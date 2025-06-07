أفضل 10 برامج RevOps لزيادة الإيرادات

إذا سبق لك أن تعاملت مع مبيعات تعد بخصومات لم توافق عليها الإدارة المالية أبدًا، أو مع تسويق يولد عملاء محتملين لا تهتم بهم المبيعات، فأنت تعرف بالضبط سبب وجود RevOps.

يتعلق الأمر بدمج التسويق والمبيعات ونجاح العملاء تحت مظلة عمليات الإيرادات (RevOps). باستخدام برنامج RevOps المناسب، يمكنك إنشاء تدفق سلس للمعلومات والتعاون يعزز استراتيجية الإيرادات بأكملها.

تساعد هذه الأدوات القوية، بما في ذلك برامج إدارة بيانات RevOps الفعالة، على تبسيط العمليات وتعزيز المشاركة في المبيعات وضمان أن تكون قيمة العميل مدى الحياة (CLTV) في أفضل حالاتها.

ستستكشف هذه المدونة أفضل منصات RevOps التي تمكّن قادة الأعمال ومديري العمليات من الارتقاء بعمليات الإيرادات وتحقيق نجاح دائم للعملاء.

أداة الميزات الرئيسية الأفضل لـ الأسعار* ClickUp – لوحات معلومات وأهداف ومقاييس في الوقت الفعلي – CRM مدمج ونماذج وأتمتة – ملخصات وتقارير مدعومة بالذكاء الاصطناعي – رؤية كاملة لعمليات RevOps في مساحة عمل واحدة الأفضل للفرق من جميع الأحجام التي تحتاج إلى RevOps موحد عبر المبيعات والتسويق ونجاح العملاء تتوفر خطة مجانية؛ تتوفر تخصيصات للمؤسسات Clari – أدوات فحص خط الأنابيب – تتبع أنشطة المبيعات – التنبؤ وتحليل أداء مندوبي المبيعات الأفضل للفرق والمؤسسات المتوسطة الحجم التي تحتاج إلى توقعات دقيقة للإيرادات ورؤية واضحة لمسار المبيعات أسعار مخصصة 6sense – تتبع نوايا المشترين باستخدام الذكاء الاصطناعي – تحليلات تنبؤية للحسابات ذات النوايا القوية – تتبع التفاعل عبر قنوات متعددة الأفضل لفرق التسويق وRevOps المتوسطة إلى الكبيرة التي تركز على المشاركة القائمة على الحسابات والتحليلات التنبؤية أسعار مخصصة Gong – تحليل المحادثات المدعوم بالذكاء الاصطناعي – تتبع زخم الصفقات – رؤى حول سلوك المبيعات وملخصات المكالمات الأفضل لتوسيع فرق المبيعات والمؤسسات وتحسين ذكاء الإيرادات والتدريب أسعار مخصصة Revenue. io – تدريب مباشر على المكالمات المبيعية – ذكاء المحادثة وتحليلها – تكامل CRM الأفضل لـ فرق المبيعات B2B متوسطة الحجم التي تحتاج إلى تفاعل مدعوم بالذكاء الاصطناعي وإحصاءات المكالمات في الوقت الفعلي أسعار مخصصة HubSpot Operations Hub – مزامنة البيانات ثنائية الاتجاه في الوقت الفعلي – تنظيف بيانات CRM وإزالة التكرارات – أتمتة عمليات تقييم العملاء المحتملين وعمليات RevOps الأفضل لـ فرق RevOps الصغيرة والمتوسطة الحجم التي تحتاج إلى CRM وأتمتة مركزية تتوفر خطة مجانية؛ خطط مدفوعة تبدأ من 20 دولارًا شهريًا؛ الخطة الاحترافية: 890 دولارًا شهريًا Salesloft – تحليلات المشاركة التي تعزز الإيرادات – تتبع نقاط اتصال المشتري – رؤى تدريبية مدعومة بالذكاء الاصطناعي الأفضل لـ فرق المبيعات في مرحلة النمو وقادة RevOps لتسريع وتيرة الصفقات أسعار مخصصة QuotaPath – أتمتة العمولات – تكامل CRM – نمذجة السيناريوهات لخطط المكافآت الأفضل لتوسيع فرق المبيعات ومديري RevOps وتبسيط تتبع المبيعات والعمولات الخطط المدفوعة: الأساسية 25 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا، النمو 35 دولارًا أمريكيًا، المميزة 50 دولارًا أمريكيًا Xactly – تصميم تعويضات مدعوم بالذكاء الاصطناعي – تحليل الحصص والأداء – الامتثال التنظيمي وأتمتة الدفع الأفضل للمؤسسات الكبيرة التي تدير هياكل تعويضات مبيعات معقدة أسعار مخصصة Asana – أتمتة المشاريع/سير العمل عبر الفرق – سير عمل الموافقة – التعاون بين المبيعات والتسويق والمالية الأفضل للفرق متعددة الوظائف متوسطة الحجم وعمليات RevOps التي تدير سير العمل التعاوني تتوفر خطة مجانية؛ خطط مدفوعة تبدأ من 13.49 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا؛ خطط متقدمة ومؤسسية: أسعار مخصصة

