميم تصميم السمات وتغيير التخطيط ونماذج التجديد تجربة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 21 دولارًا شهريًا Canva مواد تسويقية ومنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي لفرق التسويق العقاري الداخلية قوالب إبداعية، وإنشاء محتوى بالذكاء الاصطناعي، ومكتبات أصول العلامة يتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 15 دولارًا شهريًا Reonomy ملكية العقارات التجارية والبحث عن العملاء المحتملين لوكلاء العقارات التجارية البحث عن المالك، بيانات الإيجار، تتبع التصاريح تجربة مجانية؛ أسعار مخصصة Cotality معلومات عن العقارات والسوق مدعومة بالذكاء الاصطناعي للسمسرة القائمة على البيانات نماذج التقييم الآلي وتقارير المخاطر والتحليلات التنبؤية لا توجد خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 189 دولارًا شهريًا ChatGPT كتابة قوائم العقارات والمتابعات والنصوص للوكلاء الفرديين أو الفرق الصغيرة كتابة المحتوى باستخدام الذكاء الاصطناعي، والقوالب، وتخطيط المحتوى يتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 20 دولارًا شهريًا Getfloorplan إنشاء مخططات طوابق ثنائية وثلاثية الأبعاد من الصور لوكلاء العقارات الذين يجرون عروضًا عن بُعد وجولات افتراضية مسح الغرف، قياس المساحة، صور بانورامية ثلاثية الأبعاد لا توجد خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 25 دولارًا Tableau AI تصور الاتجاهات والتحليلات لوكلاء العقارات والمحللين لوحات معلومات مخصصة، رؤى موجهة للعملاء، دعم التكامل لا توجد خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 15 دولارًا شهريًا Ylopo توليد العملاء المحتملين وحملات إعلانية مدعومة بالذكاء الاصطناعي لمشاريع البيع والشراء الكبيرة الحجم الإعلانات الاجتماعية، والمتابعة باستخدام الذكاء الاصطناعي، وتقييم العملاء المحتملين أسعار مخصصة LocalizeOS تأهيل العملاء المحتملين وتوجيههم ومتابعتهم تلقائيًا لمستشاري العقارات وفرق العمل الدردشة بالذكاء الاصطناعي ورعاية العملاء المحتملين، واقتراحات قوائم مخصصة، وتقييم العملاء لا توجد خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 249 دولارًا شهريًا

قبل اختيار أداة الذكاء الاصطناعي لوكلاء العقارات، عليك أن تسأل نفسك: هل ستجعل يومي أسهل؟ إليك ما يجب أن تبحث عنه قبل أن تضغط على زر التنزيل أو تمرر بطاقتك. 💳

دقة تقييم العملاء المحتملين: حدد أفضل العملاء المحتملين من خلال تحليل أنماط السلوك باستخدام الذكاء الاصطناعي لمتابعة أكثر ذكاءً

توقعات اتجاهات السوق: توقع التغيرات في الأسعار والطلب باستخدام رؤى الذكاء الاصطناعي لوضع العقارات المعروضة للبيع في مكانة تنافسية

سهولة مزامنة CRM: تكامل سلس مع أدوات تكامل سلس مع أدوات CRM لإدارة العقارات لتركيز بيانات العملاء وتبسيط سير العمل

سحر العرض الافتراضي: صمم جولات ثلاثية الأبعاد مذهلة أو صورًا معروضة لتسليط الضوء على العقارات دون بذل مجهود كبير

حماية بيانات العملاء: حماية المعلومات الحساسة باستخدام تشفير عالي المستوى وامتثال لبروتوكولات مثل GDPR أو SOC 2

الوصول عبر الأجهزة المحمولة أولاً: إدارة العملاء المحتملين والقوائم والمهام من أي مكان باستخدام تطبيق جوال سريع وسهل الاستخدام

التواصل الآلي: إرسال رسائل بريد إلكتروني مخصصة أو إعلانات عبر الإنترنت إرسال رسائل بريد إلكتروني مخصصة أو إعلانات عبر الإنترنت للتواصل مع العملاء والتفاعل معهم دون بذل أي جهد يدوي

دعم عبر روبوت الدردشة على مدار الساعة: تعامل مع الاستفسارات وحجز العروض على الفور باستخدام روبوتات الدردشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي

تحليلات ثاقبة: تتبع تقدم الصفقات وأدائها من خلال تقارير مخصصة لتحسين الاستراتيجيات

🧠 حقيقة ممتعة: في عام 2021، بيعت عقار افتراضي في منصة Decentraland في العالم الافتراضي بمبلغ 2.4 مليون دولار. كانت الأرض رقمية بالكامل، لكنها لا تزال تتبع منطق التسعير في العالم الحقيقي: الموقع والندرة والظهور أمام حركة المرور الافتراضية.

أفضل برامج الذكاء الاصطناعي لوكلاء العقارات

فيما يلي أفضل أدوات الذكاء الاصطناعي لوكلاء العقارات للمساعدة في أتمتة سير العمل بالذكاء الاصطناعي وإدارة العملاء المحتملين وكل ما بين ذلك. 🗂️

كيف نقيم البرامج في ClickUp يتبع فريق التحرير لدينا عملية شفافة ومدعومة بالبحوث ومحايدة تجاه الموردين، لذا يمكنك الوثوق في أن توصياتنا تستند إلى القيمة الحقيقية للمنتج. فيما يلي ملخص مفصل لكيفية مراجعة البرامج في ClickUp.

1. ClickUp (الأفضل لفرق العقارات التي تدير سير عمل العملاء من البداية إلى النهاية)

اطلب من ClickUp Brain صياغة رسائل بريد إلكتروني أنيقة للعملاء

يوفر لك برنامج إدارة المشاريع العقارية من ClickUp مساحة مركزية لإدارة القوائم وتتبع الصفقات والتعامل مع الأعمال الورقية والبقاء على اطلاع على اتصالات العملاء.

وفي قلب كل ذلك يوجد ClickUp Brain، شريكك المدمج في الذكاء الاصطناعي الذي يعمل عبر المهام والمستندات والمحادثات.

يساعدك ClickUp Brain على الكتابة بشكل أسرع وتنظيم أفكارك. يمكنك استخدامه لصياغة أوصاف العقارات، وتلخيص اجتماعات العملاء، وإعادة كتابة التحديثات، أو طرح أسئلة حول مساحة العمل الخاصة بك.

لنفترض أنك انتهيت من عرض عقار بقيمة 1.2 مليون دولار. باستخدام ملاحظاتك، اطلب من الذكاء الاصطناعي كتابة بريد إلكتروني للمتابعة يسلط الضوء على أفضل اختيارات العميل، ويتضمن أسئلة مفتوحة، وينتهي بدعوة لتحديد موعد الجولة التالية. أو اسأل ClickUp Brain عن المواعيد النهائية لإغلاق صفقة Pacific Heights، وسيقوم باستخراج المعلومات من مساحة عملك في ثوانٍ معدودة.

التالي: سير العمل.

أنشئ أتمتة ClickUp مخصصة لأي جزء من عملية المبيعات باستخدام الذكاء الاصطناعي

تساعدك ClickUp Automations على إدارة مشاريعك بسلاسة، والآن يمكنك إنشاء مشاريعك الخاصة عن طريق كتابة ما تريد.

على سبيل المثال، يمكنك كتابة: إذا تغيرت حالة الإعلان إلى "قيد التعاقد"، فقم بإخطار القسم القانوني وتعيين مهمة لتحميل مستندات إتمام الصفقة.

يقرأ ClickUp Brain ما تكتبه ويبني خطوات الأتمتة نيابة عنك. يعمل هذا مع متابعة العروض المفتوحة، وجداول العرض، وتسليم العملاء المحتملين، وكل ما بين ذلك.

حسّن دليل الانتقال الخاص بك باستخدام ClickUp Brain في Docs

كما يجعل ClickUp إدارة الوثائق أكثر بساطة. ClickUp Docs هو مساحة العمل المشتركة الخاصة بك لمحتوى التسويق وقوالب الفريق وموارد العملاء. اكتب مسوداتك وحررها وحسّنها باستخدام الذكاء الاصطناعي المدمج وقم بتعيين المهام دون الحاجة إلى التبديل بين علامات التبويب.

لنفترض أنك تعمل على دليل إعادة التوطين للمشترين الذين ينتقلون إلى أوستن. أعط الذكاء الاصطناعي مخططًا أساسيًا وسيقوم بتفصيل الأقسام بالكامل. يمكنك أيضًا تقصير المحتوى للنشرات الإعلانية أو إعادة كتابة المقدمات أو تنقيح القواعد النحوية قبل النشر.

