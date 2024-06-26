لقد اختبرنا أفضل 10 أنظمة للحضور عن بُعد في عام 2025

هل يعمل موظفوك عن بُعد بكفاءة؟

قد يكون من الصعب تتبع أداء موظفيك وحضورهم في بيئة العمل عن بُعد. لقد مررت بذلك. لهذا السبب تحولت إلى أنظمة الحضور عن بُعد لتتبع إنتاجية الموظفين وزيادة إنتاجيتهم.

لقد أصبحت هذه الأدوات عنصراً حاسماً في إدارة القوى العاملة بكفاءة، حيث إنها تساعد المديرين مثلي على تتبع جداول المناوبات ومراجعة ساعات حضور الموظفين دون إشراف مباشر.

أنت في المكان المناسب إذا كنت ترغب أيضاً في تبسيط المهام الإدارية وتحسين كفاءة القوى العاملة. في هذه المدونة، قمنا بمقارنة واختيار أفضل 10 أنظمة للحضور عن بُعد بدقة بناءً على ميزاتها وأسعارها ومراجعات العملاء.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في أنظمة الحضور عن بُعد؟

كقائد، يمكنك أن تقع في فخ الإدارة التفصيلية للموظفين، مما يقلل في النهاية من إنتاجيتهم وتحفيزهم ومشاركتهم. حتى أنا وقعت في هذا الفخ أثناء تجربة استراتيجيات لتحسين الأداء، ولكن ليس بعد الآن.

عندما استفدتُ من أدوات الحضور عن بُعد، فقد ساعدتني في تتبع ساعات عمل الموظفين عن بُعد دون أن تكون متطفلاً أو متسلطًا.

إذا كنت بصدد اختيار أفضل برامج الحضور عن بُعد، ابدأ بتقييم احتياجاتك وأهدافك الفريدة. يجب أن تتحقق دائمًا من توافق البرنامج مع أنظمتك الحالية وسهولة استخدامه بحيث لا يتطلب تدريبًا مكثفًا للتنقل فيه.

دعنا نلقي نظرة على بعض الميزات الأساسية التي يجب مراعاتها قبل اختيار نظام الحضور عن بُعد لعملك:

1. أتمتة الحضور

يمكن لأنظمة الحضور عن بُعد الحديثة أتمتة علامات حضور الموظفين. يساعدك اختيار نظام إدارة الحضور الآلي على التعرف بشكل أفضل على الموظفين الملتزمين بالمواعيد الذين يؤدون واجباتهم بجدية ويلبون توقعات المؤسسة.

تجلب هذه الأدوات أيضًا العديد من الفوائد، مثل الدقة والإنتاجية والامتثال، مما لا يترك مجالًا للأخطاء المتعمدة أو غير المتعمدة في علامات حضور الموظفين.

2. الإشعارات والتذكيرات

يجب أن يكون نظام الحضور عن بُعد الذي تختاره لشركتك متكاملاً مع التقويمات الرقمية مثل Microsoft Outlook وCalendly Mobile وGoogle Calendars. سيؤدي اختيار هذه البرامج المجمّعة إلى إبلاغ فريقك بأكمله عن قدرة الفرد وتتبع الحضور عبر التقويم المشترك.

3. التقارير والتحليلات

يتميز البرنامج المثالي لإدارة الحضور عن بُعد بوظائف إعداد التقارير لتوفير رؤية شاملة لعمليات شركتك. يتضمن ذلك إنشاء تقارير ثاقبة حول اتجاهات الحضور وأنماطه والامتثال لقوانين العمل.

4. إدارة الإجازات

يوفر نظام الحضور الفعال ميزات إدارة الإجازات مثل تكوين سياسات الإجازات بناءً على القوانين المعمول بها، ورفع الطلبات، ومساعدة الموظفين في التحقق من أرصدة الإجازات، ومراجعة جداول الإجازات، وما إلى ذلك.

5. الجداول الزمنية

الجداول الزمنية إدارة الجداول الزمنية تعد الميزة ذات أهمية قصوى في أنظمة الحضور عن بُعد، ولا ينبغي إغفالها قبل أن تختار. فهي تتيح لك تتبع الساعات المجدولة للعمل، والإجازات، والمستحقات، والتسويات لمعالجة كشوف المرتبات.

