أفضل بدائل Workvivo لتعزيز مشاركة الموظفين في عام 2025

اخترت Workvivo معتقدًا أنه سيكون منصة شاملة لتجربة الموظفين. ولكن الآن يبدو أنه أشبه بلوحة إعلانات رقمية أكثر منه مركزًا حقيقيًا للمشاركة.

يبدو مألوفًا؟ هذا ليس ذنبك.

تتجاوز العديد من الفرق منصات التواصل الخاصة بها وتبدأ في البحث عن شيء أبسط وأذكى وأكثر متعة في الاستخدام.

ربما تحتاج إلى أداة أكثر سهولة في الاستخدام وأكثر تفاعلية أو أسهل في التعاون مع الموظفين عن بُعد. إذا كنت تشعر أن Workvivo معقدة بدلاً من بسيطة، فأنت تستحق الأفضل.

الخبر السار؟ هناك بدائل قوية لـ Workvivo تجعل كل ذلك سهلاً بالنسبة لك في منصة واحدة. ونعم، لقد قمنا بكل البحث، حتى لا تضطر إلى ذلك.

لماذا تختار بدائل Workvivo؟

ساعدت Workvivo العديد من المؤسسات في إنشاء مساحة رقمية لتعزيز مشاركة الموظفين. ولكن ما كان فعالاً قبل عام قد يبدو الآن قديمًا أو محدودًا أو منفصلاً عن طريقة عمل موظفيك وتواصلهم.

👀 هل تعلم؟ انخفضت النسبة المئوية العالمية للموظفين الملتزمين إلى 21٪، مع تسجيل المديرين أكبر انخفاض.

يجب عليك اختيار بديل Workvivo إذا كنت ترغب في:

ميزات مشاركة متقدمة: توفر بعض المنصات ميزات أفضل لمشاركة الموظفين وقدرات تحليلية قوية لمساعدتك على فهم موظفيك وتحفيزهم

تكامل أكثر سلاسة: قد توفر البدائل تكاملاً أكثر سلاسة مع قد توفر البدائل تكاملاً أكثر سلاسة مع برامج الاتصال الداخلية الحالية وأدوات الجهات الخارجية والتطبيقات الخارجية

واجهة سهلة الاستخدام: واجهة أكثر سهولة واستخدامًا يمكن أن تعزز اعتماد البرنامج وتسهل الاستخدام اليومي لجميع الموظفين، بما في ذلك الموظفين عن بُعد

تخصيص مرن: تتيح منصات أخرى خيارات تخصيص أكبر، مما يتيح لك تخصيص التواصل وفقًا لاحتياجاتك الخاصة

دعم أفضل للأجهزة المحمولة: يمكن أن توفر البدائل دعمًا فائقًا للأجهزة المحمولة، مما يسهل على الموظفين في الخطوط الأمامية والموظفين عن بُعد البقاء على تواصل

💡 نصيحة احترافية: قبل التبديل بين الأدوات، ناقش الأمر مع فريقك وحدد المشكلات التي تحاول حلها. سيساعدك ذلك على تصفية الضوضاء واختيار الميزات الرئيسية التي تتوافق مع استراتيجيات الموارد البشرية وتفضيلات الموظفين.

نظرة عامة على بدائل Workvivo

ليس لديك الوقت الكافي للاطلاع على كل أداة على حدة؟ إليك نظرة سريعة على جميع بدائل Workvivo وحالات استخدامها:

اسم الأداة حالة استخدام الأفضل لـ الأسعار ClickUp منصة شاملة لإدارة العمل والتعاون بين أعضاء الفريق الفرق التي تبحث عن مساحة عمل مرنة ومتصلة لإدارة العمل والتواصل والمشاركة يتوفر خطة مجانية؛ خطط مدفوعة تبدأ من 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم Microsoft Teams تعاون الفريق الذي يركز على الفيديو داخل نظام Microsoft البيئي الفرق التي تستخدم بالفعل Microsoft 365 وتبحث عن مكالمات فيديو ومراسلة ومشاركة ملفات متكاملة مجاني؛ خطط مدفوعة تبدأ من 4 دولارات شهريًا لكل مستخدم Workplace من Meta تفاعل الموظفين المستوحى من وسائل التواصل الاجتماعي الفرق الرقمية التي تريد منصة اتصال غير رسمية تشبه وسائل التواصل الاجتماعي لجميع الموظفين خطط مدفوعة تبدأ من 4 دولارات شهريًا لكل مستخدم Slack عمل جماعي وتعاون سريع عبر الرسائل الفورية المهنيون الذين يولون الأولوية للتواصل في الوقت الفعلي، مع التركيز على القنوات والمراسلة الفورية والتكامل الذكي مجاني؛ خطط مدفوعة تبدأ من 8.75 دولار شهريًا لكل مستخدم Microsoft Viva Engage مجتمعات الموظفين داخل نظام Microsoft 365 البيئي الشركات التي تستخدم Microsoft 365، وتركز على بناء المجتمع ومشاركة الموظفين باقات مدفوعة تبدأ من 2 دولار شهريًا لكل مستخدم Connecteam إدارة الفرق التي لا تعمل على أجهزة مكتبية من خلال نهج يركز على الأجهزة المحمولة الفرق العاملة في الخطوط الأمامية والفرق عن بُعد التي تبحث عن منصة بسيطة للتواصل وإدارة المهام مجاني؛ خطط مدفوعة تبدأ من 35 دولارًا شهريًا Jostle التواصل والتقدير للموظفين القائم على الثقافة الشركات التي تسعى إلى تعزيز التواصل بين الموظفين وتقديرهم وثقافة الشركة الداخلية من خلال منصة سهلة الاستخدام أسعار مخصصة Staffbase تواصل متعدد القنوات مع الموظفين الشركات التي لديها فرق عمل موزعة على مستوى العالم وتبحث عن منصة مركزية للتواصل عبر القنوات المختلفة أسعار مخصصة Sociabble التواصل متعدد القنوات وتوزيع المحتوى القوى العاملة الكبيرة أو غير المكتبية التي ترغب في توزيع المحتوى عبر نقاط اتصال متنوعة أسعار مخصصة LumApps اتصالات مخصصة مدعومة بالذكاء الاصطناعي الشركات التي تريد شبكة إنترانت مرنة ومركزية مع محتوى وتواصل مدعوم بالذكاء الاصطناعي أسعار مخصصة Blink تفاعل الموظفين مع التركيز على الخطوط الأمامية الموظفون في الخطوط الأمامية والموظفون الذين لا يعملون على مكاتب ويحتاجون إلى الوصول إلى الإنترنت وأدوات التواصل في الوقت الفعلي مجاني؛ خطط مدفوعة تبدأ من 4.50 دولار شهريًا لكل مستخدم Simpplr تجربة موحدة للموظفين مدعومة بالذكاء الاصطناعي الشركات التي تريد منصة تفاعل تركز على التواصل ومشاركة المعرفة مع إمكانية التخصيص أسعار مخصصة Firstup اتصالات الموظفين الآلية المدعومة بالذكاء الاصطناعي الشركات التي تسعى إلى أتمتة وتخصيص اتصالات القوى العاملة على نطاق واسع من خلال اتخاذ قرارات تستند إلى البيانات أسعار مخصصة

