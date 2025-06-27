أفضل 11 وكيل ذكاء اصطناعي للتسويق لأتمتة الحملات وتحسينها

ماذا لو كان بإمكانك تحسين نتائج التسويق لديك 10 أضعاف دون بذل جهد أكبر 10 أضعاف؟

حسنًا، وكلاء الذكاء الاصطناعي للتسويق يحولون هذا الحلم إلى حقيقة.

سواء كان ذلك إنشاء المحتوى أو تحسين الاستهداف أو تحسين ميزانيتك، فإن وكلاء الذكاء الاصطناعي يقومون بذلك بشكل أسرع وأذكى وبنتائج أفضل.

ولكن السؤال الحقيقي هو: كيف تختار وكيل الذكاء الاصطناعي المناسب لعملك؟

هل يجب أن تستثمر في كاتب محتوى يعتمد على الذكاء الاصطناعي لتعزيز إنتاج المحتوى أو وكيل تحسين الحملات لتحقيق أقصى عائد على الاستثمار في الإعلانات؟ هل يمكن لوكيل ذكاء اصطناعي واحد القيام بكل ذلك، أم أنك بحاجة إلى مجموعة من أدوات التسويق القائمة على الذكاء الاصطناعي لتوسيع

لمساعدتك في اتخاذ القرار، قمنا بتجميع قائمة تضم أفضل 11 وكيلًا من وكلاء الذكاء الاصطناعي للتسويق. هيا بنا نبدأ!

أفضل وكلاء الذكاء الاصطناعي للتسويق في لمحة سريعة

أداة الأفضل لـ الميزات الرئيسية الأسعار* ClickUp تنفيذ مشاريع تسويقية كبيرة باستخدام الذكاء الاصطناعي المدمج الذي يربط المهام والمستندات والفرق ClickUp Brain للحصول على إجابات فورية، ووكلاء Autopilot، ووثائق الذكاء الاصطناعي، ولوحات المعلومات، والدردشة، وتكامل MarTech مجاني إلى الأبد؛ تخصيصات متاحة للمؤسسات HubSpot AI إدارة علاقات العملاء والحملات باستخدام الأتمتة والتخصيص المدعومين بالذكاء الاصطناعي تقييم العملاء المحتملين بشكل تنبؤي، ومتابعة البريد الإلكتروني تلقائيًا، وتخصيص المحتوى، وتكامل CRM مجاني؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 20 دولارًا شهريًا Jasper AI إنشاء كميات كبيرة من المحتوى التسويقي بسرعة، من المدونات إلى رسائل البريد الإلكتروني إلى الإعلانات إنشاء المدونات/الإعلانات/رسائل البريد الإلكتروني، وتحسين محركات البحث (SEO)، وتخصيص النبرة تبدأ الخطط المدفوعة من 49 دولارًا أمريكيًا للمقعد الواحد شهريًا Drift AI حوّل زيارات الموقع إلى محادثات باستخدام الدردشة الآلية التي تعمل دائمًا وتوجيه العملاء المحتملين روبوتات الدردشة الآلية التي تعمل بالذكاء الاصطناعي على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، وتأهيل العملاء المحتملين، وت أسعار مخصصة MarketMuse تخطيط محتوى تحسين محركات البحث (SEO) وتحسينه باستخدام رؤى استراتيجية مدعومة بالذكاء الاصط ملخصات المحتوى، تحسين محركات البحث (SEO)، نمذجة الأداء التنبؤي مجاني؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 99 دولارًا Grammarly صقل النصوص التسويقية وضمان اتساق نبرة العلامة التجارية من خلال التحرير المعزز بالذكاء الاصطناعي اقتراحات النحو واللغة، وكشف الانتحال، والتكامل مع Docs و Word مجاني؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 30 دولارًا شهريًا Botpress بناء تجارب مخصصة للروبوتات المحادثة باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي مفتوحة المصدر والتحليلات اختبار A/B، وتكامل المواقع الإلكترونية والمنصات، والتحليلات مجاني؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 89 دولارًا شهريًا Reply. io توسيع نطاق المبيعات الخارجية والتواصل عبر البريد الإلكتروني باستخدام الذكاء الاصطناعي لتعزيز المشاركة تسلسلات آلية، تخصيص بالذكاء الاصطناعي، تكامل CRM تبدأ الخطط المدفوعة من 59 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا Algolia تعزيز البحث الأكثر ذكاءً على الموقع الإلكتروني للتجارة الإلكترونية والمنصات الغنية بالمحتوى تحسين البحث بالذكاء الاصطناعي، نتائج مخصصة، تكامل التجارة الإلكترونية أسعار مخصصة Lexica. art إنشاء صور مرئية مولدة بالذكاء الاصطناعي للحملات دون الاعتماد على فرق التصميم تحويل النص إلى صورة، صور وسائل التواصل الاجتماعي، مكتبة الصور تبدأ الخطط المدفوعة من 10 دولارات Albert. ai تشغيل حملات إعلانية مستقلة تعمل على تحسين الأداء عبر القنوات في الوقت الفعلي إدارة الإعلانات المستقلة، والتوسع عبر الأنظمة الأساسية، وتحليل الأداء أسعار مخصصة