نصيحة احترافية: تأكد من أن برنامج الحضور عن بُعد الخاص بك يوفر المرونة للقوى العاملة عن بُعد ويمنحهم بعض الفسحة لإكمال مهامهم. إن ضمان ذلك يمكن أن يجعل موظفيك يشعرون براحة أكبر في استخدام هذه الأدوات ويزيد من الإنتاجية.

## أفضل 10 أنظمة للحضور عن بُعد لاستخدامها في عام 2024

1. ClickUp الأفضل لتتبع أداء الموظفين وإنتاجيتهم

كأداة متعددة الاستخدامات لإدارة المشاريع، يتيح لك ClickUp تتبع الوقت بطريقة تناسب احتياجاتك. مع تتبع وقت المشروع في ClickUp يمكنك بسهولة مراقبة ساعات العمل من أي مكان، وإجراء التعديلات عند الضرورة، وإضافة ملاحظات لتتبع الساعات المدفوعة والوقت الخاص بالمشروع.

على سبيل المثال، تسمح الأداة لموظفيك ببدء وإيقاف المؤقت مباشرةً داخل التطبيق، على سطح المكتب باستخدام امتداد كروم أو حتى إضافة إدخالات الوقت يدويًا للعمل السابق لتتبع الوقت عبر الأجهزة. تتيح ميزات التصنيف الشاملة في ClickUp أيضًا للموظفين تنظيم إدخالات الوقت المتتبع عبر الحقول المخصصة و علامات النقر فوق .

تبسيط عمليات تتبع الوقت باستخدام إمكانيات ClickUp لتتبع الوقت

يمكنك أيضًا أن تطلب من فريقك إضافة ملاحظات إلى إدخالات الوقت وتصفيتها حسب معايير مختلفة للحصول على رؤى حول أين وكيف يتم قضاء الوقت في جميع أنحاء العمل.

وبالإضافة إلى الميزات، فإن قوالب ClickUp الجاهزة للاستخدام والقابلة للتخصيص تجعل من السهل تحديد وتنفيذ أنظمة التتبع دون أن تفوتك أي شيء. مع قالب صحيفة الحضور ClickUp يمكنك تتبع حضور موظفيك وغيابهم، ومعرفة مواعيد عودتهم من الإجازات، وإنشاء تذكيرات مرنة للموظفين بشأن جداول عملهم عن بُعد.

استخدم قالب ورقة الحضور والغياب من ClickUp لتتبع الحضور وتحليل المهام لتحقيق أقصى قدر من الإنتاجية

تنزيل هذا القالب علاوة على ذلك طرق عرض الموارد البشرية لـ ClickUp مفيدة لـ الإشراف على تأهيل الموظفين، وجدولة المواعيد، وغيرها من التفاصيل المهمة. إنشاء موقع مركزي لبيانات الموظفين والمراسلات الخاصة بين الموظفين ومديريهم. يمكنك استخدام هذا الموقع المركزي لمراقبة التقدم المحرز، وإجراء استبيانات مشاركة الموظفين، والتحضير لتقييمات الأداء القادمة.

ClickUp أفضل الميزات

تتبع الوقت: استخدام تتبع الوقت ClickUp لإنشاء جداول زمنية وتخصيصها وعرض تقارير مفصلة عن وقت موظفيك حسب اليوم أو الأسبوع أو الشهر أو أي نطاق مخصص

استخدام تتبع الوقت ClickUp لإنشاء جداول زمنية وتخصيصها وعرض تقارير مفصلة عن وقت موظفيك حسب اليوم أو الأسبوع أو الشهر أو أي نطاق مخصص تعاون سلس: تصور التقدم المحرز في مشاريعك عن بُعد، وراقب سباقات السرعة والأعمال المتراكمة باستخدام المخططات الرشيقة و التعاون في الوقت الفعلي باستخدام مستندات Clickup Docs واللوحات البيضاء التقويم: تبسيط تتبع إجازات الموظفين وأيام الإجازات المرضية باستخدامقالب تقويم ClickUp PTO، والذي يوفر لك أكثر من 100 عملية أتمتة مبنية مسبقًا لتبسيط مهام سير العمل وتسليم المشروع والمهام الروتينية

تصور التقدم المحرز في مشاريعك عن بُعد، وراقب سباقات السرعة والأعمال المتراكمة باستخدام المخططات الرشيقة و التعاون في الوقت الفعلي باستخدام مستندات Clickup Docs واللوحات البيضاء تشفير البيانات: ضمان سلامة البيانات الحساسة باستخدام تشفير AES-256 الذي يمنع الوصول غير المصرح به إلى أطراف ثالثة