يمكن لفرق التسويق إنشاء تسلسلات بريد إلكتروني أو منشورات مدونة في Docs، ثم طلب من أداة الكتابة بالذكاء الاصطناعي تحرير العناوين أو تعديل النبرة أو اقتراح نصوص جديدة بناءً على الحملات السابقة.

لكن أفضل ميزة للفرق هي ClickUp Chat. فهي تحافظ على اتصال فريقك وتجعل المحادثات تجري مباشرة بجانب العمل الذي يقومون به.

ابقَ على اطلاع دائم مع AI CatchUp ، الذي يلخص أهم المواضيع والقرارات الرئيسية والإجراءات التي قد تكون فاتتك

اعمل بشكل أسرع دون فقدان السياق باستخدام إنشاء المهام بالذكاء الاصطناعي ، حيث يقوم Brain تلقائيًا بإنشاء المهام وإضافة التفاصيل وربطها بالدردشة الأصلية

تواصل دون الحاجة إلى تبديل علامات التبويب باستخدام الرسائل المباشرة أو المكالمات الصوتية والمرئية

احصل على المساعدة عندما تحتاج إليها مع وكلاء ClickUp الجاهزين، وهم مساعدون جاهزون يمكنهم نشر ملخصات يومية وإدارة سير العمل البسيط أو التعامل مع تحديثات المشروع مباشرة من داخل الدردشة

حافظ على سير المشاريع مع وكلاء الطيار الآلي المدمج في ClickUp Chat

أفضل ميزات ClickUp

قيود ClickUp

قد يشعر الوكلاء الفرديون أو الفرق الصغيرة بالارتباك في البداية بسبب تنوع الأدوات المتاحة

أسعار ClickUp

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2: 4. 7/5 (أكثر من 10,400 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (4,440+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن ClickUp؟

من مراجعة على Reddit:

ClickUp Brain يوفر عليّ الكثير من الوقت في التنقل بين الملفات بصراحة. أعلم أن هناك أدوات ذكاء اصطناعي تقدم خدمات مجانية فعالة للغاية، ولكن التبديل المستمر بين علامات التبويب أمر مرهق. وبصراحة، عندما أكون في مرحلة العمل المكثف، هذا آخر شيء أرغب في القيام به. أستخدم الذكاء الاصطناعي بشكل أساسي في الكتابة لأنني أعمل في مجال المحتوى. كما أنه يقوم بتحرير ما أكتبه (رائع!). شيء آخر يساعدني حقًا هو Docs. أحب خيارات التنسيق، خاصة تلك اللافتات. إنها لطيفة جدًا!

ClickUp Brain يوفر عليّ الكثير من الوقت في التنقل بين الملفات بصراحة. أعلم أن هناك أدوات ذكاء اصطناعي تقدم خدمات مجانية فعالة للغاية، ولكن التبديل المستمر بين علامات التبويب أمر مرهق. وبصراحة، عندما أكون منغمسًا في العمل، هذا آخر شيء أرغب في القيام به. أستخدم الذكاء الاصطناعي بشكل أساسي في الكتابة لأنني أعمل في مجال المحتوى. كما أنه يقوم بتحرير ما أكتبه (رائع!). شيء آخر يساعدني حقًا هو Docs. أحب خيارات التنسيق، خاصة تلك اللافتات. إنها لطيفة جدًا!

🔍 هل تعلم؟ في روما القديمة، كانت المباني السكنية التي تسمى insulae تصل إلى سبعة طوابق. كانت هذه المباني الشاهقة مصنوعة من الخشب والحجر، ولم يكن الكثير منها مزودًا بمياه جارية، ومع ذلك كانت تضم معظم الطبقة العاملة في المدينة وكانت تعتبر من أفضل العقارات الحضرية.

2. REimagineHome. ai (الأفضل لحلول العرض الافتراضي بالذكاء الاصطناعي)

عبر REimagineHome.ai

الغرف الفارغة تقتل الصفقات.

REimagineHome. ai تدرك ذلك وتعمل على حل هذه المشكلة من خلال تحويل المساحات الباهتة إلى غرف تليق بالمجلات باستخدام الذكاء الاصطناعي. وتشمل ميزاتها الأساسية التجهيز الافتراضي للغرف الفارغة، وإعادة تصميم المساحات المفروشة بديكورات داخلية حديثة، وحتى تصميم المناظر الطبيعية للقطات الخارجية.

يمكنك تحميل صور العقارات الشاغرة، والاختيار من بين أنماط تصميم مختلفة، والحصول على صور معدة بشكل احترافي في جزء بسيط من الوقت والجهد الذي قد يستغرقه الإعداد التقليدي.

بفضل قدرتها على إنشاء صور واقعية، تضمن Reimagine Home أن تظهر كل قائمة بأفضل حلة، مما يترك انطباعًا قويًا لدى العملاء المحتملين. من بين أدوات الذكاء الاصطناعي المخصصة لوكلاء العقارات، تتميز هذه الأداة بقدرتها على الحفاظ على جودة الصور الأصلية مع إضافة جاذبية بصرية.

REimagineHome. ai أفضل الميزات

حوّل عدة غرف في وقت واحد لإنشاء موضوعات تصميم متناسقة في جميع أنحاء العقارات

قم بالتبديل بين التصميمات المعاصرة والتقليدية والحديثة لتجذب مختلف شرائح المشترين وتفضيلات السوق

استبدل الأثاث الموجود في المنازل المشغولة لعرض إمكانيات التخطيط البديلة

قم بتنزيل صور عالية الدقة جاهزة على الفور للتحميل على MLS ومواد التسويق دون الحاجة إلى معالجة إضافية

قارن بين الغرف الفارغة الأصلية والنسخ المعدة لعرضها لإظهار تأثير التحول أثناء عروض الإدراج

قيود REimagineHome. ai

قد لا يمثل العرض الذي يتم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي أبعاد الغرف الفعلية بدقة في بعض الحالات

خيارات تخصيص محدودة لقطع أثاث معينة أو طلبات تصميم فريدة

يمكن أن ترتفع تكاليف الاشتراك بالنسبة للوكلاء الذين يتعاملون مع عدد كبير من العقارات شهريًا

قد تبدو بعض الصور المولدة مصطنعة بعض الشيء للمشاهدين المتميزين

أسعار REimagineHome. ai

أول خمس عمليات تحويل مجانية

أساسي: 14 دولارًا شهريًا (30 رصيدًا)

الأفضل: 29 دولارًا أمريكيًا في الشهر (200 رصيد)

متقدم: 49 دولارًا شهريًا (500 رصيد)

الاشتراك المميز: 99 دولارًا شهريًا (1200 نقطة)

تقييمات ومراجعات REimagineHome. ai

G2: لا توجد تقييمات كافية

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن REimagineHome. ai؟

يقول أحد مستخدمي Reddit:

لقد عملت لفترة وجيزة كوكيل عقارات، لذا جربت هذه الأداة ووجدتها مفيدة جدًا. توفر خيارات تخصيص جيدة وميزات تصميم رائعة. إنها أداة جيدة، ولكنها ليست ضرورية للغاية إذا كنت تعمل في مجال العقارات.

لقد عملت لفترة وجيزة كوكيل عقارات، لذا جربت هذه الأداة ووجدتها مفيدة جدًا. توفر خيارات تخصيص جيدة وميزات تصميم رائعة. إنها أداة جيدة، ولكنها ليست ضرورية للغاية إذا كنت تعمل في مجال العقارات.

📮ClickUp Insight: 12% فقط من المشاركين في استطلاعنا يستخدمون ميزات الذكاء الاصطناعي المدمجة في حزم الإنتاجية. يشير هذا المعدل المنخفض إلى أن التطبيقات الحالية قد تفتقر إلى التكامل السلس والسياقي الذي من شأنه أن يدفع المستخدمين إلى الانتقال من منصات المحادثة المستقلة المفضلة لديهم. على سبيل المثال، هل يمكن للذكاء الاصطناعي تنفيذ سير عمل آلي بناءً على موجه نص عادي من المستخدم؟ ClickUp Brain قادر على ذلك ! الذكاء الاصطناعي مدمج بعمق في كل جانب من جوانب ClickUp، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر تلخيص سلاسل المحادثات، وصياغة النصوص أو صقلها، واستخراج المعلومات من مساحة العمل، وإنشاء الصور، والمزيد! انضم إلى 40% من عملاء ClickUp الذين استبدلوا 3 تطبيقات أو أكثر بتطبيقنا الشامل للعمل!

3. Zillow (الأفضل للحصول على بيانات شاملة عن السوق)

عبر Zillow

الجميع يعرف Zillow، لكن معظم الوكلاء لا يستفيدون إلا من القليل من إمكانياته. بالطبع، يتابع العملاء Zestimates باهتمام شديد، لكن المنصة تحتوي على بيانات أكثر قيمة للمحترفين الذين يبحثون بعمق أكبر.

