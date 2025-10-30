Sunsama مقابل Todoist: أي مدير مهام يناسب سير عملك بشكل أفضل؟

اختيار مدير المهام المناسب يمكن أن يحدد نجاح أو فشل سير عملك اليومي.

إذا كنت مترددًا بين Sunsama وTodoist، فأنت لست وحدك — فكلتاهما أدوات شائعة، ولكنهما تخدمان أنواعًا مختلفة من المستخدمين والاحتياجات.

في هذه المقارنة، سنقوم بتحليل الميزات الرئيسية والأسعار والإيجابيات والسلبيات لكل أداة، ومن هي الأداة الأنسب لكل مستخدم.

إذا لم تكن أي منهما تفي بجميع متطلباتك، فسنوضح لك لماذا قد يكون ClickUp هو الحل الشامل الذي كنت تبحث عنه.

Sunsama مقابل Todoist — وأفضل البدائل في لمحة سريعة

الميزات Sunsama Todoist أفضل بديل: ClickUp إنشاء المهام إدخال المهام يدويًا مع تخطيط منظم إدخال اللغة الطبيعية لإدخال المهام بسرعة إنشاء مهام ذكية عبر الدردشة والمستندات والذكاء الاصطناعي والقوالب أتمتة سير العمل سير العمل الأساسي والمهام المتكررة العلامات والفلاتر والمهام الفرعية والمشاريع تخصيص كامل مع الحالات والحقول والتبعيات والعلامات والقوالب تكامل التقويم مزامنة ثنائية الاتجاه مع Google و Outlook و iCloud عرض التقويم عبر عمليات الدمج تقويم مدعوم بالذكاء الاصطناعي مع جدولة مهام تلقائية ووقت تركيز تتبع الوقت وتخصيص الوقت تتبع الوقت المدمج وتخصيص الوقت يدويًا لا يوجد تتبع زمني أصلي تتبع الوقت الأصلي، والمقارنة بين المخطط والفعل، وتقارير الإنتاجية مزامنة عبر الأنظمة الأساسية تطبيقات الويب والكمبيوتر المكتبي (محدودة على الأجهزة المحمولة) مزامنة كاملة عبر الأجهزة بما في ذلك الأجهزة القابلة للارتداء المزامنة عبر أجهزة الكمبيوتر المكتبية والمحمولة وملحقات المتصفح والتكاملات التعاون الجماعي قوائم المهام المشتركة والتكامل مع Slack/البريد الإلكتروني مشاريع مشتركة مع تعليقات ومرفقات تعاون في الوقت الفعلي من خلال الدردشة والمستندات والأهداف وعرض حجم العمل ميزات الذكاء الاصطناعي لا توجد مساعدة من الذكاء الاصطناعي لا توجد مساعدة من الذكاء الاصطناعي ClickUp Brain: ملخصات ذكية، كتابة محتوى، جدولة تلقائية، رؤى الأتمتة العمليات اليدوية فقط إعداد المهام المتكررة الأساسية أتمتة كاملة لسير العمل باستخدام المشغلات والإجراءات عبر الأدوات القوالب غير متوفر قوالب قابلة للتخصيص لمختلف حالات الاستخدام العشرات من القوالب + قالب قائمة المهام في تقويم ClickUp *الأسعار 20 دولارًا شهريًا 2 دولار شهريًا (Pro)، 8 دولارات شهريًا (Business) خطة مجانية إلى الأبد؛ تخصيصات متاحة للمؤسسات

كيف نراجع البرامج في ClickUp يتبع فريق التحرير لدينا عملية شفافة ومدعومة بالبحوث ومحايدة تجاه الموردين، لذا يمكنك الوثوق في أن توصياتنا تستند إلى القيمة الحقيقية للمنتج. فيما يلي ملخص مفصل لكيفية مراجعة البرامج في ClickUp.

ما هو Sunsama؟

عبر Sunsama

Sunsama هو مخطط يومي رقمي مصمم لمساعدة المهنيين على إدارة المهام وتخطيط يومهم وتحقيق التوازن بين أولويات العمل والحياة.

