أفضل 10 أدوات برمجية لتعليقات الموظفين في عام 2025

يُعد إشراك الموظفين والاحتفاظ بالمواهب تحديين مشتركين تواجههما فرق الموارد البشرية في جميع أنحاء العالم.

ووفقاً لـ دراسة غالوب أن 23% فقط من الموظفين العالميين يشاركون بنشاط في مؤسساتهم. كما وجدت الدراسة أن 20% فقط من الموظفين الأمريكيين راضون للغاية عن وظائفهم.

لهذا السبب فإن جمع وتفعيل ملاحظات الموظفين أمر ضروري، وتحتاج إلى أدوات تقييم الموظفين المناسبة لذلك.

تابع القراءة للعثور على 10 من أفضل منصات تقييم الموظفين لتختار من بينها.

## ما الذي يجب أن تبحث عنه في برامج ملاحظات الموظفين؟

فيما يلي بعض العوامل التي يجب أن تأخذها في الاعتبار عند اختيار أداة تقييم الموظفين:

أنواع الاستبيانات : تفضل أدوات ملاحظات الموظفين التي تقدم خيارات استبيانات مختلفة وطرق متعددة لجمع الملاحظات

: تفضل أدوات ملاحظات الموظفين التي تقدم خيارات استبيانات مختلفة وطرق متعددة لجمع الملاحظات خيارات التخصيص : اختر الأدوات التي تسمح لك بتخصيص الأسئلة ونموذج الاستطلاع. فالاختيار من قائمة الأسئلة لا يكفي في بعض الحالات

: اختر الأدوات التي تسمح لك بتخصيص الأسئلة ونموذج الاستطلاع. فالاختيار من قائمة الأسئلة لا يكفي في بعض الحالات التحليلات والرؤى : ابحث عن أدوات ملاحظات الموظفين التي تقدم رؤى قابلة للتنفيذ وطرق سهلة لتحليل بيانات الاستبيان. يجب أن تقدم أداة التغذية الراجعة أيضًا تصورات للبيانات وأنواع مختلفة من التقارير

: ابحث عن أدوات ملاحظات الموظفين التي تقدم رؤى قابلة للتنفيذ وطرق سهلة لتحليل بيانات الاستبيان. يجب أن تقدم أداة التغذية الراجعة أيضًا تصورات للبيانات وأنواع مختلفة من التقارير التسعير: ضع في اعتبارك قيود ميزانيتك واختر الأدوات التي تقدم أقصى قيمة وتناسب ميزانيتك. نظرًا لأن بعض الأدوات تقدم ميزات شاملة للموارد البشرية أو إدارة الأداء، فقد تبدو أسعارها أعلى، لذا قم بإجراء مقارنة عادلة

## أفضل 10 أدوات وحلول لتقييم الموظفين لاستخدامها في عام 2024

يعد جمع ملاحظات الموظفين بانتظام أمرًا حيويًا لفهم مدى رضاهم أو عدم رضاهم عن شركتك. فهو يساعدك على تحديد مجالات التحسين واتخاذ تدابير تصحيحية لتعزيز رضا الموظفين.

اختر من بين أفضل الأدوات التالية لجمع ملاحظات الموظفين للبدء في جمع الملاحظات من الموظفين.

1. ClickUp (النقر فوق)

جرب نماذج ClickUp

عرض نموذج ClickUp

إذا كنت تبحث عن أفضل أداة لتعليقات الموظفين، فإن عرض نموذج ClickUp هو ما تحتاجه بالضبط. استخدمه لإنشاء استبيانات مفصلة ونماذج جمع الملاحظات مع الحقول المخصصة والتنسيق الشرطي.

تتيح لك هذه الميزة إضافة أي حقل نموذج إلى الخيارات الموجودة.

يقوم المنطق الشرطي بتعديل النماذج تلقائيًا بناءً على شروط معينة. على سبيل المثال، إذا أجاب أحد المستجيبين بـ "نعم" على سؤال ما، فقد يتم إعطاؤه سؤالاً إضافياً لجمع المزيد من التفاصيل. ومع ذلك، فإن أولئك الذين أجابوا بـ "لا" لن يتم عرض أي أسئلة إضافية عليهم.

بدلاً من البدء من نقطة الصفر، يمكنك أيضًا استخدام قالب نموذج ملاحظات ClickUp لتسريع عملية التغذية الراجعة. يساعد في جمع ملاحظات الموظفين والعملاء على حد سواء.

