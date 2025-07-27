قوالب مجانية لأبحاث المستخدمين لتبسيط رؤيتك وتخطيطك في مجال تجربة المستخدم

تصميم منتج دون التحدث إلى المستخدمين يشبه كتابة رسالة حب إلى شخص غريب وتأمل أن تلقى صدى. أنت تعرف الكلمات التي تريد أن تكتبها، ولكنها لن تترك أي أثر!

تعد أبحاث المستخدمين جزءًا مهمًا من عملية تطوير المنتجات. فهي توفر لمصممي تجربة المستخدم ومديري المنتجات والباحثين الأفكار اللازمة لإنشاء حلول فعالة. وهنا يأتي دور نموذج أبحاث المستخدمين القوي الذي يصبح ضروريًا لفريق تجربة المستخدم لديك.

سواء كنت تجري مقابلات أو تخطط لاختبارات قابلية الاستخدام أو تحلل نتائج الأبحاث، تساعدك القوالب على الحفاظ على التنظيم والتركيز والتوافق بين الفرق.

في هذا الدليل، قمنا بتجميع أفضل قوالب خطط أبحاث تجربة المستخدم المجانية لتبسيط سير عملك، حتى تتمكن من قضاء وقت أقل في فرز الفوضى ووقت أطول في إنشاء تجارب سيحبها المستخدمون.

👀 هل تعلم؟ 88% من المستخدمين لا يعودون إلى موقع ويب بعد تجربة سيئة. هذا يعني أن ما يقرب من تسعة من كل عشرة زوار محتملين قد يختفون لمجرد أن تجربة المستخدم لم تلبِ توقعاتهم.

ما هي قوالب أبحاث المستخدمين؟

قوالب أبحاث المستخدمين هي مستندات مهيكلة مسبقًا أو تنسيقات رقمية تساعد على تبسيط عملية تخطيط أبحاث المستخدمين وإجرائها وتحليلها. تسهل هذه القوالب تخطيط الدراسات وجمع الأفكار والحفاظ على تماسك الفرق حول احتياجات المستخدمين وسلوكياتهم.

باستخدام قالب أبحاث المستخدمين، يمكنك:

حدد أهداف البحث ونطاقه بوضوح

حافظ على الاتساق عبر مختلف مشاريع البحث

استخدم تنسيقات قابلة لإعادة الاستخدام للنصوص والمقابلات والملاحظات، ووفر الوقت

حسّن التعاون بين فرق التصميم والمنتجات والأبحاث

حوّل البيانات الأولية إلى رؤى مفيدة بشكل أسرع

هذه القوالب مفيدة لمصممي تجربة المستخدم ومديري المنتجات والمسوقين وباحثي التصميم الذين يحتاجون إلى إطار عمل موثوق به للحفاظ على تركيز استراتيجية أبحاث المستخدم وكفاءتها.

👀 هل تعلم؟ الاستثمار في تجربة المستخدم (UX) يحقق عوائد كبيرة. مقابل كل دولار ينفق على تجربة المستخدم، يمكن للشركات أن تتوقع عائدًا يصل إلى 100 دولار، ما يعادل عائد استثمار بنسبة 9900٪. تؤكد هذه الإحصائية الفوائد المالية لإعطاء الأولوية لأبحاث المستخدمين والتصميم.

أفضل قوالب أبحاث المستخدمين

1. قالب خطة أبحاث المستخدم من ClickUp

احصل على نموذج مجاني أنشئ خطط بحث منظمة وفعالة ومفيدة باستخدام قالب خطة بحث المستخدم من ClickUp

قالب خطة أبحاث المستخدمين من ClickUp هو أداة شاملة وسهلة الاستخدام للمبتدئين، مصممة لتبسيط عملية أبحاث المستخدمين من البداية إلى النهاية.

يعمل نموذج UX هذا المخصص للأبحاث على تبسيط عملية أبحاث المستخدمين من خلال إرشادك خطوة بخطوة خلال أنشطة بناء الشخصيات. بفضل التخطيطات المنظمة والحقول المحددة مسبقًا، لن تبدأ من الصفر، بل ستبني على إطار عمل مثبت يضمن الوضوح والاتساق.

