كيفية تحديد أهداف التعيين لمساعدة الموظفين على النجاح

تهيئة الموظفين هي عملية دمج الموظفين الجدد في مؤسستك. إنها الخطوة الأولى الحاسمة في مساعدة الموظفين الجدد على فهم أدوارهم وثقافة الفريق وأهداف الشركة.

يمكن لبرامج التأهيل الضعيفة أن تجعل الموظفين الجدد مرتبكين وغير منخرطين وغير منتجين. كما أنه يزيد من معدل دوران الموظفين، مما يكلف الشركة الوقت والجهد والمال.

وهذا يجعل التهيئة الفعالة أكثر أهمية من أي وقت مضى في سوق العمل التنافسي اليوم. إن الترحيب الشامل مع أهداف التأهيل الموثقة يجعل الموظفين الجدد يشعرون بالترحيب والتقدير والتجهيز للنجاح. كما أنه يزيد من مشاركة الموظفين، ويقلل من استنزاف الموظفين، ويحسن الإنتاجية، مما يساهم في نهاية المطاف في نجاح المؤسسة.

في هذه المقالة، ستجد في هذه المقالة الموارد والنصائح والخطوات اللازمة لتنفيذ استراتيجية ناجحة لإعداد الموظفين الجدد تزيد من الاحتفاظ بالموظفين وتساعدك على التفوق كمتخصص في الموارد البشرية.

فهم أهداف تأهيل الموظفين

تضمن أهداف التأهيل للموظفين المنضمين إلى شركة جديدة انتقالاً سلساً. يمكن للشركات تسريع عملية بدء العمل من خلال تحديد الأهداف المناسبة، وزيادة رضا الموظفين واندماجهم في الفريق.

تؤثر أهداف التأهيل الفعالة بشكل مباشر على إدارة المواهب وتقليل معدل دوران الموظفين. من خلال توفير مسار تعليمي منظم، تزود هذه الأهداف الموظفين الجدد بالمهارات والمعلومات التي يحتاجونها لتحقيق النجاح، مما يزرع الشعور بالإنجاز والانتماء.

يعد تحديد الأهداف خطوة حاسمة في أي برنامج تأهيل ناجح. فهو يحول التوقعات الغامضة إلى معالم قابلة للتحقيق، مما يسمح للموظف الجديد ومديره بتتبع التقدم المحرز والاحتفال بالمكاسب. بالإضافة إلى ذلك، فإن هذا النهج التعاوني يبني علاقات عمل قوية.

يمكن لفريق الموارد البشرية لديك إنشاء برنامج قوي لتأهيل الموظفين باستخدام إطار عمل أهداف SMART لتبسيط هذه العملية.

لنقم بإنشاء بعض نماذج أهداف التأهيل لفهمها بشكل أفضل.

1. المهام الإدارية (الأسبوع 1):

محدد: إكمال جميع الأعمال الورقية للموظفين الجدد في غضون 24 ساعة من تاريخ انضمام الموظف

إكمال جميع الأعمال الورقية للموظفين الجدد في غضون 24 ساعة من تاريخ انضمام الموظف قابلة للقياس: تتبع النسبة المئوية للموظفين الجدد الذين أكملوا الأعمال الورقية في الوقت المحدد

تتبع النسبة المئوية للموظفين الجدد الذين أكملوا الأعمال الورقية في الوقت المحدد قابلة للتحقيق: التأكد من أن جميع الأعمال الورقية متاحة بسهولة عبر الإنترنت ويمكن الوصول إليها بسهولة

التأكد من أن جميع الأعمال الورقية متاحة بسهولة عبر الإنترنت ويمكن الوصول إليها بسهولة ذات صلة بالموضوع: التأكد من اكتمال جميع الأعمال الورقية حتى يتمكن الموظف الجديد من البدء في الوصول إلى مزايا الشركة ومواردها

التأكد من اكتمال جميع الأعمال الورقية حتى يتمكن الموظف الجديد من البدء في الوصول إلى مزايا الشركة ومواردها محددة زمنياً: حدد موعداً نهائياً مدته 24 ساعة لضمان سلاسة عملية التعيين

