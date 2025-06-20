قوالب مجانية لفرز البطاقات لأبحاث تجربة المستخدم والتنظيم

لماذا تبدو بعض مواقع الويب سهلة الاستخدام بينما تجعلك مواقع أخرى تبحث عن المعلومات الأساسية؟ غالبًا ما تكمن الإجابة في بنية المعلومات. وتصنيف البطاقات هو أحد أفضل الطرق لفعل ذلك بشكل صحيح.

توضح طريقة البحث في تجربة المستخدم هذه كيف يقوم المستخدمون الحقيقيون بتجميع المحتوى وتصنيفه بشكل طبيعي، مما يساعدك على إنشاء نظام تنقل منطقي.

ولكن هناك مشكلة: بدون نظام قوي، يمكن أن يصبح فرز البطاقات فوضوياً بسرعة — تخيل ملاحظات لاصقة في كل مكان وفقدان الأفكار أثناء الترجمة. وهنا تأتي القوالب لتنقذك. تساعدك قوالب فرز البطاقات الجيدة على تنظيم جلستك، وتوضيح نتائجك، واتخاذ خطواتك التالية دون أي لبس.

فيما يلي بعض من أفضل القوالب المجانية للحفاظ على سير أبحاث تجربة المستخدم (UX) على المسار الصحيح وتناسق فريقك.

🧠 حقيقة ممتعة: يستخدم كل من علم النفس وأبحاث تجربة المستخدم "فرز البطاقات" لتصنيف معلومات المشاركين. تعود هذه التقنية إلى الأربعينيات من القرن الماضي، عندما كانت تستخدم كأسلوب في علم النفس المعرفي.

ما هي قوالب فرز البطاقات؟

تقضي قوالب فرز البطاقات على التخمين في تنظيم المحتوى. فهي عبارة عن أطر جاهزة تساعد فرق تجربة المستخدم على فهم عدد المستخدمين الذين يجمعون المعلومات بشكل طبيعي، سواء كان ذلك لقائمة موقع ويب أو تخطيط تطبيق أو تدفق التنقل العام.

بدلاً من البدء من الصفر، توفر لك هذه القوالب هيكلًا واضحًا: بطاقات رقمية للمحتوى، ومساحات للفئات (محددة مسبقًا أو فارغة)، وإرشادات تفصيلية للمشاركين، ومساحة لتوثيق كيفية قيام الأشخاص بفرز العناصر.

تدعم قوالب فرز البطاقات ثلاثة أنواع من طرق الفرز في أبحاث تجربة المستخدم:

فرز مفتوح: يقوم المستخدمون بإنشاء فئات خاصة بهم

التصنيف المغلق: يقوم المستخدمون بتصنيف البطاقات إلى الفئات المتوفرة

التصنيف المختلط: يجمع بين الطريقتين للحصول على رؤى أعمق

👀 هل تعلم؟ 70% من جمهور الجيل Z يتوقعون أن تعمل مواقع الويب بشكل بديهي، وتستبق تفضيلاتهم.

ما الذي يجعل قالب فرز البطاقات جيدًا؟

يعد قالب فرز البطاقات القوي طريقة سريعة تركز على المستخدم لجمع التعليقات وتحديد الأنماط وبناء تجارب رقمية بديهية تفي بالغرض للمستخدمين.

إليك ما يجب البحث عنه عند اختيار قالب:

تصميم بسيط وخالي من الفوضى: يحافظ على التركيز على محتوى البطاقات وأسماء الفئات

بطاقات رقمية قابلة للتحرير: تتيح لك تخصيص العناصر لتناسب مشروعك

دعم الفرز المفتوح والمغلق والمختلط: يوفر مرونة في اختيار الطريقة التي تفضلها

تعاون سهل: تمكين المشاركة عن بُعد وتقديم ملاحظات الفريق

تعليمات واضحة: ساعد المشاركين على التنقل في الجلسة بثقة

نتائج فرز البطاقات القابلة للتصدير: تسريع التحليل وإبراز أنماط سلوك المستخدمين

تصميم متجاوب: يعمل بسلاسة عبر الأجهزة المختلفة يعمل بسلاسة عبر الأجهزة المختلفة لأبحاث المستخدمين عن بُعد

