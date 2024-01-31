ملخص "أول 90 يومًا الأولى": الوجبات الرئيسية والمراجعة

لقد حصلت للتو على ترقية أو ربما تنتقل إلى منصب قيادي في شركة جديدة. تهانينا! من المؤكد أن هذه الخطوة الوظيفية ستكون مجزية ولكنها قد تكون أيضاً من بين أصعب التحولات الوظيفية.

عليك أن تتعلم عن هياكل الشركة الجديدة كلياً، وبناء علاقة مع فريق جديد، والتعامل مع الخدمات اللوجستية لتولي عمل جديد. لحسن الحظ، مع التركيز على التعلم والبقاء منظماً، يمكنك تحقيق النجاح في دورك الجديد.

سنشارك هنا بعض النقاط الرئيسية وبعض الاقتباسات القيادية المفضلة لدينا من كتاب "أول 90 يومًا: استراتيجيات مثبتة للنهوض بالسرعة بشكل أسرع وأكثر ذكاءً" للمؤلف مايكل د. واتكينز. يدور هذا الكتاب حول تقنيات التعلم والتكيف والإدارة عند الانتقال إلى وظيفة قيادية جديدة. في ملخص "الأيام التسعين الأولى" هذا، سنشارك أيضًا قائمة مرجعية من سبع خطوات للانتقال إلى منصبك الجديد مع نصائح قابلة للتنفيذ. ✨

قبل أن نبدأ، إذا كنت مهتمًا بقراءة المزيد من ملخصات الكتب، تحقق من مجموعتنا المنسقة من 25 ملخصاً لكتب الإنتاجية التي يجب قراءتها (بما في ذلك "أول 90 يومًا") في مكان واحد. يمكنك حفظها وتعديلها ووضع إشارة مرجعية عليها وحتى تصديرها من ClickUp Docs.

25 ملخصًا لكتب الإنتاجية التي يجب قراءتها

" أول 90 يومًا " ملخص الكتاب في لمحة سريعة

"أول 90 يومًا الأولى" هو كتاب من تأليف مايكل واتكينز يقدم خارطة طريق واستراتيجيات للأشخاص الذين يقومون بانتقالات مهنية في مجال القيادة. في هذا الملخص السريع لكتاب "الأيام التسعين الأولى"، ستتعرف على ماهية الكتاب، ومن هو المؤلف، وكيف يمكن أن يساعدك في عملية انتقالك القيادي.

مايكل واتكينز هو خبير مشهور في القيادة والتفاوض. وهو أستاذ القيادة والتغيير التنظيمي في كلية إدارة الأعمال IMD، وهو المؤسس المشارك لشركة Genesis Advisers، ولديه عقدين من الخبرة في مجال القيادة. كما تم تعيينه في قاعة مشاهير المفكرين 50 للقيادة بفضل خلفيته وأعماله المكتوبة العديدة حول القيادة - بما في ذلك "أول 90 يومًا" 🏆

في كتاب "الأيام التسعين الأولى"، يتعرف القراء في كتاب "الأيام التسعين الأولى" على التحولات المهنية داخل المؤسسة وكذلك في الأعمال الجديدة. يغطي الكتاب مدى أهمية الـ 90 يومًا الأولى في التوظيف القيادي الجديد. ويغطي استراتيجيات ونصائح للمساعدة في كل شيء بدءًا من تأهيل الموظفين لتقديم المشورة بشأن كيفية التفويض .

مقسم إلى 10 فصول، يتمحور كل منها حول استراتيجية. تركز أول 30 يومًا على التحضير والتعلم ووضع خطة. تدور الأيام الثلاثون التالية حول تأمين المكاسب المبكرة وبناء فريق. تركز الأيام الثلاثون الأخيرة على الإدارة وتسريع النجاح للفريق بأكمله.

