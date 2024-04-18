كيفية إنشاء خطة فعالة من 30-60-90 يومًا للتأهيل

يحتاج موظفوك الجدد إلى وقت - طالما أن 12 شهراً في بعض الحالات - لتعلم حبال المنظمة والوصول إلى أقصى إمكانات أدائهم في الوظيفة. ومع ذلك، من الضروري إعدادهم للنجاح ومنحهم أهدافًا واضحة للعمل على تحقيقها.

وهنا تكمن أهمية وضع خطة من 30-60-90 يومًا. هذه خطة تأهيل منظمة للموظفين الجدد، حيث يتم توزيع الأهداف والأنشطة على فترات 30 يومًا و60 يومًا و90 يومًا.

في هذه المقالة، سنوضح لك كيفية إنشاء هذه الخطة وإعداد الموظفين الجدد في كل خطوة من خطوات رحلة تأهيلهم.

ما هي خطة ال 30-60-90 يومًا؟

إن خطة 30-60-90 يوماً هي بالضبط ما تبدو عليه - إنها وثيقة تحدد المعالم الهامة والأهداف القابلة للتنفيذ والأولويات عالية المستوى للموظفين الجدد لتحقيقها في أول 30 و60 و90 يوماً من توظيفهم. مدير التوظيف للموظف الجديد هو المسؤول عن إنشاء واحدة.

ما الذي تفعله خطة الـ 30-60-90 يومًا:

تسلط الضوء على الأهداف العملية التي يجب تحقيقها في الأشهر الثلاثة الأولى من توظيف الموظف الجديد، وتقسيمها إلى 30 و60 و90 يومًا.

تبسط ما يجب على الموظف التركيز عليه

يوضح المقاييس لقياس النجاح في الثلاثين والستين والتسعين يومًا

يساعد الموظفين الجدد على تحقيق أقصى قدر من الإنتاجية وإنجاز المعالم المحددة التي تتماشى مع مهمة الشركة

عناصر مهمة لخطة الثلاثين والستين والتسعين يومًا

يدور المفهوم الأساسي للخطة الجيدة التي تستغرق 30-60-90 يومًا حول:

تحويل الأهداف الأكبر إلى مراحل أصغر وأكثر قابلية للهضم

وضع هدف نهائي لمدة 90 يومًا مع خطوات يجب إنجازها في علامات ال 30 وال 60 يومًا

التأكد من أن الأهداف قابلة للتحقيق ولكنها صعبة

الحصول على تأييد الموظفين الجدد من خلال جعلهم يرسمون الخطة أو يساهمون فيها

مواءمة الخطة مع مهمة الشركة لمساعدة الموظفين الجدد على فهم دورهم في المؤسسة والمضي قدماً بسهولة

الأجزاء الخمسة لخطة جيدة من 30-60-90 يومًا

قبل أن نتعلم كيفية وضع خطة 30-60-90 يومًا، دعنا أولاً نتعرف على ما تتضمنه هذه الخطة.

ما الذي يجعل خطة 30-60-90 يومًا رائعة؟ بالنسبة للمبتدئين، يجب أن توضح على الفور توقعات المنظمة من الموظف الجديد.

تحتوي خطة 30-60-90 يومًا الرائعة على خمسة عناصر عالية المستوى:

الأهداف: تحدد غرض الشركة ورسالتها وأهدافها بطريقة ملموسة وقابلة للقياس، وتصنف أهداف الموظف الجديد إلى أهداف تعليمية وأهداف مهنية وأهداف أداء وأهداف شخصية لتحقيق أفضل النتائج التركيز: يحدد ما يحتاج الموظف الجديد إلى التركيز عليه خلال كل مرحلة للبقاء على المسار الصحيح والعمل على تحقيق الأهداف الاستراتيجية الأولويات: يحدد المهام والمشاريع الحيوية التي يحتاج الموظف الجديد إلى تحديد أولوياتها في كل فترة 30 يوماً لإدارة وقته وتقدمه بفعالية مقاييس النجاح: يحدد مؤشرات الأداء الرئيسية لقياس نجاح الموظف الجديد، ويوضح كيف يبدو النجاح، ويساعده على تتبع التقدم المحرز المرونة: يجب أن يكون مرنًا بما يكفي للتكيف مع الظروف المتغيرة، مما يسمح للموظفين الجدد بتعديل أهدافهم وأولوياتهم وفقًا للأهداف العامة للشركة

دمج أهداف SMART ضمن خطتك التي تستغرق 30-60-90 يومًا

حدد الأهداف الذكية مع ClickUp

لجعل خطتك من 30-60-90 يومًا قابلة للتطبيق، حاول كتابة أهداف SMART. يجب أن تحتوي خطتك التي مدتها 30-60-90 يومًا على أهداف محددة قابلة للقياس وقابلة للتحقيق وواقعية ومحددة زمنيًا:

محددة : حدد بوضوح ما تريد تحقيقه في كل فترة 30 و60 و90 يومًا. على سبيل المثال، بدلاً من تحديد هدف غامض مثل "تحسين كفاءة المشروع"، ضع هدفًا محددًا مثل "تقليل الجداول الزمنية للمشروع بنسبة 10%

: حدد بوضوح ما تريد تحقيقه في كل فترة 30 و60 و90 يومًا. على سبيل المثال، بدلاً من تحديد هدف غامض مثل "تحسين كفاءة المشروع"، ضع هدفًا محددًا مثل "تقليل الجداول الزمنية للمشروع بنسبة 10% قابلة للقياس : قم بتضمين مؤشرات الأداء الرئيسية لتتبع التقدم الذي تحرزه، مثل وقت إنجاز المشروع والوفورات في التكاليف ونتائج رضا العملاء، إلخ.

