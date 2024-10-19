أفضل 10 بدائل ومنافسين لـ Gong في 2025

يوفر Gong.io لمندوبي المبيعات طريقة لتوسيع نطاق رؤاهم وتفاعلاتهم وإيراداتهم بمساعدة الذكاء الاصطناعي (AI). ومع ذلك، فهي ليست الأداة الوحيدة في هذا المجال. فمع ظهور الكثير من بدائل Gong في السنوات الأخيرة، يجدر بنا أن نرى كيف تتشكل المنافسة لمعرفة ما إذا كانت لا تزال الأداة المناسبة لك.

في هذا الدليل، سنلقي نظرة على أفضل بدائل Gong. سنتعمق في أفضل ميزاتها وقيودها وأسعارها. دعنا نستكشف ما إذا كان هناك بديل جديد لهذا البرنامج الاستخباراتي الشهير يمكن أن يمنحك رؤى المبيعات الغنية هذه وأكثر من ذلك. 👀

ما الذي يجب أن تبحث عنه في بديل غونغ؟

يُفضّل Gong كبرنامج ذكاء الإيرادات المدعوم بالذكاء الاصطناعي و

منصة SaaS لتمكين المبيعات

من قبل فرق المبيعات والإيرادات، لذلك من المنطقي أنك ستحتاج إلى ميزات مماثلة عند التفكير في بديل. ابحث عن الأدوات التي تتيح لك الحصول على رؤى حول تفاعلات عملائك. ستساعدك الأداة المناسبة على تحليل تلك البيانات لتسجيل المزيد من الصفقات وزيادة الإنتاجية وزيادة الإيرادات.

عندما تفكر في أفضل البدائل لـ Gong، انتبه جيدًا لمجالات مثل:

سهولة الاستخدام: هل منصة المبيعات سهلة الاستخدام؟ هل تتطلب منحنى تعليمي حاد؟

هل منصة المبيعات سهلة الاستخدام؟ هل تتطلب منحنى تعليمي حاد؟ مجموعة الميزات: هل تحتوي على جميع الميزات التي تحتاجها؟ هل ينقصها بعض الميزات؟ هل هي ساحقة؟

هل تحتوي على جميع الميزات التي تحتاجها؟ هل ينقصها بعض الميزات؟ هل هي ساحقة؟ التوافق: هل يعمل بديل غونغ مع مجموعتك التقنية الحالية؟ هل يمكن أن يحل محل الأدوات الأخرى أيضاً؟

هل يعمل بديل غونغ مع مجموعتك التقنية الحالية؟ هل يمكن أن يحل محل الأدوات الأخرى أيضاً؟ التسعير : هل الأداة الجديدة أغلى أم أقل تكلفة من غونغ؟ هل هي في حدود ميزانيتك؟

: هل الأداة الجديدة أغلى أم أقل تكلفة من غونغ؟ هل هي في حدود ميزانيتك؟ التقييمات والمراجعات: ما رأي المستخدمين الحقيقيين في الأداة؟ هل هي ذات تقييم عالٍ؟

كل فريق مبيعات لديه احتياجات فريدة من نوعها، ولكن الميزات المذكورة أعلاه هي بالتأكيد الميزات التي يجب البحث عنها في بديل Gong الجديد. فكّر فيما إذا كنت بحاجة إلى أداة الاتصال التلقائي، والتدريب على المبيعات، وملخصات الاجتماعات، وغير ذلك إلى جانب ميزات منصة مشاركة المبيعات القياسية. ضع في اعتبارك أهدافك وكيفية عملك بشكل أفضل، واستخدم ذلك لمساعدتك في إنشاء قائمة مختصرة بأفضل البدائل لـ Gong.

أفضل 10 بدائل ل Gong لفرق المبيعات في عام 2024

1.

