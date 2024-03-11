تعزيز عملية النمو لفرق العمل: كيفية تقديم النقد البنّاء وتقبله

لو كُتبت عيوب الرجل الأفضل على جبينه لجعلته يسحب قبعته على عينيه هذا المثل الغيلي يلخص تماماً استعداد الناس للنقد.

فلا أحد يحب أن يسمع أنه أخطأ. وعلى الجانب الآخر، يقع على عاتق الشخص الذي يقدم الملاحظات عبء اجتماعي ثقيل. كيف نضمن أننا نقدم ملاحظات سلبية ناقدة دون أن نجرح الشخص الآخر أو نقلل من احترامه؟

كما اتضح، فإن النقد البناء، على الرغم من أنه يبدو قاسيًا، إلا أنه هو الحل السحري

إن اتباع أفضل ممارسات النقد البناء مفيد لجميع الأطراف المعنية بهذا التواصل. يمكن للشخص الذي يقدم الملاحظات أن يتأكد من أن كلماته مناسبة وتؤدي إلى حلول ملموسة، بينما يمكن لمن هم على الطرف المتلقي الاستفادة منها من أجل التطوير الشخصي .

دعنا نتعرف في هذا الدليل على فن إعطاء وتلقي النقد البناء. وكميزة إضافية، سنشارك أيضًا أداة قيمة لمساعدتك في التعامل مع النقد البناء - بطريقة بناءة. 😉

ما هو النقد البنّاء؟

النقد البنّاء هو في الأساس ملاحظات إيجابية أو سلبية توجه المتلقي إلى اتخاذ الخطوات الصحيحة تجاه عمله و في النهاية الوصول إلى أهدافهم المهنية .

يتطلب منك تقديم ملاحظات بناءة التركيز على المزيد من العناصر الموجهة نحو التحسين، لذا فإن النقد المبهم أو العبارات العامة مثل كان هذا جيدًا أو أكره عملك لن يعتبر بنّاءً.

هناك عنصر آخر من عناصر النقد البناء الفعال وهو التوصيل. وفقًا لتقرير هارفارد بزنس ريفيو فإن النقد البناء، الإيجابي والسلبي على حد سواء، يساعد المديرين على التفوق في القيادة من خلال تعزيز أفضل صفات موظفيهم ومعالجة أسوأ صفاتهم بطريقة مثمرة. يجب على المدير استخدام الذكاء العاطفي والتقنيات الدقيقة لنقل النقد باحترام واهتمام.

على سبيل المثال، قد يلاحظ المدير تراجعًا في إنتاج مصمم منتجه، فيشرع في تقديم ملاحظات حول عدم تحقيق المصمم للهدف. وبدلاً من الإسهاب في الحديث عن مدى تأثير ذلك على العمل، يقدم المدير رؤيته حول توقعات العميل وكذلك نصائح لزيادة الإنتاجية والحصول على سير عمل أكثر سلاسة . يساعد النهج الداعم المصمم على أن يكون أكثر تقبلاً للنقد التصحيحي.

نصيحة احترافية: من أفضل الطرق لأي مدير لتقديم ملاحظات دقيقة وبنّاءة هي استخدام نماذج نماذج الملاحظات . تحتوي هذه القوالب على أقسام محددة مسبقًا تساعد في الحفاظ على موضوعية الملاحظات وفائدتها. على سبيل المثال، إذا كنت تقوم بتقييم موظف، يمكنك الانتقال بسرعة إلى قالب نموذج تقييم ClickUp لتقييم موظفيك بحيادية، دون أحكام غير موضوعية. 🌸

استفد من نماذج التقييم في ClickUp لقياس أداء الموظفين بطريقة خالية من التحيز وتحديد مجالات التحسين

النقد البنّاء مقابل النقد الهدام: ما الفرق بينهما؟

هناك خط رفيع بين النقد البنّاء والنقد الهدّام، ومعرفة الفرق بينهما أمر ضروري في مكان العمل في العصر الحديث. إليك ما يجب أخذه بعين الاعتبار: 👇

يركز النقد البناء على النصيحة القابلة للتنفيذ

عندما يقدم المديرون أو الأقران اقتراحات عملية تهدف إلى تعزيز مهاراتك المهنية، فإن ذلك يعتبر نقدًا بنّاءً. النقد البناء الحقيقي هو يتم تقديمه في الوقت المناسب ويركز على:

التشجيع على التطوير الشخصي

الاعتراف بالإنجازات قبل اقتراح التحسينات

تقديم نقد محدد بشأن عمل معين، وليس بشأن الشخص نفسه

تحسين جودة العمل من خلال اقتراحات قابلة للتنفيذ

مكافأة على القراءة : _:_ تعلم كيفية تنفيذ دورة تغذية راجعة بنّاءة بزاوية 360 درجة لتعزيز جودة مخرجات فريقك

النقد الهدام يركز على اكتشاف الأخطاء

قد يبدو النقد الهدام في بعض الأحيان على أنه نقد بنّاء ولكنه في الواقع عبارة عن تعليق سلبي مقنّع غير واضح المعالم. يمكنك التعرف على الشخص الذي يستخدم هذا الشكل المخادع من النقد من خلال ملاحظة خصائصه النموذجية، مثل

النقد المفرط أو الانتقاد المفرط - تبدو هذه العبارات وكأنها هجوم شخصي: انظر، لقد ارتكبت هذا الخطأ الفظيع أنت مخطئ جداً _أليس لديك الذكاء الأساسي للقيام بعملك؟

تُلقى في كثير من الأحيان

تفتقر إلى التحديد أو النصيحة القابلة للتنفيذ

متجذرة في الاختلافات الفردية

يستشهد بمصادر معيبة فقط لإذلال المتلقي

غالبًا ما ينبع النقد الهدّام من التحيز الضمني - عندما يقوم الأشخاص عن غير قصد بالحكم على مجموعات أو مهن معينة مدفوعين بصور نمطية أو شعور بالتفوق. يمكن أن يؤدي ذلك إلى خلق بيئة عمل سامة ويؤدي إلى ضعف إنتاجية الفريق أو ارتفاع معدل دوران الموظفين.

3 فوائد للنقد البنّاء ## 3 فوائد للنقد البنّاء

يخلق النقد البنّاء الجيد سيناريو مربح للجميع، سواءً كان المانح أو المتلقي أو الشركة. دعونا نستكشف بعض فوائده البارزة:

1. توتر أقل، وإنجاز أكثر

إن الخوف المستمر من الحكم من الرؤساء يشل راحة بال الموظفين. وللأسف، فإن مواجهة الضغط لساعات طويلة ليس من غير المألوف في أماكن العمل في الوقت الحاضر. كما ورد في استبيان كولونيال لايف ، 50% من الموظفين غير منتجين لمدة 1-5 ساعات يوميًا بسبب ضغوط العمل.

من خلال تبنيك للنقد البناء وتهيئة فريق العمل لإعطاء وتلقي الملاحظات بأمانة، فإنك تحرر فريقك من الضغط المفرط، مما يؤدي إلى مكان عمل أكثر هدوءًا وأفضل فرص التحسين والنجاح .

2. النمو المهني

تأتي الملاحظات الحقيقية من المديرين والأقران الذين يهتمون بنمو الموظف. فهم يقدمون النقد البناء لمساعدة المتلقي على الارتقاء بمستواه المهني. وفقًا للدراسات ، فإن 83% من الموظفين يقدّرون التغذية الراجعة. بالإضافة إلى ذلك، أشار 72% من الموظفين إلى أن تلقي الملاحظات التصحيحية من المشرفين عليهم هو العامل الأكثر فائدة في حياتهم المهنية.

3. التحسين المستمر في فرق العمل سريعة الوتيرة

يعد النقد البنّاء أمرًا حيويًا للفرق الرشيقة في تطوير البرمجيات والمنتجات، حيث يقوم أساس أي عمل على التحسين المستمر من خلال التغذية الراجعة.

وعادةً ما تتمتع هذه الفرق بثقافة تواصل صحية ثنائية الاتجاه تعزز بيئة من الثقة والانفتاح. كما أنها تسهل إجراء محادثات صعبة بين الموظفين والمديرين وبناء فرق عمل قوية ومتعاونة .

نصائح لإعطاء النقد البناء بمهارة [مع أمثلة ملموسة]

لا توجد قاعدة عامة أو نهج واحد يناسب الجميع لتقديم النقد البناء. ومع ذلك، يمكنك اتباع هذه النصائح وأفضل الممارسات لضمان إيصال وجهة نظرك بوضوح.

استخدم الضمائر الشخصية لتجنب اللهجة العدوانية أو الاتهامية

أتقن اللغة المناسبة لتقديم الملاحظات. لا تصيغ تقييماتك بطريقة تبدو آلية أو فظة. وهنا يصبح استخدام الضمائر الشخصية مثل "أنا" عاملاً مغيرًا للعبة.

