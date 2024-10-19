الاستفادة من البيانات لتسريع النمو: الكشف عن أفضل 10 أدوات لتحليلات البرمجيات كخدمة في عام 2025

يعود فهم أداء عملك إلى تحليل البيانات. تُظهر الأرقام بوضوح مدى جودة أداء منتجك، وعدد المبيعات التي حققتها في وقت محدد، والأموال التي كسبتها. 💰

إذا كنت تدير البرنامج كخدمة (SaaS) ، فإن متابعة كيفية تفاعل الأشخاص مع منتجك أسهل ما يكون باستخدام برنامج تحليلات SaaS. تقوم هذه الأدوات بالعمل الشاق، حيث تقوم بجمع وفك تشفير البيانات من المبيعات والتسويق و ملاحظات العملاء . بالإضافة إلى ذلك، يقومون بتجميعها في رسوم بيانية وتقارير أنيقة، مما يجعل من السهل تتبع التقدم المحرز.

مع توفر العديد من الأدوات، قمنا بتضييق نطاق أفضل 10 أدوات تحليلية للبرمجيات كخدمة لمساعدتك في اتخاذ قرارات ذكية بناءً على بياناتك. دعنا نراجع إيجابياتها وسلبياتها وأسعارها للعثور على أفضل خيار لأعمال SaaS الخاصة بك! 🕵

ما الذي يجب أن تبحث عنه في أدوات تحليلات SaaS؟

يمكن أن يساعدك اختيار أداة تحليلات SaaS المناسبة في اتخاذ قرارات قائمة على البيانات. يجب أن تدعم الأداة المثالية متطلباتك وقدراتك وميزانيتك المميزة. فيما يلي العديد من الجوانب الرئيسية التي يجب مراعاتها:

سهولة الاستخدام: واجهة سهلة الاستخدام وتصفح بديهي يسمح لأصحاب المصلحة بالوصول إلى البيانات وتفسيرها دون تدريب مكثف

واجهة سهلة الاستخدام وتصفح بديهي يسمح لأصحاب المصلحة بالوصول إلى البيانات وتفسيرها دون تدريب مكثف التخصيص: ابحث عن أداة SaaS الأدوات التي تسمح بتخصيص لوحة التحكم وإعداد تقارير مرنة حتى تتمكن من تخصيص التحليلات حسب احتياجات عملك

ابحث عن أداة SaaS الأدوات التي تسمح بتخصيص لوحة التحكم وإعداد تقارير مرنة حتى تتمكن من تخصيص التحليلات حسب احتياجات عملك القابلية للتطوير: يجب أن تكون الأداة المناسبة مرنة وقابلة للتوسع مع متطلباتك مع نمو أعمالك في مجال البرمجيات كخدمة

يجب أن تكون الأداة المناسبة مرنة وقابلة للتوسع مع متطلباتك مع نمو أعمالك في مجال البرمجيات كخدمة تصوّر البيانات: يجب أن توفر الأداة أداة قوية خيارات تصور البيانات مثل المخططات والرسوم البيانية والعروض التفاعلية لتقديم البيانات المعقدة بتنسيق مفهوم

يجب أن توفر الأداة أداة قوية خيارات تصور البيانات مثل المخططات والرسوم البيانية والعروض التفاعلية لتقديم البيانات المعقدة بتنسيق مفهوم تكامل البيانات: تأكد من قدرة الأداة على الاتصال بالبيانات ودمجها من مصادر مختلفة مثل قواعد البيانات أو إدارة علاقات العملاء أو منصات التسويق

تأكد من قدرة الأداة على الاتصال بالبيانات ودمجها من مصادر مختلفة مثل قواعد البيانات أو إدارة علاقات العملاء أو منصات التسويق التعاون: ابحث عن الميزات التي تتيح سهولة التعاون بين أعضاء الفريق وتسمح بمشاركة التقارير والرؤى عبر المؤسسة

أفضل 10 أدوات لتحليلات SaaS لاستخدامها في عام 2024

يجب أن يكون برنامج تحليلات SaaS المثالي كالحرباء، بحيث يتكيف بسهولة ليتناسب مع SaaS الخاص بك متطلبات العمل . 🦎

لقد قمنا بالبحث عن أفضل الحلول. دعنا نرى ما أفضل أدوات تحليلات SaaS فيما يتعلق بالميزات والقيود وخيارات التسعير.

