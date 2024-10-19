أفضل 10 بدائل لـ Keap &؛ المنافسون في عام 2025

تعمل جميع الأعمال التجارية على المبيعات - وإدارة علاقات العملاء (CRM) هي أساس كل ذلك.

تتضمن إدارة علاقات العملاء الحصول على عملاء محتملين جدد وإدارة بيانات العملاء، ثم استخدام ذلك لتشغيل عمليات البيع المستهدفة الحملات التسويقية لنقل هؤلاء العملاء عبر خط مبيعاتك.

إذا كنت صاحب شركة بدأت للتو، فقد تتمكن من إدارة ذلك باستخدام جدول بيانات بسيط. ولكن مع نمو نشاطك التجاري، من الأفضل لك الترقية إلى برنامج أتمتة التسويق. برنامج أتمتة المهام يعتني بالأعمال الروتينية نيابةً عنك - في هذه الحالة، عملية إدارة علاقات العملاء الخاصة بك - مما يتيح لك المزيد من الوقت للتركيز على ما هو مهم حقًا: ابتكار استراتيجيات لتنمية أعمالك. 📈

يعد Keap أداة تسويق شائعة - وهناك أيضًا العديد من بدائل Keap في السوق اليوم.

دعنا نلقي نظرة على ما يمكن أن يقدمه لك Keap ثم نقارنه ببرنامج CRM الذي يقدمه مزودون آخرون. بعد ذلك يمكنك تحديد منصة إدارة علاقات العملاء التي سترتقي بأعمالك إلى المستوى التالي.

ما هو Keap (Infusionsoft)؟

Keap هي منصة لأتمتة المبيعات والتسويق مصممة لمساعدة الشركات على النمو. كانت تُعرف سابقًا باسم Infusionsoft، وتقدم Keap إدارة علاقات العملاء، بالإضافة إلى التسويق و أتمتة المبيعات بالإضافة إلى منصة الدفع

يُعرف الآن منتجهم الرئيسي الذي كان يسمى Infusionsoft باسم Keap Max Classic. وهو يستهدف شركات التجارة الإلكترونية التي لديها فرق مبيعات تحتاج إلى حل أتمتة تسويق متطور.

عبر Keap يتيح Keap التقاط العملاء المحتملين باستخدام الصفحات المقصودة المدمجة ويبسط إدارة جهات الاتصال مع تجزئة متقدمة. فهو يحافظ على تفاعل العملاء المحتملين، وينقلهم خلال رحلة العميل باستخدام حملات التسويق عبر الرسائل النصية القصيرة المخصصة وحملات التسويق عبر البريد الإلكتروني. 📤

بمجرد أن يصبح العميل جاهزًا للشراء، تقوم Keap تلقائيًا بإصدار فواتير للعميل وتسهيل عملية الدفع عبر التكامل مع أدوات الدفع الحالية. طوال عملية المبيعات، تساعدك ميزات إعداد التقارير على تتبع ومراقبة ما يحدث بالضبط حتى تتمكن من ضبطها عند الضرورة.

يقوم Keap بعمل رائع، لكنه ليس الخيار الوحيد. هناك بعض المنافسين الأقوياء لـ Keap لاستخدامها كمنصة أتمتة التسويق أو حل لإدارة علاقات العملاء.

ما الذي تبحث عنه في برامج أتمتة التسويق

عندما تكون في السوق للحصول على إدارة علاقات العملاء لأعمالك الخدمية أو منفذ بيع بالتجزئة، هناك ميزات محددة يجب التركيز عليها. تقدم معظم برامج CRM مزيجاً من ميزات ووظائف أتمتة المبيعات التالية

توليد العملاء المحتملين من خلال الصفحات المقصودة المخصصة

إدارة جهات الاتصال حتى تكون دائمًا على رأس قاعدة بياناتك، مما يجعل التسويق ودعم العملاء سهلاً 🙋‍♀️