عندما تستخدم عبارات "_أنا أشعر" أو "أنا أعتقد"، فإنك تسمح لمتلقي الملاحظات أن يفهم أن الأمر لا يتعلق بنقطة تعارض مرهقة بل بنقص بسيط في العمل نفسه.

فيما يلي مثالان للنقد البناء لمصمم كبير يقدم ملاحظات لمصمم مبتدئ:

بدون الياء: _يحتاج تصميمك إلى تضمين المزيد من الألوان مثل الأحمر والأبيض، والتي تعد جزءًا من موضوع العلامة التجارية. حاليًا، يبدو التصميم عاديًا

_يحتاج تصميمك إلى تضمين المزيد من الألوان مثل الأحمر والأبيض، والتي تعد جزءًا من موضوع العلامة التجارية. حاليًا، يبدو التصميم عاديًا بدون الـ I: أحببت فكرتك لتعديل نمطنا المعتاد. ومع ذلك، أعتقد أن اتباع سمة علامتنا التجارية وإضافة المزيد من الألوان مثل الأحمر والأبيض سيجعلها أكثر جاذبية لجمهورنا المستهدف

ألاحظ الفرق هنا؟ المثال الأول لا يقدّر عمل الشخص إلا قليلاً ولا يقدّر عمله ولا يقدم سوى منظور قاسي. المثال الثاني يقدر العمل الحالي ويقدم حلولاً مدعومة بالمنطق وقابلة للتنفيذ لتعديل التصميم.

استخدم طريقة الشطيرة أثناء تقديم الملاحظات

عندما تقدم نقدًا بنّاءً، ابدأ بملاحظة إيجابية. استفد من الملاحظات الإيجابية لجعل الطرف المتلقي مرتاحًا.

وبدلاً من إلقاء أفكارك بشكل عشوائي، قم بإنشاء شطيرة من الملاحظات باتباع الخطوات الثلاث التالية:

ابدأ بملاحظات إيجابية أضف ملاحظات سلبية مع اقتراحات للتحسين اختتم بالتقدير

تعمل هذه الطريقة بشكل رائع عند التعامل مع الموظفين الجدد وتحفزهم على الأداء بشكل أفضل. على سبيل المثال:

_ يعجبني أنك تتعلم بمعدل سريع وتؤدي أداءً جيدًا. لقد فاتتك بعض المهام الإجرائية هذا الأسبوع، ولا بأس بذلك لأنك ما زلت تتعلم. ربما يمكنك إضافة المزيد من وثائق شركتنا إلى قائمة القراءة الخاصة بك؟ شكرًا لك على عملك الجاد!

تقديم أمثلة ومقترحات تحسين واقعية لمزيد من الوضوح

يجب أن يكون النقد البناء موجهًا نحو الحل. ادعم موظفك من خلال

تقديم أمثلة واضحة عن الخطأ الذي حدث وسبب حدوثه

اقتراح الخطوات التالية للتحسين

توفير موارد القراءة والتدريب، إن أمكن

طرح أسئلة حسنة النية لتشجيع التواصل

من الصعب التوصل إلى حل إذا لم تتمكن من معرفة سبب عدم ارتقاء أداء الموظف إلى المستوى المطلوب. في هذه الحالة، كن صادقًا واسألهم عن سبب اعتقادهم بحدوث مشكلة معينة. دع الموظفين يعرفون أنك موجود لدعمهم وليس لفرض معتقداتك.

على سبيل المثال، عندما يقوم أحد المهندسين بإضافة ميزة مهمة بعد الموعد النهائي المحدد، يمكنك التعمق أكثر من خلال طرح هذه الأسئلة خلال اجتماع المتابعة:

_هل هناك سبب محدد لحدوث التأخير؟

_هل تواجه مشاكل مع منتج معين؟

_كيف يمكن للفريق مساعدتك؟

_ هل يمكننا تبادل الأفكار حول طرق للبقاء على المسار الصحيح مع المواعيد النهائية؟

## اجعل كل تمرين للملاحظات مثمراً مع ClickUp

يمكن للأدوات التي تستخدمها لتقديم النقد البنّاء أن تلعب دوراً مهماً في أي تمرين للتغذية الراجعة.

خذ انقر فوق ، على سبيل المثال. إنه شامل على حد سواء إدارة المشروع منصة وعملية برنامج التغذية الراجعة الحل. يضيف البرنامج هيكلاً لأي عملية نقدية بفضل ميزاته التعاونية المتعددة، مثل قوالب الاجتماعات وأدوات التدقيق.