تجمع أداة إدارة المهام هذه قائمة المهام وأحداث التقويم ورسائل البريد الإلكتروني والاجتماعات في عرض واحد. وهي مثالية للأفراد والفرق الذين يحتاجون إلى جدول منظم للحفاظ على إنتاجيتهم دون الفوضى الناتجة عن استخدام عدة تطبيقات.

👀 هل تعلم؟ يمكن أن تؤدي المهام المتعددة إلى انخفاض الإنتاجية بنسبة تصل إلى 40٪.

ميزات Sunsama

إليك كيف يجعل Sunsama التخطيط اليومي سهلاً:

الميزة رقم 1: التخطيط اليومي

عبر Sunsama

لا يساعدك Sunsama في إدارة المهام اليومية فحسب، بل يرشدك أيضًا خلال عملية تخطيط يومية منظمة. كل صباح، يُطلب منك مراجعة جميع مهامك، وتحديد أهداف واقعية، وتخصيص فترات زمنية تقديرية لكل نشاط.

وهذا يضمن عدم تحميل جدولك أكثر من طاقته أو التقليل من المدة التي ستستغرقها المهمة، وهو خطأ شائع يُعرف باسم "تحيز خطأ التخطيط ". بفضل قدرته على دمج جدولة المهام مع نهج مدروس وتدريجي، يساعدك Sunsama في الحفاظ على توازن عبء العمل مع الاستمرار في إحراز تقدم ثابت نحو أهدافك.

الميزة رقم 2: تكامل قوي مع تقويم Google

عبر Sunsama

يعمل تكامل Sunsama مع تقويم Google بشكل جيد للمهنيين الذين يعتمدون على تقويماتهم لإدارة يومهم. على عكس العديد من أدوات الإنتاجية الأخرى، يوفر Sunsama مزامنة ثنائية الاتجاه، مما يعني أن أي مهمة تجدولها في Sunsama تظهر في تقويمك والعكس صحيح.

وهذا يزيل عناء التحديث اليدوي لعدة منصات. بالإضافة إلى ذلك، يدعم تقويمي Outlook و iCloud، مما يجعله نظام إدارة مهام يتكيف مع سير عملك، بغض النظر عن تطبيق التقويم الذي تستخدمه.

الميزة رقم 3: إدارة المهام

عبر Sunsama

لدينا جميعًا مهام يجب القيام بها بانتظام، سواء كانت تقريرًا أسبوعيًا أو اجتماعًا شهريًا للفريق أو حتى شيء بسيط مثل إرسال رسائل بريد إلكتروني للمتابعة. يتيح لك Sunsama إعداد مهام متكررة حتى لا تضطر إلى إعادة إدخالها يدويًا في كل مرة.

بالإضافة إلى ذلك، يتيح لك استيراد المهام من أدوات أخرى مثل Trello و Asana و ClickUp، مما يتيح لك تنظيم جميع أعمالك في مكان واحد. وأفضل ما في الأمر؟ تظل المهام المستوردة متزامنة عبر جميع المنصات المتصلة، لذلك لا داعي للقلق بشأن تحديثها بشكل منفصل.

💡 نصيحة احترافية: عند تخصيص الوقت في Sunsama، أضف دائمًا 15 دقيقة كفترة احتياطية بين المهام. هذا يراعي التأخيرات غير المتوقعة ويحافظ على سير جدولك الزمني.

الميزة رقم 4: تتبع الوقت وتخصيص الوقت

عبر Sunsama

يتجاوز Sunsama تطبيقات قوائم المهام البسيطة من خلال توفير ميزات مدمجة لتتبع الوقت وتخصيصه. يتيح لك تتبع الوقت مراقبة الوقت الذي تقضيه في مهام ومشاريع محددة ، مما يساعدك على تحديد العقبات وتحسين الكفاءة.