يساعدك هذا النموذج المجاني على:

استخدم قسم "بيان المشكلة" لتحديد مشاكل المستخدمين والأعمال وتوثيق محفزات البحث، مثل عدم رضا العملاء أو انخفاض المقاييس

قم بتعيين المهام وتتبع المسؤول عن كل جزء من خطة أبحاث المستخدم باستخدام عرض لوحة ClickUp

حدد احتياجات جمهورك المستهدف ودوافعه وسلوكياته لتوجيه قراراتك المستقبلية بشأن المنتجات. استخدم ClickUp Docs لتبادل الأفكار وتحديد هدف أبحاث المستخدمين

🔑 مثالي لـ: مصممي تجربة المستخدم ومديري المنتجات والباحثين والفرق متعددة الوظائف التي تحتاج إلى نهج منظم لتخطيط وإجراء أبحاث المستخدم.

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2. قالب دراسات المستخدمين من ClickUp

احصل على نموذج مجاني خطط لكل جزء من عملية أبحاث المستخدمين وتابعه ونظمه في مكان واحد باستخدام قالب ClickUp User Studies Template

سلوك المستخدمين ليس ثابتًا أبدًا. مع تغير التفضيلات والروتين والتوقعات، يصبح التوافق مع جمهورك أمرًا بالغ الأهمية.

يساعدك قالب ClickUp User Studies Template على التقاط هذه التغييرات والاستجابة لها بوضوح وسرعة. بفضل أكثر من 10 حقول قابلة للتخصيص، يمكنك إعادة تعريف ملفات تعريف المستهدفين، وجمع التعليقات حول ميزات منتجات معينة، وتحديد المجالات التي تحتاج إلى مزيد من التحقيق.

يجعل هذا النموذج الأبحاث بعد الإطلاق واضحة وقابلة للتنفيذ من خلال تمكينك من:

قم بتعيين المهام ذات الصلة لزملائك في الفريق مباشرة من النموذج لتنفيذ أسرع واتخاذ قرارات متسقة

اجمع تعليقات مفيدة من خلال نماذج ClickUp المدمجة والاستطلاعات المرسلة مباشرة إلى المستخدمين الحاليين

قم بالوصول إلى بيانات المستخدمين وتنظيمها في طرق عرض مخصصة مثل "الرؤى" و"عملية البحث" و"الإجراءات المطلوبة"

🔑 مثالي لـ: باحثي تجربة المستخدم ومديري المنتجات وفرق التصميم الذين يرغبون في إجراء دراسات المستخدمين ودمج التعليقات في تطوير المنتجات.

💡 نصيحة احترافية: قم بإجراء أبحاث المستخدم في مرحلة مبكرة من عملية التطوير. سيؤدي ذلك إلى تجنب إعادة التصميم المكلفة في وقت لاحق. يضمن تحديد احتياجات المستخدمين والمشكلات المحتملة في البداية تصميم المنتجات بشكل صحيح من المرة الأولى، مما يوفر الوقت والموارد.

3. قالب ClickUp لشخصية المستخدم

احصل على نموذج مجاني أنشئ ملفًا شاملاً للعملاء باستخدام قالب ClickUp User Persona Template من خلال تنظيم رؤى البحث وتخطيط سيناريوهات المستخدمين

تعرف بوضوح تام على هوية مستخدميك الحقيقية باستخدام قالب ClickUp User Persona Template. يساعدك هذا القالب في إنشاء ملفات تعريف مفصلة وقابلة للتخصيص للعملاء أو خرائط شخصية لتوجيه تطوير المنتجات والتسويق وأبحاث المستخدمين.

صُمم هذا النموذج لشخصية المستخدم ليتكيف مع أهداف أبحاثك، ويتيح لك تنظيم وتصنيف الشخصيات حسب القطاع أو الوظيفة أو قطاع الخدمة. يمكنك إنشاء أنواع متعددة من الشخصيات ضمن كل فئة، مما يسهل تحليل مجموعات المستخدمين المتنوعة.