1. ProfitWell

عبر الربح الجيد ProfitWell هي أداة تحليلية تجمع كل إحصائيات اشتراكك في مكان واحد. وهي تراقب الإيرادات ونمو المستخدمين ومقاييس SaaS الرئيسية الأخرى.

تُبقيك تحليلاتها في الوقت الحقيقي وإعداد التقارير على اطلاع دائم وتمنحك مؤشرات أداء رئيسية مخصصة ل اتخاذ قرارات ذكية . من خلال البيانات الدقيقة عن أداء المنتج والعملاء والمنافسين والإيرادات، يمكنك البدء في اتخاذ خيارات مؤثرة.

تساعدك خوارزميات ProfitWell أيضًا في تقليل معدلات التخبط. فمن خلال الاستفادة من بيانات الصناعة الواقعية واتجاهات السوق، ترشدك في تحديد الأسعار المثالية لمنتجاتك وترقياتك، مما يحسِّن من الاحتفاظ بالعملاء. 🌬️

أفضل ميزات #### ProfitWell

إعداد التقارير في الوقت الفعلي

عمليات تدقيق الأسعار والاحتفاظ بها

تحليل عائد الاستثمار

تتبُّع الزبائن

تطبيق الجوال متاح

قيود #### قيود ProfitWell

دعم الفوترة عبر PayPal غير متاح

قد لا تكون البيانات دقيقة تمامًا دائمًا

تسعير #### ProfitWell

مقاييس الربح الجيد: مجانًا إلى الأبد

مجانًا إلى الأبد المؤسسات: اتصل للحصول على الأسعار

تقييمات ومراجعات ProfitWell

G2: 4.9/5 (أكثر من 100 تقييم)

4.9/5 (أكثر من 100 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 20 تقييم)

2. هوكيستاك

عبر هوكي ستاك يعمل HockeyStack على تعزيز الإيرادات من خلال مزيج قوي من الإسناد وتحليل الرفع ونمذجة المزيج التسويقي. يجمع البيانات من موقعك الإلكتروني، وإدارة علاقات العملاء، ومنصات الإعلانات، وأتمتة التسويق، ومنصة ABM، ومستودع البيانات.

تقوم هذه الأداة بدراسة سلوك الموقع الإلكتروني وأحداث التحويل، وتحويلها إلى مجموعة بيانات قيّمة من الطرف الأول لتحليلها. بواسطة تخطيط رحلات العملاء وتعيين الأهمية لنقاط الاتصال من خلال نماذج اللمس المتعدد واللمس الفردي والتعلم الآلي، يرسم هوكي ستاك صورة حية للمسارات التي تؤدي إلى النجاح. 🥇

كما يتيح لك البرنامج أيضًا إنشاء نماذج مخصصة مؤشرات الأداء الرئيسية للتسويق والتقارير ولوحات المعلومات ضمن واجهته. قم بتعيين وتتبع أهداف خط الأنابيب والإيرادات أو بيانات الشرائح بناءً على المنتجات أو الأسعار أو المناطق أو الأشخاص للحصول على رؤى دقيقة حول الأداء.

هوكي ستاك أفضل الميزات

تتبع موحد للبيانات

التنظيف الآلي للبيانات

خوارزميات التعلم الآلي

تحليل دقيق

تتبع مؤشرات الأداء الرئيسية والمقاييس

قيود هوكي ستاك

قد يستغرق الإعداد الأولي وقتاً طويلاً

لا توفر المنصة مواد تعليمية على متن المنصة

تسعير #### هوكي ستاك

النمو: 1,399 دولارًا شهريًا

1,399 دولارًا شهريًا مخصص: اتصل لمعرفة الأسعار

\ * تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوي

تقييمات ومراجعات HockeyStack

G2: 4.7/5 (أكثر من 30 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 30 تقييم) Capterra: 4.9/5 (أكثر من 20 تقييم)

3. تحليلات جوجل

تحليلات جوجل عبر دعم جوجل باعتباره أكثر برامج تحليلات SaaS شيوعًا، يوفر Google Analytics إمكانية الوصول إلى جميع المقاييس تقريبًا التي تحتاجها لتقييم أداء الموقع الإلكتروني. وهو يغطي كلاً من مقاييس الاستحواذ مثل عدد زيارات الموقع الإلكتروني و مؤشرات المشاركة السلوكية مثل معدل الارتداد والتحويلات.

