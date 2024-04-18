أسئلة التقييم 360 درجة وأمثلة للمدراء

هل زملاؤك هم أفضل الأشخاص للحكم على عملك؟ في الواقع، هل ينبغي أن يُسمح لزملائك في الفريق بتقييم أدائك في المقام الأول؟

يعتقد بعض قادة الموارد البشرية ذلك.

من المحتمل أن زملائك في الفريق يعملون معك عن كثب أكثر من مديرك. وإذا كان الفريق بحاجة إلى العمل بشكل متزامن، ألا ينبغي أن يكون الفريق هو الذي يبدي رأيه في عملك؟

أدخل التقييم الشائع - والذي يساء فهمه إلى حد ما - وهو تقييم الـ 360 درجة.

يُطلق عليه أيضًا التقييم متعدد المقيمين، وهو عبارة عن مراجعة للأداء تستخدم التغذية الراجعة من مصادر متعددة لتقييم كفاءة الموظف وإنتاجيته ومساهماته وسلوكه في العمل. وهو يتضمن مراجعة الأقران كعنصر حاسم، تمامًا مثل التقييم الذاتي. في بعض النماذج، تجمع التقييمات والتغذية الراجعة من العملاء أيضًا.

إذا تم إجراؤه بشكل جيد، يمكن أن ينتج عن التقييم التقييم بزاوية 360 درجة ثروة من الرؤى وتعزيز النمو الشخصي والمهني.

استبيانات 360 درجة - جزء حاسم من العملية

لقد اكتسب التقييم بزاوية 360 درجة شعبية على مر السنين، ولا يزال هو النظام المفضل لتقييم الأداء وتقديم الملاحظات في العديد من المؤسسات الكبيرة.

وعادةً ما تتضمن عملية التقييم بزاوية 360 درجة تحديد الأهداف، واختيار المقيّمين، وتصميم الاستبيان، وجمع الملاحظات، وتحليل النتائج، ومناقشة الملاحظات، وتنتهي بوضع خطة عمل.

استبيان 360 درجة هو أداة الاستبيان المستخدمة في التقييم بزاوية 360 درجة.

ويجمع الاستبيان التغذية الراجعة الموضوعية من وجهات نظر مختلفة حول أداء الفرد وسلوكياته، بما في ذلك المديرين الذين يقوم الموظف بإعداد التقارير وزملائه وعملائه.

وبالمثل, ملاحظات 360 درجة يمكن إجراؤها لتطوير الموظفين، وتقييم الأداء، وتطوير القيادة، وتحسين العمل الجماعي، وزيادة الوعي الذاتي، وتحديد الاحتياجات التنظيمية.

تابع قراءة هذه المقالة لاكتشاف عملية التغذية الراجعة بزاوية 360 درجة، وفوائدها، وقائمة بأمثلة على الأسئلة، وأدوات لبناء استبيانك!

أساسيات التقييم بزاوية 360 درجة

يُعد التقييم بزاوية 360 درجة أداة قوية للحصول على منظور شامل لأداء الموظفين. وبصفتك قائداً للموارد البشرية، يمكنك الاستفادة منها لأغراض مختلفة، بدءاً من التطوير المستهدف للموظفين إلى تشجيع مهارات التعامل مع الآخرين وديناميكيات الفريق.

فيما يلي دليل مفصّل لاستخدام التقييمات بزاوية 360 درجة في مؤسستك، بدءاً من وضع أهداف واضحة إلى وضع خطط تحسين قابلة للتنفيذ.

1. تحديد الأهداف والمشاركين

ما هو الغرض؟ التطوير، أم التقييم، أم الوعي الذاتي؟

من سيتم تقييمه؟ صمم الأسئلة بناءً على دورهم

من الذي سيقدم الملاحظات - المدراء أو الأقران أو التقارير المباشرة أو العملاء؟

2. تصميم الاستبيان

التوازن : استخدممقاييس ليكرت للتقييمات (موافق بشدة-غير موافق) والأسئلة المفتوحة للحصول على أمثلة محددة

: استخدممقاييس ليكرت للتقييمات (موافق بشدة-غير موافق) والأسئلة المفتوحة للحصول على أمثلة محددة التركيز : مواءمة الأسئلة مع أهدافك (على سبيل المثال، مهارات التواصل، أسلوب القيادة)

: مواءمة الأسئلة مع أهدافك (على سبيل المثال، مهارات التواصل، أسلوب القيادة) عدم الكشف عن الهوية: ضمان السرية لتشجيع التعليقات الصادقة

3. جمع الملاحظات

الاستبيانات عبر الإنترنت : خيار شائع لسهولته وعدم الكشف عن هويته

: خيار شائع لسهولته وعدم الكشف عن هويته تعليمات واضحة: شرح الغرض والسرية والموعد النهائي

4. تحليل النتائج

تلخيص النتائج: تحديد نقاط القوة والضعف والموضوعات المتكررة لدى الموظف

تحديد نقاط القوة والضعف والموضوعات المتكررة لدى الموظف الجمع بين النوعية والكمية: الجمع بين البيانات من مقاييس التصنيف والإجابات المفتوحة

5. تيسير المناقشات

الاجتماعات الفردية: مناقشة الملاحظات بصراحة وبشكل بنّاء

مناقشة الملاحظات بصراحة وبشكل بنّاء التركيز على التطوير: استخدام الملاحظات لوضع خطة عمل للتحسين

6. وضع خطة العمل

ضع أهدافًا محددة وقابلة للقياس وقابلة للتحقيق وذات صلة ومحددة زمنيًا لخطة العمل الخاصة بك

تحديد الموارد: توفير الدعم والموارد اللازمة لتحقيق الأهداف

توفير الدعم والموارد اللازمة لتحقيق الأهداف تتبع التقدم المحرز: رصد وتكييف الخطة حسب الحاجة

مزايا تقييم 360 درجة في تطوير الكفاءات

تحتاج المؤسسات إلى تنمية ثقافة التعلم المستمر وتطوير المهارات. يمكن أن تفوت طرق تقييم الأداء التقليدية، التي غالبًا ما تقتصر على منظور المدير، رؤى قيمة.

