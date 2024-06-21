كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي في مجال العقارات؟ (حالات استخدام وأدوات)

شراء أو بيع العقارات ينطوي على مشاهدات لا نهاية لها، وأعمال شاقة، وإجراءات روتينية - هذه هي الحقيقة المرة. مثل أي عمل آخر، يتجه مشترو العقارات والشركات العقارية بشكل متزايد إلى الذكاء الاصطناعي للحصول على حلول لتحسين الكفاءة وتجربة العملاء.

بالنسبة للباحثين عن منازل، يمكن أن يكون الذكاء الاصطناعي هو الوسيط العقاري الذي يجد لك العقارات المثالية من راحة أريكتك. ولكن بالنسبة للعاملين في مجال العقارات، يمكن للذكاء الاصطناعي أن يغير طريقة عمل الشركات ويزيد عائداتها إلى أقصى حد.

يتوقع تقرير ماكينزي أن تشهد صناعة العقارات تحولًا كبيرًا مع استمرار تطور الذكاء الاصطناعي، وخاصة الذكاء الاصطناعي التوليدي. من خلال تعزيز تفاعل العملاء من خلال روبوتات الدردشة، وإنشاء المحتوى بما في ذلك النصوص والصور، والقدرة على توليف الرؤى من البيانات غير المنظمة، وقدرات إنشاء الكود، يوفر الذكاء الاصطناعي التوليدي مزايا متعددة للعقارات.

اكتسبت شركات العقارات التجارية والمستثمرون والمؤسسات ثروة من البيانات عن السوق. يتيح لهم الذكاء الاصطناعي تحديد الفرص الجديدة وتحسين تصميم المباني والديكورات الداخلية وإنشاء مواد تسويقية مبتكرة وفتح مصادر دخل جديدة وإنتاج مواد تسويقية موجهة.

في هذه المقالة، سوف نستكشف كيف يمكن لشركات العقارات استخدام أدوات التسويق العقاري لفتح تطبيقات مبتكرة من شأنها إعادة تشكيل قطاع العقارات للمشترين والبائعين.

فهم الذكاء الاصطناعي في مجال العقارات

تساعد الذكاء الاصطناعي (AI) أجهزة الكمبيوتر والآلات على إنجاز المهام التي تتطلب عادةً ذكاءً بشريًا. ويحقق التعلم الآلي، وهو جزء مهم من الذكاء الاصطناعي، ذلك من خلال تدريب الآلات على البيانات السابقة. وهذا يمكّن الآلات من التعرف على الأنماط وتحليل المعلومات وتوليد التنبؤات من خلال خوارزميات متقدمة.

إن إمكانات الذكاء الاصطناعي في مجال العقارات هائلة، حيث تقدر شركة McKinsey أن الذكاء الاصطناعي التوليدي يمكن أن يولد ما بين 110 و 180 مليار دولار من القيمة لهذه الصناعة.

ومع ذلك، للاستفادة الكاملة من مزايا الذكاء الاصطناعي، يجب على شركات العقارات التكيف وتنفيذ إجراءات استراتيجية لدمج هذه التقنيات بفعالية في عملياتها.

تابع القراءة لفهم مدى استخدام الذكاء الاصطناعي في مجال العقارات.

كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي في مجال العقارات لحالات استخدام مختلفة

يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي (AI) في مجال العقارات من خلال حالات استخدام متنوعة لتعزيز الكفاءة والدقة ورضا العملاء.

فيما يلي بعض الطرق التي يمكن بها تطبيق الذكاء الاصطناعي في مختلف السيناريوهات في قطاع العقارات.

1. التحليلات التنبؤية

لطالما كان تقييم أو تقدير قيمة العقارات عملية تستغرق وقتًا طويلاً وغالبًا ما تكون محبطة للوكلاء العقاريين.

