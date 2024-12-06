أفضل برامج إدارة علاقات العملاء لإدارة العقارات لمديري العقارات

بين التعامل مع اتصالات المستأجرين، وتتبع طلبات الصيانة، ومواكبة عقود الإيجار، يمكن أن تصبح إدارة الممتلكات مرهقة بسرعة.

ولكن ماذا لو كان بإمكانك تبسيط كل هذه المهام في نظام واحد فعال؟ هنا يأتي دور برنامج إدارة علاقات العملاء (CRM).

سواء أكنت مسؤولاً عن عقار واحد أو تدير محفظة عقارية واسعة، فإن إدارة الممتلكات العقارية الصحيحة لإدارة الممتلكات CRM تسهل سير العمل وتسمح لك بالتركيز على ما يهم حقًا - بناء علاقات قوية مع المستأجرين لزيادة الربحية إلى أقصى حد. 📈

في هذه المقالة، اخترنا لك أفضل 11 برنامجاً لإدارة علاقات العملاء لإدارة العقارات. سواء كنت تدير عددًا قليلاً من الوحدات أو محفظة واسعة، ستساعدك هذه الأدوات على البقاء منظمًا وتوفير الوقت وتنمية أعمالك. دعنا نستكشف أفضل الخيارات!

⏰ ملخص 60 ثانية

ClickUp : الأفضل لإدارة المشاريع العقارية وعلاقات العملاء

: الأفضل لإدارة المشاريع العقارية وعلاقات العملاء HubSpot: أفضل إدارة علاقات العملاء مع إمكانات التسويق والمبيعات المدمجة

أفضل إدارة علاقات العملاء مع إمكانات التسويق والمبيعات المدمجة Pipedrive : أفضل إدارة عقارات CRM لتصور العملية

: أفضل إدارة عقارات CRM لتصور العملية Lone Wolf Front Office: أفضل برنامج CRM لرعاية العملاء المحتملين المتكاملين و MLS

أفضل برنامج CRM لرعاية العملاء المحتملين المتكاملين و MLS Zoho CRM: أفضل برنامج CRM لإدارة الممتلكات للتخصيصات

أفضل برنامج CRM لإدارة الممتلكات للتخصيصات Entrata: أفضل مزود لإدارة علاقات العملاء لتسويق إدارة الممتلكات

أفضل مزود لإدارة علاقات العملاء لتسويق إدارة الممتلكات الاثنين: أفضل برنامج CRM لإدارة علاقات العملاء لتخصيص سير العمل

أفضل برنامج CRM لإدارة علاقات العملاء لتخصيص سير العمل Knock: أفضل برنامج CRM لتحسين إدارة علاقات العملاء المحتملين من العميل إلى الإيجار

أفضل برنامج CRM لتحسين إدارة علاقات العملاء المحتملين من العميل إلى الإيجار الوكيل الحكيم: أفضل برنامج CRM لعمليات إدارة الممتلكات

أفضل برنامج CRM لعمليات إدارة الممتلكات Buildium: أفضل نظام برمجي لإدارة الممتلكات من البداية إلى النهاية

## ما الذي يجب أن تبحث عنه في إدارة الممتلكات CRM؟

يمكن أن يكون نظام إدارة علاقات العملاء الصحيح هو العمود الفقري لعمليات إدارة الممتلكات الخاصة بك، مما يعزز الإنتاجية ويرفع مستوى رضا المستأجرين. وعلاوة على ذلك، فهو يجمع المستأجرين ومالكي العقارات والمديرين على نفس الصفحة، ويسد الفجوة بين التوقعات والواقع.

مع وجود العديد من برنامج إدارة علاقات العملاء الخيارات المتاحة، فإن التركيز على الميزات الرئيسية التي تساعدك على تحقيق هذه الأهداف كمدير عقارات أمر بالغ الأهمية. إليك ما يجب أن تبحث عنه في برنامج إدارة الممتلكات CRM:

✅ إدارة العملاء المحتملين من النهاية إلى النهاية: اختر إدارة الممتلكات العقارية التي تغطي دورة حياة العميل المحتمل إلى المستأجر بالكامل، من الاستفسار إلى توقيع عقد الإيجار. وينبغي أن يكون مزوداً بأدوات الاتصال، وقدرات تتبع الطلبات، وحفظ السجلات، على سبيل المثال لا الحصر

