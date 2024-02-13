أفضل 10 برامج لتتبع وقت العمل الحر في 2025

على مر السنين، كان العمل الحر من أكثر الوظائف المرغوبة التي تدرّ أجراً، خاصة أثناء الجائحة وما بعدها.

في الواقع، كشفت دراسة أجرتها UpWork عن 17% من المشاركين أي ما يعادل 9 ملايين عامل في الولايات المتحدة، أقل حماسًا للعودة إلى بيئة العمل المكتبي ويعتبرون العمل المستقل العمل من المنزل بدلاً من ذلك. مع تبني المزيد من العمال لهذه العقلية، تحولت الاستقالة الكبرى إلى اتجاه اقتصادي.

وقد أدى ذلك إلى زيادة شعبية العمل المستقل، حيث يوفر هذا النوع من العمل مرونة أكثر من وظيفتك المعتادة من 9 إلى 5 سنوات. ولكن مع هذه المرونة تأتي أيضًا المزيد من المسؤوليات الإضافية بالنسبة لك كعامل مستقل.

ستحتاج إلى البحث عن الفرص بشكل استباقي, إدارة عبء العمل الخاص بك والمشاريع، وتتبع ساعات عملك المدفوعة الأجر بنفسك. هنا حيث برنامج تتبع الوقت و أدوات إدارة المشاريع تدخل حيز التنفيذ.

يمكن لكل من العاملين المستقلين وأصحاب العمل استخدام هذه الأدوات لإدارة أعمالهم وتتبع ساعات عملهم. وفي هذه المقالة، سنستعرض في هذه المقالة فوائد تتبع الوقت تطبيقات للعاملين المستقلين و10 من أفضل الأدوات التي يمكنك استخدامها لإدارة عملك المستقل.

فوائد برامج تتبع الوقت للعاملين لحسابهم الخاص

هناك الكثير من التطبيقات التلقائية لتتبع الوقت للعاملين المستقلين في السوق بميزات مختلفة في السوق، ولا عجب في ذلك. برنامج تتبع الوقت يساعد العاملين المستقلين وأصحاب العمل على حد سواء على النحو التالي:

أتمتة عمليات تتبع الوقت : مراقبة الوقت تلقائيًا من خلال أزرار تتبع الوقت أو التحرير اليدوي أو إدخال نطاق الوقت الذي تم العمل فيه

: مراقبة الوقت تلقائيًا من خلال أزرار تتبع الوقت أو التحرير اليدوي أو إدخال نطاق الوقت الذي تم العمل فيه تبسيط سير العمل عبر عمليات التكامل : استفد من تكامل الجهات الخارجية لإنشاء فواتير مباشرةً عن ساعات العمل بنقرة زر واحدة

: استفد من تكامل الجهات الخارجية لإنشاء فواتير مباشرةً عن ساعات العمل بنقرة زر واحدة إعداد تقارير الوقت : إدارة المشاريع وإنشاء تحليلات من خلال إنشاء تقارير مفصلة عن ساعات عمل الموظفين والعاملين المستقلين

: إدارة المشاريع وإنشاء تحليلات من خلال إنشاء تقارير مفصلة عن ساعات عمل الموظفين والعاملين المستقلين معالجة مبسطة لكشوف الرواتب : إنشاء فواتير دقيقة بشكل أسرع

: إنشاء فواتير دقيقة بشكل أسرع تحسين الإنتاجية: يمكن للفرق التي تتسم بالفعالية في تتبع ساعات العمل وإدارتها أن تقلل بشكل كبير من تكاليف القوى العاملة وتحسن الكفاءة

"يجب ألا يعرف أصحاب العمل كيفية وضع الميزانية المالية فحسب، بل يجب أن يعرفوا كيفية وضع الميزانية المالية والوقت أيضًا. عندما تتم إدارة الوقت الذي يقضيه جميع أعضاء الفريق في العمل بشكل صحيح، فإن هذا يُترجم إلى مطابقة تكاليف الميزانية وتحقيق أهداف الربح." -كولين بالفري، مدير التسويق في *[_Crediful]( https://www.crediful.com/)*

## الميزات الرئيسية التي يجب البحث عنها في تطبيق تتبع الوقت

هناك عدد لا يحصى من تطبيقات تتبع الوقت الموجودة على الإنترنت، فما هي الميزات التي يجب أن تبحث عنها في أفضل برنامج لتتبع الوقت للعمل المستقل؟

فيما يلي بعض الميزات الرئيسية التي يجب مراعاتها:

1. تتبع دقيق للوقت

الميزة الأكثر أهمية لأداة تتبع الوقت هي قدرتها على تتبع الوقت الداخل والخارج بدقة.

في معظم الحالات، يهتم أصحاب العمل بمعرفة ما يفعله الموظف خلال ساعات عمله وتطبيقات الويب التي يستخدمها. كما يتم احتساب أوقات النشاط والخمول أيضاً، حيث يسعى أصحاب العمل إلى زيادة الكفاءة ومكافأتها.

