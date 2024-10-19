أفضل 10 برامج لوجستية في عام 2025 (المراجعات والأسعار)

تتباهى الشركات الحديثة دائمًا بالتسليم السريع. ولكن في نهاية المطاف، يستسلم معظمها لأنظمة الإدارة اللوجستية غير المنظمة.

فمع تحول شركات البيع بالتجزئة إلى الإنترنت وقنوات البيع المتطورة باستمرار، أصبح من الصعب على فرق الخدمات اللوجستية إدارة المخزون والطلبات والتسليم في وقت واحد.

يؤدي التخمين عند الطلب إلى مخزون كبير جداً أو قليل جداً، وتحتاج إلى تتبع في الوقت الفعلي وخطط مدعومة بالبيانات لمواكبة السوق التنافسية.

ولكن لا تقلق - أدوات الإدارة اللوجستية موجودة هنا لإنقاذ الموقف.

ما هي هذه الأدوات؟ كيف _تختار الأداة المناسبة لعملياتك التجارية؟

في هذه المقالة، سوف نغطي أفضل الأدوات اللوجستية المتاحة حالياً ونسلط الضوء على الميزات الرئيسية، والقيود، والأسعار، ومراجعات وتقييمات المنتجات حتى تجد الخيار الأفضل الذي يناسبك.

ما هي البرامج اللوجستية؟

تعمل البرمجيات اللوجستية على أتمتة وتبسيط دورة الحياة بأكملها عبر إدارة المخزون وتخطيط النقل وتتبع الطلبات والتحكم في المستودعات.

خاصة تلك المهام الدنيوية التي تستغرق ساعات من وقتك. مثل إدخال البيانات، وإدارة الموردين، وإدارة الأسعار، وغيرها.

الأدوات اللوجستية مبنية على التكنولوجيا الحديثة وتتطلب الحد الأدنى من التدخل البشري. توقع خط إنتاج عالي الدقة مع إدارة لوجستية أسرع وأسرع.

ولكن، مع وجود خيارات لا حصر لها متاحة، كيف تجد برنامج إدارة اللوجستيات المناسب لعملك؟

ما الذي يجب أن تبحث عنه في الأدوات اللوجستية؟

عندما يتعلق الأمر بشراء برمجيات لوجستية للأعمال، لا يوجد برنامج واحد يناسب الجميع.

يمكن أن تتراوح أسعار البرامج من بضع مئات إلى الآلاف. ومع ذلك، إليك بعض الإمكانيات التي يجب أن تبحث عنها في أداتك اللوجستية المثالية:

رؤية سلسلة التوريد: ابحث عن أدوات لوجستية توفر لك رؤية شاملة لعملياتك اللوجستية بأكملها، بدءاً من التعبئة والتغليف وحتى التسليم

ابحث عن أدوات لوجستية توفر لك رؤية شاملة لعملياتك اللوجستية بأكملها، بدءاً من التعبئة والتغليف وحتى التسليم الإدارة في الوقت الفعلي: نقاط إضافية إذا كان البرنامج يحتوي على تتبع في الوقت الفعلي ولوحات تحكم بديهية لمراقبة مؤشرات الأداء الرئيسية للأعمال الهامة تحت سقف واحد

نقاط إضافية إذا كان البرنامج يحتوي على تتبع في الوقت الفعلي ولوحات تحكم بديهية لمراقبة مؤشرات الأداء الرئيسية للأعمال الهامة تحت سقف واحد عمليات التكامل: تأكد من أن البرنامج يتكامل مع إدارة علاقات العملاء الحالية (إدارة علاقات العملاء) ونظام تخطيط موارد المؤسسات (ERP) تخطيط الموارد ) الأنظمة. يتيح التكامل إمكانية المزامنة في الوقت الفعلي بين منصات متعددة، مما يلغي المهام اليدوية أو مهام الإدخال المزدوج