من ناحية أخرى، يتيح لك Timeboxing جدولة المهام مباشرة في التقويم الخاص بك، مما يضمن تخصيص وقت محدد لكل نشاط. هذه الطريقة مفيدة بشكل خاص لإدارة المشاريع المعقدة، لأنها تضمن عدم إغفال المهام ذات الأولوية العالية.

📮 ClickUp Insight: 18٪ من المشاركين في استطلاعنا يرغبون في استخدام الذكاء الاصطناعي لتنظيم حياتهم من خلال التقويمات والمهام والتذكيرات. ويرغب 15٪ آخرون في أن يتولى الذكاء الاصطناعي المهام الروتينية والأعمال الإدارية. للقيام بذلك، يجب أن يكون الذكاء الاصطناعي قادرًا على: فهم مستويات الأولوية لكل مهمة في سير العمل، وتنفيذ الخطوات اللازمة لإنشاء المهام أو تعديلها، وإعداد سير العمل الآلي. معظم الأدوات لديها خطوة أو خطوتين من هذه الخطوات. ومع ذلك، ساعد ClickUp المستخدمين على دمج ما يصل إلى 5+ تطبيقات باستخدام منصتنا! جرب جدولة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، حيث يمكن تخصيص المهام والاجتماعات بسهولة إلى فترات زمنية متاحة في تقويمك بناءً على مستويات الأولوية. يمكنك أيضًا إعداد قواعد أتمتة مخصصة عبر ClickUp Brain للتعامل مع المهام الروتينية. ودّع العمل المزدحم!

الميزة رقم 5: التعاون الجماعي

تتيح لك عمليات الدمج مثل Slack و Microsoft Teams و Gmail و Outlook تحويل رسائل البريد الإلكتروني والرسائل إلى مهام قابلة للتنفيذ. وهذا يعني تقليل عدد رسائل البريد الإلكتروني المنسية وتقليل عوامل التشتيت.

بالإضافة إلى ذلك، تسهل ميزات التعاون الجماعي في Sunsama مشاركة المهام والتنسيق مع الزملاء. سواء كنت تقوم بتوزيع المسؤوليات أو تتابع المهام، يوفر Sunsama نهجًا منظمًا للحفاظ على سير كل شيء على ما يرام.

أسعار Sunsama

مجاني: تجربة لمدة 14 يومًا

اشتراك سنوي: 16 دولارًا شهريًا

اشتراك شهري: 20 دولارًا في الشهر

📖 اقرأ أيضًا: بدائل ومنافسون مجانيون لـ Sunsama

ما هو Todoist؟

عبر Todoist

Todoist هو تطبيق لإدارة المهام مصمم لمساعدة المستخدمين على تنظيم مهامهم وتحديد أولوياتها وإنجازها بسهولة. سواء كنت محترفًا تتعامل مع المواعيد النهائية، أو طالبًا تتابع مهامك الدراسية، أو مجرد شخص يحاول البقاء على اطلاع على حياته اليومية، يوفر Todoist طريقة منظمة ومرنة لإدارة المهام بكفاءة.

بفضل واجهته البسيطة وسهلة الاستخدام وأتمتته القوية، يساعدك Todoist على الحفاظ على تركيزك وتنظيمك وتحكمك، حتى عندما تصبح قائمة مهامك مربكة. بالإضافة إلى ذلك، مع إمكانية المزامنة عبر أجهزة الكمبيوتر المكتبية والمحمولة وحتى الأجهزة القابلة للارتداء، تكون مهامك دائمًا في متناول يدك.

ميزات Todoist

إليك ما يميز Todoist:

الميزة رقم 1: إدخال اللغة الطبيعية

عبر Todoist

قد يكون كتابة المهام يدويًا أمرًا مملًا، ولكن Todoist يجعل العملية سهلة بفضل إدخال اللغة الطبيعية.