تحليلات أو وضع علامات مدمجة : حدد المجموعات واتجاهات التسمية وسلوك المشاركين

اختبار أو معاينة قبل الجلسة: تتيح لك التحقق من سير العمل والوضوح وإعداد المحتوى قبل البدء مع المشاركين

تتبع تقدم المشاركين: يُظهر الأماكن التي قد يتعثر فيها المستخدمون أو ينسحبون خلال الجلسات عن بُعد

دعم متعدد اللغات: يستوعب مجموعات متنوعة من المشاركين بلغات مختلفة

سجل الإصدارات أو تتبع التغييرات: تسجل التعديلات التي أجراها المتعاونون للحفاظ على سلامة البحث

👀 هل تعلم؟ يمنحك فرز البطاقات الهجين أفضل ما في العالمين — حرفيًا. يبدأ بالسماح للمستخدمين بتجميع المحتوى بحرية (فرز مفتوح) ثم يتحقق من مدى توافقها مع الفئات المحددة مسبقًا (فرز مغلق). تساعد هذه المجموعة القوية فرق تجربة المستخدم على اكتشاف توقعات المستخدمين والتحقق من صحة قرارات التصميم، مما يؤدي إلى هياكل محتوى سهلة الفهم.

قوالب فرز البطاقات

هذه المجموعة المختارة بعناية من القوالب من ClickUp،التطبيق الشامل للعمل، ستجعل جلسات فرز البطاقات أكثر تنظيماً وغنية بالرؤى وموجهة نحو المستخدم. ستتمكن من تنظيم المحتوى بشكل أسرع والتعاون بشكل أكثر ذكاءً والتصميم بثقة — دون متاعب الإعداد المعتادة.

1. قالب فرز البطاقات من ClickUp

احصل على نموذج مجاني ابدأ في تصميم موقع الويب الخاص بك في ثوانٍ باستخدام قالب فرز البطاقات من ClickUp

قالب فرز البطاقات من ClickUp هو سلاحك السري لتحويل المحتوى الفوضوي إلى هيكل واضح تمامًا.

انسَ الملاحظات اللاصقة وجداول البيانات المتناثرة — يوفر لك هذا القالب بطاقات رقمية وفئات جاهزة للفرز وواجهة سهلة الاستخدام تعمل بالسحب والإفلات تجعل من جلسات فرز البطاقات أمراً في غاية السهولة.

سواء كنت تكتشف كيفية قيام المستخدمين بتجميع المعلومات (فرز مفتوح) أو تختبر بنية موقعك (فرز مغلق)، فإن هذا النموذج يحافظ على كل شيء منظمًا ومرئيًا وسهل التعاون.

إنها مثالية للفرق التي ترغب في التوقف عن التخمين والبدء في التصميم باستخدام رؤى المستخدمين.

استخدم هذا النموذج من أجل:

قم بتخصيص البطاقات الرقمية لتعكس عناصر المحتوى الحقيقية وتعرف على كيفية تصنيف المستخدمين للمعلومات

أنشئ حالات مهام مخصصة، مثل "مفتوح" و"مكتمل"، لتتبع تقدم كل بطاقة فرز

التقط مجموعات المشاركين في تنسيق مرئي واضح

تعاون مع الفرق في الوقت الفعلي، عبر المواقع، باستخدام ClickUp Docs

قم بتصدير نتائج الفرز لتحليل أسرع واتخاذ قرارات أسرع

🔑 مثالي لـ: باحثي تجربة المستخدم الذين يجرون دراسات فرز البطاقات لتحسين التنقل في المواقع الإلكترونية أو التطبيقات.

