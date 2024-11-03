أفضل 15 أداة لاستطلاع آراء الموظفين في عام 2025

لا تتعلق استطلاعات نبض الموظفين، بالتأكيد، بالتحقق مما إذا كان قلب الجميع لا يزال ينبض في العمل (على الرغم من أنه في يوم الاثنين القاسي، قد لا تكون هذه فكرة سيئة!)

_إذاً، ما هي بالضبط استطلاعات نبض الموظفين؟

استطلاع نبض الموظف هو مجموعة سريعة من الأسئلة التي يتم إرسالها إلى الموظفين على فترات منتظمة.

تمامًا مثل فحص نبضك الذي يعطي نظرة ثاقبة على صحتك البدنية، تساعد هذه الاستطلاعات المتكررة الموارد البشرية على مراقبة معنويات الموظفين وتحديد مجالات التحسين.

باستخدام برنامج استطلاع نبض الموظفين، يمكنهم جمع ملاحظات الموظفين بشكل فعال حول جوانب مثل الرضا الوظيفي والعلاقات في مكان العمل والبيئة العامة.

تُعد أدوات استطلاع رأي الموظفين هذه ضرورية لخلق مكان عمل أكثر تفاعلاً ودعماً. لاكتشاف الخيار المثالي بالنسبة لك، دعنا نستكشف أفضل 15 أداة لاستطلاع آراء الموظفين.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في أدوات استطلاع رأي الموظفين؟

عندما تختار موردًا بشريًا، فإنك تجري جولات متعددة من المقابلات للعثور على الشخص المثالي، صحيح؟ حسنًا، الأمر نفسه ينطبق على أداة استطلاع رأي الموظف التي تهدف بشكل أساسي إلى جمع آراء الموظفين.

إليك ما يجب البحث عنه عند اختيار أداة استطلاع نبض الموظفين.

التخصيص : التخصيص هو المفتاح! تتيح لك أدوات الاستطلاع النبضي الجيدة تخصيص الأسئلة والاستطلاعات وفقًا لاحتياجاتك وحتى وضع شعارك عليها للحفاظ على علامتك التجارية

: التخصيص هو المفتاح! تتيح لك أدوات الاستطلاع النبضي الجيدة تخصيص الأسئلة والاستطلاعات وفقًا لاحتياجاتك وحتى وضع شعارك عليها للحفاظ على علامتك التجارية البيانات والتحليلات : ابحث عن الأدوات التي تمنحك رؤى قيمة. ستساعدك البيانات والتحليلات الفعالة على مراقبة الاتجاهات وقياس مشاركة الموظفين وإبلاغ استراتيجيات الموارد البشرية لديك

: ابحث عن الأدوات التي تمنحك رؤى قيمة. ستساعدك البيانات والتحليلات الفعالة على مراقبة الاتجاهات وقياس مشاركة الموظفين وإبلاغ استراتيجيات الموارد البشرية لديك سهولة الاستخدام : معقدة برنامج مشاركة الموظفين ليست الأدوات الأكثر ملاءمة - اختر الأدوات ذات الواجهة البسيطة وسهلة الاستخدام والقوالب لمساعدتك في إجراء الاستبيانات وتشغيلها في وقت قصير

: معقدة برنامج مشاركة الموظفين ليست الأدوات الأكثر ملاءمة - اختر الأدوات ذات الواجهة البسيطة وسهلة الاستخدام والقوالب لمساعدتك في إجراء الاستبيانات وتشغيلها في وقت قصير الأتمتة: أتمتة تسليم الاستطلاعات ومعالجتها، مما يوفر لك الوقت ويضمن حصولك دائمًا على رؤى جديدة في متناول يدك

مكافأة: اكتشف أفضل 10 أدوات برمجية لاستطلاع آراء الموظفين لفرق الموارد البشرية التي يمكنها تحويل الملاحظات إلى رؤى قابلة للتنفيذ!

أفضل 15 أداة استطلاع رأي للموظفين ## أفضل 15 أداة استطلاع رأي للموظفين

حسناً يا محترفي الموارد البشرية وأبطال مكان العمل، حان الوقت للحديث عن الأدوات.

احصل على قهوة، واسترح، ودعنا نستكشف أفضل 15 أداة لاستطلاع نبض الموظفين التي ستجعل موظفيك يقولون: "أخيراً، هناك من يستمع!"

1. ClickUp (الأفضل لإنشاء بيانات الاستطلاع وتصورها)

استبيانات نبض الموظفين هي عملية من ثلاثة أجزاء: التصميم والإجراء والتحليل.

ويتولى ClickUp جميع هذه الخطوات! نماذج ClickUp يسمح لك بجمع ملاحظات الموظفين دون عناء المعتاد. يمكنك إنشاء استطلاعات سريعة يمكن للموظفين تعبئتها في دقائق، وهي مثالية لاستطلاعات الرأي التي يجب أن تكون سريعة ومتكررة.

إنشاء نماذج استطلاع الرأي وإدارتها دون عناء في ClickUp باستخدام قائمة نماذج مبسطة

يمكنك تخصيص هذه النماذج بأسئلة محددة مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات مؤسستك، مثل تقييم مشاركة الموظفين أو فهم التوازن بين العمل والحياة الشخصية.

ثم هناك مستندات ClickUp الذي يزيل الضغط من تجميع نتائج الاستطلاع وتقديمها.

التعاون بفعالية على المستندات باستخدام مستندات ClickUp Docs، وتتبع التغييرات في الوقت الفعلي

تتيح لك هذه المستندات تنسيق المعلومات بطريقة سهلة القراءة ومشاركتها في الوقت الفعلي مع أصحاب المصلحة الآخرين.

وفي الوقت نفسه، توفر لك قوالب ClickUp الجاهزة الكثير من الوقت في التصميم والتنسيق وتوفر لك نقطة انطلاق قوية. ما عليك سوى إضافة أي أسئلة إضافية، وستكون جاهزاً للانطلاق!

نموذج استبيان مشاركة الموظفين ClickUp ClickUp

قم بتنزيل هذا النموذج

قالب استبيان مشاركة الموظفين الخاص ب ClickUp

هو الأداة المثالية للحصول على صورة دقيقة لرضا الموظفين ومشاركتهم. باستخدام هذا النموذج، يمكنك:

تطوير رؤى واضحة وقابلة للتنفيذ حول شعور فريقك

حول شعور فريقك إنشاء استبيانات مخصصة بأسئلة مخصصة

بأسئلة مخصصة جمع ملاحظات في الوقت الفعلي من الموظفين على أي جهاز

يسمح لك هذا النموذج المبسّط بجمع وتحليل ملاحظات الموظفين الشاملة، وقياس مدى رضاهم، وفهم ثقافة الشركة بشكل أفضل.

إذا كنت تبحث عن شيء أكثر قابلية للتنفيذ، فإن ClickUp لديه الأداة المثالية لك- قالب خطة عمل استبيان المشاركة من ClickUp . يساعد في تحديد عوامل المشاركة الرئيسية، وتنفيذ التغييرات المؤثرة، وضمان المساءلة عن النتائج.

