10 قوالب مجانية لخرائط التعاطف

هل تريد معرفة ما يفكر فيه عملاؤك؟ معظم الشركات تريد ذلك. في الواقع، إن فهم رحلات العملاء وعمليات التفكير الخاصة بهم هو مفتاح نجاح الأعمال التجارية.

إن معرفة ما يدفع المستخدمين يعني أنه يمكنك إنشاء منتجات وخدمات أفضل لتلبية احتياجاتهم. كما أنه يتيح لك أيضًا اكتشاف المشكلات بسرعة قبل أن يتاح لها الوقت للتطور إلى مشاكل حرجة.

ادخل إلى عقول عملائك من خلال خرائط التعاطف. توفر أدوات التصور هذه نهجاً تعاونياً لفهم شرائح المستخدمين وكيفية اتخاذهم للقرارات.

وفّر الوقت باستخدام قوالب خرائط التعاطف للتعرف بسرعة على بحث المستخدم الخاص بك ومواقف مستخدمين محددين. مع هذه القوالب العشرة لرسم خرائط التعاطف التي يمكنك الاختيار من بينها، ستحصل على رؤى أفضل بفضل اللوحات البيضاء وخرائط رحلة شخصية المستخدم وخطط النجاح. ✨

ما هو قالب خريطة التعاطف؟

خرائط التعاطف هي أدوات تُستخدم في مرحلة مبكرة من عملية التصميم لفهم إحباط المستخدم ورحلة العميل. يتم إنشاء هذه المرئيات من خلال نهج تعاوني مع التركيز على تسليط الضوء على سلوكيات العملاء - عادةً من خلال بحث المستخدم.

عادةً ما يتم إنشاء خرائط التعاطف مع العملاء مع أصحاب المصلحة بعد إجراء بحث المستخدم وقبل التفكير في خرائط المفاهيم . تكمن الفكرة في الدخول إلى عقل المستخدم وتصور نهجه قبل أن تتوصل إلى حلول. 🤔

يتميز رسم خرائط التعاطف عادةً بأربعة أرباع. وعادة ما تستند هذه الخرائط على أبحاث العملاء لمعرفة كيف يفكرون في منتجاتك، وما يقولونه، وكيف يشعرون، وماذا يفعلون. تراعي بعض الخرائط أيضًا ما يسمعونه عن منتجك.

استخدم خرائط التعاطف لتحليل كيفية تصفح المستخدمين لمحتوى المدونة ومنشورات وسائل التواصل الاجتماعي، أو كيفية تصفحهم لصفحات الويب، أو كيفية استخدامهم لتطبيق ما. تُعد خرائط التعاطف مفيدة أيضًا لفحص كيفية استخدام العملاء أو تفاعلهم مع خدمات معينة أو نقاط الألم المحتملة التي قد تواجهها.

يتيح لك قالب تخطيط المستخدم هذا إنشاء تمثيلات مرئية لأفكار معقدة مثل تدفقات المستخدم والإطارات السلكية والمخططات الهندسية

تجعل قوالب خرائط التعاطف العملية أسهل من خلال إنشاء تنظيم. فهي تقدم تخطيطات مرئية مثل قوالب السبورة البيضاء لاستيعاب بيانات العملاء أو المعلومات أو الردود على الاستبيانات.

ما عليك سوى توصيل المعلومات ذات الصلة بعملائك واستخدام طرق العرض المختلفة للحصول على رؤى أعمق حول التغييرات التي يمكن أن تحسن عروضك.

ما الذي يجعل قالب خريطة التعاطف جيداً؟

ليست كل الأدوات فعالة بنفس القدر، والأمر نفسه ينطبق على قوالب خرائط التعاطف. عند اختيار القالب المناسب لفريقك، هناك بعض الأشياء التي يجب وضعها في الاعتبار. 👀

إليك ما يجب البحث عنه في قالب خريطة التعاطف الجيد:

نطاق وأهداف واضحة: أهداف شاملة تبقي أعضاء الفريق على نفس الصفحة وتحدد أولويات الحلول القائمة على البحث

أهداف شاملة تبقي أعضاء الفريق على نفس الصفحة وتحدد أولويات الحلول القائمة على البحث تصوير البيانات: لا يمكنك الحصول على رؤى واضحة حول رحلات المستخدمين بدون بيانات. تقدم أفضل خرائط التعاطف تصورات مثل اللوحات البيضاء والرسوم البيانية التي لا تحتاج إلى عملية تصميم ضخمة

