كيفية إجراء بحث المستخدم

تخيل أن تقوم ببناء منتج برمجي، وتبذل ساعات من العمل على الاستراتيجية والتصميم والوظائف، لتكتشف أنه لا أحد يحب استخدامه. أمر محبط، أليس كذلك؟

هذا هو السبب في أن بحث المستخدم هو أساس نجاح تطوير البرمجيات. في المتوسط، كل دولار تستثمره في تجربة المستخدم يجلب لك 100 دولار - أي 100 عائد استثمار بنسبة 9,900% !

يجمع بحث المستخدم معلومات حول جمهورك المستهدف لإبلاغ قرارات التصميم والتطوير. يتعلق الأمر بالاستماع بفاعلية إلى المستخدمين وفهم نقاط الألم والأهداف والنماذج الذهنية الخاصة بهم بدلاً من وضع افتراضات.

عندما يتم ذلك بشكل صحيح، فإنه يساعدك:

تحديد احتياجات المستخدم في وقت مبكر وتجنب استثمار الوقت والموارد في ميزات لا يريدها المستخدمون أو لا يجدونها مفيدة

وتجنب استثمار الوقت والموارد في ميزات لا يريدها المستخدمون أو لا يجدونها مفيدة ابتكار منتج بديهي وفعال وممتع للاستخدام، مما يؤدي إلى زيادة رضا المستخدمين والاحتفاظ بهم

للاستخدام، مما يؤدي إلى زيادة رضا المستخدمين والاحتفاظ بهم صمم منتجك وفقًا لمشاكلهم المحددة، مما يؤدي في النهاية إلى زيادة قبول المستخدمين واعتمادهم له

يجهزك هذا الدليل لفك شيفرة توقعات المستخدمين، وتحويل "الأسباب" التي تحير العقول إلى لحظات "مبهرة". تعمّق وتعرّف على كيفية البحث عن المستخدمين بفعالية حتى تتمكن من بناء برنامج سيحبونه.

فهم أساسيات بحث المستخدم

يعتمد بحث المستخدم الفعال على نهج واضح المعالم. يركز بحث المستخدم الجيد على أهداف المستخدم بدلاً من المفاهيم المسبقة. ويستخدم أساليب بحث مختلفة لجمع فهم شامل وتحليل البيانات بموضوعية لتحديد الأنماط والاتجاهات.

من ناحية أخرى، يعتمد بحث المستخدم السيئ على افتراضات أو نقاط بيانات محدودة. وتستخدم طريقة بحث واحدة قد لا تلتقط الصورة الكاملة وتتجاهل ملاحظات المستخدمين التي تتعارض مع المعتقدات الأولية.

فيما يلي سمات إضافية للتمييز بين الاثنين:

الخصائص بحث المستخدم الجيد بحث المستخدم السيئ التركيز أهداف المستخدم ونقاط الألم أهداف المستخدم ونقاط الألم المفاهيم أو الافتراضات المسبقة طرق البحث طرق متنوعة (مثل المقابلات والاستطلاعات واختبار قابلية الاستخدام) طريقة واحدة (مثل الاستطلاع) تحليل البيانات موضوعية، تحدد الأنماط والاتجاهات متحيزة، تتجاهل البيانات المتضاربة اختيار العينة يستهدف مستخدمين تمثيليين يستخدم عينات ملائمة (مثل الزملاء) أسئلة البحث أسئلة استكشافية مفتوحة أسئلة استكشافية مفتوحة أسئلة استكشافية ذات نتائج مرغوبة دور الباحث ميسر ومراقب غير متحيز داعية لحل معين النتائج فهم عميق لاحتياجات المستخدمين، وإبلاغ قرارات التصميم المنتجات التي لا تحقق النتائج المرجوة؛ مما يؤدي إلى ارتفاع تكاليف التطوير بسبب إعادة العمل المنافع ابتكار منتجات يحبها المستخدمون، وتقليل تكاليف التطوير منتجات لا تحقق الهدف؛ مما يؤدي إلى ارتفاع تكاليف التطوير بسبب إعادة العمل

