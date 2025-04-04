أفضل 11 برنامج لتتبع الوقت مع لقطات الشاشة في 2025

ينطوي العمل عن بُعد على مجموعة من التحديات الخاصة به - الحفاظ على التركيز، والحفاظ على توافق الجميع، والتأكد من أن العمل يمضي قدماً دون عمليات التحقق الشخصية المعتادة.

إذن، كيف يمكنك دعم فريقك في الحفاظ على إنتاجيته وتفاعله، بغض النظر عن مكان وجودهم؟

هذا هو المكان الذي تكون فيه برامج تتبع الوقت مع لقطات الشاشة مفيدة. تلتقط هذه الأدوات لقطات شاشة عشوائية لشاشة كمبيوتر المستخدم، وتتتبع حركات الماوس، وتوفر دليلاً مرئياً على العمل - مما يجعل الفرق مسؤولة عن العمل دون إدارة دقيقة.

🔎 هل تعلم؟ تخسر 75% من الشركات الأمريكية أموالاً بسبب سرقة الوقت، بمعدل أربع ساعات أسبوعيًا. هذه خسارة سنوية في الرواتب بنسبة 7% - وغالبًا ما تمر دون أن يلاحظها أحد.

⏰ ملخص 60 ثانية فيما يلي ملخص سريع لأفضل أدوات تتبع الوقت وأفضلها: : الأفضل لإدارة المهام الشاملة مع تتبع الوقت ClickUpالأفضل لإدارة المهام الشاملة مع تتبع الوقت

طبيب الوقت : الأفضل لمراقبة إنتاجية الموظفين

Toggl Track : الأفضل للعاملين المستقلين والفرق الذين يقدرون البساطة

Hubstaff: الأفضل للمراقبة التفصيلية للموظفين عن بُعد مع لقطات الشاشة

Clockify: الأفضل للفرق التي تحتاج إلى متتبع وقت مجاني

Everhour: الأفضل للتكامل السلس مع أدوات إدارة المشاريع

Harvest: الأفضل للفواتير وإدارة الوقت المدفوع

DeskTime: أفضل متتبع تلقائي للوقت مع لقطات شاشة ورؤى إنتاجية

ساعاتي: الأفضل للعاملين لحسابهم الخاص والشركات الصغيرة التي تدير الوقت المدفوع

TimeCamp: الأفضل لتتبع الوقت تلقائيًا مع لقطات الشاشة

جيبل: أفضل برنامج مجاني لتتبع الوقت مع خاصية التعرف على الوجه

ما الذي يجب أن تبحث عنه في برامج تتبع الوقت مع لقطات الشاشة؟

🎯 التحقق من الحقائق: سوق برمجيات تتبع الوقت آخذ في الازدهار - حيث ارتفع من 5. 23 مليار دولار في عام 2023 إلى 12.3 مليار دولار بحلول عام 2030. لماذا؟ لأن الشركات تحتاج إلى تتبع أكثر ذكاءً للقوى العاملة، وساعات عمل دقيقة قابلة للفوترة، ورؤى في الوقت الفعلي - دون تخمين.

لكن برامج التتبع لا تحقق نفس التأثير في كل مرة!

إليك ما يميز أفضل برامج تتبع الوقت مع لقطات الشاشة عن غيرها:

مراقبة لقطات الشاشة: اختر أداة تعقب الوقت مع ميزات التقاط الشاشة عشوائيًا أو مجدولاً أو يدويًا. قم بتخصيص الإعدادات لطمس لقطات الشاشة أو حذف الصور الحساسة، وتحقيق التوازن بين المساءلة والخصوصية

التقارير والتحليلات: تأكد من حصولك على تقارير زمنية مفصلة لمقاييس الإنتاجية والجداول الزمنية للمشروع. تستخدم أفضل الأدوات خرائط الحرارة ونتائج الأداء والملخصات الأسبوعية لتحديد الأنماط وتحسين سير العمل

أمان البيانات: فهي تحمي البيانات الحساسة بأمان متوافق مع اللائحة العامة لحماية البيانات وعناصر تحكم في الخصوصية قابلة للتخصيص. تأكد من أن الأداة تحدّ من رؤية لقطات الشاشة وتشفّر تخزين البيانات من أجل مراقبة أخلاقية للموظفين

التتبع الدقيق: تسجل أفضل تطبيقات تتبع الوقت الساعات المدفوعة واستخدام التطبيق بدقة. تكتشف الأداة المناسبة تلقائيًا عدم النشاط، وتحدد التبديل المفرط لعلامات التبويب، وتسلط الضوء على الأنشطة غير المتعلقة بالعمل

التكامل السلس: قم بأتمتة إدارة وقت المشروع وعمليات القوى العاملة والفواتير باستخدام أداة تناسب سير عملك. استخدم إدخالات البيانات المتعقبة لتحسين سياسات الموارد البشرية وتبسيط كشوف المرتبات وضمان دقة الفواتير

تصميم سهل الاستخدام: اختر أداة سيستخدمها فريقك بالفعل. ابحث عن مؤقتات بنقرة واحدة، ولوحة تحكم سهلة الاستخدام، وتصنيف تلقائي للأنشطة لتتبع الوقت مع لقطات الشاشة دون عناء

أفضل 11 برنامجاً لتتبع الوقت مع لقطات الشاشة

عندما يتعلق الأمر بتعزيز الإنتاجية والمساءلة، فإن برنامج تتبع الوقت مع إمكانات لقطات الشاشة سيغير قواعد اللعبة.