ClickUp

يتيح ClickUp AI لفرق المبيعات أن تكون أكثر ثقة في اتصالاتهم من خلال تدقيق أو اختصار أو صياغة نسخة البريد الإلكتروني

تستمتع فرق المبيعات بأدوات مثل Gong لأنها تجمع مجموعة من ميزات المبيعات في مكان واحد. هناك أداة واحدة تأخذ هذا الأمر إلى أبعد من ذلك وتمكّن عملية المبيعات بأكملها في مركز مركزي واحد - وهي ClickUp. ✨

لدينا

برنامج إدارة مشاريع المبيعات

يمنحك طريقة سهلة لعرض مسار المبيعات الخاص بك، وتتبع نشاط الحساب، وأتمتة عمليات المبيعات الخاصة بك حتى تتمكن من العمل بشكل أفضل وليس بجهد أكبر. قم بتعيين المهام تلقائيًا استنادًا إلى مراحل العملية والمنطق، وتشغيل تحديثات الحالة، وإبلاغ فريق المبيعات الخاص بك بالمهمة أو العميل المتوقع الذي يجب معالجته بعد ذلك.

إحدى أفضل ميزات ClickUp هي المجموعة الكبيرة من القوالب سهلة الاستخدام، بما في ذلك

قوالب تقارير المبيعات

. تعرف بسرعة على كيفية أداء فريق المبيعات الخاص بك مع هذا

قالب تقرير المبيعات من ClickUp

. حدد إنجازاتك في المبيعات واطلع على وقت حدوثها ومبلغ المبيعات وتوقعات مبيعاتك في مكان واحد.

استخدم

ClickUp AI

لتسريع سير عمل المبيعات وأتمتة المهام الصغيرة والمتكررة - مما يمنح وكلاءك المزيد من الوقت لإتمام الصفقات. لخص الاجتماعات تلقائياً وأنشئ عناصر العمل وأنشئ المهام بناءً على المحادثات.

ومع ذلك، لا يمنحك ClickUp مكاناً لرؤية مبيعاتك فقط. إنه

برنامج تخطيط استراتيجي

أداة تعمل على تحسين مبيعاتك بالكامل

عملية اتخاذ القرار

بدءاً من تحديد العميل المحتمل وصولاً إلى تأهيل العميل والتعاون في الصفقات.

أفضل ميزات ClickUp:

تصور خط أنابيب المبيعات بالكامل

أتمتة المهام لتسريع سير العمل لديك

إنشاء المهام وتعيينها لأعضاء الفريق

إدارة فريق المبيعات والموارد

ابقَ على اتصال مع فريقك من خلال خاصية مدمجة في الوقت الفعلي عرض الدردشة والتعليقات

إدارة علاقات العملاء في ClickUp لتتبع العملاء المحتملين مباشرةً خلال مسار المبيعات

استخدم الحقول المخصصة لتخصيص نقاط العملاء المحتملين وميزانياتك والمزيد من الأمور الأخرى

قم بتأهيل العملاء المحتملين باستخدام نماذج ClickUp

استخدم القوالب لبناء أساس جيد

قم بتخصيص سير عملك لرؤيته في أي من أكثر من 10 طرق عرض لـ ClickUp

تتبع الصفقات و مراقبة تقدم المشروع بمرور الوقت في ذكائك لوحة معلومات ClickUp

تتكامل مع الآلاف من تطبيقات العمل الأخرى لبناء مركز كامل لمنصة تمكين المبيعات

قيود ClickUp:

مع وجود العديد من الميزات، قد يجد بعض المستخدمين أن المرونة والتخصيص التي تأتي مع ClickUp مربكة في البداية

تعد ميزات الذكاء الاصطناعي في ClickUp جديدة تمامًا، لذلك هناك مساحة للتطور في تقديم ميزات جديدة - انظر خارطة طريق ClickUp لمعرفة ما سيأتي بعد ذلك

تسعير #### ClickUp:

مجاني للأبد

غير محدود: 7$/شهرًا لكل مستخدم

7$/شهرًا لكل مستخدم الشركات: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

