10 قوالب CRM من monday.com لتحقيق النجاح في المبيعات في عام 2025

إدارة المبيعات بدون نظام يشبه محاولة التوفيق بين العملاء المحتملين والمتابعات وتحديثات الصفقات وأنت مقيّد اليدين. إنها عملية فوضوية ومربكة، والأسوأ من ذلك أنها مكلفة.

وهنا يأتي دور قوالب CRM. فهي أسرع طريقة لبدء إدارة العملاء المحتملين وعمليات البيع. سواء كنت تتابع عملاء جدد أو تعمل على تعزيز الصفقات الجارية، فإن القالب المناسب يحافظ على تنظيم كل شيء والمضي قدمًا.

يمكنك استخدام قالب CRM من monday.com أو قوالب أخرى قابلة للتخصيص تتجاوز التتبع الأساسي. يرشدك هذا الدليل إلى أفضلها!

ما الذي يجعل قالب CRM من monday.com جيدًا؟

تحتوي قوالب CRM عالية الأداء والمعدة مسبقًا على أكثر من مجرد معلومات الاتصال — فهي تنظم بيانات العملاء وتحدد أولويات المبيعات وتتتبع الصفقات الجارية. كما تعمل على تحسين عملية CRM دون الحاجة إلى برامج معقدة.

إذا كنت تفكر في استخدام قوالب monday CRM، فتأكد من أنها تتيح لك القيام بما يلي:

تتبع العملاء المحتملين خلال كل مرحلة : أعمِ أعمدة خط الأنابيب من الاتصال الأولي إلى إتمام الصفقة

تخزين البيانات الصحيحة في لمحة : معلومات الاتصال وبيانات العملاء الأخرى، وآخر نقاط الاتصال، وقيمة الصفقة، واحتمالية إبرام المزيد من الصفقات

تصور التقدم بسهولة : لوحات أو لوحات معلومات أو عرض جانت لتقديم عرض كامل للصفقات الجارية في مكان مركزي

تخصيص وفقًا لعملياتك : مراحل وعلامات وحقول قابلة للتكيف لتتناسب مع تدفق المبيعات الفريد الخاص بك طوال الحملة التسويقية

أتمتة الإجراءات المتكررة : قواعد للمهام المتابعة أو تغييرات الحالة أو التنبيهات لتحسين إدارة العملاء المحتملين وتوفير الوقت

التكامل مع أدواتك: إمكانية مزامنة رسائل البريد الإلكتروني والتقويمات ونماذج التسجيل المباشر للعملاء المحتملين بسلاسة داخل : إمكانية مزامنة رسائل البريد الإلكتروني والتقويمات ونماذج التسجيل المباشر للعملاء المحتملين بسلاسة داخل منصة CRM الخاصة بك

باختصار؟ أفضل قوالب CRM تقوم بالأعمال الشاقة — حتى يتمكن فريقك من التركيز على البيع، وليس الفرز.

🧠 حقيقة ممتعة: قبل ظهور أنظمة CRM ولوحات المعلومات الرقمية، كانت استراتيجيات المبيعات المنظمة مزدهرة بالفعل، بفضل جون هـ. باترسون، مؤسس شركة National Cash Register Company. في أوائل القرن العشرين، درب باترسون فريق المبيعات لديه باستخدام عروض مكتوبة مسبقًا، وتوصيف العملاء، وبرامج تدريب رسمية على المبيعات. حتى أنه كان رائدًا في استخدام لعب الأدوار والبيع القائم على المناطق لزيادة الأداء والاتساق. وقد أرست هذه الابتكارات المبكرة الأساس لكتب إرشادات المبيعات والعمليات الحديثة.

قوالب CRM من monday.com

تم تصميم كل نموذج من نماذج CRM التالية من monday.com خصيصًا لتبسيط جزء معين من سير عمل المبيعات أو العملاء، مما يساعد فريقك على التركيز على تحقيق النتائج.

1. قالب الأنشطة التسويقية

هل تتعامل مع حملات وطلبات ومواعيد نهائية عبر قنوات متعددة؟ قالب أنشطة التسويق يحافظ على تنظيم نظام التسويق بأكمله في مكان واحد.

إنها مثالية لمواءمة الفرق وتتبع المخرجات وضمان تنفيذ كل حملة في الوقت المحدد وبشكل واضح تمامًا. سواء كنت تطلق منتجًا جديدًا أو تدير نشر المحتوى الأسبوعي، فإن هذا اللوح يوفر لك كل ما تحتاجه.

