أفضل 10 تطبيقات للمخزون يجب أن تجربها في 2025

في اليوم العادي، يقوم مدير العمليات بمراجعة مستويات المخزون في المستودعات وإعادة ترتيب المخزون وتتبع المخزون والتنسيق مع الموردين.

مع وجود الكثير من المهام، من السهل أن تفوتك أشياء مثل انخفاض مستويات المخزون أو العناصر بطيئة الحركة. هذا هو المكان الذي يمكن أن تنقذك فيه تطبيقات المخزون.

تساعد تطبيقات الجرد في تبسيط عمليات الجرد. فهي تتعقب العناصر، وتعطي تذكيرات لتقديم الطلبات، وأتمتة سير العمل لتسهيل مهمة مديري المخزون.

لهذا السبب أخذنا أنا وفريقي الوقت الكافي للبحث في أكثر تطبيقات المخزون فعالية. لقد بحثنا في العديد من أدوات إدارة المخزون وجمعنا قائمة بأفضل عشرة برامج للمخزون في السوق اليوم.

دعنا ندخل في الموضوع.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في تطبيقات إدارة المخزون؟

ومع ذلك، إليك بعض الأشياء الضرورية التي يجب ألا تفوتك عند التسوق لشراء تطبيقات الجرد.

سهولة الاستخدام : اختر الأدوات التي يسهل تنفيذها حتى تتمكن من تقليل وقت التدريب والتكاليف

: اختر الأدوات التي يسهل تنفيذها حتى تتمكن من تقليل وقت التدريب والتكاليف تحديثات في الوقت الفعلي : تحقق مما إذا كانت الأداة تقوم بمزامنة تغييرات المخزون تلقائيًا، مما يتيح لك تتبع المخزون في الوقت الفعلي مع تحديثات على معلومات المنتج والأسعار والتوافر

: تحقق مما إذا كانت الأداة تقوم بمزامنة تغييرات المخزون تلقائيًا، مما يتيح لك تتبع المخزون في الوقت الفعلي مع تحديثات على معلومات المنتج والأسعار والتوافر تنبيهات آلية : اختر الأدوات التي تدعم نقاط إعادة الطلب المخصصة وإخطارات المخزون التلقائية بشأن انخفاض مستويات المخزون وإعادة الطلب وانتهاء صلاحية العناصر

: اختر الأدوات التي تدعم نقاط إعادة الطلب المخصصة وإخطارات المخزون التلقائية بشأن انخفاض مستويات المخزون وإعادة الطلب وانتهاء صلاحية العناصر الاستجابة عبر الهاتف المحمول : اختر أداة توفر تطبيقًا للجوال لتتبع المخزون وإدارته من الأجهزة المحمولة

: اختر أداة توفر تطبيقًا للجوال لتتبع المخزون وإدارته من الأجهزة المحمولة خيارات التخصيص : تحقق مما إذا كانت الأداة توفر ميزات مثل التقارير المخصصة والحقول والحالات وطرق العرض وما إلى ذلك، لضمان إدارة المخزون بكفاءة

: تحقق مما إذا كانت الأداة توفر ميزات مثل التقارير المخصصة والحقول والحالات وطرق العرض وما إلى ذلك، لضمان إدارة المخزون بكفاءة التقارير والتحليلات : احصل على أداة تحلل اتجاهات المخزون وتنشئ تقارير مخصصة لتوفير رؤية ورؤى حول عمليات المخزون

: احصل على أداة تحلل اتجاهات المخزون وتنشئ تقارير مخصصة لتوفير رؤية ورؤى حول عمليات المخزون وظيفة بحث سهلة : تأكد من أنها تحتوي على ميزات للعثور على مهام المخزون أو العناصر التي تحتاجها بسرعة

: تأكد من أنها تحتوي على ميزات للعثور على مهام المخزون أو العناصر التي تحتاجها بسرعة إمكانيات التكامل: اختر تطبيقات المخزون التي تتكامل مع حلول مثل برامج المحاسبة ومنصات التجارة الإلكترونية الشهيرة

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أفضل 10 تطبيقات للمخزون لاستخدامها في عام 2024

يعتمد أفضل تطبيق للمخزون على احتياجات عملك ومجال عملك وحجم فريقك.

دعنا نناقش أفضل عشرة تطبيقات للمخزون لمساعدتك على إتقان التحكم في المخزون والمساعدة في جميع احتياجات تخطيط المخزون.