فيما يلي 11 برنامجًا لتتبع الوقت مع لقطات الشاشة التي تحول الساعات الضائعة إلى دليل وإنتاجية وتقدم:

1. ClickUp (الأفضل لإدارة المهام الشاملة مع تتبع الوقت)

ابدأ تتبع الوقت في ClickUp تتبع كل ثانية واحصل على رؤى في الوقت الفعلي، كل ذلك من خلال عرض مهمة واحدة مع ClickUp

لا ينبغي أن يكون تتبع الوقت في عزلة. ماذا لو ربطت أداتك بسلاسة بين الوقت والمهام وسير عمل الفريق؟ ClickUp، باعتباره تطبيق كل شيء للعمل، يفعل ذلك بالضبط.

فهو يجمع بين تتبع الوقت وإدارة المهام وتخطيط المشاريع والتعاون، بحيث ترتبط كل ثانية يتم تتبعها بالعمل الحقيقي.

حوِّل الساعات التي تم تتبعها إلى رؤى قابلة للتنفيذ باستخدام الجداول الزمنية لتتبع وقت المشروع من ClickUp

استخدم ClickUp لإنشاء المهام على الفور وتعيينها للفرق أو الأفراد عن بُعد في ثوانٍ. وبمجرد إنشاء المهام، تتيح لك حلول تتبع الوقت من ClickUp تسجيل الساعات وتعيين تقديرات الوقت وتتبع العمل المدفوع الأجر وإنشاء التقارير - كل ذلك في مكان واحد.

الجزء الأفضل؟ حلول إدارة الوقت من ClickUp مرنة ودقيقة بشكل استثنائي:

إضافة ملاحظات إلى إدخالات الوقت لتحسين الشفافية والسياق

استخدم التسميات لتصنيف الوقت المتتبع حسب العميل أو المشروع أو مرحلة المهمة، مما يسهل تنظيم العمل وتحليل أنماط الإنتاجية

قم بفرز المهام وتصفيتها بسرعة استنادًا إلى الساعات أو المشاريع أو أعضاء الفريق المتتبعة لتحديد أوجه القصور

يمنحك هذا عرضًا كاملاً لإجمالي الوقت المستغرق في المهام والمهام الفرعية، بينما تضمن التعديلات اليدوية دقة كشوف المرتبات والتقارير.

هل تحتاج إلى بداية جيدة؟ استخدم مكتبة ClickUp الواسعة من قوالب الجداول الزمنية المُنشأة مسبقًا لتبسيط التتبع والحفاظ على تنظيم سير عملك.

احصل على قالب مجاني سجّل الوقت وراقب المهام وأنشئ تقارير مفصلة دون عناء باستخدام قالب تتبع وقت المستشارين ClickUp

الاستشاريون لا يتتبعون الساعات فحسب، بل يتتبعون القيمة. تتطلب إدارة عملاء متعددين، وتسجيل الاجتماعات، وضمان دقة الفواتير نهجاً منظماً لتتبع الوقت.

يعمل قالب تتبع وقت المستشارين ClickUp على تبسيط العملية من خلال تنظيم إدخالات الوقت وتتبع جداول العمل وتوفير تفاصيل واضحة للدفع. يمكنك الحصول على عرض كامل للوقت الذي تقضيه من خلال تسجيل الساعات في الوقت الفعلي أو إضافة إدخالات يدويًا.

إليك لماذا ستحب هذا القالب:

احصل على عرض عالي المستوى للوقت المستغرق لكل عميل أو مشروع أو مهمة

استخدم الحقول المخصصة لحساب التكاليف، وتتبع المدفوعات، وضمان دقة الفواتير - دون عناء

يمكنك إنشاء جداول زمنية دقيقة وتصديرها في ثوانٍ ومشاركة التقارير مع العملاء أو فرق العمل

🎯 مثالي ل: الاستشاريون والمستقلون والشركات القائمة على الخدمات التي تتطلع إلى تتبع الوقت المدفوع وتبسيط الفواتير وتحسين الإنتاجية

أفضل ميزات ClickUp*

سجِّل ساعات العمل من أي مكان باستخدام امتداد كروم المجاني من ClickUp لسطح المكتب والجوال والويب

ادمج ClickUp مع تطبيقات رائدة في تتبع الوقت لدمج سير العمل والتخلص من صوامع البيانات

احصل على رؤية كاملة مع الجداول الزمنية الآلية - تتبع الساعات حسب اليوم أو الأسبوع أو أي نطاق زمني مخصص

قم بتصدير بيانات الوقت لكشوف المرتبات أو الفواتير أو فواتير العملاء بتنسيق CSV أو PDF أو جداول بيانات Google