بدلاً من النقر على القوائم، يمكنك ببساطة كتابة "إرسال التقرير كل يوم اثنين الساعة 10 صباحًا"، وسيقوم التطبيق تلقائيًا بجدولته كمهمة متكررة. توفر هذه الميزة الوقت وتجعل إضافة المهام سهلة مثل كتابة ملاحظة.

الميزة رقم 2: المزامنة عبر الأنظمة الأساسية

عبر Todoist

تعد أداة إدارة المهام مفيدة بقدر ما تكون متاحة، ويتميز Todoist بإمكانية الوصول إليه عبر الأنظمة الأساسية المختلفة.

يتزامن التطبيق بسلاسة عبر أجهزة الكمبيوتر المكتبية والمحمولة والأجهزة اللوحية والساعات الذكية وملحقات البريد الإلكتروني وملحقات المتصفح، مما يتيح للمستخدمين البقاء على اطلاع دائم أينما كانوا.

سواء أكنت تضيف مهمة عبر تطبيق الهاتف المحمول أو تتحقق من المهام المطلوبة على الكمبيوتر المحمول أو تستخدم الأوامر الصوتية على ساعة ذكية، يضمن Todoist أن كل شيء يظل محدثًا في الوقت الفعلي.

الميزة رقم 3: جدولة المهام وتنظيمها

عبر Todoist

يوفر Todoist أدوات جدولة وتنظيم لتبقيك على اطلاع على مهامك.

تضمن تواريخ الاستحقاق والتذكيرات المتكررة أن تظل المهام المهمة دائمًا ذات أولوية، بينما تسمح المشاريع والأقسام والمهام الفرعية بتنظيم العمل بشكل مفصل.

يمكنك تصنيف المهام باستخدام العلامات والمرشحات، مما يسهل العثور على المهام بناءً على مدى إلحاحها أو أولويتها أو سياقات محددة.

💡 نصيحة احترافية: استخدم المهام الفرعية وتسلسل المشاريع في Todoist لتقسيم المشاريع الكبيرة إلى خطوات يمكن إدارتها. هذا يمنع الإرباك ويجعل من السهل تتبع التقدم المحرز.

الميزة رقم 4: التعاون الجماعي

عبر Todoist

Todoist ليس مجرد أداة لزيادة إنتاجيتك الشخصية، بل إنه مصمم أيضًا للتعاون الجماعي. يمكنك إنشاء مشاريع مشتركة وتعيين مهام لأعضاء معينين في الفريق وإضافة تعليقات ومرفقات للحفاظ على تنظيم المناقشات داخل المهام.

يضمن سجل الأنشطة الشفافية، مما يسمح لأعضاء الفريق بتتبع التغييرات والتحديثات بسهولة. تحافظ هذه الميزات على تماسك المجموعات وإنتاجيتها دون الاعتماد على سلاسل البريد الإلكتروني المتفرقة أو أدوات الاتصال المتعددة.

الميزة رقم 5: قوالب قابلة للتخصيص

بالنسبة لأولئك الذين يحتاجون إلى نقطة انطلاق منظمة، يقدم Todoist قوالب قابلة للتخصيص ومصممة خصيصًا لتناسب مختلف سير العمل.

سواء كنت بحاجة إلى جدول أعمال اجتماع أو أداة تتبع المشاريع أو تقويم إدارة المشاريع أو أداة تتبع العادات، تساعدك قوالب Todoist المعدة مسبقًا على إعداد المهام على الفور.

هذه الميزة هي أداة مفيدة لزيادة إنتاجية فرق العمل والطلاب ورجال الأعمال، حيث توفر إطارًا جاهزًا للحفاظ على التنظيم دون الحاجة إلى قضاء الوقت في الإعداد اليدوي.

أسعار Todoist

المبتدئون: مجاني

المزايا: 2 دولار شهريًا لكل مستخدم

الأعمال: 8 دولارات شهريًا لكل مستخدم

📖 اقرأ أيضًا: أفضل بدائل ومنافسين لـ Todoist

Sunsama مقابل Todoist: مقارنة الميزات

هل تختار بين Sunsama و Todoist؟ كل هذا يتوقف على الطريقة التي تفضلها لتنظيم يومك.

