أفضل 10 برامج لترتيب الموظفين في عام 2025

يمكن أن تتحول إدارة جداول الموظفين بسرعة إلى فوضى - مما يؤدي إلى سوء التواصل، وتفويت نوبات العمل، وأخطاء في كشوف المرتبات.

إذا كان هذا يبدو مألوفاً، فلا تقلق. فقد مررت بذلك أيضاً.

لحسن الحظ، تعمل برامج إعداد قوائم الموظفين على تبسيط العملية من خلال أتمتة الجداول الزمنية وتتبع الحضور وتوفير الوقت الثمين.

_ولكن مع وجود العديد من الخيارات المتاحة، كيف تختار الأفضل منها؟

في هذه المدونة، سأرشدك في هذه المدونة إلى أفضل 10 أدوات لإعداد القوائم اختبرتها أنا وفريقي لمساعدتك في العثور على الحل الأمثل.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في برامج إعداد القوائم؟

لقد أدى اختيار البرنامج المناسب لإعداد القوائم إلى تغيير طريقة إدارتي لجداول الموظفين، وتوفير الوقت والتخلص من التعارضات في الجدولة.

بعد اختبار أدوات مختلفة، إليك الميزات الرئيسية التي وجدتها غير قابلة للتفاوض:

تتبع توافر الموظفين : اختر حلاً برمجياً لقوائم الموظفين يسجل بدقة مدى توفر الموظفين لتجنب تضارب جداول الموظفين وضمان تخصيص المناوبات بشكل صحيح

: اختر حلاً برمجياً لقوائم الموظفين يسجل بدقة مدى توفر الموظفين لتجنب تضارب جداول الموظفين وضمان تخصيص المناوبات بشكل صحيح إمكانيات تبديل المناوبات: ابحث عن تطبيقات الجدولة التي تسمح لك بإنشاء جداول زمنية مرنة وتمكين الموظفين من تبديل المناوبات بسهولة داخل المنصة، مما يقلل من الاضطرابات ويحافظ على سير العمليات بسلاسة

ابحث عن تطبيقات الجدولة التي تسمح لك بإنشاء جداول زمنية مرنة وتمكين الموظفين من تبديل المناوبات بسهولة داخل المنصة، مما يقلل من الاضطرابات ويحافظ على سير العمليات بسلاسة تكامل كشوف المرتبات : اختر برنامجاً لكشوف الرواتب يتكامل بسلاسة مع نظام الرواتب الخاص بك لحساب الرواتب بدقة. يساعد ذلك على تقليل العمل الإداري

: اختر برنامجاً لكشوف الرواتب يتكامل بسلاسة مع نظام الرواتب الخاص بك لحساب الرواتب بدقة. يساعد ذلك على تقليل العمل الإداري تتبع الحضور : اختر برنامجًا لقوائم الحضور يسجلالحضور عن بُعد في الوقت الفعلي لتجنب التناقضات

: اختر برنامجًا لقوائم الحضور يسجلالحضور عن بُعد في الوقت الفعلي لتجنب التناقضات أدوات تواصل الفريق : ابحث عن برنامج لقوائم الحضور والانصراف عبر الإنترنت يسهل التواصل السريع بين المديرين والموظفين ويبقي الجميع على اطلاع على تغييرات الجدول الزمني وتوافر الفريق

: ابحث عن برنامج لقوائم الحضور والانصراف عبر الإنترنت يسهل التواصل السريع بين المديرين والموظفين ويبقي الجميع على اطلاع على تغييرات الجدول الزمني وتوافر الفريق إدارة الفرق المتعددة: اختر برنامج إدارة القوائم الذي يدعم جدولة الموظفين عبر فرق أو أقسام متعددة دون إحداث ارتباك

مع وضع هذه الميزات الضرورية في الاعتبار، دعنا نكتشف أفضل برامج الجدولة التي تلبي جميع هذه المربعات!

اقرأ أيضًا: لكي تصبح أفضل في إدارة الوقت، إليك الدليل النهائي لإتقان إدارة الجداول الزمنية

## أفضل 10 برامج لإعداد الجداول الزمنية

بعد بحث مستفيض، اخترنا أنا وفريقي بعناية أفضل 10 حلول برمجية لإدارة الجداول الزمنية. يمكن أن تساعدك هذه الأدوات على تبسيط احتياجات الجدولة المعقدة وتحسين إنتاجية فريقك.

1. ClickUp (الأفضل لجدولة الموظفين، وتتبع الوقت، وإدارة القوى العاملة)

ترتيب المهام بسلاسة في عرض تقويم ClickUp Calendar View باستخدام وظيفة السحب والإفلات

لقد حسّن ClickUp سير عملي بشكل كبير. فقد أحدثت تحولاً في إدارة الفريق من خلال تبسيط الجدولة والتتبع وتعيين المهام في منصة واحدة قوية.

مع عرض تقويم ClickUp يمكنني سحب المهام وإسقاطها، وتعيين المواعيد النهائية، والحصول على نظرة شاملة لكل ما يحدث في الأسبوع أو الشهر المقبل.

يمكنك أيضًا مزامنة الأداة مع تقويم Google لمواءمة كل شيء عبر المنصات.

مهام مشفرة بالألوان لتمييز مستويات الأولوية المختلفة والعمل بكفاءة مع تقويم ClickUp Calendar

من الوظائف الأخرى التي أعتمد عليها بشكل متكرر هي الترميز اللوني للمهام المختلفة بناءً على الأولوية. إنها مثالية إذا كنت تريد إدارة مشاريع متعددة في وقت واحد.

على سبيل المثال، يمكنني أن أرى متى يتعارض الموعد النهائي للمشروع مع وقت إجازة أحد أعضاء الفريق المخطط له وأقوم بتعديل مهامه بسرعة.

تعيين تعليقات لأعضاء فريق محددين والحفاظ على انسيابية الاتصالات

باستخدام تتبع وقت النقر يمكنك تتبع الوقت مباشرةً داخل المهام، سواء كنت تعمل على المتصفح أو تطبيق الهاتف المحمول.

على سبيل المثال، يمكنني تسجيل وقتي في الدورات التدريبية أو الاجتماعات بنقرة واحدة. تقارير الوقت مفيدة عندما أحتاج إلى مراجعة مقدار الوقت الذي يقضيه فريقي في مشاريع محددة.

تسجيل ساعات العمل وتتبع الوقت بكفاءة باستخدام ClickUp Time Tracking

يمكنك أيضًا تصدير بيانات تتبع الوقت لكشوف المرتبات، مما يسهل العملية ويقلل من الأخطاء اليدوية. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك وضع علامة على الوقت كوقت قابل للفوترة، مما يسهل تتبع العمل الذي يحتاج إلى إصدار فواتير.

مكافأة: 10 قوالب مجانية للجداول الزمنية للموظفين في Excel و Word و ClickUp تتمثل إحدى الميزات البارزة التي تبسط إدارة الموظفين في القدرة على تبسيط العمليات باستخدام أداة الموارد البشرية في ClickUp . مع ميزات مثل الحقول المخصصة والحالات والتذكيرات وقوائم المراجعة، يمكنني تتبع كل شيء بكفاءة بدءًا من التوظيف وحتى التأهيل.

بسلاسة عملية التوظيف باستخدام أداة ClickUp للموارد البشرية

تسمح لي الأداة بإعداد مهام لكل مرحلة من مراحل التوظيف، مثل الفرز والمقابلات، ووضع علامة على التقدم باستخدام حالات مثل "قيد التقدم" أو "مكتمل" تضمن إضافة التذكيرات وقوائم المراجعة عدم تفويت أي شيء أثناء عملية التوظيف.

أستخدم أيضاً ميزات التواصل مثل انقر فوق التعليقات و عرض دردشة ClickUp للتعاون في الوقت الفعلي مع أعضاء الفريق الآخرين. هذه الميزات تبقيني وفريقي على اطلاع دائم على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، بحيث لا يفوتنا أي شيء.

بالإضافة إلى ذلك، فإن نماذج الموارد البشرية في ClickUp توفر الكثير من الوقت. فهي تساعدني على تجنُّب البدء من الصفر، وتساعدني على إنشاء مهام سير العمل بسرعة لمهام مثل تعيين الموظفين، والتوظيف، ومراجعات الأداء.

قوالب قائمة الموظفين في ClickUp

قالب قائمة موظفي ClickUp

ال قالب قائمة موظفي ClickUp جعل إدارة المناوبات والمهام أكثر كفاءة من استخدام جداول البيانات. يمكنني تتبع مدى توفر الجميع، وتعيين الأدوار، وحتى إدارة طلبات الإجازات في مكان واحد. يتيح لك هذا القالب ما يلي:

تعزيز التواصل والتنسيق

ضمان تتبع الوقت بدقة

تحسين تعيينات المهام لتحقيق أقصى قدر من الإنتاجية

تتيح لي الحقول المخصصة، مثل "ساعات العمل الإضافي" و"القسم"، إمكانية التصفية السريعة حسب تفاصيل موظف معين، مما يجعل تتبع من يعمل ومتى يعمل أمراً سهلاً للغاية. وبما أن كل شيء مرتبط في مساحة عمل واحدة، فلن يضطر أحد إلى ملاحقتي للحصول على التحديثات - يمكنهم رؤية كل شيء في الوقت الفعلي.

قالب جدول نوبات العمل

قالب جدول نوبات العمل ClickUp

أجد أيضًا قالب جدول مناوبات ClickUp مفيد للغاية لإدارة العمليات اليومية. كانت جدولة المناوبات أمرًا شاقًا، ولكن مع ClickUp، يمكنني الآن إعداد جدول الأسبوع بأكمله بسرعة

يمكنك سحب وإسقاط المناوبات، وتعديلها، وحتى تتبع حالات الغياب باستخدام حقول مخصصة مثل "سبب الغياب" يسمح لي هذا القالب بـ

الحصول على نظرة عامة واضحة لساعات عمل الموظفين

ضمان تغطية كافية خلال أوقات الذروة

تبسيط عملية جدولة وتعديل نوبات عمل الموظفين

تقليل الأثر المالي لتضارب الجداول الزمنية والتغييرات في آخر لحظة

أحب الطريقة التي يتم بها تحديث المهام تلقائياً، كما أنه من السهل التواصل مع الفريق لإجراء التغييرات. لا مزيد من رسائل البريد الإلكتروني ذهاباً وإياباً أو الرسائل النصية التي تطلب تبديل المناوبات - كل شيء مبسط باستخدام هذا القالب.

مكافأة: الوصول إلى هذه 10 قوالب مجانية لجدول العمل في Excel & ClickUp

أفضل ميزات #### ClickUp

تتبع ساعات عمل الموظفين، وساعات العمل الإضافية، وأوقات العمل الإضافية، وأوقات الراحة باستخدام ClickUp Time Tracking

عرض الجداول الزمنية وأنماط المناوبات وطلبات الإجازات باستخدام تقويم ClickUp

إرسال تذكيرات وإشعارات تلقائية للمناوبات القادمة والمواعيد النهائية وطلبات الإجازة باستخدام تذكيرات ClickUp و تنبيهات ClickUp تعيين الموظفين لمناوبات أو مهام محددة بناءً على مهاراتهم وتوافرهم باستخدام مهام النقر فوق المهام راقب عبء العمل على الموظفين لضمان التوزيع العادل ومنع الإرهاق باستخدام ClickUp Workload Views مشاركة الجداول والسياسات والمستندات الأخرى ذات الصلة مع الموظفين باستخدام مستندات ClickUp تكامل ClickUp مع أنظمة الموارد البشرية وبرامج الرواتب وغيرها من الأدوات ذات الصلة بالاستفادة من تكامل ClickUp قيود ClickUp

لا يوفر تطبيق ClickUp للهاتف المحمول جميع الميزات والوظائف التي يوفرها إصدار سطح المكتب

نظرًا للعدد الهائل من الميزات وخيارات التخصيص، يلاحظ بعض المستخدمين الجدد وجود منحنى تعليمي للتعلم

تسعير ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود : 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم شركة : 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات : اتصل لمعرفة الأسعار

: اتصل لمعرفة الأسعار ClickUp Brain: أضف إلى أي خطة مدفوعة مقابل 7 دولارات لكل عضو في مساحة العمل شهريًا

تقييمات ومراجعات ClickUp التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 9700 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 9700 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 4200 تقييم)

2. نائب (الأفضل لإدارة جداول ووقت الموظفين)

via

نائب_

لقد وجدت أن النائب أداة مفيدة في إعداد القوائم لإنشاء وإدارة المناوبات، وتعيين المهام، والتحقق من المتاحين للعمل. كما أنها فعالة في التعامل مع طلبات الإجازات وإدارة العمل الإضافي.

ميزة أخرى مفيدة هي القدرة على تتبع حضور الموظفين. يمكنك بسهولة معرفة متى يسجل الموظفون حضورهم ومغادرتهم وتحديد أي حالات غياب أو وصول متأخر.

مكافأة: تحقق من هذه 10 قوالب مجانية لإدارة الوقت (التقويمات والجداول الزمنية)

أفضل ميزات النائب

إرسال الإعلانات والرسائل والتذكيرات مباشرةً إلى فريقك

تبسيط العمليات مثل الموافقات على الإجازات وحسابات الرواتب

احصل على رؤى حول أداء الفريق وإنتاجيته من خلال التفاصيل تحليلات القوى العاملة التقارير

القيود الفرعية

لا تتضمن الخطة المجانية لوحة تحكم الإدارة

لا تحتوي الأداة على حل لكشوف المرتبات

تسعير #### تسعير النائب

الجدولة: 4.50 دولار شهريًا لكل مستخدم

4.50 دولار شهريًا لكل مستخدم الوقت والحضور: 4.50 دولار شهريًا لكل مستخدم

4.50 دولار شهريًا لكل مستخدم القسط: 6 دولارات/شهرًا لكل مستخدم

6 دولارات/شهرًا لكل مستخدم نائب الموارد البشرية: 2 دولار/شهرًا لكل مستخدم

2 دولار/شهرًا لكل مستخدم المؤسسة: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات النائب

G2: 4.6/5 (أكثر من 300 تقييم)

4.6/5 (أكثر من 300 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 700 تقييم)

3. Connecteam (الأفضل لتتبع الوقت والحضور وإنجاز المهام)

via

Connecteam_

يعد Connecteam بديهيًا جدًا للاستخدام، حتى بالنسبة لشخص ليس خبيرًا في التكنولوجيا. إنه قابل للتخصيص، بحيث يمكنك إنشاء قوائم موظفين وجداول زمنية مختلفة لفرق مختلفة، وتعيين مهام محددة للموظفين، وحتى تتبع تقدمهم.

يمكن لكل شخص يستخدم Connecteam رؤية مناوباتهم وأي تغييرات في الوقت الفعلي. يعد تطبيق إعداد القوائم عبر الإنترنت رائعاً أيضاً للتعامل مع طلبات الإجازات وإدارة اتصالات الفريق.

أفضل ميزات تطبيق Connecteam

إنشاء الجداول الزمنية وإدارتها بسهولة، بما في ذلك المناوبات والاستراحات والإجازات، باستخدام وظيفة السحب والإفلات

مراقبة وقت الموظف وحضوره وموقعه في الوقت الفعلي

دمج Connecteam مع أدوات أخرى مثل أنظمة الرواتب وبرامج الموارد البشرية

قيود Connecteam

ذكر بعض المستخدمين أن الواجهة قد تبدو مشوشة، كما أن نظام الجدولة قد يكون به بعض الأخطاء في بعض الأحيان

يفتقر إلى قدرات متقدمة في إعداد التقارير والتتبع المالي

أسعار كونيكت يام

مجاني للأبد

العمليات الأساسية : 29 دولارًا شهريًا

: 29 دولارًا شهريًا العمليات المتقدمة : 49 دولارًا في الشهر

: 49 دولارًا في الشهر خبير عمليات : 99 دولاراً شهرياً

: 99 دولاراً شهرياً المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات فريق الاتصال:

G2: 4.7/5 (أكثر من 700 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 700 تقييم) Capterra: 4.8/5 (أكثر من 300 تقييم)

4. 7 \ 7 (الأفضل لتبسيط طلبات الإجازات والموافقات)

via

7 نوبات_

يساعد تطبيق التقويم المعروف، Calendly على تبسيط عملية حجز المواعيد. من خلال حل الجدولة الآلي الخاص به، يمكنك تعيين مواعيدك المتاحة ومشاركة رابط مع العملاء المحتملين. ويمكنهم بعد ذلك اختيار فترة زمنية مناسبة تناسبكما.

يمكن ل Calendly المزامنة تلقائيًا مع تقويم Google، مما يمنع الحجوزات المزدوجة ويضمن لك دائمًا الحصول على نظرة عامة واضحة على جدول مواعيد فريقك. يمكن لهذه الوظيفة توفير الكثير من الوقت وتحسين الإنتاجية.

أفضل ميزات Calendly

مشاركة رابط جدولة فريد والسماح للآخرين باختيار الفترات الزمنية المفضلة لديهم

إرسال رسائل تذكير تلقائية عبر البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة وإبقاء الحضور على اطلاع

مزامنة Calendly مع تقويم Google أو Outlook أو أنظمة التقويم الأخرى

قيود كاليندلي

تتيح خطة Calendly المجانية تكامل تقويم واحد فقط

لا يوفر أدوات جدولة شاملة تحتاجها الفرق الأكبر حجمًا

أسعار كاليندلي

مجاني للأبد

قياسي : 12 دولارًا شهريًا

: 12 دولارًا شهريًا الفرق : 20 دولارًا/شهرًا

: 20 دولارًا/شهرًا المؤسسات: تبدأ من 15 ألف دولار في السنة

التقييمات والمراجعات: #### التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 2200 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 2200 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 3500 تقييم)

6. QuickBooks Time (الأفضل لتحسين عملية تكامل كشوف المرتبات)

via

_ / href/ _https://quickbooks.intuit.com/accountants/products-solutions/time-tracking/ الكتب السريعة الوقت /%href/

يساعد برنامج QuickBooks Time، وهو برنامج لتتبع الوقت وإدارة القوى العاملة، على تبسيط العمليات التجارية. من خلال تتبع الوقت التلقائي، يمكن للموظفين تسجيل الدخول والخروج بسهولة باستخدام هواتفهم الذكية أو أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم.

ميزة أخرى مفيدة في QuickBooks Time هي التكامل مع QuickBooks Payroll. فهو يُمكِّن المستخدمين من نقل بيانات تتبع الوقت بسلاسة إلى أنظمة كشوف المرتبات، مما يقلل من مخاطر الأخطاء ويوفر الوقت.

أفضل ميزات QuickBooks Time

الوصول إلى رؤى حول إنتاجية الموظفين وساعات العمل الإضافي لاتخاذ قرارات مستنيرة

تلقي إشعارات بساعات العمل الإضافي أو ساعات العمل الإضافي الفائتة

إدارة جدولة الموظفين من خلال إنشاء الجداول الزمنية وتحريرها وعرضها في منصة مركزية

القيود الزمنية للكتب السريعة

قد تكون خطط تسعير البرنامج باهظة الثمن بالنسبة للشركات الصغيرة

يركز في المقام الأول على تتبع الوقت وتكامل كشوف المرتبات وبشكل أقل على جدولة الموظفين (جدولة الموارد)

تسعير وقت الكتب السريعة

قسط الوقت + قسط الرواتب : 14 دولارًا شهريًا + 6.80 دولار شهريًا لكل موظف

: 14 دولارًا شهريًا + 6.80 دولار شهريًا لكل موظف Time Elite + Payroll Elite: 28 دولارًا شهريًا + 8.50 دولار شهريًا لكل موظف

تقييمات ومراجعات الوقت QuickBooks Time وتقييمات الوقت

G2: 4.5/5 (أكثر من 1400 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 1400 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 6800 تقييم)

7. هوم بيس (الأفضل لجدولة الموظفين وتتبع الوقت)

via الصفحة الرئيسية ب _/ href/ _https://app.joinhomebase.com/quick\\بدءالدليلالدليل ase %/%href/

هوم بيس هي قاعدة بيانات موثوقة وسهلة الاستخدام تطبيق جدول العمل يمكن أن يساعدك في إدارة جداول فريقك. بلمح البصر، يمكنك معرفة من يعمل في أي وقت وما إذا كان هناك أي نقص في عدد الموظفين.

تسمح لك Homebase أيضاً بتعيين أنواع مناوبات مختلفة. على سبيل المثال، يمكنك إنشاء نوع مناوبة ل "العمل الإضافي" أو "تحت الطلب" وسحب وإسقاط الموظفين إلى مناوبات مختلفة. وبهذه الطريقة، يمكنك تتبع ساعات عمل فريقك والتأكد من أن الجميع يتقاضون رواتبهم بشكل صحيح.

أفضل ميزات قاعدة البيانات الرئيسية

تبسيط عملية دفع الرواتب من خلال التكامل مع برنامج الرواتب

الوصول إلى معلومات فريقك من أي مكان باستخدام تطبيق الهاتف المحمول

استخدم ساعة الوقت المدمجة لمراقبة ساعات عمل الموظفين ومنع ضياع ساعات العمل

قيود قاعدة البيانات الرئيسية

أبلغ بعض المستخدمين عن أن الواجهة ثقيلة ومربكة ويصعب التنقل فيها

أبلغ مستخدمون آخرون عن عدم وجود استجابة وتفهم من دعم العملاء

أسعار قاعدة البيانات الرئيسية

مجاني للأبد

الأساسيات : 24.95 دولارًا شهريًا

: 24.95 دولارًا شهريًا بالإضافة : 59.95 دولارًا شهريًا

: 59.95 دولارًا شهريًا الكل في واحد: 99.95 دولاراً في الشهر

تقييمات ومراجعات قاعدة البيانات الرئيسية

G2: 4.2/5 (أكثر من 100 تقييم)

4.2/5 (أكثر من 100 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 1000 تقييم)

8. Findmyshift (الأفضل لإدارة الورديات وتتبع ساعات عمل الموظفين)

via

Findmyshift_

باستخدام Findmyshift، يمكنك إنشاء ساعات عمل، وتعيين مدى توافر الموظفين، وحتى تبسيط إدارة الإجازات. إنه نظام موثوق برنامج إدارة المناوبات يتيح لك معرفة من يعمل في أي يوم معين، مما يسهل التنسيق مع الزملاء والتخطيط للمناوبات.

يقوم برنامج Findmyshift بتحديث الجداول الزمنية تلقائياً بناءً على التوافر. لذا، إذا كان لديك تغيير في اللحظة الأخيرة، يمكنك تحديث التوافر، وستقوم الأداة بتعديل جدولك على الفور.

أفضل ميزات Findmyshift

إنشاء وإدارة الجداول الزمنية من خلال إعداد أنماط المناوبات وتعديلها حسب الحاجة

السماح للموظفين بتبادل المناوبات فيما بينهم، مما يعزز المرونة

مراقبة ساعات عمل الموظفين وغيابهم بدقة

حدود نوبات العمل

قد يتطلب دمج Findmyshift في مهام سير العمل لديك الكثير من الوقت والجهد

أبلغ المستخدمون عن وجود بعض الأخطاء العرضية، مما يؤدي إلى التوقف عن العمل أثناء ساعات العمل

تسعير Findmyshift

مجاني للأبد

بداية 25 دولار/شهرًا

25 دولار/شهرًا الشركات : 40$/شهرًا

: 40$/شهرًا مؤسسة: 80 دولاراً في الشهر

تقييمات ومراجعات Findmyshift

G2: غير متاح

غير متاح Capterra: 4.6/5 (أكثر من 1000 تقييم)

9. عند العمل (الأفضل لجدولة المناوبات وتتبع الوقت)

via عندما أعمل عندما أعمل هي أداة سهلة الاستخدام تجعل الجدولة أسهل بكثير. يمكنك بسهولة الاطلاع على المناوبات القادمة، وطلب إجازة، وحتى تبادل المناوبات مع زملاء العمل.

كما يقدم تطبيق "عندما أعمل" ميزة أخرى مفيدة: الساعة الزمنية التلقائية. يمكن للمستخدمين تسجيل الدخول والخروج مباشرة من هواتفهم، وهو أمر مريح للغاية. إذا كنت بحاجة إلى إجراء أي تغييرات على جدولك الزمني، يمكنك القيام بذلك من خلال التطبيق أيضاً.

أفضل ميزات تطبيق عندما أعمل

إرسال إشعارات ورسائل مباشرة إلى الموظفين بشأن تغييرات الجدول الزمني

إدارة جداول عمل الموظفين وعرض طلبات الإجازات من جهازك المحمول

إعداد أنماط المناوبات ومراقبة ساعات عمل الموظفين وغيابهم

قيود وقت العمل

يمكن حذف طلبات الإجازات وإعادة إضافتها فقط، ولا يمكن تغييرها

لا يوفر ميزات تفصيلية للوظائف أو تتبع المهام

أسعار عندما أعمل

أساسي : 1.50 دولار شهرياً

: 1.50 دولار شهرياً أساسي + تتبع الوقت والحضور : 3 دولارات شهرياً

: 3 دولارات شهرياً محترف : 3 دولارات شهرياً

: 3 دولارات شهرياً محترف + تتبع الوقت والحضور : 5 دولارات شهرياً

: 5 دولارات شهرياً قسط : 5 دولارات شهرياً

: 5 دولارات شهرياً القسط + تتبع الوقت والحضور : 7 دولارات شهرياً

: 7 دولارات شهرياً عندما أعمل كشوف المرتبات (إضافة إلى أي خطة): 39 دولارًا شهريًا + 6 دولارات لكل مستخدم نشط/شهر

عندما أعمل التقييمات والمراجعات

G2: 4.3/5 (أكثر من 250 تقييم)

4.3/5 (أكثر من 250 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 1100 تقييم)

مكافأة: هل تريد خيارات أفضل؟ تحقق من هذه أفضل 10 بدائل عندما أعمل !

10. Sling (الأفضل لإدارة الورديات والتواصل مع الموظفين)

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باستخدام Sling، يمكنك إنشاء مناوبات بسرعة وتعيينها للموظفين وتعديلها حسب الحاجة. تجعل وظيفة السحب والإفلات من السهل نقل الورديات وضمان حصول الجميع على عبء عمل عادل.

يحتوي Sling أيضاً على ميزة مراسلة مدمجة، وهي مفيدة للغاية للتواصل مع الفرق. يمكنك إرسال الرسائل مباشرةً إلى الأفراد أو المجموعات لمشاركة المعلومات المهمة أو تنسيق المناوبات.

أفضل ميزات Sling

مشاركة الملفات وتعيين المهام والتواصل بفعالية مع أعضاء الفريق

مراقبة كيفية تخصيص الوقت والموارد لضمان الإنتاجية المثلى

تتبّع المهام والمواعيد النهائية والتقدم المحرز في مختلف المشاريع

قيود الحبال

لاحظ المستخدمون أن إصدار الأداة على الهاتف المحمول ليس سهل الاستخدام مثل إصدار سطح المكتب

يمكن للمستخدمين الذين يستخدمون خطة العمل فقط إنشاء التقارير

تسعيرة الإقلاع

مجاني للأبد

قسط 2 دولار في الشهر

2 دولار في الشهر العمل: 4 دولار/شهرياً

التقييمات والمراجعات

G2: 4.4/5 (أكثر من 80 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 80 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 150 تقييم)

المكافأة: لتحسين العمل وإدارة المناوبات، تعلّم كيفية تنفيذ 2-2-3 عمل الجدول الزمني.

## تبسيط عملية جدولة الموظفين باستخدام ClickUp

يمكن أن تستغرق إدارة جداول الموظفين وقتاً طويلاً وعرضة للأخطاء. يعمل برنامج الجدولة الفعال على تبسيط العملية من خلال السماح لك بإنشاء الجداول الزمنية وتعيين المناوبات بسرعة وإدارة مدى توفر فريقك.

تساعدك الاستفادة من برنامج جدولة موثوق به أيضاً على الوصول بسلاسة إلى أنظمة الرواتب والتحكم في التكاليف، مما يضمن مستويات التوظيف المثلى وتقليل الزيادة أو النقص في عدد الموظفين. ClickUp كبرنامج جدولة مثالي، يسمح لك بتعيين نوبات العمل بناءً على توافر الموظفين، وتتبع وقت العمل وإنشاء تقارير دقيقة لكشوف الرواتب. إنه يبسط سير عملك ويقلل من الإدخال اليدوي للبيانات. اشترك في ClickUp اليوم وجرب مزايا سير عمل جدولة الموظفين المبسط!