تابع القراءة للاطلاع على ملخص "أول 90 يومًا"، حيث ستتعرف على المزيد حول النقاط الرئيسية في هذا الكتاب وكيف يمكنك إنشاء قائمة مراجعة خاصة بك لإجراء عملية انتقال ناجحة. 👀

## 5 نقاط رئيسية من كتاب "أول 90 يومًا" لمايكل واتكينز

سواء كنت تبحث عن نصائح لإدارة المشاريع لمنصب إداري جديد أو خطة للانتقال إلى منصب إداري جديد، فإن كتاب مايكل واتكينز يقدم لك ما هو مطلوب منك. نواصل هنا ملخص كتاب "أول 90 يومًا" مع خمس نصائح أساسية.

1. طابق استراتيجيتك مع مختلف مواقف الأعمال باستخدام نموذج STARS

عند الانتقال إلى وظيفة جديدة، من أول الأشياء التي تحتاج إلى التفكير فيها هو نوع القائد الذي أنت عليه وكيف يعمل ذلك في حالات العمل المختلفة. يتضمن ذلك فهم تأثيرك بالإضافة إلى حالات العمل المختلفة التي تواجهها مؤسستك الجديدة. 🧐

وللقيام بذلك، يقترح واتكينز استخدام نموذج STARS - وهو اختصار يرمز إلى خمس حالات عمل شائعة:

البدء : أنت تبني كل شيء من الألف إلى الياء، بما في ذلك المنتجات والفرق والهياكل، كل ذلك في بيئة مثيرة تحتاج إلى إدارة دقيقة

: أنت تبني كل شيء من الألف إلى الياء، بما في ذلك المنتجات والفرق والهياكل، كل ذلك في بيئة مثيرة تحتاج إلى إدارة دقيقة التحول: لقد تم تكليفك بتولي قسم أعمال أو شركة متعثرة وتحويل الأمور إلى الأفضل. لا يقتصر دورك القيادي على إعادة هيكلة الشركة فحسب، بل يشمل أيضًا إدارة حالات اليأس وتحفيز الفرق على اتباع نهج جديد

لقد تم تكليفك بتولي قسم أعمال أو شركة متعثرة وتحويل الأمور إلى الأفضل. لا يقتصر دورك القيادي على إعادة هيكلة الشركة فحسب، بل يشمل أيضًا إدارة حالات اليأس وتحفيز الفرق على اتباع نهج جديد النمو المتسارع : وظيفتك القيادية هي توظيف موظفين جدد وبناء أنظمة قابلة للتطوير للتعامل مع النمو السريع للأعمال

وظيفتك القيادية هي توظيف موظفين جدد وبناء أنظمة قابلة للتطوير للتعامل مع النمو السريع للأعمال إعادة التنظيم : : يتم تعيينك لإعادة تقييم النهج المتبع في منتج أو خدمة ما عندما تكون هناك مشاكل، ولكن لا يدرك الجميع أهميتها. يتضمن هذا النوع من القيادة التفاوض وتشجيع أعضاء الفريق على الانفتاح على التغيير

: : يتم تعيينك لإعادة تقييم النهج المتبع في منتج أو خدمة ما عندما تكون هناك مشاكل، ولكن لا يدرك الجميع أهميتها. يتضمن هذا النوع من القيادة التفاوض وتشجيع أعضاء الفريق على الانفتاح على التغيير استدامة النجاح: : شركتك الجديدة في ذروة نجاحها، ومهمتك هي التأكد من بقائها على هذا النحو من خلال معرفة ما يجعلها ناجحة وتنفيذ حلول مبتكرة للبقاء في طليعة مجال عملك

من خلال مواءمة استراتيجياتك وأسلوبك القيادي مع وضع العمل المحدد، من المرجح أن تحقق انتقالاً سلساً. بالإضافة إلى ذلك، من الأسهل إبقاء الجميع على نفس الصفحة والعمل على تحقيق نفس الهدف.

2. تبسيط التأهيل وبناء العلاقات مع "المحادثات الخمس"

إن الانضمام إلى فريق جديد أو بناء فريق جديد هو أكثر من مجرد التنفيذ برنامج التأهيل . تحتاج إلى إجراء اتصالات وبناء علاقات مع الجميع في فريقك. فبدون هذه الخطوة الحاسمة، سيكون من الصعب الحصول على الدعم والتأييد، خاصةً إذا كان انتقالك ينطوي على أخذ الشركة في اتجاه جديد. 🤝

يوصي واتكينز بإجراء ما يسميه "المحادثات الخمس" وتشمل هذه المحادثات المناقشات التي يجب أن تجريها مع رئيسك في العمل وفريقك الجديد.