اتصل لمعرفة الأسعار يتوفر ClickUp AI على جميع الباقات المدفوعة مقابل 5 دولارات لكل عضو في مساحة العمل شهريًا

تقييمات ومراجعات ClickUp:

G2: 4.7/5 (أكثر من 2,000 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 2,000 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 2,000 تقييم)

2. ليد آي كيو

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ليد آي كيو

LeadIQ هي عبارة عن منصة تنقيب عن المبيعات مصممة لتسهيل الأمر على فرق المبيعات لإتمام المزيد من الاجتماعات. وتوفر المنصة طريقة لالتقاط ومزامنة بيانات العملاء من نقاط اتصال متعددة، وتحديد وقت التواصل مع الحسابات الرئيسية، وكتابة رسائل مخصصة لمحاولة كسب العملاء المحتملين. ✏️

أفضل ميزات LeadIQ:

فهم ما إذا كان العملاء المحتملون يستحقون المتابعة

تفادي الازدواجية من خلال معرفة ما إذا كان أحد أعضاء الفريق قد تم الاهتمام به بالفعل من قبل أحد أعضاء الفريق

إنشاء قوائم كبيرة لاستخدامها في حملات المبيعات

قيود LeadIQ:

لا يتم دائمًا فحص عناوين البريد الإلكتروني للعملاء المحتملين وأحيانًا تقدم نهج "أفضل تخمين"، والذي قد لا يكون دقيقًا

يفيد بعض المستخدمين أن استيراد البيانات إلى أنظمة أخرى قد يستغرق وقتاً أطول من المتوقع

تسعير LeadIQ:

فريميوم: 0 دولار/شهر لكل مستخدم

0 دولار/شهر لكل مستخدم أساسي: 75 دولار/شهرياً لكل مستخدم

75 دولار/شهرياً لكل مستخدم المحترف: 130 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

130 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل للحصول على الأسعار

تقييمات ومراجعات برنامج LeadIQ Prospector:

G2: 4.3/5 (أكثر من 500 تقييم)

4.3/5 (أكثر من 500 تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 20 تقييم)

3. التوعية

عبر

التواصل

Outreach هي منصة أخرى لتنفيذ المبيعات تمنح مديري المبيعات ومندوبي المبيعات الأدوات اللازمة لبناء خط مبيعات وإتمام الصفقات على أساس أكثر قابلية للتنبؤ. هذه المنصة

أداة الذكاء الاصطناعي

تساعد في المشاركة في المبيعات، وإدارة الصفقات، وذكاء المحادثات، وغير ذلك الكثير. 🛣️

أفضل ميزات التواصل

قوالب تجعل من السهل البدء

أتمتة المهام وتبسيط سير عمل المبيعات لديك

تحديد أفضل العملاء المحتملين باستخدام أدوات تصنيف العملاء المحتملين

قيود التوعية:

قد يكون من الصعب العودة إلى الملاحظات التي قمت بها سابقاً على جهات الاتصال؛ أفاد بعض المستخدمين

يتمنى بعض المستخدمين وجود خيارات أكثر تعمقاً في إعداد التقارير

تسعير التوعية:

قياسي: اتصل لمعرفة الأسعار

اتصل لمعرفة الأسعار احترافي: اتصل للحصول على الأسعار

تقييمات ومراجعات التوعية

G2: 4.3/5 (أكثر من 3000 تقييم)

4.3/5 (أكثر من 3000 تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 200 تقييم)

4. كلاري

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كلاري

ينصب تركيز Clari على دقة الإيرادات، مما يمكّن الفرق من استخدام البيانات والخوارزميات الذكية للفوز بالمزيد من الصفقات والاحتفاظ بالعملاء الذين لديهم بالفعل. التقط البيانات، وأنشئ خطط عمل متبادلة، واستخدم إدارة خطوط الأنابيب لإدارة عملية مبيعات أكثر فعالية من البداية إلى النهاية. ✔️