تسجيل نقاط العملاء المحتملين لمساعدتك على زيادة فرص البيع إلى أقصى حد

قوالب إدارة علاقات العملاء التي تتماشى مع عملية إدارة العملاء المحتملين، مما يضمن أن تكون اتصالات المتابعة ذات صلة دائمًا

إمكانية إرسال الرسائل النصية القصيرة وأتمتة البريد الإلكتروني مع قوالب بريد إلكتروني قابلة للتخصيص

أدوات النشر على وسائل التواصل الاجتماعي لنشر رسالتك بسرعة

أدوات إدارة المشاريع التي تساعدك على ملاءمة مهامك التسويقية بسلاسة مع سير عملك

ميزات إعداد التقارير المتقدمة لمساعدتك على تقييم فعالية عملية فرق التسويق والمبيعات الخاصة بك

سواء كنت تبحث عن CRM لشركة ناشئة أو برنامج تسويق المؤسسات للأعمال التجارية الكبيرة الراسخة، ستحتاج على الأقل إلى بعض، إن لم يكن كل، ميزات إدارة علاقات العملاء لإدارة علاقات العملاء وغير ذلك الكثير.

## أفضل 10 بدائل لبرنامج Keap في عام 2024

إذا كنت قلقًا من أن Keap قد لا يكون قادرًا على تلبية احتياجات عملك، أو ميزانية شركتك الصغيرة، أو خططك للتوسع، فنحن هنا لمساعدتك. فيما يلي أفضل بدائل Keap المتاحة اليوم.

1. ClickUp

يعمل ClickUp على تبسيط عملية المبيعات الخاصة بك باستخدام أدوات إدارة العملاء المحتملين والمهام

ClickUp هو حل SaaS يتجاوز مجرد أتمتة التسويق وبرنامج إدارة المشاريع - على الرغم من أنه يقوم بذلك ببراعة أيضاً. يجمع هذا البرنامج المنافس ل Keap بين إدارة علاقات العملاء وإدارة المشاريع وأتمتة كل من عملية المبيعات وإدارة المهام، بالإضافة إلى تسهيل كل جزء آخر من سير عملك. ClickUp CRM يتتبع جميع عملائك، ويوضح لك أين هم بالضبط في خط سير الصفقات ويدير تفاعلك معهم. تتبع متوسط أحجام الصفقات، وقيمة عمر العميل، ومدى بُعدك عن الإيرادات المستهدفة، والعديد من الإحصائيات المفيدة الأخرى التي تدعم عملية اتخاذ القرار. وظيفة الذكاء الاصطناعي في ClickUp تساعدك على البيع بشكل أسرع وأكثر فعالية. من خلال بضع كلمات رئيسية فقط، يمكنك كتابة أي شيء تريده - ملخصات المحتوى، أو منشورات المدونة، أو رسائل البريد الإلكتروني الترويجية. تلخيص اجتماع العميل ملاحظات أو مستندات مطولة أخرى، حدد المهم عناصر العمل للمتابعة، وغير ذلك الكثير 📝

استخدم ClickUp AI لكتابة أسرع وصقل نسختك وردودك على البريد الإلكتروني والمزيد

لجعل حياتك أكثر سهولة، يقدم ClickUp مجموعة واسعة من عمليات التكامل مع جميع أدوات العمل المفضلة لديك، إما بشكل أصلي أو عبر Zapier. شغِّل حملتك عبر البريد الإلكتروني باستخدام Microsoft Outlook أو Gmail أو Mailchimp.

انشر منشوراتك على وسائل التواصل الاجتماعي مباشرةً على فيسبوك أو إنستغرام أو تويتر. اعقد اجتماعات على Zoom أو Microsoft Teams، واعمل بسلاسة مع أدوات التسويق الأخرى مثل Salesforce أو HubSpot.

