أفضل 10 أدوات للذكاء الاصطناعي لإدارة المخزون

_"مرحبًا، Siri، هل يمكنك إدارة مخزوني من أجلي؟

قد يبدو استخدام مساعدي الذكاء الاصطناعي اليومي لإدارة مخزون شركتك اليوم وكأنه خيال علمي. ومع ذلك، فقد تقدمت التكنولوجيا بالفعل بما يكفي لتحسين إدارة المخزون باستخدام أدوات مدعومة بالذكاء الاصطناعي.

مع تحسين أدوات تحسين المخزون والمزيد من البيانات، والمزيد من المعلومات المحدثة، يمكن للشركات توقع حالات النقص في المخزون وحالات المخزون الزائد.

في الواقع، ساعد تنفيذ الذكاء الاصطناعي بنجاح في عمليات إدارة المخزون الشركات على تحسين التكاليف اللوجستية بنسبة 15% ومستويات المخزون والخدمة بنسبة 35% و65% على التوالي.

لذا، إذا لم يكن بإمكانك الاعتماد على مساعد الهاتف بالذكاء الاصطناعي ، كيف تختار أفضل أداة لإدارة مخزونك؟ الأمر بسيط - تحقق من هذا الدليل الذي يضم 10 أدوات ذكاء اصطناعي قوية لجميع احتياجات إدارة المخزون لديك.

جرّب ClickUp لإدارة المخزون المدعوم بالذكاء الاصطناعي

## ⏰ ملخص 60 ثانية

إذا كنت تتطلع إلى تسريع إدارة مخزونك حتى تتمكن من الاستمرار في تلبية توقعات العملاء، فإن هذه الأدوات العشر ستدعمك:

ClickUp: الأفضل لإدارة المخزون التعاونية المدعومة بالذكاء الاصطناعي Freshworks: الأفضل لحلول المخزون التي تركز على العملاء برنامج Llamasoft Supply Chain Guru X: الأفضل لتحليلات سلسلة التوريد المتقدمة سلسلة توريد IBM: الأفضل لحلول سلسلة التوريد على مستوى المؤسسات المشروع44: الأفضل للرؤية في الوقت الحقيقي في الخدمات اللوجستية وسلسلة التوريد فوركايتس: الأفضل لرؤية سلسلة التوريد كيناكسيس مايسترو: الأفضل لتنسيق سلسلة التوريد من البداية إلى النهاية الذكاء الاصطناعي للمخزون في Peak's Inventory's AI: أفضل برنامج لتحسين تخطيط المخزون الديناميكي بالذكاء الاصطناعي ## ما الذي يجب أن تبحث عنه في أدوات الذكاء الاصطناعي لإدارة المخزون؟

عند تقييم أدوات الذكاء الاصطناعي لإدارة المخزون، من الضروري التركيز على الميزات والقدرات التي تتناسب مع احتياجات عملك.

فيما يلي الجوانب الرئيسية التي يجب مراعاتها:

إمكانيات التنبؤ بالطلب: ابحث عن أدوات الذكاء الاصطناعي التي يمكنها تحليل بيانات المبيعات التاريخية واتجاهات السوق والموسمية للتنبؤ بالطلب المستقبلي بدقة

ابحث عن أدوات الذكاء الاصطناعي التي يمكنها تحليل بيانات المبيعات التاريخية واتجاهات السوق والموسمية للتنبؤ بالطلب المستقبلي بدقة تحسين المخزون: الحصول على رؤى حول مستويات المخزون، مما يضمن حصولك على المنتجات المناسبة بالكميات المناسبة

الحصول على رؤى حول مستويات المخزون، مما يضمن حصولك على المنتجات المناسبة بالكميات المناسبة التكامل مع الأنظمة الحالية: تأكد من أن الأداة تتكامل بسلاسة مع نظام تخطيط موارد المؤسسات ونقاط البيع الحالية, البرامج اللوجستية وأنظمة إدارة المستودعات

تأكد من أن الأداة تتكامل بسلاسة مع نظام تخطيط موارد المؤسسات ونقاط البيع الحالية, البرامج اللوجستية وأنظمة إدارة المستودعات ميزات الأتمتة: ابحث عن الأدوات التي تعمل على أتمتة مهام المخزون الروتينية، مثل إنشاء الطلبات، وتجديد المخزون، وتنبيهات الإشعارات عند انخفاض مستويات المخزون