ما الذي يجب أن تبحث عنه في برامج RevOps؟

فيما يلي العوامل الرئيسية التي يجب مراعاتها عند تقييم برامج عمليات الإيرادات:

إدارة البيانات المركزية: قم بتوحيد بيانات العملاء والمبيعات والبيانات المالية للقضاء على العزلة وضمان اتخاذ قرارات مستنيرة

الأتمتة وتحسين سير العمل: أتمتة توجيه العملاء المحتملين وتحديثات خط الأنابيب والتوقعات لتقليل العمل اليدوي وتحسين الكفاءة

تحليلات متقدمة: احصل على رؤى في الوقت الفعلي حول توقعات الإيرادات وحالة خط الأنابيب وأداء الفريق، مع توصيات مدعومة بالذكاء الاصطناعي كميزة إضافية

قابلية التوسع والمرونة: اختر حلاً يتطور مع نمو أعمالك ويتكيف مع احتياجات RevOps المتغيرة

التكامل مع تطبيقات الطرف الثالث: ضمان التوافق مع أدوات CRM والتسويق والمالية والدعم مثل Salesforce وHubSpot وStripe وQuickBooks

الأسعار والعائد على الاستثمار: قم بتقييم الاشتراك أو الاستخدام أو الأسعار لكل مقعد مع التركيز على مكاسب الكفاءة ونمو الإيرادات وتوفير التكاليف

👀 هل تعلم؟ يمكن للشركات التي تتفوق في إدارة نمو الإيرادات تحقيق زيادة بنسبة 4-7٪ في هوامش الربح الإجمالية السنوية.

أفضل 10 برامج RevOps

هل تفكر في استخدام برنامج لعمليات الإيرادات يكسر الحواجز بين التسويق والمبيعات لمساعدتك على تحقيق (وتجاوز) أهدافك في الإيرادات بشكل أسرع؟ إليك أفضل الخيارات:

1. ClickUp (الأفضل لإدارة RevOps الموحدة)

جرب ClickUp CRM لتوحيد عمليات RevOps حدد أهداف الإيرادات، وأنشئ مسارًا مخصصًا، وتابع حالة العملاء المحتملين ومراحل الصفقات، وقدم تقارير عن التقدم المحرز في أداة RevOps واحدة: ClickUp

تتمحور عمليات الإيرادات (RevOps) حول كسر الحواجز بين فرق المبيعات والتسويق ونجاح العملاء لدفع نمو الإيرادات. ولكن هذا أسهل في القول منه في الفعل عندما تكون فرقك موزعة على أدوات غير متصلة وعمليات معقدة وجداول بيانات قديمة.

ClickUp يغير ذلك. هذا التطبيق الشامل للعمل يجمع كل عوامل تحقيق الإيرادات في مكان واحد.

قم بمواءمة الاستراتيجية مع لوحات المعلومات والأهداف المخصصة

في ClickUp، يمكن لقادة الإيرادات تعيين أهداف OKR أو أهداف ربع سنوية باستخدام ClickUp Goals، وربطها بمقاييس في الوقت الفعلي من المهام أو الصفقات أو الحملات، وتتبع التقدم المحرز في لمحة.

توقع مقاييس الإيرادات، وحدد أسباب فقدان العملاء، واتخذ الخطوات اللازمة لتعظيم CLTV باستخدام لوحات معلومات ClickUp

هل تريد أن ترى مساهمة التسويق في اتجاهات خط الأنابيب أو CSAT بعد البيع؟ أنشئ لوحة معلومات ClickUp مخصصة تستخرج بيانات الإيرادات من كل فريق في مكان واحد — دون الحاجة إلى تحديث جداول البيانات يدويًا.

تحصل على مصدر واحد موثوق لأداء الإيرادات. يعرف الجميع ما الذي يسعون إليه.

بسّط الحملات وتسليم العملاء المحتملين من خلال سير عمل مخصص

بمجرد تنسيق الصورة الكبيرة، يمكن للتسويق إنشاء حملات وإطلاقها في ClickUp باستخدام حالات المهام المخصصة وتبعيات المهام والأتمتة، والتي تم تصميمها خصيصًا لتناسب حركتك في السوق.

