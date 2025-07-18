أفضل 10 بدائل لبرنامج Excel لنظام Mac لتحسين الإنتاجية في عام 2025

في حين أن Microsoft Excel هو الأداة المفضلة لتتبع الميزانيات وإنشاء النماذج المالية وأتمتة التقارير وغير ذلك الكثير، غالبًا ما يحصل مستخدمو Mac على النصيب الأقل.

تفتقر إلى ميزات أساسية مثل Power Pivot و Power Query أو أنها محدودة، ولا تعمل الماكروات دائمًا بشكل صحيح، كما أن التحديثات تصل في الغالب متأخرة عن Windows.

بالإضافة إلى ذلك، فإن السعر المرتفع لمجموعة Microsoft Office يجعلك تشعر أنك تدفع مبلغًا إضافيًا مقابل أداة غير مُحسّنة بالكامل لنظامك.

إذا سئمت من هذه العقبات، فقد حان الوقت لتجربة بديل لبرنامج MS Excel لمستخدمي Mac الذي يؤدي المهمة بسلاسة. ولكن مع وجود العديد من الخيارات المتاحة، كيف تختار الخيار المناسب؟ هذا ما ستناقشه هذه المدونة.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في بديل لبرنامج Excel لنظام التشغيل Mac؟

عند تقييم بدائل Excel لنظام Mac، انتبه إلى المعايير التالية:

التوافق ودعم الملفات: إذا كنت تشارك الملفات مع مستخدم Excel عادي بشكل متكرر، فتأكد من أن الأداة يمكنها فتح ملفات Excel (. xlsx) وحفظها دون إتلاف الصيغ أو المخططات أو التنسيق

الميزات والوظائف: إذا كنت تعتمد على الجداول المحورية أو الصيغ المعقدة أو وحدات الماكرو في Excel، فابحث عن برنامج يدعم مهام البيانات المعقدة. ضع في اعتبارك أيضًا بدائل إذا كنت تعتمد على الجداول المحورية أو الصيغ المعقدة أو وحدات الماكرو في Excel، فابحث عن برنامج يدعم مهام البيانات المعقدة. ضع في اعتبارك أيضًا بدائل أداة AI Excel التي تساعد في تحليل البيانات وتحديد الاتجاهات وحتى اقتراح الصيغ

التعاون في الوقت الفعلي: تتيح التطبيقات المستندة إلى الويب لعدة أشخاص التعديل في وقت واحد وتجنب سلاسل الرسائل الإلكترونية الشهيرة "vFinal_final. xlsx"

القوالب والأتمتة: تأتي البدائل الجيدة لبرنامج Excel مزودة تأتي البدائل الجيدة لبرنامج Excel مزودة بقوالب جداول بيانات أو قواعد بيانات جاهزة للاستخدامات المحددة، مثل الميزانيات ومتتبعات المشاريع والفواتير وما إلى ذلك.

الأتمتة المدمجة: قد تبدو قد تبدو أتمتة Excel معقدة بسبب المتغيرات المتعددة أو خوارزميات التعلم الآلي. لذا، ابحث عن منصات يمكنها أداء مهام مثل جدولة التقارير أو تشغيل الحسابات تلقائيًا

الأسعار والترخيص: إذا كان الميزانية تشكل مشكلة، تحقق من نموذج التسعير. بعضها يقدم خطة مجانية إلى الأبد (مع قيود محتملة على السعة التخزينية أو الميزات)، بينما يقدم البعض الآخر خيارات شراء لمرة واحدة

📚 اقرأ المزيد: كيفية استخدام Excel لإدارة المشاريع

نظرة عامة على بدائل Excel

بعد ذلك، دعنا نقارن أفضل بدائل Excel لنظام Mac لنرى كيف تقارن فيما بينها من حيث الميزات وسهولة الاستخدام والأسعار.

اسم الأداة الميزات الرئيسية الأفضل لـ الأسعار* ClickUp عرض الجدول، حقول الصيغ، ملخصات AI، المستندات، الأتمتة، القوالب الشركات الصغيرة والمؤسسات تتوفر خطة مجانية، وتخصيصات متاحة للمؤسسات LibreOffice Calc أكثر من 300 وظيفة ومخططات ووضع غير متصل وDataPilot وScenario Manager الشركات الصغيرة والأفراد مجاني إلى الأبد Apple Numbers قوالب مخصصة ومزامنة iCloud ومخططات تفاعلية وتحرير في الوقت الفعلي الشركات الصغيرة والأفراد مجاني إلى الأبد جداول بيانات WPS Office صندوق أدوات ذكي، OCR، مُحسّن للأجهزة المحمولة، توافق التنسيقات الشركات الصغيرة أسعار مخصصة جداول بيانات Google التعاون في الوقت الفعلي، Apps Script، الملء الذكي، تكامل GPT الشركات، الشركات الصغيرة يتوفر خطة مجانية، وتبدأ الخطط المدفوعة من 3.60 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا SoftMaker PlanMaker توافق مع Excel، أكثر من 430 وظيفة، خفيفة الوزن، أنواع المخططات الشركات الصغيرة تبدأ الخطط المدفوعة من 14.99 دولارًا شهريًا OnlyOffice تحرير مشترك في الوقت الفعلي، دعم محلي/سحابي، أكثر من 200 قالب الشركات، الشركات الصغيرة يتوفر خطة مجانية، وتبدأ الخطط المدفوعة من 20 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا Zoho Sheet مساعد AI، التحقق من صحة البيانات، الماكرو، تكامل Zoho CRM الشركات الصغيرة والمؤسسات مجاني إلى الأبد Airtable قاعدة بيانات علائقية، طرق عرض متعددة، أتمتة، ملحقات الشركات الصغيرة والمؤسسات يتوفر خطة مجانية، وتبدأ الخطط المدفوعة من 20 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا Smartsheet مخططات جانت، ولوحات المعلومات، وإعداد التقارير، والتكامل، والامتثال الشركات، الشركات الصغيرة يتوفر خطة مجانية، وتبدأ الخطط المدفوعة من 12 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا

أفضل بدائل Excel لنظام Mac

كيف نقيّم البرامج في ClickUp يتبع فريق التحرير لدينا عملية شفافة ومدعومة بالبحوث ومحايدة تجاه الموردين، لذا يمكنك الوثوق في أن توصياتنا تستند إلى القيمة الحقيقية للمنتج. فيما يلي ملخص مفصل عن كيفية مراجعة البرامج في ClickUp

الآن، دعنا نستكشف أفضل عشرة بدائل لبرنامج Excel لمستخدمي Mac.

1. ClickUp (الأفضل لإدارة المشاريع وتتبع المهام وأتمتة سير العمل والتعاون بين أعضاء الفريق)

إذا كنت تدير المهام أو المشاريع في Excel على جهاز Mac، فإن ClickUp، التطبيق الشامل للعمل، يوفر لك إعدادًا أكثر تنظيماً ووضوحًا وقابلية للتنفيذ بمقدار 10 أضعاف.

قم بتخصيص جداول البيانات بسهولة باستخدام عرض الجدول في ClickUp

عرض جدول ClickUp

يوفر ClickUp Table View صفوفًا وأعمدة مثل جدول البيانات، ولكن مع ميزات إضافية مثل تخصيص المهام والحالات وتواريخ الاستحقاق والحقول المخصصة والصيغ والفلاتر والأتمتة، وكلها مدمجة.

باستخدام الحقول المخصصة، يمكنك تتبع أي شيء تريده، مثل تقدم المهام ومرفقات الملفات والتقييمات والمزيد.

قم بإنشاء جداول البيانات الخاصة بك وتحريرها وتخصيصها عبر عرض الجدول في ClickUp

يمكنك أيضًا ربط العملاء بالطلبات، وممثلي المبيعات بالصفقات، أو الموظفين بمهامهم. وهذا يجعل تنظيم البيانات أكثر سهولة.

ClickUp Brain

لتحسين إدارة البيانات، استخدم ClickUp Brain لتلخيص بياناتك بسرعة.

على سبيل المثال، اسألها أسئلة مثل "كم عدد المهام التي لا تزال معلقة؟" أو "أي مندوب حقق أكبر مبيعات؟"، وستعطيك إجابة واضحة. هذا مفيد للغاية عندما تعمل مع كميات كبيرة من البيانات وتريد الحصول على رؤى سريعة دون الحاجة إلى إجراء العمليات الحسابية أو تصفية كل شيء بنفسك.

حقول الصيغة في ClickUp

إذا كنت تريد إجراء حسابات مشابهة لبرنامج Excel، فيمكن أن تساعدك حقول الصيغ في ClickUp. فهي تتيح لك أتمتة الحسابات مباشرةً ضمن مهامك الحية، مثل حساب عدد الأيام بين تاريخ بدء المهمة وتاريخ استحقاقها أو طرح "المبلغ المنفق" من "الميزانية المخصصة" لإظهار المبلغ المتبقي.

وهذا يعني أنه مع تقدم مشاريعك، تظل أرقامك محدثة تلقائيًا.

اعثر على الأرقام الدقيقة على الفور باستخدام الصيغ البسيطة أو المتقدمة في الحقول المخصصة في ClickUp

باستخدام أتمتة حقول الصيغ في ClickUp، يمكنك أيضًا أتمتة سير العمل الروتيني والحسابات بناءً على المشغلات والشروط التي تعتمد على الصيغ. على سبيل المثال، تحديث حالة المهمة تلقائيًا أو إرسال إشعار إذا كانت قيمة حقل الصيغة تساوي قيمة معينة.

تتبع أيام التقدير تلقائيًا باستخدام حقل الصيغة المتقدمة في ClickUp

قالب جدول بيانات قابل للتحرير من ClickUp

يعد قالب جدول البيانات القابل للتحرير من ClickUp طريقة رائعة لإدارة البيانات دون الحاجة إلى العمل اليدوي. يأتي مزودًا بخاصية استيراد البيانات تلقائيًا والقدرة على إضافة صيغ مخصصة لإجراء حسابات سريعة مثل المجاميع أو المتوسطات. يمكنك أيضًا تتبع أشياء مثل المبيعات أو النفقات باستخدام حقول مخصصة وفقًا لاحتياجاتك.

احصل على قالب مجاني تتبع نفقاتك واعتمدها باستخدام قالب جدول البيانات القابل للتحرير من ClickUp

يتضمن القالب طرق عرض متعددة، مثل طريقة عرض البيانات المالية لمراقبة البيانات المالية الرئيسية مثل إجمالي المبيعات والمصروفات والأرباح/الخسائر، وطريقة عرض جدول البيانات لتحرير البيانات وحسابها. يمكنك أيضًا استخدام حالات المهام المخصصة مثل "الموافقة" أو "مكتمل" لتتبع التقدم المحرز.

📮 ClickUp Insight: الفرق ذات الأداء المنخفض أكثر عرضة بأربع مرات لاستخدام أكثر من 15 أداة، بينما تحافظ الفرق عالية الأداء على كفاءتها من خلال قصر مجموعة أدواتها على 9 منصات أو أقل. ولكن ماذا عن استخدام منصة واحدة؟ باعتباره التطبيق الشامل للعمل، يجمع ClickUp مهامك ومشاريعك ومستنداتك ومواقع الويكي والدردشة والمكالمات في منصة واحدة، مع سير عمل مدعوم بالذكاء الاصطناعي. هل أنت مستعد للعمل بشكل أكثر ذكاءً؟ يعمل ClickUp مع كل فريق، ويجعل العمل مرئيًا، ويسمح لك بالتركيز على ما يهم بينما يتولى الذكاء الاصطناعي الباقي.

