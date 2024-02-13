ما هي إدارة العلامة التجارية: دليل شامل

لقد كُتب وتحدث الكثير عن إدارة العلامة التجارية.

ولكن إليك التعريف الأكثر ارتباطًا بإدارة العلامة التجارية الذي صادفته - إدارة العلامة التجارية هي قصة علامتك التجارية التي تتكشف إلى ما لا نهاية.

بصفتك مديراً للعلامة التجارية، فأنت "مدير" صورة علامتك التجارية.

عليك أن ترسم خط القصة. ضع جميع أصول علامتك التجارية في مكانها الصحيح. حتى أن تقوم بتعيين سفراء استراتيجيين لعلامتك التجارية لتحقيق نجاح باهر لقصتك!

هناك الكثير وراء التسويق الناجح للعلامة التجارية.

لقد أعددنا هذا الدليل كمقدمة لك لعملية ومبادئ إدارة العلامة التجارية.

ما هي إدارة العلامة التجارية؟

إدارة العلامة التجارية هي العملية التي يستخدم فيها مدير العلامة التجارية تقنيات تسويقية مختلفة من أجل:

تعزيز القيمة المتصورة لعلامتك التجارية وزيادة الوعي بعلامتك التجارية

زيادة القيمة السعرية لمنتجك

بناء ولاء السوق المستهدفة من خلال الارتباطات الإيجابية

يتمثل دور مدير العلامة التجارية في مواءمة ما يفكر فيه الناس عن العلامة التجارية مع ما تريد الشركة أن يفكر فيه الناس (والعكس صحيح).

وهذا ما يؤدي إلى ظهور مفهوم حقوق ملكية العلامة التجارية في إدارة العلامة التجارية.

كيف تعمل إدارة العلامة التجارية؟

لن يكون من المبالغة القول بأن إدارة العلامة التجارية فن وعلم في آن واحد.

إذا تم القيام به بشكل صحيح، يمكن لجهود إدارة علامتك التجارية:

التأثير على تجربة العملاء بشكل إيجابي

تحسين اعتبار العلامة التجارية والتعرف على العلامة التجارية في هذه العملية

بناء العلامة التجارية وقياسها وإدارتها، خاصةً على القنوات التي تعتمد على البيانات أولاً مثل وسائل التواصل الاجتماعي والتسويق عبر البريد الإلكتروني

بناء الثقة وتعزيز القيمة الدائمة للعملاء

الحفاظ على صورة علامتك التجارية من خلال الجهود المستمرة

إذا كانت استراتيجية علامتك التجارية دقيقة، يمكن أن تمنحك أيضًا ميزة تنافسية.

ومع ذلك، فإن عملية بناء علامة تجارية ناجحة ومؤثرة تستغرق سنوات. بعض من العلامات التجارية الأكثر شهرة والتي لا تُنسى والتي صنعت بصمتها من خلال استراتيجية قوية لإدارة العلامة التجارية تشمل كوكا كولا وأبل ومايكروسوفت وسبوتيفاي ونيتفليكس ونايكي وغيرها.

مع التواجد القوي للعلامة التجارية، يمكنك الحصول على أسعار أعلى لمنتجاتك، وتمييز عروضك، وبناء تقارب عضوي للعلامة التجارية دون إنفاق آلاف الدولارات على التسويق المدفوع.

## عناصر الإدارة الفعالة للعلامة التجارية من أجل أداء ممتاز للعلامة التجارية

ClickUp 3.0 يبسّط عملية تدقيق الصور والتعليقات التوضيحية لإدارة العلامة التجارية بدون احتكاك

تشكل ثلاثة عناصر لإدارة العلامة التجارية أداء علامتك التجارية. ضعها في الاعتبار عند إنشاء استراتيجية علامتك التجارية:

ملكية العلامة التجارية

القيمة التجارية لمنتجك أمر بالغ الأهمية في بناء الوعي بالعلامة التجارية. ارتفاع قيمة العلامة التجارية يترجم إلى ارتفاع المبيعات (والعكس صحيح).