دعنا نلقي نظرة فاحصة على كيفية قيام ClickUp بتحسين جودة مخرجات فريقك والمساعدة في تحويل لحظات الملاحظات التي قد تكون محرجة إلى فرص حقيقية للنمو. 🌞

1. طريقة عرض تقويم ClickUp لجدولة جلسات الملاحظات

من الأفضل تقديم الملاحظات البناءة في بيئة أكثر حميمية - مثل اجتماع وجهاً لوجه. قد يمثل ذلك تحدياً للفرق البعيدة عبر مناطق زمنية متعددة. ومع ذلك، مع عرض تقويم ClickUp ، يمكنك جدولة اجتماعات الملاحظات في فترات زمنية مريحة وحتى إنشاء جدول أعمال لتحديد نقاط المناقشة مسبقاً.

يمكن للفرق الرشيقة إعداد الاجتماعات المتكررة لإنشاء تدفق سلس للملاحظات. تحتوي المنصة على محرر سحب وإفلات لدعم إعادة الجدولة دون عناء.

لإبداء النقد البنّاء، نوصي باستخدام نموذج ClickUp موظف ومدير 1 على 1 لـ

تسجيل سجل المناقشة الكامل

تدوين الملاحظات (مثل الأمثلة المقترحة وآفاق التحسين)

إضافة عناصر العمل المستقبلية

يمكنك سحب النموذج في اجتماعك التالي للتحقق من تقدم الموظفين والتحديثات.

نصيحة إضافية: يتكامل ClickUp مع Zoom لمساعدتك في إطلاق اجتماعات الملاحظات من منصة واحدة.

2. انقر فوق عرض الدردشة والتدقيق لمشاركة الملاحظات في الوقت الفعلي

من الأفضل تقديم الملاحظات البناءة بأمثلة وخلال وقت معقول. لحسن الحظ، فإن عرض ClickUp Chat يوفر إعدادًا ممتازًا لتبادل التعليقات في الوقت الفعلي.

قم بإنشاء مجموعات مميزة لمشاركة الملاحظات البناءة بشكل انتقائي في أقرب وقت ممكن بدلاً من الانتظار حتى يتم مراجعات الأداء الشهرية . ذكر أعضاء الفريق لتقديم الملاحظات المتعلقة بالمنتج أو العملية مباشرة على صفحة المهام . لديك أيضًا خيار تعيين التعليقات لمساعدة أعضاء الفريق المحددين على تذكر اقتراحاتك أثناء إعادة النظر في المهام المماثلة.

تعيين عنصر إجراء مباشرةً داخل تعليق، مما يضمن الوضوح والمساءلة عبر ClickUp

إذا كنت ترغب في تقديم أمثلة وحلول عملية لفريقك، فإن ClickUp يدعمك:

استخدم مقاطع ClickUp لتسجيل شاشتك وإنشاء دروس تعليمية للمهام المعرضة للأخطاء

لسير العمل المستند إلى الموافقة، استخدم النظام الأساسي وظيفة التدقيق لترك تعليقات على المحتوى المكتوب أو الفيديو أو التصميم

توفر خاصية التدقيق في التدقيق قدرًا هائلاً من الوقت في تحديد ما تتحدث عنه بالضبط مع فريقك وتضمن لك سهولة الوصول إلى التعليقات لاحقًا بحيث يكون لديك سجل لعملك

3. نماذج ClickUp لإعطاء الملاحظات وتلقيها

قم بإنشاء نماذج تقييم مخصصة لموظفيك من خلال الاستفادة من عرض نموذج ClickUp وتخصيصها لتتناسب مع أسلوب تعليقاتك. من السهل إعداد هذه النماذج - يمكنك حتى تنفيذ منطق شرطي لمواصلة تغيير الأسئلة بناءً على إجابات المستخدمين.

استفد من عرض نموذج ClickUp لجمع بيانات التقييم الذاتي القيّمة

على سبيل المثال، يسأل نموذج التقييم الشهري القياسي الخاص بك: _ كم عدد الساعات التي عملت فيها هذا الشهر؟

إذا اختار المستجيب رقمًا أقل من 120 ساعة، يمكنك تهيئة النموذج ليظهر سؤال آخر: _ هل هناك سبب وراء عملك لساعات أقل هذا الشهر؟

تساعدك مثل هذه الأسئلة الديناميكية على فهم الأعصاب الحالية لفريقك وتقديم نقد فعال حول كيفية تحسينها. يمكنك أيضًا إنشاء نماذج لعملائك حلقات التغذية الراجعة أو لقياس رضا الموظفين.

