نماذج مجانية لمراجعة 90 يومًا لتقييم أداء الموظفين

يمكن أن يكلف انخفاض التزام الموظفين وتناقص أعدادهم شركة متوسطة الحجم مدرجة في مؤشر S&P 500 ما بين 228 مليون دولار و355 مليون دولار سنويًا في شكل خسارة في الإنتاجية.

هذا رقم مذهل، وهو دليل واضح على أن مراقبة أداء الموظفين وتقديم الدعم في الوقت المناسب أمران أساسيان للاحتفاظ بهم وزيادة الربحية.

لكن تتبع ساعات العمل وحده لا يكفي. فهو لن يخبرك ما إذا كان الموظفون يعطون الأولوية للمهام الصحيحة أو ما إذا كانت جهودهم تتوافق مع أهداف الفريق. بدلاً من التركيز على "ساعات العمل"، حان الوقت للتحول نحو النتائج الفعلية.

وهنا يأتي دور قوالب مراجعة الأداء. لمساعدتك على تتبع التقدم الفردي بفعالية. إليك أفضل 10 قوالب لمراجعة 90 يومًا—كل منها مصمم لالتقاط المكونات الرئيسية لإنتاجية الموظفين.

🧠 حقيقة ممتعة: تأثير النعامة هو انحياز معرفي حيث يتجنب الناس غالبًا المعلومات السلبية، بما في ذلك الملاحظات البناءة التي يمكن أن تساعدهم في مراقبة تقدمهم نحو أهدافهم.

10 نماذج مجانية لمراجعة 90 يومًا

يمكنك دائمًا تصميم قوالب لمراجعة 90 يومًا بنفسك. ومع ذلك، فهذه عملية تستغرق وقتًا طويلاً وتصبح مرهقة بسرعة. لماذا تمر بهذه المتاعب بينما يمكنك الوصول إلى هذه القوالب مجانًا من خلال التطبيق الشامل للعمل— ClickUp؟

إليك ما قالته نيدهي راجبوت، مديرة تطوير الأعمال في CedCommerce، عن استخدام ClickUp:

بصفتك مدير فريق، عليك مراقبة العمل الذي يقوم به الآخرون، ويسهل ClickUp إدارة المهام وأعباء العمل وما إلى ذلك. كما ساعدني في عرض أداء الفريق وكذلك الأداء الفردي للأعضاء.

بصفتك مدير فريق، عليك مراقبة العمل الذي يقوم به الآخرون، ويسهل ClickUp إدارة المهام وأعباء العمل وما إلى ذلك. كما ساعدني في عرض أداء الفريق وكذلك الأداء الفردي للأعضاء.

1. نموذج خطة ClickUp لـ 30-60-90 يومًا

احصل على نموذج مجاني تتبع تقدم موظفيك الجدد بسهولة باستخدام نموذج خطة ClickUp لـ 30-60-90 يومًا

هل رحبت بمجموعة جديدة من الموظفين؟ أو ربما تمت ترقية أحد أعضاء فريقك. لا تنتظر المراجعات السنوية لتقييم مدى تأقلمهم مع دورهم الجديد.

ينقسم نموذج خطة ClickUp لـ 30-60-90 يومًا عملية التعيين والمراجعة إلى نقاط مراجعة واضحة. يمكن لأعضاء الفريق الجدد اعتبارها معالم بارزة، وتتبع مهامهم، وفهم ما يتعين عليهم القيام به بدقة لتحقيق الأهداف.

يمكنك تقييم تقدمهم كل ثلاثين يومًا، وتحديد احتياجاتهم التدريبية، وتقديم الدعم لمساعدتهم على الانتقال.

استخدم هذا النموذج من أجل:

حدد الأهداف الفردية والمهام والأهداف التجارية، وأضف الملاحظات، وتابع بنود العمل من اليوم الأول

أنشئ حالات مهام مخصصة مثل "مكتمل" و"قيد التنفيذ" و"مطلوب" و"في انتظار العميل" لمراقبة الإنتاجية

استخدم سمات مخصصة مثل "المسؤول" و"مرحلة التعيين" لضمان المساءلة عن كل مهمة

حدد مواعيد نهائية لكل مهمة وأنشئ جدولًا زمنيًا منظمًا لمسار نمو الموظف

تعاون مع أصحاب المصلحة وناقش التقدم المحرز في عرض الدردشة

أنشئ خطة لمدة 30-60-90 يومًا وتابع الإنجازات المهمة القادمة باستخدام عرض التقويم

أدرج مهام عملية التعيين وتتبع التقدم المحرز من خلال عرض لوحة التعيينات

مثالي لـ: مديري الموارد البشرية وقادة الفرق الذين يعملون على تأهيل أعضاء جدد للفريق.