أفضل وكلاء الذكاء الاصطناعي للتسويق

فيما يلي أفضل 11 وكيلًا من وكلاء الذكاء الاصطناعي للتسويق:

1. ClickUp (الأفضل لإدارة مشاريع التسويق المدعومة بالذكاء الاصطناعي)

جرب مجانًا خطط واستخدم استراتيجياتك التسويقية باستخدام ClickUp لفرق التسويق

ClickUp،التطبيق الشامل للعمل، يعمل على تحويل عمليات التسويق بفضل قدراته المتقدمة في مجال الذكاء الاصطناعي. ClickUp لفرق التسويق يشبه وجود زميل في الفريق مدعوم بالذكاء الاصطناعي يتولى الأعمال الروتينية ويقدم إجابات فورية ويحافظ على تزامن فريقك.

في قلب كل ذلك يوجد ClickUp Brain، وهو ذكاء اصطناعي قوي متوفر في كل مكان داخل ClickUp. سواء كنت بصدد صياغة موجز حملة أو إجراء مراجعة للمحتوى أو مجرد محاولة معرفة من يملك ماذا، يمكن لـ ClickUp Brain مساعدتك على العمل بشكل أسرع وأكثر ذكاءً.

ClickUp Brain هي مجموعة من ميزات الذكاء الاصطناعي التخاطبية والسياقية والقائمة على الأدوار التي تربط بين موظفيك وعملك ومعرفتك، مما يجعل كل جزء من سير عمل التسويق أكثر كفاءة.

شاهد كيف يخلق ClickUp Brain الكفاءة على الفور بمجرد موجه واحد👇

نظم مهامك بسهولة باستخدام ClickUp Brain، الذي يستخدم الذكاء الاصطناعي لتحديد الأولويات وأتمتة المهام والحفاظ على سير المشاريع على المسار الصحيح

يعمل وكلاء ClickUp Autopilot على أتمتة التسويق الخاص بك والتعامل مع مهام مثل نشر تحديثات الحملات أو تلخيص الاجتماعات أو الرد على أسئلة الفريق في ClickUp Chat. يمكنك أيضًا إنشاء وكلاء مخصصين لمراقبة أداء الحملات أو تعيين العملاء المحتملين أو الإبلاغ عن المحتوى الذي يحتاج إلى مراجعة العلامة التجارية.

شاهد هذا الفيديو السريع لمعرفة المزيد عن وكلاء Autopilot في ClickUp👇

يمكنك صياغة مشاركات المدونة وموجزات الحملات ونصوص الإعلانات وصقلها باستخدام ClickUp Docs المدعوم بالذكاء الاصطناعي. قم بتمييز المراجعين وتعيين التعليقات وتتبع المراجعات، كل ذلك في مكان واحد. يمكنك أيضًا تحويل النقاط الرئيسية إلى مهام أو إنشاء عناصر إجراءات من ملاحظات الاجتماعات.