يستخدم نظام تصنيف النجوم الذي يمكن للموظفين استخدامه لتقييم مستويات رضاهم الوظيفي. هناك أيضًا حقل يمكنهم من خلاله توضيح أسباب تقييمهم. ويذهب إلى أبعد من ذلك ويجمع توصيات للتحسين.

استخدم قالب نموذج التعليقات الخاص بـ ClickUp لجمع تعليقات الموظفين بسرعة وفرز النتائج وتصفيتها بناءً على معايير مختلفة

مستندات ClickUp طريقة أخرى لجمع ملاحظات الموظفين. أنشئ نموذجًا تفصيليًا لجمع ملاحظات الموظفين في ClickUp Docs وشارك نسخًا منها مع فرق العمل في مؤسستك.

شارك المستندات المعبأة مع أصحاب المصلحة الآخرين وحلل الإجابات لجمع رؤى قيمة.

التعاون هو المفتاح مع ClickUp 3.0 Docs حتى تتمكن من المشاركة أو تعيين الأذونات أو التصدير بسرعة إلى المستخدمين الداخليين أو الخارجيين

استفد من مجموعة ClickUp الواسعة من قوالب الاستبيان و قوالب نموذج الملاحظات لتبسيط ملاحظات الموظفين

بمجرد جمع الملاحظات، قم بتحليلها لاستخلاص الأفكار وتحديد التحديات المشتركة التي يواجهها الموظفون. ابحث عن مجالات التحسين المستمر وحوّلها إلى مشاريع مشاركة الموظفين. استخدم مهام ClickUp لتعيين مهام لأشخاص محددين وتحديد مواعيد نهائية واضحة لمشاريعك.

استكشف انقر فوق الموارد البشرية حل للعثور على أدوات وميزات أخرى لإدارة وظيفة الموارد البشرية لديك.

أفضل ميزات #### ClickUp

إنشاء نماذج مفصلة لجمع ملاحظات الموظفين والعثور على مجالات التحسين

تحويل مجالات التحسين هذه إلى مشاريع إشراك الموظفين مع مهام ومهام فرعية متنوعة

إضافة حقول مخصصة مصممة خصيصاً للنماذج لتلبية متطلباتك، وإنشاء استبيانات مفصلة

استخدم قالب نموذج نموذج الملاحظات الجاهز للاستخدام والمصمم مسبقاً لتوفير الوقت والجهد

استفد من ClickUp Docs كطريقة بديلة لإنشاء استبيانات مخصصة لملاحظات الموظفين وجمع أفكار الموظفين

شارك النتائج مع أصحاب المصلحة المعنيين باستخدام خيارات المشاركة السهلة التي يوفرها ClickUp

قيود ClickUp

يقدم ClickUp الكثير من الميزات المتقدمة، والتي قد تستغرق بعض الوقت للمستخدمين الجدد لتعلمها

إنها ليست متخصصة برنامج مشاركة الموظفين لذا فهو لا يوفر بعض الميزات الإضافية الأكثر تحديدًا التي توفرها بعض الأدوات الأخرى

تسعير ClickUp

مجاني

غير محدود : 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم شركة : 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم مؤسسة : اتصل بالفريق لمعرفة الأسعار

: اتصل بالفريق لمعرفة الأسعار ClickUp Brain: 7 دولارات/شهرًا لكل عضو (تتوفر إضافة لجميع الخطط المدفوعة)

مراجعات وتقييمات ClickUp

G2 : 4.7/5 (9,397 تقييم)

: 4.7/5 (9,397 تقييم) Capterra: 4.7/5 (4,020 تقييم)

2. مراجعات: 7/5

via Appraisd أبرايسد هو أداة لإدارة الأداء لجمع ملاحظات الموظفين باستخدام النماذج. وهي توفر العديد من قوالب الاستبيانات القابلة للتخصيص والمعدة مسبقًا لتبسيط عملية جمع الملاحظات في الوقت الفعلي.

كما أنه يمكّنك من جمع ملاحظات 360 درجة لمراجعات أداء الموظفين وتتبع التقدم المحرز. يتيح ذلك إجراء مراجعة أكثر شمولاً حيث يمكن للأقران والمديرين والتقارير المباشرة تقديم ملاحظات بناءة للفرد.

