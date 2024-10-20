أفضل 10 برامج لتتبع طلبات الإجازات لإدارة طلبات الإجازات

تضمن الإدارة الفعّالة لإجازات الموظفين تحقيق التوازن الصحي بين العمل والحياة الشخصية والإنتاجية المثلى.

نظرًا لأن الطرق التقليدية مثل جداول البيانات أو تتبع الإجازات يدويًا عرضة للأخطاء البشرية، فقد برزت برامج تتبع الإجازات المهنية كحل مثالي.

يساعد برنامج تتبع الإجازات مدفوعة الأجر على مراقبة وإدارة إجازات الموظفين المدفوعة بكفاءة. فهو يبسط طلبات الإجازات ويتتبع الاستحقاقات ويحسن القوى العاملة إدارة الوقت .

قد يكون اختيار البرنامج المناسب أمراً مربكاً. لذا، قمنا بتقسيم الميزات الرئيسية والإيجابيات والسلبيات والأسعار وتقييمات المنتجات لتسهيل اتخاذ قرارك.

## ما الذي يجب أن تبحث عنه في برنامج تتبع PTO؟

عند اختيار برنامج إدارة PTO، يجب أن تكون أولويتك هي تمكين فريقك من الحصول على تجربة سلسة.

فيما يلي الأساسيات الخمسة التي يجب البحث عنها في برنامج تتبع إجازة نهاية الخدمة:

القابلية للتطوير : اختر حلاً يستوعب القوى العاملة المتزايدة والاحتياجات التنظيمية المتطورة

: اختر حلاً يستوعب القوى العاملة المتزايدة والاحتياجات التنظيمية المتطورة ميزات قوية لإعداد التقارير : قم بتقييم مقاييس إعداد التقارير المهمة لصنع القرار وتخصيص الموارد وتخطيط القوى العاملة. يجب أن يوفر البرنامج رؤى قيّمة حول أنماط حضور الموظفين واستخدام الإجازات السنوية واتجاهات الإجازات بشكل عام

: قم بتقييم مقاييس إعداد التقارير المهمة لصنع القرار وتخصيص الموارد وتخطيط القوى العاملة. يجب أن يوفر البرنامج رؤى قيّمة حول أنماط حضور الموظفين واستخدام الإجازات السنوية واتجاهات الإجازات بشكل عام التسعير : قارن بين الميزات والحزم قبل التسجيل. يجب أن يتماشى البرنامج مع ميزانيتك واحتياجات إدارة الإجازات

: قارن بين الميزات والحزم قبل التسجيل. يجب أن يتماشى البرنامج مع ميزانيتك واحتياجات إدارة الإجازات القدرة على التكيف : افهم ما إذا كان برنامج تتبع إجازات الموظفين قابلاً للتكيف مع الإدارة أثناء التنقل وإمكانية الوصول إلى الموظفين. يجب أن يساعدك البرنامج في التعامل مع طلبات الإجازات العاجلة وتلبية احتياجات الموظفين في غضون مهلة قصيرة

: افهم ما إذا كان برنامج تتبع إجازات الموظفين قابلاً للتكيف مع الإدارة أثناء التنقل وإمكانية الوصول إلى الموظفين. يجب أن يساعدك البرنامج في التعامل مع طلبات الإجازات العاجلة وتلبية احتياجات الموظفين في غضون مهلة قصيرة إجراءات الأمان: إعطاء الأولوية لحماية البيانات والدفاع ضد التهديدات الإلكترونية لحماية معلومات الموظفين الحساسة. يجب أن يتيح البرنامج للموظفين المصرح لهم فقط الوصول إلى هذه المعلومات

تقدم مراجعات المستخدمين على منصات مثل G2 وCapterra رؤى قيمة حول تجارب العالم الحقيقي. راجع هذه المراجعات للحصول على نظرة عامة شاملة لكل خيار.

## أفضل 10 برامج لتتبع وقت العمل الإضافي لاستخدامها في عام 2024

سواءً كنت تبحث عن برنامج مجاني لتتبع إجازة نهاية الخدمة أو حلاً شاملاً يتناسب مع احتياجات القوى العاملة لديك، فإن العثور على البرنامج المناسب أمر بالغ الأهمية.

استكشف قائمتنا المنسقة لاختيار البرنامج الذي يتوافق مع احتياجاتك الخاصة لإدارة الإجازات بفعالية.