2. قالب خريطة موقع ClickUp

احصل على قالب مجاني قم بتحويل كائنات السبورة البيضاء بسلاسة إلى مهام باستخدام قالب خريطة موقع ClickUp

إذا كان المستخدمون ينقرون في دوائر للعثور على المعلومات الأساسية، فهذا يعني أن هناك مشكلة في خريطة الموقع. يجعل قالب خريطة الموقع من ClickUp إصلاح هذه المشكلة أمرًا بسيطًا للغاية لحل المشكلات الأساسية.

يوفر هذا النموذج مساحة مرئية تعمل بالسحب والإفلات لتخطيط هيكل موقعك — الصفحات والصفحات الفرعية والفئات المحددة وكل ما بينها. إنها أسرع طريقة لتخطيط التنقل البديهي وضمان تدفق المحتوى بشكل منطقي للمستخدمين.

سواء كنت تطلق موقعًا إلكترونيًا جديدًا أو تعمل على تجديد موقع موجود، تساعدك هذه القوالب على تصور كيفية ارتباط كل صفحة، مما يحافظ على تنسيق فريقك منذ البداية.

يتيح لك هذا النموذج ما يلي:

حدد الخطوط العريضة للتنقل الأساسي والثانوي بسهولة

ارسم خريطة العلاقات بين الصفحات الرئيسية والصفحات الفرعية

تعاون مع أصحاب المصلحة لوضع اللمسات الأخيرة على التسلسل الهرمي للموقع الإلكتروني باستخدام ClickUp Whiteboards

اكتشف الثغرات والتداخلات في المحتوى قبل البدء في التطوير

شارك خريطة موقع واضحة مع فرق التصميم والتطوير لتنفيذ سلس

🔑 مثالي لـ: مصممي تجربة المستخدم ومديري المنتجات وفرق الويب التي تخطط لهياكل مواقع ويب بديهية.

💡 نصيحة احترافية: استخدم هذا النموذج بانتظام لتدقيق بنية موقعك الإلكتروني الحالي. تتراكم الفوضى في المواقع الإلكترونية بمرور الوقت، ويمكن أن يساعدك تخطيط تدفق المحتوى كل ثلاثة أشهر في الحفاظ على الوضوح.

3. قالب لوحة بيضاء موجزة لتصميم ClickUp

احصل على قالب مجاني استخدم قالب ClickUp Design Brief Whiteboard لتخطيط المشاريع الناجحة

لا شيء يعرقل مشروعًا إبداعيًا أسرع من موجز غامض. عندما تكون الأهداف غير واضحة والتوقعات متفرقة، فإن بدء عملية المراجعة المتكررة مسألة وقت فقط. يساعدك قالب ClickUp Design Brief Whiteboard Template على توضيح الأمور منذ اليوم الأول.

إنه مركز التحكم المرئي الخاص بك لبدء مشاريع التصميم بوضوح وتعاون. اعتبره لوحة بيضاء رقمية حيث يمكنك تحديد الأهداف وتحديد جمهورك ووضع الجداول الزمنية وجعل الجميع على نفس الصفحة - حرفيًا.

مع وجود كل شيء في مكان واحد، يمكن لفريقك التركيز على الإنشاء بدلاً من البحث عن المعلومات المفقودة.

استخدم هذا النموذج في:

قم بالعصف الذهني ورسم النماذج الذهنية وتنظيم بنية المعلومات بصريًا في الوقت الفعلي باستخدام ClickUp Whiteboards

التعرف على شخصيات الجمهور واحتياجاته والتحديات التي يواجهها

قم بمواءمة أصحاب المصلحة حول رؤية المشروع والنتائج المرجوة

نظم الجداول الزمنية ومالكي المهام والمواعيد النهائية بشكل مرئي

🔑 مثالي لـ: فرق تجربة المستخدم والمصممين ومديري المشاريع الذين يرغبون في بدء المشاريع بشكل أكثر سلاسة وتقليل لحظات "أوه، لقد فاتنا ذلك".

