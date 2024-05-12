أفضل 12 من بدائل ومنافسي Microsoft Planner (الميزات والأسعار)

إذا كنت مدير مشروع، فأنت تعلم أن إدارة المشروع تتطلب الكثير من التخطيط.

وسواء كان التخطيط للتسليمات أو سباقات السرعة أو المخصصات، فأنت بحاجة إلى تتبع العديد من العوامل.

وهنا يأتي دور أداة مثل Microsoft Planner.

ففي نهاية المطاف، تحمل كلمة "مخطط" في اسمها، أليس كذلك؟ 🤔

وبينما مخطط مايكروسوفت هو أداة جيدة لإدارة المهام، إلا أنه يتطلب تكاملاً مع تطبيقات مايكروسوفت الأخرى ليعمل بشكل كامل.

إذا كنت قد سئمت من الاضطرار إلى القفز عبر الأطواق لإدارة المشاريع بنجاح، فلدينا #البديل المجاني رقم 1 في انتظارك

في مراجعة مايكروسوفت بلانر هذه، سنغطي كل ما تحتاج إلى معرفته عن برنامج مايكروسوفت بلانر لمساعدتك في تحديد ما إذا كان مناسبًا لك. سنقدم لك أيضًا 12 بديلًا رائعًا ل Microsoft Planner لمساعدتك في تلبية احتياجات فريقك ومشروعك.

_لنبدأ التخطيط!

ما هو Microsoft Planner؟

Microsoft Planner هو تطبيق متاح في مجموعة Office 365، بما في ذلك Microsoft Word, مايكروسوفت وايت بورد ، Outlook, نماذج مايكروسوفت والمزيد

إنه كانبان بسيط قائم على برنامج إدارة المشاريع يساعدك على تنظيم أنشطة مشروعك وجدولتها.

إذا شعرت يوماً ما أنك بحاجة إلى توجيه دكتور الشر ووضع خطة إدارة مشروع مدبّرة وتعيين المهام لفريقك، هذا التطبيق المكتبي يجعل الأمر في غاية السهولة.

هل Microsoft Planner مجاني؟

يمكن لأي شخص لديه إحدى خطط Office 365 هذه الوصول إلى تطبيق Microsoft Planner مجاناً:

خطط Office للمؤسسات (E1، E3، E5)

خطط Office التعليمية

أساسيات الأعمال المكتبية

قسط الأعمال المكتبية

إذا كانت لديك إحدى هذه الخطط، سيظهر تطبيق Microsoft Planner في قسم تطبيق Office في لوحة التحكم.

ومع ذلك، للحصول على الوظائف الكاملة، ستحتاج إلى الدفع مقابل بعض المكونات الإضافية لـ Microsoft Planner مثل أدوات إعداد التقارير وتقديرات البطاقات ومخططات جانت والمزيد.

ميزات مخطط مايكروسوفت

فيما يلي نظرة فاحصة على بعض الميزات التي تجعل من Microsoft Planner إضافة جيدة إلى مجموعة مايكروسوفت أوفيس:

A. لوحة كانبان الواجهة

أول ما يلفت انتباهك في تطبيق MS Planner هو واجهته.

إذا كنت معتادًا على إدارة مشروع كانبان ، ستشعر وكأنك في منزلك مع واجهة كانبان سهلة الاستخدام من MS Planner التي يمكن لأي شخص إتقانها.

هل تتساءل ما هو الفرق بين لوحات Azure Boards مقابل Planner ؟

تطبيق MS Azure Boards مناسب لـ فرق سكروم التي تحتاج إلى إدارة مشاريع معقدة، في حين أن المخطط أكثر ملاءمة ل إدارة المهام البسيطة.

_ما الذي يجعل المشروع معقدًا؟

عادةً ما يكون المشروع الذي يتعامل مع عدة مكلفين بمهام متعددة، وتسليمات متعددة، وأصحاب مصلحة متعددين، وجدول زمني صارم معقدًا للغاية.

يوفر Azure أيضًا ميزات إضافية مثل @mentions، وتكامل GitHub، ويمكن للمطورين استخدام المصدر المفتوح على Azure.

والآن، نعود إلى مخطط MS Planner.

في المخطط، يتم تخزين كل مشروع كبطاقة يمكنك الوصول إليها من لوحة التحكم. يمكنك نقل الأشياء وتعديل العناصر بسهولة.

هذه الميزة تجعل التطبيق مناسبًا لفريق العمل الذي يبحث عن برنامج إدارة المهام . لا تحتاج إلى أي معرفة مسبقة لتشغيله (أي أن المبتدئين سيكونون على ما يرام!) 😅

بالإضافة إلى ذلك، فإن إضافة المشاريع إلى لوحة التحكم الخاصة بك في MS Planner أمر سهل للغاية. فقط انقر على "خطة جديدة"، وسيكون لديك مساحة مشروع جديد تم إعدادها في لمح البصر.