لا يمكنك الحصول على رؤى واضحة حول رحلات المستخدمين بدون بيانات. تقدم أفضل خرائط التعاطف تصورات مثل اللوحات البيضاء والرسوم البيانية التي لا تحتاج إلى عملية تصميم ضخمة التخصيص: كل شركة فريدة من نوعها وكذلك احتياجاتك. اختر قالب خريطة التعاطف الذي يسمح بالتخصيص، مثل الحقول وطرق العرض والقوائم، التي تناسب عملياتك

كل شركة فريدة من نوعها وكذلك احتياجاتك. اختر قالب خريطة التعاطف الذي يسمح بالتخصيص، مثل الحقول وطرق العرض والقوائم، التي تناسب عملياتك الوقت الحقيقي التعاون: إنشاء خرائط التعاطف هي عملية تعاونية بشكل افتراضي. ابحث عن الأدوات التي تجعل من السهل العمل مع زملائك في فريق تجربة المستخدم وكذلك مع أعضاء الفريق في أقسام مختلفة مثل التسويق والمبيعات

إنشاء خرائط التعاطف هي عملية تعاونية بشكل افتراضي. ابحث عن الأدوات التي تجعل من السهل العمل مع زملائك في فريق تجربة المستخدم وكذلك مع أعضاء الفريق في أقسام مختلفة مثل التسويق والمبيعات عمليات التكامل: تبسيط سير العمل من خلال اختيار قالب خرائط التعاطف الذي يعمل مع الأدوات التي يستخدمها فريق التصميم، بما في ذلك GitHub

10 قوالب لخرائط التعاطف لاستخدامها في عام 2024

ستجد هنا 10 من أفضل قوالب خرائط التعاطف من السبورات البيضاء و الخريطة الذهنية إلى أخرى قوالب رحلة العميل . يوفر كل منها تخصيصًا للاستفادة من الأداة لتناسب احتياجات عملك الخاصة.

استخدم هذه النماذج لفهم جمهورك المستهدف بشكل أفضل. يمكنك تصور النتائج من استبيان شخصية المستخدم، ونقاط ألم العملاء، واستطلاعات تطوير المنتجات، وغيرها من نماذج الملاحظات. بالإضافة إلى ذلك، اعمل بالتعاون مع أعضاء الفريق وأصحاب المصلحة للارتقاء بمنتجاتك إلى آفاق جديدة. 🤩

1. قالب خريطة التعاطف ClickUp

اتبع نهجًا مرئيًا لفهم كيفية تفاعل عملائك مع منتجاتك باستخدام قالب خريطة التعاطف من ClickUp

قالب خريطة التعاطف من ClickUp يدخلك داخل رؤوس عملائك من خلال نهج تفاعلي ومرئي. مثل العديد من خرائط التعاطف، فهي مقسمة إلى أربعة أرباع: يقول، ويفكر، ويفعل، ويشعر. كل واحد منها مرمز بالألوان لتسهيل رؤية تجربة العميل.

ابدأ بقضاء بعض الوقت مع فريقك في الإجابة عن كيفية تعامل العملاء مع منتجاتك. راجع النماذج التي قدم فيها العملاء تعليقاتهم. ضع نفسك مكانهم، وفكر في كيف تجعلهم منتجاتك يشعرون وماذا يفكرون. فكر فيما يستخدمون منتجاتك وكيف يستخدمونها.

قم بإنشاء خريطة تعاطف لتحديد احتياجات العملاء ورؤى المستخدمين ونقاط الألم. بعد ذلك، قم بطرح أفكار للحلول ووضع خطة لتبسيط عملية اتخاذ القرار. أنشئ المهام تلقائيًا استنادًا إلى النتائج التي توصلت إليها، وحدد أولوياتها بحيث يعمل الفريق على التغييرات الأكثر أهمية أولاً.