وهنا يأتي دور التغذية الراجعة بزاوية 360 درجة، بنهجها الشامل. يمكن أن يساعد المدير على تقديم ملاحظات بناءة، ودفع الموظفين لتحسين أنفسهم، ومساعدة المؤسسات في اكتشاف قادة المستقبل.

دعونا نستكشف فوائد التقييم بزاوية 360 درجة في تطوير الكفاءات:

تعزيز الوعي الذاتي: يكتسب الموظفون رؤية شاملة لنقاط قوتهم وضعفهم من خلال التغذية الراجعة المتنوعة

يكتسب الموظفون رؤية شاملة لنقاط قوتهم وضعفهم من خلال التغذية الراجعة المتنوعة التطوير المستهدف: تحدد الملاحظات السلبية المحددة المجالات التي تحتاج إلى تحسين مركز من خلال التدريب أو الإرشاد

تحدد الملاحظات السلبية المحددة المجالات التي تحتاج إلى تحسين مركز من خلال التدريب أو الإرشاد تحديد الثغرات في المهارات: تكشف التقييمات عن الثغرات المعرفية أو المهارات في الفرق، مما يسمح بمبادرات التدريب المستهدفة

تكشف التقييمات عن الثغرات المعرفية أو المهارات في الفرق، مما يسمح بمبادرات التدريب المستهدفة تعزز العمل الجماعي: تسهل التغذية الراجعة حول التواصل وديناميكيات الفريق التعاون بشكل أفضل

تسهل التغذية الراجعة حول التواصل وديناميكيات الفريق التعاون بشكل أفضل التركيز على السلوكيات: فهم كيفية تأثير سلوكيات الفرد على الآخرين يؤدي إلى تحسين الأداء

فهم كيفية تأثير سلوكيات الفرد على الآخرين يؤدي إلى تحسين الأداء يزيد من المشاركة:تقييم التطوير وتقديم الملاحظات البناءة يعزز من تحفيز الموظفين

تقييم 360 درجة والاحتفاظ بالموظفين

يُظهر التقييم بزاوية 360 درجة الالتزام بالاستثمار في تطوير الموظفين. وهذا يعزز مشاركة الموظفين ويجعل الموظفين يشعرون بالتقدير.

من خلال تحديد مجالات محددة للتحسين، يمكن أن يشعر الموظفون بالقدرة على العمل على تحقيق أهدافهم، مما يؤدي إلى مزيد من الرضا والرغبة في البقاء في الشركة.

يمكن أن تساعد التغذية الراجعة حول أساليب التواصل الموظفين على معالجة المشكلات وبناء علاقات أقوى مع الزملاء، مما يتيح بيئة عمل أكثر إيجابية و تقليل معدل دوران الموظفين .

من المرجح أن يبقى الموظفون الذين يسعون إلى الحصول على تغذية راجعة مفيدة لمسار نمو واضح. يمكن للتغذية الراجعة بزاوية 360 درجة أن تفيد برامج التدريب وفرص الإرشاد، مما يدل على الالتزام بتطوير الموظفين. تقييمات المشاريع يمكن أن يسلط الضوء أيضًا على نقاط قوة الموظفين، مما يجعلهم يشعرون بالتقدير لمساهماتهم ويقلل من احتمالية بحثهم عن فرص في مكان آخر.

تصميم استبيان 360 درجة ## تصميم استبيان 360 درجة

مع أصولها في المجال العسكري والرياضي، دخلت التغذية الراجعة 360 درجة إلى عالم الأعمال. وهو الآن جزء مهم من عمليات الموارد البشرية للحصول على تغذية راجعة شاملة عن موظفيها، مع التركيز بشكل متساوٍ على أدائهم وسلوكهم وسلوكهم ونتائجهم ومهاراتهم القيادية.

ومع ذلك، نظرًا لأنها عملية، فهناك بعض الخطوات التي يجب اتباعها. يصبح هذا الأمر بسيطًا مع برنامج إدارة الموارد البشرية التي يمكن لقسم الموارد البشرية لديك استخدامها.

يمكن لمنصة تحسين الموارد البشرية المثالية أن تقلل من العمل اليدوي، وتزيد من الكفاءة، وتبسط المهام، وتحسن الاحتفاظ بالموظفين وتطويرهم.

