قوالب محفظة استثمارية مجانية لتتبع وإدارة أصولك

يعد الاستثمار خطوة ذكية نحو تأمين مستقبلك المالي، ولكن إدارة الاستثمارات لا ينبغي أن تكون بمثابة وظيفة بدوام كامل (ما لم تكن كذلك، وفي هذه الحالة، سيظل التنظيم مفيدًا للغاية!).

من الضروري أن تظل على اطلاع على استثماراتك لتحقيق أقصى عائد على المدى الطويل وفهم ما ينجح وما لا ينجح. هذه العادة لا تساعدك فقط على زيادة مدخراتك وتقليل ديونك، بل تمنحك أيضًا راحة البال. عندما تكون مستعدًا ماليًا، يمكنك التعامل مع أي مفاجآت تحدث في حياتك.

تعد قوالب محفظة الاستثمار أفضل طريقة للقيام بذلك. تسهل هذه الأدوات تنظيم أموالك ومراقبة أداء استثماراتك وتنويع محفظتك.

في هذه المقالة، قمنا بتجميع القوالب وأدوات تتبع المحافظ الأكثر فائدة.

👀 هل تعلم؟ يمكن للتنويع أن يقلل من مخاطر المحفظة دون التضحية بالعوائد — تظهر الدراسات أن إضافة أصول غير مترابطة إلى المحفظة يمكن أن يقلل من التقلبات الإجمالية مع الحفاظ على العوائد المتوقعة، وهو مبدأ أساسي في نظرية المحفظة الحديثة.

ما هو نموذج محفظة الاستثمار؟

نموذج محفظة الاستثمار هو أداة منظمة مصممة لمساعدة المستثمرين الأفراد والمستشارين الماليين والمهنيين على تتبع وإدارة وتحليل مجموعة واسعة من الاستثمارات الشخصية. وتشمل هذه الاستثمارات الأسهم والسندات والعقارات وصناديق الاستثمار المشتركة.

اعتبره لوحة تحكم استثماراتك، حيث يقدم صورة واضحة عن محفظتك الحالية وأدائها وكيفية دعمها لأهدافك المالية.

تأتي هذه القوالب عادةً في شكل جداول بيانات (مثل Google Sheets أو Microsoft Excel) أو لوحات معلومات، تجمع بين نقاط البيانات الرئيسية، بما في ذلك سعر الشراء والسعر الحالي والقيمة السوقية الحالية والأرباح/الخسائر، لتوفير معلومات محدثة ورؤى قيّمة.

إليك ما يمكنك القيام به باستخدام نموذج محفظة الاستثمار: سجل كل الأصول في محفظتك المالية، بما في ذلك تفاصيل مثل تاريخ المعاملة والقيمة والفئة

استخدم المخططات التفاعلية والرسوم البيانية الشريطية لتصور أداء محفظتك والبيانات التاريخية

حدد مستويات المخاطر عبر الحيازات لدعم استراتيجيات إدارة مخاطر المحفظة

حدد أهداف الاستثمار قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل مثل التقاعد أو امتلاك العقارات (استكشف أمثلة حقيقية لأهداف مالية لمدة 1-5-10 سنوات هنا)

اتخذ خطوات أكثر ذكاءً باستخدام البيانات في الوقت الفعلي، مما يساعدك على اغتنام فرص الاستثمار المحتملة في السوق الحالية

سواء كنت مستثمراً مبتدئاً أو متمرساً، فإن أداة تتبع الاستثمارات القوية تمكّنك من مراقبة مسيرتك الاستثمارية وإجراء تحليل شامل واتخاذ قرارات مستنيرة، كل ذلك في مكان واحد.

📖 اقرأ أيضًا: دليل كامل لمصفوفة نمو BCG

أفضل قوالب محافظ الاستثمار

فيما يلي أفضل قوالب محافظ الاستثمار لتحقيق الاستقلال المالي:

1. قالب إدارة المحفظة من ClickUp

احصل على نموذج مجاني قم بمواءمة المشاريع وتتبع التقدم المحرز وإبقاء أصحاب المصلحة على اطلاع باستخدام قالب إدارة المحفظة من ClickUp

قالب إدارة المحفظة ClickUp هو أداة شاملة مصممة لتبسيط إدارة المحفظة بكفاءة للأفراد والفرق التي تتعامل مع استثمارات متعددة. فهو يجمع كل شيء في مساحة عمل ديناميكية واحدة عند إدارة الأسهم والأصول والمهام التنظيمية.