تأكد من إجراء بحث جيد عن المستخدمين من خلال مراعاة أفضل الممارسات التالية:

صقل أسئلة البحث وأساليبه بناءً على النتائج المستمرة

تأكد من أن عيّنتك تعكس جمهورك المستهدف

اختبار النهج الذي تتبعه مع مجموعة صغيرة قبل إجراء البحث على نطاق واسع

التأكد من دقة تحليل البيانات من خلال تدوين ملاحظات وتسجيلات مفصلة

الجمع بين طرق البحث المختلفة للتحقق من صحة الرؤى

اجمع الملاحظات خلال عملية التصميم والتطوير

دور بحوث المستخدم في عملية تصميم تجربة المستخدم

يوفر بحث المستخدم الأساس لنهج التصميم المتمحور حول المستخدم (UCD). يعطي UCD الأولوية لاحتياجات المستخدم خلال عملية التصميم، مما يؤدي إلى منتجات عملية وسهلة الاستخدام.

من خلال فهم احتياجات المستخدم ونقاط الألم، يمكن للمصممين صياغة واجهات بديهية وتدفقات المستخدم التي تلبي تلك الاحتياجات بفعالية.

يمكنك الاستفادة من أبحاث المستخدمين لتحديد شخصيات المستخدمين، وإنشاء خرائط رحلة المستخدم وإبلاغ اختبار قابلية الاستخدام، وكلها خطوات أساسية في عملية تطوير التصميم الموحد.

قيمة بحث المستخدم في تطوير المنتج

يفيد بحث المستخدم في تطوير المنتج بعدة طرق:

تحديد الفرص: يساعدك بحث المستخدم على اكتشاف احتياجات المستخدم غير الملباة وتحديد فرص الابتكار

يساعدك بحث المستخدم على اكتشاف احتياجات المستخدم غير الملباة وتحديد فرص الابتكار تحديد أولويات الميزات: من خلال فهم أولويات المستخدم، يمكنك تركيز جهود التطوير على الميزات الأكثر أهمية أولاً

من خلال فهم أولويات المستخدم، يمكنك تركيز جهود التطوير على الميزات الأكثر أهمية أولاً التحقق من صحة التصاميم: يسمح لك باختبار مفاهيم التصميم الخاصة بك وجمع تعليقات المستخدمين في وقت مبكر وفي كثير من الأحيان، مما يضمن أن منتجك على المسار الصحيح لمعالجة نقاط الألم لدى العملاء

كيفية إجراء بحث المستخدم في 5 خطوات

قد يكون لديك بيانات المستخدمين الديموغرافية والسيكوجرافية من ملفات تعريف الارتباط الخاصة بموقعك الإلكتروني، والاشتراكات والتفاعلات مع المنتج، والنقرات والشكاوى والمزيد من نقاط البيانات. ولكن هذا لا يعني بالضرورة أنك تعرفهم من الداخل والخارج. يساعدك بحث المستخدم على ربط هذه البيانات بدوافعهم وسلوكهم الشرائي، مما يمنحك رؤى عميقة حول "لماذا" ردود أفعال المستخدمين - وليس فقط "ماذا" و "كيف".

فيما يلي تفصيل للخطوات الأساسية لإجراء بحث المستخدم بشكل صحيح:

الخطوة 1: تحديد الأهداف

حدد الأهداف المحددة التي تهدف إلى تحقيقها من خلال بحثك. حدد المشكلات أو الأسئلة المحددة التي تهدف إلى الإجابة عنها من خلال بحثك. تحدد هذه الخطوة اتجاه العملية بأكملها.

استخدم مستندات ClickUp لتبادل الأفكار حول أهداف البحث مع فريقك. يمكنك إنشاء مستندات مشتركة وتحريرها والتعاون بشأنها في الوقت الفعلي، والتقاط الأفكار وضمان توافق الجميع على أهداف البحث.

