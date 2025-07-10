قوالب جرد فنية مجانية لفهرسة مجموعتك وإدارتها

فنونك قيّمة، سواء من الناحية الإبداعية أو المالية — ونحن نتفهم ذلك تمامًا.

بدون نظام تحسين المخزون المناسب، قد تفقد تتبع ما تبيعه أو مكان عرض قطعة ما أو عدد الأعمال الموجودة في المخزن.

إذا سئمت من البحث في الدفاتر أو رسائل البريد الإلكتروني أو جداول البيانات الفوضوية، فأنت في المكان الصحيح. في هذا الدليل، قمنا بتجميع أفضل قوالب جرد الأعمال الفنية.

سواء كنت فنانًا أو صاحب معرض أو قيّمًا فنيًا، ستساعدك هذه الأدوات على فهرسة أعمالك الفنية وتتبعها والتعامل معها في مكان واحد.

ما هي قوالب جرد الأعمال الفنية؟

قوالب جرد الأعمال الفنية هي أدوات جاهزة للاستخدام تساعدك على توثيق وإدارة التفاصيل المتعلقة بأعمالك الفنية، بما في ذلك تقارير الحالة. وهي توفر طريقة متسقة لتتبع مجموعتك وتنظيمها دون الحاجة إلى إنشاء نظام تخطيط جرد من البداية.

تتضمن معظم القوالب عادةً حقولًا مثل:

عنوان ووصف العمل الفني 🎨

تاريخ الإنشاء والوسيلة (على سبيل المثال، زيت، ألوان مائية، وسائط مختلطة) 🗓️

الأبعاد والوزن 📏

رقم الجرد لتسهيل التتبع 🆔

المصدر (الملكية وتاريخ العرض) 🧾

الأسعار وسجل المبيعات 💲

الموقع أو الحالة الحالية (على سبيل المثال، في المخزن، معروض، مباع) 🖼️

يمكن أن تكون هذه القوالب جداول بيانات أو نماذج رقمية أو مدمجة في أدوات إدارة المشاريع.

🧠 حقيقة ممتعة: أدى سوء وضع سجل الجرد إلى اكتشاف لوحة فان جوخ مفقودة منذ زمن طويل في علية منزل في النرويج. التنظيم مهم!

ما الذي يجعل نموذج جرد الأعمال الفنية جيدًا؟

سيجعل نظام إدارة جرد الأعمال الفنية الجيد التعامل مع مجموعتك الخاصة أسهل وأسرع وأكثر موثوقية.

إليك ما يجب أن تبحث عنه في قالب جيد لجرد الأعمال الفنية:

بديهية وسهلة الاستخدام: لا حاجة إلى دليل، فقط تصميم بسيط يركز على أعمالك الفنية وليس على التنسيق

سهولة التخصيص: أضف أو احذف حقولًا مثل السعر أو الموقع أو رقم الجرد لتناسب سير عملك، سواء كنت تتعقب بضع رسومات أو معرضًا كاملًا

قابلة للتوسيع: حافظ على تنظيم مجموعتك مع نموها، من مجموعة صغيرة من القطع إلى محفظة واسعة النطاق

متوافق مع الأدوات: يعمل بسلاسة مع الأنظمة الأساسية التي تستخدمها بالفعل، مثل Microsoft Excel أو Google Sheets

تنظيم مرئي: تساعدك الأقسام المتباعدة جيدًا والتنسيق الواضح على اكتشاف الثغرات أو التكرارات أو التحديثات المطلوبة بسرعة

جاهز للتعاون: شارك بسهولة وقم بالتحديث مع القيمين الفنيين أو المساعدين أو المعارض الفنية

ستساعدك القالب المناسب على إدارة أعمالك الفنية. يجب أن تشعر بالسيطرة دون أن تضيع في الجوانب الإدارية للعمليات.

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14 نموذج جرد للأعمال الفنية

لا ينبغي أن يكون تنظيم الأعمال الفنية أشبه بتسديد الضرائب بالألوان المائية. ما تحتاجه هو منظم رقمي لمعرضك الفني.

سواء كنت فنانًا فرديًا تقوم بفهرسة الرسومات أو معرضًا يدير مئات القطع الفنية، توفر لك هذه القوالب حقولًا مخصصة، وتعاونًا في الوقت الفعلي، ولوحات تحكم مرئية، وحتى أتمتة تذكرك بموعد إعادة تخزين اللوحات أو التحضير لمعرض.

