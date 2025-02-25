أفضل 15 برنامج لإدارة الغياب لعام 2025

هل تعلم أن تكلفة التغيّب غير المخطط له تُقدّر بـ 600 مليار دولار سنويًا؟ ويقدر متوسط تكلفة التغيب عن العمل في الولايات المتحدة بما يلي 4,080 دولار لكل موظف بدوام كامل و2,040 دولار لكل موظف بدوام جزئي.

وهذا ثمن باهظ للمناوبات الفائتة، وطلبات الإجازة في آخر لحظة، والارتباك في الجدولة!

وما بين التعامل مع طلبات الإجازات والإجازات المرضية والإجازات الشخصية، لا يقتصر التحدي على تتبع الغائبين فحسب، بل يتعلق بمنع التعطيلات والحفاظ على الإنتاجية وإبقاء الجميع على نفس الصفحة.

يمكن لبرنامج إدارة الغياب الصحيح القيام بكل ذلك وأكثر - مما يمنحك التحكم في وقتك ومواردك. ومع ذلك، مع وجود العديد من الخيارات لبرامج إدارة الغياب، من السهل أن تشعر بالإرهاق.

في منشور المدونة هذا، دعنا نستكشف 15 من أفضل حلول برامج إدارة الغياب لمساعدتك في اتخاذ قرار مستنير. سواء كنت ترغب في تحسين إدارة البدائل، أو تبسيط نظام الرواتب الخاص بك، أو تحديث دليل الموظفين الخاص بك، أو ببساطة تقليل الأعمال الورقية، أو البقاء متوافقاً مع الأنظمة المتبعة، فلدينا هنا ما يناسبك مما يساعدك على زيادة الكفاءة.

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⏰ ملخص 60 ثانية

إليك تقريرنا عن أفضل برامج إدارة الغياب:

ClickUp (الأفضل لإدارة الإجازات الشاملة) كالاماري (أفضل حل لإدارة حضور الموظفين وإجازاتهم) Workday (أفضل حل شامل للموارد البشرية للمؤسسات) ديل (أفضل أداة عالمية للرواتب والامتثال) ريبلينج (أفضل منصة موارد بشرية لقابلية التوسع) Jolt (أفضل نظام لإدارة الموظفين لسهولة الاستخدام) Keka HR (أفضل برنامج موارد بشرية للشركات الصغيرة) AbsenceSoft (أفضل برنامج لتتبع الغياب والامتثال) Workday HCM (أفضل نظام لإدارة رأس المال البشري للشركات الكبيرة) Timestatic (أفضل أداة لتتبع الوقت وإدارة المشاريع للفرق) Connecteam (أفضل نظام أساسي لإدارة القوى العاملة على الأجهزة المحمولة أولاً) BambooHR (أفضل برنامج موارد بشرية سهل الاستخدام للفرق المتنامية) أكتيبلانز (أفضل نظام لإدارة الغياب والإجازات) Buddy Punch (أفضل أداة لساعات العمل والجدولة الزمنية للفرق العاملة عن بُعد) عندما أعمل (أفضل أداة لمشاركة وتتبع جدول العمل)

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ما الذي يجب أن تبحث عنه في برامج إدارة الغياب؟

لاتخاذ أفضل خيار عند اختيار برنامج إدارة الغياب، إليك ما يجب أن تضعه في أولوياتك:

إعداد تقارير قوية: اختر برنامجاً مزوداً بتحليلات قوية لاكتشاف اتجاهات التغيب واتخاذ الإجراءات اللازمة قبل تفاقم المشكلات

اختر برنامجاً مزوداً بتحليلات قوية لاكتشاف اتجاهات التغيب واتخاذ الإجراءات اللازمة قبل تفاقم المشكلات التتبع الفوري: اختر الأدوات التي تقدم تحديثات في الوقت الفعلي حول من يتغيب عن العمل ومدة غيابه حتى تتمكن من البقاء في طليعة من يجدول الثغرات في المواعيد وتجنب المفاجآت

اختر الأدوات التي تقدم تحديثات في الوقت الفعلي حول من يتغيب عن العمل ومدة غيابه حتى تتمكن من البقاء في طليعة من يجدول الثغرات في المواعيد وتجنب المفاجآت الأتمتة الذكية: ابحث عن الأدوات التي تتعامل تلقائياً مع طلبات الإجازات والموافقات والإشعارات

ابحث عن الأدوات التي تتعامل تلقائياً مع طلبات الإجازات والموافقات والإشعارات المرونة التي تناسب احتياجاتك: اختر برنامجاً يتكيف مع أنواع الإجازات المختلفة - سواء كانت إجازات مرضية أو إجازات أمومة أو إجازات أمومة - ويتوافق مع سياساتك

اختر برنامجاً يتكيف مع أنواع الإجازات المختلفة - سواء كانت إجازات مرضية أو إجازات أمومة أو إجازات أمومة - ويتوافق مع سياساتك التكامل السهل: اختر برنامجاً يتزامن مع أنظمة الرواتب والجدولة الخاصة بك، مما يقلل من استخدام النظام اليدوي إدارة العمل والأخطاء

💡 نصيحة احترافية: تعرف على كيفية أتمتة سير عمل الغياب باستخدام الذكاء الاصطناعي. شاهد كيف 👇🏼

أفضل 15 برنامجاً لإدارة الغياب

إذن، ما هو برنامج إدارة الغياب الأنسب لعملك؟ ولتسهيل الأمر عليك، إليك قائمة بأفضل 15 برنامجاً لإدارة الغياب التي يجب أن تضعها في اعتبارك:

1. ClickUp (الأفضل لإدارة الإجازات الشاملة)

تتطلب إدارة إجازات الموظفين تطبيقًا _كل شيء للعمل، مثل انقر فوق لدمج إدارة الغياب مع تتبع المهام وتخطيط المشاريع والتعاون. منصة ClickUp للموارد البشرية تمكّنك من إنشاء نماذج طلبات الإجازات المخصصة التي تبسّط طلبات الإجازات. يمكن للموظفين تقديم طلبات الإجازة بسهولة باستخدام نماذج سهلة الاستخدام مع حقول محددة مثل تواريخ البدء والانتهاء ونوع الطلب والمعلومات الداعمة.