كيف نقيّم البرامج في ClickUp يتبع فريق التحرير لدينا عملية شفافة ومدعومة بالبحوث ومحايدة تجاه الموردين، لذا يمكنك الوثوق في أن توصياتنا تستند إلى القيمة الحقيقية للمنتج. فيما يلي ملخص مفصل عن كيفية مراجعة البرامج في ClickUp.

🧠 حقيقة ممتعة! التواصل الأكثر تفصيلاً في مكان العمل يجعل الموظفين يشعرون بأن إنتاجيتهم تزيد بنحو خمسة أضعاف!

أفضل بدائل Workvivo للاستخدام

ليست كل برامج مشاركة الموظفين متشابهة، وهذا أمر جيد. اعتمادًا على حجم فريقك وأسلوبه وتكوينه، قد تختلف الأداة المناسبة بشكل كبير.

لنجد الأفضل لك.

1. ClickUp (منصة شاملة لإدارة العمل والتعاون بين أعضاء الفريق)

اختبر قوة الدردشة المتكاملة المدعومة بالذكاء الاصطناعي. أجب على الأسئلة المتكررة، وأتمتة التقارير اليومية والأسبوعية، وفرز الرسائل وتوزيعها، والمزيد مع ClickUp Autopilot Agents

إذا سئمت من البحث عن حيل لزيادة الإنتاجية لا تدوم طويلاً، فإن ClickUp هو الترقية التي يستحقها فريقك.

ClickUp،التطبيق الشامل للعمل، يعيد تعريف إدارة المشاريع من خلال تسهيل التواصل والتعاون والمشاركة بين الموظفين، بل ونجرؤ على القول جعلها ممتعة!

لنبدأ مع ClickUp Chat، مركز التحكم للمحادثات في الوقت الفعلي. سواء كنت تجري عصف ذهني مع فريق المشروع، أو تشارك التحديثات مع قسمك، أو تنشر إعلانات على مستوى الشركة، فإن Chat يحافظ على تنظيم كل شيء في مكان واحد.

أنشئ قنوات دردشة لأي موضوع أو فريق أو مبادرة، وأبقِ الجميع على اطلاع دون الحاجة إلى البحث في رسائل البريد الإلكتروني أو التبديل بين الأدوات. مكافأة! يمكنك تعيين المهام مباشرة من الدردشات. لا داعي لإطالة قائمة المهام!

بسّط التواصل وعزز المشاركة وقم بإدارة جميع أعمال فريقك في مساحة عمل واحدة متصلة باستخدام ClickUp

الآن بعد أن أصبحت تتحدث بذكاء، حوّل تلك المحادثات إلى أفعال مع ClickUp Tasks. قم بتعيين المهام وتحديد الأولويات وإرفاق المستندات وتتبع التقدم، كل ذلك في مساحة عمل واحدة أنيقة وقابلة للتخصيص.

مع أكثر من 15 طريقة عرض، مثل القوائم ولوحات Kanban والتقويمات والجداول الزمنية، يتكيف ClickUp مع سير عملك، وليس العكس.

هل سئمت من العذر الكلاسيكي "عفواً، لم أر رسالتك"؟ تتيح لك ميزة @mentions في المهام والمستندات وحتى اللوحات البيضاء تقديم الملاحظات وطرح الأسئلة أو الإشارة إلى زملائك في الفريق مباشرةً في مكان العمل.

صقل مهاراتك في الكتابة، ولخص المحادثات، واحصل على معلومات عن مكان العمل في الوقت الفعلي، وقم بتدوين اجتماعاتك باستخدام ClickUp Brain

هل تحتاج إلى عقل إضافي في فريقك؟ تعرف على ClickUp Brain، زميلك في الفريق المدعوم بالذكاء الاصطناعي.

يقوم بتلخيص المستندات والمحادثات، وصياغة الردود، واستخراج السياسات، وحتى الإجابة على الأسئلة الخاصة بمكان العمل.

