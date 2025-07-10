أفضل 15 بديلاً لـ Quso.ai لمبدعي المحتوى في عام 2025

يتميز Quso.ai بقدرته على تحويل مقاطع الفيديو الطويلة إلى مقاطع جاهزة للانتشار على نطاق واسع وتبسيط تخطيط وسائل التواصل الاجتماعي من خلال الجدولة والتحليلات المدعومة بالذكاء الاصطنا

ولكن إذا كنت من الأشخاص الذين يرغبون في مزيد من التحكم الإبداعي أو خيارات التحرير المتقدمة أو القدرة على ضبط كل تفاصيل استراتيجية وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بك، فقد تشعر أن هذا يحد من قدراتك. 😓

وعندما تحاول العثور على أداة أفضل؟ تجد العديد من المنصات، وتقييمات متضاربة، ولا تجد إجابات حقيقية حول ما يناسب المبدعين مثلك. 😩

لهذا السبب أنشأنا هذا الدليل، وهو قائمة مختارة بعناية من أفضل بدائل Quso. ai. تم تصميم كل منها لمساعدتك في تخطيط المحتوى الخاص بك وتحريره وإدارته كالمحترفين.

لماذا تختار بدائل Quso.ai؟

إذا كنت تستخدمه منذ فترة، فربما ستجد بعض هذه البدائل مألوفة لك 👇

يفتقر إلى أدوات التحرير المتقدمة: لا يمكنك ضبط الانتقالات أو إضافة رسوم متحركة أو وضع علامتك التجارية بالكامل على أصول الوسائط الخاصة بك كما يفعل المحررون المحترفون

قوالب محدودة : يقدم عددًا قليلاً من المطالبات الأساسية، والتي لا تعمل جيدًا مع المحتوى المتخصص أو الاحتياجات الطويلة

واجهة مستخدم بطيئة ومليئة بالأخطاء : قد تتأخر الواجهة أو تتجمد، خاصة عند العمل على مقاطع طويلة أو القيام بمهام متعددة

صعوبة تخصيص النبرة : لا يمكنك تدريب الأداة على أتمتة إنشاء المحتوى وفقًا لصوتك، مما يجعل كل شيء يبدو متشابهًا

ضوابط محدودة على التسميات التوضيحية في الخطة المجانية: لا تحصل على الكثير من المرونة في تصميم التسميات التوضيحية أو إعادة وضعها أو تصحيحها ما لم تقم بالترقية

قد تبدو عمليات القص باستخدام الذكاء الاصطناعي غير دقيقة: تقوم ميزة القص التلقائي أحيانًا بتقطيع المقاطع بشكل غير دقيق، مما يؤدي إلى فقدان اللحظات أو الانتقال

📊 هل تعلم؟ من المتوقع أن يصل حجم سوق مولدات الفيديو بالذكاء الاصطناعي على مستوى العالم إلى 1.96 مليار دولار بحلول عام 2030، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 19.9% بدءًا من عام 2024.

كيف نراجع البرامج في ClickUp يتبع فريق التحرير لدينا عملية شفافة ومدعومة بالبحوث ومحايدة تجاه الموردين، لذا يمكنك الوثوق في أن توصياتنا تستند إلى القيمة الحقيقية للمنتج. فيما يلي ملخص مفصل لكيفية مراجعة البرامج في ClickUp.

أفضل بدائل Quso. ai AI في لمحة سريعة

هل تحتاج إلى مراجعة سريعة؟ استكشف مقارناتنا جنبًا إلى جنب لتقييم كل أداة في لمحة سريعة والعثور على الأفضل التي تناسب احتياجاتك.

أداة الميزات الرئيسية الأفضل لـ الأسعار* (بالدولار الأمريكي/المستخدم/الشهر) ClickUp مساعد الكتابة بالذكاء الاصطناعي، ClickUp Docs، قوالب التقويم الأفراد العاملون لحسابهم الخاص والشركات وفرق التسويق من جميع الأحجام تتوفر خطة مجانية؛ تتوفر إمكانية التخصيص للمؤسسات Vizard. ai قص AI، ومزامنة النص، والنشر المباشر المسوقون ومنشئو المحتوى ومديرو وسائل التواصل الاجتماعي في الشركات الصغيرة والمتوسطة تتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 29 دولارًا شهريًا InVideo استنساخ الصوت، ومولد نصوص الفيديو بالذكاء الاصطناعي، والأفاتار بالذكاء الاص المبدعون الفرديون والشركات الصغيرة والمسوقون تتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 35 دولارًا شهريًا Opus Clip تسميات توضيحية ديناميكية، إدراج B-Roll، مساعد AI يوتيوبرز والمعلمون ومسوقو المحتوى تتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 15 دولارًا شهريًا Buffer صندوق الوارد التفاعلي، اختبار A/B، وضع علامات على المنشورات مديري وسائل التواصل الاجتماعي والمستقلون والشركات الصغيرة والمتوسطة تتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 6 دولارات شهريًا 2short. ai ترجمة متحركة، تتبع المتحدث، إعدادات مسبقة للعلامة التجارية مستخدمو YouTube الفرديون ومنشئو المحتوى تتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 9.90 دولارًا شهريًا SocialPilot مجدول AI ومحرر فيديو وتحليلات وتقارير متقدمة الوكالات الصغيرة وفرق العمل التي تتعامل مع العملاء ومحترفي التسويق تتوفر نسخة تجريبية مجانية لمدة 14 يومًا؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 23.34 دولارًا شهريًا Veed ترجمة تلقائية، أدوات الذكاء الاصطناعي للتنظيف، أصول مخزنة المبدعون عبر الإنترنت والفرق التي تركز على إمكانية الوصول تتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 5.82 دولارًا شهريًا Descript استنساخ الصوت، ومولد النصوص، والتعاون الجماعي صانعو البودكاست وفرق التسويق المتوسطة إلى الكبيرة تتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 24 دولارًا شهريًا Hootsuite OwlyWriter AI، محرر فيديو مدمج، أذونات الفريق الشركات والمجموعات الاجتماعية الكبيرة ووكالات التسويق تتوفر نسخة تجريبية مجانية لمدة 30 يومًا؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 30 دولارًا. 34 دولارًا شهريًا Sprout Social محرر فيديو، منشئ منشورات AI، CRM اجتماعي فرق التسويق المؤسسي والمبدعون الذين يركزون على التحليلات واستراتيجيو وسائل التواصل الاجتماعي تتوفر نسخة تجريبية مجانية لمدة 30 يومًا؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 199 دولارًا شهريًا GetMunch اكتشاف الاتجاهات، اقتصاص المشاهد، تحسين محركات البحث مسوقو الفيديو ومحررو وسائل التواصل الاجتماعي واستراتيجيو المحتوى في الوكالات والشركات الكبرى تبدأ الخطط المدفوعة من 49 دولارًا شهريًا التسميات التوضيحية AI تصميم التسميات التوضيحية، القص التلقائي، جهاز التلقين المؤثرون ومحبي وسائل التواصل الاجتماعي تتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 9.99 دولارًا شهريًا Repurpose. io إعادة استخدام تلقائي، نشر آلي، عرض التقويم المسوقون الرقميون والفرق التي تركز على الأتمتة وموزعو المحتوى تجربة مجانية لمدة 14 يومًا متاحة؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 35 دولارًا شهريًا CapCut اقتصاص ذكي، محسن الصوت، قوالب الميمات منشئو المحتوى القصير والمؤثرون على وسائل التواصل الاجتماعي تتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 7.99 دولارًا شهريًا

أفضل بدائل Quso.ai للاستخدام

دعونا نلقي نظرة فاحصة على ما تقدمه كل أداة.