أنشئ المستند أو الويكي المثالي مع الصفحات المتداخلة وخيارات التصميم والقوالب باستخدام ClickUp Docs

إليك الطريقة

أنشئ مستندًا واستخدمه كلوحة تعاونية لـ أهداف بحثية للعصف الذهني. ضع قائمة باحتياجات المستخدم المحتملة ونقاط الألم. ويمكنك استخدام وظائف ClickUp، مثل الخرائط الذهنية والنقاط النقطية، لالتقاط الأفكار وتصنيفها

ضع قائمة باحتياجات المستخدم المحتملة ونقاط الألم. ويمكنك استخدام وظائف ClickUp، مثل الخرائط الذهنية والنقاط النقطية، لالتقاط الأفكار وتصنيفها استخدم المستندات لـ جمع معلومات عن المنتجات المنافسة . قم بتضمين الميزات والجمهور المستهدف ومراجعات المستخدمين، على أقل تقدير. سيساعد ذلك في تحديد الثغرات المحتملة في السوق وتسليط الضوء على المجالات التي يمكن أن يتفوق فيها منتجك

. قم بتضمين الميزات والجمهور المستهدف ومراجعات المستخدمين، على أقل تقدير. سيساعد ذلك في تحديد الثغرات المحتملة في السوق وتسليط الضوء على المجالات التي يمكن أن يتفوق فيها منتجك قم بتجميع بيانات المستخدم من مصادر مختلفة ، مثل شخصيات التسويق أو أبحاث المستخدمين السابقة. ادمج هذه المعلومات في مستند لبناء شخصية مستخدم شاملة تعكس أهداف واحتياجات جمهورك المستهدف

، مثل شخصيات التسويق أو أبحاث المستخدمين السابقة. ادمج هذه المعلومات في مستند لبناء شخصية مستخدم شاملة تعكس أهداف واحتياجات جمهورك المستهدف استخدم المستندات لـ تحسين أسئلة البحث الكمية والنوعية بشكل تعاوني. إن وجود موقع مركزي لمناقشة الأسئلة وتكرارها يضمن توافقها مع أهدافك العامة وتوفير رؤى قابلة للتنفيذ

الخطوة 2: وضع الفرضيات

قم بصياغة تخمينات مدروسة حول سلوك المستخدم بناءً على فهمك الأولي. تمنعك الفرضيات من الخوض في البحث بشكل أعمى. فهي تساعدك على التركيز على جوانب محددة من سلوك المستخدم الذي تريد فهمه.

الفرضية الجيدة هي

محددة: تركز على جانب معين من سلوك المستخدم أو وظيفة البرنامج

تركز على جانب معين من سلوك المستخدم أو وظيفة البرنامج قابلة للتطبيق: يجب أن تكون قابلة للاختبار من خلال طرق البحث التي اخترتها

يجب أن تكون قابلة للاختبار من خلال طرق البحث التي اخترتها قابلة للقياس: يجب أن تكون قادراً على تحديد مقاييس النجاح للتحقق من صحة الفرضية أو دحضها

الاستخدام انقر فوق الخرائط الذهنية لتبادل الأفكار حول إحباطات المستخدم الشائعة أو التحديات المتعلقة ببرنامجك في الوقت الفعلي. إن تصور الفرضيات يزيد من وضوح نهجك.

تصور فرضيات بحث المستخدم الخاصة بك باستخدام خرائط ClickUp الذهنية القابلة للمشاركة

ابدأ بهدف البحث الرئيسي في مركز الخريطة الذهنية. قم بإنشاء فروع فرعية لكل فرضية تتعلق بهذا الهدف.

يمكنك إضافة تفاصيل لكل فرضية من خلال تضمين عبارة موجزة، ومجموعة المستخدمين (على سبيل المثال، المستخدمون الجدد، ومستخدمو الهواتف المحمولة، إلخ)، والفرضيات الفردية المتعلقة بأهدافك (على سبيل المثال، إذا قدمنا تسجيل الدخول على وسائل التواصل الاجتماعي، سينخفض وقت التسجيل بنسبة 20%).