تسجيل الوقت المستغرق في المهام والمشروعات بدقة في ClickUp

2. الجداول الزمنية

تساعد أدوات تعقب الوقت التي تقدم جداول زمنية عبر الإنترنت في توفير أداة إدارية لإنشاء تقارير الوقت وساعات العمل بفعالية وتتبع وقت المشروع المحدد.

يجب أن تكون هذه الجداول الزمنية متاحة أيضًا بتنسيقات PDF أو CSV أو Excel.

يترك بعض العاملين المستقلين تتبع الوقت لأصحاب العمل. ومع ذلك، يقوم العاملون المستقلون الفعالون بتقييم الجداول الزمنية الخاصة بهم والتحقق من صحتها بعناية وإثارة مخاوف أصحاب العمل بشأن التناقضات.

وفقًا لجيك هيل، مؤسس شركة DebtHammer "تساعد مؤسستنا الأفراد الذين لا يعرفون كيفية إدارة ديونهم أو التعامل معها. وغالباً ما يحدث هذا عندما يتعثر وضع الميزانية أو تتبع النفقات، لذلك نعتقد أنه من المهم أن يجعلنا أي شخص يتعامل مع الأعمال التجارية من المنصات التي تساعده على إدارة التدفق النقدي والنفقات والميزانية بشكل صحيح."

إنشاء الجداول الزمنية ومراقبة الوقت الذي تم تتبعه في ClickUp

3. التكامل مع أدوات الطرف الثالث

هل تعلم أنه يمكنك دمج أدوات الطرف الثالث في الكثير من تطبيقات تتبع الوقت التي تختارها؟

تتيح تطبيقات تتبع الوقت التي تسمح للعاملين المستقلين بدمج التطبيقات وإضافات التطبيقات والبرامج والأنظمة مثل أدوات إدارة المشاريع، وأدوات معالجة الرواتب، وتقويم جوجل، وأدوات المطورين، وأدوات إنشاء المحتوى، مما يتيح عملية عمل أكثر سلاسة.

على سبيل المثال, مديرو المشاريع المستقلون يجب أن يجدوا أفضل أنظمة تتبع الوقت التي تسمح لهم باستيراد أو نقل تقارير بيانات الساعات المدفوعة للموظف المستقل بسلاسة إلى برامج المحاسبة مثل Quickbooks كشوف المرتبات.

قم بتوصيل ClickUp بتطبيقاتك الأكثر استخدامًا لتبسيط عملك عبر الأدوات وجمعها في مكان مركزي واحد

4. الأذونات والخصوصية

وفقًا لمارك بيرس، الرئيس التنفيذي لشركة مجموعة كلاود بيك للمحاماة ، "أصبح الناس في الوقت الحاضر أكثر وعياً بحقوقهم، خاصةً عندما يتعلق الأمر بانتهاك الخصوصية بسبب مدى تقدم التكنولوجيا في مراقبة أنشطتنا عبر الإنترنت. ومع ذلك، يمكن حل هذه المشكلة عندما يتم وضع سياسات صارمة للخصوصية والأمان وإبلاغ الموظفين بها بشكل جيد."

من المهم اختيار أدوات إدارة المشاريع وتتبع الوقت التي تلتزم بـ حماية بياناتك .

تحقق من هذه

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أفضل 10 برامج لتتبع وقت العمل المستقل في عام 2024

على الرغم من وجود العديد من تطبيقات تتبع الوقت للعمل المستقل في السوق اليوم، إلا أنها جميعًا تؤدي جميعًا الميزات الأساسية لتتبع الوقت وتؤدي بعض تطبيقات تتبع الوقت أداءً أفضل من بقية التطبيقات من حيث التوافق، التكامل السلس، الدقة.

يعتمد متتبع الوقت الذي تحتاجه بشكل كبير على حجم مؤسستك، واحتياجاتك الحالية والمستقبلية أثناء توسيع نطاق عملك، والميزات التي تبحث عنها، وميزانيتك.

ولتسهيل عليك اتخاذ القرار الأفضل عند اختيار الأداة المناسبة، قمنا بتجميع قائمة بأفضل 10 تطبيقات لتتبع الوقت للعاملين المستقلين، بما في ذلك أفضل ميزاتها وقيودها وأسعارها ومراجعاتها.

تقدم كل أداة من أدوات تتبع الوقت مجموعة فريدة من الميزات. ألقِ نظرة على كل واحدة منها لترى أي منها يلبي متطلباتك الحالية _ويمكن أن يساعدك في دعم احتياجاتك المستقبلية أثناء توسيع نطاق عملك المستقل.

1. انقر فوق

تتبع الوقت، ووضع التقديرات، وإضافة الملاحظات، وعرض تقارير عن وقتك من أي مكان باستخدام مؤقت ClickUp العالمي

ClickUp هو أداة شاملة لإدارة المشاريع مصممة لفرق العمل من جميع الأحجام في مختلف المجالات، من الشركات إلى العاملين المستقلين وما بينهما.