لا تشعر أنك لا تستطيع العمل مع واجهة كانبان في MS Planner؟

تحقق من أفضل تطبيقات برامج كانبان يمكنك استخدامه بدلاً من ذلك.

ب. المجموعات

بمجرد إنشاء خطة عمل يمكنك إضافة أعضاء الفريق إلى المساحة بسهولة عن طريق كتابة أول ثلاثة أحرف من أسمائهم. سيقوم تطبيق Planner بسحب تفاصيلهم لك.

إذا كنت تحاول إضافة شخص غير مدرج في القائمة، يمكنك إضافة عنوان بريده الإلكتروني الخاص بالعمل بدلاً من ذلك.

يمكنك الآن إضافتهم إلى مجموعة مشروعك، حيث يمكنهم البدء في العمل على مهام المخطط. بالإضافة إلى ذلك، سيتلقى أعضاء فريقك بريدًا إلكترونيًا يؤكد ذلك وسيتمكنون من الوصول إليه في تطبيق مهام Outlook الخاص بهم.

C. Buckets

الدُفعات هي فئات في MS Planner.

يمكنك استخدامها لتصنيف بطاقاتك وإضافة طبقة من التنظيم إلى لوحة التحكم الخاصة بك. على سبيل المثال، يمكن أن يكون لديك دلو بعنوان "وسائل التواصل الاجتماعي" حيث يمكنك تخزين مهامك على وسائل التواصل الاجتماعي.

يمكنك أيضًا استخدام الدلاء كحالات مؤقتة. على سبيل المثال، يمكنك الحصول على دلاء بعنوان "المسودة الأولى" و"المسودة النهائية" و"للنشر"

مع تقدم المهمة، يمكنك سحب البطاقة وإسقاطها في الدلو ذي الصلة لإبقاء الجميع على اطلاع دائم بالمرحلة التي وصلت إليها.

على الرغم من أن استخدام ميزة الدلو في MS Planner ليست على قائمتنا المجموعة، إلا أنها مناسبة لإدارة المشاريع الأساسية.

لكن هذه الميزة ليست قوية مثل _Psst الحالات المخصصة لـ ClickUp ._ 👀

د. التعليقات

ما هو التعاون الجماعي_ بدون قسم التعليقات النشط، أليس كذلك؟

يمنحك مخطط MS Planner قسم التعليقات في أسفل كل بطاقة يتيح لك إجراء محادثات مع فريق Microsoft الخاص بك.

للمساعدة في تقليل عدد الإشعارات التي تتلقاها (لأن ستتلقى الكثير من )، لن يخطرك التطبيق بأي محادثات جديدة في مهمة جماعية ما لم تكن قد شاركت في الموضوع من قبل.

لكن تذكر، حتى لو أرسلت تعليقًا واحدًا فقط، ستتلقى إشعارًا عن كل تعليق لاحق على تلك الموضوع.

_من الأفضل أن تحتفظ بحاسوبك المحمول معك على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع للتأكد من أن هذه التعليقات ليست لك

E. الرسوم البيانية

_هل تريد عرض حالة مشاريعك على شكل مخطط بدلاً من ذلك؟

يمكنك الاستعانة بمخطط MS Planner.

فهو يقدم لك نظرة عامة على مخطط دائري لجميع مشاريعك وحالاتها. بهذه الطريقة، يمكنك معرفة المهام:

لم تبدأ بعد

قيد التنفيذ

متأخرة

مكتملة

يمكنك أيضًا الحصول على تفصيل لعدد المهام التي تم تعيينها لكل عضو من أعضاء فريقك. وبهذه الطريقة، يمكنك معرفة أعضاء الفريق الذين تم تكليفهم بالكامل وتتبع كيفية تقدم الأمور.

مكافأة:

_/مرجع/ https://clickup.com/blog/microsoft-whiteboard-alternatives/ بدائل مايكروسوفت للسبورة البيضاء* *%/%href/_

!

6 القيود الرئيسية لـ ## 6 القيود الرئيسية لمخطط مايكروسوفت

فيما يلي ستة أسباب تجعلك تبحث عن بعض بدائل Microsoft Planner:

1. أنت عالق في طريقة عرض واحدة

البطاقات ليست للجميع، ولن يتقبل الجميع واجهة كانبان القائمة على البطاقات.

قد يفضّل بعض أعضاء الفريق تنظيم أنشطة العمل من خلال عرض قائمة المهام بينما قد يرغب آخرون في عرض التقويم.

لسوء الحظ، لا يمنحك MS Planner طرق عرض متعددة للعمل بها. فريقك مجبر على ضبط أنماطه مع أداة إدارة المشروع المحددة هذه.