حتى أنه ينسخ صوتك ومقابلاتك المرئية حتى لا تفوتك أي تفصيلة. إنه مثالي للتدريب الداخلي والفرق البعيدة أو أي شخص يقدر وقته (أي الجميع). مع ClickUp Brain، لن تحتاج إلى 10 تطبيقات مختلفة لتحقيق أهدافك في مجال التعاون.

عندما يتعلق الأمر بالتوثيق، فإن ClickUp Knowledge Management هو مركزك الداخلي الذي يتم تحديثه باستمرار.

قم بتخزين سياسات الموارد البشرية وإجراءات التشغيل القياسية وأدلة التوجيه للموظفين الجدد والمزيد في مساحة تعاونية واحدة قابلة للبحث. تعمل مثل شبكة إنترانت اجتماعية حية — مصممة لتنمو مع فريقك وقاعدة معارفك.

💡 نصيحة احترافية: استخدم ClickUp Brain مباشرةً داخل ClickUp Docs لكتابة مسودات مستندات مخصصة على الفور والتعاون مع فريقك لجمع التعليقات في الوقت الفعلي.

ابحث عن معارف الشركة وقم بتخزينها ومشاركتها وتحديثها بشكل تعاوني باستخدام ClickUp Knowledge Management

وعندما تحتاج إلى الحصول على تعليقات موثوقة من موظفيك؟ ClickUp Forms يجعل الأمر سهلاً. قم بإجراء استطلاعات رأي سريعة، وجمع تعليقات مجهولة المصدر، أو أشد على الموظفين الذين يقومون بعمل رائع، أو اكتشف الحالة المزاجية العامة من خلال استطلاعات ر

يمكنك حتى أتمتة المتابعة وإخطار المديرين وتحويل الردود إلى مهام. وهذا يعني أنك لا تكتفي بالاستماع فحسب، بل تتخذ إجراءات بشأن الأمور المهمة.

اجمع تعليقات الموظفين، وأجرِ استطلاعات الرأي، واجمع الأفكار، وتابع مزاج الفريق باستخدام نماذج ClickUp

لذا، إذا كنت ترغب في تجاوز التواصل أحادي الاتجاه والعمل معًا بشكل حقيقي، فهذا هو المكان المناسب للقيام بذلك.

أفضل ميزات ClickUp

تخلص من المهام المتكررة مثل التذكيرات وتحديثات الحالة وإنشاء المهام الفرعية باستخدام ClickUp Automations

تتبع الوقت المستغرق في كل مهمة باستخدام ClickUp Project Time Tracking وحافظ على تنسيق العمل بين الموظفين في المكتب والموظفين عن بُعد

تصور التقدم والمشاركة من خلال لوحات معلومات ClickUp المخصصة مع رؤى في الوقت الفعلي

اعثر على أي شيء في أي مكان باستخدام البحث المتصل ClickUp في جميع أنحاء مساحة العمل الخاصة بك

ادمج مع أكثر من 1000 أداة خارجية مثل Slack وZoom وGoogle Calendar والمزيد

قيود ClickUp

قد يواجه بعض المستخدمين صعوبة بسيطة في التعلم

قد يكون التطبيق المحمول محدود العرض مقارنةً بالتطبيق المكتبي

أسعار ClickUp

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2: 4. 7/5 (أكثر من 10,000 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 4000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن ClickUp؟

يقول Krijn E.، رئيس قسم الإبداع في Flying Kiwi:

...لقد جربنا العديد من الأدوات المختلفة لإدارة المشاريع والتواصل الداخلي، ولكن ClickUp هو الذي حقق جميع متطلباتنا في النهاية. إنه ذكي ومبتكر ومنظم بشكل لا يصدق. سواء كان ذلك إدارة المهام أو تتبع التقدم أو الحفاظ على التزامن كفريق، فإن ClickUp يقوم بكل ذلك بسلاسة...

...لقد جربنا العديد من الأدوات المختلفة لإدارة المشاريع والتواصل الداخلي، ولكن ClickUp هو الذي حقق جميع متطلباتنا في النهاية. إنه ذكي ومبتكر ومنظم بشكل لا يصدق. سواء كان ذلك إدارة المهام أو تتبع التقدم أو الحفاظ على التزامن كفريق، فإن ClickUp يقوم بكل ذلك بسلاسة...

2. Microsoft Teams (الأفضل للتعاون الجماعي الذي يركز على الفيديو)

عبر Microsoft Teams

إذا كان فريقك يعمل بالفعل في نظام Microsoft، فإن Microsoft Teams هو الخيار الأمثل. فهو يربط بين التواصل والتعاون والمشاركة.

من مكالمات الفيديو عالية الدقة إلى المراسلة الفورية ومشاركة المستندات، يوفر Teams مساحة عمل مركزية مع أدوات تعاون عن بُعد فعالة. بالإضافة إلى ذلك، تسهّل Microsoft 365 وأدوات مشاركة الموظفين مثل Viva Engage عملية التعاون.