يساعد هذا النموذج في إنشاء شخصيات مستخدم فعالة للتواصل المستهدف. ويتيح لك ما يلي:

أطلق نماذج شخصية المستخدم المعدة مسبقًا للحصول على المعلومات ذات الصلة مثل الاسم والعمر والجنس والحالة الاجتماعية والراتب والمهنة واستخدام الإنترنت

قم بتخصيص كل ملف تعريف عن طريق إضافة أو إزالة الحقول لتلائم احتياجات فريقك البحثية

قم بتحميل الصور لإضفاء هوية بصرية على كل شخصية وتمييزها داخل مساحة العمل الخاصة بك

🔑 مثالي لـ: فرق المنتجات والمسوقين وباحثي تجربة المستخدم الذين يرغبون في فهم المستخدمين المستهدفين وإنشاء شخصيات مدعومة بالبيانات واتخاذ قرارات مستنيرة.

💡 نصيحة احترافية: لا تعرف من أين تبدأ في استبيان أبحاث المستخدمين؟ احصل على المساعدة من مساعد الذكاء الاصطناعي ClickUp Brain. يمكنه اقتراح أسئلة مخصصة بناءً على أهداف مشروعك وجمهورك ومرحلة البحث. أنشئ استبيانات سريعة أو حملات بحث مستخدم كاملة باستخدام ClickUp Brain

📖 اقرأ أيضًا: أفضل أدوات برامج تصميم تجربة المستخدم للمصممين

4. قالب قصة المستخدم من ClickUp

احصل على نموذج مجاني سد الفجوة بين احتياجات المستخدمين وميزات المنتج باستخدام قالب قصة المستخدم من ClickUp

إذا كنت تعمل على تطوير منتجات تخدم مستخدميك بشكل حقيقي، فإن فهم توقعاتهم أمر لا يمكن التنازل عنه. يساعدك قالب قصة المستخدم من ClickUp على تحديد احتياجات المستخدمين بطريقة منظمة وسهلة الاستخدام لتحويل رؤى المستخدمين إلى مهام واضحة وقابلة للتنفيذ عبر دورة التطوير.

يوفر أكثر من 15 عرضًا مرنًا، بما في ذلك عرض حجم العمل لتخطيط سعة الفريق. هناك أيضًا عرض التقويم لجدول الإصدارات، بحيث يمكنك بسهولة مراقبة تدفق القصص والتأكد من عدم تفويت أي شيء.

ما يمكنك القيام به باستخدام هذا النموذج:

قم بتوثيق قصص المستخدمين التفصيلية باستخدام تنسيق متسق مثل: بصفتي [مستخدم]، أريد [الهدف] حتى [السبب]

حدد أولويات قصص المستخدمين بناءً على مدى إلحاحها أو تأثيرها أو جدواها

قسّم القصص إلى مهام ومهام فرعية وتابعها عبر سباقات السرعة

استخدم قالب ClickUp Whiteboard لتمكين الفرق من تخطيط قصص المستخدمين وتنظيم التعليقات ومواءمة كل ميزة مع هدف المستخدم الحقيقي

🔑 مثالي لـ: مديري المنتجات المرنين ومصممي تجربة المستخدم ومطوري البرامج الذين يرغبون في مواءمة خارطة طريق منتجاتهم مع سلوك المستخدمين وضمان أن كل ميزة تقدم قيمة قابلة للقياس.

إليك دليل سريع حول كيفية استخدام ClickUp كمصمم تجربة المستخدم/واجهة المستخدم:

5. قالب ClickUp لتخطيط قصة المستخدم

احصل على نموذج مجاني خطط رحلة المستخدم بوضوح وثقة باستخدام قالب ClickUp لتخطيط قصة المستخدم

سواء كنت تبدأ للتو في البحث عن الشخصيات أو تخطط لخطوتك التالية في تطوير المنتج، يمكن أن يكون قالب ClickUp User Story Mapping Template دعامتك الأساسية. إنه قالب لوحة بيضاء مرن وسهل الاستخدام للمبتدئين يساعدك على تصور تجربة العميل بالكامل من منظور يضع المستخدم في المقام الأول.

