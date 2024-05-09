ما هي أطر إدارة الأداء؟ دليل مفصل

إطار إدارة الأداء هو عملية منظمة تساعد قادة الفرق أو مديري الموارد البشرية على تتبع أداء الموظفين وتحسينه. ويشمل تحديد أهداف محددة وقياس أداء الموظفين في تحقيق تلك الأهداف.

تعد أطر إدارة الأداء جزءًا لا يتجزأ من أي مؤسسة. فهي تساعد قادة الفرق على تتبع أهداف التعلم والتطوير للموظفين وضمان النمو المستمر. كما تساعد هذه الأطر في الحفاظ على حماس الموظفين من خلال منحهم أهدافًا محددة لتحقيقها.

تحسن هذه الأطر بشكل كبير من أساليب تتبع الأداء التقليدية، التي كانت إما غير منظمة أو منظمة بشكل فضفاض. من خلال تقسيم العملية إلى خطوات محددة جيدًا، تجعل أطر إدارة الأداء أكثر كفاءة.

ولكن كيف يمكن إنشاء إطار عمل لإدارة الأداء، وما هي أنواع الأطر المتاحة؟

تابع القراءة لتتعرف على كل ما تحتاج لمعرفته عن أطر إدارة الأداء.

ملخص: يتكون إطار عمل إدارة الأداء من خمسة عناصر

تستخدم المؤسسات أحد أطر عمل إدارة الأداء الخمسة المختلفة

لبناء وتنفيذ إطار عمل فعال، يجب عليك: تحديد أهداف قابلة للتحقيق وتوضيحها جيدًا وضع مقاييس أساسية للقياس تتبع الأداء وتقديم ملاحظات مستمرة طلب الملاحظات لمواصلة تحسين العملية تدريب الفرق على مزايا النظام

حدد أهدافًا قابلة للتحقيق ووضحها جيدًا

وضع مقاييس أساسية للقياس

تتبع الأداء وتقديم ملاحظات مستمرة

اطلب التعليقات والملاحظات لمواصلة تحسين العملية

تدريب الفرق على مزايا النظام

تتمتع هذه الأطر بمزايا مثل زيادة الحافز وتحسين التعاون بين أعضاء الفريق وزيادة معدل الاحتفاظ بالموظفين حدد أهدافًا قابلة للتحقيق ووضحها جيدًا

وضع مقاييس أساسية للقياس

تتبع الأداء وتقديم ملاحظات مستمرة

اطلب التعليقات والملاحظات لمواصلة تحسين العملية

تدريب الفرق على مزايا النظام

العناصر الأساسية لإطار عمل إدارة الأداء

على الرغم من وجود أنواع مختلفة من أطر إدارة الأداء، إلا أن العناصر الأساسية تظل هي نفسها في جميع الحالات.

فيما يلي العناصر الأساسية لأي إطار عمل لإدارة الأداء:

تحديد الأهداف : حدد أهدافًا لموظفيك ووضح توقعاتك. يجب أيضًا توضيح مؤشرات الأداء الرئيسية التي ستستخدمها لقياس الأداء. تنشر بعض المؤسسات أيضًا حوافز للموظفين الذين يحققون هذه الأهداف أو يتجاوزونها

قياس الأداء : قياس أداء الموظفين من خلال تتبع المقاييس ومؤشرات الأداء الرئيسية المحددة وتقييم تقدم كل موظف بانتظام

التغذية الراجعة والتدريب : تواصل مع موظفيك بانتظام وقدم لهم تغذية راجعة مستمرة لإطلاعهم على تقدمهم ومجالات التحسين. يساعد ذلك في الحفاظ على الشفافية وتوحيد الرؤى بين الجميع

المراجعات الدورية : إجراء مراجعات منظمة بشكل دوري لتقييم الأداء الرسمي. إذا لزم الأمر، وضع الموظفين ذوي الأداء المنخفض في خطط لتحسين الأداء

المكافآت والتقدير: قم بإبلاغ كل موظف بتقييمه السنوي وقدم المكافآت والتقدير للموظفين الأفضل أداءً

بغض النظر عن نظام إدارة الأداء الذي تستخدمه، ستكون هذه العناصر الأساسية جزءًا من العملية. خلال العملية، تأكد من الشفافية التامة والتواصل المفتوح بينك وبين أعضاء فريقك.