أفضل ميزات ClickUp

عرض النماذج : تبسّط عملية إنشاء النماذج وإدارتها، مما يجعل جمع البيانات مباشرةً

: تبسّط عملية إنشاء النماذج وإدارتها، مما يجعل جمع البيانات مباشرةً منشئ أسئلة الاستبيان : أداة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تساعدك على إنشاء أسئلة استبيانات ذات صلة وجذابة مصممة خصيصًا لأهدافك

ClickUp Dashboards : تعد لوحات معلومات ClickUp مثالية لتصور بيانات الاستطلاع، مع أدوات مخصصة لتتبع مقاييس محددة ومقارنة النتائج بمرور الوقت

مستندات ClickUp Docs : رائعة لمشاركة ملخصات الاستطلاع والرؤى، مع إمكانات التعاون والتتبع في الوقت الفعلي

: رائعة لمشاركة ملخصات الاستطلاع والرؤى، مع إمكانات التعاون والتتبع في الوقت الفعلي عرض مخطط جانت البياني في ClickUp : هذا مثالي لوضع الجداول الزمنية وإدارة جداول المسح وتتبع التقدم المحرز منذ الإطلاق وحتى الانتهاء

قيود ClickUp

وظائف تطبيق الهاتف المحمول: لا يتطابق تطبيق ClickUp للهاتف المحمول مع الوظائف الكاملة لإصدار سطح المكتب، وهو ما قد يكون صعبًا بعض الشيء إذا كنت بحاجة إلى إجراء تعديلات أثناء التنقل

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود : 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم شركة : 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات : اتصل لمعرفة الأسعار

: اتصل لمعرفة الأسعار ClickUp Brain: أضف إلى أي خطة مدفوعة مقابل 7 دولارات لكل عضو شهريًا

ClickUp التقييمات والمراجعات

G2 : 4.7/5 (أكثر من 9,000 تقييم)

: 4.7/5 (أكثر من 9,000 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 4,000 تقييم)

2. SurveySparrow (رائع لاستطلاعات النبض الآلي)

via SurveySparrow يقدم موقع SurveySparrow منصة سهلة الاستخدام لإجراء استطلاعات الرأي الخاصة بالموظفين، مما يسهل على المؤسسات قياس مشاركة الموظفين .

إحدى الميزات البارزة هي الجدولة الآلية للاستطلاعات، والتي تتيح لك إعداد الاستطلاعات والسماح للمنصة بالتعامل مع الباقي.

تتميز المنصة أيضًا بواجهة تفاعلية تجعل الاستطلاعات تبدو أكثر خصوصية وتفاعلية، مما يؤدي إلى زيادة بنسبة 40% في معدلات إكمال الاستطلاعات.

ومع ذلك، فقد وجد بعض المستخدمين أن إعادة ترتيب الحقول النصية في الاستطلاعات أمرًا محيرًا بعض الشيء، ويمكن أن تأتي هذه الميزات المتقدمة مع ثمن.

أفضل ميزات SurveySparrow في SurveySparrow

جدولة الاستطلاع الآلي : قم بإعداد استبيانات نبضية منتظمة ودع النظام يتعامل مع التذكيرات، حتى تتمكن من التركيز على أشياء أخرى

: قم بإعداد استبيانات نبضية منتظمة ودع النظام يتعامل مع التذكيرات، حتى تتمكن من التركيز على أشياء أخرى واجهة تفاعلية : يشرك الموظفين بتجربة مخصصة، مما يزيد من معدلات إكمال الاستبيان

: يشرك الموظفين بتجربة مخصصة، مما يزيد من معدلات إكمال الاستبيان لوحة معلومات غنية بالتقارير : توفر رؤى سريعة وترسل تحديثات في الوقت الفعلي لإبقائك على اطلاع على نتائج الاستبيان

: توفر رؤى سريعة وترسل تحديثات في الوقت الفعلي لإبقائك على اطلاع على نتائج الاستبيان جمع البيانات عبر قنوات متعددة : جمع الملاحظات من مصادر متعددة مثل البريد الإلكتروني والويب ووسائل التواصل الاجتماعي، كل ذلك في مكان واحد

: جمع الملاحظات من مصادر متعددة مثل البريد الإلكتروني والويب ووسائل التواصل الاجتماعي، كل ذلك في مكان واحد منطق شرطي متقدم: تخصيص الاستبيانات بناءً على الردود، مما يجعل التجربة سلسة ومخصصة للمستخدمين

قيود برنامج SurveySparrow

صعوبة إعادة ترتيب الحقول النصية : قد يكون ترتيب الحقول النصية أمرًا صعبًا وقد يؤثر على تخطيط الاستبيان

: قد يكون ترتيب الحقول النصية أمرًا صعبًا وقد يؤثر على تخطيط الاستبيان بطء تحميل الصفحات : أفاد بعض المستخدمين أن الاستطلاعات المضمنة تبطئ صفحات الويب التي يتصفحونها

: أفاد بعض المستخدمين أن الاستطلاعات المضمنة تبطئ صفحات الويب التي يتصفحونها تكلفة عالية للميزات المتقدمة: يتطلب الوصول إلى الميزات المتقدمة ترقية الخطة، والتي قد تكون أغلى مما هو متوقع

تسعير #### تسعير SurveySparrow

التسعير المخصص

SurveySparrow التقييمات والمراجعات

G2 : 4.4/5 (أكثر من 2,000 تقييم)

: 4.4/5 (أكثر من 2,000 تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 100 تقييم)

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3. ثرايف سبارو (الأفضل للاستبيانات النبضية المرنة)

via ثرايفسبارو يهدف ThriveSparrow إلى تعزيز المشاركة المستمرة للموظفين من خلال توفير استطلاعات نبض منتظمة تساعد المؤسسات على فهم مستويات المشاركة والاستجابة السريعة للاحتياجات المتغيرة.

باستخدام ThriveSparrow، من السهل تخصيص وتيرة هذه الاستطلاعات - سواء كنت تريد تحديثات أسبوعية أو اتجاهات شهرية، فإن الأداة تتكيف لتناسب برامج الموارد البشرية لديك.

ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن ThriveSparrow قد لا يكون مثاليًا للمؤسسات الكبيرة؛ فهو الأنسب للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم.

أفضل ميزات ThriveSparrow هي

جدولة استطلاعات الرأي النبضية المرنة : اختر ترددات الاستطلاع التي تتماشى مع احتياجات مؤسستك، بدءًا من استطلاعات الرأي الأسبوعية وحتى الاتجاهات الشهرية

: اختر ترددات الاستطلاع التي تتماشى مع احتياجات مؤسستك، بدءًا من استطلاعات الرأي الأسبوعية وحتى الاتجاهات الشهرية استطلاعات eNPS : استبيانات من سؤال واحد تقيس مدى تأييد الموظفين وتساعد في تحديد مجالات التحسين

: استبيانات من سؤال واحد تقيس مدى تأييد الموظفين وتساعد في تحديد مجالات التحسين تقارير شاملة : يوفر رؤى قابلة للتنفيذ حول اتجاهات المشاركة، مما يمكّن القادة من اتخاذ قرارات قائمة على البيانات

: يوفر رؤى قابلة للتنفيذ حول اتجاهات المشاركة، مما يمكّن القادة من اتخاذ قرارات قائمة على البيانات تكامل سلس : يتكامل مع Slack وGoogle Workspace والمزيد، مما يجعل من السهل دمجه في مجموعة تقنيات الموارد البشرية الحالية لديك

: يتكامل مع Slack وGoogle Workspace والمزيد، مما يجعل من السهل دمجه في مجموعة تقنيات الموارد البشرية الحالية لديك دعم متعدد اللغات: يسمح بإجراء الاستبيانات بلغات متعددة، وهو مثالي للفرق العالمية

قيود برنامج ThriveSparrow

عمليات تكامل محدودة : لديه عدد أقل من عمليات التكامل مع جهات خارجية مقارنة بأدوات الاستطلاع النبضي الأخرى، مما قد يحد من استخدامه ضمن منظومة تقنية أوسع

: لديه عدد أقل من عمليات التكامل مع جهات خارجية مقارنة بأدوات الاستطلاع النبضي الأخرى، مما قد يحد من استخدامه ضمن منظومة تقنية أوسع واجهة بسيطة : على الرغم من سهولة استخدامها، إلا أن الواجهة تفتقر إلى الميزات المتقدمة، والتي قد لا تلبي احتياجات المؤسسات الكبيرة