لوحات معلومات ClickUp تضفي الحيوية على بيانات حملتك. استخدم بطاقات الذكاء الاصطناعي لإنشاء ملخصات موجزة وتصور مؤشرات الأداء الرئيسية وأتمتة إعداد التقارير، مما يوفر ساعات من العمل اليدوي.

مع ClickUp Chat، تظل محادثاتك مرتبطة بالعمل. لخص المحادثات الطويلة، وأجب عن الأسئلة، أو حوّل الرسائل إلى مهام في ثوانٍ معدودة — حتى لا تضيع أي معلومات أثناء التمرير.

يتصل ClickUp أيضًا بمجموعة MarTech الحالية لديك، بما في ذلك HubSpot و Figma و Slack، حتى تتمكن من تشغيل الإجراءات عبر الأنظمة الأساسية والقضاء على عمليات التسليم اليدوية.

أفضل ميزات ClickUp

احصل على رؤى تسويقية في الوقت الفعلي مع ClickUp Brain

أتمتة إجراءات الحملات والتحديثات باستخدام وكلاء Autopilot

صياغة المحتوى وتحريره والتعاون عليه باستخدام مستندات محسّنة بالذكاء الاصطناعي

تتبع مؤشرات الأداء الرئيسية وقم بإنشاء التقارير على الفور باستخدام لوحات معلومات ClickUp

حافظ على سياق محادثات الحملة باستخدام ClickUp Chat

ادمج مع أدوات مثل HubSpot و Figma و Slack والمزيد

حافظ على الرؤية والتحكم في الإصدارات عبر جميع أصول التسويق

قيود ClickUp

قد تبدو مجموعة الميزات القوية في ClickUp مربكة في البداية.

أسعار ClickUp

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2 : 4. 7/5 (أكثر من 10,000 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 4000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن ClickUp

يقول أحد مستخدمي Reddit:

أستخدمه طوال الوقت لبدء العمل. هل تحتاج إلى كتابة مدونة؟ ابدأ مع Brain. هل تحتاج إلى إنشاء مصفوفة مهارات لتطوير معرفتك؟ ابدأ مع Brain. هل تحتاج إلى إنشاء نموذج بريد إلكتروني للتواصل مع العملاء؟ ابدأ مع Brain!إنه جيد حقًا في مساعدتك على بدء المشاريع أو مجرد البدء في كتابة مسودة أولية للمحتوى.

أستخدمه طوال الوقت لبدء العمل. هل تحتاج إلى كتابة مدونة؟ ابدأ مع Brain. هل تحتاج إلى إنشاء مصفوفة مهارات لتطوير معرفتك؟ ابدأ مع Brain. هل تحتاج إلى إنشاء نموذج بريد إلكتروني للتواصل مع العملاء؟ ابدأ مع Brain!إنه جيد حقًا في مساعدتك على بدء المشاريع أو مجرد البدء في كتابة مسودة أولية للمحتوى.

📖 اقرأ أيضًا: كيف يستخدم فريق التسويق في ClickUp تطبيق ClickUp

2. HubSpot AI (الأفضل لإدارة علاقات العملاء المدعومة بالذكاء الاصطناعي)

عبر HubSpot AI

صُمم HubSpot AI لمساعدة الشركات على بناء علاقات أفضل مع العملاء من خلال أتمتة أكثر ذكاءً. تشمل قدرات الذكاء الاصطناعي الخاصة به تقييم العملاء المحتملين بشكل تنبؤي، ومتابعة البريد الإلكتروني تلقائيًا، وتوصيات مخصصة للمحتوى، مما يضمن قدرة فرق التسويق على تحقيق تحويلات أعلى بجهد يدوي أقل.

📮ClickUp Insight: 88% من المشاركين في استطلاعنا يستخدمون الذكاء الاصطناعي في مهامهم الشخصية، لكن أكثر من 50% يترددون في استخدامه في العمل. ما هي العوائق الثلاثة الرئيسية؟ عدم التكامل السلس، والثغرات المعرفية، والمخاوف الأمنية. ولكن ماذا لو كان الذكاء الاصطناعي مدمجًا في مساحة عملك وآمنًا بالفعل؟ ClickUp Brain، المساعد الذكي المدمج في ClickUp، يجعل هذا حقيقة واقعة. فهو يفهم المطالبات بلغة بسيطة، ويحل جميع المخاوف الثلاثة المتعلقة بتبني الذكاء الاصطناعي، بينما يربط الدردشة والمهام والمستندات والمعرفة عبر مساحة العمل. اعثر على الإجابات والرؤى بنقرة واحدة!