✅ تخصيص سير العمل: اختر برنامج إدارة الممتلكات CRM الذي يلبي احتياجات سير العمل المختلفة لشركات إدارة العقارات المختلفة. يجب أن يسمح البرنامج للمستخدمين بتخصيص خطوط الأنابيب وتدفقات المهام وإعداد التقارير لتتناسب مع متطلبات محددة

✅ أتمتة المهام: ابحث عن برنامج إدارة علاقات العملاء الذي يعمل على أتمتة المهام الروتينية مثل إرسال تذكيرات الإيجار وجدولة الصيانة ومتابعة العملاء المحتملين. يعزز ذلك من الكفاءة من خلال توفير الوقت وتقليل الأخطاء اليدوية ويسمح لك بالتركيز على جوانب أكثر استراتيجية في عملك

✅ التتبع المالي: اختر نظام إدارة علاقات العملاء لإدارة الممتلكات المزود بأدوات مدمجة لتحصيل الإيجار والفواتير وتتبع النفقات لتبسيط الإدارة المالية والحصول على إشراف واضح على أداء العقار

✅ التحليلات وإعداد التقارير: اختر نظام إدارة علاقات العملاء المزود بتقارير وتحليلات شاملة لمساعدتك في الحصول على رؤى قائمة على البيانات حول الإيرادات ومعدلات الإشغال وإيرادات الإيجار وملاحظات المستأجرين. وبالتالي، يمكنك تحسين عملياتك من خلال هذه اللوحات والتقارير القابلة للتخصيص

✅ إمكانية الوصول عبر الهاتف المحمول: استقر على نظام إدارة علاقات العملاء مع تطبيق جوال أو يستجيب للجوال. يتنقل مديرو العقارات أو الوكلاء العقاريون باستمرار، مما يجعلهم يؤدون مهام إدارة المستأجرين أثناء التنقل. يتيح لهم حل إدارة علاقات العملاء القوي المزود بتطبيق جوال كامل الميزات البقاء على رأس هذه المهام في أي وقت وفي أي مكان

✅ إمكانيات التكامل: اختر نظام إدارة علاقات العملاء الذي يتكامل بسلاسة مع الأدوات الأخرى التي تستخدمها يومياً، مثل برامج المحاسبة ومنصات التسويق ومواقع قوائم العقارات. وهذا يضمن سير العمل بسلاسة ويلغي الحاجة إلى إدخال البيانات يدويًا، مما يوفر لك الوقت ويقلل من الأخطاء

🧠 حقيقة ممتعة: من المتوقع أن تصل قيمة سوق برمجيات إدارة علاقات العملاء العقارية العالمية إلى 10.6 مليار دولار بحلول عام 2032 مع معدل نمو سنوي مركب مثير للإعجاب بنسبة 12.2% !

## أفضل 11 برنامج لإدارة علاقات العملاء لإدارة الممتلكات

إليك تقرير عن 11 من أفضل حلول برامج CRM لإدارة الممتلكات التي ستحدد جميع المربعات الخاصة بك:

1. ClickUp (الأفضل لإدارة المشاريع العقارية وعلاقات العملاء)

الإشراف على ممتلكاتك مع تحسين علاقاتك مع العملاء وإدارة العملاء المحتملين باستخدام برنامج إدارة علاقات العملاء من ClickUp

ما الذي يحدد عقارات كليك أب حل إدارة المشاريع هو قدرته على التكيف مع تدفقات العمل الفريدة الخاصة بك. بفضل لوحات المعلومات القابلة للتهيئة و ميزات إدارة المهام المتقدمة وأدوات التعاون الشاملة مثل الدردشة المدمجة، يبسط ClickUp حتى أكثر العمليات تعقيدًا.

إلى جانب ذلك، تعمل المنصة على أتمتة المهام المتكررة، مثل مشاركة التحديثات وإرسال الإشعارات، عبر أتمتة ClickUp مما يوفر لك الوقت والجهد الثمين في إدارة الممتلكات.

بالإضافة إلى ذلك, سير عمل إدارة علاقات العملاء في ClickUp تشمل عملية اتخاذ القرارات المدعومة بالذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات القوي لسير العمل. يتيح لك هذا الأمر تبسيط العمليات واتخاذ قرارات أكثر ذكاءً واطّلاعًا تدفع أعمالك إلى الأمام.