ابحث عن الأدوات التي تعمل على أتمتة مهام المخزون الروتينية، مثل إنشاء الطلبات، وتجديد المخزون، وتنبيهات الإشعارات عند انخفاض مستويات المخزون قابلية التوسع والتخصيص: اختر الأدوات التي يمكن أن تنمو مع عملك وتتكيف مع المتطلبات الفريدة مع ميزات مثل قوالب المخزون دعم الإدارة متعددة المواقع: اختر أداة تدمج تتبع المخزون وإدارته في جميع مواقعك

اختر الأدوات التي يمكن أن تنمو مع عملك وتتكيف مع المتطلبات الفريدة مع ميزات مثل قوالب المخزون رؤى مدعومة بالذكاء الاصطناعي: ابحث عن رؤى حول سلوك العملاء وأداء الموردين وفرص توفير التكاليف من خلال تحليل البيانات المستند إلى الذكاء الاصطناعي

سواء كنت صاحب شركة صغيرة أو رئيس شركة كبيرة، يمكنك الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين الكفاءة والدقة ورضا العملاء في عمليات المخزون لديك. كل ما تحتاجه هو الحل المناسب. دعنا نستكشفها معاً.

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## أفضل 10 أدوات ذكاء اصطناعي لإدارة المخزون

هل أنت جاهز للعثور على نظام دعم الذكاء الاصطناعي الذي سيجعل إدارة المخزون أمراً سهلاً بالنسبة لك؟ دعنا نبدأ!

1. ClickUp (الأفضل لإدارة المخزون التعاونية المدعومة بالذكاء الاصطناعي)

قم بتخزين جميع تفاصيل مخزونك في مكان واحد باستخدام برنامج ClickUp's Inventory

إذا كنت تبحث عن أداة قوية تعمل بالذكاء الاصطناعي لتحسين تخطيط المخزون والإدارة, انقر فوق قد يكون الحل المناسب لك.

إنه مصمم لمساعدة الشركات من جميع الأحجام - من الشركات الناشئة الصغيرة إلى الشركات الكبيرة - في جميع احتياجاتها، من إدارة مخزون تكنولوجيا المعلومات لتخزين السلع الاستهلاكية

بفضل ClickUp، يمكنك تتبع مستويات المخزون وإدارة تواريخ الطلبات القادمة وغير ذلك، كل ذلك من خلال منصة واحدة.

لا مزيد من الاعتماد على جداول البيانات أو الأدوات المبعثرة - يساعدك ClickUp على تحسين عمليات المخزون وفريق العمل في مكان واحد. يمكنك أتمتة العمليات وتعيين التذكيرات وحتى جدولة الطلبات عندما يصل مخزونك إلى حد معين.

وهذا يعني قضاء وقت أقل في إدارة المهام اليدوية والمزيد من التركيز على تنمية أعمالك.

🚀 ClickUp Brain

تعاون مع ClickUp Brain لتبسيط إدارة المخزون لديك

إحدى الميزات البارزة في ClickUp هي مساعد الذكاء الاصطناعي, ClickUp Brain . تعمل هذه الأداة على تعزيز الإنتاجية والتواصل من خلال تحليل سير العمل لتحديد مجالات التحسين.

يمكن ل ClickUp Brain أيضًا تحديد الاتجاهات والأنماط والقيم المتطرفة، مما يوفر رؤى توجه قرارات أكثر ذكاءً. يتيح لك ذلك التصرف بسرعة ومعالجة المشكلات وتحسين العمليات لتحقيق أقصى قدر من الكفاءة.

جرب ClickUp Brain مجانًا

🚀 ClickUp Automations

مع أتمتة ClickUp يمكنك إعداد قواعد بناءً على مشغلات محددة.