يتيح لك هذا النموذج تنظيم كل تفاعل بصريًا في تدفق المستخدمين وتوجيه فريقك الموزع بخطوات موضحة في المستند للحفاظ على تماسك الجميع، وهو مثالي لبناء فهم مشترك لاحتياجات المستخدمين.

يتيح لك ما يلي:

أضف أو أزل الملاحظات اللاصقة، وارسم الروابط باستخدام الأسهم، واربط المستندات أو مواقع الويب، وأدخل الأشكال والصور وحتى الرسومات اليدوية

استخدم أقسامًا جاهزة لأنشطة المستخدمين والخطوات والإصدارات والشخصيات

احصل على إجابات لأسئلة البحث مثل: ما الذي يثير إحباط المستخدم؟ ما الميزات التي تحتاج إلى تحديثات أو إضافات أو حذف؟ والمزيد

🔑 مثالي لـ: مديري المنتجات ومصممي تجربة المستخدم والمسوقين الذين يرغبون في إنشاء منتجات تضع المستخدم في المقام الأول من خلال مواءمة أولويات التطوير مع رحلات العملاء الحقيقية وسلوكهم.

6. قالب تدفق المستخدمين من ClickUp

احصل على نموذج مجاني تصور رحلة المستخدمين وحسّنها بشكل لم يسبق له مثيل باستخدام قالب تدفق المستخدمين من ClickUp

هل تريد تصميم تجارب مستخدم سلسة توجه جمهورك بسهولة عبر منتجك؟ قالب تدفق المستخدم من ClickUp هو الأداة المثالية لتخطيط رحلات مستخدم بديهية تتوافق مع سلوك العملاء الحقيقي. احصل على مساعدة منظمة لفريقك لتحديد نقاط الاحتكاك وتحسين قابلية الاستخدام.

تم تصميم القالب ضمن ClickUp’s Whiteboard، وهو مزود بأدوات تحرير ورسم تخطيطي مرنة. ما عليك سوى سحب الأشكال وإفلاتها وربطها من نقطة البداية إلى كل عقدة قرار، وستكون مخطط تدفق المستخدمين جاهزًا للاستخدام.

سواء كنت تعمل على تحسين عملية التسجيل أو الدفع أو أي تفاعل أساسي، فإن قالب خريطة التعاطف هذا يجعل من السهل:

أنشئ مخططات انسيابية توضح كل خطوة يقوم بها المستخدم لإكمال مهمة ما

قم بتمييز المهام بحالات مخصصة مثل "مفتوح" و"مكتمل" لتتبع تقدم كل تدفق مستخدم

تعاطف مع المستخدمين من خلال تصور تجربتهم بطريقة واضحة ومنظمة

حسّن تدفق المستخدمين من خلال اكتساب رؤى حول كيفية تفاعل الأشخاص مع منتجك وعلامتك التجارية

🔑 مثالي لـ: باحثي تجربة المستخدم وفرق التطوير التي تهدف إلى إنشاء تجارب مستخدم بديهية وفعالة.

📮 ClickUp Insight: 30% من المشاركين في استطلاعنا يعتمدون على أدوات الذكاء الاصطناعي في البحث وجمع المعلومات. ولكن هل هناك ذكاء اصطناعي يساعدك في العثور على ذلك الملف المفقود في العمل أو سلسلة المحادثات المهمة على Slack التي نسيت حفظها؟ نعم! يمكن لخاصية البحث المتصل المدعومة بالذكاء الاصطناعي في ClickUp البحث على الفور في جميع محتويات مساحة العمل الخاصة بك، بما في ذلك التطبيقات الخارجية المدمجة، واستخراج الرؤى والموارد والإجابات. وفر ما يصل إلى 5 ساعات أسبوعيًا باستخدام البحث المتقدم في ClickUp!

7. قالب ClickUp صوت العميل

احصل على نموذج مجاني حوّل التعليقات المتفرقة إلى رؤى مرئية باستخدام ClickUp Voice of the Customer Whiteboard

هل تريد تحويل تعليقات العملاء الأولية إلى رؤى حقيقية؟ قالب ClickUp Voice of the Customer هو نقطة البداية لك. يجعل هذا القالب جمع التعليقات وتنظيمها من الاستطلاعات والمقابلات ووسائل التواصل الاجتماعي أمرًا سهلاً.