أفضل ميزات ClickUp

تصور البيانات: يتيح لك إنشاء تقارير مرئية، مثل ملخصات على غرار الجداول المحورية ومخططات الإنجاز، وما إلى ذلك، عبر يتيح لك إنشاء تقارير مرئية، مثل ملخصات على غرار الجداول المحورية ومخططات الإنجاز، وما إلى ذلك، عبر لوحات معلومات ClickUp

وثائق مدمجة: توفر توفر ClickUp Docs لتضمين الجداول أو جداول البيانات داخل المستند. هذه الميزة مفيدة إذا كنت تكتب تقريرًا وتريد تضمين بعض البيانات بجانب النص

التعاون في الوقت الفعلي: يتيح لعدة أعضاء في الفريق تحرير المستندات في وقت واحد. يمكن للمستخدمين أيضًا إضافة تعليقات في أي مكان في المستند ومشاركته بشكل عام أو خاص باستخدام أذونات تستند إلى الأدوار

قوالب جاهزة: توفر جداول بيانات وقوالب لإدارة المشاريع جاهزة للاستخدام لمساعدتك في تنظيم البيانات وحسابها أثناء إدارة الميزانيات أو تتبع تكاليف المشاريع أو تسجيل أرقام المبيعات

قابل للتنزيل على أجهزة Mac: يوفر : يوفر تطبيقًا مخصصًا لأجهزة Mac ، مما يتيح لك إدارة جداول البيانات دون الحاجة إلى تبديل المتصفح. هذا مثالي للمستخدمين الذين يفضلون تجربة التطبيق الأصلي مع وظائف كاملة

قيود ClickUp

قد تجعل الميزات المتنوعة ClickUp صعب الاستخدام للمستخدمين الجدد

أسعار ClickUp

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2: 4. 7/5 (10,200+ تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (4,400+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن ClickUp؟

اقرأ ما قاله أحد المراجعين على G2:

أحتاج إلى مدونة لأكتب فيها كل ما يعجبني في ClickUp. لديهم كل شيء: المهام (في عرض القائمة، عرض الجدول، عرض اللوحة، عرض التقويم، عرض الخريطة، إلخ)، المستندات، IA، لوحات المعلومات، الأتمتة... يمكنك مشاركة الروابط العامة للمهام أو المستندات. تحتوي المهام على علامة تبويب "النشاط"، بحيث يمكنك رؤية كل السجلات المتعلقة بتلك المهمة. إنه مرن للغاية واحترافي. مع ClickUp، لا توجد أعذار لعدم تحقيق إنتاجية عالية.

أحتاج إلى مدونة لأكتب فيها كل ما يعجبني في ClickUp. لديهم كل شيء: المهام (في عرض القائمة، عرض الجدول، عرض اللوحة، عرض التقويم، عرض الخريطة، إلخ)، المستندات، IA، لوحات المعلومات، الأتمتة... يمكنك مشاركة الروابط العامة للمهام أو المستندات. تحتوي المهام على علامة تبويب "النشاط"، بحيث يمكنك رؤية كل السجلات المتعلقة بتلك المهمة. إنه مرن للغاية واحترافي. مع ClickUp، لا توجد أعذار لعدم تحقيق إنتاجية عالية.

2. LibreOffice Calc (أفضل بديل مجاني مع وظائف شاملة)

عبر LibreOffice Calc

إذا كنت تبحث عن بديل أساسي لبرنامج Excel، فإن LibreOffice Calc هو الخيار الأمثل. هذا التطبيق المجاني مفتوح المصدر هو جزء من مجموعة LibreOffice التي توفر واجهة سهلة الاستخدام وميزات تنسيق مشروط مثل Excel.

يدعم Calc مكتبة تضم أكثر من 300 وظيفة ويتيح لك إنشاء مخططات وجداول محورية لتحليل البيانات المتقدمة. يمكنك أيضًا تنزيل قوالب جداول بيانات جاهزة من مستودع LibreOffice. تأتي هذه القوالب مع صيغ مدمجة، بحيث يمكنك إدخال بياناتك والبدء في العمل على الفور.

نظرًا لأنه يعمل دون اتصال بالإنترنت، تظل بياناتك محلية (ما لم تختر المزامنة عبر Dropbox/iCloud). وهذا أمر رائع للبيانات الحساسة وللعمل أثناء التنقل (مثل أثناء الرحلات الجوية) دون الاعتماد على تطبيقات الويب.

أفضل ميزات LibreOffice Calc

مدير السيناريوهات: يقارن السيناريوهات الافتراضية (مثل المبيعات العالية أو المتوسطة أو المنخفضة) لمعرفة كيف تؤثر التغييرات في المدخلات على النتائج، دون تعديل البيانات الأصلية

مكون Solver: يبحث عن أفضل قيمة لخلية معينة، بناءً على الشروط أو الحدود المحددة في خلايا أخرى

تقنية DataPilot المتقدمة: استخرج البيانات الأولية من قواعد بيانات الشركة، ثم قم بتبويبها وتلخيصها وتحويلها إلى معلومات قابلة للاستخدام

قيود LibreOffice Calc

لا يدعم Calc التحرير في الوقت الفعلي من قبل عدة مستخدمين، على عكس بعض البدائل المستندة إلى السحابة

يمكنه فتح ملفات Excel وحفظها، ولكن قد يواجه مشكلات مع التنسيقات المعقدة

أسعار LibreOffice Calc

مجاني إلى الأبد

تقييمات وتصنيفات LibreOffice Calc

G2: 4. 3/5 (25+ تقييم)

Capterra: 4. 3/5 (2,225+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن LibreOffice Calc؟

اقرأ ما قاله أحد المراجعين على G2:

إنه أقل تعقيدًا بكثير من Excel، وهو برنامج مجاني.