ClickUp أفضل الميزات

إدارة جميع بيانات عملائك باستخدامقالب ClickUp CRM لإدارة العملاء المحتملين بفعالية

شاهد حساباتك بالطريقة التي تفضلها، سواء كان ذلك في شكل قائمة أو جدول أو لوحة كانبان

أعد تنظيم طريقة العرض في ثوانٍ باستخدام وظيفة السحب والإفلات

تواصل مع العملاء وزملاء العمل مباشرةً من مركز البريد الإلكتروني المركزي داخل منصة ClickUp

ربط المستندات والمهام بعملاء محددين حتى تكون جميع البيانات التي تحتاجها في متناول يدك

تحكم في الوصول إلى البيانات باستخدام أذونات يمكنك إدارتها

تعاون على مشاريع التسويق في الوقت الفعلي مع فريقك

الوصول إلى النظام المستند إلى السحابة من أي مكان، بما في ذلك على أجهزة Android أو iOS

قيود ClickUp

لا يزال تطبيق إدارة المشاريع على الأجهزة المحمولة لا يرقى إلى مستوى إصدار سطح المكتب

على الرغم من أن النظام بديهي للغاية، إلا أنه مع وجود العديد من الميزات وخيارات التخصيص، قد يكون الأمر مربكاً بعض الشيء عند البدء به

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

7 دولارات شهريًا لكل مستخدم الشركات: 12 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم

12 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل للحصول على الأسعار

اتصل للحصول على الأسعار ClickUp AI: 5 دولارات لكل عضو في مساحة العمل شهرياً

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2: 4.7/5 (أكثر من 8700 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 8700 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 3800 تقييم)

2. هب سبوت

عبر HubSpot يستهدف بديل Keap هذا بديل Keap الشركات الناشئة والشركات الصغيرة التي تتطلع إلى توفير المال على CRM باستخدام خطة مجانية. وهو جيد أيضًا لأقسام التسويق في المؤسسات الكبيرة التي تدير آلاف جهات الاتصال.

يحتوي حل برنامج HubSpot CRM على قاعدة بيانات مركزية تدعم جميع منتجاته الأساسية، بما في ذلك التسويق والمبيعات والعمليات وإدارة المحتوى والتجارة وخدمة العملاء. وهذا يضمن أن المعلومات الصحيحة متاحة دائماً، سواء كنت تتعقب العملاء المحتملين أو تعمل على خط أنابيب المبيعات أو تقدم الدعم للعملاء.

تمنحك الباقة المجانية الأدوات الأساسية لتوليد العملاء المحتملين وتقسيمهم إلى فئات، ثم متابعتهم عبر البريد الإلكتروني. يمكنك أيضًا النشر على وسائل التواصل الاجتماعي ومراقبة تحليلاتك في برنامج CRM الخاص به.

تسمح خطط المبتدئين والمحترفين بمزيد من خيارات العلامات التجارية والتجزئة والمزيد من رسائل البريد الإلكتروني شهرياً. كما أنها تمنحك ميزات أخرى مثل منصة الدفع، وعملات متعددة، وتقارير مخصصة.

توفر خطة المؤسسة أكثر مرونة وتحكمًا في عمليات المبيعات وجهود إدارة جهات الاتصال.

أفضل ميزات HubSpot

استخدم أداة إنشاء الصفحات بالسحب والإفلات لإنشاء صفحات مقصودة تجذب العملاء المحتملين

تقسيم العملاء المحتملين والعملاء المحتملين وفقًا لمصادرهم

أتمتة المهام مثل كتابة المحتوى، بالإضافة إلى تحديد الرؤى المفيدة من بيانات عملائك باستخدام الذكاء الاصطناعي المدمج

تبسيط علاقات العملاء والتفاعلات المحتملة مع العملاء المحتملين من خلال الدردشة المباشرة وروبوتات الدردشة