على سبيل المثال، عندما يتم تقديم طلب في متجر للتجارة الإلكترونية، يمكن للأتمتة تعيينه إلى عضو الفريق الأقل انشغالاً. يمكنك بعد ذلك إنشاء مهام فرعية مثل الانتقاء والتعبئة والشحن مع تحديث العملاء تلقائيًا بحالة الطلب. وهذا يقلل من الأخطاء ويوفر الوقت ويعزز الكفاءة الكلية.

اختر من بين أكثر من 100 خيار لأتمتة ClickUp، أو أنشئ خيارًا مخصصًا مع مطالبات لغوية بسيطة باستخدام ClickUp Brain

توفر المنصة تحديثات في الوقت الفعلي للمهام المؤتمتة، مما يمنحك رؤية كاملة لعملياتك.

🚀 ClickUp AI Project Manager

يقوم مدير مشروع الذكاء الاصطناعي AI Project Manager™ (المدعوم من Brain) تلقائيًا بإنشاء تقارير موجزة وتحديثات منتظمة عن حالة المشروع. يسلط الضوء على العوائق المحتملة، مما يضمن مديري العمليات البقاء على علم بتقدم المشروع.

احصل على تحديثات وتقارير حالة سريعة ودقيقة يتم إنشاؤها بالذكاء الاصطناعي للمهام والمستندات وأعضاء الفريق باستخدام ClickUp Brain's AI Project Manager™

من خلال تحليل البيانات التاريخية، يوصي ClickUp Brain ومدير مشروع الذكاء الاصطناعي بأفضل تخصيص للموارد. يساعد ذلك على تعيين المهام المناسبة للأشخاص المناسبين، مما يقلل من الهدر ويمنع التحميل الزائد.

🚀 لوحات تحكم ClickUp Dashboards

بالإضافة إلى ذلك لوحات معلومات ClickUp تقدم عرضًا بزاوية 360 درجة لبيانات منتجك. قم بتخصيص الواجهة لتناسب احتياجاتك مع خيارات للحالات والجداول والتقارير التفصيلية.

باستخدام أدوات لوحة التحكم، يمكن الوصول بسهولة إلى البيانات الحيوية، مثل الوقت المتتبع والمخططات البيانية لإدارة المخزون بفعالية.

اعرض منتجاتك ومستويات المخزون والمخزون في الوقت الفعلي باستخدام لوحات معلومات ClickUp Dashboards

إذا كنت بحاجة إلى مراقبة حركة مخزونك وتوافره، فإن قوالب ClickUp المُصممة مسبقًا تجعل المهمة أسهل.

🚀 قالب إدارة المخزون في ClickUp

إن قالب إدارة المخزون ClickUp ، على سبيل المثال، يبسط التعامل مع المخزونات الصغيرة والكبيرة على حد سواء. فهو يتيح لك تتبع مستويات المخزون، ومراقبة تغييرات المخزون، وتنظيم تفاصيل المنتج بطريقة سهلة الإدارة.

قالب إدارة المخزون ClickUp

باستخدام هذا القالب، يمكنك:

الاحتفاظ بعلامات تبويب على مستويات المخزون والتوافر والتقلبات في التكاليف

تنظيم تفاصيل المنتج مثل الأسعار والصور في مكان واحد

تحديد اتجاهات المخزون لمساعدتك على اتخاذ قرارات ذكية لإعادة التخزين

🚀 انقر فوق عرض الجدول

يتيح لك ClickUp أيضًا عرض بياناتك بالطريقة التي تناسبك. إن عرض جدول ClickUp يوفر تخطيطًا مألوفًا لجدول البيانات، بحيث يمكنك بسهولة عرض البيانات في صفوف وأعمدة. إنه ممتاز لتتبع تقدم المهام ومرفقات الملفات والتقييمات.

استخدم ClickUp Table View لإدارة مخزون تكنولوجيا المعلومات لديك، وتعيين تبعيات المهام، وأتمتة المهام اليدوية

يمكنك أيضًا ربط المهام لأتمتة الطلبات أو التذكيرات أو التحديثات. بالإضافة إلى ذلك، يتيح لك ClickUp فرز بياناتك وتصفيتها وتجميعها كيفما تشاء، مما يمنحك تحكمًا كاملاً في كيفية تنظيم كل شيء.