تأكد من أن البرنامج يتكامل مع إدارة علاقات العملاء الحالية (إدارة علاقات العملاء) ونظام تخطيط موارد المؤسسات (ERP) تخطيط الموارد ) الأنظمة. يتيح التكامل إمكانية المزامنة في الوقت الفعلي بين منصات متعددة، مما يلغي المهام اليدوية أو مهام الإدخال المزدوج الامتثال العالمي: يتعامل بسرعة مع التحديات اللوجستية العالمية، بما في ذلك الامتثال للوائح التجارة الدولية والإجراءات الجمركية ومتطلبات التوثيق

يتعامل بسرعة مع التحديات اللوجستية العالمية، بما في ذلك الامتثال للوائح التجارة الدولية والإجراءات الجمركية ومتطلبات التوثيق ملاءمة الأعمال: اعثر على برنامج لوجستي يناسب حجم عملياتك وحجم الشحنات وفئة المنتجات التي تتعامل معها

اعثر على برنامج لوجستي يناسب حجم عملياتك وحجم الشحنات وفئة المنتجات التي تتعامل معها قابلية التوسع: معظم الأدوات اللوجستية قائمة على السحابة وتتكيف بسرعة مع احتياجات العمل المتزايدة. ومع ذلك، تأكد من أن قابلية التوسع لا تكلفك ثروة. ابحث عن البرامج ذات الأسعار الشفافة والميزات القابلة للتطوير بسهولة

وأخيراً، فإن الميزات والوظائف الأساسية لبرامج إدارة اللوجستيات هي الأكثر أهمية. فهي تؤثر بعمق على تجربتك في استخدام البرنامج في سيناريوهات العالم الحقيقي.

إليك قائمة مختارة من أفضل برامج الإدارة اللوجستية 👇

أفضل 10 أدوات للإدارة اللوجستية لاستخدامها في عام 2024

تغطي هذه القائمة ميزات كل أداة، ومراجعات المستخدمين، والقيود، والأسعار.

1. كليك أب

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عزِّز العمليات اللوجستية من خلال تبسيط المهام واستخدام طرق عرض ClickUp القابلة للتكيف لتنظيم جميع أنواع العمل ومراقبتها

ClickUp هو نظام قائم على السحابة إدارة المشاريع وأداة تعاون. بينما تنتشر حالات استخدامها على نطاق واسع، في هذه الحالة، تقوم ClickUp بإدارة المخزون والعمليات اللوجستية بكفاءة للشركات من جميع الأحجام.

يمكن للفرق اللوجستية تخطيط عملياتها ومراقبتها وتنفيذها من مكان موحد. بفضل لوحات معلومات ClickUp البديهية.

يمكنك الاختيار من بين معرض ClickUp للقوالب الخاصة بالأغراض المحددة لإدارة العمليات على جميع الجبهات. ويشمل ذلك قوالب إدارة المخزون ClickUp , قوالب مؤشرات الأداء الرئيسية لمستودع ClickUp WPI و انقر فوق قوالب إدارة المشاريع الرشيقة

على سبيل المثال لا الحصر.

قم بإنشاء خطط اختبار المنتج بسرعة واختصار ساعات العمل اليدوي التي لا نهاية لها باستخدام المطالبات التي تم إنشاؤها باستخدام الذكاء الاصطناعي من ClickUp

بالإضافة إلى ذلك، تم تصميم ميزة الدردشة المدمجة واللوحات البيضاء التفاعلية في ClickUp لتعزيز تعاون الفريق للفرق البعيدة.

