10 نصائح لمراجعة الأداء للموظفين: دليل شامل

قد تبدو مراجعات الأداء في بعض الأحيان مثل المشي على حبل مشدود معصوب العينين. فمهما كنت قد تدربت جيدًا، فإنك لا تشعر أبدًا بأنك مستعد بما فيه الكفاية، وتقلق من أن يتم الحكم عليك، ويمكن أن تؤدي أي خطوة خاطئة إلى كارثة.

ومع ذلك، لا يجب أن تكون مراجعات الأداء بهذا القدر من الصعوبة.

حيث لا تساعدك مراجعات الأداء البناءة في الحصول على تعليقات على عملك فحسب، بل هي أيضًا وسيلة لقياس و وتحسين أدائك . استنادًا إلى الحقائق والبيانات، فإن مراجعة الأداء تحمل وزنًا أكبر من المراجعة الروتينية مع مديرك. لذلك قمنا بتجميع هذا الدليل مع أفضل النصائح لمراجعة الأداء للموظفين.

إذن، كيف يمكنك تحقيق أقصى استفادة من مراجعات الأداء الخاصة بك؟ لنبدأ باستكشاف أهميتها وكيفية التحضير لها. 🚀

فهم أهمية مراجعات الأداء للموظفين ## فهم أهمية مراجعات الأداء للموظفين

تشدد المؤسسات على التطوير الوظيفي لأنه يساعد على الاحتفاظ بالموظفين ورضاهم. مراجعات الأداء هي جانب مهم من جوانب التطوير الوظيفي لأنها تساعد في تحديد نقاط قوتك ومجالات التحسين. واعتمادًا على مؤسستك، قد يكون هذا التقييم سنويًا أو نصف سنوي أو أكثر تواترًا. وقد يكون إما مراجعة مكتوبة، أو سلسلة من المناقشات الفردية مع مديرك، أو مزيجًا من الاثنين معًا.

والنتيجة النهائية لمراجعات الأداء هي أنها تساعد في تحديد أصحاب الأداء الأفضل في المؤسسة. كما يمكن أن تتأثر علاوات راتبك والمزايا المالية الأخرى بالمراجعة الجيدة أو السيئة.

وبالإضافة إلى ذلك، تساعد مراجعات الأداء أيضًا في تسليط الضوء على مجالات العمل التي قد تحتاج فيها إلى اكتساب مهارات جديدة أو تحسين المهارات الحالية. وبهذه الطريقة، يمكن أن تساعدك أنت ومديرك في وضع خطط التدريب والتطوير.

وبالتالي، من الضروري أن تعد نفسك جيدًا لمراجعة الأداء. في الواقع، بدلاً من الاعتماد على التقييم الرسمي مرة واحدة في السنة، فإن النهج الأفضل هو تحديد مواعيد اجتماعات متكررة مع المديرين بشكل استباقي للحصول على ملاحظات بناءة بانتظام.

تعكس هذه المراجعات إحساسك بالملكية والمساءلة.

كيف تستعد لمراجعة الأداء كموظف ## كيف تستعد لمراجعة الأداء كموظف

تُعد مراجعات الأداء طريقة رائعة لجعل أصحاب العمل يفهمون مدى تقدمك في دورك وتحديد نقاط قوتك ومجالات التحسين. كما أنها يمكن أن تساعدك أيضاً على تخطيط ومواءمة أهدافك المهنية مع توقعات صاحب العمل.

ولكن، قبل أن تبدأ في التحضير لمراجعة أدائك، فكّر جيدًا في أدائك.

أولاً، ضع قائمة بنقاط قوتك والمجالات التي يمكنك تحسينها. سيساعدك ذلك على إجراء محادثة بناءة مع مديرك أثناء المراجعة.

اجمع البيانات والمقاييس والأمثلة المحددة التي تسلط الضوء على إنجازاتك ومساهماتك. على سبيل المثال، بدلاً من ذكر أن أداءك كان جيداً خلال الجزء الأساسي من العام، حاول أن تقول: "لقد تجاوزت هدف المبيعات بنسبة 20% ونفذت نظاماً جديداً للخطة"

يمكنك استخدام أدوات ClickUp Brain التي تدعم الذكاء الاصطناعي لتعزيز هذا الإعداد. فهو يبحث في جميع تطبيقاتك وأدواتك المتصلة للمساعدة في إظهار البيانات ذات الصلة. ثم يقوم بتلخيص مهامك ومشاريعك بكفاءة، مما يسمح لك بتتبع إنجازاتك ومساهماتك وتقديمها بسهولة.