تنزيل هذا القالب

استخدم قالب تقويم ClickUp PTO لإنشاء عمليات الإجازات وتحسينها

تنزيل هذا القالب

قيود ClickUp

يمكن لمنحنى التعلم الحاد أن يجعل من الصعب على المستخدمين الجدد التنقل في هذه المنصة

تسعير #### ClickUp

مجانًا: للأبد

للأبد غير محدود : 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم الشركات: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

اتصل لمعرفة الأسعار ClickUp Brain: أضف إلى أي خطة مدفوعة مقابل 5 دولارات لكل عضو في مساحة العمل شهرياً.

ClickUp التقييمات والمراجعات

G2 : 4.7/5 (أكثر من 9500 تقييم)

: 4.7/5 (أكثر من 9500 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 4100 تقييم)

2. كلوك شارك الأفضل لتتبع الموظفين في الميدان

via ClockShark ClockShark هي أداة قوية أخرى تتميز بتتبع نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) لتتبع موقع الموظفين في الوقت الفعلي إلى جانب ساعات عملهم. تزودك المنصة بجداول زمنية دقيقة بنسبة 100٪ جداول زمنية دقيقة وتقلل من تكاليف الرواتب بفضل برنامج الحضور والانصراف .

يضمن هذا النظام الأساسي أيضًا أن يتحمل موظفوك المزيد من المسؤولية، لأنهم يعلمون أنه يتم تتبع وقتهم. تعجبني ميزاته الإضافية، مثل تكامل المحاسبة، وتتبع النشاط، وجدولة الموظفين، والتقارير القابلة للتخصيص، وغير ذلك الكثير.

ClockShark أفضل الميزات

حلول برمجيات الرواتب والمحاسبة المتكاملة مثل QuickBooks و QuickBooks Online، و RUN Powered by ADP® و ADP Workforce Now®، و Sage 100 Contractor، و Xero، وأكثر من 1000 تطبيق باستخدام Zapier

احتفظ بسجلات دقيقة للوقت أثناء التنقل لجميع موظفيك وتجنب مشاكل الحضور باستخدام ساعة الحضور الافتراضية

استخدم ميزات إدارة المشاريع المُحسَّنة لتعيين المهام وتتبُّع التقدُّم في العمل والمواعيد النهائية

تخلص من تدوير الجداول الزمنية من خلال السماح لك بتتبع تكاليف العمالة بدقة

قيود ClockShark

يفتقر إلى إمكانيات الفوترة

لا يعمل بشكل جيد مع خاصية تتبع ومزامنة بيانات تطبيق الهاتف المحمول لنظام تحديد المواقع العالمي (GPS)

تسعير ClockShark

مجاناً: تجربة لمدة 14 يوماً

تجربة لمدة 14 يوماً قياسي: 40 دولارًا شهريًا

40 دولارًا شهريًا المحترف: 60 دولارًا شهريًا

ClockShark التقييمات والمراجعات

G2: 4.6/5 (أكثر من 300 تقييم)

4.6/5 (أكثر من 300 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 1800 تقييم)

3. غوستو: الأفضل لتتبع إنتاجية الموظفين

via

_/مرجع/ _https://gusto.com Gusto /%href/

هل تبحث عن أداة فعالة لإنشاء تقارير البيانات المالية وتتبع الحضور عن بُعد في الوقت الفعلي؟ لا تبحث أكثر من Gusto. هذه المنصة تتكامل مع AttendanceBot لمزامنة الجداول الزمنية للموظفين وتسهيل كشوف المرتبات للموظفين والمتعاقدين.

وباستخدام Gusto، يمكنك أيضًا تتبع إنتاجية الموظفين ورعاية أفضل أجزاء أداء فريقك.

لقد وجدتُ أن أدوات الوقت والحضور الخاصة به مفيدة في التعامل مع الإجازات المعقدة وخطط الإجازات المدفوعة. تجعل الأداة من السهل الموافقة على طلبات الإجازات ومزامنة وقت الإجازة الموافق عليها مع كشوف المرتبات وتقويمات الشركة.

