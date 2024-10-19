أفضل 10 أدوات لرؤية العملاء لفهم العملاء في عام 2025

العلماء لا يعتمدون على نظارات القراءة لدراسة الكائنات الحية الدقيقة؛ بل يستخدمون المجهر. 🔬

وبالمثل، فإن أدوات رؤية العملاء هي مجهر للشركات لتحليل وفهم السلوك المعقد للعملاء عبر الإنترنت.

مثال على ذلك: متى كانت آخر مرة قمت فيها بشراء منتج عبر الإنترنت دون بحث؟ لا تتذكر، أليس كذلك؟

كنت ستقضي بعض الوقت في التحقق من الموقع الإلكتروني للشركة، وقراءة المراجعات عبر الإنترنت، وتصفح منصات التواصل الاجتماعي ومنشورات العلامة التجارية، وسؤال أصدقائك قبل إجراء عملية الشراء.

إن رحلة المستهلك متعددة القنوات هذه تجعل من الصعب على الشركات تحديد ما يريده عملاؤها.

تجمع أدوات رؤية العملاء البيانات من مصادر مختلفة وتُمكِّن الشركات من تحليل سيكولوجية العملاء، والمحادثات الاجتماعية، وسلوك المستخدم، وسلوك الشراء عبر الإنترنت لضمان أقصى قدر من رضا العملاء

بالإضافة إلى ذلك، فإن بيانات العملاء هي بيانات نوعية وكمية على حد سواء. وهي مزيج من البيانات الداخلية والخارجية التي يتم جمعها من:

المراجعات

الاستبيانات عبر الإنترنت

بيانات زوار الموقع الإلكتروني

اتجاهات المستهلكين واتجاهات السوق

نشاط الشراء

المقابلات

وسائل التواصل الاجتماعي

والقائمة تطول وتطول، تماماً مثل قائمة أفضل برامج رؤى المستهلكين.

لمساعدتك على فك شفرة سلوك عميلك وجمع رؤى قابلة للتنفيذ من هذه البيانات، قمنا بإدراج الميزات الرئيسية التي يجب البحث عنها في برامج رؤى العملاء وأفضل 10 برامج لرؤى المستهلكين في عام 2024 مع ميزاتها وسلبياتها ومزاياها.

نصيحة إضافية: هناك فائز واضح.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في أداة رؤى العملاء؟

استطلاعات قابلة للتخصيص: يجب أن تسمح لك منصة تسريع ذكاء العملاء بإضافة منطق شرطي وتخصيص الاستطلاع بناءً على أسئلة محددة للحصول على إجابات خلال رحلة العميل

يجب أن تسمح لك منصة تسريع ذكاء العملاء بإضافة منطق شرطي وتخصيص الاستطلاع بناءً على أسئلة محددة للحصول على إجابات خلال رحلة العميل واجهة سهلة الاستخدام: انتبه إلى واجهة المستخدم لحلول برامج ذكاء العملاء. اختر أداة تحتوي على لوحات تحكم سهلة الاستخدام مع خيارات تنقل سهلة

انتبه إلى واجهة المستخدم لحلول برامج ذكاء العملاء. اختر أداة تحتوي على لوحات تحكم سهلة الاستخدام مع خيارات تنقل سهلة ردود فعل مرئية: الأفضل أدوات رؤية العملاء توفر آلية مرئية للتغذية الراجعة لعرض الردود بتنسيق سهل الفهم

الأفضل أدوات رؤية العملاء توفر آلية مرئية للتغذية الراجعة لعرض الردود بتنسيق سهل الفهم التخصيص والمرونة: إذا لم تتمكن من تخصيص أداة رؤى العملاء وفقًا لمجال عملك ومنتجك وشرائح العملاء ومؤشرات الأداء الرئيسية، فستجد صعوبة في الحصول على فهم شامل لتفضيلات العملاء