من خلال لوحة تحكم سهلة الاستخدام، تقدم Google Analytics تفصيلاً للتركيبة السكانية لزوار موقعك الإلكتروني، والتي تشمل الجنس والعمر والموقع وحتى الأجهزة التي يستخدمونها.

هذه الأداة هي منجم ذهب للمسوقين الرقميين -يساعد على تحديد القنوات الاجتماعية الأكثر تأثيرًا أو الحملات التسويقية التي تقود حركة المرور إلى موقعك. هذه الرؤية توجه تركيزك، وتوجه الانتباه إلى الأماكن التي تحتاجها أكثر من غيرها أو تسلط الضوء على القنوات المسؤولة عن معظم الزيارات. 🚦

أفضل ميزات Google Analytics

تقارير حركة المرور

تتبع التحويلات

تقارير في الوقت الفعلي

رؤى تدفق سلوك المستخدم

تتكامل مع منتجات Google مثل AdWords و"وحدة تحكم البحث

قيود Google Analytics

قد يكون استخراج البيانات بطيئًا بعض الشيء

خدمة العملاء الآلية ليست مفيدة دائمًا

تسعير Google Analytics

مجاني

للمؤسسات: اتصل للحصول على الأسعار

تقييمات ومراجعات Google Analytics

G2: 4.5/5 (أكثر من 6,000 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 6,000 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 7,000 تقييم)

4. كوانتكاست

عبر: كوانتكاست يجمع Quantcast بين الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي بالبيانات في الوقت الفعلي للكشف عن حركة المرور على موقعك الإلكتروني والحصول على رؤى حول التركيبة السكانية للزائرين والتركيبة السكانية النفسية وغيرها من بيانات تحليلات الويب ذات الصلة.

تستقي الأداة المعلومات من أكثر من 100 مليون مصدر إنترنت. ثم تقوم بتحليلها وتمنح المستخدمين وجهات نظر دقيقة ومُحدّثة عن حركة مرور الموقع الإلكتروني وتكوين الجمهور وشخصيات المشترين بناءً على تفضيلات الشراء والسلوكيات والموقع. 📍

يقدم Quantcast أيضًا تقارير عن اهتمامات التسوق، وتفضيلات الوسائط، ومهن الزائرين/العملاء. يمكن أن يساعدك ذلك في جمع المزيد من المعلومات بيانات عن تفضيلات العملاء .

كوانتكاست أفضل الميزات

رؤى تعتمد على الذكاء الاصطناعي

تحليل البيانات في الوقت الفعلي

الوصول إلى البيانات من أكثر من 100 مليون مصدر

تتبع البيانات للتطبيقات

تقارير مفصلة

قيود كوانتاكاست

يمكن أن تكون التقارير المخصصة وفلاتر البيانات أكثر تفصيلاً

قد يكون من المفيد إضافة المزيد من خيارات تجزئة البيانات

تسعير #### Quantcast

قياس كوانتكاست: مجاناً

مجاناً المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات كوانتكاست

G2: 4.3/5 (أكثر من 10 تقييمات)

4.3/5 (أكثر من 10 تقييمات) Capterra: 4.2/5 (أكثر من 20 تقييم)

5. بيرميتركس

عبر المقاييس العارية Baremetrics هو نظام أساسي سهل الاستخدام يتيح لك تحليل قاعدة عملائك وفحص المقاييس مثل LTV و MRR والأرقام الرئيسية الأخرى لتطبيق SaaS الخاص بك. يمكنك اختيار شهريًا أو أسبوعيًا أو أسبوعيًا أو تقارير يومية مما يضمن لك أن تكون دائمًا على اطلاع دائم.