سواء أكنت مدير عقارات منفرداً أو جزءاً من فريق عقاري كبير، فإن ClickUp يتوسع بسهولة لتلبية احتياجاتك، مما يضمن الكفاءة والإنتاجية على كل المستويات.

أفضل ميزات ClickUp

تتبع العملاء المحتملين بصرياً عبر خط أنابيب المبيعات الخاص بك باستخدام مشاهدات ClickUp لتعزيز التعاون والكفاءة

الاحتفاظ بسجل اتصالات مفصل لتخصيص تفاعلات المستأجرين وإدارة العملاء المحتملين بفعالية

تعاون بسلاسة مع فريقك من خلال التواصل في الوقت الفعلي باستخدام ClickUp Chat ومشاركة الموارد بسهولة بين فريقي المبيعات والتسويق.

استفد من التحليلات والتقارير الشاملة من لوحات معلومات ClickUp لاتخاذ قرارات مستندة إلى البيانات وتحسين أداء الممتلكات

تبسيط مهام سير العمل مع إمكانية الوصول إلى مكتبة من قوالب إدارة الممتلكات قيود النقر فوق

قد يبدو الإعداد الأولي مربكًا بسبب ميزاته الواسعة النطاق

تسعير ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود : 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم شركة : 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات : اتصل لمعرفة الأسعار

: اتصل لمعرفة الأسعار ClickUp Brain: أضف إلى أي خطة مدفوعة مقابل 7 دولارات لكل عضو شهريًا

تقييمات ومراجعات ClickUp التقييمات والمراجعات

G2 : 4.7/5.0 (أكثر من 9900 تقييم)

: 4.7/5.0 (أكثر من 9900 تقييم) Capterra: 4.6/5.0 (أكثر من 4300 تقييم)

➡️ اقرأ المزيد: هل ترغب في تجربة ClickUp كمنصة لإدارة علاقات العملاء؟ تحقق من قالب CRM على ClickUp !

2. HubSpot( أفضل CRM مع قدرات تسويق ومبيعات مدمجة)

via

HubSpot_

إذا كنت تبحث عن نظام إدارة علاقات العملاء لإدارة العقارات الذي يتفوق في المبيعات والتسويق، فلا تبحث عن HubSpot CRM, تبسيط سير العمل وإدارة علاقات العملاء بسلاسة.

مع التكامل في أدوات التسويق العقاري يُمكِّن HubSpot فريقك من إدارة حملات جذابة طوال عملية التأجير - بدءاً من جذب المستأجرين المحتملين إلى رعاية العلاقات طويلة الأجل. بالإضافة إلى ذلك، تساعدك واجهته سهلة الاستخدام وميزاته القوية، مثل حملات البريد الإلكتروني الآلية وتحليلات التسويق، على التركيز على بناء علاقات قوية وتنمية أعمالك.

من خلال دمج الأدوات والبيانات الخاصة بك، يعزز HubSpot من جاذبية عقارك ويعزز معدلات الإشغال بكفاءة.

أفضل ميزات HubSpot

تبسيط إدارة العملاء المحتملين باستخدام أدوات تتبع مدمجة

دمج البريد الإلكتروني والتسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي للتواصل الفعّال مع العملاء

الإشراف على الاستفسارات العقارية وفهم اتجاهات المبيعات العقارية من خلال التحليلات والتقارير

قيود HubSpot

قدرات التخصيص المحدودة تبدو مقيدة لفرق الإدارة

حلول إدارة علاقات العملاء المتقدمة مدفوعة الأجر

تسعير HubSpot

أدوات مجانية: مجانًا لما يصل إلى 2 مستخدمين

مجانًا لما يصل إلى 2 مستخدمين المبتدئين: 20 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

20 دولارًا شهريًا لكل مستخدم احترافي: 890 دولارًا شهريًا لثلاثة مستخدمين (مقاعد إضافية بسعر 50 دولارًا شهريًا)

890 دولارًا شهريًا لثلاثة مستخدمين (مقاعد إضافية بسعر 50 دولارًا شهريًا) المؤسسات: 3600 دولار شهريًا لخمسة مستخدمين (المقاعد الإضافية بسعر 75 دولارًا في الشهر)