إذا لم تتمكن من تخصيص أداة رؤى العملاء وفقًا لمجال عملك ومنتجك وشرائح العملاء ومؤشرات الأداء الرئيسية، فستجد صعوبة في الحصول على فهم شامل لتفضيلات العملاء قابلية التوسع: مع نمو أعمالك، ستنمو بيانات العملاء أيضًا. إذا تباطأ البرنامج أو وصل إلى حدوده القصوى أثناء التعامل مع البيانات، فسيؤدي ذلك إلى إبطاء عملك. ركز على قابلية توسع البرنامج حتى لا تتعرقل عملياتك التجارية في المستقبل

مع نمو أعمالك، ستنمو بيانات العملاء أيضًا. إذا تباطأ البرنامج أو وصل إلى حدوده القصوى أثناء التعامل مع البيانات، فسيؤدي ذلك إلى إبطاء عملك. ركز على قابلية توسع البرنامج حتى لا تتعرقل عملياتك التجارية في المستقبل الأمان: اختر منصة ذكاء المستهلك التي تلتزم بمعايير الأمان، وتستخدم تشفير البيانات والتحكم في الوصول، وتتوافق مع لوائح حماية البيانات الخاصة بالصناعة والجغرافية

اختر منصة ذكاء المستهلك التي تلتزم بمعايير الأمان، وتستخدم تشفير البيانات والتحكم في الوصول، وتتوافق مع لوائح حماية البيانات الخاصة بالصناعة والجغرافية عمليات تكامل الطرف الثالث: يجب أن تتكامل منصة معلومات المستهلك مع مجموعة التقنيات الموجودة لديك، بما في ذلك إدارة علاقات العملاء, برنامج نجاح العملاء , أدوات خدمة العملاء ، ومنصة إدارة المشاريع

## أفضل 10 أدوات لرؤى العملاء لاستخدامها في عام 2024

1. كليك أب

استكشف ClickUp لإدارة رؤى عملائك من خلال قوة الذكاء الاصطناعي وأكثر من 15 طريقة عرض وأتمتة المهام

ClickUp هو تطبيق مناسب للمبتدئين برنامج إدارة المشاريع لإنشاء الويكي تتبع المهام وإنشاء لوحات المعلومات، وإدارة العملاء، وتصميم النماذج لجمع الردود.

إذا كنت تتطلع إلى الحصول على رؤى حول احتياجات عملائك ولم يكن لديك وقت كافٍ، فإن ClickUp Forms تتيح لك جمع التعليقات وتحويلها إلى مهام قابلة للتتبع.

قم بتطبيق المنطق الشرطي على الردود لفرز البيانات أو تقسيم الجماهير وفقًا لمعيار معين. يؤدي ذلك إلى تبسيط عملية الاستقبال وتزويد فريقك بالمعلومات ذات الصلة فقط.

تعلّم من عملائك وعزز أعمالك من خلال هذا القالب المفصل لملاحظات المنتجات، وحسّن عروضك واجتذب عملاء جدد، وزد من إيراداتك

تقدم ClickUp قوالب نماذج معدة مسبقًا مثل قوالب ملاحظات المنتج وقوالب استطلاع الرأي وقوالب الطلبات الإبداعية حتى لا تضطر إلى إنشاء هذه النماذج من الصفر.

إذا لم تكن مستعدًا للاستثمار في منصة متقدمة لذكاء المستهلك، فإن ClickUp هو الحل الأفضل.

وكشخص بدأ للتو في وضع استراتيجية لرؤى العملاء، فإن ClickUp يمنحك انطلاقة رائعة. وإليك الطريقة.