2. التعريف بالدور (الأسابيع 1-2):

محددة: اطلب من الموظفين الجدد حضور جميع الدورات التدريبية في الأقسام وملازمة الأقران والزملاء لمدة 20 ساعة بحلول نهاية الأسبوع الثاني

اطلب من الموظفين الجدد حضور جميع الدورات التدريبية في الأقسام وملازمة الأقران والزملاء لمدة 20 ساعة بحلول نهاية الأسبوع الثاني قابلة للقياس: تتبع الحضور في الدورات التدريبية وتوثيق ساعات الملازمة

تتبع الحضور في الدورات التدريبية وتوثيق ساعات الملازمة قابلة للقياس: جدولة جلسات التدريب وتحديد أعضاء الفريق المتاحين لإجراء جلسات التظليل مسبقًا

جدولة جلسات التدريب وتحديد أعضاء الفريق المتاحين لإجراء جلسات التظليل مسبقًا ذو صلة بالموضوع: التأكد من أن التدريب والتتبع يعرض الموظفين الجدد للمهارات والمعارف الأساسية الخاصة بدورهم

التأكد من أن التدريب والتتبع يعرض الموظفين الجدد للمهارات والمعارف الأساسية الخاصة بدورهم محددة زمنيًا: حدد موعدًا نهائيًا واضحًا مدته 20 ساعة يتم إنجازها بحلول نهاية الأسبوع الثاني لضمان إنجازها في الوقت المناسب

3. ثقافة الشركة (الأسبوعين 2-3):

محدد: اجعل الموظفين الجدد يشاركون ويساهمون في نشاطين لبناء الفريق بحلول نهاية الأسبوع الثالث

اجعل الموظفين الجدد يشاركون ويساهمون في نشاطين لبناء الفريق بحلول نهاية الأسبوع الثالث قابلة للقياس: تتبع المشاركة في الأنشطة وتقييم المساهمات من خلال التغذية الراجعة من الزملاء

تتبع المشاركة في الأنشطة وتقييم المساهمات من خلال التغذية الراجعة من الزملاء قابلة للتحقيق: اختر أنشطة بناء الفريق التي تتسم بالشمول وتشجع على المشاركة

اختر أنشطة بناء الفريق التي تتسم بالشمول وتشجع على المشاركة ذات صلة بالموضوع: تأكد من أن المشاركة في أنشطة بناء الفريق تساعد الموظفين الجدد على التواصل مع الزملاء وفهم ثقافة الشركة

تأكد من أن المشاركة في أنشطة بناء الفريق تساعد الموظفين الجدد على التواصل مع الزملاء وفهم ثقافة الشركة محددة زمنياً: حدد موعداً نهائياً بنهاية الأسبوع الثالث لتشجيع المشاركة الفعالة

4. تنمية المهارات (الأسابيع 3-4):

محدد: دعم الموظفين الجدد في تحقيق درجة 80% أو أعلى في تقييم المعرفة بالمنتج بحلول نهاية الأسبوع الرابع

دعم الموظفين الجدد في تحقيق درجة 80% أو أعلى في تقييم المعرفة بالمنتج بحلول نهاية الأسبوع الرابع قابلة للقياس: تتبع الدرجات على منصة التقييم

تتبع الدرجات على منصة التقييم قابلة للتحقيق: تأكد من أن التقييم يتماشى مع التدريب المقدم ويوفر أيضًا وقتًا كافيًا للتعلم

تأكد من أن التقييم يتماشى مع التدريب المقدم ويوفر أيضًا وقتًا كافيًا للتعلم ذات صلة بالموضوع: ساعدهم على إتقان المعرفة بالمنتج، وهو أمر بالغ الأهمية للأداء الوظيفي الفعال

ساعدهم على إتقان المعرفة بالمنتج، وهو أمر بالغ الأهمية للأداء الوظيفي الفعال محددة زمنيًا: حدد موعدًا نهائيًا بنهاية الأسبوع الرابع لتحفيزهم على التعلم المركز

والآن بعد أن فهمت أهمية تحديد أهداف الموارد البشرية الذكية دعنا نناقش أهداف التأهيل المحددة التي يجب أن تركز عليها.