قيود HubSpot

على الرغم من أن الإصدار المجاني يعد بداية جيدة، إلا أنه إذا نمت أعمالك بشكل كبير، فستحتاج قريباً إلى التبديل إلى نسخة مدفوعة من حل أتمتة التسويق والتسويق عبر البريد الإلكتروني

سرعان ما تصبح خطط التسعير الأعلى مستوى أكثر تكلفة بكثير

تسعير HubSpot

مجانًا: مجانًا

مجانًا مبتدئ: 18 دولارًا شهريًا مقابل 1,000 جهة اتصال تسويقية

18 دولارًا شهريًا مقابل 1,000 جهة اتصال تسويقية المحترفين: 800 دولار شهرياً ل 2,000 جهة اتصال تسويقية

800 دولار شهرياً ل 2,000 جهة اتصال تسويقية المؤسسات: 3,600 دولار شهريًا ل 10,000 جهة اتصال تسويقية

تقييمات ومراجعات HubSpot

G2: 4.4/5 (أكثر من 10,300 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 10,300 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 3,800 تقييم)

3. أكتيف كامبين

عبر ActiveCampaign تقدم ActiveCampaign برنامج CRM وأتمتة المبيعات والتسويق والتسويق عبر البريد الإلكتروني ودعم العملاء.

يساعدك هذا المنافس Keap على إنشاء صفحات مقصودة ونماذج لالتقاط تفاصيل العملاء المحتملين وتتبع التفاعلات مع موقعك. يتابع النظام تلقائيًا برسالة بريد إلكتروني ويخطر فريق المبيعات لديك إذا كان الزائر مهتمًا بمعرفة المزيد.

يمكنك أيضًا مراقبة الصفقات قيد الإعداد ورعاية العملاء المحتملين تلقائيًا حتى يتخذوا قرار البيع. 🎉

تُظهر لك خريطة الأتمتة (متوفرة فقط من الباقة الاحترافية وما فوق) دورة حياة العميل بالكامل عبر جميع قنواتك. ثم، إذا اكتشفت أي مشاكل، فإنها تتيح لك تحديث الأتمتة الخاصة بك لتكون أكثر فعالية.

ActiveCampaign أفضل الميزات

أتمتة رسائل البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة ومنشورات وسائل التواصل الاجتماعي

تخصيص درجات المشاركة للعملاء المحتملين وتعيين إشعارات لمتابعة التواريخ المهمة

راقب أداء فريق المبيعات وقائمة العملاء المحتملين لديك

التكامل مع أكثر من 900 حل برمجي آخر، مثل Slack وZapier وWordPress و Shopify

قيود ActiveCampaign

إنه ليس نظام CRM قائم بذاته تمامًا، لأنه يركز على المبيعات أكثر من التسويق

إنه ذو قيمة جيدة للبدء، ولكن مع نمو فريق المبيعات الخاص بك، ستحتاج على الأرجح إلى ترقية الحزمة الخاصة بك

لا توجد ميزات حقيقية لإدارة المشروع إذا كنت بحاجة إلى ذلك في عمليتك

تسعير ActiveCampaign

بالإضافة: 19 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

19 دولارًا شهريًا لكل مستخدم احترافي: 49 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

49 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل بنا لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات ActiveCampaign #### تقييمات ومراجعات ActiveCampaign

G2: 4.5/5 (أكثر من 10,300 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 10,300 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 2,200 تقييم)

4. أونترابورت

عبر Ontraport Ontraport هو بديل Keap يقدم العديد من الميزات نفسها. يستهدف الشركات المتوسطة والكبيرة الحجم، ويساعدك حل أتمتة التسويق الخاص به على أتمتة عمليات المبيعات والتسويق.

استخدم وظيفة السحب والإفلات البسيطة لإنشاء صفحات ويب ونماذج جميلة ومخصصة مصممة لالتقاط العملاء المحتملين. ثم قم بإعداد نماذج الطلبات باستخدام قوالب عالية التحويل.