غوستو أفضل الميزات

تتبع ساعات عمل الموظفين ريبليكون هو واحد من أفضل أدوات العمل عن بُعد لتتبع الوقت والحضور، والامتثال للعمل، والجدول الزمني، والأجور.

إنه المفضل لديّ شخصيًا لأنه يلغي تمامًا الحاجة إلى تتبع الحضور يدويًا من خلال الاستفادة من قدرات الذكاء الاصطناعي. Replicon يلتقط تلقائيًا الوقت الذي تقضيه القوى العاملة لديك في أكثر من 100 تطبيق عمل، مثل Slack وJira وAsana وZoom وغيرها.

تتيح لك المنصة أيضاً إمكانية تعيين وإدارة سياسات الاستحقاق وإعادة التعيين بناءً على احتياجات عملك.

ميزات مثل المؤسسة تتبع الوقت وإدارة القوى العاملة تجعل من Replicon أداة مثالية للمؤسسات الكبيرة لأنها توحد تتبع الوقت وإدارة المناوبات وتخطيط القوى العاملة تحت منصة واحدة.

أفضل ميزات Replicon

تبسيط عملية إنشاء الجداول الزمنية مع تدفقات عمل الموافقة الديناميكية بناءً على عمليات التحقق من صحة بيانات الحضور في الوقت الفعلي

تحديد الموظفين المثاليين بناءً على التكلفة أو المهارات من خلال جدوله الذكي المدعوم بالذكاء الاصطناعي

توفير إمكانية تسجيل الوقت بسهولة ومراقبة على مدار الساعة وتتبع ساعات العمل العادية مقابل ساعات العمل الإضافية للموظفين الذين يتقاضون رواتبهم والموظفين الذين يعملون بالساعة

تقديم جداول زمنية مجمَّعة ودقيقة وكاملة ومعبأة مسبقاً لموظفيك لمراجعتها وإرسالها

قيود ريبليكون

من المحتمل أن يكون إعداده صعبًا، نظرًا لوجود العديد من الميزات وخيارات التخصيص

قد يكون من الصعب إنشاء تقارير بهياكل مخصصة

تسعير Replicon

تسعير مخصص بناءً على حجم العمل والصناعة

تقييمات ومراجعات Replicon

G2 : 4.3/5 (أكثر من 700 تقييم)

: 4.3/5 (أكثر من 700 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 500 تقييم)

5. TimeClock Plus: الأفضل للجدولة الآلية للموظفين

via

_/مرجع/ _https://tcpsoftware.com/ TimeClock Plus /%href/

TimeClock Plus هو حل مرن للوقت والحضور يوفر حلاً مرنًا للوقت والحضور، سواءً كان ذلك داخل الشركة أو على السحابة. يتيح الوصول إلى الجداول الزمنية المباشرة ويسمح بتتبع الموظفين عبر الأجهزة المحمولة.

تتكامل المنصة بشكل جيد مع مئات من أنظمة تخطيط الموارد المؤسسية (ERP)، وأنظمة إدارة رأس المال البشري، لذلك لن تقلق بشأن عقبات تكنولوجيا المعلومات.

أما بالنسبة لميزاته الفريدة، فقد وجدت أن تطبيق الحضور عبر الهاتف المحمول سهل الاستخدام للغاية. يمكن للموظفين استخدامه لتسجيل الدخول والخروج بسهولة وعرض الجداول الزمنية وإدارة الجداول الزمنية مباشرةً من هواتفهم.

عندما تكون أثناء التنقل في العمل عن بُعد، يمكن لتطبيق جوال يعمل بشكل جيد مثل هذا أن يساعد في توفير ساعات من تتبع الوقت يدويًا والتحقق من إدخالات الوقت.

TimeClock Plus أفضل الميزات

يسمح للموظفين بتسجيل الدخول والخروج من أي مكان متصل بالإنترنت باستخدام تتبع الوقت المستند إلى السحابة

تكوين محرك كشوف المرتبات بمعدلات أجور مختلفة، وفروق المناوبات، ومعايير العمل الإضافي

إدارة الإجازات بنقرة واحدة باستخدام خاصية إدارة الغياب

تمكين جدولة سلسة للموظفين مع جداول مناوبات على مدار الساعة تتوافق مع مناوباتك الفريدة والقواعد المدمجة