إنه أقل تعقيدًا بكثير من Excel، وهو برنامج مجاني.

3. Apple Numbers (الأفضل للتكامل السلس مع نظام Apple البيئي)

عبر Apple Numbers

Apple Numbers هو برنامج جداول بيانات تم تطويره بواسطة Apple Inc. لأجهزة macOS وiPadOS وiOS. وهو جزء من مجموعة برامج الإنتاجية iWork، المثبتة مسبقًا على معظم أجهزة Apple أو التي يمكن تنزيلها مجانًا من App Store.

الميزة البارزة في Numbers هي واجهته النظيفة والحديثة. على عكس Excel، الذي يفتح بشبكة، يبدأ Numbers بصفحة فارغة لإضافة جداول ومخططات وصور ونصوص في أي مكان على الصفحة. هذا النهج الذي يركز على التصميم يجعله مفيدًا بشكل خاص لإنشاء تقارير ولوحات معلومات وعروض تقديمية جذابة بصريًا.

أفضل ما في الأمر؟ يمكنك بدء جدول بيانات على جهاز Mac الخاص بك، وتحديثه على iPad، وتعديل قيمة على iPhone — مع مزامنة سلسة عبر iCloud. كما يتكامل مع Siri Shortcuts وAppleScript وKeynote وميزات macOS الأخرى.

أفضل ميزات Apple Numbers

قوالب قابلة للتخصيص: توفر مجموعة متنوعة من القوالب المعدة مسبقًا لمساعدتك على البدء بسرعة وتخصيصها بسهولة لتناسب احتياجاتك

التعاون في الوقت الفعلي: يتيح للمستخدمين مشاركة الملفات عبر iCloud حتى يتمكنوا من تحريرها في وقت واحد عبر أجهزة Apple

تصور البيانات: يدعم مجموعة واسعة من أنواع المخططات ثنائية الأبعاد وثلاثية الأبعاد والتفاعلية (عمودية، شريطية، خطية، مساحية، دائرية، حلقيّة، رادارية) التي يتم تحديثها ديناميكيًا مع تغيرات البيانات

قيود Apple Numbers

تتوفر تحديثات نادرة وتحسينات بطيئة للميزات، مما قد يجعل بعض المستخدمين يرغبون في المزيد

لم يتم تصميمه لمجموعات البيانات الضخمة أو لإجراء حسابات معقدة

أسعار Apple Numbers

مجاني إلى الأبد

تقييمات وتصنيفات Apple Numbers

G2: 4. 2/5 (أكثر من 200 تقييم)

Capterra: 4. 4/5 (2,500+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Apple Numbers؟

اقرأ ما قاله أحد المراجعين على G2:

أنا أحب تصميم المخططات في Apple Numbers أكثر من أي شيء آخر. التصميم مذهل ويتميز عن جميع برامج جداول البيانات الأخرى.

أنا أحب تصميم المخططات في Apple Numbers أكثر من أي شيء آخر. التصميم مذهل ويتميز عن جميع برامج جداول البيانات الأخرى.

📚 اقرأ المزيد: حيل أساسية لجهاز MacBook لزيادة الإنتاجية

4. WPS Office Spreadsheets (أفضل بديل متوافق مع الأجهزة المحمولة)

عبر WPS Office Spreadsheets

WPS Office Spreadsheets هي أداة سهلة الاستخدام تأتي بواجهة ووظائف وتصميم عام مشابه لبرنامج Excel. وهذا يقلل من صعوبة التعلم ويسهل على المستخدمين المعتادين على Excel الانتقال بسلاسة.

يتميز WPS بتصميمه الخفيف وسلاسة تشغيله على الأجهزة المحمولة. وهو مُحسّن بالكامل لأجهزة iPhone/iPad — يمكنك بدء جدول بيانات على جهاز Mac ومواصلة تحريره على هاتفك دون أي مشاكل تذكر.

كما أنه يدعم تنسيقات ملفات متنوعة، بما في ذلك .xls و.xlsx و.xlsm و.xlt و.csv و.txt. يمكنك فتح الملفات وتحريرها وحفظها دون إتلاف الصيغ أو المخططات أو التخطيطات عبر الأجهزة والأنظمة الأساسية.

أفضل ميزات جداول بيانات WPS Office

Smart Toolbox: يتضمن أكثر من 60 أداة صغيرة لتبسيط المهام، مثل استخراج النص من خلية، وتحويل تنسيقات جداول البيانات دفعة واحدة، وتقسيم النص إلى أعمدة

تحويل الصور إلى نص: يدمج تقنية التعرف الضوئي على الحروف (OCR) التي تستخرج النص من الصور وتدرجه في جداول البيانات

تقسيم الأعمدة الذكي: يقسم البيانات داخل عمود واحد إلى عدة أعمدة بناءً على محتواها

قيود جداول بيانات WPS Office

يفتقر WPS إلى الوظائف المتقدمة مقارنة ببرنامج Microsoft Excel

واجه بعض المستخدمين بطء في الأداء أو تأخيرًا أو تعطلًا أثناء الاستخدام المكثف أو تعدد المهام

أسعار جداول بيانات WPS Office

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات جداول بيانات WPS Office

G2: 4. 4/5 (55+ تقييم)

Capterra: 4. 5/5 (أكثر من 1500 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن جداول بيانات WPS Office؟

اقرأ ما قاله أحد المراجعين على G2:

تتيح لي WPS Spreadsheets إنشاء جداول بيانات وعروض تقديمية ومستندات رائعة. فهي تحتوي على جميع وظائف جداول البيانات الكاملة. تعجبني WPS Spreadsheets حقًا لأنها أسهل في التشغيل والعمل معها وتتمتع بتوافق عالٍ مع Microsoft Office وGoogle Docs وAdobe PDF وOpenOffice.