من التحليل اليدوي للمبيعات المماثلة إلى البحث عن الاتجاهات في سوق العقارات السكنية، قد تربكك هذه العملية. تعمل خوارزميات الذكاء الاصطناعي على تبسيط هذه المهمة. من خلال معالجة مجموعات كبيرة من البيانات، يمكن لبرامج الذكاء الاصطناعي تقدير قيمة العقارات في ثوانٍ.

تأخذ هذه التوقعات في الاعتبار مئات العوامل التي تؤثر على قيمة العقارات، بما في ذلك معدلات الجريمة والمناطق التعليمية وقربها من المرافق. وهذا يتيح لك اتخاذ قرارات مستنيرة بسرعة، مما يوفر لك الوقت الثمين ويجنبك الإحباط.

على سبيل المثال، HouseCanary هي شركة وساطة عقارية تركز على التقييم، وتضع نفسها في مكانة رائدة في مجال البيانات والتحليلات العقارية السكنية المدعومة بالذكاء الاصطناعي. كشفت دراسة حديثة أن نماذج التقييم الآلي (AVM) وأدوات اختيار العقارات المماثلة من HouseCanary تقلل من تأثير التحيز العنصري في عملية تقييم المنازل التقليدية. وذلك لأن نماذج الذكاء الاصطناعي تعتمد على تحليل البيانات الموضوعية، مما يقلل من احتمالية تأثير التحيز البشري على التقييمات. تقدم HouseCanary أيضًا توقعات لقيمة المنازل تمتد إلى 36 شهرًا في المستقبل، مما يوفر إرشادات مهمة للتنقل في السوق.

2. تجميع البيانات

تتطلب إدارة محفظة واسعة من العقارات تراكم جبال من مستندات الإيجار - عقود كثيفة مليئة بالمصطلحات القانونية الصعبة الفهم. وهذا قد يجعل العثور على معلومات محددة وبيع العقارات بسرعة كابوسًا للمالكين الذين يمتلكون عدة عقارات.

يمكن لأدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي أو GenAI تحليل مستودعات عقود الإيجار وتلخيص الموضوعات الرئيسية، مثل مبالغ الإيجار الشهرية أو تأثير اللوائح المحلية على شروط الإيجار.

كما يساعدك على تصفية المعلمات المحددة للمستخدمين. على سبيل المثال، يمكنك إنشاء تقرير فوري عن جميع عقود الإيجار التي تقل إيجارتها عن سعر معين للقدم المربع.

3. التخطيط والتصميم

لم تعد الجولات الافتراضية فريدة من نوعها مثل الكتيبات الإلكترونية - فالنسخ المقلدة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي والمولدة بواسطة الكمبيوتر تتيح للمشترين المحتملين استكشاف العقار قبل زيارته فعليًا.

معززًا بالواقع المعزز، يوسع نطاق المشترين المهتمين من خلال عرض العقارات لأي شخص لديه جهاز متصل. يسهل العملية لجميع المعنيين، ويوفر الوقت والمال من خلال تصفية المشترين الأقل جدية.

يمكن لأدوات GenAI إنشاء تصميمات للمباني التي لم يتم بناؤها بعد. كما يمكنها مساعدة المهندسين المعماريين من خلال توفير تقديرات للتكاليف بناءً على تصميمات مختلفة، وحتى إنشاء مخططات طوابق مخصصة لأغراض محددة.

بينما تظل الإبداع البشري لا يمكن الاستغناء عنه في إضافة اللمسات الفنية والعمق العاطفي، فإن الذكاء الاصطناعي في مجال العقارات يسمح للمهندسين المعماريين بالتركيز على هذه الجوانب مع تقليل التخمينات بشأن الوظائف.

4. التصميم الداخلي

بفضل النماذج الداخلية التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي، يمكنك التجول في شقة محتملة وتخصيصها افتراضيًا بالأثاث والمفروشات والتشطيبات، كل ذلك من خلال برنامج مصمم خصيصًا لخلق تجربة استثنائية للعملاء.