بسّط عملك باستخدام هذا النموذج للقيام بما يلي:

قم بمركزية تخطيط الحملات وتنفيذها عبر الفرق

تتبع الإنتاج الإبداعي ودورات المراجعة وتواريخ الإطلاق

قم بإعداد نماذج مخصصة لطلبات التسويق واستلام الأصول

تصور التقدم المحرز حسب الأسبوع أو الشهر أو الحملة

أتمتة عمليات الموافقة والتذكير وتحديثات الحالة

🔑 مثالية لـ: فرق التسويق التي تدير حملات ضخمة وتتعاون مع عدة فرق.

2. قالب CRM للعقارات

قد تصبح إدارة القوائم المتعددة والعملاء المحتملين والعروض أمرًا مرهقًا بسرعة ما لم يكن لديك نظام مصمم خصيصًا لمجال العقارات.

تم تصميم قالب CRM للعقارات لمساعدة الوكلاء والوسطاء والفرق على تنظيم كل شيء بدءًا من قوائم العقارات وحتى الاتصالات مع المشترين. فهو يبسط دورة المبيعات حتى تتمكن من التركيز على إبرام الصفقات بدلاً من إدارة جداول البيانات.

استفد إلى أقصى حد من هذا النموذج باستخدامه في:

نظم قوائم العقارات باستخدام حقول مخصصة للسعر والموقع والحالة

تتبع تقدم كل عميل محتمل من أول اتصال حتى إتمام الصفقة

جدولة أيام مفتوحة وتعيين متابعة للوكلاء

تصور تدفق الصفقات حسب المندوب أو المنطقة أو مرحلة خط الأنابيب

أتمتة التواصل مع العملاء وتحديثات المراحل

🔑 مثالي لـ: وكلاء العقارات والفرق التي تدير عدة عقارات وقنوات مشترين.

3. قالب مشاريع العملاء

عندما تحاول جذب عملاء محتملين عبر عدة مشاريع، فإن الرؤية هي كل شيء. تساعدك قالب مشاريع العملاء على تنظيم المهام وإدارة الجداول الزمنية وإبقاء الجميع، من الفرق الداخلية إلى العملاء الخارجيين، على نفس الصفحة.

وهي مصممة للتعامل مع ساعات العمل القابلة للفوترة والملفات المشتركة والتحديثات في الوقت الفعلي دون فقدان تتبع المخرجات الرئيسية.

حافظ على مسارك الصحيح باستخدام هذا النموذج للقيام بما يلي:

تتبع التقدم المحرز في جميع مشاريع العملاء في مكان واحد

سجل الساعات القابلة للفوترة واربطها بمهام المشروع

تعاون مع العملاء والفرق الداخلية باستخدام الملفات والملاحظات المشتركة

قم بتعيين الملكية والمواعيد النهائية لكل مهمة

راقب حالة المشروع باستخدام عروض الحالة والأولوية والجدول الزمني

🔑 مثالية لـ: الوكالات ومقدمو الخدمات الذين يقدمون عدة مشاريع للعملاء في وقت واحد.

4. قالب استقبال العملاء الجدد

الانطباع الأول مهم، خاصة عند الترحيب بعميل جديد. يضمن نموذج استقبال العملاء تنظيم كل مهمة ومحطة واتصال لتجربة سلسة.

فهي تجمع بين فرق نجاح العملاء والتنفيذ والمبيعات، بحيث لا يضيع أي شيء في الترجمة.

استخدم هذا النموذج من أجل:

أنشئ سير عمل تدريبي خطوة بخطوة لكل عميل

تتبع الوقت المستغرق وإنجاز المراحل المهمة عبر الحسابات

قم بمواءمة الأقسام مع مسؤوليات محددة بوضوح

قم بتوثيق الملاحظات والملفات والتحديثات المهمة داخل لوحة كل عميل

أتمتة عمليات التسليم وتنبيهات الحالة لتحقيق تقدم سلس

🔑 مثالية لـ: فرق نجاح العملاء وفرق التنفيذ التي تعمل على توحيد عملية التهيئة.

قالب جهات الاتصال هو قالب CRM أساسي يساعدك على مركزية معلومات العملاء المحتملين والعملاء الحاليين حتى يتمكن فريقك من البحث والتصفية واتخاذ الإجراءات بسهولة. لا مزيد من جداول البيانات المتناثرة أو الإدخالات المكررة — فقط سجلات جهات اتصال واضحة ومنظمة تدعم كل جهود التواصل.