1. ClickUp (الأفضل لتبسيط وإدارة عمليات المخزون من منصة واحدة)

قالب إدارة المخزون ClickUp

ClickUp هو أداة إدارة المخزون الأكثر ملاءمة التي صادفتها. إنه حل شامل يساعد المستخدمين على تتبع قائمة المخزون الحالية وحالات الطلبات والتكاليف والبائعين وغير ذلك، مما يبسط عمليات الجرد. قالب إدارة المخزون من ClickUp يمنحك رؤية كاملة للمخزون والإيرادات والطلبيات وأوامر الشراء وبيانات المبيعات والمقاييس الأخرى.

يساعد في تنظيم معلومات المنتج مع التسعير في مجلدات المخزون، وإضافة صور متعددة للمنتجات في قاعدة بيانات، وتحليل اتجاهات المخزون لاتخاذ قرارات قائمة على البيانات.

والجزء الأفضل؟ تطبيق ClickUp على الهاتف المحمول الطريقة المثلى لتتبع وإدارة مستويات المخزون أثناء التنقل.

تبسيط العمليات، وتتبع المخزون، وتحسين سير العمل باستخدام ClickUp إدارة المهام

مع إدارة المهام في ClickUp ، يصبح تتبع المهام وعناصر المخزون أمرًا سهلاً. يمكنك ببساطة تتبع عناصر العمل وتصنيف المهام بعلامات مخصصة، والحصول على تحديثات المخزون في الوقت الفعلي. ClickUp Dashboards من ناحية أخرى، تُعد مثالية لمراقبة مستويات المخزون الحالية لمختلف المنتجات أو الفئات بفعالية.

من خلال الاستفادة من إمكانيات هذه الميزة، يمكن للشركات الحصول على نظرة عامة شاملة عن حالة المخزون لديها، وتحديد الاتجاهات، واتخاذ قرارات أفضل.

استمتع بأقصى قدر من الإنتاجية وتأكد من إدارة المخزون بسلاسة مع ClickUp Gantt Charts

هذا ليس كل شيء; مخططات جانت البيانية في ClickUp إجراء الجرد استراتيجية العمليات قوية ومبسطة.

فهي تساعد في تخطيط المهام وجدولتها وتنسيقها، وتتبع معالجة الطلبات وتنفيذها، والتنبؤ بمستويات المخزون، وتتبع مهل الموردين.

إذا كنت ترغب في إنشاء ملخصات لأداء المخزون أو تفاصيل عناصر محددة، استخدم المساعد الشخصي للذكاء الاصطناعي من ClickUp, ClickUp Brain .

أفضل ميزات #### ClickUp أفضل الميزات

إنشاء حقول المهام باستخدام حقول ClickUp المخصصة لإدارة كمية الطلب والتواريخ، والتكلفة لكل وحدة، إلخ.

إضافة انقر فوق حالات المهام المخصصة إلى مهام المخزون مثل "غير متوفر في المخزون" و"في المخزون" و"لم يعد مستخدماً" لتتبع العناصر الحالية

يمكنك الوصول إلى سبع طرق عرض في تكوينات ClickUp المختلفة، مثل الجدول، والقائمة، والجدول الزمني، وتحديثات الطلب، والقيمة، لفهم المخزون بشكل أفضل

إعداد أتمتة ClickUp لتشغيل الإشعارات عندما يصل المخزون إلى عتبات معينة

تعيين تواريخ البدء والاستحقاق لمهام المخزون لإبقائها على المسار الصحيح

البحث عن متوسط أو مجموع أو نطاق الحقول العددية التي تم إنشاؤها في طريقة عرض القائمة لتتبع المقاييس مثل التكلفة الإجمالية وإجمالي الوحدات المطلوبة

الاستفادة من انقر فوق لوحات كانبان لتتبع المراحل المختلفة لعملية إدارة المخزون الخاص بك باستخدام أعمدة مخصصة، مثل "قيد النقل" و"للطلب" و"مباع

قيود كليك أب

مع وجود العديد من الميزات وخيارات التخصيص، قد يواجه المستخدمون الجدد منحنى تعليمي

تسعير ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

7 دولارات شهريًا لكل مستخدم الشركات: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

اتصل لمعرفة الأسعار ClickUp Brain: أضف إلى أي خطة مدفوعة مقابل 7 دولارات لكل مستخدم شهريًا

تقييمات ومراجعات ClickUp التقييمات والمراجعات

G2 : 4.7/5 (أكثر من 9500 تقييم)

: 4.7/5 (أكثر من 9500 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 4,000 تقييم)

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2. كاتانا (الأفضل لإدارة قنوات البيع)

via كاتانا Katana هو برنامج لإدارة المخزون السحابي. يحتوي على منصة بديهية تدير قنوات المبيعات والمخزون المادي وأوامر الشراء وأنظمة المستودعات.