التعرف على العلامة التجارية

تُعد سمعة علامتك التجارية أمرًا أساسيًا في إثارة مشاعر إيجابية لدى العميل من عدمه. إذا استجاب عملاؤك بشكل إيجابي لجهودك التسويقية الرقمية، فأنت على الطريق الصحيح. استخدم قوالب العلامات التجارية و قوالب دليل الأنماط لتحقيق الاتساق في ضمانات علامتك التجارية لتعزيز عامل التذكر لعلامتك التجارية.

الولاء للعلامة التجارية

إذا ارتبط عملاؤك بعلامتك التجارية بشكل إيجابي، فسيظلون مخلصين لها، حتى في الأوقات العصيبة. والهدف النهائي هو جعل العملاء يثقون بعلامتك التجارية حتى يتسنى لهم الحصول على دعاية شفهية إيجابية وجذب المزيد من العملاء المحتملين.

## فوائد الإدارة الاستراتيجية للعلامة التجارية من أجل تعزيز قيمة العلامة التجارية

دعنا الآن نلقي نظرة على ما يجعل الإدارة الجيدة للعلامة التجارية مهمة.

تجلب استراتيجيات التسويق الفعالة للعلامة التجارية فوائد متعددة، مثل:

تحسين قيمة العلامة التجارية بسبب تجربة العملاء السلسة التي تترك أثرًا إيجابيًا على العملاء

نمو عضوي للعلامة التجارية على وسائل التواصل الاجتماعي والويب وما إلى ذلك، بسبب الرسائل المتسقة التي تلقى صدى لدى الجمهور

تعزيز التعرف على العلامة التجارية والوعي بالعلامة التجارية بسبب الارتباطات الإيجابية للعلامة التجارية من قبل العملاء

تحسين إدراك العلامة التجارية الذي يمكن أن يساعد في تمييز منتج الشركة أو خدمتها عن منتجات أو خدمات المنافسين

زيادة ولاء العملاء والولاء للعلامة التجارية، مما يؤدي إلى تكرار عمليات الشراء، ونطاق التسعير المتميز، وزيادة المبيعات، وتحقيق إيرادات مربحة

تعزيز التأييد الداخلي من الموظفين لقيم ومعتقدات ومبادئ العلامة التجارية

قيمة عملاء أقوى على مدى الحياة من قاعدة عملاء أوفياء يستمرون في العودة للحصول على المزيد

استقرار البيانات المالية خلال فترات الركود وصورة جديرة بالثقة في أعين العملاء

التحديات الشائعة في إدارة العلامة التجارية

تتطلب إدارة العلامة التجارية من المسوقين الحفاظ على التوازن عبر جبهات متعددة. ويكمن في قلب كل علامة تجارية ناجحة فريق يدير التوفيق بين مختلف الأصول، مما يضمن أن كل جزء يساهم بشكل إيجابي في بناء قيمة العلامة التجارية ورعاية قاعدة عملاء مخلصين.

إن التحديات التي يواجهها مديرو العلامات التجارية متعددة الأوجه، بدءًا من ضمان اتساق العلامة التجارية عبر جميع القنوات إلى إدارة العملية الإبداعية ومواكبة المشهد الرقمي سريع الوتيرة.

وغالباً ما يواجه مديرو العلامات التجارية هذه التحديات:

الحفاظ على الاتساق: التأكد من أن كل جزء من المحتوى أو الإعلان أو التواصل يتماشى مع صوت العلامة التجارية وقيمها وهويتها البصرية

التأكد من أن كل جزء من المحتوى أو الإعلان أو التواصل يتماشى مع صوت العلامة التجارية وقيمها وهويتها البصرية إدارة التسليمات: تتبع العديد من المشاريع والمواعيد النهائية والتعاون بين الأقسام دون إغفال الاستراتيجية العامة للعلامة التجارية

تتبع العديد من المشاريع والمواعيد النهائية والتعاون بين الأقسام دون إغفال الاستراتيجية العامة للعلامة التجارية جمع الملاحظات ودمجها: جمع الملاحظات من أصحاب المصلحة والعملاء بكفاءة ودمجها في استراتيجية العلامة التجارية والتصميمات

جمع الملاحظات من أصحاب المصلحة والعملاء بكفاءة ودمجها في استراتيجية العلامة التجارية والتصميمات قياس النجاح: وضع أهداف واضحة وقياس نجاح مبادرات العلامة التجارية بدقة مقابل هذه الأهداف