الأهداف الخمسة الرئيسية للتأهيل الشامل للموظفين

فيما يلي خمسة أهداف رئيسية للتأهيل الشامل يمكن أن تجعل برنامج تدريب الموظفين الجدد أكثر تأثيراً:

1. خلق التواصل: بناء العلاقات في الفريق

قد يشعر أي موظف جديد بالرهبة عند دخوله بيئة عمل جديدة. ومع ذلك، بصفتك متخصصًا في الموارد البشرية، يمكنك تسهيل الأمور من خلال مساعدتهم على بناء علاقات مع أعضاء فريقهم. يمكن أن يساعد ذلك في خلق شعور بالانتماء، وتقليل الشعور بالعزلة، وجعل عملية الانتقال أكثر سلاسة وأقل إرهاقاً. وهذا بدوره يقطع شوطاً طويلاً نحو زيادة الاحتفاظ بالموظفين.

فيما يلي بعض الخطوات التي يمكنك اتخاذها لتسريع عملية اندماج الموظفين الجدد في الفريق:

استضافة وجبات غداء ترحيبية أو تنظيم فعاليات اجتماعية خاصة بالفريق خارج ساعات العمل لخلق بيئة غير رسمية للتفاعل

خارج ساعات العمل لخلق بيئة غير رسمية للتفاعل تطبيق "نظام الأصدقاء" وإقران الموظفين الجدد مع زملاء من ذوي الخبرة الذين يمكنهم إرشادهم وتوجيههم

وإقران الموظفين الجدد مع زملاء من ذوي الخبرة الذين يمكنهم إرشادهم وتوجيههم تشجيع استخدام منصات كسر الجليد عبر الإنترنت لبدء المحادثات ومساعدة الموظفين الجدد على التواصل مع الزملاء الذين يشاركونهم الاهتمامات نفسها

لبدء المحادثات ومساعدة الموظفين الجدد على التواصل مع الزملاء الذين يشاركونهم الاهتمامات نفسها الاستفادة من أدوات التعاون مثل منصات المراسلة الفورية أو برنامج تأهيل الموظفين الجدد لتسهيل التواصل والعمل الجماعي والتغذية الراجعة، خاصة في إعدادات العمل عن بُعد

2. التدريب والتعليم: تعزيز النمو المهني

بصفتك متخصصًا في الموارد البشرية، فإنك تلعب دورًا حيويًا في رعاية نمو الموظفين الجدد أثناء عملية التعيين من خلال تقديم التدريب والتعليم الموجه لهم.

يساعد هذا الإرشاد المخصص الموظفين الجدد على الشعور بالدعم والتسلح بالمعرفة اللازمة للنجاح في أدوارهم الجديدة.

دعنا نستعرض بعض الخطوات الهامة في هذه العملية:

فهم الاحتياجات الفردية و تصميم التدريب وفقًا لذلك

وفقًا لذلك مزج تنسيقات التدريب (مثل الفصول الدراسية وورش العمل وورش العمل وعبر الإنترنت والموجهين) مع التكنولوجيا التعليمية ل ملاءمة أنماط التعلم المتنوعة

ضمان توفير محتوى عالي الجودة وجذاب يقدمه مدربون متمرسون

تعزيز ثقافة التعلّم مع توفير فرص مستمرة وآليات للتغذية الراجعة

3. الامتثال والسلامة: ضمان فهم قواعد السلامة والصحة المهنية

إن مساعدة الموظفين الجدد على فهم قواعد الامتثال والسلامة والصحة المهنية (OSH) تمكنهم من العمل بأمان والمساهمة في ثقافة تنظيمية إيجابية.

لتحقيق ذلك، يمكنك القيام بالأنشطة التالية:

تطوير رسوم بيانية أو أدلة أو كتيبات تفاعلية وإجراء دورات تدريبية تفاعلية

التأكد من أن جميع الموظفين، بما في ذلك الموظفين الجدد، يكملون تدريبهم في مجال الصحة والسلامة المهنية من خلال الوعد بتقديم مكافآت مثل شهادات الإنجاز

استخدم قنوات التواصل في الشركة لحث المديرين على ضمان إكمال التدريب. يمكنك أيضًا تقديم نقاط مكافآت قابلة للاسترداد من أجل تعزيز المشاركة

4. التعريف بالثقافة التنظيمية: دمج الموظفين الجدد في ثقافة الشركة

يساعد التهيئة الفعالة على مواءمة الموظفين الجدد مع قيم الشركة وأهدافها. يتعلق الأمر بدمج الموظفين الجدد في ثقافة الشركة، وخلق شعور بالانتماء، وإعدادهم للنجاح.