قم بتخصيص اللوحات البيضاء بسهولة عن طريق إضافة المستندات والمهام والمزيد

ClickUp أفضل الميزات

إدارة عملك باستخدام أكثر من 10 طرق عرض قابلة للتخصيص من ClickUp

تعاون بفعالية مع التعليقات والدردشة والمشاركة والإشعارات في الوقت الفعلي

تكوين لوحات المعلومات باستخدام مؤشرات الأداء الرئيسية المهمة للأعمال وعناصر واجهة المستخدم المرئية

مزامنة المستند مع مهام سير العمل لتعيينه والتعليق عليه والعمل عليه مع الفريق

يتكامل ClickUp أصلاً مع أكثر من 200 أداة، بما في ذلك Slack وFigma وتطبيقات التخزين السحابي وغيرها

قيود ClickUp

يقول المستخدمون إن تطبيق الهاتف المحمول عملي ولكن يمكن أن يكون أفضل

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود : 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم شركة : 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات : اتصل لمعرفة الأسعار

: اتصل لمعرفة الأسعار ClickUp Brain: متاح على جميع الخطط المدفوعة مقابل 5 دولارات/عضو في الشهر

ClickUp التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (2,000+ تقييم)

4.7/5 (2,000+ تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 2,000 تقييم)

أوراكل يُعد برنامج Oracle لإدارة النقل (OTM) برنامجًا لوجستيًا شاملاً للشركات التي تكافح من أجل إدارة عمليات سلسلة التوريد العالمية.

تتميز المنصة بواجهة بسيطة وسهلة الاستخدام. ومع ذلك، فهي تحتوي على مجموعة قوية من الميزات لإدارة عمليات النقل والعمليات اللوجستية على المستوى العالمي بكفاءة.

تبرز إمكانيات تكوين الحمولة ثلاثية الأبعاد في OTM باعتبارها ميزة USP الخاصة بها. باستخدام هذه الخاصية، يمكنك تفكيك الشحنات بصرياً باستخدام المحاكاة. ومن ثم تصفح الزوايا والمواضع المختلفة للحصول على أفضل تخطيط السعة في مركبات النقل

أفضل الميزات #### OTM

جمع الأسعار وتنسيقها وتحميلها من مزودي الخدمة عبر نظام شامل لإدارة الأسعار

اكتشف أفضل مسار للنقل باستخدام إمكانات التوجيه الشبكي القوية التي توفرها OTM

أتمتة المهام الإدارية، مثل جدولة المواعيد، والاستعلام عن الأسعار، والحجوزات، وغير ذلك الكثير

تصوُّر سيناريوهات السوق المختلفة باستخدام نمذجة الشبكة في الوقت الفعلي

اكتشف الارتفاعات والانخفاضات المستقبلية من خلال إجراء تحليل تنبؤي باستخدام لوحات معلومات سهلة الاستخدام، ومؤشرات الأداء الرئيسية المحددة مسبقاً، والبيانات التاريخية

قيود OTM

يمكن أن يكون التكوين والإعداد الأولي بطيئًا بعض الشيء

يشير بعض المستخدمين إلى أن واجهة المستخدم غير جذابة

تسعير OTM

غير مذكور على الموقع الإلكتروني

تقييمات ومراجعات OTM

G2: لا توجد تقييمات كافية

لا توجد تقييمات كافية Capterra: لا توجد تقييمات كافية

3. ساب عبر

SAP والتنبؤ التنبؤي، والمحاكاة، على كل مستوى من مستويات سلسلة التوريد الخاصة بك.

أفضل ميزات إدارة النقل من SAP

منصة قابلة للتكوين بدرجة كبيرة توفر قابلية التوسع والرؤية على مستوى المؤسسة

عملية مرنة للمناقصات والتصنيف

تقنية لتحسين عمليات دمج الحمولة مع تحسين تحسين المسار وخفض تكاليف الوقود

وجود الذكاء الاصطناعي دائمًا إلى جانبك لتوجيه عملية اتخاذ القرار وأتمتة المهام العادية

قيود إدارة النقل من SAP

منحنى تعلُّم عالٍ للمستخدمين الجدد

يتباطأ التطبيق أثناء معالجة الطلبات الثقيلة

تسعير إدارة النقل من SAP SAP

غير مذكور على الموقع الإلكتروني

تقييمات ومراجعات SAP Transport Management

G2: لا توجد تقييمات كافية

لا توجد تقييمات كافية Capterra: لا توجد تقييمات كافية

4. أكوماتيكا عبر

أكوماتيكا Acumatica هو نظام سحابي لتخطيط موارد المؤسسات يوفر مجموعة كاملة من تطبيقات إدارة الأعمال، بما في ذلك تطبيقات الإدارة اللوجستية، مثل مراقبة المخزون وتتبع الطلبات وإدارة المستودعات و أنظمة إدارة الطلبات.