1. ClickUp (الأفضل لتخطيط المحتوى وإدارة سير العمل التعاوني)

خطط للحملات، وقم بإدارة المهام، وتحرير ملخصات المحتوى، وتتبع الجداول الزمنية باستخدام ClickUp لفرق التسويق

ClickUp، التطبيق الشامل للعمل، هو مساحة عمل متكاملة تساعد منشئي المحتوى على تخطيط المحتوى وكتابته وتحريره ونشره.

باستخدام ClickUp for Marketing، يمكنك إدارة كل شيء بدءًا من جداول المحتوى اليومية إلى إطلاق الحملات العالمية في مكان واحد. تجمع الأداة المدعومة بالذكاء الاصطناعي وذات الواجهة سهلة الاستخدام فريقك وأصولك وسير عملك معًا حتى لا تضطر إلى التنقل بين الأدوات.

يمكنك البدء باستخدام ClickUp Docs لصياغة تعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي، ووضع مخطط لنصوص الفيديو، وتضمين الوسائط أو التعليقات مباشرة في المحتوى الخاص بك.

قم بتحديد الخطوط العريضة وهيكلة نصوص الفيديو بصريًا باستخدام ClickUp Docs

ثم أضف ClickUp Brain،مساعد الذكاء الاصطناعي للمنصة، لتسريع عملية الإبداع. يمكنه مراجعة مسودتك وإعادة كتابة الأجزاء الضعيفة واقتراح تعديلات أو حتى إنشاء أفكار جديدة للمحتوى، مما يساعدك على صقل مقاطع الفيديو أو إنشاء مقاطع قصيرة جذابة تنتشر بسرعة.

أنشئ أفكارًا جذابة لمقاطع فيديو قصيرة تنتشر بسرعة على الإنترنت باستخدام ClickUp Brain

بعد ذلك، لديك ClickUp Clips الذي يتيح لك تسجيل شاشتك أو الكاميرا أو الصوت دون مغادرة مساحة العمل الخاصة بك.

يمكن تنزيل هذه المقاطع أو إرفاقها بالمهام أو مشاركتها مع فريقك أو مراجعتها لاحقًا، كما يتم نسخها تلقائيًا بواسطة ClickUp Brain حتى تتمكن من استخراج الاقتباسات أو إعادة استخدام المحتوى أو إنشاء تعليقات في ثوانٍ معدودة.

لجمع كل شيء معًا، يوفر ClickUp Calendar مخططًا مرئيًا يعمل بالسحب والإفلات لجدولة المنشورات والحملات أو المخرجات. وإذا كنت تبدأ من الصفر، يمكنك استخدام قوالب الوسائط الاجتماعية المجانية مثل قالب إنتاج الفيديو من ClickUp لتوفير الوقت والحفاظ على الاتساق.

باستخدام قالب جدول نشر الوسائط الاجتماعية من ClickUp، يمكنك تخطيط منشوراتك اليومية أو الأسبوعية أو الشهرية عبر مختلف منصات الوسائط الاجتماعية، حتى لا تفوتك أي فرصة للتواصل مع جمهورك.

احصل على قالب مجاني قم بإدارة المهام الأسبوعية والمرة الواحدة على وسائل التواصل الاجتماعي باستخدام نموذج جدول نشر وسائل التواصل الاجتماعي من ClickUp

أفضل ميزات ClickUp

ClickUp Whiteboards: مساحة عمل مرئية لتخطيط الأفكار في الوقت الفعلي؛ رائعة لكتابة السيناريوهات أو تخطيط تدفق المحتوى أو تدوين نقاط السيناريو

الحقول المخصصة في ClickUp: قم بتخصيص المهام بتفاصيل مثل نوع المحتوى والمنصة والحالة والمواعيد النهائية، مما يسهل تنظيم كل جزء من المحتوى وتتبعه في عرض القائمة أو اللوحة

: تصور تقدم المشروع والمواعيد النهائية، وابق على المسار الصحيح من خلال التنبيهات التلقائية، وتجنب تفويت مواعيد النشر لوحات معلومات ClickUp: تصور تقدم المشروع والمواعيد النهائية، وابق على المسار الصحيح من خلال التنبيهات التلقائية، وتجنب تفويت مواعيد النشر

قيود ClickUp

يمكن أن تشكل الميزات الشاملة وخيارات التخصيص التي توفرها المنصة منحنى تعليميًا للمستخدمين الجدد

أسعار ClickUp

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2: 4. 7/5 (10,200+ تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (4,400+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن ClickUp؟

هذا ما قاله أحد المراجعين في G2 عن ClickUp:

لدينا عملية معقدة لإنتاج الفيديو تشمل عدة أشخاص في مراحل مختلفة من العملية، وعدة جولات من المراجعة، مع كل منتج فريد يتطلب موعدًا نهائيًا خاصًا به. يمكنني تبسيط كل هذا باستخدام الأتمتة المتوفرة في ClickUp، مما يحافظ على سير العمل على ما يرام.

لدينا عملية معقدة لإنتاج الفيديو تشمل عدة أشخاص في مراحل مختلفة من العملية، وعدة جولات من المراجعة، مع كل منتج فريد يتطلب موعدًا نهائيًا خاصًا به. يمكنني تبسيط كل هذا باستخدام الأتمتة المتوفرة في ClickUp، مما يحافظ على سير العمل بشكل سلس.

⚡ أرشيف القوالب: هل تخطط لفيديو أو ترسم مخططًا لتدفق المحتوى؟ تساعدك قوالب القصص المصورة هذه على تصميم العناصر المرئية وتنظيم الأفكار والحفاظ على تنظيم عملية الإبداع من البداية

2. Vizard. ai (الأفضل لقص مقاطع الفيديو الطويلة بسرعة باستخدام الذكاء الاصطناعي وتحويلها إلى مقاطع قصيرة جاهزة للنشر على وسائل

Vizard. ai هي أداة تحرير ومونتاج فيديو مدعومة بالذكاء الاصطناعي تساعد في تحويل مقاطع الفيديو الطويلة إلى مقاطع قصيرة قابلة للمشاركة بأقل جهد.

يكتشف نموذج Spark AI الأجزاء الأكثر جاذبية في الفيديو (مثل الاقتباسات المهمة أو اللحظات المثيرة) ويقوم تلقائيًا بإنشاء مقاطع قصيرة مع تعليقات وتنسيق محسّن لمنصات مثل TikTok و Instagram Reels و YouTube Shorts.

بالإضافة إلى القص، يوفر Vizard. ai أيضًا ميزات تحويل النص إلى فيديو لإنشاء مقاطع فيديو جذابة من النصوص ومجموعة أدوات مخصصة للعلامة التجارية للحفاظ على اتساق العلامة التجارية من خلال تخزين وتطبيق الشعارات والخطوط وأنظمة الألوان في جميع مقاطع الفيديو.