إنها طريقة مؤكدة لإزعاج أعضاء فريقك و استنزاف إنتاجيتهم. ولكن تذكر، ليس معنى أنك عالق في طريقة عرض واحدة أنك يجب أن تكون عالقًا في مخطط_MS

⭐️Pro نصيحة: تحقق من كيفية تغلب ClickUp على هذا القيد باستخدام خيارات العرض المتعددة .

2. لا توجد جداول زمنية مدمجة للمشروع أو ميزة مخطط جانت البياني

تشتهر أدوات كانبان ببساطتها.

فجميعها تعتمد على اللوحة مع بطاقات سهلة القراءة تحتوي على جميع المعلومات التي تحتاجها في لمحة سريعة.

لا يختلف مخطط MS Planner عن ذلك. بالتأكيد، يمكنها أن تعطيك نظرة عامة مرتبة للمهام، ولكن هذا كل شيء

بدون القدرة على التعامل مع إدارة المشاريع المعقدة، سيكون من الأفضل لك استخدام حل مؤسسي بدلاً من ذلك.

باستخدام MS Planner، ستتخلى عن بعض ميزات إدارة المشاريع الرئيسية مثل مخططات جانت وتتبع الجدول الزمني. تساعدك هذه الميزات الحيوية على تتبع تبعيات المشروع وتأكد من أن مشروعك يفي بالموعد النهائي المحدد له.

بدونها، ستواجه أنت وفريقك صعوبة بالغة في تتبع الوقت ٪

⭐️Pro نصيحة: تحقق من كيفية تغلب ClickUp على هذا القيد مع مخططات جانت.

3. لا يمكن إخطار الأشخاص بشكل فردي

يحاول MS Planner معالجة الإشعارات غير الضرورية من خلال قصرها على الأشخاص الذين يساهمون في سلسلة التعليقات.

ومع ذلك، هذا لا يكفي.

لا توجد طريقة لإخطار أي شخص بمهمة بشكل فردي دون إرسال إشعار إلى أي شخص آخر في فريقك.

قد تفكر: "وماذا في ذلك؟ إنه إشعار واحد فقط!""

المشكلة هي أن كل هذه الإشعارات تتراكم.

ما بدأ كتعليق موجه إلى شخص واحد يمكن أن يتصاعد إلى مناقشة جماعية غير ضرورية. سيؤدي ذلك إلى تشتيت انتباه أعضاء الفريق الآخرين عن مهامهم الخاصة ويجعلك تغفل عما حاولت معالجته في البداية في الموضوع_

مزعج، أليس كذلك؟ 😅

⭐️Pro نصيحة: تحقق من كيفية تغلب ClickUp على هذا القيد مع التعليقات المعينة و خيارات الإعلام.

4. التعليقات تفتقر إلى الوظائف

التعليقات جزء أساسي من أي أداة تعاون جماعي.

نعم، يحتوي مخطط MS Planner على قسم للتعليقات.

ومع ذلك، ليس هناك الكثير مما يمكنك فعله بهذه التعليقات. أنت مقيد بالرسائل النصية البسيطة مع عدم وجود إمكانات تحرير نصية منسقة، ولا توجد إشارات @ للفريق، والأسوأ من ذلك كله، لا يمكنك تحرير أو حذف التعليقات! 😳

هذا يعني أنك إذا أرسلت عن طريق الخطأ تعليقًا مع مرفق بكرة جرو صغير، ستواجه صعوبة في محاولة إزالته.

⭐️Pro نصيحة: تحقق من كيفية تغلب ClickUp على هذا القيد من خلال السماح لك إضافة ملفات وصور إلى التعليقات .

5. لا يمكن تعيين المهام للتكرار

لا يسمح لك MS Planner بإنشاء مهام متكررة.

_المشكلة؟

مديرو المشاريع وفرق العمل لديهم الكثير من المهام.

وعدم القدرة على أتمتة المهام التي تستغرق وقتاً طويلاً مثل تفويض المهام وجدولة الاجتماعات والتذكيرات، لن يؤدي إلا إلى تراكم المزيد من الأشياء على عاتقهم!

⭐️Pro نصيحة: اكتشف كيف يضمن ClickUp عدم حدوث هذا القيد مرة أخرى مع المهام المتكررة. المكافأة:

_/مرجع/ https://clickup.com/blog/microsoft-access-alternatives// بدائل مايكروسوفت أكسيس* *%/%href/_

!

6. لا توجد مسارات حرجة

أحد الأسباب التي تجعلك لا تستطيع تحديد أولويات المهام هو أن برنامج MS Planner لا يمكنه حساب المسار الحرج للمشروع. هذا يعني أنه لن يكون لديك أي فكرة عن المهام الحاسمة لإكمال مشروعك، مما يجعل إدارة الوقت مشكلة.

بدون المسارات الحرجة، لن يكون هناك طريق إلى إدارة المشروع_ للنجاح!

❗️نصيحةحرجة: اطلع على كيفية تغلب ClickUp على هذا القيد من خلال السماح لك بإنشاء مسارات حرجة في مخططات جانت.