قيود TimeClock Plus

لديه واجهة أقل سهولة مقارنة بأنظمة الحضور عن بُعد الأخرى

قد لا يتصل بسلاسة مع جميع تطبيقات أو مواقع الويب التابعة لجهات خارجية

تسعير #### TimeClock Plus

تسعير مخصص بناءً على حجم العمل والصناعة

تقييمات ومراجعات TimeClock

G2 : 4.3/5 (أكثر من 400 تقييم)

: 4.3/5 (أكثر من 400 تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 150 تقييم)

6. كونيكتيم الأفضل لمراقبة الحضور في الوقت الفعلي

via

Connecteam_

Connecteam عبارة عن منصة ممتازة يمكنها القيام بـ تتبع الوقت بذكاء باستخدام جداول زمنية آلية. باستخدام هذه المنصة، يمكنك إدارة جميع العمليات اليومية بسهولة، مثل تفويض المهام في الوقت الفعلي، وجدولة الموظفين الفعالة، ومراقبة الحضور في الوقت الفعلي، وإعداد التقارير الفورية المودعة مع النتائج المباشرة، وغير ذلك الكثير.

وبصفتك مديراً، توفر لك المنصة نظرة عامة واضحة عن مدى توافر الفريق ومؤهلاته وتفضيلاته، مما يساعدك على إتقان عملية الجدولة.

أكثر ما يعجبني في هذه الأداة هو مجموعتها الشاملة من الميزات. تجمع Connecteam وظائف الموارد البشرية، والتواصل، وإدارة المهام، والجدولة في منصة واحدة، مما يسهل عليك الحصول على رؤية شاملة.

صُممت هذه الأداة مع وضع العاملين بدون مكتب في الاعتبار، فهي توفر حلاً واحداً لـ إبقاء موظفيك على اطلاع دائم بكل ما يتعلق بالعمل، بدءاً من جدولهم الفردي إلى قاعدة المعرفة وتحديثات الشركة.

Connecteam أفضل الميزات

السماح بتحديد قواعد استراحة الموظفين وقواعد العمل الإضافي وفقًا لقوانين العمل المحلية والولائية والفيدرالية

احتضانسياسات العمل المختلطة من خلال تسجيل ساعات تسجيل الدخول باستخدام ساعة الوقت داخل التطبيق أو تطبيق Kiosk في الموقع

استخدام الدردشة داخل التطبيق للتواصل مباشرةً مع الموظفين

استخدم أدوات التقارير والتحليلات المدمجة لتتبع وظائف الإدارة الرئيسية في العمليات اليومية والموارد البشرية وتحسينها

قيود Connecteam

قد تواجه تأخيراً عرضياً وتجميداً للتطبيق في بعض الأحيان

يتطلب الكثير من الترقيات للوصول إلى المزيد من الميزات

تسعير #### Connecteam

مجاني: للأبد

للأبد الأساسي: 35 دولارًا في الشهر

35 دولارًا في الشهر متقدم: 59 دولارًا في الشهر

59 دولارًا في الشهر الخبير: 119 دولارًا شهريًا

Connecteam التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 200 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 200 تقييم) Capterra: 4.8/5 (أكثر من 300 تقييم)

7. تايم كامب الأفضل لتتبع الوقت

via TimeCamp TimeCamp هو واحد من أفضل أنظمة الحضور عن بُعد التي تدير حضور الموظفين وتسجيل ساعات العمل وإنشاء كشوف الرواتب، كل ذلك باستخدام تطبيق واحد. يوفر تتبع الوقت المستند إلى الكلمات الرئيسية مما يعني أنه يمكنك تعيين كلمات رئيسية لجعل تتبع الوقت تلقائيًا.

لقد جربت نظام تتبع الحضور والانصراف الخاص به، وهو مفيد في تتبع ساعات العمل والإجازات والإجازات المرضية في مكان واحد، مما يساعد على تقليل نطاق الخطأ.

كما أنه يتكامل مع أدوات مثل Airtable وAsana وGitlab وغيرها، مما يسهل عليك تتبع الجداول الزمنية للمشروع وإدارتها بكفاءة أكبر.

