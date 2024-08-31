أفضل 10 أدوات برمجية لتعليقات الموظفين في عام 2025

يُعد إشراك الموظفين والاحتفاظ بالمواهب تحديين مشتركين تواجههما فرق الموارد البشرية في جميع أنحاء العالم.
ووفقاً لـ دراسة غالوب أن 23% فقط من الموظفين العالميين يشاركون بنشاط في مؤسساتهم. كما وجدت الدراسة أن 20% فقط من الموظفين الأمريكيين راضون للغاية عن وظائفهم.
لهذا السبب فإن جمع وتفعيل ملاحظات الموظفين أمر ضروري، وتحتاج إلى أدوات تقييم الموظفين المناسبة لذلك.
تابع القراءة للعثور على 10 من أفضل منصات تقييم الموظفين لتختار من بينها.
## ما الذي يجب أن تبحث عنه في برامج ملاحظات الموظفين؟
فيما يلي بعض العوامل التي يجب أن تأخذها في الاعتبار عند اختيار أداة تقييم الموظفين:
- أنواع الاستبيانات: تفضل أدوات ملاحظات الموظفين التي تقدم خيارات استبيانات مختلفة وطرق متعددة لجمع الملاحظات
- خيارات التخصيص: اختر الأدوات التي تسمح لك بتخصيص الأسئلة ونموذج الاستطلاع. فالاختيار من قائمة الأسئلة لا يكفي في بعض الحالات
- التحليلات والرؤى: ابحث عن أدوات ملاحظات الموظفين التي تقدم رؤى قابلة للتنفيذ وطرق سهلة لتحليل بيانات الاستبيان. يجب أن تقدم أداة التغذية الراجعة أيضًا تصورات للبيانات وأنواع مختلفة من التقارير
- التسعير: ضع في اعتبارك قيود ميزانيتك واختر الأدوات التي تقدم أقصى قيمة وتناسب ميزانيتك. نظرًا لأن بعض الأدوات تقدم ميزات شاملة للموارد البشرية أو إدارة الأداء، فقد تبدو أسعارها أعلى، لذا قم بإجراء مقارنة عادلة
## أفضل 10 أدوات وحلول لتقييم الموظفين لاستخدامها في عام 2024
يعد جمع ملاحظات الموظفين بانتظام أمرًا حيويًا لفهم مدى رضاهم أو عدم رضاهم عن شركتك. فهو يساعدك على تحديد مجالات التحسين واتخاذ تدابير تصحيحية لتعزيز رضا الموظفين.
اختر من بين أفضل الأدوات التالية لجمع ملاحظات الموظفين للبدء في جمع الملاحظات من الموظفين.
1. ClickUp (النقر فوق)
إذا كنت تبحث عن أفضل أداة لتعليقات الموظفين، فإن عرض نموذج ClickUp هو ما تحتاجه بالضبط. استخدمه لإنشاء استبيانات مفصلة ونماذج جمع الملاحظات مع الحقول المخصصة والتنسيق الشرطي.
تتيح لك هذه الميزة إضافة أي حقل نموذج إلى الخيارات الموجودة.
يقوم المنطق الشرطي بتعديل النماذج تلقائيًا بناءً على شروط معينة. على سبيل المثال، إذا أجاب أحد المستجيبين بـ "نعم" على سؤال ما، فقد يتم إعطاؤه سؤالاً إضافياً لجمع المزيد من التفاصيل. ومع ذلك، فإن أولئك الذين أجابوا بـ "لا" لن يتم عرض أي أسئلة إضافية عليهم.
بدلاً من البدء من نقطة الصفر، يمكنك أيضًا استخدام قالب نموذج ملاحظات ClickUp لتسريع عملية التغذية الراجعة. يساعد في جمع ملاحظات الموظفين والعملاء على حد سواء.
يستخدم نظام تصنيف النجوم الذي يمكن للموظفين استخدامه لتقييم مستويات رضاهم الوظيفي. هناك أيضًا حقل يمكنهم من خلاله توضيح أسباب تقييمهم. ويذهب إلى أبعد من ذلك ويجمع توصيات للتحسين.