يمكنك الحصول على سجلات شاملة للممتلكات، وتتبع تحركات الأسعار في الأحياء، والوصول إلى المعلومات الديموغرافية التي تساعد في مطابقة العملاء مع المناطق المناسبة. يتيح لك التطبيق المحمول الرد على أسئلة العملاء على الفور أثناء العروض.

ومن الميزات الرئيسية البحث باللغة الطبيعية المدعوم بالذكاء الاصطناعي، الذي يتيح للمستخدمين العثور على العقارات من خلال وصف منزلهم المثالي بمصطلحات يومية، بما في ذلك أوقات التنقل وقربه من المدارس وحتى ميزات المنزل المحددة. وهذا يساعد الوكلاء على تحديد ومشاركة العقارات ذات الصلة التي تتوافق مع الاحتياجات الفريدة لعملائهم بسرعة.

أفضل ميزات Zillow

ابحث في تاريخ الضرائب العقارية وتغييرات التقييم لتحديد فرص التوفير المحتملة ومساعدة العملاء على فهم تكاليف الملكية على المدى الطويل

استخرج البيانات الديموغرافية، بما في ذلك الفئات العمرية ومستويات الدخل وتكوين الأسرة حسب المنطقة، لمطابقة العملاء مع المجتمعات المناسبة لهم

اعرض صور الأقمار الصناعية وصور الشوارع لتقييم حالة الأحياء عن بُعد قبل تحديد مواعيد العرض

تتبع أنماط الأسعار الموسمية وسرعة السوق لتقديم المشورة للعملاء بشأن التوقيت الأمثل لإدراج العقارات على مدار العام

حسّن ظهورك بين مشتري العقارات واجذب عملاء جدد مع خدمات الوكلاء من Zillow

قيود Zillow

تختلف دقة Zestimate بشكل كبير باختلاف الأسواق وأنواع العقارات

تتطلب الأدوات الاحترافية اشتراكات منفصلة بخلاف الاشتراكات الأساسية للمست

قد تتأخر تحديثات البيانات عن التغيرات الفعلية في الأسواق سريعة الحركة

بيانات محدودة عن العقارات الدولية للوكلاء الذين يعملون مع عملاء يرغبون في الانتقال

أسعار Zillow

قائمة FSBO: مجانية

الوكلاء المسجلون عبر MLS: مجانًا

قائمة الإيجارات الأساسية: مجانية

قائمة الإيجارات المميزة: 39.99 دولارًا (دفعة واحدة)

إعلانات Premier Agent: 300-1000 دولار أمريكي شهريًا (تختلف حسب الرمز البريدي والسوق)

تكلفة العميل المحتمل: 20 إلى 500 دولار أمريكي أو أكثر (حسب مستوى المنافسة في المنطقة)

تقييمات ومراجعات Zillow

G2: 4. 1/5 (295+ تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (85+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Zillow؟

تشير مراجعة G2 إلى ما يلي:

أكثر ما يعجبني في Zillow هو الاستقرار في فحص عملائي من أجل تأجير عقاراتي، بالإضافة إلى القدرة على عرض عقاراتي للبيع. Zillow لديها شبكة كبيرة جدًا من المشترين والبائعين والمتخصصين في مجال العقارات. بوابة تأجير العقارات للملاك والمستأجرين هي الأفضل على الإطلاق ولا مثيل لها في هذا المجال! هل ذكرت وفرة العملاء المحتملين المجانيين غير المحدودين! Zillow مليء بالعديد من الميزات التي ستساعدك في أعمالك العقارية اليومية. لا يوجد أفضل من Zillow.

أكثر ما يعجبني في Zillow هو الاستقرار في فحص عملائي من أجل تأجير عقاراتي، بالإضافة إلى القدرة على عرض عقاراتي للبيع. تتمتع Zillow بشبكة واسعة جدًا من المشترين والبائعين والمتخصصين في مجال العقارات. بوابة تأجير العقارات للملاك والمستأجرين هي الأفضل على الإطلاق ولا مثيل لها في هذا المجال! هل ذكرت وفرة العملاء المحتملين المجانيين غير المحدودين! Zillow مليء بالعديد من الميزات التي ستساعدك في أعمالك العقارية اليومية. لا يوجد أفضل من Zillow.

💡 نصيحة احترافية: حلل اتجاهات السوق المحلية أسبوعيًا. يمكن لأدوات الذكاء الاصطناعي لوكلاء العقارات (مثل ClickUp Brain!) تلخيص تغيرات السوق واتجاهات الأسعار وأنماط أيام البقاء في السوق في ثوانٍ معدودة. لا داعي لقراءة خمسة تقارير؛ ما عليك سوى الحصول على المعلومات المهمة. لخص التقارير بمساعدة ClickUp Brain

4. Restb. ai (الأفضل لتوثيق العقارات تلقائيًا)

عبر Restb.ai

أصبح التجول في العقارات وتدوين الملاحظات أمرًا قديمًا. يستخدم Restb. ai الرؤية الحاسوبية لتحليل صورك واستخراج التفاصيل التي قد تفوتك أو تنسى توثيقها.

تحدد تقنية الذكاء الاصطناعي كل شيء بدءًا من الأرضيات الخشبية الصلبة وأسطح العمل المصنوعة من الجرانيت وحتى مشكلات السلامة المحتملة ومشكلات الصيانة. يمكنك التقاط الصور أثناء جولتك، وتحميلها، والحصول على تقرير مفصل يشبه ملخص فحص احترافي.

حتى أنها تكتشف أشياء مثل أجهزة كشف الدخان المفقودة أو التركيبات الكهربائية القديمة التي قد تؤدي إلى فشل الصفقة لاحقًا.

بالإضافة إلى إدخال البيانات، يعزز تحليل الصور المدعوم بالذكاء الاصطناعي من Restb. ai تجربة التسويق والبحث بأكملها. يمكنه إنشاء نص بديل موصوف ومُحسّن لـ SEO للصور، مما يجعل القوائم أكثر وضوحًا لمحركات البحث ويمكن الوصول إليها من قبل المستخدمين ذوي الإعاقة البصرية.

أفضل ميزات Restb. ai

احسب المساحة التقريبية بالقدم المربع من صور الهواتف الذكية العادية، مما يلغي الحاجة إلى أدوات القياس اليدوية أثناء زيارات العقارات

اكتشف العلامات التجارية والطرازات المحددة للأجهزة لتضمين المواصفات التفصيلية في وصف العقارات والمواد التسويقية

قم بوضع علامة على المخاطر المحتملة على السلامة مثل الدرابزين المفقود أو السلالم التالفة أو المشكلات الكهربائية التي قد تؤثر على قرارات المشتري أو نتائج الفحص

صنف أنواع الغرف تلقائيًا لتبسيط إدخال بيانات MLS وتقليل الوقت المستغرق في المهام الإدارية

استخرج بيانات تعريف الصور، مثل الطوابع الزمنية وإحداثيات GPS، للحصول على وثائق شاملة تثبت وقت ومكان التقاط الصور

حسّن قوائم العروض باستخدام نصوص بديلة وصفية للصور تم إنشاؤها بواسطة الذكاء

قيود Restb. ai

تعتمد دقة التحليل بشكل كبير على جودة الصورة وظروف الإضاءة

قد تفوتك تفاصيل دقيقة قد يلاحظها المفتشون البشريون أثناء الجولات الفعلية

قدرة محدودة على تقييم المشكلات الهيكلية غير المرئية في الصور القياسية للعقارات

يتطلب زوايا تصوير متسقة وتغطية شاملة للحصول على نتائج تحليل مثالية

أسعار Restb. ai

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Restb. ai

G2: لا توجد تقييمات كافية

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

🧠 حقيقة ممتعة: يعود مفهوم " البيت المفتوح " إلى عام 1910. كان وكلاء العقارات الأوائل يقيمون حفلات متقنة ذات طابع خاص، مع الشاي والرباعيات الوترية والدعوات المكتوبة بخط اليد لجذب المشترين الأثرياء.

5. HouseCanary (الأفضل لتحليلات توقعات السوق)

عبر HouseCanary

HouseCanary هي منصة تحليلات عقارية مدعومة بالذكاء الاصطناعي توفر للوكلاء بيانات دقيقة وشاملة لاتخاذ قراراتهم التجارية.