TimeCamp أفضل الميزات

تقديم خاصية تحديد الموقع الجغرافي، وهي مثالية لتتبع العاملين الميدانيين دائمي التنقل

إنشاء تقارير مفصلة عن استخدام الوقت، وتقدم المشروع، وأداء فرق العمل عن بُعد باستخدام ميزة إعداد التقارير

إضافة إدخالات الوقت أو تعديلها أو حذفها باستخدام الجداول الزمنية الرسومية وتغيير العرض بين العرض اليومي والأسبوعي ببضع نقرات فقط

قيود برنامج TimeCamp

لا يسمح لك بتخصيص أسماء المهام والواجهة

يقدم تقارير محدودة في وظائف التصدير

تسعير TimeCamp

مجانًا: تجربة لمدة 14 يومًا

تجربة لمدة 14 يومًا المبتدئ: 3.99 دولار شهريًا

3.99 دولار شهريًا القسط: 6.99 دولارًا أمريكيًا في الشهر

6.99 دولارًا أمريكيًا في الشهر الأقصى: 10.99 دولارًا أمريكيًا/شهرًا

10.99 دولارًا أمريكيًا/شهرًا المؤسسات: 14.99 دولارًا في الشهر

تقييمات ومراجعات مخيم تايم كامب

G2: 4.7/5 (أكثر من 200 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 200 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 500 تقييم)

8. ADP Workforce Now: الأفضل لتبسيط نظام الحضور عن بُعد

عبر ADP القوى العاملة الآن ADP Workforce Now هو برنامج شامل لإدارة الموارد البشرية يساعد في الحفاظ على دقة كشوف المرتبات والامتثال لها حتى تتمكن من استثمار تلك الساعات في عملك.

وتوفر ميزته الفريدة خيارات تسجيل الدخول البيومترية ، مثل التعرف على الوجه والمسح الضوئي للأصابع، مما يوفر طبقة إضافية من الأمان. أنا شخصياً أفضِّلها على الواجهات المحمية بكلمة مرور ثقيلة.

تعمل حلول الوقت والحضور التلقائية للمنصة على تتبع طلبات إجازات الموظفين والموافقات والإجازات وتسمح لجميع موظفيك بتسجيل الدخول والخروج عبر أجهزة متعددة.

ADP ADP Workforce Now أفضل الميزات

السماح للموظفين بتسجيل الدخول والخروج، وإضافة استراحة الوجبات، ونقل وقتهم بين الأقسام أو المواقع أو الوظائف

تمكين المديرين من تتبع أنماط الحضور ومراقبتها، وإنشاء تقارير عن ساعات عمل الموظفين، والموافقة على طلبات الإجازات

توفير أدوات للتدريب والتطوير، بهدف دعم دورة حياة الموظف الكاملة، بدءاً من التوظيف وحتى تخطيط التعاقب الوظيفي

الاندماج بشكل جيد مع أدوات مثل Brainier وWorkday وReplicon وWave وOracle وAuty وJazzHR وXero وQuickBooks وGreenhouse

قيود ADP للقوى العاملة الآن

قد تواجه تحديات عندما تريد تخصيص التقارير.

قد يكون تكامله مع الأنظمة الحالية وبعض برامج الجهات الخارجية معقداً في بعض الأحيان.

تسعير ADP ADP Workforce Now

تسعير مخصص بناءً على حجم العمل والصناعة.

ADP ADP Workforce Now التقييمات والمراجعات

G2: 4.1/5 (أكثر من 3300 تقييم)

4.1/5 (أكثر من 3300 تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 6400 تقييم)

9. ExakTime: الأفضل لتتبع العمال الميدانيين

via ExakTime تم تصميم ExakTime خصيصًا للفرق و الموظفين الذين يعملون خارج الموقع. وهو يوفر تطبيقًا بسيطًا مع ميزات سهلة لتسجيل الدخول والخروج. كما أنه يوفر ميزة GPS التي تسمح لك بتتبع موقع الموظف في الوقت الفعلي، والتي يمكن الوصول إليها من أي جهاز محمول.

مع ExakTime، يمكنك الحصول على أكثر من 40 نموذج تقرير مُعد مسبقًا لتتبع حضور الموظفين ووقتهم. وتوفر هذه التقارير رؤية في الوقت الفعلي ورؤى قابلة للتنفيذ مطلوبة لاتخاذ القرارات الحاسمة لرفاهية أعمالهم.

أجد نظام التنبيهات الخاص بهم مفيدًا جدًا. فهو يساعدني على إعداد تنبيهات تلقائية للموظفين. وبصفتي مديراً، تضمن هذه التنبيهات عدم تفويتي أنا وموظفيّ عناصر العمل المهمة مثل تقديم الإجازات أو تقديم الموافقة أو مراقبة حد العمل الإضافي.