صُممت هذه التطبيقات لمساعدة الشركات متوسطة الحجم على اكتساب ميزة تنافسية في سوق العمل السريع.

وجدنا الواجهة فعالة وسهلة الاستخدام. يشير براوني إلى نموذج ترخيص المستخدم الشامل من Acumatica، مما يتيح لك عرض أعمالك في أي وقت ومن أي جهاز بسعر واحد.

أفضل ميزات Acumatica

تبسيط عمليات المخزون من خلال إدارة مرنة للأصناف، وإمكانية تتبع الجودة، والتجديد القوي

تحسين عمليات المستودعات من خلال الانتقاء الموجه غير الورقي من الأجهزة المحمولة

إنشاء أوامر المبيعات من عروض الأسعار المعتمدة بنقرة واحدة

تتبُّع حالة الشحن عبر روابط في الوقت الفعلي ومشاركتها مع العملاء باستخدام الرسائل أو الإشعارات داخل التطبيق بسهولة

إدارة الطلبات بشكل استباقي باستخدام أدوات مدمجة لإدارة المرتجعات وتجارب التدقيق وتوحيد الفواتير والمزيد من الأدوات

قيود Acumatica

يجد بعض المستخدمين صعوبة في تخصيص الأداة

أبلغ المراجعون عن وجود أخطاء وصعوبات فنية من حين لآخر

من الصعب توسيع نطاقها دون التعمق في جيوبك

تسعير أكوماتيكا

غير متاح على الموقع الإلكتروني

تقييمات ومراجعات أكوماتيكا #### تقييمات ومراجعات أكوماتيكا

G2: 4.4/5 (840 تقييم)

4.4/5 (840 تقييم) Capterra: 4.3/5 (أكثر من 100 تقييم)

5. NetSuite Cloud ERP /img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/07/featured-netsuite-dashboard.jpg لوحة تحكم نتسويت /%img/ عبر

نتسويت يعمل حل NetSuite Cloud ERP على تبسيط الإدارة اللوجستية لأعمالك - بدءًا من التعامل مع الشؤون المالية إلى تحسين معالجة الطلبات وإدارة المخزون وعمليات المستودعات.

مثل Acumatica، يوفر NetSuite الأدوات المناسبة للفرق اللوجستية من أجل إدارة العمليات بكفاءة

ويحظى البرنامج بثقة أكثر من 37,000 شركة، بما في ذلك كبرى شركات الخدمات اللوجستية والنقل مثل FlexPort وOmniTRAX وFloship، وغيرها الكثير.

أفضل ميزات برنامج NetSuite Cloud ERP

أتمتة المخزون وإدارته وتحسينه عبر مواقع وقنوات مبيعات متعددة من لوحة تحكم واحدة

تبسيط معالجة الطلبات من خلال عمليات سير العمل الآلية - بدءًا من عروض أسعار المبيعات وحتى عمليات تنفيذ الطلبات

ضمان توافق التوريد العالمي مع القطع الموجودة للتداول بالعملات الخاصة بكل منطقة وقواعد الضرائب

التخلص من القيد المزدوج من خلال الربط التلقائي لمعاملات المشتريات مع سجلات البائعين وإيصالات البضائع ومستندات الفوترة

قيود NetSuite السحابية لتخطيط موارد المؤسسات (ERP)