مستندات ClickUp طريقة أخرى لجمع ملاحظات الموظفين. أنشئ نموذجًا تفصيليًا لجمع ملاحظات الموظفين في ClickUp Docs وشارك نسخًا منها مع فرق العمل في مؤسستك.
شارك المستندات المعبأة مع أصحاب المصلحة الآخرين وحلل الإجابات لجمع رؤى قيمة.
التعاون هو المفتاح مع ClickUp 3.0 Docs حتى تتمكن من المشاركة أو تعيين الأذونات أو التصدير بسرعة إلى المستخدمين الداخليين أو الخارجيين
استفد من مجموعة ClickUp الواسعة من قوالب الاستبيان و قوالب نموذج الملاحظات لتبسيط ملاحظات الموظفين
بمجرد جمع الملاحظات، قم بتحليلها لاستخلاص الأفكار وتحديد التحديات المشتركة التي يواجهها الموظفون. ابحث عن مجالات التحسين المستمر وحوّلها إلى مشاريع مشاركة الموظفين. استخدم مهام ClickUp لتعيين مهام لأشخاص محددين وتحديد مواعيد نهائية واضحة لمشاريعك.
استكشف انقر فوق الموارد البشرية حل للعثور على أدوات وميزات أخرى لإدارة وظيفة الموارد البشرية لديك.
أفضل ميزات #### ClickUp
- إنشاء نماذج مفصلة لجمع ملاحظات الموظفين والعثور على مجالات التحسين
- تحويل مجالات التحسين هذه إلى مشاريع إشراك الموظفين مع مهام ومهام فرعية متنوعة
- إضافة حقول مخصصة مصممة خصيصاً للنماذج لتلبية متطلباتك، وإنشاء استبيانات مفصلة
- استخدم قالب نموذج نموذج الملاحظات الجاهز للاستخدام والمصمم مسبقاً لتوفير الوقت والجهد
- استفد من ClickUp Docs كطريقة بديلة لإنشاء استبيانات مخصصة لملاحظات الموظفين وجمع أفكار الموظفين
- شارك النتائج مع أصحاب المصلحة المعنيين باستخدام خيارات المشاركة السهلة التي يوفرها ClickUp
قيود ClickUp
- يقدم ClickUp الكثير من الميزات المتقدمة، والتي قد تستغرق بعض الوقت للمستخدمين الجدد لتعلمها
- إنها ليست متخصصةبرنامج مشاركة الموظفين لذا فهو لا يوفر بعض الميزات الإضافية الأكثر تحديدًا التي توفرها بعض الأدوات الأخرى
تسعير ClickUp
- مجاني
- غير محدود: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم
- شركة: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم
- مؤسسة: اتصل بالفريق لمعرفة الأسعار
- ClickUp Brain: 7 دولارات/شهرًا لكل عضو (تتوفر إضافة لجميع الخطط المدفوعة)
مراجعات وتقييمات ClickUp
- G2: 4.7/5 (9,397 تقييم)
- Capterra: 4.7/5 (4,020 تقييم)
2. مراجعات: 7/5
via Appraisd أبرايسد هو أداة لإدارة الأداء لجمع ملاحظات الموظفين باستخدام النماذج. وهي توفر العديد من قوالب الاستبيانات القابلة للتخصيص والمعدة مسبقًا لتبسيط عملية جمع الملاحظات في الوقت الفعلي.
كما أنه يمكّنك من جمع ملاحظات 360 درجة لمراجعات أداء الموظفين وتتبع التقدم المحرز. يتيح ذلك إجراء مراجعة أكثر شمولاً حيث يمكن للأقران والمديرين والتقارير المباشرة تقديم ملاحظات بناءة للفرد.
