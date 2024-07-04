كيفية إدارة العاملين لحسابهم الخاص

تمثل إدارة فريق من العاملين المستقلين بعض التحديات الفريدة من نوعها. واحدة من أكبر العقبات التي ستواجهها هي مواءمة جداول أعمال الجميع، خاصة في المناطق الزمنية المختلفة. يجب عليك تتبع التقدم الذي يحرزه الجميع، وإلا فقد يتأخر مشروعك.

مع هذه المسؤوليات، عليك التوفيق باستمرار بين التوافر والمواعيد النهائية للمشروع. نحن نتفهم ذلك - إنه أمرٌ كبير يجب إدارته وقد يكون من الصعب الحفاظ على سير كل شيء بسلاسة.

ولكن إليك بعض الأخبار السارة: يمكنك تسريع محرك عملك المستقل بسرعة باستخدام الاستراتيجيات والأدوات الصحيحة.

تستكشف هذه المقالة الاستراتيجيات وأدوات إدارة المشاريع التي أثبتت جدواها لإدارة المستقلين مع الحفاظ على التحكم في مشاريعك وزيادة الإنتاجية إلى أقصى حد.

بحلول الوقت الذي تنتهي فيه من القراءة، ستكون محترفاً في وضع توقعات واضحة للعاملين المستقلين لديك، وإدارة وقت الجميع وعبء العمل، وإعطاء ملاحظات تساعدك.

إدارة المواهب المستقلة: المزايا والتحديات

مزايا التعاقد مع العاملين المستقلين

يوفر توظيف العاملين المستقلين العديد من المزايا المتميزة مقارنةً بالموظفين بدوام كامل، مما يجعله خياراً جذاباً للعديد من الشركات؛ وتشمل هذه المزايا ما يلي

فعالية التكلفة: يمكن أن يكون المستقلون المستقلون فعالين من حيث التكلفة إذا كنت تحتاج فقط إلى فريق عمل مفاجئ لمشروع معين أو لفترة قصيرة. على سبيل المثال، بالنسبة لحملة تسويقية، فإن التعاقد مع محرر فيديو مستقل لبضعة أسابيع سيكون أرخص من الاحتفاظ بموظف بدوام كامل على مدار السنة

يمكن أن يكون المستقلون المستقلون فعالين من حيث التكلفة إذا كنت تحتاج فقط إلى فريق عمل مفاجئ لمشروع معين أو لفترة قصيرة. على سبيل المثال، بالنسبة لحملة تسويقية، فإن التعاقد مع محرر فيديو مستقل لبضعة أسابيع سيكون أرخص من الاحتفاظ بموظف بدوام كامل على مدار السنة الوصول إلى المهارات المتخصصة: إذا كنت تشعر أن فريقك الحالي من الموظفين بدوام كامل يفتقر إلى الخبرة في مجالات محددة، فإن التعاقد مع موظفين مستقلين يتيح لك الاستفادة من خبراتهم، مما يضمن نتائج عالية الجودة للمهام المتخصصة

إذا كنت تشعر أن فريقك الحالي من الموظفين بدوام كامل يفتقر إلى الخبرة في مجالات محددة، فإن التعاقد مع موظفين مستقلين يتيح لك الاستفادة من خبراتهم، مما يضمن نتائج عالية الجودة للمهام المتخصصة المرونة: مع القوى العاملة المستقلة، يمكنك زيادة فريقك أو تقليصه بسرعة، وهو أمر مثالي للتعامل مع أعباء العمل في أوقات الذروة إلى منع الحمل الزائد والإرهاق لدى الموظفين انخفاض النفقات العامة: نظرًا لأن العاملين المستقلين يعملون عن بُعد ويديرون أدواتهم ومساحة العمل الخاصة بهم، فلن تحتاج إلى الاستثمار في مساحة مكتبية إضافية ومعدات وموارد أخرى

مع القوى العاملة المستقلة، يمكنك زيادة فريقك أو تقليصه بسرعة، وهو أمر مثالي للتعامل مع أعباء العمل في أوقات الذروة إلى منع الحمل الزائد والإرهاق لدى الموظفين

إدارة العاملين لحسابهم الخاص مقابل الموظفين الداخليين

تختلف إدارة العاملين المستقلين تمامًا عن إدارة الموظفين بدوام كامل. فأنت توظف موظفًا مستقلاً لمهمة أو مشروع محدد، بينما يؤدي الموظفون بدوام كامل دورًا مستمرًا ومتطورًا.