تعمل بنية NetSuite المستندة إلى SQL كعنق زجاجة في إنشاء التقارير وتشغيل استعلامات البحث المتقدمة

التكلفة الإضافية لرسوم الإعداد لمرة واحدة تجعل التسعير الإجمالي أكثر تكلفة

تسعير NetSuite Cloud ERP

يتم تطبيق رسوم ترخيص سنوية بالإضافة إلى رسوم الإعداد. ولكن لم يتم ذكر تفاصيل تسعير واضحة على الموقع الإلكتروني

تقييمات ومراجعات NetSuite Cloud ERP

G2: 4.0/5 (2800+ تقييم)

4.0/5 (2800+ تقييم) Capterra: 4.1/5 (أكثر من 1400 تقييم)

6. زوهو إنفانتوري

عبر زوهو Zoho Inventory هو برنامج سهل الاستخدام لإدارة المخزون والمخزون مصمم للشركات في العصر الحديث.

إذا كان نشاطك التجاري يعتمد على قنوات البيع المختلفة (عبر الإنترنت بشكل أساسي)، فأنت بحاجة إلى برنامج لوجستي للتعامل مع خطوط الإنتاج وطفرات المبيعات وممارسة التحكم عبر المستودعات المنتشرة بحكمة.

يقوم Zoho Inventory بكل ذلك.

Zoho Inventory أفضل الميزات

واجهة سهلة الاستخدام وسهولة التنقل والعمل مع الحل البرمجي

تتبع العناصر بناءً على الدفعات والأرقام التسلسلية عبر قنوات بيع متعددة

إعادة الطلب التلقائي مع البائعين والأسعار المحددة مسبقًا يمنع نفاد المخزون

توليد تقارير ثاقبة عن كل طلب مبيعات واتجاهات الشراء

لوحة تحكم بديهية لاستعراض دورات الطلبات - المعلقة والمعبأة والمُسلَّمة تحت غطاء واحد

تتكامل مع أكثر من 40 شركة شحن

قيود مخزون Zoho Inventory

يواجه المستخدمون صعوبة في العثور على موارد التدريب والوثائق الرسمية لاستخدام البرنامج

ليس برنامجاً لوجستياً متكاملاً، فهو يركز بشكل أساسي على إدارة المخزون والمخزون

يفيد المستخدمون أن خدمة العملاء يمكن أن تكون أفضل بكثير

تسعير Zoho Inventory

مجاني للأبد: يقتصر على 50 طلبًا

يقتصر على 50 طلبًا قياسي: 29 دولارًا أمريكيًا/شهريًا

29 دولارًا أمريكيًا/شهريًا الاحترافية: 79 دولارًا شهريًا

79 دولارًا شهريًا الممتازة: 129 دولارًا في الشهر

129 دولارًا في الشهر المؤسسة: 249 دولارًا شهريًا: 249 دولارًا شهريًا

Zoho Inventory التقييمات والمراجعات

G2: 4.3/5 (أكثر من 80 تقييم)

4.3/5 (أكثر من 80 تقييم) Capterra: 4.5/5 (370+ تقييم)

7. سيلز فورس

عبر فريق المبيعات تتكامل Salesforce لمقدمي خدمات النقل والخدمات اللوجستية مع Salesforce CRM لتقديم حلول مخصصة، مثل إدارة جهات الاتصال وأتمتة العمليات وتتبع الشحنات.

تُعد المنصة هي مفتاحك لتحويل العمليات اللوجستية إلى تجربة سلسة تتمحور حول العملاء. وهي تقوم بذلك من خلال سلاسل التوريد المتكاملة ورؤية شاملة لتجربة الشحن بأكملها.

