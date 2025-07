أفضل 15 بديلاً لـ Quso.ai لمبدعي المحتوى في عام 2025

يتميز Quso.ai بقدرته على تحويل مقاطع الفيديو الطويلة إلى مقاطع جاهزة للانتشار على نطاق واسع وتبسيط تخطيط وسائل التواصل الاجتماعي من خلال الجدولة والتحليلات المدعومة بالذكاء الاصطنا

ولكن إذا كنت من الأشخاص الذين يرغبون في مزيد من التحكم الإبداعي أو خيارات التحرير المتقدمة أو القدرة على ضبط كل تفاصيل استراتيجية وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بك، فقد تشعر أن هذا يحد من قدراتك. 😓

وعندما تحاول العثور على أداة أفضل؟ تجد العديد من المنصات، وتقييمات متضاربة، ولا تجد إجابات حقيقية حول ما يناسب المبدعين مثلك. 😩

لهذا السبب أنشأنا هذا الدليل، وهو قائمة مختارة بعناية من أفضل بدائل Quso. ai. تم تصميم كل منها لمساعدتك في تخطيط المحتوى الخاص بك وتحريره وإدارته كالمحترفين.

إذا كنت تستخدمه منذ فترة، فربما ستجد بعض هذه البدائل مألوفة لك 👇

هل تحتاج إلى مراجعة سريعة؟ استكشف مقارناتنا جنبًا إلى جنب لتقييم كل أداة في لمحة سريعة والعثور على الأفضل التي تناسب احتياجاتك.

دعونا نلقي نظرة فاحصة على ما تقدمه كل أداة.

ClickUp، التطبيق الشامل للعمل، هو مساحة عمل متكاملة تساعد منشئي المحتوى على تخطيط المحتوى وكتابته وتحريره ونشره.

باستخدام ClickUp for Marketing، يمكنك إدارة كل شيء بدءًا من جداول المحتوى اليومية إلى إطلاق الحملات العالمية في مكان واحد. تجمع الأداة المدعومة بالذكاء الاصطناعي وذات الواجهة سهلة الاستخدام فريقك وأصولك وسير عملك معًا حتى لا تضطر إلى التنقل بين الأدوات.

يمكنك البدء باستخدام ClickUp Docs لصياغة تعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي، ووضع مخطط لنصوص الفيديو، وتضمين الوسائط أو التعليقات مباشرة في المحتوى الخاص بك.

ثم أضف ClickUp Brain،مساعد الذكاء الاصطناعي للمنصة، لتسريع عملية الإبداع. يمكنه مراجعة مسودتك وإعادة كتابة الأجزاء الضعيفة واقتراح تعديلات أو حتى إنشاء أفكار جديدة للمحتوى، مما يساعدك على صقل مقاطع الفيديو أو إنشاء مقاطع قصيرة جذابة تنتشر بسرعة.

بعد ذلك، لديك ClickUp Clips الذي يتيح لك تسجيل شاشتك أو الكاميرا أو الصوت دون مغادرة مساحة العمل الخاصة بك.

يمكن تنزيل هذه المقاطع أو إرفاقها بالمهام أو مشاركتها مع فريقك أو مراجعتها لاحقًا، كما يتم نسخها تلقائيًا بواسطة ClickUp Brain حتى تتمكن من استخراج الاقتباسات أو إعادة استخدام المحتوى أو إنشاء تعليقات في ثوانٍ معدودة.

لجمع كل شيء معًا، يوفر ClickUp Calendar مخططًا مرئيًا يعمل بالسحب والإفلات لجدولة المنشورات والحملات أو المخرجات. وإذا كنت تبدأ من الصفر، يمكنك استخدام قوالب الوسائط الاجتماعية المجانية مثل قالب إنتاج الفيديو من ClickUp لتوفير الوقت والحفاظ على الاتساق.

باستخدام قالب جدول نشر الوسائط الاجتماعية من ClickUp، يمكنك تخطيط منشوراتك اليومية أو الأسبوعية أو الشهرية عبر مختلف منصات الوسائط الاجتماعية، حتى لا تفوتك أي فرصة للتواصل مع جمهورك.

هذا ما قاله أحد المراجعين في G2 عن ClickUp:

لدينا عملية معقدة لإنتاج الفيديو تشمل عدة أشخاص في مراحل مختلفة من العملية، وعدة جولات من المراجعة، مع كل منتج فريد يتطلب موعدًا نهائيًا خاصًا به. يمكنني تبسيط كل هذا باستخدام الأتمتة المتوفرة في ClickUp، مما يحافظ على سير العمل بشكل سلس.

Vizard. ai هي أداة تحرير ومونتاج فيديو مدعومة بالذكاء الاصطناعي تساعد في تحويل مقاطع الفيديو الطويلة إلى مقاطع قصيرة قابلة للمشاركة بأقل جهد.