أفضل ميزات Microsoft Teams

نظم المحادثات حسب القنوات الخاصة بالفرق أو الأقسام أو المشاريع

استضف مكالمات فيديو وشارك الشاشات وسجل الاجتماعات لتسهيل التعاون عن بُعد

تعاون على ملفات Word أو Excel أو PowerPoint دون مغادرة التطبيق

استخدم Teams Phone لإجراء مكالمات واتصالات صوتية ذكية وموحدة

قيود Microsoft Teams

يأتي مع منحنى تعلم حاد

قد تواجه بعض الأخطاء في الواجهة أحيانًا

أسعار Microsoft Teams

مجاني إلى الأبد

Microsoft 365 Personal: 9.99 دولار شهريًا

Microsoft 365 Family: 12.99 دولارًا شهريًا

Microsoft Teams Essentials: 4 دولارات شهريًا لكل مستخدم

Microsoft 365 Business Basic: 6 دولارات شهريًا لكل مستخدم

Microsoft 365 Business Standard: 12.50 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

Microsoft 365 Business Premium: 22 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات Microsoft Teams وتعليقات المستخدمين

G2: 4. 4/5 (15,900+ تقييم)

Capterra: 4. 5/5 (أكثر من 10,000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Microsoft Teams؟

تقول إحدى تقييمات Capterra:

هناك منحنى تعليمي عند بدء استخدام Microsoft Teams لأول مرة. يستغرق التعود على الواجهة بعض الوقت لأنها تحتوي على العديد من الميزات المدمجة في منصة واحدة.

هناك منحنى تعليمي عند بدء استخدام Microsoft Teams لأول مرة. يستغرق التعود على الواجهة بعض الوقت لأنها تحتوي على العديد من الميزات المدمجة في منصة واحدة.

3. Slack (الأفضل للعمل الجماعي والتعاون السريع)

عبر Slack

Slack مناسب للفرق التي تعتمد على المراسلة الفورية والتعاون في الوقت الفعلي والتكامل الذكي. فهو يجمع الأشخاص والمشاريع وسير العمل في مساحة مركزية مصممة لتحقيق الكفاءة والمرونة.

يوفر قنوات اتصال منظمة وتعاونًا سهلاً من خلال Slack Connect وتكاملًا مع أكثر من 2600 تطبيق. وهذا يساعد فريقك على التحرك بسرعة والبقاء على اتصال دون فوضى البريد الإلكتروني.

أفضل ميزات Slack

نظم المحادثات باستخدام قنوات مخصصة للفرق أو المشاريع أو الموضوعات

انضم إلى المجموعات أو المقاطع أو الرسائل الفورية للتعاون في الوقت الفعلي

ابحث في جميع الرسائل والملفات باستخدام البحث المدعوم بالذكاء الاصطناعي من Slack

أتمتة المهام المتكررة باستخدام Workflow Builder و Slack AI

قيود Slack

قد يكون مكلفًا بالنسبة للمؤسسات الكبيرة

تحد النسخة المجانية من تاريخ الرسائل والملفات إلى 90 يومًا

أسعار Slack

مجاني

المزايا: 8.75 دولار شهريًا لكل مستخدم

Business+: 15 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

Enterprise Grid: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Slack

G2: 4. 5/5 (34,000+ تقييم)

Capterra: 4. 7/5 (23,800+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Slack؟

تقول إحدى المراجعات على Reddit:

أستخدم Slack مع العملاء وأجده فعالاً. تساعد الأجواء غير الرسمية، كما أن ميزات المشروع تساعد في تنظيم الأمور. إنه رائع لإدارة المهام أثناء التنقل.

أستخدم Slack مع العملاء وأجده فعالاً. تساعد الأجواء غير الرسمية، كما أن ميزات المشروع تساعد في تنظيم الأمور. إنه رائع لإدارة المهام أثناء التنقل.

📮 ClickUp Insight: يقضي الموظف العادي أكثر من 30 دقيقة يوميًا في البحث عن معلومات متعلقة بالعمل، أي ما يزيد عن 120 ساعة سنويًا تضيع في البحث في رسائل البريد الإلكتروني ومحادثات Slack والملفات المتناثرة. يمكن لمساعد ذكي يعمل بالذكاء الاصطناعي مدمج في مساحة العمل الخاصة بك تغيير ذلك. ادخل إلى ClickUp Brain. يوفر لك رؤى وإجابات فورية من خلال عرض المستندات والمحادثات وتفاصيل المهام المناسبة في ثوانٍ معدودة، حتى تتمكن من التوقف عن البحث والبدء في العمل. 💫 نتائج حقيقية: استعادت فرق مثل QubicaAMF أكثر من 5 ساعات أسبوعيًا باستخدام ClickUp — أي ما يزيد عن 250 ساعة سنويًا لكل شخص — من خلال التخلص من عمليات إدارة المعرفة القديمة. تخيل ما يمكن أن يحققه فريقك بإنتاجية إضافية لمدة أسبوع كل ثلاثة أشهر!

4. Microsoft Viva Engage (الأفضل لمجتمعات الموظفين التي تعتمد على Microsoft 365)

عبر Microsoft Viva Engage

عُرفت في البداية باسم Yammer، Microsoft Viva Engage هي شبكة اجتماعية حديثة على مستوى المؤسسات من Microsoft، مصممة لجمع الموظفين معًا، بغض النظر عن مكان عملهم.

يساعدك على بناء مجتمع، وربط القيادة بالموظفين، وتعزيز التواصل المركزي. يتكامل مباشرة مع أدوات Microsoft 365 مثل Microsoft Teams وSharePoint وOutlook، مما يسهل إدخال المشاركة في سير العمل اليومي لفريقك.