: قم بتضمين مؤشرات الأداء الرئيسية لتتبع التقدم الذي تحرزه، مثل وقت إنجاز المشروع والوفورات في التكاليف ونتائج رضا العملاء، إلخ. قابلة للتحقيق : ضع أهدافاً صعبة وواقعية. على سبيل المثال، قد لا يكون من الممكن تحقيق هدف تقليل الجداول الزمنية للمشروع بنسبة 50% في 30 يومًا، ولكن قد يكون تخفيض 10% من الوقت المستغرق في المشروع أمرًا واقعيًا

: ضع أهدافاً صعبة وواقعية. على سبيل المثال، قد لا يكون من الممكن تحقيق هدف تقليل الجداول الزمنية للمشروع بنسبة 50% في 30 يومًا، ولكن قد يكون تخفيض 10% من الوقت المستغرق في المشروع أمرًا واقعيًا ذات صلة بالموضوع : تأكد من أن أهدافك تتماشى مع الأهداف العامة للشركة والمشروع

: تأكد من أن أهدافك تتماشى مع الأهداف العامة للشركة والمشروع محددة زمنياً: ضع مواعيد نهائية محددة لتحقيق كل هدف للحفاظ على التركيز وتتبع التقدم المحرز مع مرور الوقت

## فوائد خطة 30-60-90 يومًا: ضع أهدافًا محددة زمنيًا

تُعد خطة 30-60-90 يومًا مخططًا للنجاح - حيث أنها تحدد المعالم الرئيسية للموظفين الجدد خلال أيام عملهم الأولى.

وهي تتشابه مع خطة الإنتاجية -خطة تساعد أعضاء الفريق الجدد

معرفة ما هو متوقع منهم

إدارة عبء عملهم

التركيز على المهام الموجهة نحو الهدف

وضع المعايير الصحيحة للنجاح

فيما يلي أهم فوائد خطة 30-60-90 يوماً:

تعزيز الإنتاجية

خطة التأهيل الاستراتيجية مفيدة في تعزيز الإنتاجية; 61 النسبة المئوية للموظفين الجدد يشعرون بالاستعداد لتولي دور جديد بمجرد خضوعهم لعملية تأهيل منظمة.

وتوفر خطة التهيئة التوجيهات حول كيفية بدء الموظف الجديد العمل بسرعة وتوفر إمكانية الوصول بنقرة واحدة إلى الموارد المناسبة. ويدرك الفريق ما هي الأولويات التي يجب تحديدها وكيفية الحصول على المساعدة إذا واجهتهم مشكلة في أي مرحلة من مراحل التأهيل:

_إنتاجية أكبر وتزامن الفريق هما منتجان ثنائيان لتجربة تأهيل قوية عبر

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لمساعدة الموظف الجديد على فهم دوره والحصول على المساعدة في السياق، استخدم نموذج خطة 30-60-90 يومًا .

### تحسين تماسك الفريق

يمكن الحصول على تجربة تأهيل سلسة من خلال مشاركة الفريق.

يجب أن يجتمع الفريق ويتعرفوا على بعضهم البعض في وقت مبكر لبناء أساس قوي. ادمج المكالمات الفردية ضمن عملية التأهيل وساعد أعضاء الفريق في التعرف على زملائهم وأصحاب المصلحة.

تذكر أن الفكرة هي البدء في بناء علاقات مهمة في وقت مبكر وخلق شعور بالعمل الجماعي. على طول الطريق، يجب على المديرين أيضًا توضيح الأهداف وتوضيح كيفية تناسب أهداف المنظمة مع أهداف الفريق والأهداف الفردية.

ولتحسين فهم الموظف لأنشطة الفريق وإنجازاته، استخدم لوحة كانبان ClickUp Kanban Board عرض لإظهار جميع مهام الفريق وتقدمها في لمحة واحدة:

تتيح لك لوحة Kanban Board تجميع المهام حسب الحالة

تقييمات الأداء المتناسقة

حول 61% من الموظفين يفضلون البقاء في مؤسستهم الحالية للتطوير والنمو الوظيفي:

ولكن لا يمكنك تطوير ما لا تقوم بتقييمه، أليس كذلك؟ هنا تضيف خطة 30-60-90 يومًا مراجعات الأداء إلى تقويم المدير وتضمن مراجعة الموظفين الجدد بشكل دوري.