توفر هذه الأداة القوية منصة قابلة للتخصيص بالكامل مع مئات الميزات، بما في ذلك أداة تعقب الوقت العالمي المدمجة في ClickUp لمساعدة العاملين المستقلين على تبسيط سير عملهم وتتبع ساعات عملهم بدقة. يمكنك بدء الوقت وإيقافه بسهولة من أي مكان، وإضافة ملاحظات وتسميات إلى إدخالات الوقت الخاصة بهم، وفرز إدخالات الوقت وتصفيتها حسب التسميات، والحصول على ملخص لإجمالي الوقت المستغرق في جميع مهامك.

وفيما يتعلق بإدارة المشاريع، يتيح لك ClickUp إدارة المشاريع والمهام والمواعيد النهائية والساعات المدفوعة والعملاء المتعددين - كل ذلك في مكان مركزي واحد.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن دمج ClickUp مع أكثر من 1,000 أداة عمل أخرى، بما في ذلك Gmail وSlack وأدوات تتبع الوقت الأخرى في هذه القائمة، لربط جميع أدواتك الأكثر استخدامًا معًا بسلاسة لتبسيط سير عملك ومساعدتك على تتبع و إدارة وقتك عبر المنصات.

قم بتوصيل ClickUp بأدوات أخرى لتتبع الوقت من أجل سير عمل أكثر انسيابية

لكن هذه الأداة ليست فقط للعاملين المستقلين، فهذه الأداة رائعة لأصحاب العمل الذين يعملون مع العاملين المستقلين لأنها توفر الخصوصية والأذونات وميزات الضيف. بصفتك مالك مساحة عمل أو مسؤول، يمكنك ببساطة ضبط أذوناتك ودعوة الضيوف إلى مساحة عمل معينة.

ولحماية خصوصيتك، يتيح لك ClickUp منح أذونات الضيوف أو تقييد أذونات الضيوف للبيانات الحساسة. بشكل عام، ClickUp هو أحد أفضل الخيارات لتتبع الوقت نظرًا لميزاته القوية والمرنة في إدارة المشاريع، إلى جانب ميزات غنية بالميزات خطة مجانية للأبد .

وبفضل بنيته القابلة للتطوير، وواجهة مستخدم جذابة، ومئات الميزات على طاولته، يُعد ClickUp أداة مفضلة لإدارة المشاريع بين أصحاب العمل والمستقلين في أي مجال يبحثون عن إدارة المشاريع والمهام والوقت والعملاء.

أفضل الميزات

أداة شاملة لإدارة المشاريع وأداة للإنتاجية : منصة قابلة للتخصيص بالكامل مع تتبع الوقت و أتمتة سير العمل ميزات لدعم أي مشروع وفرق عمل

: منصة قابلة للتخصيص بالكامل مع تتبع الوقت و أتمتة سير العمل ميزات لدعم أي مشروع وفرق عمل تتبع الوقت العالمي : متتبع الوقت العام المدمج الذي يسمح لك ببدء الوقت وإيقافه من أي مكان، بما في ذلك في تطبيق الجوال ملحق الكروم : A ملحق كروم مجاني لتسجيل الوقت من تطبيق سطح المكتب أو متصفح الويب أو الأجهزة المحمولة,

: متتبع الوقت العام المدمج الذي يسمح لك ببدء الوقت وإيقافه من أي مكان، بما في ذلك في تطبيق الجوال إدخالات زمنية قابلة للتحرير : إضافة الوقت بأثر رجعي أو إنشاء إدخالات حسب النطاق الزمني مع تتبع الوقت يدويًا ربط الوقت الذي تم تتبعه بمشروع أو مهمة معينة,

: إضافة الوقت بأثر رجعي أو إنشاء إدخالات حسب النطاق الزمني مع تتبع الوقت يدويًا ربط الوقت الذي تم تتبعه بمشروع أو مهمة معينة, ملاحظات : أضف ملاحظات إلى إدخالات وقتك للإشارة إلى ما قضيت وقتك فيه بالضبط

: أضف ملاحظات إلى إدخالات وقتك للإشارة إلى ما قضيت وقتك فيه بالضبط التسميات : إنشاء وتطبيق تسميات على إدخالات وقتك حتى تعرف المهمة التي كنت تعمل عليها وتصنيفها بشكل فعال

: إنشاء وتطبيق تسميات على إدخالات وقتك حتى تعرف المهمة التي كنت تعمل عليها وتصنيفها بشكل فعال الجداول الزمنية وإعداد التقارير الزمنية : إنشاء الجداول الزمنية وتخصيصها حسب اليوم أو الأسبوع أو الشهر والتي يمكنك الاطلاع عليها حسب التاريخ أو حسب المهمة الفردية

: إنشاء الجداول الزمنية وتخصيصها حسب اليوم أو الأسبوع أو الشهر والتي يمكنك الاطلاع عليها حسب التاريخ أو حسب المهمة الفردية الوقت القابل للفوترة : وضع علامة على الوقت القابل للفوترة لمعرفة الوقت الذي يجب أن يتم احتسابه في الفواتير