يتكامل Katana بسهولة مع منصات مثل Shopify لتحديد المنتجات غير المتوفرة في المخزون وعكسها في Shopify حتى يتمكن المستخدم من اتخاذ إجراء فوري.

كما أنه يحسن التتبع من خلال ميزات إضافية مثل إمكانية التتبع، وجرد المخزون، وماسح الباركود. تقوم Katana بمزامنة بيانات المخزون والبيانات المحاسبية تلقائيًا، مما يساعدك على فهم الآثار المترتبة على تكلفة إدارة المخزون بشكل أفضل.

أفضل ميزات كاتانا

تتبع تواريخ انتهاء الصلاحية والدفعات والمزيد مع إمكانية التتبع من البداية إلى النهاية

دمج وإدارة المبيعات عبر الإنترنت وغير المتصلة بالإنترنت في لوحة تحكم واحدة

تعيين نقاط إعادة طلب مخصصة لضمان الشراء في الوقت المناسب

قيود كاتانا

محدودية الميزات وخيارات التخصيص

أبلغ المستخدمون أن Katana لا يحتوي على ميزة النسخ الاحتياطي، مما يعني أنه إذا فقدت بيانات المخزون، فلا توجد طريقة لاستعادتها

تسعير كاتانا

البداية: 199 دولارًا في الشهر

199 دولارًا في الشهر المعيار: 399 دولارًا في الشهر

399 دولارًا في الشهر احترافي: 899 دولارًا أمريكيًا في الشهر

تقييمات وتقييمات كاتانا

G2: 4.4/5 (40 تقييمًا)

4.4/5 (40 تقييمًا) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 150 تقييم)

3. أوردورو (الأفضل لإدارة مخزون التجارة الإلكترونية)

via أوردورو التالي في القائمة هو أوردورو برنامج إدارة مخزون التجارة الإلكترونية الذي يأتي مع ميزات دروبشيبينغ.

ميزات إدارة المخزون رائعة في تبسيط إدارة المخزون. فهي تعمل على مزامنة مستويات المخزون تلقائيًا، وتوفر تنبيهات تلقائية بانخفاض العناصر، وتساعدك على تتبع مهل الموردين، وإدارة توجيه الطلبات، وغير ذلك الكثير.

ومع ذلك، من بين جميع الميزات، تبرز بوابة البائعين في Ordoro.

باستخدام هذه الميزة، يحصل البائعون على إمكانية الوصول المباشر إلى طلباتهم، مما يعني أنك لست بحاجة إلى توصيل تحديثات التتبع. هذا يبسط التواصل ويحسن العلاقات مع الموردين.

أفضل ميزات أوردورو

إدارة موردين متعددين مع ميزات الشحن السريع

أتمتة شطب المخزون ووضع علامات على الطلبات لعمليات أسرع

أتمتة الشحن السريع وإعداد التقارير البريدية

قيود أوردورو

تحتوي الخطة المجانية على ميزات محدودة

أبلغ المستخدمون عن أن دعم العملاء يستغرق وقتاً طويلاً للرد

تسعير أوردورو

نسخة تجريبية مجانية لمدة 15 يومًا

متقدم: 349 دولارًا شهريًا

349 دولارًا شهريًا القسط: 499 دولارًا أمريكيًا في الشهر

تقييمات ومراجعات أوردورو

G2: 4.8/5 (13 تقييمًا)

4.8/5 (13 تقييمًا) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 70 تقييمًا)

4. Zoho Inventory (أفضل برنامج لإدارة المخزون لتوسيع نطاق الأعمال)

via مخزون زوهو Zoho Inventory هو تطبيق سهل الاستخدام لإدارة المخزون يتناسب مع أعمالك.

مثل جميع التطبيقات الأخرى، فهو يتتبع الطلبات ويديرها. أهم ما يميزه هو ميزة إعداد التقارير.