قم بتخصيص خريطة التعاطف مع العملاء من خلال إنشاء حالات مثل قيد التنفيذ، والمهام قيد الإنجاز، والمكتملة، لتتبع التقدم المحرز. استخدم الحقول المخصصة لتقسيم الرؤى بشكل أكبر، وانتقل إلى ثلاث طرق عرض مختلفة لرؤية النتائج في ضوء مختلف. 💡 تنزيل هذا القالب

2. قالب خريطة التعاطف ClickUp قالب السبورة البيضاء

تعاون مع زملائك باستخدام قالب السبورة البيضاء لخريطة التعاطف من ClickUp لفهم سلوك العملاء

تصوَّر احتياجات المستخدم النهائي ورحلة العميل باستخدام نموذج قالب خريطة التعاطف مع العملاء من ClickUp . تقدم هذه اللوحة البيضاء على الإنترنت التعاون في الوقت الفعلي أثناء عملية التفكير التصميمي. يتميز بالأربعة أرباع التقليدية بالإضافة إلى حقلين إضافيين للألم والمكاسب.

ابدأ بملء ملف تعريف العميل في الوسط والسلوكيات في الملاحظات اللاصقة في كل ربع. أضف المزيد من الملاحظات اللاصقة إذا كان لديك رؤى أخرى، واستخدم أدوات التصميم على اليسار لتمييز أفكارك وتنظيمها.

بمجرد الانتهاء من ملء خريطة التعاطف، قم تلقائيًا بإنشاء مهام لفريق التصميم أو الأقسام الأخرى. يمكن أن تتضمن المهام أشياء مثل البحث عن منتج جديد, إنشاء المحتوى وتغييرات البرامج.

استخدم طريقة عرض القائمة للاطلاع على توزيع المهام في قائمة المهام. توفر طريقة عرض اللوحة نظرة عامة أوسع لما هو موجود في كل مرحلة من مراحل العملية. قم بتعيين الأولويات والحالات المخصصة والحقول المخصصة لتنظيم مساحة العمل الخاصة بك. تنزيل هذا القالب

3. قالب خطة نجاح العملاء ClickUp

مع نموذج خطة نجاح العملاء من ClickUp، احصل على رؤى حول سلوك العملاء حتى تتمكن من تحسين عروضك

استخدم قالب خطة نجاح العملاء في ClickUp لتحليل سلوك المستخدمين، وبناء التعاطف، وتوظيف أفضل إدارة العميل . تم تصميم هذا النموذج لإنشاء خطط قابلة للتكرار حتى تتمكن من تلبية احتياجات العملاء بانتظام وتحسين عروضك باستمرار. 🌻

استخدم النماذج لإنشاء رؤى من المستخدمين الحقيقيين. مع 15 حقلاً مخصصًا، اجمع معلومات عن كل شيء بدءًا من نوع الاشتراك ومرحلة الحساب ووصف المشكلة. توفر كل واحدة منها معلومات مهمة يمكن لفريق التصميم لديك استخدامها لصنع منتجات أفضل.

استفد من سبع طرق عرض مختلفة للحفاظ على تنظيم المعلومات. استخدم طريقة عرض العميل حسب الحالة الصحية لتحديد المستخدمين الذين لديهم مشكلات تحتاج إلى اهتمام فوري. ادخل إلى طريقة عرض قائمة العملاء الجدد للحصول على رؤى حول كيفية تفاعل المستخدمين الجدد مع خدماتك. تنزيل هذا النموذج

4. قالب خريطة رحلة العميل ClickUp

استخدم قالب خريطة رحلة العميل ClickUp لتمثيل عادات عملائك وتفضيلاتهم واستخدامها لتحسين منتجك/خدمتك

قم بتخطيط التجارب وكيفية تنقل المستخدمين بين منتجاتك باستخدام قالب قالب خريطة رحلة العميل من ClickUp . استخدم الخريطة لتحديد نقاط الألم ومجالات الاحتكاك التي تؤدي إلى تدهور تجربة المستخدم.

تقسم طريقة عرض السبورة البيضاء رحلة العميل حسب المرحلة. استخدمها لتسليط الضوء على الإجراءات ونقاط الاتصال. بناءً على ذلك، قم بإنشاء مراحل للحلول لخلق نقاش حول أفضل نهج لحل المشكلة.