تصميم نماذج استبيان التغذية الراجعة على مستوى المؤسسة مع أسئلة للتحقق مما إذا كان الموظفون سعداء و أمثلة مفردة التي تشير إلى ضعف مستويات الرضا. تتحول جميع الردود إلى مهام ويمكن تتبعها من لوحة التحكم المركزية الخاصة بك.

4. مستندات ClickUp Docs و ClickUp AI لإنشاء أدلة ردود الفعل

_أليس من الرائع أن يعرف جميع المديرين كيف يمكنهم تقديم اقتراحات مؤثرة بطريقة إيجابية؟

هذا هو بالضبط ما مستندات ClickUp هنا لـ قم بإنشاء أدلة النقد البنّاء وتحريرها ومشاركتها مع المديرين الآخرين ووضع إجراء معياري لتقديم الملاحظات البناءة. اسمح للزملاء بالمساهمة في الأدلة الخاصة بك من خلال منحهم إمكانية التعليق أو التعديل وإعادة تقييم جدوى خطوات العمل القابلة للنقاش.

كتابة وتحرير وإكمال المهام التعاونية في الوقت الفعلي باستخدام ClickUp Docs

ومع ذلك، قد تستغرق كتابة دليل الملاحظات وقتاً طويلاً، حتى بمساعدة شخص ما. فكّر في تولي المسؤولية باستخدام ClickUp Brain وهو مساعد الذكاء الاصطناعي الخاص بالمنصة، واستخدم أكثر من 100 مطالبة خاصة بالصناعة لإنشاء أدلة ووثائق عملية جيدة التنسيق وذات مظهر احترافي.

يمكنك دائمًا استخدام أداة الذكاء الاصطناعي في المهام الإدارية الأخرى، مثل كتابة رسائل البريد الإلكتروني والعقود أو وضع أفكار لإجراءات عمل جديدة . ويمكنه أيضًا تلخيص ملاحظات الاجتماع أو مستندات الملاحظات القديمة لتوفير الوقت أثناء اجتماعات الأداء.

مكافأة: الاستفادة من قوالب خطة التواصل للحفاظ على أفضل ثقافة تواصل في فريقك.

5. ClickUp Dashboards وحالات المهام المخصصة لتتبع الملاحظات

تتبّع حالات الملاحظات باستخدام حالات ClickUp المخصصة -إضافة حالات بسهولة مثل معلق أو مراجع إلى المهام المتعلقة بالملاحظات. يمكنك أيضًا إنشاء قوائم مراجعة للاحتفاظ بجميع الأنشطة القائمة على المراجعة في مكان واحد.

إذا كنت ترغب في متابعة مبادرات التحسين بعد جلسة الملاحظات، يمكنك الاستفادة من ClickUp Dashboards . تساعدك هذه الميزة على تعيين الأهداف وتتبع بصريًا التقدم المحرز في أي مهمة أو سباق سريع أو مشروع كامل!

من تحديد أولويات المهام إلى تتبع المشروع وتقييم أداء الفريق، تعمل لوحات المعلومات كمحور مركزي لإدارة الفريق بكفاءة.

كيفية تلقي الملاحظات البناءة: ما يجب فعله

لنستكشف الطرف الآخر من الطيف: تلقّي الملاحظات البناءة!

التعامل مع النقد قد يجعلك تدافع عن نفسك، ولكن هكذا تتحول فرصة النمو إلى ساحة معركة. أكد باستمرار أن هذه نقطة انطلاق لمنافع لا حصر لها لكي تنمو كمحترف. إليك بعض النصائح لجعل عملية تلقي النقد البناء سهلة:

حافظ على هدوئك وكن مستمعًا نشطًا

يعد تبني فن الاستماع النشط أمرًا ضروريًا عندما تتلقى النقد. لا تفزع أو تتخذ موقفاً دفاعياً أثناء حديث مديرك. استمع جيداً ولا ترد إلا بعد انتهائه أو عندما يطرح عليك سؤالاً.