: وضع علامة على الوقت القابل للفوترة لمعرفة الوقت الذي يجب أن يتم احتسابه في الفواتير مكتبة القوالب : اختر من بين مئات من قوالب قابلة للتخصيص للعاملين المستقلين بما في ذلكقالب الجداول الزمنية للموظفين في ClickUp, قوالب حظر الوقت و قوالب الجدول الزمني على سبيل المثال لا الحصر

: اختر من بين مئات من قوالب قابلة للتخصيص للعاملين المستقلين بما في ذلكقالب الجداول الزمنية للموظفين في ClickUp, قوالب حظر الوقت و قوالب الجدول الزمني على سبيل المثال لا الحصر الخصوصية وحماية البيانات : التحكم في أذونات الوصول والمشاركة

: التحكم في أذونات الوصول والمشاركة التكامل: قم بتوصيل ClickUp بأكثر من 1,000 أداة عمل

سجّل الوقت أثناء تنقلك أو أدخله يدويًا، ثم أضف ملاحظات وعلامات إلى إدخالات وقتك في ClickUp

القيود

نظرًا لأنه يمكنك تعديل إدخالات الوقت يدويًا بكل سهولة، يمكن أن تكون هذه الميزة نعمة ونقمة عندما لا تتم مراقبتها بشكل صحيح

يمكن أن تكون التخصيصات المتقدمة في ClickUp مربكة للبعض

التسعير

مجاني للأبد

غير محدود : 7 دولارات لكل عضو/شهر

: 7 دولارات لكل عضو/شهر للأعمال : 12 دولارًا لكل عضو/شهريًا

: 12 دولارًا لكل عضو/شهريًا المؤسسات: اتصل بالمبيعات لمعرفة الأسعار

التقييمات والمراجعات

G2 4.7 من 5 (أكثر من 5,371 تقييمًا و120 مناقشة) من بين أفضل 100 منتج برمجي في G2

Capterra 4.7 من أصل 5 (أكثر من 3,397 تقييمًا) ظهر كأفضل أداء في تتبع المشروع برنامج في قائمة Capterra المختصرة لعام 2022 ### 2. بونساي



تتبع الوقت في بونساي بونساي هو تطبيق شامل لإدارة الأعمال يعتني بأعمالك أو مشاريع العمل الحر من البداية إلى النهاية.

ويصف نفسه بأنه مجموعة منتجات العمل الحر الأولى التي تدمج عملياتك وتؤتمت عملياتك وتدير أعمالك بسلاسة.

Bonsai هو تطبيق للعاملين لحسابهم الخاص الذين يرغبون في البقاء منظمين في إدارة العملاء وإدارة المشاريع، بدءاً من صياغة العقود وميزات الفواتير وتتبع الوقت والمهام، وصولاً إلى المحاسبة والضرائب.

أفضل الميزات

هناك العديد من قوالب للعقود والمقترحات والفواتير ونطاق العمل ووثائق عرض الأسعار على تطبيق الويب نفسه؛ فلا داعي للبحث في بقية الإنترنت عن قوالب

تتبع الوقت من خلال بونساي بسيط للغاية. فهو يسمح لك بالإشارة إلى المشروع والمهمة المحددة التي تعمل عليها لكل نطاق زمني

أداة مدمجة للمحاسبة والنقدية وإدارة الضرائب

ينظم العديد من مشاريع ومهام متعددة في واجهة سهلة الفهم مع ميزة الجدولة لتكون على رأس مواعيدك وتتحقق من مدى توفرك

"المحاسبة والضرائب موضوعان صعبان للغاية، خاصةً عندما لا تكون على دراية جيدة بهما. يجعل Bonsai هذه المعادلة سهلة، خاصةً بالنسبة للعاملين المستقلين الذين بدأوا للتو."_ أنتوني مارتن، الرئيس التنفيذي ومؤسس *[الخيار المتبادل_]( http://choicemutual.com/)*

القيود

مدمج في قوالب تتبع الوقت غير قابلة للتخصيص بسهولة وفقًا لاحتياجات العملاء المحددة

التسعير

مبتدئ حساب : 24 دولارًا شهريًا

: 24 دولارًا شهريًا محترف حساب : 39 دولارًا شهريًا

: 39 دولارًا شهريًا حساب الأعمال: 79 دولارًا/شهريًا

التقييمات والمراجعات

G2 4.8 من 5 (أكثر من 51 تقييمًا و3 مناقشات) ضمن قائمة G2 عالية الأداء

Capterra 4.2 من 5 (أكثر من 4 مراجعات)



3. تايم كامب

تتبع الوقت في TImeCamp تايم كامب هو تطبيق مجاني لتعقب الوقت قائم على السحابة يساعد مديري المشاريع على إدارة المهام وساعات العمل ومعدلات الفوترة والساعات المدفوعة وتحليل أداء المشروع.

بالنسبة للعاملين المستقلين، يساعدك TimeCamp على تتبع الوقت والحصول على تحليل متعمق لجميع أنشطة عملك والتقدم المحرز لكل عميل، مما يعزز الكفاءة والإنتاجية وإدارة الوقت بين العملاء المختلفين.