لخص الملاحظات والمستندات المطولة في ثوانٍ باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في ClickUp Brain

علاوة على ذلك، يمكن أن تساعدك ميزة إنشاء عناصر العمل في تنظيم أهدافك وتحدياتك، مما يضمن حصولك على حساب مفصل لأدائك. تساعد هذه الأجندة المنظمة في الحفاظ على تركيز مراجعة الأداء وإنتاجيتها.

بالإضافة إلى ذلك، فإن ميزة ClickUp المدعومة بالذكاء الاصطناعي مساعد الكتابة يمكنه تحسين وضوح تواصلك، وضمان تقديم إنجازاتك بفعالية.

اجعل رسائلك أكثر دقة وإيجازًا وجاذبية مع مساعد الكتابة بالذكاء الاصطناعي من ClickUp Brain

هناك خطوة أخرى يجب عليك اتخاذها أثناء التحضير لمراجعة أدائك وهي تدوين ملاحظات مفصلة حول إنجازاتك ومشاريعك والتحديات التي تواجهها. سيساعدك جدول الأعمال المنظم جيدًا على تغطية جميع الموضوعات الأساسية خلال اجتماع المراجعة، مما يحافظ على تركيز المحادثة وإنتاجيتها.

10 نصائح للحصول على مراجعة أداء ناجحة كموظف ## 10 نصائح للحصول على مراجعة أداء ناجحة كموظف

تُعد مراجعات الأداء فرصة للموظفين والمديرين لتقييم الأداء السابق وتحديد الأهداف للمستقبل. ويمكن أن تكون أيضًا مصدرًا للقلق والتوتر للعديد من الموظفين، خاصةً إذا لم يكونوا مستعدين أو واثقين من أنفسهم.

فيما يلي بعض النصائح لمراجعة الأداء للموظفين لمساعدتك في التحضير لها:

1. ضع أهدافًا ذكية

تشير أهداف SMART إلى أهداف محددة، وقابلة للقياس، وقابلة للتحقيق، وذات صلة، ومحددة زمنيًا.

وهي تساعد على تعزيز إنتاجية الموظفين ومساءلتهم وتحفيزهم من خلال توفير خارطة طريق واضحة للنجاح مع معالم قابلة للقياس وتتبع التقدم الفعال على مدار العام.

على سبيل المثال، إليك هدف SMART:

الهدف: زيادة معدلات رضا العملاء بنسبة 15% خلال الربع القادم.

معايير SMART:

محدد: تحسين تقييمات رضا العملاء من خلال تنفيذ تدريب موجه لخدمة العملاء لفريق العمل

قابل للقياس: تتبع ومقارنة تقييمات رضا العملاء قبل التدريب وبعده

قابل للتحقيق: التأكد من أن الفريق لديه الموارد والمهارات والوقت اللازم لإكمال التدريب وتطبيق الدروس المستفادة

ذو صلة بالموضوع: مواءمة الهدف مع تركيز الشركة على العملاء والأولويات الاستراتيجية للشركة

محدد زمنيًا: حدد موعدًا نهائيًا لنهاية الربع التالي وراقب التقدم المحرز بانتظام

إحدى أسهل الطرق لوضع أهداف SMART هي استخدام طريقة أهداف ClickUp ميزة. فهي تساعدك على إنشاء أهداف قابلة للتتبع مرتبطة بعملك وقياس النجاح بالنتائج الرئيسية.

تتبع تقدم مهامك باستخدام أهداف ClickUp Goals

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك الحفاظ على تنظيم أهدافك باستخدام مجلدات سهلة الاستخدام. أنشئ مجلدات لتتبع على سبيل المثال دورات العدو السريع، والأهداف والنتائج الرئيسية (OKRs)، وبطاقات الأداء الأسبوعية للموظفين، وأهداف الفريق الأساسية.

إذا كنت تفضل نهجًا قائمًا على القوالب، فاستخدم قالب أهداف SMART Goals الخاص ب ClickUp .