يجب عليك معرفة الفرق بين الموظفين المستقلين والموظفين بدوام كامل لبناء علاقات إيجابية.

_الفروق بين توظيف العاملين المستقلين مقابل الموظفين بدوام كامل

الجانب الموظفين المستقلين الموظفين بدوام كامل التكلفة غالبًا ما تكون أرخص، ولا توجد مزايا أو التزامات طويلة الأجل الرواتب والمزايا والضرائب والالتزامات طويلة الأجل المرونة تعيين موظفين مستقلين حسب الحاجة لمشاريع محددة مرونة محدودة، جداول عمل ثابتة الخبرة إمكانية الوصول إلى مجموعة واسعة من المهارات المتخصصة الخبرة تقتصر على مهارات الموظفين الحاليين قابلية التوسّع سهولة التوسّع أو التقليص بسرعة يتطلب التوسّع عمليات توظيف/طرد النفقات العامة لا حاجة إلى مساحة مكتبية أو معدات إضافية تتطلب مساحة مكتبية ومعدات وموارد أخرى الالتزام التزام قصير الأجل، قائم على المشاريع التزام طويل الأجل، توظيف مستمر الإدارة تحكم مباشر أقل، إدارة ذاتية إشراف مباشر، تحكم أكبر في العمل التوافر قد يكون التوافر متفاوتاً، مشاريع متعددة مكرس لشركتك، التوافر المستمر

كيفية إدارة العاملين المستقلين بفعالية في 7 خطوات

1. تحديد نطاق المشروع والتوقعات والميزانية

قبل تعيين المهام للعاملين المستقلين، ضع توقعات واضحة للمشروع لتجنب المشاكل في المستقبل. لضمان التواصل والتفاهم الواضح، إليك كيفية وضعهم على نفس الصفحة:

إضافة متطلبات المشروع

كن محددًا بشأن ما تريد من موظفك المستقل القيام به. قدم تعليمات مفصلة عن التوقعات وكيفية إكمال المهمة، بما في ذلك أي خطوات أو إرشادات أو متطلبات المشروع .

حدد تفاصيل المشروع بشكل جيد - كلما زادت المعلومات التي يمكنك تقديمها، سيكون الموظف المستقل مجهزًا بشكل أفضل لتقديم العمل الذي تحتاجه.

مثال: إذا كنت تستعين بكاتب مستقل لإعداد ورقة بيضاء لشركتك، فقم بتوفير سياق إضافي حول الجمهور المستهدف وعدد الكلمات والنبرة. قم أيضًا بتضمين تفاصيل المنتج ودراسات حالة محددة.

اذكر التسليمات مع المواعيد النهائية

عندما تقوم بتعيين أي مهمة إلى كاتب مستقل، قم بتضمين مخرجات واضحة ومراحل رئيسية ومواعيد نهائية لإكمال المشروع,

مثال: نريد منك أربع منشورات مدونة من 1000 كلمة كل شهر. يرجى تسليم منشور واحد كل أسبوع يوم الاثنين.

ناقش مدى التوافر

ناقش في وقت مبكر ما إذا كنت بحاجة إلى أن يكون العاملون المستقلون متاحين للاجتماعات أو المكالمات حتى يتمكنوا من تخطيط جداولهم وفقًا لذلك.

مثال: كل يوم ثلاثاء، بين الساعة 12:45 و1:30 ظهراً، نجري مكالمة أسبوعية عبر تطبيق Zoom بين الموظفين المستقلين والفرق المعنية.

يهدف اجتماع الفريق إلى مناقشة أهداف المشروع والنتائج المحققة والملاحظات حول أي شيء معين، ومشاركة تحديثات المنتج.

مناقشة شروط الدفع

وضِّح شروط الدفع، بما في ذلك عدد المرات التي ستدفع فيها للموظفين المستقلين ومنصة الدفع الخاصة بك.

مثال: لدينا دورة دفع صافي + 30 يوماً لفريق العمل المستقل. طريقة الدفع هي PayPal، وهي لجميع منشورات المدونة المعتمدة التي كتبتها.