تسمح المراجعات المستمرة بإجراء تقييمات أفضل لتقدم الموظفين الجدد وأدائهم. وهذا بدوره يساعدهم على تحسين مهاراتهم وتقديم الأداء الأمثل والاندماج بشكل جيد في المؤسسة.

تقول البيانات كل شيء 'الـ نصف العاملين الذين يحصلون على تمكين ذي مغزى للأداء- يتمتعون بمستويات أعلى بكثير من التفاؤل والثقة والمشاركة والإنتاجية مقارنة بنصف الموظفين الذين لا يحصلون على ذلك.'_

قم بإدارة اجتماعاتك 1:1 مع أعضاء فريقك باستخدام قالب ClickUp's 1 على 1

يمكن للمديرين إجراء مناقشات منظمة لمراجعة الأداء مع الموظف الجديد بمساعدة نموذج قالب اجتماع ClickUp 1:1 .

يساعد قالب المستندات هذا المديرين على إدخال وتتبع المعلومات ذات الصلة بالموظفين الجدد. وهو يتضمن صفحات معدة مسبقاً لأدوار الموظفين، والتوقعات، وجداول أعمال الاجتماعات المتكررة. ولمزيد من التنظيم، يمكنك إنشاء صفحات متداخلة داخل كل صفحة.

إعداد الموظفين لتحقيق النجاح

شارك سياسات الشركة وخططها وغيرها من المعلومات المفيدة مع موظفك الجديد من خلال ClickUp Docs

خطة من 30-60-90 يومًا تفصّل الأشهر الثلاثة الأولى من توظيف عضو جديد في الفريق، وتعريفه بسياسات الشركة والعمل الجماعي وأهداف العمل. إنها طريقة مؤكدة لمساعدة موظفيك الجدد على التعرّف على سرعة إنجاز الأمور الأساسية في المراحل الأساسية في خطتهم التي تتراوح بين 30-60-90 يوماً.

اجعل الوافد الجديد يبدأ بداية جيدة من خلال التأكد من قدرته على الوصول إلى جميع الوثائق الضرورية: سياسات الشركة، وخطط الفريق، والمخطط التنظيمي، وما إلى ذلك. ويمكن للمدراء وفرق الموارد البشرية القيام بذلك من خلال ClickUp Docs .

لجعل خطة الـ 30-60-90 يومًا مفيدة، قم بتحويل خطتك إلى مهام لكل فترة 30 يومًا.

استخدم مهام النقر فوق المهام لإعداد المهام والمهام الفرعية مع تواريخ استحقاقها:

تعيين تواريخ البدء والاستحقاق بسهولة وسرعة داخل المهمة أو استخدام الإعدادات الشرطية لتكرار التواريخ أو إنشاء مهمة جديدة بعد الانتهاء

بمجرد تحديد تواريخ الاستحقاق، أفسح المجال أمام الفريق للاختيارات - دعهم يعرضون المهام بتنسيقات متعددة وقم بتصفية المهام حسب الأولوية وكذلك حسب الحالة:

يمكنك أيضًا تعيين التعليقات وربط المهام بالمستندات لضمان إطلاع الجميع على كل شيء في جميع الأوقات:

تأكد من رؤية تعليقاتك من خلال تعيين تعليقات للمستخدمين مباشرةً في المهام، واحصل على عرض سريع للتعليقات المعينة في قائمة التحقق

وأخيراً، قم ببناء لوحات معلومات كاملة مع أهداف فريقك ومقاييس جهد الفريق وتصور تقدم المهام بسهولة:

حزمة أهداف فريقك وعرض جهود الفريق باستخدام لوحة تحكم ClickUp Dashboard

كيف تبدو خطة 30-60-90 يومًا للأدوار المختلفة

خطة 30-60-90 يومًا متعددة الجوانب، اعتمادًا على من يستخدمها ولأي غرض.

ولكن قبل أن ننتقل إلى ذلك، دعنا نفهم متى نضع خطة 30-60-90 يومًا:

الموظفون الجدد : يجب على مديري التوظيف وضع خطة عند تعيين موظف جديد لتسهيل الفترة الانتقالية

: يجب على مديري التوظيف وضع خطة عند تعيين موظف جديد لتسهيل الفترة الانتقالية الموظفون الحاليون : يجب على مديري الفريق الذين يرغبون في طرح مبادرات جديدة أو تغييرات في الأدوار استخدام خطة من 30-60-90 يومًا لتقديم مسار عملي للموظفين الحاليين

: يجب على مديري الفريق الذين يرغبون في طرح مبادرات جديدة أو تغييرات في الأدوار استخدام خطة من 30-60-90 يومًا لتقديم مسار عملي للموظفين الحاليين الموظفين المحتملين: يمكن للمرشحين المحتملين استخدام خطة 30-60-90 يومًا للتحضير للمقابلة وإثبات الجدية لمدير التوظيف

كيفية وضع خطة 30-60-90 يومًا للمديرين

يعد استخدام نموذج الخطة التشغيلية أمرًا لا يحتاج إلى تفكير للمديرين الذين يرغبون في إحياء أفكارهم منذ البداية.