: على الرغم من سهولة استخدامها، إلا أن الواجهة تفتقر إلى الميزات المتقدمة، والتي قد لا تلبي احتياجات المؤسسات الكبيرة قابلية التوسع المحدودة: تم تصميم ThriveSparrow مع وضع الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم في الاعتبار وقد لا يتسع نطاقه بكفاءة للمؤسسات الكبيرة

تسعير ThriveSparrow

الأداء : 5 دولارات شهريًا لكل موظف

: 5 دولارات شهريًا لكل موظف المشاركة : 3 دولارات شهرياً لكل موظف

: 3 دولارات شهرياً لكل موظف الإشادة: 2 دولار شهرياً لكل موظف

4. CultureMonkey (الأفضل للحصول على رؤى شاملة لمشاركة الموظفين)

via CultureMonkey تقدم CultureMonkey مجموعة من الميزات المصممة لتعزيز ثقافة إيجابية في مكان العمل. تساعد CultureMonkey المؤسسات على فهم ما يحفز موظفيها من خلال استبيانات متنوعة لمشاركة الموظفين و إدارة التعليقات في الوقت الفعلي.

تتمثل إحدى نقاط قوة CultureMonkey في استخدام خرائط الحرارة وتحليل المشاعر. تسمح هذه الأدوات للقادة بتحديد اتجاهات المشاركة بسرعة واتخاذ إجراءات مجدية.

ومع ذلك، فإن CultureMonkey يستهدف في المقام الأول الشركات المتوسطة والكبيرة، وهو ما قد ينعكس في نموذج التسعير المخصص والميزات المصممة خصيصاً لتلبية الاحتياجات التنظيمية الأكثر شمولاً.

أفضل ميزات برنامج CultureMonkey

خيارات استبيانات متنوعة : يشمل استبيانات eNPS، واستبيانات مخصصة، واستبيانات نبضية لتلبية الاحتياجات التنظيمية المختلفة

: يشمل استبيانات eNPS، واستبيانات مخصصة، واستبيانات نبضية لتلبية الاحتياجات التنظيمية المختلفة رؤى قائمة على البيانات : يوفر خرائط حرارية وتحليلًا للمشاعر ومعايير لتحديد نقاط الضعف وتتبع التحسن بمرور الوقت

: يوفر خرائط حرارية وتحليلًا للمشاعر ومعايير لتحديد نقاط الضعف وتتبع التحسن بمرور الوقت ملاحظات مجهولة الهوية : يضمن عدم الكشف عن الهوية بنسبة 100%، مما يتيح الحصول على تعليقات صادقة من خلال قنوات آمنة ومتوافقة مع اللائحة العامة لحماية البيانات

: يضمن عدم الكشف عن الهوية بنسبة 100%، مما يتيح الحصول على تعليقات صادقة من خلال قنوات آمنة ومتوافقة مع اللائحة العامة لحماية البيانات أدوات إعداد تقارير شاملة : يوفر خيارات تصدير CSV و PPT لتحليل البيانات المتعمقة وإعداد تقارير مخصصة

: يوفر خيارات تصدير CSV و PPT لتحليل البيانات المتعمقة وإعداد تقارير مخصصة جدولة آلية للاستطلاع: يسمح لك بإعداد استبيانات تجريبية تلقائية، مما يقلل من الجهد اليدوي ويزيد من معدلات المشاركة إلى أقصى حد

قيود CultureMonkey

نموذج تسعير مخصص : يمكن أن يؤدي عدم وجود معلومات تسعير مسبقة إلى صعوبة تحديد فعالية التكلفة، خاصة بالنسبة للشركات الصغيرة

: يمكن أن يؤدي عدم وجود معلومات تسعير مسبقة إلى صعوبة تحديد فعالية التكلفة، خاصة بالنسبة للشركات الصغيرة التعقيد المحتمل : قد تكون المنصة أكثر تعقيدًا من اللازم للفرق الصغيرة أو الشركات الناشئة بسبب ميزاتها الواسعة

: قد تكون المنصة أكثر تعقيدًا من اللازم للفرق الصغيرة أو الشركات الناشئة بسبب ميزاتها الواسعة تكامل محدود مع أطراف ثالثة: على الرغم من تقديم مجموعة واسعة من الأدوات داخل المنصة، إلا أن خيارات التكامل مع البرامج الأخرى محدودة نسبيًا

أسعار #### أسعار CultureMonkey

التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات CultureMonkey الثقافية

G2: 4.7/5 (أكثر من 50 تقييمًا)

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5. 15Five (الأفضل للاستطلاعات سهلة الاستخدام)

via 15خامسًا صُمم موقع 15Five لقادة الموارد البشرية الذين يتطلعون إلى إحداث تأثير ملموس، وهو يوفر استبيانات سهلة الاستخدام ومدعومة علميًا يمكن نشرها بنقرتين فقط، مع جمع الإجابات في حوالي ست دقائق.

ومن خلال ميزات مثل المعيار المعياري ولوحات متابعة نتائج الموارد البشرية المتعمقة، يساعد 15Five على قياس المشاركة على جميع المستويات - الشركة أو القسم أو الفريق - وتتبع التقدم المحرز بمرور الوقت.

وفي حين أن ميزات المنصة الشاملة تجعلها مناسبة تمامًا للمؤسسات المتوسطة والكبيرة، إلا أن بساطتها قد لا تكون كافية لأولئك الذين يبحثون عن حلول قابلة للتخصيص بدرجة كبيرة.

أفضل ميزات #### 15Five

لوحة معلومات نتائج الموارد البشرية : يوفر عرضًا شاملاً لمقاييس المشاركة إلى جانب بيانات الأعمال الرئيسية الأخرى، مما يدعم القرارات القائمة على البيانات

: يوفر عرضًا شاملاً لمقاييس المشاركة إلى جانب بيانات الأعمال الرئيسية الأخرى، مما يدعم القرارات القائمة على البيانات استبيانات ومعايير مرجعية قابلة للتخصيص: يقدم نماذج مدعومة علميًا وأدوات قياس مرجعية لمقارنة المشاركة بمرور الوقت وعبر القطاعات

يقدم نماذج مدعومة علميًا وأدوات قياس مرجعية لمقارنة المشاركة بمرور الوقت وعبر القطاعات تدريب واستشارات داخلية : يتضمن دعم الخبراء للمساعدة في وضع استراتيجيات المشاركة وتطوير فعالية المديرين

: يتضمن دعم الخبراء للمساعدة في وضع استراتيجيات المشاركة وتطوير فعالية المديرين ملاحظات في الوقت الحقيقي وتحليل المشاعر : يتيح التحديد السريع لمخاوف الموظفين، بدءاً من الإرهاق وحتى مبادرات التطوير والتحسين

: يتيح التحديد السريع لمخاوف الموظفين، بدءاً من الإرهاق وحتى مبادرات التطوير والتحسين تكامل خاصية التكامل لتقدير الأقران: يسمح للموظفين بإعطاء التقدير والاحتفال بالإنجازات، مما يعزز ثقافة إيجابية في مكان العمل

قيود تطبيق 15Five

تعطيل سير العمل : يجد بعض المستخدمين أن الإشعارات المتكررة للمنصة مزعجة، خاصة عند دمجها في روتينهم اليومي

: يجد بعض المستخدمين أن الإشعارات المتكررة للمنصة مزعجة، خاصة عند دمجها في روتينهم اليومي تفتقر إلى التخصيص الكامل : على الرغم من سهولة الاستخدام، إلا أنها قد لا تناسب أولئك الذين يحتاجون إلى تخصيص محدد للغاية أو أدوات إضافية