تقييمات ومراجعات هاب سبوت

G2 : 4.4/5.0 (أكثر من 12000 تقييم)

: 4.4/5.0 (أكثر من 12000 تقييم) Capterra: 4.5/5.0 (أكثر من 4200 تقييم)

3. بايبيدرايف (أفضل إدارة عقارات CRM لتصور العمليات)

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_ / href/ _https://www.pipedrive.com/en/products/sales Pipedrive /%href/ Pipedrive CRM يجلب مزيجاً فريداً من البساطة والكفاءة لإدارة العقارات. يعكس نظام إدارة علاقات العملاء المرئي نظام إدارة علاقات العملاء المرئي مراحل تأجير العقارات ويساعد في إدارة العملاء المحتملين، مما يسمح لك بتتبع العقارات وتفاعلات المستأجرين والمفاوضات.

تتيح لك خطوط الأنابيب القابلة للتخصيص تكييف المراحل لتناسب سير عملك المحدد، مما يضمن إدارة كل خطوة - من الاستفسار الأولي إلى توقيع عقد الإيجار - بفعالية. تتعامل ميزات الأتمتة في Pipedrive مع المهام الروتينية مثل المتابعة والتذكيرات، مما يوفر الوقت لفرق إدارة العقارات لاستخدامه في أنشطة أكثر استراتيجية.

إن منحنى التعلُّم البسيط للأداة، والواجهة المرئية وسهلة الاستخدام، وأدوات إدارة العملاء المحتملين القوية تجعلها مثالية للشركات العقارية المتنامية.

أفضل ميزات #### Pipedrive

تتبّع اتصالات العملاء وقوائم العقارات في لوحة تحكم مركزية

تكامل مع رسائل البريد الإلكتروني والتقويمات لإدارة المهام بسلاسة

تحسين كفاءة سير العمل مع التخصيص المتقدم لخط أنابيب المبيعات

توليد رؤى مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتحسين تحويلات الصفقات

قيود Pipedrive

لا يقدم خطة فئة مجانية

الأتمتة من حيث التسويق محدودة مقارنة بالمنافسين

تسعير Pipedrive

أساسي : 14 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 14 دولارًا شهريًا لكل مستخدم متقدم 29 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

29 دولارًا شهريًا لكل مستخدم احترافي : 59 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 59 دولارًا شهريًا لكل مستخدم قوي : 69 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 69 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: 99$/شهرًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Pipedrive

G2 : 4.3/5.0 (أكثر من 2100 تقييم)

: 4.3/5.0 (أكثر من 2100 تقييم) Capterra: 4.5/5.0 (أكثر من 3000 تقييم)

➡️ اقرأ المزيد: 5 نصائح لإدارة المشاريع العقارية الناجحة

4. Lone Wolf Front Office (أفضل برنامج CRM لرعاية العملاء المحتملين المتكاملين و MLS)

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٪ / href/ https://www.lwolf.com/products/crm-websites Lone Wolf Technologies /%href/ مكتب لون وولف الأمامي يقدم برنامجًا شاملًا لإدارة الممتلكات يدمج بسلاسة الميزات الخاصة بالممتلكات، مثل إدارة قوائم العقارات، وأتمتة التسويق، وإدارة الإيجار، وما إلى ذلك، في عملية إدارة علاقات العملاء .

من خلال جعل الوظائف الأساسية مركزية، يساعد Lone Wolf Front Office مديري العقارات على توفير الوقت وتقليل الأخطاء والتركيز على تنمية أعمالهم. ونتيجة لذلك، يمكنك أتمتة رعاية العملاء المحتملين، وتبسيط التسويق، والتكامل مع قواعد بيانات خدمة القوائم المتعددة (MLS) .