أفضل ميزات المراجعة

الاستفادة من واجهته سهلة الاستخدام لإنشاء نماذج الملاحظات ومشاركتها بسهولة

السماح للموظفين بمشاركة الملاحظات دون الكشف عن هويتهم دون أي تردد

جمع الملاحظات من 360 درجة لمراجعة شاملة للأداء

الوصول إلى تحليلات قوية لتحديد الاتجاهات والخيوط المشتركة في ملاحظات الموظفين

دمج عملية جمع ملاحظات الموظفين مع وظيفة إدارة الأداء الأوسع نطاقاً لديك

القيود المفروضة على القيود المفروضة

إنه نظام أساسي قائم على السحابة يعمل فقط عبر الإنترنت؛ لا يمكن الوصول إليه دون اتصال بالإنترنت

الأسعار مرتفعة للغاية إذا كنت تريد أداة لجمع ملاحظات الموظفين فقط

أسعار أبرايسد

النمو : رسوم الترخيص 4,500 دولار في السنة لما يصل إلى 50 موظفًا

: رسوم الترخيص 4,500 دولار في السنة لما يصل إلى 50 موظفًا معيار : رسوم الترخيص من 9,060 دولار إلى 15,000 دولار في السنة لما يصل إلى 101 إلى 200 موظف، على التوالي

: رسوم الترخيص من 9,060 دولار إلى 15,000 دولار في السنة لما يصل إلى 101 إلى 200 موظف، على التوالي كبير : يبدأ من 15,045$/سنة ل 201 موظف

: يبدأ من 15,045$/سنة ل 201 موظف المؤسسات: تسعير مخصص (أكثر من 5000 موظف)

التقييمات والتقييمات: مراجعات وتقييمات

G2 : 4.7/5 (21 مراجعة)

: 4.7/5 (21 مراجعة) Capterra: 4.6/5 (45 مراجعة)

3. مخطوبة

via Engagedly Engagedly هو برنامج الكل في واحد حل إدارة المواهب الذي يوفر طرقًا سهلة لجمع ملاحظات الموظفين.

تتيح لك ميزة Team Pulse إرسال استبيانات قصيرة ومتكررة لتتبع تقدم الموظفين ومستويات رضاهم. تساعد استطلاعات E10 التي تقدمها Engagedly في تتبع مشاركة الموظفين ومشاعرهم وهي أكثر تفصيلاً.

باستخدام كل من هذه الميزات والتحليلات والتقارير المفصّلة، يمكنك جمع وتحليل ملاحظات الموظفين واتخاذ تدابير استباقية لتعزيز سعادة الموظفين ومشاركتهم.

أفضل ميزات تطبيق Engagedly

قياس مدى مشاركة الموظفين باستخدام استبيانات E10 ومؤشر المشاركة المتقدم

اطلب من موظفيك تحديد درجة التفضيل في الاستطلاعات لتقييم مشاعر الموظفين

إرسال استبيانات نبض الموظفين بشكل متكرر لمواكبة مدى رضا الموظفين عن وظائفهم

الاستفادة من التحليلات المتقدمة، مثل الخرائط الحرارية، لاكتساب رؤى حول عمليات تفكير الموظفين

الاختيار من بين قوالب متنوعة لإنشاء استبيانات جمع آراء الموظفين وإرسالها بسرعة

قيود المشاركة

يجب شراء استبيانات E10 واستبيانات النبض كإضافة للخطة الأساسية، مما يزيد من السعر الإجمالي للوصول إلى هذه الميزات

بالنظر إلى المجموعة الواسعة من الميزات، هناك منحنى تعليمي أولي للمستخدمين الجدد

التسعير التفاعلي

باقة الأداء : 9 دولارات شهرياً لكل عضو

: 9 دولارات شهرياً لكل عضو إضافة المكافآت والتقدير: 5 دولارات شهرياً لكل عضو

المراجعات والتقييمات: #### مراجعات وتقييمات

G2 : 4.4 (528 تقييم)

: 4.4 (528 تقييم) Capterra: 4.7/5 (76 مراجعة)

4. سيج للموارد البشرية

via Sage HR يعد Sage HR حلاً شاملاً للموارد البشرية، ويعد قياس مشاركة الموظفين من خلال جمع الملاحظات جزءًا صغيرًا منه. فهو يتيح لك إنشاء استبيانات وجمع ردود مجهولة المصدر للحصول على رؤى دقيقة حول مشاعر الموظفين ومستويات رضاهم.