قم بإدارة إدارة الغياب بكفاءة مع منصة ClickUp للموارد البشرية من ClickUp

تحول هذه المنصة إدارة الغياب من مهمة إدارية معقدة إلى نظام مبسط وفعال يتتبع حالات الغياب إلى جانب سير العمل. فهي تسهّل فهم أين وكيف يمكن إجراء التغييرات أو التسهيلات.

بديهية عرض التقويم يمثل بصريًا مدى توافر الفريق، مما يسمح للمديرين بمعرفة من هو خارج المكتب بسرعة. بالإضافة إلى التوافر البسيط، فإن خاصية ClickUp الحقول المخصصة تسمح بالتتبع التفصيلي لأنواع الإجازات المختلفة، مثل الإجازة أو الإجازة المرضية أو الإجازة الشخصية ومدة كل طلب. أتمتة ClickUp زيادة تعزيز الكفاءة من خلال إخطار المديرين بطلبات الإجازات المعلقة، مما يضمن المعالجة الفورية.

بالإضافة إلى ذلك، توفر لوحات المعلومات نظرة عامة رفيعة المستوى على أرصدة الإجازات في جميع أنحاء الفريق وتوقعات حالات الغياب القادمة، مما يساعد في تخطيط الموارد.

يمكنك أيضًا الاستفادة من التخزين المركزي للمستندات داخل المستندات، مما يضمن سهولة الوصول إلى سياسات الإجازات في الشركة.

كما فيليب ستوري كبير مسؤولي النظام في شركة SYZYGY، يشرح ذلك,

_استخدمت فرقنا النماذج والقوالب لتوحيد بعض مهام سير العمل. لقد استخدمنا أيضًا الأتمتة المضمنة لتسهيل بعض مهام سير العمل، خاصةً عندما تقوم الحقول المخصصة بالتقاط المعلومات التي يمكن أن تساعد في تحديد من يجب تعيينه لمهمة ما. وأخيراً، استخدمنا أيضاً تكامل البريد الإلكتروني وميزات واجهة برمجة التطبيقات لإنشاء المهام تلقائياً عندما تقوم بعض الأنظمة الأساسية بالتنبيه أو إظهار مشكلات محتملة في الأداء

فيليب ستوري، كبير مسؤولي النظام في شركة SYZYGY

إن نموذج طلب إجازة ClickUp يتجاوز مجرد تقديم نموذج بسيط. يمكن للموظفين إدخال جميع التفاصيل اللازمة مباشرةً في النموذج - نوع الإجازة، والتواريخ المحددة، وأسباب الإجازة، والمستندات الداعمة إذا لزم الأمر (مثل مذكرة الطبيب). وهذا يضمن توحيد جميع الطلبات، مما يقلل من التوضيحات المتبادلة.

نموذج طلب إجازة ClickUp

على عكس الأنظمة المستندة إلى البريد الإلكتروني، لا يوجد خطر من أن تُدفن الطلبات في صناديق البريد الوارد. يمكن للمديرين مراجعة الطلبات والموافقة عليها أو رفضها بسرعة، مع تقديم التعليقات أو التعديلات مباشرةً في المهمة.

هل تحتاج إلى تتبع أنماط سلوك الإجازات؟ القالب عبارة عن قاعدة بيانات قابلة للبحث توفر رؤى دون الحاجة إلى جداول بيانات أو أدوات تتبع خارجية.

ClickUp أفضل الميزات

استخدام نماذج ClickUp لتوحيد طلبات الإجازات. يمكن للموظفين ملء النماذج لإرسال التفاصيل الخاصة بهم، والتي تقوم تلقائيًا بإنشاء مهام ClickUp لتتبعها والموافقة عليها

التعليق على المهام ومشاركة التحديثات والتعاون مباشرةً داخل منصة ClickUp باستخدام تعليقات ClickUp المخصصة لـ ClickUp تعرّف في لمحة سريعة على من هو في إجازة، ومن هو متاح، وأين يمكن أن تظهر فجوات محتملة في التغطية باستخدام تقويمات ClickUp يمكنك تخطيط وتتبع طلبات الإجازات في عرض تقويم مركزي قابل للتخصيص باستخدامقالب تقويم ClickUp PTO قم بتسجيل ومراقبة حضور الموظفين لتحديد الاتجاهات والحفاظ على سجلات دقيقة باستخدامقالب صحيفة الحضور والانصراف ClickUp تعيين أذونات تفصيلية لضمان أن الموظفين المصرح لهم فقط هم من يمكنهم عرض أو تحرير المعلومات الحساسة المتعلقة بالغياب



قيود ClickUp

يمكن أن تكون ميزات ClickUp الشاملة وخيارات التخصيص الخاصة ب ClickUp مربكة للمستخدمين الجدد

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود : 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم شركة : 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات : اتصل لمعرفة الأسعار

: اتصل لمعرفة الأسعار ClickUp Brain: أضف إلى أي خطة مدفوعة مقابل 7 دولارات لكل عضو شهريًا

ClickUp التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 9500 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 9500 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 4,000 تقييم)

2. كالاماري (أفضل حل لإدارة حضور الموظفين وإجازاتهم)

عبر كالاماري يسمح Calamari لشركتك بإعداد قواعد مختلفة لاستحقاق الإجازات للموظفين بدوام كامل والمتعاقدين، وهو ما يمكن أن يكون مفيداً بشكل خاص للشركات ذات الهياكل المتنوعة للموظفين.