يتيح لك الذكاء الاصطناعي تصور الأرائك وستائر النوافذ والأجهزة المنزلية التي تتناسب مع أسلوبك المفضل. إذا أعجبك المظهر، يمكنك طلب هذه العناصر وتركيبها بسهولة لتتزامن مع انتقالك إلى المنزل الجديد.

تستفيد من مساحة تعكس أسلوبك، بينما تحقق شركة الوساطة أو شركة الشقق إيرادات إضافية من خلال البيع المتبادل السلس.

على سبيل المثال، تستخدم Planner 5D، وهي شركة رائدة في مجال برمجيات تصميم المنازل، تقنيات الذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي والواقع المعزز لتحويل عملية التصميم لكل من المحترفين والمتحمسين. تقنية هذه الشركة المبتكرة تخلصك من الأعمال الشاقة في إنشاء النماذج ثلاثية الأبعاد. يقوم نظامهم المدعوم بالذكاء الاصطناعي بمسح الصورة وكشف القياسات وإنشاء تمثيل ثلاثي الأبعاد تلقائيًا. شهدت هذه الميزة زيادة كبيرة في الاستخدام، حيث ازداد عدد المستخدمين الذين اعتمدوها بنسبة 38٪ في عام 2022 وحده. وهذا يسلط الضوء على كيفية قيام الذكاء الاصطناعي بتبسيط المهام المملة، مما يسمح للمصممين بالتركيز على الجوانب الإبداعية لمشاريعهم.

4. إدارة العقارات

يمكن لروبوتات الدردشة الآلية التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، على غرار تلك المستخدمة في خدمة العملاء، الرد على استفسارات المستأجرين حول التوافر وأسعار الإيجار، وتوجيه المشترين خلال عملية تقديم الطلبات، وتخفيف العبء عن الوكلاء البشريين.

بالإضافة إلى التفاعل مع المستأجرين، يعمل الذكاء الاصطناعي على أتمتة مهام مثل تحصيل الإيجارات وإدارة سير العمل وتحليل السوق. كما أنه يساعد المتخصصين في مجال العقارات في تحصيل المدفوعات وإنشاء تقارير تتبع أداء عقود الإيجار.

5. بناء العلامة التجارية

من خلال دمج أدوات الذكاء الاصطناعي في مجال العقارات في إنشاء المحتوى والتفاعل مع العملاء واستراتيجية العلامة التجارية، يمكنك إنشاء علامة تجارية عقارية لا تُنسى تجذب العملاء وتحقق النجاح على المدى الطويل.

أنشئ منشورات مدونة عالية الجودة وتعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي ووصفًا للعقارات باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي لمزامنة الكلمات الرئيسية المقترحة وضمان اتساق صوت العلامة التجارية عبر المحتوى.

استفد من أدوات الذكاء الاصطناعي في اتخاذ القرارات لتقسيم جمهورك بناءً على اهتماماتهم وتفضيلاتهم العقارية، وذلك لإرسال حملات بريد إلكتروني موجهة بدقة مع محتوى ذي صلة وتوصيات عقارية، مما يعزز العلاقات مع العملاء المحتملين.

تحليل بيانات السوق وإنشاء تقارير تسلط الضوء على الاتجاهات المحلية وتوقعات الأسعار وديموغرافيات المشترين. هذا المحتوى المستند إلى البيانات يضعك في مكانة رائدة في هذا المجال ويجذب العملاء المحتملين المتحمسين للحصول على خبرة في السوق.

لنضع كل هذه المعرفة عن الذكاء الاصطناعي في مجال العقارات موضع التطبيق العملي لتأسيس علامتك التجارية.

استخدام برامج الذكاء الاصطناعي في مجال العقارات

هل تبحث عن حلول لإدارة العمل والفريق والعملاء والمشاريع العقارية مقترنة بقوة الذكاء الاصطناعي؟

ClickUp هو الحل الأمثل!