قم بتنفيذ حملات أكثر ذكاءً وتتبع نتائج كل حملة بسهولة باستخدام الحالات المخصصة في ClickUp

عندما تولد حملة ما عملاء محتملين، يتم تلقائيًا تمريرهم إلى الجهة المعنية. بفضل نظام CRM الخاص بـ ClickUp وتكاملاته مع أنظمة CRM خارجية مثل HubSpot أو Salesforce، يتم تخصيص العملاء المحتملين إلى مندوب المبيعات المناسب على الفور، دون أي ثغرات أو تخمينات.

يمكنك حتى استخدام نماذج ClickUp لالتقاط تفاصيل العملاء المحتملين وتوجيههم إلى الفريق المناسب بناءً على قواعد محددة مسبقًا.

أبرم الصفقات بشكل أسرع من خلال التنفيذ التعاوني للمبيعات

تعمل فرق المبيعات على صفقاتها داخل ClickUp تمامًا كما تفعل في CRM، ولكن مع قوة إضافية تتمثل في المستندات التعاونية وإدارة المهام والدردشة الجماعية، كل ذلك في عرض واحد.

يمكن للممثلين تتبع كل فرصة من خلال قنوات قابلة للتخصيص، ووضع علامات على مهندسي الحلول لإدخال مدخلاتهم مباشرة في المهام، وحفظ جميع الملاحظات المتعلقة بالصفقات في مكان واحد باستخدام ClickUp Docs.

بالإضافة إلى ذلك، مع ClickUp Automations، يتم حث مندوبي المبيعات على متابعة الصفقات القديمة أو تحديث الحقول بعد المكالمة، حتى لا يتعطل أي شيء في مسار العمل.

حافظ على استمرار حركة العملاء المحتملين تلقائيًا عبر مسار المبيعات من خلال أتمتة ClickUp التي لا تتطلب كتابة أي أكواد برم

يصبح كل عميل محتمل مهمة ClickUp قابلة للتتبع مع حقول مخصصة خاصة به تسجل اسم الحساب وحجم الفرصة وتفاصيل الاتصال وحالة الصفقة والمزيد للحصول على سياق كامل. بمجرد الفوز بالصفقة، يتم إخطار قسم نجاح العملاء تلقائيًا بجميع المعلومات التي يحتاجونها: ملاحظات التسليم والعقود والجداول الزمنية في نشاط المهمة.

💡 نصيحة احترافية: أنشئ قائمة مراجعة قابلة للتكرار باستخدام قوالب ClickUp المجانية، وقم بتوزيع المهام على أقسام الدعم والمنتجات وخدمة العملاء. يمكنك تعيين معالم بارزة لتتبع اللحظات المهمة مثل مكالمات البدء أو تقديم القيمة الأولى. وبفضل ميزة تتبع الوقت المدمجة في ClickUp وعرض حجم العمل، يمكن لقادة خدمة العملاء ضمان توازن قدرات الفريق وعدم إغفال أي شيء.

راقب النتائج وحسّنها في الوقت الفعلي

مع تتبع كل مهمة وحملة وعميل في ClickUp، يمكن لفرق RevOps تحليل البيانات وتقسيمها لتحديد العقبات والمخاطر أو إثبات التأثير.

استخدم لوحات المعلومات لتتبع أوقات الدورات ومعدلات التحويل واتجاهات الاحتفاظ بالعملاء دون الحاجة إلى تبديل الأدوات. ثم أنشئ تقارير آلية باستخدام بطاقات AI أو ملخصات AI من ClickUp Brain لمشاركة الأداء مع القيادة أو الفرق الفردية بوتيرة منتظمة.

استخدم بطاقات AI في لوحات معلومات ClickUp لتحديد وتلخيص الإنجازات والخطوات التالية والمخاطر لكل حساب من حساباتك الرئيسية

يمنح ClickUp فرق RevOps الرؤية والتحكم والتوافق الذي تحتاجه لتوسيع نطاق الإيرادات — دون الحاجة إلى ربط خمسة أدوات معًا والتمني أن تتواصل مع بعضها البعض.

لا مزيد من العزلة. لا مزيد من العقبات. مجرد منصة واحدة قوية تربط كل جزء من محرك إيراداتك — من العملاء المحتملين الجدد إلى تجديد الاشتراكات.

ClickUp هو أفضل نظام لإدارة المشاريع ولوحة التحكم و CRM + التوسع الذي صادفته! لقد ساعدني في توفير مئات الآلاف من الساعات، وتحديد الأولويات والتركيز على تطوير الأعمال التي تبلغ قيمتها 500 ألف إلى ملايين الدولارات يوميًا. نحن ننتقل الآن إلى تتبع التحويلات والنتائج! أحب ClickUp!