1. قالب ClickUp للمخزون

احصل على نموذج مجاني نظم أعمالك الفنية وتتبعها وعرضها بسهولة باستخدام نموذج الجرد المجاني من ClickUp

قالب ClickUp Inventory هو نقطة البداية لتنظيم الأعمال الفنية دون عناء جداول البيانات. هذا القالب الجاهز للاستخدام والمرن لا يحتاج إلى إعدادات محددة أو إضافية.

🌼 لماذا ستحب هذا النموذج

اعرض مخزونك في تنسيقات قائمة أو لوحة أو جدول، أيًا كان ما يناسب سير عملك بشكل أفضل

أضف حقولًا مخصصة لعنوان العمل الفني والوسيلة والأبعاد ورقم الجرد والسعر؛ وأرفق صورًا عالية الدقة أو شهادات لكل قطعة

تعاون بسلاسة مع المعارض الفنية والمساعدين أو القيمين على المتاحف باستخدام أدوات المشاركة المدمجة

قم بإعداد الأتمتة لتلقي تذكيرات بشأن إعادة التخزين أو المعارض القادمة أو متابعة المشترين

📌 مثالي لـ: الفنانين أو هواة جمع الأعمال الفنية أو المعارض الصغيرة التي تحتاج إلى نظام بسيط وقابل للتطوير لتوثيق مخزونها رقميًا والإشراف عليه.

💡 نصيحة احترافية: قم بتسمية كل قطعة باستخدام ميزة " الحالات المخصصة ". بعد ذلك، يمكنك على الفور معرفة حالة كل قطعة: متاحة، معروضة، مباعة، أو مؤرشفة.

👀 هل تعلم؟ يدير متحف اللوفر في باريس أكثر من 500,000 عمل فني. تم فهرسة هذه المجموعة الواسعة بدقة في قاعدة البيانات الرقمية الخاصة بهم، مما يجعلها واحدة من أكثر قوائم جرد الأعمال الفنية شمولاً على مستوى العالم.

2. قالب إدارة المخزون من ClickUp

احصل على نموذج مجاني راقب العناصر وحللها لضمان أقصى إنتاجية باستخدام قالب إدارة المخزون من ClickUp

هل تبحث عن مزيد من التنظيم أثناء التعامل مع المخزون عبر المواقع أو الوسائط أو وحدات الأعمال؟ قد يكون نموذج إدارة المخزون من ClickUp هو الحل الأمثل لك!

🌼 لماذا ستحب هذا النموذج

استخدم سير العمل المحدد مسبقًا لتتبع حالة العناصر من الشراء إلى البيع في كل مرحلة من مراحل الجرد

قسّم المخزون حسب الفئة أو الفنان أو المعرض باستخدام حقول وعلامات قابلة للتخصيص

قم بتعيين الملكية أو الخطوات التالية لأعضاء الفريق لإدارة عمليات تسليم المعرض ومتابعة المبيعات

اعرض مستويات المخزون وقيمة المخزون من خلال لوحات المعلومات المدمجة — دون الحاجة إلى البحث في صفوف البيانات

اربط المستندات ذات الصلة مثل أوراق المنشأ أو الفواتير للحفاظ على سجلاتك منظمة وجاهزة للتدقيق

📌 مثالي لـ: المعارض الفنية، مستشارو الفنون، أو مجموعات الفنانين الذين يتحكمون في المخزون عبر عدة مشاريع أو عملاء.

💡 نصيحة احترافية: حدد أهداف ClickUp لتتبع أهداف المبيعات الشهرية أو الفصلية عن طريق ربط المهام بمقاييس الإيرادات. إنها طريقة ذكية للبقاء على اتساق مع أهدافك المالية.

3. قالب تقرير الجرد من ClickUp

احصل على نموذج مجاني أدرج بيانات المخزون في مكان مركزي باستخدام قالب تقرير المخزون من ClickUp

يعد نموذج تقرير المخزون من ClickUp مثاليًا لتحويل بيانات المخزون المتناثرة إلى تقارير واضحة واحترافية دون الحاجة إلى قضاء ساعات في التنسيق.