يمكن أن يكون ClickUp أصلًا قيمًا لإدارة العقارات ويساعدك على أن تصبح رائدًا في قطاع العقارات. يوفر مجموعة من الميزات المصممة لتبسيط مختلف جوانب الأعمال.

دعونا نلقي نظرة على بعض الميزات التي يمكن أن تساعدك.

1. إدارة المشاريع العقارية

أنشئ حقول مخصصة لتتبع النفقات والمصروفات والأرباح من العملاء والشركات داخل برنامج ClickUp Real Estate Project Management Software

قم بإدارة جميع مشاريع التطوير العقاري الخاصة بك - من عمليات الاستحواذ التجارية إلى قوائم المبيعات السكنية - باستخدام أداة ClickUp Real Estate Project Management. حدد أصحاب المصلحة والمعالم والتبعيات والمزيد للحفاظ على سير المشاريع على المسار الصحيح. قم بتحديث الجداول الزمنية على الفور ووفر الوقت من خلال تحديد المهام غير الضرورية وإزالتها.

مع أكثر من 1000 تكامل مع ClickUp، اجعل عملك أكثر بساطة. على سبيل المثال، قم بمزامنة تقويمي Google و Outlook مع ClickUp لإدارة الاجتماعات والعروض وتوقيع العقود. اعرض تفاصيل المهام والاجتماعات مباشرة على التقويم واستخدم الترميز اللوني لتتمكن من الاطلاع على جميع أعمالك في لمحة.

اعرض مهامك على خريطة تفاعلية. على سبيل المثال، حدد مواقع العقارات المعروضة للعملاء حتى يتمكنوا من رؤية المواقع الدقيقة وما يوجد بالقرب منها. استخدم الترميز اللوني لتمييز العقارات حسب النطاق السعري وحفظ المعلومات بسهولة لاستخدامها لاحقًا.

لتسهيل عملك، استخدم نموذج جدول بيانات ClickUp Real Estate لإنشاء قائمة قابلة للتخصيص بدرجة عالية لجميع العقارات المعروضة للبيع وتنظيمها وفقًا لاحتياجاتك.

تنزيل هذا النموذج نظم جميع المعلومات المتعلقة بعملك والمعاملات والعملاء وأعضاء الفريق على نموذج جدول بيانات ClickUp Real Estate

يساعدك هذا النموذج على تنظيم وتتبع جميع استثماراتك العقارية بعدة طرق:

أنشئ مراحل مخصصة مثل "التفاوض" أو "تحت التعاقد" أو "مباع" لتصور حالة كل عقار على الفور

أضف التفاصيل المهمة مثل الدخل الصافي وسعر الشراء والمساحة بالقدم المربع وتكاليف التأمين السنوية لكل عقار للحصول على نظرة شاملة

أنشئ طرق عرض مختلفة مخصصة لاحتياجاتك. يمكنك الوصول بسرعة إلى العقارات حسب موقعها أو حالة بيعها أو دليل "البدء" المخصص، كل ذلك ضمن نفس النموذج

حسّن سير عملك باستخدام إمكانات تتبع الوقت المدمجة، وصنّف العقارات بكفاءة باستخدام علامات قابلة للتخصيص، وتجنب تجاوز المواعيد النهائية وسوء الفهم بفضل تحذيرات التبعية وإشعارات البريد الإلكتروني

2. مساعد الذكاء الاصطناعي المدمج

يتطلب بناء علامة تجارية لا تُنسى استراتيجية محتوى قوية وجهودًا متسقة ورؤى مستقبلية لتصبح رائدًا في الصناعة.

جرب ClickUp Brain قم بإنشاء الأفكار والمدونات ومنشورات وسائل التواصل الاجتماعي ورسائل البريد الإلكتروني للمبيعات وتحسين المحتوى والتنبؤ بالاتجاهات والمزيد باستخدام مساعد الكتابة ClickUp Brain

مع AI Writer for Work من ClickUp Brain ، يمكنك إضافة لمسة شخصية إلى حملاتك التسويقية.