سواء كنت تجري جلسة بحثية لتبادل الأفكار أو تتعمق في نقاط ضعف المستخدمين، يمكن لفريق نجاح العملاء لديك التعاون بسهولة ومشاركة الأفكار واتخاذ الإجراءات بسرعة.

علاوة على ذلك، تساعدك الملاحظات اللاصقة بألوان وأحجام مختلفة على تصنيف التعليقات وكشف الأنماط وتتبع ما يهم حقًا خلال رحلة العميل. لا يقتصر الأمر على جمع التعليقات فحسب، بل يمكن أن يساعدك هذا النموذج في الاستفادة منها.

باستخدام هذا النموذج، يمكنك:

خصص سير عملك ليناسب أسلوب فريقك وعملياته

تعاون في الوقت الفعلي وناقش نقاط الضعف واتفق على الخطوات التالية

قم بتصور ملاحظات العملاء بطريقة واضحة ومنظمة وقابلة للتنفيذ

🔑 مثالي لـ: فرق نجاح العملاء وباحثي تجربة المستخدم وفرق التسويق الذين يرغبون في تجميع التعليقات وتحديد الموضوعات المتكررة واتخاذ قرارات تستند إلى البيانات لتحسين تجربة المستخدم والاحتفاظ به.

في السابق، كان الأمر جنونيًا. كنا نطرح منتجًا ما ثم نضطر إلى التراجع عنه بسبب وجود العديد من الأخطاء فيه وعدم التخطيط الجيد له. لقد شهدنا انخفاضًا كبيرًا في عدد الأخطاء المبلغ عنها، ويساعدنا ClickUp في تجنب الكثير من المشكلات.

في السابق، كان الأمر جنونيًا. كنا نطرح منتجًا ما ثم نضطر إلى التراجع عنه بسبب وجود العديد من الأخطاء فيه وعدم التخطيط الجيد له. لقد شهدنا انخفاضًا كبيرًا في عدد الأخطاء المبلغ عنها، ويساعدنا ClickUp في تجنب الكثير من المشكلات.

8. قالب خريطة رحلة العميل من ClickUp

احصل على نموذج مجاني تصور رحلة عميلك بالكامل باستخدام قالب خريطة رحلة العميل من ClickUp

لست متأكدًا من أين تبدأ في رسم خريطة رحلة العميل؟ ابدأ باستخدام قالب خريطة رحلة العميل من ClickUp. يساعد هذا القالب البسيط والبديهي، المصمم على غرار السبورة البيضاء، الفرق على تصور دورة حياة العميل بالكامل بدءًا من التفاعل الأول وحتى التحويل.

يساعدك هذا النموذج على رسم خريطة مرئية لكل مرحلة من مراحل تفاعل عملائك مع علامتك التجارية، مع الاستفادة من ميزات قوية مثل تسجيل الشاشة والتعاون في الوقت الفعلي والأتمتة والذكاء الاصطناعي لتحسين كل خطوة من خطوات دورة حياة العميل.

يساعدك على:

تعرف على الوقت الذي يكتشف فيه العملاء المحتملون علامتك التجارية لأول مرة

فكر في الأماكن التي يقيّمون فيها عروضك، وقارن بين الخيارات، واستكشف الميزات

ادرس نقطة اتخاذ القرار عندما يلتزمون ويصبحون عملاء يدفعون

🔑 مثالي لـ: فرق التسويق ومديري المنتجات ومصممي تجربة المستخدم واستراتيجيي تجربة العملاء الذين يرغبون في تحديد نقاط الضعف ومواءمة الرسائل وتحسين تجربة العملاء من البداية إلى النهاية.

9. قالب خطة اختبار قابلية الاستخدام من ClickUp

احصل على نموذج مجاني خطط واختبر قابلية الاستخدام وأدارها وتابعها بسهولة باستخدام قالب خطة اختبار قابلية الاستخدام من ClickUp

يُزيل نموذج خطة اختبار قابلية الاستخدام من ClickUp التخمين من اختبار قابلية الاستخدام من خلال تزويد فريقك بمسار واضح ومنظم من التخطيط إلى إعداد التقارير النهائية، كل ذلك في مكان واحد. يقيّم اختبار قابلية الاستخدام مدى سهولة استخدام منتجك من خلال مراقبة المستخدمين الحقيقيين أثناء قيامهم بمهام نموذجية.