تقوم بتحليل ملايين النقاط البياناتية — المؤشرات الاقتصادية ونمو الوظائف والتغيرات السكانية وأسعار الفائدة — للتنبؤ باتجاهات أسعار العقارات. يمكنك عرض مخططات بيانية على العملاء تتنبأ بقيمة منازلهم بعد ستة أشهر أو عامين من الآن، مدعومة ببيانات فعلية.

بفضل درجات "الميل إلى الإدراج"، يمكن للوكلاء تحديد العملاء المحتملين خارج السوق الذين لديهم احتمالية عالية للبيع

تقوم أداة الذكاء الاصطناعي هذه المخصصة لوكلاء العقارات أيضًا بتقييم العقارات والأحياء من خلال بيانات مثل تقييمات المدارس وإحصاءات الجريمة، مما يساعد العملاء على تحديد المكان الذي يفضلون الشراء فيه. كما تقوم بتحديث توقعاتها باستمرار مع ورود بيانات جديدة.

أفضل ميزات HouseCanary

قم بتقييم العائد المحتمل من الإيجار وتوقعات التدفق النقدي للعقارات الاستثمارية لمساعدة المستثمرين في تخطيط محافظهم الاستثمارية

قم بإنشاء تقارير تحليل سوق مقارن (CMA) موثوقة بسرعة، مما يوفر ساعات من البحث اليدوي

قم بتقييم العقارات بسرعة واستخرج رؤى السوق من قاعدة البيانات الضخمة باستخدام Canary AI

قارن بين ملفات المخاطر للعقارات المماثلة في أحياء مختلفة لمساعدة العملاء على فهم عوامل استقرار السوق

تلقى تنبيهات عند حدوث تغيرات كبيرة في ظروف السوق في المناطق المستهدفة، مما يتيح لك الاتصال بالعملاء بشكل استباقي

احصل على بيانات اقتصادية مفصلة، مثل اتجاهات التوظيف وأنماط النمو السكاني التي تؤثر على قيمة العقارات على المدى الطويل

قيود HouseCanary

قد تتطلب واجهة الأداة المعقدة تدريبًا لاستخدام الميزات التحليلية المتقدمة بفعالية

تتوفر بيانات تاريخية محدودة عن المشاريع الجديدة أو العقارات الريفية

أسعار HouseCanary

الأساسي: 19 دولارًا شهريًا

المحترف: 79 دولارًا شهريًا

الفرق: 199 دولارًا أمريكيًا في الشهر

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات وتصنيفات HouseCanary

G2: لا توجد تقييمات كافية

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن HouseCanary؟

اطلع على رأي هذا المراجع:

HouseCanary يقوم بكل الأبحاث نيابة عنك! أفضل ميزة هي تصنيف العقارات المماثلة على مقياس من 1 إلى 100. لا داعي بعد الآن للبحث في العقارات السيئة! لقد وفر لي HouseCanary ساعات من العمل على CMA. ما كان يستغرق مني 30-45 دقيقة أصبح الآن يستغرق 5-10 دقائق كحد أقصى! لا أستطيع أن أفكر في أي شيء لا يعجبني في HouseCanary. حقًا.

HouseCanary يقوم بكل الأبحاث نيابة عنك! أفضل ميزة هي تصنيف العقارات المماثلة على مقياس من 1 إلى 100. لا داعي بعد الآن للبحث في العقارات السيئة! لقد وفر لي HouseCanary ساعات من العمل على CMA. ما كان يستغرق مني 30-45 دقيقة أصبح الآن يستغرق 5-10 دقائق كحد أقصى! لا أستطيع التفكير في أي شيء لا يعجبني في HouseCanary. حقًا.

📖 اقرأ أيضًا: أفضل قوالب CRM للعقارات لتحسين إدارة العملاء

6. OpusClip (الأفضل لتحويل جولات العقارات إلى مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي)

عبر OpusClip

فكر في OpusClip كمساعد فيديو شخصي يشاهد جولاتك الطويلة في العقارات ويستخرج اللحظات الأكثر إثارة. تعمل هذه الأداة المدعومة بالذكاء الاصطناعي على تحويل مقاطع الفيديو الطويلة إلى مقاطع فيديو عالية الجودة قابلة للانتشار، وتحدد تلقائيًا أفضل المقاطع من قوائمك أو شهادات عملائك أو تحديثات السوق.

يمكنك تحميل لقطاتك الأولية، ثم يقوم الذكاء الاصطناعي في OpusClip بتحليل المحتوى لإنشاء مقاطع فيديو قصيرة جذابة مثالية لـ Instagram Reels و TikTok و YouTube Shorts.

علاوة على ذلك، يمكنك استخدام مجدول وسائل التواصل الاجتماعي المدمج لنشر مقاطع الفيديو الخاصة بك تلقائيًا على YouTube وTikTok وInstagram وLinkedIn.

أفضل ميزات OpusClip

أضف تلقائيًا تعليقات دقيقة إلى مقاطع الفيديو الخاصة بالعقارات، مما يجعلها سهلة الوصول وجذابة للمشاهدين الذين يشاهدونها بدون صوت

حسّن المحتوى الخاص بك لمختلف منصات التواصل الاجتماعي من خلال إنشاء مقاطع بنسب عرض إلى ارتفاع متعددة (9:16، 16:9، 1:1)

استخدم تقييم الانتشار المدعوم بالذكاء الاصطناعي لتحديد أجزاء مقاطع الفيديو الخاصة بالعقارات التي من المرجح أن تجذب العملاء المحتملين

استخدم قوالب وتراكبات تحمل علامتك التجارية للحفاظ على عرض تقديمي متسق واحترافي عبر جميع محتويات وسائل التواصل الاجتماعي

قيود OpusClip

خيارات تخصيص محدودة لميزات التحرير المتقدمة مقارنة ببرامج تحرير الفيديو التقليدية

قد تختلف فعالية درجة الانتشار حسب نوع المحتوى الخاص بك

تتضمن النسخة المجانية علامات مائية على مقاطع الفيديو الخاصة بك وتحدد سعة المعالجة الشهرية بـ 60 دقيقة

أسعار OpusClip

مجاني

المبتدئين: 15 دولارًا شهريًا

المحترف: 29 دولارًا شهريًا

الأعمال: أسعار مخصصة

تقييمات OpusClip وتعليقات المستخدمين

G2: 4. 6/5 (110+ تقييم)

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن OpusClip؟

استنادًا إلى تقييم G2:

الميزة الرئيسية لـ OpusClip هي أنه يمكنك إنشاء مقاطع فيديو قصيرة بعلامة تجارية لمشاركتها عبر منصات التواصل الاجتماعي. وظيفة التسميات التوضيحية رائعة. فهي تولد ترجمات دقيقة للغاية ويمكنك تحريرها بسهولة (على الرغم من أن ذلك نادرًا ما يكون ضروريًا) وتغيير الخط واللون والموضع. ومن الرائع أيضًا أنه يمكنك حفظ ما يصل إلى خمسة قوالب بعلامة تجارية.

الميزة الرئيسية لـ OpusClip هي أنه يمكنك إنشاء مقاطع فيديو قصيرة بعلامة تجارية لمشاركتها عبر منصات التواصل الاجتماعي. وظيفة التسميات التوضيحية رائعة. فهي تولد ترجمات دقيقة للغاية ويمكنك تحريرها بسهولة (على الرغم من أن ذلك نادرًا ما يكون ضروريًا) وتغيير الخط واللون والموضع. ومن الرائع أيضًا أنه يمكنك حفظ ما يصل إلى خمسة قوالب بعلامة تجارية.

7. Collov AI (الأفضل لتصور أعمال التجديد)

عبر Collov AI

يجد المشترون صعوبة في رؤية الإمكانات الكامنة في العقارات القديمة أو التي تعاني من سوء الصيانة. تعمل Collov AI على سد هذه الفجوة في الخيال من خلال عرض الشكل الذي يمكن أن تبدو عليه المساحات بعد التجديد.

تحلل المنصة صور الغرف أو مخططات الطوابق وتبتكر تصميمات متنوعة، مثل ألوان الطلاء المختلفة وخيارات الأرضيات وترتيب الأثاث. باستخدام حل التجهيز الافتراضي، يمكنك إظهار كيف أن هدم جدار ما سيؤدي إلى توسيع المساحة أو كيف أن التشطيبات الحديثة ستغير مظهر المطبخ القديم.

يُنشئ الذكاء الاصطناعي تصميمات واقعية تشبه عروض التصميم الداخلي الاحترافية، مما يسهل بيع العقارات. يمكنك أيضًا استخدام أدواته المدمجة لإنشاء جولات افتراضية لجعل العروض أكثر جاذبية.