ClickUp أفضل الميزات

إدارة إعادة تخزين المنتجات وعمليات التسليم باستخدام عرض تقويم ClickUp تتبع جداول الطلبات والمهام في الوقت الفعلي من خلال الجداول الزمنية التعاونية وتقويمات الموارد

تعيين تذكيرات إعادة التخزين باستخدام انقر فوق المهام المتكررة التكامل مع منصات التجارة الإلكترونية لمزامنة بيانات المخزون بدقة

استخدم أدوات التخطيط العملية، مثل قوالب قوائم البائعين الجاهزة وقوائم البائعين، لتتبع المبيعات وإدارة السعة

قيود ClickUp

قد يواجه المستخدمون الجدد منحنى تعليمي بسبب خيارات التخصيص العالية

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود : 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم شركة : 12 دولارًا/شهرًا لكل مستخدم

: 12 دولارًا/شهرًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

اتصل لمعرفة الأسعار ClickUp Brain: أضف إلى أي خطة مدفوعة مقابل 7 دولارات لكل عضو شهريًا

ClickUp التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 9,900 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 9,900 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 4,300 تقييم)

💡 نصيحة احترافية: حوّل أفكار فريقك إلى خطط عمل واضحة مع ClickUp Whiteboards . تتيح لك التعاون في الوقت الحقيقي، وتصور المهام، وتعيين المسؤوليات بسهولة، مما يجعل من السهل تتبع التقدم المحرز والحفاظ على التوافق.

2. Zoho Inventory (الأفضل للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم)

عبر مخزون زوهو يقدم Zoho مجموعة برامج شاملة مع أدوات مختلفة، بما في ذلك Zoho CRM، ونظام مكتب المساعدة، و Zoho Inventory مصمم لإدارة وظائف الأعمال المختلفة.

وباعتباره تطبيق المخزون ، يعد Zoho Inventory مثاليًا للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم. فهو يوفر أدوات لتتبع المخزون وإدارة الطلبات والإشراف على المستودعات.

يتكامل مع منصات التجارة الإلكترونية الشائعة مثل Shopify وAmazon وEtsy وEtsy وEBay وZohoCommerce. وعلى الرغم من محدودية خيارات التكامل، يظل Zoho حلاً ميسور التكلفة مقارنةً بغيره من الحلول الأخرى أنظمة إدارة المخزون للتجارة الإلكترونية .

Zoho Inventory أفضل الميزات

إدارة المخزون بكفاءة باستخدام الرمز الشريطي وتقنية تحديد الهوية بترددات الراديو (RFID)

ضمان تناوب البضائع القابلة للتلف في الوقت المناسب للحفاظ على جودة المنتج

الحصول على أسعار الشحن في الوقت الفعلي من شركات النقل العالمية الكبرى

قيود مخزون Zoho Inventory

هيكل تسعير معقد ومكلف مقارنة بغيره بدائل زوهو خاصةً مع نمو أعمالك

تسعير زوهو للمخزون

مجاني (50 طلبًا ومستخدم واحد فقط)

(50 طلبًا ومستخدم واحد فقط) معتاد : 39 دولارًا/شهريًا لكل مؤسسة (مع 500 طلب شهريًا ومستخدمين اثنين)

: 39 دولارًا/شهريًا لكل مؤسسة (مع 500 طلب شهريًا ومستخدمين اثنين) احترافي : 99 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مؤسسة (مع 3000 طلب شهري ومستخدمين اثنين)

: 99 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مؤسسة (مع 3000 طلب شهري ومستخدمين اثنين) قسط : 159 دولارًا شهريًا لكل مؤسسة (مع 7,500 طلب شهري ومستخدمين اثنين)

: 159 دولارًا شهريًا لكل مؤسسة (مع 7,500 طلب شهري ومستخدمين اثنين) المؤسسة: 299 دولارًا شهريًا لكل مؤسسة (مع 15,000 طلب شهري وسبعة مستخدمين)

تقييمات ومراجعات Zoho Inventory

G2: 4.3/5 (أكثر من 90 تقييمًا)

4.3/5 (أكثر من 90 تقييمًا) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 390+ تقييم)

👀 هل تعلم؟ تستخدم شركات مثل Amazon و Alibaba الذكاء الاصطناعي لإدارة مستودعات تتراوح مساحتها من 10000 إلى 100000 متر مربع! أي ما يعادل عدة ملاعب كرة قدم، تعج بالنشاط وتدعمها أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي.