ضع في اعتبارك أهداف المستخدم: ما الذي يحاول المستخدمون تحقيقه باستخدام برنامجك؟ ما العقبات التي قد يواجهونها؟ هل هناك أي افتراضات أساسية لديك حول سلوك المستخدم؟ ضع هذه الافتراضات في إطار فرضيات قابلة للاختبار.

استخدم ألواناً أو أيقونات مختلفة لتحديد أهداف البحث أو مجموعات المستخدمين بشكل مرئي.

الخطوة 3: وضع خطة بحث للمستخدمين

تضمن لك الخطة المحددة جيدًا الحفاظ على تركيزك وجمع البيانات اللازمة للإجابة على أسئلة البحث. تحدد هذه الخطة ما يلي:

منهجية البحث

اعتماداً على أهداف بحثك، اختر منهجيات البحث الأكثر ملاءمة (استطلاعات الرأي، المقابلات، إلخ).

نصيحة: الاستطلاعات رائعة لجمع كمية كبيرة من البيانات من جمهور واسع. مثالية لقياس مشاعر المستخدمين وتفضيلاتهم وآرائهم حول موضوع معين. إنها فعالة وفعالة من حيث التكلفة ولكنها تفتقر إلى رؤى متعمقة.

من ناحية أخرى، توفر المقابلات ومجموعات التركيز فرصًا لإجراء محادثات متعمقة توفر رؤى ثرية حول دوافع المستخدمين وسلوكياتهم وعمليات التفكير. يمكن أن تكون أكثر فائدة لتوليد الأفكار واستكشاف تصورات المستخدمين وتحديد الموضوعات المشتركة.

توظيف المشاركين

قم بتوظيف مشاركين يمثلون قاعدة المستخدمين المستهدفين. استخدم منصات التوظيف عبر الإنترنت أو شبكة المستخدمين الحالية للعثور على مشاركين مناسبين.

استخدم ClickUp Whiteboards و قالب السبورة البحثية ClickUp لتبادل الأفكار وتحديد معايير توظيف المشاركين مع فريقك. ضع خريطة مرئية لملف تعريف المستخدم المثالي وناقش استراتيجيات التوظيف.

نظّم جميع بياناتك البحثية في تصورات واضحة باستخدام قالب ClickUp Research Whiteboard Template

استخدم الترميز بالألوان للتمييز بين قنوات التوظيف المتعددة أو حالات المشاركين (على سبيل المثال، تم الاتصال، تم فحصه، تم تأكيده). لتبسيط العملية، قم بدمج ClickUp مع أدوات التوظيف التي تستخدمها.

استخدم دردشة ClickUp وظيفة لمناقشة استراتيجيات التوظيف مع أعضاء فريقك مباشرةً على السبورة البيضاء.

بينما تساعدك ميزة السبورة البيضاء على التركيز على العصف الذهني والمرونة، يمنحك قالب السبورة البحثية نهجاً منظماً بأقسامه المعدة مسبقاً.

جمع البيانات

حدد الطرق التي ستستخدمها لجمع البيانات (الاستبيانات، وملاحظات الملاحظة، واختبار قابلية الاستخدام، وفرز البطاقات، واختبار A/B).

استخدم نماذج ClickUp لإنشاء استبيانات ونماذج ملاحظات سهلة الاستخدام لجمع البيانات الكمية. قم بتخصيص الأسئلة، وتطبيق المنطق الشرطي لهيكلة الاستبيان، وجمع البيانات بشكل مجهول، وتحليل الردود داخل ClickUp.

تخصيص الاستطلاعات والاستبيانات باستخدام ClickUp Forms

قم بتبسيط هذه العملية بأكملها باستخدام قالب خطة بحث المستخدم ClickUp .

احصل على أقصى قيمة من البحث الذي تجريه باستخدام قالب خطة بحث المستخدم ClickUp

يتضمن هذا النموذج أقساماً لتحديد الأهداف والأساليب، وتجنيد المشاركين، وجدولة جلسات البحث. املأ هذه الأقسام بتفاصيل خطتك البحثية المحددة.