آخر شيء تريد القيام به هو إجراء هذه المناقشات بعد أن يرفع الموظف المستقل الذي يعمل على مشروعك الفاتورة.

استخدم نموذج نطاق عمل ClickUp الخاص ب ClickUp لتحديد جميع التفاصيل في مستودع مركزي. سيوفر لك ذلك الوقت في إنشاء جداول بيانات مطولة أو رسائل بريد إلكتروني لمشاركة هذه المعلومات.

يوفر إطار عمل سهل لتحديد النطاق والأهداف والمخرجات، بالإضافة إلى أقسام للمتطلبات القانونية والمعالم الرئيسية و أهداف المشروع والتي يمكن تخصيصها وفقًا لاحتياجاتك.

استخدم نموذج نطاق العمل من ClickUp لتحديد التفاصيل المهمة للمشروع في البداية

تنزيل هذا القالب نصيحة احترافية💡: استخدم مساعد كتابة بالذكاء الاصطناعي، مثل ClickUp Brain ، لأتمتة إنشاء أوصاف المشاريع وموجزاتها

يجلب ClickUp Brain التفاصيل الضرورية من أداة إدارة مشروعك ويملأ النطاق وتواريخ التسليم والجداول الزمنية والأهداف والمعالم الرئيسية ضمن نطاق العمل وغيرها قوالب إجراءات التشغيل الموحدة للعاملين المستقلين _التي تستخدمها

استخدام ClickUp Brain لإنشاء وصف مشروع ومخطط تفصيلي لكتاب إلكتروني

2. مناقشة التواصل وعمليات التحقق

التواصل الفعال هو المفتاح لإدارة أي فريق، لكنه أكثر أهمية أيضًا عند إدارة العاملين المستقلين. فأنت لا تشرف مباشرةً على عملهم؛ ففي معظم الحالات، قد يعملون عن بُعد.

وإذا لم تتواصل معهم بشكل فعال، فسيتعين عليك التعامل مع:

عدم الالتزام بالمواعيد النهائية للمشروع

سوء الفهم

زحف النطاق

مشاكل التحفيز

لتجنب هذه السيناريوهات، احرص على مناقشة جوانب التواصل التالية مع موظفك المستقل:

طريقة التواصل المفضلة

ناقش مع موظفك المستقل أداة التواصل التي تستخدمها شركتك: سلاك أو زووم أو أي وسيلة أخرى أدوات التعاون عبر الإنترنت حيث يجب أن تكون متاحة للرد على الفور.

تكرار الاجتماع

اتفق على عدد المرات التي ستتواصلون فيها. هل تريد تسجيلات أسبوعية أو تحديثات كل أسبوعين؟

اختر التواتر الذي يحافظ على التوافق بينكم دون أن يربك جدول أعمال أي شخص حتى تتمكن من معالجة أي مشاكل قبل أن تتفاقم.

التعامل مع التغييرات

ناقش كيفية مناقشة التغييرات في عملهم. سواء كان ذلك من خلال التعليقات في مستند Google أو الرسائل عبر أداة التعاون في المشروع تأكد من وجود عملية واضحة.

من الناحية المثالية، أنت تريد أداة اتصال واحدة فعالة لاجتماعات الفريق والتعامل مع التغييرات والتواصل غير المتزامن، بما في ذلك الرسائل المباشرة.

هذا هو المكان الذي ClickUp للعاملين لحسابهم الخاص يعمل كأداة لإدارة المشاريع مع خطوط اتصال فعّالة لتركيز جدولك الزمني والتواصل مع العديد من العاملين المستقلين الذين تعمل معهم. عرض الدردشة في ClickUp تتيح لك إدارة الاتصالات بكفاءة مع أصحاب المواهب المستقلين لديك حتى لا يفوتك أي شيء. يمكنك إرسال رسائل مباشرة، وتعيين المهام، ومشاركة التحديثات عند إضافة المهام أو تعديلها، ومشاركة الضمانات مثل الروابط والمرفقات ومقاطع الفيديو لدعم الموظفين المستقلين.

ابقَ على اتصال مع فريقك من العاملين المستقلين باستخدام ClickUp Chat View

لكل مهمة تم تعيينها على ClickUp، يمكنك أيضًا إضافة تعليقات لذكر التحديثات أو الملاحظات الخاصة.