3. Freshworks (الأفضل لحلول المخزون التي تركز على العملاء)

عبر فريشوركسفريشوركس هي أداة حديثة قائمة على السحابة ومدعومة بالذكاء الاصطناعي مصممة لتحسين إدارة المخزون. وهي توفر موقعًا واحدًا لجميع الأصول، مما يساعد الشركات على اتخاذ قرارات ذكية فيما يتعلق باقتناء الأصول واستخدامها وإدارتها.

يجعل تطبيق الهاتف المحمول الخاص بالأداة إدارة الأصول غير المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات مباشرةً من خلال عرض Freshservice الخاص بها أمراً سهلاً، مما يجعل مخزونك محدّثاً ومنظماً.

أفضل ميزات أداة Freshworks Freshworks

تبسيط إجراءات المخزون مع إدارة العقود, عمليات الشراء والتجديد بنقرة واحدة

أتمتة إدارة البنية التحتية باستخدام خدمة Freshservice، مما يوفر مصدرًا واحدًا للحقيقة للأصول

اكتشاف الأجهزة والبرمجيات والأصول غير المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات والخدمات السحابية مع حلول متكاملة

استخدم تطبيق فريش سيرفيس للأجهزة المحمولة لمسح وإدارة الأصول غير القابلة للإرسال أثناء التنقل بسهولة

قيود فريشوركس

قد يحتاج المستخدمون الجدد إلى وقت لتعلم البرنامج بسبب تعقيده

قد تمثل عمليات تكامل البيانات والنظام تحديات قد تتسبب في حدوث مشكلات

تسعير #### تسعير فريشوركس

البداية: 19 دولاراً شهرياً لكل مستخدم

19 دولاراً شهرياً لكل مستخدم النمو: 49 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

49 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المحترف: 95 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

95 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: 119 دولاراً شهرياً لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Freshworks

G2: 4.5/5 (أكثر من 7,700 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 7,700 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 590 تقييم)

🧠 حقيقة ممتعة: بالنسبة لقطاع الأدوية، يمكن للذكاء الاصطناعي تتبع درجات حرارة المخزون أثناء النقل لضمان بقاء الأدوية فعالة، مما يمنع خسائر بالملايين سنويًا.

4. Llamasoft Supply Chain Guru X (الأفضل لتحليلات سلسلة التوريد المتقدمة)

عبر معلم سلسلة التوريد Llamasoft Supply Chain Guru X إذا كنت تشحن بضائع بكميات كبيرة، فأنت بحاجة إلى التحليلات المتقدمة التي توفرها معلم سلسلة التوريد Llamasoft Supply Chain Guru X . تساعدك هذه المنصة على تحسين سلسلة التوريد الخاصة بك وتحليلها ومحاكاتها.

من خلال الجمع بين الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا التوأم الرقمي، فهي تمكّنك من استكشاف تخطيط السيناريوهات وتحسين سلسلة التوريد بدقة. يؤدي ذلك إلى تحسين إدارة التكاليف وتحسين الخدمة وتعزيز الاستدامة وتخفيف المخاطر بفعالية.

تُسهِّل المنصة تحليل بيانات التكلفة إلى الخدمة، وتحسين الخدمات اللوجستية، وتحسين النقل. كما أنها تساعد أيضاً في إدارة المخزون بشكل أكثر ذكاءً، مما يجعل سلسلة التوريد الخاصة بك أكثر مرونة وكفاءة.