أنواع أطر إدارة الأداء

تستخدم المؤسسات في جميع أنحاء العالم خمسة أطر عمل لإدارة أداء الموظفين. قم بتقييم كل منها قبل تحديد الأنسب لاستراتيجية مؤسستك.

الأهداف والنتائج الرئيسية (OKR)

هذا نظام بسيط ولكنه فعال لإدارة الأداء، حيث تحدد أهداف الأداء وفقًا لأهداف المؤسسة. كما يدرج النتائج الرئيسية أو النتائج النهائية لتحديد أداء كل موظف على حدة.

للبدء، استخدم نموذج إطار عمل OKR من ClickUp.

تنزيل هذا النموذج استفد من نموذج OKRs والأهداف لشركة ClickUp لتعيين الأهداف ومؤشرات الأداء الرئيسية على مستوى القسم بدلاً من المستوى الفردي

إنه نموذج جاهز للاستخدام وقابل للتخصيص يساعدك على تحديد الأهداف والغايات وتتبع تقدمها وقياس النتائج الرئيسية. هناك خيار لتعيين الأولويات وفرز OKRs حسب النوع والقسم وتواريخ البدء والاستحقاق. هذا يجعل من السهل للغاية تتبع أهدافك والمقاييس الرئيسية.

أو إذا كنت ترغب في تتبع أهداف الشركة، فإن نموذج أهداف الشركة وأهداف OKR من ClickUp هو الخيار الأفضل لك.

تنزيل هذا الزر حدد أهدافًا واضحة وقابلة للقياس وتابع تقدمها باستخدام نموذج OKRs والأهداف الخاص بشركة ClickUp

يتيح لك هذا النموذج تقسيم الأهداف حسب القسم والتقدم المحرز والفئة والمزيد. هناك أيضًا علامات تساعدك على تصنيف كل هدف. ومن الميزات الرائعة الأخرى لهذا النموذج أنه يتيح لك تحديد أهداف كمية، مما يسهل قياس الأداء.

فيما يلي بعض أمثلة OKR لمساعدتك في الحصول على فكرة عن كيفية تحديد OKR:

1. الهدف: تحسين تحسين محركات البحث (SEO) لموقعك الإلكتروني

النتائج الرئيسية:

زيادة عدد زوار الموقع شهريًا

زيادة في تصنيفات البحث لعدد X من الكلمات المفتاحية

زيادة عدد الروابط الخارجية عالية الجودة إلى موقعك الإلكتروني

2. الهدف: استضافة ندوة عبر الإنترنت ناجحة مع خبراء في المجال

النتائج الرئيسية:

عدد المسجلين في الندوة عبر الإنترنت

عدد ونوعية خبراء الصناعة الذين قبلوا الدعوة

عدد التحويلات التي تم تحقيقها عبر الندوة عبر الإنترنت

بالنسبة لإطار عمل OKR، تتم مراجعات الأداء عادةً كل ثلاثة أشهر. ومع ذلك، يمكنك زيادة وتيرة المراجعات وفقًا لمتطلبات عملك ومتطلبات التدريب.

الإدارة بالأهداف (MBO)

أشاع بيتر دراكر لأول مرة مفهوم الإدارة بالأهداف، وهو يتضمن تحديد أهداف واقعية وقابلة للتحقيق للموظفين ومراجعة أدائهم في تحقيق تلك الأهداف. تتوافق هذه الأهداف مع الأهداف العامة للشركة وتكون أوسع نطاقًا من الأهداف المحددة لأداء كل موظف.