وهذا هو بالضبط ما منصة ClickUp لإدارة الموارد البشرية تقوم بـ

قم ببناء نظام شامل لإدارة جميع عمليات الموارد البشرية الخاصة بك في برنامج ClickUp لإدارة الموارد البشرية المتكامل

يمكن لهذه الميزة تبسيط عملية التقييم بزاوية 360 درجة بشكل كبير. وإليك الطريقة:

المركزية : تجعل المنصة عملك مركزياً عبر التطبيقات، مما يسمح لك بتبسيط عمليات الموارد البشرية، بما في ذلك مراجعات الأداء والتقييمات

: تجعل المنصة عملك مركزياً عبر التطبيقات، مما يسمح لك بتبسيط عمليات الموارد البشرية، بما في ذلك مراجعات الأداء والتقييمات ميزات ديناميكية: توفر المنصة ميزات ديناميكية لتحسين دورة الملاحظات الداخلية وتحسين مشاركة الفريق

توفر المنصة ميزات ديناميكية لتحسين دورة الملاحظات الداخلية وتحسين مشاركة الفريق سهولة الاستخدام: تتيح لك واجهة المستخدم البديهية تخصيصها وفقًا لاحتياجات مؤسستك الخاصة

تتيح لك واجهة المستخدم البديهية تخصيصها وفقًا لاحتياجات مؤسستك الخاصة إعداد التقارير : يوفر خيارات واضحة وقابلة للتنفيذ لإعداد التقارير، مما يسهل على المديرين والموظفين فهم الملاحظات والتنقل فيها

: يوفر خيارات واضحة وقابلة للتنفيذ لإعداد التقارير، مما يسهل على المديرين والموظفين فهم الملاحظات والتنقل فيها الاندماج : تكامل سلس مع أنظمة الموارد البشرية الحالية يحافظ على سير العمل بسلاسة في التغذية الراجعة

: تكامل سلس مع أنظمة الموارد البشرية الحالية يحافظ على سير العمل بسلاسة في التغذية الراجعة الأمان : يحمي تشفير البيانات والوصول القائم على الأدوار معلومات الموظفين الحساسة

: يحمي تشفير البيانات والوصول القائم على الأدوار معلومات الموظفين الحساسة التحليلات: يساعد تصور البيانات مع أدوات التحليلات في اتخاذ قرارات مستنيرة لتطوير الفريق والاحتفاظ به

تقلل هذه الميزات من الاحتكاك اليدوي تقييم 360 درجة تمارين وتأسيس بيئة تواصل عادلة وشفافة.

استخدام عرض نماذج ClickUp مع المنطق الشرطي لإنشاء نماذج ملاحظات 360 درجة، وإجراء استطلاعات الرأي، واستطلاعات الرأي، واستطلاعات الرأي، وغير ذلك. ما عليك سوى دمجها مع منصة إدارة الموارد البشرية وستكون جاهزًا تمامًا.

التقط الردود، وحوّلها إلى مهام قابلة للتنفيذ، وأسندها إلى أعضاء الفريق المناسبين باستخدام طريقة عرض النماذج في ClickUp

يمكنك تبسيط عمليات الاستقبال الخاصة بك باستخدام المنطق الشرطي. نماذج ClickUp يتم تحديثها ديناميكيًا بناءً على الإجابات، مما يجعلها أسهل في الإكمال وأفضل في التقاط المعلومات ذات الصلة.

وهذا يعني أن عملية التغذية الراجعة بزاوية 360 درجة ستوفر لك كل ما تحتاجه لتطوير قوة المواهب المناسبة في مؤسستك.

يمكنك تخصيص نموذج التغذية الراجعة بـ 360 درجة بحقول مخصصة لإضافة مؤشرات أساسية إلى الاستبيان. يمكنك اختيار استطلاعات ونماذج واستبيانات معدة مسبقًا من بين أكثر من 1000 قوالب ClickUp للإعداد مراجعة الأداء والتوظيف، وتطوير دليل الموظف، وغير ذلك الكثير.

اجمع مراجعات متعددة لمختلف الموظفين في مكان واحد من خلال قالب مراجعات الأداء من ClickUp

هل تريد توثيق مراجعات الأداء بشكل أفضل؟ استخدم نموذج قالب مراجعات الأداء ClickUp . يوفر القالب الموظفين بالتقييم الذاتي والتغذية الراجعة المنظمة عبر مراجعات المديرين وتعزيز النمو الوظيفي من خلال المحادثات التعاونية.

العناصر الرئيسية التي يجب تضمينها في التغذية الراجعة 360 درجة

يجب أن تكون جولة التغذية الراجعة 360 درجة شاملة من حيث التصميم. هذه بعض الجوانب التي يجب وضعها في الاعتبار:

مستجيبون متعددون: اختر عدة مستجيبين لملء التغذية الراجعة للموظف، من الإدارة العليا إلى الموظفين المبتدئين أو العملاء، للحصول على رؤى شاملة

اختر عدة مستجيبين لملء التغذية الراجعة للموظف، من الإدارة العليا إلى الموظفين المبتدئين أو العملاء، للحصول على رؤى شاملة شرط السرية: ضمان عدم الكشف عن الهوية لتشجيع التعليقات الصادقة والصريحة

ضمان عدم الكشف عن الهوية لتشجيع التعليقات الصادقة والصريحة أسئلة خاصة بالهدف: قم بمواءمة الأسئلة مع أهدافك والدور المحدد الذي يتم تقييمه (على سبيل المثال، مهارات التواصل للمدراء والعمل الجماعي لأعضاء الفريق)

قم بمواءمة الأسئلة مع أهدافك والدور المحدد الذي يتم تقييمه (على سبيل المثال، مهارات التواصل للمدراء والعمل الجماعي لأعضاء الفريق) الأسئلة المفتوحة: استخدم مزيجاً من مقاييس التصنيف مثل مقياس ليكرت، ومقياس الترتيب القسري، والمقياس الرقمي الخطي، وما إلى ذلك لتحليل البيانات بسرعة والأسئلة المفتوحة للسماح بالحصول على أمثلة محددة وملاحظات نوعية