أفضل ميزات Collov AI

جرب ألوان طلاء وتشطيبات مختلفة، أو تصور التغييرات الهيكلية لتظهر للعملاء إمكانيات التحول والتجديد

اعرض عدة تصميمات لنفس المساحة لتناسب أذواق المشترين المختلفة وتفضيلاتهم في نمط الحياة

أنشئ لوحات تفصيلية لأجواء التجديد التي تلهم العملاء وتوفر توجيهات واضحة للمقاولين والمصممين

أظهر كيف يمكن أن تغير تركيبات الإضاءة المختلفة وديكورات النوافذ أجواء الغرفة وجمالها العام

قيود Collov AI

قد لا تأخذ التصميمات التي يتم إنشاؤها في الاعتبار القيود الهيكلية أو قوانين البناء

قدرة محدودة على دمج قطع أثاث معينة أو عناصر تصميم مخصصة

قد تختلف جودة العرض حسب جودة الصورة الأصلية وتعقيد الغرفة

قد لا تمثل بدقة التكاليف أو جدوى التجديدات المقترحة

أسعار Collov AI

تجربة مجانية

قياسي: 21 دولارًا أمريكيًا في الشهر

متقدم: 49 دولارًا شهريًا

الاشتراك المميز: 79 دولارًا أمريكيًا في الشهر

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات وتصنيفات Collov AI

G2: لا توجد تقييمات كافية

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

🔍 هل تعلم؟ يقع مبنى الكابيتول الأمريكي على ما كان في السابق أراضي زراعية خاصة. تفاوض جورج واشنطن وبيير لانفانت شخصياً مع المزارعين بشأن حقوق ملكية الأراضي لإنشاء ما يعرف اليوم بواشنطن العاصمة.

8. Canva (الأفضل لإنشاء محتوى التسويق)

عبر Canva

يوفر لك Canva قوالب إدارة عقارات ذات مظهر احترافي لكل شيء بدءًا من النشرات العقارية ومنشورات وسائل التواصل الاجتماعي إلى لافتات العرض المفتوح وشرائح العروض التقديمية.

تتيح لك واجهة السحب والإفلات تخصيص الألوان والخطوط والتخطيطات دون الحاجة إلى تعلم برامج تصميم معقدة. وهذا يساعد في الحفاظ على اتساق العلامة التجارية في جميع المواد الخاصة بك مع السماح لك بالحرية الإبداعية في الإعلانات الفردية.

تعمل أدوات الذكاء الاصطناعي من Canva كمساعد تسويقي، مع ميزات مثل Magic Write التي تساعد في صياغة وصف جذاب للعقارات أو تعليقات جذابة على وسائل التواصل الاجتماعي. تتيح لك أدوات تحرير الصور المدعومة بالذكاء الاصطناعي، مثل Magic Eraser و Magic Edit، تنظيف صور العقارات المعروضة بسرعة عن طريق إزالة العناصر غير المرغوب فيها أو تعديل التفاصيل.

تتولى المنصة أيضًا جدولة وسائل التواصل الاجتماعي، بحيث يمكنك إنشاء منشورات تكفي لمدة أسبوع وترك Canva تنشرها تلقائيًا.

أفضل ميزات Canva

أنشئ مواد تسويقية عالية الجودة في دقائق بمساعدة الذكاء الاصطناعي والقوالب

أنشئ منشورات متحركة على وسائل التواصل الاجتماعي ومحتوى فيديو قصير يحقق معدلات تفاعل أعلى من الصور الثابتة

تعاون مع أعضاء الفريق في مشاريع التصميم مع الحفاظ على اتساق العلامة التجارية في جميع المواد التسويقية

قم بتخزين أصول العلامة التجارية مثل الشعارات ومخططات الألوان والخطوط في مكتبات مشتركة لسهولة الوصول إليها واستخدامها بشكل متسق في جميع المواد

قيود Canva

قد يؤدي النهج القائم على القوالب إلى ظهور مواد متشابهة بين مختلف الوكلاء

تتطلب ميزات التصميم المتقدمة اشتراكًا مميزًا للحصول على الوظائف الكاملة

تتوفر خيارات تخصيص محدودة لمتطلبات التصميم الفريدة أو شديدة التحديد

قد لا تتطابق اختيارات الخطوط والرسومات مع إرشادات العلامة التجارية الخاصة بالسمسرة

أسعار Canva

مجاني

المزايا: 15 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

الفرق: 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Canva

G2: 4. 7/5 (5,100+ تقييم)

Capterra: 4. 7/5 (12,870+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Canva؟

كما تم مشاركته على Reddit:

Canva هي أداة رائعة للمحترفين وغير المحترفين على حد سواء. يمكنني اللجوء إليها إذا قال لي أحدهم "مرحبًا، أحتاج إلى إعلان متحرك في غضون العشر دقائق القادمة"، وإذا جاءني أحدهم بمهمة صغيرة أو بسيطة للغاية بحيث لا تستحق وقتي، مثل بطاقة عمل أو دعوة زفاف، يمكنني ببساطة أن أرشح له Canva وأمضي في طريقي. إنها مثل ممر الدفع الذاتي للتصميم.

Canva هي أداة رائعة للمحترفين وغير المحترفين على حد سواء. يمكنني اللجوء إليها إذا قال لي أحدهم "مرحبًا، أحتاج إلى إعلان متحرك في غضون عشر دقائق"، وإذا جاءني أحدهم بمهمة صغيرة أو بسيطة للغاية بحيث لا تستحق وقتي، مثل بطاقة عمل أو دعوة زفاف، يمكنني ببساطة أن أرشح له Canva وأمضي في طريقي. إنها مثل ممر الدفع الذاتي للتصميم.

💡 نصيحة احترافية: تساعد بعض أدوات الذكاء الاصطناعي المخصصة لوكلاء العقارات في التحضير لعرض العقارات. الصق تفاصيل العقار في أداة الذكاء الاصطناعي واطلب معرفة الاعتراضات التي قد يثيرها المشتري. ستكون مستعدًا بشكل أفضل للتعامل مع المخاوف المتعلقة بالتصميم أو الموقع أو السعر.

9. Reonomy (الأفضل لأبحاث العقارات التجارية)

عبر Reonomy

تختلف العقارات التجارية عن العقارات السكنية، وReonomy تدرك ذلك جيدًا. تتخصص المنصة في تتبع ملكية العقارات التجارية، وانتهاء عقود الإيجار، وأنشطة التطوير التي تشير إلى وجود فرص.

يمكنك البحث عن مالك مركز التسوق الصغير هذا، وموعد انتهاء عقود إيجار المستأجرين، وما إذا كان المالك مهتمًا بالبيع. تساعدك هذه المعلومات في تحديد العملاء المحتملين قبل أن يبدأوا في البحث بنشاط عن مساحة أو تمثيل.

تقوم تقنية الذكاء الاصطناعي من Reonomy بفحص كميات هائلة من البيانات العامة والخاصة لتحديد العقارات التي من المحتمل بيعها ولكنها غير معروضة للبيع حاليًا. كما تراقب تراخيص البناء وتغييرات تقسيم المناطق التي تشير إلى مشاريع التطوير القادمة.

بفضل أكثر من 200 فلتر، يمكن للوكلاء إجراء عمليات بحث موجهة بدقة عالية للعثور على العقارات التي تتطابق تمامًا مع معايير عملائهم.

أفضل ميزات Reonomy

راقب تواريخ انتهاء عقود الإيجار لتحديد المستأجرين الذين قد يحتاجون إلى مساحة جديدة وتواصل مع الشركات التي تخطط للانتقال

تتبع أنشطة تراخيص البناء التي تشير إلى مشاريع التوسع أو التجديد، مما يكشف عن الفرص المحتملة للتأجير أو البيع

حلل سجل المعاملات والمبيعات المماثلة للعقارات التجارية لتقديم تحليل دقيق للسوق وتوصيات بشأن الأسعار

ابق على اطلاع على تغيرات السوق والفرص المتاحة من خلال تنبيهات خاصة بأنواع العقارات أو المناطق الجغرافية التي تهمك

قيود Reonomy

تركز بشكل أساسي على العقارات التجارية بدلاً من العقارات السكنية

تختلف دقة البيانات باختلاف الأسواق الجغرافية وأنواع العقارات

منحنى التعلم المطلوب لاستخدام أدوات البحث والتحليل المتقدمة بفعالية

أسعار Reonomy

تجربة مجانية

أسعار مخصصة

تقييمات وتصنيفات Reonomy

G2: عدد التقييمات غير كافٍ

Capterra: 4. 2/5 (30+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Reonomy؟

مقتطف سريع من مستخدم حقيقي:

سهلة الاستخدام – يمكن إدخال أي عنوان والحصول على جميع المعلومات عن المقاطعة ومعلومات الاتصال. التحليلات رائعة. تتيح لك Reonomy معرفة متى يكون من المرجح بيع عقار ما. يمكنك أيضًا إعداد تقرير يوضح العقارات المتعثرة. يعملون على مشروع سيتيح لك رؤية جميع العلاقات بين المالكين والشركات التي يعملون بها. يعرض جميع العقارات المرتبطة بالمالك.