أفضل ميزات Microsoft Viva Engage

أنشئ مجتمعات قائمة على الاهتمامات للتفاعل غير الرسمي وتبادل المعرفة

اربط بين الموظفين والقيادة من خلال ركن القيادة والفعاليات المباشرة

شارك الخبرات والتحديثات باستخدام Storylines و Campaigns و Answers في Viva

استخدم Microsoft Copilot للحصول على محتوى وموضوعات محادثة مولعة بواسطة الذكاء الاصطناعي

قيود Microsoft Viva Engage

خيارات تخصيص متقدمة محدودة

يتطلب ترخيصًا إضافيًا للحصول على الميزات المتميزة مثل Copilot و Analytics

أسعار Microsoft Viva Engage

Microsoft Viva Employee Communications and Communities: 2 دولار شهريًا لكل مستخدم

Microsoft Viva Workplace Analytics و Employee Feedback: 6 دولارات شهريًا لكل مستخدم

Microsoft Viva Suite: 12 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Microsoft Viva Engage

G2: التعليقات غير متوفرة

Capterra: 4. 2/5 (أكثر من 800 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Microsoft Viva Engage؟

تقول إحدى تقييمات Capterra:

لدي اشتراك شركة في Microsoft 365، ويتكامل Viva بشكل جيد مع العديد من مكوناته، لذلك يمكنني بسهولة الاستفادة من العمل الذي تم إنجازه في الأصل لغرض واحد، وتطبيقه بسهولة على الاحتياجات المستقبلية.

لدي اشتراك شركة في Microsoft 365، ويتكامل Viva بشكل جيد مع العديد من مكوناته، لذلك يمكنني بسهولة الاستفادة من العمل الذي تم إنجازه في الأصل لغرض واحد، وتطبيقه بسهولة على الاحتياجات المستقبلية.

5. Connecteam (الأفضل لإدارة الفرق التي لا تعمل على مكاتب)

عبر Connecteam

Connecteam هي منصة مخصصة للأجهزة المحمولة مصممة للشركات التي لديها موظفين في الخطوط الأمامية أو بدون مكاتب أو يعملون عن بُعد ويحتاجون إلى أداة بسيطة للتواصل وإدارة المهام والمشاركة.

إنه فعال بشكل خاص للشركات التي تبحث عن بديل للبريد الإلكتروني وجداول البيانات والتطبيقات المتعددة من خلال منصة واحدة موحدة. سواء كان ذلك لمشاركة التحديثات أو تتبع الوقت أو جمع التعليقات، يساعدك Connecteam على الحفاظ على تزامن إدارة فريقك.

أفضل ميزات Connecteam

أنشئ جداول الموظفين وتحديثات الشركة والإعلانات والأحداث، كل ذلك في مركز اتصال واحد

استخدم الدردشة الآمنة للمراسلة الفورية الشخصية أو الجماعية أو على مستوى الشركة

رقم العمليات اليومية باستخدام قوائم المراجعة والنماذج وأدوات إعداد التقارير في الوقت الفعلي

استخدم تتبع GPS وبسّط عملية دفع الرواتب باستخدام الأدوات المدمجة

قيود Connecteam

ميزات محدودة في الخطة المجانية

يأتي مع منحنى تعلم أولي

أسعار Connecteam

خطة الأعمال الصغيرة: مجانية إلى الأبد لما يصل إلى 10 مستخدمين

الأساسي: 35 دولارًا شهريًا

متقدم: 59 دولارًا شهريًا

خبير: 119 دولارًا أمريكيًا في الشهر

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات وتقييمات Connecteam

G2: 4. 6/5 (أكثر من 2300 تقييم)

Capterra: 4. 7/5 (أكثر من 2300 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Connecteam؟

تقول إحدى تقييمات Capterra:

بشكل عام، كانت تجربتي مع Connecteam رائعة. فقد أضفت هيكلية ووضوحًا على عملياتنا اليومية وجعلت التواصل بين أعضاء الفريق أكثر سلاسة من أي وقت مضى. من تتبع الوقت إلى المهام والتحديثات، أصبح كل شيء الآن في مكان واحد. لقد ساعدنا ذلك حقًا على البقاء منظمين ومتصلين، خاصة خلال فترات العمل المزدحمة.

بشكل عام، كانت تجربتي مع Connecteam رائعة. فقد أضفت هيكلية ووضوحًا على عملياتنا اليومية وجعلت التواصل بين أعضاء الفريق أكثر سلاسة من أي وقت مضى. من تتبع الوقت إلى المهام والتحديثات، أصبح كل شيء الآن في مكان واحد. لقد ساعدنا ذلك حقًا على البقاء منظمين ومتصلين، خاصة خلال فترات العمل المزدحمة.

6. Jostle (الأفضل للتواصل بين الموظفين المدفوع بالثقافة)

عبر Jostle

إذا كنت تبحث عن منصة أبسط وجاذبة بصريًا تجمع فرق العمل عن بُعد وفي المكتب وفي الخطوط الأمامية في مساحة رقمية واحدة، فقد يكون Jostle هو الخيار المناسب لك. يركز على تسهيل التواصل الداخلي وتقدير الموظفين.

يساعد الجميع على الشعور بأنهم على اطلاع وتواصل وتقدير، بغض النظر عن مكان عملهم. بواجهة تشبه وسائل التواصل الاجتماعي وبدون رسوم إعداد، يساعد Jostle الفرق على التنسيق بسرعة دون الحاجة إلى تقنية معقدة.

أفضل ميزات Jostle

شارك الأخبار والتحديثات والأحداث من خلال إعلانات موجهة لإبقاء الجميع على اطلاع

استخدم JostleTV لبث التحديثات المهمة إلى غرف الاستراحة وأرضيات المصانع

اعترف بالإنجازات واحتفل بالمعالم البارزة من خلال رسائل تقدير الموظفين والأحداث

نظم الموارد والسياسات في مكتبة قابلة للبحث لسهولة الوصول إليها

تخلص من القيود

قد تكون ميزة البحث غير متسقة

خيارات تخصيص متقدمة محدودة

أسعار Jostle

نسخة مجانية متاحة

أسعار مخصصة للميزات الإضافية

تصنيفات وتقييمات Jostle

G2: 4. 5/5 (200+ تقييم)

Capterra: 4. 4/5 (70+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Jostle؟

تقول إحدى تقييمات G2:

العيب الوحيد الذي يمكنني التفكير فيه هو عدم اتساق نتائج البحث. في بعض الحالات، تحتاج إلى الضغط على " " (البحث في الملفات)، بينما في حالات أخرى تحتاج إلى النقر على أيقونة العدسة المكبرة، وفي حالات أخرى تبدأ نتائج البحث السريع في الظهور أثناء الكتابة.