استخدم مزيجاً من مقاييس التصنيف مثل مقياس ليكرت، ومقياس الترتيب القسري، والمقياس الرقمي الخطي، وما إلى ذلك لتحليل البيانات بسرعة والأسئلة المفتوحة للسماح بالحصول على أمثلة محددة وملاحظات نوعية الأسئلة المغلقة: توفير هيكلية واضحة للاستبيان وتجنب الغموض

توفير هيكلية واضحة للاستبيان وتجنب الغموض الكفاءات الأساسية: تضمين أقسام لتقييم المهارات والسلوكيات الرئيسية ذات الصلة بالدور الوظيفي

تضمين أقسام لتقييم المهارات والسلوكيات الرئيسية ذات الصلة بالدور الوظيفي المجالات المستهدفة: تضمين أسئلة تتناول مجالات محددة للتحسين يتم تحديدها مسبقًا

تضمين أسئلة تتناول مجالات محددة للتحسين يتم تحديدها مسبقًا التعليمات: إعطاء تعليمات واضحة للمشاركين حول كيفية إكمال الاستبيان

إنشاء أتمتة مخصصة استنادًا إلى مهام سير العمل الخاصة بك من خلال ClickUp Automation

تريد أتمتة حلقة التغذية الراجعة والتذكير بملء الاستبيان وجمع البيانات؟ استخدام أتمتة ClickUp لتغيير حالات المهام والمكلفين والعلامات تلقائيًا، أو إنشاء تسلسلات أتمتة غير محدودة من البداية لتسهيل عملية الملاحظات من 360 درجة.

الاستفادة الفعالة من الأسئلة المفتوحة لملاحظات المديرين

تُعد الأسئلة المفتوحة أداة قوية في استبيانات ملاحظات المديرين لأنها تسمح للموظفين بتقديم ملاحظات نوعية مفصلة.

فيما يلي بعض النصائح حول الاستخدام الفعال للأسئلة المفتوحة للحصول على ملاحظات المديرين:

شجع على التحديد : اطرح الأسئلة التي تحث على تقديم أمثلة أو قصص محددة، مثل _"هل يمكنك وصف موقف تعامل فيه المدير مع تحدٍ ما بشكل جيد؟

: اطرح الأسئلة التي تحث على تقديم أمثلة أو قصص محددة، مثل _"هل يمكنك وصف موقف تعامل فيه المدير مع تحدٍ ما بشكل جيد؟ التركيز على السلوكيات : قم بتأطير الأسئلة لاستخلاص الملاحظات حول السلوكيات التي يمكن ملاحظتها، مثل _"ما هي الإجراءات التي اتخذها المدير وتجدها محفزة؟

: قم بتأطير الأسئلة لاستخلاص الملاحظات حول السلوكيات التي يمكن ملاحظتها، مثل _"ما هي الإجراءات التي اتخذها المدير وتجدها محفزة؟ استكشاف نقاط القوة ومجالات التحسين: قم بتضمين أسئلة تستكشف نقاط القوة ومجالات التحسين على حد سواء، على سبيل المثال: _"ما هي نقاط القوة الرئيسية للمدير وما الذي يمكنه القيام به بشكل أفضل؟

قم بتضمين أسئلة تستكشف نقاط القوة ومجالات التحسين على حد سواء، على سبيل المثال: _"ما هي نقاط القوة الرئيسية للمدير وما الذي يمكنه القيام به بشكل أفضل؟ تيسير التغذية الراجعة البناءة: قم بصياغة الأسئلة بطريقة تشجع على تقديم التغذية الراجعة البناءة، مثل _"ما الذي يمكن للمدير أن يبدأ أو يتوقف أو يستمر في القيام به لتحسين أداء الفريق؟

قم بصياغة الأسئلة بطريقة تشجع على تقديم التغذية الراجعة البناءة، مثل _"ما الذي يمكن للمدير أن يبدأ أو يتوقف أو يستمر في القيام به لتحسين أداء الفريق؟ تشجيع التفكير: استخدم الأسئلة التي تشجع على التفكير في تأثير المدير، مثل: _كيف ساهم المدير في تطويرك المهني؟

استخدم الأسئلة التي تشجع على التفكير في تأثير المدير، مثل: _كيف ساهم المدير في تطويرك المهني؟ التماس الاقتراحات: ادعُ إلى تقديم اقتراحات للتحسين من خلال أسئلة مثل _"ما هو الدعم الذي تحتاجه من المدير ولا تتلقاه حاليًا؟

تحقيق التوازن بين الاستفسارات المفتوحة والمغلقة في استبيان 360 درجة

فيما يلي بعض النصائح للأسئلة المفتوحة والمغلقة لجمع فهم أكثر ثراءً ودقة لأداء الموظف من خلال التغذية الراجعة بزاوية 360 درجة.

تجاوز الإجابة ب "نعم" أو "لا". اطرح أسئلة تحث المستجيبين على توضيح تقييماتهم بأمثلة ملموسة

اطرح أسئلة تحث المستجيبين على توضيح تقييماتهم بأمثلة ملموسة استكشف "السبب" وراء التقييمات. اطرح أسئلة تتعمق في الأساس المنطقي وراء التقييمات

اطرح أسئلة تتعمق في الأساس المنطقي وراء التقييمات وفر مساحة للإجابات التفصيلية. لا تقيد المستجيبين بعدد محدود من الكلمات أو الأحرف

لا تقيد المستجيبين بعدد محدود من الكلمات أو الأحرف ابدأ بأسئلة ذات نهايات مغلقة. ضع خط أساس وتابع بأسئلة مفتوحة للحصول على رؤى أعمق. من القواعد العامة الجيدة أن يكون لديك 2-3 أسئلة مغلقة لكل سؤال مفتوح

أمثلة على أسئلة التقييم بزاوية 360 درجة

هل تريد صياغة استبيان تقييم 360 درجة الخاص بك؟

سنساعدك في البدء بهذه النماذج من الأسئلة استناداً إلى مختلف المستجيبين ثم استكشاف الأغراض المختلفة.