أفضل ميزات Vizard.ai

مزامنة النص: قم بمواءمة الترجمة مع الكلمات المنطوقة للحفاظ على توقيت الترجمة بشكل مثالي وسهولة المشاهدة

التقويم الاجتماعي: خطط للمحتوى وقم بجدولته ونشره عبر منصات متعددة لضمان وجود متسق على الإنترنت

النشر والمشاركة المباشرة: قم بتنزيل المقاطع أو نشرها على الفور على منصات التواصل الاجتماعي من داخل التطبيق، أو شاركها عبر رابط دون الحاجة إلى تبديل الأدوات

قيود Vizard. ai

أبلغ المستخدمون عن حالات لم تلب فيها النتائج التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي، مثل التسميات التوضيحية أو مقاطع الفيديو، التوقعات

أسعار Vizard.ai

مجاني

المبدع: 29 دولارًا شهريًا

الأعمال: 39 دولارًا شهريًا

تقييمات ومراجعات Vizard. ai

G2: 4. 7/5 (160+ تقييم)

Capterra: 4. 9/5 (260+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Vizard.ai؟

هذا ما قاله أحد المراجعين في G2 عن Vizard.ai:

أنا أحب برنامج Vizard، لأنه من السهل جدًا إنشاء الكثير من المحتوى القصير بمجرد تحميل مقطع فيديو طويل واحد، وهذا يوفر لي الكثير من الوقت. بالإضافة إلى ذلك، فإنه يضيف تسميات توضيحية بلغتي الأم. إنه يوفر لي الكثير من الوقت. إنه يستحق المال تمامًا.

أنا أحب برنامج Vizard، لأنه من السهل جدًا إنشاء الكثير من المحتوى القصير بمجرد تحميل مقطع فيديو طويل واحد، وهذا يوفر لي الكثير من الوقت. بالإضافة إلى ذلك، فإنه يضيف تسميات توضيحية بلغتي الأم. إنه يوفر لي الكثير من الوقت. إنه يستحق المال تمامًا.

📮 ClickUp Insight: 32٪ من الموظفين يكافحون من أجل تخصيص وقت شخصي، لكن 14٪ فقط يخصصونه في تقويمهم. إذا لم يتم جدولته، فلن يتم حمايته! 📆 يساعدك ClickUp’s Calenda r على حجز ساعات شخصية تمامًا مثل الاجتماعات. قم بالمزامنة مع التقويمات الخارجية، وقم بتعيين الأعمال المتكررة وكذلك فترات الوقت الشخصية، وقم بسحب الأحداث أو المهام وإفلاتها لتعديل جدولك بسهولة. أوقف العمل في اللحظة الأخيرة قبل أن يتسلل إلى وقت فراغك! 💫 نتائج حقيقية: توفر Lulu Press ساعة واحدة يوميًا لكل موظف باستخدام ClickUp Automations — مما يؤدي إلى زيادة كفاءة العمل بنسبة 12٪.

3. InVideo (الأفضل لإنشاء مقاطع فيديو قائمة على قوالب بمساعدة الذكاء الاصطناعي)

عبر InVideo

InVideo هي أداة إنشاء فيديو عبر الإنترنت توفر آلاف القوالب ومكتبة وسائط واسعة ومحرر سهل الاستخدام يعمل بالسحب والإفلات، مما يسهل تحويل النصوص أو الأفكار إلى مقاطع فيديو جذابة بسرعة.

يتيح لك AI Video Generator وصف فكرة الفيديو في نص والحصول على الفور على مسودة فيديو مع مشاهد ومقاطع جاهزة وتسجيل صوتي.

يمكنك أيضًا استخدام ميزة الصندوق السحري لإجراء تعديلات في الوقت الفعلي على مقاطع الفيديو باستخدام أوامر مثل "تغيير الموسيقى" أو "إضافة ترجمات"، وسيتولى البرنامج الباقي في ثوانٍ معدودة.

أفضل ميزات InVideo

استنساخ الصوت بالذكاء الاصطناعي والتعليق الصوتي التلقائي: أنشئ تعليقات صوتية واقعية بلكنات مختلفة أو استنسخ صوتك الخاص للتعليق الصوتي

مولد نصوص AI: أنشئ نصوصًا منظمة مع عناصر جذابة ودعوات لاتخاذ إجراءات

الصورة الرمزية AI: أنشئ صورة رمزية رقمية لنفسك لتقديم المحتوى وإضافة لمسة شخصية إلى مقاطع الفيديو الخاصة بك

قيود InVideo

قد تواجه الأداة تأخيرًا في الأداء أو أوقات عرض أطول عند التعامل مع مشاريع فيديو أطول

أسعار InVideo

مجاني

بالإضافة إلى: 35 دولارًا شهريًا

الحد الأقصى: 60 دولارًا أمريكيًا في الشهر

توليد: 120 دولارًا أمريكيًا في الشهر

الفريق: 999 دولارًا أمريكيًا في الشهر

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات InVideo

G2: 4. 5/5 (160+ تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 400 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن InVideo؟

هذا ما قاله أحد المراجعين في G2 عن InVideo:

قررت مؤخرًا البدء في إنشاء مقاطع فيديو فيروسية لوسائل التواصل الاجتماعي. باستخدام Invideo، قمت ببساطة بإدخال النص الخاص بي وقام البرنامج بإنشاء الفيديو بالكامل، بما في ذلك الصوت والرسومات والموسيقى والمؤثرات الصوتية والمحتوى المستخدم بالذكاء الاصطناعي والمحتوى الجاهز، وكان النتيجة رائعة!

قررت مؤخرًا البدء في إنشاء مقاطع فيديو فيروسية لوسائل التواصل الاجتماعي. باستخدام Invideo، قمت ببساطة بإدخال النص الخاص بي وقام البرنامج بإنشاء الفيديو بالكامل، بما في ذلك الصوت والرسومات والموسيقى والمؤثرات الصوتية والمحتوى المستخدم بالذكاء الاصطناعي والمحتوى الجاهز، وكان النتيجة رائعة!

📚 اقرأ أيضًا: كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي في تسويق المحتوى

4. Opus Clip (الأفضل لإعادة استخدام مقاطع الفيديو الطويلة في مقاطع قصيرة تنتشر بسرعة)

عبر Opus Clip

Opus Clip هي أداة أخرى لتحرير الفيديو باستخدام الذكاء الاصطناعي متخصصة في إعادة استخدام مقاطع الفيديو الطويلة وتحويلها إلى مقاطع قصيرة تنتشر بسرعة. تستخدم نموذجًا خاصًا لاكتشاف النقاط المثيرة (مدعومًا بـ GPT-4) لاختيار اللحظات المؤثرة، وضمان السياق من خلال إعادة ترتيب المحتوى حسب الحاجة، وإنتاج مقطع منظم مصمم لجذب الانتباه.

كما يوفر "AI Viral Score" لكل مقطع يتم إنشاؤه - وهو في الأساس توقع لمدى احتمالية نجاح المقطع، حتى تتمكن من تحديد أولويات نشر أفضل المقاطع.

توفر الأداة أيضًا ميزات مثل التنظيم باستخدام الذكاء الاصطناعي لإزالة العناصر غير المهمة وكشف الوجوه للحفاظ على إطارات المتحدث بشكل صحيح في تنسيق عمودي.