العيب الوحيد الذي يمكنني التفكير فيه هو عدم اتساق نتائج البحث. في بعض الحالات، تحتاج إلى الضغط على " " (البحث في الملفات)، بينما في حالات أخرى تحتاج إلى النقر على أيقونة العدسة المكبرة، وفي حالات أخرى تبدأ نتائج البحث السريع في الظهور أثناء الكتابة.

7. Staffbase (الأفضل للتواصل متعدد القنوات مع الموظفين)

عبر Staffbase

Staffbase مناسب للفرق العالمية التي تحتاج إلى اتصال متسق وعالي التأثير عبر قنوات متعددة. فهو يركز كل شيء بدءًا من تحديثات الإنترانت والإشعارات عبر الهاتف المحمول إلى حملات البريد الإلكتروني واللافتات الرقمية في منصة اتصال واحدة.

نهجها الذي يركز على الأجهزة المحمولة وتكاملها مع Microsoft 365 يجعلها مفيدة بشكل خاص في الحفاظ على اتصال الموظفين في الخطوط الأمامية والموظفين عن بُعد وإبقائهم على اطلاع.

أفضل ميزات Staffbase

أرسل الاتصالات عبر تطبيق الهاتف المحمول والبريد الإلكتروني والرسائل القصيرة والإنترانت واللافتات الرقمية، كل ذلك في منصة واحدة

خصص التواصل للفرق العالمية من خلال الدعم متعدد اللغات والمحررين المحليين

خطط للحملات وقم بتنفيذها وقياسها باستخدام التقويمات التحريرية

حلل تأثير المشاركة والتواصل من خلال تحليلات شاملة للقوى العاملة وخرائط الحرارة

قيود Staffbase

قد يكون مكلفًا للغاية بالنسبة للفرق الصغيرة

تفتقر إلى بعض الميزات المتقدمة المتوفرة في المنتجات المنافسة

أسعار Staffbase

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Staffbase

G2: 4. 6/5 (200+ تقييم)

Capterra: 4. 7/5 (70+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Staffbase؟

تقول إحدى تقييمات G2:

تتمثل إحدى أكبر نقاط قوتها في واجهتها سهلة الاستخدام. حتى أعضاء الفريق الذين ليسوا على دراية كبيرة بالتكنولوجيا يمكنهم تعلم كيفية استخدامها بسرعة دون الحاجة إلى الكثير من التدريب. تصميم المنصة بديهي، مما يجعل من السهل إنشاء رسائل البريد الإلكتروني وإرسالها.

تتمثل إحدى أكبر نقاط قوتها في واجهتها سهلة الاستخدام. حتى أعضاء الفريق الذين ليسوا على دراية كبيرة بالتكنولوجيا يمكنهم تعلم كيفية استخدامها بسرعة دون الحاجة إلى الكثير من التدريب. تصميم المنصة بديهي، مما يجعل من السهل إنشاء رسائل البريد الإلكتروني وإرسالها.

8. Sociabble (الأفضل للتواصل متعدد القنوات وتوزيع المحتوى)

عبر Sociabble

تساعدك Sociabble على تبسيط الاتصالات الداخلية من خلال مركزية إنشاء المحتوى وتوسيع نطاقه عبر جميع نقاط اتصال الموظفين.

على عكس المنصات التي تركز بشكل كبير على المشاركة على غرار الشبكات الداخلية، يجمع Sociabble بين الشبكات الاجتماعية ومشاركة الموظفين. وهذا يجعله مناسبًا للقوى العاملة الكبيرة أو الموزعة أو غير المكتبية.

أفضل ميزات Sociabble

انشر المحتوى مرة واحدة ووزعه عبر الويب والجوال والنشرات الإخبارية وTeams وSharePoint ومنصات التواصل الاجتماعي مثل LinkedIn

أتمتة سير العمل وتسليم المحتوى باستخدام Zapier وواجهات برمجة التطبيقات وPower Automate

قسّم الجمهور وخصص الرسائل عبر المناطق أو الأقسام أو الأدوار

قيود Sociabble

يأتي مع منحنى تعليمي

خيارات تخصيص محدودة

أسعار Sociabble

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Sociabble

G2: 4. 7/5 (أكثر من 300 تقييم)

Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Sociabble؟

تقول إحدى تقييمات G2:

أكثر ما يعجبني في Sociabble هو تكامله السلس مع منصات التواصل الاجتماعي، مما يجعل مشاركة المحتوى سهلة للغاية بنقرة واحدة فقط. تعمل الواجهة سهلة الاستخدام وأدوات الإدارة الفعالة على تبسيط عملية تنظيم المحتوى وتوزيعه، مما يوفر الوقت ويعزز المشاركة. إنه أداة تغير قواعد اللعبة لأي شخص يتطلع إلى تحسين استراتيجيته على وسائل التواصل الاجتماعي.