الميزة رقم 1: التخطيط اليومي وتكامل التقويم

Sunsama: بصرف النظر عن تكامل التقويم، فإن عرض التقويم في Sunsama يظهر في المقدمة والوسط، مما يتيح لك رؤية أحداث التقويم جنبًا إلى جنب مع المهام من أجل تخصيص الوقت بشكل فعال حقًا. يساعد هذا العرض المرئي في إنشاء خطة يومية واقعية تأخذ في الاعتبار جميع الالتزامات.

Todoist: على الرغم من أنه يوفر تكاملًا مع التقويم، إلا أنه لا يتبع نفس النهج الإرشادي — يتم جدولة المهام ولكنها لا يتم دمجها في سير عمل يومي خطوة بخطوة كما هو الحال في Sunsama.

🏆 الفائز: عندما يتعلق الأمر بتنظيم التقويم، فإن Sunsama هو الأفضل.

الميزة رقم 2: قدرات إدارة المهام

Sunsama: توفر إدارة مهام قوية ولكنها تركز على سير العمل اليومي أكثر من الأنظمة التنظيمية المعقدة. على الرغم من قدرتها على إدارة المهام وتنظيمها بفعالية، إلا أنها تفتقر إلى بعض إمكانيات التصفية والفرز الأكثر تقدمًا التي توفرها Todoist.

Todoist: ميزات إدارة المهام بالذكاء الاصطناعي، مثل فهم اللغة الطبيعية لإنشاء المهام، لا مثيل لها. بالإضافة إلى ذلك، يوفر نظامه التنظيمي، الذي يتضمن المشاريع والمهام الفرعية والعلامات والمرشحات والأولويات، سير عمل قويًا لتنظيم المهام دون إرباك المستخدمين.

🏆 الفائز: تفوز مهام Todoist في هذه الجولة!

الميزة رقم 3: التعاون الجماعي

Sunsama: يمكن للفرق مشاركة القنوات، والاطلاع على الخطط اليومية لبعضهم البعض، والتنسيق بشكل أكثر فعالية. ومع ذلك، لا تحتوي على ميزات مثل تخصيص المهام، ومناقشات الفريق، أو مشاركة الملفات، مما يجعلها أقل مثالية لإدارة المهام القائمة على الفريق.

Todoist: يوفر أدوات تعاون قوية للفريق، بما في ذلك المشاريع المشتركة وتوزيع المهام والتعليقات في الوقت الفعلي وتتبع التقدم. ومع ذلك، فإنه يفتقر إلى رؤية التقويم وشفافية عبء العمل التي يوفرها Sunsama.

🏆 الفائز: التعادل! يعتمد الاختيار هنا كليًا على متطلباتك.

Sunsama: يركز على التكامل العميق الموجه نحو سير العمل والذي يتيح لك سحب المهام من أدوات مثل Asana و Trello و Jira و GitHub وعرضها وإدارتها جنبًا إلى جنب مع التقويم الخاص بك.

يوفر Todoist العديد من عمليات الدمج (أكثر من 200) مع أدوات إنتاجية أخرى من خلال اتصالات أصلية وZapier، بما في ذلك Slack وGmail وGoogle Calendar.

🏆 الفائز: التعادل! يتمتع Sunsama بتكامل أعمق مع أدوات إدارة المشاريع، بينما يتصل Todoist بنظام بيئي أوسع.

Sunsama مقابل Todoist على Reddit

لا شيء يساعد مثل تقييم المستخدمين الصادق، أليس كذلك؟ حسناً، لقد توجهنا إلى Reddit لنرى ما يقوله الناس عن Sunsama و Todoist، وإليك ما وجدناه.

في r/productivity، يشير المستخدم Rejendra2124 إلى قدرات Sunsama في حجز الوقت.

لقد استخدمت Sunsama شخصيًا لتقسيم الوقت، وقد أحدثت تغييرًا جذريًا في إنتاجيتي وتنظيمي.