أفضل ميزات ExakTime

تتبُّع ساعات عمل الموظفين وحالات التأخير في الدخول والخروج المبكر والغياب

يؤدي استخدام ميزة التقاط صور الهوية إلى تفادي المشكلات المتعلقة بالاحتيال في الوقت والاستخدام غير المصرح به لبطاقات الوقت أو أرقام التعريف الشخصية

تقديم ساعات دوام متينة تعمل كمراكز حضور عند العمل خارج الموقع؛ ويمكن تخزين بيانات الحضور والوقت هذه ومزامنتها على السحابة حتى يتمكن المديرون من الوصول إليها في المكتب

قيود ExakTime

قد تواجهك مشاكل في تشغيل التقارير بناءً على جداول العاملين لديك

لا يسمح لموظفيك بالاطلاع على ساعات العمل المتراكمة لكل فترة دفع.

تسعير ExakTime

متقدم: 9 دولارات شهريًا

9 دولارات شهريًا الأقساط: اتصل بفريق المبيعات

اتصل بفريق المبيعات الصفوة: اتصل بفريق المبيعات

تقييمات ومراجعات ExakTime

G2: 4.2/5 (50+ تقييم)

4.2/5 (50+ تقييم) Capterra: 4/5 (أكثر من 150 تقييم)

10. كويك بوكس تايم: الأفضل لمراقبة أداء الموظفين

via كويك بوكس تايم يوفر Quickbooks Time لوحة تحكم بديهية على الويب وتطبيقًا للجوال وكشكًا للوقت يسهل مراقبة الموظفين في الوقت الفعلي. باستخدام هذا النظام الأساسي، يمكنك تتبع جميع أعمال موظفيك أثناء التنقل والتأكد من التزامهم بالمواعيد النهائية من خلال التعاون في المشروع وتتبع الوقت.

تدمج هذه المنصة جدولة الموظفين وتتبع الوقت في مكان واحد.

فهي تتيح لي إنشاء الجداول الزمنية ومشاركتها مع الموظفين وتعيين الوظائف والمناوبات. يوفر البرنامج أيضاً ميزات مثل تتبُّع وقت العمل الإضافي وتوقيعات الجداول الزمنية وتتبع الأميال المقطوعة.

كويك بوكس تايم أفضل الميزات

تتبع الساعات باستخدام حلول إدارة كشوف المرتبات الدقيقة والآلية وسهلة الاستخدام

استخدام تقنية تحديد الموقع الجغرافي لإدارة المشاريع والجداول الزمنية وتكاليف الوظائف وتتبع مواقع الموظفين المسجلين خلال ساعات العمل

يساعد المقاولين على إنشاء الفواتير وإرسالها باستخدام القوالب

قيود الوقت في Quickbooks

عدم وجود تقارير مخصصة

قيود على حجم الملف والبيانات، وكذلك عدد المستخدمين

تسعير كويك بوكس تايم

مجانًا: نسخة تجريبية لمدة 30 يومًا

نسخة تجريبية لمدة 30 يومًا القسط: 6 دولارات/شهرًا

6 دولارات/شهرًا الصفوة: 12 دولارًا أمريكيًا في الشهر

كويك بوكس التقييمات والمراجعات

G2: 4.5/5 (أكثر من 1400 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 1400 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 6700 تقييم)

قم بإدارة حضور فريقك عن بُعد باستخدام ClickUp

لا يمكنك الاعتماد على الحسابات اليدوية للحضور وقضاء ساعات لا حصر لها في فك التشفير نماذج كشوف الحضور للموظفين داخل المكتب أو العاملين عن بُعد. إذا كنت لا تزال تفعل ذلك، فيجب أن تكون على دراية تامة بآلام التحقق من عدم الدقة والتلاعب في الجداول الزمنية. يجب عليك تنفيذ نظام تعقب الحضور لتسهيل تتبع الوقت والتركيز على وظائف عملك الأساسية. يساعد ClickUp في إدارة فريق العمل عن بُعد والتوافق على الأهداف المشتركة وتتبع التقدم المحرز والتعاون بسلاسة. من خلال تتبع وقت المشروع وتصور واضح لجداول الموظفين ونوبات عملهم، ويضمن دقة معالجة كشوف المرتبات.

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