أفضل ميزات المكتب الأمامي للذئب الوحيد

أتمتة المهام الروتينية مثل تذكيرات الإيجار وطلبات الصيانة لزيادة الكفاءة وتقليل عبء العمل اليدوي

تعزيز العلاقات مع المستأجرين من خلال إدارة جميع الاتصالات والوثائق في قاعدة بيانات مركزية

يوفر أدوات متكاملة لبيانات العملاء، والقوائم، وإدارة المعاملات

اكتساب رؤى قابلة للتنفيذ من خلال التقارير والتحليلات

قيود المكتب الأمامي للذئب الوحيد

مزامنة البيانات معيبة وغير موثوقة

الإعداد الأولي يستغرق وقتًا طويلاً للمستخدمين الجدد

تسعير المكتب الأمامي للذئب الوحيد

تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات المكتب الأمامي للذئب الوحيد

G2 : 3.6/5.0 (أكثر من 130 تقييم)

: 3.6/5.0 (أكثر من 130 تقييم) Capterra: 4.4/5.0 (أكثر من 300 تقييم)

5. Zoho CRM (أفضل برنامج لإدارة الممتلكات CRM للتخصيصات)

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_ / href/ _https://www.zoho.com/en-in/crm/ Zoho CRM /%href/ زوهو CRM عبارة عن منصة عقارية شاملة مصممة لتلبية الاحتياجات الفريدة لمديري العقارات وممثلي العقارات والمطورين وشركات الوساطة من جميع الأحجام. وهي توفر أدوات إدارة عمليات المبيعات وإدارة الممتلكات التي تعمل على تبسيط سير العمل وأتمتة المهام وتساعدك على إتمام المزيد من الصفقات بكفاءة.

مع Zoho CRM، يمكن لفرق إدارة العقارات تخصيص واجهة النظام الأساسي البديهية و توظيف الرؤى المدعومة بالذكاء الاصطناعي لتعزيز جهود التسويق العقاري والمبيعات الخاصة بهم.

يبقيك تطبيق الهاتف المحمول أيضاً على اتصال أثناء التنقل. في المقابل، تعمل عمليات التكامل مع أدوات مثل Zillow ومجموعة كبيرة من مزودي خدمات الهاتف على ربط جميع مهام إدارة الممتلكات الخاصة بك في واجهة واحدة موحدة.

أفضل ميزات Zoho CRM

توليد عملاء محتملين في مجال العقارات من مختلف القنوات وتتبعهم حتى يتحولوا إلى فرص

أتمتة عمليات المبيعات من خلال تعيين عملاء محتملين لمندوبي المبيعات بناءً على معايير محددة مسبقاً

تلقي رؤى قائمة على البيانات من خلال Zia، وهو مساعد افتراضي مدعوم بالذكاء الاصطناعي

الوصول إلى المستندات المهمة بشكل مركزي من خلال مكتبة مستندات ذكية تربط الملفات ذات الصلة بالعميل المحتمل أو الصفقة المناسبة

قيود Zoho CRM

منحنى تعليمي حاد للمستخدمين غير التقنيين

تتطلب الوظائف المتقدمة ملحقات إضافية

تسعير Zoho CRM

مجاني

عادي : 20 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 20 دولارًا شهريًا لكل مستخدم احترافي : 35 دولارًا/شهرًا لكل مستخدم

: 35 دولارًا/شهرًا لكل مستخدم مؤسسة : 50 دولارًا/شهرًا لكل مستخدم

: 50 دولارًا/شهرًا لكل مستخدم أقصى حد: 65 دولاراً شهرياً لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات زوهو CRM

G2 : 4.1/5.0 (أكثر من 2600 تقييم)

: 4.1/5.0 (أكثر من 2600 تقييم) Capterra: 4.3/5.0 (أكثر من 6800 تقييم)

🔎 هل كنت تعلم؟ تأسست أقدم شركة وساطة عقارية في الولايات المتحدة في عام 1855 في شيكاغو، إلينوي. كان اسمها في الأصل "L. D. Olmsted & Co."، ثم غيّرت اسمها لاحقًا إلى "Baird & Warner" ولا تزال تعمل حتى الآن.

6. Entrata (أفضل مزود لإدارة علاقات العملاء لتسويق إدارة الممتلكات)

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Entrata_ إدارة علاقات العملاء يوم الاثنين هي منصة جذابة بصرياً تدمج إدارة المهام وإدارة العملاء المحتملين وتحسين العمليات في منصة علاقات العملاء. يمكن تصميمه بسهولة لإدارة الممتلكات وتبسيط سير العمل من خلال مركزية قوائم الممتلكات وتتبع العملاء المحتملين واتصالات العملاء في واجهة واحدة سهلة الاستخدام.

يستخدمه مالكو ومدراء العقارات لـ إنشاء مهام سير عمل مخصصة بناءً على احتياجات عقارية محددة، مثل جهود التسويق أو التواصل مع المستأجرين.