1. ClickUp

يُقدِّم ClickUp حلاً شاملاً لتبسيط تتبع إجازات العمل المؤقتة. وإلى جانب ميزات إدارة المشاريع البارزة، فإن ClickUp هو حل شامل برنامج موارد بشرية .

اطّلع على أكثر من 15 طريقة عرض في ClickUp لتخصيص سير عمل الموارد البشرية وفقًا لاحتياجاتك

والنتيجة هي عمليات مبسطة و تعزيز الإنتاجية .

يحتوي البرنامج على ميزات الإشعارات والتنبيهات، لإعلامك بالطلبات المعلقة والموافقات والأحداث الهامة الأخرى. وهذا يضمن اتباع نهج استباقي في إدارة إجازة نهاية الخدمة بكفاءة.

يوفر ClickUp تصميمًا وتصفحًا بديهيًا. وهو يتيح لك إرسال طلبات الإجازات ومراجعتها والموافقة عليها دون عناء.

تضمن إمكانية الوصول إلى النظام سهولة استخدام أعضاء الفريق للبرنامج.

إمكانيات الموارد البشرية مع حلول متعددة الاستخدامات منصة الموارد البشرية (HR) تتعامل بكفاءة مع مختلف وظائف الموارد البشرية والمهام اليومية بكفاءة، وتدمج العمليات الأساسية تحت منصة واحدة.

فهي تساعد على تتبع أداء الموظفين ومشاركتهم، وتبسيط عملية التوظيف، وإنشاء حلول تأهيلية. هذا التنوع يضع ClickUp كبرنامج لتعقب إجازة نهاية الخدمة وحلاً شاملاً للموارد البشرية.

قالب تقويم لأوقات العمل الإضافية لجدولة فعالة قالب تقويم ClickUp PTO يساعد الفرق والأفراد على التخطيط الجيد لعملهم. فهو يعرض عرضًا تفصيليًا لأيام إجازات أعضاء الفريق، مما يسهل على المديرين وأعضاء الفريق تخطيط وجدولة العمل خلال تلك الفترات.

تنظيم جداول الإجازات في مكان واحد لجميع الفرق باستخدام قالب تقويم ClickUp PTO

يستفيد مديرو الموارد البشرية من نظرة عامة منظمة للطلبات المعلقة، مما يجعل عملية الموافقة سهلة.

قالب طلبات الإجازة*

النموذج نموذج طلب إجازة ClickUp يقلل من العبء الإداري لديك من خلال تمكين القوى العاملة لديك من تحقيق الاكتفاء الذاتي في طلب الإجازات وتتبعها.

يستخدم المديرون هذا النموذج لمراجعة طلبات الإجازات المرضية والإجازات العارضة والإجازات الشخصية والموافقة عليها أو رفضها. وهو يساعد على الاحتفاظ بسجل مركزي لطلبات إجازات الموظفين لتحسين إدارة الموارد البشرية والموارد.

إذا كنت بحاجة إلى طريقة أفضل لتتبع طلبات الإجازات بين فريقك، جرب نموذج ClickUp هذا

ClickUp أفضل الميزات

تبسيط طلبات الإجازات مدفوعة الأجر باستخدام واجهة سهلة الاستخدام وسير عمل سريع للموافقة عليها

أتمتة الاستحقاقات لإلغاء الحسابات اليدوية، مما يضمن تخصيصًا دقيقًا وعادلًا للإجازات مدفوعة الأجر، وتوفير الوقت، ومنع الأخطاء

تكييف سياسات الإجازات مدفوعة الأجر مع الاحتياجات الفريدة لمؤسستك، مما يعزز المرونة والالتزام بإرشادات الإجازات المحددة

توفير إمكانية الوصول الفوري إلى أرصدة وجداول الإجازات مدفوعة الأجر، مما يعزز الشفافية للفرق والمديرين

أبقِ الجميع على اطلاع من خلال التذكيرات التلقائية، مما يقلل من مخاطر تفويت المواعيد النهائية

استخدم قوالب مخصصة لمزامنة التقويمات وطلبات الإجازات بسرعة

قيود ClickUp

يلاحظ بعض المستخدمين الجدد وجود منحنى تعليمي حاد

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد: مثالي للفرق الصغيرة أو أولئك الذين يستكشفون قدرات ClickUp

مثالي للفرق الصغيرة أو أولئك الذين يستكشفون قدرات ClickUp غير محدود: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

