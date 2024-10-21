أفضل 10+ أفضل بدائل Clockify &؛ المنافسون 2025

حان الوقت لبدء العمل على

إدارة الوقت

دائمًا في الوقت الحالي. ولكن كيف تقيس الإنتاجية؟ هل تقيس أداء الفريق أم الوقت المستغرق في المشاريع أم دقائق العمل الفعلية؟

بالنسبة للعديد من المؤسسات، هذا هو المكان الذي يتم فيه

برنامج تتبع الوقت

يصبح ضروريًا وأحد أكثر الأدوات شيوعًا هو Clockify. ومع ذلك، ليس الجميع من المعجبين بهذه الأداة، وهو ما يجعل الكثيرين يتساءلون ما هي بعض بدائل Clockify التي يجب أخذها في الاعتبار؟

لحسن الحظ، لقد وصلت إلى أفضل قائمة تعرض بدائل Clockify. نقوم بتحليل وتشريح أدوات تتبع الوقت الأساسية التي تحتاج إلى معرفتها في عام 2023 وما بعده.

ولكن قبل أن ندخل في أفضل 10 بدائل لـ Clockify، دعنا نلقي نظرة فاحصة على Clockify ولماذا يفكر البعض في التغيير.

ما هو Clockify؟

تتبع الوقت في

Clockify

Clockify هو تطبيق لتتبع الوقت يتيح لك تتبع العمل المنجز في مختلف المشاريع، سواء كان ذلك في ساعات العمل أو الأنشطة الأسبوعية في جدول زمني أو تسجيل الوقت من جهاز مشترك.

لا يوجد حد لعدد المستخدمين داخل التطبيق، وتوفر هذه الأداة لتتبع الوقت عبر الإنترنت خطة مجانية قوية للأبد. يقدم Clockify تقارير مفصلة عن الوقت المستخدم في المشاريع المختلفة بحيث يعرف الجميع بدقة من قام بماذا ومدة العمل.

الإيجابيات

لديه خطة مجانية قوية

يمكن لأي شخص لديه إذن عرض تقارير مفصلة وإرفاق الفواتير مباشرةً

سهولة التنفيذ والمناورة وتتبع الإنتاجية

السلبيات

أفاد بعض المستخدمين أن البرنامج كثيراً ما "يتعطل" عليهم

هناك دعم محدود متاح

قد تكون الميزات محدودة في الباقة المجانية

التسعير

مجاني

أساسي : 3.99 دولار لكل مستخدم شهرياً

: 3.99 دولار لكل مستخدم شهرياً عادي : 5.49 دولار لكل مستخدم شهرياً

: 5.49 دولار لكل مستخدم شهرياً محترف : 7.99 دولار لكل مستخدم شهرياً

: 7.99 دولار لكل مستخدم شهرياً المؤسسات: 11.99 دولاراً لكل مستخدم شهرياً

التقييمات والمراجعات

أفضل 10+ بدائل ل Clockify

1.

ClickUp

تعقب الوقت بسهولة وربط السجلات بالمهام أو المهام الفرعية

ClickUp هي أداة لتتبع وقت المشروع

مع الكثير من الميزات الديناميكية - مما يجعلها واحدة من أفضل بدائل Clockify في السوق. بالنسبة للمبتدئين، يتيح ClickUp للمستخدمين تتبع الوقت من أي مكان عبر أي جهاز - كل ذلك من خلال نافذة منبثقة غير متطفلة أو من خلال امتداد متصفح كروم.

من الممكن أيضًا تسجيل الوقت أثناء التنقل أو بدء وإيقاف المؤقتات من أي جهاز للحصول على أدق وقت مسجل. يمكنك تصغير أداة تتبع الوقت أو توسيعها بسهولة للحصول على مزيد من التفاصيل، أو لتعيين مهمة أو مهمة فرعية، أو لتعيين مستخدمين محددين في ClickUp.

من السهل تتبع الدقائق المدفوعة في ClickUp لتسجيل وتفويض المستخدمين

والأفضل من ذلك كله، يمكنك مزامنة جميع جداولك الزمنية من التطبيقات الأخرى التي ربما تكون قد استخدمتها من قبل في ClickUp. هذا يسهل عليك جدولة كل الوقت المستثمر في أي مشروع سابق أو حالي بحيث لا تضحي بأي شيء عند حساب كل شيء.