للارتقاء بمهاراتهم الإدارية، يجب على المديرين إضافة الانضباط إلى أسلوب عملهم من خلال إنشاء خطة 30-60-90 يومًا، والتي يمكن أن تبدو على هذا النحو:

30-30 يومًا

الهدف: تحسين مهارات إدارة الوقت لدى الفريق باستخدام عملية تنفيذ محسنة:

عقد اجتماعات فردية مع أعضاء الفريق لفهم أدوارهم (والتحديات التي تواجههم)

تحديد وتنفيذ فرصة واحدة لتحسين العملية، مثل إدارة الوقت بشكل أفضل

وضع أهداف قصيرة المدى مع أعضاء الفريق تتماشى مع الأهداف العامة

إنشاء إيقاع تواصل منتظم مع الفريق لتتبع التقدم المحرز

60 يومًا

الهدف: تقييم مدى تقدم الفريق في مهارات إدارة الوقت

استخدم تتبع الوقت في ClickUp لمعرفة مقدار الوقت الذي يقضيه أعضاء الفريق في كل مهمة بالضبط

استمر في الاجتماعات الفردية لمساعدة الفريق على تقييم أدائهم

استخدام أدوات تتبع الوقت لجمع البيانات في الوقت الفعلي عن أداء الفريق

تقييم نتائج التحسينات التي أجراها الفريق فيما يتعلق بمدى جودة إدارتهم لوقتهم

تقييم نتائج الأهداف قصيرة المدى التي تم تحديدها في أول 30 يومًا

تنقيح خطة التواصل بناءً على مدخلات الفريق والتقارير المباشرة

وضع أهداف متوسطة المدى تستند إلى إنجازات أول 30 يوماً الأولى

90-90 يومًا

الهدف: ترسيخ ثقافة الإدارة المثلى للوقت للمشاريع المستقبلية مع الحفاظ على الجودة:

إجراء تحليل SWOT وتقديم ملاحظات عامة للفريق

إجراء دورات تدريبية على إدارة الوقت لمعالجة الفجوات في المهارات داخل الفريق

إعادة تقييم مدى الحاجة إلى عقد اجتماعات بناءً على تقدم الفريق حسب الحاجة

استخدام الرؤى لإنشاء خطة استراتيجية طويلة الأجل يمكن تكرارها في المستقبل

كيفية وضع خطة لمدة 30-60-90 يومًا لمديري المنتجات

يمكن لمديري المنتجات الاستفادة من برنامج مجاني لإدارة المشاريع لتسريع عملهم دون المساس بالإنتاجية أو الجودة.

إن وجود خطة منظمة من 30-60-90 يومًا أمر أساسي في مساعدة مديري المنتجات الجدد على استيعاب مسؤولياتهم بسرعة وإحداث تأثير إيجابي. إليك نموذج خطة نموذجية لتكون مرجعًا جاهزًا لك:

30- 30 يومًا

تحديد ثلاث نقاط رئيسية لمشاكل العملاء الرئيسية واقتراح حلول لها في التكرار التالي للمنتج:

إجراء مقابلات مع العملاء الحاليين لجمع التعليقات على المنتج الحالي

الاجتماع مع الفريق الهندسي لفهم الجوانب التقنية للمنتج

تحليل اتجاهات السوق والمنتجات المنافسة لتحديد مجالات التحسين

وضع خطة لمعالجة أي مخاوف فورية لدى العملاء أو مشكلات المنتج

بناء وثيقة متطلبات المنتج

إنشاء مستندات متطلبات المنتج في ثوانٍ باستخدام ClickUp Brain

60-60 يومًا

للحصول على نموذج أولي تم التحقق من صحته وجاهز للتنفيذ:

التعاون مع فريق التصميم لإنشاء إطارات سلكية لتحسينات المنتج المقترحة

إجراء اختبار المستخدم مع النماذج الأولية للتحقق من صحة الحلول المقترحة

العمل مع فريق التسويق لتطوير استراتيجية رسائل لتحسينات المنتج

90-90 يومًا

إطلاق تكرار المنتج المحدَّث بنجاح وقياس زيادة بنسبة 15% في رضا العملاء بناءً على ملاحظات ما بعد الإطلاق:

تنفيذ تحسينات المنتج بالتعاون مع الفريق الهندسي

إطلاق المنتج المحدث ومراقبة مقاييس الأداء لضمان تحقيق التأثير المطلوب

جمع التعليقات من العملاء وأصحاب المصلحة الداخليين حول تحسينات المنتج

البدء في التخطيط لتكرار المنتج التالي بناءً على الملاحظات والتعلم من التكرار الحالي

كيفية وضع خطة من 30-60-90 يومًا للمديرين التنفيذيين

يمكن للمديرين التنفيذيين والإدارة العليا أيضًا الاستفادة من خطة 30-60-90 يومًا.