يتيح لك نموذج اختبار قابلية الاستخدام هذا تخطيط الاختبارات وتنفيذها بفعالية بفضل الميزات التالية:

خطط للعناصر القابلة للتنفيذ وقم بإدارتها بمرور الوقت باستخدام جدول زمني مرئي مجمّع حسب المبادرة

استخدم عرض القائمة الشامل المجمّع حسب المبادرة للحفاظ على تركيز الأهداف وقابليتها للقياس وتنظيمها

حدد المرحلة التي وصلت إليها كل مهمة باستخدام الحقول المخصصة، مما يضمن تنسيق فريقك وإبقائه على اطلاع في كل خطوة

🔑 مثالي لـ: مطوري المنتجات ومطوري البرامج الذين يرغبون في اختبار برامجهم مع مستخدمين حقيقيين من جمهورهم المستهدف للحصول على رؤى قابلة للتنفيذ وتركز على المستخدم.

🧠 حقيقة ممتعة: يمكن أن يكشف الاختبار مع خمسة مستخدمين فقط عن حوالي 85٪ من مشكلات قابلية الاستخدام. يؤيد خبير قابلية الاستخدام جاكوب نيلسن هذا المبدأ، مؤكدًا على كفاءة الاختبار على نطاق صغير في تحديد المشكلات المهمة.

10. قالب السبورة البيضاء للأبحاث من ClickUp

احصل على نموذج مجاني بسّط تخطيط أبحاثك باستخدام قالب ClickUp Research Whiteboard

لا يجب أن تكون أبحاث المستخدمين مملة. يمكنك تحويل رؤيتك إلى تجربة تفاعلية ومرئية باستخدام قالب السبورة البيضاء لخطة أبحاث المستخدمين من ClickUp. سواء كنت تجمع التعليقات من خلال المقابلات أو الاستطلاعات أو الجلسات المباشرة، يساعدك هذا القالب على تنظيم كل شيء في مساحة تعاونية واحدة.

أضف ملاحظات رقمية لاصقة بسرعة، وارسم خريطة لأفكار المستخدمين، واشرك أصحاب المصلحة بمجرد مشاركة رابط. كما أنه مثالي لأبحاث تجربة المستخدم الداخلية، حيث يمكن للجميع المشاركة والتعليق والمساهمة في الوقت الفعلي.

يتيح لك نموذج خطة أبحاث تجربة المستخدم ما يلي:

تتبع تقدم كل مهمة بحثية باستخدام حالات مخصصة، مما يضمن الوضوح في مراحل إكمال المهام

اكتشف الاتجاهات والأنماط في بيانات أبحاثك، مما يساعدك في التوصل إلى استنتاجات ثاقبة

استفد من ميزات مثل تسجيل الشاشة والتحرير التعاوني والأتمتة والذكاء الاصطناعي لتبسيط خطط أبحاث تجربة المستخدم

🔑 مثالي لـ: الباحثون الأكاديميون وفرق تطوير المنتجات ومحللو السوق الذين يسعون إلى تنظيم وإدارة مشاريع البحث بكفاءة.

أستخدم ClickUp بشكل متقطع لإدارة عدة مشاريع تجربة المستخدم في وقت واحد. السبب الرئيسي الذي يجعلني أحب ClickUp هو أنه يمكنني فصل جميع أعمالي إلى مشاريع وفرق، ثم عرض كل شيء بمستوى عالٍ أو مفصل حسب رغبتي.

أستخدم ClickUp بشكل متقطع لإدارة عدة مشاريع تجربة المستخدم في وقت واحد. السبب الرئيسي الذي يجعلني أحب ClickUp هو أنه يمكنني فصل جميع أعمالي إلى مشاريع وفرق، ثم عرض كل شيء بمستوى عالٍ أو مفصل حسب رغبتي.