🌼 لماذا ستحب هذا النموذج

أنشئ تقارير مفصلة في الوقت الفعلي للمعارض أو عمليات التدقيق أو احتياجات التأمين

استخدم لوحات المعلومات المرئية والأدوات المصغرة لتتبع مؤشرات الجرد الرئيسية مثل القيمة الإجمالية والأعمال المباعة مقابل غير المباعة والمبيعات حسب الفترة الزمنية

قم بتصفية التقارير وتصديرها بسهولة لمشاركتها مع أصحاب المصلحة أو العملاء أو شركاء المعارض الفنية

حافظ على ديناميكية كل شيء — يتم تحديث تقاريرك تلقائيًا مع تغير معرضك أو مخزونك

💡 نصيحة احترافية: استخدم ClickUp Docs جنبًا إلى جنب مع هذا النموذج لإنشاء ملخص تقرير مع ملاحظات أو تعليقات أو عناصر بارزة مرئية للاجتماعات أو العروض التقديمية.

📌 مثالي لـ: الفنانين ومديري المعارض الفنية أو مستشاري الفنون الذين يحتاجون إلى تقارير سريعة وموثوقة عن مخزونهم وأداء مبيعاتهم.

كما تقول جودي ساليس، المديرة الإبداعية في United Way Suncoast:

لا أستطيع أن أقول ما يكفي من الأشياء الجيدة عنه. بين الأتمتة والقوالب وجميع أنواع التتبع والعروض المختلفة، لا توجد أي طريقة لتفشل مع ClickUp.

لا أستطيع أن أقول ما يكفي من الأشياء الجيدة عنه. بين الأتمتة والقوالب وجميع أنواع التتبع والعروض المختلفة، لا توجد أي طريقة لتفشل مع ClickUp.

4. نموذج أمر الشراء والمخزون من ClickUp

احصل على نموذج مجاني قم بإدارة أوامر شراء اللوازم الفنية أو المقتنيات الجديدة — كل ذلك من خلال نموذج أوامر الشراء والمخزون في ClickUp

يجمع نموذج أمر الشراء والمخزون من ClickUp بين عمليتين أساسيتين (الطلب والتتبع) في نظام مخزون واحد سهل الاستخدام.

🌼 لماذا ستحب هذا النموذج

تتبع الطلبات والإيصالات ومستويات المخزون لديك

أتمتة نقل العناصر من "الطلب تم تقديمه" إلى "تم الاستلام" إلى "تمت الإضافة إلى المخزون"

أرفق الإيصالات وقوائم الموردين أو الشروط للرجوع إليها بسرعة وسهولة

قم بإعداد مهام متكررة للطلبات المتكررة (مثل احتياجات القماش أو الإطارات الشهرية)

📌 مثالي لـ: الفنانين أو الاستوديوهات التي تشتري لوازم بانتظام وتحتاج إلى تتبع المواد الواردة والمخزون الموجود في مكان واحد.

🧠 حقيقة ممتعة: بعض الفنانين يوقعون أعمالهم سراً بحبر غير مرئي أو نص صغير جداً — وغالباً ما تتضمن أنظمة جرد الأعمال الفنية هذه المعلومات للتحقق من صحتها!

5. قالب جرد اللوازم المكتبية من ClickUp

احصل على نموذج مجاني استخدم قالب جرد اللوازم المكتبية من ClickUp لتنظيم مساحة الفنون المشتركة وأتمتة عملياتها والتحكم فيها

تتبع كل شيء بدءًا من دفاتر الرسم والورق إلى الحوامل والعلامات وأدوات الإدارة باستخدام قالب جرد اللوازم المكتبية من ClickUp. هذا القالب مفيد بشكل خاص إذا كان لديك استوديو أو مساحة مشتركة أو فصل دراسي للفنون حيث يتم استخدام المواد باستمرار.

🌼 لماذا ستحب هذا النموذج

قم بإعداد فئات مخصصة مثل "مواد الاستوديو" أو "المعدات التقنية" أو "مستلزمات التغليف" لتنظيمها بشكل مبسط

أتمتة تنبيهات إعادة الطلب بناءً على مستويات الاستخدام أو الجداول الزمنية

قم بتعيين ملكية المستلزمات أو مهام إعادة التخزين للمساعدين أو أعضاء الفريق

تتبع الكميات والموردين وتكرار إعادة الطلب وسجل الشراء — كل ذلك في عرض واحد

📌 مثالي لـ: استوديوهات الفنون أو الفصول الدراسية أو صالات العرض التي تشارك المواد وتحتاج إلى طريقة بسيطة لتجنب نقص الإمدادات في اللحظة الأخيرة.

💡 نصيحة احترافية: أنشئ عرضًا مرشحًا لـ "المخزون المنخفض" لترى على الفور العناصر التي على وشك النفاد (مثالي لتخطيط عمليات التوريد أو الطلبات عبر الإنترنت!)