يكتشف نموذج Spark AI الأجزاء الأكثر جاذبية في الفيديو (مثل الاقتباسات المهمة أو اللحظات المثيرة) ويقوم تلقائيًا بإنشاء مقاطع قصيرة مع تعليقات وتنسيق محسّن لمنصات مثل TikTok و Instagram Reels و YouTube Shorts.

بالإضافة إلى القص، يوفر Vizard. ai أيضًا ميزات تحويل النص إلى فيديو لإنشاء مقاطع فيديو جذابة من النصوص ومجموعة أدوات مخصصة للعلامة التجارية للحفاظ على اتساق العلامة التجارية من خلال تخزين وتطبيق الشعارات والخطوط وأنظمة الألوان في جميع مقاطع الفيديو.

هذا ما قاله أحد المراجعين في G2 عن Vizard.ai:

أنا أحب برنامج Vizard، لأنه من السهل جدًا إنشاء الكثير من المحتوى القصير بمجرد تحميل مقطع فيديو طويل واحد، وهذا يوفر لي الكثير من الوقت. بالإضافة إلى ذلك، فإنه يضيف تسميات توضيحية بلغتي الأم. إنه يوفر لي الكثير من الوقت. إنه يستحق المال تمامًا.

InVideo هي أداة إنشاء فيديو عبر الإنترنت توفر آلاف القوالب ومكتبة وسائط واسعة ومحرر سهل الاستخدام يعمل بالسحب والإفلات، مما يسهل تحويل النصوص أو الأفكار إلى مقاطع فيديو جذابة بسرعة.

يتيح لك AI Video Generator وصف فكرة الفيديو في نص والحصول على الفور على مسودة فيديو مع مشاهد ومقاطع جاهزة وتسجيل صوتي.

يمكنك أيضًا استخدام ميزة الصندوق السحري لإجراء تعديلات في الوقت الفعلي على مقاطع الفيديو باستخدام أوامر مثل "تغيير الموسيقى" أو "إضافة ترجمات"، وسيتولى البرنامج الباقي في ثوانٍ معدودة.

هذا ما قاله أحد المراجعين في G2 عن InVideo:

قررت مؤخرًا البدء في إنشاء مقاطع فيديو فيروسية لوسائل التواصل الاجتماعي. باستخدام Invideo، قمت ببساطة بإدخال النص الخاص بي وقام البرنامج بإنشاء الفيديو بالكامل، بما في ذلك الصوت والرسومات والموسيقى والمؤثرات الصوتية والمحتوى المستخدم بالذكاء الاصطناعي والمحتوى الجاهز، وكان النتيجة رائعة!

Opus Clip هي أداة أخرى لتحرير الفيديو باستخدام الذكاء الاصطناعي متخصصة في إعادة استخدام مقاطع الفيديو الطويلة وتحويلها إلى مقاطع قصيرة تنتشر بسرعة. تستخدم نموذجًا خاصًا لاكتشاف النقاط المثيرة (مدعومًا بـ GPT-4) لاختيار اللحظات المؤثرة، وضمان السياق من خلال إعادة ترتيب المحتوى حسب الحاجة، وإنتاج مقطع منظم مصمم لجذب الانتباه.

كما يوفر "AI Viral Score" لكل مقطع يتم إنشاؤه - وهو في الأساس توقع لمدى احتمالية نجاح المقطع، حتى تتمكن من تحديد أولويات نشر أفضل المقاطع.

توفر الأداة أيضًا ميزات مثل التنظيم باستخدام الذكاء الاصطناعي لإزالة العناصر غير المهمة وكشف الوجوه للحفاظ على إطارات المتحدث بشكل صحيح في تنسيق عمودي.

هذا ما قاله أحد المراجعين في G2 عن Opus Clip:

أستخدم OpusClip كمستخدم محترف منذ حوالي شهرين. إنه يوفر وقتًا لا يصدق! عادةً ما أقوم بتحميل مقطع فيديو مدته 12-15 دقيقة يوميًا وأقوم بنشر 10-15 مقطعًا تتراوح مدتها بين 30 ثانية ودقيقتين (باستخدام الإعدادات التلقائية)، كل منها يحمل ألوانًا وشعارًا من اختياري.

يتيح Buffer لمنشئي المحتوى ومديري وسائل التواصل الاجتماعي تخطيط المنشورات وجدولتها ونشرها عبر منصات متعددة، بما في ذلك Facebook وInstagram وTwitter وLinkedIn، من خلال لوحة تحكم واحدة بسيطة.

يوفر عرض التقويم طريقة مرئية لتخطيط المحتوى مسبقًا. بالنسبة إلى Instagram، يدعم أيضًا جدولة التعليقات الأولى، وهو أمر مفيد لوضع علامات التصنيف بشكل منفصل لتحسين الوصول.

كما أنه يحتوي على مساعد ذكي، وهو جزء من الموجة المتنامية للذكاء الاصطناعي في وسائل التواصل الاجتماعي، والذي يكتب تعليقات جذابة مخصصة لمختلف منصات التواصل الاجتماعي ويسمح للمستخدمين بتعديل النبرة والطول والأسلوب لتتناسب مع صوت علامتهم التجارية.