أفضل ميزات Opus Clip

تسميات توضيحية ديناميكية مع تمييز الرموز التعبيرية: أضف تلقائيًا ترجمات كبيرة ومصممة إلى كل مقطع وسلط الضوء على الكلمات الجذابة باستخدام الرموز التعبيرية أو النص الملون

إنشاء مقاطع B-Roll باستخدام الذكاء الاصطناعي: أدخل مقاطع B-Roll لتكملة مقطعك الرئيسي والحفاظ على ديناميكية العناصر المرئية

AI Co-Pilot: احصل على توصيات بشأن أفضل عمليات القص والتحرير والتنسيقات لمختلف المنصات

قيود Opus Clip

خيارات تحرير متقدمة محدودة، بما في ذلك تحكم بسيط في الانتقالات والرسوم المتحركة والتعديلات المرئية الدقيقة

أسعار Opus Clip

مجاني إلى الأبد

المبتدئين: 15 دولارًا شهريًا

المزايا: 29 دولارًا شهريًا

الأعمال: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Opus Clip

G2: 4. 6/5 (110+ تقييم)

Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Opus Clip؟

هذا ما قاله أحد المراجعين في G2 عن Opus Clip:

أستخدم OpusClip كمستخدم محترف منذ حوالي شهرين. إنه يوفر وقتًا لا يصدق! عادةً ما أقوم بتحميل مقطع فيديو مدته 12-15 دقيقة يوميًا وأقوم بنشر 10-15 مقطعًا تتراوح مدتها من 30 ثانية إلى دقيقتين (باستخدام الإعدادات التلقائية)، كل منها يحمل ألوانًا وشعارًا من اختياري.

أستخدم OpusClip كمستخدم محترف منذ حوالي شهرين. إنه يوفر وقتًا لا يصدق! عادةً ما أقوم بتحميل مقطع فيديو مدته 12-15 دقيقة يوميًا وأقوم بنشر 10-15 مقطعًا تتراوح مدتها بين 30 ثانية ودقيقتين (باستخدام الإعدادات التلقائية)، كل منها يحمل ألوانًا وشعارًا من اختياري.

📈 إحصائية سريعة: 93% من المسوقين أفادوا أن مقاطع الفيديو القصيرة هي السر وراء كسب المزيد من العملاء.

5. Buffer (الأفضل للجدولة الاجتماعية البسيطة وإدارة قائمة الانتظار)

عبر Buffer

يتيح Buffer لمنشئي المحتوى ومديري وسائل التواصل الاجتماعي تخطيط المنشورات وجدولتها ونشرها عبر منصات متعددة، بما في ذلك Facebook وInstagram وTwitter وLinkedIn، من خلال لوحة تحكم واحدة بسيطة.

يوفر عرض التقويم طريقة مرئية لتخطيط المحتوى مسبقًا. بالنسبة إلى Instagram، يدعم أيضًا جدولة التعليقات الأولى، وهو أمر مفيد لوضع علامات التصنيف بشكل منفصل لتحسين الوصول.

كما أنه يحتوي على مساعد ذكي، وهو جزء من الموجة المتنامية للذكاء الاصطناعي في وسائل التواصل الاجتماعي، والذي يكتب تعليقات جذابة مخصصة لمختلف منصات التواصل الاجتماعي ويسمح للمستخدمين بتعديل النبرة والطول والأسلوب لتتناسب مع صوت علامتهم التجارية.

أفضل ميزات Buffer

صندوق الوارد التفاعلي: اجمع التعليقات والرسائل من مختلف المنصات حتى تتمكن من الرد دون الحاجة إلى التبديل بين علامات التبويب

اختبار A/B : جرب مختلف أشكال المنشورات لتحديد ما يلقى صدى أفضل لدى جمهورك

وضع علامات على المحتوى: نظم الأفكار حسب الموضوع، وقم بتنظيم الأعمال المتراكمة، وبسّط التخطيط في لمحة واحدة

قيود Buffer

لا يحتوي على وظائف AI مدمجة لتحرير الفيديو أو إنشاء النصوص أو الترجمة التلقائية

أسعار Buffer

مجاني إلى الأبد

الأساسيات: 6 دولارات شهريًا

الفريق: 12 دولارًا شهريًا

تقييمات ومراجعات Buffer

G2: 4. 3/5 (أكثر من 1000 تقييم)

Capterra: 4. 5/5 (أكثر من 1500 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Buffer؟

هذا ما قاله أحد المراجعين في Capterra عن Buffer:

أستخدم Buffer بشكل متقطع منذ سنوات عديدة، ولكن بشكل منتظم منذ أكثر من 6 أشهر. كانت تجربة ممتعة. تعجبني حقًا إمكانية النشر على ثلاث منصات، وهي Instagram وFacebook وTwitter.

أستخدم Buffer بشكل متقطع منذ سنوات عديدة، ولكن بشكل منتظم منذ أكثر من 6 أشهر. لقد كانت تجربة ممتعة. تعجبني حقًا إمكانية النشر على ثلاث منصات، وهي Instagram وFacebook وTwitter.

📚 اقرأ أيضًا: أهم مؤشرات الأداء الرئيسية لتسويق المحتوى التي يجب تتبعها

6. 2short. ai (الأفضل لقص مقاطع الفيديو القصيرة وترجمتها تلقائيًا على نطاق واسع)

2short. ai هي أداة إعادة استخدام مدعومة بالذكاء الاصطناعي تشبه Vizard وتقوم بتحويل مقاطع الفيديو الطويلة بسرعة إلى مقتطفات قصيرة قابلة للمشاركة. تعمل على أتمتة عملية العثور على اللحظات البارزة في المحتوى الخاص بك وقصها إلى مقاطع جاهزة للنشر مع تعليقات.

تتيح لك ميزة التحرير النصي تحرير الفيديو ببساطة عن طريق تحرير النص. كما تستخدم تقنية تتبع المتحدث باستخدام الذكاء الاصطناعي وتقنية التعرف على الوجه للحفاظ على تركيز المتحدث الرئيسي في المنتصف تمامًا عند التبديل من الوضع الأفقي إلى الوضع الرأسي. وهذا يضمن أن تبدو مقاطعك احترافية ومؤطرة بشكل صحيح للمشاهدين الذين يستخدمون الأجهزة المحمولة في المقام الأول.

أفضل ميزات 2short.ai

ترجمة متحركة : أنشئ ترجمات ديناميكية وسهلة القراءة تتوافق مع إيقاع الفيديو

إضافة انتقالات تلقائيًا : أدخل انتقالات تلقائيًا بين المشاهد لتحسين التدفق وإنشاء مقاطع فيديو بجودة احترافية

إعدادات وقوالب مسبقة للعلامة التجارية: قم بإعداد عناصر علامتك التجارية (الشعارات والخطوط والألوان) وتطبيقها تلقائيًا على جميع مقاطعك

2short. ai القيود

تفوت الذكاء الاصطناعي أحيانًا لحظات مهمة في الفيديو، مما يعني أنك ستحتاج إلى التدخل وضبط المقاطع يدويًا

أسعار 2short.ai

مبتدئ: مجاني

Lite: 9.90 دولار شهريًا

المحترف: 19.90 دولارًا شهريًا

Premium: 49.90 دولارًا أمريكيًا في الشهر

تقييمات ومراجعات 2short.ai

G2: لا توجد تقييمات كافية

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن 2short.ai؟

هذا ما قاله أحد المراجعين في G2 عن 2short.ai:

سريع للغاية عندما يتعلق الأمر بتقسيم مقطع فيديو إلى مقاطع قصيرة، حيث يوفر لك نسخًا نصية لكل مقطع قصير مما يساعدك على اتخاذ قرار أسرع بشأن المقطع الذي تريده.