أفضل ميزات المراجعة
- الاستفادة من واجهته سهلة الاستخدام لإنشاء نماذج الملاحظات ومشاركتها بسهولة
- السماح للموظفين بمشاركة الملاحظات دون الكشف عن هويتهم دون أي تردد
- جمع الملاحظات من 360 درجة لمراجعة شاملة للأداء
- الوصول إلى تحليلات قوية لتحديد الاتجاهات والخيوط المشتركة في ملاحظات الموظفين
- دمج عملية جمع ملاحظات الموظفين مع وظيفة إدارة الأداء الأوسع نطاقاً لديك
القيود المفروضة على القيود المفروضة
- إنه نظام أساسي قائم على السحابة يعمل فقط عبر الإنترنت؛ لا يمكن الوصول إليه دون اتصال بالإنترنت
- الأسعار مرتفعة للغاية إذا كنت تريد أداة لجمع ملاحظات الموظفين فقط
أسعار أبرايسد
- النمو: رسوم الترخيص 4,500 دولار في السنة لما يصل إلى 50 موظفًا
- معيار: رسوم الترخيص من 9,060 دولار إلى 15,000 دولار في السنة لما يصل إلى 101 إلى 200 موظف، على التوالي
- كبير: يبدأ من 15,045$/سنة ل 201 موظف
- المؤسسات: تسعير مخصص (أكثر من 5000 موظف)
التقييمات والتقييمات: مراجعات وتقييمات
- G2: 4.7/5 (21 مراجعة)
- Capterra: 4.6/5 (45 مراجعة)
3. مخطوبة
via Engagedly Engagedly هو برنامج الكل في واحد حل إدارة المواهب الذي يوفر طرقًا سهلة لجمع ملاحظات الموظفين.
تتيح لك ميزة Team Pulse إرسال استبيانات قصيرة ومتكررة لتتبع تقدم الموظفين ومستويات رضاهم. تساعد استطلاعات E10 التي تقدمها Engagedly في تتبع مشاركة الموظفين ومشاعرهم وهي أكثر تفصيلاً.
باستخدام كل من هذه الميزات والتحليلات والتقارير المفصّلة، يمكنك جمع وتحليل ملاحظات الموظفين واتخاذ تدابير استباقية لتعزيز سعادة الموظفين ومشاركتهم.
أفضل ميزات تطبيق Engagedly
- قياس مدى مشاركة الموظفين باستخدام استبيانات E10 ومؤشر المشاركة المتقدم
- اطلب من موظفيك تحديد درجة التفضيل في الاستطلاعات لتقييم مشاعر الموظفين
- إرسال استبيانات نبض الموظفين بشكل متكرر لمواكبة مدى رضا الموظفين عن وظائفهم
- الاستفادة من التحليلات المتقدمة، مثل الخرائط الحرارية، لاكتساب رؤى حول عمليات تفكير الموظفين
- الاختيار من بين قوالب متنوعة لإنشاء استبيانات جمع آراء الموظفين وإرسالها بسرعة
قيود المشاركة
- يجب شراء استبيانات E10 واستبيانات النبض كإضافة للخطة الأساسية، مما يزيد من السعر الإجمالي للوصول إلى هذه الميزات
- بالنظر إلى المجموعة الواسعة من الميزات، هناك منحنى تعليمي أولي للمستخدمين الجدد
التسعير التفاعلي
- باقة الأداء: 9 دولارات شهرياً لكل عضو
- إضافة المكافآت والتقدير: 5 دولارات شهرياً لكل عضو
المراجعات والتقييمات: #### مراجعات وتقييمات
- G2: 4.4 (528 تقييم)
- Capterra: 4.7/5 (76 مراجعة)
4. سيج للموارد البشرية
via Sage HR يعد Sage HR حلاً شاملاً للموارد البشرية، ويعد قياس مشاركة الموظفين من خلال جمع الملاحظات جزءًا صغيرًا منه. فهو يتيح لك إنشاء استبيانات وجمع ردود مجهولة المصدر للحصول على رؤى دقيقة حول مشاعر الموظفين ومستويات رضاهم.
بالإضافة إلى ذلك، فهو يدعم التغذية الراجعة بزاوية 360 درجة والتغذية الراجعة السريعة لإعطاء ملاحظات سريعة لأي شخص على العمل الجيد الذي قام به.