لا يتوقف Baremetrics عند هذا الحد - فهو يقدم بيانات عن الشركات المماثلة، مما يوفر منظورًا أوسع لأدائك.

استفد من مركز التحكم للحصول على نظرة عامة رفيعة المستوى لأعمالك بأكملها. استخدم لوحات المعلومات الذكية للإشراف على كل شيء بدءًا من الإيرادات المتكررة إلى زبد العملاء، أو استخدم ميزة التنبؤ في Baremetrics للتنبؤات والتخطيط المستقبلي. 🔮

تتكامل المنصة مع مزودي خدمات الدفع الرئيسيين مثل Square وPayPal و Shopify.

أفضل ميزات Baremetrics

واجهة برمجة تطبيقات التحليلات لسهولة التكامل

التنبؤ للحصول على تنبؤات دقيقة

تقسيم العملاء

مركز التحكم للحصول على نظرة عامة على الأعمال بزاوية 360 درجة

واجهة سهلة الاستخدام

قيود Baremetrics

قد يستغرق إعداد عمليات التكامل بعض الوقت

قد تكون هناك أخطاء عرضية في النظام في بعض الأحيان

تسعير Baremetrics

يعتمد على الإيرادات الشهرية المتكررة ويبدأ من 108 دولارات شهرياً

تقييمات ومراجعات Baremetrics

G2: 4.6/5 (أكثر من 60 تقييمًا)

4.6/5 (أكثر من 60 تقييمًا) Capterra: 3.3/5 (أقل من 10 مراجعات)

6. كيسميتريكس

عبر: كيسميتريكس تبرز Kissmetrics باعتبارها أداة تحليلات قائمة على الأشخاص، تساعدك على اكتشاف وفهم وتعزيز المقاييس التي تدعم أعمال SaaS عبر الإنترنت. وتغطي تحليلات SaaS الخاصة بها رحلة العميل بأكملها، بدءًا من الاشتراكات الجديدة وحتى الإيرادات الشهرية المتكررة.

يقوم البرنامج بمراقبة كل زيارة لموقعك الإلكتروني، حتى قبل أن يقوم الزوار بالتسجيل. توفر هذه المعلومات نظرة ثاقبة عن المكان الذي جاءوا منه، وما الذي بحثوا عنه على موقعك الإلكتروني، وما الذي أقنعهم في النهاية بأن يصبحوا عملاء. 🛒

بمجرد أن يصبح الزائرون عملاء، يمكنك تقسيمهم بناءً على خصائص مختلفة مثل مستويات الخطة والتركيبة السكانية. يمكنك حتى تقسيم نقاط البيانات وفهم أنماط الاستخدام وفعالية التسويق.

أفضل ميزات كيسميتريكس

إعداد التقارير السريعة

اختبار تدفق المستخدم

أتمتة البريد الإلكتروني

لوحات معلومات بسيطة لرؤية البيانات

تتبع مسار التحويل

قيود كيسميتريكس

يمكن أن يكون أكثر بديهية وسهولة في الاستخدام

قد يكون من المفيد إضافة المزيد من خيارات لوحة التحكم

تسعير Kissmetrics

الفضي: 199 دولاراً شهرياً

199 دولاراً شهرياً الذهبي: 499 دولارًا شهريًا

499 دولارًا شهريًا البلاتيني: اتصل لمعرفة الأسعار

اتصل لمعرفة الأسعار Pay-as-you-Go: 0.0025/event

\ * تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوي

تقييمات ومراجعات Kissmetrics

G2: 4.1/5 (أكثر من 100 تقييم)

4.1/5 (أكثر من 100 تقييم) Capterra: 4.3/5 (أكثر من 10 تقييمات)

7. تشارت موغول

عبر: ChartMogul ChartMogul عبارة عن منصة بيانات اشتراك سهلة الاستخدام ترتبط بمزود الفواتير الخاص بك، وتقدم تحليلات SaaS في الوقت الفعلي.