بالإضافة إلى ذلك، فإن دعمه متعدد اللغات يعني أنه يمكن أن يلبي احتياجات القوى العاملة العالمية، مما يساعد الشركات متعددة الجنسيات على إدارة حالات الغياب مع الحفاظ على الامتثال لقوانين العمل المتنوعة.

الميزة البارزة هي إمكانية تقسيم تقارير الاستحقاق حسب الموظف أو القسم أو نوع الإجازة. وهذا يضمن عرضاً دقيقاً لاتجاهات الغياب التي تدعم اتخاذ القرارات الاستراتيجية أثناء تخطيط القدرات .

كالاماري أفضل الميزات

تتبع حضور الموظفين باستخدام خاصية التعرف على الوجه وموقع نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) لتسجيل الحضور بدقة

مزامنة بيانات إجازات الموظفين تلقائيًا مع أنظمة الرواتب لضمان التعويض الصحيح

إرسال تذكيرات تلقائية إلى المديرين لطلبات الإجازات المتأخرة أو الموافقات عليها

التكامل مع برامج المحاسبة لمعالجة كشوف المرتبات وتتبع الامتثال

قيود كالاماري

التخصيص المحدود لأنواع الإجازات المعقدة

يفتقر إلى التحليلات العميقة لتتبع أنماط الغياب

تسعير #### كالاماري

وقت الإجازة: 2.5 دولار/مستخدم شهرياً

2.5 دولار/مستخدم شهرياً الوقت والحضور : 3 دولار/مستخدم شهرياً

: 3 دولار/مستخدم شهرياً الموارد البشرية الأساسية: 2.5 دولار/مستخدم شهرياً

كالاماري التقييمات والمراجعات

G2: 4.6/5 (أكثر من 20 تقييم)

4.6/5 (أكثر من 20 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 550 تقييم)

👀 هل تعلم؟ كالاماري نظام تسجيل الدخول المستند إلى رمز الاستجابة السريعة يتيح للموظفين تحديد الحضور بمسح سريع.

3. Workday (أفضل حل شامل للموارد البشرية للمؤسسة)

عبر يوم العمل وحدة إدارة الغياب في Workday مفيدة للشركات التي لديها مزيج معقد من أنواع الإجازات والعمليات العالمية.

على سبيل المثال، توفر تتبعاً مفصلاً لسياسات الإجازات الوالدية في مختلف المناطق، حيث تتكيف مع القوانين المحلية المختلفة والمبادئ التوجيهية للشركات تلقائياً. هذه الميزة ضرورية للشركات الكبيرة التي لديها فرق عمل متعددة الجنسيات.

التكامل العميق في Workday عبر كشوف المرتبات والمزايا و إدارة الإجازات يضمن دمج حالات غياب الموظفين بسلاسة في التخطيط العام للقوى العاملة، مما يلغي أي انفصال إداري قد ينشأ مع الأنظمة المنفصلة.

أفضل ميزات Workday

أتمتة التسجيل في المزايا والتغييرات بناءً على حالة الموظف

إعداد تنبيهات تلقائية لمواعيد الامتثال النهائية المتعلقة بقوانين العمل والتغييرات الضريبية

ربط بيانات الأداء بالتعويضات والتطوير الوظيفي لإدارة المواهب

استخدام خوارزميات التعلُّم الآلي للتوصية بأفضل المرشحين للوظائف الشاغرة بناءً على البيانات التاريخية

قيود يوم العمل

منحنى تعليمي حاد لسياسات الإجازات المعقدة

إعداد يستغرق وقتاً طويلاً للمؤسسات الكبيرة

تسعير #### Workday

تجربة مجانية للتخطيط التكيفي في يوم العمل: مجانًا لمدة 30 يومًا

مجانًا لمدة 30 يومًا تخطيط العمل في يوم عمل يوم العمل التكيفي: تسعير مخصص

تسعير مخصص تخطيط وتوحيد يوم العمل في يوم العمل: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Workday

G2: 4.1/5 (أكثر من 1500 تقييم)

4.1/5 (أكثر من 1500 تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 1,500 تقييم)

👀 هل تعلم؟ يوم العمل يقدم توصيات مدعومة بالتعلم الآلي للتطوير الوظيفي وتخطيط التعاقب الوظيفي.

4. ديل (أفضل أداة عالمية للرواتب والامتثال)

عبر ديل هل أنت واثق من أن نظام إدارة الإجازات الخاص بك متوافق مع كل قوانين العمل المحلية في فريقك الدولي؟ تم تصميم نظام إدارة الإجازات من Deel مع مراعاة تعقيدات فرق العمل الدولية، مما يوفر تتبعًا سلسًا للإجازات للموظفين والمتعاقدين عبر مختلف المناطق الزمنية والولايات القضائية.