فهو يساعدك على إنشاء تقارير مفصلة لتتبع تقلبات المبيعات بصريًا، وبيانات الاحتفاظ بالعملاء، ومدفوعات الموردين، وأوامر الشراء، وتقارير FIFO، وما إلى ذلك، دون أي جهد يدوي.

ومع ذلك، يعمل Zoho Inventory بشكل أفضل مع الأدوات الأخرى في مجموعة Zoho. إذا كنت من مستخدمي Zoho Books، فيمكنك دمجه بسهولة مع Zoho Inventory لمزامنة جميع البيانات والفواتير وفواتير الشراء.

أفضل ميزات Zoho Inventory

إدارة المخزون في مواقع متعددة وتتبُّع عمليات النقل بين المستودعات

استخدم قارئ الباركود المدمج للمسح الضوئي السريع والسهل

الاستفادة من مولد SKU عبر الإنترنت لتسمية العناصر بشكل متسق

قيود مخزون زوهو

يمكن أن تكون خطط التسعير أكثر قابلية للتخصيص لتناسب جميع أحجام الأعمال التجارية

تركز الميزات بشكل أكبر على شركات B2C؛ أما B2B فهي معقدة بعض الشيء في التعامل معها

تسعير زوهو إنفستوري

قياسي: 39 دولارًا شهريًا لكل مؤسسة

39 دولارًا شهريًا لكل مؤسسة احترافي: 99 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مؤسسة

99 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مؤسسة الممتازة: 159 دولارًا شهريًا لكل مؤسسة

159 دولارًا شهريًا لكل مؤسسة المؤسسات: 299 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مؤسسة

تقييمات ومراجعات مخزون زوهو

G2 : 4.4/5 (90 تقييمًا)

: 4.4/5 (90 تقييمًا) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 350 تقييمًا)

5. Upserve (أفضل نظام لإدارة المخزون للمطاعم)

via

Upserve_

تطبيق Upserve Inventory من Lightspeed هو تطبيق للمشتريات والمخزون في المطاعم. يعمل مع أنظمة نقاط البيع في المطاعم لتقليل الهدر وتوفير المال وتسريع العمليات.

يحتوي نظام الجرد الخاص به على ميزة إعداد تقارير واضحة وسهلة الاستخدام إلى جانب نقاط البيع المدمجة. برنامج إدارة المخزون بديهي بحيث يمكنك إعداده بسهولة والعثور على المنتجات والميزات حسب احتياجاتك.

يحتوي Upserve أيضًا على ميزات أخرى، مثل تطبيق الكوبونات، والمصادقة على الطلبات عبر الإنترنت، والتبادل التلقائي لقوائم الطعام.

يتيح للمستخدمين إنشاء أنواع الدفع لتبسيط معالجة الطلبات والدفع.

أفضل ميزات أوبسيرف

تحديث أو تغيير عدد غير محدود من العناصر في القائمة من أي مكان

تتبع المخزون وتقلبات المبيعات من خلال التقارير والتحليلات

الاستفادة من تكامل نقاط البيع لإعداد تقارير الربحية

قيود Upserve

يلاحظ بعض المستخدمين أنه بمجرد انتهاء فترة الإطلاق، يصبح دعم العملاء غير مستجيب

تؤدي مشكلات الاتصال إلى عدم دقة تتبع المخزون. أبلغ أحد المستخدمين عن فقدان المبيعات بسبب نقل بيانات بطاقة الائتمان من وضع عدم الاتصال بالإنترنت إلى الإنترنت

تسعير Upserve

التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات Upserve

G2 : 4.1/5 (أكثر من 80 تقييم)

: 4.1/5 (أكثر من 80 تقييم) Capterra: لا يوجد

6. لايت سبيد (الأفضل لتتبع المخزون في الوقت الفعلي عبر الأسواق عبر الإنترنت)

via لايت سبيد يعمل Lightspeed على تبسيط إدارة المخزون من خلال نقاط البيع المدمجة التي تساعد في إدارة مخزون المتاجر المتعددة. يتيح لك تتبع الطلبات وتعيين نقاط إعادة الطلب لتجنب نفاد المخزون وإجراء تغييرات في الأسعار.

أفضل جزء هو أن تطبيق المخزون يحتوي على كتالوج مدمج للموردين يمكن إضافته إلى نظام نقاط البيع.