أفضل ما في الأمر؟ إن قوالب إدارة علاقات العملاء المتاحة يوم الاثنين تقدم حلاً مرنًا للمساعدة في تعزيز المبيعات دون إعادة اختراع العجلة.

أفضل ميزات إدارة علاقات العملاء يوم الاثنين

تخصيص مهام سير العمل الخاصة بك لتعكس عمليات إدارة الممتلكات الخاصة بك باستخدام واجهة السحب والإفلات البديهية

تتبع تقدم المشروع بشكل مرئي باستخدام مخططات جانت ولوحات كانبان

التكامل دون عناء مع أدوات مثل Slack وGoogle Workspace

قم بأتمتة المهام الروتينية مثل المتابعة وتحديثات الحالة لتوفير الوقت وتعزيز الكفاءة

قيود إدارة علاقات العملاء

تتصاعد الأسعار مع نمو الفرق لتشمل العديد من المستخدمين

يفتقر إلى الأدوات الأصلية للإدارة المالية اللازمة للعقارات

تسعير إدارة علاقات العملاء يوم الاثنين

أساسي : 15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم ل 10 مستخدمين

: 15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم ل 10 مستخدمين عادي : 20 دولارًا شهريًا لكل مستخدم ل 10 مستخدمين

: 20 دولارًا شهريًا لكل مستخدم ل 10 مستخدمين محترف : 33$/شهرًا لكل مستخدم ل 10 مستخدمين

: 33$/شهرًا لكل مستخدم ل 10 مستخدمين المؤسسات: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات إدارة علاقات العملاء

G2 : 4.6/5.0 (أكثر من 800 تقييم)

: 4.6/5.0 (أكثر من 800 تقييم) Capterra: 4.7/5.0 (أكثر من 390+ تقييم)

🧗🏼‍♂️ مستوى أعلى: هل تكافح مع مشاهدات العقارات التي لا نهاية لها والأعمال الورقية المرهقة؟ قد يكون الذكاء الاصطناعي هو الحل الأمثل في مجال العقارات ! 🤖✨

بالنسبة للمتخصصين في مجال العقارات، فإن دمج الذكاء الاصطناعي يحول العمليات التجارية:

تعزيز تجربة العميل 🙌 🙌

🙌 تبسيط سير العمل 🛠️

التخلص من الأعمال المتكررة والمستهلكة للوقت 🤩

تجاوز الروتين ✂️

تعظيم العوائد 💯

8. نوك (أفضل إدارة علاقات العملاء لتحسين العوائد)

via

_ / href/ _https://www.knockcrm.com/what-we-do/ nock CRM /%href/

إذا كنت تبحث عن إدارة علاقات العملاء العقارية لتحسين عملية التأجير لمالكي العقارات ومديريها, نوك يمكن أن تكون منصة إدارة علاقات العملاء المناسبة.

مع خدمات مصممة خصيصاً للتأجير العقاري، استخدم Knock لزيادة معدلات الإشغال إلى أقصى حد، وتحسين العلاقات مع المستأجرين، وتتبع مقاييس الأداء، وتسهيل سير عمل التأجير.

توفر لوحة معلومات Knock البديهية أيضاً رؤى في الوقت الفعلي وتقارير قابلة للتخصيص، مما يتيح لمديري العقارات اتخاذ قرارات مستنيرة بسرعة.

يوفر Knock أيضاً ميزات أتمتة سهلة الاستخدام لتبسيط المهام الروتينية مثل تجديد الإيجار وطلبات الصيانة، مما يتيح لك التركيز على تعزيز رضا المستأجرين وتنمية محفظة عقاراتك.

أفضل ميزات تطبيق Knock

البيع المتقاطع وتغطية المكالمات عبر العديد من العقارات باستخدام التغطية متعددة العقارات

تحرير الفريق والوصول إلى اجتماعات الفريق والجداول الزمنية والجولات العقارية

إدارة المشكلات من لوحة تحكم واحدة مع قائمة مهام قابلة للتنفيذ قبل أن تؤثر على صافي الدخل التشغيلي

تتكامل مع برامج التأجير وأنظمة إدارة العقارات

القيود المفروضة

إمكانيات التخصيص محدودة إلى حد ما

التسعير غير شفاف

التسعير التسعير غير واضح

التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات تقييمات ومراجعات

G2 : 4.9/5.0 (أكثر من 40 تقييم)