يوفر لفرق التسويق العقاري مجموعة من المطالبات الجاهزة للاستخدام، مثل أداة إنشاء المحتوى بالذكاء الاصطناعي، لتحسين الحملات وتسهيل إنشاء المحتوى وتعزيز عائد الاستثمار في التسويق. يمكنك استخدامه لإنشاء منشورات مدونة جذابة بسرعة، أو كتابة تعليقات جذابة على وسائل التواصل الاجتماعي، أو إنشاء رسائل بريد إلكتروني مقنعة للمشترين والبائعين المحتملين.

بالإضافة إلى ذلك، يوفر مدير المعرفة بالذكاء الاصطناعي من ClickUp Brain إجابات فورية ودقيقة بناءً على السياق من أي عمل داخل منصة ClickUp أو مرتبط بها. يمكنك أتمتة الأعمال اليدوية والمتكررة من خلال تحديثات دقيقة بالذكاء الاصطناعي وتقارير الحالة للمهام والمستندات وحتى الأشخاص.

باستخدام ClickUp Docs، يمكنك تخزين جميع معلوماتك في مواقع ويكي مصممة بشكل جميل، وتضمين الروابط أو مقاطع الفيديو، وإدراج الصور، والتحرير كفريق واحد مع إمكانية اكتشاف التعاون. يمكنك مشاركة المستندات مع فريقك وربطها بالمهام واللوحات البيضاء والخرائط الذهنية ولوحة التحكم الخاصة بك لعرض جميع أعمالك في لمحة.

يمكنك أيضًا استخدام نموذج النشرة الإخبارية العقارية من ClickUp لإنشاء ومشاركة نشرات إخبارية عقارية جذابة.

تنزيل هذا النموذج قم ببناء علاقة قوية مع عملائك وقدم لهم قيمة مضافة في بحثهم عن العقارات باستخدام نموذج النشرة الإخبارية العقارية من ClickUp

قد يكون إعداد نشرات إخبارية جذابة عن العقارات مهمة تستغرق وقتًا طويلاً. ولكن باستخدام هذا النموذج، يمكنك بسهولة إنشاء نشرات إخبارية احترافية تربطك بالعملاء وتجذب مشترين جدد.

يوفر هذا النموذج مجموعة متنوعة من الميزات لمساعدتك:

أنشئ حالات مخصصة لتتبع تقدم رسائلك الإخبارية، من الصياغة إلى الإرسال. قم بتصنيف وإدارة رسائلك الإخبارية بسهولة باستخدام الحقول المخصصة، والوصول إلى معلومات قائمة البريد الإلكتروني الخاصة بك بسهولة

تسهيل التواصل وتقديم الملاحظات من خلال التعليقات. تقسيم المهام المعقدة إلى مهام أصغر يمكن إدارتها باستخدام المهام الفرعية المتداخلة. توزيع المهام على عدة أعضاء في الفريق وتحديد الأولويات لضمان إنجازها في الوقت المحدد

استخدم أدوات الكتابة بالذكاء الاصطناعي مع المستندات لإنشاء موضوعات وتحديد الاتجاهات وتحسين المحتوى وفقًا لنبرة صوت علامتك التجارية

تتطلب إدارة العقارات أدوات اتصال ممتازة لإبقاء جميع الأطراف المعنية على اطلاع. وهذا أمر بالغ الأهمية لاتخاذ قرارات أسرع وأكثر استراتيجية في سوق تنافسية.

باستخدام ClickUp Notes، يمكنك إنشاء ملاحظات للاجتماعات، وطرح الأفكار، وإنشاء مهام اليوم، ومشاركة الملاحظات مع أعضاء الفريق للحفاظ على تنسيق الجميع، واستخدام الذكاء الاصطناعي لأتمتة الملاحظات وتحويلها إلى مهام أو نسخ الاجتماعات إلى قوائم مهام.