يتيح لك التطبيق تقسيم العملاء باستخدام فلاتر أنيقة، مما يوفر لك رؤى قابلة للتنفيذ حول كيفية اختلاف مقاييسك الرئيسية عبر المناطق الجغرافية المختلفة. يساعدك إعداد أهداف شهرية أو ربع سنوية على تتبع مسار نموك بسلاسة. 📈

يكمن سحر ChartMogul في الإبلاغ الآلي عن مقاييس SaaS الحيوية مثل الإيرادات الشهرية المتكررة (MRR) والتخبط وLTV. علاوة على ذلك، فهو يزود فريقك بالأدوات اللازمة لمعالجة بيانات اشتراكك بفعالية.

من خلال الاستفادة من تكامل منصة الفوترة المباشرة، يمكنك الوصول إلى حركات MRR التاريخية والفردية. تتضمن هذه العملية دمج الإدخالات ذات الصلة لإنشاء مجموعة بيانات نظيفة ومتماسكة.

أفضل ميزات ChartMogul

إعداد التقارير الآلية

تقسيم العملاء

تحليلات في الوقت الحقيقي

أدوات تدقيق البيانات وتحريرها

تطبيق الجوال متاح

قيود #### قيود ChartMogul

التحديثات التلقائية للرسوم لمرة واحدة غير متوفرة

قد تكون عملية إعداد مصدر البيانات معقدة للغاية

تسعير #### تسعير ChartMogul

مجانًا: لمؤسسي SaaS الذين لديهم أقل من 10,000 دولار أمريكي MRR

لمؤسسي SaaS الذين لديهم أقل من 10,000 دولار أمريكي MRR النطاق: يعتمد على الإيرادات الشهرية المتكررة

يعتمد على الإيرادات الشهرية المتكررة الحجم: يعتمد على الإيرادات الشهرية المتكررة

\ * تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوية

تقييمات ومراجعات ChartMogul

G2: 4.6/5 (أكثر من 90 تقييمًا)

4.6/5 (أكثر من 90 تقييمًا) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 40 تقييم)

8. كريزي إيغ

عبر بيضة مجنونة Crazy Egg هو تحليلات موقع ويب أداة للشركات SaaS . من خلال ميزاتها البديهية مثل خرائط التمرير والخرائط الحرارية وخرائط النقرات، يكتسب المسوقون رؤى قابلة للتنفيذ حول بيانات أداء موقعهم الإلكتروني. تتيح هذه اللقطات المرئية فهمًا أعمق لسلوك المستخدم.

توفر الأداة ميزة مقارنة شاملة، مما يسمح للمستخدمين بتقييم أداء العناصر المختلفة مثل حركة المرور والحملات والصفحات المقصودة. وهي تنظم معلمات الحملة، مما يضمن تحليل جميع مصادر الزيارات في مكان واحد مناسب.

تحدد ميزة الكشف التلقائي عن الأخطاء التي تواجه الزوار الذين يواجهون أخطاء, تسليط الضوء على أهم المشكلات التي تتطلب الإصلاح. يمكنك بعد ذلك تحديد أولويات ما يحتاج إلى اهتمام فوري وتأجيل القضايا الأقل إلحاحًا. ⚠️

أفضل الميزات

الكشف التلقائي عن الأخطاء

تحليل شامل لحركة المرور

لقطات لمعرفة المزيد عن سلوك المستخدم

مقارنة أداء الموقع

تقارير متعمقة

قيود Crazy Egg

تقتصر الفلاتر في اللقطات على التاريخ والجهاز

قد تكون خدمة العملاء بطيئة في بعض الأحيان

أسعار كريزي إيغ

المعيار: 49 دولارًا في الشهر

49 دولارًا في الشهر الإضافي: 99 دولارًا أمريكيًا/شهريًا

99 دولارًا أمريكيًا/شهريًا المؤسسات: 249 دولارًا في الشهر

\ * تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوية

تقييمات ومراجعات Crazy Egg

G2: 4.2/5 (أكثر من 100 تقييم)

4.2/5 (أكثر من 100 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 80 تقييم)

9. ميكسبانيل

عبر: ميكسبانيل يساعد Mixpanel تحليلات التسويق من خلال التركيز على الإجراءات الدقيقة التي يتخذها المستخدمون على موقعك الإلكتروني. تقوم هذه المنصة بتحليل سلوك المستخدم، والتنقل في مسار موقعك الإلكتروني واستخدام المنتج. من خلال مقارنة إجراءات المستخدم الفعلية، تعمل على تحسين خدمات SaaS من أجل الاحتفاظ بالعملاء بشكل أفضل .