أفضل ميزات HubSpot AI

حدد الاتجاهات، وتتبع أداء الحملات، واتخذ قرارات تستند إلى البيانات

قم بتخصيص المحتوى بناءً على سلوك العملاء

تكامل بسلاسة مع نظام CRM القوي من HubSpot

قيود HubSpot AI

ميزات الذكاء الاصطناعي محدودة في خطة التسويق المجانية

أسعار HubSpot AI

مجاني

Marketing Hub Starter: 20 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

Marketing Hub Professional : 890 دولارًا أمريكيًا في الشهر

Marketing Hub Enterprise: 3600 دولار شهريًا

تقييمات ومراجعات HubSpot AI

G2 : لا توجد تقييمات متاحة

Capterra: لا توجد تقييمات متاحة

👀 هل تعلم؟ بلغت نسبة اعتماد الشركات العالمية للذكاء الاصطناعي 72٪، حيث قامت المؤسسات بدمج الذكاء الاصطناعي في وظيفة واحدة على الأقل من وظائف الأعمال.

3. Jasper AI (الأفضل لتوليد المحتوى بالذكاء الاصطناعي)

عبر Jasper

تعد Jasper AI أداة رائدة في إنشاء المحتوى، وهي مثالية للمسوقين الذين يحتاجون إلى توسيع نطاق إنتاج المحتوى الخاص بهم. بفضل قدرات الكتابة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، يمكن لـ Jasper إنشاء منشورات المدونات ونصوص الإعلانات وتسلسلات البريد الإلكتروني ومحتوى وسائل التواصل الاجتماعي في دقائق معدودة.

أفضل ميزات Jasper AI

أنشئ المحتوى بشكل أسرع باستخدام القوالب الجاهزة

حسّن المحتوى لتحسين محركات البحث باستخدام توصيات الذكاء الاصطناعي

خصص نبرة الصوت لتتناسب مع علامتك التجارية

قيود Jasper AI

قد يتطلب تحريرًا يدويًا للحصول على مخرجات عالية الجودة

تكلفة أعلى لميزات إنشاء المحتوى المتقدمة

أسعار Jasper AI

المطور: 49 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا

الفرق: 69 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا

الأعمال: أسعار مخصصة

تقييمات وتصنيفات Jasper AI

G2: 4. 7/5 (أكثر من 1000 تقييم)

Capterra: 4. 8/5 (أكثر من 1500 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Jasper AI

تقول مراجعة G2:

Jasper هي أداة بسيطة ومبتكرة ساعدتنا في تبسيط عملية إنشاء المحتوى لدينا.

Jasper هي أداة بسيطة ومبتكرة ساعدتنا في تبسيط عملية إنشاء المحتوى لدينا.

👀 هل تعلم؟ أدت حملات التسويق المدعومة بالذكاء الاصطناعي إلى زيادة المبيعات وتقليل معدل توقف العملاء عن الشراء بالنسبة للعلامات التجارية الكبرى. على سبيل المثال، أفادت شركة Yum Brands، الشركة الأم لـ Taco Bell و KFC، أن مبادراتها التسويقية المدعومة بالذكاء الاصطناعي أدت إلى زيادة تفاعل العملاء والمبيعات.

4. Drift AI (الأفضل لروبوتات الدردشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي والتسويق التحاوري)

عبر Drift AI

تساعد Drift AI الشركات على جذب زوار المواقع الإلكترونية في الوقت الفعلي من خلال روبوتات الدردشة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي. وهي مصممة لتأهيل العملاء المحتملين، وجدولة الاجتماعات، وزيادة التحويلات من خلال المحادثات الآلية.