قم بتعيين المهام تلقائيًا لأعضاء الفريق المعنيين لبدء تنفيذ خطة العمل الخاصة بك. بناءً على خريطة رحلة العميل النتائج، أضف أولويات للمهام التي يجب معالجتها أولاً. استخدم التبعيات لتسليط الضوء على المهام التي تعيق العمل المستقبلي لمنع العوائق. تنزيل هذا القالب

5. قالب تخطيط قصة المستخدم ClickUp

قم ببناء وتخصيص خريطة قصة المستخدم الخاصة بك باستخدام قالب مرن ومنسق مسبقًا في ClickUp

هل تبحث عن قالب يساعد في دعم عمليات التطوير الرشيقة؟ قالب تخطيط قصة المستخدم من ClickUp يستخدم منهجية رشيقة لتصور عملية تطوير المنتج من البداية إلى النهاية.

للبدء، قم بملء المنتج أو الميزة التي ستستخدمها لإنشاء خريطة العملية ل. بعد ذلك، قم بإنشاء شخصيات وصفية لأنواع مختلفة من المستخدمين. ضع في اعتبارك ما الذي شخصية المستخدم التي يتطلع إلى تحقيقها، وإضافة ذلك إلى قسم نشاط المستخدم.

بعد ذلك، انتقل إلى الخطوات التي سيحتاج المستخدم إلى اتخاذها للوصول إلى هدفه، وأضفها إلى قسم خطوات المستخدم. بعد ذلك، قسّم الخطوات أكثر إلى التفاصيل اللازمة لإكمال كل مرحلة. قسّم هذه المعلومات إلى قسم الإصدارات باستخدام الملاحظات اللاصقة.

مع خريطة القصة الكاملة، يكون لديك فهم أفضل بكثير للعميل المستهدف. استنادًا إلى رؤيتك، قم بإنشاء مهام لتحسين منتجاتك، وقم بتعيينها لأعضاء الفريق المعنيين. ✍️ تنزيل هذا النموذج

6. انقر فوق قالب صوت العميل

جمع وتصنيف توقعات العملاء وردود أفعالهم تجاه منتجك/خدمتك وتصنيفها لفهم ما يمكنك القيام به لتحسينها

إذا كنت تريد حقًا معرفة ما يفكر فيه المستخدمون لديك وتحسينه الاحتفاظ بالعملاء انتقل إلى قالب صوت العميل في ClickUp . وهو مصمم لمجموعة واسعة من حالات الاستخدام، بما في ذلك فرق التسويق ومجموعات المبيعات وأقسام التطوير.

وهو مبني على مصفوفة ترجمة صوت العميل، ويتضمن ردودًا حرفية من العملاء، والاحتياجات التي ينبغي تلبيتها، ومتطلبات خلق تجربة أفضل للعملاء.

ابدأ بجمع آراء العملاء باستخدام النماذج المدمجة. استخدم قوالب شخصية المستخدم لتحديد شرائح الجمهور وتكييف أسئلتك مع احتياجاتهم. بعد ذلك، قم بإنشاء احتياجات العملاء ومتطلباتهم لحل مشكلاتهم.

استخدم طريقة عرض القائمة واللوحة لإنشاء المهام وقوائم المهام بناءً على نتائجك. حدد أولويات المشاكل الأكثر إلحاحًا، وأضف تقييمات لعبء العمل لمعرفة أي الإصلاحات ستستغرق وقتًا وأيها سريعًا. تنزيل هذا القالب

7. قالب خريطة التعاطف باور بوينت وشرائح جوجل بواسطة Slidechef

عبر سليديشف

تم تصميم قالب خريطة التعاطف من Slidechef للاستخدام مع جوجل درايف أدوات مثل Google Slides وبرامج العروض التقديمية بما في ذلك PowerPoint. ويتخذ نهجًا رباعيًا لفهم مواقف المستخدمين وإنشاء تعاون مرئي لتحديد الإصلاحات. 👩‍💻

املأ الأقسام الخاصة بـ "اسمع" و"انظر" و"قل وافعل" و"فكّر واشعر" بناءً على شرائح العملاء المختلفة. قم بتسليط الضوء على مناطق الألم والمكاسب، وقم بالتبديل بين طريقة العرض الرباعي وطريقة عرض الخريطة الذهنية لتوليد رؤى.