احصل على رؤى حول نشاط المستخدم داخل منتجك، سواء كان ذلك من خلال فحص ميزات محددة أو تجميع المستخدمين حسب مقاييس التنشيط والموقع. تتبع أحداث المستخدم في الوقت الفعلي يحدد مجالات التحسين. بمجرد تحديدها، تنشئ Mixpanel خطة تحسين وتقيس تأثير هذه التغييرات على مشاركة المستخدمين والاحتفاظ بهم.

يمكنك أيضاً تحديد العملاء الأكثر تفاعلاً و المخاطر المحتملة للتخبط مما يتيح لك اتخاذ تدابير استباقية لزيادة إيراداتك الشهرية المتكررة. 📈

أفضل ميزات Mixpanel

تجزئة المستخدم

تتبع أحداث المستخدم

تحليل مسار التحويل

الاستكشاف الخالي من SQL

قياس النمو والاستبقاء

قيود Mixpanel

قد تكون فلاتر التقارير غير موثوقة ومتأخرة عند حفظ التغييرات

قد يكون استخراج البيانات من المنصة محدودًا إلى حد ما

تسعير Mixpanel

المبتدئين: مجاناً

مجاناً النمو: 20 دولارًا في الشهر

20 دولارًا في الشهر المؤسسات: 833 دولاراً شهرياً

\ * تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوية

تقييمات ومراجعات Mixpanel

G2: 4.6/5 (أكثر من 1,000 تقييم)

4.6/5 (أكثر من 1,000 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 100 تقييم)

10. ووبرا

عبر: ووبرا توفر ووبرا حلولاً مخصصة ل تسويق المنتجات والمبيعات، وفرق المبيعات والدعم، مع تقديم تحليلات شاملة لرحلة العميل. 🧪

توفر ملفات تعريف الأشخاص مكانًا مركزيًا لإجراءات المستخدم مثل المدفوعات إلى الموقع الإلكتروني، والتفاعل، والتفاعل والتفاعل عبر البريد الإلكتروني. يغطي Woopra الإسناد الكامل للمسار, تحسين الإعداد ومراقبة اتجاهات الميزات وتتبع نمو الاشتراكات وتحليل المجموعات.

يمكنك تحليل سلوك المستخدم عبر نقاط الاتصال، مما يساعد في إنشاء استراتيجيات أفضل للاكتساب والمشاركة والاحتفاظ. اجمع البيانات من مجالات مختلفة مثل المنتج والتسويق والمبيعات والدعم، واتخذ إجراءات بناءً على المشغلات المضمنة.

ووبرا أفضل الميزات

تتبع نشاط المستخدم في الوقت الفعلي

أتمتة ومحفزات مدمجة

غير خطية تحليل رحلة العميل قدرات التقسيم

تقارير تحليل الاتجاهات

قيود Woopra

قد تكون واجهة المستخدم غير بديهية ومربكة

يواجه بعض المستخدمين أخطاءً عرضية في المنصة

تسعير Woopra

الأساسية: مجانية

مجانية المحترف: 999 دولارًا شهريًا

999 دولارًا شهريًا المؤسسات: اتصل للحصول على الأسعار

\ * تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوية

تقييمات ومراجعات ووبرا

G2: 4.4/5 (أكثر من 150 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 150 تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 10 تقييمات)

أدوات الأعمال الأخرى

أدوات تحليلات SaaS لا تقدر بثمن من أجل تتبع سلوك عملائك وفهمه لاتخاذ قرارات مستنيرة. لكن إدارة شركات SaaS تتطلب أكثر من مجرد التعامل مع البيانات.