تتبع أهدافك باستخدام قالب الأهداف الذكية من ClickUp

يتيح لك هذا القالب إنشاء وإدارة وتتبع أداء عملك في مكان واحد. يمكنك أيضًا التعاون مع أعضاء فريقك ومشاركة الملاحظات.

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2. تدوين الملاحظات خلال الاجتماع

تظهر الأبحاث أن فإننا ننسى حوالي 40% مما نتعلمه خلال يوم واحد %20in%20just%2048%20hours.) لذا من المهم تدوين الملاحظات لتذكر معظم المعلومات.

يساعدك تدوين الملاحظات في الوقت الفعلي على تسجيل الأفكار الأساسية من الاجتماع. ويمكنك استخدام هذه الملاحظات للرجوع إليها في المستقبل وإجراءات المتابعة. مستندات ClickUp مساعدتك في تدوين الملاحظات وتلخيصها بأي تنسيق تفضله. يمكنك إضافة نمط ووظائف باستخدام أوامر /Slash وتنظيم المستندات للتأكيد على النص المهم باستخدام لافتات مرمزة بالألوان.

استمتع بالتنسيق الغني واجعل تدوين الملاحظات نشاطًا ممتعًا من خلال ClickUp Docs

كما أنه يسهل التعاون في الوقت الفعلي، بحيث يمكن لمديرك المساهمة في نفس المستند في نفس الوقت أثناء الاجتماع.

شارك مستند ClickUp Doc بسهولة مع فريقك أثناء الاجتماعات

يمكنك تضمين عناصر الوسائط المتعددة ذات الصلة، مثل الصور أو الروابط، في المستند.

بمجرد انتهاء الاجتماع، يمكنك مراجعة المستند للتأكد من تسجيل جميع النقاط الرئيسية باستخدام ClickUp Brain.

لخص ملاحظات الاجتماع بسهولة باستخدام ClickUp Brain

3. حدد أولويات واضحة مع مديرك

إن معرفة ما يتوقعه منك مديرك أو مشرفك أمر حيوي لنجاح مراجعة الأداء السنوية.

تواصل مع مديرك لإجراء محادثات حول الأداء وتوضيح الأهداف والمعايير التنظيمية. تعرف على الصورة الكبيرة لفريقك وكيف يدعمها عملك.

يمكنك أيضًا تحسين إدارة المهام عملية باستخدام أولويات مهام ClickUp الميزة.

قم بإدارة مهامك بسهولة من خلال مهام ClickUp Tasks

تساعدك هذه الميزة على تنظيم مهامك وترتيبها بناءً على أهميتها ومدى إلحاحها، ومطابقتها مع الأهداف العامة التي اتفقت عليها أنت ومديرك.

لذا دعنا نلقي نظرة على فوائد استخدام خاصية أولويات المهام في ClickUp:

تحديد أولويات المهام القابلة للتنفيذ: قم بفرز وترتيب مهامك وفقًا للملاحظات التي تلقيتها. أعط الأولوية للمهام المتعلقة بأدائك و تحسين الإنتاجية حتى تتمكن من التركيز على المجالات الأكثر أهمية من المراجعة

قم بفرز وترتيب مهامك وفقًا للملاحظات التي تلقيتها. أعط الأولوية للمهام المتعلقة بأدائك و تحسين الإنتاجية حتى تتمكن من التركيز على المجالات الأكثر أهمية من المراجعة حدد معالم ومواعيد نهائية: استخدم هذه الميزة لتعيين مواعيد نهائية ومعالم واقعية لكل مهمة. سيساعدك هذا على تخطيط وتتبع تقدمك نحو أهداف التطوير الخاصة بك ويجعلك مسؤولاً عن عملك

تعيين المعالم والمواعيد النهائية باستخدام مهام ClickUp Tasks

تعاون مع أعضاء الفريق: سهّل التواصل السلس مع ميزات ClickUp التعاونية. شارك أولوياتك واطلب مدخلاتك وعزز بيئة تعاونية تدعم أهدافك في النمو