حدد أهداف بحثك بوضوح في القسم المخصص لذلك. قسّم أنشطتك البحثية إلى أنشطة قابلة للتنفيذ مهام النقر فوق المهام . قد يتضمن ذلك تجنيد المشاركين أو إنشاء نصوص المقابلات أو إجراء الاستطلاعات أو تحليل البيانات.

حدد مواعيد نهائية لكل مهمة وقم بإنشاء جدول زمني واقعي لمشروعك البحثي. قم بدعوة أصحاب المصلحة المعنيين للتعاون في الوقت الفعلي.

يمكنك أيضًا تجربة طرق مختلفة لتصور خطة البحث الخاصة بك. استخدم عرض القائمة للحصول على تقسيم خطي للمهام أو عرض كانبان في ClickUp لتتبع التقدم المحرز في نظام كانبان.

الخطوة 4: إجراء وتوليف

هذا هو المكان الذي تضع فيه خطتك موضع التنفيذ. نفذ أساليب البحث التي اخترتها وحلل البيانات التي تم جمعها لتحديد الأنماط والرؤى.

إجراء البحث: احرص على توفير بيئة مريحة وغير متحيزة أثناء جلسات البحث. ركز على الاستماع النشط وطرح الأسئلة المفتوحة على جمع رؤى تفصيلية عن العملاء .

قم بتجميع جميع الرؤى التي تم جمعها باستخدام قالب دراسات المستخدم ClickUp .

التقط مدخلات المستخدم وحللها بسهولة باستخدام قالب دراسات المستخدم ClickUp

يوفر القالب إطارًا منظمًا لجمع الرؤى وتحليل صلاحيتها والتوصية بالإجراءات المناسبة للمساعدة في جعل برنامجك أكثر سهولة في الاستخدام

تحليل البيانات: بمجرد جمع البيانات، قم بتحليلها لتحديد الأنماط والاتجاهات. ابحث عن المواضيع المتكررة واستخدمها لاستنتاج المستخدمين.

بمجرد جمع البيانات، قم بتحليلها لتحديد الأنماط والاتجاهات. ابحث عن المواضيع المتكررة واستخدمها لاستنتاج المستخدمين. استخدم نموذج ClickUp لدراسات المستخدمين كمحور مركزي لتوثيق نتائج البحث واقتباسات المستخدمين والنتائج الرئيسية.

قم بتحليل البيانات النوعية (تعليقات المستخدمين) والكمية (الردود على الاستبيان) لفهم تجربة المستخدم بشكل أفضل.

ابحث عن الأنماط والاتجاهات ضمن البيانات. هل هناك إحباطات شائعة يواجهها المستخدمون أثناء استخدام ميزة معينة؟ هل هناك مشكلات في سهولة الاستخدام تمنع المستخدمين من تحقيق أهدافهم؟

الخطوة 5: مشاركة النتائج

أوصل نتائج بحثك بوضوح ودقة إلى فريقك. ادعم نتائجك بمرئيات مثل المخططات والرسوم البيانية. طرق العرض المخصصة في ClickUp يمكن أن يكون مفيدًا جدًا هنا.

يضمن ذلك أن يكون جميع أعضاء الفريق على نفس الصفحة ويمكنهم الاستفادة من هذه الرؤى خلال عملية التطوير.

نظّم المهام باستخدام خيارات مرنة للفرز والتصفية والتجميع على طرق العرض المخصصة في ClickUp Custom Views

إنشاء عروض تقديمية مقنعة لإيصال بحثك إلى أصحاب المصلحة وأعضاء الفريق قم بتوثيق نتائج بحثك في موقع مركزي، مثل مستند ClickUp، لسهولة الوصول إليها والرجوع إليها في المستقبل.