1. أسئلة التقييم الذاتي

على مقياس تقييم من 1 (أبدًا) إلى 5 (دائمًا)، ما مدى فعالية تعيينك لـ الأهداف الذكية لنفسك (محددة، وقابلة للقياس، وقابلة للتحقيق، وذات صلة، ومحددة زمنيًا)؟

(نهاية مفتوحة) صف موقفًا أظهرت فيه مبادرة قوية وتوليت فيه ملكية مشروع أو مهمة ما

(مغلق) ما مدى راحتك في توصيل الأفكار المعقدة للزملاء (اختر واحدة):

مرتاح جدًا | مرتاح إلى حد ما | محايد | غير مرتاح إلى حد ما | غير مرتاح جدًا

(مفتوح) كيف يمكنك أن تكون أكثر فعالية في تعزيز التعاون داخل فريقك؟

(قيّم نفسك) ما مدى ثقتك في قدرتك على تحديد المشاكل وحلها بفعالية (1-5)؟

(مفتوح) صِف مهارة أو مجال معرفي جديد ترغب في تطويره وكيف تخطط للتميز فيه

2. أسئلة تقييم الزملاء

قيّم على مقياس من 1 (أبدًا) إلى 5 (دائمًا)، ما مدى فعالية تعاونك مع زملائك في المشاريع؟

(نهاية مفتوحة) قدم مثالاً على وقت قام فيه [اسم الموظف] بتوصيل فكرة معقدة بوضوح وفعالية للفريق.

(نهاية مغلقة) ما هو تقييمك لالتزام [اسم الموظف] بالوفاء بالمواعيد النهائية وتقديم عمل عالي الجودة (اختر واحدة):

يفوق التوقعات | يفي بالتوقعات | يحتاج إلى تحسين | أقل من التوقعات

(نهاية مفتوحة) كيف يمكن أن يكون [اسم الموظف] أكثر دعمًا للتطور المهني لزملائهم؟

(نهاية مغلقة) هل يمكنك الاعتماد على [اسم الموظف] لإكمال المهام الموكلة إليه في الوقت المحدد وبمستوى عالٍ (اختر واحدًا) دائماً \ عادةً \ أحياناً \ نادراً \ مطلقاً \ أبداً



3. أسئلة تقييم المشرف/المدير

(نهاية مغلقة) هل يقوم \[اسم الموظف] بترجمة الأهداف التنظيمية بفعالية إلى أهداف واضحة وقابلة للتنفيذ لفريقه (اختر واحدة) دائمًا \ دائمًا \ بشكل متكرر \ أحيانًا \ نادرًا \ مطلقًا \ أبدًا

(نهاية مفتوحة) صف مثالاً عن كيفية قيام [اسم الموظف] بتفويض المهام بفعالية وتمكين أعضاء فريقه

(تقييم) على مقياس من 1 (يحتاج إلى تحسين) إلى 5 (يفوق التوقعات)، ما مدى فعالية توصيل الأهداف والتوقعات لأعضاء فريقهم؟

(نهاية مفتوحة) كيف يمكن أن يكون [اسم الموظف] أكثر فعالية في تقديم الملاحظات البناءة وتدريب أعضاء فريقهم من أجل التطوير؟

(نهاية مغلقة) في رأيك، ما مدى فعالية [اسم الموظف] في اتخاذ قرارات سليمة وفي الوقت المناسب (اختر واحدة) ممتاز \ جيد \ مقبول \ يحتاج إلى تحسين \ ضعيف



4. أسئلة تقييم المرؤوس/المبتدئ

قيّم على مقياس من 1 (أبدًا) إلى 5 (دائمًا)، ما مدى فعالية تفويضك للمهام من قبل [اسم الموظف] وتكليفك بتولي المسؤولية؟

(مفتوح) قدم مثالًا محددًا عن وقت كان فيه أسلوب تواصل [اسم الموظف] واضحًا وفعالًا بشكل خاص

(نهاية مغلقة) ما مدى نجاح [اسم الموظف] في تحفيزك وإلهامك لتحقيق أهدافك؟ (اختر واحدًا) محفز للغاية \ محفز إلى حد ما \ محايد \ محبط إلى حد ما \ محبط للغاية

(أسئلة مفتوحة) كيف يمكن ل [اسم الموظف] دعم تطورك المهني ونموك بشكل أفضل؟

(نهاية مفتوحة) صف كيف يمكن ل [اسم الموظف] تعزيز التوازن الصحي بين العمل والحياة الشخصية داخل الفريق

(نهاية مغلقة) ما مدى شفافية وانفتاح [اسم الموظف] في التواصل واتخاذ القرارات (اختر واحدة) شفاف جداً \ شفاف إلى حد ما \ شفاف إلى حد ما \ محايد \ مبهم إلى حد ما \ مبهم جداً



5. أسئلة تقييم العميل/العميل (فقط في حالة الانطباق)

قيّم على مقياس من 1 (أبداً) إلى 5 (دائماً)، ما مدى استجابة [اسم الموظف] لاستفساراتك وطلباتك؟

(نهاية مغلقة) ما مدى رضاك عن قدرة [اسم الموظف] على تحديد وحل المشكلات التي تواجهها (اختر واحدة) راضٍ جدًا \ راضٍ إلى حد ما \ محايد \ غير راضٍ إلى حد ما \ غير راضٍ جدًا