: على الرغم من سهولة الاستخدام، إلا أنها قد لا تناسب أولئك الذين يحتاجون إلى تخصيص محدد للغاية أو أدوات إضافية ميزات مفقودة في الباقات الأساسية: بعض الميزات الرئيسية لا تتوفر إلا في المستويات الأعلى، مما يتطلب استثمارًا أكبر للحصول على تجربة كاملة

15Five التسعير

التفاعل : 4 دولارات لكل مستخدم شهريًا

: 4 دولارات لكل مستخدم شهريًا الأداء : 10 دولارات لكل مستخدم شهرياً

: 10 دولارات لكل مستخدم شهرياً المنصة الإجمالية: 16 دولارًا لكل مستخدم شهريًا

15تقييمات ومراجعات 15

G2: 4.6/5 (أكثر من 1700 تقييم)

6. Workleap Officevibe (الأفضل للرؤى الأسبوعية وتعليقات الموظفين)

via مكتب وركليب أوفيسفيبي Workleap Officevibe هي أداة قوية لاستطلاع آراء الموظفين مصممة لمنح القادة رؤى قابلة للتنفيذ بأقل جهد ممكن.

تشمل الميزات البارزة في Officevibe خيار التعليقات المجهولة ، والذي يشجع على ردود الموظفين الصادقة.

بالإضافة إلى ذلك، تعمل عمليات تكامل Officevibe مع Slack وGoogle على تبسيط تجربة الاستطلاع.

ومع ذلك، لاحظ المستخدمون أن تكامل Slack يمكن أن يكون معيبًا، مما يعطل سير العمل في بعض الأحيان.

أفضل ميزات Workleap Officevibe في Workleap Officevibe

استطلاعات النبض الأسبوعية : يطرح خمسة أسئلة مستهدفة كل أسبوع، مما يوفر رؤى مستمرة دون إرهاق الموظفين

: يطرح خمسة أسئلة مستهدفة كل أسبوع، مما يوفر رؤى مستمرة دون إرهاق الموظفين ملاحظات مجهولة المصدر : يجمع إجابات مجهولة المصدر لتشجيع الصدق وتحسين الدقة في بيانات المشاركة

: يجمع إجابات مجهولة المصدر لتشجيع الصدق وتحسين الدقة في بيانات المشاركة إعداد التقارير في الوقت الفعلي : يوفر بيانات واضحة ومجمعة لمساعدة الموارد البشرية والمديرين على التركيز على مجالات التحسين المهمة

: يوفر بيانات واضحة ومجمعة لمساعدة الموارد البشرية والمديرين على التركيز على مجالات التحسين المهمة شفافية كاملة : شفافية كاملة: مشاركة بيانات الاستطلاع مع الفريق بأكمله، وتمكين الموظفين من المشاركة في تحسين ثقافة مكان العمل

: شفافية كاملة: مشاركة بيانات الاستطلاع مع الفريق بأكمله، وتمكين الموظفين من المشاركة في تحسين ثقافة مكان العمل تكامل مع سلاك وجوجل: يتيح سهولة الوصول إلى الاستبيانات والنتائج مباشرةً داخل المنصات المألوفة

قيود Workleap Officevibe

ارتباك الإعداد الأولي : يجد بعض المستخدمين أن عملية الإعداد مربكة، خاصة مع إنشاء الحساب وإدارة كلمة المرور

: يجد بعض المستخدمين أن عملية الإعداد مربكة، خاصة مع إنشاء الحساب وإدارة كلمة المرور مشاكل التكامل مع سلاك : قد يكون التكامل مع Slack غير متناسق، مما يدفع بعض المستخدمين إلى تسجيل الدخول عن طريق الخطأ باستخدام Google بدلاً من ذلك

: قد يكون التكامل مع Slack غير متناسق، مما يدفع بعض المستخدمين إلى تسجيل الدخول عن طريق الخطأ باستخدام Google بدلاً من ذلك خطة مجانية محدودة: يقدم الإصدار المجاني سجل بيانات مقيدًا ويدعم فريقًا واحدًا فقط، وهو ما قد لا يكون كافيًا للمؤسسات الكبيرة

تسعير #### تسعير Workleap Officevibe

مجانًا : $0

: $0 أساسي : 3.50 دولار للشخص الواحد شهريًا

: 3.50 دولار للشخص الواحد شهريًا إيجابي : 5 دولارات للشخص الواحد شهرياً

: 5 دولارات للشخص الواحد شهرياً إضافة إدارة الأداء: 6 دولارات للشخص الواحد شهرياً

Workleap Officevibe التقييمات والمراجعات

G2: 4.3/5 (أكثر من 700 تقييم)

7. TINYpulse (الأفضل للتقييمات المجهولة وتقدير الأقران)

via TINYpulse إن أفضل ما في TINYpulse هو أنه يمكّن الموظفين من التحدث دون التعرض لضغوطات الكشف عن هويتهم.

كما تساعد ميزة "هتاف الأقران" الفريدة من نوعها في المنصة، حيث يمكن لزملاء العمل أن يقدموا الدعم لبعضهم البعض، في تعزيز ثقافة التقدير.

وعلى الجانب الآخر، يجد بعض المستخدمين أن التصفح مربكاً بعض الشيء، خاصةً مع التحديثات الدورية للتطبيق التي تؤدي أحياناً إلى تعطل الروابط.

وبالإضافة إلى ذلك، قد تجد الفرق الصغيرة أن هناك تحديات تتعلق بإخفاء الهوية، حيث يتساءل الموظفون أحيانًا: _"من الذي ترك هذه النتيجة المنخفضة؟

أفضل ميزات تطبيق TINYpulse

أسئلة استبيان قابلة للتخصيص : يسمح للمسؤولين بتخصيص الأسئلة لتناسب الاحتياجات التنظيمية المحددة

: يسمح للمسؤولين بتخصيص الأسئلة لتناسب الاحتياجات التنظيمية المحددة اتجاهات السعادة وإعداد التقارير : يتتبع معنويات الموظفين بمرور الوقت، ويحدد الأنماط التي قد تحتاج إلى اهتمام

: يتتبع معنويات الموظفين بمرور الوقت، ويحدد الأنماط التي قد تحتاج إلى اهتمام خيارات التغذية الراجعة المجهولة : يعزز الردود الصادقة، مع قدرة المسؤولين على الرد بشكل خاص دون الكشف عن الهويات

: يعزز الردود الصادقة، مع قدرة المسؤولين على الرد بشكل خاص دون الكشف عن الهويات تشجيع الأقران : يشجع على تقدير الأقران، مما يخلق ثقافة مكان عمل أكثر تواصلاً وتقديراً

: يشجع على تقدير الأقران، مما يخلق ثقافة مكان عمل أكثر تواصلاً وتقديراً توصيات قابلة للتنفيذ: يقدم اقتراحات مستندة إلى البيانات لتعزيز مشاركة الموظفين، مما يزيل التخمين من التحسينات

قيود برنامج TINYpulse

مشاكل في التنقل في الواجهة : يجد بعض المستخدمين صعوبة في التصميم، خاصة بعد تحديثات التطبيق

: يجد بعض المستخدمين صعوبة في التصميم، خاصة بعد تحديثات التطبيق مشاكل عدم الكشف عن الهوية في الفرق الصغيرة : في الفرق الأصغر، قد يكون من الصعب الحفاظ على إخفاء الهوية الحقيقية في الفرق الصغيرة، مما يؤدي إلى الفضول بشأن مصادر التعليقات

: في الفرق الأصغر، قد يكون من الصعب الحفاظ على إخفاء الهوية الحقيقية في الفرق الصغيرة، مما يؤدي إلى الفضول بشأن مصادر التعليقات ارتباك في نموذج التسعير: يبلغ المستخدمون عن تغييرات في هيكل التسعير بمرور الوقت، مما يؤدي إلى بعض سوء الفهم حول تكاليف المستخدم

تسعير TINYpulse

التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات TINYpulse

G2 : 4.4/5 (أكثر من 200 تقييم)

: 4.4/5 (أكثر من 200 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 45 تقييم)

8. Culture Amp (الأفضل لمشاركة الموظفين القائمة على البيانات وتحليلات الأفراد)

via أمب الثقافة Culture Amp عبارة عن منصة متعددة الاستخدامات لإشراك الموظفين مصممة لمساعدة المؤسسات على اتخاذ قرارات استراتيجية من خلال رؤى مدعومة بالبيانات.