قائمة طويلة من عمليات التكامل في ClickUp

تعني أن لديك

أداة إنتاجية

التي يمكن مزامنتها مع أنظمتك الحالية حتى لا تضيع وقتك في الانتقال بين الأنظمة. بالإضافة إلى ذلك، يتيح تخصيص ClickUp للمستخدمين إنشاء تقارير مفصّلة لتتبع الوقت لقياس الوقت المقدّر والجداول الزمنية وإعداد التقارير الزمنية.

صحيفة الوقت في ClickUp قابلة للتخصيص لتلبية احتياجاتك الخاصة

ميزات تتبع الوقت في ClickUp ClickUp

الملاحظات والتسميات : تصنيف الوقت المتتبع في ClickUp وتسميته والتعليق عليه في ClickUp

: تصنيف الوقت المتتبع في ClickUp وتسميته والتعليق عليه في ClickUp الفرز والتصفية : ترتيب الوقت المتعقب حسب التاريخ والحالة والعلامات والمعينين

: ترتيب الوقت المتعقب حسب التاريخ والحالة والعلامات والمعينين Rollup : احصل على إجمالي إجمالي لجميع الوقت المستغرق في المهام أو المهام الفرعية

: احصل على إجمالي إجمالي لجميع الوقت المستغرق في المهام أو المهام الفرعية قابلة للفوترة : تعيين سجلات تتبع الوقت كدقائق قابلة للفوترة لتتبع النفقات

: تعيين سجلات تتبع الوقت كدقائق قابلة للفوترة لتتبع النفقات إنشاء تقارير مخصصة : إنشاء تقارير مفصلة أو جداول زمنية وتخصيصها حسب احتياجاتك

: إنشاء تقارير مفصلة أو جداول زمنية وتخصيصها حسب احتياجاتك امتداد كروم لتتبع الوقت : إنشاء تقارير أو جداول زمنية مفصلة وتخصيصها حسب احتياجاتك: تتبع الوقت على سطح المكتب أو الجهاز المحمول، أو تتبع من خلال متصفح الويب لربط الوقت بأي مهمة أو مهمة فرعية

: إنشاء تقارير أو جداول زمنية مفصلة وتخصيصها حسب احتياجاتك: تتبع الوقت على سطح المكتب أو الجهاز المحمول، أو تتبع من خلال متصفح الويب لربط الوقت بأي مهمة أو مهمة فرعية قوالب حظر الوقت & قوالب الجداول الزمنية

التسعير

مجاني

غير محدود : 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم شركة : 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل للحصول على التفاصيل

التقييمات والمراجعات

2. تيميتريك

عبر توميتريك آخر تتبع الوقت الأداة التي تجعل قائمتنا لبدائل Clockify هي TMetric. يسمح لك هذا النظام القوي بأداء كل من

وظائف تتبع الوقت

التي تحتاج إليها دون أن تدفع سنتًا واحدًا. يمكنك مراقبة البيانات التي تتضمن:

الوقت المفوتر

الوقت المستغرق في المشاريع المختلفة (عظيم ميزة للعاملين المستقلين !)

إجازة مدفوعة الأجر

إحصائيات إدارة الفريق

إذا كنت ترغب في إلقاء نظرة عامة على كيفية قضاء الوقت داخل المؤسسة التي تديرها، فهناك عدد قليل من المنتجات التي تقوم بذلك مثل TMetric.

التسعير

مجاني : 0 دولار شهريًا

: 0 دولار شهريًا احترافي : 5 دولارات شهريًا

: 5 دولارات شهريًا شركة: 7 دولارات شهرياً

التقييمات والمراجعات

3. الحصاد

عبر

الحصاد

الموظفون الذين يستخدمون

تطبيق تتبع وقت الحصاد

قد يدخلون عمل الأسبوع بأكمله في دورة واحدة، أو يمكنهم تتبع الوقت أثناء سير العمل. أيهما أسهل بالنسبة لهم وأكثر منطقية بناءً على ما يحاولون إنجازه هو ما يجب أن يهدفوا إليه.