Llamasoft Supply Chain Guru X أفضل الميزات

تحليل أنماط الإنفاق باستخدام الرؤى القائمة على الذكاء الاصطناعي والتحليلات التنبؤية لاتخاذ قرارات أكثر ذكاءً

الوصول إلى الرؤى المالية والتدفق النقدي في الوقت الفعلي من خلال لوحات معلومات سهلة الاستخدام وقابلة للتخصيص

أتمتة اكتشاف مخاطر الطرف الثالث ومراقبة صحة الموردين لحماية سلسلة التوريد الخاصة بك

تحسين النقل والخدمات اللوجستية وإدارة المخزون لتعزيز الكفاءة وتقليل التكاليف

قيود معلم سلسلة التوريد Llamasoft Supply Chain Guru

الدعم المحدود للكتالوجات وفواتير cXML، مما يتطلب المزيد من الشفافية في عروض الموردين

يجد بعض المستخدمين صعوبة في التطبيق بسبب منحنى التعلم الحاد، خاصةً بالنسبة للمبتدئين

أسعار تطبيق Llamasoft Supply Chain Guru

التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات Llamasoft Supply Chain Guru

G2: لا توجد تقييمات متاحة

لا توجد تقييمات متاحة Capterra: لا توجد تقييمات متاحة

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5. سلسلة توريد IBM (الأفضل لحلول سلسلة التوريد على مستوى المؤسسات)

عبر سلسلة توريد IBMسلسلة توريد IBM يوحد جميع فرق المبيعات والتسويق وسلسلة التوريد لديك على منصة واحدة موحدة. فهو يعمل على مواءمة الخدمات اللوجستية وتخطيط المخزون لمساعدتك على فهم ما يدفع التكاليف والإيرادات.

يسمح لك الذكاء الاصطناعي والتحليلات المتقدمة بالتنبؤ بالطلب بدقة مذهلة. يتيح لك ذلك زيادة الربحية إلى أقصى حد والحفاظ على سير العمليات بسلاسة. تقدم المنصة رؤية شاملة لعمليات التخطيط الخاصة بك، مما يتيح لك تتبع المخزون والطلب في الوقت الفعلي.

أفضل ميزات سلسلة التوريد من IBM

إنشاء الخطط وتعديلها وتتبعها في الوقت الفعلي للحصول على رؤية شاملة لسلسلة التوريد الخاصة بك

أتمتة تخطيط المبيعات والعمليات لتوفير الوقت وتحسين كفاءة عملية إدارة المخزون

الاستفادة من الذكاء الاصطناعي لتحليل الاتجاهات والأنماط والبيانات الخارجية للتنبؤ الدقيق بالطلب

استخدام التحليلات الإحصائية والتنبؤية لتعزيز دقة التنبؤ وإدارة المخزون

قيود سلسلة التوريد الخاصة بشركة IBM

يتطلب بعض التدريب حتى يتمكن واتسون من تقديم استجابات دقيقة

تسعير سلسلة التوريد من IBM

التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات سلسلة توريد آي بي إم IBM Supply Chain

G2: 4.4/5 (أكثر من 170 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 170 تقييم) Capterra: لا توجد تقييمات متوفرة

👀 هل تعلم؟ يساعد الذكاء الاصطناعي تجار التجزئة العالميين على ضبط المخزون بناءً على العادات المحلية والاتجاهات الاحتفالية. على سبيل المثال، خلال السنة الصينية الجديدة، تستخدم الشركات الذكاء الاصطناعي لتخزين الملابس الحمراء - رمز الحظ والازدهار في الثقافة الصينية.

6. مشروع 44 (الأفضل للرؤية في الوقت الحقيقي في الخدمات اللوجستية وسلسلة التوريد)

عبر المشروع44 واحدة من أكثر منصات الرؤية الشاملة موثوقية لسلاسل التوريد, المشروع44 تتعامل مع أكثر من مليار شحنة فريدة من نوعها كل عام، مما يجعلها رائدة عالمياً في مجال تكنولوجيا الخدمات اللوجستية.

يمكنك إدارة مخزونك أثناء النقل، وتحسين سلسلة التوريد بأكملها. يساعد Project44 في تعزيز تجربة العملاء من خلال تحسين العمليات على كل المستويات، بدءاً من التخطيط قبل النقل إلى التسليم في الميل الأخير.

ومن خلال التتبع في الوقت الفعلي، يمكنك تجنب المخاطر مثل نفاد المخزون أو التأخير في التصنيع مع تحرير رأس المال العامل.