نصيحة احترافية💡: في ClickUp، يمكن للعاملين المستقلين تمييز النص لإضافة رد على أجزاء معينة من تعليقاتك باستخدام خيار "اقتباس"، مما يقلل من خطر الالتباس حتى لو أضفت عدة نقاط.

استخدام خيار الاقتباس في التعليقات في ClickUp

ولكن ماذا لو كنت بحاجة إلى إعطاء تعليمات معقدة ومفصلة؟

تخطى النص واستخدم كليك أب كليب لإنشاء تسجيلات الشاشة ومشاركتها، مما يوفر إرشادات واضحة ومرئية لمنع سوء الفهم وضمان فهم العاملين المستقلين لكل مهمة.

يمكنك أيضًا تضمين هذه المقاطع في أي مهمة أو مشاركة رابط عام حتى يتمكن العاملون المستقلون من الوصول إليها بسهولة.

استخدام ClickUp Clips لمشاركة تسجيلات الشاشة في نافذة الدردشة

3. قم بإعداد نظام تأهيل فعال

ما هي العلامات التقليدية لنظام تأهيل ضعيف؟

شعور العاملين المستقلين لديك بالضياع، وعدم معرفة ما يجب القيام به بعد ذلك. يواجهون صعوبة في اكتشاف الأمور بشكل مستقل ويطرحون عليك نفس الأسئلة بشكل متكرر.

الأسوأ من ذلك، أنهم يكافحون لتقديم عمل عالي الجودة.

هذا ليس السيناريو الأفضل عندما توظف المستقلين المناسبين كاستثمار طويل الأجل في نجاح شركتك.

فيما يلي ما يجب عليك تضمينه في مستندات التأهيل الخاصة بك:

سياسات الشركة: التعريف بعملك و ثقافة الفريق والقيم، وتضمين اتفاقيات عدم الإفصاح والاتفاقيات إذا لزم الأمر

التعريف بعملك و ثقافة الفريق والقيم، وتضمين اتفاقيات عدم الإفصاح والاتفاقيات إذا لزم الأمر مواد تدريبية: توفير أدلة الأسلوب وأفضل الممارسات والمعرفة الخاصة بالصناعة لضمان الاتساق والجودة

توفير أدلة الأسلوب وأفضل الممارسات والمعرفة الخاصة بالصناعة لضمان الاتساق والجودة الوصول إلى أدوات خاصة: تزويد العاملين المستقلين بإمكانية الوصول إلى البرامج أو الأدوات المتخصصة التي يحتاجونها في عملهم، مثل برامج التصميم الجرافيكي أو أدوات إدارة المشاريع أو منصات التواصل

لتبسيط عملية التأهيل، يمكنك الاستفادة من الأطر الجاهزة.

على سبيل المثال قالب تأهيل الموظفين الجدد في ClickUp يتيح لك إنشاء قوائم مراجعة مفصلة، وجدولة جلسات التدريب مع زملاء العمل، وتعيين تواريخ الاستحقاق، وتتبع تقدم المشروع مع حالات مخصصة مثل "قيد التنفيذ" و"قيد التنفيذ" و"مكتمل".

أضف قائمة مراجعة مفصلة داخل قالب تأهيل الموظفين الجدد في ClickUp لضمان أن يكون موظفوك المستقلون مجهزين بالكامل بالتفاصيل الأساسية لبدء التعاون

تنزيل هذا القالب اقرأ المزيد: إليكم أفضل 10 حيل للعمل الحر مجربة ومختبرة لتوفير الوقت في الأعمال الإدارية المُرهقة

4. استخدم أدوات إدارة المشاريع المستقلة

يمكن أن تؤدي إدارة العديد من العاملين المستقلين عبر فرق العمل إلى صعوبة مواكبة التحديثات المختلفة والمواعيد النهائية، مما يؤدي إلى الارتباك وعدم التنظيم. برنامج إدارة المشاريع للعاملين المستقلين يمكن أن يساعدك في جدولة المهام، وتتبع التقدم المحرز، وعرض التبعيات والاختناقات، وضمان سلاسة العمل.