سريع للغاية عندما يتعلق الأمر بتقسيم مقطع فيديو إلى مقاطع قصيرة، حيث يوفر لك نسخًا نصية لكل مقطع قصير مما يساعدك على اتخاذ قرار أسرع بشأن المقطع الذي تريده.

7. SocialPilot (الأفضل لجدولة الأنشطة الاجتماعية على منصات متعددة مع تعاون الفريق)

عبر SocialPilot

SocialPilot هي منصة إدارة وسائل التواصل الاجتماعي شاملة مصممة للتعامل مع تخطيط المحتوى والتعاون بين أعضاء الفريق وتتبع الأداء على نطاق واسع. وهي تدعم جدولة أكثر من 500 منشور عبر منصات متعددة مثل LinkedIn وFacebook وInstagram وX (Twitter) وحتى Google My Business، كل ذلك من لوحة تحكم واحدة.

يساعد المساعد الذكي المدمج في إنشاء أفكار لمنشورات وسائل التواصل الاجتماعي وتعليقات وهاشتاقات مخصصة لنبرة كل منصة وشكلها.

بالنسبة للفرق، يمكنك دعوة المتعاونين وتعيين الأدوار (مثل المسؤول أو المساهم أو العميل) وتعيين سير عمل الموافقة، بحيث تتم مراجعة المحتوى قبل نشره.

أفضل ميزات SocialPilot

مولد وم حرر فيديو بالذكاء الاصطناعي : استخدم أدوات الذكاء الاصطناعي مثل تحويل النص إلى فيديو، والقوالب القابلة للتخصيص، والتحرير بالسحب والإفلات، وتسجيل التعليق الصوتي، وميزات العلامة التجارية

تحليلات وتقارير متقدمة: قم بإنشاء تحليلات حول التفاعل ونمو الجمهور وأهم المنشورات وقم بجدولة تقارير PDF لإرسالها إلى العملاء

AI Scheduler: احصل على توصيات لأفضل أوقات النشر بناءً على أوقات نشاط جمهورك

قيود SocialPilot

تفتقر إلى ميزة الحذف الجماعي للمنشورات المجدولة، مما يتطلب من المستخدمين إزالة كل منشور على حدة

أسعار SocialPilot

تجربة مجانية لمدة 14 يومًا

قياسي: 23 دولارًا أمريكيًا في الشهر (تقريبًا)

الاشتراك المميز: 70 دولارًا أمريكيًا شهريًا (تقريبًا)

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات SocialPilot

G2: 4. 5/5 (830+ تقييم)

Capterra: 4. 4/5 (370+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن SocialPilot؟

هذا ما قاله أحد المراجعين في Capterra عن SocialPilot:

أقدر أنه يمكنني إضافة العديد من الحسابات دون الحاجة إلى اختيار الباقة الأغلى. إن إدارة أكثر من 3 حسابات على كل منصة اجتماعية مكلف للغاية باستخدام برامج أخرى.

أقدر أنه يمكنني إضافة العديد من الحسابات دون الحاجة إلى اختيار الباقة الأغلى. إدارة أكثر من 3 حسابات على كل منصة اجتماعية مكلف للغاية باستخدام برامج أخرى.

⚡ أرشيف القوالب: هل تحتاج إلى طريقة أفضل لتنظيم جدول النشر؟ استخدم قوالب الوسائط الاجتماعية هذه لتخطيط المحتوى بشكل متسق وتبسيط الحملات والبقاء على المسار الصحيح عبر المنصات.

8. Veed. io (الأفضل لتحرير مقاطع الفيديو بسرعة عبر الإنترنت مع ميزات AI غنية)

عبر Veed

Veed. io هو محرر فيديو عبر الإنترنت شهير يوفر مجموعة غنية من أدوات التحرير، بدءًا من القص الأساسي والانتقالات والفلاتر وحتى إنشاء ترجمات تلقائيًا بعشرات اللغات. كما أنه يحتوي على قسم "AI Video" (فيديو AI) مع أدوات مثل منشئ النصوص ومبدع النصوص إلى الفيديو المدعوم بـ GPT-3 وأفاتار AI لتعليق مقاطع الفيديو الخاصة بك.

توفر المنصة أيضًا قوالب للتعليقات على غرار الميمات وأشرطة التقدم وقصاصات TikTok وغيرها، مما يتيح لك تحويل اللقطات الأولية بسرعة إلى منشورات جذابة.

هناك أيضًا وضع التلقين لتسجيل نفسك أثناء قراءة نص (حتى تحافظ على الاتصال البصري)، وهو أمر رائع لمقاطع الفيديو التي تعتمد على الحديث أمام الكاميرا ويضمن حصولك على ترجمات دقيقة بعد ذلك.

أفضل ميزات Veed. io

الترجمة والترجمة التلقائية: نسخ الكلام وإضافة تعليقات إلى مقاطع الفيديو بمجموعة متنوعة من الأنماط واللغات

أدوات "التحرير التلقائي" بالذكاء الاصطناعي: إزالة الكلمات الحشو مثل "أم" وتقليل ضوضاء الخلفية وتنظيف الصوت بنقرة واحدة

مكتبة المحتوى: احصل على مقاطع فيديو وموسيقى وملصقات وصور GIF وغيرها، واسحبها وأفلتها مباشرة في جدول زمني الفيديو الخاص بك

قيود Veed. io

تحدث أحيانًا مشكلات في الأداء عند العمل مع ملفات فيديو كبيرة الحجم، مما يؤدي إلى بطء المعالجة أو التأخير

أسعار Veed. io

مجاني

Lite: 5.80 دولار لكل محرر/شهر (تُفوتر سنويًا)

المزايا: 13.94 دولارًا أمريكيًا لكل محرر شهريًا (تُفوتر سنويًا)

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Veed. io

G2: 4. 6/5 (أكثر من 1200 تقييم)

Capterra: 3. 3/5 (50+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Veed. io؟

هذا ما قاله أحد المراجعين في G2 عن Veed. io:

تحرير مقاطع الفيديو بسهولة فائقة – لتجهيزها للنشر على مواقع التواصل الاجتماعي، وتغيير أحجامها، والحصول على مقاطع فيديو، وإضافة ترجمات، وإضافة موسيقى خلفية، وإزالة الصمت، وإزالة الأصوات غير المفهومة، وإضافة عناصر العلامة التجارية، وتحسين قابلية استخدام محتوى الفيديو بشكل عام

تحرير مقاطع الفيديو بسهولة فائقة – لتجهيزها للنشر على مواقع التواصل الاجتماعي، وتغيير أحجامها، والحصول على مقاطع فيديو، وإضافة ترجمات، وإضافة موسيقى خلفية، وإزالة الصمت، وإزالة الأصوات غير المفهومة، وإضافة عناصر العلامة التجارية، وتحسين قابلية استخدام محتوى الفيديو بشكل عام

🤯 حقيقة ممتعة: أول فيديو تم تحميله على YouTube كان "Me at the zoo" للمؤسس المشارك جاويد كريم. ولا يزال موجودًا حتى اليوم!