نصائح للإدارة الفعالة للعلامة التجارية للشركات

تحديد استراتيجية علامتك التجارية

هذا هو حجر الزاوية لجميع جهود إدارة علامتك التجارية. فهي تتضمن فهم ما يميز علامتك التجارية وكيف يمكنك الاستفادة من هذا التفرد في اتصالاتك. يجب أن تكون استراتيجية علامتك التجارية هي الأساس الذي يوجه جميع جهودك التسويقية، من التصميم المرئي إلى إنشاء المحتوى. وللقيام بذلك بشكل جيد، يجب أن يكون لدى المسوقين فكرة واضحة عن وضع علامتهم التجارية وسردها العام.

اعتمد على سرد القصص

إن قصة علامتك التجارية هي ما يجعلها مرتبطة بجمهورك. ركز على صياغة القصص التي يتردد صداها على المستوى الإنساني، مع تسليط الضوء على رحلة علامتك التجارية وقيمها والأشخاص الذين يقفون وراءها. يمكن أن يؤدي سرد القصص الأصيلة إلى تكوين علاقة عميقة مع جمهورك، مما يحول العملاء إلى مناصرين للعلامة التجارية

تفاعل بفاعلية مع جمهورك

استفد من وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات الأخرى على الإنترنت ليس فقط لبث رسائلك ولكن للمشاركة في المحادثات. إن الاستماع إلى جمهورك والاستجابة لتعليقاتهم يجعل علامتك التجارية أكثر قربًا وارتباطًا

قم بتمكين موظفيك

موظفوك هم سفراء علامتك التجارية. يمكن أن يؤدي تشجيعهم على تجسيد قيم علامتك التجارية والتعبير عنها في تفاعلاتهم اليومية إلى تعزيز حضور علامتك التجارية وأصالتها

الاتساق هو المفتاح

تأكد من بقاء الهوية المرئية واللفظية لعلامتك التجارية متسقة عبر جميع القنوات. يساعد هذا الاتساق على تعزيز هوية علامتك التجارية ويساعد في بناء الثقة مع جمهورك. يمكنك تسهيل هذا الأمر على جميع زملائك في الفريق من خلال جعل جميع أصول العلامة التجارية مركزية في مكان واحد، مع إمكانية الوصول على أساس الأدوار لكل من يحتاج إليها.

التكيف مع التغيير

تتضمن الإدارة الفعّالة للعلامة التجارية أيضًا البقاء على اطلاع دائم بالتغييرات التي تطرأ على تفضيلات العملاء والتغييرات في المشهد التنافسي وإيجاد طرق للتكيف مع هذه التغييرات بطريقة يكون لها تأثير إيجابي على العلامة التجارية.

لحسن الحظ، هناك أدوات متاحة للتخفيف من هذه المشاكل وتبسيط عملية إدارة العلامة التجارية. من بينها, برنامج ClickUp لإدارة المشاريع التسويقية يتميز بميزاته الملائمة للمسوقين والمصممة خصيصًا لتعزيز جهود إدارة العلامة التجارية.

عرض أهداف الفريق وحالة المشروع باستخدام ClickUp 3.0 Dashboard

### الاستفادة من ClickUp لإدارة العلامة التجارية

بينما تظل تقنيات إدارة العلامة التجارية التقليدية حيوية، فإن دمج التكنولوجيا يمكن أن يعزز الكفاءة والفعالية بشكل كبير. تقدم مجموعة أدوات ClickUp حلولاً مصممة خصيصًا لإدارة العلامة التجارية.

إليك كيف يمكن لـ برنامج إدارة العلامة التجارية ClickUp يمكن أن يدعم استراتيجيات إدارة علامتك التجارية:

أهداف ClickUp Goals لتتبع مقاييس العلامة التجارية أهداف ClickUp Goals يسمح لك بإنشاء أهداف قابلة للتتبع.