4. قالب لوحة بيضاء لمصفوفة المحتوى من ClickUp

احصل على قالب مجاني حسّن استراتيجية تسويق المحتوى باستخدام قالب ClickUp Content Matrix Whiteboard

يحدث فوضى المحتوى بصمت. في يوم من الأيام، يكون لديك بضع مشاركات على المدونة، وفجأة تجد نفسك تتنقل بين صفحات الهبوط وحملات البريد الإلكتروني والمشاركات على وسائل التواصل الاجتماعي ونصوص المنتجات دون استراتيجية واضحة.

يساعدك قالب ClickUp Content Matrix Whiteboard Template على تنظيم الفوضى.

بفضل تخطيطه الشبكي المرئي، يسهّل هذا النموذج الشبكي تنظيم أنواع المحتوى ومطابقتها مع رحلات المستخدمين ومواءمتها مع الأهداف التجارية. إنه ليس مجرد جدول بيانات، بل هو مساحة تعاونية حيث يمكن لفريقك بأكمله رؤية كيفية ارتباط المحتوى عبر المنصات والقنوات.

سواء كنت تخطط لتجديد موقع ويب أو تخطط لإطلاق منتج جديد، يضمن هذا النموذج أن كل جزء من المحتوى يكون هادفًا ومتسقًا.

يتيح لك هذا القالب ما يلي:

صنف المحتوى حسب النوع والمنصة ومرحلة الجمهور باستخدام الحقول المخصصة في ClickUp

حدد الثغرات في المحتوى وتخلص من التكرار

حدد أولويات الموضوعات بناءً على الأهمية الاستراتيجية

تعاون مع فرق التصميم وتحسين محركات البحث والتسويق

تصور علاقات المحتوى لتحسين تدفق تجربة المستخدم باستخدام طرق عرض مختلفة في تكوينات ClickUp المختلفة، باستخدام طرق العرض المخصصة

🔑 مثالي لـ: مخططي المحتوى ومؤلفي تجربة المستخدم وفرق التسويق التي تبني أنظمة محتوى منظمة تركز على المستخدم.

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5. قالب خريطة رحلة العميل من ClickUp

احصل على قالب مجاني خطط رحلة العميل المثالية باستخدام قالب خريطة رحلة العميل من ClickUp

كل منتج له قصة، ولكن هل المستخدم هو بطل هذه القصة؟ يساعدك قالب خريطة رحلة العميل من ClickUp على وضع نفسك مكان المستخدمين ومتابعة مسارهم من زائر فضولي إلى عميل مخلص.

هذا ليس مجرد مخطط انسيابي. إنه عرض شامل لكيفية تجربة العملاء لعلامتك التجارية — الجوانب الإيجابية والمحبطة واللحظات التي يمكنك فيها التألق حقًا. ارسم التفاعلات الرئيسية، واحصل على انطباعات المستخدمين في كل خطوة، وحدد بالضبط الأماكن التي تحتاج إلى تحسين.

باستخدام هذه الأداة المرئية والتعاونية، يمكن لفريقك بأكمله تطوير التعاطف وتصميم تجارب فعالة وممتعة.

استخدم هذا النموذج من أجل:

قم بتعيين إجراءات المستخدمين وأفكارهم وعواطفهم عبر نقاط الاتصال وتتبع المراحل الرئيسية لدراسة فرز البطاقات من خلال ClickUp Milestones

تصور الرحلة بأكملها، من الاكتشاف إلى التحويل

حدد نقاط الاحتكاك ولحظات التوقف الخفية

قم بمواءمة الفرق حول التحسينات التي تركز على المستخدم

اكتشف المكاسب السريعة وفرص تجربة المستخدم طويلة المدى

🔑 مثالي لـ: مصممي تجربة المستخدم ومديري المنتجات والمسوقين الذين يرغبون في تصميم تجارب عملاء أكثر سلاسة وذات مغزى .