9. Descript (الأفضل لتحرير الفيديوهات النصية وإمكانيات التعليق الصوتي بالذكاء الاصطناعي)

عبر Descript

Descript هي أداة لتحرير الفيديو والصوت تشبه إلى حد كبير العمل في مستند أكثر من محرر تقليدي. تتيح لك تحرير المحتوى بمجرد تحرير النص. عند حذف كلمة أو إيقاف مؤقت أو جملة من النص، يتم تحديث المخطط الزمني للفيديو أو الصوت تلقائيًا لتتوافق مع التغييرات.

تتولى ميزات الذكاء الاصطناعي الخاصة به المهام الصعبة: يمكن لـ Descript إزالة الكلمات الحشو مثل "أم" أو "مثل" بنقرة واحدة، وإنشاء تسميات توضيحية، وحتى تنظيف الصوت للحصول على وضوح أفضل.

يمكنك أيضًا تسجيل شاشتك وإضافة عناصر مرئية والعمل عبر مسارات صوتية متعددة.

أفضل ميزات Descript

استنساخ الصوت: استنسخ صوتك أو استخدم أصوات AI الجاهزة لإنشاء تعليق صوتي جديد بمجرد كتابة النص

مولد نصوص AI: قم بإنشاء نصوص للبودكاست ومقاطع الفيديو والمواد التسويقية باستخدام مطالبات بسيطة

ميزات التعاون: دعوة زملاء الفريق للتحرير والتعليق والتعاون في المشاريع في الوقت الفعلي

قيود Descript

قد لا تكون أدوات التنظيم في المنصة قوية بما يكفي، مما يؤدي إلى صعوبات في تتبع وتحرير ملفات الفيديو أو الصوت المتعددة في وقت واحد

أسعار Descript

مجاني

هواة: 24 دولارًا للشخص الواحد شهريًا

المبدع: 35 دولارًا أمريكيًا للشخص الواحد شهريًا

الأعمال: 65 دولارًا أمريكيًا للشخص الواحد شهريًا

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات و تعليقات Descript

G2 : 4. 6/5 (770+ تقييم)

Capterra: 4. 8/5 (170+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Descript؟

هذا ما قاله أحد المراجعين في Capterra عن Descript:

سهل الاستخدام للغاية. تمكنت من البدء في تحرير الملفات الصوتية على الفور. هذا البرنامج سهل الاستخدام للغاية ويسرع عملية التحرير بشكل كبير.

سهل الاستخدام للغاية. تمكنت من البدء في تحرير الملفات الصوتية على الفور. هذا البرنامج سهل الاستخدام للغاية ويُسرع عملية التحرير بشكل كبير.

📚 اقرأ أيضًا: دليل كامل لإدارة مشاريع وسائل التواصل الاجتماعي

10. Hootsuite (الأفضل لإدارة وسائل التواصل الاجتماعي على مستوى المؤسسات والجدولة على نطاق واسع)

عبر Hootsuite

Hootsuite هي أداة إدارة حملات وسائل التواصل الاجتماعي على مستوى المؤسسات تتيح لك جدولة المنشورات بشكل مجمّع وإدارة مئات الملفات الشخصية عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي. كما تتعقب الأنشطة في الوقت الفعلي من خلال ميزة Streams، التي تتيح لك مراقبة الإشارات إلى العلامة التجارية والهاشتاغات والكلمات المفتاحية ومنشورات المنافسين.

كما يوفر ميزات متقدمة مثل الاستماع الاجتماعي وسير عمل الفريق (مثل تخصيص رسالة عميل لزميل في الفريق) والتكامل مع أنظمة إدارة علاقات العملاء وأدوات الإعلانات.

تتميز تحليلات المنصة بتفاصيلها الدقيقة، مع تقارير قابلة للتخصيص حتى تتمكن من قياس ما ينجح ومشاركة الأفكار مع العملاء أو القيادة.

أفضل ميزات Hootsuite

محرر فيديو مدمج: أنشئ مقاطع فيديو وحررها بإضافة مسارات صوتية ونصوص وصور وملصقات وفلاتر

OwlyWriter AI : قم بإنشاء تعليقات ونشر أفكار باستخدام صيغ كتابة إعلانية مجربة مثل HOOK و AIDA و WIIFM

التعاون الجماعي والموافقات: احصل على الدعم لفرق متعددة المستخدمين من خلال الموافقات على المنشورات وسجلات التدقيق لتحقيق المساءلة الكاملة

قيود Hootsuite

لاحظ المستخدمون أن التقويم قد يصبح مزدحمًا بصريًا، خاصة عند إدارة عدد كبير من المنشورات المجدولة

أسعار Hootsuite

تجربة مجانية لمدة 30 يومًا

القياسي: 30 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا

متقدم: 122 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Hootsuite

G2 : 4. 2/5 (6,200+ تقييم)

Capterra: 4. 4/5 (3,800+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Hootsuite؟

هذا ما قاله أحد المراجعين في G2 عن Hootsuite:

أحب ميزة التحليلات التي تتيح لي التعمق في تحليلات حسابات علامتي التجارية على مواقع التواصل الاجتماعي. فهي تمنحني فهمًا تفصيليًا لأداء ملفاتي الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي في مكان واحد. كما توفر لي ميزة الاستماع التي تتيح لي فهم مشاعر العملاء.

أحب ميزة التحليلات التي تتيح لي التعمق في تحليلات حسابات علامتي التجارية على مواقع التواصل الاجتماعي. فهي تمنحني فهمًا تفصيليًا لأداء ملفاتي الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي في مكان واحد. كما توفر لي ميزة الاستماع التي تتيح لي فهم مشاعر العملاء.

⚡ أرشيف القوالب: هل تواجه صعوبة في تنظيم كتاباتك؟ يمكن أن تساعدك قوالب كتابة المحتوى هذه في تخطيط المدونات أو صياغة رسائل البريد الإلكتروني أو تخطيط الأفكار بشكل أسرع، بحيث تقضي وقتًا أقل في البدء وتخصص وقتًا أطول للكتابة

11. Sprout Social (الأفضل للتحليلات المتعمقة لوسائل التواصل الاجتماعي والاستماع والنشر على نطاق واسع)

عبر Sprout Social

Sprout Social هي أداة لإدارة وسائل التواصل الاجتماعي تركز على البيانات ومصممة للفرق التي تهتم بالاستراتيجية والأداء على حد سواء.

تتيح لك ميزات النشر جدولة المنشورات عبر المنصات وإدارة الحملات على تقويم مرئي والنشر التلقائي في الأوقات المثلى بناءً على اتجاهات تفاعل الجمهور.

كما تحصل على أدوات إعداد تقارير قوية تحلل التفاعل ونمو المتابعين وأداء الهاشتاج ونشاط المنافسين.

يجمع البريد الوارد الذكي المدمج جميع الرسائل والتعليقات في مكان واحد، بينما يساعدك نظام CRM الاجتماعي على إنشاء ملفات تعريف للمتابعين وتتبع المحادثات وتنظيم التواصل باستخدام العلامات وسجلات المحفوظات.