أفضل ميزات ClickUp ClickUp

اجمع ملاحظات العملاء وحسّنها باستخدام نموذجنا القابل للتخصيص نموذج الملاحظات قالب لتنظيم الملاحظات في مكان واحد للحصول على رؤى أفضل

استخدم نماذج ClickUp لجمع الردود وملاحظات العملاء بتنسيق موحد

تحويل الردود إلى مهام قابلة للتتبع يتم توصيلها مباشرةً بسير عملك

كأفضل أداة لرؤى العملاء، يسمح لك ClickUp بإضافة منطق مشروط إلى الاستبيانات عبر الإنترنت ونماذج ClickUp Forms بتحديث المعلومات ديناميكيًا بناءً على الردود، مما يسهل التقاط ملاحظات العملاء بعد جمع الردود، قم بوضع علامة على المشكلات والتبعيات للفت انتباه فريقك إليها

ضع علامة على أهم أولويات المهام كأولويات عاجلة وعالية وعادية ومنخفضة بحيث يمكن خدمة العملاء يعرف ما يجب القيام به ومتى

عرض المعلومات الأساسية عن جمهورك المستهدف بما في ذلك دوافعهم وخصائصهم السكانية وتاريخهم المهني باستخدام قالب شخصية المستخدم من ClickUp

استخدم قالب قالب ملف تعريف العميل لتبسيط تفاعلات العملاء وملاحظاتهم وتنظيم هذه المعلومات للرجوع إليها في المستقبل

نموذج ملف تعريف العميل /%href/ ClickUp CRM يشحن عملية جمع البيانات من خلال أكثر من 50 أداة قوية للوحة المعلومات

هل تخطط للتواصل مع العملاء الذين يشاركون ملاحظاتهم؟ ادمج أداة البريد الإلكتروني الخاصة بك مع ClickUp CRM. اجمع الردود وتتبعها وقم بإدارة علاقات العملاء من خلال أداة فعالة استراتيجية إدارة علاقات العملاء قالب إدارة علاقات العملاء للمبيعات من ClickUp قيود ClickUp

منحنى تعليمي حاد للمستخدمين لأول مرة

لا يتوفر ClickUp AI إلا في الباقات المدفوعة فقط

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

7 دولارات شهريًا لكل مستخدم الشركات: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: أسعار مخصصة

يتوفر ClickUp AI على جميع الخطط المدفوعة مقابل 5 دولارات لكل عضو شهريًا.

ClickUp التقييمات والمراجعات

G2 : 4.7/5 (أكثر من 9000 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 9000 تقييم) كابيترا : 4.7/5 (3800+ تقييم)

2. ميلت ووتر

عبر المياه الذائبة Meltwater هي أداة مدعومة بالذكاء الاصطناعي لرؤى العملاء ومنصة مراقبة وسائل التواصل الاجتماعي لمراقبة وتحليل التغطية الإعلامية عبر الإنترنت واتجاهات السوق ومحادثات وسائل التواصل الاجتماعي ومحتوى الوسائط الرقمية الأخرى.

بالإضافة إلى الاستماع إلى وسائل التواصل الاجتماعي، تستخدم Meltwater التحليلات التنبؤية لمساعدة الشركات على تحسين تجربة العملاء وبناء استراتيجية رؤى العملاء القائمة على البيانات. فهو يتتبع الكلمات المفتاحية والبيانات الاجتماعية والمحادثات عبر الإنترنت ويقدم جميع البيانات بتنسيق سهل الفهم.

تستخدم فرق المنتجات هذه البيانات لتحسين عروضها, خطط التسويق وتحديد المواقع، وتحليل المنافسين، وقياس مشاعر المستهلكين.

Meltwater أفضل الميزات

يراقب مجموعة واسعة من مصادر الوسائط، بما في ذلك المقالات الإخبارية والبيانات الاجتماعية في الوقت الفعلي والمدونات والمنتديات لتتبع الإشارات إلى العلامات التجارية والمنافسين والصناعة

يكتشف الرؤى القابلة للتنفيذ عبر دورة حياة العلامة التجارية من خلال رؤى الجمهور، وتتبع أسهم العلامة التجارية، وتحليل تجربة العملاء، وتقسيم الجمهور، والتنبؤ بالاتجاهات

يصنف التحليل العاطفي الإشارات على أنها إيجابية أو سلبية أو محايدة، مما يعطي نظرة عامة سريعة على كيفية إدراك العلامة التجارية عبر الإنترنت