أفضل ميزات Project44

ربط جميع أطراف سلسلة التوريد وإزالة الاحتكاك الناجم عن البيانات المنعزلة

استفد من الرؤى المدعومة بالذكاء الاصطناعي وأتمتة سير العمل لتحسين إدارة المخزون والمرافق

الحصول على رؤية كاملة للمخزون من المصدر إلى عتبة العميل في الوقت الفعلي

قيود المشروع 44

يحتوي على منحنى تعليمي للمستخدمين الجدد

تسعير مشروع 44

التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات المشروع 44

G2: 4.7/5 (أكثر من 630 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 630 تقييم) Capterra: لا توجد تقييمات متاحة

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7. فوركايتس (الأفضل لرؤية سلسلة التوريد)

عبر فوركايتسفوركايتس هي منصة رائدة في مجال رؤية سلسلة التوريد تمتد إلى ما هو أبعد من النقل. فباستخدامها، يمكنك تحسين جدولة المواعيد والتوظيف والتخطيط من خلال تحسين الرؤية.

تتيح لك المنصة استخدام بيانات أداء أفضل للتفاوض على العقود، وتغيير المسارات، وتسريع العمليات مع تقليل مخزون الأمان، وتعزيز OTIF (في الوقت المحدد في كامل)، وتحسين المخزون.

تساعدك FourKites على تقليل عمليات التسليم المتأخرة ورسوم الاحتجاز وجهود التتبع والتعقب اليدوية من خلال حلولها الشاملة المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

أفضل ميزات FourKites

استخدام التعلُّم الآلي لتعزيز رقمنة سلسلة التوريد وتحسين الكفاءة

تتبع المخزون ومراقبته من المصدر إلى الوجهة بكل سهولة

مساعدة العملاء على تحقيق عائد استثمار أفضل من خلال تحسين أوقات التسليم والإنتاجية

تعزيز مرونة سلسلة التوريد، ورضا العملاء، والاستدامة

قيود FourKites

محدودة من حيث الكتل الملونة وأنماط الواجهة البديلة

تسعير #### فوركايتس

التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات فوركايتس

G2: 4.5/5 (أكثر من 260 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 260 تقييم) Capterra: لا توجد تقييمات متاحة

8. كيناكسيس مايسترو (الأفضل لتنسيق سلسلة التوريد من البداية إلى النهاية)

عبر كيناكسيس مايسترو هل تبحث عن منصة متكاملة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتشغيل سلاسل التوريد من الجيل التالي؟ لا تبحث أكثر من كيناكسيس مايسترو . تم تصميمه للشركات التي تريد عمليات مرنة وفعالة في بيئة دائمة التغير.

تساعدك إمكانات الذكاء الاصطناعي في Maestro على تحسين تصميم الشبكة، ومحاكاة سيناريوهات مختلفة، واتخاذ قرارات أكثر ذكاءً وقائمة على البيانات. تسمح هذه الميزات للشركات بالموازنة بين التكلفة والسرعة والاستدامة والمرونة عبر سلاسل التوريد الخاصة بها.

Kinaxis Maestro أفضل الميزات

دفع سلاسل التوريد فائقة المرونة والفعالية مع التنسيق المدعوم بالذكاء الاصطناعي

دمج تصميم شبكة سلاسل التوريد واتخاذ القرارات الذكية لتحقيق الأداء الأمثل

قيود Kinaxis Maestro

في بعض الأحيان، لا يتم إنشاء التقارير تلقائيًا، مما يؤثر على الموثوقية

يتطلب منحنى تعليمي، مما يجعل من الصعب على بعض المستخدمين إطلاق إمكاناته الكاملة

تسعير Kinaxis Maestro

التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات Kinaxis Maestro

G2: لا توجد تقييمات متاحة

لا توجد تقييمات متاحة Capterra: لا توجد تقييمات متاحة

9. تحسين المخزون بالذكاء الاصطناعي C3 (الأفضل لتحسين المخزون المخصص القائم على الذكاء الاصطناعي)

عبر تحسين المخزون بالذكاء الاصطناعي C3تحسين المخزون بالذكاء الاصطناعي C3 يساعد الشركات على خفض مستويات المخزون مع تلبية توقعات خدمة العملاء. فهو يوازن بين تقليل المخزون مع ضمان وجود مخزون كافٍ دائمًا لتلبية الطلب.