ابدأ باستخدام هذا النموذج للقيام بما يلي:

قم بتخزين جهات الاتصال باستخدام حقول قابلة للتخصيص حسب القطاع والوظيفة والمنطقة

صنف جهات الاتصال حسب مرحلة دورة الحياة أو درجة الجاذبية أو التفاعل

سجل وتتبع جميع تفاعلات العملاء

تخلص من الإدخالات المكررة للحصول على بيانات أكثر نظافة

قم بمزامنة الإدخالات الجديدة تلقائيًا باستخدام النماذج أو تكامل CRM

🔑 مثالي لـ: فرق المبيعات والتسويق والدعم التي تبحث عن مركز منظم لإدارة جهات الاتصال.

6. نموذج مواد دعم المبيعات

لا ينبغي أن يستغرق البحث عن أحدث عرض تقديمي أو ورقة منتج وقتًا أطول من المكالمة الهاتفية نفسها. يعمل نموذج مواد دعم المبيعات كمكتبة حية للمواد الإضافية المعتمدة، مما يسهل على فريقك العثور على المواد المناسبة وطلبها وتوزيعها في الوقت المناسب.

تظل المبيعات والتسويق متناسقين، ويحصل مندوبو المبيعات دائمًا على ما يحتاجون إليه لإتمام الصفقات بثقة.

استخدم هذا النموذج من أجل:

صنف الأصول التسويقية حسب المنتج أو المنطقة أو مرحلة المبيعات

تتبع سجل الإصدارات وحالة التحديث لكل ملف

قم بإعداد سير عمل الموافقة لإنشاء الأصول أو تحديثها

اربط الموارد مباشرة بالصفقات أو الحملات

ضمان اتساق العلامة التجارية من خلال الوصول المركزي

🔑 مثالي لـ: فرق المبيعات والتسويق التي تتعاون في تقديم الأصول وضمان اتساق العلامة التجارية.

7. قالب الفرص بعد الحدث

تولد الأحداث الطاقة، ولكن المتابعة هي التي تدفع الإيرادات. إذا كنت ترغب في جذب العملاء المحتملين وتعيين الخطوات التالية وتحويل الفرص عبر مسار المبيعات قبل أن تفقد زخمها، جرب قالب الفرص بعد الحدث.

سواء كنت عائدًا من معرض تجاري أو ندوة عبر الإنترنت أو اجتماع مائدة مستديرة، فإنها تضمن تحويل كل محادثة إلى إجراء هادف.

حقق عائدًا على الاستثمار بعد الحدث باستخدام هذا النموذج من أجل:

سجل العملاء المحتملين للأحداث وتتبع تحركاتهم عبر مسار المبيعات

قم بتعيين مهام المتابعة وتعيين تواريخ التذكير

قم بتقييم العملاء المحتملين وترتيبهم حسب التفاعل أو الإمكانات

أضف ملاحظات وملفات وسياقًا خاصًا بالحدث لكل عميل محتمل

قم بتصفية الفرص وتقسيمها حسب المندوب أو الحدث أو المنطقة

🔑 مثالي لـ: فرق المبيعات والتسويق التي تحول ضجة الأحداث إلى حركة في خط أنابيب المبيعات.

8. نموذج نموذج طلب

هل أصبح تتبع الطلبات يدويًا أمرًا صعبًا عند إدارة كميات كبيرة أو طلبات مخصصة؟ يوفر نموذج نموذج الطلب الوضوح لعمليات الاستلام والتنفيذ، مما يمنح فريقك مصدرًا واحدًا موثوقًا لتتبع الطلبات والتوثيق والموافقات.

تحكم في الطلبات باستخدام هذا النموذج من أجل:

اجمع طلبات المنتجات أو الخدمات باستخدام نماذج قابلة للتخصيص

تتبع حالة الطلبات والمدفوعات وجداول الشحن

قم بتعيين مهام التنفيذ والموافقات إلى الفرق المناسبة

قم بتصفية الطلبات وتنظيمها حسب العميل أو المنطقة أو درجة الأهمية

أرفق الإيصالات أو الوثائق أو ملاحظات الشراء لكل طلب

🔑 مثالي لـ: فرق العمليات والمبيعات التي تدير استلام الطلبات والتسليم والتوثيق.

9. قالب طلبات العملاء

عندما تبدأ استفسارات العملاء في التراكم، فإن الحفاظ على التنظيم يمنحك ميزة تنافسية. يوفر نموذج طلبات العملاء طريقة بسيطة لتسجيل الطلبات وتوزيعها على الأشخاص المناسبين وضمان حصول كل عميل على رد مفيد في الوقت المناسب.