على عكس إطار عمل OKR، لا يعتمد إطار عمل MBO على المقاييس. الفكرة هي تحقيق الهدف في غضون الإطار الزمني المحدد مسبقًا، وليس تحليل كل مؤشر أداء رئيسي ومعرفة ما إذا كان هناك تحسن.

وبالتالي، فإن إدارة الأداء بالأهداف تتضمن مراقبة وتقييم الأداء باستخدام أدوات إعداد التقارير المختلفة.

دعونا نفهم ذلك من خلال مثال.

لنفترض أنك تدير فريقًا رياضيًا وتهدف إلى الفوز بالبطولة في غضون 5 سنوات. يتطلب منك MBO تحديد أهداف أصغر تؤدي إلى الهدف الأساسي. في هذه الحالة، قد تكون أهدافك كما يلي:

احتل المركز الخامس في البطولة خلال عامين

الفوز بالمركز الثاني في البطولة خلال 4 سنوات

الفوز بالبطولة واحتلال المركز الأول في السنة الخامسة

الأهداف واضحة بما يكفي لتتمكن من تتبع ما إذا تم تحقيقها دون الحاجة إلى أي تحليل للبيانات أو تتبع المقاييس. هذا هو MBO في الواقع.

نصيحة احترافية: استفد من ClickUp Goals لوضع أهداف واقعية وتتبع تقدمها. استخدمها لوضع أهداف لفريقك، بما في ذلك الأهداف الأسبوعية أو الشهرية لكل عضو في الفريق. توفر أداة تتبع الأهداف المرئية التي تتيح لك رؤية تقدم كل عضو في الفريق في تحقيق أهدافه وغاياته.

يمكنك بسهولة الاطلاع على بطاقة تقييم الأداء وتقدم الأهداف لكل عضو في الفريق باستخدام ClickUp

أنظمة قائمة على مراجعة الموارد البشرية

هذا إطار عمل لإدارة الأداء حيث يقوم فريق الموارد البشرية بمراجعة أداء الموظفين وتقديم الملاحظات بدلاً من قادة الفرق أو المديرين المسؤولين.

في هذه الحالة، لا ترتبط الأهداف بالمشاريع أو المهارات الفنية، بل تتبنى نظرة شاملة لتنمية الموظفين وتطورهم.

تساعدك أنظمة إدارة الأداء هذه على تحديد نقاط القوة والضعف لدى كل موظف، مما يساعدك على توزيع المهام المناسبة على الأشخاص المناسبين. كما تتيح لك فهم جوانب أخرى غير أداء المشروع، مثل مشاركة الموظفين واهتماماتهم.

فيما يلي بعض الأمثلة على العوامل التي ينظر إليها مديرو الموارد البشرية لقياس النمو والتطور:

عدد الدورات التدريبية التي أكملها الموظف لتطوير مهاراته

المشاركة في أنشطة بناء الفريق والأنشطة التنظيمية

على عكس الأطر التي تركز على النتائج مثل OKR، لا تتطلب هذه الأنظمة مراجعات متكررة. عادةً ما تتم مراجعات الأداء نصف سنويًا أو سنويًا.

على سبيل المثال، ستساعدك أهداف ClickUp في تحديد الأهداف، بينما سيساعدك نموذج تتبع مؤشرات الأداء الرئيسية للموظفين من ClickUp في قياس أداء الموظفين فيما يتعلق بهذه الأهداف.

تنزيل هذا النموذج قم بتعيين المهام للموظفين وتتبع مؤشرات الأداء الرئيسية باستخدام نموذج تتبع مؤشرات الأداء الرئيسية للموظفين من ClickUp

يحتوي النموذج على سبعة حقول مخصصة لإدخال معايير مؤشرات الأداء الرئيسية، مثل القسم والقيمة المستهدفة والتقدم المحرز وما إلى ذلك. يمكنك أيضًا استخدام حالات مخصصة مثل "على المسار الصحيح" و"معرضة للخطر" وما إلى ذلك لتتبع كل مؤشر من مؤشرات الأداء الرئيسية.