سهّل التواصل السلس مع ميزات ClickUp التعاونية. شارك أولوياتك واطلب مدخلاتك وعزز بيئة تعاونية تدعم أهدافك في النمو قم بمراجعة وتعديل أولويات مهامك بشكل منتظم: راجع أولويات مهامك للتأكد من توافقها مع أهدافك المهنية المتطورة. اضبط الأولويات، وراجع الملاحظات الجديدة، واستكشف المسؤوليات الوظيفية المتغيرة أو الفرص الناشئة إذا لزم الأمر

راجع أولويات مهامك للتأكد من توافقها مع أهدافك المهنية المتطورة. اضبط الأولويات، وراجع الملاحظات الجديدة، واستكشف المسؤوليات الوظيفية المتغيرة أو الفرص الناشئة إذا لزم الأمر تتبع التقدم المحرز في لوحات معلومات ClickUp: احصل على نظرة عامة على جميع أعمالك من خلال عروض مرئية لإتمام المهام وإنجاز الأهداف. وبهذه الطريقة، يمكنك البقاء على المسار الصحيح والاحتفال بالإنجازات التي حققتها

4. أجب عن أسئلة مراجعة الأداء بشكل صحيح

سيطرح عليك مديرك أسئلة أثناء مراجعة الأداء لإجراء تقييم شامل.

فيما يلي عشرة أسئلة يمكن أن يطرحها عليك مديرك:

_ما هي الإنجازات التي تفتخر بها أكثر من غيرها منذ المراجعة الأخيرة؟

_كيف تشعر أن دورك يساهم في نجاح الفريق؟

_ ما هي التحديات التي واجهتك، وكيف تغلبت عليها؟

_ ما هي المجالات التي تعتقد أنك حققت فيها أهم التحسينات؟

_ما هو الدعم الإضافي أو الموارد الإضافية التي تحتاجها للتفوق في دورك؟

_ هل يمكنك مشاركة أمثلة عن كيفية إظهار قيم الشركة في عملك؟

_ كيف تقوم بترتيب أولوياتك وإدارة مهامك للوفاء بالمواعيد النهائية؟

_ ما هي فرص التطوير المهني التي ترغب في متابعتها؟

_ هل لديك أي ملاحظات حول تعاون فريقنا وتواصله مع الآخرين؟

_ كيف يمكننا دعم تطورك الوظيفي ورضاك الوظيفي بشكل أفضل؟

قم بتكييف محادثة مراجعة الأداء الخاصة بك لتتماشى مع السياق المحدد لمراجعة الأداء، وإجراء مناقشة مفتوحة وبناءة لبناء فهم مشترك بينك وبين صاحب العمل.

يمكنك أيضًا استخدام ClickUp Brain للتحضير للأسئلة العشرة التي شاركناها أعلاه بسرعة وثقة.

احصل على إجابات فورية على جميع أسئلتك باستخدام ClickUp Brain واستعد لتقييم أدائك التالي

5. تعاون على خطوات قابلة للتنفيذ لتحقيق التقدم

يعد استخدام أدوات إدارة المشاريع لتبسيط التعاون وتتبع المهام طريقة رائعة لتحسين أدائك.

يوفر ClickUp ميزات تتيح التعاون السلس وتعيين المهام، مما يعزز إنتاجية الفريق بشكل عام.

فيما يلي خمس ميزات ClickUp يمكنك استخدامها لتحقيق التقدم التعاوني:

إدارة المهام بشكل مركزي: تعيين المهام وتتبعها وإدارتها بشكل تعاوني مع إدارة المهام في ClickUp ميزات. يضمن ذلك وضوح المسؤوليات والمواعيد النهائية لجميع أعضاء الفريق

تتبع المهام وتعيين المهام بسهولة باستخدام مهام ClickUp Tasks

مساحات العمل التعاونية: تسهيل التواصل في الوقت الفعلي باستخدام ClickUp Spaces والتي توفر مساحات عمل مخصصة داخل ClickUp. يمكن لأعضاء الفريق مشاركة التحديثات ومناقشة التحديات والتعاون بسلاسة في المهام

تسهيل التواصل في الوقت الفعلي باستخدام ClickUp Spaces والتي توفر مساحات عمل مخصصة داخل ClickUp. يمكن لأعضاء الفريق مشاركة التحديثات ومناقشة التحديات والتعاون بسلاسة في المهام لوحات التحكم القابلة للتخصيص: استخدم لوحات معلومات ClickUp للمساعدة في إنشاء تمثيلات مرئية للتقدم المحرز والمقاييس الرئيسية حتى تتمكن الفرق من مراقبة أدائها بشكل تعاوني