كلاري أفضل الميزات:

تشغيل توقعات مبيعات أكثر دقة لفريق المبيعات لديك

مزامنة البيانات تلقائيًا مع نظام إدارة علاقات العملاء

إجراء التغييرات أثناء التنقل باستخدام تطبيق الهاتف المحمول البديهي

قيود كلاري:

يمكن أن تكون الأداة في بعض الأحيان استباقية بشكل مفرط عندما يتعلق الأمر باقتراح الخطوات التالية؛ حيث أبلغ بعض المستخدمين عن

أبلغ بعض المستخدمين عن وجود مشكلات عند محاولة عرض سنة كاملة في وحدة التنبؤ الخاصة بهم

تسعير كلاري:

التنفيذ: الاتصال للتسعير

الاتصال للتسعير التنبؤ : اتصل لمعرفة الأسعار

: اتصل لمعرفة الأسعار المنصة: اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات كلاري

G2: 4.6/5 (أكثر من 1,000 تقييم)

4.6/5 (أكثر من 1,000 تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 10 تقييمات)

5. ليدلوفت

عبر

ليدلوفت

توفر منصة LeadLoft لفرق المبيعات مكانًا مركزيًا للتنقيب والتواصل والتتبع. تتميز الأداة بكتيبات تشغيل تلقائية مصممة للمساعدة في بدء المحادثات مع العملاء، وحجوزات التقويم المدمجة، وإدارة خطوط الأنابيب لتحديد وقت إغلاق الصفقات. 📅

أفضل ميزات LeadLoft:

أتمتة محادثات المبيعات مع العملاء المحتملين باستخدام كتب تشغيل جاهزة

إنشاء مسارات مبيعات مخصصة وإنشاء قوائم جهات اتصال مخصصة

إنشاء حملات مراسلة على LinkedIn مباشرة داخل المنصة

قيود LeadLoft:

يمكن أن تبدو المقاييس وخيارات إعداد التقارير لحملات البريد الإلكتروني محدودة؛ يقول بعض المستخدمين

يتمنى بعض المستخدمين لو كانت هناك ميزات أتمتة جماعية مدمجة

تسعير LeadLoft:

كل الوصول: 100 دولار شهريًا (يشمل 2 مستخدمين - المستخدمون الإضافيون 100 دولار شهريًا لكل مستخدم)

100 دولار شهريًا (يشمل 2 مستخدمين - المستخدمون الإضافيون 100 دولار شهريًا لكل مستخدم) الخدمة المدارة: اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات LeadLoft:

G2: 5/5 (أكثر من 10 تقييمات)

5/5 (أكثر من 10 تقييمات) Capterra: غير متوفر

6. Fireflies.ai

عبر

فايرفلي eق.ai تختلف Fireflies عن بدائل Gong الأخرى في هذه القائمة، حيث إنها ليست منصة ذكاء إيرادات مباشرة. وبدلاً من ذلك، يمكن لفرق المبيعات استخدام Fireflies لنسخ المحادثات الصوتية وتلخيصها وتحليلها تلقائياً. يتكامل هذا التطبيق المدعوم بالذكاء الاصطناعي مع الأدوات الأخرى في سير عمل المبيعات ونجاح العملاء -

بما في ذلك ClickUp

-لإنشاء مهام متابعة من مواضيع المحادثة.