بفضل ميزات مثل البيانات في الوقت الفعلي وعروض ClickUp المخصصة والتتبع التلقائي، يمكنك مراقبة أداء محفظتك عن كثب وتخصيص الموارد بحكمة ومواءمة المشاريع مع الأهداف المالية الاستراتيجية. وهو مفيد بشكل خاص لأولئك الذين يتطلعون إلى إدارة محافظ استثمارية معقدة دون إغفال المواعيد النهائية أو الميزانيات أو الأولويات.

باستخدام هذا النموذج، يمكنك:

تتبع مراحل المشروع بوضوح من خلال 16 حالة مخصصة (مثل جديد، قيد التقدم، معرض للخطر، مكتمل)

راقب النفقات وتوزيع المهام على الفريق والتكلفة التقديرية والتقدم المحرز باستخدام الحقول المخصصة

حلل البيانات بسرعة باستخدام المخططات التفاعلية والرسوم البيانية المدمجة

نظم عملك باستخدام العروض المخصصة، بما في ذلك قائمة المحفظة الرئيسية وإجراءات التشغيل القياسية ودليل البدء

تصور الجداول الزمنية والمعالم باستخدام مخططات جانت

استخدم لوحات معلومات ClickUp لعرض تقدم جميع استثماراتك بسهولة في مكان واحد

سجل واربط الوقت المستغرق في كل مهمة من مهام محفظة الاستثمار باستخدام ClickUp Time Tracking وراقب تخصيص الموارد لاتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة

🔑 مثالي لـ: تنظيم وإدارة الأصول بنهج منظم وقائم على البيانات.

👀 هل تعلم؟ يُعتقد أن مصطلحي "سوق الثيران" و"سوق الدببة" نشأا في القرن التاسع عشر في كاليفورنيا، حيث كانت مصارعات الثيران والدببة شكلاً من أشكال الترفيه. في هذه المصارعات، كان الثيران يهاجمون بضرب قرونهم إلى الأعلى، بينما كانت الدببة تضرب إلى الأسفل.

💡 مكافأة: إذا كنت ترغب في ذلك— ابحث على الفور في ClickUp وGoogle Drive وGitHub وOneDrive وSharePoint والويب

استخدم Talk to Text لطرح الأسئلة والإملاء وإصدار الأوامر بصوتك دون استخدام يديك، في أي مكان.

يحل محل العشرات من أدوات الذكاء الاصطناعي غير المتصلة مثل ChatGPT وClaude وPerplexity بحل واحد، غير مرتبط بـ LLM، وجاهز للاستخدام في المؤسسات جرب ClickUp Brain MAX —التطبيق الفائق الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي والذي يفهمك حقًا، لأنه يعرف عملك. هذا ليس مجرد أداة أخرى تعمل بالذكاء الاصطناعي تضيفها إلى مجموعتك. هذا هو أول تطبيق يعمل بالذكاء الاصطناعي السياقي الذي يحل محلها جميعًا.

2. نموذج اتفاقية الاستثمار ClickUp

احصل على نموذج مجاني استخدم نموذج اتفاقية الاستثمار من ClickUp لتنظيم شروط الاستثمار بوضوح وتجنب الالتباس في المستقبل

هل تحتاج إلى تنظيم استثماراتك الشخصية بشكل أفضل؟ قالب اتفاقية الاستثمار من ClickUp هو الحل الأمثل لك. سواء كنت رائد أعمال أو مؤسس شركة ناشئة أو مستثمر فردي، فهذا القالب يوفر لك طريقة بسيطة لتوضيح الشروط والمسؤوليات والعوائد المتوقعة، كل ذلك في مكان واحد.

وهذا مفيد بشكل خاص لإدارة المخاطر والحفاظ على كل شيء منظمًا من الناحية القانونية حتى يظل الجميع متوافقين على المدى الطويل.