(سؤال مفتوح) ما مدى فهم [اسم الموظف] وتلبية توقعاتك فيما يتعلق بالخدمة أو إنجاز المشروع؟

قيّم إلى أي مدى تشعر أن [اسم الموظف] على دراية وكفاءة في مجال خبرته (1: غير مطلع إلى 5: مطلع للغاية)

(نهاية مفتوحة) قدم مثالًا محددًا يوضح مدى احترافية [اسم الموظف] في تعامله معك

(نهاية مغلقة) كم مرة يتوقع [اسم الموظف] احتياجاتك ويقدم لك حلولاً استباقية (اختر واحدة) كثيرًا \ من حين لآخر \ نادرًا \ مطلقًا \ مطلقًا



6. أسئلة لتقييم الكفاءة الإدارية

(نهاية مفتوحة) قدم مثالاً على كيفية قيام [اسم المدير] بتبسيط عملية أو سير عمل لتحسين كفاءة الفريق

(نهاية مفتوحة) صف موقف قام فيه [اسم المدير] بتحديد ومعالجة مشكلة أو خطر محتمل داخل الفريق بشكل فعال

قيّم إلى أي مدى يشجع [اسم المدير] على تحقيق توازن صحي بين العمل والحياة الشخصية لأعضاء الفريق (1: لا يشجع على الإطلاق إلى 5: يشجع بقوة)؟

(مغلقة) إلى أي مدى يستثمر [اسم المدير] في تطوير مهارات ومعارف أعضاء فريقه (اختر واحدًا) جيد جدًا | جيد إلى حد ما | محايد | يحتاج إلى تحسين | ضعيف

(نهاية مفتوحة) صف كيف يقدم [اسم المدير] ملاحظات بناءة وقابلة للتنفيذ على الأداء لأعضاء الفريق

(نهاية مفتوحة) كيف يمكن ل [اسم المدير] تقدير ومكافأة إنجازات ومساهمات الفريق بشكل أكثر فعالية؟

7. أسئلة لتقييم مهارات القيادة لدى الموظفين

(مفتوحة) صف موقفًا أظهر فيه [اسم الموظف] رؤية واضحة وألهم الآخرين لتحقيق هدف ما

قيّم على مقياس من 1 (أبدًا) إلى 5 (دائمًا)، مدى استباقية [اسم الموظف] في تحديد المشاكل والمبادرة لحلها

(نهاية مغلقة) ما مدى ارتياح [اسم الموظف] في اتخاذ القرارات بمعلومات غير مكتملة (اختر واحدًا) مرتاح جدًا \ مرتاح إلى حد ما \ محايد \ غير مرتاح إلى حد ما \ غير مرتاح جدًا

قيّم إلى أي مدى يشجع [اسم الموظف] على التعاون وبناء علاقات قوية داخل الفريق (من 1 - لا على الإطلاق إلى 5 - مشجع للغاية)؟

(مفتوح) ما هي الطرق التي يمكن أن يصبح بها [اسم الموظف] مدربًا أو مرشدًا أكثر فعالية للزملاء أو أعضاء الفريق المبتدئين؟

8. أسئلة لتقييم التزامن التنظيمي للموظف

(نهاية مفتوحة) صف موقفاً أظهر فيه [اسم الموظف] فهماً قوياً ومواءمة مع قيم الشركة ورسالتها

(مغلقة) ما مدى إلمام [اسم الموظف] بالاستراتيجية العامة للمؤسسة وأهدافها (اختر واحدًا) مطلع جيدًا جدًا \ مطلع إلى حد ما \ محايد \ غير مطلع جدًا \ غير مطلع

(مفتوح) قدم مثالاً على كيفية تكيف [اسم الموظف] بشكل فعال مع تغيير أو مبادرة تنظيمية حديثة

(مفتوح) صف موقفًا تعاون فيه [اسم الموظف] بنجاح مع الزملاء من الأقسام الأخرى من أجل تحقيق هدف مشترك (نهاية مفتوحة) كيف يمكن تشجيع [اسم الموظف] على التفكير بشكل أكثر استراتيجية والنظر في التأثير التنظيمي الأوسع لعملهم؟



9. أسئلة لتقييم مستوى التحفيز والالتزام

(نهاية مفتوحة) صِف موقفًا أظهر فيه [اسم الموظف] مبادرة قوية وتولى زمام الأمور خارج نطاق المهام الموكلة إليه

قيّم على مقياس من 1 (أبدًا) إلى 5 (دائمًا) مدى جودة ربط [اسم الموظف] أهدافه الشخصية بقيم الشركة أو أهداف الفريق

(نهاية مغلقة) كيف تصف أخلاقيات العمل لدى [اسم الموظف] (اختر واحدة) متحمس للغاية ومتفاني في العمل \ متحمس إلى حد ما \ محايد \ يفتقر إلى الحافز \ غير متحمس \ غير متفاعل

(نهاية مفتوحة) قدم مثالاً محددًا عن كيفية استجابة [اسم الموظف] لتحدي أو انتكاسة في العمل

(مفتوح) ما مدى حماس [اسم الموظف] لتعلم مهارات جديدة وتوسيع قاعدة معارفه؟

(نهاية مفتوحة) كيف يمكن للشركة أو المدير تقدير وتقدير مساهمات [اسم الموظف] بشكل أفضل؟

التحديات الشائعة في عملية التغذية الراجعة بزاوية 360 درجة

مما لا شك فيه أن التقييم بزاوية 360 درجة هو آلية استطلاع قوية تأخذ بعين الاعتبار رأي الجميع، سواء كان ذلك من أجل تقييم الموظف أو لإنشاء برامج عافية أفضل.