أفضل ميزات Fireflies.ai:

إنشاء ملخص الاجتماع تلقائيًا

فهم درجة وقت محادثة كل مشارك في الاجتماع

يتكامل مع تطبيقات مؤتمرات الفيديو الشائعة مثل Zoom وMicrosoft Teams وGoogle Meet

قيود Fireflies.ai:

أفاد بعض المستخدمين أن واجهة المستخدم قد تكون مربكة في بعض الأحيان

يمكنك فقط تسجيل ونسخ الاجتماعات داخل مؤسستك، وليس الاجتماعات التي تكون مشاركًا فيها في مكان آخر

أسعار Fireflies.ai:

مجاني

المحترف: 18 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

18 دولارًا شهريًا لكل مستخدم الشركات: 29 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

29 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل للحصول على الأسعار

تقييمات ومراجعات Fireflies.ai.ai:

G2: 4.5/5 (أكثر من 70 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 70 تقييم) Capterra: 4/5 (5 مراجعات)

7. أفوما

عبر

أفوما

أفوما هو آخر

اجتماع الذكاء الاصطناعي

مساعد لا يكتفي بالتقاط الرؤى من الاجتماعات والمكالمات فحسب، بل يقدم أيضاً ذكاء المحادثة والإيرادات إلى جانب ذلك. يتميز التطبيق بالتسجيل التلقائي للاجتماعات ونسخها وتدوين الملاحظات التعاونية والملاحظات التي ينشئها الذكاء الاصطناعي وذكاء الإيرادات المدمج. 📝

أفضل ميزات #### Avoma:

احصل على رؤى مفيدة للاجتماعات من خلال النسخ التلقائي والملاحظات

إضافة تسجيل المكالمات وتتبع المكالمات إلى منصات مثل Zoom وGoogle Meet

تحديد كلمات الحشو حتى تتمكن من تقديم تجارب أفضل للعملاء في المكالمات المستقبلية

قيود Avoma:

في الوقت الحالي، تحتوي المنصة فقط على وظيفة تدوين مكالمات المبيعات والاجتماعات التي تُجرى باللغة الإنجليزية

أفاد بعض المستخدمين أن إضافة مدون الملاحظات إلى اجتماع غير مخطط له قد يستغرق من 5 إلى 10 دقائق

أسعار أفوما:

الأساسي: 0 دولار/شهر لكل مستخدم

0 دولار/شهر لكل مستخدم البداية: 24 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

24 دولارًا شهريًا لكل مستخدم بالإضافة: 59 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

59 دولارًا شهريًا لكل مستخدم الشركات: 79 دولارًا/شهريًا لكل مستخدم

79 دولارًا/شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: 149 دولارًا/شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات أفوما:

G2: 4.6/5 (أكثر من 900 تقييم)

4.6/5 (أكثر من 900 تقييم) Capterra: 5/5 (5 مراجعات)

8. جيمني

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جيمني

Jiminny عبارة عن منصة ذكاء للمحادثات مصممة لفرق المبيعات التي ترغب في تحقيق المزيد من الإيرادات من خلال فهم كيفية تواصلها مع العملاء. تسجل المنصة المكالمات وتحلل تفاعلات العملاء وتقدم رؤى لمساعدة فريق المبيعات على النمو. 📈

جيميني أفضل الميزات:

فهم نسبة حديثك حتى تكون مشاركًا أكثر تفكيرًا في الاجتماعات

شاهد إحصائيات أعضاء الفريق الآخرين لتحفيزك على التحسين

مراجعة التسجيلات لسماع ما قاله فريق المبيعات والعميل بالفعل

قيود جيميني:

يجد بعض المستخدمين أن نصوص المكالمات ليست دائماً دقيقة تماماً

ليس من السهل دائمًا معرفة كيفية مشاركة مقاطع الفيديو؛ فقد أبلغ بعض المستخدمين عن

أسعار جيميني:

100 دولار شهرياً لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات جيميني

G2: 4.6/5 (أكثر من 400 تقييم)

4.6/5 (أكثر من 400 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 10 تقييمات)

9. زووم آي كيو

عبر

زووم آي كيو

إذا كنت تستخدم بانتظام

تكبير

لمكالماتك واجتماعاتك عبر الفيديو، فإن أداة ذكاء المحادثة الخاصة بهم تستحق التفكير فيها. تهدف أداة Zoom IQ للمبيعات إلى تحسين الإنتاجية وربحية الإيرادات، باستخدام رؤى مباشرة من مكالمات العملاء على Zoom. 📱