أفضل 12 بديلاً لمخطط مايكروسوفت ## أفضل 12 بديلاً لمخطط مايكروسوفت

فيما يلي أفضل 12 بديلاً لـ Microsoft Planner:

1. انقر فوق

ClickUp هو أحد تطبيقات الأعلى تصنيفًا برامج الإنتاجية وإدارة المشاريع تستخدمها الفرق في الشركات الصغيرة والكبيرة.

بفضل وظائفه على مستوى المؤسسات وسهولة استخدامه على مستوى الشركات الناشئة، سيؤدي ClickUp إلى تحويل تعاون فريقك وإنتاجيته.

بالمناسبة، يحتوي ClickUp على نسخة مجانية قوية يحتوي على ميزات أكثر بكثير من معظم برامج إدارة المشاريع المدفوعة الأخرى!

نحن نتحدث عن بديهية لوحات المعلومات التي تشجع على التفكير بنظرة شاملة وقوية التكامل مع أدوات مثل جيرا, سلاك فرق MS, والمزيد!

إليك نظرة عن كثب على سبب كون ClickUp أفضل بديل لمخطط MS:

A. طرق عرض متعددة كل شخص لديه تفضيلات شخصية ولن يشعر الجميع بالراحة مع نفس الواجهة.

لماذا تجبر فريقك على التكيف مع أداتك في حين أن أداتك يمكن أن تتكيف مع فريقك_ بدلاً من ذلك؟

أحد الاختلافات الرئيسية بين ClickUp مقابل Planner هو أن ClickUp يمنحك أربع طرق عرض مختلفة للتأكد من أن كل عضو في الفريق يشعر بالراحة في إكمال المشاريع.

_أفضل جزء؟

هذا البديل المجاني من Microsoft هو أحد الأدوات القليلة التي تتيح لك التبديل بين طرق العرض في نفس مساحة المشروع!

إليك نظرة فاحصة على طرق العرض هذه:

1. عرض المجلس الـ

عرض لوحة كانبان ممتاز لمحبي أجايل وكانبان.

يتم إعطاء كل مشروع بطاقة يمكنك نقلها بسهولة حول لوحة التحكم الخاصة بك. بهذه الطريقة، فإن فريق رشيق تصور التقدم المحرز والتأكد من أن الجميع على متن الخطة، حرفياً

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قم بسحب المهام وإفلاتها إلى الحالة التالية في عرض اللوحة.

2. عرض القائمة هذه طريقة العرض المثالية إذا كنت من محبي

نهج GTD (إنجاز المهام) . يتم ترتيب جميع مهامك في قائمة مهام يمكنك التحقق منها بمجرد الانتهاء منها. ✅✅✅

تعمل القوائم بمثابة "علامات تبويب" داخل المجلدات والمساحات.

3. عرض الصندوق تمنحك طريقة عرض الصندوق نظرة شاملة على من لديه ما في جعبته في

مساحة العمل . وهي أيضًا مثالية لمديري المشاريع حيث يتم تقسيم المهام حسب المكلفون.

باستخدام طريقة عرض المربع، يمكنك أيضًا رؤية مخططات عبء العمل للمهام وتقديرات الوقت وحتى نقاط رشيقة/رشيقة.

4. عرض الجدول باستخدام طريقة العرض هذه، يمكنك أخيرًا أن تقول وداعًا لتنظيم المشاريع باستخدام ورقة Excel أو ورقة Google.

لا تتردد في وضع كل شيء على الجدول والتنقل بسهولة بين الحقول، والتعديل بشكل مجمّع، وتصدير البيانات، والمزيد.

انقر واسحب لتمييز الخلايا التي تريد نسخها.

5. عرض شخصي في بعض الأحيان، تكون أفضل طريقة للحفاظ على الإنتاجية هي تخصيص المشاريع لتناسب احتياجاتك.

لحسن الحظ، يتيح لك ClickUp تكرار طرق العرض الحالية وتغييرها إلى طرق عرض شخصية

باستخدام طريقة العرض هذه، يمكنك تخصيص أي طريقة عرض حالية حسب تفضيلاتك عن طريق إضافة فلاتر جديدة، وفرز المهام بشكل مختلف، وغير ذلك.

_أفضل جزء؟

ستنتهي بنسختك الشخصية المعززة للإنتاجية دون تغيير طريقة العرض للآخرين!

إذا لم تكن بحاجة إلى وصول أشخاص آخرين إلى طريقة العرض الخاصة بك، فاجعلها طريقة عرض شخصية.

ب. إضافة أولويات المهمة بسهولة

يجعل ClickUp من السهل للغاية إضافة الأولويات إلى مشاريع ومهام ومهام فرعية متعددة.