لقد استخدمت Sunsama شخصيًا لتقسيم الوقت، وقد أحدثت تغييرًا جذريًا في إنتاجيتي وتنظيمي.

بينما يشير مستخدم آخر، littlelorax، إلى Todoist باعتباره الخيار الأفضل لإدارة المهام.

... لقد وجدت هذا الحل من خلال Todoist. أحب أنني أستطيع استخدام اختصارات لوحة المفاتيح وإضافة أشياء بسرعة باستخدام اللغة الطبيعية بدلاً من النقر على آلاف القوائم المنسدلة. لا يقوم بالضرورة بحجب الوقت، ولكن هذه الطريقة لم تنجح معي على أي حال. لكن يمكنني تعيين تواريخ الاستحقاق والمهام المتكررة، ويمكن أن يمنحني عرضًا "لليوم" لجميع الأشياء التي يجب أن أفعلها في ذلك اليوم، بغض النظر عن أي جانب من جوانب حياتي.

... لقد وجدت هذا الحل من خلال Todoist. أحب أنني أستطيع استخدام اختصارات لوحة المفاتيح وإضافة أشياء بسرعة باستخدام اللغة الطبيعية بدلاً من النقر على آلاف القوائم المنسدلة. لا يقوم بالضرورة بحجب الوقت، ولكن هذه الطريقة لم تنجح معي على أي حال. لكن يمكنني تعيين تواريخ الاستحقاق والمهام المتكررة، ويمكن أن يمنحني عرضًا "لليوم" لجميع الأشياء التي يجب أن أفعلها في ذلك اليوم، بغض النظر عن أي جانب من جوانب حياتي.

هل تريد تقييمًا لـ Sunsama من خبير؟ إليك ما يقوله مؤسس Sunsama، sunsamahq، على r/msp.

…Sunsama هو في الحقيقة مخطط يومي ويعمل بشكل أفضل عندما يكون لديك أداة منفصلة كنظام تسجيل للمشاريع. بهذه الطريقة، يمكنك تخطيط أمورك طويلة المدى في الأداة الأخرى وتخطيط الأمور القليلة التي ستقوم بها كل يوم في Sunsama.

…Sunsama هو في الحقيقة مخطط يومي ويعمل بشكل أفضل عندما يكون لديك أداة منفصلة كنظام تسجيل للمشاريع. بهذه الطريقة، يمكنك تخطيط أمورك طويلة المدى في الأداة الأخرى وتخطيط الأمور القليلة التي ستقوم بها كل يوم في Sunsama.

تعرف على ClickUp — أفضل بديل لـ Sunsama و Todoist

إذا كنت لا تزال مترددًا بين Sunsama و Todoist أو تبحث عن بديل يجمع بين أفضل ميزات كلا التطبيقين، فلا تبحث عن غير ClickUp، التطبيق الشامل للعمل!

ClickUp هي أداة شاملة لإدارة المشاريع مع مجموعة كاملة من الميزات المصممة لتحسين الإنتاجية وتحسين سير العمل وتسهيل التعاون.

سواء كنت تدير مهام شخصية أو تشرف على مشاريع فريق معقدة، إليك كيف يجعل ClickUp حياتك أسهل.

ميزة ClickUp رقم 1: إنشاء المهام في غضون ثوانٍ

انسَ قوائم المهام الأساسية — تم تصميم مهام ClickUp للعمل الحقيقي. على عكس نظام المهام البسيط في Todoist أو المخطط اليومي في Sunsama، يتيح لك ClickUp تخصيص سير عملك بالكامل باستخدام المهام الفرعية والتبعيات والحقول الخاصة بالمشروع.