أفضل ميزات Sage HR
- استخدام قوالب أو إنشاء استبيانات مخصصة من البداية لتلبية متطلباتك الخاصة
- جمع تعليقات الموظفين وتصدير الردود بتنسيق PDF
- السماح للموظفين بإرسال ردود مجهولة الهوية من أجل التواصل الصادق والمفتوح
- تمكين الموظفين من ملء الاستبيانات من أجهزتهم المحمولة
قيود الموارد البشرية
- لا يقدم تحليلات ورؤى متعمقة للاستبيانات
- تحتاج إلى الدفع مقابل الخطة الأساسية للموارد البشرية الأساسية ولا يمكنك الوصول إلى ميزات جمع ملاحظات الموظفين بشكل منفصل
تسعير الموارد البشرية
- التسعير المخصص
تقييمات وتقييمات الموارد البشرية
- G2: 4.3/5 (75 تقييم)
- Capterra: 4.5/5 (344 تقييم)
5. إنيرجي
via Energage تقدم Energage طريقتين لجمع ملاحظات الموظفين: استبيان مكان العمل ونبض.
الأولى عبارة عن استبيان قياسي يقيس تجربة الموظف في مكان العمل؛ ويمكن أن تساعدك نتائجه على ترسيخ مكانتك كأحد أفضل أماكن العمل في الولايات المتحدة. أما الطريقة الثانية فهي مثالية لجمع الملاحظات السريعة والمتكررة حول الموضوعات المهمة أو قياس رضا الموظفين.
أفضل الميزات
- استفد من استبيان مكان العمل لاكتساب رؤى عميقة حول مشاركة الموظفين ومشاعرهم
- التحقق من مستويات رضا الموظفين بانتظام باستخدام استبيانات نبض قصيرة
- اسمح للموظفين بترك تعليقات مفتوحة للحصول على رؤى أعمق
- تحليل الردود على الاستبيان والتصرف بناءً على الرؤى المكتسبة منها
قيود الأمتعة
- يحتوي استبيان مكان العمل على خيارات تخصيص محدودة
- الواجهة صعبة الاستخدام إلى حد ما للمستخدمين الجدد
تسعير الأمتعة
- التسعير المخصص
مراجعات وتقييمات الأمتعة
- G2: 4.6/5 (99 تقييم)
- Capterra: 4.5/5 (39 مراجعة)
6. ووركليب أوفيس فيبي
via Workleap Workleap Officevibe هي عبارة عن منصة متخصصة في تقييمات الموظفين. وهي تقدم أنواعًا مختلفة من الاستبيانات، مثل استبيانات النبض واستبيانات التنوع والمساواة والشمول والانتماء واستبيانات التأهيل.
كما أنها تمكنك من إنشاء قوالب استبيانات مخصصة خاصة بعملك.
أفضل ميزات Workleap Officevibe
- اختر من قائمة تضم 122 سؤالاً لإنشاء استبيانات نبض الموظفين القصيرة ومشاركتها بسرعة لجمع الملاحظات المنتظمة
- جمع ملاحظات ورسائل مجهولة المصدر من الموظفين للعثور على التحديات المشتركة ومشكلات مكان العمل
- مشاركة استبيانات التأهيل لإشراك الموظفين الجدد من اليوم الأول
- استفد من استبيانات DEIB لتجاوز القضايا المتعلقة بالعمل وفهم ما إذا كان الموظفون يشعرون بالترحيب في مكان العمل
- احصل على تحليلات ورؤى قيّمة حول الردود على الاستبيانات
- قم بمقارنة أداء شركتك بمعايير الصناعة أو تحليل البيانات بمرور الوقت
قيود Officevibe Officevibe
- يقدم خيارات تخصيص محدودة في استطلاعات الرأي
- يمكن أن تكون التقارير والتحليلات أكثر تعمقًا
تسعير Workleap Officevibe
- مجاني
- أساسي 5 دولارات شهريًا للشخص الواحد
مراجعات وتقييمات Workleap Officevibe
- G2: 4.3/5 (734 تقييم)
- Capterra: 4.6/5 (51 مراجعة)
7. 15 خمسة عشر
via 15خمسة عشر تتمثل إحدى عيوب العديد من أدوات التغذية الراجعة للموظفين في عدم توفر استبيانات الموظفين وميزات المشاركة بشكل منفصل. في معظم الحالات، ستحتاج في معظم الحالات إلى الدفع مقابل مجموعة من أدوات الموارد البشرية، حيث أن أداة مشاركة الموظفين واستطلاعات الرأي ليست سوى جزء صغير منها.