وهي تشمل

التشخيص الظرفي: إعادة النظر في نموذج STARS الخاص بك مع رئيسك وفريقك. هل يتفق الجميع على أن العمل في نفس الوضع؟ ناقشوا ما إذا كان لدى أي شخص رأي مختلف لوضع أساس القيادة الفعالة النهج

إعادة النظر في نموذج STARS الخاص بك مع رئيسك وفريقك. هل يتفق الجميع على أن العمل في نفس الوضع؟ ناقشوا ما إذا كان لدى أي شخص رأي مختلف لوضع أساس القيادة الفعالة النهج التوقعات: ضع توقعات واضحة حول ما يحدد النجاح وما يجب على كل فرد في الفريق تحقيقه. تأكد من توافق أولويات الجميع، وقم ببناء خطط عمل بناءً عليها

ضع توقعات واضحة حول ما يحدد النجاح وما يجب على كل فرد في الفريق تحقيقه. تأكد من توافق أولويات الجميع، وقم ببناء خطط عمل بناءً عليها الموارد: ناقش الموارد التي تحتاجها. اعتمادًا على وضع عملك، يمكن أن تشمل هذه الموارد المال أو الدعم الفني أو الاستثمارات أو الخبراء المتخصصين في هذا المجال

ناقش الموارد التي تحتاجها. اعتمادًا على وضع عملك، يمكن أن تشمل هذه الموارد المال أو الدعم الفني أو الاستثمارات أو الخبراء المتخصصين في هذا المجال الأسلوب: كل شخص يتواصل بشكل مختلف. فبعض الأشخاص يريدون تحديثات مستمرة وطمأنة مستمرة، بينما يفضل البعض الآخر الاستقلالية. تعرّف على أسلوب كل عضو من أعضاء الفريق أو رئيسك في العمل وصمم اتصالاتك وفقاً لذلك.

كل شخص يتواصل بشكل مختلف. فبعض الأشخاص يريدون تحديثات مستمرة وطمأنة مستمرة، بينما يفضل البعض الآخر الاستقلالية. تعرّف على أسلوب كل عضو من أعضاء الفريق أو رئيسك في العمل وصمم اتصالاتك وفقاً لذلك. التطوير الشخصي: احصل على تعليقات حول ما تقوم به بشكل جيد وما يحتاج إلى تحسين. يمكن إجراء هذه المحادثات مع التقارير المباشرة وكذلك مع الإدارة العليا حتى تتمكن من إجراء التعديلات في وقت مبكر و تحسين الإنتاجية والنجاح

3. تأمين المكاسب المبكرة من خلال بناء المصداقية وإطلاق المشاريع

تُعد المكاسب المبكرة طريقة رائعة لبناء مصداقيتك والوصول إلى نقطة التعادل في وقت أقرب - وهي النقطة التي يتطابق فيها استثمار الشركة مع مساهمتك. من خلال تحقيق الانتصارات المبكرة، فإنك تبني الزخم والإثارة لجميع أعضاء الفريق للوصول إلى أهداف أسمى. 🥇

يقترح واتكينز التركيز على بناء المصداقية في أول 30 يومًا وإطلاق المشاريع التي تعتبر مكاسب سهلة. لبناء المصداقية، تحدث إلى فريقك واكتشف ما يعرفونه عنك. ففي نهاية المطاف، لديك سمعة، وعليك أن تفهم ما هي هذه السمعة لكي تقود بفعالية. بمجرد أن تعرف ما يعرفونه عنك، يمكنك البناء على المصداقية الحالية أو تأسيسها.