6. قالب ClickUp البسيط لسجل جرد الأعمال

احصل على نموذج مجاني نظم أعمالك باستخدام نموذج سجل الجرد البسيط للأعمال من ClickUp

قالب ClickUp البسيط لسجل مخزون الأعمال هو حل سهل لإدارة المخزون عبر فئات المنتجات المختلفة، بما في ذلك الأعمال الفنية والسلع والمطبوعات والتغليف.

🌼 لماذا ستحب هذا النموذج

سجل العناصر الجديدة، وقم بتحديث الكميات، ومراقبة الحالات مثل متوفر، مباع، محجوز، أو مؤرشف

قم بتخصيص القوائم المنسدلة لـ "نوع الجرد" (على سبيل المثال، "أعمال فنية أصلية"، "مطبوعات محدودة"، "تغليف"، "عناصر ترويجية") للحفاظ على تصنيف كل شيء تلقائيًا

تصور الإجماليات والفئات والحركة على الفور من خلال لوحة تحكم مركزية

استخدم طرق عرض المهام لتعيين المسؤوليات مثل إعادة التخزين أو تغليف الطلبات دون عناء

قم بتصدير سجلك كملف تقرير أو قم بمطابقته أثناء عمليات التدقيق الفعلي

📌 مثالي لـ: الفنانين المستقلين أو الشركات الصغيرة التي تبيع سلعًا مادية إلى جانب الأعمال الفنية، وتريد نظامًا خفيفًا وموثوقًا لتتبع المخزون.

7. نموذج نموذج طلب التوريد من ClickUp

احصل على نموذج مجاني حسّن عملية الشراء في شركتك باستخدام نموذج طلب التوريد من ClickUp

يسهل نموذج طلب التوريد من ClickUp إدارة طلبات التوريد الداخلية دون الحاجة إلى سلسلة رسائل بريد إلكتروني أو ملاحظات لاصقة.

🌼 لماذا ستحب هذا النموذج

حوّل كل عملية إرسال إلى مهمة قابلة للتتبع — ابق على اطلاع على ما تم طلبه أو الموافقة عليه أو تنفيذه

قم بتخصيص حقول النماذج حسب نوع التوريد والطابع العاجل والكمية وروابط الموردين المفضلين

اربطها بأداة تتبع المخزون المركزية للحصول على سير عمل سلس لإعادة التخزين

قم بإعداد إشعار عند الموافقة على الطلبات أو تنفيذها لإبقاء الجميع على اطلاع وتجنب الشراء المكرر

📌 مثالي لـ: الاستوديوهات أو المدارس أو فرق المعارض التي تحتاج إلى طريقة بسيطة وقابلة للتتبع للتعامل مع طلبات التوريد الداخلية.

8. قالب جرد الأعمال الفنية من Coefficient

عبر Coefficient

تعمل قوالب جرد الأعمال الفنية من Coefficent على Google Sheets، مما يسهل مشاركتها والتعاون عليها وتحديثها في الوقت الفعلي. وهي مصممة لأولئك الذين يرغبون في مزيد من التحكم أثناء تحليل مجموعاتهم.

🌼 لماذا ستحب هذا النموذج

قم بفرز المخزون وتصفيته حسب الفنان أو المجموعة أو فئات الموقع

استخدم الصيغ المدمجة لحساب القيمة الإجمالية للمخزون وتتبع المبيعات بمرور الوقت

شارك وتعاون وقم بالتحديث في الوقت الفعلي بفضل قوة Google Sheets

استخدم التنسيق الشرطي لإبراز العناصر المباعة أو الأعمال المؤطرة القادمة أو مواعيد إعداد المعارض

📌 مثالي لـ: الفنانون والمقتنون المتمرسون في استخدام جداول البيانات والذين يرغبون في التحكم في مخزونهم مع الاستفادة من مرونة Google Sheets.

9. قالب جرد الأعمال الفنية من Template. Net

عبر Template. Net

قالب جرد الأعمال الفنية من Template. Net مناسب للفنانين الذين يفضلون نظامًا يعتمد على الورق أو المستندات.

يعد هذا النموذج طريقة سهلة لتسجيل مخزون أعمالك الفنية وإدارته بسرعة، خاصة إذا لم تكن لديك خبرة في استخدام جداول البيانات.