ClickUp هو أفضل نظام لإدارة المشاريع ولوحة التحكم و CRM + التوسع الذي صادفته! لقد ساعدني في توفير مئات الآلاف من الساعات، وتحديد الأولويات + التركيز على تطوير الأعمال في عملية تبلغ قيمتها 500 ألف دولار إلى ملايين الدولارات يوميًا. نحن ننتقل الآن إلى تتبع التحويلات + النتائج! أحب ClickUp!

📮ClickUp Insight: الفرق ذات الأداء المنخفض أكثر عرضة بأربع مرات لاستخدام أكثر من 15 أداة، بينما تحافظ الفرق عالية الأداء على كفاءتها من خلال قصر أدواتها على 9 منصات أو أقل. ولكن ماذا عن استخدام منصة واحدة؟ باعتباره التطبيق الشامل للعمل، يجمع ClickUp مهامك ومشاريعك ووثائقك ومواقع الويكي والدردشة والمكالمات في منصة واحدة، مع سير عمل مدعوم بالذكاء الاصطناعي. هل أنت مستعد للعمل بشكل أكثر ذكاءً؟ يعمل ClickUp مع كل فريق، ويجعل العمل مرئيًا، ويسمح لك بالتركيز على ما يهم بينما يتولى الذكاء الاصطناعي الباقي.

أفضل ميزات ClickUp

نظم الحسابات والصفقات والتجديدات في أداة إدارة علاقات العملاء المنظمة والقابلة للتخصيص

استخدم نماذج ClickUp وتكامل CRM (على سبيل المثال، Salesforce و HubSpot) لتوجيه العملاء المحتملين تلقائيًا إلى مندوبي المبيعات المناسبين. تخلص من عمليات التسليم اليدوية ومنع تسرب العملاء المحتملين

قم بتجميع المواد التسويقية والمبيعات في ClickUp Docs

تعاون مع الفرق الداخلية والعملاء باستخدام ClickUp Chat المدمج الذي يحافظ على ترابط مهامك ومناقشاتك

تخلص من عزل البيانات والاتصالات، وزد من الرؤية، وقم بتوسيع نطاق عمليات الإيرادات بكفاءة من خلال توحيد المبيعات والتسويق وخدمة العملاء في مساحة عمل واحدة

قيود ClickUp

قد تكون الميزات الشاملة مربكة للمستخدمين الجدد

أسعار ClickUp

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2: 4. 7/5 (أكثر من 10,000 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 4000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن ClickUp؟

يقول أحد المراجعين في G2:

قبل ClickUp، كان الرئيس التنفيذي يسأل أسئلة مثل "كم دولار من الإيرادات في طور التجهيز" أو "ما هو وضع هذا المشروع؟" وكانت الإجابة توجد في صندوق بريد شخص ما، أو كانت تحتاج إلى بحث. الآن، توفر لنا لوحة المعلومات كل ذلك وأكثر.

قبل ClickUp، كان الرئيس التنفيذي يسأل أسئلة مثل "كم دولار من الإيرادات في طور الإعداد" أو "ما هو وضع هذا المشروع؟" وكانت الإجابة توجد في صندوق بريد شخص ما أو تحتاج إلى بحث. الآن، توفر لنا لوحة التحكم كل ذلك وأكثر.

👀 هل تعلم؟ تحقق الشركات التي لديها فريق RevOps مركزي أهدافها في الإيرادات بنسبة 10% أسرع من تلك التي تعمل بشكل منفصل.

2. Clari (الأفضل لتوقعات الإيرادات ووضوح مسار المبيعات)

عبر Clari

Clari هو برنامج ذكي لتحليل الإيرادات مصمم للقضاء على التخمين في التنبؤات وتزويد فرق الإيرادات برؤى في الوقت الفعلي حول حالة خطوط الإنتاج ومخاطر الصفقات وتوقعات الإيرادات.

إذن، ما الذي يميز Clari؟ يوفر SaaS CRM من Clari الرؤية التي تحتاجها بشدة المؤسسات التي تعاني من عدم دقة التوقعات أو تسرب الإيرادات. فهو يجمع كل شيء — تحديثات خطوط الإنتاج، وتقدم الصفقات، والتجديدات — في مكان واحد حتى لا يضطر فريقك إلى التخمين بشأن ما يجري.