استخدم هذا النموذج من أجل:

اجمع الطلبات عبر النماذج المدمجة أو تكامل البريد الإلكتروني

قم بتوجيه التذاكر إلى الفرق المناسبة بناءً على النوع أو مدى الاستعجال

تتبع تقدم الطلبات باستخدام حقول الحالة والأولوية والمالك

أتمتة عمليات التصعيد وتنبيهات الحلول

احتفظ بأرشيف قابل للبحث للاستفسارات التي تم حلها

🔑 مثالية لـ: فرق الدعم والنجاح التي تدير كميات كبيرة من طلبات الخدمة أو الميزات.

10. نموذج إدارة الحسابات من Compass

تساعدك قالب إدارة الحسابات من Compass على إدارة الحسابات عالية القيمة من خلال هيكل ومنظومة اتصال منتظمة. يمكنك تتبع الأنشطة ومراقبة الأداء وتعزيز العلاقات طويلة الأمد في عرض واحد قابل للتخصيص.

عزز استراتيجية عملائك باستخدام هذا النموذج من أجل:

سجل الاجتماعات والتعليقات وجهات الاتصال الرئيسية عبر حسابات العملاء

تتبع مؤشرات الأداء الرئيسية للعملاء والتجديدات ومؤشرات المخاطر

قم بتعيين متابعات داخلية لمالكين أو فرق معينة

خطط للمراجعات الفصلية وعمليات البيع الإضافية وأنشطة المشاركة

صنف الحسابات حسب الحجم أو الإيرادات أو درجة الصحة

🔑 مثالي لـ: مديري الحسابات وفرق نجاح العملاء التي تركز على الاحتفاظ بالعملاء والنمو على المدى الطويل.

👀 هل تعلم؟ يمكن لأنظمة CRM أن تزيد من سرعة إبرام الصفقات بنسبة 30٪، وحجم العملاء المحتملين في مجال B2B بنسبة 34٪، وعائد الاستثمار بنسبة 32٪.

قيود قوالب monday.com

على الرغم من أن monday.com يوفر مجموعة جيدة من أدوات سير عمل CRM، إلا أنه لا يخلو من العيوب، خاصة بالنسبة لفرق المبيعات ذات الاحتياجات المتطورة أو المعقدة. فيما يلي بعض القيود التي يجب مراعاتها قبل استخدام البرنامج وقوالبها:

عمق CRM محدود: تم تصميم monday.com لإدارة المشاريع في المقام الأول، لذا قد تبدو قوالب CRM الخاصة به سطحية. غالبًا ما تتطلب ميزات مثل تقييم العملاء المحتملين القابل للتخصيص، والتنبؤ متعدد المراحل، أو تتبع الصفقات المتقدم حلولًا بديلة أو تكاملًا مع تطبيقات خارجية

حدود الأتمتة في الخطط الأقل: تعد سير العمل المدمجة مفيدة، ولكن monday.com يحد من عدد عمليات الأتمتة التي يمكنك تشغيلها — ما لم تكن مشتركًا في خطة أعلى مستوى. وهذا يعني أن سير العمل المستند إلى القوالب قد يصل إلى الحدود بسرعة

تقارير مجزأة: هل تريد تقارير مبيعات مفصلة أو لوحات معلومات عن الإيرادات؟ لا تأتي قوالب CRM مزودة مسبقًا بتقارير مفصلة، وقد يتطلب تخصيصها وقتًا وجهدًا أو أدوات خارجية

مشكلات التوسع في سير العمل الذي يتضمن بيانات ضخمة: مع نمو بيانات عملائك، قد تصبح لوحات monday.com مزدحمة ويصعب التنقل فيها. قوالب CRM ليست دائمًا مُحسّنة لسير العمل الذي يتضمن كميات كبيرة من البيانات

عدم وجود أدوات بريد إلكتروني مدمجة: لا يوفر monday.com تتبع البريد الإلكتروني أو تسجيل الاتصالات ضمن قوالب CRM الخاصة به. ستحتاج إلى تطبيقات خارجية أو منصة CRM منفصلة لتتبع محادثات العملاء وأنشطة البريد الإلكتروني

ذكاء اصطناعي محدود لسير العمل المعقدة: توفر قوالب CRM من monday.com أتمتة أساسية، ولكن الذكاء الاصطناعي يفتقر إلى العمق اللازم لتخصيص دورات المبيعات غير القياسية أو التكيف مع العمليات التجارية الفريدة