علاوة على ذلك، يقدم Harvest بعض الميزات الأخرى التي تستحق المعرفة أيضًا بما في ذلك:

التنبؤ: تطبيق شقيق يسمح لأصحاب العمل بجدولة أسبوع كامل للموظفين قبل الموعد المحدد

التتبُّع التلقائي لإرسال جدول زمني تلقائي

التكامل بسهولة مع أدوات أخرى مثل Quickbooks وتقويم Google وSlack

التسعير

مجاني

محترف 12 دولارًا لكل مقعد شهريًا

التقييم والمراجعات

تحقق من هذه

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4. أبليوي

عبر

أبليوي أبليوي هو برنامج لتتبع الوقت يقدم قدرات مراقبة الموظفين . يوفر مجموعة واسعة من الميزات التي تمكنك من تحقيق أقصى استفادة من وقتك المحدود، وتتبع المهام الجارية، وإنشاء فواتير لفوترة العملاء وحساب ساعات عمل الموظفين القابلة للفوترة. إلى جانب ذلك، يوفر ميزات فريدة مثل البث المباشر، ولقطات الشاشة الفورية، ومؤقت بومودورو، وما إلى ذلك.

تشمل أهم ميزات Apploye الجديرة بالملاحظة ما يلي: ميزات مراقبة الموظفين عن بُعد !

لماذا يبتعد الناس عن Clockify؟

احتفظ Clockify بالمركز الأول للعديد من المستخدمين في هذا المجال، ولكنه يفتقر إلى بعض الميزات التي جعلت الناس يبحثون عن خيارات أفضل. يحتوي Clockify على خطة مجانية قوية ويقوم بتتبع الوقت بشكل جيد، ولكن لديه بعض أوجه القصور في مجالات أخرى.

على سبيل المثال، تؤدي صيانة المنصة وأوقات تعطلها إلى انقطاع الخدمة التي يصعب حقاً التغلب عليها أو استعادة الوقت المهم المسجل. بالنسبة للشركات والمجموعات الصغيرة، قد لا تكون هذه مشكلة كبيرة. ومع ذلك، قد يكون الأمر صعبًا إذا كنت تعمل مع العديد من الموظفين وواجهت انقطاعًا أو اضطررت إلى تحديث الصفحة لجعل المؤقِّت يُظهر الوقت المخصص الصحيح.

على الرغم من أنه مفيد للاحتياجات الأساسية، إلا أنه لا يحتوي على

تعاون قوي

الذي يجمع الوقت من عدة مستخدمين في مشروع واحد. ويفتقر إلى أي نوع من الوصول للسماح للمستخدمين بالعمل على أكثر من نشاط واحد دون إعادة تسمية المهام أو المستخدمين.

تقارير Clockify مفصلة، ولكن يمكن أن تستغرق المزيد من العمل اليدوي الذي كان متوقعًا

يعاني Clockify أيضًا من أي نوع من أتمتة تتبع الوقت الذي يعرف متى يتداخل الوقت في إدخالات مختلفة. وهذا يعني المزيد من تتبع الوقت يدوياً وتحرير الجداول الزمنية أو التقارير.

ويجد المستخدمون أنفسهم يؤدون بعض المهام الشاقة مثل نقل الجداول الزمنية الأسبوعية كل أسبوع، بينما يجد آخرون صعوبة في تقسيم المشاريع بدلاً من العملاء.

مع كل هذا، فإن Clockify أداة رائعة في أبسط أشكالها - تتبع الوقت. ومع ذلك، إذا لم تكن شركة صغيرة أو كنت بحاجة إلى دمج تتبع الوقت في

إدارة المهام

أو برنامج إدارة المشاريع، فإن البدائل الموجودة في قائمتنا، مثل ClickUp هي أفضل رهان لك.

## اختر بديل Clockify الذي يعمل مع أدوات الإنتاجية

بشكل عام، هناك العديد من الخيارات المتاحة لك للاختيار من بينها فيما يتعلق بالحصول على بدائل Clockify. العديد منها مفيد بشكل لا يصدق ويوفر فوائد أكثر مما يمكن أن يقدمه تطبيق Clockify.

إذا كنت مستعدًا للانتقال إلى الشيء التالي بعد Clockify، فقد ترغب في التفكير في أداة مثل ClickUp التي لا تتتبع الوقت فحسب، بل تتكامل مع مشاريعك أيضًا.

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