قيود Meltwater

باهظة الثمن بالنسبة للشركات الصغيرة

منحنى التعلم حاد للغاية، خاصة بالنسبة لأولئك الذين ليسوا على دراية بأدوات مراقبة وسائل التواصل الاجتماعي

أسعار ميلتواتر

التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات Meltwater

G2 : 4/5 (1,544 تقييم)

: 4/5 (1,544 تقييم) Capterra: 4/5 (88 مراجعة)

3. تحليلات جوجل

عبر تحليلات جوجل يمنحك Google Analytics فهماً أعمق لرحلة العميل ومشاعر الجمهور على محركات البحث و"مؤشرات جوجل"، وكيفية تصرفهم عبر المنصات والأجهزة المختلفة.

وسواء كنت تستخدم منصة ذكاء المستهلك المجانية أو نسختها المدفوعة، فإن لوحة التحكم سهلة الاستخدام، حتى بالنسبة للمستخدمين لأول مرة.

يوفر GA خيارات للتنقل إلى أسفل بحيث يكون لديك بيانات على مستوى الصفحة مثل معدل الارتداد أو الوقت الذي قضوه على الصفحة.

أفضل ميزات Google Analytics

يتتبع عدد الزائرين لموقعك الإلكتروني، بما في ذلك الزوار الجدد والعائدين

يسمح بتصميم لوحات معلومات مخصصة لتتبع المقاييس الأكثر صلة بالموضوع

يراقب حركة الزوار وسلوك المستخدم والأداء باستخدام تقارير في الوقت الفعلي

قيود Google Analytics

من الصعب التواصل مع فريق دعم العملاء في حال واجهتك مشكلة

تُعد تصفية حركة مرور الروبوتات أمرًا صعبًا لأن Google Analytics يُعرّفها أحيانًا على أنها حركة مرور مستخدم حقيقية

تسعير Google Analytics

مجانًا

مؤسسة: التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات Google Analytics

G2: 4.5/5 (6,235 تقييم)

4.5/5 (6,235 تقييم) Capterra: 4.7/5 (7,703 تقييمات)

4. يورومونيتور

عبر يورومونيتور تستخدم Euromonitor الأبحاث الميدانية والتعلم الآلي لتوفير معلومات استراتيجية عن الشركات والاقتصادات والمستهلكين في جميع أنحاء العالم. توفر منصة ذكاء المستهلك هذه بيانات على مستوى SKU (مستوى المنتج الفردي) لتحويل المعلومات إلى إيرادات.

تقوم Euromonitor بتتبع 1500 تاجر تجزئة عبر الإنترنت في 40 دولة لتوفير تحديثات يومية حول الأسعار والخصومات وتشكيلة المنتجات والأحجام والسمات الهامة لمنحك ميزة تنافسية.

أفضل ميزات Euromonitor

تقارير متعمقة عن الصناعة تكشف عن الفرص والتهديدات المحتملة في مختلف الصناعات

رؤى يومية للمستهلكين وتحليلات لاتجاهات التجارة الإلكترونية

لوحات معلومات إحصائية تجعل نقاط البيانات التي تم جمعها ذات معنى

قيود يورومونيتور

نطاق محدود على الصناعات التي يغطيها ونقص المعلومات عن الشركات الصغيرة

يمكن أن تكون التقارير غامضة

تسعير يورومونيتور

التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات يورومونيتور

G2: 4/5 (14 تقييم)

5. براندواتش

عبر براندواتش Brandwatch عبارة عن منصة استخبارات عملاء مؤسسية توفر بيانات المستهلكين التاريخية والفورية لشركتك لتستفيد منها شركتك.

باستخدام التحليلات التنبؤية لمنصة ذكاء المستهلك، تكتسب الشركات رؤى من البيانات غير المنظمة لفهم احتياجات المستهلكين والتنبؤ بها.

في حين أن أبحاث السوق التقليدية لها قيود، فإن تحليلات الجمهور في Brandwatch تكشف عن رؤى نوعية على نطاق واسع وتكتشف اتجاهات المستهلكين والسوق حتى تتمكن من التكيف مع التغيير بسرعة.