إنه مجاني للاستخدام مع خيارات تسعير مختلفة للمزيد من الميزات المتقدمة، بحيث يمكن للعاملين المستقلين الاستمتاع بميزات TimeCamp الأساسية دون أي تكلفة إضافية!

أفضل الميزات

يمكنك الاستمتاع بعدد غير محدود من المستخدمين والمشاريع على أجهزة سطح المكتب والأجهزة المحمولة دون أي تكلفة

يسمح لك امتداد Time Camp بدمج عملك مع Trello، وتقويم Google، و Monday.com، و Slack، و ClickUp، والمزيد!

يتيح لأصحاب العمل والموظفين التحقق من سجلات الوقت والإجازات وتتبعها

توجيه ضبط الوقت إلى وظيفة الفاتورة

يسمح بتتبع وقت المشروع و إنشاء تقارير المشروع القيود

تفخر Time Camp بخطتها المجانية للأبد لمستخدميها. ومع ذلك، لا تتوفر ميزات إعداد التقارير في هذه الباقة المجانية.

التسعير

خطة مجانية للأبد

الأساسية : 6.30 دولار لكل مستخدم/شهر

: 6.30 دولار لكل مستخدم/شهر الإحترافية : 9 دولارات لكل مستخدم/شهر

: 9 دولارات لكل مستخدم/شهر المؤسسة: اتصل لمعرفة الأسعار

التقييمات والمراجعات

G2 4.6 من أصل 5 (أكثر من 188 تقييمًا و4 مناقشات)

Capterra 4.7 من 5 (أكثر من 572+ تقييم)



تحقق من هذه

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4. طبيب الوقت

تتبع الوقت في تايم دكتور دكتور الزمن هو برنامج SaaS تطبيق مراقبة الموظفين الذي يساعد العاملين المستقلين على تتبع الوقت وأرباب العمل على إنشاء تقارير الإنتاجية و مراقبة أنشطة الفريق خلال يوم العمل.

بصرف النظر عن أداة تعقب الوقت، يتتبع Time Doctor فواتير العملاء المستقلين من خلال فواتير سهلة الإنشاء، وأجهزة تعقب النفقات لكل عميل، وتقارير الإنتاجية والنفقات والميزانية.

أفضل الميزات

إنشاء تقارير موجزة يومية وأسبوعية عن الإنتاجية مع الساعات المنجزة والمواقع المفتوحة والمشاريع والعملاء الذين يعملون عليها

يوفر جداول زمنية عبر الإنترنت قابلة للتخصيص بالكامل

تسجيل ومراقبة مواقع الويب والتطبيقات المستخدمة خلال ساعات العمل، مما يسمح للمسؤولين بتحديد إنتاجية الموظفين

تنبيهات تشتيت الانتباه للمساعدة في الحفاظ على التركيز على المهام التي بين يديك

القيود

قد تؤدي ميزة مراقبة مواقع الويب والتطبيقات في Time Doctor إلى قيام المشرفين بالإدارة التفصيلية، وهو ما قد يبدو غير مناسب لبعض أعضاء الفريق.

التسعير

أساسي : 70 دولارًا لكل مستخدم/سنة

: 70 دولارًا لكل مستخدم/سنة عادي : 100 دولار لكل مستخدم/سنة

: 100 دولار لكل مستخدم/سنة القسط: 200 دولار لكل مستخدم/سنة

التقييمات والمراجعات

G2 4.4 من 5 (أكثر من 324 تقييمًا و12 مناقشة)

Capterra 4.5 من 5 (أكثر من 457+ تقييم)



5. توجل

تتبع الوقت في Toggl Track توجل هو تطبيق للإنتاجية وتتبع الوقت يوفر تطبيق Toggl track لتتبع الوقت دون عناء، و Toggl plan لتخطيط العمل وإدارته، و Toggl hire للتوظيف القائم على المهارات.

يمكن للعاملين لحسابهم الخاص الاستفادة بشكل كبير من تطبيق Toggl Plan لأنه يساعدك في الحصول على نظرة شاملة لجميع أعمالك في مكان واحد، وتخطيط قوائم مهامك في جدول زمني مرمز بالألوان، وإدارتها مع حالات المهام المخصصة والمواعيد النهائية لتتبع تقدمك والبقاء على رأس جداولك الزمنية.

يساعد Toggl لتتبع وقت العمل المستقل أيضًا العاملين المستقلين على التعمق في مقدار العمل الذي تم إنفاقه على كل مشروع، وإنشاء فواتير للساعات التي تم تسجيلها، وتتبع المشاريع التي تم إنجازها لكل وقت تم تسجيله، وإرسال تذكيرات في الوقت المناسب عن المدة التي عملت فيها أو عندما تنسى تتبعها!