أفضل ميزات إدارة علاقات العملاء في Salesforce CRM

احصل على رؤية شاملة في الوقت الفعلي لسلسلة التوريد الخاصة بك من خلال لوحة تحكم موحدة

رفع مستوى رضا العملاء من خلال التفاعلات والرسائل المخصصة

التكامل مع أنظمة تخطيط موارد المؤسسات، ونظم إدارة TMS، ونظم إدارة WMS، وأنظمة تخزين البيانات الأخرى

احصل على رؤى في الوقت الفعلي لمستويات المخزون وحالة الطلبات ومقاييس النقل

استخدم الذكاء الاصطناعي للتنبؤ باحتياجات الصيانة وتحسين الأصول و استخدام الموارد قيود إدارة علاقات العملاء الخاصة بـ Salesforce CRM

لم نتمكن من العثور على تطبيق جوال

لا توجد نسخة مجانية

تسعير #### Salesforce CRM

المبتدئين: 25 دولارًا/المستخدم

25 دولارًا/المستخدم محترف: 80 دولارًا/مستخدم

تقييمات ومراجعات Salesforce CRM

G2: 4.3/5 (أكثر من 18,300 تقييم)

4.3/5 (أكثر من 18,300 تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 18,000 تقييم)

برايت بيرل Brightpearl هو نظام رائد لإدارة عمليات البيع بالتجزئة. يعتني النظام بتخطيط المخزون وإدارته، والشحن والتنفيذ، و مشتريات الطلبات .

علاوةً على ذلك، فهو مدمج مع نظام إدارة علاقات العملاء الذي يركز على البيع بالتجزئة لمساعدتك في بناء علاقات أفضل مع العملاء.

وبفضل واجهة سهلة الاستخدام وواجهة مستخدم جذابة، تحظى المنصة بشعبية كبيرة بين أكثر من 5000 علامة تجارية وشركة لوجستية.

Brightpearl أفضل الميزات

توصيات دقيقة لشراء المخزون بناءً على اتجاهات المبيعات وأنماط طلب العملاء المستقبلية

إدارة المخزون متعدد القنوات وإدارة الطلبات مع تحديثات في الوقت الفعلي

لوحة تحكم بديهية لعرض جميع المقاييس الرئيسية، مثل المبيعات، وتوافر المخزون، وتكلفة الشراء الشاملة، والقيمة المضافة للعملاء، والمزيد

نظام CRM مدمج لإدارة علاقات العملاء بالتجزئة يقوم تلقائيًا بإنشاء شخصيات العملاء - بما في ذلك تفاصيل الاتصال بهم وسجل الطلبات والتفاعلات السابقة

أنظمة نقاط البيع المدمجة بالكامل مع برامج الولاء

قيود Brightpearl

وجد بعض المستخدمين صعوبة في البدء (منحنى تعليمي حاد)

لا يقدم Brightpearl نسخة تجريبية مجانية

ملاحظات العملاء الشائعة تدور حول نماذج التقارير المحدودة وضعف دعم العملاء

تسعير برايتبيرل

لا توجد تفاصيل على الموقع الإلكتروني

تقييم ومراجعات برايتبيرل #### تقييم ومراجعات برايتبيرل

G2: 4.5/5 (أكثر من 70 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 70 تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 150 تقييم)

9. روز روكيت

عبر روز روكيت هل سمعت من قبل بـ المدافع والورود؟ نعم، فرقة الروك! بينما وجدنا اسم Rose Rocket مشابهًا لاسم الفرقة، إلا أن موقعهم الإلكتروني يعتمد على موضوع البنادق والورود.

Rose Rocket هو برنامج رائد لإدارة النقل شائع بين شركات النقل بالشاحنات وشركات النقل والوسطاء.

بالمقارنة مع نظام إدارة النقل غير المرن في المدرسة القديمة، يوفر Rose Rocket مرونة كاملة لتخصيص البرنامج حسب احتياجات عملك.