تعاون بسلاسة وراقب أدائك على لوحات معلومات ClickUp Dashboards

إدماج الملاحظات والتعليقات: تمكين أعضاء الفريق من تقديم الملاحظات والاقتراحات والتحديثات مباشرةً داخل المهام، مما يعزز التعاون المستمر

6. مواءمة أولويات المهام مع مؤشرات الأداء الرئيسية

لتحقيق النجاح في مراجعة الأداء، قم بمواءمة أولويات المهام مع أهداف الأداء.

ابدأ بتقييم الأداء السابق مقابل أهداف الأداء الواضحة والقابلة للقياس واختيار مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) التي تعكس نجاحك. هذه هي مقاييس نجم الشمال .

يمكنك التركيز على الإجراءات الأكثر تأثيرًا على أدائك ونتائجك المستقبلية من خلال ربط أولويات مهامك بمقاييس نجم الشمال.

ClickUp أداة قوية لتبسيط مراجعات الأداء وتحسينها.

إليك كيف يمكن لـ ClickUp تسهيل دمج أولويات المهام مع مقاييس مؤشرات الأداء الرئيسية:

الإدارة المركزية للبيانات: يوفر ClickUp منصة مركزية لإدارة البيانات، بحيث يمكن للمؤسسات تنظيم المعلومات المتعلقة بمؤشرات الأداء الرئيسية في مكان واحد يسهل الوصول إليه

يوفر ClickUp منصة مركزية لإدارة البيانات، بحيث يمكن للمؤسسات تنظيم المعلومات المتعلقة بمؤشرات الأداء الرئيسية في مكان واحد يسهل الوصول إليه حقول مخصصة لتتبع مؤشرات الأداء الرئيسية: مع ميزة الحقول المخصصة في ClickUp يمكنك إنشاء حقول محددة مخصصة لتتبع مؤشرات الأداء الرئيسية. هذا يلتقط بيانات مؤشرات الأداء الرئيسية ذات الصلة مباشرةً داخل المهام، مما يجعل من الملائم للفرق مواءمة أولوياتها مع مؤشرات الأداء القابلة للقياس

تتبّع مؤشرات الأداء الرئيسية باستخدام ميزة الحقول المخصصة في ClickUp

لوحات المعلومات المرئية لمراقبة مؤشرات الأداء الرئيسية: توفر لوحات المعلومات المرئية في ClickUp نظرة عامة في الوقت الفعلي لمؤشرات الأداء الرئيسية عبر الأقسام، مثل مؤشرات الأداء الرئيسية للموارد البشرية ومؤشرات الأداء الرئيسية للتسويق، مما يسمح للفرق بمراقبة مقاييس الأداء دون عناء. تمكّن لوحات المعلومات القابلة للتخصيص هذه أصحاب المصلحة من تصور الاتجاهات وتتبع التقدم وتقييم تأثير أولويات المهام على مؤشرات الأداء الرئيسية

يعزز هذا النهج الشامل من كفاءة عملية مراجعة أداء الموظفين ويُمكِّنك من اتخاذ قرارات قائمة على البيانات.

7. رصد التقدم المحرز

تساعدك مراقبة التقدم المحرز بانتظام على تحديد المشاكل وتصحيح المسار حسب الحاجة. على سبيل المثال, أدوات مراجعة الأداء ولوحات المعلومات المرئية يمكن أن تساعدك على تقييم أدائك ومواءمة مهامك مع أهدافك بشكل أكثر فعالية.

تتيح لك لوحات المعلومات المرئية في ClickUp إنشاء وتخصيص المخططات والرسوم البيانية والأدوات المصغّرة لتتبع تقدمك.