🌼 لماذا ستحب هذا النموذج

قم بتنزيل القالب وتحريره في Word أو Excel أو Google Docs أو Sheets

أدخل معلوماتك واحفظها أو اطبعها حسب الحاجة

انسخ الملف لفئات مختلفة — الأعمال الشخصية أو مخزون المعرض أو سجلات المبيعات

استخدمه كنظام جرد قائم على الورق أو المستندات ومصمم خصيصًا للفنانين

📌 مثالي لـ: الفنانين المستقلين والهواة الذين يرغبون في طريقة سهلة لتصنيف أعمالهم وحفظ سجلاتها في شكل مستندات.

💡 نصيحة احترافية: إذا كنت تعرض أعمالك في عدة أماكن، فأنشئ نسخة من هذا النموذج لكل معرض أو معرض لتسهيل التتبع والتنسيق.

📖 اقرأ أيضًا: كيفية إنشاء وإدارة جدول جرد في Excel

10. قالب جرد الأعمال الفنية من Template. Net

عبر Template. Net

سهولة الاستخدام تجعل قالب جرد الأعمال الفنية من Template.net خيارًا شائعًا.

يحتوي على نموذج بسيط وقابل للتعديل مصمم لمساعدتك على تتبع تفاصيل الأعمال الفنية للاستخدام الشخصي أو تقديمها إلى المعارض أو سجلات التأمين.

🌼 لماذا ستحب هذا النموذج

املأ الأقسام الخاصة باسم العمل الفني والوسيلة المستخدمة وحجمه وتاريخ إنشائه وسعره والملاحظات

قم بتحرير النموذج بالصيغة التي تفضلها — Google Docs أو Word أو Excel أو Sheets

ركز على الوضوح وسهولة الاستخدام بفضل التصميم البسيط والخالي من العناصر المشتتة للانتباه

📌 مثالي لـ: الفنانين أو المعارض الصغيرة التي ترسل تفاصيل الأعمال الفنية بشكل متكرر إلى شركاء خارجيين أو منظمي المعارض.

💡 نصيحة احترافية: استخدم هذا النموذج كـ "نسخة عرض" لقائمة الجرد الرئيسية الخاصة بك. يسهل إرسالها أو طباعتها عندما يطلب منك المنسقون أو المعارض الفنية الحصول على الكتالوج الخاص بك.

11. قالب قائمة جرد لوازم الفنون من Template. Net

عبر Template. Net

ابق على اطلاع على مخزونك باستخدام قالب قائمة مخزون لوازم الفنون من Template. Net.

هذا النموذج مثالي لتتبع جميع المواد التي تدعم عمليتك الإبداعية، مثل الدهانات والفرش واللوحات القماشية وأدوات التأطير.

🌼 لماذا ستحب هذا النموذج

أدخل اسم العنصر والكمية وتكلفة الوحدة ومعلومات المورد وتواريخ إعادة التخزين في أقسام مخصصة

خطط ووضع ميزانية فعالة، خاصة بالنسبة للأعمال الفنية المطلوبة أو المشاريع الكبيرة

حافظ على التخطيط بسهولة، حتى بدون خبرة في جداول البيانات

قم بتعيين تذكيرات في التقويم الخاص بك بناءً على الاستخدام السابق لتجنب نفاد الإمدادات في اللحظة الأخيرة

📌 مثالي لـ: الفنانين والمعلمين ومديري الاستوديوهات الذين يرغبون في طريقة بسيطة للبقاء على اطلاع على الأدوات والمواد.

📮ClickUp Insight: 18% من المشاركين في استطلاعنا يرغبون في استخدام الذكاء الاصطناعي لتنظيم حياتهم من خلال التقويمات والمهام والتذكيرات. ويرغب 15% آخرون في أن يتولى الذكاء الاصطناعي المهام الروتينية والأعمال الإدارية. للقيام بذلك، يجب أن يكون الذكاء الاصطناعي قادرًا على: فهم مستويات الأولوية لكل مهمة في سير العمل، وتنفيذ الخطوات اللازمة لإنشاء المهام أو تعديلها، وإعداد سير عمل آلي. تحتوي معظم الأدوات على خطوة أو خطوتين من هذه الخطوات. ومع ذلك، ساعد ClickUp المستخدمين على دمج ما يصل إلى 5+ تطبيقات باستخدام منصتنا! جرب الجدولة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، حيث يمكن تخصيص المهام والاجتماعات بسهولة إلى فترات زمنية متاحة في تقويمك بناءً على مستويات الأولوية. يمكنك أيضًا إعداد قواعد أتمتة مخصصة عبر ClickUp Brain للتعامل مع المهام الروتينية. قل وداعًا للأعمال المزدحمة!