أكثر ما يعجبني في Sociabble هو تكامله السلس مع منصات التواصل الاجتماعي، مما يجعل مشاركة المحتوى سهلة للغاية بنقرة واحدة فقط. تعمل الواجهة سهلة الاستخدام وأدوات الإدارة الفعالة على تبسيط عملية تنظيم المحتوى وتوزيعه، مما يوفر الوقت ويعزز المشاركة. إنه أداة تغير قواعد اللعبة لأي شخص يتطلع إلى تحسين استراتيجيته على وسائل التواصل الاجتماعي.

9. LumApps (الأفضل للتواصل المخصص المدعوم بالذكاء الاصطناعي)

عبر LumApps

LumApps هي منصة مرنة أخرى مصممة لتبسيط التواصل الداخلي وتوحيد تجارب الموظفين في جميع أنحاء المؤسسة. تعمل كنقطة مركزية، تتيح لك الوصول إلى أخبار الشركة وإكمال المهام والتواصل مع الزملاء من خلال واجهة واحدة سهلة الاستخدام.

أفضل ميزات LumApps

قم بمركزية الاتصال والموارد وتطبيقات الأعمال في مركز واحد للموظفين

قدم محتوى وإعلانات مخصصة ومدعومة بالذكاء الاصطناعي للجمهور المستهدف

مكّن مشاركة المعرفة والتعاون والتعلم المصغر من خلال ميزات الشبكات الاجتماعية والشبكات الداخلية للشركة

ادمج أدوات مثل Google Workspace و Microsoft 365 للحصول على سير عمل متصل

قيود LumApps

قد تكون الواجهة بطيئة في بعض الأحيان

قد يواجه المبتدئون صعوبة في البداية

أسعار LumApps

أسعار مخصصة

تقييمات LumApps وتعليقات المستخدمين

G2: 4. 3/5 (80+ تقييم)

Capterra: 4. 1/5 (35+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن LumApps؟

تقول إحدى تقييمات G2:

LumApps سهل الاستخدام للغاية. بمجرد التدريب، ستتمكن من التصفح بسهولة لدمج المحتوى الخاص بك. يتيح لك دمج جميع أنواع المحتوى على جميع مستويات الشركة. تعد الشروط والأدوات المصممة بواسطة الذكاء الاصطناعي من أفضل الميزات التي يمكنك الاستفادة منها.

LumApps سهل الاستخدام للغاية. بمجرد التدريب، ستتمكن من التصفح بسهولة لدمج المحتوى الخاص بك. يتيح لك دمج جميع أنواع المحتوى على جميع مستويات الشركة. تعد الشروط والأدوات المصممة بواسطة الذكاء الاصطناعي من أفضل الميزات التي يمكنك الاستفادة منها.

10. Blink (الأفضل للمشاركة التي تركز على الخطوط الأمامية)

عبر Blink

هل تقضي أيامك في إدارة نوبات العمل وجداول الموظفين؟ قد يسهل عليك Blink هذه المهمة. إنها منصة تجربة الموظفين التي تعمل على الأجهزة المحمولة أولاً، والمصممة للمؤسسات التي لديها فرق عمل في الخطوط الأمامية وفرق عمل لا تستخدم مكاتب.

صُمم Blink ليعمل بسلاسة حتى في البيئات ذات الاتصال الضعيف، ويجمع بين التواصل والتقدير والاستطلاعات والأدوات الأساسية في تطبيق واحد سهل الاستخدام. ويبقي الموظفين المتوزعين على اطلاع دائم ويمنحهم القدرة على العمل.

أفضل ميزات Blink

حقق تواصلًا ثنائيًا في الوقت الفعلي من خلال موجز الأخبار والقصص والدردشة الآمنة

استمتع بالوصول دون اتصال بالإنترنت وإعدادات "عدم الإزعاج"

قم بإجراء استطلاعات الرأي واستخدم أدوات استطلاع رأي الموظفين مباشرة في التطبيق لجمع التعليقات وتعزيز معدلات الاستجابة

قم بمركزية الوصول إلى الجداول الزمنية وكشوف الرواتب والسياسات والأدوات الهامة في المركز

حدود Blink

قد لا يكون الخيار الأفضل للفرق التي تعمل في المكاتب

خيارات تخصيص محدودة مقارنة بالمنافسين

أسعار Blink

الأعمال: 4.50 دولار شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Blink

G2: 4. 7/5 (250+ تقييم)

Capterra: 4. 7/5 (أكثر من 100 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Blink؟

تقول إحدى تقييمات G2:

سمح Blink بتحويل الاتصالات الداخلية، لا سيما بالنسبة للموظفين في الخطوط الأمامية الذين كانوا يعانون من صعوبة الوصول إلى المعلومات المهمة بسرعة والشعور بالتواصل مع بقية الموظفين في الشركة. يعد التواصل عبر شركة متعددة المواقع أمرًا صعبًا، ولكن Blink سمح بالتغلب على هذه الصعوبة بطريقة سهلة الاستخدام وممتعة وجذابة. أوصي بشدة به لأي شخص يرغب في تحسين التواصل داخل شركته...

سمح Blink بتحويل الاتصالات الداخلية، لا سيما بالنسبة للموظفين في الخطوط الأمامية الذين كانوا يعانون من صعوبة الوصول إلى المعلومات المهمة بسرعة والشعور بالتواصل مع بقية الموظفين في الشركة. يعد التواصل عبر شركة متعددة المواقع أمرًا صعبًا، ولكن Blink سمح بالتغلب على هذه الصعوبة بطريقة سهلة الاستخدام وممتعة وجذابة. أوصي بشدة به لأي شخص يتطلع إلى تحسين التواصل داخل شركته...