أفضل ميزات Drift AI

تفاعل مع العملاء المحتملين على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع باستخدام روبوتات الدردشة الآلية المدعومة بالذكاء

حلل سلوك الزوار وبياناتهم لتقييم العملاء المحتملين وترتيبهم حسب الأولوية

ادمج مع أدوات CRM مثل Salesforce و HubSpot

قيود Drift AI

قد يتطلب التخصيص المتقدم خبرة فنية

أسعار Drift AI

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Drift AI

G2: 4. 4/5 (أكثر من 1000 تقييم)

Capterra: 4. 5/5 (أكثر من 150 تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Drift AI

تقول مراجعة A G2:

يوفر نموذجًا مصنفًا ومنظمًا للاستفسارات. العمل عليه يجعل المهام سهلة للغاية. أستخدمه يوميًا لمدة 8 ساعات متواصلة. إنه ينجز المهمة ببساطة!

يوفر نموذجًا مصنفًا ومنظمًا للاستفسارات. العمل عليه يجعل المهام سهلة للغاية. أستخدمه يوميًا لمدة 8 ساعات متواصلة. إنه ينجز المهمة ببساطة!

💡 نصيحة احترافية: يمكن لروبوتات الدردشة الآلية المدعومة بالذكاء الاصطناعي والمتكاملة في خدمة العملاء التعامل مع الاستفسارات الروتينية، مما يوفر الوقت والمجهود للموظفين البشريين للقيام بمهام أكثر تعقيدًا. وهذا لا يؤدي إلى تحسين الكفاءة فحسب، بل يعزز أيض

5. MarketMuse (الأفضل لاستراتيجية المحتوى المدعومة بالذكاء الاصطناعي والتحسين)

عبر MarketMuse

صُمم MarketMuse لتحسين استراتيجيات تسويق المحتوى من خلال رؤى مدعومة بالذكاء الاصطناعي، ويساعد المسوقين على تخطيط المحتوى عالي الجودة وتحسينه وإنشائه ليحتل مرتبة أعلى في محركات البحث.

يمكنه حتى اقتراح فرص جديدة للمحتوى من خلال تحليل الثغرات في موقعك الإلكتروني والتأكد من توافق المحتوى مع نية البحث.

أفضل ميزات MarketMuse

أنشئ ملخصات المحتوى مع توصيات تستند إلى تحسين محركات البحث (SEO)

حسّن المحتوى الحالي لتحسين أداء البحث

توقع نجاح المحتوى باستخدام نماذج الذكاء الاصطناعي

قيود MarketMuse

قد يكون هناك منحنى تعلم للمستخدمين الجدد

أسعار MarketMuse

مجاني

تحسين: 99 دولارًا أمريكيًا شهريًا

البحث: 249 دولارًا أمريكيًا في الشهر

الاستراتيجية: 499 دولارًا أمريكيًا في الشهر

تقييمات وتقييمات MarketMuse

G2 : 4. 6/5 (أكثر من 200 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 20 تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن MarketMuse

تقول مراجعة G2:

احصل على فكرة أفضل من البداية عن طول المدونة التي يجب أن تكون عليها لتنافس المدونات الأخرى في الترتيب. باستخدام أداة البحث، يمكنني تحليل SERP لكلمة رئيسية معينة والحصول على فكرة عن طول المدونة التي يجب أن تكون عليها، وعدد الصور المضمنة التي تحتاجها، وما إلى ذلك من أجل التنافس مع المحتوى الأعلى ترتيبًا. وقد أعطاني هذا فكرة أفضل عما يجب أن أطلبه عند العمل مع كتاب المحتوى ومصممي الجرافيك.

احصل على فكرة أفضل من البداية عن طول المدونة التي يجب أن تكون عليها لتنافس المدونات الأخرى في الترتيب. باستخدام أداة البحث، يمكنني تحليل SERP لكلمة رئيسية معينة والحصول على فكرة عن طول المدونة التي يجب أن تكون عليها، وعدد الصور المضمنة التي تحتاجها، وما إلى ذلك من أجل التنافس مع المحتوى الأعلى ترتيبًا. وقد أعطاني هذا فكرة أفضل عما يجب أن أطلبه عند العمل مع كتاب المحتوى ومصممي الجرافيك.