مع وجود أكثر من 40 نموذج استبيان تغطي مجالات مثل المشاركة والتقييم والتطوير والإدماج وغير ذلك، تتيح منصة Culture Amp لفرق الموارد البشرية تصميم الاستبيانات حسب الاحتياجات التنظيمية المحددة.

ومع ذلك، على الرغم من أن Culture Amp تقدم ميزات واسعة النطاق، إلا أن نموذج التسعير المخصص للمنصة وتعقيدها قد لا يكون مثاليًا للمؤسسات الأصغر حجمًا أو تلك التي تبحث عن حلول أبسط.

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أفضل ميزات #### ثقافة أمب

مكتبة استبيانات شاملة : تقدم أكثر من 40 نموذج استطلاع مدعوم علميًا وقابل للتخصيص لمختلف مجالات المشاركة

: تقدم أكثر من 40 نموذج استطلاع مدعوم علميًا وقابل للتخصيص لمختلف مجالات المشاركة تحليلات مدعومة بالذكاء الاصطناعي : يقدم رؤى آمنة وموضوعية تساعد في تحديد أولويات المبادرات وتحفيز العمل

: يقدم رؤى آمنة وموضوعية تساعد في تحديد أولويات المبادرات وتحفيز العمل تحليلات الأشخاص : يوفر أدوات صنع القرار المستندة إلى البيانات للموارد البشرية، مما يتيح فهماً أعمق لمشاعر الموظفين

: يوفر أدوات صنع القرار المستندة إلى البيانات للموارد البشرية، مما يتيح فهماً أعمق لمشاعر الموظفين خطط عمل مثبتة : استناداً إلى رؤى من مؤسسات رائدة، تساعدك هذه الخطط على مواجهة تحديات المشاركة الرئيسية

: استناداً إلى رؤى من مؤسسات رائدة، تساعدك هذه الخطط على مواجهة تحديات المشاركة الرئيسية أدوات مرنة لإعداد التقارير: تتيح تحليلًا مفصلاً مع إمكانات التقطيع والتقطيع إلى شرائح وتوفر تصورات بديهية

قيود برنامج Culture Amp

نموذج تسعير مخصص : لا يتم الإفصاح عن التسعير بشكل علني، مما قد يجعل من الصعب على المؤسسات قياس التكاليف مقدمًا

: لا يتم الإفصاح عن التسعير بشكل علني، مما قد يجعل من الصعب على المؤسسات قياس التكاليف مقدمًا التعقيد المحتمل للفرق الصغيرة : مع مجموعة واسعة من الميزات، قد تبدو المنصة مربكة للمؤسسات الصغيرة أو الشركات الناشئة

: مع مجموعة واسعة من الميزات، قد تبدو المنصة مربكة للمؤسسات الصغيرة أو الشركات الناشئة تحديات تكامل المنصة: لاحظ المستخدمون أن إدارة منصات الموارد البشرية المتعددة قد تكون مرهقة وقد تؤدي إلى صعوبات في إعداد التقارير

تسعير #### ثقافة Amp

التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات #### تقييمات ومراجعات أمبير الثقافة

G2 : 4.5/5 (أكثر من 1,200 تقييم)

: 4.5/5 (أكثر من 1,200 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 100 تقييم)

9. كوالتريكس (الأفضل لجدولة الاستطلاع المرنة)

via كوالتريكس تشتهر Qualtrics بقابليتها للتكيف، وتسمح للمؤسسات بمراقبة مشاركة الموظفين من خلال استطلاعات الرأي المرنة.

يمكن تعديلها للتركيز على مجالات مثل الرفاهية والرفاهية والتقييم والتطوير دون إطلاق برنامج جديد بالكامل.

ومع ذلك، قد يكون من الصعب أحيانًا على المستخدمين الجدد التنقل في Qualtrics، وقد لا تلبي أوقات استجابة خدمة العملاء دائمًا التوقعات.

أفضل ميزات Qualtrics

جدولة الاستطلاع النبضي المرن : يتيح إجراء تعديلات سريعة على مجالات تركيز الاستطلاع، مما يسمح بتتبع المشاركة في الوقت الفعلي

: يتيح إجراء تعديلات سريعة على مجالات تركيز الاستطلاع، مما يسمح بتتبع المشاركة في الوقت الفعلي لوحات معلومات مدعومة بالذكاء الاصطناعي : توفر رؤى خاصة بالأدوار لدعم اتخاذ القرارات في الوقت المناسب والمتابعة الفعالة

: توفر رؤى خاصة بالأدوار لدعم اتخاذ القرارات في الوقت المناسب والمتابعة الفعالة مكتبة الاستبيانات والمعايير : يقدم أكثر من 300 سؤال معدة مسبقًا ومعايير قياسية في المجال لتصميم استبيان شامل

: يقدم أكثر من 300 سؤال معدة مسبقًا ومعايير قياسية في المجال لتصميم استبيان شامل تكامل نظام الموارد البشرية : يحافظ على بيانات الموظفين آمنة ومحدثة مع أدوات الموارد البشرية الحالية

: يحافظ على بيانات الموظفين آمنة ومحدثة مع أدوات الموارد البشرية الحالية مركز مساعدة المديرين: يزود مديري الخطوط الأمامية برؤى مخصصة لمعالجة ثغرات المشاركة الخاصة بكل فريق

قيود Qualtrics

منحنى تعليمي حاد للمستخدمين الجدد : قد يكون من الصعب التنقل في المنصة في البداية، خاصة بالنسبة لأولئك الذين ليسوا على دراية ببرامج تجربة الموظفين

: قد يكون من الصعب التنقل في المنصة في البداية، خاصة بالنسبة لأولئك الذين ليسوا على دراية ببرامج تجربة الموظفين تأخر خدمة العملاء : أبلغ بعض المستخدمين عن فترات انتظار طويلة للحصول على الدعم، الأمر الذي قد يكون محبطاً عند الحاجة إلى المساعدة الفورية

: أبلغ بعض المستخدمين عن فترات انتظار طويلة للحصول على الدعم، الأمر الذي قد يكون محبطاً عند الحاجة إلى المساعدة الفورية مشاكل محتملة في تسليم البريد الإلكتروني: واجه بعض المستخدمين مشاكل في عدم وصول رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بالاستبيان إلى الموظفين، ربما بسبب تصفية الرسائل غير المرغوب فيها

تسعير Qualtrics

التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات Qualtrics

G2: 4.4/5 (أكثر من 500 تقييم)

10. Vantage Pulse (الأفضل للتقييمات في الوقت الفعلي)

via نبض الفضل يعد Vantage Pulse مثاليًا للمؤسسات التي تتطلع إلى تعزيز مشاركة الموظفين والاحتفاظ بهم، حيث يتجنب Vantage Pulse الاستطلاعات السنوية ويسهل بدلاً من ذلك الاستماع المستمر مع التغذية الراجعة في الوقت الفعلي.