تحكم في كل مهمة من خلال سير العمل القابل للتخصيص مع ClickUp Tasks

يمكنك تحسين هذه المهام باستخدام الحالات المخصصة والحقول المخصصة والعلامات لتسليط الضوء على الأولويات وتتبع التقدم المحرز. أفضل جزء؟ يمكنك إنشاء المهمة من أي مكان تقريبًا، مثل ClickUp Chat و ClickUp Docs المدمجين، أو يمكنك حتى جعل الذكاء الاصطناعي يقوم بذلك نيابة عنك.

هل تحتاج إلى رؤية شاملة؟ قم بالتبديل بين عرض لوحة ClickUp وعرض القائمة وعرض تقويم ClickUp والمزيد لإدارة كل شيء بدءًا من المهام اليومية إلى المشاريع طويلة الأجل.

ميزة ClickUp رقم 2: تتبع الوقت بذكاء في مكان عملك

أكبر مشكلة يواجهها الناس أثناء التخطيط اليومي هي عدم معرفة أين يذهب وقتهم.

تتيح لك ميزة تتبع وقت المشروع في ClickUp تسجيل الساعات ومقارنة العمل المخطط به بالعمل الفعلي وإنشاء تقارير إنتاجية مفصلة مباشرةً ضمن المهام. يساعدك ذلك على تتبع الساعات القابلة للفوترة والتأكد من إنجاز العمل في الوقت المحدد.

تتبع الوقت تلقائيًا أو يدويًا باستخدام ClickUp Project Time Tracking

ميزة ClickUp رقم 3: مساعدة الذكاء الاصطناعي متى احتجت إليها

هل تمنيت يومًا أن تتمكن أداة الإنتاجية الخاصة بك من التفكير مسبقًا نيابة عنك؟ ClickUp Brain يفعل ذلك بالضبط.

يعمل على تبسيط سير عملك من خلال أتمتة المهام المتكررة وتقديم اقتراحات ذكية وتوفير ملخصات فورية.

هل تعثرت في مهمة ما؟ اطلب من ClickUp Brain تحديثات في الوقت الفعلي عن فريقك أو رؤى حول المشروع أو تقارير يتم إنشاؤها تلقائيًا. إنه أشبه بوجود مساعد شخصي يفهم عملك.

إليك مثال على ClickUp Brain أثناء العمل 👇🏼

استخرج المعلومات من مهامك ومحادثاتك باستخدام ClickUp Brain

إذا كنت تعتقد أن هذا هو كل ما يفعله Brain، فستفاجأ! كم مرة واجهت صعوبة في كتابة المحتوى وترددت بين LLMs مثل ChatGPT و Gemini و Claude؟ حسناً، خمن ماذا؟ ClickUp يجلب كل هذه الأدوات إلى مساحة عملك!

يمكنك الوصول إلى جميع أدوات الذكاء الاصطناعي المفضلة لديك باستخدام ClickUp Brain.

ClickUp Brain MAX، التطبيق الفائق للذكاء الاصطناعي على سطح المكتب، يستخدم الذكاء الاصطناعي المتقدم لأتمتة مهامك وترتيبها حسب الأولوية وتلخيصها، مما يجعل إدارة المهام أسرع وأكثر ذكاءً.

كما يتيح لك إدارة العمل من خلال Talk-to-Text، ويتكامل مع مستنداتك وتقويمك، ويقدم توصيات مخصصة وتقارير آلية — كل ذلك في مكان واحد.

ميزة ClickUp رقم 4: إدارة التقويمات بسهولة

لا ينبغي أن تشعر أن إدارة جدولك الزمني هي وظيفة ثانية.

يعمل تقويم ClickUp المدعوم بالذكاء الاصطناعي على التخلص من سير العمل اليدوي في التخطيط من خلال جدولة مهامك وأحداثك تلقائيًا بناءً على الأولوية.

في ClickUp، يتم عرض التقويم في سياق جميع أعمالك. شاهد هذا الفيديو لتعرف كيف👇🏼

على عكس التخطيط اليدوي في Sunsama والجدولة البسيطة في Todoist، يتمتع التقويم بقدرات تطبيق تقويم يعمل بالذكاء الاصطناعي. فهو يحجب وقت التركيز بذكاء، ويعيد جدولة جميع المهام عند حدوث تعارضات، ويتزامن بسلاسة مع تقويم Google ومنصات أخرى.