تتيح لي WPS Spreadsheets إنشاء جداول بيانات وعروض تقديمية ومستندات رائعة. فهي تحتوي على جميع وظائف جداول البيانات الكاملة. تعجبني WPS Spreadsheets حقًا لأنها أسهل في التشغيل والعمل معها، وتتمتع بتوافق عالٍ مع Microsoft Office وGoogle Docs وAdobe PDF وOpenOffice.

5. جداول بيانات Google (الأفضل للتعاون في الوقت الفعلي والمرونة المستندة إلى السحابة)

عبر Google Sheets

Google Sheets هو برنامج جداول بيانات قائم على الويب وهو جزء من Google Workspace. تتمثل إحدى ميزاته البارزة في التعاون في الوقت الفعلي، حيث يمكن لما يصل إلى 50 مستخدمًا في مواقع مختلفة العمل على نفس جدول البيانات في وقت واحد، ورؤية التغييرات التي أجراها زملاء العمل، وترك تعليقات للآخرين لمتابعتها.

كما أنه يتكامل مع تطبيقات Google Workspace مثل Google Analytics و Forms و Looker Studio. على سبيل المثال، يمكنك تحويل بيانات جداول البيانات إلى تصورات متقدمة عبر Looker Studio أو استيراد بيانات Analytics لإنشاء مخططات وتتبع الاتجاهات.

أفضل ميزات Google Sheets

سهولة المشاركة والأذونات: شارك الجداول بسهولة مع الآخرين عبر رابط أو دعوة عبر البريد الإلكتروني وقم بتعيين مستوى الوصول (عرض أو تعليق أو تحرير)

Google Apps Script: يوفر أداة برمجة نصية مدمجة تتيح لك كتابة وظائف JavaScript بسيطة لأتمتة سير العمل أو إرسال رسائل البريد الإلكتروني أو الاتصال بواجهات برمجة التطبيقات أو تشغيل إجراءات بناءً على قيم الخلايا

التعبئة الذكية: تستخدم التعلم الآلي لاكتشاف الأنماط في بياناتك واقتراح كيفية ملء الخلايا المتبقية

GPT for Sheets: يدمج نماذج OpenAI مباشرة في جدول البيانات الخاص بك، مما يتيح لك إنشاء صيغ واستخراج البيانات المنظمة من المدخلات الأولية وأتمتة المهام المتكررة

قيود Google Sheets

لا يضاهي الأدوات المتقدمة مثل Excel للتحليل العميق

على الرغم من أنه يوفر إمكانية الوصول دون اتصال بالإنترنت، إلا أن بعض الميزات لا تعمل بدون اتصال إنترنت مستقر

أسعار Google Sheets

مجاني: متضمن في حساب Google المجاني

Google Workspace Individual: 9.99 دولارًا شهريًا

Google Workspace Business Starter: 3.60 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا

Google Workspace Business Standard: 14.40 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا

Google Workspace Business Plus: 27.33 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Google Sheets

G2: 4. 6/5 (أكثر من 42,000 تقييم)

Capterra: 4. 7/5 (أكثر من 13,000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Google Sheets؟

اقرأ ما قاله أحد المراجعين على G2:

تتيح أدوات مثل Google Docs و Sheets و Slides لعدة مستخدمين العمل على نفس المستند في وقت واحد. تضمن التعليقات المباشرة و"التعديلات المقترحة" سلاسة التواصل. يتم تخزين جميع الملفات في Google Drive، مما يتيح الوصول إليها من أي جهاز متصل بالإنترنت. تعمل بعض الأدوات أيضًا في وضع عدم الاتصال، مما يضمن الإنتاجية حتى بدون الإنترنت. تتكامل تطبيقات Gmail و Calendar و Drive و Meet وغيرها بشكل عميق، مما يوفر سير عمل متماسكًا.

تتيح أدوات مثل Google Docs و Sheets و Slides لعدة مستخدمين العمل على نفس المستند في وقت واحد. تضمن التعليقات المضمنة و"التعديلات المقترحة" سلاسة التواصل. يتم تخزين جميع الملفات في Google Drive، مما يتيح الوصول إليها من أي جهاز متصل بالإنترنت. تعمل بعض الأدوات أيضًا في وضع عدم الاتصال، مما يضمن الإنتاجية حتى بدون الإنترنت. تتكامل تطبيقات Gmail و Calendar و Drive و Meet وغيرها بشكل عميق، مما يوفر سير عمل متماسكًا.

🧠 حقيقة ممتعة: نشأت Google Sheets من تطبيق جداول بيانات على الويب يسمى XL2Web، تم تطويره بواسطة 2Web Technologies. عندما استحوذت Google على XL2Web في عام 2006، أصبح في النهاية Google Labs Spreadsheets قبل إطلاقه رسميًا باسم Google Sheets.

6. SoftMaker PlanMaker (الأفضل لإدارة البيانات بسرعة وخفة)

عبر SoftMaker PlanMaker

SoftMaker PlanMaker هو تطبيق جداول بيانات متوافق مع اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) ومصمم للمستخدمين الذين يحتاجون إلى توافق تام مع Excel. يمكنه فتح وحفظ ملفات Excel بتنسيقي XLS و XLSX، ودعم الملفات المحمية بكلمة مرور، والتعامل مع أوراق عمل كبيرة الحجم تصل إلى مليون صف و 16384 عمودًا.