احصل على نموذج مجاني تتبع وإدارة تفاعلات العملاء باستخدام نموذج نموذج اتصال العملاء من ClickUp

هل سئمت من فقدان رسائل العملاء أو البحث في سلاسل الرسائل الإلكترونية للعثور على طلب واحد؟ يمكن أن يكون نموذج نموذج اتصال العملاء من ClickUp سلاحك السري. فهو يمكّن الفرق من جمع تعليقات العملاء وأسئلتهم ومشكلاتهم وتنظيمها والتصرف بشأنها بكفاءة، كل ذلك ضمن مساحة عمل مركزية.

يجعل هذا النموذج التفاعل مع العملاء عملية أكثر تنظيماً وقائمة على العمل الجماعي. وإليك كيف:

استخدم الحقول المخصصة لجمع البيانات النوعية والمعلومات الهامة عن العملاء مثل الاسم والبريد الإلكتروني ورقم الهاتف واسم الشركة وطبيعة استفسارهم

قم بتطبيق حالات مخصصة مثل "طلب جديد" و"قيد المراجعة" و"محظور" و"مكتمل" لمراقبة تقدم كل عميل، مما يضمن المتابعة والحل في الوقت المناسب

حافظ على قاعدة بيانات لتفاعلات العملاء، مما يسهل تحليل الاتجاهات وحلقات التغذية الراجعة واتخاذ قرارات مستنيرة لتحسين المنتجات أو الخدمات

🔑 مثالي لـ: فرق دعم العملاء ومتخصصي التسويق وأصحاب الأعمال الذين يسعون إلى جمع وإدارة استفسارات العملاء وتعليقاتهم ومعلومات الاتصال بهم.

12. قالب إدارة الاختبارات من ClickUp

احصل على نموذج مجاني قم بإدارة حالات الاختبار والتعاون مع فريقك لتحديد الأخطاء وطلبات الميزات والمزيد باستخدام قالب إدارة الاختبارات من ClickUp

لضمان موثوقية برامجك وجاهزيتها التامة للإطلاق، تحتاج إلى أكثر من مجرد بعض الاختبارات السريعة. تحتاج إلى نظام إدارة اختبارات متين وشامل، وهذا ما يوفره نموذج إدارة الاختبارات من ClickUp.

يساعد هذا النموذج فرق ضمان الجودة على تنظيم سير عمل الاختبار بالكامل، سواء كان ذلك تصحيح أخطاء موقع ويب صغير أو التحقق من صحة تطبيق واسع النطاق. إنه منظم وقابل للتطوير ومصمم لتنسيق عمل فريقك بدءًا من تخطيط الاختبار وحتى إعداد التقارير.

يجعل نموذج البحث الاختبار أكثر ذكاءً من خلال تمكينك من:

تتبع كل خطوة من خطوات الاختبار باستخدام 11 حالة تفصيلية مثل "تخطي" و"قيد التقدم" و"جاهز للمراجعة"

أضف معرّفات حالات الاختبار ومستويات الأولوية وأوقات الإنجاز المقدرة للحفاظ على جميع التفاصيل في مكان واحد

قم بالتبديل بين طرق العرض "قائمة" و"لوحة" و"تضمين" لتتناسب مع الطريقة التي يفضلها فريقك لتصور التقدم والرؤى

🔑 مثالي لـ: فرق ضمان الجودة ومختبري البرامج ومديري المشاريع الذين يبحثون عن نهج منظم وفعال لتخطيط اختبارات البرامج وتنفيذها وتتبعها.

13. قالب ClickUp لاختبار قبول المستخدم

احصل على نموذج مجاني تتبع كل مرحلة من مراحل اختبار قبول المستخدم بدقة باستخدام نموذج قائمة مراجعة اختبار قبول المستخدم من ClickUp

يعد اختبار قبول المستخدم (UAT) أحد أهم المراحل قبل إطلاق المنتج. ومع ذلك، قد يصبح من الصعب متابعة قوائم المراجعة ومدخلات أصحاب المصلحة والموافقات.

يمكن أن يؤدي استخدام نموذج اختبار قبول المستخدم من ClickUp إلى تبسيط عملية اختبار قبول المستخدم بالكامل.

