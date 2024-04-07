Clockify مقابل Toggl: أيهما أفضل تطبيق لتتبع الوقت؟

هل تريد أن تسمع قصة مخيفة؟ في الماضي، كانت المنظمات تتبع الوقت يدوياً 👻

كانوا يستخدمون القلم والورقة لكتابة الجداول الزمنية وتتبع المهام والمشاريع. تحدث عن الفوضى وعدم الاتساق والملل!

لحسن الحظ، أصبح ذلك شيئًا من الماضي. لقد تغير الزمن مع التكنولوجيا والاتجاهات الجديدة بما في ذلك استخدام برامج إدارة الوقت لمراقبة الوقت المستغرق في المهام وتحديد معدل إنتاجيتك. ⏱

إذا كنت في السوق للحصول على تطبيق تتبع الوقت فأنت تريد البحث عن أداة عالية الجودة ذات ميزات وظيفية عالية.

من المحتمل أنك قد سمعت بالفعل عن Clockify و Toggl - يبدو أنهما متشابهان، ولكن أيهما أفضل لعملك؟

يمنحك هذا الدليل المقارنة المتعمقة بين Clockify و Toggl التي كنت تبحث عنها. بالإضافة إلى فوائدهما، والاختلافات في الوظائف، والقيود، والبديل القوي الذي ربما لم تتوقعه. 🤩

ما هو Toggl Track؟

الفوترة والفواتير في مسار توجل Toggl هي أداة رقمية شائعة لتتبع الوقت للفرق الصغيرة والكبيرة. إنها تجعل تتبع الوقت سهلاً عبر أجهزة متعددة، مما يمنح المديرين نظرة عامة على الإنتاجية والربحية.

تحصل الفرق على تحليل واضح لمقدار الوقت الذي يقضونه في كل مهمة مما يساعد الأعضاء على تحديد نقاط الضعف وإجراء تغييرات مثمرة على عادات عملهم. كما أنه سهل الاستخدام، ولا يتطلب تدريباً مكثفاً، ويتيح للمديرين تعيين مؤقتات متعددة لمهام مختلفة في نفس الوقت.

يحتوي Toggl على الكثير من الميزات المفيدة للفرق الصغيرة، ولكن يمكن للعاملين المستقلين الاستفادة أيضًا منه كأداة مجانية لتتبع الوقت. يحتوي Toggl على واجهة مستخدم نظيفة مع بوابة سهلة الاستخدام.

يعمل هذا البرنامج على أنظمة ويندوز وماك ولينكس وسطح المكتب، ويتكامل مع العديد من أدوات إدارة المشاريع. يقدم Toggl حزمة مجانية مع عدد غير محدود من المشاريع والعملاء والعلامات، وتقارير قابلة للتصدير، ومؤقت بومودورو، وواردات CVS، واكتشاف وقت الخمول، وتتبع نشاط سطح المكتب الشخصي.

ميزات Toggl الرئيسية

تتبع الوقت * تطوير الويب: تصفية بواسطة Zapier, AzureDevOps, GitHub * الإنتاجية: تودويست، تايمولار، امتداد زابير كروم

يتكامل أيضًا مع الموارد البشرية والمحاسبة والتقويمات وتطبيقات البريد الإلكتروني وإدارة المهام وتطوير الويب.

6. توافق المنصة

يتوافق كل من Toggl و Clockify مع متصفحات الويب وأنظمة التشغيل.

Clockify

يتوفر Clockify عبر تطبيقات سطح المكتب وامتدادات المتصفح وتطبيقات الويب. يمكنك الوصول إليه على أنظمة ويندوز وماك ولينكس وأندرويد وiOS.

يأتي Clockify أيضًا مع امتداد متصفح لمتصفحي كروم وفايرفوكس.

Toggl

يتوافق Toggl مع البنية التحتية الحالية لتكنولوجيا المعلومات لديك ويمكن أن يتطلب تعديلات مكلفة. يمكنك الوصول إلى Toggl على منصات الهواتف المحمولة وأنظمة التشغيل الرئيسية والتكامل مع أكثر من 100 أداة.