تحل 15five هذه المشكلة من خلال تقديم ميزات مشاركة الموظفين مع خطتها الأساسية المدفوعة.
دعنا نتحقق مما تقدمه.
أفضل ميزات 15five
- إجراء استبيانات مشاركة مدتها 6 دقائق لإجراء استبيانات لقياس مدى رضا الموظفين ومشاركتهم
- احصل على تقييمات متعمقة ومخصصة ومستهدفة لنتائج الاستطلاع، بما في ذلك الخرائط الحرارية وغيرها من الميزات المتقدمة
- الاستفادة من الذكاء الاصطناعي "سبارك" للحصول على رؤى فريدة في نتائج الاستبيان
- تخصيص واستخدام قالب الاستطلاع الموحَّد لإنشاء أنواع مختلفة من الاستطلاعات، مثل مؤشر رضا الموظفين، و eNPS (صافي نقاط المروجين للموظفين)، والمزيد
خمسة عشر قيدًا
- التغذية الراجعة 360 درجة غير متوفرة مع خطة Engage
- تتطلب واجهة المستخدم منحنى تعليمي
تسعير #### 15 خمسة عشر درجة
- الإشراك: 4 دولارات شهريًا لكل مستخدم (تُدفع سنويًا)
- الأداء: 10 دولارات/شهرًا لكل مستخدم (تُدفع سنويًا)
- المنصة الإجمالية: 16$/شهرًا لكل مستخدم (تُدفع سنويًا)
15 خمسة عشر تقييمًا وتقييمًا
- G2: 4.6/5 (1,766 تقييم)
- Capterra: 4.7/5 (887 تقييمًا)
8. اتصل بـ
via ContactMonkey برنامج ContactMonkey هو حل برمجي للبريد الإلكتروني الداخلي اتصالات الفريق يوفر طرقًا سهلة لجمع ملاحظات الموظفين وتحليلها. يتيح لك الحصول على تعليقات الموظفين عبر الرسائل الإخبارية عبر البريد الإلكتروني باستخدام الاستبيانات وردود الفعل التعبيرية والتقييمات (eNPS).
ونظراً لأنه يتيح للموظفين إرسال تعليقاتهم دون الكشف عن هويتهم، فإنه يساعدك في الحصول على صورة دقيقة لشعور الموظفين تجاه ثقافة شركتك ومبادرات العمل.
أفضل ميزات ContactMonkey
- إرسال رسائل إخبارية جذابة وطلب تعليقات عبر تقييمات النجوم وردود فعل الرموز التعبيرية لمواضيع مختلفة
- تضمين استبيانات مخصصة للموظفين في رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك لجمع ملاحظات أكثر تفصيلاً حول مواضيع محددة
- الوصول إلى البيانات والرؤى القابلة للقياس الكمي من ملاحظات الموظفين لقياس الرضا الوظيفي
- استخدم تقارير التحليلات الخاصة به لاتخاذ قرارات العمل واتخاذ التدابير اللازمة لتحسين رضا الموظفين ومشاركتهم
قيود قيود برنامجontactMonkey
- تقتصر الأداة على البريد الإلكتروني لجمع ملاحظات الموظفين ولا تقدم طرقًا أخرى لجمع الملاحظات
- قد تكون الواجهة بطيئة وبطيئة بعض الشيء في بعض الأحيان
تسعير ContactMonkey
- أساسي: تسعير مخصص
- إضافة: تسعير مخصص
- مؤسسة: تسعير مخصص
مراجعات وتقييمات ContactMonkey
- G2: 4.5/5 (148 تقييم)
- Capterra: 4.1 (93 مراجعة)
9. تراكستار
via Trakstar تراكستار هو برنامج آخر لإدارة المواهب وأداة أخرى لإدارة ملاحظات الموظفين مجهولة المصدر تقدم استبيانات وتحليلات لمشاركة الموظفين.