ولكي تكون قائداً فعالاً وذا مصداقية، من المهم أن تكون متاحاً وتضع توقعات واقعية. قم بتأسيس السلطة، ولكن احرص على أن تبقى ودوداً. عليك أيضًا أن تضع مطالب واضحة وأهدافًا سامية ولكن تأكد من أنها قابلة للتحقيق أيضًا.

بمجرد أن تثبت مصداقيتك، فقد حان الوقت لوضع أهداف لتحقيق انتصارات مبكرة. ضع في اعتبارك أي أهداف طويلة الأجل وقم بتقسيمها إلى أهداف أصغر يمكن تحقيقها. ركز الفريق على أهداف محددة لإبقاء الجميع يعمل على تحقيق الفوز المبكر وتجنب تشتيت الانتباه.

4. تحقيق المواءمة بشأن الاستراتيجية والمهارات والعمليات

كقائد، أنت مسؤول عن توجيه الفريق والتأكد من أن الجميع يعمل على تحقيق نفس الأهداف. وهذا يعني ضمان المواءمة ليس فقط في الأولويات ولكن أيضًا في الهياكل ووحدات الفريق. ✍️

يرى واتكينز أن هناك أربعة هياكل تنظيمية يجب أن تكون متوائمة لتحقيق النجاح:

التوجه الاستراتيجي: يحتاج الجميع إلى معرفة رؤية واستراتيجية الأهداف والشركة، ويجب أن يكون هدفك هو تحديد توجه الشركة بوضوح الهيكلية: تحتاج إلى مواءمة الموظفين في مجموعات وفرق وأقسام للتعامل مع أعباء العمل التي تساهم في تحقيق أهداف الشركة العمليات الأساسية: هذه هي الأنظمة التي تضيف قيمة للشركة ويمكن أن تشمل إجراءات التشغيل الموحدة ل كيف تكون أكثر تنظيماً في العمل وأدوات مثل برامج إدارة المشاريع، وخطط التواصل. تتمثل مهمتك في تقييم العمليات ومواءمتها ضمن الهيكلية من أجل سير عمل سلس قواعد المهارات: لن تكون مؤسستك الجديدة ناجحة إلا بقدر نجاح الأشخاص الذين يعملون بها. وبصفتك قائدًا، ستحتاج كقائد إلى مواءمة الأشخاص ذوي المهارات مع المهام المناسبة لإنجاز المهمة بشكل أسرع وأكثر ذكاءً

اقضِ بعض الوقت في التفكير في الاختلالات المحتملة ووضع خطط لتجنبها. ركز بشكل خاص على الاختلالات من حيث المهارة والتوجيه، بما في ذلك القدرات والإمكانيات الفردية لأعضاء الفريق.

5. قم بتقييم فريقك وبنائه وتكييفه

كقائد، أنت تعلم مدى أهمية وجود فريق جيد. سيكون الناس في قلب أهم القرارات التي ستتخذها في أول 90 يومًا من عملك. يقترح واتكينز البدء بتقييم الفرق الحالية.

فأنت لا تريد إجراء تغييرات بسرعة كبيرة، خاصة دون فهم الوضع الحالي. ضع نظام تقييم بمعايير محددة تعتمد على المهارات وأساليب اتخاذ القرار. قم بتقييم الفرق والأفراد باستخدام مؤشرات أداء رئيسية محددة بناءً على العمل الفعلي الذي يقومون به.

بحلول نهاية الثلاثين يوماً الأولى، يجب أن تكون قادراً على اتخاذ قرارات التوظيف بناءً على تقييماتك. يوصي واتكينز بتجميع الأشخاص في الفئات التالية:

الإبقاء كما هو: إذا كان عضو الفريق يقوم بعمل جيد، فسيبقى في نفس المنصب دون تغيير

إذا كان عضو الفريق يقوم بعمل جيد، فسيبقى في نفس المنصب دون تغيير الإبقاء، ولكن مع التركيز على التطوير: إذا كان الشخص يقوم بعمل جيد، ولكنه يحتاج إلى الدعم الذي يمكنك توفيره