وهذا يعزز مشاركة الموظفين ويؤثر إيجاباً على الإنتاجية. بالإضافة إلى ذلك، فإنه يضمن تحسين تعاون الفريق وتمثيل العلامة التجارية.

إليك كيف يمكنك سد الفجوة بين "الجديد" و"الراسخ":

شارك تاريخ شركتك من خلال السرد الجذاب أو مقاطع الفيديو أو شهادات الموظفين

من خلال السرد الجذاب أو مقاطع الفيديو أو شهادات الموظفين تنظيم "جولات ثقافية" للموظفين الجدد لفهم الأقسام المختلفة والتواصل مع الزملاء

للموظفين الجدد لفهم الأقسام المختلفة والتواصل مع الزملاء خطط لأنشطة مرحة وتعاونية لبناء فريق العمل تعمل على كسر الجليد وبناء علاقة بين الموظفين

تعمل على كسر الجليد وبناء علاقة بين الموظفين تنفيذ برنامج إرشادي حيث يمكن للموظفين ذوي الخبرة توجيه ودعم الموظفين الجدد

حيث يمكن للموظفين ذوي الخبرة توجيه ودعم الموظفين الجدد شجع على التواصل المفتوح من خلال الاستبيانات أو صناديق الاقتراحات أو اجتماعات تسجيل الوصول

💡 نصيحة احترافية: أدوات مثل عرض نموذج ClickUp تسهّل على الموظفين الجدد الإبلاغ عن المشكلات أو تقديم الطلبات أو اقتراح التحسينات. يمكن تحويل هذه المدخلات تلقائيًا إلى مهام قابلة للتتبع في ClickUp وتخصيصها للفرق المناسبة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

5. توضيح الدور: الفهم الشامل لمؤشرات الأداء ونظام التقييم

يجب أن يفهم الموظفون الجدد مسؤولياتهم الوظيفية وتوقعات أدائهم وكيفية تقييم مساهماتهم. وهذا يساعد على وضع الأساس للأداء الناجح وزيادة المشاركة والتطوير الوظيفي طويل الأجل للموظفين الجدد.

هذه هي الطريقة التي يمكنك من خلالها تزويد الموظفين الجدد بهذه المعرفة الحيوية بفعالية أثناء عملية التأهيل:

قم بتضمين وصف تفصيلي لوظيفة الموظف الجديد، مع تحديد المسؤوليات الرئيسية والتوقعات ومقاييس الأداء في خطاب التوظيف. هذا يساعد على توضيح التوقعات

نظّم اجتماعات فردية مع مدير الموظف الجديد لمناقشة توقعات الدور المحدد، والمشاريع التي سيشارك فيها، وسير العمل اليومي

مع مدير الموظف الجديد لمناقشة توقعات الدور المحدد، والمشاريع التي سيشارك فيها، وسير العمل اليومي قدم لمحة عامة عن نظام إدارة الأداء الذي تستخدمه الشركة، بما في ذلك الغرض منه وتكرار التقييمات

الذي تستخدمه الشركة، بما في ذلك الغرض منه وتكرار التقييمات شرح مختلف مكونات الأداء ، مثل تحديد الأهداف، ومراجعات الأداء، وآليات التغذية الراجعة

، مثل تحديد الأهداف، ومراجعات الأداء، وآليات التغذية الراجعة تطوير وحدات التدريب عبر الإنترنت أو مقاطع فيديو تعليمية لشرح النظام بشكل واضح وموجز

ترسي هذه الأنواع الخمسة من الأهداف التأهيلية مجتمعةً الأساس لنجاح طويل الأمد داخل الشركة. ومع ذلك، هناك إطار عمل آخر لا غنى عنه يمكن أن يساعدك على خلق تأثير دائم على موظفيك.