أنواع مختلفة من منهجيات بحث المستخدم

في تطوير البرمجيات، تساعد أساليب بحث المستخدم في فهم كيفية تفاعل الناس مع البرمجيات وتجربتها. يمكن تصنيف هذه الأساليب بشكل عام إلى نوعين رئيسيين:

البحث النوعي

يركز هذا النوع على الفهم المتعمق لأفكار المستخدمين ومشاعرهم وسلوكياتهم باستخدام تقنيات مثل:

مقابلات المستخدمين: إجراء مناقشات فردية لفهم احتياجات المستخدمين ودوافعهم

إجراء مناقشات فردية لفهم احتياجات المستخدمين ودوافعهم مجموعات التركيز: تنظيم مناقشات جماعية لجمع مجموعة من وجهات النظر

تنظيم مناقشات جماعية لجمع مجموعة من وجهات النظر فرز البطاقات: تصنيف المستخدمين للمعلومات لفهم نماذجهم الذهنية

تصنيف المستخدمين للمعلومات لفهم نماذجهم الذهنية دراسات اليوميات: تتبع المستخدمين لتجاربهم مع البرنامج مع مرور الوقت

البحث الكمي

يركز هذا النوع من الأبحاث على جمع البيانات القابلة للقياس لتحديد الاتجاهات والأنماط باستخدام تقنيات مثل:

الاستبيانات: جمع آراء المستخدمين وتفضيلاتهم من خلال الاستبيانات

جمع آراء المستخدمين وتفضيلاتهم من خلال الاستبيانات اختبار قابلية الاستخدام: مراقبة المستخدمين وهم يكملون المهام لتحديد مشكلات قابلية الاستخدام

مراقبة المستخدمين وهم يكملون المهام لتحديد مشكلات قابلية الاستخدام اختبار أ/ب: مقارنة إصدارات مختلفة من ميزة برمجية لمعرفة أيهما أفضل أداءً

مقارنة إصدارات مختلفة من ميزة برمجية لمعرفة أيهما أفضل أداءً التحليلات: تحليل بيانات سلوك المستخدم لفهم أنماط الاستخدام

يعتمد اختيار الطريقة على أهداف البحث ومرحلة تطوير البرمجيات. يمكنك غالبًا الجمع بين هذه الأساليب لفهم المستخدمين بشكل أفضل.

دور شخصيات تجربة المستخدم في أبحاث المستخدمين

شخصيات تجربة المستخدم هي شخصيات خيالية تمثل شرائح من قاعدة المستخدمين المستهدفين لديك. استنادًا إلى بيانات أبحاث المستخدمين، تساعدك هذه الشخصيات على إضفاء الطابع الإنساني على المستخدمين و تحليل متطلباتهم والدوافع والسلوكيات على مستوى أعمق.

تتضمن الشخصية المتطورة لتجربة المستخدم ما يلي:

الخصائص الديموغرافية: العمر، والجنس، والمهنة، والموقع، وما إلى ذلك.

العمر، والجنس، والمهنة، والموقع، وما إلى ذلك. الأهداف: ما يريد المستخدم تحقيقه من خلال منتجك

ما يريد المستخدم تحقيقه من خلال منتجك الاحتياجات: ما يتطلبه المستخدم من منتجك لتحقيق النجاح

ما يتطلبه المستخدم من منتجك لتحقيق النجاح السلوكيات: كيف يتفاعل المستخدم عادةً مع المنتجات والتقنيات

كيف يتفاعل المستخدم عادةً مع المنتجات والتقنيات نقاط الألم: التحديات والإحباطات التي يواجهها المستخدم مع منتجات مماثلة

التحديات والإحباطات التي يواجهها المستخدم مع منتجات مماثلة الاقتباسات: اقتباسات مباشرة من أبحاث المستخدم لإضافة صوت إلى شخصيتك شخصيات المستخدم تلعب دورًا حاسمًا في جميع مراحل عملية بحث المستخدم:

اقتباسات مباشرة من أبحاث المستخدم لإضافة صوت إلى شخصيتك شخصيات المستخدم تلعب دورًا حاسمًا في جميع مراحل عملية بحث المستخدم: تخطيط البحث: تساعد الشخصيات على تحديد أهداف البحث وتوجيه اختيار طرق البحث المناسبة