ومع ذلك، إذا كنت بحاجة إلى بعض المساعدة في الإعداد، فإن قالب قائمة المهام في تقويم ClickUp هو الحل الجاهز للاستخدام. فهو ينظم المهام والأحداث والمواعيد النهائية، مما يضمن أن يومك يعمل لصالحك، وليس العكس.

احصل على نموذج مجاني نظم المهام وحدد أولوياتها عبر المشاريع الشخصية والمهنية باستخدام قالب قائمة المهام في تقويم ClickUp.

إليك كيف يساعدك نموذج إدارة المهام هذا.

قم بجدولة المهام بسهولة واحتفظ بكل شيء مخططًا في مكان واحد

صنف مهامك إلى فئات واضحة لفصل العمل والأهداف الشخصية والمشاريع ذات الأولوية من أجل تنظيم أفضل.

تعمق في تفاصيل المهام من خلال التتبع في الوقت الفعلي، حتى تكون دائمًا على دراية بالخطوة التالية وما يحتاج إلى اهتمام.

استخدم الحالات المخصصة مثل "مفتوح" و"مكتمل" لمراقبة التقدم بنظرة سريعة والبقاء على اطلاع على سير عملك.

حسّن تخطيطك من خلال عروض متعددة، بما في ذلك طلبات الاجتماعات، حسب الدور، حسب الفئة، والجداول الزمنية، من أجل نهج مرن ومنظم.

ميزة ClickUp رقم 5: أتمتة المهام المتكررة

هل تقوم بتحديث المهام والمشاريع يدويًا؟ لم يعد ذلك ضروريًا.

تتيح لك ClickUp Automations + AI Agents إعداد سير عمل مخصص يعمل من تلقاء نفسه. مشروع جديد؟ قم بتعيين أعضاء الفريق تلقائيًا وإرسال تذكيرات. تغيرت حالة المهمة؟ قم بتشغيل التحديثات التلقائية.

مع أكثر من 100 وصفة أتمتة معدة مسبقًا، يقوم ClickUp بالأعمال الشاقة حتى تتمكن من التركيز على ما يهم، وهو إنجاز المهام.

من المشاريع التصميمية الكبرى إلى قوائم المهام البسيطة، نستخدم ClickUp لإنجاز المهام. يتم استخدامه على مستوى الشركة ويحل مشكلة إدارة المهام لرؤية التقدم المحرز والمهام الجارية التي يجب تنفيذها.

من المشاريع التصميمية الكبرى إلى قوائم المهام البسيطة، نستخدم ClickUp لإنجاز المهام. يتم استخدامه على مستوى الشركة ويحل مشكلة إدارة المهام لرؤية التقدم المحرز والمهام الجارية التي يجب تنفيذها.

بفضل الرؤى المدعومة بالذكاء الاصطناعي والتخصيص العميق وتتبع الوقت والأتمتة، يوفر ClickUp كل ما تحتاجه في مكان واحد.

الاختيار الأذكى: ClickUp

Sunsama مثالية لتخطيط يومك، و Todoist هو برنامج جيد لجدولة المهام.

ولكن لماذا تكتفي بواحدة عندما يمكنك الحصول على كل شيء؟

يجمع ClickUp بين إدارة المهام وتتبع الوقت وتخطيط التقويم والمساعدة المدعومة بالذكاء الاصطناعي والأتمتة والتعاون السلس في منصة واحدة قوية. لا داعي للتنقل بين الأدوات أو الغرق في علامات التبويب — فقط مساحة عمل ذكية واحدة تقوم بكل شيء.

إذا كنت مستعدًا للتوقف عن التبديل بين الأدوات والبدء في العمل بشكل أكثر ذكاءً، فإن ClickUp هو خيارك الأمثل. اشترك في حساب ClickUp مجاني اليوم!