يمكنك التصفح والتواصل مع الموردين وإجراء عمليات الشراء ببضع نقرات. يوفر Lightspeed أيضًا ميزات إعداد التقارير الأساسية، مما يجعل من السهل إنشاء تقارير المخزون والمبيعات والشراء.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنني أيضًا دمج حسابات الخصم وحسابات ولاء العملاء بسهولة.

أفضل ميزات Lightspeed

طلب مخزون جديد بسرعة مع أوامر الشراء المدمجة

احصل على عرض فوري لكميات الأصناف مع البحث عن المخزون

مزامنة البيانات المحاسبية تلقائيًا مع نظام محاسبة متكامل

قيود سرعة الضوء

لا توجد مساحة مركزية لتحرير المخزون في مواقع جرد متعددة. يتعين على المستخدمين التبديل بين المتاجر للتحكم في المخزون

عدم استجابة دعم العملاء

التسعير بسرعة الضوء

تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات لايت سبيد

G2: 4/5 (أكثر من 280+ تقييم)

4/5 (أكثر من 280+ تقييم) Capterra: 4.1/5 (أكثر من 900 تقييم)

7. أودو (أفضل تطبيق جرد لإدارة الطلبات)

via أودو التالي هو Odoo، وهو تطبيق للمخزون و برنامج إدارة الطلبات .

يعمل على تسريع العمليات ويوفر رؤية في الوقت الفعلي لمستويات المخزون مع أتمتة عمليات تجديد المخزون ومتابعة البائعين. باستخدام Odoo، يمكنك أيضًا تعيين تذكيرات لتقليل المخاطر.

يساعدك تطبيق إدارة المخزون هذا على تتبع مستويات المخزون في الوقت الفعلي وتتبع كميات المنتجات ومواقعها وتحركاتها.

يسهل Odoo عمليات إعداد التقارير والتكامل وتنفيذ الطلبات. بالإضافة إلى أنه يقدم خدمات استشارية لإدارة سلسلة التوريد.

أفضل ميزات أودو

أتمتة عملية جرد المخزون وتوجيه المنتجات إلى مواقع التخزين بناءً على السعة في الوقت الفعلي

تتبع الطرود المختومة باستخدام مسح الباركود

إرسال المنتجات تلقائيًا إلى مواقع التخزين بناءً على السعة في الوقت الفعلي

قيود أودو

تقارير وخيارات تخصيص محدودة

تسعير أودو

تطبيق واحد مجانًا: مجانًا لتطبيق واحد فقط، عدد غير محدود من المستخدمين

مجانًا لتطبيق واحد فقط، عدد غير محدود من المستخدمين معيار: \ ~ 9 دولارات شهريًا لكل مستخدم

\ ~ 9 دولارات شهريًا لكل مستخدم مخصص: ~ ~ 14 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات تقييمات ومراجعات

G2 : 4.5/5 (أكثر من 50 تقييم)

: 4.5/5 (أكثر من 50 تقييم) Capterra: 4.2/5 (أكثر من 800 تقييم)

8. سبوكيت (أفضل برنامج دروبشيبينغ)

via سبوكيت Spocket هو برنامج دروبشيبينغ يسمح لك باختيار المنتجات من عدة موردين لدروبشيبينغ ومعالجة الطلبات وإعداد ملصقات الشحن وبيعها.

Spocket يقدم ميزة مثيرة للاهتمام - اختبار عينات مجانية. يتيح لك طلب عينات من موردين محددين لمعرفة مدى جودة المنتج.

بالإضافة إلى ذلك، لديها قائمة طويلة من موردي دروبشيبينغ الأمريكيين والأوروبيين للاختيار من بينها.

أفضل ميزات Spocket

إضافة مراجعات العملاء إلى المنتجات

الاندماج مع منصات التجارة الإلكترونية مثل Shopify وWooCommerce وWix، إلخ.