💡 نصيحة احترافية: يمكن أن تساعد هذه القالب في تحديد الحالات العاطفية خلال رحلة العميل. ففهم نقاط الإحباط يمكن أن يساعد في تصميم حلول تؤدي إلى إرضاء العملاء.

6. قالب تدفق المستخدمين من ClickUp

احصل على قالب مجاني قدم للعملاء تجربة تصفح سلسة من خلال التخطيط لها باستخدام قالب تدفق المستخدمين من ClickUp

المستخدمون المرتبكون لا يقومون بالتحويل. إنهم يغادرون الموقع. يساعدك قالب تدفق المستخدمين من ClickUp على إصلاح ذلك من خلال تصميم رحلات سلسة ومنطقية ومُرضية تمامًا.

من التفاعل الأول إلى الإجراء النهائي، سترى بالضبط كيف يتحرك المستخدمون عبر تطبيقك أو موقعك الإلكتروني. يتم تخطيط كل خطوة وكل اختيار وكل لحظة "أها!" بصريًا، حتى يتمكن فريقك من تحديد ما ينجح وما لا ينجح.

سواء كنت تعمل على إنشاء ميزة جديدة أو تصميم عملية التسجيل أو تبسيط عملية الدفع، فإن هذا النموذج يساعدك على توضيح أفكارك ومراعاة احتياجات المستخدمين.

استخدم هذا النموذج من أجل:

استخدم عرض الجدول في ClickUp لإنشاء مخطط تدفق مرئي ومخصص للمستخدمين يتضمن إجراءات المستخدمين ونقاط اتخاذ القرار والنتائج

اسحب العناصر وأفلتها لإنشاء خريطة رحلة مستخدم واضحة وتعاونية باستخدام Whiteboards

بسّط العمليات المعقدة إلى تدفقات واضحة وبديهية

اكتشف العقبات وحسّن مسارات التنقل

قم بمواءمة فرق التصميم والمنتج والتطوير حول تجربة المستخدم

عزز التحويلات من خلال تصميم رحلات مستخدمين خالية من العقبات

🔑 مثالي لـ: مصممي تجربة المستخدم ومديري المنتجات والمطورين الذين يرغبون في إنشاء تجارب سلسة وخالية من الإحباط يحبها المستخدمون.

7. قالب مخطط الترابط من ClickUp

احصل على قالب مجاني قم بتجميع المعلومات في مجموعات منطقية باستخدام قالب مخطط التقارب من ClickUp

الملاحظات اللاصقة رائعة — إلى أن تبدأ في احتلال مكتبك وجدرانك وعقلك. يمنحك قالب مخطط الترابط من ClickUp كل الحرية الإبداعية لجلسة العصف الذهني دون فوضى الأوراق.

إنها الأداة المثالية لتنظيم الأفكار الفوضوية وتجميع رؤى البحث واكتشاف الأنماط الخفية. سواء كنت تقوم بتجميع ملاحظات المستخدمين أو تخطيط الميزات أو تنسيق أفكار الفريق، فإن هذا القالب المرئي يحول الأفكار المتناثرة إلى أفكار منظمة ورائعة.

يمكنك سحب الأفكار وإفلاتها وتجميعها بسهولة، مما يسهل التعاون وتحديد الأولويات والانتقال من "ما الذي نفعله؟" إلى "ها هو الخطة."

استخدم قالب مخطط التقارب هذا من أجل:

اجمع الأفكار والتعليقات ونتائج الأبحاث ونظمها

قم بتجميع المفاهيم ذات الصلة للكشف عن الموضوعات والروابط

قم بتمييز أعضاء الفريق لإدخال الملاحظات أو التوضيح أو الموافقة على استخدام اللوحات البيضاء

حوّل الأفكار إلى مهام قابلة للتنفيذ باستخدام ClickUp Tasks

لخص جلسة مخطط التقارب، وسجل الأفكار السريعة، وحدد خطط العمل في ClickUp Docs المرتبطة بلوحاتك البيضاء

🔑 مثالي لـ: باحثي تجربة المستخدم وفرق المنتجات والمصممين الذين يحتاجون إلى تنظيم الأفكار المعقدة وتحويلها إلى رؤى واضحة وقابلة للتنفيذ.