يمكنك بدء وإيقاف المؤقتات مباشرةً داخل المهام، أو تسجيل الساعات يدويًا، أو أتمتة إدخالات العمل باستخدام ClickUp Automations

قيود ClickUp

مع وجود العديد من الميزات، قد يحتاج المستخدمون الجدد إلى بعض الوقت للتنقل واستخدام ClickUp بشكل كامل

لا يوفر مراقبة مدمجة للقطات الشاشة

تسعير ClickUp*

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2: 4. 7/5 (أكثر من 10000 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 4000 تقييم)

ما يقوله المستخدمون الحقيقيون عن ClickUp

ClickUp هو أداة شاملة واستثنائية لإدارة المشاريع تتيح لنا تنظيم فريق العمل والتعاون بكفاءة وأتمتة المهام في بيئة واحدة. وهو يوفر لوحات كانبان، ومخططات جانت، ووثائق تعاونية، وأتمتة بدون رموز، وميزات تتبع الوقت.

ClickUp هو أداة شاملة واستثنائية لإدارة المشاريع تتيح لنا تنظيم فريق العمل والتعاون بكفاءة وأتمتة المهام في بيئة واحدة. وهو يوفر لوحات كانبان، ومخططات جانت، ووثائق تعاونية، وأتمتة بدون رموز، وميزات تتبع الوقت.

📮 ClickUp Insight: 92% من العاملين في مجال المعرفة يستخدمون استراتيجيات مخصصة لإدارة الوقت. ومع ذلك، فإن معظم أدوات إدارة سير العمل لا تقدم حتى الآن ميزات قوية مدمجة لإدارة الوقت أو تحديد الأولويات، مما قد يعيق تحديد الأولويات بشكل فعال. يمكن أن تساعدك ميزات الجدولة وتتبع الوقت التي تعمل بالذكاء الاصطناعي في ClickUp على تحويل هذا التخمين إلى قرارات تعتمد على البيانات. كما يمكنها اقتراح نوافذ تركيز مثالية للمهام. أنشئ نظامًا مخصصًا لإدارة الوقت يتكيف مع طريقة عملك الفعلية!

2. Time Doctor (الأفضل لمراقبة إنتاجية الموظفين)

عبر طبيب الوقت

لا ينبغي أن تعني إدارة الموظفين في المكتب والموظفين عن بُعد إجراء عمليات تسجيل وصول لا نهاية لها أو إجراء محادثات محرجة حول الإنتاجية. يوفر Time Doctor رؤى في الوقت الفعلي حول كيفية إنجاز العمل أينما كان فريقك.

يتتبع ساعات العمل النشطة ويلتقط لقطات شاشة عشوائية للتحقق من التقدم المحرز. تكشف التقارير التلقائية عن الاتجاهات في استخدام التطبيق ونشاط الموقع الإلكتروني وإنجاز المهام، مما يساعد الفرق على تحسين سير العمل وتقليل الوقت الضائع.

أفضل ميزات تايم دكتور الوقت

احصل على رؤى عميقة للقوى العاملة لتحسين الأداء وتحسين المشاركة وتعزيز الاحتفاظ بالموظفين

اكتشف أنماط العمل غير المعتادة مع تنبيهات عدم النشاط، وتقييمات الإنتاجية، وتتبع السلوك في الوقت الفعلي

تحسين التوازن بين العمل والحياة الشخصية من خلال تحليل توزيع عبء العمل واكتشاف مخاطر الإرهاق

تتبع استخدام التطبيق والويب لتحسين تكاليف البرامج والتخلص من الأدوات غير المستخدمة

قيود دكتور الوقت

قد تبدو مراقبة لقطات الشاشة وتتبع النشاط تطفلاً على الموظفين

تأتي الميزات المتقدمة مع خطط متميزة، مما يجعلها أقل فعالية من حيث التكلفة للشركات الناشئة

تسعير دكتور الوقت

تجربة مجانية

الأساسي: 8 دولارات شهريًا لكل مستخدم

المعيار: 14 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

قسط: 20 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسة: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات تايم دكتور تايم

G2: 4. 4/5 (أكثر من 300 تقييم)

Capterra: 4. 5/5 (أكثر من 500 تقييم)

💡 نصيحة احترافية: قم بزيادة فعالية برنامج مراقبة الموظفين لديك من خلال هذه النصائح: 🔍 كن شفافاً لبناء ثقة الموظفين ⚙️ تخصيص الميزات لتتناسب مع أهداف العمل 📊 مراجعة البيانات بانتظام لتحديد الاتجاهات 🛡️ وضع سياسات واضحة للخصوصية والامتثال

3. Toggl Track (الأفضل للعاملين المستقلين والفرق التي تقدر البساطة)

يحتاج العاملون لحسابهم الخاص إلى متتبع للوقت يعمل بنفس السرعة التي يعملون بها عند التعامل مع مشاريع متعددة. Toggl هو برنامج تتبع الوقت المستقل الشهير الذي يوفر تسجيل الوقت دون عناء مع تجربة أنيقة خالية من التشتيت.