أفضل ميزات Clari

حدد الصفقات المتوقفة والإيرادات المعرضة للخطر باستخدام أدوات فحص خطوط الإنتاج

قم بقياس أداء مندوبي المبيعات بناءً على تتبع أنشطة المبيعات

قم بتمييز الفرص المحتملة الضائعة قبل أن تؤثر على الإيرادات

قيود Clari

قد تتطلب بعض قوالب تقارير المبيعات أدوات BI خارجية للحصول على رؤى أعمق

الأكثر ملاءمة للفرق المتوسطة إلى الكبيرة

أسعار Clari

أسعار مخصصة

تقييمات وتصنيفات Clari

G2: 4. 6/5 (أكثر من 5000 تقييم)

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Clari؟

يقول أحد مستخدمي G2:

أحب بساطة Clari وسهولة استخدامه عند تحديث الخطوات التالية بشأن الأسعار والمراحل والطوابع الزمنية عند الاطلاع على صفقاتي المهمة. كما أنه من السهل توقع أرقامي الشهرية والفصلية والسنوية مع مديري عند الاطلاع على التقارير وخطط العمل.

أحب بساطة Clari وسهولة استخدامه عند تحديث الخطوات التالية بشأن الأسعار والمراحل والطوابع الزمنية عند الاطلاع على صفقاتي المهمة. كما أنه من السهل توقع أرقامي الشهرية والفصلية والسنوية مع مديري عندما نطلع على التقارير وخطط العمل.

🧠 حقيقة ممتعة: تشهد الشركات التي تستخدم توقعات الإيرادات المدعومة بالذكاء الاصطناعي تحسناً بنسبة 5% في الإيرادات في أقل من تسعة أشهر.

3. 6sense (الأفضل للتسويق القائم على الحسابات المدعوم بالذكاء الاصطناعي ورؤى RevOps)

عبر 6sense

أحد أكبر التحديات التي تواجه RevOps هو تنسيق جهود المبيعات والتسويق لتحليل البيانات واستهداف الحسابات عالية القيمة. أدخل 6sense، وهي منصة ذكية لتحليل الحسابات والتحليلات التنبؤية مدعومة بالذكاء الاصطناعي تساعد فرق الإيرادات على تحديد المشترين المناسبين والتفاعل معهم.

تستخدمه فرق RevOps لتحديد أولويات الحسابات عالية النية، وتحسين استراتيجيات التواصل، وزيادة كفاءة خطوط الإنتاج.

أفضل ميزات 6sense

حدد الحسابات الأكثر احتمالًا للتحويل باستخدام تتبع نوايا المشترين المدعوم بالذكاء الاصطناعي

ساعد فرق المبيعات والتسويق على التركيز على الفرص عالية القيمة من خلال التحليلات التنبؤية

تتبع رحلات العملاء عبر البريد الإلكتروني والويب والإعلانات من خلال رؤى متعددة القنوات حول التفاعل

تتبع إشارات نوايا المشترين عبر القنوات الرقمية

قيود 6sense

يتطلب بيانات CRM نظيفة للحصول على أفضل النتائج

لا توجد أسعار عامة، مما يجعل مقارنة التكاليف صعبة

أسعار 6sense

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات 6sense

G2: 4. 3/5 (أكثر من 1000 تقييم)

Capterra: 4. 7/5 (20+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن 6Sense؟

إليك تقييم G2 للأداة:

تساعدنا 6sense في تحديد الحسابات ذات النوايا الشرائية العالية، مما يسهل استهداف العملاء المحتملين المناسبين وتحسين جهودنا التسويقية. تساعدنا الرؤى التي توفرها في التفاعل مع العملاء المحتملين بشكل أكثر فعالية.

تساعدنا 6sense في تحديد الحسابات ذات النوايا الشرائية العالية، مما يسهل استهداف العملاء المحتملين المناسبين وتحسين جهودنا التسويقية. تساعدنا الرؤى التي توفرها في التفاعل مع العملاء المحتملين بشكل أكثر فعالية.

4. Gong (الأفضل في مجال ذكاء الإيرادات وتحسين أداء المبيعات)

عبر Gong

يحتاج قادة RevOps إلى أكثر من مجرد بيانات — فهم بحاجة إلى رؤى من شأنها تحسين نتائج الإيرادات. على عكس أدوات تتبع المبيعات التقليدية، يقوم Gong بتسجيل المكالمات والبريد الإلكتروني والاجتماعات ونسخها وتحليلها، مع إبراز ما ينجح وما لا ينجح.