: 4.9/5.0 (أكثر من 40 تقييم) Capterra: 4.8/5.0 (20+ تقييم)

9. الوكيل الحكيم (أفضل برنامج لإدارة علاقات العملاء لعمليات إدارة الممتلكات)

عبر

_ / href/ _https://wiseagent.com/ الوكيل الحكيم /%href/

من إرسال رسائل البريد الإلكتروني والنصوص ذات العلامات التجارية إلى إنشاء رسائل إخبارية مذهلة، يجعل Wise Agent تسويق إدارة العقارات سهلاً وفعالاً. إن التسعير المباشر والتصميم البسيط يجعل منه خياراً رائعاً لوكيل عقاري منفرد أو فريق صغير.

عزز تواصلك من خلال النشرات الإعلانية اللافتة للنظر، والبطاقات البريدية المخصصة، ومساعد الكتابة المدعوم بالذكاء الاصطناعي للارتقاء بمستوى اتصالاتك مع العملاء.

أفضل ميزات الوكيل الحكيم

نظّم رسائل إخبارية مذهلة بلغات متعددة للوصول إلى جمهور أوسع وإبقاء العملاء على اطلاع دائم

الوصول إلى مكتبة شاملة من محتوى المخزون والقوالب القابلة للتخصيص لإنشاء مواد تسويقية احترافية بسرعة

إضفاء الطابع الشخصي على الاتصالات والخدمات من خلال تجزئة جهات الاتصال

أنشئ محتوى تسويقي عالي الجودة دون عناء باستخدام مساعد الكتابة بالذكاء الاصطناعي

قيود الوكيل الحكيم

تحتاج وظائف تطبيق الهاتف المحمول إلى مزيد من العمل

أدوات إعداد التقارير أساسية عند مقارنتها بالمنافسين

أسعار الوكيل الحكيم

شهرياً : $49/شهرًا

: $49/شهرًا سنوي : 499 دولاراً في السنة

: 499 دولاراً في السنة مؤسسة: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات الوكيل الحكيمة

Capterra: 4.4/5.0 (أكثر من 530 تقييم)

10. Buildium (أفضل نظام برمجي لإدارة الممتلكات من البداية إلى النهاية)

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Buildium_ البناء عبارة عن منصة شاملة لإدارة دورة حياة إدارة العقارات بالكامل، بدءاً من تأهيل المستأجرين وحتى إعداد التقارير المالية. تتميز المنصة بميزات وأدوات شاملة لأتمتة مهام مثل تحصيل الإيجار، وتبسيط طلبات الصيانة، وتتبع عقود الإيجار، وتحسين تفاصيل التسعير، وتحليل البيانات لتقليل العمل اليدوي ببضع نقرات فقط.

ومن بين مزاياها الفريدة أداة مسك الدفاتر التي تتعقب كل دفعة بشكل كامل ودقيق، وتدير الحسابات المستحقة الدفع، وتسوي الحسابات المصرفية تلقائياً.

وباعتباره مورداً متكاملاً، فإن هذا النظام البرمجي مثالي لمديري العقارات الذين يشرفون على وحدات إيجار متعددة أو عقارات سكنية.

أفضل ميزات بيلديوم

يشتمل على فحص المستأجرين لفرز بيانات العملاء وتعيين المستأجرين المؤهلين

تلقي أوامر العمل من السكان أو المالكين أو الموظفين من خلال السماح لهم بإرفاق الصور والمستندات ومقاطع الفيديو

دفع فواتير البائعين داخل Buildium مع حفظ المنصة للمعلومات لتكرار الدفعات

إنشاء رسائل بريد إلكتروني جماعية أو لمرة واحدة من المنصة - يمكنك حتى إنشاء وطباعة ملصقات بريدية

قيود Buildium

قد تبدو الأسعار باهظة بالنسبة للشركات العقارية الصغيرة الحجم

يفتقر تطبيق الهاتف المحمول إلى الميزات والوظائف المتاحة على سطح المكتب

تسعير Buildium

أساسي : يبدأ من 58 دولاراً في الشهر

: يبدأ من 58 دولاراً في الشهر النمو : يبدأ من 183 دولارًا في الشهر

: يبدأ من 183 دولارًا في الشهر القسط: يبدأ من 375 دولارًا أمريكيًا/شهريًا

تقييمات ومراجعات Buildium: يبدأ من

G2 : 4.4/5.0 (أكثر من 210 تقييمات)