إذا قام أحد الموظفين في برلين بتقديم طلب إجازة، يقوم Deel تلقائيًا بتطبيق قوانين الإجازات الألمانية الصحيحة، مما يضمن توافق نوع الإجازة مع اللوائح المحلية.

على سبيل المثال، عندما يطلب أحد أعضاء الفريق عن بُعد يوم إجازة، يضمن Deel الالتزام بجميع لوائح الضرائب والعمل ذات الصلة بغض النظر عن موقع العامل.

أفضل ميزات Deel

إنشاء عقود عالمية تلقائياً تتوافق مع قوانين الضرائب والعمل المحلية للموظفين والمتعاقدين

أتمتة مدفوعات الرواتب بعملات متعددة وضمان الاستقطاعات الضريبية الصحيحة للفرق الدولية

الاستفادة من الإنشاء الآلي للمستندات من أجل التأهيل والامتثال القانوني

قيود ديل

محدودية ميزات إعداد التقارير والتحليلات

يتطلب إعدادًا إضافيًا لعمليات التكامل

غير مناسب للشركات ذات الاحتياجات الأساسية لإدارة الغياب

تسعير #### ديل

ديل للموارد البشرية : مجاناً

: مجاناً كشوف مرتبات ديل: تبدأ من 29 دولارًا للموظف شهريًا

تبدأ من 29 دولارًا للموظف شهريًا ديل للمقاولين: يبدأ من 49 دولارًا شهريًا

يبدأ من 49 دولارًا شهريًا ديل EOR: يبدأ من 599 دولارًا شهريًا

تقييمات ومراجعات ديل

G2: 4.8/5 (أكثر من 5,500 تقييم)

4.8/5 (أكثر من 5,500 تقييم) Capterra: 4.8/5 (أكثر من 1,500 تقييم)

💡 نصيحة احترافية: عند التوظيف على المستوى الدولي، استخدم نماذج العقود الخاصة بـ Deel الخاصة بكل بلد للامتثال لقوانين العمل المحلية.

📮ClickUp Insight: حول 41% من المحترفين يفضلون المراسلة الفورية للتواصل الجماعي. على الرغم من أنها توفر تبادلاً سريعاً وفعالاً، إلا أن الرسائل غالباً ما تكون موزعة عبر قنوات أو سلاسل رسائل أو رسائل مباشرة متعددة، مما يجعل من الصعب استرجاع المعلومات لاحقاً.

مع حل متكامل مثل ClickUp Chat ، يتم تعيين سلاسل الدردشة الخاصة بك إلى مشاريع ومهام محددة، مما يبقي محادثاتك في سياقها ومتاحة بسهولة.

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5. ريبلينج (أفضل منصة موارد بشرية لقابلية التوسع)

عبر التموج فكّر في آخر مرة اضطررت فيها إلى تتبع سياسات الإجازات المختلفة يدوياً في مختلف الأقسام. إن إدارة الإجازات في Rippling قابلة للتخصيص بدرجة كبيرة، مما يوفر تحكمًا دقيقًا في سياسات الإجازات.

يمكنك تعيين قواعد إجازة مميزة لأدوار الموظفين والإدارات المختلفة أو حتى بناءً على الأقدمية. على سبيل المثال، يمكن أن تسمح الشركة للإدارة العليا بتراكم المزيد من الإجازات السنوية أو تقديم جداول إجازات مختلفة مقارنة بالموظفين المبتدئين.

ما يحدد ذلك برنامج إدارة الموارد البشرية بصرف النظر عن أتمتته القوية. يمكن للنظام تحديث كشوف المرتبات تلقائيًا بناءً على الإجازات المأخوذة، مما يضمن دقة حسابات الأجور.

Rippling أفضل الميزات

تحديث بيانات الموظفين تلقائيًا عبر جميع الأنظمة المتصلة (كشوف المرتبات والمزايا والتطبيقات) عند إجراء تغييرات في Rippling

مزامنة بيانات تتبع وقت الموظف مع أنظمة كشوف المرتبات في الوقت الفعلي للتخلص من الأخطاء والتأخيرات

استخدام التحليلات للتنبؤ بدوران الموظفين وإدارة جهود الاحتفاظ بالموظفين بشكل استباقي

قيود الريبلينج

قدرات التحليلات الأساسية لاتجاهات الغياب

التخصيص المحدود لاحتياجات الموارد البشرية غير القياسية

تسعير #### ريبلينج

منصة الريبلينج: تسعير مخصص

تسعير مخصص التموج في إدارة رأس المال البشري: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات الريبلينج

G2: 4.8/5 (أكثر من 5000 تقييم)

4.8/5 (أكثر من 5000 تقييم) Capterra: 4.9/5 (أكثر من 3000 تقييم)

6. Jolt (أفضل نظام لإدارة الموظفين لسهولة الاستخدام)

عبر هزة في الصناعات سريعة الوتيرة مثل المطاعم والفنادق، يمكن أن يؤدي نقص الموظفين بسبب حالات الغياب غير المتوقعة إلى تعطيل العمليات والتأثير على خدمة العملاء. تم تصميم Jolt للصناعات التي يكون فيها الامتثال التشغيلي وإدارة الغياب أمرًا ضروريًا، مثل خدمات الطعام أو الضيافة.