📖 اقرأ أيضًا: تقنيات إبداعية لتوليد الأفكار الفعالة

8. قالب دراسات المستخدمين من ClickUp

احصل على قالب مجاني قم بفرز وتنظيم وتحليل ملاحظات المستخدمين بسهولة باستخدام قالب ClickUp User Studies Template

أبحاث المستخدمين هي المكان الذي تحدث فيه المعجزات. ولكن بدون خطة، يمكن أن تتحول هذه المعجزات بسرعة إلى فوضى. قالب ClickUp لأبحاث المستخدمين يحافظ على تنظيم كل شيء، حتى تعمل أبحاثك بالفعل لصالحك.

يوفر لك مركزًا مركزيًا لتخطيط وإدارة وتتبع كل دراسة مستخدم تجريها. من تحديد أهداف البحث إلى توثيق رؤى المشاركين، يساعد فريقك على البقاء متناسقًا ومركزًا على تحقيق نتائج مهمة.

لا داعي لمطاردة التفاصيل أو إعادة اختراع العجلة في كل دراسة. كل ما تحتاجه موجود في مكان واحد منظم ومتعاون.

يتيح لك هذا النموذج ما يلي:

خطط وأدِر مقابلات المستخدمين والاستطلاعات واختبارات قابلية الاستخدام

تتبع المشاركين وأهداف البحث والمنهجيات

احتفظ بسجل منظم للدراسات للرجوع إليها في المستقبل

استخدم ClickUp Brain لأتمتة وتسريع العديد من هذه المهام من خلال إنشاء خطط بحث وتلخيص الرؤى واقتراح الخطوات التالية بناءً على بيانات فرز البطاقات

🔑 مثالي لـ: باحثي تجربة المستخدم وفرق المنتجات والمصممين الذين يجرون دراسات حول المستخدمين ويحولون الرؤى إلى تحسينات قابلة للتنفيذ.

📮ClickUp Insight: 88% من المشاركين في استطلاعنا يستخدمون الذكاء الاصطناعي في مهامهم الشخصية، لكن أكثر من 50% يتجنبون استخدامه في العمل. ما هي العوائق الثلاثة الرئيسية؟ عدم التكامل السلس، والثغرات المعرفية، والمخاوف الأمنية. ولكن ماذا لو كان الذكاء الاصطناعي مدمجًا في مساحة العمل الخاصة بك وآمنًا بالفعل؟ ClickUp Brain، المساعد الذكي المدمج في ClickUp، يجعل هذا حقيقة واقعة. فهو يفهم المطالبات بلغة بسيطة، ويحل جميع المخاوف الثلاثة المتعلقة بتبني الذكاء الاصطناعي بينما يربط الدردشة والمهام والمستندات والمعرفة عبر مساحة العمل. اعثر على الإجابات والأفكار بنقرة واحدة!

9. قالب لوحة كانبان لتصميم الويب من ClickUp

احصل على قالب مجاني استخدم قالب تصميم الويب ClickUp للحفاظ على كفاءتك وتنظيمك

تتضمن مشاريع تصميم الويب العديد من الأجزاء المتحركة، مثل النماذج الأولية والتعليقات والمراجعات وتسليم المهام والمواعيد النهائية الضيقة. لا ينبغي أن يكون تتبع كل ذلك أمرًا مرهقًا. يوفر لك قالب لوحة كانبان لتصميم الويب من ClickUp طريقة سهلة ومرئية لإدارة كل مرحلة من مراحل سير عمل التصميم دون فوضى.