كما تتيح التعليقات والإشارات لتعزيز تحفيز الموظفين ومشاركتهم.

بطاقة الأداء المتوازن

هذا أحد أكثر أطر إدارة الأداء شمولاً وتنظيماً، حيث يساعدك على مراجعة أداء الموظفين من وجهات نظر متعددة. تشمل هذه وجهات النظر العملاء، والعمليات المالية، والتعلم والنمو، والعمليات الداخلية.

يقيم الإطار الموظفين وفقًا لمعايير مختلفة عبر هذه الفئات الأربع كما هو واضح من الاسم. وهو يساعد على مواءمة أداء الموظفين مع توقعات العملاء وأهداف الشركة.

فيما يلي مثال على إطار عمل إدارة الأداء باستخدام بطاقة الأداء المتوازن.

المنظور المالي منظور العميل الأهداف المقاييس الأهداف المقاييس تكاليف تشغيلية أقل KPI: النسبة المئوية لخفض التكاليف التشغيلية تحسين رضا العملاء KPI: صافي مؤشر الترويج (NPS) الهدف: تخفيض بنسبة 5% في عام واحد الهدف: NPS 70 أو أعلى منظور الأعمال الداخلية منظور التعلم الأهداف المقاييس الأهداف المقاييس تبسيط عملية تطوير المنتجات KPI: وقت الوصول إلى السوق تطوير مهارات الموظفين KPI: عدد الدورات التدريبية التي تم حضورها الهدف: تقليل الوقت المستغرق بنسبة 10٪ الهدف: 5 جلسات تدريب على المهارات على الأقل سنويًا لكل موظف

نظرًا لأنها واحدة من أكثر الأطر تعقيدًا، نوصي باستخدام قوالب بطاقة الأداء المتوازن بدلاً من البدء من الصفر. ستساعدك هذه القوالب على توفير الوقت والجهد مع تبسيط العملية.

تنزيل هذا النموذج أنشئ بطاقات تقييم أداء مفصلة باستخدام قالب ClickUp هذا لقياس أداء الموظفين أو الفريق في أربع فئات عمل مختلفة

جرب نموذج بطاقة الأداء المتوازن من ClickUp للبدء. يتجاوز هذا النموذج الأهداف والمقاييس ويشمل الأهداف والحوافز لكل فئة. وهذا يجعل بطاقة الأداء أكثر تفصيلاً من بطاقة الأداء المتوازن النموذجية. النموذج جاهز للاستخدام، لذا قم بتعبئة التفاصيل وأنشئ بطاقة أداء متوازن لشركتك في وقت قصير. كما أنه قابل للتخصيص بالكامل، مما يتيح لك تعديله حسب احتياجاتك.

التغذية الراجعة بزاوية 360 درجة

طريقة التقييم الشامل هي إطار عمل شائع الاستخدام لإدارة الأداء، وهي مثالية لإدارة أداء الموظفين من المستويات العليا. تعمل هذه الطريقة من خلال جمع التقييمات من الرؤساء والمرؤوسين والزملاء لتقديم صورة شاملة عن أداء الشخص.

كما أنها تأخذ في الاعتبار التقييم النوعي بدلاً من مجرد قياس الأداء الكمي. على سبيل المثال، يمكنك جمع تعليقات حول انطباعات الآخرين عن أحد الموظفين.

لنأخذ مثالاً على وكالة كبيرة لتسويق المحتوى، حيث يخضع كل مدير لتقييم شامل من جميع الجوانب.

وهذا يعني أنه بالإضافة إلى مديرهم المباشر، يمكن أن يشمل المقيّمون مرؤوسيهم المباشرين وزملاءهم من الفرق الأخرى التي يعملون معها بانتظام وأصحاب المصلحة الرئيسيين.