سهلة الاستخدام – يمكن إدخال أي عنوان والحصول على جميع المعلومات عن المقاطعة ومعلومات الاتصال. التحليلات رائعة. تتيح لك Reonomy معرفة متى يكون من المرجح بيع عقار ما. يمكنك أيضًا إعداد تقرير يوضح العقارات المتعثرة. يعملون على مشروع سيتيح لك رؤية جميع العلاقات بين المالكين والشركات التي يعملون بها. يعرض جميع العقارات المرتبطة بالمالك.

💡 نصيحة احترافية: استخدم أدوات الذكاء الاصطناعي في مجال العقارات لتلخيص العقود أو المستندات القانونية بلغة إنجليزية بسيطة. لن تحل هذه الأدوات محل محاميك، ولكنها ستساعدك في شرح النقاط الأساسية للمشترين المتوترين بطريقة لا تسبب لهم أي إرباك.

10. Cotality (الأفضل لتحليل السوق والمخاطر الشامل)

عبر Cotality

Cotality، المعروفة سابقًا باسم CoreLogic، هي منصة ذكية تعمل بالذكاء الاصطناعي تساعد وكلاء العقارات على تزويد عملائهم بفهم متعمق للاتجاهات التاريخية وإمكانات السوق المستقبلية للأحياء والعقارات.

يقوم الذكاء الاصطناعي للمنصة، CoreAI، بتحليل مليارات النقاط من البيانات لتقديم نماذج تقييم آلية (AVM) عالية الدقة وتحليلات سوقية متعمقة.

*توفر Realist و Araya، وهما أداتان احترافيتان للمعلومات العقارية، للوكلاء بيانات شاملة عن العقارات والأسواق. يمكنك الوصول إلى معلومات حول تاريخ الضرائب وخصائص العقارات والمقارنات خارج MLS وسجلات المبيعات وتاريخ نقل الملكية.

تستخدم تقييم "احتمالية البيع" التحليلات التنبؤية لتحديد العقارات التي من المحتمل أن يتم طرحها للبيع في المستقبل القريب. وهذا يتيح للوكلاء استهداف جهودهم التسويقية وتوليد العملاء المحتملين بشكل استباقي.

توفر المنصة أيضًا تقارير مفصلة عن المخاطر، بما في ذلك معلومات عن مخاطر الفيضانات وحرائق الغابات، وهو أمر بالغ الأهمية لمساعدة العملاء على اتخاذ قرارات مستنيرة.

أفضل ميزات Cotality

احصل على تحليلات ومعلومات سوقية متعمقة لزيادة ثقة العملاء

احصل على بيانات موثوقة من أكثر من 22,000 مصدر تغطي 99.9% من العقارات في الولايات المتحدة

اعثر على أفضل العملاء المحتملين لتوجيه جهودك نحو توليد العملاء المحتملين

الوصول إلى إحصاءات الجريمة وتصنيفات السلامة لمختلف الأحياء، بما في ذلك تحليل الاتجاهات على مدى عدة سنوات

تتبع التغيرات في أداء المناطق التعليمية والتحولات الديموغرافية التي تؤثر على قيمة العقارات وقرارات الأسر

راقب المؤشرات الاقتصادية، بما في ذلك اتجاهات التوظيف وتطور الأعمال ونمو السكان

قيود Cotality

قد تكون البيانات الواسعة النطاق مربكة للوكلاء الذين لا يتمتعون بخبرة تحليلية

قد تكون تكاليف الاشتراك باهظة بالنسبة للوكلاء الجدد أو شركات السمسرة الصغيرة

قد لا تأخذ تقييمات المخاطر في الاعتبار التحسينات الأخيرة في البنية التحتية أو التغييرات في السياسات

أسعار Cotality

أسعار مخصصة

تقييمات وتصنيفات Cotality

G2: 4. 1/5 (40+ تقييم)

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Cotality؟

إليك وجهة نظر مباشرة:

تتيح لنا CoreLogic الحصول على المعلومات التي نحتاجها على الفور، كما أن خدمة العملاء التي تقدمها تفوق التوقعات. لم نواجه أي مشكلات حتى الآن، والمعلومات دائمًا دقيقة.

تتيح لنا CoreLogic الحصول على المعلومات التي نحتاجها على الفور، كما أن خدمة العملاء التي تقدمها تفوق التوقعات. لم نواجه أي مشكلات حتى الآن، والمعلومات دائمًا دقيقة.

11. ChatGPT (الأفضل للمساعدة في إنشاء المحتوى)

عبر ChatGPT

يستغرق كتابة وصف جذاب للعقارات ورسائل بريد إلكتروني احترافية وقتًا لا تملكه. يساعدك ChatGPT على صياغة اتصالات تبدو مصقولة وجذابة دون الحاجة إلى البدء من الصفر في كل مرة.

يمكنك إدخال التفاصيل الأساسية للعقار والحصول على وصف للعقار يسلط الضوء على الميزات الفريدة ويجذب المشترين المحتملين.

تساعد أداة التسويق العقاري أيضًا في صياغة رسائل البريد الإلكتروني للمتابعة ومنشورات وسائل التواصل الاجتماعي وعروض العملاء التي تحافظ على نبرة مهنية متسقة. يستخدمها الوكلاء أيضًا في تمثيل سيناريوهات التفاوض، وتطوير تسلسلات رسائل البريد الإلكتروني للمتابعة المخصصة، وحتى إنشاء نصوص لجولات الفيديو للعقارات.

بالإضافة إلى إنشاء المحتوى، يستفيد الوكلاء المتقدمون من ChatGPT كأداة استراتيجية للتحليل والتواصل مع العملاء. يمكنه تلخيص تقارير السوق الطويلة أو المقالات الإخبارية المحلية، مما يوفر نقاط نقاش رئيسية لاجتماعات العملاء.

أفضل ميزات ChatGPT

صمم نماذج لإدارة العملاء لمراحل المعاملات المختلفة، بدءًا من الاتصال الأولي وحتى إتمام الصفقة

ابحث بسرعة عن اتجاهات السوق المحلية ومعلومات عن الأحياء لدعم محادثاتك مع العملاء وعروضك التقديمية

أنشئ تقويمات لمحتوى وسائل التواصل الاجتماعي ومخططات لمشاركات المدونة التي تساعدك في الحفاظ على وجود متسق عبر الإنترنت

قم بتطوير نقاط الحوار في العروض التقديمية وجداول اجتماعات العملاء لضمان تغطية شاملة للمواضيع المهمة

قيود ChatGPT

قد تحتوي الردود على أخطاء تتطلب التحقق من صحتها قبل استخدامها من قبل العملاء

لا يمكنك الوصول إلى بيانات السوق في الوقت الفعلي أو قوائم العقارات الحالية

قد تفتقر الأوصاف العقارية التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي إلى المعرفة بالسوق المحلية والخص

يتطلب تحريرًا دقيقًا لضمان الامتثال للوائح والمعايير العقارية

أسعار ChatGPT

مجاني

بالإضافة إلى: 20 دولارًا شهريًا

الفريق: 25 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم (تُفوتر سنويًا)

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات وتصنيفات ChatGPT

G2: 4. 7/5 (825+ تقييم)

Capterra: 4. 5/5 (220+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن ChatGPT؟

وفقًا لأ حد المراجعين:

أكثر ما يعجبني في ChatGPT هو كيف يساعدني في بدء مهام الكتابة اليومية بسهولة ووضوح. أستخدمه بانتظام لصياغة الرسائل والبريد الإلكتروني والسياسات، وهي أمور غالبًا ما تستغرق وقتًا طويلاً حتى تصبح بالشكل الصحيح. يمنحني ChatGPT نقطة انطلاق قوية بناءً على الأفكار أو النقاط التي أشاركها، مما يساعدني في تشكيل أفكاري إلى شيء منظم ومتماسك. إنه يزيل الضغط عن الصفحة الفارغة، والتي يمكن أن تكون واحدة من أكبر العقبات عند كتابة أي شيء من الصفر.

أكثر ما يعجبني في ChatGPT هو كيف يساعدني في بدء مهام الكتابة اليومية بسهولة ووضوح. أستخدمه بانتظام لصياغة الرسائل والبريد الإلكتروني والسياسات، وهي أمور غالبًا ما تستغرق وقتًا طويلاً حتى تصبح بالشكل الصحيح. يمنحني ChatGPT نقطة انطلاق قوية بناءً على الأفكار أو النقاط التي أشاركها، مما يساعدني في تشكيل أفكاري إلى شيء منظم ومتماسك. إنه يزيل الضغط عن الصفحة الفارغة، والتي يمكن أن تكون أحد أكبر العقبات عند كتابة أي شيء من الصفر.