باستخدام هذا النموذج، يمكنك:

تتبع سعر الشراء وتقدم العقد والمفاوضات باستخدام الحالات والحقول المخصصة

خطط بمرونة باستخدام طرق عرض مختلفة للوثائق مثل Gantt والتقويم والقائمة

أبقِ المتعاونين على اطلاع دائم من خلال الإشعارات والتعليقات في الوقت الفعلي

قسّم مكونات الاتفاقية (على سبيل المثال، البنود، التوقيعات) باستخدام المجلدات والمهام الفرعية مع ClickUp Tasks

قم بإنشاء تقارير مفصلة في ClickUp Docs عن حالة الاتفاقية والمسؤوليات على مدار الوقت

🔑 مثالي لـ: صياغة وإدارة اتفاقيات الاستثمار بشفافية وسهولة.

💡 نصيحة احترافية: إذا كنت جديدًا في عالم الاستثمار، فإن قراءة كتاب "Psychology of Money" (سيكولوجية المال) يمكن أن تساعدك على فهم السلوكيات الكامنة وراء القرارات المالية الذكية — قبل أن تبدأ في كتابة اتفاقك التالي.

3. قالب محفظة إدارة المشاريع ClickUp

احصل على نموذج مجاني ابق على اطلاع على العديد من المشاريع واحصل على رؤية كاملة عبر الفرق باستخدام قالب محفظة إدارة المشاريع ClickUp

هل تتعامل مع عدة مشاريع في وقت واحد؟ قالب محفظة إدارة المشاريع ClickUp يمنع الأمور من أن تصبح فوضوية. فهو يجمع جميع مشاريعك — التسويق وتطوير المنتجات والعمليات — تحت سقف واحد حتى تتمكن من تتبع التقدم وتحقيق الأهداف دون عناء.

يوفر هذا النموذج تعاونًا في الوقت الفعلي وسير عمل مخصصًا ووضوحًا شاملاً لمساعدتك على التحرك بسرعة أكبر دون إهمال أي شيء.

باستخدام هذا النموذج، يمكنك:

اعكس تقدم المشروع في لمحة بفضل 6 حالات مخصصة (مثل لم يبدأ، قيد التقدم، مكتمل، وغيرها)

تتبع المخرجات ومراحل المشروع والميزانيات والأولويات وأصحاب المصلحة باستخدام الحقول المخصصة

دمج بيانات المشروع وعرض الرؤى في الوقت الفعلي باستخدام لوحات معلومات على غرار المحفظة

خصص الرؤية باستخدام طرق العرض مثل قائمة المحفظة والجدول الزمني وحجم العمل ولوحة كانبان

قم بإدارة المعالم والمواعيد النهائية بسهولة باستخدام مخططات جانت وعروض التقويم

قم بتشغيل الإجراءات تلقائيًا — مثل تحديث حالات المهام وتعيين أعضاء الفريق وإرسال الإشعارات أو تتبع الوقت — بناءً على أحداث محددة مثل تغييرات الحالة باستخدام ClickUp Automations

🔑 مثالي لـ: الإشراف على مشاريع متعددة مع مستوى عالٍ من الرؤية والتحكم.

شاهد دليلًا حول كيفية استخدام نموذج محفظة إدارة المشاريع:

4. قالب إدارة الأصول من ClickUp

احصل على نموذج مجاني احصل على تحكم كامل في الأصول، من المخزون إلى المعدات، كل ذلك في مكان واحد، باستخدام قالب إدارة الأصول من ClickUp

قالب ClickUp لإدارة الأصول هو أداة مركزية للشركات التي تهدف إلى تتبع أصولها المادية أو الرقمية وإدارتها وصيانتها بشكل أكثر فعالية. يسهل هذا القالب معرفة الأصول المادية التي تمتلكها ومكانها وحالتها. يمكنك أيضًا تخصيصه للأصول الرقمية مثل NFTs أو العملات المشفرة.

تحصل على حقول لجميع التفاصيل الدقيقة للأصول، بالإضافة إلى طرق عرض لتتبع التكاليف والإصلاحات. إنه أداة مفيدة للغاية لتحسين استخدام الأصول وتقليل الهدر.