📮 ClickUp Insight: 32% من الموظفين يعتقدون أن الأتمتة ستوفر بضع دقائق فقط في كل مرة، ولكن 19% يقولون إنها يمكن أن توفر 3-5 ساعات في الأسبوع. والحقيقة هي أن حتى أصغر توفير في الوقت يتراكم على المدى الطويل. على سبيل المثال، يمكن أن يؤدي توفير 5 دقائق فقط يوميًا في المهام المتكررة إلى استعادة أكثر من 20 ساعة كل ثلاثة أشهر، وهو وقت يمكن توجيهه نحو أعمال أكثر قيمة واستراتيجية. مع ClickUp، تستغرق أتمتة المهام الصغيرة — مثل تعيين تواريخ الاستحقاق أو وضع علامات على زملاء الفريق — أقل من دقيقة. لديك وكلاء AI مدمجون لإعداد الملخصات والتقارير تلقائيًا، بينما يتولى وكلاء مخصصون سير العمل المحدد. استرجع وقتك! 💫 نتائج حقيقية: قللت STANLEY Security الوقت المستغرق في إعداد التقارير بنسبة 50٪ أو أكثر باستخدام أدوات إعداد التقارير القابلة للتخصيص من ClickUp، مما أدى إلى تقليل تركيز فرق العمل على التنسيق وزيادة تركيزهم على التنبؤ.

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قوالب monday.com البديلة

للفرق التي تريد أكثر من مجرد لوحات اتصال وأتمتة أساسية، هناك ClickUp، التطبيق الشامل للعمل.

بالمقارنة مع monday.com، يبدو CRM من ClickUp وكأنه Friday.

يمكنك إنشاء CRM خاص بك في ClickUp واستخدام قوالب مجانية تجمع بين المبيعات والخدمات والاستراتيجية.

من تتبع كل صفقة في خط أنابيب المبيعات إلى تسجيل مكالمات العملاء والعمولات والتقارير، كل ذلك دون مغادرة لوحة التحكم — تم تصميم قوالب ClickUp ولوحات التحكم مع أدوات قابلة للتخصيص للفرق سريعة الحركة التي تحتاج إلى المرونة دون التضحية بالدقة.

دعنا نستكشف قوالب CRM من ClickUp، أفضل بديل لـ monday.com.

1. قالب CRM المتقدم من ClickUp

احصل على نموذج مجاني استخدم قالب ClickUp Advanced CRM لإعداد أنظمة تقييم العملاء المحتملين المخصصة لتأهيل العملاء المحتملين بشكل أسرع

صُمم قالب ClickUp Advanced CRM لفرق المبيعات التي تحتاج إلى الدقة والقوة، ويمنحك تحكمًا كاملاً في جميع مراحل عملية البيع.

من التقاط العملاء المحتملين إلى إتمام الصفقات، يتم توثيق كل نقطة اتصال وتعيينها وأتمتتها. بفضل لوحات معلومات ClickUp المخصصة وسير العمل متعدد المراحل، تم تصميمه لدعم دورات الصفقات الكبيرة الحجم أو المعقدة بسهولة.

استخدم هذا النموذج المرئي من أجل:

أنشئ مسارات متعددة المراحل باستخدام الحقول المخصصة مثل قيمة الصفقة أو المصدر أو الأولوية

قم بتعيين المالكين وتحديد المواعيد النهائية لكل فرصة باستخدام عرض "مهامي"

تتبع تقدم الصفقات في عرض اللوحة أو القائمة أو الجدول

أتمتة المتابعة والتذكيرات وتسليم العملاء المحتملين باستخدام ClickUp Automations

تصور توقعات الإيرادات وأداء المندوبين في الوقت الفعلي

🔑 مثالية لـ: مديري المبيعات والفرق سريعة النمو التي تدير مشاريع كبيرة أو معقدة.

💡 نصيحة احترافية: استخدم علامات القوالب أو رموز الألوان لفصل مراحل العملاء المحتملين أو الصناعات أو ملكية الممثلين بصريًا. هذا يقلل من الفوضى في خطوط الإنتاج المزدحمة ويوفر وضوحًا فوريًا دون الحاجة إلى التصفية يدويًا. في كل من ClickUp و monday.com، يمكن أتمتة قواعد الألوان لتحديثها ديناميكيًا مع تغير حالة الصفقة. على سبيل المثال، عندما يتحول عميل محتمل إلى فرصة، يتغير لون المهمة من الأصفر إلى الأخضر. هذا هو أفضل مثال على البيع البصري — التعرف السريع دون الحاجة إلى نقرات إضافية.