يتيح ذلك للمستخدمين معالجة كميات كبيرة من البيانات دون قيود. يدعم PlanMaker أيضًا أكثر من 430 وظيفة حسابية مدمجة، تغطي التحليل المالي والإحصائي إلى الهندسة وعمليات قواعد البيانات.

وعلى عكس Excel الذي يبلغ حجمه عدة غيغابايت، لا يتجاوز حجم PlanMaker 200 ميجابايت. وهذا يعني إعدادًا أسرع وتشغيلًا أسرع، خاصة على الأنظمة القديمة أو تلك ذات سعة التخزين المحدودة.

أفضل ميزات SoftMaker PlanMaker

تصور البيانات: يدعم أكثر من 80 نوعًا من المخططات (شريطية، دائرية، تكرارية، إلخ)، بالإضافة إلى الدوران ثلاثي الأبعاد والظلال وتأثيرات الإضاءة للحصول على صور جاهزة للعرض

لا تعتمد على السحابة : احصل على إمكانية الوصول دون اتصال بالإنترنت والتوافق مع اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR)، مما يجعلها مناسبة للمستخدمين المهتمين بالخصوصية

ميزة التصفية التلقائية: تتيح لك تطبيق عوامل تصفية على أعمدة فردية لعرض البيانات التي تفي بالشروط التي حددتها فقط

قيود SoftMaker PlanMaker

لا يحتوي PlanMaker على أدوات تعاون متعددة المستخدمين مدمجة

لا يمكنه تنفيذ الماكروات المضمنة في مستندات Excel

أسعار SoftMaker PlanMaker

خطة مجانية

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات SoftMaker PlanMaker

تقييمات G2: لا توجد تقييمات كافية

تقييمات Capterra: لا توجد تقييمات كافية

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن SoftMaker PlanMaker؟

اقرأ ما قاله أحد المراجعين على G2:

مألوفة، متعددة الأجهزة، غنية بالميزات.

مألوفة، متعددة الأجهزة، غنية بالميزات.

7. OnlyOffice (الأفضل للنشر السحابي والمحلي)

عبر OnlyOffice

ONLYOFFICE هو بديل مجاني ومفتوح المصدر لبرنامج Microsoft Excel لمستخدمي Mac. يتكامل مع البيئات السحابية والمحلية، مما يجعله مثاليًا للأفراد والمؤسسات المهتمة بالأمان والتي لديها متطلبات امتثال صارمة.

يدعم التعاون في الوقت الفعلي، مما يتيح لك وللفريق الخاص بك تحرير جداول البيانات بشكل مشترك وترك التعليقات والدردشة دون مغادرة المحرر. يمكنك حتى تصفح سجل الإصدارات واستعادة تغييرات محددة عند الحاجة، مما يجعله بديلاً عمليًا لـ Google Sheets.

يستخدم ONLYOFFICE تنسيقات Microsoft Excel القياسية (XLSX) كنوع ملف افتراضي، مما يعني تقليل مشكلات التحويل عند تبادل الملفات مع مستخدمي MS Office.

أفضل ميزات OnlyOffice

واجهة واحدة: تتيح لك فتح أو إنشاء جميع أنواع المستندات، مثل المستندات وجداول البيانات والعروض التقديمية ونماذج PDF، ضمن مساحة عمل موحدة

أكثر من 200 قالب: أنشئ كل شيء بدءًا من نماذج الضرائب إلى بطاقات البنغو في دقائق، ثم قم بتخصيص التخطيطات والمرئيات لتناسب أسلوبك

الأمان: قم بحماية البيانات الحساسة عن طريق تعيين كلمات مرور، وقفل خلايا أو أوراق معينة، وإخفاء الصيغ، وتعيين حق الوصول للتحرير لمستخدمين محددين

قيود OnlyOffice

يتطلب الاستخدام المحلي أجهزة قوية، مما قد يثني المستخدمين الصغار عن استخدامها

ذكر بعض المستخدمين أن سرعة التحميل الأولي يمكن تحسينها

أسعار OnlyOffice

Docs Space : بدء التشغيل: مجاني الأعمال: 20 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: من 6550 دولارًا لكل خادم

بدء التشغيل: مجاني

الأعمال: 20 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: ابتداءً من 6550 دولارًا أمريكيًا لكل خادم

Docs Enterprise : للاستخدام المنزلي : 149 دولارًا (دفعة واحدة تغطي ما يصل إلى 10 مستخدمين) للاستخدام العائلي: 330 دولارًا لما يصل إلى 5 مستخدمين للاستخدام التجاري : قابل للتخصيص، تبدأ الأسعار من 1500 دولار لما يصل إلى 50 مستخدمًا

للاستخدام المنزلي : 149 دولارًا (دفعة واحدة تغطي ما يصل إلى 10 مستخدمين)

للعائلة: 330 دولارًا أمريكيًا لما يصل إلى 5 مستخدمين

للأعمال : قابلة للتخصيص، تبدأ الأسعار من 1500 دولار أمريكي لما يصل إلى 50 مستخدمًا

Workspace Enterprise: Enterprise: 2200 دولار لكل خادم Enterprise Plus: 3300 دولار لكل خادم Enterprise Premium: 4450 دولار لكل خادم

المؤسسات: 2200 دولار لكل خادم

Enterprise Plus: 3300 دولار لكل خادم

Enterprise Premium: 4450 دولارًا أمريكيًا لكل خادم

بدء التشغيل: مجاني

الأعمال: 20 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: ابتداءً من 6550 دولارًا أمريكيًا لكل خادم

للاستخدام المنزلي : 149 دولارًا (دفعة واحدة تصل إلى 10 مستخدمين)