تساعد الشخصيات على تحديد أهداف البحث وتوجيه اختيار طرق البحث المناسبة التوظيف: تساعدك الشخصيات على توجيه جهودك في التوظيف لضمان إشراك مجموعات المستخدمين المناسبة في بحثك

تساعدك الشخصيات على توجيه جهودك في التوظيف لضمان إشراك مجموعات المستخدمين المناسبة في بحثك تحليل البيانات: يمكنك استخدام الشخصيات كعدسة لتحليل بيانات بحث المستخدم وتحديد كيفية ارتباطها بشرائح مستخدمين محددة

يمكنك استخدام الشخصيات كعدسة لتحليل بيانات بحث المستخدم وتحديد كيفية ارتباطها بشرائح مستخدمين محددة قرارات التصميم: تساعدك الشخصيات على اتخاذ قرارات التصميم من خلال إبقاء احتياجات المستخدم وسلوكياته في مقدمة عملية التطوير

تتمثل أكثر الطرق فعالية لتطوير شخصيات المستخدمين في جمع بيانات أبحاث المستخدمين، وتحديد شرائح المستخدمين (ذات الخصائص والاحتياجات والسلوكيات المشتركة)، وتطوير ملفات تعريف واضحة للمستخدمين.

استخدام قالب اللوحة البيضاء لشخصية المستخدم ClickUp إلى إنشاء شخصيات مفصلة للمستخدمين .

قم بإنشاء تمثيل لعميلك المستهدف باستخدام قالب ClickUp User Persona Whiteboard قالب شخصية المستخدم

أنشئ صورة دقيقة لعميلك من خلال:

جمع المعلومات من الأبحاث والمقابلات والاستطلاعات

تنظيم بيانات المستخدم في شخصيات ذات مغزى

تصور سيناريوهات المستخدم على لوحة بيضاء

بحث تجربة المستخدم على مراحل مختلفة من دورة حياة المنتج ## بحث تجربة المستخدم على مراحل مختلفة من دورة حياة المنتج

إن إجراء بحث المستخدم ليس نشاطاً لمرة واحدة؛ بل يجب أن يكون متكاملاً طوال دورة حياة المنتج. إليك كيف يلعب بحث المستخدم دورًا في كل مرحلة:

مرحلة اكتشاف المنتج: يساعدك بحث المستخدم على فهم احتياجات المستخدم ونقاط الألم لتحديد فرص المنتج المحتملة

يساعدك بحث المستخدم على فهم احتياجات المستخدم ونقاط الألم لتحديد فرص المنتج المحتملة مرحلة تطوير المنتج:تطوير المنتج مع رؤى أبحاث المستخدم أمر بالغ الأهمية للتصميم المتمحور حول المستخدم.



استخدم نتائج البحث على النحو التالي أدوات لتوجيه تصميمك والتأكد من أن المنتج يلبي احتياجات المستخدم. قم بإجراء اختبار قابلية الاستخدام طوال فترة التطوير لتحديد ومعالجة أي مشاكل في قابلية الاستخدام في وقت مبكر.



استخدم برنامج ClickUp Software Team Team لإدارة المشاريع و برنامج ClickUp تصميم برنامج إدارة المشاريع لمواءمة رؤى أبحاث المستخدم الخاصة بك مع عملية تصميم البرامج وتطويرها

قم بتنفيذ نتائج بحث المستخدم الخاص بك باستخدام برنامج ClickUp Software Team Team لإدارة المشاريع

صيانة المنتج وتحديثاته مع بحث المستخدم المستمر: بشكل مستمر جمع آراء المستخدمين حول المنتج من خلال استبيانات أبحاث تجربة المستخدم ومقابلات المستخدمين وبطاقات الدعم لفهم كيفية تفاعل المستخدمين مع المنتج وتحديد مجالات التحسين.