أفضل ميزات #### Brandwatch

اختر من بين أكثر من 50 عرضًا مرئيًا لتحليل مجموعات البيانات الضخمة

التعلم الآلي يقسم البيانات تلقائيًا لتناسب احتياجاتك

شارك رؤى قيّمة عبر واجهة برمجة تطبيقات Brandwatch أو Excel أو PDF، وقم بإعداد تنبيهات عبر البريد الإلكتروني لأصحاب المصلحة الرئيسيين

قيود Brandwatch

الرؤى وإعداد التقارير مجردة؛ من الأفضل لك استخراج البيانات بتنسيق CSV

السعر باهظ الثمن بالنسبة للشركات الصغيرة

تسعير #### تسعير براندواتش

التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات براندواتش

G2: 4.4/5 (572 تقييم)

4.4/5 (572 تقييم) Capterra: 4.2/5 (223 تقييم)

6. جلوبال داتا

عبر البيانات العالمية تستخدم منصة Globaldata لرؤى المستهلكين القوة الجماعية للبيانات الموثوقة ومعرفة الخبراء والتكنولوجيا للحصول على رؤى دقيقة في صناعات مثل المدفوعات والخدمات المصرفية والتعدين والتأمين والرعاية الصحية.

تغطي الرؤى سلسلة القيمة للعملاء من البداية إلى النهاية، من الموردين والمصنعين وقنوات التوزيع إلى رؤى المستهلكين والاتجاهات العالمية.

وللمضي قدمًا، يقدم تقرير المخاطر العالمية رؤى حول المخاطر الرئيسية على المستوى العالمي والإقليمي والقطري من خلال مؤشر مخاطر خاص.

يتم استخدام هذه البيانات بعد ذلك لتحديد استراتيجية رؤى المستهلكين واتخاذ القرارات المستندة إلى البيانات لتطوير الأعمال وعمليات الدمج والاستحواذ، ومعلومات السوق والذكاء التنافسي.

Globaldata أفضل الميزات

قاعدة بيانات واسعة النطاق لأكثر من 60,000 علامة تجارية عبر صناعات السلع الاستهلاكية الاستهلاكية وتتبع أكثر من 24,000 شركة على مستوى العالم

لوحات استقصائية ربع سنوية تلتقط آراء أكثر من 5,000 من كبار المسؤولين حول اتجاه الصناعة

بيانات الاقتصاد الكلي لـ 200 دولة مع تحليل مفصل لـ 60 دولة

قيود Globaldata

يواجه المستخدمون بعض التأخير في لوحة التحكم خاصة أثناء التعامل مع مجموعات البيانات الكبيرة

رسوم الخدمة باهظة الثمن بالنسبة للشركات الصغيرة

تسعير #### Globaldata

التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات Globaldata

G2: 4.6/5 (13 تقييم)

7. توكوالكر

عبر Talkwalker Talkwalker هي أداة شاملة لرؤى العملاء تتيح للمؤسسات استخدام رؤى في الوقت الفعلي حول تفاعل الجمهور والمشاعر والاتجاهات لتحسين عروضها وحملاتها التسويقية.

سواء كنت جزءًا من العلاقات العامة والاتصالات، أو التسويق الرقمي، أو التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي، فإن تتبع المشاعر ومدى الوصول والمشاركة أمر بالغ الأهمية لتحسين جهودك المستقبلية.

تتضمن إمكانيات الاستماع إلى وسائل التواصل الاجتماعي التي توفرها المنصة عرضاً شاملاً للمحادثات عبر الإنترنت والمحادثات الاجتماعية حول علامتك التجارية ومنافسيك ومجال عملك عبر 30 منصة تواصل اجتماعي و150 مليون موقع إلكتروني.