📖 اقرأ أيضًا: أفضل أدوات الذكاء الاصطناعي لإدارة المخزون

12. نموذج نموذج جرد معرض الفنون من Template. Net

عبر Template. Net

يحافظ نموذج جرد معرض الفنون هذا من Template. Net على بساطة الأمور. فهو يجعل إدارة العديد من الأعمال الفنية عبر الفنانين والمعارض وقنوات البيع أمرًا سهلاً.

🌼 لماذا ستحب هذا النموذج

املأ الحقول المنظمة لعنوان العمل الفني واسم الفنان والوسيلة المستخدمة والسعر وملاحظات المعرض

تتبع الأعمال الفنية المادية والرقمية جنبًا إلى جنب مع حالة العرض أو تفاصيل الشحن

شاركها بسهولة مع الفنانين أو العملاء أو المقيمين باستخدام التصميم الاحترافي

📌 مثالي لـ: أصحاب المعارض الفنية أو مديروها أو أمناء المتاحف الذين يحتاجون إلى طريقة موثوقة ومنظمة لتسجيل الأعمال الفنية وتفاصيل المعرض.

13. قالب جداول جرد الأعمال الفنية من Superjoin

عبر Superjoin

إذا كنت تبحث عن واجهة حديثة وسهلة الاستخدام، جرب قالب جرد الأعمال الفنية في جدول بيانات من Superjoin.

🌼 لماذا ستحب هذا النموذج

تعاون في الوقت الفعلي وادخل إلى السجلات من أي مكان باستخدام Google Sheets والتخزين السحابي

استخدم القوائم المنسدلة لتصفية البيانات وفرزها والعثور عليها بسرعة وتنظيمها

قم بتخصيص التصميم البسيط والأنيق ليتناسب مع أسلوبك في حفظ السجلات

📌 مثالي لـ: مديري المعارض أو ممثلي الفنانين الذين يتتبعون الأعمال الفنية.

💡 نصيحة احترافية: استخدم صفوفًا مرمزة بالألوان لتتبع حالة قطعك الفنية — مثل "في الاستوديو" أو "مُعارة" أو "مباعة" أو "تحتاج إلى تأطير" — للحصول على وضوح بصري سريع.

14. قالب جرد الأعمال الفنية من Scribd

عبر Scribd

يساعدك نموذج جرد الأعمال الفنية القابل للتنزيل من Scribd على الاحتفاظ بتفاصيل جرد الأعمال الفنية في تنسيق منظم وقابل للطباعة.

🌼 لماذا ستحب هذا النموذج

سجل التفاصيل في حقول بسيطة مثل عنوان العمل الفني والفنان والحجم والوسيلة والسعر والملاحظات

استخدم القالب الواضح وسهل المسح الضوئي للرجوع إليه بسرعة أو طباعته أو عرضه أثناء المبيعات أو العروض أو التقييمات

نظم مجموعاتك المادية والرقمية، وأنشئ نسخة احتياطية موثوقة عند الحاجة

📌 مثالي لـ: الفنانين أو المعارض الفنية أو الخبراء الذين يرغبون في حل بسيط وقابل للطباعة لتتبع الأعمال الفنية.

تجميع مخزون أعمالك الفنية بطريقة سهلة

لا يجب أن يكون تتبع أعمالك الفنية مزيجًا فوضويًا من جداول البيانات والمفكرات ورسائل البريد الإلكتروني التي يتم إرسالها في اللحظة الأخيرة. كل ما تحتاجه هو نموذج جرد الأعمال الفنية المناسب.

يوفر ClickUp أيضًا تطبيق جرد مثالي للأجهزة المحمولة لتتبع الأعمال الفنية أثناء التنقل!

تخيل أن لديك عملية فهرسة بسيطة تساعدك على تنظيم مشاريعك ومعارضك. ما يتبقى لك هو المزيد من الوقت للتركيز على العمل الإبداعي.

قد تكون بصدد إدارة مجموعة متنامية، أو التحضير لمعرض، أو ببساطة محاولة تنظيم لوازمك الفنية — فهناك قوالب تناسب كل احتياجاتك.

نوصيك بالبدء بخطوات صغيرة. اختر نموذجًا واحدًا يتناسب مع سير عملك الحالي وابدأ من هناك.

المفتاح هو العثور على نظام يناسبك والالتزام به. ستشكرك نفسك في المستقبل (وكذلك جهات الاتصال في معرضك). اشترك في ClickUp اليوم!