يمكنك الحصول على رؤى واضحة وقابلة للتنفيذ في التوصيات القائمة على الذكاء الاصطناعي وتحليل تأثير المخزون. يوفر النموذج درجة ثقة، مما يضمن أن القرارات تستند إلى بيانات موثوقة.

C3 تحسين المخزون بالذكاء الاصطناعي أفضل الميزات

تحسين مستويات المخزون لقطع الغيار والمواد الخام والسلع التامة الصنع مع تلبية مستويات الخدمة

استخدام التعلم الآلي والتحسين المتقدم لتقليل المخزون دون المساس بالتوافر

احصل على توصيات معلمات إعادة الطلب في الوقت الفعلي مدعومة بالذكاء الاصطناعي للقطع والمواد الخام والسلع تامة الصنع

قيود تحسين المخزون بالذكاء الاصطناعي C3 قيود تحسين المخزون

هناك منحنى تعليمي للمستخدمين الجدد

تسعير تحسين المخزون بالذكاء الاصطناعي C3 AI Inventory Optimization

التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات تحسين المخزون بالذكاء الاصطناعي C3 AI Inventory Optimization

G2: لا توجد تقييمات متاحة

لا توجد تقييمات متاحة Capterra: لا توجد تقييمات متاحة

10. برنامج Peak's Inventory AI (أفضل برنامج لتحسين تخطيط المخزون الديناميكي بالذكاء الاصطناعي)

عبر الذكاء الاصطناعي لمخزون الذروة يستفيد برنامج تخطيط المخزون الديناميكي من Peak من الذكاء الاصطناعي لتحسين المخزون والطلبات والمنتجات والمواقع وبيانات المبيعات التاريخية.

بالإضافة إلى ذلك, الذكاء الاصطناعي لمخزون الذروة يأتي مع مكتبة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي المبنية مسبقًا. تغطي هذه التطبيقات مجموعة متنوعة من حالات الاستخدام في صناعات مثل البيع بالتجزئة والتصنيع والسلع الاستهلاكية.

أفضل ميزات الذكاء الاصطناعي للمخزون في #### Peak's Inventory AI

تحسين إدارة المخزون، والتسعير، وتخصيص العملاء

تمكين كل من الفرق الفنية والتجارية من نشر حلول الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع

مساعدة الشركات على تطبيق الذكاء الاصطناعي لتحقيق الأهداف التجارية وتوسيع نطاق استخدامه بمرور الوقت

قيود الذكاء الاصطناعي للمخزون في شركة بيك

لديه قدرة محدودة على التعامل مع الأحداث غير المتوقعة

يتطلب تفسير الخبراء للتوصيات التي يولدها الذكاء الاصطناعي

تسعير الذكاء الاصطناعي لمخزون Peak's Inventory's AI

التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات الذكاء الاصطناعي لمخزون Peak's Inventory's AI

G2: لا توجد تقييمات متاحة

لا توجد تقييمات متاحة Capterra: لا توجد تقييمات متاحة

تحديث إلى ClickUp لتلبية احتياجات إدارة المخزون الخاص بك

يساعدك الذكاء الاصطناعي القوي في برنامج إدارة المخزون على تشغيل الأجهزة الجديدة بأمان وتتبع الأجهزة القديمة وضمان الامتثال لسياسات الأمان من خلال توفير سجل مركزي للأصول. يقوم ClickUp بكل ذلك وأكثر.

يعمل ClickUp على تبسيط إدارة المخزون من خلال قوالب إدارة المخزون المصممة خصيصاً وإمكانيات تعيين المهام. توفر أدوات إعداد التقارير القوية بيانات ثاقبة، بينما يساعد ClickUp Brain المدعوم بالذكاء الاصطناعي على أتمتة المهام المتكررة ويقدم توصيات ذكية.

بالإضافة إلى ذلك، فإن خيارات العرض المتعددة للمنصة - مثل القائمة واللوحة وعروض التقويم - تجعل من السهل تصور مخزونك بطريقة تناسب احتياجاتك. اشترك في ClickUp اليوم وقم بتقييم مخزونك بقوة الذكاء الاصطناعي.