أفضل ميزات منصة Talkwalker

مكتبات جمهور مدمجة لاكتشاف شرائح ذات صلة بأهدافك ومجال عملك

مقارنة الجمهور لتحديد الاختلافات وأوجه التشابه لإنشاء حملات مراسلة مخصصة لكل مجموعة من الجمهور المستهدف

التكامل مع منصات تجزئة الجمهور المتقدمة مثل Audiense وAffinio لفهم شامل لأنماط الشراء وسلوك الجمهور واهتماماته

قيود Talkwalker

لا يوجد تحليل للملفات الشخصية التي تذكر منتجاتك

يسحب الإشارات غير ذات الصلة في بعض الأحيان، مما قد يمثل عملاً إضافياً لفريقك حيث يتعين عليهم قضاء بعض الوقت في تصفية الإشارات ذات الصلة

تسعير Talkwalker

تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات توك ووتر

G2: 4.3/5 (130 تقييم)

4.3/5 (130 تقييم) Capterra: 4.4/5 (23 مراجعة)

8. أوكسكام

عبر UXcam UXCam هي إحدى المنصات الوحيدة التي تقدم رؤى العملاء لمراقبة سلوك مستخدمي تطبيقات الأجهزة المحمولة. تساعدك تحليلات تطبيقات الأجهزة المحمولة على فهم سبب فشل المستخدمين في التحويل، وكيفية تجربتهم لتطبيقك ورحلة استخدام التطبيق، والكشف عن أسباب انخفاض اعتماد الميزات.

وتستخدمه فرق المنتجات لفهم الأسباب الكامنة وراء تجارب المستخدمين المحبطة للتطبيق، وتحديد مسارات التحويلات وتحسينها، وتقصير حلقات التغذية الراجعة من خلال مساعدة فريقك على حل المشكلات بشكل أسرع.

أفضل ميزات #### UXCam

تتبّع مؤشرات الأداء الرئيسية وتحليلها في مكان واحد وترتيبها في لوحة تحكم الفريق دون الحاجة إلى تعليمات برمجية يدوية

تحليل الشرائح خارج الصندوق وإظهار الأنماط المخفية للتحويل ودوافع الزبد والتفاعل

تحدد تدفقات الشاشة الرحلات غير المعتادة داخل التطبيق وتكتشف الاختناقات من خلال تصفية شاشات الخروج الشائعة

قيود UXCam

نظرًا لأنه يتم إصدار فواتير للعملاء سنويًا، فقد يكون مكلفًا بالنسبة للشركات الناشئة في مراحلها الأولى

عدد محدود من عمليات تسجيل الدخول إلى البوابة

يتطلب إنشاء أحداث مخصصة مشاركة فريقك الهندسي في ذلك

تسعير #### UXCam

مجاني

النمو: تسعير مخصص

تسعير مخصص المؤسسات: تسعير مخصص

UXCam التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (149 تقييم)

4.7/5 (149 تقييم) Capterra: 4.7/5 (22 مراجعة)

9. ميكسبانيل

عبر ميكسبانيل Mixpanel عبارة عن منصة لتحليلات المنتجات لمستخدمي الجوّال والويب. يمكن لفرق المنتج والتسويق والهندسة وفرق البيانات تقسيم المقاييس حسب السلوك أو التركيبة السكانية أو نوع الحساب وتقسيم البيانات إلى شرائح للحصول على رؤى متعددة الأبعاد للعملاء.

بالنسبة للمستخدمين داخل التطبيق، يمكن لفرق المنتجات اكتشاف التراجعات في وقت مبكر، والوصول إلى الجزء السفلي منها للتحقق من إمكانات الميزة الجديدة ومعرفة تأثير تغييرات المنتج في الوقت الفعلي. يتيح لك اختبار كل متغير لتحديد ما الذي يعمل نشر إصدارات عالية الجودة.