بالإضافة إلى تتبع الإجازات، يدمج Jolt إدارة الغياب مباشرةً مع أدوات ضبط الوقت والامتثال التنظيمي. على سبيل المثال، في المطعم، يمكن للموظفين في المطعم طلب إجازة من خلال تطبيق Jolt على الهاتف المحمول، ويقوم النظام تلقائيًا بمضاهاة طلب الإجازة مع جدولة الموارد ولوائح العمل المحلية

Jolt أفضل الميزات

أتمتة الموافقات على تبديل المناوبات، مع إرسال إشعارات إلى المديرين للحصول على موافقات سريعة أو إعادة تعيينات

إعداد قوائم مراجعة قابلة للتخصيص للموظفين لضمان التنفيذ المتسق للمهام أثناء المناوبات

تتبع أداء الفريق باستخدام التقارير الآلية التي تسلط الضوء على المقاييس الرئيسية (مثل معدلات إنجاز المهام)

مزامنة بيانات إنجاز المهام مع تتبع الوقت لضمان دقة معالجة كشوف المرتبات

قيود Jolt

الأنسب للخدمات الغذائية والصناعات ذات الامتثال الثقيل

قد لا تلبي الواجهة الأساسية احتياجات المؤسسات الأكبر حجمًا

تخصيص محدود لسياسة الإجازات

تسعير #### تسعير Jolt

التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات Jolt

G2: 4.4/5 (أكثر من 100 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 100 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 250 تقييم)

👀هل تعلم؟ جولت يحتوي على مكتبة تدريب مدمجة مما يسمح للمديرين بتحميل محتوى مخصص لإعداد الموظفين.

7. Keka HR (أفضل برنامج موارد بشرية للشركات الصغيرة)

عبر كيكا الموارد البشرية إذا كان لدى شركتك سياسات إجازة فريدة - مثل استحقاق إجازة مرضية خاصة للموظفين الذين عملوا في الشركة لأكثر من 5 سنوات - يمكن لشركة Keka التعامل مع ذلك بسهولة.

إن تركيز Keka على تجربة المستخدم يجعله جذابًا بشكل خاص: يمكن للموظفين تقديم طلبات الإجازات بسهولة وتتبع الأرصدة عبر لوحة تحكم سهلة الاستخدام للغاية. وفي الوقت نفسه، يمكن للمديرين مراجعة الاتجاهات وإدارة الموافقات ببضع نقرات فقط.

أفضل ميزات Keka HR

أتمتة استحقاقات الإجازات والأرصدة بناءً على سياسات الشركة، مما يلغي المهام اليدوية وأخطاء التتبع

توفير بوابات خدمة ذاتية للموظفين لإدارة طلبات الإجازات والحضور وتفاصيل كشوف المرتبات

أتمتة مراجعات الأداء عن طريق إرسال تذكيرات إلى المديرين والموظفين للحصول على الملاحظات في الوقت المناسب

التكامل مع أدوات الجهات الخارجية للتوظيف السلس والتحقق من الخلفية

قيود كيكا للموارد البشرية

يفتقر إلى الميزات المتقدمة للمؤسسات الكبيرة

قابلية توسع محدودة للشركات ذات سياسات الإجازات المعقدة

قدرات إعداد التقارير الأساسية

تسعير كيكا للموارد البشرية

التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات كيكا للموارد البشرية

G2: 4.5/5 (أكثر من 1,000 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 1,000 تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 50 تقييم)

8. AbsenceSoft (أفضل برنامج لتتبع الغياب والامتثال)

عبر AbsenceSoft يمكن أن يؤدي خطأ واحد في حساب استحقاق الإجازات أو عدم الامتثال للوائح المحلية إلى مشاكل قانونية مكلفة. تتألق AbsenceSoft في أتمتة تتبع الغياب مع ضمان الامتثال لقوانين العمل المحلية.

وتتمثل إحدى الميزات البارزة في قواعد الاستحقاق القابلة للتخصيص، والتي تسمح للشركات بتحديد سياسات الإجازات لمجموعات الموظفين المختلفة، مثل العاملين بدوام جزئي مقابل العاملين بدوام كامل أو الموظفين النقابيين.

على سبيل المثال، يمكن للشركة وضع قواعد مختلفة ل استحقاق PTO استناداً إلى أقدمية الموظف، حيث يحصل الموظفون الأطول أجلاً على أيام إجازة أكثر.

أفضل ميزات #### AbsenceSoft

أتمتة عملية الموافقة على طلبات الإجازة بناءً على قواعد قابلة للتخصيص (على سبيل المثال، الأقدمية أو القسم)

مزامنة بيانات إجازات الموظفين مع برنامج الجدولة لتجنب التعارضات وضمان التغطية الكافية

تتبّع الامتثال لقوانين العمل من خلال حساب أهلية واستخدام قانون الإجازات المرضية الطويلة الأجل أو قانون ADA تلقائياً

قيود برنامج AbsenceSoft

الإعداد المعقد للمؤسسات ذات مجموعات الموظفين المتعددة

ميزات إعداد التقارير الأساسية مقارنة بأنظمة الموارد البشرية الأكبر حجمًا

تسعير #### تسعير AbsenceSoft

التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات #### تقييمات ومراجعات AbsenceSoft

G2: لا توجد تقييمات كافية

لا توجد تقييمات كافية Capterra: التقييمات غير متوفرة

9. Workday HCM (أفضل نظام لإدارة رأس المال البشري للمؤسسات الكبيرة)

عبر يوم العمل لإدارة رأس المال البشري إذا كانت شركتك بحاجة إلى حل شامل يدمج إدارة الغياب في النظام البيئي الأكبر للموارد البشرية، فقد يكون Workday HCM هو أداتك المثالية.