أفضل ميزات Sprout Social

محرر فيديو مدمج في Compose: قص الفيديوهات وتقليصها وتطبيق القوالب عليها مباشرة أثناء كتابة المنشورات

مساعدة الذكاء الاصطناعي في إنشاء المنشورات: إنشاء تعليقات من المنشورات الأفضل أداءً أو الموضوعات المخصصة، مع خيار "تحسين" لضبط النبرة والأسلوب من أجل اتساق العلامة التجارية

وحدة الاستماع الاجتماعي: تتبع الكلمات المفتاحية واتجاهات الصناعة والإشارات إلى العلامة التجارية عبر المنصات بمساعدة الاستعلامات المنطقية

قيود Sprout Social

أبلغ بعض المستخدمين عن مشكلات في ميزات وضع العلامات في Sprout Social، لا سيما عند إدارة برامج متعددة أو شركات شريكة

أسعار Sprout Social

تجربة مجانية لمدة 30 يومًا

قياسي: 249 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا

احترافي: 399 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا

متقدم: 499 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Sprout Social

G2 : 4. 4/5 (4100+ تقييم)

Capterra: 4. 4/5 (أكثر من 600 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Sprout Social؟

هذا ما قاله أحد المراجعين في G2 عن Sprout Social:

أصبح Sprout Social جزءًا أساسيًا من مجموعة أدوات التسويق لدينا. تتميز ميزات إعداد التقارير بقوتها بشكل خاص، فهي واضحة وقابلة للتخصيص وسهلة المشاركة مع أصحاب المصلحة.

أصبح Sprout Social جزءًا أساسيًا من مجموعة أدوات التسويق لدينا. تتميز ميزات إعداد التقارير بقوتها بشكل خاص، فهي واضحة وقابلة للتخصيص وسهلة المشاركة مع أصحاب المصلحة.

📚 اقرأ أيضًا: كيفية إنشاء خطة لإدارة تسويق المحتوى

12. Munch (الأفضل لإعادة استخدام مقاطع الفيديو الطويلة في مقاطع متعددة على مواقع التواصل الاجتماعي باستخدام الذكاء الاصطناعي مع رؤى حول الاتجاهات)

عبر Munch

Munch، أداة إعادة استخدام الفيديو المدعومة بالذكاء الاصطناعي، تساعد في تحويل المحتوى الطويل إلى مقاطع قصيرة عالية التأثير ومصممة خصيصًا لمنصات مثل TikTok و Instagram Reels و YouTube Shorts و LinkedIn. تقوم بتحليل كل مقطع فيديو لتحديد اللحظات المهمة بناءً على إمكانية التفاعل، ثم تطبق ذكاء التسويق لتحسين الأداء، وتساعدك حتى في تطبيق العلامات التجارية مثل الشعارات أو الخاتمات.

يوفر الذكاء الاصطناعي تحسين SEO مدمج من خلال تحليل محتوى الفيديو الخاص بك وإنشاء كلمات رئيسية وتسميات توضيحية ذات صلة تلقائيًا. ستحصل أيضًا على رؤى وتوصيات قابلة للتنفيذ لتحسين استراتيجية الفيديو القصير باستمرار.

أفضل ميزات Munch

معاينة المناطق الآمنة: قم بمعاينة شكل مقطعك على مختلف المنصات، وتجنب الاقتصاص غير المناسب أو قطع النص

تحرير قائم على الاتجاهات : تحليل الاتجاهات الاجتماعية الحالية واختيار المقاطع الأكثر احتمالًا للانتشار على نطاق واسع بناءً على سلوك الجمهور

اكتشاف المشاهد والقص: اكتشاف تغييرات المشاهد تلقائيًا وتغيير حجم المقاطع لتناسب التنسيقات الرأسية أو المربعة أو الأفقية

قيود Munch

لاحظ العديد من المستخدمين أن الذكاء الاصطناعي يختار أحيانًا مقاطع فيديو تفتقر إلى السياق أو الصلة بالموضوع

أسعار Munch

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Munch

G2 : 4. 6/5 (20+ تقييم)

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Munch؟

هذا ما قاله أحد المراجعين في G2 عن Munch:

أحب الكم الهائل من الاختلافات التي يخلقها munch من مقاطع الفيديو التي قمت بتحريرها. كما أن أداة Magic Posts رائعة، لأنني عادةً ما أضطر إلى إنشاء التسميات التوضيحية لجميع مقاطع الفيديو التي أصنعها، مما يوفر لي الكثير من الوقت!

أحب الكم الهائل من الاختلافات التي يخلقها munch من مقاطع الفيديو التي قمت بتحريرها. كما أن أداة Magic Posts رائعة، لأنني عادةً ما أضطر إلى إنشاء التسميات التوضيحية لجميع مقاطع الفيديو التي أصنعها، مما يوفر لي الكثير من الوقت!

📚 اقرأ أيضًا: كيفية قص تسجيل الشاشة

13. CaptionsAI (الأفضل للتعليقات الفورية بالذكاء الاصطناعي ووظيفة التلقين)

عبر Captions AI

Caption AI هو استوديو لتحرير الفيديو بالذكاء الاصطناعي مخصص للأجهزة المحمولة، متخصص في الترجمة الآلية بأسلوب متحرك مثل تمييز الكاريوكي والآلة الكاتبة والارتداد. الترجمات قابلة للتحرير بالكامل، لذا يمكنك تصحيح أي كلمة أو تعديل النمط بسهولة.

يأتي التطبيق مزودًا بجهاز تلقين مدمج يساعدك على تسجيل مقاطع الفيديو بثقة مع الحفاظ على الاتصال البصري. عند الانتهاء من التسجيل، يقوم Captions AI أيضًا على الفور بنسخ كلامك وإضافة تعليقات نمطية (مع تأثيرات ديناميكية وتوقيت وحتى رموز تعبيرية) إلى الفيديو.

يمكنك حتى إنشاء أفاتار AI لتعليق مقاطع الفيديو الخاصة بك إذا كنت لا ترغب في الظهور أمام الكاميرا.

أفضل ميزات Captions AI

التحرير والتأثيرات باستخدام الذكاء الاصطناعي: إزالة الفجوات الصامتة وتعزيز الصوت للحصول على صوت أوضح باستخدام أدوات بنقرة واحدة

المؤشر التلقائي لإعادة الإطار: اطلب من الأداة تتبع وجهك وإعادة تأطير لقطات 16:9 العريضة إلى تنسيق عمودي 9:16

فلاتر وملصقات شائعة: أضف أدوات ممتعة ومبتكرة مثل الفلاتر المتحركة والملصقات والموسيقى الخلفية لإضفاء لمسة مميزة على مقاطع الفيديو الخاصة بك

قيود Captions AI

أبلغ المستخدمون عن صعوبات في تخصيص مظهر التسميات التوضيحية، مثل ضبط نمط الخط وحجمه ولونه

أسعار Captions AI

مجاني

المزايا: 9.99 دولارًا أمريكيًا في الشهر

الحد الأقصى: 24.99 دولارًا أمريكيًا في الشهر

الحجم: 69.99 دولارًا أمريكيًا في الشهر

الأعمال: 399 دولارًا أمريكيًا في الشهر

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات وتصنيفات Captions AI

G2 : لا توجد تقييمات كافية

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Captions AI؟

هذا ما قاله أحد المراجعين في G2 عن Captions AI:

بفضل تقنية التعرف على الكلام المتقدمة، يحول الموقع الصوت بسرعة إلى نص قابل للقراءة، مما يوفر الوقت والجهد. مثالي لمنشئي المحتوى والشركات والمهنيين.