هذا ما قاله أحد المراجعين في Capterra عن Buffer:

أستخدم Buffer بشكل متقطع منذ سنوات عديدة، ولكن بشكل منتظم منذ أكثر من 6 أشهر. لقد كانت تجربة ممتعة. تعجبني حقًا إمكانية النشر على ثلاث منصات، وهي Instagram وFacebook وTwitter.

2short. ai هي أداة إعادة استخدام مدعومة بالذكاء الاصطناعي تشبه Vizard وتقوم بتحويل مقاطع الفيديو الطويلة بسرعة إلى مقتطفات قصيرة قابلة للمشاركة. تعمل على أتمتة عملية العثور على اللحظات البارزة في المحتوى الخاص بك وقصها إلى مقاطع جاهزة للنشر مع تعليقات.

تتيح لك ميزة التحرير النصي تحرير الفيديو ببساطة عن طريق تحرير النص. كما تستخدم تقنية تتبع المتحدث باستخدام الذكاء الاصطناعي وتقنية التعرف على الوجه للحفاظ على تركيز المتحدث الرئيسي في المنتصف تمامًا عند التبديل من الوضع الأفقي إلى الوضع الرأسي. وهذا يضمن أن تبدو مقاطعك احترافية ومؤطرة بشكل صحيح للمشاهدين الذين يستخدمون الأجهزة المحمولة في المقام الأول.

هذا ما قاله أحد المراجعين في G2 عن 2short.ai:

سريع للغاية عندما يتعلق الأمر بتقسيم مقطع فيديو إلى مقاطع قصيرة، حيث يوفر لك نسخًا نصية لكل مقطع قصير مما يساعدك على اتخاذ قرار أسرع بشأن المقطع الذي تريده.

SocialPilot هي منصة إدارة وسائل التواصل الاجتماعي شاملة مصممة للتعامل مع تخطيط المحتوى والتعاون بين أعضاء الفريق وتتبع الأداء على نطاق واسع. وهي تدعم جدولة أكثر من 500 منشور عبر منصات متعددة مثل LinkedIn وFacebook وInstagram وX (Twitter) وحتى Google My Business، كل ذلك من لوحة تحكم واحدة.

يساعد المساعد الذكي المدمج في إنشاء أفكار لمنشورات وسائل التواصل الاجتماعي وتعليقات وهاشتاقات مخصصة لنبرة كل منصة وشكلها.

بالنسبة للفرق، يمكنك دعوة المتعاونين وتعيين الأدوار (مثل المسؤول أو المساهم أو العميل) وتعيين سير عمل الموافقة، بحيث تتم مراجعة المحتوى قبل نشره.

هذا ما قاله أحد المراجعين في Capterra عن SocialPilot:

أقدر أنه يمكنني إضافة العديد من الحسابات دون الحاجة إلى اختيار الباقة الأغلى. إدارة أكثر من 3 حسابات على كل منصة اجتماعية مكلف للغاية باستخدام برامج أخرى.

Veed. io هو محرر فيديو عبر الإنترنت شهير يوفر مجموعة غنية من أدوات التحرير، بدءًا من القص الأساسي والانتقالات والفلاتر وحتى إنشاء ترجمات تلقائيًا بعشرات اللغات. كما أنه يحتوي على قسم "AI Video" (فيديو AI) مع أدوات مثل منشئ النصوص ومبدع النصوص إلى الفيديو المدعوم بـ GPT-3 وأفاتار AI لتعليق مقاطع الفيديو الخاصة بك.

توفر المنصة أيضًا قوالب للتعليقات على غرار الميمات وأشرطة التقدم وقصاصات TikTok وغيرها، مما يتيح لك تحويل اللقطات الأولية بسرعة إلى منشورات جذابة.

هناك أيضًا وضع التلقين لتسجيل نفسك أثناء قراءة نص (حتى تحافظ على الاتصال البصري)، وهو أمر رائع لمقاطع الفيديو التي تعتمد على الحديث أمام الكاميرا ويضمن حصولك على ترجمات دقيقة بعد ذلك.

هذا ما قاله أحد المراجعين في G2 عن Veed. io:

تحرير مقاطع الفيديو بسهولة فائقة – لتجهيزها للنشر على مواقع التواصل الاجتماعي، وتغيير أحجامها، والحصول على مقاطع فيديو، وإضافة ترجمات، وإضافة موسيقى خلفية، وإزالة الصمت، وإزالة الأصوات غير المفهومة، وإضافة عناصر العلامة التجارية، وتحسين قابلية استخدام محتوى الفيديو بشكل عام

🤯 حقيقة ممتعة: أول فيديو تم تحميله على YouTube كان "Me at the zoo" للمؤسس المشارك جاويد كريم. ولا يزال موجودًا حتى اليوم!