ستكون هناك علامة ملونة بجانب كل عنصر تشير إلى أولويته. الترميز اللوني هو:

أحمر (عاجل)

برتقالي (أولوية قصوى)

أزرق (عادي)

رمادي فاتح (أولوية منخفضة)

هذا يجعل من السهل للغاية تتبع المشاريع التي يجب معالجتها أولاً!

C. مخطط جانت الوظائف

هناك فرق آخر بين Microsoft Planner و ClickUp وهو أن ClickUp يقدم وظيفة قوية، مدمجة في مخططات جانت التي تتبع تقدم المشروع.

منذ مخططات جانت الخاصة بك مدمجة، فلن تحتاج إلى أداة خارجية لإدارة التبعيات وجداول المهام الخاصة بك (أو دفع مبلغ إضافي مقابل هذه الميزة). 👀

باستخدام مخطط ClickUp مخطط جانت، يمكنك:

حساب نسبة التقدم لكل مشروع من مشاريعك

عرض التقدم المقدر مقابل التقدم الحالي للمشروع

إعادة الضبط التلقائي تبعيات المهام عند سحب وإسقاط المشاريع حول المخطط الخاص بك

حساب المسار الحرج لمشروعك

تحديد سلسلة المهام الحاسمة لإكمال المشروع في عرض جانت.

بهذه الطريقة، سيحصل أعضاء فريقك على جميع المراجع التي يحتاجونها في محادثاتهم بأنفسهم.

حافظ على تنظيم المحادثات من خلال تمييز النص للرد على أجزاء محددة من التعليق.

إليك لمحة عما سيفعله موظفوك في كل مرة يتلقون فيها إشعارًا جماعيًا:

لحسن الحظ، مع التعليقات المخصصة لـ ClickUp فلا داعي للقلق بشأن ذلك.

بمجرد تعيين تعليق لشخص ما، فإن ClickUp لن يخطر إلا الشخص الذي تم تعيينه.

لن يتم إزعاج أي من أعضاء فريقك الآخرين. 😌

يمكن للمُعيَّن إليه بعد ذلك متابعة المهمة ووضع علامة عليها كمهمة تم حلها عند الانتهاء منها. ✅

ينشئ التعليق المعين عنصرًا جديدًا مطلوبًا من المُعيَّن إكماله قبل إغلاق المهمة.

F. الحالات المخصصة يمكنك إضافة

الحالات لكل مشروع ClickUp لإبقاء الجميع على علم بما يجري.

كل ما يتطلبه الأمر هو نظرة واحدة على حالة المشروع لمعرفة المرحلة التي وصل إليها.

ومع ذلك، هذا ليس كل شيء.

يتيح لك ClickUp تخصيص الحالات لتناسب كل مشروع. بهذه الطريقة، لن تضطر إلى الاكتفاء بالحالات المملة مثل "مفتوح" و "مغلق" 😴

يمكن أن يكون لكل مشروع مجموعة فريدة خاصة به من الحالات ، مثل "مراجعة العميل" أو "تم العثور على مشاكل"

اعرف بالضبط أين تقف المهام، والمهام التي تحتاج إلى اهتمام، وما هي المهام التالية في خط سير العمل مع الحالات.

G. قوالب المشروع لماذا نضيع الوقت في إنشاء مجموعة جديدة من

المهام الفرعية و قوائم المراجعة لكل مشروع عندما يمكنك استخدام قالب _i _nstead?ـ

يتيح لك ClickUp حفظ مساحة المشروع الذي أنشأته للاستخدام المستقبلي.

في المرة التالية التي تفتح فيها مشروعًا، انتقل إلى قسم القوالب وأضف القالب المحفوظ بدلاً من ذلك! بدلاً من ذلك، يمكنك استخدام أحد القوالب المُعدَّة مسبقًا القوالب التي يقدمها لك ClickUp لضمان عدم إضاعة أي وقت.

تصفح من خلال مركز قوالب ClickUp للحصول على القالب المثالي.

ميزات ClickUp الإضافية التي ستعجبك :

لن تجد هذه الميزات في معظم أدوات إدارة المشاريع الأخرى

H. المستندات إن

مستندات ClickUp ميزة تعاونية قيّمة قاعدة المعرفة أداة لشركتك. تتيح لك الدفاتر العمل جنبًا إلى جنب مع فريقك في الوقت الفعلي لإنشاء خطة المشروع ودليل المستخدم وأي شيء آخر تضعه في ذهنك.

إليك ما يمكنك القيام به مع دوكس

تخزين المستندات المتعلقة بالمشروع إلى جانب كل مشروع معني

تداخل الصفحات داخل المستندات لإنشاء أقسام وفئات بسهولة

استخدم خيارات تنسيق النص المنسق للتعبير عن أفكارك بوضوح

تخصيص إعدادات الأذونات لجميع مستنداتك لمزيد من الخصوصية

مشاركة المستندات مع أصحاب المصلحة عبر رابط عام أو خاص

السماح ل Google بفهرسة مستندك بحيث يظهر في عمليات البحث على الويب (اختياري)

كل مستند مرن وقابل للمشاركة ويمكن أن يحتوي على عدد غير محدود من الصفحات.