استخدم ملاحظات المستخدمين لتكرار منتجك وتحسين تجربة المستخدم مع مرور الوقت

فوائد وتحديات بحوث المستخدمين

يوفر بحث المستخدم بيانات لدعم قرارات التصميم والتطوير، مما يؤدي إلى منتج أكثر نجاحًا يلقى صدى لدى جمهورك المستهدف، مما يؤدي إلى زيادة معدلات التبني.

إن تحديد احتياجات المستخدم ومعالجتها في وقت مبكر يمنع إهدار جهود التطوير على ميزات لا يريدها المستخدمون.

يعد بحث المستخدم أمرًا ضروريًا لنجاح المنتج في مختلف الصناعات.

لنفترض أنك تريد تطوير تطبيق لياقة بدنية يركز على التدريبات الممتعة، لكن أبحاث تجربة المستخدم تكشف أن الناس يتوقون إلى تعليمات واضحة. لذا، يمكنك إضافة تحديثات لإعطاء الأولوية لعروض الفيديو التوضيحية، مما يؤدي إلى مستخدمين أكثر سعادة.

قد يبدو تطبيق تحرير الصور مثاليًا استنادًا إلى أفكار المصمم، لكن اختبار المستخدم يُظهر أن الناس يعانون من بعض الأدوات. من خلال تبسيط تلك الميزات، يمكنك جعل التطبيق أكثر سهولة للمستخدمين وأكثر نجاحاً.

يساعد بحث المستخدم على بقاء تطوير البرمجيات على المسار الصحيح، وبناء منتجات يريدها الناس حقًا ويمكنهم استخدامها بسهولة.

ومع ذلك، من المهم أن تكون على دراية بالتحديات التالية:

تحيز المستخدم: كن على دراية بالتحيز المحتمل في بيانات أبحاث المستخدمين. قد لا يكون المستخدمون دائماً صادقين أو مدركين لاحتياجاتهم.

استخدم طرق بحث متعددة لتثليث النتائج التي توصلت إليها وتقليل تأثير التحيز

كن على دراية بالتحيز المحتمل في بيانات أبحاث المستخدمين. قد لا يكون المستخدمون دائماً صادقين أو مدركين لاحتياجاتهم. استخدم طرق بحث متعددة لتثليث النتائج التي توصلت إليها وتقليل تأثير التحيز إدارة التكاليف: قد يستغرق بحث المستخدم وقتاً طويلاً ويتطلب موارد. خطط لبحثك بفعالية لتعظيم العائد على الاستثمار.

استكشف طرق بحث المستخدم الفعالة من حيث التكلفة مثل الاستطلاعات عبر الإنترنت أو اختبار قابلية الاستخدام عن بعد

قد يستغرق بحث المستخدم وقتاً طويلاً ويتطلب موارد. خطط لبحثك بفعالية لتعظيم العائد على الاستثمار. استكشف طرق بحث المستخدم الفعالة من حيث التكلفة مثل الاستطلاعات عبر الإنترنت أو اختبار قابلية الاستخدام عن بعد تجنيد المشاركين: قد يكون العثور على المشاركين المناسبين لبحثك أمرًا صعبًا، خاصة بالنسبة للجماهير المستهدفة المتخصصة.

تقديم حوافز للمشاركين لتشجيعهم على المشاركة في أنشطة أبحاث المستخدمين

بناء منتجات أفضل من خلال البحث الذي يركز على المستخدم

تعتبر أبحاث المستخدمين أداة لا تقدر بثمن لبناء منتجات برمجية ناجحة.

من خلال اتباع الخطوات الموضحة أعلاه ودمج أبحاث المستخدم طوال دورة حياة المنتج بأكملها، يمكنك فهم المستخدمين بعمق، وتطوير منتجات تلبي احتياجاتهم حقًا، وتحقيق نجاح المنتج على المدى الطويل.

استخدام قوالب خطة البحث وأدوات التعاون من ClickUp يمكن أن تساعد في تبسيط العملية، مما يجعلها أكثر كفاءةً وثراءً.

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