روز روكيت أفضل الميزات

إعداد قواعد ومحفزات مخصصة لأتمتة المهام والإشعارات

ميزات وأدوات سهلة الإضافة مع توسع أعمالك، ادفع مقابل ما تستخدمه فقط

تقارير ولوحات معلومات مدمجة لتتبع الربحية

وصول قائم على الأدوار للتحكم في مشاركة المعلومات والبيانات

قنوات اتصال في الوقت الفعلي لتكون متزامناً مع الشركاء السائقين والعملاء والشركاء معاً

تخطيط المسار وتحسينه

لوحات بديهية لتتبع الطلبات الداخلية أو اختيار حمولة الشريك السائق أو تزويد العملاء برؤية كاملة للطلبات

قيود روز روكيت

وجد بعض المستخدمين نقصًا في الميزات المتقدمة

التحديثات في الوقت الحقيقي ليست "في الوقت الحقيقي" حقًا

يجد المستخدمون صعوبة في إنشاء أوامر مقسمة

روز روكيت للتسعير

مجاني للأبد

مدفوع: 125 دولار/شهريًا

125 دولار/شهريًا SMBs: 298 دولارًا أمريكيًا/شهريًا

298 دولارًا أمريكيًا/شهريًا المؤسسات: أسعار مخصصة

Rose Rocket التقييمات والمراجعات

G2: تقييمات غير كافية

تقييمات غير كافية Capterra: تقييمات غير كافية

حوض السمك Fishbowl هو برنامج إدارة لوجستية يساعد الشركات على إدارة المخزون والتخزين وعمليات الإنتاج في لقطة واحدة.

تم تصميم البرنامج للشركات الصغيرة والمتوسطة، وهو متاح في رأسين: على السحابة باسم Fishbowl Drive وفي أماكن العمل باسم Fishbowl Advanced.

في كلا النموذجين، تدير المنصة بكفاءة العمليات اللوجستية اليومية للشركات من جميع الأحجام.

أفضل ميزات Fishbowl

إدارة مبسطة للمخزون من خلال الرموز الشريطية القابلة للمسح الضوئي وجرد المخزون آلياً والمزيد من الأدوات

إنشاء تدفقات عمل قابلة للتخصيص لأتمتة و جدولة التصنيع العمليات مسبقًا

إدارة مشتريات فعالة ودقيقة

تقارير آلية وقابلة للتخصيص

يتكامل مع أكثر أدوات الأعمال شيوعًا مثل QuickBooks وSalesforce وShopify وغيرها

قيود حوض السمك

واجه العديد من المستخدمين مراوغات وأخطاء في البرمجة

واجهة المستخدم والتنقل في جميع أنحاء المنصة ليست جذابة

باهظة الثمن بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة

لا توجد وحدة لتتبع الحاويات

لكل وظيفة إضافية للتكامل، تدفع ما يقرب من 500 دولار أمريكي

تسعير حوض السمك

محرك حوض السمك

السكن المستودع: 329 دولارًا أمريكيًا/شهريًا

حوض السمك المتقدم

السكن في المستودعات: 329 دولاراً/شهرياً

329 دولاراً/شهرياً التصنيع: 429 دولاراً/شهرياً

تقييمات ومراجعات حوض السمك

G2: 4.0/5 (210+ تقييمات)

4.0/5 (210+ تقييمات) Capterra: 4.1/5 (أكثر من 820 تقييم)

ابحث عن أفضل البرامج اللوجستية لأعمالك

تعمل البرمجيات اللوجستية على تبسيط أنظمة إدارة سلسلة التوريد غير المنظمة والمعطلة للشركات الحديثة. وبالنسبة للشركات ذات الاحتياجات اللوجستية لسلسلة التوريد العالمية، فإن الفوائد لا حدود لها.

يمكن لنظام اللوجستيات الصحيح أن يصنع عملك أو يدمّره.

مهما كانت الحالة، سواءً كان فريقك اللوجستي مغمورًا بأرقام الطلبات أو يعاني من ازدحام خطوط التسليم، فإن ClickUp يوفر الإدارة المثالية و أدوات الإنتاجية للتفوق على المنافسين

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