11. Simpplr (الأفضل لتجربة موظفين موحدة ومدعومة بالذكاء الاصطناعي)

عبر Simpplr

Simpplr هي منصة حديثة لتجربة الموظفين تركز على التواصل ومشاركة المعرفة والمشاركة في مركز واحد ذكي ومبسط. وهي جذابة بشكل خاص للمؤسسات التي تبحث عن التخصيص والامتثال والإنتاجية عبر التفاعل الاجتماعي.

يتكامل بسهولة مع أطر إدارة الأداء الحالية من خلال توفير منصة للتواصل ومواءمة الأهداف ومشاركة الملاحظات.

أفضل ميزات Simpplr

قم بمركزية الاتصال والموارد والتعاون في مركز رقمي موحد

استخدم المساعد الذكي للحصول على إجابات فورية ودعم آلي وأتمتة سير العمل

قم بتحليل المشاعر والاستماع إلى الموظفين من خلال الاستطلاعات واللوحات المعلوماتية المتكاملة

أنشئ وأرسل رسائل إخبارية جذابة بصريًا مع مقاييس قابلة للتنفيذ لمشاركة الموظف

قيود Simpplr

قدرات محدودة في إدارة المعرفة

يأتي مع منحنى تعليمي للمبتدئين

أسعار Simpplr

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Simpplr

G2: 4. 7/5 (أكثر من 300 تقييم)

Capterra: 4. 8/5 (أكثر من 100 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Simpplr؟

تقول إحدى تقييمات Capterra:

تجربة رائعة بشكل عام - فريق تنفيذ مفيد للغاية ومنتج نهائي رائع. كما كان متوقعًا، كانت عملية التنفيذ صعبة بعض الشيء (خاصة أننا لم نستخدم شبكة إنترانت من قبل)، ولكن جميع الموارد المتعلقة بالمشاركة والمحتوى الذي يجب إضافته وما إلى ذلك كانت مفيدة للغاية.

تجربة رائعة بشكل عام - فريق تنفيذ مفيد للغاية ومنتج نهائي رائع. كما كان متوقعًا، كانت عملية التنفيذ صعبة بعض الشيء (خاصة أننا لم نستخدم شبكة إنترانت من قبل)، ولكن جميع الموارد المتعلقة بالمشاركة والمحتوى الذي يجب إضافته وما إلى ذلك كانت مفيدة للغاية.

12. Firstup (الأفضل للتواصل الآلي مع الموظفين)

عبر Firstup

Firstup هو برنامج بوابة للموظفين يعمل بالذكاء الاصطناعي، تم تصميمه لأتمتة وتخصيص وتحسين التواصل بين الموظفين على نطاق واسع. بدلاً من الاعتماد على البوابات الثابتة أو العمليات اليدوية، يستخدم Firstup الذكاء الاصطناعي لتنسيق رحلات التواصل المخصصة عبر الهاتف المحمول والبريد الإلكتروني والإنترانت.

تكمن قوتها في الأتمتة والاستهداف الذكي واتخاذ القرارات المدعومة بالبيانات، مما يجعلها خيارًا قويًا للمؤسسات التي لديها قوة عاملة كبيرة أو موزعة أو تعمل في الخطوط الأمامية.

أفضل الميزات في Firstup

نسق رحلات الموظفين التكيفية باستخدام الذكاء الاصطناعي وبيانات السلوك في الوقت الفعلي

صمم تدفقات اتصال معقدة بسهولة باستخدام أداة إنشاء مرئية لا تتطلب كتابة أي أكواد

استخدم الذكاء الاصطناعي التوليدي في Creator Studio لإنشاء الحملات وإدارتها بكفاءة

اتصل بنظام معلومات الموارد البشرية (HRIS) وأنظمة المؤسسة لتحقيق استهداف دقيق للجمهور والأتمتة

قيود Firstup

ميزات متقدمة أقل مقارنة بالخيارات الأخرى

ميزات إدارة المعرفة محدودة

أسعار Firstup

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Firstup

G2: 4. 5/5 (190+ تقييم)

Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Firstup؟

تقول إحدى تقييمات G2:

كجزء من فريق صغير، من الضروري توفير اتصالات دقيقة وجذابة في الوقت المناسب لموظفينا. Firstup يجعل من السهل جدًا إنشاء محتوى هادف بطريقة فعالة. كما أنني أحب إمكانيات الاتصال الثنائي! يمكننا الاستماع إلى موظفينا في الخطوط الأمامية وتلقي ملاحظاتهم وخلق ثقافة ترحيبية وشاملة للجميع!

كجزء من فريق صغير، من الضروري توفير اتصالات دقيقة وجذابة في الوقت المناسب لموظفينا. Firstup يجعل من السهل جدًا إنشاء محتوى هادف بطريقة فعالة. كما أنني أحب إمكانيات الاتصال الثنائي! يمكننا الاستماع إلى موظفينا في الخطوط الأمامية وتلقي ملاحظاتهم وخلق ثقافة ترحيبية وشاملة للجميع!

اجعل كل كلماتك ذات قيمة مع ClickUp

لنواجه الأمر. بدون تواصل قوي، فإن مكان عملك ما هو إلا مجموعة من الأشخاص يحدقون في الشاشات على نفس القنوات. التواصل هو الرابط الذي يجمع كل شيء (وكل شخص) معًا. من تعزيز المشاركة إلى مواءمة الأهداف، كل شيء يبدأ بالتواصل الصحيح.

في حين أن العديد من الأدوات تؤدي أجزاء من المهمة، فإن ClickUp تفي بجميع المتطلبات. بفضل الدردشة المدمجة ووثائق Docs والأتمتة ومساعد الذكاء الاصطناعي وإدارة المعرفة وإدارة المشاريع في منصة واحدة قوية، فإنها تجمع بين الإنتاجية والشخصية.

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