2. نموذج مستندات توظيف الموظفين في ClickUp

احصل على نموذج مجاني حدد وصف الوظيفة والمسؤوليات والواجبات للموظفين الجدد باستخدام نموذج مستند تأهيل الموظفين الجدد من ClickUp

يحتاج الموظفون الجدد إلى وقت للتأقلم مع مسؤولياتهم وبناء علاقات جيدة مع زملائهم في الفريق. لتمكينهم من النجاح، اجعل هذه المرحلة الانتقالية سلسة قدر الإمكان باستخدام نموذج مستند تأهيل الموظفين الجدد من ClickUp.

يمكنك استخدام هذا النموذج من أجل:

حدد الوصف التفصيلي للوظيفة إلى جانب المهمة والرؤية وقيم الشركة

أضف المسؤوليات الرئيسية للوظيفة

أدرج أهداف المهام وأضف مواد تدريبية وموارد أخرى

أنشئ قائمة مرجعية لأهداف التعيين وحدد المهام المجدولة خلال كل أسبوع من عملية التعيين

أوضح أهداف التعيين لجميع أفراد فريقك حتى يتمكنوا من تقديم الدعم اللازم لزملائهم الجدد

مثالي لـ: مساعدة الموظفين الجدد على التكيف مع وظائفهم بسلاسة.

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3. نموذج نموذج ملاحظات الموظفين من ClickUp

احصل على نموذج مجاني اجمع تعليقات الموظفين بسرعة باستخدام نموذج تعليقات الموظفين من ClickUp

امنح موظفيك شعورًا بالانتماء باستخدام نموذج استمارة ملاحظات الموظفين من ClickUp.

يتيح لك هذا البديل الذكي لأدوات تقييم الموظفين جمع التعليقات من موظفيك وتطبيقها لخلق بيئة عمل أكثر إيجابية وكفاءة.

يمكنك استخدام نموذج نموذج الملاحظات هذا من أجل:

اجمع التعليقات من الموظفين بسرعة من خلال التقييمات

تتبع مشاعر الموظفين بمرور الوقت لتحديد الموظفين المعرضين لخطر ترك العمل

يمكنك الوصول إلى أوضاع العرض مثل عرض قائمة جميع المستجيبين، وعرض قائمة الردود، وعرض جدول استبيان ملاحظات الموظفين، وعرض السبورة البيضاء

قم بتمييز أصحاب المصلحة وإضافة تعليقات

مثالي لـ: بناء ثقافة شركة تركز على الموظفين.

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4. نموذج مراجعة الأداء من ClickUp

احصل على نموذج مجاني أنشئ جدول تقييم الموظفين بسهولة باستخدام نموذج مراجعة الأداء من ClickUp

63% من الأشخاص يتركون وظائفهم بسبب جودة التقييمات المنخفضة. 17% منهم يذكرون عدم كفاية التقييمات كسبب رئيسي لبحثهم عن وظائف أخرى. هل تريد الاحتفاظ بأفضل موظفيك؟ قدم تقييمات بناءة بانتظام.

يمكن أن يسهل عليك نموذج مراجعة الأداء من ClickUp هذه العملية بفضل مستند قابل للتخصيص.

يمكنك استخدامها في:

اسمح للموظفين بتقديم ملاحظاتهم بعد التقييم الذاتي

شجع الموظفين على طلب التعليقات

دع الزملاء يقدمون ملاحظاتهم بشأن أداء زملائهم

أدرج نقاط القوة والإنجازات التي حققها الموظفون لتشجيع ثقافة التقدير والتقدير

أضف موارد مثل نصائح مراجعة الأداء للموظفين والمديرين من أجل تقييم الأداء بشكل صحيح

أنشئ حقول مخصصة لتناسب أي معايير تقييم فريدة قد تكون لديك

مثالي لـ: تقييم الأداء المنظم وتشجيع تبادل الملاحظات بشفافية.