في سياق إدارة العلامة التجارية، يمكّنك ذلك من:

البقاء على المسار الصحيح مع أهدافك ووضع جداول زمنية واضحة

قياس الأهداف بقيم رقمية وصحيحة/خاطئة ونقدية

أتمتة عملية تتبع التقدم المحرز

إنشاء أهداف عن طريق إضافة مهام من فرق مختلفة إلى هدف

تحديد الأهداف والجداول الزمنية في خطة المحتوى الخاصة بك باستخدام ClickUp Goals

طريقة عرض نموذج ClickUp لتقييم وجمع الملاحظات بسهولة

يبدأ العمل الشاق في جمع الملاحظات ببناء النموذج. عرض نموذج ClickUp يجعل هذه العملية أقل استهلاكًا للجهد، وذلك بفضل أداة إنشاء السحب والإفلات.

ميزة السحب والإفلات في نموذج ClickUp Form بديهية وسهلة الاستخدام

لنفترض أنك تريد جمع تعليقات على المنتج.

إليك كيفية عمل خاصية المنطق الشرطي في ClickUp Form إذا كنت تريد جمع تعليقات حقيقية من العملاء على منتجك.

كيفية عمل المنطق الشرطي في نماذج ClickUp للحصول على ملاحظات المنتج

قالب إرشادات العلامة التجارية لـ ClickUp لمواءمة استراتيجيات ومبادرات العلامة التجارية

استخدم قالب إرشادات العلامة التجارية الخاص بـ ClickUp لمواءمة استراتيجيات ومبادرات العلامة التجارية

لا تحظى مواءمة استراتيجيات العلامة التجارية لفرقك بالأولوية أبدًا، ولكن يجب أن تكون كذلك.

ماذا لو كان لديك مستند يفصّل جميع العناصر (اقرأ: الشعار، والألوان، والخطوط، وصوت العلامة التجارية، والخطوط التعريفية، وما إلى ذلك) التي تشكل العلامة التجارية لشركتك؟ يمكن لوثيقة قابلة للمشاركة مثل هذه أن تكون الخطوة الأولى في تمكين اتساق العلامة التجارية عبر جميع نقاط التواصل مع العملاء.

أدخل نموذج إرشادات العلامة التجارية ClickUp. بدءًا من فهم الشكل والمظهر إلى تعلم كيفية تقديم علامتك التجارية للعالم، هذا نموذج إرشادات العلامة التجارية سيكون مستندك المفضل لكل ما يتعلق بالمرئيات.

انقر فوق اللوحات البيضاء لإنشاء - وتصور - عناصر تصميم العلامة التجارية ClickUp Whiteboards ممتعة

يمكنك اللعب بالأشكال والتخطيطات أثناء التعاون مع فريقك.

استخدم السبورة الافتراضية الوحيدة في العالم لتحويل أفكار فريقك إلى إجراءات منسقة - كل ذلك في مكان واحد.

إذا كنت ترغب في إنشاء لوحة فنية مثيرة لفريقك لتبادل الأفكار أو وضع الاستراتيجيات أو رسم الخرائط الذهنية استخدم سبورة ClickUp Whiteboards لصالحك:

تعاون مع فرق العمل لديك باستخدام السبورة الديناميكية لـ ClickUpلوحة الكتابة الديناميكية

## 3 أمثلة على إدارة العلامة التجارية أثناء العمل

كيف يبدو الحضور القوي للعلامة التجارية في الحياة الواقعية؟

ألقِ نظرة على هذه العلامات التجارية الثلاث التي تتمتع باستراتيجية ممتازة للعلامة التجارية والتي تعتبر ملهمة أمثلة على إرشادات العلامة التجارية :

1. تستخدم Vitable تصميم المنتج وجمالياته لزيادة قيمة علامتها التجارية

اتساق العلامة التجارية بين vitable's مبادئ إدارة العلامة التجارية الأساسية_

Vitable هي علامة تجارية صحية مستدامة تستخدم السرد القصصي المرئي لتوصيل تركيز العلامة التجارية على "الأكل النظيف"

ليس من قبيل المصادفة استخدام اللون الأخضر الناعم مع الطباعة المكتوبة بخط اليد في جميع أنحاء الموقع الإلكتروني.

فهو يستخدم التصميم والطباعة لخلق ارتباط إيجابي بالعلامة التجارية ويقدم اختبارات شخصية لتحسين تجربة العميل.

الوجبات الجاهزة

فكّر في قيمة علامتك التجارية لجمهورك المستهدف من الناحية البصرية المتزايدة.