I. المفكرة _هل لديك فكرة تحتاج إلى تدوينها ولكن ليس لديك قلم وورقة جاهزة؟

لا تقلق!

لدى ClickUp تطبيق مجاني على الإنترنت المفكرة يمكنك استخدامه لتخطيط المشاريع ووضع الأفكار.

على عكس معظم تطبيقات الملاحظات، يتيح لك ClickUp إضافة قوائم الملاحظات والصور، ومقاطع الفيديو، وأي شيء تقريبًا إلى ملاحظاتك. يمكنك حتى طباعة ملاحظاتك بسهولة 🖨 📃

اطبع ملاحظاتك بطريقة جذابة بصرياً.

إنها مكان رائع وخاص لتخطيط خطط العمل لمشاريعك قبل مشاركتها مع فريقك.

J. إعدادات الإعلام المخصصة على الرغم من أن Microsoft Planner يتيح لك تشغيل إشعارات معينة وإيقاف تشغيلها، إلا أنه لا يمكنك اختيار وقت تلقي هذه الإشعارات ومكان تلقيها.

لحسن الحظ، تمنحك ClickUp تحكمًا كاملاً في كل إشعار تتلقاه على كل منصة.

يمكنك أيضًا اختيار ما يرسل الإشعارات إلى الأندرويد أو iOSتطبيق الهاتف المحمول (بصوت أو بدون صوت!)

AKA، لا مزيد من الرنين والمزيد من التشا تشينغ، تشا تشينغ 💰

تحكم بشكل كامل في كل إشعار تتلقاه على كل منصة.

K. Set المهام المتكررة بدون

المهام المتكررة ، سيضطر فريقك إلى محاولة تذكر ما يجب عليهم القيام به صباح يوم الاثنين، مما سيجعل الأمر أكثر صعوبة للنهوض من السرير! 🥴

على سبيل المثال، يمكنك تعيين مهام متكررة لمراجعات الأداء الفصلية أو اجتماعات حالة العميل أو تدقيق رسالة إخبارية أسبوعية.

يمكنك الاختيار من بين التكرار اليومي أو الأسبوعي أو الشهري أو السنوي أو إنشاء جدول زمني مخصص وفقًا لاحتياجاتك.

قم بتعيين جداول زمنية متكررة لمهامك لمنع أي شيء من السقوط في أي شيء.

2. تريلو

إذا كنت تستخدم Microsoft Planner للبطاقة و لوحة كانبان وظيفة، يمكنك أيضًا الذهاب إلى أحد الفرق التي تقوم بذلك بشكل جيد. سيكون ذلك تريلو.

في Trello, تعمل اللوحات كمشاريع والبطاقات موجودة داخل كل لوحة. يمكنك إضافة تفاصيل وإنشاء قائمة مهام ومشاركة الملفات على البطاقة.

بالإضافة إلى ذلك، يتم تجميع المهام وفقًا لذلك، ومن السهل تحديدها ومشاركتها مع فريقك أو بشكل عام. هذه ميزة رائعة لمشاركة العمل مع العملاء أو البائعين الآخرين، أو حتى الآخرين في فريقك الذين قد يكونون عالقين في Microsoft Project!

_لا تدعهم يحبطونك أيضاً!

ولكن، يحتوي Trello على أكثر من مجرد لوحات كانبان؛ فبرنامج إدارة المشاريع هذا يحتوي أيضًا على عرض التقويم، وعرض الجدول الزمني، وعرض لوحة المعلومات.

قبل أن تندفع إلى هذا مشروع مايكروسوفت البديل ، يجب أن تعلم أنك لا تحصل على أي من العروض المذكورة أعلاه في الخطة المجانية.

هل تريد أن تحصل على بديل تريلو في نظرك؟

إليكهنا أفضل بدائل Trello في عام 2021.

3. مايكروسوفت إكسل

يستخدم الكثير من الأشخاص مايكروسوفت إكسل لإدارة المهام، ولكن هذا لا يعني أنه يجب عليهم ذلك. فهو يحتوي على صفوف وأعمدة للتعاون عليها.

هذا يعني أنه يمكنك وضع المهام في بعض الأعمدة ووصفها ثم إضافة تواريخ الاستحقاق في الأعمدة الأخرى.

هذا هو المثالي هيكل تقسيم العمل _ لمشروع عمل جماعي، أليس كذلك؟

لا.

_ما هي المشكلة؟ حسناً، لأسباب عديدة أولاً، التعاون الجماعي معقد، ويفتقر تطبيق الهاتف المحمول إلى الوظائف، واستيراد البيانات إلى التقويم أمر صعب للغاية... وغير ذلك الكثير.

غير مقتنع؟

تعرف لماذا مايكروسوفت إكسيل ليس جيدًا لإدارة المشاريع .