قم بالتفكير

بمجرد حصولك على ملاحظاتك، حان وقت التأمل. ابحث عن مساحة آمنة للتفكير فيما حدث أو اطلب النصيحة، سواء كان ذلك من مديرك أو من صديق موثوق به. استبطِن نفسك بأسئلة مثل

_لماذا حدث هذا الخطأ؟ هل كان خطأي؟

_ما هو الدرس القيّم الذي يمكنني تعلمه من هذا؟

_كيف يمكن أن يساعدني هذا المنظور الجديد في تطوري؟

صقل

بعد التفكير الدقيق، حان الوقت لتحويل الفهم إلى عمل. اسأل نفسك:

_ما هي الخطوات العملية التي يمكنني اتخاذها لمعالجة الملاحظات؟

_ من يمكنه دعمي في هذه العملية؟

_ كيف يمكنني تتبع تقدمي والاحتفال بإنجازاتي؟

تذكر، النمو هو رحلة وليس وجهة. تبنَّ عملية التعلم المستمر واستخدم كل جزء من الملاحظات، سواء كانت إيجابية أو بناءة، كوقود لرحلتك نحو التميز. ✌️

حوِّل اللدغة إلى شكراً لك

قد تكون مواجهة النقد أمرًا صعبًا، ولكن التعبير عن الامتنان، حتى عندما لا توافق، أمر مفيد. فعبارة شكراً لك البسيطة تعترف بالوقت والجهد الذي استثمره شخص ما في تقديم الملاحظات لك، وبالتالي في تطورك.

ما الذي يجب تجنبه عند تلقي النقد البناء: ما يجب تجنبه

فيما يلي ملخص للأمور التي تساهم في سوء التفكير أثناء تلقي الملاحظات:

ربط العاطفة بالتقييم

لا ينبغي أن ترتبط قيمتك الذاتية بأدائك في العمل. من الطبيعي أن تشعر بشعور دفاعي، ولكن تذكر أن الملاحظات التقييمية هي تقييم لمخرجاتك وليس لشخصيتك. لذا، تخلص من المشاعر الشخصية أثناء التعامل مع التقييم المهني.

ردود الفعل الفورية أو المبالغ فيها

قاوم الاندفاع الفوري للرد. تمهّل. احرص على عدم الرد على الإطلاق. تسمح لك هذه الوقفة اللحظية بتجنب تعابير الوجه ولغة الجسد الرافضة أو التعليقات الانفعالية، مما يسمح لك باختيار رد فعل متزن بوعي يرسم لك صورة جيدة.

أخذ ردود الفعل كأمر مسلم به

هناك حد لمقدار الملاحظات التي يمكن لمديرك تقديمها - إذا لم يرَ منك أي جهد نحو التحسين، فسوف يتخلى عنك.

لذا، تجنب أخذ الملاحظات كأمر مسلم به ودوّن جميع النقاط التي يقدمها مديرك. وهناك طريقة رائعة للقيام بذلك وهي استخدام ClickUp Notepad لكتابة الأجزاء المهمة من جلسة الملاحظات بسرعة على أي جهاز.

استخدم قوائم المراجعة لإضافة الأخطاء/التحسينات التي تم تحديدها بسهولة وتحويلها إلى مهام قابلة للتتبع للتحقق من تقدمك بمرور الوقت.

إعادة النظر في الأسئلة الشائعة الشائعة

1. ما هو مثال على تقديم النقد البناء؟

مثال على توجيه نقد بنّاء بخصوص عدم الالتزام بالمواعيد النهائية: _لقد لاحظت عدم الالتزام بالموعد النهائي لهذه المهمة. إنني أقدر الجهد الذي بذلته في المشروع، وأشجعك على التواصل بشكل استباقي إذا كنت تتوقع أن تحتاج إلى وقت إضافي في المستقبل

2. ما هو النقد البناء مقابل النقد النقدي في سياق العمل؟

يكمن الفرق الرئيسي بين النقد البنّاء والنقد النقدي في طريقة تقديم الملاحظات. يهدف النقد البناء إلى الارتقاء بالفرد لتحسين الأداء. وعلى النقيض من ذلك، يتمحور النقد الانتقادي حول إحباط الشخص، وغالبًا ما يؤدي إلى نقاش سلبي وحاد.

كليك أب يمكن أن يكون مشجعك في هياج الملاحظات

لا تعتبر محادثات التغذية الراجعة نزهة، ولكن دعنا لا ننسى النمو الملحوظ الذي يمكن أن تساعد في تحقيقه! ClickUp ليست مجرد أداة عمل مفضلة لديك، بل هي أداة التمكين التي تسهل عليك ممارسة التعليقات الجيدة.

بفضل قوالبها ونماذجها ودعم الذكاء الاصطناعي، تساعدك المنصة على بناء ملاذ تعاوني تتدفق فيه الملاحظات الصادقة بحرية ويصبح النمو رحلة مشتركة!

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