7. الأسعار

دعنا نكون واقعيين - في نهاية المطاف، يعود الأمر دائمًا إلى الحد الأدنى. كم ستكلفك هذه الأدوات حقيقةً؟

Clockify

يقدم Clockify خطة مجانية تتضمن مشاريع غير محدودة وتتبع الوقت وإعداد التقارير. وهي مناسبة للفرق من جميع الأحجام. فيما يلي خطط للمزيد من الميزات المتقدمة:

الخطة الأساسية (3.99 دولارًا لكل مستخدم): ميزات الإدارة

ميزات الإدارة الخطة القياسية (5.49 دولار لكل مستخدم): تتضمن ميزات الجداول الزمنية والفواتير

تتضمن ميزات الجداول الزمنية والفواتير الخطة الاحترافية (7.99 دولار لكل مستخدم): تتضمن ميزات الإنتاجية

تتضمن ميزات الإنتاجية خطة المؤسسات (11.99 دولارًا لكل مستخدم): لميزات الأمان المتقدمة

Toggl

يقدم Toggl إصدارًا تجريبيًا مجانيًا وخططًا مدفوعة متعددة بناءً على احتياجات فريقك:

الخطة المجانية: تتضمن الميزات الأساسية، وتدعم 5 مستخدمين كحد أقصى، وتتبع الوقت, مؤقت بومودورو واحتجاز الخمول واستيراد ملفات CSV.

تتضمن الميزات الأساسية، وتدعم 5 مستخدمين كحد أقصى، وتتبع الوقت, مؤقت بومودورو واحتجاز الخمول واستيراد ملفات CSV. خطة المبتدئين (10 دولارات لكل مستخدم، شهريًا): للفرق الصغيرة، تقديرات وتنبيهات لوقت المشروع وقوالب المشروع ومعدلات قابلة للفوترة.

للفرق الصغيرة، تقديرات وتنبيهات لوقت المشروع وقوالب المشروع ومعدلات قابلة للفوترة. الخطة المميزة (20 دولارًا لكل مستخدم، شهريًا): تشمل كل شيء في خطة المبتدئين بالإضافة إلى مشاريع الرسوم الثابتة والموافقات على الجداول الزمنية وتذكيرات تتبع الوقت ورسائل البريد الإلكتروني لتقرير الجدول الزمني وتكاليف عمل الفريق. الخطة المميزة (20 دولارًا لكل مستخدم، شهريًا): لفرق متعددة، وميزات المبتدئين، وميزات تتبع الوقت والتدقيق في تتبع الوقت والتقارير المجدولة, لوحة تحكم المشروع وقفل إدخالات الوقت والتحكم المركزي في تكاليف العمالة.

تشمل كل شيء في خطة المبتدئين بالإضافة إلى مشاريع الرسوم الثابتة والموافقات على الجداول الزمنية وتذكيرات تتبع الوقت ورسائل البريد الإلكتروني لتقرير الجدول الزمني وتكاليف عمل الفريق. الخطة المميزة (20 دولارًا لكل مستخدم، شهريًا): لفرق متعددة، وميزات المبتدئين، وميزات تتبع الوقت والتدقيق في تتبع الوقت والتقارير المجدولة, لوحة تحكم المشروع وقفل إدخالات الوقت والتحكم المركزي في تكاليف العمالة. خطة المؤسسة: للمشاريع الكبيرة والمعقدة وتتضمن ميزات متميزة ودعمًا ذا أولوية وتدريبًا متخصصًا ومستخدمين غير محدودين.

Toggl مقابل. Clockify على Reddit

لقد انتقلنا إلى Reddit لنرى أين وصل الناس في مناظرة Toggl ضد. Clockify. عندما تبحث Toggl مقابل Clockify على موقع Reddit, يتفق العديد من مستخدمي ريديت على أن Toggl سهل الاستخدام ومناسب للميزانية:

"مسار Toggl مجاني ومتوفر في جميع المنصات. إنه سهل الاستخدام للغاية ويعطي تقارير كاملة."

ويشير آخرون إلى أنهم بعد استخدام كل أداة يشعرون بالرضا عن كلتا الأداتين:

"لم أشعر بأنني خسرت أي شيء بالانتقال إلى Clockify، وأنا سعيد جدًا بها منذ ذلك الحين."

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