بالنسبة لمدير حسابات العملاء في هذه الشركة، بالإضافة إلى مديره وفريقه، يمكن الحصول على تقييم شامل من مديري فريق التصميم وفريق المحتوى وفريق وسائل التواصل الاجتماعي، أي الزملاء الذين يتعاملون معهم ويتعاونون معهم بانتظام. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يتضمن التقييم مدخلات من مدير الأعمال الرأسي واثنين من عملائهم الرئيسيين.

من خلال دمج آراء الأشخاص الذين يتعامل معهم مدير الحسابات على مختلف المستويات، توفر التغذية الراجعة الشاملة صورة أكثر تفصيلاً وشمولاً عن أدائهم ومهاراتهم الشخصية. ونظرًا لأن تنسيق التغذية الراجعة يتضمن مساحة للإجابات الحرة، فإنه يساعد في تحديد المشكلات التي قد لا يواجهها المدير المباشر لهذا الموظف.

تتضمن العملية العديد من النماذج والاستبيانات، لذا من الأفضل استخدام برنامج تقييم شامل يتيح أتمتة عملية جمع النماذج.

بناء إطار عمل لإدارة الأداء

إن بناء نظام لإدارة الأداء لمؤسستك ليس بالأمر السهل، حتى لو كنت تستخدم أحد الأطر الراسخة. إليك بعض النصائح والحيل لمساعدتك في إنشاء إطار فعال.

تحديد أهداف قابلة للتحقيق ووضع غايات

الخطوة الأولى في عملية إدارة الأداء هي تحديد الأهداف والغايات لموظفيك، بغض النظر عن الإطار الذي تستخدمه.

إذا حددت أهدافًا قابلة للتحقيق، فستكون الفرق متحمسة لتحقيقها والحصول على تقييم جيد للأداء. ومع ذلك، فإن تحديد أهداف غير واقعية قد يثبط عزيمتهم، حيث سيشعرون بأنهم غير قادرين على تلبية توقعاتك.

لذا، حدد أهدافًا واضحة وقابلة للتحقيق لكل موظف وقم بإبلاغهم بها.

هل تحتاج إلى طريقة سهلة لتحديد الأهداف؟

استفد من نموذج الأهداف الذكية من ClickUp لوضع أهداف محددة وقابلة للقياس وقابلة للتحقيق وذات صلة ومحددة زمنياً لموظفيك.

تنزيل هذا النموذج استخدم نموذج الأهداف الذكية من ClickUp كما هو أو قم بتخصيصه لوضع أهداف واقعية وقابلة للقياس لموظفيك وتصنيفها حسب الأولوية

يتيح لك النموذج أيضًا استخدام حالات مخصصة لتتبع تقدم كل هدف ومعرفة ما إذا كان على المسار الصحيح أم لا.

يساعدك قالب القائمة هذا أيضًا على تصنيف الأهداف وإضافة 12 سمة مخصصة للحصول على رؤى أكثر تفصيلاً. ويوفر طرق عرض متنوعة، بما في ذلك عرض ورقة عمل الأهداف الذكية، حيث يمكنك طرح الأفكار وتخزينها جميعًا

استخدام التحليلات ومؤشرات الأداء

عندما تحدد أهدافًا لموظفيك، من الضروري تعيين مؤشرات أداء رئيسية لكل هدف وتحديد كيفية تتبع مختلف مقاييس الأداء.

استفد من أدوات إدارة الأداء لتتبع أداء الموظفين على مؤشرات الأداء الرئيسية والمقاييس، وتجهيز الأرقام اللازمة لتقييم الأداء.

يوفر حل ClickUp للموارد البشرية العديد من الميزات لمساعدتك في إدارة أداء الفريق، بما في ذلك تتبع مؤشرات الأداء الرئيسية ومراجعة الأداء.