👀 هل تعلم؟ 72% من كبار المديرين التنفيذيين يعتقدون أن الحفاظ على الميزة التنافسية يعتمد على الاستفادة من أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي.

6. Grammarly (الأفضل للكتابة والتحرير باستخدام الذكاء الاصطناعي)

عبر Grammarly

Grammarly هو وكيل الذكاء الاصطناعي المثالي لتحسين المحتوى المكتوب. من منشورات المدونات إلى حملات البريد الإلكتروني، يضمن Grammarly أن نصوصك واضحة وموجزة وخالية من الأخطاء. كما يوفر تعديلات في النبرة مدعومة بالذكاء الاصطناعي لمواءمة المحتوى مع صوت علامتك التجارية.

أفضل ميزات Grammarly

صحح القواعد النحوية والإملائية في الوقت الفعلي

حسّن أسلوب الكتابة باستخدام اقتراحات نبرة الذكاء الاصطناعي

اكتشف الانتحال وضمان الأصالة

ادمج مع أدوات الكتابة مثل Google Docs و MS Word

قيود Grammarly

ميزات محدودة في الإصدار المجاني

قد تبدو تعديلات النبرة أحيانًا آلية

أسعار Grammarly

مجاني

Premium : 30 دولارًا شهريًا

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Grammarly

G2 : 4. 7/5 (أكثر من 10,500 تقييم)

Capterra: 4. 7/5 (أكثر من 7000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Grammarly

تقول مراجعة G2:

لقد حسّن كتابتي كثيرًا. يقدم اقتراحات متطورة للغاية. سهل الاستخدام للغاية، وسريع التنفيذ.

لقد حسّن كتابتي كثيرًا. يقدم اقتراحات متطورة للغاية. سهل الاستخدام للغاية، وسريع التنفيذ.

📖 اقرأ أيضًا: قوالب كتابة محتوى مجانية لإنشاء محتوى أسرع

7. Botpress (الأفضل لتطوير روبوتات الدردشة بالذكاء الاصطناعي)

عبر Botpress

Botpress هي منصة مفتوحة المصدر مصممة لإنشاء روبوتات دردشة مدعومة بالذكاء الاصطناعي. تتيح للمسوقين أتمتة دعم العملاء وتأهيل العملاء المحتملين وتفاعل العملاء من خلال محادثات ذكية.

أفضل ميزات Botpress

قم بإجراء اختبار A/B على سير عمل أو استجابات مختلفة لروبوتات الدردشة لتحديد الأساليب التي تحقق معدلات تفاعل وتحويل أفضل

دمج روبوتات الدردشة مع مواقع الويب ومنصات المراسلة

تتبع أداء روبوتات الدردشة باستخدام التحليلات المدمجة

قيود Botpress

يتطلب بعض المعرفة التقنية

قوالب محدودة مسبقة الصنع

أسعار Botpress

الدفع حسب الاستخدام : ابدأ مجانًا

إضافة : 89 دولارًا شهريًا

الفريق : 495 دولارًا أمريكيًا في الشهر

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات وتصنيفات Botpress

G2 : 4. 6/5 (300+ تقييم)

Capterra: 4. 5/5 (30+ تقييم)

📖 اقرأ أيضًا: أفضل برامج التحليلات التنبؤية لاتخاذ قرارات مستندة إلى البيانات

8. Reply. io (الأفضل للمشاركة في المبيعات المدعومة بالذكاء الاصطناعي)

Reply. io يساعد فرق المبيعات والتسويق على أتمتة الاتصالات الباردة وتسلسل رسائل البريد الإلكتروني والمتابعة. يحلل محرك الذكاء الاصطناعي الخاص به ردود البريد الإلكتروني لتخصيص الرسائل وزيادة معدلات التفاعل.