12. Getfloorplan (الأفضل لإنشاء مخططات أرضية رقمية)

عبر Getfloorplan

يستغرق قياس الغرف وإنشاء مخططات الطوابق يدويًا وقتًا طويلاً ويكون عرضة للأخطاء. يحول Getfloorplan صور عقاراتك إلى رسومات معمارية دقيقة ونماذج ثلاثية الأبعاد تلقائيًا.

قم بتحميل الصور من جولتك الاستكشافية، وسيقوم الذكاء الاصطناعي بتحليل تخطيط الغرف وقياس الأبعاد وإنشاء مخططات أرضية احترافية والتي تتطلب عادةً وجود رسام.

تقوم هذه التقنية أيضًا بإنشاء جولات افتراضية ثلاثية الأبعاد تساعد المشترين عن بُعد على فهم العلاقات المكانية والتدفق بين الغرف.

بالنسبة للمستخدمين من رجال الأعمال، يوفر البرنامج أيضًا خيارات لاختيار نمط الواجهة واللغة المفضلة لديك، وعرض النوافذ، وأنماط التصميم الداخلي، وما إلى ذلك. يمكنك أيضًا إضافة عناصر علامتك التجارية إلى الناتج للحصول على مظهر احترافي.

أفضل ميزات Getfloorplan

حوّل صور الهواتف الذكية إلى رسومات معمارية احترافية تفي بمعايير الدقة والعرض الخاصة بالصناعة

احسب المساحة بالقدم المربع وأبعاد الغرف تلقائيًا، مما يقلل من أخطاء القياس ويوفر الوقت أثناء تقييم العقارات

قم بإنشاء عروض متعددة لمخططات الطوابق، بما في ذلك خيارات وضع الأثاث التي تساعد المشترين على تصور كيفية استخدام المساحات

قم بتصدير الخطط بتنسيقات متنوعة مناسبة لقوائم MLS والمواد التسويقية والعروض التقديمية الاحترافية

اكتشف قيود Getfloorplan

تعتمد الدقة على جودة الصور واكتمال تغطية العقار

قد تواجه صعوبة في التعامل مع التصميمات المعقدة أو الميزات المعمارية غير العادية

قد يختلف وقت المعالجة حسب حجم العقار ومدى تعقيده

قدرة محدودة على دمج المساحات الخارجية أو تفاصيل المناظر الطبيعية

أسعار Getfloorplan

المجموعة الأساسية: 25 دولارًا

مجموعة إضافية: 45 دولارًا

مجموعة العرض: 49 دولارًا

مجموعة Pro: 49 دولارًا

الحد الأقصى: 69 دولارًا

احصل على تقييمات وتصنيفات Getfloorplan

G2: لا توجد تقييمات كافية

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Getfloorplan؟

شارك أحد المستخدمين هذا التعليق:

توفر لك مجموعة من الجولات الافتراضية ثنائية وثلاثية الأبعاد. يمكنك تحميل مخطط ثنائي الأبعاد للحصول على مجموعة كاملة من الصور ثنائية الأبعاد (بزوايا مختلفة) بالإضافة إلى صور بانورامية ثلاثية الأبعاد وجولة افتراضية رائعة. لا توجد عيوب في الوقت الحالي، ولكن هناك شيء واحد وهو أنه لا يمكنك مزج الأنماط معًا.

توفر لك مجموعة من الجولات الافتراضية ثنائية وثلاثية الأبعاد. يمكنك تحميل مخطط ثنائي الأبعاد للحصول على مجموعة كاملة من الصور ثنائية الأبعاد (من زوايا مختلفة) بالإضافة إلى صور بانورامية ثلاثية الأبعاد وجولة افتراضية رائعة. لا توجد عيوب في الوقت الحالي، ولكن هناك شيء واحد وهو أنه لا يمكنك مزج الأنماط معًا.

13. Tableau AI (الأفضل لتصور البيانات وتحليلها)

عبر Tableau

تتواجد بيانات العقارات في كل مكان، ولكن فهمها يتطلب مهارات تحليلية جادة. يعمل Tableau AI على تحويل المعلومات المعقدة عن السوق إلى لوحات معلومات مرئية تروي قصة حقيقية.

يمكنك الجمع بين بيانات MLS والإحصاءات الديموغرافية والمؤشرات الاقتصادية لإنشاء تحليل شامل للسوق يتجاوز مجرد مقارنة الأسعار. تساعدك أداة المبيعات المدعومة بالذكاء الاصطناعي على تحديد الأنماط والاتجاهات التي قد تشير إلى فرص ناشئة أو تغيرات محتملة في السوق.

Tableau Pulse هي ميزة أساسية تراقب تلقائيًا المقاييس الرئيسية — مثل مصادر العملاء المحتملين، وأيام عرض المنتج في السوق، أو اتجاهات الأسعار — وتقدم رؤى مخصصة وسهلة الفهم بلغة طبيعية.

ومن بين القدرات المهمة الأخرى للذكاء الاصطناعي Tableau Agent، وهو مساعد محادثة يمكّن الوكلاء من الإجابة بسرعة على الأسئلة، وإنشاء تحليلات سوقية مخصصة للعملاء، وتحديد الاتجاهات الدقيقة في أحياء معينة.

أفضل ميزات Tableau AI

أنشئ لوحات معلومات تفاعلية تعرض اتجاهات السوق وأداء العقارات عبر متغيرات وفترات زمنية متعددة

قم بتحديث التقارير على الفور بالمعلومات الجديدة وقم بجدولتها لتوزيعها بانتظام على العملاء

صمم تصورات مخصصة لقطاعات سوقية أو أنواع عقارات محددة تسلط الضوء على الاتجاهات والفرص ذات الصلة

شارك التقارير التفاعلية مع العملاء لتتيح لهم استكشاف البيانات وطرح الأسئلة خلال اجتماعات الاستشارة

قيود Tableau AI

يتطلب استثمارًا كبيرًا في التعلم لإتقان الميزات التحليلية المتقدمة

قد تكون تكاليف الاشتراك باهظة بالنسبة للوكلاء الأفراد أو الفرق الصغيرة

تعتمد جودة البيانات على دقة واكتمال المعلومات المصدرية

قد تربك واجهته المعقدة المستخدمين الذين لا يمتلكون خبرة في تحليل البيانات

أسعار Tableau AI

Tableau Viewer: 15 دولارًا شهريًا

Tableau Explorer: 42 دولارًا أمريكيًا في الشهر

Tableau Creator: 75 دولارًا أمريكيًا في الشهر

Enterprise Viewer: 35 دولارًا أمريكيًا في الشهر

Enterprise Explorer: 70 دولارًا أمريكيًا في الشهر

Enterprise Creator: 115 دولارًا شهريًا

Tableau+: أسعار مخصصة

تقييمات وتصنيفات Tableau AI

G2: 4. 2/5 (2,770+ تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (2,345+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الفعليون عن Tableau AI؟

مباشرة من مراجعة G2:

أفضل ما يميز Tableau هو سهولة إنشاء لوحات معلومات جميلة وتفاعلية بمجرد أن تتعرف على الأداة. فهي تتعامل جيدًا مع مجموعات البيانات الكبيرة، وتوفر خيارات تخصيص مرئية رائعة. أحب الطريقة التي تتيح لك إحياء البيانات — مما يسهل شرح الرؤى للأشخاص غير التقنيين. كما أن واجهة السحب والإفلات مفيدة جدًا للتحليل السريع.

أفضل ما يميز Tableau هو سهولة إنشاء لوحات معلومات تفاعلية جميلة بمجرد أن تتعرف على الأداة. فهي تتعامل جيدًا مع مجموعات البيانات الكبيرة، وتوفر خيارات تخصيص مرئية رائعة. أحب الطريقة التي تتيح لك إضفاء الحيوية على البيانات — مما يسهل شرح الرؤى للأشخاص غير التقنيين. كما أن واجهة السحب والإفلات مفيدة جدًا للتحليل السريع.

💡 نصيحة احترافية: بعد العرض، سجل ملاحظات صوتية باستخدام ClickUp Clips واطلب من ClickUp AI نسخها. ثم يقترح عليك الإجراءات، مثل إنشاء إدخال CRM أو صياغة بريد إلكتروني أو تسجيل الخطوات التالية. أنت تواصل العمل، والذكاء الاصطناعي يتولى المهام الإدارية.