باستخدام هذا النموذج، يمكنك:

سجل حالة الأصول باستخدام 5 حالات مخصصة مثل "مكتمل" و"عملي" و"شراء" و"إصلاح" و"بيع"

سجل نوع الأصل والرقم التسلسلي والقيمة والشركة المصنعة والمزيد باستخدام الحقول المخصصة

تركيز التتبع باستخدام طرق العرض المعدة مسبقًا، بما في ذلك تقويم الإصلاحات وقائمة تكاليف الإصلاح وجدول تكاليف الإصلاح

تمكين الإشراف المتقدم باستخدام أدوات إدارة المشاريع مثل تتبع الوقت ووضع العلامات وتنبيهات التبعية

تعاون بسلاسة من خلال المهام المشتركة والتعليقات وإمكانيات المكلفين

ادعُ أعضاء الفريق أو الضيوف للتعاون وتحديث معلومات الأصول في الوقت الفعلي باستخدام ClickUp Docs

🔑 مثالي لـ: تتبع استخدام الأصول والإصلاحات ودورات الحياة بوضوح وكفاءة.

💡 نصيحة احترافية: إذا كنت تدير ميزانيات أصولك، فراجع قوالب ميزانية Excel المفضلة لدى ClickUp للحصول على دعم التخطيط المالي.

5. قالب تتبع الأصول من ClickUp

احصل على نموذج مجاني راقب كل الأصول باستخدام قالب تتبع الأصول من ClickUp، المصمم لتبسيط التتبع المادي والرقمي

إذا كان تتبع الأصول لديك يعاني من بعض الثغرات، فإن هذا النموذج يعالج ذلك بسرعة. صُمم نموذج ClickUp لتتبع الأصول للمخزون والمعدات والأصول الرقمية، ويساعدك على إدارة كل مرحلة، من الشراء إلى التقاعد.

بفضل الحقول الجاهزة للتشغيل الآلي وطرق العرض السهلة، ستبقى منظمًا ومطلعًا على آخر المستجدات دون الحاجة إلى البحث في جداول البيانات القديمة.

باستخدام هذا النموذج، يمكنك:

اعكس مختلف مراحل تتبع الأصول، من الاستحواذ الجديد إلى التخلص، باستخدام حالات مخصصة

تتبع احتياجات الامتثال والميزانية باستخدام الحقول المخصصة مثل سنة التدقيق وإجمالي قيمة الأصول

استخدم عرض الجدول لتقارير الأصول المخصصة

قم بتعيين وتتبع المهام المتعلقة بملء نموذج تتبع الأصول.

قم بتشغيل سير العمل أو إخطار أصحاب المصلحة بالتحديثات تلقائيًا باستخدام أتمتة ClickUp المدمجة

قم بإدارة الأعمال المتعلقة بالأصول بكفاءة باستخدام ميزات تتبع الوقت وتعيين المهام

احتفظ بسجلات جاهزة للتدقيق للحفاظ على اتساق البيانات، خاصة أثناء تقييمات المخزون

🔑 مثالي لـ: تسجيل الأصول وتدقيقها بدقة تامة طوال دورة حياتها.

6. قالب إدارة الشؤون المالية من ClickUp

احصل على نموذج مجاني خطط وتتبع وأدِر أمورك المالية دون ضغوط باستخدام قالب إدارة الشؤون المالية من ClickUp

الميزانيات والمصروفات والتخطيط — كل ذلك أصبح أسهل مع نموذج إدارة الشؤون المالية من ClickUp. سواء كنت تتعامل مع الشؤون المالية للأعمال أو الحسابات الشخصية، فإنه يوفر لك مساحة واحدة لتتبع كل دولار وتخطيطه والبقاء على اطلاع عليه.

باستخدام هذا الإطار، يمكنك تحديد الأهداف وإدارة موارد الفريق وبناء عادات مالية أكثر صحة دون أن تغرق في أدوات غير متصلة.

باستخدام هذا النموذج، يمكنك:

راقب مرحلة كل مهمة مالية باستخدام 28 حالة مخصصة، بما في ذلك "مهام مطلوبة" و"موقعة" و"قيد التقدم" و"موافق عليها"

نظم فئات الميزانية والأهداف المالية وبيانات التدفق النقدي باستخدام الحقول المخصصة

قم بتعيين أهداف ClickUp للميزانيات أو المهام، وتتبع تلقائيًا مدى قربك من تحقيقها

احصل على رؤية مالية في الوقت الفعلي من خلال العروض المخصصة، مثل القائمة والتقويم

اربط المهام المالية ذات الصلة — مثل الموافقات ومراجعات الميزانية وتتبع النفقات — باستخدام ClickUp Dependencies ، مما يساعدك على إدارة العمليات المالية بالترتيب الصحيح

🔑 مثالي لـ: إدارة الشؤون المالية والميزانيات والتوقعات في مساحة عمل مركزية.