أفضل ميزات Reply.io

أتمتة تسلسل رسائل البريد الإلكتروني لتوليد العملاء المحتملين

زيادة معدلات التحويل من خلال التخصيص

ادمج مع أنظمة إدارة علاقات العملاء مثل HubSpot و Salesforce

قيود Reply.io

قد يكون مكلفًا للفرق الصغيرة

أسعار Reply.io

أداة Outreach للمبتدئين: تبدأ من 59 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا

متعدد القنوات : يبدأ من 99 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا

استعن بخدمات Jason AI SDR: 500 دولار شهريًا

تقييمات ومراجعات Reply.io

G2 : 4. 6/5 (أكثر من 1300 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (90+ تقييم)

💟 مكافأة: هل تريد إطلاق حملات أكثر ذكاءً وبسرعة أكبر؟ جرب نموذج إدارة حملات التسويق من ClickUp — فهو يساعدك على التخطيط والتعاون وتتبع كل النتائج في مكان واحد.

9. Algolia (الأفضل للبحث والاكتشاف في المواقع المدعومة بالذكاء الاصطناعي)

عبر Algolia

تساعد Algolia، وهي منصة بحث واكتشاف مدعومة بالذكاء الاصطناعي، الشركات على تحسين تجربة البحث على مواقعها الإلكترونية. فهي تعزز سرعة البحث ودقته وملاءمته، مما يضمن للزوار العثور على ما يبحثون عنه بسرعة.

أفضل ميزات Algolia

حسّن البحث في الموقع باستخدام خوارزميات مدعومة بالذكاء الاصطناعي

قم بتخصيص نتائج البحث بناءً على شخصية المستخدم

ادمج مع منصات التجارة الإلكترونية مثل Shopify و Magento

قيود Algolia

يتطلب إعدادًا تقنيًا للحصول على الميزات المتقدمة

أسعار Algolia

بناء : أسعار مخصصة

Grow : أسعار مخصصة

Premium : أسعار مخصصة

Elevate: أسعار مخصصة

تقييمات Algolia وتعليقات المستخدمين

G2 : 4. 5/5 (أكثر من 400 تقييم)

Capterra: 4. 7/5 (50+ تقييم)

10. Lexica. art (الأفضل للمحتوى المرئي الذي تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي)

تعد Lexica.art أداة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تساعد المسوقين على إنشاء محتوى مرئي عالي الجودة باستخدام مطالبات نصية. وهي مثالية للمسوقين الذين يسعون إلى تبسيط إنتاج المحتوى المرئي دون الحاجة إلى توظيف مصممين.

أفضل ميزات Lexica. art

أنشئ صورًا عالية الجودة من مطالبات نصية بسيطة

أنتج صورًا لوسائل التواصل الاجتماعي في ثوانٍ

الوصول إلى مكتبة من الصور المعدة مسبقًا للحصول على الإلهام

Lexica. قيود الفن

تخصيص محدود للصور التي تم إنشاؤها

قد يتطلب تعديلات يدوية للتصميمات الخاصة بالعلامة التجارية

Lexica. تسعير الأعمال الفنية

خطة المبتدئين: 10 دولارات شهريًا

الخطة الاحترافية: 30 دولارًا شهريًا

الباقة القصوى: 60 دولارًا أمريكيًا في الشهر

Lexica. تقييمات ومراجعات الفنون

G2 : لا توجد تقييمات متاحة

Capterra: لا توجد تقييمات متاحة

🧠 حقيقة ممتعة: من المتوقع أن يهيمن الذكاء الاصطناعي على شراء الإعلانات، حيث تشير التوقعات إلى أن أنظمة الذكاء الاصطناعي ستعمل قريبًا على أتمتة العمليات الرئيسية مثل وضع الإعلانات واستهدافها وتصميمها. ومن المتوقع أن يؤدي هذا التحول إلى تعزيز الكفاءة والفعالية في مجال الإعلان الرقمي. ​

11. Albert. ai (الأفضل لحملات الإعلانات الرقمية المدعومة بالذكاء الاصطناعي)

Albert. ai هو وكيل ذكاء اصطناعي مصمم خصيصًا لحملات الإعلانات الرقمية. وهو يدير ويحسن الإعلانات المدفوعة بشكل مستقل عبر منصات مثل Google وFacebook وYouTube. من خلال اتخاذ القرارات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، يمكن للمسوقين تقليل إدارة الإعلانات يدويًا مع تحسين أداء الإعلانات وعائد الاستثمار.