تتم إضافة جميع العملاء المحتملين الذين تم التقاطهم إلى قاعدة بيانات CRM الخاصة بك، كما يتم تسجيل الزيارات لصفحات موقعك الإلكتروني وأي طلبات تم تقديمها.

إذا كنت تستخدم WordPress، يمكنك تضمين Ontraport في موقع WordPress الخاص بك. تتصل منصة الدفع الآمنة ببوابات متعددة وتسمح لك بتقديم خطط الدفع وإدارة الاشتراكات والمزيد. 💸

أفضل ميزات Ontraport

إنشاء ما يصل إلى أربعة إصدارات لصفحات الويب الخاصة بك لاختبار A/B

تتبع مصادر العملاء المحتملين تلقائيًا حتى تتمكن من تحسين إدارة العملاء المحتملين

شاهد عرضاً مرئياً لخط سير عملائك المحتملين حتى تتمكن من تحديد العملاء المحتملين المهمين بسرعة

يمكنك التوسع بسهولة عندما تكون جاهزاً - كل خطة تسعير متتالية تقدم ميزات أكثر تقدماً

قيود Ontraport

تبدأ خطط التسعير ب 500 جهة اتصال فقط، وإذا كان لديك أكثر من ذلك، فستحتاج إلى دفع مبلغ إضافي

ليست أبسط منصة، ويمكن أن يكون منحنى التعلم الأولي حاداً للغاية

يفتقر إلى بعض ميزات إدارة المشروعات والتسويق عبر البريد الإلكتروني والتسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي

تسعير Ontraport

تجربة مجانية: 14 يومًا

14 يومًا الأساسي: يبدأ من 24 دولارًا شهريًا لما يصل إلى ثلاثة مستخدمين

يبدأ من 24 دولارًا شهريًا لما يصل إلى ثلاثة مستخدمين الإضافي: يبدأ من 83 دولارًا شهريًا لما يصل إلى 10 مستخدمين

يبدأ من 83 دولارًا شهريًا لما يصل إلى 10 مستخدمين المحترف : يبدأ من 124 دولارًا شهريًا لمستخدمين غير محدودين

: يبدأ من 124 دولارًا شهريًا لمستخدمين غير محدودين المؤسسة: يبدأ من 249 دولاراً شهرياً لمستخدمين غير محدودين

تقييمات ومراجعات أونترابورت

G2: 4.5/5 (أكثر من 200 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 200 تقييم) Capterra: 4.2/5 (أكثر من 80 تقييم)

5. فريش سيلز

عبر Freshsales Freshsales هو نظام CRM للمبيعات مع ميزات الأتمتة. يساعدك على تعيين العملاء المحتملين والمهام تلقائيًا لفريق المبيعات الخاص بك، وإنشاء تذكيرات، وإرسال رسائل البريد الإلكتروني، حتى تتمكن من التركيز على وظيفتك الرئيسية المتمثلة في البيع أكثر.

كما يسهِّل Freshsales إنتاج المستندات - مثل العقود وعروض الأسعار والفواتير - التي يجب أن تكون خالية من الأخطاء. يقوم الذكاء الاصطناعي في Freshsales، المعروف باسم فريدي، بتسجيل العملاء المحتملين نيابةً عنك حتى تتمكن من المتابعة بسهولة مع العملاء المحتملين ذوي النوايا العالية.