وهنا يأتي دور ClickUp - إنه حل قوي ل تخطيط وتتبع وتنفيذ جميع عمليات أعمالك التجارية في منصة واحدة! دعنا نراجع كيف يمكن لهذا الحل القوي لإدارة المشاريع أن الارتقاء بعملياتك التجارية إلى المستوى التالي ! ⚡

انقر فوق

استخدم أكثر من 15 طريقة عرض للمشروع، وتعاون في المستندات، وتتبع عمليات الأعمال على لوحات المعلومات باستخدام ClickUp

إذا كنت تبحث عن أداة سهلة الاستخدام لمساعدتك على تتبع عملياتك من البداية إلى النهاية، ClickUp هو الحل الأمثل حل إدارة الأعمال ! بفضل ميزاته التعاونية العديدة وطرق عرض المشاريع وآلاف عمليات التكامل، أصبحت إدارة العمليات سهلة للغاية. 🍰

قم بإدارة مهامك باستخدام طرق عرض مثل القوائم ومخططات جانت واللوحات في إعداد ClickUp القابل للتخصيص. تابع أهدافك وتبعيات مهامك من خلال عرض التقويم وتتبع تقدم المهام في عرض الجدول الزمني.

عزز العمل الجماعي من خلال إسناد المهام إلى العديد من أعضاء الفريق وبدء المناقشات من خلال سلاسل التعليقات. ثم يمكنك تحويل التعليقات إلى مهام قابلة للتنفيذ ومشاركة تسجيلات الشاشة لتوصيل ما يجب القيام به.

استخدم مستندات ClickUp Docs لإنشاء مركز بيانات تعاوني قوي

الـ مستندات ClickUp تساعدك ميزة توثيق وربط عملياتك التجارية. يمكنك مشاركة الملفات داخل محادثات في الوقت الفعلي والحصول على إشعارات بأي تغييرات أو تحديثات يجريها فريقك.

استخدم لوحات معلومات ClickUp لعرض مؤشرات المشروع الحيوية في مكان واحد. يمكنك تخصيص لوحة التحكم الخاصة بك باستخدام البطاقات, تتبع الوقت والمهام، والمهام، والركض السريع، ومراقبة جميع العمليات كالصقر. 🦅

ادمج ClickUp مع أكثر من 200 أداة مثل Slack وFigma والعديد من تطبيقات التخزين السحابي. بالإضافة إلى ذلك، من خلال Zapier، يمكنك ربط ClickUp ببرامج تحليل SaaS مثل Google Analytics و Mixpanel و Profitwell لسير عمل أكثر انسيابية.

ClickUp أفضل الميزات

في العمق رؤى وتقارير الفريق يتكامل مع أكثر من 1,000 أداة

متكررة أتمتة المهام 1,000+ 1,000 قالب تم إنشاؤها مسبقًا لمراقبة الأداء

اللوحات البيضاء للتعاون والعصف الذهني

تتبع التقدم من خلال الرسوم البيانية والمخططات

15+ قابلة للتخصيص طرق عرض ClickUp قيود ClickUp

قد تبدو مجموعة كبيرة ومتنوعة من الميزات مربكة في البداية

قد يفتقر تطبيق الهاتف المحمول إلى بعض الميزات المتوفرة في إصدار سطح المكتب

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

7 دولارات شهريًا لكل مستخدم الشركات: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل للحصول على الأسعار

اتصل للحصول على الأسعار ClickUp AI متاح على جميع الباقات المدفوعة مقابل 5 دولارات لكل عضو في مساحة العمل شهرياً

\ * تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوي

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2: 4.7/5 (أكثر من 8,000 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 8,000 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 3000 تقييم)

تبسيط العمليات التجارية وتنظيمها وتنفيذها باستخدام ClickUp

قم بزيادة نمو أعمالك إلى أقصى حد من خلال فهم ما يشجع العملاء على البقاء وما يدفعهم إلى المغادرة باستخدام أفضل 10 أدوات تحليل SaaS. تعمق في رؤى حركة المرور على موقعك الإلكتروني، وقارنها مع المنافسين، وعزز استراتيجياتك.

للحصول على حل شامل لإدارة الأعمال, جرّب ClickUp مجانًا ! أطلق العنان لـ أدوات إدارة المشاريع القوية و قوالب خطة العمل لتبسيط العمليات وتحفيز النمو! 📈