إليك بعض الخطوات لاستخدامها:

نظرة عامة في الوقت الحقيقي: تقييم الإنجازات والاتجاهات ومجالات التحسين على الفور، مما يمهد الطريق لإجراء مناقشات هادفة أثناء مراجعات الأداء

تقييم الإنجازات والاتجاهات ومجالات التحسين على الفور، مما يمهد الطريق لإجراء مناقشات هادفة أثناء مراجعات الأداء التخصيص من أجل الملاءمة: تخصيص لوحات المعلومات للتركيز على مؤشرات الأداء الرئيسية ذات الصلة، مما يضمن توافق البيانات المقدمة مع الأهداف التنظيمية التي يتم تقييمها أثناء مراجعات الأداء

تخصيص لوحات المعلومات للتركيز على مؤشرات الأداء الرئيسية ذات الصلة، مما يضمن توافق البيانات المقدمة مع الأهداف التنظيمية التي يتم تقييمها أثناء مراجعات الأداء التواصل الفعال للتقدم المحرز: تسهيل مناقشة الإنجازات والتحديات والمجالات التي تتطلب الاهتمام على المقيّمين

8. السعي إلى التحسين المستمر

بدلاً من التعامل مع إعدادك لمراجعة الأداء كتمرين لمرة واحدة، اعمل باستمرار نحو تحسين الأداء . يمكنك القيام بذلك بفعالية من خلال استخدام القوالب في ClickUp، حيث توفر هذه القوالب إطارًا منظمًا لتقييم الأداء، وتحديد الأهداف وتحقيقها، وكذلك تعزيز النمو. من خلال الجمع بين نصائح مراجعة الأداء للموظفين واستخدام القوالب، يمكنك تحسين أداء عملك بشكل كبير.

على سبيل المثال، فإن قالب ClickUp موظف ومدير 1 على 1 يمكن أن يساعدك أثناء مراجعة أدائك. استخدمه لتدوين ملاحظات حول التحديات والأهداف وتحديثات المشروع. يمكنك دائمًا الرجوع إلى هذا القالب في اجتماعك التالي وإعطاء التحديثات.

استخدم قالب ClickUp الموظف والمدير 1 على 1 لتدوين الملاحظات أثناء اجتماعك

9. اعرض ولا تخبر عن قيمتك وتأثيرك بالأدلة والأمثلة

اعرض قيمتك وتأثيرك ولا تخبر عن قيمتك وتأثيرك يعني تقديم أدلة وأمثلة ملموسة على إنجازاتك ومساهماتك بدلاً من مجرد الإدلاء ببيانات غامضة أو عامة. هذه واحدة من النصائح الأقل شهرة ولكنها ذات قيمة كبيرة في مراجعة الأداء للموظفين.

يمكن أن يساعدك هذا النهج في إظهار مهاراتك وقدراتك ونتائجك لمديرك وأقرانك وبالتالي زيادة فرصك في الحصول على التقدير أو التعليقات أو المكافآت.

فيما يلي بعض الطرق التي يمكنك من خلالها إظهار قيمتك وتأثيرك وليس إخبارهم:

استخدم الأرقام والمقاييس والبيانات لقياس أدائك ونتائجك وعرضها

استخدم الشهادات أو المراجعات أو التعليقات من عملائك أو عملائك أو زملائك لإظهار قيمتك وسمعتك

استخدم حافظات أو نماذج أو دراسات حالة لإظهار عملك ونتائجك

يمكنك جمع هذه البيانات طوال دورة المراجعة لتجنب التدافع في اللحظة الأخيرة. احتفظ بمستند خاص داخل ClickUp حيث يمكنك إضافة البيانات وتضمين الروابط وإضافة ملاحظاتك وما إلى ذلك. يمكنك أيضًا استخدام ClickUp الخرائط الذهنية والملاحظات التخطيطية لتعزيز ثراء ملاحظاتك.

استخدم ميزة الخرائط الذهنية في ClickUp لتحسين ملاحظاتك

إذا كنت تعمل في وظيفة تتواصل مع العملاء ويمكنك أخذ ملاحظاتهم، يمكنك أيضًا إدخال قصص العملاء الإيجابية في مراجعة أدائك. يمكنك استخدام نماذج ClickUp لجمع هذه الملاحظات ببساطة وكفاءة.

10. اطلب التعليقات البناءة واستمع بعقل متفتح

من خلال طلب الملاحظات البناءة، فإنك تُظهر لمديرك أنك حريص على التعلم والنمو والتطور.

كما أنك تظهر أيضًا أنك تقدر وتحترم رأيه وخبرته.