4. وريك

إذا كان مديرك يحب الطبيعة الرتيبة لمايكروسوفت بروجكت، ولكنك تحتاج إلى أداة لإدارة المشاريع أكثر قوة من أداة Planner، فألقِ نظرة على Wrike.

Wrike هو أداة قوية برنامج إدارة محفظة المشاريع مع تطبيق سطح مكتب ويندوز وماك.

يحتوي التطبيق أيضًا على تسلسلات هرمية للمجلدات ولوحات معلومات ومخططات جانت ووظيفة السحب والإفلات.

تتيح بنية المجلدات إمكانية مدّ هيكل مشروعك وجزره، اعتمادًا على حجمه ومقدار ما تحتاج إلى التعمق فيه.

يعد استخدام Wrike لتحديد وجدولة هيكل تقسيم العمل الخاص بك خيارًا ذكيًا. كما أنه يتميز أيضًا بقائمة تكامل قوية ومكونات تقارير لوحة القيادة التي ستساعدك بسهولة في تخطيط الجداول الزمنية.

ومع ذلك، يجب عليك ملاحظة أن Wrike لا يقدم أي وظيفة مدمجة لتدوين الملاحظات.

5. أسانا

Asana منطقي كبديل لـ Microsoft Planner.

يجعل هذا التطبيق التعاوني من السهل العثور على طريقك، ويتميز بتصميم واجهة مستخدم سهل الاستخدام مع سمات بسيطة لإدارة المهام.

أحد الاختلافات الرئيسية بين Microsoft Planner مقابل Asana هو أن Asana لديه قائمة تكامل رائعة. تتميز هذه القائمة بأدوات مثل Dropbox وSlack وSalesforce وغيرها.

باستخدام أداة إدارة المشروع هذه، يمكنك إنشاء أقسام المشروع وتحديدها، مثل دلاء المخطط.

علاوة على ذلك، يحتوي Asana على صندوق وارد مخصص يساعدك على إدارة الأنشطة والتعاون مع زملائك في العمل عبر تقويم مهامك.

ومع ذلك، لا يسمح لك Asana بتعيين المهام لزملاء العمل المتعددين.

هل تشعر بأنك مدلل للاختيار؟

انظر كيف

_مراجع/ _ https://clickup.com/blog/asana-vs-monday// أسنا يقارن بالاثنين* %/%href/_

وكيف مقارنة ClickUp ب Trello و Asana كبديل ل Microsoft Planner.

سنتركبديلًا لـ استيراد الخيار هنا عند الانتهاء من قراءة هذا المنشور. 👀

6. التدفق

Flow هي أداة لإدارة العمل حصلت على علامات عالية من المراجعين على Capterra لتصميمها و جدولة المشروع الميزات.

يمكن للمستخدمين تحديث حالاتهم بسرعة، مع وصول الإشعارات بطريقة غير تطفلية. إنها طريقة جيدة للبقاء منظمين ومحدثين بسهولة.

ستكون بنية اللوحة مألوفة لأي شخص يحب هذا الجزء من Microsoft Planner. ومن المزايا الإضافية نهجهم الذي يركز على تطبيق الهاتف المحمول، والذي يقدم جميع مهامك ومهامك الفرعية بطريقة واضحة.

ولكن دعنا نذكرك أن Flow لا يحتوي على ميزة التذكير.

المشكلة؟

بدون تذكيرات مدمجة، قد ينسى فريقك المهام فيسيرعملهم

لماذا تختار التدفق بينما يمكنك اختيار أداة إدارة مهام ذاتميزاتقوية تذكيرات المهام بدلاً من؟

انظر كيف يقارن ClickUp ب Flow بديلاً ل Microsoft Planner.

7. Casual.PM

Casual.PM يأخذ الخرائط الذهنية والبطاقات إلى مستوى آخر. إذا كنت تحب استخدام البطاقات ولكنك لست متأكدًا من الحالة وكيفية ارتباطها بأعضاء الفريق والمشاريع الأخرى، فإن تطبيق إدارة المهام هذا هو الحل.

يمكنك إنشاء المهام وربطها أثناء تنقلك، مما يجعل من السهل تنظيمها هيكل تقسيم العمل قبل الانتقال إلى المرحلة التالية.

يتم تبسيط مهام سير العمل الخاصة بك مع خطوط سهلة التغيير، بحيث يمكنك البقاء منظمًا بسهولة!

ومع ذلك، ستحتاج إلى إنفاق 12 دولارًا شهريًا على مشروعين إذا اخترت هذا التطبيق التعاوني!

اعذر الشركات الناشئة و الشركات الصغيرة لأنها تختفي "عرضًا"

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8. NutCache

NutCache أكثر تعقيدًا من تطبيق Microsoft Planner ولكنه ليس معقدًا مثل Microsoft Project.