14. Ylopo (الأفضل لتوليد العملاء المحتملين ورعايتهم)

عبر Ylopo

يعد توليد عملاء محتملين بشكل مستمر مع إدارة العملاء الحاليين تحديًا دائمًا. تستخدم Ylopo الذكاء الاصطناعي لتوليد العملاء المحتملين من خلال إنشاء حملات إعلانية مستهدفة عبر Facebook وGoogle ومنصات أخرى.

تقوم منصة التسويق الرقمي المدعومة بالذكاء الاصطناعي والمخصصة لوكالات العقارات بتقييم العملاء المحتملين بناءً على سلوكهم واحتمالية تحويلهم إلى عملاء فعليين، حتى تتمكن من التركيز على العملاء المحتملين الأكثر احتمالية للشراء أو البيع. كما توفر موضوعات لبدء المحادثات واقتراحات للمتابعة بناءً على اهتمامات كل عميل محتمل وأنشطته.

Ylopo AI تعمل كمساعد افتراضي على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع لتفاعل مع العملاء المحتملين عبر الرسائل النصية والصوتية. يمكنها بدء المحادثات وتقييم العملاء المحتملين من خلال طرح أسئلة حول جدولهم الزمني وميزانيتهم واحتياجاتهم، وحتى تحديد المواعيد.

وهذا يجعلها واحدة من أكثر أدوات الذكاء الاصطناعي عملية لوكلاء العقارات الذين يرغبون في أتمتة مسار التسويق الخاص بهم.

أفضل ميزات Ylopo

أطلق حملات إعلانية مستهدفة في وقت واحد عبر منصات رقمية متعددة، مما يزيد من مدى الوصول مع الحفاظ على اتساق الرسائل

أتمتة تسلسلات المتابعة الأولية وحملات التوعية للتفاعل مع العملاء المحتملين على مدى فترات طويلة

تتبع أنماط سلوك العملاء المحتملين لتحسين توقيت الرسائل ومحتواها لمختلف شرائح العملاء المحتملين

احصل على موضوعات لبدء المحادثة ونقاط نقاش مخصصة لكل عميل محتمل بناءً على اهتماماته المحددة ونشاطه عبر الإنترنت

قيود Ylopo

يتطلب ميزانية إعلانية مستمرة بالإضافة إلى تكاليف اشتراك المنصة

قد تختلف جودة العملاء المحتملين اعتمادًا على ظروف السوق وتحسين الحملات التسويقية

قد يولد عملاء محتملين خارج المنطقة الجغرافية المفضلة للوكيل أو النطاق السعري المفضل لديه

قد تفتقر الاتصالات الآلية إلى اللمسة الشخصية التي يفضلها بعض العملاء

أسعار Ylopo

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Ylopo

G2: لا توجد تقييمات كافية

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Ylopo؟

اطلع على رأي هذا المراجع:

يعجبني أن ممثل خدمة العملاء يجعلنا نشعر أننا عملاؤه الوحيدون. كما أحب جميع ميزات تكامل الذكاء الاصطناعي

يعجبني أن ممثل خدمة العملاء يجعلنا نشعر أننا عملاؤه الوحيدون. كما أحب جميع ميزات تكامل الذكاء الاصطناعي

15. LocalizeOS (الأفضل لمعلومات عن الأحياء)

عبر LocalizeOS

LocalizeOS هو نظام تشغيل مدعوم بالذكاء الاصطناعي مصمم لتعزيز قدرة وكلاء العقارات على إدارة العملاء المحتملين وتحويلهم على نطاق واسع.

يعمل محرك الذكاء الاصطناعي الأساسي، Hunter، كمساعد افتراضي يتفاعل بشكل استباقي مع كل عميل محتمل في قاعدة البيانات الخاصة بك لتنمية علاقتك به وتأهيله. وهذا يوفر لك الوقت، بحيث يمكنك تركيز طاقتك على العملاء الجاهزين لإتمام المعاملات.

من خلال تحليل التفاعلات الرقمية للعملاء المحتملين، مثل سجل التصفح والنقرات والردود على الرسائل، يمكن للذكاء الاصطناعي تحديد احتمالية إجراء المعاملات. وهذا يتيح للوكلاء والفرق تحديد أولويات خططهم والتركيز على الفرص الأكثر واعدة.

تتكامل المنصة بسلاسة مع أنظمة إدارة علاقات العملاء (CRM) ومصادر العملاء المحتملين الحالية، مما يوفر لوكلاء العقارات نظامًا قويًا ومركزيًا لإدارة أعمالهم وتحويل المزيد من العملاء المحتملين إلى صفقات مبرمة.

أفضل ميزات LocalizeOS

قدم اقتراحات مخصصة للعملاء بناءً على تفاعلاتهم السابقة وتفضيلاتهم، مما يخلق تجربة فائقة الجودة

قم بتأهيل العملاء المحتملين ورعايتهم باستخدام الذكاء الاصطناعي حتى تتمكن من التركيز على إبرام الصفقات

أعد تفاعلك مع العملاء المحتملين غير النشطين من خلال رسائل مخصصة وآلية

احصل على رؤى حول الميل إلى إجراء المعاملات حتى تتمكن من التركيز على العملاء المحتملين الأقرب إلى اتخاذ قرار

يمكنك دمجها بسهولة مع مجموعة أدوات CRM والتسويق الحالية لديك

قيود LocalizeOS

قد يحتاج الوكلاء والفرق التي تبحث عن حل شامل مع إدارة معاملات متعمقة أو ميزات ما بعد الإغلاق إلى دمجها مع أدوات أخرى

قد تكون تكاليف الاشتراك صعبة بالنسبة للوكلاء الجدد أو شركات الوساطة الصغيرة

أسعار LocalizeOS

الوكلاء: 249 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل وكيل + 15% رسوم إحالة

الفرق: 749 دولارًا أمريكيًا شهريًا (حتى 5 وكلاء) + 12% رسوم إحالة

السمسرة: أسعار مخصصة

تقييمات وتصنيفات LocalizeOS

G2: 4. 8/5 (25+ تقييم)

Capterra: 4. 7/5 (45+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن LocalizeOS؟

هكذا وصف أحد المستخدمين تجربته:

أثبت LocalizeOS فاعليته الكبيرة في إعادة تفاعل العملاء المحتملين القدامى مع وكلائنا. لقد نجحنا في إحياء العملاء المحتملين الخاملين، وإثارة اهتمامهم مرة أخرى بقوائم العقارات. بالإضافة إلى ذلك، يعمل هذا البرنامج ووظائف المساعدة البشرية الخاصة به كفريق مبيعات داخلي، حيث يقوم بجدولة المواعيد لوكلائنا بكفاءة والحفاظ على زخم التفاعل مع العملاء المحتملين لتسهيل عمليات البحث المستمرة عن العقارات.

أثبت LocalizeOS فاعليته الكبيرة في إعادة تفاعل العملاء المحتملين القدامى مع وكلائنا. لقد نجحنا في إحياء العملاء المحتملين الخاملين، وإثارة اهتمامهم مرة أخرى بقوائم العقارات. بالإضافة إلى ذلك، يعمل هذا البرنامج ووظائف المساعدة البشرية الخاصة به كفريق مبيعات داخلي، حيث يقوم بجدولة المواعيد لوكلائنا بكفاءة والحفاظ على الزخم في تفاعل العملاء المحتملين لتسهيل عمليات البحث المستمرة عن العقارات.

💡 نصيحة للمحترفين: أنشئ مطالبات AI قابلة لإعادة الاستخدام لسير عملك. على سبيل المثال: "اكتب رسالة متابعة ودية بعد العرض تذكر تصميم المطبخ وتدعو إلى طرح الأسئلة." احفظ 3-5 مطالبات مثل هذه وأعد استخدامها يوميًا مع إجراء تعديلات طفيفة.

أنا مقتنع بـ ClickUp

أنت تعمل في مجال العقارات لإبرام الصفقات، وليس لإضاعة الوقت في إصلاح سير العمل المعطل. إذا كانت أنظمتك مشتتة، فأنت تخسر الوقت والتحكم.

ClickUp يجمع كل شيء في مكان واحد. المهام والعملاء المحتملون والقوائم والمتابعات والمستندات وتحديثات الفريق — كل ذلك في مساحة عمل واحدة. بالإضافة إلى ذلك، تساعدك الذكاء الاصطناعي المدمج والأتمتة المدعومة بالذكاء الاصطناعي على الكتابة بشكل أسرع وأتمتة المهام والبقاء على اطلاع على كل شيء بسهولة.

لتشغيل عمليات عقارية سلسة وفعالة تبرم المزيد من الصفقات، انتقل إلى ClickUp اليوم! ✅