أفضل ميزات Gong

حلل محادثات المبيعات لاكتشاف المخاطر والفرص من خلال رؤى الصفقات المدعومة بالذكاء الاصطناعي

حدد السلوكيات الأفضل أداءً وفرص التدريب

تتبع زخم الصفقات بناءً على بيانات المشاركة الفعلية

تزامن مع Salesforce وHubSpot وMicrosoft Dynamics

قيود Gong

يجب إدارتها بعناية في الصناعات الخاضعة للتنظيم

قد تكون الميزات المتميزة باهظة الثمن بالنسبة للفرق الصغيرة

أسعار Gong

أسعار مخصصة

تقييمات وتصنيفات Gong

G2: 4. 8/5 (أكثر من 6000 تقييم)

Capterra: 4. 8/5 (540+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Gong؟

أحد مستخدمي G2 يجد هذه الأداة رائعة:

أداة ذكاء اصطناعي مذهلة لتدوين الملاحظات والاستماع إلى المحادثات وتقديم ملخصات وتعليقات. تساعدك على التركيز على العرض التقديمي وتقوم Gong بتدوين الملاحظات بدلاً مني.

أداة ذكاء اصطناعي مذهلة لتدوين الملاحظات والاستماع إلى المحادثات وتقديم ملخصات وتعليقات. تساعدك على التركيز على العرض التقديمي وتقوم Gong بتدوين الملاحظات بدلاً مني.

🧠 حقيقة ممتعة: تم تطوير مفهوم التسعير الديناميكي لأول مرة لقطاع الكهرباء من قبل الاقتصادي الفرنسي مارسيل بويتو قبل ما يقرب من 70 عامًا، ومنذ ذلك الحين تم اعتماده في مختلف الصناعات، بما في ذلك شركات الطيران والفنادق والتجارة الإلكترونية.

📖 اقرأ أيضًا: أفضل بدائل ومنافسين لـ Gong

5. Revenue. io (الأفضل للمشاركة في المبيعات والتدريب المدعوم بالذكاء الاصطناعي)

تقضي فرق RevOps الكثير من الوقت في تحسين طريقة تفاعل مندوبي المبيعات مع العملاء المحتملين، ولكن ماذا لو كان من الممكن أتمتة هذه العملية وتحسينها في الوقت الفعلي؟

تستخدم Revenue.io منصات محادثة وذكاء إيرادات مدعومة بالذكاء الاصطناعي لمساعدة مندوبي المبيعات على اتباع أفضل الممارسات وتحسين مسارات المحادثات وإبرام الصفقات بشكل أسرع.

أفضل ميزات Revenue.io

احصل على توصيات مباشرة أثناء مكالمات المبيعات

حلل مسارات المحادثات ونتائج المكالمات باستخدام ذكاء المحادثة

تكامل مع Salesforce وأدوات رائدة أخرى

قيود Revenue.io

تتطلب بعض الميزات سير عمل محدد مسبقًا

قد لا تكون مفيدة بنفس القدر لفرق المبيعات التي تعتمد على العملاء الداخليين

أسعار Revenue.io

أسعار مخصصة

تقييمات وتصنيفات Revenue.io

G2: 4. 7/5 (أكثر من 500 تقييم)

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Revenue.io؟

تعكس التقييمات الإيجابية على G2 هذا الرأي:

أشادت مديرة المبيعات لدينا بميزات Inbox، وقدرتها على مراجعة المحادثات بسهولة باستخدام Conversation AI، وكيفية استخدامها للمكالمات المُعلّمة للحصول على فرص للتدريب، أو لتحسين نصوص المكالمات بناءً على تقييمات المكالمات.

أشادت مديرة المبيعات لدينا بميزات Inbox، وقدرتها على مراجعة المحادثات بسهولة باستخدام Conversation AI، وكيفية استخدامها للمكالمات التي تم وضع علامة عليها للحصول على لحظات تدريبية، أو لتحسين نصوص المكالمات بناءً على نتائج المكالمات.

6. HubSpot Operations Hub (الأفضل لأتمتة RevOps ومزامنة البيانات)

عبر HubSpot Operations Hub

يعد تجزئة البيانات أحد أكبر التحديات التي تواجه RevOps، حيث تعمل كل من التسويق والمبيعات ونجاح العملاء في أنظمة مختلفة، مما يؤدي إلى عدم الاتساق الذي يعيق التوقعات واتخاذ القرارات. يعالج HubSpot Operations Hub هذه المشكلة من خلال مزامنة البيانات وتنظيفها وأتمتتها عبر جميع الفرق.

أفضل ميزات HubSpot Operations Hub

ضمان تحديثات ثنائية الاتجاه في الوقت الفعلي عبر الأدوات المتكاملة

حسّن عمليات RevOps مثل تأهيل العملاء المحتملين وتقييم الصفقات

قم بتكرار مكونات CRM وتنظيفها لمنع فقدان الإيرادات

قيود HubSpot Operations Hub

تتطلب عمليات الأتمتة المتقدمة خطة مدفوعة

التكامل خارج HubSpot ليس سلسًا بنفس القدر

أسعار HubSpot Operations Hub

مجاني

المبتدئين: 20 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

المحترفون: 890 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات HubSpot Operations Hub

G2: 4. 5/5 (450+ تقييم)

Capterra: 4. 8/5 (أكثر من 250 تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن HubSpot Operations Hub؟

إليك ما يشاركه أحد مستخدمي Capterra:

المنصة سهلة الاستخدام وتتميز بتصميم UX/UI بسيط. تعد ميزة إدارة البيانات وإدارة جهات الاتصال في CRM من أفضل الميزات في هذا المجال.