2. قالب ClickUp البسيط لبرنامج CRM

احصل على نموذج مجاني ركز على الأساسيات باستخدام الحد الأدنى من الحقول المخصصة وعروض المهام باستخدام قالب ClickUp Simple CRM

يوفر قالب ClickUp Simple CRM نظامًا بسيطًا وسهل الاستخدام لتتبع العملاء المحتملين وإدارة المتابعة. فهو يزيل الإضافات ويمنحك ما تحتاجه فقط للبقاء على اطلاع على مبيعاتك، وهو مثالي للمستقلين وأصحاب المشاريع الفردية أو الفرق الصغيرة التي تفضل السرعة على التعقيد.

استفد إلى أقصى حد من هذا النموذج باستخدامه في:

التقط معلومات العملاء المحتملين مثل التفاصيل ذات الصلة بجهات الاتصال ومرحلة الصفقة والحالة

نظم العملاء المحتملين حسب الأولوية أو مرحلة التحويل أو نوع الخدمة

تتبع الخطوات التالية وقم بتعيين المتابعات مع تواريخ الاستحقاق

راقب تقدم الصفقات باستخدام عرض اللوحة أو القائمة

حافظ على بساطة CRM وتركيزه مع الحد الأدنى من الإعداد

🔑 مثالي لـ: المستقلون والمستشارون وفرق المبيعات الصغيرة التي تريد نظام CRM لا يتطلب صيانة كثيرة.

3. قالب تتبع العمولات من ClickUp

احصل على نموذج مجاني تتبع الموافقات وتقدم المدفوعات بسهولة باستخدام قالب تتبع العمولات من ClickUp

يستغرق حساب العمولات يدويًا وقتًا طويلاً ويكون عرضة للأخطاء. نموذج تتبع العمولات من ClickUp يحل هذه المشكلة.

وهي مصممة لتتبع الأرباح لكل مندوب أو صفقة أو خط إنتاج، مع صيغ وحقول مرنة تعكس هيكل الدفع الفريد الخاص بك. وبفضل إمكانية الاطلاع على كل مرحلة من مراحل عملية العمولة، فإنها تحافظ على التناسق بين فريقي المالية والمبيعات.

استخدم هذا النموذج من أجل:

سجل الصفقات المغلقة واربطها بسجلات العمولات

قم بإعداد صيغ للدفعات الثابتة أو المتدرجة أو النسبية باستخدام حقول الصيغ في ClickUp

تتبع حالة الدفع ونقاط التحقق من الموافقة

راقب الأرباح حسب المندوب أو الشهر أو المنتج

حافظ على جميع بيانات العمولات جاهزة للتدقيق ومركزية

🔑 مثالي لـ: فرق العمليات التجارية والمالية التي تحتاج إلى تتبع دقيق وآلي للعمولات.

4. قالب ClickUp لمسار المبيعات

احصل على نموذج مجاني حدد العقبات وحلها بصريًا باستخدام مراحل السحب والإفلات في قالب ClickUp Sales Pipeline

يجب أن يوفر لك مسار المبيعات أكثر من مجرد قائمة بالصفقات. يجب أن يخبرك بالضبط أين يجب أن تركز جهودك بعد ذلك.

يوفر قالب ClickUp Sales Pipeline عرضًا ديناميكيًا وقابل للتخصيص للمسار الذي يتكيف مع عملية المبيعات الخاصة بك، مما يساعدك على تصور التقدم المحرز وتحديد العقبات وإتمام الصفقات بشكل أسرع. سواء كنت بائعًا فرديًا أو تدير فريقًا كاملًا، فإنه يضفي الوضوح على سير عملك.

استخدم هذا النموذج من أجل:

أنشئ مسارات قائمة على المراحل باستخدام طرق عرض Kanban التي تعمل بالسحب والإفلات

أضف حقولًا مخصصة لحجم الصفقة ومعلومات الاتصال وتاريخ الإغلاق المتوقع

قم بتعيين مندوبي المبيعات وإنشاء مهام مرتبطة بفرص محددة باستخدام ClickUp Tasks

قم بتصفية الصفقات حسب المنطقة أو المنتج أو المندوب

أتمتة تحديثات المراحل وجدولة إجراءات المتابعة باستخدام الأتمتة

🔑 مثالي لـ: فرق المبيعات التي تبحث عن مسار عمل مرئي وقابل للتخصيص لإدارة العملاء المحتملين والصفقات.

5. قالب ClickUp Sales CRM

احصل على نموذج مجاني تصور أداء مندوبي المبيعات عبر قنوات المبيعات في الوقت الفعلي باستخدام قالب ClickUp Sales CRM

يجب أن تكون إدارة المبيعات سلسة؛ لا يجب أن تجعلك تتنقل بين الأدوات أو جداول البيانات. يوفر لك قالب ClickUp Sales CRM نظامًا مركزيًا لتتبع العملاء المحتملين ومراقبة أنشطة خط الأنابيب وتوثيق كل تفاعل مع العملاء.