أفضل الميزات

تقارير واضحة تماماً عن عدد الساعات التي عملتَها في الأسبوع

أكثر من 100 تطبيق تتكامل مع أكثر من 100 تطبيق من عمليات التكامل الأصلية وإضافات المتصفح وتطبيقات الأتمتة

إنشاء فواتير الفواتير لعملائك بسهولة

تتبع النشاط الذي تم إنجازه في أي ساعة عمل

القيود

أغلى من منافسيه بميزات أكثر تقدمًا

التسعير

الفريق : 9 دولارات لكل مستخدم/شهر

: 9 دولارات لكل مستخدم/شهر شركة: 15 دولارًا لكل مستخدم/شهر

التقييمات والمراجعات

G2 4.6 من 5 (أكثر من 1,513 تقييمًا و21 مناقشة)

Capterra 4.7 من 5 (1,944+ تقييمات)



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6. كلوكفايفي

تتبع الوقت في Clockify كلوكفاي هو تطبيق لتتبع الوقت والجداول الزمنية يساعد العاملين المستقلين على تتبع ساعات العمل عبر المشاريع. وهو يتضمن ميزات ضبط الوقت وإعداد التقارير والإدارة.

يساعد تتبع الوقت في Clockify العاملين المستقلين على تتبع الوقت باستخدام مؤقت بنقرة واحدة، وتحرير سجلات الوقت يدويًا عندما ينسون تسجيل الوقت في اليوم، ودمج Clockify مع العديد من المشاريع و إدارة المهام برامج مثل ClickUp, أسانا , تريلو أو تودويست

للحصول على تقرير مفصّل عن عملائك وساعات عملك وإيراداتك، يمكن للعاملين المستقلين تصدير بيانات تتبع الوقت من Clockify إلى ملف PDF أو CSV أو Excel.

أفضل الميزات

يسمح لك بإعداد المشاريع وتصنيفها حسب العملاء وإعداد المهام

يتضمن ميزة تتبع النفقات لتسجيل الرسوم الثابتة ونفقات المشروع الأخرى

تحديد أجر الساعة لكل موظف ومشروع

القدرة على تسجيل الدخول من جهاز مشترك من خلال رمز PIN

القيود

يمكن أن تكون واجهة المستخدم أكثر سهولة وجاذبية

التسعير

مجاني

أساسي : 3.99 دولار لكل مستخدم/شهر

: 3.99 دولار لكل مستخدم/شهر المعيار : 5.49 دولار لكل مستخدم/شهرياً

: 5.49 دولار لكل مستخدم/شهرياً محترف : 7.99 دولار لكل مستخدم/شهر

: 7.99 دولار لكل مستخدم/شهر المؤسسات: 11.99 دولاراً لكل مستخدم/شهرياً

التقييمات والمراجعات

G2 4.5 من 5 (أكثر من 134 تقييمًا و3 مناقشات)

Capterra 4.7 من أصل 5 (أكثر من 4,334+ تقييم)



تحقق من هذه

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7. لكمة الأصدقاء

تتبع الوقت في Buddy Punch بادي بانش هو حل لتتبع الوقت عبر الإنترنت مع ميزات الجدولة وكشوف المرتبات.

وباعتباره برنامجاً لتسجيل الوقت على شبكة الإنترنت، يؤمن Buddy Punch بأن أداة تعقب الوقت للعاملين المستقلين لا يجب أن تكون فقط ساعة بل برنامجاً مخصصاً يربط بسلاسة بين وقت العمل والفواتير وكشوف المرتبات.

يعمل هذا التطبيق على تبسيط تتبع الوقت وكشوف الرواتب باستخدام رموز الوظائف والتقارير المخصصة وطلبات تتبع الإجازات لأصحاب العمل الذين يعملون لحسابهم الخاص والذين يمكنهم الاستفادة بشكل كبير من مجموعة واسعة من ميزات وخدمات تتبع وقت الموظفين من أجل مراقبة ساعات عمل المتعاقدين وأنشطتهم .

أفضل الميزات

القدرة على إعداد إشعارات البريد الإلكتروني أو إشعارات الهاتف المحمول لمراقبة الوقت الإضافي للموظف

مع نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) وصور كاميرا الويب لكل موظف عند الدخول والخروج

تتضمن خيارات تسجيل الدخول والخروج من وإلى العمل رقمًا سريًا مكونًا من 4 أرقام، أو رموز QR، أو التعرف على الوجه، أو اسم مستخدم وكلمة مرور بسيطة

يتضمن العشرات من معلمات حساب الوقت الإضافي لضمان إجراء حسابات الوقت الإضافي بشكل صحيح

القيود

يمكن للمسؤولين التحكم وتغيير الساعات على بطاقة وقت الموظف المستقل دون إخطاره بالتغييرات التي تم إجراؤها

التسعير

عادي : 2.99 دولار لكل مستخدم/شهرياً

: 2.99 دولار لكل مستخدم/شهرياً إحترافي 3.99 دولار لكل مستخدم/شهر

3.99 دولار لكل مستخدم/شهر المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

التقييمات والمراجعات

G2 4.8 من 5 (أكثر من 157 تقييمًا و5 مناقشات)

Capterra 4.8 من 5 (760+ تقييمات)



8. هبستاف

تتبع الوقت في Hubstaff هبستاف هو برنامج سحابي لتتبع عمل الموظفين وتتبع الوقت يقدم برنامج العمل عن بُعد، وإدارة الخدمة الميدانية، وتتبع وقت الوكالة، وتتبع وقت العمل المستقل، وتتبع وقت الاستشاريين، وغيرها الكثير.