تنزيل هذا النموذج تتبع أداء مختلف الأقسام باستخدام نموذج تتبع مؤشرات الأداء الرئيسية من ClickUp

على سبيل المثال، يعد نموذج تتبع مؤشرات الأداء الرئيسية لإدارة الأداء من ClickUp مثاليًا لتتبع مؤشرات الأداء الرئيسية للموظفين. فهو يتيح لك سرد وتصنيف مؤشرات الأداء الرئيسية المختلفة حسب القسم والحالة. وهذا يساعدك على تتبع الأداء على مستوى القسم.

استخدم عرض OKR القسم لمواءمة أهداف الأفراد والفرق مع الأهداف العامة للمؤسسة وعرض التقدم لتحديد مجالات التحسين.

التركيز على التغذية الراجعة المستمرة ونقاط الاتصال المنتظمة

إدارة الأداء هي عملية مستمرة ثنائية الاتجاه. بعد تحديد الأهداف الأولية، تحتاج إلى تتبع أداء الموظفين وإبقائهم على اطلاع على التقدم المحرز.

كما ذكرنا سابقًا، سيساعدك تتبع مؤشرات الأداء الرئيسية واستخدام أدوات التحليل على تزويد الموظفين برؤى دقيقة لتحسين أدائهم.

تأكد من استخدام نهج منظم لمراجعة الأداء. يمكن أن يساعدك نموذج مراجعة الأداء من ClickUp في ذلك.

تنزيل هذا النموذج اذكر النقاط الرئيسية للمناقشة لكل جلسة مراجعة الأداء وسجل الملاحظات التي تريد تقديمها باستخدام نموذج مراجعة الأداء من ClickUp

استخدمه لوضع جدول أعمال وإدراج النقاط الرئيسية للمناقشة في جلسات مراجعة الأداء الفردية. سيضمن ذلك بقاءك في صلب الموضوع وإجراء مناقشة مركزة.

يمكنك بعد ذلك تحويل نقاط العمل إلى مهام في ClickUp ودمجها في سير عملك.

يوفر ClickUp أيضًا العديد من قوالب مراجعة الأداء. يمكنك تخصيصها حسب رغبتك وإضافة أقسام أو حذفها حسب متطلباتك.

بدلاً من ذلك، استخدم ClickUp Brain لإنشاء تقييمات أداء الموظفين بسرعة.

ClickUp Performance Review Generator هي أداة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تتيح لك إدخال تفاصيل الموظفين وإنشاء تقييم مفصل للأداء من خلال تحليل جميع البيانات الموجودة في منصة ClickUp. وهي تستخدم التعلم الآلي لتقديم تقييمات دقيقة باستمرار.

إذا كان أداء أحد الموظفين غير جيد، ففكر في وضعه في خطة تحسين الأداء (PIP) ومنحه فرصة للتحسين. استخدم قوالب PIP الجاهزة للاستخدام التي تساعدك على تسهيل العملية.

أخيرًا، اطلب آراء الموظفين واستخدمها في تحليل العمليات لتحسين إطار إدارة الأداء باستمرار.

استخدم أدوات ملاحظات الموظفين لمشاركة الاستبيانات وجمع الملاحظات حول عملية إدارة الأداء. تعد ميزة عرض النماذج في ClickUp رائعة لهذا الغرض، حيث تتيح لك إنشاء نماذج فريدة لجمع الملاحظات وفقًا لمتطلباتك.

قم بتخصيص النماذج بسهولة باستخدام واجهة السحب والإفلات من ClickUp

أهمية وفوائد إطار عمل إدارة الأداء

حتى الآن، ناقشنا العناصر الأساسية لإطار عمل إدارة الأداء وأنواع الأطر ونصائح لإنشاء إطار عمل. ولكن لماذا تحتاج إلى إطار عمل؟ هل يستحق كل هذا الجهد؟

حسنًا، الإجابة المختصرة هي نعم. إنها تستحق الجهد المبذول وتعود بفوائد جمة على أي مؤسسة.

تعرّف على مزاياها المتنوعة لتفهم لماذا تحتاج إلى إطار عمل منظم بدلاً من اتباع عملية مراجعة الأداء التقليدية.