إليك نموذج خطة نموذجية يمكنك الاستلهام منها لتحسين الكفاءة التشغيلية بنسبة 20% وزيادة توافق الفريق مع أهداف الشركة:

30-30 يومًا

إجراء مقابلات مع أصحاب المصلحة لفهم التحديات والفرص الحالية

تحديد المكاسب السريعة لإظهار تأثير القيادة

تنفيذ استراتيجية تواصل لمواءمة الفرق مع الأهداف الاستراتيجية

استخدام نموذج خطة العمل لتخطيط الأهداف رفيعة المستوى وعناصر العمل لأول 90 يومًا

حدد عناصر العمل والأهداف عالية المستوى للفريق باستخدام أحد قوالب خطة العمل العديدة في ClickUp

60-60 يومًا

إنشاء وقيادة فريق متعدد الوظائف لمعالجة تحدٍ تشغيلي رئيسي

تطوير مبادرة لتحسين العمليات وتنفيذها

إجراء تقييم لمهارات الفريق وبدء برامج التدريب المستهدفة

تحديث قالب خطة العمل مع التقدم المحرز وتعديل الأهداف للثلاثين يومًا القادمة

90-90 يومًا

تقديم خطة استراتيجية للسنة المالية المقبلة بناءً على الرؤى المستخلصة من أول 60 يومًا

إطلاق مبادرة منتج جديد

وضع مؤشرات أداء رئيسية (KPIs) ومقاييس لنجاح الفريق

وضع اللمسات الأخيرة على خطة العمل للربع القادم، بما في ذلك المهام التفصيلية والمواعيد النهائية

كيفية وضع خطة لمدة 30-60-90 يومًا لمديري المبيعات

مديرو المبيعات على دراية بالفعل بما يلي باستخدام تطبيقات تتبع الأهداف لتحقيق أهدافهم الشهرية أو الفصلية. خطة 30-60-90 يومًا تؤدي إلى أداء أفضل.

إليك مثال يستحق النظر فيه:

30-30 يومًا

ينضم مدير مبيعات جديد إلى الفريق. يجب أن يتعلق هدفه في أول 30 يومًا بمرحلة التعلم، ويعرف أيضًا باسم إكمال وحدات التدريب، وتظليل مكالمات المبيعات، وإجراء اجتماعات فردية مع أعضاء الفريق.

في أول 30 يوم، يركزون على:

التعرف على المنتجات الحالية وعمليات المبيعات

مقابلة أصحاب المصلحة متعددي الوظائف

فهم ديناميكيات الفريق

بناء العلاقات مع أعضاء الفريق

التعرف على شخصيات العملاء المستهدفين وملامح العميل المثالي

تلخيص ملاحظات الاجتماع وتحويلها إلى عناصر قابلة للتنفيذ من خلال ClickUp Brain

60-60 يومًا

بحلول اليوم الستين، يجب أن يكون لدى مدير المبيعات:

تحديد مجالات التحسين في عملية المبيعات

تنفيذ التغييرات، مثل إدخال أدوات مبيعات جديدة وتحسين عرض المبيعات

وضع أهداف S.M.A.R.R.T ملموسة للأيام الثلاثين التالية، مثل زيادة المبيعات بنسبة 20% وتحسين معنويات فريق المبيعات من خلال تقييم مقاييس إدارة الوقت خلال الربع الأول

90-90 يومًا

عند مرور 90 يومًا، يجب أن يكون لدى مدير المبيعات:

تنفيذ خطة ناجحة لتحقيق زيادة بنسبة 15% في إيرادات المبيعات

وضع استراتيجية مبيعات طويلة الأجل استنادًا إلى النتائج والرؤى التي توصل إليها من أول 90 يومًا

الاستفادة من تنسيق خطة ال 30-60-90 يومًا لتتبع التقدم المحرز ودفع التحسين المستمر

كيفية وضع خطة 30-60-90 يومًا لمحللي البيانات

يمكن لمحللي البيانات استخدام خطة مدتها 30 أو 60 أو 90 يومًا لفهم وتحسين منهجية تحليل البيانات في مؤسستهم.

إليك مثالاً لراحتك:

30 يومًا

تدريب كامل على أدوات وتقنيات تحليل البيانات الخاصة بالشركة و برنامج إدارة المهام حضور اجتماعات الفريق لفهم المشاريع الحالية والمساهمة بالأفكار

مراجعة أفضل ممارسات تحليل البيانات وتطبيقها في العمل

إكمال التدريب والمساهمة في مشروع بيانات خلال أول 30 يومًا من العمل

60-60 يومًا

قيادة مشروع صغير لتحليل البيانات

تحسين كفاءة تحليل البيانات بنسبة 10%

التعاون مع أعضاء الفريق لتبسيط العمليات

إكمال المشروع وتقديم النتائج إلى الفريق بحلول اليوم ال 60

احصل على ملخصات المشاريع باستخدام ClickUp's AI Project Manager™ من ClickUp

90-90 يومًا

تنفيذ استراتيجية جديدة لتصور البيانات

زيادة فعالية تصور البيانات بنسبة 20%

التعاون مع فريق تكنولوجيا المعلومات لدمج الأدوات من أجل تحليل سلس

الاستمرار في صقل المهارات والبقاء على اطلاع دائم بالأدوات الجديدة

تنفيذ الاستراتيجية وجمع الملاحظات من الفريق بحلول اليوم ال 90

كيفية وضع خطة لمدة 30-60-90 يومًا لمديري تكنولوجيا المعلومات

يجب أيضًا أن يكون لدى مديري تكنولوجيا المعلومات المعينين حديثًا خطة من 30-60-90 يومًا جاهزة للحصول على ميزة في بيئة عمل جديدة.