اطرح أسئلة مثل-هل واجهة مستخدم الموقع الإلكتروني بسيطة ونظيفة؟ هل العملاء قادرون على الارتباط بمكانة علامتك التجارية؟ هل تساعد عناصر هوية العلامة التجارية على خلق تقارب إيجابي مع الجمهور المستهدف؟

2. قامت شركة Headspace ببناء شخصية مذهلة لعلامتك التجارية تستحق المحاكاة

ما هي العلامة التجارية الناجحة؟

علامة تجارية واعية بهويتها ولا تخشى التعبير عنها. العلامة التجارية التي تتبع باستمرار سرد العلامة التجارية التي تتواصل مع جمهورها.

في إدارة العلامات التجارية، تساعد الأصالة والهوية الواضحة في بناء تقارب للعلامة التجارية وتيار ثابت من العملاء المخلصين.

خذ على سبيل المثال Headspace للحظة: تتمثل استراتيجية علامتها التجارية في استخدام لوحة ألوان مبهجة تجلب البهجة والهدوء للمتفرج - وهي خطوة منطقية، بالنظر إلى أن هذا تطبيق للتأمل والنوم في المقام الأول.

img/ %هيدسبيس العلامة التجارية تمتد إلى وسائل التواصل الاجتماعي والتطبيق والموقع الإلكتروني

الوجبات الجاهزة

تُظهر شركة Headspace رسائل واضحة ومتسقة حول اليقظة الذهنية والرفاهية العقلية عبر جميع قنواتها التسويقية. ويعزز هذا الوضوح هوية العلامة التجارية القوية ويجعل المنتج مرتبطًا بالجمهور المستهدف وذو مغزى.

3. تُظهر Apple القيم الأساسية للعلامة التجارية من خلال بقعة الطبيعة الأم

Apple يعني العمل مع مبادراتها لحماية البيئة

في عام 2020، وعدت شركة Apple بأن تصل بصمتها الكربونية إلى الصفر بحلول عام 2030.

وبدلاً من ملل العملاء بالأرقام والبيانات التي لا نهاية لها، طرحت العلامة التجارية إعلاناً تجارياً جذاباً للغاية حيث تقوم الطبيعة الأم (المعروفة أيضاً باسم أوكتافيا سبنسر) بتقييم وعد العلامة التجارية.

يعود نجاح العلامة التجارية إلى استراتيجيتها التسويقية الإبداعية.

فرسالة العلامة التجارية واضحة ومسلية، والإعلان تحفة بصرية رائعة.

الوجبات الجاهزة

هل تستند علامتك التجارية إلى أسس أخلاقية قوية؟ افعل كل ما في وسعك لنقل القيم الأساسية لعلامتك التجارية عبر جهودك التسويقية والإعلانية الرقمية - كما تفعل Apple ببراعة.

## تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على إدارة العلامة التجارية

هل تتساءل عن تأثير وسائل التواصل الاجتماعي في عصر إدارة العلامة التجارية؟

يزعم الخبراء أن العلامات التجارية التي تعتمد على وسائل التواصل الاجتماعي هي البديل الأفضل للمحتوى الذي يعتمد على العلامات التجارية.

إليكم ما تم نشره مؤخراً بيانات حول وسائل التواصل الاجتماعي تخبرنا

94% من المشاركين في الاستطلاع يعتقدون أن وسائل التواصل الاجتماعي لها تأثير إيجابي على ولاء العلامة التجارية

92% من قادة الأعمال يعتقدون أن الرؤى الاجتماعية تؤثر بشكل إيجابي على مكانة العلامة التجارية التنافسية، و88% منهم يدعون أنها ضرورية لتقديم تجربة عملاء استثنائية

يزعم 91% من القادة أن البيانات الاجتماعية تمكّنهم من الحصول على نبض أفضل للسوق المستهدفة

68% من العملاء يتابعون العلامة التجارية على مواقع التواصل الاجتماعي للبقاء على اطلاع على أحدث المنتجات/الخدمات

في الأصل، أراد المسوقون الاستفادة من منصات مثل ميتا ويوتيوب وتويتر للتواصل مباشرةً مع العملاء وتجاوز القنوات التقليدية، وقد حققوا ذلك إلى حد كبير.