للعائلة: 330 دولارًا أمريكيًا لما يصل إلى 5 مستخدمين

للأعمال: قابلة للتخصيص، تبدأ الأسعار من 1500 دولار أمريكي لما يصل إلى 50 مستخدمًا

المؤسسات: 2200 دولار لكل خادم

Enterprise Plus: 3300 دولار لكل خادم

Enterprise Premium: 4450 دولارًا أمريكيًا لكل خادم

تقييمات OnlyOffice وتعليقات المستخدمين

تقييمات G2: 4. 4/5 (أكثر من 60 تقييمًا)

تقييمات Capterra: 4. 5/5 (أكثر من 320 تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Google Sheets؟

اقرأ ما قاله أحد المراجعين على G2:

يحتوي على أدوات سهلة الاستخدام، بغض النظر عن الوظائف التي تستخدمها.

يحتوي على أدوات سهلة الاستخدام، بغض النظر عن الوظائف التي تستخدمها.

8. Zoho Sheet (الأفضل لإدارة البيانات تلقائيًا)

عبر Zoho Sheet

Zoho Sheet هي أداة جداول بيانات قائمة على السحابة لإنشاء جداول بيانات وظيفية وإدارتها وأتمتتها. توفر أكثر من 350 وظيفة مدمجة ومعالجة بيانات متقدمة وأكثر من 1000 تكامل تطبيقات لأتمتة سير العمل واستيراد البيانات من مصادر مثل Excel.

يحتوي Zoho Sheet على مساعد ذكي، Zia، يساعدك على تحليل البيانات واقتراح المخططات أو الوظائف وتحديد التناقضات. كما يتكامل مع Zoho CRM وتطبيقات Zoho الأخرى حتى تتمكن من العمل بسلاسة داخل نفس النظام.

أفضل ميزات Zoho Sheet

التعاون في الوقت الفعلي: يتيح التعاون بين عدة مستخدمين مع تحديثات في الوقت الفعلي وتعليقات على الخلايا/النطاقات ومواضيع المناقشة وأذونات قابلة للتخصيص لضمان كفاءة سير العمل الجماعي

أدوات تنظيف البيانات والتحقق من صحتها: تكتشف التكرارات والتناقضات والمدخلات الفارغة لضمان نظافة البيانات ودقتها

الذكاء الاصطناعي التوليدي: يُنشئ مجموعات بيانات نموذجية وصيغ ورموز ماكرو VBA بسهولة من خلال Zia، المدعوم من ChatGPT

قيود Zoho Sheet

يجد بعض المستخدمين واجهة المستخدم الخاصة بالمنصة قديمة وصعبة التصفح

قد تواجه مشكلات في الأداء عند العمل مع جداول بيانات كبيرة الحجم

أسعار Zoho Sheet

مجاني إلى الأبد

تقييمات ومراجعات Zoho Sheet

G2: 4. 4/5 (180+ تقييم)

Capterra: 4. 4/5 (60+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Zoho Sheets؟

اقرأ ما قاله أحد المراجعين على G2:

أنا أحب Zoho Sheet لأن أتمتته تتيح لك تعيين وحدات ماكرو تساعدك على إنجاز المهام المعقدة بمجرد النقر على زر. بالإضافة إلى ذلك، بالنسبة للفرق الكبيرة، يساعد النهج التعاوني في استخدام جداول البيانات أعضاء الفريق على العمل في تناسق تام.

أنا أحب Zoho Sheet لأن أتمتته تتيح لك تعيين وحدات ماكرو تساعدك على إنجاز المهام المعقدة بمجرد النقر على زر. بالإضافة إلى ذلك، بالنسبة للفرق الكبيرة، يساعد النهج التعاوني في استخدام جداول البيانات أعضاء الفريق على العمل في نفس الاتجاه.

9. Airtable (أفضل خيار مع إمكانيات قاعدة البيانات)

عبر Airtable

يتميز Airtable بتصميم شبكي يشبه جدول البيانات، ولكن كل "صف" يشبه سجلًا في قاعدة بيانات. يتيح لك تعيين أنواع حقول محددة لكل عمود، مثل النص أو الرقم أو القائمة المنسدلة أو مرفق الملف. يمكنك أيضًا ربط السجلات بين الجداول لإنشاء علاقات، مثل ربط المهام في جدول بمشاريع في جدول آخر.

علاوة على ذلك، تتيح لك منصة جداول بيانات إدارة المشاريع هذه التبديل بين طرق العرض. على سبيل المثال، تعرض طريقة عرض التقويم السجلات مع التواريخ على خط زمني، بينما تقوم Kanban بتجميعها في أعمدة مثل مراحل المهام، وتعرضها المعرض كبطاقات مرئية، وهو أمر مفيد للصور أو المحافظ.

أفضل ميزات Airtable

مشاركة البيانات: أنشئ روابط قابلة للمشاركة مع إمكانية العرض فقط أو إمكانية التعديل، أو قم بتضمين قواعد البيانات في مواقع الويب، أو استخدم واجهة برمجة تطبيقات Airtable لربط بياناتك بتطبيقات مخصصة

ملحقات مدمجة: توفر أدوات، مثل المخططات أو النماذج أو أدوات إنشاء التقارير، التي يمكنك إضافتها لدعم حالات استخدام محددة

الأتمتة: تتيح لك إعداد قواعد تشغيل الإجراءات (على سبيل المثال، "عند إنشاء سجل أو عند تغيير حقل الحالة إلى X، أرسل بريدًا إلكترونيًا أو انشر رسالة Slack")

قيود Airtable

Airtable مخصص أكثر لتتبع البيانات وإدارة العلاقات بينها أكثر من إجراء العمليات الحسابية المتقدمة أو إنشاء تقارير Excel باستخدام المخططات