إليك مثال لمساعدتك في إنشاء واحدة:

30-30-يوم

تعرّف على البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات في الشركة و أدوات تخطيط المشاريع الانخراط مع الفريق للتعرف عليهم وعلى أسلوب عملهم

مراجعة أفضل ممارسات وسياسات تكنولوجيا المعلومات

60-60 يومًا

تخطيط وتنفيذ التحسينات على البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات

العمل مع أعضاء الفريق لتقليل وقت التوقف عن العمل بنسبة 10%

إكمال التحسينات ومراجعة التقدم المحرز بحلول اليوم 60

قم بالعصف الذهني والتعاون باستخدام ClickUp Whiteboard للتوصل إلى خطة تناسب احتياجاتك التنظيمية على أفضل وجه

90-90 يومًا

وضع استراتيجية طويلة الأجل لتكنولوجيا المعلومات

زيادة الكفاءة الإجمالية بنسبة 15%

التعاون مع الأقسام الأخرى للمواءمة أهداف تكنولوجيا المعلومات مع أهداف الشركة

تنفيذ الاستراتيجية وجمع الملاحظات من أصحاب المصلحة بحلول اليوم التسعين

كيفية وضع خطة من 30-60-90 يومًا للموظفين الجدد

يمكنك أن تكتب أفضل وصف وظيفي في العالم، ولكن سيظل الموظفون الجدد يشعرون بالإرهاق بدون خطة تأهيلية.

هنا يمكن لخطة استراتيجية من 30-60-90 يومًا أن تساعد الموظفين الجدد على الانطلاق من اليوم الأول.

إليك مثالاً على خطة 30-60-90 يوماً للموظفين الجدد تستحق المحاكاة:

30-30-يوم

إكمال التدريب التأهيلي والتأقلم مع الوظيفة الجديدة

إظهار فهم المسؤوليات الرئيسية وثقافة الشركة

الانخراط في جلسات كسر الجليد مع أعضاء الفريق لبناء العلاقات

احصل على إجابات فورية لجميع أسئلتك باستخدام ClickUp Brain

60-60 يوماً

ابدأ المساهمة في مشاريع الفريق

تلقي الملاحظات من المرشد/ أعضاء الفريق وتوثيقها

مواصلة التعلم وطرح الأسئلة

حضور الدورات التدريبية لتحسين المهارات

أكمل المهام والمشاريع الموكلة إليك بحلول اليوم 60

90-90 يومًا

تحمل المزيد من المسؤوليات والمساهمة بالأفكار

إكمال المشاريع والوفاء بالمواعيد النهائية

التماس الملاحظات من المشرفين ومواصلة النمو في وظيفتهم الجديدة

## كيفية كتابة خطة 30-60-90 يومًا في خمس خطوات سهلة

من السهل وضع خطة 30-60-90 يوماً طالما أنك تتبع هذه الخطوات الخمس:

الخطوة 1: اكتب مهمة الشركة

مهمة الشركة هي حجر الأساس لخطة 30-60-90 يومًا. لذا، حدد أهداف الشركة ومعالمها حتى يفهم الموظف الجديد دوره في المخطط الأكبر.

الخطوة 2: تبادل الأفكار حول أهداف أول 30 يومًا

اكتب ما تريد أن يحققه الشخص في أول 30 يومًا. كقاعدة عامة

حصر عدد الأهداف في ثلاثة إلى خمسة أهداف

اكتب مقياسًا رئيسيًا لكل هدف تم تعيينه لقياسه بدقة

الخطوة 3: قم بإنشاء أهداف لأول 60 يومًا و90 يومًا على التوالي

صنف خطتك من 30-60-90 يومًا إلى أهداف قابلة للتتبع باستخدام ClickUp Goals

حدد أهدافًا لأول 60 و90 يومًا، كما وضعت أهدافًا لأول 30 يومًا. ضع في اعتبارك نفس القواعد المذكورة في الخطوة السابقة.

الخطوة 4: قم بتسليط الضوء على الموارد المناسبة

لا تكون خطتك للـ30-60-90 يومًا الأولى ذات قيمة إلا بقدر الموارد التكميلية التي توفرها، مثل

جهات الاتصال الرئيسية ، أي أعضاء الفريق وأصحاب المصلحة لجوانب محددة من الخطة (من هم الأشخاص الذين يجب أن يتواصل معهم الموظف الجديد لتحقيق الأهداف أو للأسئلة التي قد تكون لديهم)

، أي أعضاء الفريق وأصحاب المصلحة لجوانب محددة من الخطة (من هم الأشخاص الذين يجب أن يتواصل معهم الموظف الجديد لتحقيق الأهداف أو للأسئلة التي قد تكون لديهم) مواد تدريبية (قائمة بالدروس التعليمية وروابط الندوات عبر الإنترنت والوثائق والموارد الأخرى التي ستساعد الموظف الجديد على اكتساب المعرفة والمهارات اللازمة للنجاح في دوره)