ومع ذلك، فإن طلب الملاحظات البناءة ليس كافيًا. يجب عليك أيضًا أن تستمع إليها بعقل منفتح دون أن تكون دفاعيًا أو غاضبًا.

الاستماع بذهن منفتح يعني أنك:

السماح لهم بالتعبير عن رأيهم دون اتخاذ موقف دفاعي أو الانغلاق

طرح أسئلة توضيحية إذا لم تفهم شيئًا ما أو كنت بحاجة إلى مزيد من التفاصيل

التفكير في الملاحظات وتحديد المجالات التي يمكنك تحسينها

اتخذ إجراءً بشأن الملاحظات ونفذ التغييرات أو الاقتراحات التي قدمها لك مديرك

قم بالمتابعة مع مديرك وأظهر له نتائج جهودك للتحسين

بعد مراجعة الأداء

بصرف النظر عن هذه النصائح الخاصة بمراجعة الأداء للموظفين لاستخدامها أثناء عملية المراجعة، هناك أيضًا أشياء يمكنك القيام بها خلال بقية العام لإعداد نفسك. بمجرد انتهاء مراجعة أدائك، استخدم ما يلي ClickUp قوالب لمراجعات الأداء للتحقق من أهدافك على مدار العام:

1. نموذج مراجعة الأداء الخاص بـ ClickUp

قم بتحليل الأداء وتنظيم أفكارك باستخدام قالب مراجعة الأداء من ClickUp

نموذج مراجعة الأداء الخاص بـ ClickUp يساعد في تتبع أداء الموظفين وتقييمه. ويتضمن أدوات لوضع أهداف واضحة مع جداول زمنية وتنظيم تقييمات 360 درجة. كما يحتوي أيضًا على قسم للتقييم الذاتي وتقييمات الأقران لإنشاء ملاحظات أكثر شمولاً وإعطاء مديرك مدخلات كافية.

يساعدك على تحديد اتجاهات الأداء واتخاذ قرارات مستنيرة للأهداف المستقبلية ومراجعات الأداء الفعالة.

2. قالب تقرير أداء ClickUp

افهم مدى جودة أداء فريقك باستخدام قالب تقرير أداء ClickUp

نموذج قالب تقرير أداء ClickUp مصمم لمراقبة أداء الفريق والإبلاغ عنه باستمرار.

وهو يتضمن ميزات لتتبع التقدم في الوقت الفعلي وتصورات بديهية حتى تتمكن من تحليل الاتجاهات بسهولة وإنشاء تقارير آلية. يمكنك حتى إنشاء مهام من أهداف الأداء المختلفة وتعيينها لأعضاء الفريق بشكل فردي.

هذا النموذج مفيد للبقاء على اطلاع على إنجازات الفريق وقياس التقدم المحرز مقابل الأهداف المحددة على مدار العام.

3. قالب مراجعات الأداء ClickUp

قدم ملاحظات منظمة وعزز النمو الوظيفي باستخدام قالب مراجعات الأداء من ClickUp

قالب مراجعات الأداء الخاص بـ ClickUp مصمم للارتقاء بالفرق إلى ما هو أبعد من مراجعات الأداء التقليدية. فهو يحتوي على ميزات مثل التقييم الذاتي ومراجعات المديرين والمحادثات المهنية التعاونية.

هذا القالب ممتاز لإجراء مراجعات شاملة للأداء، مما يسمح بإجراء ملاحظات منظمة ومناقشات مركزة للتطوير الوظيفي. وبالإضافة إلى أقسام التقييم الذاتي وملاحظات المدير التفصيلية، فإنه يتضمن أيضاً معلومات من المحادثات المهنية أو المراجعات التي قد تجريها مع مديرك أثناء دورة المراجعة.

وهو أيضًا أداة فعالة لإعادة النظر في الأهداف وتقييمها على مدار العام، مما يضمن التحسين المستمر والمواءمة مع الأهداف المهنية.

4. قالب خطة ClickUp 30-60-90 يومًا

قم بتعيين موظفين جدد وتأكد من استقرارهم بشكل جيد في الأشهر الثلاثة الأولى باستخدام نموذج خطة ClickUp 30-60-90 يومًا

نموذج قالب خطة ClickUp 30-60-90 يومًا هو إطار عمل استراتيجي لتسوية الأهداف وتحقيقها خلال الأشهر الثلاثة الأولى من دور أو مشروع جديد.