المنصة سهلة الاستخدام وتتميز بتصميم UX/UI بسيط. تعد ميزة إدارة البيانات وإدارة جهات الاتصال في CRM من أفضل الميزات في هذا المجال.

7. Salesloft (الأفضل لزيادة الإيرادات وتسريع الصفقات)

عبر Salesloft

في RevOps، تعد رؤية كيفية تفاعل مندوبي المبيعات مع العملاء المحتملين أمرًا مهمًا بقدر أهمية تتبع حركة خط الأنابيب. Salesloft ليست مجرد أداة أخرى لأتمتة المبيعات، بل هي منصة للمشاركة والمعلومات الاستخباراتية للمبيعات تساعد فرق RevOps على تحسين سرعة إبرام الصفقات.

أفضل ميزات Salesloft

افهم طرق التواصل التي تزيد الإيرادات

تتبع تفاعل المشترين الحقيقي، مع إظهار نقاط الاتصال التي تدفع الصفقات إلى الأمام

قدم تدريبًا مدعومًا بالذكاء الاصطناعي لضمان تركيز فرق المبيعات على استراتيجيات التواصل الأكثر فعالية

قيود Salesloft

تتطلب بعض الميزات المتقدمة التسجيل

ليس قابلاً للتخصيص مثل بعض المنافسين

أسعار Salesloft

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Salesloft

G2: 4. 5/5 (أكثر من 4000 تقييم)

Capterra: 4. 3/5 (أكثر من 200 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Salesloft؟

يجد أحد مستخدمي Capterra أن هذه الأداة توفر له الوقت:

بفضل Salesloft، أصبح بإمكان أعضاء الفريق الجدد معرفة ما هو متوقع منهم بالضبط فيما يتعلق بالتواصل مع العملاء المحتملين. وهذا يعني أيضًا أنك تتمتع الآن بإمكانية الوصول إلى كمية هائلة من البيانات لفهم أنواع التواصل التي تؤدي إلى النجاح

بفضل Salesloft، أصبح بإمكان أعضاء الفريق الجدد معرفة ما هو متوقع منهم بالضبط فيما يتعلق بالتواصل مع العملاء المحتملين. وهذا يعني أيضًا أنك تتمتع الآن بإمكانية الوصول إلى كمية هائلة من البيانات لفهم أنواع التواصل التي تؤدي إلى النجاح

8. QuotaPath (الأفضل لتتبع العمولات وإدارة تعويضات المبيعات)

عبر QuotaPath

يعد تتبع العمولات يدويًا في جداول البيانات كابوسًا لفرق RevOps، وغالبًا ما يؤدي إلى أخطاء ونزاعات وإضاعة الوقت في إعادة الحسابات. يعمل QuotaPath على أتمتة تتبع العمولات وتوقع المبيعات، مما يضمن معرفة فرق المبيعات لأرباحهم الدقيقة. كما يتيح لقادة RevOps نمذجة هياكل تعويضات مختلفة لمواءمة الحوافز مع أهداف الإيرادات.

أفضل ميزات QuotaPath

تخلص من النزاعات والأخطاء في المدفوعات من خلال تتبع العمولات تلقائيًا

اختبر هياكل مختلفة لمواءمة الإيرادات

اعمل مع برامج CRM المستندة إلى السحابة مثل Salesforce وHubSpot وQuickBooks

قيود QuotaPath

قد تتطلب بعض هياكل العمولات حلولاً بديلة

قد تفتقر إلى ميزات متقدمة للمؤسسات

أسعار QuotaPath

أساسي: 25 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

النمو: 35 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

Premium: 50 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات QuotaPath وتعليقات المستخدمين

G2: 4. 7/5 (أكثر من 200 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 100 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن QuotaPath؟

إليك رأي أحد مستخدمي Capterra:

يعجبني أنني أستطيع ربط Quotapath مباشرةً بنظام CRM الخاص بي وتدفق الصفقات لتوليد العمولات والمدفوعات تلقائيًا.

يعجبني أنني أستطيع ربط Quotapath مباشرةً بنظام CRM الخاص بي وتدفق الصفقات لتوليد العمولات والمدفوعات تلقائيًا.