أفضل ميزات Mixpanel

تحليل أماكن انخفاض المستخدمين لديك باستخدام تقارير التدفق

مراقبة وتحليل النمو والمشاركة والاستبقاء وعدد العملاء الذين تم تحويلهم في كل خطوة في رحلة المستخدم

تقسيم عملائك وإنشاء مجموعات لتحديد سلوك مجموعات معينة

قيود Mixpanel

نطاق بيانات محدود من أسبوعين لتدفقات المستخدمين

تنسيق لوحات المعلومات ليس سهل الاستخدام

تكامل التطبيقات غير مصمم بشكل جيد

تسعير Mixpanel

مجاني

النمو : 20 دولاراً شهرياً

: 20 دولاراً شهرياً مؤسسة: يبدأ من 833 دولاراً شهرياً

Mixpanel التقييمات والمراجعات

10. هوتجار

عبر هوتجار Hotjar، أداة تحليلات خرائط حرارة الموقع الإلكتروني وتحليلات السلوك، تعطي نظرة شاملة لزوار موقعك الإلكتروني للكشف عن فرص التحسين واكتشاف مشاكل تجربة العملاء وصياغة حالة مقنعة لفكرتك الكبيرة التالية.

تكتسب الشركات معلومات قيّمة عن اهتمامات عملائها وتحدياتهم باستخدام الخرائط الحرارية وتسجيلات الجلسات واختبار A/B والتحليل متعدد المتغيرات.

احصل على ملاحظات المستخدم مع نماذج واستبيانات حول تحسين تجربة الموقع الإلكتروني أو التغييرات التي يجب إجراؤها على المنتج.

يزيل Hotjar التخمينات حول ما يريده الناس؛ وبدلاً من ذلك، يجمع معلومات العملاء من موقعك الإلكتروني لتحديد أولويات التغييرات المهمة.

أفضل ميزات Hotjar

تُظهر الخرائط الحرارية الأماكن التي يتحرك فيها المستخدمون وينقرون، حتى تتمكن من إزالة نقاط الاحتكاك وتحسين التحويلات

أتمتة عملية البحث عن المنتج من الاستضافة إلى تسجيل الملاحظات

قم بإنشاء استطلاعات الرأي في غضون ثوانٍ باستخدام منشئ استطلاعات الرأي بالذكاء الاصطناعي في Hotjar وإنشاء تقارير موجزة تلقائيًا

قيود Hotjar

اشتراكات منفصلة للميزات المختلفة

يحتفظ Hotjar بالبيانات لفترة محدودة اعتمادًا على خطتك

تسعير #### هوتجار

Observe Basic: مجانًا

مجانًا أوبسيرف بلس: 32 دولارًا

32 دولارًا التفاعل الأساسي: مجانًا

مجانًا انخراط بلس: 280 دولارًا

280 دولارًا انخراط الأعمال: 440 دولارًا

Hotjar تقييمات ومراجعات

G2: 4.3/5 (298 تقييمًا)

4.3/5 (298 تقييمًا) Capterra: 4.6/5 (500 تقييم)

هل أنت مستعد للتعمق في رؤى العملاء؟

من المستحيل التنبؤ بسلوك العملاء.

فالعملاء المختلفون لديهم توقعات واهتمامات ودوافع مختلفة. ومن دون وجود أداة لرؤى العملاء، فإن تجميع وتحليل كمية كبيرة من البيانات المتولدة من جميع مصادر البيانات عبر المنصات أمر شاق.

واعتمادًا على مدى بساطة أو تقدم احتياجاتك، اختر برنامجًا يناسبك ويعمل بشكل جيد مع مصادر بياناتك الحالية، بحيث تحصل على أقصى قيمة من بيانات عملائك.

أيًا كانت مصادر بياناتك، فإن ClickUp هو برنامج سهل الاستخدام لذكاء العملاء لتجميع جميع بياناتك والتعاون فيما بينها ونقلها على النحو التالي عناصر العمل بحيث تضمن أن يتم العمل على أهم الأفكار الخاصة بك.

أو بدلاً من ذلك، اجمع الملاحظات باستخدام نماذج ClickUp، وقم بتمييز المشكلات الشائعة، وتتبع الأهداف التعاونية للفرق، وتحليل الاستجابات والتصرف بناءً عليها. جرّب ClickUp مجانًا _للبدء