أفضل ميزات Zoom IQ:

استخدام ذكاء المحادثة لتحسين تصورات العملاء

تقديم ملاحظات محسّنة لأعضاء الفريق، بما في ذلك نتائج المشاعر والمشاركة

التنبؤ بدقة بمسار المبيعات وتحديد اتجاهات مسار المبيعات بدقة

قيود Zoom IQ:

لا يعمل التطبيق إلا مع Zoom، لذا فهو مفيد فقط إذا كان هذا هو تطبيق مؤتمرات الفيديو المفضل لديك

لا يُعرف الكثير عن Zoom IQ، لذلك لا يوجد الكثير من المعلومات عن Zoom IQ، لذا لا يوجد سوى القليل من رؤى المستخدمين لمساعدتك في اتخاذ قرار سليم

تسعير Zoom IQ:

اتصل للحصول على التسعير

Zoom IQ التقييمات والمراجعات:

لا توجد تقييمات ومراجعات منفصلة لميزة Zoom IQ، ولكن تقييمات ومراجعات Zoom الإجمالية هي كما يلي:

G2: 4.5/5 (أكثر من 53,000 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 53,000 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 13,000 تقييم)

10. Observe.ai

عبر

Observe.ai

تم تصميم Observe.ai للقادة الذين يرغبون في تعزيز أداء مركز الاتصال الخاص بهم. استخدم المنصة للحصول على رؤى حول تفاعلات العملاء، وتدريب فريقك على أدائهم، واستخدام برنامج ذكاء المحادثة المباشرة لتحسين طريقة عملك. 📣

أفضل ميزات Observe.ai:

استخدم الكلمات الرئيسية للعثور بسرعة على تفاعل العميل الذي تبحث عنه

تسريع التقييمات من خلال قراءة نصوص المكالمات التي يتم إنشاؤها تلقائيًا

تدريب وكلاء المبيعات على كيفية التحسين باستخدام الرؤى الذكية

قيود Observe.ai:

في بعض الأحيان محضر الاجتماع ليست دقيقة دائمًا؛ حيث أفاد بعض المستخدمين

يشير بعض المستخدمين إلى أن المكالمات الطويلة يمكن أن يتم قصها تلقائياً، مما يسبب الارتباك

تسعير Observe.ai:

اتصل للحصول على التسعير

تقييمات ومراجعات Observe.ai:

G2: 4.6/5 (أكثر من 100 تقييم)

4.6/5 (أكثر من 100 تقييم) Capterra: غير متوفر

حسِّن عمليات مكالمات المبيعات لفريقك باستخدام ClickUp

يحتاج كل فريق مبيعات ناجح إلى مكان لتخزين بيانات عملائه والتوصل إلى رؤى قابلة للتنفيذ يمكن أن تؤدي إلى زيادة المبيعات والإيرادات

استراتيجية العمليات

. قد يكون Gong لاعبًا كبيرًا في هذا المجال، لكنه ليس الوحيد - وهذه القائمة توضح فقط أن هناك الكثير من الفرص في التطبيقات والأدوات الأخرى لقادة المبيعات الذين يركزون على التحسين ونمو أداء المبيعات.

إذا كنت تبحث عن منصة لا تساعدك فقط على توسيع نطاق عمليات المبيعات الخاصة بك، بل تمنحك مركزاً شاملاً للإنتاجية، فاجعل تطبيق ClickUp خيارك. إنه التطبيق الوحيد الذي يحل محلها جميعًا - مما يمنحك مكانًا مركزيًا واحدًا لإدارة المعرفة والموارد والمبيعات.

جرب ClickUp مجانًا اليوم

وتعرّف على أفضل بديل لـ Gong هناك. 🤩