استخدم هذا النموذج من أجل:

تتبع جميع العملاء المحتملين والحسابات والصفقات في عرض واحد مبسط

أنشئ مهام للمتابعة أو العروض التوضيحية أو مراجعة العقود

سجل الاجتماعات والبريد الإلكتروني والملاحظات مباشرةً داخل كل حساب

تصور تقدم الصفقات باستخدام لوحات المعلومات المخصصة وأدوات التقارير

اكتشف الرؤى، وتتبع مقاييس أداء المبيعات (مثل معدل اكتساب العملاء، والقيمة الدائمة، ومعدل التوقف عن الاشتراك)، ودعم اتخاذ القرارات المستندة إلى البيانات باستخدام ClickUp Brain

🔑 مثالي لـ: فرق المبيعات المستعدة لإدارة رحلة العملاء بالكامل في مكان واحد موحد.

6. قالب تقرير المبيعات من ClickUp

احصل على نموذج مجاني قم بإبراز الاتجاهات وتقدم الإيرادات بصريًا باستخدام قالب تقرير المبيعات من ClickUp

لا تكون بيانات المبيعات مفيدة إلا إذا كان بإمكانك الاستفادة منها فعليًا. حوّل مقاييس الأداء إلى رؤى مرئية باستخدام قالب تقرير المبيعات من ClickUp. من توقعات الإيرادات إلى تتبع أداء كل مندوب على حدة، يتم تحديث كل شيء في الوقت الفعلي، حتى لا تفوتك أي تفاصيل.

إليك كيفية استخدام هذا النموذج لتحسين مستوى إعداد التقارير:

أنشئ لوحات معلومات مخصصة لتصور الإيرادات ومعدلات الفوز وسرعة إبرام الصفقات

تتبع مؤشرات الأداء الرئيسية عبر المندوبين أو الفرق أو فئات المنتجات

أنشئ تقارير سنوية وفصلية وشهرية سريعة باستخدام طرق العرض المضمنة

قم بتصفية التقارير حسب المنطقة أو الإطار الزمني أو مرحلة خط الأنابيب

حدد أهداف المبيعات وتتبعها وراقبها باستخدام ClickUp Goals، مما يضمن بقاء فريقك مركزًا ومسؤولًا عن الأهداف بناءً على نتائج التقارير

ادعُ أعضاء الفريق أو الضيوف إلى مساحة العمل الخاصة بك للتعاون في الوقت الفعلي وتقديم الملاحظات ومشاركة الرؤية في أنشطة إعداد تقارير المبيعات

🔑 مثالي لـ: قادة المبيعات وفرق العمليات الذين يحتاجون إلى رؤى سريعة ومستندة إلى البيانات دون الحاجة إلى جداول بيانات.

7. قالب ClickUp لتتبع المبيعات

احصل على نموذج مجاني راقب كل نشاط مبيعات وسجلات التواصل باستخدام قالب ClickUp Sales Tracker

عندما تدير العديد من العملاء المحتملين والمهام والأهداف يوميًا، فإن الحفاظ على التنظيم هو نصف المعركة. يوفر قالب ClickUp Sales Tracker لفريقك مساحة عمل مركزة لتسجيل الاتصالات ومراقبة الأنشطة والحفاظ على الزخم دون تفويت أي خطوة.

استخدم هذا النموذج من أجل:

سجل المكالمات والبريد الإلكتروني والاجتماعات ومهام التواصل في مكان واحد

تتبع تقدم العملاء المحتملين وقم بتحديث الحالات في الوقت الفعلي

استخدم ClickUp Milestones لتمييز الإنجازات الرئيسية (على سبيل المثال، الوصول إلى حصة مبيعات معينة).

قم بتصفية الأنشطة حسب المندوب أو مرحلة الصفقة أو التاريخ

تتبع المبيعات حسب المنتج والشهر باستخدام طرق العرض المخصصة

أتمتة المتابعة والأنشطة المتكررة للمبيعات (على سبيل المثال، عمليات التحقق الشهرية وتحديثات التقارير)

🔑 مثالية لـ: مندوبي المبيعات والمديرين الذين يحتاجون إلى عرض منظم يومي للأداء وأنشطة خط الأنابيب.