إذا كان الشخص يقوم بعمل جيد، ولكنه يحتاج إلى الدعم الذي يمكنك توفيره الانتقال إلى منصب آخر: يتمتع عضو الفريق بمهارات تجعله أكثر فعالية في منصب آخر

يتمتع عضو الفريق بمهارات تجعله أكثر فعالية في منصب آخر الاستبدال: الشخص غير مناسب، وستقوم باستبداله بعضو جديد في الفريق في أقرب وقت ممكن

الشخص غير مناسب، وستقوم باستبداله بعضو جديد في الفريق في أقرب وقت ممكن الملاحظة: ليس لديك معلومات كافية لاتخاذ قرار أو تريد أن ترى كيف يعمل هذا الشخص في مشروع معين، لذلك ستراقبه ثم تصنفه في إحدى الفئات المذكورة أعلاه

سيتطور فريقك، لذا احرص على إعادة النظر في هذه العملية بعد أول 90 يوماً. كن منفتحاً للتغيير، وقم بتكييف الفريق مع تغير أهداف الشركة وتوجهها.

التحضير لـ دور جديد: قائمة مراجعة من 7 خطوات

أصعب جزء في الانتقال إلى دور قيادي جديد هو ترك العادات القديمة في الماضي. فحتى مع وجود فريق جديد ومهام جديدة وثقافة جديدة للشركة، من السهل أن تعود إلى نفس الروتين الذي اعتدت عليه - وهو روتين لا يناسب دورك الجديد. ⚠️

لتجنب هذه المعضلة، يوصي مايكل واتكينز ببدء كل دور جديد بقائمة مراجعة من سبع خطوات. ومع استكمالنا لملخص "أول 90 يومًا"، سنقوم بتفصيل قائمة المراجعة المكونة من سبع خطوات حتى تتمكن من تنفيذها بسرعة.

1. قم بعمل استراحة نظيفة

من المهم تخصيص بعض الوقت للاحتفال بالانتقال الجديد. وسواء كان ذلك يعني قضاء بعض الوقت مع الأصدقاء خلال عطلة نهاية الأسبوع أو تناول عشاء احتفالي مع العائلة، فمن المهم أن تحتفل بنجاحك.

من المهم أيضًا قضاء بعض الوقت للتفكير فيما ستتركه خلفك وما ينتظرنا في المستقبل. فكر في الأشياء التي كنت تتمنى أن تعمل بشكل أفضل في دورك القديم، وحدد التوقعات لما سيأتي في دورك الجديد.

2. قم بتقييم المشاكل وقدرتك على معالجتها

قم بإعداد قائمة بالمشاكل المحتملة - بما في ذلك المشاكل التقنية والثقافية والسياسية - في أقسام العمل الرئيسية. يمكن أن تشمل هذه الأقسام المالية والموارد البشرية والتقنية والتسويق. رتب كل مشكلة محتملة على مقياس من واحد إلى 10. حدد المشاكل التي يمكنك - وترغب في حلها - والمشاكل التي ستحتاج إلى حشد الدعم لحلها.

3. قيّم نقاط قوتك

اقضِ بعض الوقت في التفكير في نقاط قوتك وما الذي يجعلك قائداً فعالاً. فكّر فيما قمت به بشكل جيد في دورك السابق والمواقف التي تعتقد أنك قد تكون قصّرت فيها. فكر في كيف ستفيدك هذه المهارات في وظيفتك الجديدة وكيف يمكن أن تعيق نجاحك في بعض مواقف العمل.

4. طوّر عقلية التعلم

سواء كنت جزءًا من فريق القيادة في شركة ناشئة أو منظمة غير ربحية أو شركة متعددة الجنسيات، لديك سجل حافل بالنجاحات. مع وجود العديد من الانتصارات تحت حزامك، من السهل أن تقع في فخ الاعتقاد بأنك تعرف الأفضل.

عند الانتقال إلى منصب جديد، من المهم أن تخلق عقلية التعلم. فالأشياء التي نجحت في أدوار أخرى قد لا تكون ناجحة في منصبك الجديد. فكر في التطوير الشخصي والتطوير القيادي أثناء انتقالك إلى منصبك الجديد. خذ دروسًا، وكن منفتحًا للتعلم من زملائك، وفكر في أساليب جديدة للمشاكل القديمة.