يسمح لك بإرسال استبيانات مشاركة الموظفين عبر البريد الإلكتروني ويتكامل أيضاً مع أدوات التواصل الداخلية الأخرى مثل Slack وMicrosoft Teams. ويتيح لك تحليل نتائج الاستطلاع، وتقسيم الإجابات إلى فئات مختلفة، واستخلاص رؤى فريدة من نوعها.
أفضل ميزات Trakstar
- اجمع تعليقات مجهولة المصدر باستخدام استطلاعات نبضية قابلة للتخصيص
- استخلاص رؤى من التقارير المرئية المتعمقة بناءً على ملاحظات الموظفين ونتائج الاستبيان
- فرز نتائج الاستبيان وتصفيتها لتقسيمها إلى فئات مختلفة والحصول على رؤى أفضل
- البحث عن ملاحظات 360 درجة للمديرين وربط أدائهم بمشاركة الموظفين داخل فرقهم
- اسمح للموظفين بإعطاء ملاحظات صادقة باستخدام جمع الملاحظات مجهولة المصدر
قيود تراكستار
- واجهة غير متقنة يصعب التنقل فيها بالنسبة للمستخدمين الجدد
- يشكو بعض المستخدمين من عدم وجود موارد تعليمية كافية لاستخدام المنصة بكامل إمكاناتها
أسعار تراكستار
- تسعير مخصص
مراجعات وتقييمات تراكستار
- G2: 4.5/5 (285 تقييم)
- Capterra: 4.2 (450 تقييم)
10. Limeade Listening (TINYpulse سابقًا)
via Limeade Limeade Listening هو حل برمجي شامل لمشاركة الموظفين مع العديد من الميزات المفيدة. يمكنه إجراء استطلاعات الرأي والحصول على تحليلات مفصلة للاستطلاعات، وتمكين تقدير الموظفين من الأقران، أو تقديم ملاحظات.
وهو يساعد فرق الموارد البشرية على جمع تعليقات الموظفين المجهولين ويوفر قائمة طويلة من الأسئلة لتقييم مستويات مشاركة الموظفين. وأفضل ما في الأمر أنه يوفر خيارات متنوعة لتصور البيانات لمساعدتك في تحليل بيانات ملاحظات الموظفين.
أفضل ميزات لايميد للاستماع
- اختر من بين أكثر من 300 سؤال أو أنشئ أسئلتك الخاصة في الاستبيان لتقييم مشاركة الموظفين ورضاهم
- قم بإجراء استبيان سنوي لمشاركة الموظفين، أو استبيانات نبض الموظفين المتكررة، أو استبيانات eNPS
- تصور نتائج الاستطلاع لتحليلها واستخلاص الرؤى بسهولة
- احصل على توصيات قائمة على البيانات لاتخاذ إجراءات سريعة بناءً على نتائج الاستبيان
- إرسال رسائل خاصة إلى أي موظف لطلب المزيد من التوضيحات حول ملاحظاته دون معرفة هويته
قيود الاستماع إلى الاستبيان
- خيارات تخصيص الاستبيان محدودة، على الرغم من السماح لك بإضافة أسئلتك الخاصة
- لا توجد ميزات لتحسين معدلات الاستجابة للاستبيان
تسعير لايميد للاستماع
- التسعير المخصص
مراجعات وتقييمات لايميد للاستماع
- G2: 4.4/5 (214 تقييم)
- Capterra: 4.6/5 (47 مراجعة)
المزيد: الأفضل: الأفضل أدوات تخطيط العمليات للتجربة_
ما هي المنصة المناسبة لك لتقييم الموظفين؟
أحد المفاتيح الرئيسية أهداف الموارد البشرية لتحسين ترابط الفريق بشكل أكبر.
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