أضف الحياة إلى ملاحظاتك من خلال تحرير ممتاز ونظم ملاحظاتك بالطريقة التي تريدها باستخدام ClickUp Notes

ابق على اتصال بملاحظاتك باستخدام ملحق Chrome وتطبيق الهاتف المحمول من ClickUp. ستتمكن دائمًا من تسجيل الملاحظات والأفكار المهمة من أي مكان.

يمكنك الاستفادة من أكثر من 1000 نموذج ClickUp أو استخدام نماذج الذكاء الاصطناعي الجاهزة للاستخدام في إدارة العقارات وإدارة العملاء والبناء والإبلاغ عن الحوادث وإدارة وسائل التواصل الاجتماعي وتصميم المحتوى والمزيد.

على سبيل المثال، يساعدك نموذج ClickUp للتسويق العقاري على صياغة استراتيجية تسويقية تميزك عن الآخرين.

تنزيل هذا النموذج قم بإدارة وتخطيط ووضع استراتيجيات ومراقبة كامل تدفق التسويق الخاص بك باستخدام قالب ClickUp للتسويق العقاري

هل تشعر بالارتباك بسبب التسويق العقاري، وتكافح لإدارة أدوات متعددة، وتفقد تتبع حملاتك؟ هذا النموذج هو محطتك الوحيدة للتخطيط الاستراتيجي والتنفيذ السلس.

إليك كيفية استخدام النموذج:

تتيح لك طريقة عرض الجدول تخطيط منشورات وسائل التواصل الاجتماعي وإطلاق الحملات بسهولة

نظم المحتوى وصنفه بفعالية باستخدام عرض المنشورات. لا تفقد أبدًا أي منشور رائع مرة أخرى

طرح الأفكار وتطوير حملات موجهة لعرض العقارات في عرض الحملات

صمم خطة تسويق فريدة لكل عقار باستخدام دليل البدء عرض

احصل على صورة واضحة عن عقاراتك المعروضة مع عرض خريطة العقارات، بما في ذلك تتبع الموقع

نظم المهام في حالات واضحة (موافق عليها، ملغاة) وأبقِ الجميع على اطلاع على آخر المستجدات

راقب المهام وحللها لتحديد العقبات وزيادة كفاءة فريق التسويق لديك إلى أقصى حد من خلال تقارير مفصلة في لوحة التحكم

ClickUp AI لإدارة العقارات

مثل الذكاء الاصطناعي للغة الطبيعية، الذي أصبح معيارًا في برامج المؤسسات الأخرى، تستفيد تكنولوجيا العقارات من إمكاناته.

بينما ما زلنا نستكشف النطاق الكامل لاستخدام الذكاء الاصطناعي في مجال العقارات، هناك شيء واحد واضح: ستشهد السنوات القليلة المقبلة تغييرات كبيرة. سيكون المستخدمون الأوائل في وضع جيد لتحقيق النجاح، بينما سيواجه أولئك الذين يقاومون التغيير خطر التخلف عن الركب.

ستتطور بعض الأدوار، مثل أدوار وكلاء العقارات، لتصبح أدوار مديري محتوى شاملين. فبدلاً من الاكتفاء بإدارة قوائم العقارات والوسائط الاجتماعية، قد يصبحون منسقي محتوى يشرفون على المحتوى الذي يولده الذكاء الاصطناعي ويضمنون جودته. قد يؤدي هذا التحول إلى التركيز على الاستراتيجية والإشراف، مما قد يتطلب مهارات جديدة.

الخبر السار؟ يمكن للذكاء الاصطناعي التعامل مع مهام متنوعة، مما يحرر المواهب البشرية للتفكير الاستراتيجي والإبداع. اتخذ الخطوة الأولى نحو مستقبل مضمون في مجال العقارات مع ClickUp، أداة تستخدم الذكاء الاصطناعي لتبسيط سير العمل وتعزيز إدارة العملاء وأعضاء الفريق.

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