تعزيز الإنتاجية والتحفيز

يُنشئ إطار عمل إدارة الأداء عملية منظمة لتحديد الأهداف وإدارة أداء الموظفين وتقديم الملاحظات.

عندما تحدد أهدافًا محددة لموظفيك، يكون لديهم ما يعملون من أجله ويحققونه. وبالطبع، ستحتاج إلى تقديم حوافز لتحقيق الأهداف أو تجاوزها، مثل المكافآت أو الترقيات.

مع وجود أهداف واضحة في الأذهان، سيكون موظفوك أكثر تحفيزًا للعمل بشكل جيد وتحقيق الأهداف والفوز بالحوافز.

تحسين التواصل والعمل الجماعي داخل الفريق

بغض النظر عن إطار إدارة الأداء الذي تختاره، يجب عليك التواصل بانتظام مع فريقك لإطلاعهم على التقدم المحرز. هذا عنصر أساسي في أي إطار عمل.

يساعد هذا التواصل المنتظم على توحيد وجهات النظر بين الجميع ويضمن عدم وجود تباين في التوقعات.

عندما تتفق أنت وفريقك على أداء الفريق وما يجب تحقيقه، سيعمل الجميع معًا لتحقيق أهداف الفريق.

زيادة معدل الاحتفاظ بالموظفين وتقليل معدل دوران الموظفين

يساعدك إطار عمل إدارة الأداء الجيد على تحسين التواصل مع فريقك والشفافية بشأن أداء الموظفين.

تضمن هذه الشفافية أن يعرف موظفوك بالضبط أداءهم والمكافآت أو الحوافز التي يمكنهم توقعها في نهاية العام.

وهذا يساعد على الحفاظ على تفاعل الموظفين ذوي الأداء العالي لأنهم يعلمون أن أداءهم سيتم تقديره ومكافأته.

كما أنه يتجنب المواقف التي يعتقد فيها الموظفون أنهم أدوا أداءً جيدًا خلال العام، لكنهم يكتشفون أن هذا ليس هو الحال خلال المراجعة السنوية. تؤدي مثل هذه التوقعات غير المتطابقة إلى عدم الرضا وغالبًا ما تدفع الموظفين إلى ترك المؤسسة.

التغلب على العقبات في تنفيذ إطار عمل إدارة الأداء

فيما يلي بعض النصائح لمساعدتك على توقع التحديات الشائعة التي قد تواجهها أثناء تنفيذ إطار عمل إدارة الأداء والتغلب عليها.

التخطيط لمواجهة العقبات والتعلم من الملاحظات

عند تصميم إطار عمل لإدارة الأداء، لا تتوقع أن تكون الأمور مثالية من المحاولة الأولى. كن مستعدًا لمواجهة التحديات والعقبات المحتملة وتعامل معها بشكل جيد.

تعلم من كل انتكاسة وحسّن العملية. اطلب من فريقك تقديم مقترحات لتحسين إطار العمل.

عقد جلسات عصف ذهني منتظمة باستخدام ClickUp Meetings وحسّن إطار العمل كلما دعت الحاجة.

من خلال عدة تكرارات، يمكنك إزالة جميع العقبات والحصول على عملية سلسة.

وحتى في هذه الحالة، كن منفتحًا على التعليقات واعمل على التحسين المستمر.

التدريب ومشاركة الموظفين من أجل التنفيذ السلس

قد يكون تنفيذ إطار عمل جديد لإدارة الأداء أمرًا صعبًا لإقناع الموظفين به. يفضل الكثير من الناس تجنب التغيير، خاصةً إذا كان من شأنه أن يؤثر سلبًا على مكافآتهم السنوية.

ستحتاج إلى برنامج جيد لإشراك الموظفين وبرامج تدريب فعالة لتوعية وتثقيف موظفيك حول أهمية هذا التغيير. اشرح لهم فوائد تطبيق إطار عمل لإدارة الأداء وكيف يساعد في تحقيق أهداف المؤسسة بشكل أكثر كفاءة.