صُمم هذا النموذج ليحل محل جداول البيانات المتفرقة والتعليقات المجزأة، ويضفي الوضوح والتنظيم على كل مرحلة من مراحل عملية اختبار قبول المستخدم (UAT). يساعدك هذا الإطار المنظم على تخطيط أنشطة البحث وتنفيذها وتتبعها بفعالية.

باستخدام قالب UAT هذا، يمكنك:

تتبع كل خطوة من خلال أربعة خيارات واضحة للحالة: "مطلوب"، "قيد التنفيذ"، "معلق" و"مكتمل"

ابدأ بثقة مع دليل البدء المخصص، المصمم لإرشادك خلال كل مرحلة من مراحل اختبار قبول المستخدم (UAT)

تساعدك طريقة عرض مراحل وخطوات اختبار القبول المستخدم (UAT) على تنظيم العملية إلى أجزاء أصغر وقابلة للتنفيذ

🔑 مثالي لـ: مديري المنتجات وفرق ضمان الجودة الذين يحتاجون إلى طريقة منظمة لإجراء جلسات اختبار المستخدمين والحصول على تعليقات قابلة للتنفيذ حول المنتج قبل إطلاقه.

ما الذي يجعل نموذج أبحاث المستخدم جيدًا؟

يتجاوز نموذج أبحاث المستخدمين المصمم جيدًا التنظيم الأساسي. تم تصميم هذه الميزات الرئيسية لتوجيه عملية البحث بأكملها بوضوح واتساق:

أهداف بحث واضحة : حدد ما تحاول معرفته لتنسيق عمل الفريق والحفاظ على تركيز الدراسة

قسم ملف تعريف المشاركين : حدد شرائح المستخدمين والمشاركين المثاليين لجمع الأفكار ذات الصلة

أداة تتبع المنهجية : قم بتوثيق : قم بتوثيق أساليب أبحاث المستخدمين (مثل الاستطلاعات والمقابلات واختبارات قابلية الاستخدام) وكيفية تنفيذ كل منها

أداة إنشاء الأسئلة والنصوص : توفر مساحة لإدراج الأسئلة أو المطالبات الرئيسية للحصول على تعليقات متسقة وغير متحيزة

حقول جمع البيانات : قم بتوحيد طريقة تسجيل الملاحظات والاقتباسات والملاحظات لتبسيط التحليل

توثيق الرؤى : لخص النتائج الرئيسية والموضوعات والخطوات التالية المحتملة

هيكل مرن : قم بتكييف القالب وفقًا لاحتياجات البحث المختلفة دون الحاجة إلى تنسيق معقد أو صارم

أدوات التعاون: تمكّن أصحاب المصلحة من المساهمة في الأبحاث ومراجعتها واتخاذ الإجراءات اللازمة في مساحة مشتركة

احصل على رؤى أفضل من خلال أبحاث المستخدمين باستخدام ClickUp

لا يتطلب إجراء أبحاث تجربة المستخدم المتميزة إعادة ابتكار العملية. ما عليك سوى الهيكل المناسب لطرح الأسئلة الذكية واكتشاف الرؤى المفيدة والحفاظ على تماسك فريقك.

قوالب أبحاث تجربة المستخدم المجانية من ClickUp توفر لك ذلك بالضبط.

سواء كنت تخطط لإجراء مقابلات مع المستخدمين أو إجراء اختبارات قابلية الاستخدام أو تخطيط رحلات التعاطف، فإن هذه القوالب مصممة لتوفير الوضوح والاتساق في سير عملك. لا توجد إعدادات معقدة أو أدوات متعددة، فقط موارد عملية وقابلة للتطوير مصممة لفرق تجربة المستخدم الحديثة.

مع وجود كل شيء في مكان واحد — من أهداف البحث إلى الرؤى — ستقضي وقتًا أقل في البحث عن الملاحظات المتناثرة ووقتًا أطول في تصميم المنتجات التي يحتاجها المستخدمون بالفعل.

اشترك في ClickUp مجانًا اليوم وعزز أبحاث تجربة المستخدم باستخدام قوالب تعمل بذكاء مثلك.