دعنا نفهم ما يستلزمه هذا الإطار، أي إطار العمل هذا، وهو إطار العمل "ج" الأربعة للإعداد.

الأربع Cs للتأهيل المهني

تم تطويره وتقديمه من قبل الدكتورة تاليا باور في عام 2010، لا يزال إطار عمل الأربع Cs مناسبًا لعمليات التأهيل في الوقت الحالي.

دعونا ننظر في هذه الخطوات الأربع، من الأقل إلى الأعلى أهمية.

1. التوضيح: توفير أدوار وظيفية وتوقعات أداء واضحة

أحد أكبر الإحباطات بالنسبة للشركات والموظفين الجدد هو عدم وجود توقعات واضحة. وهذا يمكن أن يؤدي إلى "التهرب" أثناء عملية التوظيف أو ارتفاع معدل الدوران في المراحل المبكرة.

والخبر السار هو أن الوضوح في عملية التعيين يمكن أن يضمن الانتقال السلس وزيادة الرضا الوظيفي وتحسين الأداء.

إن وضع توقعات واضحة أمر بالغ الأهمية، وتحديد الأهداف هو الأداة المثالية. فيما يلي بعض الطرق التي يمكنك من خلالها ضمان وضوح الأدوار للموظفين الجدد:

توثيق واضح: تأكد من تحديد الأهداف بوضوح وسهولة الوصول إليها

تأكد من تحديد الأهداف بوضوح وسهولة الوصول إليها المواءمة على مستوى الشركة: مواءمة الأهداف مع الأهداف العامة للشركة

مواءمة الأهداف مع الأهداف العامة للشركة التطبيق المتسق: تأكد من حصول جميع الموظفين الجدد على نفس المستوى من الوضوح مع اتباع نهج موحد في التعيين

تأكد من حصول جميع الموظفين الجدد على نفس المستوى من الوضوح مع اتباع نهج موحد في التعيين تتبع الوقت: مراقبة التقدم المحرز وتقديم الدعم حسب الحاجة

مراقبة التقدم المحرز وتقديم الدعم حسب الحاجة التكامل التكنولوجي: استخدام برامج إدارة المواهب أو برامج الموارد البشرية للتتبع والتواصل الفعال

2. الامتثال: فهم القواعد الإلزامية للشركة والقواعد القانونية

يركز هذا المستوى عادةً على:

المعالجة: استكمال أوراق الموظفين الجدد وتسجيلهم للحصول على المزايا

استكمال أوراق الموظفين الجدد وتسجيلهم للحصول على المزايا فهم الأنظمة: جعلهم يفهمون سياسات الشركة وإجراءاتها

جعلهم يفهمون سياسات الشركة وإجراءاتها التدريب: توجيه الموظفين الجدد من خلال دورات تدريبية حول السياسات والقواعد واللوائح الإلزامية

توجيه الموظفين الجدد من خلال دورات تدريبية حول السياسات والقواعد واللوائح الإلزامية مؤشرات الأداء الرئيسية: وضع معايير لهم لتحقيق المتطلبات الخاصة بالمجال أو الأدوار الخاصة بالموظفين الجدد

ومع ذلك، لا يكفي أن تجعل الموظفين الجدد يقرأون دليل الموظفين في شركتك. لمساعدتهم على النجاح حقًا، يجب عليك تزويدهم بموارد إضافية تتضمن السياسات والإجراءات على مستوى الشركة.

علاوة على ذلك، يجب عليك جدولة اجتماعات معهم لمناقشة هذه الموارد، وشرح كيفية تأثير الامتثال على عملهم اليومي، وتقييم مدى فهمهم لها.

3. الثقافة: غرس أخلاقيات الشركة وأسلوب حياتها

تلعب الثقافة المؤسسية دائمًا دورًا مهمًا في جذب الموظفين الجدد، ولسبب وجيه. ومع ذلك، هناك الكثير من الأمور التي يجب القيام بها لضمان ملاءمة ثقافة الموظف الجديد تتجاوز الانطباعات الأولية.