إنه منتج رشيق مزود بلوحات ولديه تتبع أكثر قوة للوقت و إدارة الموارد من Microsoft Planner.

بالإضافة إلى ذلك، يحتوي التطبيق على ميزة تتبع الفواتير ويعمل بشكل أفضل للمؤسسات الصغيرة الحجم التي قد لا تمتلك موارد المؤسسة التي تمتلكها مايكروسوفت.

لسوء الحظ، لا تحتوي أداة إدارة المهام هذه على أقوى قائمة تكامل موجودة. عدم وجود تكامل مع Zoom, مايكروسوفت تيمز أو Evernote سيقودنا إلى الجنون! 🥜

9. سمارتشيت

Smartsheet هي أداة لإدارة المشاريع تشبه إلى حد كبير برنامج Excel ولكن مع ميزات أكثر سهولة لإدارة المشاريع. إدارة مشاريع Smartsheet يعتمد على جداول البيانات، ولكن يمكنك إنشاء مهام رئيسية ومهام فرعية أسفلها مباشرةً مع تواريخ الاستحقاق والمكلفين والمزيد. إنها طريقة ذكية للبقاء منظمًا.

على الرغم من أن Smartsheet يقدم المزيد من اللمحات العامة للوحة المعلومات وتقدير التكاليف، إلا أنه يتعين عليك إعداد كل ذلك بنفسك في Smartsheet.

العيبفياستخدامهذا إدارةالمهام_ أداة؟

من الأفضل أن تأمل أن يكون فريقك على دراية بكيفية التعامل مع جداول البيانات، وإلا ستقول "أوه، ورقة!"

_لست متأكدًا مما إذا كان يجب عليك اتخاذ الخطوة الذكية والذهاب إلى ClickUp بدلاً من ذلك؟ مقارنة بين Smartsheet و ClickUp للعثور على إجابتك!

10. المخيم الأساسي

إذا كنت تبحث عن بديل بسيط لـ Microsoft Project، فإن Basecamp هو خيار جيد.

تعمل أداة إدارة المشاريع البسيطة هذه على تحسين العمل الجماعي في مكان العمل لكل من الفرق الداخلية والبعيدة.

تنظر Basecamp إلى المشاريع على أنها تلال؛ ونتيجة لذلك، فهي معروفة بميزة مخططات التلال. تساعدك هذه الميزة على تتبع تقدم المشروع وتحديد أي اختناقات.

ومع ذلك، فإن المعركة الشاقة الحقيقية التي ستواجهها هي معرفة كيفية تحمل تكلفة خطة التسعير الثابتة لبازكامب!

بسعر 99 دولارًا في الشهر، ستقول الشركات الناشئة والشركات الصغيرة: "يا للهول، لا!"

هل تشعر أنك و Basecamp لا يزال بإمكانك أن تكونا متوافقين؟

تعلم عن استخدامه لإدارة المشاريع ومراجعة ذلك مراجعة Basecamp لمعرفة ما إذا كان يجب عليك التمرير إلى اليسار بدلاً من ذلك.

11. monday.com

Monday.com هي أداة لإدارة المشاريع تساعد الفرق على نسيان لماذا يوم الاثنين سيء مع ميزات مثل قوالب إدارة المشاريع والأتمتة وطريقة عرض المشروع والمزيد.

يحتوي التطبيق أيضًا على تطبيقات لهواتف iPhone و Android.

على الجانب السلبي، على الرغم من أن موقع monday.com يتيح لك إضافة تعليقات على المهام، إلا أنه لا يمكنك تعيين هذه التعليقات لزملائك في الفريق. وهذا يمكن أن يؤدي بسهولة إلى تجاهل التعليقات أو ما هو أسوأ من ذلك، النسيان، مما يجعلك تشعر وكأنه يوم الاثنين كل يوم من أيام الأسبوع. 😵‍

12. مشاريع زوهو

Zoho Projectsهو تطبيق لإدارة المشاريع عبر الإنترنت مناسب للشركات الناشئة والمؤسسات.

يتيح لك Zoho إنشاء تخطيطات وحالات وسير عمل مخصصة حتى تتمكن من إدارة المشاريع بالطريقة التي تريدها.

تتكامل أداة إدارة المشاريع أيضًا مع كل تطبيقات Google الشهيرة، بما في ذلك تقويم جوجل , مهام جوجل وجوجل درايف.

ومع ذلك، إذا كنت تخطط لاستخدام خطة التسعير المجانية، فستقتصر على ثلاثة مستخدمين ومشروعين ومرفقات ملفات بحجم 10 ميغابايت.

حان وقت البحث عن خطة بديلة

على الرغم من أن MS Planner إضافة رائعة إلى حزمة Office Suite، إلا أن تطبيق إدارة المشاريع أبعد ما يكون عن الكمال. أولاً، إنه ليس بقوة معظم البدائل التي ذكرناها في هذه المقالة.

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