باستخدام هذا النموذج، يمكنك تنظيم المهام في أعمدة بسيطة مثل "المهام المطلوب تنفيذها" و"قيد التنفيذ" و"المراجعة" و"تم التنفيذ". يمكن لجميع أعضاء فريقك رؤية ما يحدث، ومن يعمل على ماذا، وما الذي أصبح جاهزًا للمضي قدمًا.

سواء كنت تقوم ببناء صفحة هبوط أو إدارة إعادة تصميم موقع ويب كامل، تساعدك هذه اللوحة على الحفاظ على تركيزك وتحديد أولويات المهام وتنفيذ المشاريع بشكل أسرع وبدون أي تخمينات.

استخدم هذا النموذج من أجل:

قسّم مشاريع تصميم الويب إلى مراحل واضحة وقابلة للتتبع

أنشئ لوحة Kanban مرئية لتصور تقدم المهام وتعديل الأولويات في الوقت الفعلي

تعاون بسلاسة مع المصممين والمطورين والعملاء

استخدم ClickUp Dependencies لتعيين تبعيات المهام (على سبيل المثال، "لا يمكن بدء التصميم حتى يكون المحتوى جاهزًا") للحفاظ على سلاسة سير العمل

قم بتعيين المهام لتكرارها لإجراء فحوصات منتظمة للموقع الإلكتروني أو تحديثات المحتوى أو مراجعات الأداء باستخدام ClickUp Automations

🔑 مثالي لـ: مصممي الويب والمبدعين ومديري المشاريع الذين يسعون إلى تحقيق سلاسة ووضوح وسرعة في سير عمل تصميم مواقع الويب

📖 اقرأ أيضًا: كيفية تحسين التنظيم الرقمي باستخدام طريقة PARA

10. قالب شخصية المستخدم في ClickUp

احصل على قالب مجاني اكتسب فهمًا أعمق لجمهورك المستهدف باستخدام قالب ClickUp User Persona Template

التصميم لـ "الجميع" يؤدي إلى تجارب لا تربط بين أي شخص. يساعدك قالب ClickUp User Persona Template على التركيز على المستخدمين الفعليين — احتياجاتهم وأهدافهم وإحباطاتهم وما يهمهم حقًا.

هذا القالب هو المصدر الوحيد للمعلومات الدقيقة لفريقك لإنشاء شخصيات مستخدمين مفصلة ومدعومة بالبحوث. بدلاً من الملاحظات والافتراضات المتناثرة، ستحصل على ملفات تعريف منظمة توجه تصميمك ومحتواك وقراراتك المتعلقة بالمنتج بوضوح.

يمكنك توثيق البيانات الديموغرافية والدوافع والتحديات وقصص المستخدمين، مما يضمن توافق الفريق بأكمله حول من يصممون من أجلهم. إنها بسيطة ومرئية وتعاونية، بحيث يظل الجميع، من المصممين إلى أصحاب المصلحة، مركزين على احتياجات المستخدمين الحقيقية.

بفضل الشخصيات القوية، تظل مشاريعك واقعية وموجهة وفعالة.

استخدم هذا النموذج من أجل:

التقط نقاط بيانات محددة (مثل الفئة العمرية أو استخدام برامج التصميم أو الإحباطات) لكل شخصية لمساعدة فرق تجربة المستخدم على تقسيم مجموعات المستخدمين وتخصيص ميزات المنتجات الرقمية وفقًا لاحتياجاتهم

قم بتصفية الشخصيات ومقارنتها حسب الخصائص الديموغرافية أو السلوكيات (على سبيل المثال، حسب الجنس، قائمة الشخصيات) باستخدام طرق العرض المخصصة

قم بتجميع جميع الأفكار النوعية في ClickUp Docs، مما يسهل على المصممين والباحثين ومديري المنتجات الرجوع إلى دوافع المستخدمين الحقيقية ونقاط ضعفهم

توجيه تصميم تجربة المستخدم وميزات المنتج واستراتيجية المحتوى

حافظ على تحديث الشخصيات مع تطور أساليب أبحاث المستخدمين

🔑 مثالي لـ: مصممي تجربة المستخدم وفرق المنتجات والمسوقين الذين يصممون تصميمات واستراتيجيات تركز على المستخدم بناءً على رؤى حقيقية للجمهور.