تم تجهيز المنصة بلوحة معلومات سهلة الاستخدام توفر تصورات بديهية للاتجاهات والمعايير.

ومع ذلك، أشار بعض المستخدمين إلى أن المنصة يمكن أن تستفيد من المزيد من التنوع في قوالب الاستبيان الخاصة بها وكتالوج مكافآت أكثر ديناميكية لتقدير الأقران.

أفضل ميزات #### Vantage Pulse

ملاحظات في الوقت الحقيقي وتصور الاتجاهات : يوفر رؤى مستمرة مع لوحة تحكم ديناميكية تعرض مشاعر الموظفين واتجاهات المشاركة

: يوفر رؤى مستمرة مع لوحة تحكم ديناميكية تعرض مشاعر الموظفين واتجاهات المشاركة استبيانات مجهولة الهوية بالكامل : يضمن للموظفين مشاركة تعليقات صادقة مع ضمان عدم الكشف عن هويتهم طوال العملية

: يضمن للموظفين مشاركة تعليقات صادقة مع ضمان عدم الكشف عن هويتهم طوال العملية تذكير آلي بالاستبيانات : تعيين ونسيان التذكيرات التي تساعد على تعزيز معدلات المشاركة في الاستبيان دون متابعة يدوية

: تعيين ونسيان التذكيرات التي تساعد على تعزيز معدلات المشاركة في الاستبيان دون متابعة يدوية دعم متعدد اللغات : يدعم أكثر من 14 لغة، مما يجعله متاحًا للفرق العالمية

: يدعم أكثر من 14 لغة، مما يجعله متاحًا للفرق العالمية قوالب استبيانات معدة مسبقًا: يقدم أكثر من 25 قالبًا لأغراض مختلفة، بما في ذلك استبيانات التهيئة واستبيانات التعيين والتقييم والخروج

قيود تطبيق Vantage Pulse

خيارات تخصيص محدودة : أفاد بعض المستخدمين أن قوالب الاستبيانات وكتالوج المكافآت قد تبدو متكررة بمرور الوقت

: أفاد بعض المستخدمين أن قوالب الاستبيانات وكتالوج المكافآت قد تبدو متكررة بمرور الوقت مشكلات التتبع العرضية : لاحظ المستخدمون أن تتبع النقاط للمكافآت قد يكون غير متسق في بعض الأحيان

: لاحظ المستخدمون أن تتبع النقاط للمكافآت قد يكون غير متسق في بعض الأحيان واجهة مربكة للمستخدمين الجدد: على الرغم من سهولة الاستخدام بشكل عام، إلا أن البعض يجد صعوبة في تصفح الواجهة في بعض الأحيان

تسعير Vantage Pulse

التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات Vantage Pulse Vantage Pulse

G2 : 4.7/5 (أكثر من 8,500 تقييم)

: 4.7/5 (أكثر من 8,500 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 5,100 تقييم)

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11. جلينت (الأفضل لاستبيانات دورة حياة الموظف)

via جلينت من خلال خيارات مثل استطلاعات المشاركة الفصلية، واستطلاعات التنوع والشمول، واستطلاعات فعالية المدراء، توفر Glint للمؤسسات الأدوات اللازمة للحصول على رؤى الموظفين في مختلف مجالات ومراحل رحلة الموظف.

بالإضافة إلى ذلك، تقدم Glint برنامج التغذية الراجعة 360 وبرنامج التغذية الراجعة في أي وقت، مما يدعم النمو والتطوير المستمر على جميع المستويات.

ومع ذلك، يمكن أن يكون التنقل في المنصة صعبًا، وقد لاحظ المستخدمون نقصًا في الوثائق التفصيلية، مما يجعل من الصعب على المستخدمين الجدد البدء.

أفضل ميزات #### Glint

عروض استبيانات متنوعة : يوفر برامج استطلاعات متنوعة، بما في ذلك المشاركة وفعالية المديرين وسلامة المرضى، لتلبية الاحتياجات التنظيمية المحددة

: يوفر برامج استطلاعات متنوعة، بما في ذلك المشاركة وفعالية المديرين وسلامة المرضى، لتلبية الاحتياجات التنظيمية المحددة استبيانات دورة الحياة : يجمع الملاحظات خلال المراحل الرئيسية التي يمر بها الموظف، ويقدم رؤى من مرحلة التأهيل إلى مرحلة الخروج التي تدعم الاحتفاظ بالموظفين ومشاركتهم

: يجمع الملاحظات خلال المراحل الرئيسية التي يمر بها الموظف، ويقدم رؤى من مرحلة التأهيل إلى مرحلة الخروج التي تدعم الاحتفاظ بالموظفين ومشاركتهم برامج التغذية الراجعة في أي وقت وبرامج التغذية الراجعة بزاوية 360 درجة : تمكين التغذية الراجعة المستمرة في الوقت الفعلي للتطوير المستمر للموظفين وفعالية الفريق

: تمكين التغذية الراجعة المستمرة في الوقت الفعلي للتطوير المستمر للموظفين وفعالية الفريق استبيانات مدعومة بعلم الأفراد : كل برنامج مدعوم من قبل فريق خبراء Glint، مما يضمن أن توفر الاستبيانات رؤى قابلة للتنفيذ

: كل برنامج مدعوم من قبل فريق خبراء Glint، مما يضمن أن توفر الاستبيانات رؤى قابلة للتنفيذ التكامل مع أنظمة الموارد البشرية: المزامنة مع منصات الموارد البشرية الحالية للحفاظ على دقة بيانات الموظفين وتحديثها

قيود Glint

التصفح المعقد : أفاد بعض المستخدمين أن التنقل في النظام الأساسي قد يكون مربكاً، خاصةً بالنسبة لأولئك الذين ليسوا على دراية بميزات Glint

: أفاد بعض المستخدمين أن التنقل في النظام الأساسي قد يكون مربكاً، خاصةً بالنسبة لأولئك الذين ليسوا على دراية بميزات Glint محدودية التوثيق : لاحظ عدد قليل من المستخدمين عدم وجود موارد مفصلة تشرح وظائف محددة، مما قد يعيق الإعداد والاستخدام

: لاحظ عدد قليل من المستخدمين عدم وجود موارد مفصلة تشرح وظائف محددة، مما قد يعيق الإعداد والاستخدام مخاوف من عدم الكشف عن الهوية: بينما يقدم Glint ملاحظات مجهولة الهوية، يشعر بعض المستخدمين أن الموظفين قد لا يزالون يتراجعون عن مشاركة الآراء الصريحة

تسعير Glint

التسعير المخصص

Glint التقييمات والمراجعات

Capterra: 4.6/5 (أكثر من 25 تقييم)

12. Weekdone (الأفضل لمواءمة OKR وإعداد تقارير التقدم الأسبوعية)

via تم الأسبوع باستخدام Weekdone، يمكن للمؤسسات مواءمة أهداف الفريق من خلال الأهداف والنتائج الرئيسية (OKRs).

وهذا يمكّن كل فرد في فريقك من رؤية ما يجب إنجازه أسبوعيًا وفصليًا.

بالإضافة إلى ذلك، يتضمن Weekdone استبيانات النبض والتغذية الراجعة 1:1، مما يدعم إدارة الأداء المستمر ومشاركة الموظفين.

على الرغم من أن Weekdone سهل الاستخدام، إلا أن بعض المستخدمين لاحظوا وجود مشاكل في التنقل بين علامات التبويب والوصول إلى الملخصات الأسبوعية، مما قد ينتقص من التجربة.