إليك كيف برنامج ClickUp لإدارة المشاريع يهيئك للنجاح:

إنشاء قوائم مهام واضحة ومتعددة الوظائف لإدارة أفكارك والعمل من أي مكان حتى لا تنسى أي شيء مرة أخرى

لوحات بيضاء للعصف الذهني: اللوحات البيضاء لـ ClickUp هي لوحتك الرقمية التي تساعد موظفيك الدائمين على التعاون والعصف الذهني مع فريق العمل المستقل وتحويل الأفكار إلى مهام قابلة للتنفيذ، حتى عندما يعمل الجميع عن بُعد

اللوحات البيضاء لـ ClickUp هي لوحتك الرقمية التي تساعد موظفيك الدائمين على التعاون والعصف الذهني مع فريق العمل المستقل وتحويل الأفكار إلى مهام قابلة للتنفيذ، حتى عندما يعمل الجميع عن بُعد مستندات للتحرير التعاوني:ClickUp Docs هو مصدر واحد للحقيقة لسرد جميع تفاصيل المشروع - الأهداف، والمبادئ التوجيهية، ومقترحات المشروع، والمعالم الرئيسية، وما إلى ذلك. يتيح التحرير التعاوني لأعضاء فريق المشروع المتعددين إجراء تغييرات وإضافة تعليقات وتعيين المهام إلى هذه المستندات. يمكنك أيضًا إضافة وصول قائم على الأدوار كمستندات للعرض فقط

إنشاء جميع المعلومات المتعلقة بالشركة والمشروع وتحريرها وتخزينها ومشاركتها مع العاملين المستقلين لديك باستخدام ClickUp Docs

لوحات المعلومات لتتبع التقدم المحرز: كمدير مشروع أو قائد فريق, لوحات معلومات ClickUp تسمح لك بإضافة مؤشرات الأداء الرئيسية، وتتبع التقدم المحرز وتصوره، والحصول على رؤية فورية للفرص والعقبات في الوقت الفعلي

كمدير مشروع أو قائد فريق, لوحات معلومات ClickUp تسمح لك بإضافة مؤشرات الأداء الرئيسية، وتتبع التقدم المحرز وتصوره، والحصول على رؤية فورية للفرص والعقبات في الوقت الفعلي تنظيم المهام: استخدم انقر فوق المهام لتقسيم المشاريع المعقدة إلى مهام أصغر، وتحديد المواعيد النهائية، ومساعدة الموظفين المستقلين على تحديد أولويات العمل بفعالية

استخدم انقر فوق المهام لتقسيم المشاريع المعقدة إلى مهام أصغر، وتحديد المواعيد النهائية، ومساعدة الموظفين المستقلين على تحديد أولويات العمل بفعالية احصل على نظرة شاملة لما يعمل عليه المستقل: مع عرض لوحة كانبان في ClickUp يمكنك أن ترى في لمحة سريعة ما يعمل عليه كل موظف مستقل، وما هي المرحلة التي وصلت إليها مهامه، وما الذي لا يزال يتعين إنجازه

تصور سير عمل متعدد باستخدام طريقة عرض لوحة كانبان من ClickUp

إذا تغيرت الأولويات، يمكنك نقل المهام من خلال مهام سير العمل باستخدام ميزة السحب والإفلات، مما يسمح بإجراء تحديثات سريعة وإعادة التنظيم.

اسحب أي مهمة وأفلتها في العمود التالي لتحديث حالتها تلقائيًا باستخدام طريقة عرض لوحة تشبه لوحة كانبان في ClickUp

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5. إدارة الوقت بفعالية باستخدام أدوات التتبع برنامج تتبع الوقت المستقل يتيح لك إدارة الساعات المدفوعة والجداول الزمنية وتتبع الوقت الداخل والخارج في موقع مركزي.

تتبع وقت المشروع في ClickUp يساعد العاملين المستقلين لديك على تتبع ساعات عملهم. استخدم أداة تعقب الوقت العالمية المدمجة لبدء الوقت وإيقافه من أي مكان، وإضافة ملاحظات وتسميات إلى إدخالات الوقت، والحصول على ملخص لإجمالي الوقت الذي قضوه في مهامك.

تحقق من الوقت المقدر للمشروع من خلال تقارير ClickUp التفصيلية لتتبع الوقت

حتى إذا كان العديد من العاملين المستقلين، مثل الكتّاب والمحررين، يعملون على نفس المهمة، يمكنهم تتبع وقتهم بشكل فردي. في النهاية، يمكنك التحقق من سجلات الوقت الفردي ومقارنتها بالوقت المقدر في بداية المشروع.

