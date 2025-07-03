نماذج مجانية لسياسة حضور الموظفين لإرشادات واضحة في مكان العمل

لقد رأيت هذا من قبل. شخص ما يتصل ليبلغ عن مرضه في صباح يوم عمل مزدحم، وآخر يتأخر 30 دقيقة مرة أخرى، والآن أنت تهرع لتغطية العمل.

بدون سياسة واضحة لحضور الموظفين، ستسود الفوضى. قد يصبح الحضور غير المنتظم أمرًا روتينيًا، وقبل أن تدرك ذلك، تبدأ غيابات الموظفين في إضعاف معنويات الفريق وإنتاجيته.

إذا كنت تريد حل المشكلة دون الحاجة إلى مراقبة كل دقيقة، فإن نموذج سياسة حضور الموظفين المنظم يمكن أن يوفر عليك الكثير من المتاعب.

يوفر هذا المدونة بالضبط ما تبحث عنه: نموذج جاهز للاستخدام وعملي ومتوافق مع القانون ومناسب لأي حجم من الشركات. لنبدأ على الفور.

ما هي قوالب سياسة حضور الموظفين؟

نموذج سياسة حضور الموظفين هو مستند مهيأ مسبقًا يساعدك في ما يلي:

تحدد قواعد الشركة وتوقعاتها بشأن حضور الموظفين والالتزام بالمواعيد

يتضمن إرشادات واضحة حول نوبات العمل المجدولة والإبلاغ عن الغيابات وطلبات الإجازات

يشرح كيفية التعامل مع الغياب بدون عذر، والتغيب المفرط، ومخالفات الحضور

حدد مصطلحات مثل الغياب المبرر، والتخلي عن الوظيفة، والمغادرة المبكرة، وأيام الغياب المتتالية

الرجوع إلى الامتثال للقوانين الفيدرالية مثل قانون الإجازة العائلية والطبية (FMLA) وقانون الأمريكيين ذوي الإعاقة (ADA) لمساعدة فرق الموارد البشرية على الحفاظ على التوافق

تُستخدم القوالب عادةً لإنشاء وثائق متسقة في كتيبات الموظفين وأدلة الموارد البشرية والسياسات الداخلية. كما أنها تدعم عملية الانضباط التدريجي، بما في ذلك التحذيرات الشفوية والتحذيرات الكتابية والتحذيرات الكتابية النهائية.

🔍 هل تعلم؟ أفاد مكتب إحصاءات العمل أن معدل الغياب على الصعيد الوطني بلغ 3.2% في عام 2024، بزيادة عن معدل الغياب في عام 2023 الذي بلغ 3.1%. وتعد الإصابات والأمراض من الأسباب الرئيسية للغياب.

ما الذي يجعل نموذج سياسة حضور الموظفين جيدًا

نموذج سياسة حضور الموظفين الفعال هو نموذج واضح ومحدد ومتوافق مع المتطلبات القانونية. وهو يحدد التوقعات بشأن الحضور المنتظم، ويوضح كيفية الإبلاغ عن حالات الغياب غير المتوقعة، ويضع قواعد للالتزام بنوبات العمل المجدولة.

تتضمن العناصر الأساسية لنموذج سياسة حضور الموظفين الجيد ما يلي: تعريفات الغياب المبرر والغياب غير المبرر

القواعد المتعلقة بأوقات النوبات المجدولة وساعات العمل

الإبلاغ عن حالات الغياب ومتطلبات الإخطار المسبق

إرشادات بشأن طلبات الإجازات، والالتزامات القانونية، والمناسبات الدينية

عملية التعامل مع الإجازات المرضية المفرطة والمغادرة المبكرة والغيابات غير المتوقعة

تتبع القواعد عبر تطبيقات تسجيل الدخول والخروج أو أنظمة تتبع الحضور

خطوات سياسة الانضباط التدريجي (على سبيل المثال، التحذير الشفهي، التحذير الكتابي، التحذير الكتابي النهائي)

سياسات للموظفين المعفيين وغير المعفيين

إشارات إلى القوانين الفيدرالية، بما في ذلك FMLA و ADA

ملاحظات حول متطلبات شهادات الطبيب والتسهيلات المعقولة

مرونة لترتيبات العمل البديلة وأنظمة الحضور عن بُعد

إجراءات واضحة لمعالجة مشكلات الحضور على أساس كل حالة على حدة

خيارات نماذج سياسة حضور الموظفين التي تستحق الحفظ

إذا كنت ترغب في تجنب عناء الصفحات الفارغة والبدء مباشرة في التنفيذ، فإن قوالب سياسة حضور الموظفين الجاهزة هذه تعد نقطة انطلاق قوية. دعنا نتعمق في الموضوع:

1. نموذج سياسة شركة ClickUp

احصل على نموذج مجاني قم بإدارة سياسة الحضور في شركتك باستخدام نموذج سياسة الشركة من ClickUp

يوفر نموذج سياسة الشركة من ClickUp مساحة مركزية لكتابة السياسات وتحريرها وإدارتها. يمكنك ربط الموارد ذات الصلة ووضع علامات على أعضاء الفريق والاحتفاظ بسياسة الحضور وقواعد الوقت المدفوع وملاحظات الامتثال لقانون إجازة الأسرة الطبية (FMLA) في مكان واحد.

إذا كنت تبحث عن حل أكثر تكاملاً، فإن ClickUp هو الحل الأمثل لك!

بالنسبة للفرق المستعدة لتتبع الحضور دون الحاجة إلى جداول البيانات المعقدة، تعد ClickUp Timesheets ميزة رائعة. فهي توفر طريقة متكاملة لإدارة مخالفات حضور الموظفين وسجلات الوقت والموافقات وإعداد التقارير، مباشرة من المنصة التي تستخدمها بالفعل للمشاريع.

⭐ لماذا ستحب هذا النموذج:

صياغة وتخزين وثائق السياسات في مستند تعاوني

قم بتمييز مسؤولي الموارد البشرية لإجراء مراجعات وتحديثات سريعة وفعالة

احصل على تحكم كامل في الإصدارات لتغيير السياسات بشفافية

🔑 مثالي لـ: الفرق التي تريد مساحة عمل واحدة بسيطة للسياسات والمهام والتحديثات.

📑 دراسة حالة: خفضت RevPartners وقت تقديم الخدمة بنسبة 64٪ باستخدام قوالب ClickUp لتقديم الخدمات للعملاء. من خلال تحويل سير العمل المعقد والمتكرر إلى قوالب منظمة، تم القضاء على الفوضى الناتجة عن عمليات التسليم اليدوية والتواصل المتشتت. أصبحت المهام الآن تُعيّن تلقائيًا، وتُرسَل إشعارات إلى الأشخاص المناسبين في الوقت المناسب، ويتم تتبع التقدم في الوقت الفعلي. أدى هذا التغيير إلى تقليل الوقت المستغرق في تنظيم العمل وضمان عدم إغفال أي شيء.

2. نماذج كتيبات الموظفين والسياسات والإجراءات من ClickUp

احصل على نموذج مجاني حدد توقعات واضحة للموظفين باستخدام نموذج دليل الموظفين من ClickUp

نموذج كتيبات الموظفين والسياسات والإجراءات هو أداة شاملة لسير العمل مصممة لتنظيم وإدارة السياسات التفصيلية للموظفين.

إذا كان التقويم المشترك الخاص بك يتتبع ساعات العمل، فإن نموذج دليل الموظفين هذا يحدد التوقعات الكامنة وراءها. يساعدك على معرفة كيفية تحديد نوبات العمل، وكيفية التعامل مع التأخير، وما الذي يعتبر إجازة مبررة.

استخدمها لجعل سياسات الحضور جزءًا من إطار عمل أوسع نطاقًا وقابل للتنفيذ وواضح وسهل الوصول وقابل للتكيف.

⭐ لماذا ستحب هذا النموذج:

قم بتعيين المهام لأعضاء الفريق لكتابة المحتوى أو مراجعته

قم بإنشاء بيئة عمل آمنة من خلال ضمان معرفة الموظفين بجميع السياسات

إدارة كتيبات الموظفين والسياسات والإجراءات المختلفة

استخدم علامات الحالة لتتبع تعديلات قواعد الوقت والحضور

🔑 مثالي لـ: فرق الموارد البشرية التي تعمل على إعداد كتيبات كاملة للموظفين تتجاوز الحضور وتشمل سياسات بشأن الإجازات المدفوعة الأجر والرواتب والإجراءات.

🔍 هل تعلم؟ ما يقرب من نصف ( 47٪ ) جميع ساعات العمل الإضافية تُستخدم لتغطية غياب الموظفين. وهذا لا يؤدي إلى ارتفاع تكاليف العمالة فحسب، بل يؤدي أيضًا إلى إرهاق بقية أعضاء الفريق.

3. نموذج دليل الموظفين من ClickUp

احصل على نموذج مجاني أنشئ دليلًا جذابًا وقابلًا للمشاركة للموظفين باستخدام أقسام ClickUp المعدة مسبقًا وأدوات التنسيق

تم تصميم نموذج دليل الموظف من ClickUp لتسريع عملية التعيين والتواصل الداخلي السلس. يمكن لفرق الموارد البشرية إدخال سياساتهم وتحرير الأقسام في الوقت الفعلي وإجراء التحديثات بسرعة.

يتضمن النموذج أقسامًا معدة مسبقًا، مثل ساعات العمل وإرشادات الاتصال، لتفصيل التوقعات المتعلقة بالالتزام بالمواعيد والعمل عن بُعد والإجازات.

بفضل جدول المحتويات المدمج وأدوات التعاون بين أعضاء الفريق، يضمن هذا المستند وضوح كل شيء وسهولة الوصول إليه. بالنسبة للشركات التي تريد الاتساق والسرعة، فإن هذا المستند ينجز المهمة دون أي تعقيدات.

⭐ لماذا ستحب هذا النموذج:

أضف قواعد الحضور وحررها ضمن ساعات العمل

استخدم التعليقات في الوقت الفعلي لحل مشكلات الحضور بسرعة

أضف صفحات متداخلة لتفاصيل الإجازات المدفوعة الأجر والتأخير والجدولة

🔑 مثالي لـ: مديرو الموارد البشرية الذين يرغبون في تحويل محتوى الكتيبات الجافة إلى مستند تفاعلي يسهل صيانته ومشاركته.

فيما يتعلق بوظائف ClickUp، يقول أحد المستخدمين:

نحن نستخدم ClickUp كقائمة مهام متطورة، بشكل أساسي. إنه مفيد بشكل خاص للعمليات متعددة الخطوات التي نقوم بها بشكل متكرر والتي تشمل عدة أشخاص مختلفين. نقوم بإنشاء نموذج لتلك العملية، مما يساعد على ضمان عدم تفويت أي شيء، كما أنه يسهل التواصل (تلقائيًا) بين الأشخاص عندما يكونون قادرين على أداء مهامهم.

نحن نستخدم ClickUp كقائمة مهام متطورة، بشكل أساسي. وهو مفيد بشكل خاص للعمليات متعددة الخطوات التي نقوم بها بشكل متكرر والتي تشمل عدة أشخاص مختلفين. نقوم بإنشاء نموذج لتلك العملية، مما يساعد على ضمان عدم تفويت أي شيء، كما أنه يسهل التواصل (تلقائيًا) بين الأشخاص عندما يكونون قادرين على أداء مهامهم.

4. قالب متقدم لدليل الموظفين من ClickUp

احصل على نموذج مجاني أنشئ دليلًا شاملاً للموظفين يتضمن جداول زمنية ومهام وتتبع باستخدام نموذج الدليل المتقدم من ClickUp

يتجاوز نموذج دليل الموظف (متقدم) من ClickUp بكثير مجرد توثيق السياسات الأساسية. فهو مصمم لفرق الموارد البشرية التي تحتاج إلى هيكلية وقابلية للتطوير.

يمكنك تعيين المهام وتتبع المواعيد النهائية وإدارة عملية إنشاء الدليل بالكامل كأنها مشروع، مع عروض قابلة للتخصيص مثل القائمة والتقويم وجانت. كما يدعم التعاون في الوقت الفعلي وسير العمل التلقائي، مما يعني تقليل الإدارة التفصيلية وتسريع عمليات الطرح.

بالإضافة إلى ذلك، يتيح لك ClickUp Docs إنشاء المستندات والتعاون عليها وربطها مباشرة بسير العمل. من صياغة السياسات إلى التحرير المباشر والتعليقات في الوقت الفعلي، يمكنك تحويل المستندات الثابتة إلى خطط قابلة للتنفيذ. قم بتعيين المهام وإضافة عناصر واجهة مستخدم مخصصة وتضمين الوسائط وحفظ كل شيء في مكان مركزي.

⭐ لماذا ستحب هذا النموذج:

قم بتمييز الأقسام ووضع علامات على الموظفين الجدد على الأسئلة لحل الشكوك بسرعة

قم بإعداد تقويم أو عرض جانت لإدارة الجداول الزمنية لتطبيق تحديثات سياسة الحضور والتدريبات ذات الصلة بشكل مرئي

اجعل الدليل أكثر جاذبية باستخدام صور GIF ومخططات ووسائل مرئية أخرى

🔑 مثالي لـ: الفرق أو المؤسسات المتنامية التي تضم عدة أقسام وتحتاج إلى دليل موظفين جذاب ومدار بشكل جيد يتناسب مع حجمها.

📚 اقرأ أيضًا: قوالب مجانية لسياسات وإجراءات الشركة في Word و ClickUp

5. نموذج دليل الموظفين من ClickUp

احصل على نموذج مجاني أنشئ دليلًا منظمًا وقابل للتحديث للموظفين باستخدام أدوات المستندات الذكية من ClickUp

تم تصميم نموذج دليل الموظف من ClickUp للشركات التي تريد وثيقة جذابة، وليس ملف PDF ثابتًا يجمع الغبار. يتيح لك هذا النموذج إنشاء دليل يتطور مع فريقك. فهو يجمع بين التنسيق الغني وتتبع المهام والأتمتة بحيث تظل السياسات محدثة ويتمكن الجميع دائمًا من الوصول إلى أحدث إصدار.

لدعم هذا النوع من المرونة، يدمج ClickUp ميزات قوية تحول دليلك اليدوي إلى مورد ديناميكي.

تحول إدارة المعرفة بالذكاء الاصطناعي من ClickUp مساحة العمل بأكملها إلى عقل قابل للبحث. من السياسات إلى مواقع الويكي، تستخدم الذكاء الاصطناعي لتقديم إجابات فورية عبر جميع المستندات والمهام والتعليقات — لا داعي للبحث بعد الآن. يمكنك استيراد الملفات القديمة وإدارة سجل الإصدارات وتقييد الأذونات، مما يجعل قاعدة المعرفة الداخلية أكثر ذكاءً وأسهل في الإدارة.

⭐ لماذا ستحب هذا النموذج:

حدد التوقعات من خلال أقسام ومنحنيات منظمة

تتبع التحديثات باستخدام حالات مخصصة للحفاظ على تنظيم مراجعات سياسة الحضور وإبرازها

تأكد من توافق سياسات الحضور مع المتطلبات القانونية ومعايير الشركة، وقم بتحديثها مع تغير القوانين

🔑 مثالي لـ: فرق الموارد البشرية والعمليات التي تريد دليلًا سهل التعديل ومتكاملًا مع سير العمل يعكس العمليات الحالية ويتكيف مع التغييرات التنظيمية.

💡 نصيحة للمحترفين: استخدم جداول العمل الآلية مع سير عمل الموافقة لتأمين ساعات العمل على الفور وتجنب أخطاء الرواتب في اللحظة الأخيرة. وهذا يضمن أنك لن تضطر بعد الآن إلى ملاحقة ساعات العمل الفائتة أو التعامل مع جداول البيانات الفوضوية.

6. نموذج دليل ClickUp للموارد البشرية

احصل على نموذج مجاني حدد التوقعات على مستوى الشركة باستخدام نموذج دليل الموارد البشرية من ClickUp لوضوح السياسات

تم تصميم نموذج دليل الموارد البشرية من ClickUp للفرق التي تحتاج إلى دليل مركزي يمكن الوصول إليه دائمًا ويغطي كل شيء بدءًا من بدلات الإجازات وحتى سلوك الموظفين.

وهو مفيد بشكل خاص لأقسام الموارد البشرية التي تدير نموًا سريعًا أو مواقع متعددة. على عكس الكتيبات التقليدية التي تكون ثابتة وسريعة النسيان، فإن نموذج سياسة الموارد البشرية هذا موجود داخل سير عملك.

يمكنك تنظيم المحتوى باستخدام الجداول وتتبع التعديلات ومشاركة التحديثات على الفور مع الموظفين.

⭐ لماذا ستحب هذا النموذج:

حدد السياسات باستخدام أقسام مهيكلة مسبقًا وتنسيق المستندات

صنف المحتوى باستخدام الحقول المخصصة للتنقل السريع

قم بتعيين مسؤولين عن أقسام محددة من الدليل

تعاون مع قادة الفرق باستخدام التعليقات والمهام المشتركة

🔑 مثالي لـ: فرق الموارد البشرية التي تقوم بإنشاء أو تحديث الكتيبات لتحسين الشفافية على مستوى الشركة، وتقليل التكرار اليدوي، والحفاظ على توافق الجميع مع السياسات الحالية.

📮 ClickUp Insight: 12% من الموظفين يقولون إن العمل عن بُعد بالكامل هو الوضع المثالي، بينما يفضل 48% منهم العمل بنظام مختلط. ومع ذلك، لكي ينجح التعاون في بيئات العمل عن بُعد أو المختلطة، تحتاج إلى الأدوات المناسبة. باعتباره التطبيق الشامل للعمل، يزيل ClickUp العزلة بين الأقسام. احتفظ بمهامك ووثائقك ومحادثاتك ومشاريعك في مكان مركزي ويمكن البحث فيه من خلال مساحة عمل واحدة، حتى تظل فرق العمل متناسقة بغض النظر عن مكان عملهم! 💫 نتائج حقيقية: شهدت شركة STANLEY Security زيادة بنسبة 80% في رضا الموظفين عن العمل الجماعي بفضل أدوات التعاون السلسة من ClickUp.

7. نموذج مذكرة سياسة ClickUp

احصل على نموذج مجاني قم بصياغة تغييرات السياسة وتوزيعها بسرعة باستخدام نموذج مذكرة السياسة الجاهز للتحرير من ClickUp

تم تصميم نموذج مذكرة السياسة من ClickUp للمديرين الذين يحتاجون إلى تطبيق تغييرات السياسة الداخلية بسرعة ووضوح.

إذا كانت سياسة الحضور في شركتك تتغير كثيرًا، فإن هذا النموذج يوفر تنسيقًا موثوقًا لإصدار القواعد الجديدة بوضوح وسرعة. وهو مصمم لضمان الوضوح والتنظيم، حيث يجمع إرشادات المناوبات وقواعد الإجازات وتوقعات الحضور في مكان واحد.

يمكنك وضع علامات على الأشخاص وتحديد المواعيد النهائية وتتبع الإقرارات مباشرة داخل المذكرة. على عكس أدوات التقويم المشترك التقليدية، يعمل هذا التنسيق بشكل جيد لتوثيق قرارات السياسة وتنفيذها.

⭐ لماذا ستحب هذا النموذج:

أنشئ مذكرات موحدة مع أقسام قابلة للتخصيص

قم بتمييز أصحاب المصلحة مباشرة في مسودات السياسات لمراجعتها

أرفق جداول المناوبات أو نماذج الإجازات مباشرة في المذكرة

استخدم التذكيرات لمتابعة إقرار السياسات

🔑 مثالي لـ: قادة الفرق ومديري الموارد البشرية الذين يحتاجون إلى إيصال تحديثات السياسات أو التوقعات الجديدة إلى الموظفين دون حدوث أي لبس أو تشتت في الوثائق.

🔍 هل تعلم؟ تخسر الشركات الأمريكية 225.8 مليار دولار سنويًا بسبب تغيب الموظفين. وهذا يمثل 1685 دولارًا لكل موظف، ويرجع ذلك في الغالب إلى الغياب غير المخطط له، وتغيير نوبات العمل، وفقدان الإنتاجية.

8. نموذج ثقافة شركة ClickUp

احصل على نموذج مجاني حدد قيم شركتك ووثقها باستخدام نموذج ثقافة الشركة من ClickUp

قالب ثقافة الشركة من ClickUp مثالي للفرق التي ترغب في التنسيق فيما يتعلق بأكثر من مجرد المواعيد النهائية. هذا القالب عبارة عن مساحة منظمة وقابلة للتحرير لتوثيق القيم الأساسية لمنظمتك وأهدافها وتوقعات الفريق.

يمنحك النموذج تحكمًا على غرار المشاريع في مبادرات بناء الثقافة، ويتميز بحقول مخصصة ومستندات مشتركة ولوحات بيضاء وتحرير في الوقت الفعلي. سواء كنت تعمل على التوسع بسرعة أو تعيد النظر في القواعد الداخلية، يمنح هذا النموذج استراتيجية ثقافتك هيكلًا فعليًا.

⭐ لماذا ستحب هذا النموذج:

وثّق قيم الشركة ورسالتها وتوقعاتها

قم بتعيين قواعد الفريق مثل الالتزام بالمواعيد أو تغطية نوبات العمل كمهام

استخدم الحقول المخصصة لتتبع سلوكيات الحضور

قم بتعيين تذكيرات للمراجعة لتحديث السياسات بناءً على التعليقات أو الأداء

🔑 مثالي لـ: الفرق المتنامية التي ترغب في تحديد هوية الشركة من الناحية العملية والحفاظ على تماسك الجميع، من قسم الموارد البشرية إلى القيادة، حول القيم والتوقعات المشتركة.

9. نموذج طلب إجازة ClickUp

احصل على نموذج مجاني بسّط تتبع الإجازات والموافقات عليها باستخدام نموذج طلب الإجازة من ClickUp

تم تصميم نموذج طلب الإجازة من ClickUp لإزالة العقبات من إدارة الإجازات. لا مزيد من رسائل البريد الإلكتروني المتناثرة أو الموافقات الفائتة أو المفاجآت في اللحظة الأخيرة. هذا نظام تفاعلي بالكامل يتيح للموظفين طلب إجازة مدفوعة الأجر وتتبع تغييرات الحالة وتلقي الإشعارات.

يتضمن إعداد نموذج طلب الإجازة هذا حالات مخصصة مثل "موافق عليه" و"قيد المراجعة" و"مرفوض". ويوفر حقولًا لتتبع تواريخ البدء والانتهاء وأنواع الطلبات وحتى التوقيعات الرقمية.

⭐ لماذا ستحب هذا النموذج:

أرسل طلبات الإجازات واعتمدها في نموذج منظم

إخطار قادة الفرق تلقائيًا عند تقديم طلب

اعرض جميع الطلبات المعلقة والموافق عليها والمرفوضة في لوحات معلومات منظمة

احتفظ بسجل قابل للبحث لتاريخ إجازات الموظفين

🔑 مثالي لـ: الفرق التي تحتاج إلى نظام واضح وآلي لإدارة غيابات الموظفين، وضمان اتساق الموافقات، والتحكم في تعارضات الجداول الزمنية.

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10. نموذج خطاب إجازة مرضية من ClickUp

احصل على نموذج مجاني أنشئ تبريرات غياب احترافية بسرعة باستخدام نموذج خطاب إجازة من ClickUp

يوفر نموذج خطاب الإذن من ClickUp للموظفين والمديرين تنسيقًا أنيقًا وجاهزًا للاستخدام للتواصل رسميًا بشأن غياب الموظفين. سواء كان ذلك لإجازة طبية أو طارئة شخصية أو واجب المحلفين، فإن هذا المستند يحافظ على دقة المعلومات وامتثالها.

تساعد النموذج على توحيد تقارير الغياب. وهذا يسهل على قسم الموارد البشرية تتبع الوثائق وحفظها في ملف الموظف، مما يضمن الاتساق مع سياسة الحضور.

⭐ لماذا ستحب هذا النموذج:

املأ تفاصيل الغياب بسرعة باستخدام تنسيق مستند إرشادي

قم بتضمين السبب والتاريخ وأي مستندات داعمة مطلوبة

قم بتخصيص الرسائل للاستخدام المدرسي أو العملي أو الشخصي

قم بتخزين الرسائل المرسلة في مجلد ClickUp مشترك

🔑 مثالي لـ: أقسام الموارد البشرية أو قادة الفرق الذين يرغبون في إضفاء الطابع الرسمي على عملية إدارة الغياب وتجنب الوثائق الغامضة أو غير المتسقة عند حدوث غياب بدون عذر.

💡 نصيحة احترافية: أنشئ نسخة مرجعية سريعة من قائمة المراجعة للمديرين الذين يتعاملون مع مشكلات الحضور. السياسات أمر رائع، ولكن لا أحد يرغب في تصفح 12 صفحة في منتصف نوبة العمل. أنشئ قائمة مرجعية موجزة بالإجراءات الرئيسية ليتمكن قادة الفرق من استخدامها عند ظهور مشكلات الحضور.

11. نموذج خطة تغطية غياب الموظفين عن المكتب من ClickUp

احصل على نموذج مجاني حافظ على سير المهام أثناء غياب الفريق باستخدام نموذج خطة تغطية الغياب عن المكتب من ClickUp

نموذج خطة تغطية الغياب عن المكتب من ClickUp هو شبكة الأمان الخاصة بك عندما يتغيب أعضاء الفريق. يساعدك على تحديد تفويض المهام والجداول الزمنية والمسؤوليات دون فقدان الزخم.

بفضل العروض المخصصة مثل تقويم الغياب عن المكتب وعملية الموافقة المسبقة، يعرف الجميع من سيقوم بتغطية ماذا ومتى. يمكنك تتبع تفاصيل الطلبات، مثل نوع الإجازة وأيام الإجازة وأي مهام معلقة يجب تفويضها، كل ذلك في نظام واحد مبسط.

⭐ لماذا ستحب هذا النموذج:

قم بتعيين المسؤوليات لأعضاء الفريق الاحتياطيين

استخدم تقويمًا مشتركًا لوضع جداول زمنية للتغطية

قم بتعيين تذكيرات ومتابعات مرتبطة بالتواريخ المهمة

🔑 مثالي لـ: المديرين وقادة الفرق الذين يرغبون في سير العمليات بسلاسة أثناء الغيابات المخطط لها دون حدوث الفوضى المعتادة في اللحظات الأخيرة أو تجاهل المهام.

12. قالب مهمة خطة تغطية الغياب عن المكتب من ClickUp

احصل على نموذج مجاني قم بتفويض المسؤوليات بسلاسة باستخدام نموذج مهمة خطة تغطية الغياب عن المكتب من ClickUp

يعد نموذج مهمة خطة تغطية الغياب عن المكتب من ClickUp مثاليًا لتخطيط نوبات العمل اليومية والحفاظ على سير العمل في المشاريع دون انقطاع عند غياب أعضاء الفريق.

هذه النسخة على مستوى المهام أكثر تفصيلاً، مما يتيح لك تقسيم المسؤوليات حسب المخرجات المحددة، وتعيين بدائل، وتتبع التقدم باستخدام التبعيات وعلامات الأولوية.

يعمل بشكل جيد في حالات الغياب القصير أو الإجازات غير المتوقعة أو نوبات العمل المتناوبة التي تتطلب تغيير التغطية بشكل متكرر.

⭐ لماذا ستحب هذا النموذج:

قم بتعيين مالكي احتياطيين للمهام الرئيسية المتعلقة بالحضور

استخدم عرض التقويم لجدولة عمليات تسجيل الدخول والمواعيد النهائية

أتمتة التذكيرات بمواعيد الغياب القادمة

🔍 هل تعلم؟ يبلغ متوسط خسارة الإنتاجية المرتبطة بالغياب غير المخطط له 36.6%، بينما يبلغ متوسط خسارة الإنتاجية المرتبطة بالغياب المخطط له 22.6%.

13. نموذج تقويم إجازات ClickUp

احصل على نموذج مجاني تتبع إجازات الموظفين باستخدام نموذج تقويم الإجازات المدفوعة الأجر (PTO) المرئي والقابل للتخصيص بالكامل من ClickUp

يسهل نموذج تقويم الإجازات المدفوعة من ClickUp تتبع من هو حاضر ومن هو غائب ومتى. صُمم هذا النموذج لفرق الموارد البشرية والمديرين، ويوفر طرق عرض متعددة، بما في ذلك قاعدة بيانات الإجازات المدفوعة ونموذج الطلبات وتقويم يعرض الإجازات القادمة في لمحة.

بفضل الحقول المخصصة لأسباب الإجازة المدفوعة، والموافق عليها، وأيام الإجازة، يمكنك الحصول على رؤية كاملة لتوافر الفريق وطلبات الإجازة دون الحاجة إلى المتابعة اليدوية.

⭐ لماذا ستحب هذا النموذج:

اعتماد الطلبات أو رفضها أو مراجعتها مع تحديثات الحالة

اعرض جميع إجازات الموظفين في تقويم واحد مشترك

اجمع تفاصيل الإجازات من خلال نموذج طلب

قم بمركزية وإدارة سجلات الإجازات المدفوعة الأجر لأغراض التدقيق والتخطيط

🔑 مثالي لـ: فرق الموارد البشرية التي تدير قوة عاملة مختلطة أو موزعة وتحتاج إلى حل واضح وقابل للتتبع والمشاركة للتعامل مع الإجازات المدفوعة الأجر والغيابات غير المتوقعة.

14. نموذج جدول الموظفين من ClickUp

احصل على نموذج مجاني أنشئ خطط نوبات عمل مرنة وفعالة باستخدام نموذج جدول الموظفين من ClickUp

تم تصميم نموذج جدول الموظفين من ClickUp للفرق التي تتعامل مع تغطية الورديات والتوافر وتوازن عبء العمل، كل ذلك دون فوضى جداول البيانات. سواء كنت تدير موظفين بالساعة أو فرق متعددة الوظائف، يساعدك هذا النموذج على التخطيط بشكل أكثر ذكاءً.

يتضمن عرضًا مخصصًا مثل الجدول الأسبوعي، وقدرة الموظفين، ولوحة الحالة، بالإضافة إلى حقول لتتبع تكاليف العمالة، والأجور بالساعة، ومديري الورديات.

يمكنك أيضًا الحصول على ميزات تتبع الوقت والأتمتة المدمجة لتجنب الإفراط في الجدولة وتسهيل إدارة النوبات المجدولة.

⭐ لماذا ستحب هذا النموذج:

خطط نوبات العمل بناءً على توفر الموظفين وقدراتهم

قم بتعيين المهام المرتبطة بفترات زمنية محددة أو أهداف أسبوعية

تتبع تكاليف العمالة ومشكلات الجدولة التي تم الإبلاغ عنها

استخدم اللوحات المرئية لمراجعة الجداول الزمنية وتعديلها في لمح البصر

🔑 مثالي لـ: قادة الفرق ومديري الموارد البشرية الذين يحتاجون إلى التحكم في تخطيط نوبات العمل والإجازات وتغطية المهام اليومية، خاصة عند التعامل مع عدة أقسام أو جداول عمل متناوبة.

🎐 نصيحة إضافية: أنشئ إجراءات تشغيلية قياسية مرتبطة للحالات الاستثنائية. بدلاً من إدراج كل "ماذا لو" في المستند الرئيسي، قم بربط إجراءات تشغيلية قياسية قصيرة للحالات المعقدة، مثل الإجازات الطبية الطويلة أو التسهيلات أو طلبات FMLA. هذا يحافظ على نظافة المستند الأساسي مع الحفاظ على شموليته.

15. نموذج إجازة الأمومة من ClickUp

احصل على نموذج مجاني خطط لجداول إجازات الأمومة وتسليم المهام باستخدام نموذج إجازة الأمومة من ClickUp

تخلصك نموذج إجازة الأمومة من ClickUp من التخمينات عند التحضير لإجازة طويلة من العمل. فهو يساعد أعضاء الفريق الذين ينتظرون مولودًا جديدًا على تنظيم المواعيد المهمة وتفويض المسؤوليات وإبلاغ تفاصيل الإجازة بأقل قدر من التوتر. حتى تتمكن من الاستمتاع بوقتك مع المولود الجديد دون القلق بشأن طوارئ العمل!

تم تصميم النموذج على لوح أبيض ونظام مهام، وهو يدعم تتبع الإنجازات المهمة، وتحويلات أعباء العمل، والتخطيط للعودة إلى العمل.

⭐ لماذا ستحب هذا النموذج:

حدد تواريخ الإجازات الرئيسية وخطط العودة

نظم قوائم المراجعة للتخطيط قبل الإجازة وبعدها

أبقِ أصحاب المصلحة على اطلاع دائم من خلال التحديثات الفورية

🔑 مثالي لـ: فرق الموارد البشرية والموظفات الحوامل اللواتي يرغبن في طريقة منظمة وسهلة لإدارة إجازة الأمومة دون تعطيل عمل الفريق.

16. نموذج كشف الحضور من ClickUp

احصل على نموذج مجاني تتبع من حضر ومن تأخر ومن تغيب باستخدام نموذج كشف الحضور من ClickUp

نموذج ورقة الحضور من ClickUp هو أداة بسيطة ولكنها فعالة لتسجيل حضور الموظفين. على الرغم من أنه مصمم لحضور المدارس، إلا أنه يمكن تخصيصه بسهولة لتمييز الغيابات غير المبررة ومراجعة الاتجاهات بمرور الوقت.

يتضمن حقولًا مخصصة مثل درس اليوم واسم الفصل الدراسي والبريد الإلكتروني، والتي يمكنك إعادة تسميتها إلى "اسم القسم والفريق" وما إلى ذلك. وهذا يجعله فعالًا في برامج التدريب تمامًا كما هو فعال في حضور القوى العاملة اليومي.

سواء كنت تراقب المشاركة في نوبات العمل المجدولة أو حالات التأخر، يمنحك نموذج ورقة الحضور هذا رؤية واضحة وقابلة للبحث حول ما يحدث على أرض الواقع.

⭐ لماذا ستحب هذا النموذج:

سجل الحضور بتحديثات الحالة بنقرة واحدة (حاضر، غائب، متأخر، مجدول)

اجمع تفاصيل الاتصال وملاحظات المهام لكل فرد

اعرض سجلات الحضور من خلال عرض التقويم أو القائمة

حدد أنماط الحضور وقم بالمتابعة إذا لزم الأمر

🔑 مثالي لـ: فرق الموارد البشرية أو المدربين أو قادة الفرق الذين يرغبون في طريقة سريعة ومنظمة لتتبع الحضور والإبلاغ عن مشكلات الحضور والحفاظ على سجلات نظيفة دون الحاجة إلى تبديل الأدوات.

💡 نصيحة احترافية: استخدم برنامج جدولة المهام مع تحديثات التوافر في الوقت الفعلي وتنبيهات التضارب لملء نوبات العمل بشكل أسرع وتجنب تداخل الجداول، خاصة خلال مواسم الذروة أو نقص الموظفين.

17. نموذج سياسة الحضور من greytHR

عبر greytHR

نموذج سياسة الحضور من greytHR هو مستند رسمي متوافق مع متطلبات الموارد البشرية. وهو مثالي للمؤسسات التي تحتاج إلى وضوح بشأن غياب الموظفين، والمناوبات المجدولة، وفقدان الأجر (LOP)، والإجراءات التأديبية.

تتوفر هذه النماذج في شكل مستند Word قابل للتنزيل، وتحدد قواعد تتبع الحضور، وعواقب التأخر، وحالات الغياب المبررة والمقبولة بموجب نظام عقوبات تدريجي. تتضمن السياسة أيضًا تفاصيل حول التخلي عن الوظيفة، والالتزام بتسجيل الدوام، وما يعتبر غيابًا غير مبرر.

⭐ لماذا ستحب هذا النموذج:

تواصل بشأن قواعد الحضور وشروط LOP

قم بتعيين حدود للتأخير في الوصول والمغادرة المبكرة

طبق عملية تأديبية تدريجية مرتبطة بالمخالفات

حدد كيفية التعامل مع إجازات FMLA والغيابات غير المجدولة والإجازات الطبية

🔑 مثالي لـ: المتخصصين في الموارد البشرية أو قادة العمليات الذين يحتاجون إلى نموذج سياسة حضور جاهز للاستخدام يتوافق مع القوانين المحلية والإجراءات الداخلية.

✨ نصيحة إضافية: أضف سيناريوهات واقعية إلى وثائق السياسة. القواعد المجردة لا تثبت. أضف أمثلة مثل "ما الذي يعتبر غيابًا مبررًا؟" أو "ماذا يحدث إذا لم يحضر أحد الموظفين لفترتين متتاليتين دون إخطار مسبق؟" لتوضيح التوقعات وتسهيل تطبيقها.

18. نموذج سياسة حضور الموظفين القابل للتطبيق

عبر Workable

نموذج سياسة حضور الموظفين من Workable هو مستند شامل مصمم للتعامل مع حالات التأخير والتغيب عن العمل والتخلي عن الوظيفة والتأديب التدريجي.

في حين أن التقويمات المشتركة قد توضح من يعمل ومتى، فإن هذا النموذج يوضح السبب والكيفية، مثل كيفية الإبلاغ عن الغياب، وما الذي يعتبر تأخراً، ومتى يصبح التغيب مشكلة.

إذا كانت مؤسستك تعتمد على أدوات الجدولة، فإن هذه السياسة تضيف هيكلًا خلف الكواليس، مما يتيح إدارة الحضور بثبات.

⭐ لماذا ستحب هذا النموذج:

حدد مصطلحات مثل التغيب والتأخير والحضور دون إنتاجية بوضوح

قم بإعداد بروتوكولات للإبلاغ عن حالات الغياب وطلب الإجازات المدفوعة الأجر

حدد عواقب التغيب المتكرر أو عدم الحضور دون إخطار

زود المديرين بالأدوات اللازمة للتعامل مع مشكلات الحضور بشكل بناء

🔑 مثالي لـ: فرق الموارد البشرية أو أصحاب الأعمال الذين يرغبون في نموذج شامل لسياسة حضور الموظفين يضع الموظفين في المقام الأول ويُعزز المساءلة.

💡 نصيحة احترافية: استخدم قوالب خاضعة للتحكم في الإصدارات مع سجل الموافقات. تغيير السياسات أمر حقيقي — تتبع من قام بالتغيير ومتى. استخدم ClickUp Docs للحصول على سجل الإصدارات والتحكم في الوصول حتى يعمل قسم الموارد البشرية دائمًا من أحدث إصدار.

19. نموذج لسياسة حضور الموظفين من Forbes.com

عبر Forbes

تم تصميم نموذج سياسة الحضور من Forbes لفرق الموارد البشرية التي تحتاج إلى إطار عمل جاهز للتعبئة مع قواعد واضحة حول الغياب والتأخير والإجراءات التأديبية. ويحدد التوقعات الأساسية، من ساعات العمل وفترات السماح إلى أسباب التخلي عن الوظيفة ومتطلبات تقديم شهادة طبية.

الهيكل سهل الاستخدام، مما يجعله مثاليًا للتخصيص عن طريق إدخال قيم للدقائق الإضافية، ومواعيد الإخطار، والحدود التأديبية. كما يتضمن نموذجًا مدمجًا لإقرار الموظف لتوثيق الامتثال بشكل رسمي.

⭐ لماذا ستحب هذا النموذج:

حدد قواعد واضحة للغياب المبرر وغير المبرر

خصص الحدود القصوى لإنهاء الخدمة والتحذيرات والاجتماعات التأديبية

ضع بروتوكولات إجازة منظمة لأيام المرض والإجازات والمغادرة المبكرة

أضف إقرارًا موقّعًا لضمان موافقة الموظفين على شروط الحضور

🔑 مثالي لـ: الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تريد إطار عمل بسيط لحضور الموظفين مع إمكانية إضافة تفاصيلها الخاصة وتطبيقه على الفور في جميع الفرق.

20. نموذج سياسة الحضور AIHR

عبر AIHR

نموذج سياسة الحضور من AIHR يوفر الوضوح والمساءلة وأساسًا قانونيًا لإدارة الحضور في شركتك. وهو مصمم لفرق الموارد البشرية التي ترغب في تجاوز القواعد الغامضة وبناء سياسة قابلة للتطوير وقابلة للتنفيذ.

يتضمن النموذج الاعتبارات القانونية وطرق تتبع الوقت والإجراءات التأديبية وحتى تحليلات تنبؤية للقوى العاملة للمساعدة في تحديد اتجاهات الغياب. كما يدعم رفاهية الموظفين من خلال دمج إمكانية الوصول إلى الاستشارة وأطر الاستجابة المرنة.

⭐ لماذا ستحب هذا النموذج:

تتبع الحضور عبر الأنظمة الإلكترونية أو ساعات الحضور أو التطبيقات المحمولة

قم بتنفيذ إجراءات تأديبية متدرجة، بما في ذلك خطط تحسين الأداء ومسببات إنهاء الخدمة

حافظ على السجلات السرية التي تديرها إدارة الموارد البشرية مع إمكانية الوصول على مستوى المشرفين

دمج الامتثال لقانون FMLA و ADA مع مسارات الدعم الموثقة

🔑 مثالي لـ: قادة الموارد البشرية الذين يحتاجون إلى إطار عمل رسمي ومتوافق مع اللوائح التنظيمية ويتميز بالمرونة.

قم بإنشاء سياسة الحضور الخاصة بك وتتبعها وفرضها باستخدام ClickUp

إن وضع سياسة حضور موظفين قوية لا يقيك من حالات التغيب فحسب، بل يضع أساسًا واضحًا للمساءلة والاتساق والتعاون بين أعضاء الفريق.

سواء كنت تدير فريقًا صغيرًا أو تتوسع عبر الأقسام، فإن وجود النموذج المناسب يمكن أن يجعل تطبيق سياستك سريعًا وخاليًا من الإجهاد.

باستخدام هذه النماذج الجاهزة لسياسة الحضور، يمكنك تحديد التوقعات وتبسيط عمليات الموافقة والحفاظ على الامتثال دون البدء من الصفر.

اشترك في ClickUp اليوم للوصول إلى القوالب وأتمتة تتبع الحضور وتحويل سياساتك إلى سير عمل حقيقي وقابل للتتبع.