كما تقدم أداة إدارة خطوط الأنابيب هذه توصيات لتحسين استراتيجية المبيعات الخاصة بك حتى تتمكن من إغلاق المزيد من الصفقات

Freshsales أفضل الميزات

إنشاء رسائل بريد إلكتروني مخصصة بسرعة باستخدام وظيفة السحب والإفلات

منح فريق خدمة العملاء لديك إمكانية الوصول إلى مصدر واحد موحد للمعلومات حتى يتمكنوا من دعم العملاء بشكل أفضل

استخدم فريش سيلز أثناء التنقل عبر تطبيق جوال يعمل بنظام iOS أو أندرويد

التكامل مع العديد من المنصات المفيدة مثل WooCommerce وBig Commerce وAsana وMailchimp

قيود Freshsales

لا يتوفر فريش سيلز على الباقة المجانية، وكلما أردت استخدام المزيد من الذكاء الاصطناعي، ستحتاج إلى الدفع مقابل باقات أعلى

يمكن أن يكون النظام بطيئًا إذا كنت تعمل مع مجموعات بيانات كبيرة، خاصة على تطبيقات الأجهزة المحمولة

أسعار فريدي

مجانًا: مجانًا لما يصل إلى ثلاثة مستخدمين

مجانًا لما يصل إلى ثلاثة مستخدمين الزيادة: 15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المحترف : 39 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 39 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: 69 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Freshsales

G2: 4.5/5 (1,000+ تقييم)

4.5/5 (1,000+ تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 590 تقييم)

6. زوهو CRM

عبر Zoho CRM يعد بديل Keap هذا جزءًا من مجموعة Zoho الأوسع من أدوات الأعمال. تساعدك أداة أتمتة التسويق وإدارة خط أنابيب المبيعات على التقاط العملاء المحتملين وتقسيمهم وتتبع الصفقات والتفاعل مع العملاء من خلال قنوات متعددة.

اجعل يومك أكثر إنتاجية من خلال أتمتة رحلات العملاء والحملات وسير العمل، بالإضافة إلى التعيينات وعمليات التحقق من الصحة وعمليات التصعيد. 🙌

اطلب من الذكاء الاصطناعي (المسمى Zia) التنبؤات والخطوات التالية لعملائك المحتملين - استنادًا إلى الملفات الشخصية لعملائهم - لمساعدتك في إتمام الصفقة. تتيح لك التحليلات المتقدمة إعداد لوحات معلومات وتقارير مخصصة لتزويدك بالرؤى التي تبحث عنها.

أفضل ميزات Zoho CRM

واجهة المستخدم بديهية وسريعة الاستجابة، مما يجعلها سهلة الاستخدام

التفاعل مع عملائك عبر البريد الإلكتروني أو الدردشة أو قنوات التواصل الاجتماعي المتعددة

بمجرد تسجيلك، يمكن تنفيذ Zoho CRM بسرعة كبيرة

يتكامل Zoho CRM مع أكثر من 800 تطبيق، بما في ذلك Microsoft 365 وGoogle Workspace

قيود Zoho CRM

يمكن أن تستغرق المجموعة الواسعة من الميزات وقتًا وممارسة للتعود عليها

يرغب بعض المستخدمين في المزيد من خيارات التخصيص لتتناسب بشكل أفضل مع احتياجات أعمالهم

تسعير Zoho CRM

قياسي: 14 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم

14 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم احترافي: 23 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

23 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: 40 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

40 دولارًا شهريًا لكل مستخدم الأقصى: 52 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم

Zoho CRM التقييمات والمراجعات

G2: 4.0/5 (أكثر من 2400 تقييم)

4.0/5 (أكثر من 2400 تقييم) Capterra: 4.3/5 (أكثر من 6,300 تقييم)

7. بايبيدرايف

عبر Pipedrive تم تصميم Pipedrive من قبل مندوبي المبيعات، وهو ممتاز لإدارة العملاء المحتملين. فهو يساعدك على إعداد مراحل خط أنابيبك - إما من الصفر أو باستخدام أحد القوالب الخاصة بهم - ثم استيراد أو إضافة صفقاتك الحالية. بعد ذلك، استخدم نماذج الويب القابلة للتخصيص لالتقاط المزيد من العملاء المحتملين مباشرةً من موقعك الإلكتروني.