وباعتباره تطبيقاً شاملاً لتتبع الموظفين، يتيح Hubstaff لأصحاب العمل تتبع الوقت ومراقبة الموظفين وإدارة القوى العاملة وتنفيذ إدارة المشاريع الرشيقة.

بالنسبة للعاملين لحسابهم الخاص، يساعد Hubstaff في تتبع ساعات العمل المدفوعة وغير المدفوعة على تطبيق سهل التنقل، وتنظيم العملاء والمشاريع لسهولة إعداد الفواتير، وإنشاء جداول زمنية وفواتير عبر الإنترنت لسهولة تحصيل المدفوعات من العملاء.

أفضل الميزات

يتضمن لوحة تحكم لمراقبة الموظفين مع تفاصيل عن النشاط اليومي والأسبوعي، وساعات العمل الأسبوعية، وساعات العمل للأسبوع، ومعلومات مهمة عن أنشطة الموظفين وأعمالهم

ينشئ تقارير مفصلة لمعرفة أين تذهب أموالك وما الذي يستهلك ميزانية مشاريعك للتخطيط الفعال

يتيح لك التخلص من الوقت الضائع بسهولة

شارات الإنجاز لمكافأة الكفاءة ورفع الروح المعنوية

القيود

غير مدعوم على سطح مكتب Chromebook

عدم تكامل كشوف المرتبات مع Payoneer

التسعير

سطح المكتب مجاناً : لمستخدم واحد فقط

: لمستخدم واحد فقط مكتب مبتدئ : 5.83 دولار لكل مستخدم/شهر

: 5.83 دولار لكل مستخدم/شهر Desk Pro : 8.33 دولار لكل مستخدم/شهر

: 8.33 دولار لكل مستخدم/شهر المؤسسة: اتصل لمعرفة الأسعار

التقييمات والمراجعات

G2 4.3 من 5 (أكثر من 407 تقييمات و14 مناقشة)

Capterra 4.6 من 5 (1,314+ تقييمات)



تحقق من هذه

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9. إيفرهور

تتبع الوقت في Everhour Everhour هو تطبيق مجاني لتتبع الوقت للعاملين المستقلين (أفرادًا وفرق عمل) يساعد على تتبع الوقت وتحديد الميزانيات ومراقبتها، وفواتير العملاء، وكشوف المرتبات.

يمكن للعاملين لحسابهم الخاص الاستفادة بشكل كبير من ميزة تتبع الوقت في Everhour، بحيث يمكنك معرفة مقدار الوقت المخصص لأي مشروع، مع نظرة عامة على الفواتير والميزانية المقابلة لكل عميل لمراقبة كفاءة التكلفة أو إذا حان الوقت لإحكام السيطرة على مشاريع معينة.

تتيح ميزة إدارة المهام في Everhour أيضًا للموظفين المستقلين عرض المشاريع المنجزة أو المعلقة أو قيد التنفيذ أو المعلقة في لوحة تحكم سهلة الرؤية.

إعداد الفواتير للعميل؟ تُنشئ Everhour فواتير منسقة مسبقًا حتى يتمكن العاملون المستقلون من طلب المدفوعات من العملاء بسهولة بنقرة زر واحدة.

يعمل Everhour مع معظم الشركات الكبرى أدوات إدارة المشاريع مثل Asana و ClickUp و Monday و Basecamp و Jira و Notion.

أفضل الميزات

يتضمن لوحة تحكم تراقب تقدم المشروع وميزانيته والمبلغ المنفق عليه

يسمح لك بإنشاء المهام وتنظيمها في أقسام لإبقاء الأعضاء على رأس العمل

يسمح لك بتتبع النفقات المتعلقة بالعمل من أجل السداد وإدارة الميزانية والفواتير

ميزات الفواتير يمكن ربطها بسهولة مع Quickbooks أو Xero أو FreshBooks

القيود

عدم القدرة على تصنيف الساعات لمهمة واحدة محددة.

التسعير

مجاني : حتى 5 مستخدمين

: حتى 5 مستخدمين لايت : 5 دولارات لكل مستخدم/شهريًا لأعلى، بدءًا من 2 مستخدمين

: 5 دولارات لكل مستخدم/شهريًا لأعلى، بدءًا من 2 مستخدمين فريق: 8.50 دولارات لكل مستخدم/شهرًا، بدءًا من 5 مستخدمين

التقييمات والمراجعات

G2 4.7 من 5 من 5 مع 148 تقييمًا

Capterra 4.7 من أصل 5 مع 344 مراجعة



"الموظفون المستقلون هم جوهر عملياتنا. وبينما نساعد في زيادة عدد زيارات مواقع الويب والروابط الخلفية لعملائنا، تساعدنا منصات إدارة المشاريع وتتبع الوقت مثل Everhour على البقاء على رأس سير عمل المستقلين لدينا من الأعلى إلى الأسفل." جريج هايلرز، المؤسس المشارك لـ JollySEO .