فبينما يركز التوظيف على التوافق، فإن عملية التهيئة تقدم فرصة تنمية الفهم الثقافي

يعكس التأهيل في حد ذاته الثقافة. عندما يعمل ممثلو الموارد البشرية بنشاط على تسهيل اندماج الموظفين الجدد في الفريق والتعريف بهم والتماس تعليقاتهم على تجربتهم، فإن ذلك يمثل التزاماً قوياً بالشفافية والمساءلة.

على سبيل المثال، توفر شركة Google لموظفيها مزايا عالمية المستوى مثل التدريب المالي الفردي، وبرنامج دعم طبي للموظفين المتحولين جنسياً، وأربعة أسابيع "العمل من أي مكان" سنوياً، ودعم الخصوبة وتزايد الأسرة.

وتعكس كل هذه الجهود التزام Google تجاه موظفيها وتُظهر مدى اهتمام الشركة برفاهيتهم المهنية والشخصية.

4. التواصل: بناء العلاقات الشخصية

مما لا يمكن إنكاره أن أحد أهم المكونات الأساسية في إطار عمل الـ C الأربعة هو كيفية مساعدة الموظفين الجدد أو المؤسسين على الشعور بالتواصل مع فريقهم وشركتهم.

إذا كانت حقبة ما بعد الجائحة قد علمتنا أي شيء، فإن العلاقات المتينة في مكان العمل توفر المساعدة والدعم والتوجيه الأساسيين خلال الأوقات الصعبة والسعيدة على حد سواء.

ولكن القول أسهل من الفعل. قد يكون من الصعب بناء علاقات موثوقة بسبب القلق الاجتماعي، أو عدم الاهتمام بالتواصل الاجتماعي، أو حتى الأفكار المسبقة عن سياسات الشركة، والتي تؤثر على معنويات الموظفين.

فيما يلي بعض الاستراتيجيات الرئيسية التي يمكن لمهنيي الموارد البشرية تنفيذها:

التنشئة الاجتماعية: التخطيط للتجمعات غير الرسمية خارج ساعات العمل، مثل وجبات غداء الفريق أو ساعات العمل السعيدة أو الأنشطة التطوعية

التخطيط للتجمعات غير الرسمية خارج ساعات العمل، مثل وجبات غداء الفريق أو ساعات العمل السعيدة أو الأنشطة التطوعية التقدير: تقدير الإنجازات الفردية والجماعية علناً لتعزيز روابط الفريق وتحفيز الموظفين

تقدير الإنجازات الفردية والجماعية علناً لتعزيز روابط الفريق وتحفيز الموظفين المرح في العمل: إنشاء قناة على الإنترنت (في Slack، على سبيل المثال) حيث يمكن للموظفين مشاركة التحديثات أو النكات أو الحقائق الممتعة غير المتعلقة بالعمل

إنشاء قناة على الإنترنت (في Slack، على سبيل المثال) حيث يمكن للموظفين مشاركة التحديثات أو النكات أو الحقائق الممتعة غير المتعلقة بالعمل الاحتفالات: تجاوز مجرد كعكة عيد الميلاد؛ قم بإضفاء الطابع الشخصي على الاحتفالات من خلال تسليط الضوء على المساهمات الفريدة للموظف أو إنشاء "لوحة ذكريات

تجاوز مجرد كعكة عيد الميلاد؛ قم بإضفاء الطابع الشخصي على الاحتفالات من خلال تسليط الضوء على المساهمات الفريدة للموظف أو إنشاء "لوحة ذكريات بناء الفريق: خطط لإقامة مناسبات منتظمة خارج أوقات العمل، وحفلات جمع التبرعات السنوية، وحفلات رأس السنة، وأيام "إحضار الحيوانات الأليفة إلى العمل" لبناء علاقات بين أعضاء الفريق الواحد وداخله

مع وجود إطار عمل رائع تأتي المسؤولية الأكبر المتمثلة في تنفيذه والحفاظ عليه. واجهت الشركات تحديات هائلة في القيام بذلك خلال فترة الجائحة.

دعونا نلقي نظرة على طريقة عمل عملية التأهيل عن بُعد، والتحديات النموذجية التي تواجهها، والحلول الممكنة.

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