يحول اكتشاف وقت الخمول دون ضياع الساعات، بينما تربط الفواتير التلقائية المهام مباشرةً بالساعات المدفوعة. سواء كنت استشاريًا منفردًا أو جزءًا من فريق موزع، يوفر Toggl Track رؤية واضحة لساعات العمل - دون تعقيد برامج إدارة المشاريع الثقيلة.

أفضل ميزات Toggl Track*

حوِّل الساعات التي تم تتبعها إلى فواتير فورية بمعدلات فوترة محددة مسبقًا

قم بتقسيم الوقت المستغرق في العمل دون عناء مع تقارير مفصلة وقابلة للتصدير تكشف عن أنماط العمل والساعات المستحقة الدفع

تتبع الوقت على أي جهاز في أي مكان مع دعم متعدد المنصات لسطح المكتب أو الهاتف المحمول أو تطبيق الويب وإضافات المتصفح

تعزيز الربحية من خلال التنبؤ المستند إلى البيانات لتكاليف المشروع وإيراداته

➡️ اقرأ أيضًا: الذكاء الاصطناعي لإدارة الوقت: حالات الاستخدام وأدوات التخطيط الذكي للوقت

قيود تعقب الوقت

لا يوجد التقاط شاشة مدمج أو مراقبة لقطات الشاشة

يفتقر إلى ميزات تعيين المهام المضمنة وميزات التعاون، مما يجعله أقل ملاءمة لتتبع المشاريع القائمة على الفريق

تسعير توغل تراك

مجاني للأبد

مبتدئ 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم

قسط: 20 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسة: تسعير مخصص

تصنيفات ومراجعات برنامج Toggl Track

G2: 4. 6/5 (أكثر من 1,500 تقييم)

Capterra: 4. 7/5 (أكثر من 2,500 تقييم)

➡️ اقرأ المزيد: Clockify مقابل Toggl: أيهما أفضل تطبيق لتتبع الوقت؟

4. Hubstaff (الأفضل للمراقبة التفصيلية للموظفين عن بُعد مع لقطات الشاشة)

عبر Hubstaff

يُبقي Hubstaff فرق العمل عن بُعد على المسار الصحيح دون انتهاك الخصوصية. فهو يعمل في الخلفية، ويسجل مستويات النشاط، ويتتبع مواقع GPS، ويلتقط لقطات الشاشة، مما يضمن المساءلة دون مراقبة مفرطة.

على عكس برامج مراقبة لقطات الشاشة المتطفلة، فهو يتخطى تسجيل ضغطات المفاتيح، ولا يسجل كاميرات الويب أبدًا، ويتيح لك طمس لقطات الشاشة الملتقطة لحماية الخصوصية. ما الرائع؟ مراجعة الجداول الزمنية التي تم إنشاؤها باستخدام بيانات تتبع وقت عمل موظفيك أو الموافقة عليها أو رفضها.

أفضل ميزات برنامج Hubstaff

راقب فرق العمل عن بُعد والفرق الميدانية في الوقت الفعلي باستخدام نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)

قم بأتمتة كشوف المرتبات باستخدام المدفوعات المستندة إلى الوقت للحصول على فواتير دقيقة وخالية من المتاعب

تتبع نشاط التطبيق وموقع الويب للحصول على رؤى حول الوقت المنتج وغير المنتج

تبسيط تخطيط المناوبات باستخدام تقويم مدمج للجدولة وطلبات الإجازات والسياسات المخصصة

قيود Hubstaff

لا يدعم Chromebook، مما يحد من الخيارات المتاحة لمستخدمي نظام التشغيل Chrome OS

خيارات تخصيص أقل مقارنةً بالأدوات الأخرى في هذه القائمة

تسعير Hubstaff

البداية: 7 دولارات شهريًا مقابل مقعدين على الأقل

نمو: 9 دولارات شهرياً مقابل مقعدين على الأقل

الفريق: 12 دولارًا شهريًا مقابل مقعدين على الأقل

المؤسسة: 25 دولارًا شهريًا (تُدفع سنويًا)

تقييمات ومراجعات Hubstaff*

ج2: 4. 5/5 (أكثر من 1,000 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 1500 تقييم)

ما يقوله المستخدمون الحقيقيون عن Hubstaff

يعد Hubstaff سهل الاستخدام بشكل لا يصدق، مع واجهة سهلة الاستخدام تجعل تتبع الوقت وإدارة الإنتاجية سلسًا. ميزات المراقبة وإعداد التقارير في الوقت الفعلي مباشرة وفعالة، مما يوفر الوقت والجهد.

يعد Hubstaff سهل الاستخدام بشكل لا يصدق، مع واجهة سهلة الاستخدام تجعل تتبع الوقت وإدارة الإنتاجية سلسًا. ميزات المراقبة وإعداد التقارير في الوقت الفعلي مباشرة وفعالة، مما يوفر الوقت والجهد.

5. Clockify (الأفضل للفرق التي تحتاج إلى متتبع وقت مجاني)

عبر Clockify

Clockify هو الحل المفضل للفرق التي تحتاج إلى طريقة قوية ومجانية لتتبع وقت الموظفين. سواء كنت تقوم بتسجيل ساعات العمل المدفوعة أو إدارة مشاريع متعددة أو تتبع الإنتاجية، فإنه يوفر نهجًا مرنًا وخاليًا من القيود لتسجيل ساعات العمل.