ومع ذلك، دعنا نفكر في التحديات التي قد تواجهك أثناء تنفيذ عملية تقييم 360 درجة:

الالتزام بالوقت: يمكن أن يستغرق تصميم وإجراء وتحليل التغذية الراجعة بزاوية 360 درجة وقتاً طويلاً، مما يتطلب جهداً كبيراً من كل من الموارد البشرية والموظفين

يمكن أن يستغرق تصميم وإجراء وتحليل التغذية الراجعة بزاوية 360 درجة وقتاً طويلاً، مما يتطلب جهداً كبيراً من كل من الموارد البشرية والموظفين المخاوف المتعلقة بالسرية: ضمان عدم الكشف عن الهوية أمر بالغ الأهمية للحصول على ملاحظات صادقة. يمكن أن تؤدي المخاوف بشأن السرية إلى التردد واحتمالية تحريف النتائج

ضمان عدم الكشف عن الهوية أمر بالغ الأهمية للحصول على ملاحظات صادقة. يمكن أن تؤدي المخاوف بشأن السرية إلى التردد واحتمالية تحريف النتائج تحيز المقيّمين: قد يتأثر المقيّمون بالعلاقات الشخصية أو التحيز اللاواعي، مما يؤثر على موضوعية التقييمات

قد يتأثر المقيّمون بالعلاقات الشخصية أو التحيز اللاواعي، مما يؤثر على موضوعية التقييمات المعايرة والتدريب: يحتاج المقيّمون إلى التدريب على تقديم ملاحظات بناءة وموضوعية لضمان جودة المعلومات وفائدتها

يحتاج المقيّمون إلى التدريب على تقديم ملاحظات بناءة وموضوعية لضمان جودة المعلومات وفائدتها تخطيط العمل والمتابعة: تكمن القيمة الحقيقية للتقييم في الاستفادة من التغذية الراجعة للتطوير. إن وضع خطط عمل واضحة ومتابعة التقدم المحرز أمر ضروري

قبل تنفيذ عملية التقييم بزاوية 360 درجة، من الضروري تدريب المشاركين على تجنب التحيز اللاواعي وإعطاء ملاحظات واضحة وبناءة.

تدريب المشاركين على طريقة STAR (الموقف، المهمة، العمل، النتيجة) للحصول على أمثلة محددة، مع التركيز على السلوكيات والنصائح القابلة للتنفيذ.

تثقيفهم حول التحيز اللاواعي واستراتيجيات التخفيف من حدته، باستخدام عبارات "أنا" واستخدام لغة محترمة. تقديم الموارد وجلسة أسئلة وأجوبة للحصول على الدعم. كما أن تكييف المحتوى مع أدوار محددة وإبقاء التدريب موجزًا وجذابًا سيزيد من فعاليته.

تأثير تقييم 360 درجة

يمكن أن يكون للتقييم 360 درجة المصمم والمنفذ بشكل جيد تأثير إيجابي كبير على كل من الموظفين والمؤسسات.

وفيما يلي تفصيل لفوائدها المحتملة:

بالنسبة للموظفين:

الوعي الذاتي والتطوير: يوفر نظرة شاملة لنقاط القوة والضعف لديهم، مما يعزز الوعي الذاتي ويوجه جهود التطوير

يوفر نظرة شاملة لنقاط القوة والضعف لديهم، مما يعزز الوعي الذاتي ويوجه جهود التطوير تحسين الأداء: يساعد على تحديد مجالات محددة للتحسين، مما يؤدي إلى تعزيز المهارات والأداء العام

يساعد على تحديد مجالات محددة للتحسين، مما يؤدي إلى تعزيز المهارات والأداء العام زيادة التحفيز: يمكن أن يؤدي التعرف على نقاط القوة والتغذية الراجعة البناءة إلى تعزيز التحفيز والمشاركة

يمكن أن يؤدي التعرف على نقاط القوة والتغذية الراجعة البناءة إلى تعزيز التحفيز والمشاركة علاقات أقوى: يمكن للتغذية الراجعة البناءة أن تعزز العلاقات مع الزملاء والمديرين من خلال تحسين التواصل والتفاهم

بالنسبة للمؤسسات:

تحسين الأداء: تحديد مجالات التحسين عبر مختلف المستويات، مما يؤدي إلى زيادة إنتاجية وفعالية القوى العاملة

تحديد مجالات التحسين عبر مختلف المستويات، مما يؤدي إلى زيادة إنتاجية وفعالية القوى العاملة تطوير المواهب: يوفر بيانات قيمة لتوجيه برامج التطوير ودعم نمو الموظفين

يوفر بيانات قيمة لتوجيه برامج التطوير ودعم نمو الموظفين تحسين عملية اتخاذ القرار: يقدم رؤى حول نقاط قوة الموظفين وإمكاناتهم، مما يساعد في اتخاذ قرارات إدارة المواهب (الترقيات والتنسيبات، إلخ)

يقدم رؤى حول نقاط قوة الموظفين وإمكاناتهم، مما يساعد في اتخاذ قرارات إدارة المواهب (الترقيات والتنسيبات، إلخ) تحسين الثقافة: يعزز ثقافة التعلم المستمر والتواصل المفتوح والتغذية الراجعة مما يؤدي إلى بيئة عمل أكثر إيجابية

ومع ذلك، من المهم الاعتراف بأن هذه الفوائد ليست مضمونة. ولتحقيق هذه الأهداف، تحتاج المؤسسات إلى ضمان الحفاظ على السرية، وتوفير التدريب للمشاركين، ودعم المديرين، وتنفيذ التغذية الراجعة من خلال خطة عمل.