تحدِّد تقنية الذكاء الاصطناعي بالإضافة إلى التحليلات المفيدة فرص المبيعات لمساعدتك على تركيز الجهود حيث توجد أعلى فرصة لإتمام الصفقة. بعد ذلك يمكنك جدولة تذكيرات تلقائية لخطواتك التالية للتأكد من استمرار نقل العملاء المحتملين عبر خط الأنابيب. يمنحك كل مستوى خطة متتالية المزيد من الأتمتة والتخصيص. 💪

أفضل ميزات Pipedrive

تحديث صفقاتك عن طريق سحبها وإفلاتها في خط أنابيب المبيعات المرئي سهل الاستخدام

إضفاء الطابع الشخصي على اتصالاتك، باستخدام التجزئة والفلاتر لإنشاء قوائم مستهدفة

الاطلاع على سجل جهات الاتصال الكامل بالإضافة إلى أي ملاحظات لكل عميل من عملائك المحتملين

خصص تقاريرك لإظهار تفاصيل حول العملاء المحتملين والمبيعات والإيرادات المحققة

قيود Pipedrive

على الرغم من أنه يقدم بعض ميزات التسويق، إلا أن منافس Keap هذا مصمم بشكل أساسي للمبيعات

إنه يستهدف الشركات الصغيرة، لذلك إذا كنت ترغب في التوسع أو تحتاج إلى ميزات أكثر تعقيدًا، فقد لا يناسبك

تسعير Pipedrive

أساسي: 14.90 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

14.90 دولارًا شهريًا لكل مستخدم متقدم: 27.90 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

27.90 دولارًا شهريًا لكل مستخدم احترافي: 49.90 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم

49.90 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم القوة: 64.90 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم

64.90 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: 99.00 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم

Pipedrive التقييمات والمراجعات

G2: 4.2/5 (أكثر من 1600 تقييم)

4.2/5 (أكثر من 1600 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 2,800 تقييم)

8. رشيق

عبر Nimble Nimble هو نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) يستهدف أصحاب المشاريع الفردية ومندوبي المبيعات وفرق العمل. صُمم هذا البديل من Keap لتعزيز بناء العلاقات، فهو يجمع بيانات الأعمال والبيانات الاجتماعية باستخدام مطابقة الملفات الشخصية الاجتماعية.

يمكنك إنشاء سجلات جهات اتصال جديدة أو تحديث السجلات الموجودة مباشرةً من صندوق الوارد في Outlook أو Gmail أو LinkedIn أو وسائل التواصل الاجتماعي أو من أي مكان آخر عبر الإنترنت. يمكنك أيضاً أتمتة مهام سير العمل عبر الأقسام، واستخدم القوالب لتوفير الوقت، وتتبع رسائل البريد الإلكتروني الجماعية حتى تعرف بالضبط من فتح رسائلك الإلكترونية أو نقر على رابط - ومتى فعل ذلك. 📫

Nimble أفضل الميزات

دمج بيانات العملاء من مصادر متعددة في جهة اتصال واحدة موحدة

تقسيم العملاء المحتملين بحيث يمكنك رعاية كل نوع من العملاء المحتملين بالطريقة الأنسب

تعيين تذكيرات بالأنشطة للمتابعة مع العملاء المحتملين أو إكمال المهام الأخرى

إدارة جميع أنشطتك من لوحة معلومات العملاء والمبيعات

قيود Nimble

توجد خطة تسعير واحدة فقط، والتي تسمح بـ 25,000 سجل جهة اتصال، ولكنك تحتاج إلى دفع مبلغ إضافي مقابل ميزات تمت ترقيتها مثل العثور على بيانات جهات الاتصال عبر الإنترنت أو إرسال وتتبع الرسائل الجماعية المخصصة

يجد بعض المستخدمين أن إدارة جهات الاتصال المكررة ودمجها أكثر صعوبة مما ينبغي

تسعير Nimble

24.90 دولار شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Nimble

G2: 4.5/5 (1,000+ تقييم)

4.5/5 (1,000+ تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 1,800 تقييم)

9. سيلز فورس

عبر SalesforceSalesforce CRM يحتوي هذا المنافس ل Keap على وظائف المبيعات والتسويق ومكتب المساعدة. يستهدف الشركات الكبيرة التي تحتاج أيضًا إلى ميزات إدارة العمليات والمشاريع.