: 4.4/5.0 (أكثر من 210 تقييمات) Capterra: 4.5/5.0 (أكثر من 2000 تقييم)

11. Propertyware (أفضل برنامج لإدارة علاقات العملاء لإدارة ممتلكات الأسرة الواحدة)

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Propertyware_

إذا كنت تدير عقارات مستأجرة لعائلة واحدة، فيجب عليك الاطلاع على بروبيرتي وير . صُمم هذا البرنامج لمواجهة التحديات الفريدة لهذا السوق، فهو يوفر رؤى في الوقت الفعلي وميزات التشغيل الآلي التي تجعل المهام المعقدة أكثر قابلية للإدارة.

تجمع Propertyware، من خلال منصتها القابلة للتخصيص، بين العديد من الأدوات لتبسيط العمليات اليومية والتعامل مع كل شيء بدءاً من المحاسبة والصيانة إلى التسويق والتواصل مع المستأجرين.

تضمن لك واجهة المستخدم البديهية وإمكانية الوصول إليها عبر الهاتف المحمول الوصول إلى المعلومات الهامة كلما دعت الحاجة إليها، مما يعزز قدرتك على الاستجابة السريعة واتخاذ قرارات مستنيرة.

أفضل ميزات برنامج العقارات

تحسين المهام المحاسبية باستخدام أدوات مالية متكاملة مصممة خصيصاً لإدارة العقارات

تحسين التواصل مع المستأجرين والمالكين باستخدام بوابات ذات علامة تجارية

تبسيط إدارة الصيانة من خلال تتبع أوامر العمل بكفاءة، وجدولة الخدمات، والإشراف على علاقات البائعين

استخدام أدوات فريدة لتسويق العقارات الشاغرة وملئها بسرعة من خلال تنبيهات العقارات المستهدفة

قيود برامج العقارات

الواجهة تبدو قديمة وتفتقر إلى بديهية الخيارات الحديثة

يقدم دعمًا محدودًا لإدارة العقارات متعددة العائلات

تسعير برنامج العقارات

أساسي : 1 دولار/وحدة/شهر (250 دولار/شهر كحد أدنى) + رسوم التنفيذ 2 ضعف الاشتراك الشهري

: 1 دولار/وحدة/شهر (250 دولار/شهر كحد أدنى) + رسوم التنفيذ 2 ضعف الاشتراك الشهري بالإضافة : 1.50 دولار شهريًا لكل وحدة (350 دولارًا شهريًا كحد أدنى) + رسوم تنفيذ 2x اشتراك شهري

: 1.50 دولار شهريًا لكل وحدة (350 دولارًا شهريًا كحد أدنى) + رسوم تنفيذ 2x اشتراك شهري قسط: 2 دولار/شهرياً لكل وحدة (450 دولاراً شهرياً كحد أدنى) + رسوم تنفيذ 2x اشتراك شهري

تقييمات ومراجعات برامج الملكية

G2 : 3.7/5.0 (أكثر من 20 تقييمًا)

: 3.7/5.0 (أكثر من 20 تقييمًا) Capterra: 3.9/5.0 (أكثر من 310 تقييمات)

## إدارة الخصائص والمزيد مع ClickUp

يعد الاستثمار في حلول برامج إدارة الممتلكات دليلاً على التزامك المستمر بتحسين تجربة المستأجرين وتعزيز نمو الأعمال العقارية. ومع ذلك، قد يبدو العثور على برنامج CRM المثالي لإدارة الممتلكات من بين الخيارات المتاحة أمراً شاقاً.

ومع ذلك، إذا كنت تبحث عن منصة تتجاوز وظائف إدارة علاقات العملاء الأساسية وتوفر أدوات قوية لإدارة المشروعات العقارية، فإن ClickUp هو أفضل اختيار. فمرونته، وخيارات التخصيص، وخصائصه القوية تجعله خياراً ممتازاً لمديري العقارات الذين يسعون جاهدين لتحقيق الكفاءة وقابلية التوسع. اشترك في ClickUp اليوم وارتق بلعبة إدارة العقارات الخاصة بك! 🏆