تتمثل إحدى نقاط قوته الرئيسية في التعامل مع سياسات الإجازات المعقدة ومتعددة المستويات ، مثل تلك التي تتطلبها برامج الإجازات العائلية التي تفرضها الحكومة أو العجز قصير الأجل أو مطالبات تعويض العمال.

يساعد تكامل النظام مع أدوات تحليل القوى العاملة الشركات على تحديد اتجاهات الغياب على المدى الطويل، مما يسمح بتخطيط أفضل للقوى العاملة.

أفضل ميزات Workday HCM

أتمتة تخطيط القوى العاملة باستخدام التحليلات التنبؤية لتوقع احتياجات التوظيف

استخدام الرؤى القائمة على الذكاء الاصطناعي لإنشاء خطط تطوير مخصصة للموظفين بناءً على أدائهم

مطابقة مهارات الموظفين تلقائيًا مع الأدوار الشاغرة، وتحسين التنقل الداخلي وتقليل معدل الدوران

تتبع برامج التعلُّم والتطوير وإدارتها، وربط إكمال التدريب تلقائياً بتقييمات الأداء

قيود Workday HCM

يتطلب وقت إعداداً طويلاً لسياسات الإجازات المتقدمة

قد تتطلب أدوات التحليلات المتقدمة معرفة متخصصة

تسعير إدارة رأس المال البشري في Workday HCM

التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات Workday HCM

G2 : 4/5 (أكثر من 1,000 تقييم)

: 4/5 (أكثر من 1,000 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 1500 تقييم)

10. تيمستاتيك (أفضل أداة لتتبع الوقت وإدارة المشاريع للفرق)

عبر زمني يُعد Timestatic مثاليًا للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم التي تبحث عن طريقة بسيطة وفعالة لإدارة حالات الغياب.

تكامله السلس مع أدوات العمل الشائعة - مثل Google Workspace وSlack - يجعله متميزاً. وهذا يضمن أن الموظفين يمكنهم طلب الإجازة دون مغادرة بيئة عملهم.

كما أن واجهته سهلة التنقل تعني أنه يمكن للمديرين الموافقة على طلبات الإجازات أو رفضها بنقرة واحدة، ويقوم النظام تلقائياً بحساب أي استحقاقات أو خصومات.

أفضل الميزات #### Timestatic

أتمتة إدخال الوقت من خلال التتبع في الوقت الفعلي للحصول على فواتير دقيقة وإدارة المشروع

إنشاء جداول زمنية خاصة بالمهام للتسجيل طلبات الإجازات والموافقات التي تتزامن مع المشاريع الجارية لتخصيص الموارد بشكل أفضل

اكتشاف التأخير في المشروع تلقائيًا وإرسال إشعارات إلى مديري المشاريع للتدخل

توفير مقاييس إنتاجية الفريق في الوقت الفعلي وإنشاء تقارير حول كفاءة وقت المشروع

القيود الزمنية #### القيود الزمنية

يفتقر إلى ميزات إعداد التقارير المتقدمة للمؤسسات الكبيرة

تخصيص محدود لسياسات الإجازات المعقدة

غير مناسب للشركات ذات المتطلبات المعقدة للموارد البشرية

التسعير الزمني

Timestatic: 1.50 دولار/مستخدم شهريًا

1.50 دولار/مستخدم شهريًا Timestatic Pro: 2.50 دولار/مستخدم شهريًا

تقييمات ومراجعات Timestatic

G2: 4.7/5 (أكثر من 20 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 20 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 550 تقييم)

11. كونيكتيم (أفضل منصة لإدارة القوى العاملة على الأجهزة المحمولة أولاً)

عبر فريق الاتصال تُعد أدوات إدارة الغياب من Connecteam مثالية لفرق العمل الميدانية المتنقلة أولاً، حيث تتيح أدوات إدارة الغياب من Connecteam للموظفين طلب الإجازات عبر تطبيق الهاتف المحمول، ويمكن للمديرين الموافقة على هذه الطلبات أو رفضها على الفور بنقرة بسيطة.

وتتمثل الميزة الفريدة في قدرة Connecteam على تعديل جداول الفريق تلقائياً عندما يأخذ الموظف إجازة، مما يضمن بقاء تغطية المناوبة سليمة.

بالنسبة للشركات في صناعات مثل البناء أو الخدمات اللوجستية، حيث إحصائيات الإرهاق يمكن أن يكون مرتفعًا والحفاظ على مستويات التوظيف المثلى أمر بالغ الأهمية، وتضمن تنبيهات التغطية التلقائية من Connecteam عدم تعطل العمليات بسبب التغيب.