(قائمة بالدروس التعليمية وروابط الندوات عبر الإنترنت والوثائق والموارد الأخرى التي ستساعد الموظف الجديد على اكتساب المعرفة والمهارات اللازمة للنجاح في دوره) الأدوات والأنظمة الداخلية (تعليمات للوصول إلى الأدوات الحالية التي تستخدمها المؤسسة)

(تعليمات للوصول إلى الأدوات الحالية التي تستخدمها المؤسسة) الموارد الخارجية (المنشورات الصناعية، والمنتديات عبر الإنترنت، والمنظمات المهنية، وما إلى ذلك للحصول على رؤى قيمة ودعم)

الخطوة 5: راقب التقدم الذي يتم إحرازه

تتعلق المرحلة الأخيرة بتقييم التقدم المحرز في الخطة:

هل يحقق الموظف الجديد أهدافه؟

هل يستخدمون الموارد التي حددتها؟

هل يواجهون التحديات بشكل مباشر؟

هل هم على نفس الصفحة حول أهداف الشركة؟

إذا كان كل هذا يبدو وكأنه عمل كثير، فاستخدم قالب 30-60-90 يوم من ClickUp لبدء عملية التأهيل بنقرة واحدة:

استخدم نموذج ClickUp هذا لتخطيط عمليات تسجيل الوصول المستقبلية مع الموظفين الجدد

يضمن لك هذا القالب تعييناتك الجديدة:

التأقلم بشكل جيد في الأشهر الثلاثة الأولى مع تحديد الأهداف الشخصية وأهداف العمل بشكل مثالي

اتخاذ إجراءات بشأن مهام التأهيل المطلوبة مع مراجعة السلوكيات والمهارات والكفاءات بانتظام

الوصول إلى السرعة المطلوبة بسرعة

توثيق التقدم وتتبع بنود العمل من اليوم الأول

لقد ألقينا نظرة على كيفية إنشاء خطة من 30-60-90 يومًا. دعنا الآن نفهم كيف يمكن لمدير التوظيف استخدام خطط 30-60-90 يومًا لتحسين إدارة الوقت والاحتفاظ بالموظفين وعمليات التوظيف.

تحسين إدارة الوقت باستخدام خطط 30-60-90 يومًا

تبدو كل خطة من 30-60-90 يومًا مختلفة باختلاف الأفراد. ومع ذلك، هناك بعض التقنيات التي يمكنك الاستفادة منها لتحقيق فوائد إدارة الوقت:

تعيين أولوية المهمة باستخدام الأعلام المرمزة بالألوان

تحديد الأولويات : حدد أولويات المهام التي تريد من موظفك الجديد تحديد أولوياتها. استخدم الأعلام الملونة في المهام لإعلامه بالأهمية النسبية لكل منها

: حدد أولويات المهام التي تريد من موظفك الجديد تحديد أولوياتها. استخدم الأعلام الملونة في المهام لإعلامه بالأهمية النسبية لكل منها التفكير الذاتي : قم بتضمين وقت للتفكير ضمن الخطة

: قم بتضمين وقت للتفكير ضمن الخطة التطوير الاستراتيجي : قم بتصنيف الأهداف إلى ثلاثة أجزاء - الشهر الأول والشهر الثاني والشهر الثالث، مع زيادة صعوبة الأهداف

: قم بتصنيف الأهداف إلى ثلاثة أجزاء - الشهر الأول والشهر الثاني والشهر الثالث، مع زيادة صعوبة الأهداف التعلم: أضف وقتًا لقيادة التطوير المهني وتعزيز التعلم المستمر

ابقَ على رأس مهامك الشهرية وقم بإدارة الوقت كالمحترفين مع عرض تقويم ClickUp, والتي يمكن مزامنتها مع تقويم Google الخاص بك:

_لا تفوت أي مهام ومواعيد نهائية مهمة باستخدام تقويم ClickUp

### التعامل مع الاحتفاظ بالموظفين باستخدام خطط 30-60-90 يومًا

تمكنك خطة 30-60-90 يومًا من خلق انطباع إيجابي دائم في ذهن الموظف:

ابدأ استبيانًا لجمع التعليقات باستخدام نماذج قابلة للتخصيص بدرجة كبيرة على ClickUp

صوت الموظف : بمجرد أن تصل إلى علامة الثلاثين يوماً، قم باستطلاع رأي الموظف الجديد لسؤاله عن تجربته في عملية التأهيل. وبهذه الطريقة، سيشعر الموظفون بأن صوتهم مهم بالنسبة للمؤسسة، مما يزيد من معدل المشاركة

: بمجرد أن تصل إلى علامة الثلاثين يوماً، قم باستطلاع رأي الموظف الجديد لسؤاله عن تجربته في عملية التأهيل. وبهذه الطريقة، سيشعر الموظفون بأن صوتهم مهم بالنسبة للمؤسسة، مما يزيد من معدل المشاركة المحتوى حسب الطلب : قم بطرح محتوى حسب الطلب يسلط الضوء على ثقافة الشركة وقيمها ورسالتها ويشجع على إقامة علاقات هادفة مع الموظفين