👀 هل تعلم؟ حتى مع عدم تكرار تقديم الملاحظات من قبل المديرين، فإن الموظفين الذين يحصلون على تقدير من زملائهم مرة واحدة على الأقل شهريًا يكونون أكثر إنتاجية في العمل بنسبة 38% مقارنةً بأولئك الذين نادرًا ما يحصلون على تقدير من أي من المجموعتين.

5. نموذج ClickUp الشامل لمراجعة الأداء

احصل على نموذج مجاني جدول المراجعات كمهام مع تواريخ استحقاق وأشرطة تقدم باستخدام نموذج ClickUp الشامل لمراجعة الأداء

يتيح لك نموذج ClickUp الشامل لمراجعة الأداء مراقبة تقدم الموظفين من خلال التقييم الذاتي ومراجعات المديرين. يمكنك ضبط طرق العرض باستخدام خيارات مثل "قائمة" و"لوحات" والتعاون مع المديرين لمراقبة أداء الموظفين.

📮ClickUp Insight: الفرق ذات الأداء المنخفض أكثر عرضة بأربع مرات لاستخدام أكثر من 15 أداة، بينما تحافظ الفرق عالية الأداء على كفاءتها من خلال قصر أدواتها على 9 منصات أو أقل. ولكن ماذا عن استخدام منصة واحدة؟ باعتبارها التطبيق الشامل للعمل، تجمع ClickUp مهامك ومشاريعك ووثائقك ومواقع الويكي والدردشة والمكالمات في منصة واحدة، مع سير عمل مدعوم بالذكاء الاصطناعي. هل أنت مستعد للعمل بشكل أكثر ذكاءً؟ ClickUp يناسب كل فريق، ويجعل العمل مرئيًا، ويسمح لك بالتركيز على ما يهم بينما يتولى الذكاء الاصطناعي الباقي.

يمكنك استخدامها في:

حوّل تتبع التعليقات وتسليمها إلى مهام

امنح الموظفين فرصة التقييم الذاتي

أنشئ حلقة تغذية راجعة منظمة من خلال تقييمات المديرين ومراقبة التقدم المحرز

أجرِ محادثات حول أداء الموظفين عبر التعليقات والملاحظات واللوحات البيضاء

مثالي لـ: إجراء محادثات تعاونية حول المسار الوظيفي.

6. نموذج مراجعة الأداء الفصلية من ClickUp

احصل على نموذج مجاني عزز تطوير الموظفين باستخدام نموذج ClickUp لمراجعة الأداء الفصلية

إن وجود نظام تقييم مناسب على فترات منتظمة يحافظ على تماسك الجهود ويساعد الموظفين على التحسن. نموذج ClickUp لتقييم الأداء الفصلي يجعل من السهل القيام بذلك لكل موظف على حدة كل ثلاثة أشهر.

باستخدام هذا النموذج، يمكنك:

صنف وأضف سمات لتتبع الأهداف و OKRs ومؤشرات الأداء الرئيسية الأخرى

اكتشف مجالات التحسين في القدرات النوعية، مثل مهارات الاتصال وحل المشكلات

قدم التقدير والنقد البناء بطريقة منظمة

مثالي لـ: تقييم الأهداف قصيرة المدى، وتقدير الإنجازات، ووضع أهداف SMART كل ثلاثة أشهر للحفاظ على تماسك الموظفين وتحفيزهم.

7. نموذج التقرير الأسبوعي للموظفين من ClickUp

احصل على نموذج مجاني ساعد الموظفين على تقييم أدائهم باستخدام نموذج التقرير الأسبوعي للموظفين من ClickUp

لجعل مكان عملك يعمل كآلة محكمة، يجب على الموظفين تقييم عملهم بشكل مستقل، وتحديد الثغرات، والعمل على نقاط الضعف. يتيح نموذج التقرير الأسبوعي للموظفين من ClickUp لهم تسجيل التفاصيل الدقيقة لأدائهم كل أسبوع، مما يساعدهم على ملاحظة ما يمكن تحسينه بشكل مستقل.

يمكنك استخدام هذا النموذج من أجل:

تتبع الأنشطة والوقت المستغرق في كل منها وجميع الأطراف المعنية في مكان واحد

حدد التحديات الشائعة وعالجها كل أسبوع لتمكين الموظفين من تحقيق النجاح

شجع الموظفين على التقييم الذاتي من خلال مقياس التقييم الموجود في النموذج

دع الموظفين يصفون خططهم للتحسين حتى تتمكن من تقديم المساعدة المناسبة في الوقت المناسب

مثالي لـ: تحديد مشكلات الأداء في وقت مبكر وجعل الموظفين أكثر استقلالية من خلال التقييم الذاتي.