أفضل ميزات Weekdone

محاذاة وتتبع الأهداف : تنظيم الأهداف الفردية والجماعية ومواءمتها مع شجرة تراتبية مرئية للنتائج، مما يساعد الفرق على الاستمرار في التركيز على الأهداف على مستوى الشركة

: تنظيم الأهداف الفردية والجماعية ومواءمتها مع شجرة تراتبية مرئية للنتائج، مما يساعد الفرق على الاستمرار في التركيز على الأهداف على مستوى الشركة تقارير التقدم الأسبوعية : يوفر تقارير حالة أسبوعية تلقائية، مما يمكّن الموظفين من تتبع تقدمهم وتحديد أولويات المهام

: يوفر تقارير حالة أسبوعية تلقائية، مما يمكّن الموظفين من تتبع تقدمهم وتحديد أولويات المهام استطلاعات الرأي والتقييمات : يقدم استطلاعات تقييم من فئة 5 نجوم واستطلاعات نبض الموظفين لمراقبة مشاركة الموظفين ورفاهيتهم

: يقدم استطلاعات تقييم من فئة 5 نجوم واستطلاعات نبض الموظفين لمراقبة مشاركة الموظفين ورفاهيتهم محادثات 1:1 وإعلانات الفريق : يسهل المحادثات الخاصة 1:1 وإعلانات الفريق، مما يساعد على تحسين التواصل والتغذية الراجعة

: يسهل المحادثات الخاصة 1:1 وإعلانات الفريق، مما يساعد على تحسين التواصل والتغذية الراجعة أدوات تحديد الأهداف وتتبعها: يتضمن أدوات لإعداد وتتبع مؤشرات الأداء الرئيسية ومؤشرات الأداء الرئيسية والمبادرات، مع قوالب قابلة للتخصيص لمزيد من المرونة

قيود Weekdone

تحديات التنقل : يجد بعض المستخدمين صعوبة في التنقل بين علامات التبويب، خاصة عند عرض الملخصات الأسبوعية

: يجد بعض المستخدمين صعوبة في التنقل بين علامات التبويب، خاصة عند عرض الملخصات الأسبوعية مخاوف بشأن سياسة استرداد الأموال : أبلغ المستخدمون عن مشاكل تتعلق بطلبات استرداد الأموال، مما قد يؤثر على رضا العملاء

: أبلغ المستخدمون عن مشاكل تتعلق بطلبات استرداد الأموال، مما قد يؤثر على رضا العملاء محدودية دعم العملاء: أشار عدد قليل من المستخدمين إلى أن دعم العملاء قد لا يستجيب خلال الأوقات الحرجة

التسعير في نهاية الأسبوع

مجاني لما يصل إلى 3 مستخدمين : لا يلزم وجود بطاقة ائتمان للنسخة المجانية

: لا يلزم وجود بطاقة ائتمان للنسخة المجانية 4-10 مستخدمين: 108 دولارات شهريًا، يتم دفعها شهريًا، بتكلفة لكل مستخدم 10.80 دولارًا أمريكيًا للباقات التي تضم 10 مستخدمين

تقييمات ومراجعات Weekdone

G2 : 4.1/5 (أكثر من 30 تقييم)

: 4.1/5 (أكثر من 30 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 60+ تقييم)

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13. الشبكة (الأفضل للتغذية الراجعة المستمرة وإدارة الأداء)

via الشبكة تساعد استبيانات المشاركة واستطلاعات الرأي الخاصة بشبكة Lattice في

فرق العمل على جمع التغذية الراجعة المستمرة

.

وفي الوقت نفسه، يقدم مستكشف التحليلات تصورات مفصلة للبيانات لدعم عملية اتخاذ القرارات المستندة إلى البيانات.

بالإضافة إلى ذلك، يدمج Lattice الاجتماعات 1:1 و مراجعات الأداء في نظامه الأساسي، مما يساعد المديرين على تبسيط عملياتهم وتحقيق أقصى استفادة من وقتهم مع التقارير المباشرة.

ومع ذلك، يجد بعض المستخدمين صعوبة في التنقل في منصة Lattice، خاصةً عند الوصول إلى ميزات مثل الملاحظات 1:1، مما قد يؤثر على سهولة الاستخدام بشكل عام.

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أفضل ميزات الشبكة

استبيانات النبض والمشاركة في الوقت الحقيقي : جمع الملاحظات المستمرة لتحديد المشكلات المحتملة ومعالجتها قبل أن تؤثر على المعنويات

: جمع الملاحظات المستمرة لتحديد المشكلات المحتملة ومعالجتها قبل أن تؤثر على المعنويات تتبع شامل للأهداف ومعدلات الأداء الشاملة : مواءمة الأهداف الفردية والجماعية مع أولويات الشركة، ودعم التأثير الاستراتيجي

: مواءمة الأهداف الفردية والجماعية مع أولويات الشركة، ودعم التأثير الاستراتيجي رؤى وتحليلات مدعومة بالذكاء الاصطناعي : يوفر بيانات فورية وقابلة للتنفيذ لإبلاغ القرارات ودفع التحسينات في تجربة الموظفين

: يوفر بيانات فورية وقابلة للتنفيذ لإبلاغ القرارات ودفع التحسينات في تجربة الموظفين مراجعات متكاملة 1:1 ومراجعات الأداء : يشجع التفاعل الهادف بين المديرين والموظفين باستخدام أدوات للتغذية الراجعة المستمرة وتطوير المواهب

: يشجع التفاعل الهادف بين المديرين والموظفين باستخدام أدوات للتغذية الراجعة المستمرة وتطوير المواهب إضافة إدارة التعويضات: مركزية مراجعات التعويضات والمقارنات المعيارية، مما يضمن ممارسات عادلة ومتسقة للأجور

قيود Lattice

التعقيد الملاحي : يجد بعض المستخدمين صعوبة في التنقل بين الميزات، مثل تحديد موقع ملاحظات 1:1 محددة

: يجد بعض المستخدمين صعوبة في التنقل بين الميزات، مثل تحديد موقع ملاحظات 1:1 محددة قيود التخصيص في المراجعات : أفاد المستخدمون أن تخصيص مراجعات الأداء محدود، مما يجعل من الصعب تخصيص المراجعات حسب الاحتياجات الخاصة

: أفاد المستخدمون أن تخصيص مراجعات الأداء محدود، مما يجعل من الصعب تخصيص المراجعات حسب الاحتياجات الخاصة تأخر الدعم من حين لآخر: على الرغم من استجابة الدعم بشكل عام، إلا أن بعض المستخدمين لاحظوا تأخيرات خلال فترات ارتفاع الطلب

تسعير #### التسعير الشبكي

إدارة المواهب : 11 دولارًا لكل مقعد شهريًا

: 11 دولارًا لكل مقعد شهريًا إضافة المشاركة : + 4 دولارات لكل مقعد شهريًا

: + 4 دولارات لكل مقعد شهريًا إضافة النمو : + 4 دولارات لكل مقعد شهرياً

: + 4 دولارات لكل مقعد شهرياً إضافة التعويضات: + 6$ لكل مقعد شهرياً;

التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 3,800 تقييم)

14. لينا للذكاء الاصطناعي (الأفضل لتحليل المشاعر القائم على الذكاء الاصطناعي)

via لينا AI من خلال التركيز على فهم دوافع المشاركة في كل مرحلة - بدءًا من مرحلة الإعداد وحتى الخروج - تستخدم استطلاعات لينا للذكاء الاصطناعي الذكاء الاصطناعي المتقدم لتحليل التعليقات المفتوحة.

بالإضافة إلى ذلك، مع الدعم متعدد القنوات والقدرات متعددة اللغات بأكثر من 100 لغة، تضمن Leena AI أن تكون التعليقات متاحة وشاملة للقوى العاملة العالمية.