مع نمو قواعد البيانات، قد تصبح إدارة الإعدادات الكبيرة أو المعقدة أمرًا صعبًا

أسعار Airtable

مجاني

فريق : 20 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

الأعمال : 45 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: اتصل بنا لمعرفة الأسعار

تقييمات Airtable وتعليقات المستخدمين

G2: 4. 6/5 (2,900+ تقييم)

Capterra: 4. 7/5 (أكثر من 2100 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Airtable؟

اقرأ ما قاله أحد المراجعين على G2:

Airtable رائع لتتبع البيانات وتسجيلها، ويتميز بواجهة مستخدم رائعة. إنه بسيط وسهل التعلم، وأتمتته قوية، ويمكنه القيام بالكثير. أكثر ما يعجبني فيه هو ربط الجداول لأنه يتيح حقول البحث، مما يساعد على تقسيم البيانات بشكل جيد.

Airtable رائع لتتبع البيانات وتسجيلها، ويتميز بواجهة مستخدم رائعة. إنه بسيط وسهل التعلم، وأتمتته قوية، ويمكنه القيام بالكثير. أكثر ما يعجبني فيه هو ربط الجداول لأنه يتيح حقول البحث، مما يساعد على تقسيم البيانات بشكل جيد.

📚 اقرأ المزيد: أفضل بدائل ومنافسين لـ Airtable

10. Smartsheet (الأفضل لإدارة المشاريع الكبيرة)

عبر Smartsheet

Smartsheet هي أداة على مستوى المؤسسات تجمع بين وظائف أدوات إدارة المشاريع وبساطة واجهة جداول البيانات.

يستخدم قدرات الذكاء الاصطناعي مثل الرؤى التنبؤية واقتراحات الصيغ الذكية والأتمتة لمساعدتك في إنشاء سير عمل مخصص. بالإضافة إلى ذلك، يتكامل مع Google Workspace و Microsoft Office 365 و Jira و Salesforce لتدفق البيانات بسلاسة عبر الأنظمة الأساسية.

يمكن للمستخدمين أيضًا إنشاء لوحات معلومات للحصول على عرض شامل للمشاريع وإنشاء تقارير تستخرج البيانات في الوقت الفعلي من أوراق متعددة. وهذا يلغي الحاجة إلى دمج المعلومات يدويًا عبر الملفات.

أفضل ميزات Smartsheet

أساسيات إدارة المشاريع: يوفر عرض مخطط جانت مدمجًا والقدرة على تعيين تبعيات المهام

الأمان والامتثال: يتضمن ميزات أمان على مستوى المؤسسات مثل أذونات المستخدمين والتشفير والامتثال للمعايير مثل GDPR و HIPAA

مرونة استخدام الحالات: يدعم مجموعة واسعة من السيناريوهات، من إدارة مشاريع البناء والعمليات الجامعية إلى تتبع سير العمل في مجال الرعاية الصحية والاستثمارات الرأسمالية

قيود Smartsheet

تواجه أحيانًا تأخيرًا عند استخدام جداول كبيرة أو معقدة

يذكر بعض المستخدمين صعوبة التعلم، خاصة بالنسبة لأعضاء الفريق الذين ينتقلون من أدوات أبسط أو تطبيقات جوال

أسعار Smartsheet

مجاني

Pro : 12 دولارًا أمريكيًا للشخص الواحد شهريًا

الأعمال : 24 دولارًا أمريكيًا لكل عضو شهريًا

المؤسسات: اتصل بنا لمعرفة الأسعار

تقييمات Smartsheet وتعليقات المستخدمين

G2: 4. 4/5 (19,400+ تقييم)

Capterra: 4. 5/5 (3,400+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Smartsheet؟

اقرأ ما قاله أحد المراجعين على G2:

يعجبني أنه يمكنني مراجعة المهام والبيانات بطرق مختلفة لتقديم المعلومات المطلوبة إلى جماهير مختلفة ذات احتياجات مختلفة. كما يعجبني أنه سهل الاستخدام وبديهي. أحب ميزات التقويم وعرض البطاقات والتقارير. إنه يجعل إدارة المشاريع أسهل بكثير.

يعجبني أنه يمكنني مراجعة المهام والبيانات بطرق مختلفة لتقديم المعلومات المطلوبة إلى جماهير مختلفة ذات احتياجات مختلفة. يعجبني أيضًا أنه سهل الاستخدام وبديهي. أحب ميزات التقويم وعرض البطاقات والتقارير. إنه يجعل إدارة المشاريع أسهل بكثير.

📚 اقرأ المزيد: أفضل تطبيقات الإنتاجية لأجهزة Mac

أنشئ جداول بيانات قوية على Mac باستخدام ClickUp

على الرغم من أن Excel يعمل بسلاسة على macOS، إلا أن بعض الميزات المتقدمة والتحديثات غالبًا ما تصل متأخرة عن مستخدمي Windows.

يأتي ClickUp كحل شامل يوفر نهجًا تعاونيًا لإدارة جداول البيانات على جهاز Mac.

يوفر عرض الجدول في ClickUp واجهة سهلة الاستخدام لإنشاء البيانات وعرضها ومعالجتها مباشرة في مساحة العمل الخاصة بك، بينما توفر حقول الصيغ قوة الحسابات المشابهة لبرنامج Excel. بالإضافة إلى ذلك، مع أتمتة حقول الصيغ، يمكنك إعداد عمليات أتمتة لتحديث القيم أو تشغيل إجراءات محددة بناءً على مخرجات الصيغة.

هل تريد إنشاء جداول بيانات أكثر ذكاءً وكفاءة على جهاز Mac الخاص بك؟ اشترك في ClickU p اليوم.