7. نموذج قائمة مراجعة التقاعد من ClickUp

احصل على نموذج مجاني استعد للمستقبل بثقة مع نموذج قائمة مراجعة التقاعد من ClickUp، المصمم لإرشادك في التخطيط خطوة بخطوة

قالب قائمة مراجعة التقاعد من ClickUp هو مورد تخطيط مفصل لأولئك الذين يستعدون لتقاعد آمن وخالٍ من التوتر. فهو يحول عملية التقاعد التي غالبًا ما تكون مرهقة إلى سير عمل منظم وقابل للإدارة وموجه نحو الأهداف.

من توقعات الدخل وأهداف التوفير إلى التخطيط للرعاية الصحية وتعديلات نمط الحياة، يضمن هذا النموذج أن يتم حساب كل خطوة مهمة بوضوح ودقة. وهو مصمم لمساعدتك في التخطيط والتصرف ومراجعة استعدادك للتقاعد في مكان واحد.

باستخدام هذا النموذج، يمكنك:

احسب وصنف الدخل المتوقع والمصروفات واحتياجات التوفير باستخدام الحقول المخصصة

حدد الأهداف وقم بتوثيق خطة التقاعد الخاصة بك مباشرةً في ClickUp Docs، مع الحفاظ على تنظيم جميع ملاحظاتك ومواردك

تصور الجداول الزمنية باستخدام العروض المخصصة، بما في ذلك القائمة والتقويم وجانت وعبء العمل

قم بإعداد الأتمتة لتشغيل التذكيرات أو تحديث الحالات أو إخطارك عند استحقاق المهام أو إتمامها

قم بجدولة مراجعات منتظمة لخطة التقاعد أو الميزانية أو أداء الاستثمار باستخدام المهام المتكررة في ClickUp

راقب أهدافك المالية وأسلوب حياتك على المدى القصير والطويل بشكل شامل

🔑 مثالي لـ: التخطيط للتقاعد باستخدام قائمة مرجعية منظمة وقابلة للتنفيذ.

💡 نصيحة احترافية: عند استخدام نموذج محفظة استثمارية أو جدول بيانات للتخطيط للتقاعد، لا تقتصر على تتبع أصولك الحالية فحسب، بل قم بتضمين المساهمات المستقبلية والعوائد المقدرة. يساعدك ذلك على تصور ما إذا كنت على المسار الصحيح لتحقيق أهدافك التقاعدية وتعديل استراتيجيتك مبكرًا إذا لزم الأمر.

8. نموذج الميزانية الشخصية ClickUp

احصل على نموذج مجاني حقق أهدافك المالية باستخدام قالب الميزانية الشخصية من ClickUp، وهو أداة بسيطة لإدارة الدخل والمصروفات والمدخرات

من لا يرغب في طريقة سهلة لإدارة أمواله؟ هذا النموذج يوفر لك ذلك بالضبط. يقسم نموذج الميزانية الشخصية من ClickUp نفقاتك ودخلك ومدخراتك إلى عرض شامل. وهو مثالي للميزانية اليومية أو التخطيط طويل الأجل، حيث يبقيك مركزًا على أهدافك المالية ويساعدك على بناء عادات إنفاق جيدة.

باستخدام هذا النموذج، يمكنك:

صنف الدخل والمدخرات والضروريات والإنفاق التقديري وسداد الديون باستخدام الحقول المخصصة

راقب التدفق النقدي وابقَ ضمن أهداف الميزانية الشهرية أو الأسبوعية باستخدام التصميم المُعد مسبقًا

قم بتقييم الوضع المالي في لمحة بفضل لوحات المعلومات المرئية والتحليلات

تتبع المهام مثل دفع الفواتير والمساهمات في الأهداف ومراحل التوفير باستخدام الحالات المخصصة

قم بتكييف استراتيجيات الميزانية بناءً على نمط حياتك أو أهدافك المتغيرة باستخدام سير عمل قابل للتعديل

نظم مواعيد الاستحقاق، واحصل على تذكيرات ذكية، وقم بجدولة مراجعات الميزانية تلقائيًا باستخدام تقويم ClickUp AI لتحقيق أهدافك المالية بجهد يدوي أقل.