بفضل تقنية التعرف على الكلام المتقدمة، يحول الموقع الصوت بسرعة إلى نص قابل للقراءة، مما يوفر الوقت والجهد. مثالي لمنشئي المحتوى والشركات والمهنيين.

⚡ أرشيف القوالب: هل تريد تخطيط المحتوى وإدارته بشكل أكثر كفاءة؟ جرب قوالب تقويم المحتوى الجاهزة للاستخدام لتبقى منظمًا وتلتزم بالمواعيد النهائية وتحافظ على تماسك فريقك بأكمله

14. Repurpose. io (الأفضل لأتمتة توزيع المحتوى وإعادة استخدامه عبر الأنظمة الأساسية)

Repurpose. io هي أداة أتمتة المحتوى التي تأخذ مقاطع الفيديو أو الملفات الصوتية النهائية وتعيد تنسيقها ونشرها تلقائيًا عبر منصات متعددة بناءً على سير العمل المخصص الذي تحدده.

على سبيل المثال، يمكنك تعيين قاعدة مثل "عندما أقوم بتحميل مقطع فيديو على YouTube، قم بقص مقطع مدته 60 ثانية ونشره على TikTok و Instagram Reels"، وسيقوم Repurpose.io بمعالجة ذلك خلف الكواليس.

يمكنك تخصيص مظهر المحتوى المعاد استخدامه باستخدام قوالب مسبقة الصنع تقوم تلقائيًا بتحويل مقاطع الفيديو الأفقية إلى تنسيق عمودي وإضافة تعليقات ديناميكية وتطبيق شعارك أو عناصر علامتك التجارية.

تدعم الأداة أيضًا قص مقاطع الفيديو الطويلة إلى مقاطع أقصر أو تحويل الصوت إلى مخططات صوتية متحركة.

أفضل ميزات Repurpose. io

تقويم المحتوى: احصل على نظرة شاملة على جميع المحتويات المجدولة وقم بتبسيط استراتيجية إعادة استخدام المحتوى

استخراج النقاط البارزة: استخدم الذكاء الاصطناعي لتحديد واستخراج الأجزاء الأكثر جاذبية في الفيديو أو البودكاست الخاص بك

النشر التلقائي: انشر المحتوى على الفور أو حدد موعدًا للنشر عبر منصات مثل YouTube وTikTok وInstagram وFacebook وLinkedIn

قيود Repurpose. io

عدم توفر الوصول دون اتصال بالإنترنت ووظائف مخصصة للأجهزة المحمولة

أسعار Repurpose. io

مجاني

المبتدئين: 35 دولارًا شهريًا

Pro : 79 دولارًا شهريًا

الوكالة: 179 دولارًا أمريكيًا في الشهر

تقييمات ومراجعات Repurpose. io

G2 : لا توجد تقييمات كافية

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Repurpose. io؟

هذا ما قاله أحد المراجعين على Trustpilot عن Captions AI:

بدأت بهدف بسيط: تنمية قناتي على YouTube مع إعادة استخدام المحتوى على Instagram وTikTok وPinterest وغيرها، دون بذل جهد إضافي. وقد حقق Repurpose.io ذلك من خلال أتمتة سير عمل المحتوى بالكامل.

بدأت بهدف بسيط: تنمية قناتي على YouTube مع إعادة استخدام المحتوى على Instagram وTikTok وPinterest وغيرها، دون بذل جهد إضافي. وقد حقق Repurpose.io ذلك من خلال أتمتة سير عمل المحتوى بالكامل.

📚 اقرأ أيضًا: كيفية إنشاء خارطة طريق لتسويق المحتوى

15. Capcut (الأفضل لتحرير مقاطع الفيديو مجانًا وبسرعة مع تسميات توضيحية وتأثيرات)

عبر CapCut

CapCut، الذي تم تطويره بواسطة مطوري TikTok، هو أداة قوية ومجانية لتحرير الفيديو. يحتوي على محرر خط زمني كامل الميزات يتيح لك قص المقاطع وإضافة الموسيقى وإدراج النصوص أو الملصقات وتطبيق المرشحات والانتقالات السينمائية.

تتضمن التطبيق أدوات متقدمة مثل Smart Crop، التي تعيد تلقائيًا إعادة تأطير مقاطع الفيديو الأفقية إلى عمودية مع الحفاظ على التركيز على الموضوع.

يوفر CapCut أيضًا قوالب منمقة تتوافق مع التنسيقات الشائعة، بحيث يمكنك توصيل مقاطعك بسرعة والحصول على نتيجة رائعة وجاهزة للانتشار. يمكنك أيضًا تحسين مقاطع الفيديو الخاصة بك من خلال مجموعة واسعة من المقطوعات الموسيقية المرخصة والمؤثرات الصوتية وإمكانيات التعليق الصوتي لتعزيز التجربة السمعية.

أفضل ميزات Capcut

الترجمة التلقائية: قم بإنشاء ترجمات تلقائية بدقة عالية واحصل على أنماط متعددة من الترجمة المتحركة

التعليق الصوتي: اكتب النص واختر من بين مجموعة متنوعة من الأصوات الصناعية لتسجيل التعليق الصوتي؛ مثالي لمقاطع الفيديو القصيرة والمحتوى الميمي

محسن الصوت واستنساخ الصوت: قم بإزالة الضوضاء الخلفية من تسجيلاتك واستخدم استنساخ الصوت حتى لا تضطر إلى إعادة التسجيل في كل مرة

قيود Capcut

ذكر المستخدمون أن CapCut قد يعاني من تأخر أو بطء في الأداء عند التعامل مع مشاريع كبيرة أو معقدة.

أسعار Capcut

أسعار مخصصة

تقييمات Capcut وتعليقات المستخدمين

G2 : لا توجد تقييمات كافية

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Capcut؟

كما قال أحد المراجعين على Reddit:

يتمتع Capcut ببعض نقاط القوة بالتأكيد. تخطيطاته أفضل لإنشاء أشياء سريعة، وهو مبسط للاستخدام على وسائل التواصل الاجتماعي.

يتمتع Capcut ببعض نقاط القوة بالتأكيد. تخطيطاته أفضل لإنشاء أشياء سريعة، وهو مبسط للاستخدام على وسائل التواصل الاجتماعي.

ClickUp: العمود الفقري لإنشاء محتوى أكثر ذكاءً

لا يوجد نقص في الأدوات التي تساعدك على إعادة استخدام مقاطع الفيديو أو إضافة تعليقات أو جدولة المحتوى. ولكنك لا تزال بحاجة إلى مركز مركزي للتخطيط والتتبع والتعاون. وهنا يبرز ClickUp بأفضل ما لديه.

من إنشاء النصوص وتحرير المقاطع إلى تنظيم تقويم المحتوى بالكامل، يجمع ClickUp كل شيء تحت سقف واحد. بالإضافة إلى ذلك، تعمل تقنية الذكاء الاصطناعي المدمجة وتسجيل الفيديو والقوالب الجاهزة للاستخدام على تسريع سير عملك.

إذا سئمت من التبديل بين الأدوات وترغب في تبسيط عملية الإبداع، فإن ClickUp هو المكان الذكي للبدء. اشترك في ClickUp الآن!