يسمح لك بتحديد الأهداف الشخصية وأهداف الفريق، وتوثيق التقدم المحرز، وتحديد الكفاءات الأساسية المطلوبة للنجاح. يمكنك استخدامه من أجل تأهيل أعضاء الفريق الجدد أو للتخطيط لإلحاقك بمشروع أو دور جديد.

هذا النموذج مفيد لتتبع تقدمك في تحقيق أهدافك على مدار العام، والتكيف حسب الضرورة، وضمان بقائك على أهدافك المهنية. وهو يتضمن تتبع التبعية لضمان إمكانية تحديد أي معوقات للمهام وإدارتها في الوقت المناسب.

ابحث عن إرشادات ما بعد الأداء

لا تنتهي نصائحنا الخاصة بمراجعة الأداء للموظفين بالمراجعة. نقترح عليك أيضًا البحث عن الإرشاد من أجل التحسين المستمر.

يمكن للمرشد الجيد أن يقدم لك ملاحظات شخصية، ويساعدك على مواءمة تطلعاتك المهنية مع أهداف الشركة، كما يقدم لك رؤى تتجاوز نطاق مراجعة الأداء. يمكن أن يساعدك ذلك على فهم نقاط قوتك ومجالات تطويرك بطريقة داعمة وغير قضائية.

يمكن أن تساعد علاقة الإرشاد أيضًا في خلق مساحة للحوار المستمر، مما يتيح لك مواجهة التحديات واغتنام فرص النمو بشكل استباقي.

من خلال الانخراط في علاقة إرشاد، يمكنك التنقل في مسارك المهني بفعالية أكبر، والتعلم من خبرة المرشد ووجهة نظره، مما يؤدي إلى أداء عمل أكثر ديناميكية وفعالية.

إذا وجدت نصائحنا الخاصة بمراجعة الأداء للموظفين مفيدة، فقد تستمتع أيضًا بقراءة مقالنا عن كتب لتحسين مهارات التواصل

لا ينبغي أن تكون مراجعات الأداء ساحقة ## مراجعات الأداء يجب ألا تكون ساحقة

يجب أن تكون مراجعات الأداء تجربة مثيرة وإيجابية وليست مصدرًا للقلق. من الطبيعي أن تشعر ببعض التخوف من الجوانب المجهولة في المراجعة، ولكن الاستعداد هو مفتاح النجاح.

يساعدك الاستعداد الجيد على الحفاظ على هدوئك، وتقديم إنجازاتك بشكل استراتيجي، واحتمال الحصول على فرص أفضل. نحن على يقين من أن نصائح مراجعة الأداء للموظفين التي تمت مناقشتها هنا ستضعك في لعبة الاستعداد.

إذن, اشترك في ClickUp اليوم واستكشف الميزات والموارد المختلفة لجعل مراجعة الأداء التالية تجربة أكثر إفادة.

الأسئلة الشائعة الشائعة التي يجب وضعها في الاعتبار

1. ماذا يجب أن أقول في مراجعة الأداء؟

يجب أن تكون صادقًا وبناءً وأن تتحدث عن الأمور ذات الصلة بأهداف أدائك. يجب أن تسلط الضوء على إنجازاتك والتحديات التي واجهتك والتحديات التي واجهتها والدروس التي تعلمتها، كما يجب أن تقدم ملاحظاتك عن مديرك وفريقك ومنظمتك.

2. ما هي مفاتيح مراجعة الأداء الناجحة؟

تتضمن مكونات المراجعة الفعالة وضع توقعات واضحة، وتقديم أمثلة محددة، وإبداء الملاحظات، وتعزيز الجو الإيجابي والتعاوني. بالإضافة إلى ذلك، التأكيد على التحسين المستمر.

3. كيف تنجح في مراجعة الأداء؟

كما ذكرنا في نصائحنا لمراجعة الأداء للموظفين، يتضمن النجاح في مراجعة الأداء إجراء تقييم ذاتي شامل، وجمع الأدلة على الإنجازات، وإعداد ملاحظات مفصلة. استخدم أيضًا برنامجًا لإدارة الأداء مثل ClickUp لتتبع الأهداف ومراجعات الأداء والتعاون بكفاءة.