بالإضافة إلى ذلك، فهو يدعم التغذية الراجعة بزاوية 360 درجة والتغذية الراجعة السريعة لإعطاء ملاحظات سريعة لأي شخص على العمل الجيد الذي قام به.

أفضل ميزات Sage HR

استخدام قوالب أو إنشاء استبيانات مخصصة من البداية لتلبية متطلباتك الخاصة

جمع تعليقات الموظفين وتصدير الردود بتنسيق PDF

السماح للموظفين بإرسال ردود مجهولة الهوية من أجل التواصل الصادق والمفتوح

تمكين الموظفين من ملء الاستبيانات من أجهزتهم المحمولة

قيود الموارد البشرية

لا يقدم تحليلات ورؤى متعمقة للاستبيانات

تحتاج إلى الدفع مقابل الخطة الأساسية للموارد البشرية الأساسية ولا يمكنك الوصول إلى ميزات جمع ملاحظات الموظفين بشكل منفصل

تسعير الموارد البشرية

التسعير المخصص

تقييمات وتقييمات الموارد البشرية

G2 : 4.3/5 (75 تقييم)

: 4.3/5 (75 تقييم) Capterra: 4.5/5 (344 تقييم)

5. إنيرجي

via Energage تقدم Energage طريقتين لجمع ملاحظات الموظفين: استبيان مكان العمل ونبض.

الأولى عبارة عن استبيان قياسي يقيس تجربة الموظف في مكان العمل؛ ويمكن أن تساعدك نتائجه على ترسيخ مكانتك كأحد أفضل أماكن العمل في الولايات المتحدة. أما الطريقة الثانية فهي مثالية لجمع الملاحظات السريعة والمتكررة حول الموضوعات المهمة أو قياس رضا الموظفين.

أفضل الميزات

استفد من استبيان مكان العمل لاكتساب رؤى عميقة حول مشاركة الموظفين ومشاعرهم

التحقق من مستويات رضا الموظفين بانتظام باستخدام استبيانات نبض قصيرة

اسمح للموظفين بترك تعليقات مفتوحة للحصول على رؤى أعمق

تحليل الردود على الاستبيان والتصرف بناءً على الرؤى المكتسبة منها

قيود الأمتعة

يحتوي استبيان مكان العمل على خيارات تخصيص محدودة

الواجهة صعبة الاستخدام إلى حد ما للمستخدمين الجدد

تسعير الأمتعة

التسعير المخصص

مراجعات وتقييمات الأمتعة

G2 : 4.6/5 (99 تقييم)

: 4.6/5 (99 تقييم) Capterra: 4.5/5 (39 مراجعة)

6. ووركليب أوفيس فيبي

via Workleap Workleap Officevibe هي عبارة عن منصة متخصصة في تقييمات الموظفين. وهي تقدم أنواعًا مختلفة من الاستبيانات، مثل استبيانات النبض واستبيانات التنوع والمساواة والشمول والانتماء واستبيانات التأهيل.

كما أنها تمكنك من إنشاء قوالب استبيانات مخصصة خاصة بعملك.

أفضل ميزات Workleap Officevibe

اختر من قائمة تضم 122 سؤالاً لإنشاء استبيانات نبض الموظفين القصيرة ومشاركتها بسرعة لجمع الملاحظات المنتظمة

جمع ملاحظات ورسائل مجهولة المصدر من الموظفين للعثور على التحديات المشتركة ومشكلات مكان العمل

مشاركة استبيانات التأهيل لإشراك الموظفين الجدد من اليوم الأول

استفد من استبيانات DEIB لتجاوز القضايا المتعلقة بالعمل وفهم ما إذا كان الموظفون يشعرون بالترحيب في مكان العمل

احصل على تحليلات ورؤى قيّمة حول الردود على الاستبيانات

قم بمقارنة أداء شركتك بمعايير الصناعة أو تحليل البيانات بمرور الوقت

قيود Officevibe Officevibe

يقدم خيارات تخصيص محدودة في استطلاعات الرأي

يمكن أن تكون التقارير والتحليلات أكثر تعمقًا

تسعير Workleap Officevibe

مجاني

أساسي 5 دولارات شهريًا للشخص الواحد

مراجعات وتقييمات Workleap Officevibe

G2 : 4.3/5 (734 تقييم)

: 4.3/5 (734 تقييم) Capterra: 4.6/5 (51 مراجعة)

7. 15 خمسة عشر

via 15خمسة عشر تتمثل إحدى عيوب العديد من أدوات التغذية الراجعة للموظفين في عدم توفر استبيانات الموظفين وميزات المشاركة بشكل منفصل. في معظم الحالات، ستحتاج في معظم الحالات إلى الدفع مقابل مجموعة من أدوات الموارد البشرية، حيث أن أداة مشاركة الموظفين واستطلاعات الرأي ليست سوى جزء صغير منها.