تصفية المنتجات التي تلبي معايير محددة

قيود الجيب

أبلغ المستخدمون أن الرسوم مرتفعة مقارنة بالميزات والخدمات

تتوفر معظم الميزات في الباقات المميزة

تسعير الجيب

المبتدئة: 39.99 دولارًا في الشهر

39.99 دولارًا في الشهر المحترفين: 59.99 دولارًا في الشهر

59.99 دولارًا في الشهر الإمبراطورية: 99.99 دولارًا أمريكيًا/شهريًا

99.99 دولارًا أمريكيًا/شهريًا الشهرية: 299.99 دولارًا في الشهر

التقييمات والمراجعات

G2: 4.4/5 (أكثر من 60 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 60 تقييم) Capterra: 3.1/5 (لا توجد مراجعات كافية)

9. جرد حوض السمك (الأفضل لمستخدمي QuickBooks)

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Fishbowl Inventory هو تطبيق رائع لإدارة المخزون لمستخدمي QuickBooks.

فهو يعمل على أتمتة المزامنة مع QuickBooks أثناء انتقال المخزون من وإلى المستودعات. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك الحصول على رؤى حول تكاليف الهبوط الفعلية وتأثيرات التدفق النقدي والسلع التبادلية.

باستخدام Fishbowl، يمكنك إدارة عمليات التصنيع والتخزين من منصة واحدة. يوفر تدفقات عمل مخصصة وتقارير المخزون إلى جانب ميزات المسح الضوئي والترميز الشريطي عبر المواقع.

أفضل ميزات مخزون حوض السمك

إنشاء تدفقات عمل مخصصة وتتبع المخزون المتدفق لمراقبة الجودة

تتبع جميع العمليات، من الشراء إلى تسليم العميل، مع إمكانية التتبع من البداية إلى النهاية

قيود مخزون وعاء السمك

واجهة المستخدم ليست بديهية. تخطيط الأداة به منحنى تعليمي حاد

تسجيل أرقام مخزون غير دقيقة إذا كانت هناك مشكلات في الشبكة

تسعير مخزون حوض السمك

تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات مخزون حوض السمك

G2: 4/5 (أكثر من 240 تقييم)

4/5 (أكثر من 240 تقييم) Capterra: 4.2/5 (أكثر من 900 تقييم)

مكافأة: يمكنك أيضًا التحقق من الأدوات الشائعة الأخرى مثل Square Inventory وتطبيق Inflow Inventory.

10. Boxstorm-Now Fishbowl Drive (الأفضل لإدارة المخزون القائم على السحابة)

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سحابة بوكسستورم برنامج إدارة المخزون مركزية العمليات التجارية الأساسية.

يمكنك الوصول إلى الأداة من أي جهاز محمول باستخدام متصفح الويب دون تنزيلها. تساعد في إدارة المخزون في الوقت الفعلي عبر مستودعات متعددة.

تساعد Boxstorm في إعداد أتمتة سريعة لعمليات مختلفة. أتلقى تنبيهات في الوقت المناسب لإجراءات مثل إعادة الطلب، مما جعل عملية إدارة المخزون أكثر كفاءة.

أفضل ميزات Boxstorm

الوصول السريع إلى بيانات المخزون باستخدام تطبيق الجوال

زيادة الكفاءة من خلال أتمتة عمليات الاستلام والتعبئة والشحن للمخزون

إدارة عملات متعددة في منصة واحدة

قيود بوكسستروم

لا توجد وظيفة لتتبع المنتجات المباعة بالفعل في نظام المخزون هذا

تقارير المخزون الأساسية؛ تخصيص محدود

أسعار بوكستروم

الأساسي: 199 دولارًا أمريكيًا/شهريًا

199 دولارًا أمريكيًا/شهريًا التوسيع: 476 دولارًا أمريكيًا/شهريًا

تقييمات ومراجعات بوكسستروم

G2: تقييمات غير كافية

تقييمات غير كافية Capterra: 5/5 (مراجعات غير كافية)

إدارة المخزون الخاص بك بشكل أفضل مع ClickUp

يمكن لجميع تطبيقات المخزون المذكورة أعلاه تبسيط عمليات إدارة المخزون الخاص بك.

ومع ذلك، تحتاج إلى اختيار تطبيق يوفر جميع الميزات التي تبحث عنها في حدود ميزانيتك. يجب أن يناسب التطبيق أيضًا متطلبات عملك وصناعتك الخاصة. لتلبية هذه الاحتياجات، جرّب ClickUp.

يتيح لك ClickUp تتبع المخزون، وإدارة المبيعات، والتحكم في عمليات المخزون من منصة واحدة. وهو مثالي للشركات الصغيرة وشركات السوق المتوسطة والشركات الكبيرة. جرب ClickUp مجانًا اليوم!