10. الحصاد

تتبع الوقت في Harvest

على المستوى التنظيمي الحصاد هو تطبيق سهل الاستخدام لتتبع الوقت يسمح للمستخدمين بالحصول على نظرة عامة على ميزانيات المشاريع، وقدرة الفريق، وتتبع النفقات، ومعرفة مدى تأثير ذلك على الربحية. بالنسبة للعاملين المستقلين الأفراد، يعد Harvest أداة رائعة لمراقبة الوقت لتُظهر لعملائك مدى تقدم عملك وعدد الساعات التي عملت فيها ومقارنتها بالفواتير الدورية.

الشيء الوحيد الذي يقوم به Harvest بشكل أفضل بين البقية هو مساعدة العاملين المستقلين على مواكبة الفواتير والفواتير. لماذا؟ لأنه يتضمن نظاماً مدمجاً للفواتير وتتبع النفقات وتحصيل المدفوعات بفضل تكامله مع PayPal وStripe.

يتيح Harvest أيضًا للعاملين المستقلين استخدام نظام تتبع الوقت في وقت واحد عبر مشاريع مختلفة بمعدلات فوترة مختلفة، وهو ما لا يمكنك القيام به في معظم أنظمة تتبع الوقت. ويمكنك ربطه بأكثر من 70 أداة عمل شائعة مثل ClickUp وSlack وتقويم جوجل وغيرها.

مع تكامل ClickUp Harvest ، يمكنك مزامنة إدخالات وقتك من أي من النظامين الأساسيين لضمان تحديث جدولك الزمني

أفضل الميزات

يتضمن تذكيرات مخصصة لمساعدة العاملين المستقلين على تذكر تتبع الوقت بانتظام

يتضمن مجموعة كبيرة من التقارير المرئية لإدارة المشاريع، بما في ذلك التقارير الزمنية المفصّلة حسب العميل والمهام والفرق والمشاريع

سهولة إنشاء الفواتير والتكامل مع PayPal وStripe لسهولة الدفع

التكامل مع Quickbooks و Xero للحفاظ على تحديث حساباتك بسلاسة

القيود

عدم وجود ميزة تعيين الوقت على دفعات لأصحاب العمل الذين يعملون مع العديد من العاملين المستقلين ( بدائل الحصاد )

التسعير

مجاني : يسمح بمقعد واحد ومشروعين

: يسمح بمقعد واحد ومشروعين محترف: 12 دولارًا لكل مقعد/شهر

التقييمات والمراجعات

G2 4.3 من 5 (771+ تقييم)

Capterra 4.6 من 5 (أكثر من 522 تقييم)



تتبع وقتك واستفد إلى أقصى حد من أدوات تتبع الوقت

قد يكون اختيار أفضل تطبيقات تتبع الوقت أمرًا شاقًا، خاصةً بالنظر إلى الميزات العديدة والأسعار والمزايا والمراجعات التي تقدمها هذه المئات من المنصات.

لاختيار أفضل تطبيقات تتبع الوقت، يجب أن تكون قادراً على إجراء بحث مكثف حول الميزات الأكثر أهمية لنوع عملك، وميزانيتك، ووظائف تتبع الوقت، وما إذا كانت تتكامل مع أدوات إدارة المشاريع الشائعة.

تقدم العديد من البرامج المجانية لتتبع الوقت على الإنترنت وعوداً لا حصر لها، ويجب على العاملين المستقلين وأصحاب العمل تقييم المنصات الأكثر كفاءة من حيث الوقت والأكثر فعالية من حيث التكلفة لاحتياجاتهم الفردية.

تُعد أدوات تتبع الوقت المجانية مثل ClickUp ضرورية لكل من المستقلين وأصحاب العمل الذين يعملون لحسابهم الخاص وأصحاب العمل الذين يعملون مع مستقلين لإدارة المشاريع والمهام، وتسجيل ساعات العمل ومراقبتها بدقة، أو دعوة العملاء أو الأفراد لمناقشة المشاريع - كل ذلك في منصة واحدة. /img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/05/ClickUp-Blog-Simple-CTA.png ClickUp مدونة CTA بسيطة /%img/ _كاتب الضيوف:

/مرجع/ http://www.linkedin.com/in/roman-shvydun-261689150 رومان شفيدون /%/%href/

_كاتب مستقل. يكتب مقالات غنية بالمعلومات عن التسويق والأعمال والإنتاجية وثقافة مكان العمل وما إلى ذلك. وخلال أكثر من 10 سنوات من الخبرة في إنشاء المحتوى، ساعدت مقالاته العديد من رواد الأعمال على توسيع نطاق أعمالهم