8. نموذج ClickUp "ابدأ، توقف، تابع"

احصل على نموذج مجاني حسّن سير العمل وحدد أولويات المهام باستخدام نموذج ClickUp Start Stop Continue

كيف تضمن أن موظفيك يقضون وقتهم في مهام تفيد شركتك؟ استخدم نموذج ClickUp Start Stop Continue.

يمكنك استخدام هذا النموذج من أجل:

املأ الملاحظات اللاصقة بالإجراءات أو الأنشطة حسب الفئة في الجدول

أضف حالة البدء للأنشطة العاجلة وذات الأولوية

أضف حالة "توقف" للأنشطة غير الفعالة والمهدرة

أضف حالة "متابعة" للإجراءات والعمليات المعتمدة

احصل على تمثيل مرئي للتقدم المحرز

مثالية لـ: المراجعة الذاتية ومراجعة المنظمة.

9. نموذج تقرير الأداء من ClickUp

احصل على نموذج مجاني قم بتحديد الإنتاجية والتكاليف وتصورها باستخدام نموذج تقرير الأداء من ClickUp

يتيح لك نموذج تقرير الأداء من ClickUp تحليل أداء فريقك في كل مشروع. تسهل تصوراتك البديهية قياس مقاييس الإنتاجية وحساب التكاليف وتحليل الاتجاهات.

يمكنك استخدام هذا النموذج من أجل:

راقب التقدم ومؤشرات الأداء الرئيسية في الوقت الفعلي

أدخل التكاليف الزائدة خلال الجدول الزمني للبرنامج/المشروع/المعلم

أضف تواريخ الاستحقاق والتأخيرات

توقع تكاليف المشاريع

قم بتحديد الوقت والتقدم المحرز والميزانية من خلال العناصر المرئية والرسوم البيانية

مثالي لـ: تصور الأداء القائم على المشاريع بناءً على الوقت والإنتاجية والتكلفة

📚 اقرأ أيضًا: أمثلة على تقييم الأداء (عبارات + تعليقات)

🧠 حقيقة ممتعة: بدأت الحكومة الأمريكية بالفعل تقليد المراجعات السنوية للموظفين مع قانون تقييم الأداء في عام 1950. وقد نص القانون على أن يكون تقييم الموظفين الفيدراليين أحد التقييمات الثلاثة التالية: ممتاز، مرضي، أو غير مرضي.

10. نموذج خطة عمل الموظفين من ClickUp

احصل على نموذج مجاني ساعد الموظفين على النمو من خلال التعليقات الموجهة والمبادرات باستخدام نموذج خطة عمل الموظفين من ClickUp

يتيح لك نموذج خطة عمل الموظفين من ClickUp إنشاء مسار مفصل للموظفين لتحديد المجالات التي يمكنهم تحسينها وكيفية القيام بذلك. سيساعدك هذا النموذج في إنشاء تقارير أداء فردية خلال فترة المراجعة ووضع خطة تحسين لكل موظف.

يمكنك استخدام هذا النموذج من أجل:

قم بتقديم تقارير الحوادث وضمان المساءلة لكل من الموظفين ومشرفيهم

سجل نتائجك ودعمها بالبيانات

حدد مجالات التحسين، وأنشئ خطة عمل لكل منها، وأضف جداول زمنية وحالة وملاحظات لكل إجراء في قسم "المبادرات التصحيحية"

تتبع التقدم وفقًا للمشكلة وحدد معايير النجاح على أنها نجاح أو فشل

احصل على التوقيعات الرقمية للموظفين والمراجعين

مثالي لـ: معالجة مشكلات الأداء وتوجيه الموظفين لتحسين مهاراتهم ونموهم بشكل مستهدف.

⚡تغيير جذري: بالطبع، يمكنك تنزيل كل نموذج على حدة، ولكن وجودها مبعثرة في نظامك ليس بالأمر الفعال. لماذا لا تبسط العملية؟ احصل على وصول فوري إلى مكتبة قوالب ClickUp، التي تحتوي على قوالب مراجعة الأداء القابلة للتخصيص. قم بتحريرها وتنظيمها في قوائم، وتعيين عناصر العمل كمهام، وتتبع التقدم المحرز — كل ذلك من لوحة تحكم واحدة سهلة الاستخدام. لا مزيد من التخمينات، فقط إدارة أداء مبسطة!