حقيقة أن هناك 100 مليون مستخدم نشط على خيوط إنستجرام هو كل ما تحتاجه من دليل.

_المواضيع_

هي الطريقة الجديدة لمشاركة التحديثات النصية والانضمام إلى المحادثات العامة

لا يخشى العملاء من التفاعل مع قنوات جديدة لإعادة التواصل مع العلامات التجارية والحصول على التحويل.

ومع ذلك، ومع تدفق القنوات الاجتماعية المبتكرة، يتعين على مديري العلامات التجارية التعامل مع تدفقات عمل التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي التي تزداد تعقيدًا

يجب على المديرين التفكير في استخدام أدوات تخطيط العمليات لتقليل الاختناقات وتحسين العمليات .

برنامج إدارة العلامة التجارية الخاص بك هو حليفك

من الصعب أن تكون مديرًا للعلامة التجارية في عالم اليوم سريع التغير من الميمات والتسويق اللحظي. لا يتعين عليك فقط إدارة توقعات العملاء وكذلك أصحاب المصلحة الداخليين، ولكن يجب عليك أيضًا التأكد من أنك على رأس عمليات متعددة مع العديد من الأجزاء المتحركة. وفوق كل ذلك، هناك الضغط المستمر لتكون مبتكراً وجديداً وأن تبقي الجميع على نفس الصفحة حتى وأنت تتحرك بسرعة.

أنت بحاجة إلى كل المساعدة التي يمكنك الحصول عليها.

إذا لم تفكر في الاستثمار في برنامج إدارة أصول العلامة التجارية مثل ClickUp حتى الآن، لقد فاتتك خدعة.

مع ClickUp كحليف لك، لن يكون لديك فقط مساحة عمل مشتركة لإدارة ومشاركة جميع أصول علامتك التجارية، بل سيكون لديك أيضًا مساعد للاهتمام بالأعمال العادية مثل إعداد التقارير وتتبع التقدم المحرز في المهام والأهداف. اعمل بشكل تعاوني عبر فرق العمل ووفِّر ساعات من أسبوعك مع ClickUp. خذ ClickUp في جولة اليوم.

الأسئلة الشائعة

1. ما هو الهدف من إدارة العلامة التجارية؟

الهدف من إدارة العلامة التجارية هو إنشاء وتعزيز والحفاظ على مكانة متمايزة للعلامة التجارية في أذهان الجمهور المستهدف. ويحقق مديرو العلامات التجارية ذلك من خلال الاستخدام الاستراتيجي لعناصر العلامة التجارية مثل نبرة الصوت والصور واللغة والخط وما إلى ذلك.

2. كيف تعمل إدارة العلامة التجارية؟

تبدأ إدارة العلامة التجارية بتعزيز قيم علامتك التجارية الأساسية.

وهي مجموعة فرعية من التسويق، حيث تستفيد إدارة العلامة التجارية من تقنيات من أجل:

تعزيز القيمة المتصورة للمنتج/العلامة التجارية بمرور الوقت

تعزيز سعر المنتجات مع تحسين سمعة العلامة التجارية

زيادة ولاء العملاء بسبب الثقة بالعلامة التجارية

3. ما هي تقنيات إدارة العلامة التجارية الفعالة؟

تشمل استراتيجية الإدارة الفعالة للعلامة التجارية التقنيات التالية:

فهم جمهورك المستهدف المثالي من حيث ما يحفزهم على إعطاء الأولوية لمنتجك/خدمتك على منافسيك

دراسة المشهد التنافسي لفهم ما يميز علامتك التجارية عن منافسيك

التأكد من أن قيم علامتك التجارية محددة بشكل جيد ومتوافقة مع توقعات جمهورك المستهدف

4. ما هي الاختلافات بين إدارة العلامة التجارية والتسويق؟

عندما يتعلق الأمر بالتصور الشائع عن إدارة العلامة التجارية والتسويق، فإن الخطوط الفاصلة بينهما غير واضحة.

ومع ذلك، هناك فرق واضح بين الاثنين - تساعد استراتيجية إدارة العلامة التجارية على بناء هوية العلامة التجارية، بينما يقود التسويق الحملات لتحسين سمعة العلامة التجارية ومشاركتها وإيراداتها.