🔑 مثالي لـ: بناء عادات مالية مستدامة وإدارة الشؤون المالية الشخصية.

9. نموذج المحفظة المالية من CFI

قالب المحفظة المالية من معهد التمويل المؤسسي (CFI) هو أداة Excel متخصصة مصممة لمساعدة المتخصصين في مجال التمويل والطلاب على تحليل مخاطر المحفظة من خلال حسابات بيتا. وهو مفيد بشكل خاص لأولئك الذين يطبقون نموذج تسعير الأصول الرأسمالية (CAPM) لتقييم تقلب الأوراق المالية الفردية أو المحافظ بأكملها بالنسبة للسوق.

يبسط هذا النموذج عملية حساب معاملات بيتا، مما يتيح للمستخدمين إدخال بيانات الأسعار التاريخية والحصول على قيم بيتا التي تشير إلى حساسية عوائد الأوراق المالية لتحركات السوق.

باستخدام هذا النموذج، يمكنك:

استخدم إطار عمل Excel مسبق الإنشاء لحساب معاملات بيتا باستخدام بيانات الأسعار التاريخية

قم بتطبيق نموذج تسعير الأصول الرأسمالية (CAPM) بسهولة

قم بتقييم التقلبات والمخاطر المنهجية للأوراق المالية الفردية

قارن بين ملامح المخاطر للاستثمارات المختلفة داخل المحفظة

استخدم هذه الأداة للأغراض التعليمية والتحليل المالي الاحترافي

تبسيط عمليات تقييم المخاطر في إدارة المحافظ

🔑 مثالي لـ: حساب قيم بيتا وتفسيرها لتقييم مخاطر المحفظة.

📮ClickUp Insight: 18٪ من المشاركين في استطلاعنا يرغبون في استخدام الذكاء الاصطناعي لتنظيم حياتهم من خلال التقويمات والمهام والتذكيرات. ويرغب 15٪ آخرون في أن يتولى الذكاء الاصطناعي المهام الروتينية والأعمال الإدارية. للقيام بذلك، يجب أن يكون الذكاء الاصطناعي قادرًا على: فهم مستويات الأولوية لكل مهمة في سير العمل، وتنفيذ الخطوات اللازمة لإنشاء المهام أو تعديلها، وإعداد سير العمل الآلي. معظم الأدوات لديها خطوة أو خطوتين من هذه الخطوات. ومع ذلك، ساعد ClickUp المستخدمين على دمج ما يصل إلى 5+ تطبيقات باستخدام منصتنا! جرب الجدولة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، حيث يمكن تخصيص المهام والاجتماعات بسهولة إلى فترات زمنية متاحة في تقويمك بناءً على مستويات الأولوية. يمكنك أيضًا إعداد قواعد أتمتة مخصصة عبر ClickUp Brain للتعامل مع المهام الروتينية. ودّع العمل المزدحم!

10. نموذج متتبع محفظة الاستثمار في جدول البيانات من Rows

عبر Rows

تم تصميم هذا النموذج للمستثمرين العصريين الذين يرغبون في الحصول على تحديثات في الوقت الفعلي دون الحاجة إلى إدخال الأرقام طوال اليوم. يتزامن نموذج متتبع محفظة الاستثمار في جدول البيانات مع البيانات الحية لتتبع الأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة والعملات المشفرة دون عناء. بفضل المخططات والمرئيات الواضحة وخيارات التكامل، يعد هذا النموذج مثاليًا لأي شخص يرغب في الحصول على لوحة تحكم استثمارية أكثر ذكاءً وتلقائية.