قم بالتبديل بين إدخالات الوقت اليدوية والمؤقتات والتتبع التلقائي لتناسب سير عملك. بفضل الواجهة النظيفة وأدوات التعاون في الوقت الفعلي وإمكانية الوصول عبر الأنظمة الأساسية، يوفر Clockify تجربة سلسة في ضبط الوقت للشركات من جميع الأحجام.

أفضل ميزات Clockify*

راقب الوقت تلقائيًا باستخدام متتبع تلقائي يسجل نشاط التطبيق والموقع الإلكتروني في الخلفية

تصور جدولك الزمني باستخدام عرض التقويم الذي يساعد على إدارة الوقت بشكل أكثر فعالية

تتبع العمل بسلاسة باستخدام أجهزة ضبط الوقت والجداول الزمنية والكشك المشترك للفرق في الموقع

حلل أنماط العمل من خلال تقارير إنتاجية الفريق والأرباح وتخصيص الوقت

قيود Clockify*

تتطلب ميزات متقدمة مثل الجدولة والفواتير خطة مدفوعة

قد تؤثر مواطن الخلل العرضية في تطبيق سطح المكتب على سهولة الاستخدام

تسعير Clockify*

مجاني للأبد

الأساسي: 4.99 دولار شهريًا لكل مقعد

قياسي: 6. 99 دولارًا شهريًا لكل مقعد

محترف 9. 99 دولارًا شهريًا لكل مقعد

المؤسسات: 11. 99 دولارًا شهريًا لكل مقعد

حزمة حزمة الإنتاجية: 12 دولارًا. 99 دولارًا شهريًا لكل مقعد

تقييمات ومراجعات Clockify*

ج2: 4. 5/5 (أكثر من 100 تقييم)

Capterra: 4. 8/5 (أكثر من 9,000 تقييم)

➡️ اقرأ المزيد: أفضل البدائل والمنافسين لبرنامج Clockify

6. Everhour (الأفضل للتكامل السلس لإدارة المشاريع)

عبر إيفرهور

Everhour هو أكثر من مجرد أداة لتتبع الوقت - إنه أداة قوية لإدارة المشاريع مصممة للفرق التي تعتمد على التكامل. فهو مصمم للعمل بشكل أصلي مع أدوات مثل ClickUp وAsana وTrello وBasecamp، ويتيح لك تتبع وقت الموظفين دون التبديل بين المنصات.

بالإضافة إلى تتبع الساعات، يساعدك Everhour على إنشاء المهام وتتبع الساعات ومراقبة التقدم المحرز في مكان واحد حتى يظل مشروعك في الموعد المحدد. وعلاوةً على ذلك، يمكنك استخدامه لإدارة ميزانيات المشاريع، والتنبؤ بأعباء العمل، وتحسين قدرة الفريق في الوقت الفعلي.

أفضل ميزات أفضل ميزات برنامج Everhour*

أنشئ تقارير قابلة للتخصيص مع أحدث المعلومات عن ضبط الوقت والرؤى المالية

راقب قدرة الفريق وإنتاجيته لتحسين توزيع عبء العمل ومنع الاختناقات

توفير الوقت مع الفواتير الآلية - تحويل الساعات التي تم تتبعها إلى فواتير جاهزة للعميل على الفور

تصور الرؤى المالية مع مقارنات التكلفة مقابل الأرباح، وتتبع الأداء الفردي، وتفاصيل التقدم المحرز

قيود الوقت إيفرهور*

لا تتوفر العديد من الميزات الرئيسية - التكاملات، والفواتير، والفواتير، وإدارة الإجازات - إلا في الخطط المدفوعة فقط

إذا حاولت تسجيل ساعات عمل أكثر من الحد المعين، سيعرض لك Everhour رسالة خطأ

تسعير أي وقت في الساعة

مجاني للأبد

الفريق: 10 دولارات شهريًا لكل مقعد بحد أدنى 5 مقاعد

تقييمات ومراجعات أيفرهور*

ج2: 4. 7/5 (أكثر من 100 تقييم)

Capterra: 4. 7/5 (أكثر من 400 تقييم)

ما يقوله المستخدمون الحقيقيون عن Everhour

بصفتك مستقلاً، من المهم تتبع الوقت الذي تقضيه في العمل على أي مشروع مهم. Everhour هو أداة لهذا الغرض. والشيء الرائع فيها هو أنه يمكنك دمجها مع العديد من برامج إدارة المشاريع مثل Asana أو ClickUp.

بصفتك مستقلاً، من المهم تتبع الوقت الذي تقضيه في العمل على أي مشروع مهم. Everhour هو أداة لهذا الغرض. والشيء الرائع فيها هو أنه يمكنك دمجها مع العديد من برامج إدارة المشاريع مثل Asana أو ClickUp.