: قم بطرح محتوى حسب الطلب يسلط الضوء على ثقافة الشركة وقيمها ورسالتها ويشجع على إقامة علاقات هادفة مع الموظفين الوضوح: إن التأكيد على دور الموظفين في مؤسستهم الجديدة في أول 90 يومًا يضع الأساس لتجربة عمل أكثر سعادة. التعاون مع الموظف وبناء خطة عمل واضحة المعالم ومبنية على التعليمات

ذات صلة: قوالب خطة الانتقال لتبسيط عملك

استخدام خطة 30-60-90 يومًا للتوظيف الذكي ومقابلات العمل

من وجهة نظر مدير التوظيف، يمكن لخطة 30-60-90 يومًا أن تعزز عملية التوظيف بشكل كبير. وإليك الطريقة:

تقييم مواءمة الأهداف: يمكن للمدراء استخدام الخطة لقياس فهم المرشح للوظيفة وكيفية تخطيطه لمواءمة أهدافه مع أهداف المؤسسة في أول 30 و60 و90 يوماً

يمكن للمدراء استخدام الخطة لقياس فهم المرشح للوظيفة وكيفية تخطيطه لمواءمة أهدافه مع أهداف المؤسسة في أول 30 و60 و90 يوماً فهم مدى قدرة المرشح على التكيف: يمكن لمديري التوظيف التعرف على مدى قدرة المرشح على التكيف مع المسؤوليات المحددة للمنصب

يمكن لمديري التوظيف التعرف على مدى قدرة المرشح على التكيف مع المسؤوليات المحددة للمنصب التعرف على مدى سعة حيلة المرشح: يمكن للمدراء أيضًا استخدام الخطة لمناقشة كيفية استفادة المرشحين من الموارد المتاحة (مثل: التدريب والأدوات ودعم الفريق) لتحقيق أهدافهم بفعالية

يمكن للمدراء أيضًا استخدام الخطة لمناقشة كيفية استفادة المرشحين من الموارد المتاحة (مثل: التدريب والأدوات ودعم الفريق) لتحقيق أهدافهم بفعالية تقييم مهارات المرشح في حل المشاكل: يمكن للمدراء تقديم سيناريوهات افتراضية وتحديات وسؤال المرشحين عن كيفية تعديل نهجهم للتغلب على العقبات خلال أول 90 يوماً

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تُعد خطة 30-60-90 يومًا أحد الأصول في مجموعة أدوات أي صاحب عمل. فهي تسمح لقادة التوظيف بإلحاق الموظفين الجدد بالعمل بسهولة، وإجراء مراجعات دورية للأداء، وإظهار ما هو متوقع منهم في أول 90 يومًا من التوظيف (وما بعدها).

ومع ذلك، فإن وضع الخطة بشكل صحيح هو أمر حيوي بقدر أهمية ضمان أن يبدأ الموظفون الجدد العمل في أسرع وقت ممكن.

استخدم ClickUp لتمكين الموظفين الجدد من تبني التغيير، والعمل بذكاء بعد مرور 90 يومًا، والتفكير في كيفية أدائهم من خلال خطة مدروسة ومدروسة جيدًا تتراوح بين 30 و60 و90 يومًا. اشترك الآن مجانًا!

الأسئلة المتداولة

**1. ما الذي يجب أن تتضمنه خطة 30-60-90 يومًا؟

يجب أن تتضمن خطة الـ 30-60-90 يومًا أهداف الشركة الحالية وكيف سيحقق الموظف المعالم الرئيسية في الثلاثين والستين والتسعين يومًا. كما يجب أن تتضمن أيضًا الموارد والأنشطة والتدريبات ذات الصلة التي قد يحتاجها الموظف الجديد للوصول إلى خط النهاية.

2. كيف يمكنني إنشاء خطة تدريب مدتها 30-60-90 يومًا؟

اتبع هذه الخطوات لإنشاء خطة تدريب مدتها 30-60-90 يومًا:

الخطوة 1: اكتب مهمة الشركة، مع التركيز على الأولويات قصيرة وطويلة الأجل

الخطوة 2: اكتب الأهداف التي تريد تحقيقها في أول 30 و60 و90 يومًا، بالإضافة إلى المقاييس الرئيسية لكل هدف

الخطوة 3: أضف جميع الموارد ذات الصلة التي سيحتاجها الموظف الجديد لتحقيق الهدف النهائي بسرعة، بما في ذلك المواد التدريبية ومعلومات الاتصال بالأشخاص المهمين، إلخ.

الخطوة 4: تتبع التقدم المحرز من خلال مراجعات الأداء الدورية

**3. كيف تكتب عرضًا تقديميًا يتراوح بين 30-60-90 يومًا؟

استخدم هذه النصائح لتحسين كتابة عرضك التقديمي الذي يستغرق 30-60-90 يوماً: