3 قوالب مجانية لمخططات التقارب في Word و Excel و &؛ ClickUp

برنامج مخطط التقارب يحوّل الفوضى إلى وضوح. تعمل هذه الرسوم البيانية الموثوقة كأداة مرئية يمكن أن تساعدك في حل المشكلات, العصف الذهني واحتياجات إدارة المشاريع. ستساعدك على أخذ البيانات غير المنظمة وتوليد الأفكار وتنظيمها وتحويلها إلى مجموعات ذات معنى ذات علاقات طبيعية.

في السابق، كان بإمكانك كتابة نقاط فردية على ملاحظات لاصقة ووضعها على الحائط أو لوحة بيضاء . يمكن لفريقك بعد ذلك نقل الملاحظات اللاصقة وتجميعها في فئات ذات صلة، وإنشاء مخطط تقارب.

في مكتب اليوم، هناك احتمال كبير ألا يكون فريقك في نفس الغرفة. إذاً، كيف يمكنك استخدام مخطط التقارب ورسم خرائط التقارب في مكان العمل الحديث (وغالباً ما يكون عن بُعد)؟

الجواب هو استخدام قوالب مخططات التقارب المجانية القابلة للتخصيص، مع أفضل أمثلة مخططات التقارب المدرجة أدناه.

ما هو قالب مخطط التقارب؟

كما سترى في أمثلة مخطط التقارب لدينا، فإن تخطيط التقارب باستخدام هذه القوالب يجعل من السهل إنشاء مخطط تقارب. غالبًا ما تحتوي أفضل أمثلة وقوالب المخططات التقاربية على عناصر نائبة أو أقسام حيث يمكنك أنت أو حتى العديد من أعضاء الفريق التقاط الأفكار ونقلها بسرعة إلى فئات ذات مغزى.

عندما تنشئ مخطط تقارب باستخدام مثال مخطط تقارب تم إنشاؤه مسبقًا لجلسة العصف الذهني الخاصة بك، فإنه يمنحك نقطة بداية لتنظيم الأفكار أو الأفكار أو البيانات المختلفة في مجموعات ذات صلة. ليست هناك حاجة لبناء مخطط تقارب مكتمل من الصفر. تتيح لك قوالب المخطط التقاربي أيضًا تخطي متاعب ترتيب الملاحظات اللاصقة يدويًا والتركيز على العصف الذهني للأفكار والقيام بالتخطيط الاستراتيجي (ويعرف أيضًا باسم الجزء الممتع).

تتوفر أمثلة وقوالب مجانية لمخططات التقارب للعديد من منصات إدارة المشاريع، مثل ClickUp وExcel وWord، بحيث يمكنك العثور على مثال لمخطط تقارب يناسب احتياجاتك ومجموعتك التقنية للمساعدة في دفع مشروعك إلى الأمام.

ما الذي يجعل قالب مخطط تقارب جيد؟

يمكن للقالب الجيد أن يصنع الفرق بين الفوضى والجمال التفكير المنظم . عند البحث عن مخطط تقارب جيد عبر الإنترنت، ابحث عن مخططات التقارب بالميزات التالية:

تخطيط واضح وبديهي: يجب أن يرشدك القالب الجيد خلال إنشاء مخططات التقارب ويجعل من السهل التقاط الأفكار وتحديد الأنماط واكتساب رؤى قيمة أثناء تحليل البيانات. يجب أن تكون الأقسام قابلة للتحديد بسهولة وأن تتيح مساحة كبيرة للعصف الذهني والتجميع

يجب أن يرشدك القالب الجيد خلال إنشاء مخططات التقارب ويجعل من السهل التقاط الأفكار وتحديد الأنماط واكتساب رؤى قيمة أثناء تحليل البيانات. يجب أن تكون الأقسام قابلة للتحديد بسهولة وأن تتيح مساحة كبيرة للعصف الذهني والتجميع سهولة التخصيص: رسم مخطط التقارب الخاص بك قد تختلف العملية . لا يكون القالب المصمم مسبقًا مفيدًا إلا بقدر ما تكون خيارات التخصيص الخاصة به. ابحث عن القوالب التي يمكن أن تتكيف مع سير عملك وتسمح لك بوضع لمستك عليها

رسم مخطط التقارب الخاص بك قد تختلف العملية . لا يكون القالب المصمم مسبقًا مفيدًا إلا بقدر ما تكون خيارات التخصيص الخاصة به. ابحث عن القوالب التي يمكن أن تتكيف مع سير عملك وتسمح لك بوضع لمستك عليها يتكامل مع مجموعتك التقنية: سواء كنت تستخدم صانع مخطط تقارب عبر الإنترنت أو شيئًا مدمجًا في تطبيقاتك الحالية، يجب أن يعمل برنامج مخطط التقارب مع مجموعتك التقنية المفضلة. نقطة إضافية إذا كان قابلاً للمشاركة بسهولة مع الآخرين على تطبيقات مختلفة حتى تتمكن من إشراك المزيد من الأشخاص في العملية، خاصةً أصحاب المصلحة لديك

يمكن للقالب الصحيح تمكين الفريق من حل المشكلات المعقدة وإيجاد حلول عملية. هناك خيارات رائعة، لذا ابحث عن القالب المناسب لفريقك وأطلق العنان تقنيات أفضل للعصف الذهني .

## 3 قوالب مخططات تقارب مجانية لاستخدامها في عام 2024

إليك أفضل ثلاثة قوالب مجانية لتصميم التقارب لاستخدامها في جلسات العصف الذهني وحل المشكلات في عام 2024.

1. قالب مخطط تقارب كليك أب

قالب مخطط التقارب ClickUp Affinity Diagram

هل تحتاج إلى سبورة بيضاء افتراضية لتحسين التعاون عن بُعد؟ يحتوي ClickUp على ذلك. ادمج السبورة البيضاء الخاصة بالمنصة مع قالب مخطط تقارب ClickUp لثنائي ناجح يمكّن الفرق من مواجهة التحديات المعقدة وإيجاد حلول مبتكرة.

إليك سبب إعجابك بهذا القالب:

لوحة لا نهائية

مخطط التقارب المجاني من ClickUp قالب السبورة البيضاء بمثابة ملعب افتراضي للتفكير. يمكن لفريقك إطلاق العنان لإبداعهم على اللوحة الرقمية، باستخدام الملاحظات اللاصقة الافتراضية المتوفرة ومساحة واسعة للعصف الذهني لنقل الأفكار من رؤوسهم إلى الورق (افتراضيًا على الأقل).

وبفضل المساحة التي تتناسب مع احتياجاتك، لا توجد حدود لإبداعك أيضاً. يمكنك توليد عشر أفكار أو عشرة آلاف فكرة ولا يزال لديك مساحة للحفاظ على تنظيم كل شيء.

تشجع الواجهة سهلة الاستخدام حتى أقل أعضاء الفريق خبرة بالتكنولوجيا على المشاركة، مما يخلق مساحة تعاونية حيث يمكن للجميع المساهمة. مع استخدام الملاحظات اللاصقة الرقمية، لا يوجد خطر من أن تضيع فكرة شخص ما الفائزة في خلط الأوراق ولا حاجة لتنظيف الملاحظات اللاصقة المهملة بعد الاجتماع.

واجهة سهلة الاستخدام لتشجيع التعاون

يسمح التعاون خارج الحدود المادية لأعضاء الفريق من مواقع مختلفة بالالتقاء في مساحة افتراضية واحدة لتبادل الأفكار والإبداع معاً. وهذا يعزز ملكية المشكلة ويعزز تلاقح الأفكار.

يمكن للجميع المساهمة في وقت واحد دون مقاطعة تدفق الأفكار. يمكن لفريقك استخدام الملاحظات اللاصقة الرقمية لالتقاط الأفكار بسرعة، ونقلها على السبورة الافتراضية ليراها بقية أعضاء الفريق. كما تعني واجهة النقر والسحب البسيطة أنه يمكن للجميع التعاون في مرحلة التجميع. تجعل المساحة الودية وسهلة الاستخدام عملية تخطيط التقارب ممتعة.

يعمل مخطط ClickUp على تبسيط عملية العصف الذهني من خلال تصميم سهل الاستخدام، مما يجعل من الواضح على الفور حتى للوافدين الجدد أين يولدون أفكارهم وكيفية نقلها إلى مجموعات.

الحل الأمثل للمرونة

كل مشروع فريد من نوعه. يوفر قالب مخطط التقارب في ClickUp درجة عالية من المرونة لتناسب تلك الاحتياجات المتطورة. يمكنك استخدام القالب للعصف الذهني لتطوير المنتجات، أو جلسات استراتيجية التسويق، أو حتى لمعالجة العوائق الداخلية. القالب هو العمود الفقري للتفكير ويمكن أن ينمو معك، بإضافة المزيد من الفئات حسب الحاجة. يتم ضبط القالب لاستيعاب هيكل المخطط الخاص بك بحيث يمكن أن ينمو مع أفكارك.

وبفضل الواجهة البديهية، يمكن لفريقك تغيير القالب ببضع نقرات دون التورط في الجوانب الفنية، حتى لا تضطر الأفكار إلى التوقف عن التنسيق.

أحد أفضل الأشياء في قالب مخطط التقارب في ClickUp هو أنه جزء من نظام ClickUp البيئي الأكبر. ClickUp هو منصة شاملة لإدارة المشاريع، لذا فهو يتجاوز مجرد مساحة للعصف الذهني. يمكنك استخدام السبورة الافتراضية الخاصة بك لإنشاء مهام قابلة للتنفيذ مخصصة لأعضاء الفريق المختلفين أو لوحة كانبان للمساعدة في تحقيق هدف المشروع

استفد من ميزات المنصة العديدة واستخدمها لتحقيق النتائج. من مخطط التقارب إلى إنجاز المهمة، يمكن لـ ClickUp المساعدة في تحويل عمليات إدارة مشروعك.

2. مخطط تقارب Microsoft Word بواسطة قوالب مايكروسوفت وورد

عبر قوالب وورد الخاصة بيمايكروسوفت وورد هو أداة أخرى لرسم تخطيط التقارب، مما يساعدك على إنشاء هيكل من الفوضى باستخدام منصة مكتبية عالمية. يمكن لهذا القالب المجاني لمخطط التقارب المجاني لـ Word، الذي يستضيفه موقع My Word Templates، أن يعرّف المستخدمين بأداة يستخدمها معظم العاملين في المكتب حاليًا.

يحتوي هذا القالب على إطار عمل مصمم بعناية فائقة. إنه يقوم بعمل ممتاز في توجيهك خلال عملية وضع الأفكار. ستجد تنظيمًا واضحًا من أعلى إلى أسفل يبدأ بمربع "الحاجة" من المستوى الأعلى.

يساعد هذا المربع في تحديد الغرض أو الحاجة إلى مخطط التقارب، مثل تحسين استراتيجية التسويق عبر البريد الإلكتروني. إن وضع الهدف الشامل للمخطط في هذا المربع يمهد الطريق لاستكشاف الأفكار والحلول المحتملة.

بالانتقال إلى أسفل التسلسل الهرمي، ستجد مساحات لسرد دوافع المشكلة أو الموضوع. هذه العوامل المحركة هي العناصر المؤثرة التي تشكل اتجاهات جلسة العصف الذهني s.

على سبيل المثال، قد تكون تبحث في استراتيجية التسويق عبر البريد الإلكتروني الحالية لأن معدلات الفتح والنقر إلى الظهور أقل من المستهدف. أو أن أرقام المبيعات المتدنية تدفعك إلى الحاجة إلى زيادة جهودك في التسويق عبر البريد الإلكتروني. يمكنك سرد المشاكل التي تدفعك إلى الحاجة إلى حل في هذه المربعات. عندما تحدد دوافعك، فإنك تضيف التركيز والمنظور إلى جلسة العصف الذهني وتبقي فريقك على المسار الصحيح.

كما يوفر لك القالب أيضاً مربعات "المربعات الحرجة إلى الجودة" (CTQ). تسمح لك هذه المربعات أنت وفريقك بإدراج العناصر الحاسمة للنجاح. على سبيل المثال، عند العمل على حملتك التسويقية عبر البريد الإلكتروني، ربما يكون أحد عوامل CTQ هو الوصول إلى نسبة 3% من النقرات إلى الظهور، أو أنك تحتاج إلى عدد معين من العملاء المحتملين الجدد كل أسبوع.

هذه هي مؤشراتك الرئيسية للنجاح ويمكن أن تساعدك في ضمان توافق الحل مع حاجتك الأولية.

أخيرًا، يوفر لك القالب مساحة لسرد المقاييس المحتملة. يبدأ العصف الذهني بالتدابير المحتملة. استخدم المساحة هنا للتعاون مع أعضاء فريقك على أفكار للحلول أو الإجراءات ذات الصلة بالحاجة. ربما تحتاج إلى إرسال رسالتين إلكترونيتين في الأسبوع بدلاً من رسالة واحدة، أو ترغب في استكشاف أفكار جديدة للصفحة المقصودة.

شجع فريقك على إضافة ردود مبتكرة أو النظر في وجهات نظر مختلفة ودمج تلك الأفكار في فئات ذات صلة. يمكنك أنت وفريقك فتح قالب Microsoft Word، والانتقال إلى تحرير، واختيار تحرير في المتصفح للتعاون على هذا القالب في الوقت الفعلي.

3. مخطط تقارب Excel بواسطة Visual Paradigm

عبر النموذج المرئي يقدم Visual Paradigm مجموعة من النماذج الديناميكية قوالب مخطط تقارب إكسل البياني . تذكرنا هذه القوالب ببنية جدول بيانات Excel، لذا سيشعر المستخدمون الملمون بالبرنامج بأنهم على دراية بالبرنامج في تحريرها.

تقدم منصة Visual Paradigm مجموعة من قوالب مخططات التقارب المجانية القابلة للتخصيص، بما في ذلك القوالب المصممة خصيصاً للشركات الناشئة, التحسين المستمر للعمليات ورفع الروح المعنوية للموظفين. يمكن أن تساعدك مجموعة متنوعة من قوالب مخططات التقارب المجانية في العثور على نموذج يناسب احتياجاتك. إذا لم تتمكن من العثور على نموذج يعجبك، يمكنك بسهولة تحرير قالب موجود في المحرر عبر الإنترنت. مع إمكانيات التحرير السهلة، يمكنك إنشاء قالب مخصص لكل مشروع واحتياجاتك.

خيارات التخصيص هي نقطة القوة الحقيقية لقوالب تخطيط التقارب في Excel. يمكنك تخصيص كل جانب من جوانب القالب، من إضافة أقسام أو إزالتها إلى الترميز اللوني أو إنشاء تسميات للمساعدة في توجيه عملية العصف الذهني. تضمن المرونة حصولك على القالب الذي تحتاجه، بغض النظر عن سياق مشروعك أو التحدي الذي تواجهه.

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تقدم قوالب Excel تخطيطًا بسيطًا ونظيفًا يجعل رسم مخططات التقارب أمرًا سهلاً.

شارك شاشتك مع فريقك وقم بتحرير القوالب داخل منصة Visual Paradigm أثناء التقاط أفكارهم وملاحظاتهم. يمكنك أيضًا تصدير القوالب كملفات PDF أو JPG، أو نسخها كصورة إلى Excel وتحريرها هناك. إذا اخترت التعاون في Excel، تذكر تحرير الملف عبر الإنترنت حتى يتمكن الجميع من المساهمة في القالب في نفس الوقت. وبهذه الطريقة، يمكنك تجنب كابوس سجل المراجعة الناتج عن تمرير ملف Excel واحد.

تتيح لك مرونة خيارات التصدير العمل بأي برنامج تفضله والتكيف مع احتياجات الفرق والمشاريع المختلفة. لذا فإن ما يصلح لمشروع واحد هذه المرة قد لا يكون الخيار الأفضل للمشروع التالي. تنزيل القالب بتنسيقات مختلفة يضمن لك التكيف مع المواقف المتغيرة مع الاحتفاظ بالقالب الذي تعرفه وتحبه.

استخدم هذه القوالب لبدء جلسة العصف الذهني في Excel. يمكن أن تمنحك إطار عمل سريع مُعد مسبقًا لتبدأ في بناء أفكارك على أساسه وطريقة لتسخير إبداع فريقك وابتكاراته. ستشاهد كيف يمكن لجدول بيانات أن يحول فكرة ما إلى حل منظم بشكل جيد.

## كيفية إنشاء مخطط تخطيط التقارب

هل تريد اتباع نهج DIY لإنشاء قالب مخطط تقارب؟ اتبع هذه الخطوات لصياغة قالب يناسب احتياجات فريقك بشكل مثالي:

الخطوة 1: حدد هدفك

وضح الغرض الذي ستستخدم قالب المخطط التقاربي، سواء كنت تريده أن يكون متعدد الأغراض قوة عصف ذهني أو قالب لالتقاط بيانات محددة لحل المشكلات. الدخول في العملية بفهم واضح للغرض من القالب يمكن أن يساعدك في بناء شيء أكثر فائدة.

الخطوة 2: اختر المنصة

لديك العديد من الخيارات هنا، لذا ابدأ بالتفكير في المنصات التي يستخدمها فريقك أكثر من غيرها أو التي يجدها فريقك أكثر فائدة. فكر في الأدوات المتاحة داخل تطبيقاتك المفضلة للمساعدة في بناء مخطط أو انظر ما إذا كانت هناك قوالب معدة مسبقًا يمكنك تكييفها حسب احتياجاتك.

الخطوة 3: إنشاء المخطط الخاص بك

ستحتاج إلى إنشاء تخطيط واضح لقالب مخطط التقارب الخاص بك، مع أقسام يمكنك من خلالها التقاط نقاط البيانات الفردية والمناطق التي يمكنك فيها تجميع نقاط البيانات في فئات. انظر إلى أمثلة على المخططات والاطلاع على ما نجح مع الآخرين؛ تستخدم العديد من قوالب المخططات التقاربية المجانية شبكة أو نظام تجميع لسهولة التصنيف. اترك مساحة كبيرة في كل منطقة حتى يسهل التعامل مع نقاط البيانات الفردية وتحريكها.

الخطوة 4: حافظ على نظافة عناصرك المرئية

الأقل هو الأكثر عندما يتعلق الأمر بتصميم القالب. لا تزدحم مساحة العمل بالرسومات. حافظ على نظام الألوان محايدًا. الهدف من القالب هو إنشاء مساحة عمل للعصف الذهني وحل المشكلات. لذا دع البيانات تقوم بالأعباء الثقيلة واحتفظ بمعظم القالب فارغًا. سيمنحك ذلك مساحة أكبر للعمل لاحقًا.

الخطوة 5: اختبار القالب وتنقيحه

قم بإجراء تجربة مع مجموعة صغيرة لمعرفة ما إذا كان القالب الخاص بك بديهيًا ويعمل كما هو متوقع. احصل على تعليقات المستخدمين على القالب واستخدمها لتحسين تصميمك وتحسين وظائفه.

يمهد القالب المصمم بشكل جيد الطريق للعصف الذهني المنظم واتخاذ القرارات المستندة إلى البيانات. ومع ذلك، قد يستغرق تصميم القالب وتنقيحه وقتًا طويلاً، وقد تكون هناك بالفعل خيارات رائعة معدة مسبقًا.

يمكنك تخطي إعادة اختراع العجلة واستعادة وقتك من خلال البحث عن قوالب مخططات تقارب معدة مسبقاً. يمكن أن تؤدي التعديلات الطفيفة على القوالب الحالية إلى إنشاء القالب المثالي لك في ثوانٍ حتى تتمكن من بدء التعاون مع فريقك في وقت أقرب.

قم بإنشاء مخطط تقارب باستخدام ClickUp!

مع وجود هذه القوالب بجانبك، ستتمكن من تتبع بياناتك بشكل أفضل من أي وقت مضى. قوالب مخططات التقارب هذه قابلة للتخصيص، مما يضمن حصولك على ما تحتاجه بالضبط للحفاظ على سير أعمالك بسلاسة. كل هذا وأكثر متاح من ClickUp -مجاني للأبد 🦄