5. قم بتحديث شبكة علاقاتك

بالنسبة للقادة الجدد والقادة القدامى على حد سواء، فإن وجود شبكة علاقات قوية يمكن اللجوء إليها أمر لا يقدر بثمن. قم بتقييم شبكة علاقاتك ومعرفة الأفراد الذين يمكن أن يساعدوك في تحقيق انتقال أكثر سلاسة. اعتمد على المرشدين القدامى، وابحث عن الثغرات التي قد تحتاج فيها إلى شخص جديد لمساعدتك. قم بإجراء اتصالات وبناء علاقات مع هؤلاء الأفراد حتى تحصل على الدعم الذي تحتاجه لتحقيق النمو المتسارع.

6. كن حذرًا من السخط

سواء كنت تنتقل إلى مؤسسة جديدة أو تحصل على ترقية داخلية، قد لا يكون بعض الأشخاص سعداء بالتغيير مثلك. قد يحاولون منعك من النجاح أو الحد من وصولك إلى الموارد الضرورية.

وسواء كان الأمر يتعلق بأعضاء الفريق الجدد، أو المدير الجديد، أو الزملاء القدامى، انتبه إلى نقاط الضعف هذه. ركز على إدارة علاقات العمل هذه، وحدد توقعات واضحة، وضع خطة تواصل لمعالجة المشاكل.

7. اطلب المساعدة عندما تحتاج إليها

دائمًا ما يكون اليوم الأول لشيء جديد مخيفًا ومثيرًا في آن واحد. لا تخف من طلب المساعدة - سواء كان ذلك من رئيسك الجديد أو من أحد التقارير المباشرة في فريقك. اطلب المساعدة والموارد عندما تحتاج إليها، خاصةً خلال أول 90 يومًا عندما تستقر في العمل.

💡📚 مكافأة: إذا كنت مهتمًا بقراءة المزيد من ملخصات الكتب، اطلع على مجموعتنا المنسقة من 25 ملخصاً لكتب الإنتاجية التي يجب قراءتها في مكان واحد. يمكنك حفظها وتعديلها ووضع إشارة مرجعية عليها وحتى تصديرها من ClickUp Docs.

## الشعبية " أول 90 يومًا " اقتباسات

إن كتاب مايكل واتكينز مليء بالحكمة لمحترفي القيادة. فهو لا يعرف ما يقوله فحسب، بل يقوله أيضًا بطريقة ملهمة وجذابة.

إليك بعض الاقتباسات المفضلة لدينا من كتاب "أول 90 يومًا":"

"لكي تكون ناجحًا، تحتاج إلى حشد طاقة العديد من الآخرين في مؤسستك. إذا قمت بالأشياء الصحيحة، فإن رؤيتك وخبرتك واندفاعك يمكن أن تدفعك إلى الأمام وتكون بمثابة بلورات البذور"

"إن الانضمام إلى شركة جديدة يشبه عملية زرع عضو جديد - وأنت العضو الجديد. إذا لم تكن مدروسًا في التأقلم مع الوضع الجديد، فقد ينتهي بك الأمر إلى أن يهاجمك الجهاز المناعي المؤسسي ويرفضك"

"إن أهم القرارات التي ستتخذها في أول 90 يوماً من عملك ستكون على الأرجح متعلقة بالأشخاص"

"المهمة تتعلق بما سيتم تحقيقه، والرؤية تتعلق بما يجب أن يشعر الناس بالحافز للأداء على مستوى عالٍ، والاستراتيجية تتعلق بكيفية تخصيص الموارد واتخاذ القرارات لإنجاز المهمة"

تطبيق " أول 90 يومًا " الدروس المستفادة مع ClickUp

باستخدام برنامج إدارة المشاريع مثل ClickUp، يمكنك تطبيق الدروس المستفادة الرئيسية من ملخص "أول 90 يومًا" بشكل أسرع وأسهل من أي وقت مضى. فيما يلي بعض أفضل ميزات ClickUp لجعل انتقالك إلى دور قيادي جديد سلسًا. 🤩