7. Harvest (الأفضل للفوترة وإدارة الوقت المدفوع)

عبر Harvest

يربط برنامج Harvest بين العمل والإيرادات بسلاسة، مما يضمن تتبع كل ساعة قابلة للفوترة وإعداد الفواتير بدقة. على عكس أدوات تتبع الوقت اليدوية، حيث يستغرق تسجيل الوقت نفسه وقتًا، فإنه يعمل على أتمتة الفواتير وتتبع النفقات والمدفوعات، مما يجعله مثاليًا للفرق أو الأفراد الذين يعتمدون على عمل العميل.

هل نسيت بدء تشغيل المؤقت؟ سجِّل الساعات بأثر رجعي في نهاية اليوم دون تعطيل الحسابات. تقارير مرئية حية تحلل الميزانيات والتكاليف والربحية في الوقت الفعلي - مما يساعد الفرق على اتخاذ قرارات مالية أكثر ذكاءً.

حصاد أفضل الميزات

قم بتعيين حدود الميزانية لكل مشروع وتلقي تنبيهات عند الوصول إلى العتبات

إنشاء فواتير مباشرة من الساعات المسجلة، مما يسمح للعملاء بالدفع الفوري

مراقبة النفقات عبر الأعمال المدفوعة وغير المدفوعة الفواتير، بما في ذلك السفر واللوازم

المزامنة مع أكثر من 70 أداة مثل ClickUp وSlack وتقويم Google

قيود الحصاد

لا توجد ميزة إدخال الوقت بالجملة للفرق التي تدير العديد من العاملين المستقلين

تسعير الحصاد

مجاني للأبد

محترف 13. 75 دولارًا شهريًا لكل مقعد

قسط: 17 دولارًا. 50 دولارًا شهريًا لكل مقعد

حصاد التقييمات والمراجعات

G2: 4. 3/5 (أكثر من 800 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 600 تقييم)

➡️ اقرأ المزيد: Harvest مقابل Toggl: مقارنة (الميزات والأسعار)

8. DeskTime (أفضل متتبع تلقائي للوقت مع لقطات شاشة ورؤى إنتاجية)

عبر DeskTime

تتبُّع الوقت هو مجرد البداية فقط - يتخطى برنامج DeskTime ذلك بتحويل ساعات العمل إلى رؤى إنتاجية قابلة للتنفيذ. تم تصميمه للشركات التي تعتمد على الكفاءة، فهو يعمل على أتمتة إدارة الوقت وتحديد العادات غير المنتجة ومساعدة الفرق على العمل بذكاء أكبر.

بفضل تسجيل الوقت التلقائي، وتصنيف الأنشطة في الوقت الفعلي، والمراقبة الاختيارية للقطات الشاشة، يحصل مديرو المشاريع على رؤية كاملة لتقدم العمل. تضمن تذكيرات الاستراحة الذكية بقاء الموظفين متفاعلين مع منع الإرهاق.

أفضل ميزات DeskTime

احصل على تقارير الإنتاجية في الوقت الفعلي مع رؤى متعمقة حول كفاءة الموظفين

استخدم التقاط الشاشة الاختياري لتتبع التقدم المحرز مع الحفاظ على الخصوصية

التقط لقطات شاشة تلقائية كل 5 أو 10 أو 15 أو 30 دقيقة للحصول على نظرة عامة شفافة على العمل

يمكنك التكامل بسهولة مع أدوات مثل Zapier وتقويم Google وغيرهما

قيود وقت العمل

الواجهة تبدو قديمة وأقل سهولة مقارنةً بأدوات تتبع الوقت الحديثة

يفتقر إلى أدوات الفوترة المتقدمة لتبسيط فواتير العملاء

تسعير DeskTime*

لايت: مجاني لمستخدم واحد فقط

الإيجابي 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

القسط: 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم

المؤسسة: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات DeskTime

G2: 4. 5/5 (أكثر من 300 تقييم)

Capterra: 4. 5/5 (أكثر من 500 تقييم)

ما يقوله المستخدمون الحقيقيون عن DeskTime

كان Desktime بمثابة المنقذ بالنسبة لي. بصفتي مديراً لتكنولوجيا المعلومات، كنت أواجه صعوبة في إدارة فريقي الذي كان يعمل معظمه عن بُعد، وكانت إنتاجيتنا في المهام تتناقص. بعد تطبيق Desktime، أصبح بإمكاني الآن قياس الإنتاجية وتقييم الأداء لكل عضو من أعضاء الفريق دون الحاجة إلى إدارة دقيقة.

كان Desktime بمثابة المنقذ بالنسبة لي. بصفتي مديراً لتكنولوجيا المعلومات، كنت أواجه صعوبة في إدارة فريقي الذي كان يعمل معظمه عن بُعد، وكانت إنتاجيتنا في المهام تتناقص. بعد تطبيق Desktime، أصبح بإمكاني الآن قياس الإنتاجية وتقييم الأداء لكل عضو من أعضاء الفريق دون الحاجة إلى إدارة دقيقة.

9. ساعاتي (الأفضل للعاملين المستقلين والشركات الصغيرة التي تدير الوقت المدفوع)

عبر ساعاتي

يدير العاملون لحسابهم الخاص والشركات الصغيرة العديد من العملاء والمشاريع ومعدلات الأجور، ويوفر لهم برنامج My Hours الوضوح اللازم للبقاء على رأس كل ذلك. على عكس أدوات تعقب الوقت الجامدة، فهو يوفر تتبعًا مرنًا وقابلًا للتخصيص، مما يسمح للمستخدمين بتسجيل الساعات وتعيين معدلات الفوترة وإنشاء الفواتير.