قم بتخصيص القالب عن طريق تغييره ليتوافق مع نظام ألوان علامتك التجارية. ثم استخدم العرض التقديمي لمشاركة الرؤى مع فريق التصميم بأكمله. قم بتنزيل هذا القالب

8. قالب خريطة التعاطف من Moqups

عبر Moqups

ساعد الفرق على فهم تجربة المستخدم بشكل أفضل باستخدام قالب خريطة التعاطف من Moqups. يتبع هذا القالب نهجًا بسيطًا لفهم ما يشعر به المستخدمون وما يرونه ويقولونه ويفعلونه ويفكرون فيه حول ميزات ووظائف المنتج المختلفة.

إنه خيار رائع لفرق التسويق التي ترغب في معرفة كيفية تفاعل المستخدمين مع أحدث الحملات التسويقية. ستستمتع فرق التطوير أيضًا باستخدامه لاكتساب رؤى حول كيفية تنقل المستخدمين في النماذج الأولية للتطبيق.

ضع في اعتبارك أن هذه القوالب مفيدة للعصف الذهني. إذا كنت ترغب في تعيين المهام وإنشاء خطط عمل تلقائيًا، فستحتاج إلى استخدام هذا القالب إلى جانب نموذج آخر أداة إدارة المشروع مثل انقر فوق . تنزيل هذا القالب

9. قالب شريحة خريطة التعاطف من SlideTeam

عبر SlideTeam

يعد إنشاء خرائط التعاطف خطوة واحدة فقط في عملية تحسين المنتج. بمجرد معرفة المشكلات التي يواجهها العملاء، عليك مشاركة هذه الأفكار مع الفريق. وبهذه الطريقة يمكنهم إجراء التغييرات ذات الصلة.

يسهّل هذا النموذج المجاني الاستخدام العمل من خلال رحلة المستخدم ومشاركة النتيجة على الفور مع أصحاب المصلحة. اجلس واعمل من خلال تجربة المستخدم، وقم بملء المعلومات الخاصة بكل ربع من الأرباع.

قم بتخصيص الرسومات والأشكال لتتناسب مع عملك. أضف أيقونات لتوضيح النقاط الرئيسية، خاصة عندما يتعلق الأمر بالحلول المحتملة. شارك نتائجك في عرض PowerPoint التقديمي مع أعضاء الفريق المعنيين. 📚 قم بتنزيل هذا النموذج

10. قالب خريطة التعاطف بصيغة PDF بواسطة محلل نموذج الأعمال

عبر محلل نموذج الأعمال

قالب خريطة التعاطف من The Business Model Analyst هو قالب PDF يتصفح تجربة المستخدم. كما هو الحال مع خرائط التعاطف الأخرى، هناك أربعة أرباع تركز جميعها على كيفية تفاعل المستخدمين مع عروضك. قم بإنشاء خريطة جديدة لكل شريحة من شرائح العملاء، أو انتقل إلى نوع معين من المستخدمين.

وهي متوفرة بأحجام حرفية وحجم A3 بجودة الطباعة، وهي مثالية لوضع مستندات العرض التقديمي الشخصية. وبهذه الطريقة، يمكن لأصحاب المصلحة متابعتها وتدوين الملاحظات كما يرونها مناسبة.

وهو متاح للتنزيل مجاناً، مما يعني أنه يمكنك استخدامه بقدر ما تشاء أو طباعة أي عدد من النسخ تراه مناسباً. استخدم ملف PDF هذا لقيادة جلسة عصف ذهني والتواصل مع أعضاء الفريق الآخرين الذين قد يكون لديهم حلول للمخاوف التي أثارها المستخدمون. تنزيل هذا النموذج

فهم عملائك بشكل أفضل باستخدام خرائط التعاطف

باستخدام قوالب خرائط التعاطف هذه، يمكنك تبسيط سير العمل والعمل بشكل تعاوني لخدمة عملائك. استخدم القوالب كأدوات قائمة بذاتها للحصول على رؤى العملاء أو دمجها مع أدوات إدارة المشاريع لأتمتة المهام بناءً على ملاحظاتك. اشترك في ClickUp اليوم لبدء الحصول على رؤى أفضل لعملائك وصياغة منتجات أفضل لتلبية احتياجاتهم. مع اللوحات البيضاء وقوالب خرائط التعاطف، ستحصل على إجابات أسرع وستحصل على المعلومات التي تحتاجها لبناء تجربة عملاء أكثر سلاسة. 🏆