ضع أهدافًا قابلة للقياس للمهام والمشاريع مع التقدم التلقائي لتحقيق الأهداف بفعالية أكبر مع جداول زمنية محددة وأهداف قابلة للقياس الكمي أهداف ClickUp يجعل من السهل تحديد الأهداف طويلة المدى وتتبعها وتجنب سوء التوافق على طول الطريق. ضع جداول زمنية واضحة، وأضف أهدافًا قابلة للقياس لكل فريق أو قسم أو الشركة ككل. قم بأتمتة تتبع التقدم، وأنشئ مجلدات لرؤية الأهداف بسهولة لأعضاء الفريق والأقسام المختلفة.

يمكنك عرض التبعيات أو إضافتها أو تعيينها أو التعليق عليها بسرعة مباشرةً في مهمة ClickUp

استخدام مهمة ClickUp ميزات التعيين والحالة لبناء فريقك، وتتبع مسؤوليات الجميع، وتجنب التعيينات الخاطئة مع فريقك الجديد. عيّن الأولويات لكل مهمة للسماح للجميع بمعرفة العمل الأكثر أهمية. أضف التبعيات حتى يتمكن أعضاء الفريق من معرفة العمل الذي يمنع التقدم في المهام الأخرى.

باستخدام مساحات ClickUp القابلة للتكيف مع ClickUp، من السهل إنشاء مواقع شاملة ومنظمة قابلة للتخصيص لفريقك أو قسمك أو مشاريعك

حافظ على التنظيم مع ClickUp Spaces خاصةً إذا كان منصبك القيادي يتضمن الإشراف على أقسام مختلفة. قم بتخصيص كل مساحة باستخدام القوائم والمجلدات للاحتفاظ بأشياء مثل إجراءات التشغيل الموحدة ووثائق الشركة وموارد المشروع في مكان واحد. قم بتشغيل إشعارات مخصصة لضمان التواصل الفعال في أي وقت يتم فيه إجراء تغييرات كبيرة أو اكتمال المشاريع.

تقدم ClickUp أيضًا أكثر من 1,000 قالب - بما في ذلك العديد من قوالب خطة مدتها 30 و60 و90 يومًا -لجعل كل شيء بدءًا من تحديد الأهداف إلى تأهيل الموظفين أسهل من أي وقت مضى. إن قالب خطة 30-60-90 يومًا من ClickUp يقدم خطة قابلة للتنفيذ للأشهر الثلاثة الأولى من عملك الجديد. استخدمه لتحديد الأهداف، وتحديد المهام، وتحديد المواعيد النهائية، وتتبع التقدم المحرز.

استخدم قالب ClickUp هذا لتخطيط عمليات التحقق المستقبلية مع الموظفين الجدد

ستجد أيضًا العشرات من قوالب إجراءات التشغيل الموحدة لخلق ثقافة التنظيم. استخدمها لإلحاق أعضاء الفريق الجدد أو بناء عمليات أفضل للفريق الحالي لتطبيقها.

اجعل أول 90 يومًا لك ناجحًا مع ClickUp

مع هذه الاستراتيجيات والنصائح من "أول 90 يومًا"، سيكون لديك ما تحتاجه للانتقال بسلاسة إلى دورك الجديد. من بناء فرق عمل أفضل إلى مواءمة الاستراتيجيات وتأمين المكاسب المبكرة، يقدم هذا الكتاب خارطة طريق لنجاح القيادة.

ارتقِ بلعبتك القيادية إلى المستوى التالي و اشترك في ClickUp اليوم . يجعل برنامج إدارة المشاريع هذا من السهل ضم موظفين جدد، ووضع أهداف قابلة للقياس، وتتبع التقدم المحرز في كل خطوة على الطريق. بالإضافة إلى ذلك، فهو قابل للتخصيص، حتى تتمكن من بناء نظام قابل للتكيف ويناسب احتياجات مؤسستك الجديدة. 🙌