📖 اقرأ أيضًا: كيفية تحسين معدل نمو الإيرادات: الصيغة والمزيد

9. Xactly (الأفضل لإدارة المكافآت التحفيزية للمؤسسات)

عبر Xactly

يمكن أن يكون Xactly حلاً مثالياً للمؤسسات الكبيرة التي لديها فرق مبيعات معقدة وخطط تعويضات معقدة. على عكس أدوات تتبع العمولات الأساسية، يستخدم Xactly تحليلات مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتحسين هياكل الحوافز، مما يضمن تحفيز مندوبي المبيعات على إبرام صفقات عالية القيمة.

أفضل ميزات Xactly

صمم خطط تعويضات تدفع الإيرادات إلى الأمام من خلال تحسين الحوافز المدعومة بالذكاء الاصطنا

توفير رؤى حول تحقيق الحصص ونجاح الصفقات

تجنب أخطاء الدفع والنزاعات من خلال معالجة العمولات تلقائيًا

تأكد من أن خطط الحوافز تتوافق مع اللوائح المالية

قيود Xactly

يتطلب تدريبًا مخصصًا للاستخدام المؤسسي

أسعار Xactly

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Xactly

G2: 4. 3/5 (أكثر من 800 تقييم)

Capterra: 4. 2/5 (250+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Xactly؟

يجد أحد مستخدمي G2 أن الأداة مرنة وقابلة للتخصيص:

بفضل التنفيذ الصحيح واستخدام أفضل الممارسات، يعد Xactly Incent أداة سهلة الاستخدام يمكنها أتمتة أي عملية تتعلق بخطط المكافآت.

بفضل التنفيذ الصحيح واستخدام أفضل الممارسات، يعد Xactly Incent أداة سهلة الاستخدام يمكنها أتمتة أي عملية تتعلق بخطط المكافآت.

10. Asana (الأفضل لسير عمل RevOps وإدارة المشاريع)

عبر Asana

لا تقتصر RevOps على إدارة الإيرادات فحسب، بل تدير أيضًا كيفية عمل فرق الإيرادات معًا. على الرغم من أن Asana ليست أداة مخصصة لـ RevOps، إلا أنها تنسق بين فرق الإيرادات متعددة الوظائف، مما يضمن التعاون السلس بين فرق التسويق والمبيعات والمالية.

أفضل ميزات Asana

بسّط عمليات الإيرادات من خلال أتمتة سير العمل

تتبع المشاريع التي تؤثر على الإيرادات، وأتمتة سير عمل الموافقات، وضمان المساءلة

اربط فرق المبيعات والتسويق والمالية في مكان واحد

قيود Asana

تفتقر إلى توقعات الإيرادات والتحليلات المدمجة

تتطلب التقارير المتقدمة خطة مدفوعة

أسعار Asana

شخصي: مجاني

المبتدئين: 13.49 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

متقدم: 30.49 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: أسعار مخصصة

Enterprise+: أسعار مخصصة

تقييمات Asana وتعليقات المستخدمين

G2: 4. 4/5 (أكثر من 11,000 تقييم)

Capterra: 4. 5/5 (أكثر من 13,000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Asana؟

جاء في مراجعة Capterra:

أقدر بشكل خاص الطريقة التي تجمع بها Asana كل ما يحتاجه فريقنا لإنجاز العمل، بدءًا من إعداد المشروع وتوزيع المهام وتنظيمها وصولًا إلى التعاون.

أقدر بشكل خاص الطريقة التي تجمع بها Asana كل ما يحتاجه فريقنا لإنجاز العمل، بدءًا من إعداد المشروع وتوزيع المهام وتنظيمها وصولًا إلى التعاون.

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ClickUp كأفضل برنامج RevOps

سواء كنت تعمل على تحسين عمليات المبيعات أو تبسيط عمليات التسليم أو تتبع مؤشرات الأداء الرئيسية، فإن ClickUp يتكيف مع استراتيجية RevOps الخاصة بك، وليس العكس. إذا كنت ترغب في زيادة الإيرادات بكفاءة مع الحفاظ على التناسق بين جميع الأقسام، فإن ClickUp هي المنصة التي تحتاجها.

على عكس أدوات عمليات الإيرادات التقليدية، التي تركز فقط على بيانات نجاح العملاء والأتمتة، يجمع ClickUp كل شيء تحت سقف واحد: تتبع مسار المبيعات وأتمتة سير العمل والتعاون والتحليلات في الوقت الفعلي.

توفر لوحات التحكم القابلة للتخصيص رؤية كاملة لعمليات الإيرادات، بينما تضمن التكامل مع أنظمة إدارة علاقات العملاء ومنصات التسويق وغرف المبيعات الرقمية والأدوات المالية تدفقًا سلسًا للمعلومات عبر الفرق.

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