إنه يذهب خطوة أخرى إلى الأمام ويترجم العمل إلى ربحية أيضاً. احصل على رؤى حول مقدار الوقت المستغرق في كل مهمة، والمشاريع التي تستنزف الموارد، وما إذا كان تسعيرك يتماشى مع الجهد المبذول.

أفضل ميزات برنامج ساعاتي

تتبع الوقت على طريقتك مع سجلات مرنة وقابلة للتحرير ومؤقتات يدوية أو تلقائية

تعيين ومراقبة الميزانيات بالساعات القابلة للفوترة أو التكاليف أو رسوم المشروع الثابتة لتجنب التجاوزات

تحليل الربحية من خلال مقارنة تكاليف العمالة وأسعار العملاء ونفقات المشروع في الوقت الفعلي

احمِ كرامة فريقك من خلال ميزات خالية من المراقبة مثل مراقبة الشاشة

قيود ساعات عملي

يمكن أن توفر ميزات إعداد الميزانية وإدارة الوقت المزيد من الأتمتة

تقتصر الخطة المجانية على خمسة مستخدمين، مما يجعلها أقل مثالية للفرق المتنامية

تسعير ساعاتي

مجاني للأبد

الإيجابيات: 9 دولارات شهريًا لكل مستخدم

تقييماتي ومراجعاتي للساعات

G2: 4. 6/5 (أكثر من 200 تقييم)

Capterra: 4. 8/5 (أكثر من 900 تقييم)

🧠 تذكر: كل إلهاء يكلفك 23 دقيقة من التركيز. متتبع الوقت المناسب يبقيك في المنطقة - لا حاجة لإعادة الإنتاجية!

10. TimeCamp (الأفضل لتتبع الوقت تلقائيًا مع لقطات الشاشة)

عبر TimeCamp

انسَ التتبع اليدوي TimeCamp الذي يسجل ساعات العمل والتطبيقات ومواقع الويب في الخلفية. توفر لقطات الشاشة ومراقبة الحضور التلقائية رؤية واضحة للإنتاجية مع الحفاظ على خصوصية الموظفين.

بالنسبة لفرق الشؤون المالية والموارد البشرية، يعمل TimeCamp على تبسيط كشوف المرتبات والفواتير وتتبع الوقت المدفوع من خلال التقارير التي يتم إنشاؤها تلقائيًا. وسواء كنت تدير العاملين المستقلين أو الفرق الميدانية أو الموظفين داخل المكتب، فإنه يحول الوقت المتتبع إلى رؤى قائمة على البيانات لتحسين الكفاءة والمساءلة.

أفضل ميزات برنامج تايم كامب

أتمتة تتبع ساعات العمل مع تسجيل النشاط في الوقت الفعلي عبر التطبيقات والمواقع الإلكترونية

التقط دليلاً مرئياً للعمل مع مراقبة لقطات الشاشة التي تركز على الخصوصية

تخلص من أخطاء كشوف المرتبات من خلال الحسابات الآلية لساعات العمل والعمل الإضافي والإجازات

احصل على رؤى عميقة من خلال التقارير المخصصة، والجداول الزمنية، وتقسيمات الكفاءة

قيود مخيم تايم كامب

يفتقر إلى المراقبة المباشرة للموظفين، مما يجعله أقل ملاءمة للإشراف التفصيلي على القوى العاملة

تتطلب ميزات إعداد التقارير والفواتير المتقدمة خطة مدفوعة

تسعير تايم كامب

مجاني للأبد

البداية: 3. 99 دولارًا شهريًا

القسط: 4. 99 دولارًا شهريًا

مطلق: 7. 99 دولارًا شهريًا

المؤسسة: 11. 99 دولارًا أمريكيًا/شهريًا

تقييمات ومراجعات برنامج تايم كامب

ج2: 4. 7/5 (أكثر من 300 تقييم)

Capterra: 4. 9/5 (أكثر من 1300 تقييم)

ما يقوله المستخدمون الحقيقيون عن TimeCamp

أداة مفيدة جدًا تسجل بدقة كل ما تفعله على حاسوبك عند تسجيل الدخول. تتيح لي أن أرى بثقة ما كنت أقوم به في أي وقت خلال اليوم واستخدامه لملء الجداول الزمنية والسجلات اليومية بمزيد من التفصيل.

أداة مفيدة جدًا تسجل بدقة كل ما تفعله على حاسوبك عند تسجيل الدخول. تتيح لي أن أرى بثقة ما كنت أقوم به في أي وقت خلال اليوم واستخدامه لملء الجداول الزمنية والسجلات اليومية بمزيد من التفصيل.