قم بإنشاء صفحات مقصودة لالتقاط العملاء المحتملين، وسجل هؤلاء العملاء المحتملين حتى تقضي وقتك على العملاء المحتملين المناسبين. ثم تتبع صفقاتك لنقلها عبر خط أنابيب المبيعات.

قم بتحسين التسويق عبر البريد الإلكتروني من خلال اختبار A/B وتتبع البريد الإلكتروني، وانشر بسهولة على وسائل التواصل الاجتماعي كجزء من استراتيجية التسويق الخاصة بك. هناك أيضًا برنامج مكتب المساعدة، الذي يساعدك على إدارة التذاكر واتفاقيات مستوى الخدمة، من بين أمور أخرى. 🎧

أفضل ميزات إدارة علاقات العملاء الرشيقة

إدارة العملاء المحتملين وتسجيلهم وجدولة المواعيد من النظام

السحب والإفلات لإنشاء جداول زمنية لمشاريع المبيعات والتسويق الخاصة بك

الوصول إلى بيانات عملائك في الوقت الفعلي من تطبيق هاتفك المحمول أينما كنت

يتكامل نظام Agile CRM مع العديد من موفري الخدمات الخارجيين، مثل Zendesk و Shopify و Stripe و Freshbooks

قيود إدارة علاقات العملاء الرشيقة

يشعر بعض المستخدمين أنه يمكن تحسين وظيفة البريد الإلكتروني

خدمة العملاء ليست الأفضل دائمًا، خاصة إذا كنت ترغب في إلغاء عقدك

تسعير أجايل CRM

مجاني: مجانًا لما يصل إلى 10 مستخدمين

مجانًا لما يصل إلى 10 مستخدمين المبتدئ: 8.99 دولار شهريًا لكل مستخدم

8.99 دولار شهريًا لكل مستخدم عادية: 29.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

29.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: 47.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات إدارة علاقات العملاء الرشيقة

G2: 4.0/5 (340+ تقييم)

4.0/5 (340+ تقييم) Capterra: 4.1/5 (أكثر من 480 تقييم)

عزز مشاركة العملاء وأغلق الصفقات مع أفضل بدائل Keap

لقد تطورت أنظمة إدارة علاقات العملاء بشكل كبير منذ الأيام التي كانت تخزن فيها تفاصيل العملاء ببساطة. وهي توفر الآن أيضًا أدوات لمصدر عملاء محتملين جدد، وإدارة خط أنابيبك, أتمتة المبيعات ومهام التسويق، وتوفر رؤى قوية تساعدك على إتمام الصفقات. 🎯

يعد Keap حلاً فعالاً لبرامج أتمتة التسويق، ولكن هناك منصات أخرى متاحة تعمل بنفس الكفاءة، إن لم تكن أفضل. واحدة من أفضل منصات إدارة علاقات العملاء التي يجب مراعاتها هي ClickUp.

ClickUp هو متجر شامل عندما يتعلق الأمر بإدارة جميع جوانب المبيعات والتسويق. مع إدارة علاقات العملاء القوية التي تتعقب جميع عملائك وصفقاتك، والذكاء الاصطناعي الذي يعمل على أتمتة العديد من المهام العادية، ومجموعة كبيرة من عمليات التكامل، من الصعب التغلب عليها. اشترك مجانًا مع ClickUp اليوم لتوفير الوقت، وخلق المزيد من التفاعل مع عملائك، وإتمام تلك الصفقات.