إذا كان هناك أي انتكاسات أو تأخير، يمكن للعاملين المستقلين تحديث تواريخ الاستحقاق في المهمة الرئيسية. سيتلقى جميع أعضاء الفريق المعينين لتلك المهام إشعارًا تلقائيًا حتى يتمكنوا من تعديل جداولهم وفقًا لذلك.

تضمن تقارير ClickUp المفصّلة لتتبع الوقت أن تظل جميع جوانب مشروعك على المسار الصحيح وأن يتم الوفاء بالمواعيد النهائية بكفاءة.

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6. عرض الملاحظات والحصول عليها بانتظام

بغض النظر عن مدى موهبة العاملين المستقلين لديك، فإنهم يحتاجون إلى إرشاداتك وملاحظاتك لتلبية توقعاتك.

يجب عليك تقديم ملاحظات منتظمة لتجنب المراجعات والإحباط الذي لا ينتهي. بعض أفضل الممارسات للمشاركة الملاحظات البناءة هي

كن محددًا

حدد ما قاموا به بشكل جيد أو ما يحتاج إلى تحسين.

مثال: قد يحتاج القسم الخاص بميزات المنتج إلى مزيد من التفاصيل. هل يمكنك التوسع في شرح كيفية استفادة المستخدم من كل ميزة؟

في الوقت المناسب

لا تنتظر حتى يتوقف العاملون المستقلون عن العمل على المشروع لتخبرهم برأيك. قدم لهم ملاحظاتك في وقت مبكر حتى يتمكنوا من إجراء التغييرات بسرعة وسهولة.

مثال: لقد انتهيت للتو من مراجعة مسودة مقالك. دعنا نجري مكالمة هاتفية سريعة لمناقشة ملاحظاتي بينما لا تزال حاضرة في ذهني.

قابلة للتنفيذ

اقترح كيف يمكنهم تحسين عملهم أو البناء عليه.

مثال: لتحسين سهولة القراءة، استخدم فقرات أقصر. استخدم العناوين الفرعية والنقاط النقطية لجعل المحتوى الخاص بك سهل القراءة.

متوازن

قم بتقديرهم على ما قاموا به بشكل جيد، وأشر إلى المجالات التي يمكنهم تحسينها.

مثال: كان بحثك ونقاط البيانات الخاصة بك مثيرة للإعجاب وأضافت مصداقية لمقالك. ومع ذلك، لم تكن الخاتمة موفقة بعض الشيء. لقد كانت عامة بعض الشيء؛ نحن بحاجة إلى إعادة كتابتها بحيث تلخص النتائج الرئيسية للمنشور.

زوّد فريقك المستقل بتعليقات بنّاءة، ولكن تذكر أن تطلب منهم تقديم آرائهم بانتظام.

اسألهم عن المشاكل التي يواجهونها أثناء العمل.

من الطرق السهلة لجمع الأفكار من العاملين المستقلين لديك هي استخدام قالب ملاحظات الموظفين في ClickUp . يتيح لك هذا القالب جمع ملاحظات مفصلة عن العمل معك، مثل وضوح الدور وفرص التطوير.

هذا حلقة التغذية الراجعة يمكن أن تساعدك على تحديد كيفية تحسين العمليات ودعم العاملين المستقلين لديك بشكل أفضل.

تعرّف على رأي العاملين المستقلين لديك في ثقافة شركتك وإدارتها وثقافة العمل فيها من خلال نموذج آراء الموظفين من ClickUp

تنزيل هذا القالب نصيحة احترافية💡: إعداد أتمتة النقر _لإرسال رسائل البريد الإلكتروني الخاصة باستطلاع الرأي تلقائيًا إلى العاملين المستقلين لديك كل ثلاثة أشهر

يمكنك استخدام عرض نموذج ClickUp _لجمع الملاحظات من فريقك المستقل. وهذا يضمن جمع الملاحظات بشكل متسق ويساعدك على تحديد المشكلات ومعالجتها على الفور

7. قم بدعوة الموظفين المستقلين إلى أنشطة بناء الفريق

على الرغم من أن الموظفين المستقلين هم امتداد لفريقك، إلا أنهم على الأرجح سيشعرون بالانفصال عن صداقته الحميمة لأن تفاعلهم معه محدود.