11. قالب خطة مشروع تصميم موقع الويب ClickUp

احصل على قالب مجاني تتبع كل عنصر من عناصر تصميم موقعك الإلكتروني باستخدام قالب خطة مشروع تصميم المواقع الإلكترونية من ClickUp

إن إطلاق موقع ويب لا يقتصر على التصميم الرائع فحسب. إنه مشروع متكامل يتضمن مهام وجداول زمنية ومحتوى وموافقات والعديد من العناصر المتغيرة. يساعدك قالب خطة مشروع موقع الويب من ClickUp على تنظيم كل شيء، حتى يتمكن فريقك من التركيز على تقديم موقع متميز بدلاً من معالجة المشكلات.

يوفر هذا النموذج خطة منظمة لإدارة كل مرحلة من مراحل إنشاء موقع الويب، بدءًا من التخطيط الأولي وحتى المراجعات بعد الإطلاق. ستحصل على رؤية واضحة للمهام والمواعيد النهائية والتبعيات ومسؤوليات الفريق، مما يسهل الحفاظ على تنسيق الجميع ومتابعة تقدمهم.

لا مزيد من جداول البيانات المتناثرة أو المراسلات التي لا تنتهي. باستخدام هذا القالب، يمكنك إدارة مشروع موقع الويب الخاص بك كالمحترفين وتسليمه في الوقت المحدد دون الذعر في اللحظات الأخيرة.

استخدم هذا النموذج من أجل:

قسّم مشاريع مواقع الويب إلى مراحل ومهام يمكن إدارتها

استخدم الحالات المخصصة مثل "لم يبدأ" و"جاري" و"متأخر" و"مكتمل" و"ملغى" لتتبع حالة كل مهمة في الوقت الفعلي

حدد جداول زمنية واضحة ومراحل مهمة وتبعيات وقم بتوزيع المسؤوليات باستخدام ClickUp Tasks

اجمع المقاييس الرئيسية للمشروع، مثل المهام المكتملة والعناصر المتأخرة وعبء عمل الفريق، في أدوات مرئية باستخدام لوحات معلومات ClickUp

🔑 مثالي لـ: مديري المشاريع وفرق الويب والوكالات التي تشرف على إنشاء مواقع الويب أو إعادة تصميمها أو مشاريع الويب متعددة الأطراف.

قم بالتصنيف باستخدام ClickUp لتحسين تجربة المستخدم

تجربة المستخدم الجيدة ليست سحرًا، بل هي طريقة. يساعدك فرز البطاقات على فهم طريقة تفكير المستخدمين، بحيث يبدو المحتوى منظمًا وسهلًا وبديهيًا.

ولكنك لست بحاجة إلى إعادة اختراع العجلة (أو خلط الملاحظات اللاصقة إلى ما لا نهاية) للوصول إلى ذلك. باستخدام قوالب فرز البطاقات الجاهزة للاستخدام، ستنظم المعلومات بشكل أسرع، وتتعاون بشكل أكثر ذكاءً، وتتخذ قرارات تصميم مدعومة بالبيانات بثقة.

من تخطيط تدفقات المستخدمين إلى ضبط خرائط المواقع، قوالب ClickUp تدعمك وتساعدك على الحفاظ على دقة أبحاثك ومشاريعك على المسار الصحيح.

هل أنت مستعد لتحسين أبحاثك وإنشاء تصميمات سهلة الاستخدام؟ سجل في ClickUp للوصول إلى قوالب فرز البطاقات المجانية وتصميم بشكل أكثر ذكاءً معًا.