تحل 15five هذه المشكلة من خلال تقديم ميزات مشاركة الموظفين مع خطتها الأساسية المدفوعة.

دعنا نتحقق مما تقدمه.

أفضل ميزات 15five

إجراء استبيانات مشاركة مدتها 6 دقائق لإجراء استبيانات لقياس مدى رضا الموظفين ومشاركتهم

احصل على تقييمات متعمقة ومخصصة ومستهدفة لنتائج الاستطلاع، بما في ذلك الخرائط الحرارية وغيرها من الميزات المتقدمة

الاستفادة من الذكاء الاصطناعي "سبارك" للحصول على رؤى فريدة في نتائج الاستبيان

تخصيص واستخدام قالب الاستطلاع الموحَّد لإنشاء أنواع مختلفة من الاستطلاعات، مثل مؤشر رضا الموظفين، و eNPS (صافي نقاط المروجين للموظفين)، والمزيد

خمسة عشر قيدًا

التغذية الراجعة 360 درجة غير متوفرة مع خطة Engage

تتطلب واجهة المستخدم منحنى تعليمي

تسعير #### 15 خمسة عشر درجة

الإشراك : 4 دولارات شهريًا لكل مستخدم (تُدفع سنويًا)

: 4 دولارات شهريًا لكل مستخدم (تُدفع سنويًا) الأداء : 10 دولارات/شهرًا لكل مستخدم (تُدفع سنويًا)

: 10 دولارات/شهرًا لكل مستخدم (تُدفع سنويًا) المنصة الإجمالية: 16$/شهرًا لكل مستخدم (تُدفع سنويًا)

15 خمسة عشر تقييمًا وتقييمًا

G2 : 4.6/5 (1,766 تقييم)

: 4.6/5 (1,766 تقييم) Capterra: 4.7/5 (887 تقييمًا)

8. اتصل بـ

via ContactMonkey برنامج ContactMonkey هو حل برمجي للبريد الإلكتروني الداخلي اتصالات الفريق يوفر طرقًا سهلة لجمع ملاحظات الموظفين وتحليلها. يتيح لك الحصول على تعليقات الموظفين عبر الرسائل الإخبارية عبر البريد الإلكتروني باستخدام الاستبيانات وردود الفعل التعبيرية والتقييمات (eNPS).

ونظراً لأنه يتيح للموظفين إرسال تعليقاتهم دون الكشف عن هويتهم، فإنه يساعدك في الحصول على صورة دقيقة لشعور الموظفين تجاه ثقافة شركتك ومبادرات العمل.

إرسال رسائل إخبارية جذابة وطلب تعليقات عبر تقييمات النجوم وردود فعل الرموز التعبيرية لمواضيع مختلفة

تضمين استبيانات مخصصة للموظفين في رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك لجمع ملاحظات أكثر تفصيلاً حول مواضيع محددة

الوصول إلى البيانات والرؤى القابلة للقياس الكمي من ملاحظات الموظفين لقياس الرضا الوظيفي

استخدم تقارير التحليلات الخاصة به لاتخاذ قرارات العمل واتخاذ التدابير اللازمة لتحسين رضا الموظفين ومشاركتهم

قيود قيود برنامجontactMonkey

تقتصر الأداة على البريد الإلكتروني لجمع ملاحظات الموظفين ولا تقدم طرقًا أخرى لجمع الملاحظات

قد تكون الواجهة بطيئة وبطيئة بعض الشيء في بعض الأحيان

أساسي : تسعير مخصص

: تسعير مخصص إضافة : تسعير مخصص

: تسعير مخصص مؤسسة: تسعير مخصص

G2 : 4.5/5 (148 تقييم)

: 4.5/5 (148 تقييم) Capterra: 4.1 (93 مراجعة)

9. تراكستار

via Trakstar تراكستار هو برنامج آخر لإدارة المواهب وأداة أخرى لإدارة ملاحظات الموظفين مجهولة المصدر تقدم استبيانات وتحليلات لمشاركة الموظفين.