أفضل ميزات Albert. ai

أتمتة الحملات الإعلانية الرقمية عبر منصات متعددة

حلل أداء الإعلانات واتخذ قرارات مدعومة بالبيانات

قم بتوسيع نطاق الحملات بسرعة دون تدخل يدوي

قيود Albert. ai

يتطلب التسجيل لفهم إمكاناته الكاملة

أسعار Albert.ai

أسعار مخصصة

تقييمات وتصنيفات Albert.ai

G2 : لا توجد تقييمات كافية

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

ما الذي يجب أن تبحث عنه في وكلاء الذكاء الاصطناعي للتسويق؟

يعتمد اختيار وكيل الذكاء الاصطناعي المناسب للتسويق على مدى توافقه مع أهدافك وسير عملك. فيما يلي بعض الميزات الرئيسية التي يجب إعطاؤها الأولوية:

القدرات : ابحث عن وكلاء الذكاء الاصطناعي الذين يتمتعون بميزات قوية مثل جمع البيانات وتحليلها، والتحليلات التنبؤية، وتحسين الحملات، وتخصيص المحتوى الديناميكي لتعزيز استراتيجيات التسويق

التخصيص : تأكد من أن الوكيل يتفوق في تقديم تجارب مخصصة، مثل توصيات المنتجات المخصصة والتخصيص التنبئي بناءً على سلوك العملاء

قابلية التوسع والتكيف: ابحث عن وكلاء مصممين للتوسع وفقًا لاحتياجات عملك والتكيف مع اتجاهات السوق المتغيرة لضمان استمرارية جهودك في المستقبل

مراقبة الأداء: تأكد من أن الوكيل يوفر تتبعًا في الوقت الفعلي للمقاييس الرئيسية مثل عائد الاستثمار ومعدلات المشاركة ومعدلات التحويل مع رؤى قابلة للتنفيذ

الأتمتة : أعط الأولوية لوكلاء الذكاء الاصطناعي الذين يعملون على أتمتة المهام مثل توليد العملاء المحتملين، واختبار A/B، وتسلسل الحملات، وتخصيص الموارد لتوفير الوقت وتحسين الكفاءة

التكامل : تحقق من التكامل السلس عبر قنوات التسويق (وسائل التواصل الاجتماعي والبريد الإلكتروني والمواقع الإلكترونية) لضمان اتساق العلامة التجارية والرسائل

تفاعل العملاء: اختر وكلاء الذكاء الاصطناعي الذين يتيحون إدارة التفاعل في الوقت الفعلي من خلال روبوتات الدردشة أو المساعدين الافتراضيين لتحسين دعم العملاء ورضاهم

المعلومات التنافسية: اختر وكلاء الذكاء الاصطناعي الذين يوفرون رؤى ثاقبة حول استراتيجيات المنافسين واتجاهات السوق للحفاظ على الميزة التنافسية

حقق أقصى استفادة من قوة وكلاء الذكاء الاصطناعي مع ClickUp

يمكن لوكلاء التسويق بالذكاء الاصطناعي أن يقدموا الكثير لحملاتك التسويقية، مثل أتمتة المهام وتحليل البيانات وتحسين الحملات وتخصيص التفاعلات مع العملاء. ولكن الأمور يمكن أن تتعقد بسرعة دون وجود نظام قوي لإدارة هذه الأجزاء المتحركة.

وهنا يأتي دور ClickUp. إنه أكثر من مجرد أداة لإدارة المشاريع — إنه التطبيق الشامل لعمليات التسويق.

يمكنك إنشاء سير عمل مفصل للحملات، وتتبع مقاييس الأداء في الوقت الفعلي، والتعاون مع فريقك، وأتمتة المهام المتكررة في مكان واحد.

أفضل ما في الأمر؟ يمكنك دمج مختلف وكلاء الذكاء الاصطناعي مباشرة في سير عمل ClickUp، مما يتيح لك التنفيذ بشكل أسرع وأذكى وأكثر دقة.

اشترك في ClickUp مجانًا واكتشف كيف يمكن أن يساعدك في تحويل التسويق المدعوم بالذكاء الاصطناعي إلى نتائج تجارية ملموسة!