أفضل ميزات Connecteam

استخدم النظام الأساسي الأول على الهاتف المحمول لإدارة الإجازات و كشوف الحضور للموظفين بدون مكتب

أتمتة تعيينات المهام وتواريخ الاستحقاق لضمان إنجاز الموظفين للمهام في الوقت المناسب

إنشاء مقاييس أداء في الوقت الفعلي وإرسال تنبيهات إلى المديرين لأعضاء الفريق ذوي الأداء الضعيف

قيود Connecteam

ميزات إدارة الإجازات الأساسية للشركات الكبيرة

قابلية توسع محدودة للمؤسسات ذات الفرق المتنوعة

يفتقر إلى الميزات المتقدمة للموظفين غير الميدانيين

تسعير برنامج Connecteam

خطة الأعمال الصغيرة: مجانية لما يصل إلى 10 مستخدمين

مجانية لما يصل إلى 10 مستخدمين الموارد البشرية والمهارات الأساسية: 35 دولارًا شهريًا لأول 30 مستخدمًا

35 دولارًا شهريًا لأول 30 مستخدمًا الموارد البشرية والمهارات المتقدمة: 59 دولارًا شهريًا لأول 30 مستخدمًا

59 دولارًا شهريًا لأول 30 مستخدمًا الموارد البشرية والمهارات الخبير: 119 دولارًا/شهريًا لأول 30 مستخدمًا

Connecteam التقييمات والمراجعات

G2: 4.6/5 (أكثر من 1500 تقييم)

4.6/5 (أكثر من 1500 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 300 تقييم)

12. BambooHR (أفضل برنامج موارد بشرية سهل الاستخدام للفرق المتنامية)

عبر BambooHR يتميز نظام BambooHR، وهو نظام بسيط وقوي لإدارة الغياب، بقدرته على التكامل مع أدوات إدارة الأداء. وهذا يسمح للمديرين بتتبع تأثير التغيب على أداء الموظفين بسهولة.

كما تساعد إمكانات BambooHR القدرات القوية لإعداد التقارير فرق الموارد البشرية على تحديد أنماط غياب الموظفين، مثل الغياب المتكرر قصير الأجل، واتخاذ خطوات استباقية لتحسين الحضور.

على سبيل المثال، يمكن للموارد البشرية إنشاء تقرير مخصص يُظهر معدلات الغياب في مختلف الأقسام، مما يساعد على تحديد الاتجاهات وتعديل برامج التوظيف أو برامج الصحة وفقاً لذلك.

BambooHR أفضل الميزات

حساب مزايا الموظفين وتحديثها تلقائياً بناءً على الأحداث الحياتية (مثل الزواج، ولادة طفل)

توفير تقارير مفصلة وقابلة للتخصيص عن بيانات الموظفين للمساعدة في اتخاذ القرارات المتعلقة بالموارد البشرية

أتمتة مراجعات الأداء مع جداول زمنية محددة وجمع الملاحظات

إرسال تذكيرات تلقائية للمديرين بشأن التقييمات والأهداف القادمة للموظفين

قيود BambooHR

تخصيص محدود لسياسة الإجازات

تحليلات أساسية لتحليل اتجاهات الغياب

أسعار أعلى للشركات الصغيرة ذات الاحتياجات البسيطة للموارد البشرية

تسعير BambooHR

الأسعار الأساسية: تسعير مخصص

تسعير مخصص الإيجابي: تسعير مخصص

BambooHR تقييمات ومراجعات BambooHR

G2: 4.4/5 (أكثر من 2,000 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 2,000 تقييم) Capterra: 4.6 (أكثر من 2,500 تقييم)

13 . أكتيبلانز (أفضل نظام لإدارة الغياب والإجازات)

عبر أكتيبلانز يقدم حل actiPLANS حلاً قائماً على السحابة يتسم بالبراعة في إدارة سياسات الغياب للشركات ذات هياكل الإجازات المعقدة.

وتتمثل إحدى الميزات البارزة في قدرته على أتمتة استحقاقات الإجازات لمجموعات الموظفين المختلفة، مما يسمح بسياسات مخصصة مثل منح المزيد من الإجازات للموظفين الذين لديهم فترات عمل أطول.

بالإضافة إلى ذلك، يزوّد أكتيبلانز مديري الموارد البشرية بتحليلات مفصّلة في الوقت الفعلي، مما يساعد على اكتشاف اتجاهات الغياب مثل الارتفاعات الموسمية أو أنماط التغيب المزمن، والتي يمكن أن تؤثر على قرارات العمل.

أفضل ميزات نظام actiPLANS

ضمان الامتثال لقوانين العمل المحلية والدولية التي تحافظ على التوازن بين العمل والحياة تتبع طلبات غياب الموظفين تلقائيًا وضمان الامتثال لسياسات الشركة

إرسال إشعارات في الوقت الفعلي إلى المديرين للحصول على موافقات الإجازات المعلقة لتقليل التأخير

حساب استحقاقات وأرصدة الإجازات الإضافية تلقائيًا بناءً على القواعد الخاصة بالشركة

قيود نظام actiPLANS

أدوات إعداد التقارير الأساسية مقارنة بالمنصات الأكثر تقدمًا

خيارات تكامل محدودة مع أنظمة الموارد البشرية الأخرى

قد تكون الواجهة مبسطة جدًا بالنسبة للشركات الكبيرة

تسعير #### تسعير أكتيبلانز

ل 1-3 مستخدمين: مجاناً

مجاناً للمستخدمين من 1 إلى 40 مستخدمًا: 1.9 دولار/مستخدم شهريًا

1.9 دولار/مستخدم شهريًا للمستخدمين من 41 إلى 200 مستخدم : 1.5$/مستخدم شهرياً

: 1.5$/مستخدم شهرياً لأكثر من 200 مستخدم: تكلفة ثابتة لمستخدمين غير محدودين (يتم احتسابها شهريًا)

تقييمات ومراجعات أكتيبلانز

G2 : لا توجد تقييمات متاحة

: لا توجد تقييمات متاحة Capterra: لا توجد تقييمات كافية

14. Buddy Punch (أفضل أداة لساعة الوقت والجدولة لفرق العمل عن بُعد)

عبر BuddyPunch تخيل محاولة التوفيق بين الجداول الزمنية الورقية أو الاعتماد على جداول البيانات اليدوية لتتبع ساعات عمل القوى العاملة لديك بالساعة. يعمل Buddy Punch على تبسيط تتبع الوقت وإدارة الغياب، مع التركيز على العاملين بالساعة.

هذا نظام الحضور عن بُعد يتيح للموظفين تسجيل الحضور والانصراف من أي جهاز مع إدارة طلبات الإجازات من خلال عملية موافقة سهلة الاستخدام.

وتتمثل إحدى الميزات المحددة التي تبرز في قدرته على دمج بيانات الغياب مع كشوف المرتبات في الوقت الفعلي، مما يضمن خصم الإجازات الإضافية والإجازات الأخرى من الرواتب بدقة.

يقدم Buddy Punch أيضًا تقارير مفصلة عن الغياب، مما يسمح للمديرين بمراقبة خارج المكتب الاتجاهات وتحسين قرارات التوظيف بناءً على البيانات في الوقت الفعلي.

بادي بانش أفضل الميزات

أتمتة إدخالات الساعة الزمنية والتكامل مع أنظمة الرواتب لمعالجة دقيقة

إرسال تنبيهات للموظفين الذين يقتربون من العمل الإضافي لضمان الامتثال للوائح العمل

التكامل مع برنامج الجدولة لضمان تسجيل دخول الموظفين وخروجهم وفقًا لنوبات عملهم

إنشاء تقارير تلقائية لكشوف الرواتب لتبسيط مهام الضرائب والامتثال

قيود نظام "بدي بانش

التخصيص المحدود لسياسات الإجازات غير الساعية

ميزات إعداد التقارير الأساسية لتحليل الغياب

قابلية توسع محدودة للمؤسسات الكبيرة

تسعير نظام Buddy Punch

المبتدئ: 5.49 دولار/مستخدم شهرياً

5.49 دولار/مستخدم شهرياً المحترف: 6.99 دولار/مستخدم شهرياً

6.99 دولار/مستخدم شهرياً المؤسسات: 11.99 دولار/مستخدم شهريًا

تقييمات ومراجعات بادي بانش بادي بانش

G2: 4.8/5 (أكثر من 250 تقييم)

4.8/5 (أكثر من 250 تقييم) Capterra: 4.8/5 (أكثر من 1,000 تقييم)

15. عندما أعمل (أفضل أداة لمشاركة وتتبع جدول العمل)

عبر عندما أعمل تم تصميم عندما أعمل مع وضع كل من المديرين والموظفين في الاعتبار، حيث يوفر تطبيق عندما أعمل واجهة سهلة الاستخدام تبسط المهام مثل إنشاء الجداول الزمنية وتتبع الحضور وإدارة تغييرات المناوبات.

بالنسبة للمديرين، فإنه يلغي التواصل ذهاباً وإياباً المرتبط غالباً بتبديل المناوبات وطلبات الإجازات. وبدلاً من ذلك، يدير التطبيق هذه المهام، مما يضمن بقاء أعضاء الفريق على اطلاع وتفاعل.

ويستفيد الموظفون من القدرة على إدارة تواجدهم وطلب الإجازات وتبديل المناوبات - كل ذلك من أجهزتهم المحمولة.

عندما أعمل أفضل الميزات

إنشاء جدول العمل بالكامل بنقرة واحدة مع الجدولة التلقائية، مما يوفر وقتاً ثميناً

إخطار الموظفين على الفور بأي تغييرات وتمكين المحادثات 1:1 أو المحادثات الجماعية

استيراد جداول زمنية لمعالجة كشوف المرتبات بسرعة ودقة

عند قيود العمل

قد لا تفي أدوات إعداد التقارير باحتياجات الشركات التي تتطلب تحليلات متقدمة أو تقارير مخصصة للغاية

عندما أعمل التسعير

الأساسيات : 2.50 دولار/مستخدم شهريًا

: 2.50 دولار/مستخدم شهريًا محترف : 5 دولارات/مستخدم شهرياً

: 5 دولارات/مستخدم شهرياً بريميوم: 8 دولارات/مستخدم شهرياً

عندما أعمل التقييمات والمراجعات

G2: 4.3/5 (أكثر من 250 تقييم)

4.3/5 (أكثر من 250 تقييم) Capterra 4.5 (أكثر من 1,000 تقييم)

إدارة غياب الموظفين بكفاءة باستخدام ClickUp

يمكن أن تتحول مناوبة واحدة فائتة أو إجازة غير معتمدة إلى كابوس لوجستي سريعاً - مما يجعلك تتدافع لملء الثغرات وتحديث الجداول الزمنية وإدارة تصحيحات كشوف المرتبات.

ولذلك، يجب أن تكون إدارة الغياب أكثر ذكاءً وسرعةً واتصالاً - وهذا ما يوفره ClickUp بالضبط.

في حين أن الأدوات الأخرى قد تتعامل مع الأساسيات، فإن ClickUp تتخطى ذلك من خلال عمليات التكامل السلسة وسير العمل القابلة للتخصيص والتحليلات القوية.

بالنسبة للشركات التي تتطلب أكثر من مجرد تتبع الحضور، فإن ClickUp هو الفائز الواضح. لقد حان الوقت لتجاوز الأنظمة القديمة واعتماد الأداة التي تحافظ على مرونة فريقك وإنتاجيته ومواكبة الأحداث دائمًا. اشترك في ClickUp اليوم لتبدأ!