باستخدام هذا النموذج، يمكنك:

دمج البيانات في الوقت الفعلي لتحديث أسعار الأصول تلقائيًا

حلل الأداء باستخدام مخططات الأرباح والخسائر وتفاصيل توزيع الأصول

قم بتضمين المخططات والجدول الحية في المستندات والمنصات الخارجية

تتبع مجموعة واسعة من الأصول، بما في ذلك الأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة والعملات المشفرة

قم بتخصيص الإعدادات لتتناسب مع تفضيلاتك الشخصية في تتبع الاستثمارات

🔑 مثالي لـ: تتبع الاستثمارات وتحليلها باستخدام جدول بيانات آلي في الوقت الفعلي.

🧠 حقيقة مثيرة للاهتمام: في المتوسط، ارتفع سوق الأسهم الأمريكية بنسبة 53.6٪ من أيام التداول بين عامي 1951 و 2022، مما يدل على اتجاه صعودي طويل الأجل يؤكد على قيمة الاستثمار المستمر والمراجعات المنتظمة للمحفظة.

11. قالب Excel لتتبع الاستثمارات من Vertex42

عبر Vertex42

هل تبحث عن أداة بسيطة وفعالة لمراقبة حساباتك الاستثمارية؟ يُتتبع قالب Excel Investment Tracker استثماراتك ويحسب عوائدك باستخدام XIRR—دون الحاجة إلى صيغ متقدمة. ما عليك سوى إدخال المبالغ والقيم، وسيقدم لك القالب صورة واضحة عن أداء محفظتك الاستثمارية بمرور الوقت.

باستخدام هذا النموذج، يمكنك:

قارن القيمة السوقية أو العائدات الإجمالية على الاستثمارات المختلفة

استمتع بتصميم سهل الاستخدام ومناسب للمستثمرين المبتدئين والمتمرسين على حد سواء

قم بتخصيص نموذج ميزانية Excel ليناسب احتياجاتك الفردية في تتبع الاستثمارات

🔑 مثالي لـ: مراقبة أداء الاستثمار باستخدام أداة تتبع بسيطة تعتمد على Excel.

ما الذي يجعل نموذج محفظة الاستثمار جيدًا؟

إذا كنت قد قرأت حتى الآن، فربما تتساءل عن أفضل نموذج محفظة استثمارية يناسبك؟

يعد نموذج محفظة الاستثمار الفعال أداة شاملة للمستثمرين الأفراد والمستشارين الماليين والمهنيين الذين يرغبون في إدارة محافظهم الاستثمارية بكفاءة.

تشمل الميزات الرئيسية التي تميز النموذج عالي الجودة ما يلي:

تتبع جميع أصولك في مكان واحد: سجل كل شيء من الأسهم والسندات إلى الصناديق المشتركة والعقارات، بما في ذلك سعر الشراء والقيمة الحالية وتاريخ الشراءاجعله بسيطًا وواضحًا: اختر تصميمًا يسهل التنقل فيه وتخصيصه — بدون معادلات معقدة أو تصميمات مزدحمة تعيقكتوافق مع أهدافك الاستثمارية: سواء كنت تركز على النمو طويل الأجل أو العوائد السريعة أو التنويع، يجب أن يتواءم النموذج مع استراتيجيتكاستخدم مدخلات بيانات متسقة: التزم بالحقول القياسية مثل تاريخ المعاملة ونوع الأصل والقيمة السوقية لتسهيل التتبع وإعداد التقاريرركز على ما يهم أكثر: بدلاً من الغرق في الأرقام، اختر نموذجًا يساعدك على اكتشاف الاتجاهات، وتحديد الأداء الضعيف، وتحسين أداء محفظتك

تحكم في أموالك واستثماراتك مع ClickUp!

لا يجب أن تكون إدارة أموالك أمرًا معقدًا. من وضع ميزانية للنفقات اليومية إلى التخطيط للتقاعد أو تنمية محفظتك الاستثمارية، فإن الوضوح يأتي من وجود النظام المناسب.

يوفر لك ClickUp هذا النظام الذي يجمع بين الأتمتة القوية والتتبع في الوقت الفعلي والقوالب القابلة للتخصيص لتبسيط كل جانب من جوانب حياتك المالية. يمكنك تصور الإنفاق وتتبع أداء المحفظة وتحديد الأهداف طويلة الأجل والحفاظ على تنظيم كل شيء في مكان واحد.

اشترك في ClickUp اليوم وحوّل أهدافك المالية إلى حقيقة!