والنتيجة؟

يمكن أن يؤثر ذلك على شعورهم بالانتماء والتحفيز. إن دعوتهم إلى فعاليات بناء الفريق تساعدهم على الاندماج والشعور بالتقدير.

وبالنسبة لموظفيك، فإن ذلك يعزز شعور الموظفين المستقلين بأنهم زملاء أساسيون في الفريق. عندما يشاركون معًا في أنشطة بناء الفريق، فإنهم يبنون علاقة فيما بينهم ويعززون روابطهم.

فيما يلي أمثلة على أنشطة بناء الفريق الافتراضية يمكنك تجربتها:

غرف الهروب الافتراضية #### غرف الهروب الافتراضية

بالنسبة لنشاط غرفة الهروب الافتراضية، ينضم الجميع إلى نفس لعبة غرفة الهروب على الإنترنت. يجب أن يتواصلوا ويتعاونوا للعثور على القرائن وحل الألغاز قبل نفاد الوقت "للهروب"

هذه اللعبة الممتعة رائعة للفرق التي تعمل عن بُعد مع موظفين مستقلين، لأنها تشجع العمل الجماعي نحو هدف مشترك.

ليلة التوافه

اختر أسئلة تافهة حول الأفلام الشهيرة والبرامج التلفزيونية والموسيقى وغيرها من المواضيع الممتعة. اجعل مزيجاً من العاملين المستقلين والأعضاء الداخليين في كل فريق.

يمكن للجميع التواصل الاجتماعي في بيئة مريحة ومنخفضة الضغط لأنها مجرد لعبة أسئلة تافهة غير رسمية وممتعة.

خطط لمثل هذه الأنشطة باستخدام قالب مستندات فريق ClickUp's Team Docs . يتيح لك هذا القالب القابل للتخصيص سرد أسئلة كسر الجليد وتعيين قواعد لمختلف الأنشطة الافتراضية وتنظيم جميع التفاصيل في مساحة واحدة.

استخدم قالب مستندات الفريق في ClickUp لتبسيط مستندات الفريق الأساسية وتحسين إمكانية الوصول داخل المشاريع

تنزيل هذا القالب احتفظ بقالب مستندات الفريق في ClickUp في متناول يديك أثناء أنشطتك الافتراضية. فهو يتيح لك الاطلاع على المسميات الوظيفية للجميع وخبراتهم ومعلومات الاتصال بهم.

نظرًا لأنه مستند تعاوني، يمكن لفريقك بأكمله، بما في ذلك القوى العاملة المستقلة، المساهمة بالأفكار والملاحظات. تعزز هذه المركزية عملية تخطيط أكثر شمولاً وتنظيماً، مما يضمن شعور الجميع بالمشاركة في تجربة الترابط عن بُعد.

استخدم ClickUp لتشغيل فريق العمل المستقل لديك

تذكّر أن كل موظف مستقل ناجح يرغب في تقديم عمل عالي الجودة، وأنت مسؤول عن إعدادهم للنجاح.

ابدأ بتحديد التوقعات بوضوح وتقديم توجيهات مفصلة. ومع تقدم المشروع، قدم ملاحظات منتظمة. وسيساعدهم التواصل المفتوح على فهم أين يحتاجون إلى إجراء تغييرات.

كليك أب منصة إدارة المشاريع تجمع بين جميع الميزات التي تحتاجها لإدارة أعضاء فريقك المستقل، بما في ذلك تتبع الوقت, اتصالات الفريق وإمكانيات إدارة المشاريع في منصة واحدة.

تتبع ساعات العمل مقابل ميزانية المشروع ، وتعيين مهام المشروع، وتعيين الموعد النهائي للمشروع وتتبعه، وإنشاء أوصاف المشروع المدعومة بالذكاء الاصطناعي، ومشاركة الملفات المهمة، والتواصل داخل أداة إدارة المشروع ClickUp.

لم تعد بحاجة بعد الآن إلى التنقل بين تطبيقات متعددة لإدارة فريق العمل المستقل والعاملين المستقلين. تبدأ الإجابة عن كيفية إدارة العاملين المستقلين بـ التسجيل في ClickUp وتجربة ميزاته المجانية.