ما هي نماذج التقييم لمدة 90 يومًا؟

قوالب مراجعة الأداء لمدة 90 يومًا هي أدلة منظمة تساعد المديرين على تقييم تقدم الموظف خلال الأشهر الثلاثة الأولى. تغطي قوائم المراجعة هذه مقاييس الأداء الرئيسية والمهارات المطلوبة وتقييم الأهداف ومجالات التحسين وأقسام التعليقات، كل ذلك في مكان واحد.

تساعد القوالب المصممة جيدًا على سد الفجوة بين التوقعات والإنتاجية والنمو، مما يمنح المديرين رؤية واضحة لأداء كل موظف. وهذا يسهل تقديم الدعم والتوجيه في الوقت المناسب.

هذه النماذج مفيدة بشكل خاص لإنشاء ملخص " أول 90 يومًا " للموظفين الجدد، مما يساعد كل من المديرين والموظفين على تتبع التقدم المبكر. بفضل الأقسام المعبأة مسبقًا، كل ما عليك فعله هو إضافة التفاصيل الدقيقة وتحويلها إلى تقارير أداء قابلة للتنفيذ، مما يساعد الموظفين على التقييم الذاتي والتحسين والبقاء على اتساق مع فرقهم.

👀 هل تعلم؟ ظهرت فكرة تقييم الموظفين بناءً على قدرتهم على تحقيق الأهداف المحددة لوظائفهم لأول مرة في ستينيات القرن الماضي من خلال الإدارة بالأهداف. حيث يحدد الموظفون والمديرون الأهداف معًا ويتم تقييمهم سنويًا بناءً على مدى تحقيقهم لها.

ما الذي يجعل نموذج التقييم لمدة 90 يومًا جيدًا؟

يجب أن يكون نموذج التقييم الفعال لمدة 90 يومًا بمثابة لوحة عمل لأداء فريقك وأهدافه وتقدمه. تحتوي العديد من النماذج على حقول مفصلة وأسماء مكونات معقدة.

ولكن كيف تختار النموذج المناسب لشركتك؟ إليك بعض الميزات التي يجب أن تبحث عنها:

معايير واضحة وتسلسل واضح: تحتوي على معايير محددة، توضح بالضبط ما الذي يتم تقييمه في كل حقل. يجب ألا تحتوي على مصطلحات خاصة أو تكون معقدة للغاية في البداية حتى يتمكن جميع أصحاب المصلحة من تصفحها بسهولة

محادثة ثنائية: توفر مساحة للمديرين والموظفين لإضافة ملاحظاتهم. وهذا يعزز التواصل المفتوح

تقييم متوازن: يتبع إطار استبيان تقييم شامل، يسلط الضوء على الإنجازات ومجالات التحسين. بهذه الطريقة، ستحصل على صورة شاملة عن أداء الموظفين

أهداف محددة ومركزة على المستقبل: تحدد أهدافًا واضحة وقابلة للتنفيذ وتتيح لك توضيح التوقعات للـ 90 يومًا القادمة، مما يضمن توافق الجهود مع أهداف الشركة

مقاييس التقدم: تحتوي على مؤشرات أداء رئيسية لكل مهارة وهدف مطلوب، وتقيس الإنجازات والنمو بمرور الوقت

📚 اقرأ أيضًا: أمثلة على تقييم الأداء (عبارات + تعليقات)

بسّط عملية مراجعة الأداء باستخدام ClickUp

مراجعة 90 يومًا ليست مجرد عملية تحديد خانات، بل هي فرصة لوضع الأساس لنجاح الموظفين على المدى الطويل. باستخدام النموذج والعملية المناسبين، يمكنك تحويل مراجعات الأداء إلى محادثات مفيدة تدفع عجلة النمو وتوفر الوضوح والتوافق.

وإذا كنت مستعدًا للانتقال بعملية التقييم خطوة إلى الأمام، جرب ClickUp. من نماذج التقييم القابلة للتخصيص لمدة 90 يومًا إلى تتبع الأهداف وتوزيع المهام ولوحات معلومات الأداء، يوفر لك ClickUp كل ما تحتاجه لإدارة تقييمات الموظفين، كل ذلك في مكان واحد.

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