بينما توفر المنصة ميزات قوية، قد تجد بعض المؤسسات أن نموذج التسعير المخصص أقل شفافية.

أفضل ميزات Leena AI

تحليل المشاعر القائم على الذكاء الاصطناعي : يستخدم الذكاء الاصطناعي التوليدي لتحليل الملاحظات المفتوحة، مما يكشف عن رؤى حول مشاعر الموظفين وتحديد المجالات التي تحتاج إلى الاهتمام

: يستخدم الذكاء الاصطناعي التوليدي لتحليل الملاحظات المفتوحة، مما يكشف عن رؤى حول مشاعر الموظفين وتحديد المجالات التي تحتاج إلى الاهتمام تخطيط العمل داخل المنصة : يسمح لفرق الموارد البشرية بإدارة المشاريع وتتبع التحسينات وتعيين المهام مباشرةً في المنصة لإدارة المشاركة بشكل مبسط

: يسمح لفرق الموارد البشرية بإدارة المشاريع وتتبع التحسينات وتعيين المهام مباشرةً في المنصة لإدارة المشاركة بشكل مبسط رؤى ولوحات معلومات في الوقت الفعلي : يوفر لوحات معلومات بديهية مدعومة بالذكاء الاصطناعي تقدم بيانات المشاركة في الوقت الفعلي، مما يدعم اتخاذ القرارات السريعة

: يوفر لوحات معلومات بديهية مدعومة بالذكاء الاصطناعي تقدم بيانات المشاركة في الوقت الفعلي، مما يدعم اتخاذ القرارات السريعة دعم متعدد القنوات ومتعدد اللغات : يتكامل مع قنوات الاتصال الحالية ويدعم أكثر من 100 لغة، مما يجعله مثاليًا للمؤسسات العالمية

: يتكامل مع قنوات الاتصال الحالية ويدعم أكثر من 100 لغة، مما يجعله مثاليًا للمؤسسات العالمية التكامل مع أنظمة الموارد البشرية الأخرى: المزامنة مع إدارة الأداء والتأهيل والأنظمة الأخرى للحصول على تجربة متماسكة للموظفين

قيود برنامج لينا للذكاء الاصطناعي

نموذج تسعير مخصص : معلومات التسعير غير متوفرة بسهولة، مما قد يجعل من الصعب على المؤسسات تقييم القدرة على تحمل التكاليف مقدمًا

: معلومات التسعير غير متوفرة بسهولة، مما قد يجعل من الصعب على المؤسسات تقييم القدرة على تحمل التكاليف مقدمًا التعقيد بالنسبة للمؤسسات الصغيرة : قد تكون ميزات الذكاء الاصطناعي المتقدمة والتحليلات الشاملة أكثر من ضرورية للفرق الصغيرة

: قد تكون ميزات الذكاء الاصطناعي المتقدمة والتحليلات الشاملة أكثر من ضرورية للفرق الصغيرة مراجعات محدودة من جهات خارجية: على الرغم من المراجعات الإيجابية للمنصة، إلا أنها تحتوي على عدد أقل من مراجعات المستخدمين مقارنةً بالمنافسين الكبار، مما قد يؤثر على ثقة المشتري

تسعير لينا للذكاء الاصطناعي

التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات Leena AI

G2: 4.6/5 (أكثر من 100 تقييم)

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15. WorkTango (الأفضل لاستطلاعات الرأي القابلة للتخصيص عبر دورة حياة الموظف)

via وورك تانغو يسمح WorkTango للمؤسسات ب التقاط الملاحظات في مراحل مختلفة، مع نماذج تغطي مجالات مثل المشاركة والتقييم والتطوير والتوظيف والإلحاق بالوظيفة والخروج من الخدمة.

تساعد تحليلات المنصة التحليلات القائمة على الذكاء الاصطناعي وسحابة المشاعر فرق الموارد البشرية والقادة على تحديد الموضوعات والاتجاهات بسرعة من الردود النصية المفتوحة، بينما تتيح المحادثات المجهولة استكشافًا أعمق لمخاوف الموظفين.

ومع ذلك، أشار بعض المستخدمين إلى أن تحليلات المنصة وخيارات لوحة التحكم يمكن أن تكون أكثر سهولة، وقد تكون الواجهة صعبة على المستخدمين الجدد للتنقل فيها.

أفضل ميزات WorkTango

استطلاعات غير محدودة قابلة للتخصيص : نشر الاستبيانات بأسئلة وقوالب مدعومة بالأبحاث لكل مرحلة من مراحل دورة حياة الموظف

: نشر الاستبيانات بأسئلة وقوالب مدعومة بالأبحاث لكل مرحلة من مراحل دورة حياة الموظف سحابة المشاعر والتحليلات : تصور الإجابات ذات النص المفتوح والوصول إلى رؤى في الوقت الفعلي لتحديد الاتجاهات ودعم تخطيط العمل

: تصور الإجابات ذات النص المفتوح والوصول إلى رؤى في الوقت الفعلي لتحديد الاتجاهات ودعم تخطيط العمل المحادثات المجهولة : الانخراط في حوارات المتابعة للحصول على رؤى أعمق مع الحفاظ على السرية

: الانخراط في حوارات المتابعة للحصول على رؤى أعمق مع الحفاظ على السرية التقدير والمكافآت : توسيع نطاق تقدير الموظفين من خلال برامج مؤتمتة للإنجازات والإنجازات

: توسيع نطاق تقدير الموظفين من خلال برامج مؤتمتة للإنجازات والإنجازات التحليلات التنبؤية للقادة: يدعم المديرين بالإجراءات الموصى بها بناءً على الرؤى التنبؤية، مما يساعد في اتخاذ القرارات والتطوير المهني

قيود WorkTango

التنقل المعقد : أبلغ بعض المستخدمين عن وجود صعوبات في التنقل بين علامات التبويب والتنقل بين علامات التبويب والتنقل بين المنصة وخاصة داخل قسم المحادثات

: أبلغ بعض المستخدمين عن وجود صعوبات في التنقل بين علامات التبويب والتنقل بين علامات التبويب والتنقل بين المنصة وخاصة داخل قسم المحادثات تخصيص التحليلات الأساسية : على الرغم من قوتها، قد تبدو خيارات التحليلات ولوحة التحكم محدودة وغير قابلة للتخصيص كما يفضل بعض المستخدمين

: على الرغم من قوتها، قد تبدو خيارات التحليلات ولوحة التحكم محدودة وغير قابلة للتخصيص كما يفضل بعض المستخدمين إدارة النقاط: قد تكون سياسة "الاستخدام أو الخسارة" الفصلية لنقاط المكافآت مقيدة لبعض المستخدمين

تسعير #### تسعير WorkTango

التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات WorkTango

G2 : 4.7/5 (أكثر من 850 تقييم)

: 4.7/5 (أكثر من 850 تقييم) Capterra: 4.9/5 (أكثر من 100 تقييم)

أبقِ إصبعك على النبض مع ClickUp

في دراسة طويلة الأمد، شهدت الشركات ذات الثقافات المؤسسية القوية التي تقدّر الموظفين والعملاء والقيادة نموًا في الإيرادات بنسبة 682% .

يمكن لاستطلاعات نبض الموظفين القيام بذلك نيابةً عنك: يمكنها أن ترصد الحالة الحالية لمكان عملك وتمكينك من تحديد مجالات التحسين باستراتيجيات فعالة.

توفر ميزات ClickUp، مثل قوالب الاستبيانات القابلة للتخصيص، وجمع الملاحظات في الوقت الفعلي، والرؤى القابلة للتنفيذ، كل ما تحتاجه لتحقيق هذا المستوى من مشاركة الموظفين ورضاهم.

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