قم بتنظيم برامج تدريبية لتثقيف الموظفين حول كيفية سير الأمور في المستقبل. أبلغهم بمدى تكرار جلسات مراجعة الأداء وما يمكنهم توقعه من هذه الجلسات.

نصيحة احترافية: استخدم مستندات ClickUp القابلة للمشاركة لإنشاء قاعدة معرفية مركزية للموظفين ومساعدتهم على التعرف على إطار عمل إدارة أداء الموظفين وتأثيره.

تنزيل هذا النموذج أنشئ برنامجًا تدريبيًا لتثقيف الموظفين حول كيفية عمل إطار عمل إدارة الأداء باستخدام نموذج خطة تنفيذ التدريب من ClickUp

قم بتخصيص واستخدام نموذج خطة تنفيذ التدريب من ClickUp لإجراء جلسات تدريبية مخططة. يتيح لك هذا النموذج إنشاء خطة تدريب مفصلة، مع خيار تصنيف الجلسات حسب درجة تعقيدها، مثل الأساسية والمتقدمة.

يمكنك استخدام عرض الجدول لتخطيط الجدول الزمني لكل تدريب. قم بتحديث المهام أثناء العمل لإبقاء أصحاب المصلحة على اطلاع.

هيكلة إدارة الأداء باستخدام ClickUp

تنظم أطر إدارة الأداء وتهيكل عمليات تحديد الأهداف وتتبع أداء الموظفين وعمليات المراجعة في نظام متكامل واحد.

تساعدك هذه الأطر على إدارة أداء الموظفين بفعالية والحفاظ على الشفافية الكاملة. وهذا يحسن مشاركة الموظفين وحماسهم، وبالتالي الاحتفاظ بهم.

يمكن أن يساعدك برنامج جيد لإدارة الأداء مثل ClickUp في جميع جوانب العملية. ستصبح كل مهمة أكثر كفاءة، بدءًا من تحديد الأهداف وحتى جمع ملاحظات الموظفين. كما أنه يبسط عملية تطوير الإطار من خلال توفير العديد من القوالب لتساعدك على البدء.

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الأسئلة المتداولة (FAQ)

1. ما هي أنواع إدارة الأداء الخمسة؟

على الرغم من وجود العديد من أطر إدارة الأداء، إلا أن هذه الأطر الخمسة هي الأكثر شيوعًا:

OKR أو الأهداف والنتائج الرئيسية

MBO أو الإدارة بالأهداف

أنظمة قائمة على مراجعة الموارد البشرية

بطاقة الأداء المتوازن

التقييم الشامل

2. ما هي العمليات الخمس لإدارة الأداء؟

تشمل العمليات الخمس الرئيسية لإدارة الأداء تحديد الأهداف وقياس الأداء والتغذية الراجعة والتدريب والمراجعات الدورية والمكافآت والتقدير. بغض النظر عن إطار عمل إدارة أداء الموظفين لديك، يجب عليك تنفيذ هذه العمليات بشكل أو بآخر.

3. ما هي الركائز الثلاث لدورة إدارة الأداء؟

الركائز الثلاث لدورة إدارة الأداء هي تحديد الأهداف، وتقديم ملاحظات منتظمة، وإجراء مراجعات دورية منظمة.

تبدأ الدورة بتحديد أهداف وغايات واقعية لموظفيك. في هذه المرحلة، تحدد أيضًا كيفية قياس أداء الموظفين مقارنة بهذه الأهداف والمقاييس التي ستتبعها.

تتضمن المرحلة الثانية قياس الأداء وتقديم ملاحظات مستمرة وتدريب الموظفين على تحسين أدائهم.

تتضمن المرحلة الثالثة إجراء مراجعات دورية لتقييم أداء الموظفين وتقديم حوافز تتناسب مع هذا الأداء.