8. قالب مكالمات المبيعات من ClickUp

احصل على نموذج مجاني استخدم قالب مكالمات المبيعات من ClickUp لتضمين النصوص والملاحظات الخاصة بالمكالمات مباشرة في كل مهمة

هل تحتاج إلى طريقة مبسطة لإعداد وتوثيق ومتابعة كل محادثة مبيعات؟ قالب مكالمات المبيعات من ClickUp يحافظ على تنظيم اتصالاتك حتى لا تفوتك أي معلومة أو إجراء مهم.

استخدم هذا النموذج من أجل:

جدول المكالمات وسجل التفاصيل المهمة مثل الوقت والجهة والغرض

سجل ملاحظات المكالمات والنتائج وتعليقات العملاء في الوقت الفعلي

قم بتعيين مهام المتابعة والمواعيد النهائية مباشرة بعد المكالمة

صنف المكالمات حسب نوع العميل أو المنتج أو المنطقة

استخدم ClickUp Time Tracking والعلامات وتحذيرات التبعية وتكامل البريد الإلكتروني لتبسيط إدارة المكالمات المبيعات وضمان المتابعة في الوقت المناسب

🔑 مثالية لـ: فرق المبيعات التي تجري عددًا كبيرًا من المكالمات مع العملاء وتحتاج إلى وثائق واضحة ومتابعة دقيقة.

9. قالب عملية المبيعات من ClickUp

احصل على نموذج مجاني أنشئ سير عمل متسق وقابل للتكرار باستخدام قالب عملية المبيعات من ClickUp

الاتساق هو مفتاح نمو أي فريق مبيعات، ويوفر لك قالب عملية المبيعات من ClickUp الإطار اللازم لتحقيق ذلك. فهو يخطط عملية المبيعات بالكامل — من البحث عن العملاء المحتملين إلى إبرام الصفقات — بحيث يعرف كل مندوب ما يجب فعله ومتى يجب فعله وكيفية المضي قدمًا في الصفقات بثقة.

احصل على أقصى استفادة من هذا النموذج باستخدامه في:

حدد كل مرحلة من مراحل دورة المبيعات بمهام واضحة ومسؤولين محددين

قم بتوزيع المسؤوليات وتحديد المواعيد النهائية لجميع أعضاء الفريق

تتبع حركة الصفقات وتقدمها من خلال تحديثات الحالة في الوقت الفعلي

أنشئ كتيبات إرشادية للمبيعات ونصوصًا أو أبحاثًا عن السوق وتعاون مع الآخرين عليها باستخدام ClickUp Docs

قلل من الأعمال اليدوية عن طريق أتمتة الإجراءات الروتينية (مثل تغييرات الحالة والإشعارات)

🔑 مثالي لـ: فرق المبيعات التي تسعى إلى إنشاء عمليات قابلة للتكرار وتحسين الأداء على نطاق واسع.

💡 نصيحة احترافية: يتيح لك ClickUp تضمين مقاطع الفيديو مباشرة في مهام CRM، وهو أمر مفيد بشكل خاص عند تسليم سجلات العملاء المعقدة. تخيل أن مدير مبيعات يسجل ملخصًا سريعًا ويضمّنه في الصفقة لوضعها في سياقها. هذا يوفر على الجميع عناء قراءة الملاحظات الطويلة أو إضاعة الوقت في مكالمات التنسيق. هذه ليست مجرد حيلة لزيادة الإنتاجية، بل هي وسيلة للتواصل مع التعاطف.

لماذا يعد ClickUp الخيار الأذكى لنجاح CRM

يتم اختيار قالب CRM المناسب بناءً على الوظائف والتدفق وإيجاد أفضل الحلول التي تكمل عملك وتخفف العبء عن مندوبي المبيعات.

يمكن أن يساعدك monday.com وقوالبها في تتبع العملاء المحتملين وأتمتة المهام الأساسية. لكن ClickUp وقوالبها تتيح لك إنشاء نظام CRM خاص بك، مما يحدث فرقًا كبيرًا بين المتابعة المفقودة والصفقات المبرمة.

توفر قوالب ClickUp CRM تخصيصًا عميقًا وذكاءً اصطناعيًا متقدمًا وقابلية للتوسع مع عمليات المبيعات المعقدة. يمكن تخصيص كل قالب وفقًا لسير عملك ومساعدتك في كل مرحلة من مراحل CRM وعملية المبيعات — من جمع بيانات العملاء إلى توقع الإيرادات — في مساحة عمل موحدة واحدة.

حافظ على تنظيمك ونمواً بلا حدود. ابدأ مع Monday، ولكن اختتم مع ClickUp!