يسمح لك بإرسال استبيانات مشاركة الموظفين عبر البريد الإلكتروني ويتكامل أيضاً مع أدوات التواصل الداخلية الأخرى مثل Slack وMicrosoft Teams. ويتيح لك تحليل نتائج الاستطلاع، وتقسيم الإجابات إلى فئات مختلفة، واستخلاص رؤى فريدة من نوعها.

أفضل ميزات Trakstar

اجمع تعليقات مجهولة المصدر باستخدام استطلاعات نبضية قابلة للتخصيص

استخلاص رؤى من التقارير المرئية المتعمقة بناءً على ملاحظات الموظفين ونتائج الاستبيان

فرز نتائج الاستبيان وتصفيتها لتقسيمها إلى فئات مختلفة والحصول على رؤى أفضل

البحث عن ملاحظات 360 درجة للمديرين وربط أدائهم بمشاركة الموظفين داخل فرقهم

اسمح للموظفين بإعطاء ملاحظات صادقة باستخدام جمع الملاحظات مجهولة المصدر

قيود تراكستار

واجهة غير متقنة يصعب التنقل فيها بالنسبة للمستخدمين الجدد

يشكو بعض المستخدمين من عدم وجود موارد تعليمية كافية لاستخدام المنصة بكامل إمكاناتها

أسعار تراكستار

تسعير مخصص

مراجعات وتقييمات تراكستار

G2 : 4.5/5 (285 تقييم)

: 4.5/5 (285 تقييم) Capterra: 4.2 (450 تقييم)

10. Limeade Listening (TINYpulse سابقًا)

via Limeade Limeade Listening هو حل برمجي شامل لمشاركة الموظفين مع العديد من الميزات المفيدة. يمكنه إجراء استطلاعات الرأي والحصول على تحليلات مفصلة للاستطلاعات، وتمكين تقدير الموظفين من الأقران، أو تقديم ملاحظات.

وهو يساعد فرق الموارد البشرية على جمع تعليقات الموظفين المجهولين ويوفر قائمة طويلة من الأسئلة لتقييم مستويات مشاركة الموظفين. وأفضل ما في الأمر أنه يوفر خيارات متنوعة لتصور البيانات لمساعدتك في تحليل بيانات ملاحظات الموظفين.

أفضل ميزات لايميد للاستماع

اختر من بين أكثر من 300 سؤال أو أنشئ أسئلتك الخاصة في الاستبيان لتقييم مشاركة الموظفين ورضاهم

قم بإجراء استبيان سنوي لمشاركة الموظفين، أو استبيانات نبض الموظفين المتكررة، أو استبيانات eNPS

تصور نتائج الاستطلاع لتحليلها واستخلاص الرؤى بسهولة

احصل على توصيات قائمة على البيانات لاتخاذ إجراءات سريعة بناءً على نتائج الاستبيان

إرسال رسائل خاصة إلى أي موظف لطلب المزيد من التوضيحات حول ملاحظاته دون معرفة هويته

قيود الاستماع إلى الاستبيان

خيارات تخصيص الاستبيان محدودة، على الرغم من السماح لك بإضافة أسئلتك الخاصة

لا توجد ميزات لتحسين معدلات الاستجابة للاستبيان

تسعير لايميد للاستماع

التسعير المخصص

مراجعات وتقييمات لايميد للاستماع

G2 : 4.4/5 (214 تقييم)

: 4.4/5 (214 تقييم) Capterra: 4.6/5 (47 مراجعة)

المزيد: الأفضل: الأفضل أدوات تخطيط العمليات للتجربة_

ما هي المنصة المناسبة لك لتقييم الموظفين؟

أحد المفاتيح الرئيسية أهداف الموارد البشرية لتحسين ترابط الفريق بشكل أكبر.

هل تبحث عن الأداة المناسبة لملاحظات الموظفين التي تتجاوز مجرد جمع الاستبيانات وتقدم المزيد؟ جرّب ClickUp.

ClickUp هي أداة شاملة لإدارة المشاريع مع حلول شاملة للموارد البشرية للتوظيف، والتأهيل، وإشراك الموظفين، وغير ذلك الكثير. تسجيل الدخول في ClickUp واستكشف ميزاته العديدة لفرق الموارد البشرية.