11. Jibble (أفضل متتبع مجاني للوقت مع خاصية التعرف على الوجه)

عبر جيبل

بالنسبة للشركات التي تعتمد على التتبع الدقيق للحضور والقوى العاملة المتنقلة، فإن Jibble يرتقي بتتبع الوقت إلى ما هو أبعد من تسجيل الحضور والانصراف اليدوي. يضمن التعرّف المتقدم على الوجه وتتبع نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) للموظفين تسجيل دخول وخروج الموظفين بشكل آمن، مما يقضي على التثقيب الثنائي وسرقة الوقت.

لا يقتصر دور برنامج Jibble على تسجيل ساعات العمل فحسب، بل يساعدك على تحديد اتجاهات الحضور، وتقليل التغيب، وتحسين جدولة المناوبات. سواء كنت تشرف على فرق المبيعات الميدانية، أو موظفي الرعاية الصحية، أو الموظفين الذين يعملون بنظام الورديات، فإنه يوفر لك رؤى في الوقت الفعلي لتخطيط أفضل للقوى العاملة.

أفضل ميزات برنامج جيبل

تتبع العمل المستند إلى المشروع من خلال تعيين ساعات عمل لمهام محددة للحصول على فواتير وميزانية دقيقة

أتمتة حسابات كشوف المرتبات مع ساعات العمل المحددة مسبقاً والعمل الإضافي وخصومات الاستراحات

تعزيز إنتاجية الموظفين من خلال تحليلات القوى العاملة وتتبع النشاط المتعمق

التكامل مع كشوف المرتبات والفواتير ومنصات الموارد البشرية مثل QuickBooks وXero وZapier

قيود جيبل

تحتوي الخطة المجانية على تقارير وتخصيصات متقدمة محدودة

يفتقر إلى ميزات إدارة المشاريع العميقة وميزات التعاون في المهام

تسعير جيبل

مجاني للأبد

قسط : 4. 99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

مطلق : 9 دولارات. 99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات جيبل*

G2 : 4. 8/5 (أكثر من 80 تقييمًا)

Capterra: 4. 9/5 (أكثر من 1300 تقييم)

ما يقوله المستخدمون الحقيقيون عن Jibble

جعل Jibble تسجيل الدخول والخروج بسلاسة عبر الهاتف المحمول أو سطح المكتب أو الجهاز اللوحي. مثالي للفرق البعيدة والموجودة في الموقع على حد سواء. يتتبع Jibble الوقت المستغرق في مشاريع محددة، مما يساعد في الحصول على رؤى إنتاجية وفواتير دقيقة.

جعل Jibble تسجيل الدخول والخروج بسلاسة عبر الهاتف المحمول أو سطح المكتب أو الجهاز اللوحي. مثالي للفرق البعيدة والموجودة في الموقع على حد سواء. يتتبع Jibble الوقت المستغرق في مشاريع محددة، مما يساعد في الحصول على رؤى إنتاجية وفواتير دقيقة.

تنويهات خاصة إذا كنت تبحث عن المزيد من تطبيقات تتبع الوقت المتخصصة لحالات الاستخدام الفريدة الخاصة بك، ففكر أيضًا في: الوقت: تتبع الوقت المدعوم بالذكاء الاصطناعي بدون مؤقتات. يسجل العمل تلقائيًا في الخلفية، ويصنف الأنشطة، ويُنشئ جداول زمنية دقيقة

بايمو: أداة متعددة الاستخدامات لإدارة العمل تجمع بين تتبع الوقت والفواتير وتخطيط المشاريع. مثالي للشركات الصغيرة التي تتنقل بين عدة عملاء

RescueTime: متتبع تلقائي للوقت ومدرب إنتاجية يساعدك على التركيز. تحديد مصادر التشتيت وحظر التطبيقات غير المنتجة واستعادة وقتك

➡️ اقرأ المزيد: كيفية تحسين الكفاءة من خلال تقارير تتبع الوقت

استفد من كل ثانية مع ClickUp

🔎 هل تعلم؟ فقط 23% من الموظفين يشعرون بالانخراط في العمل! وفي الوقت نفسه، فإن عدم المشاركة يكلف الشركات 8. 9 تريليون دولار من الإنتاجية المفقودة - 9٪ من الناتج المحلي الإجمالي العالمي!

هذا هو السبب في أن إدارة الوقت هي أكثر من مجرد تسجيل الساعات، إنها تتعلق ببناء الزخم. فباستخدام الأدوات المناسبة، يتحول الأمر إلى وسيلة قوية لتحسين سير العمل، وتعزيز الإنتاجية ومشاركة الموظفين، ودفع عجلة التقدم الهادف.

إن برامج تتبع الوقت مع لقطات الشاشة التي تمت مناقشتها أعلاه كلها أدوات فعالة لمساعدة الفرق على البقاء خاضعة للمساءلة والتركيز. ومع ذلك، فإن ClickUp يتخطى مجرد تتبع الوقت الأساسي من خلال تقديم منصة شاملة مع إدارة مدمجة للمشروع، وأتمتة المهام، ولوحات معلومات قابلة للتخصيص - وكلها مصممة لتبسيط العمليات وتعزيز تعاون الفريق.

فلماذا الانتظار؟ اشترك في ClickUp وتحكم في وقتك ومشاريعك وإنتاجيتك - كل ذلك في مكان واحد! 📈