أهمية التواصل الفعال في التقييمات بزاوية 360 درجة

التواصل الفعال هو العمود الفقري للتقييم الناجح بزاوية 360 درجة. التواصل الواضح طوال العملية يبني الثقة ويضمن فهم الجميع للغرض من التقييم وفوائده وتوقعاته.

يشجع التواصل المفتوح حول العملية على المشاركة والتأييد من جميع أصحاب المصلحة (الموظفون والمدراء والمقيّمون). معرفة أن ملاحظاتهم ستُستخدم بشكل بنّاء لتحفيز المشاركين على أن يكونوا صادقين وموضوعيين في ردودهم.

من خلال إعطاء الأولوية للتواصل الواضح والمتسق في كل مرحلة، يمكن للمؤسسات الاستفادة من الإمكانات الكاملة للتقييم بزاوية 360 درجة وضمان ثقافة التعلم والتطوير المستمر.

توظيف الإمكانات الكاملة للتقييمات بزاوية 360 درجة

تقيّم التغذية الراجعة بزاوية 360 درجة أداء الموظف وإمكاناته بشكل شامل، وتجمع التغذية الراجعة من وجهات نظر مختلفة، بما في ذلك الأقران والمديرين والمرؤوسين والعملاء.

ويمكنها أن تفيد الموظفين والمؤسسات من خلال توفير رؤى قيمة وتعزيز الوعي الذاتي والتنمية الشخصية وتقوية العلاقات.

يمكن ل ClickUp تبسيط عملية التقييم بزاوية 360 درجة عملية التقييم مع منصة إدارة الموارد البشرية القابلة للتخصيص. قم بإنشاء نماذج الملاحظات وتعيينها، وتتبع معدلات الإكمال، ومركزة جميع بيانات الملاحظات في موقع واحد يسهل الوصول إليه.

وبفضل أدوات الاتصال القوية، يعمل ClickUp على تسهيل التواصل الواضح والآمن خلال تقديم الملاحظات. اشترك في ClickUp اليوم، وتخلص من التخمينات المتعلقة بالتغذية الراجعة بزاوية 360 درجة، وتبنَّ نهجًا موجهًا نحو النمو لتطوير الموظفين!

الأسئلة الشائعة الشائعة

1. ما هي الأسئلة التي يجب أن أطرحها في مراجعة 360 درجة؟

تعتمد أفضل أسئلة المراجعة 360 على الدور المحدد الذي يتم تقييمه. ومع ذلك، هناك بعض الإرشادات العامة التي يجب اتباعها:

التقييم الذاتي : ركز على تحديد الأهداف، والمبادرة، والتواصل، ومجالات التطوير

: ركز على تحديد الأهداف، والمبادرة، والتواصل، ومجالات التطوير تقييم المدير : النظر في التفويض، والتواصل، والتحفيز، وفعالية التغذية الراجعة

: النظر في التفويض، والتواصل، والتحفيز، وفعالية التغذية الراجعة تقييم الزميل : اسأل عن مهارات التعاون والعمل الجماعي وحل المشكلات

: اسأل عن مهارات التعاون والعمل الجماعي وحل المشكلات تقييم المرؤوسين : النظر في وضوح الهدف، وإدارة المشاريع، وممارسات التقدير

: النظر في وضوح الهدف، وإدارة المشاريع، وممارسات التقدير تقييم العميل: قياس مدى الاستجابة والتواصل وحل المشكلات والخبرة في الموضوع.

استخدم مزيجًا من الأسئلة المفتوحة والمغلقة للحصول على صورة شاملة.

2. كيف تقوم بإجراء تقييم 360 درجة؟

يمكنك اتباع هذه الخطوات الأربع لبدء عملية التقييم بزاوية 360 درجة:

حدد الأهداف والمشاركين : حدد ما تريد تحقيقه ومن سيقدم التقييم (المدراء والأقران وغيرهم)

: حدد ما تريد تحقيقه ومن سيقدم التقييم (المدراء والأقران وغيرهم) صمم ووزع : إنشاء استبيانات بمزيج من الأسئلة المفتوحة والمغلقة، ثم توزيعها بشكل آمن

: إنشاء استبيانات بمزيج من الأسئلة المفتوحة والمغلقة، ثم توزيعها بشكل آمن جمع وتحليل : جمع ملاحظات مجهولة المصدر وتحليل البيانات لتحديد نقاط القوة والضعف

: جمع ملاحظات مجهولة المصدر وتحليل البيانات لتحديد نقاط القوة والضعف تيسير المناقشة: قم بإجراء مناقشات خاصة مع الموظفين لاستكشاف الملاحظات ووضع خطط عمل

3. ما هو المثال على التغذية الراجعة الجيدة بزاوية 360 درجة؟

المثال الجيد للتغذية الراجعة بزاوية 360 درجة هو أن تكون محددة وقابلة للتنفيذ وإيجابية وبناءة في آن واحد.

إليك مثالاً على ذلك:

المدير: "[اسم الموظف ] يفي باستمرار بالمواعيد النهائية وينتج عملاً عالي الجودة (نقطة قوة). ومع ذلك، قد يكون أسلوب تواصلهم في بعض الأحيان تقنيًا، مما يجعل من الصعب على أعضاء الفريق الآخرين فهمه (مجال للتحسين). فكر في استخدام لغة ومرئيات أبسط عند تقديم المعلومات المعقدة