7 دولارات شهريًا لكل مستخدم الأعمال: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: أسعار مخصصة للمؤسسات الكبيرة

أسعار مخصصة للمؤسسات الكبيرة ClickUp AI: يمكن إضافته إلى أي مساحة عمل مدفوعة مقابل 5 دولارات لكل عضو

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2: 4.7/5 (أكثر من 9,201 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 9,201 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 3,948 تقييم)

2. CakeHR/SageHR

CakeHR هو برنامج لإدارة الإجازات مع تدفقات عمل الموافقة التلقائية. يتيح لمسؤولي الموارد البشرية تهيئة النظام لتوجيه طلبات الإجازات تلقائيًا إلى المشرفين أو المديرين المناسبين بناءً على معايير محددة مسبقًا.

يشتهر برنامج CakeHR بتصميمه البديهي وتبسيطه لتتبع الإجازات السنوية وضمان إمكانية الوصول للموظفين ومتخصصي الموارد البشرية.

عبر الكعكة توفر لوحة التحكم النظيفة نظرة عامة على أرصدة الإجازات والإجازات القادمة والطلبات المعلقة للمساعدة في تبسيط عملية إدارة الإجازات.

أفضل ميزات CakeHR CakeHR

إدارة الإجازات من خلال بوابة الخدمة الذاتية

تخطيط جدولة القوى العاملة والجداول الزمنية للتنسيق الفعال

التنقل بسلاسة من خلال واجهة سهلة الاستخدام

التكامل مع الأنظمة الأساسية الشائعة مثل Slack وتقويم Google وMicrosoft Teams

قيود CakeHR

مجموعة ميزات ضيقة، مما يحد من جاذبيته للمؤسسات الكبيرة

تحتاج إلى تصدير البيانات إلى أدوات تحليلية أخرى لإجراء تحليل متعمق ومتطلبات إعداد التقارير المعقدة

تسعير CakeHR

تجربة مجانية: 14 يومًا

14 يومًا السعر المبدئي: 5.5 دولار لكل موظف شهريًا

5.5 دولار لكل موظف شهريًا ترتفع الأسعار مع زيادة عدد الموظفين والوحدات

تقييمات ومراجعات CakeHR

G2: 4.3/5 (71+ تقييم)

4.3/5 (71+ تقييم) Capterra: 4.5/5 (343+ تقييم)

3. كيس فلو

يقدم Kissflow حلاً متعدد الاستخدامات لتبسيط وتعزيز عمليات الاستقبال في الموقع، وعن بُعد، و إدارة القوى العاملة المختلطة .

عبر كيس فلو يُعرف بنهجه الاستباقي مع نظام إدارة الإجازات الآلي. فهو يعمل على تبسيط عملية طلب الإجازة والموافقة عليها، مما يقلل من النفقات الإدارية ويعزز شفافية سير العمل.

أفضل ميزات #### Kissflow

التقاط طلبات الإجازات ومراقبتها وإدارتها بنظرة عامة فورية

أتمتة سير عمل الموافقة لتمكين الموظفين من الاكتفاء الذاتي في إدارة طلبات إجازاتهم وتقليل الأعباء الإدارية

تخصيص سياسات الإجازات لتتناسب مع متطلبات مؤسستك المحددة

قيود كيس فلو

صعوبة التكامل مع المنصات الحالية

محدودية تطبيق الهاتف المحمول وميزات إعداد التقارير

تسعير كيس فلو

الأساسي: 1,500 دولار شهريًا (ميزات محدودة)

1,500 دولار شهريًا (ميزات محدودة) المؤسسة: تسعير مخصص (ميزات كاملة)

تقييمات ومراجعات كيس فلو

G2: 4.3/5 (أكثر من 532+ تقييم)

4.3/5 (أكثر من 532+ تقييم) Capterra: 4.0/5 (أكثر من 40 تقييم)

4. بامبو إتش آر

يعد برنامج BambooHR لتتبع الإجازات مدفوعة الأجر من BambooHR أداة شاملة لإدارة الإجازات والإجازات المدفوعة الأجر. تضمن حسابات الاستحقاق المبتكرة الخاصة به تتبع الإجازات بدقة.

عبر BambooHR يتلقى المديرون تنبيهات إشعارات عند تقديم طلب إجازة. وهذا يساعدهم على الموافقة على الطلبات أو رفضها على الفور. وتعزز عملية الموافقة السريعة هذه التواصل وتمنع التأخير.

BambooHR أفضل الميزات

تمكين تقديم طلبات الإجازات من خلال بوابة الخدمة الذاتية

حساب الإجازات وعرض أيام الغياب اليومية باستخدام تقويمات شخصية وعامة متعددة

البقاء على علم بأيام الإجازات المتاحة مع إمكانية الاطلاع في الوقت الفعلي على أرصدة الإجازات في الوقت الفعلي للموظفين والمديرين

قيود BambooHR

هيكل أذونات المستخدم المربكة

مقاييس تقارير محدودة

تسعير BambooHR

الأساسيات: ابتداءً من 5.25 دولار شهريًا

ابتداءً من 5.25 دولار شهريًا الميزة: بدءًا من 8.75 دولار شهريًا

BambooHR التقييمات والمراجعات

G2: 4.5/5 (1689+ تقييم)

4.5/5 (1689+ تقييم) Capterra: 4.6/5 (2666+ تقييم)

5. كلوكيفاي

برنامج Clockify لتتبع إجازات الموظفين هو أداة مباشرة لإدارة الإجازات بشكل آلي.

وهو معروف بتكامله مع تتبع وقت المشروع، مما يسمح لك بتتبع الوقت والحصول على رؤية شاملة لإنتاجية الموظفين. يُتيح Clockify لقادة المشاريع تتبع ساعات العمل والإجازات المدفوعة دون عناء في نفس الواجهة.

تحتوي المنصة على واجهة سهلة الاستخدام لتطبيقات الإجازات مدفوعة الأجر. وتسمح للمديرين بمراجعة هذه الطلبات والموافقة عليها دون عناء، مما يبسّط عملية إدارة الإجازات مدفوعة الأجر بالكامل.

عبر كلوكفايفي يوفر البرنامج رؤية فورية لأرصدة الموظفين في الوقت الفعلي لأرصدة الإجازات السنوية للموظفين ومستحقاتهم واتجاهات الاستخدام. وهذا يساعد في تخطيط القوى العاملة ويضمن دقة التنبؤات المالية.

Clockify أفضل الميزات

اكتشاف وقت الخمول لتسجيل الفترات البعيدة عن محطة العمل

الوصول إلى البيانات عبر الأجهزة من خلال الكشف عن الوقت عبر المنصات المختلفة

أتمتة الاستحقاقات والأرصدة للتتبع السلس

إنشاء تقارير وتحليلات في الوقت الفعلي للحصول على رؤى فورية

قيود Clockify

ميزات محدودة لأتمتة تتبع الوقت

يتطلب تكوينات إضافية إلى دمج Clockify مع مجموعتك التقنية

تسعير #### Clockify

مجاني: يحتوي على ميزات مثل تتبع الوقت والجدول الزمني

يحتوي على ميزات مثل تتبع الوقت والجدول الزمني أساسي: 3.99 دولار/مستخدم/شهرياً تُدفع سنوياً أو 4.99 دولار إذا كانت الفواتير شهرية

3.99 دولار/مستخدم/شهرياً تُدفع سنوياً أو 4.99 دولار إذا كانت الفواتير شهرية معياري: 5.49 دولار/مستخدم/شهرياً تُدفع سنوياً أو 6.99 دولار إذا كانت الفواتير شهرية

5.49 دولار/مستخدم/شهرياً تُدفع سنوياً أو 6.99 دولار إذا كانت الفواتير شهرية محترف: 7.99 دولار/مستخدم/شهرياً يتم دفعها سنوياً أو 9.99 دولاراً شهرياً إذا كانت الفاتورة شهرية

7.99 دولار/مستخدم/شهرياً يتم دفعها سنوياً أو 9.99 دولاراً شهرياً إذا كانت الفاتورة شهرية المؤسسات: 11.99 دولاراً/مستخدماً/شهرياً تُدفع سنوياً أو 14.99 دولاراً إذا كانت الفواتير شهرية

Clockify التقييمات والمراجعات

G2: 4.5/5 (أكثر من 158 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 158 تقييم) Capterra: 4.7/5 (4727+ تقييم)

6. بادي بانش

يقدم Buddy Punch برنامج تتبع PTO المستند إلى السحابة. إنه حل مثالي للمؤسسات التي تبحث عن إدارة وقت سهلة الاستخدام وغنية بالميزات.

يسمح تطبيق الهاتف المحمول البديهي الخاص به للموظفين بطلب طلبات الإجازات وإدارتها.

عبر لكمة الأصدقاء يحتوي Buddy Punch على طبقة إضافية لعرض تقويم PTO الكلي في الوقت الفعلي لمعرفة مدى اكتمال أو توفر الجداول الزمنية، مما يجعل الأداة أكثر فائدة.

أفضل ميزات أداة Buddy Punch

إنشاء تقارير متنوعة ومفيدة للحصول على رؤى شاملة

التكامل مع منصاتك الحالية لتحسين التوافقية

تسجيل الدخول من خلال خيارات متعددة عبر المتصفحات والتطبيقات لتحقيق المرونة

تتبع رؤية الموظفين باستخدام نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) لتحسين المراقبة

قيود "بادي بانش

صعوبة الوصول إلى السجلات

إدخالات الوقت غير المتسقة وغير الدقيقة

مواطن الخلل في وظائف تطبيق الهاتف المحمول

تسعير تطبيق Buddy Punch

تجربة مجانية متاحة على جميع الخطط

متاحة على جميع الخطط عادية: 3.99 دولارًا أمريكيًا/مستخدم/شهريًا تُدفع سنويًا أو 4.99 دولارًا أمريكيًا إذا كانت الفاتورة شهرية + 19 دولارًا أمريكيًا كرسوم أساسية/شهرية

3.99 دولارًا أمريكيًا/مستخدم/شهريًا تُدفع سنويًا أو 4.99 دولارًا أمريكيًا إذا كانت الفاتورة شهرية + 19 دولارًا أمريكيًا كرسوم أساسية/شهرية الإحترافية: 4.99 دولار/مستخدم/شهريًا تُدفع سنويًا أو 5.99 دولارًا إذا كانت الفاتورة شهرية + 19 دولارًا رسوم أساسية/شهرية

4.99 دولار/مستخدم/شهريًا تُدفع سنويًا أو 5.99 دولارًا إذا كانت الفاتورة شهرية + 19 دولارًا رسوم أساسية/شهرية الإصدار المميز: 6.99 دولار/مستخدم/شهر يتم دفعها سنويًا أو 7.99 دولار إذا كانت الفاتورة شهرية + 19 دولارًا رسوم أساسية/شهرية

6.99 دولار/مستخدم/شهر يتم دفعها سنويًا أو 7.99 دولار إذا كانت الفاتورة شهرية + 19 دولارًا رسوم أساسية/شهرية المؤسسات: أسعار مخصصة للمؤسسات الكبيرة

تقييمات ومراجعات بادي بانش

G2: 4.8/5 (أكثر من 220 تقييم)

4.8/5 (أكثر من 220 تقييم) Capterra: 4.8/5 (أكثر من 917 تقييم)

7. جيبل

يعمل نظام Jibble's PTO لتتبع إجازات الموظفين على تبسيط مراقبة إجازات موظفيك من أجل تبسيط كشوف المرتبات و إدارة الحضور .

إنه حل فعال من حيث التكلفة ومتعدد الاستخدامات لمتطلبات الشركات الصغيرة.

يتيح التصميم لكل من الموظفين والمسؤولين التنقل في المنصة دون عناء.

عبر جيبل توفر لوحة المعلومات نظرة عامة شاملة على أرصدة الإجازات والإجازات القادمة والطلبات المعلقة. يقدّر المستخدمون هذه النظرة العامة التي تتيح لهم التخطيط الاستراتيجي لإجازاتهم.

جيبل أفضل الميزات

الوصول إلى منصات متعددة لتعزيز راحة المستخدم وكفاءته

تتبع موقع GPS لرؤية الموظفين في الوقت الفعلي

استخدام القياسات الحيوية لتعزيز عمليات الأمان والمصادقة

التخصيص حسب مجال تخصصك لتتماشى مع احتياجات عملك الخاصة بمجال عملك

قيود Jibble

خيارات التخصيص المحدودة

مواطن الخلل في وظائف تطبيق الجوال

تسعير #### تسعير Jibble

مجاني: مثالي لتتبع الوقت الأساسي مع التحقق البيومتري

مثالي لتتبع الوقت الأساسي مع التحقق البيومتري القسط: 2 دولار/مستخدم شهرياً

2 دولار/مستخدم شهرياً الأقصى: 4 دولار/مستخدم شهريًا

4 دولار/مستخدم شهريًا المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات جيبل

G2: 4.6/5 (47+ تقييم)

4.6/5 (47+ تقييم) Capterra: 4.8/5 (أكثر من 722 تقييم)

8. جوكو

يساعدك GoCo على إدارة أنواع متعددة من الإجازات واستيعاب سياسات غير محدودة للإجازات السنوية. فهو يسهِّل جدولة ساعات العمل وإدارة الإجازات الإضافية في مكان واحد.

يستخدم GoCo الأتمتة لنظام استحقاق فعال. تعمل هذه الوظيفة المبتكرة على التخلص من الحسابات اليدوية، مما يضمن دقة وتحديث أرصدة الإجازات السنوية لكل موظف.

تقلل بوابة الخدمة الذاتية من الأعباء الإدارية.

عبر جوكو يضمن التصميم النظيف تجربة سلسة، مما يقلل من منحنى التعلم للمستخدمين.

GoCo أفضل الميزات

مزامنة ساعات العمل والإجازات باستخدام جداول رقمية مرمزة بالألوان

أتمتة استحقاقات الإجازة السنوية بناءً على قواعد محددة مسبقاً، مما يلغي الحاجة إلى الحسابات اليدوية

التكامل مع الأنظمة الأساسية الحالية لتبسيط سير العمل

تحسين تجربة المستخدم من خلال التنقل السلس لتقليل إحباط الموظفين

ضمان الامتثال لقوانين العمل وسياسات الشركة فيما يتعلق بإجازة العمل الإضافية لمنع المتاعب القانونية والانتهاكات الأمنية

قيود GoCo

التخصيص المحدود للتقارير

ينطوي تكوين سياسات PTO المعقدة أو ميزات محددة على منحنى تعليمي

تسعير GoCo

يبدأ من 5$/موظف شهرياً

تقييمات ومراجعات GoCo

G2: 4.6/5 (أكثر من 307 تقييمات)

4.6/5 (أكثر من 307 تقييمات) Capterra: 4.6/5 (106+ تقييمات)

9. داي أوف

DayOff هي أداة خفيفة وسهلة الاستخدام تساعد مديري الموارد البشرية وقادة الفرق على تتبع الإجازات والعطلات.

وهي معروفة بقدرتها على الموازنة التلقائية لضبط أرصدة الإجازات وتحديثها تلقائيًا في الوقت الفعلي.

يتوفر الحل كتطبيق للهاتف المحمول، بحيث يمكنك إرسال طلبات الإجازات أو إدارتها في أي وقت وفي أي مكان.

عبر داي أوف

DayOff أفضل ميزات #### DayOff

تتبع إجازات الفريق وإجازات الفريق وإجازات العمل الإضافية بمعدل فعال من حيث التكلفة، مما يوفر الموارد ويحسن تخصيص الميزانية

تخصيص النظام ليناسب أنواع الأعمال المختلفة وضمان قابلية التكيف والتوافق مع متطلبات الصناعة المحددة

تخصيص سياسات الفريق وأيام العمل مع خيارات مرنة، مما يعزز رضا الموظفين وإنتاجيتهم

توليد تفاصيل وفعالية أدوات إعداد التقارير والمقاييس، مما يوفر رؤى قيمة حول أداء الفريق

قيود اليوم الواحد

مواطن الخلل في وظائف تطبيق الهاتف المحمول

صعوبات في جدولة الإجازات

تسعير #### تسعير DayOff

مجاني للأبد: مثالي للسياسة الواحدة والفريق والموقع

مثالي للسياسة الواحدة والفريق والموقع المزايا: 1 دولار لكل موظف/شهرياً

تقييمات ومراجعات DayOff

G2: 0/5 (10 تقييمات)

0/5 (10 تقييمات) Capterra: 4.7/5 (99+ تقييمات)

10. زوهو بيبول

يحتوي Zoho People على مخطط إجازات ديناميكي يمثل بصريًا مدى توفر الفريق. يستخدم المديرون هذه الميزة لضمان التغطية المثلى للقوى العاملة وتقليل تعارض الجداول الزمنية.

وهو يلبي احتياجات الشركات من مختلف الأحجام والجنسيات. يوفر دعمًا لعشر لغات مهمة وتنسيقات قابلة للتخصيص.

عبر زوهو

أفضل ميزات Zoho People

تخصيص سياسات الإجازات وتنسيقات الطلبات لتناسب المتطلبات المختلفة

تعزيز التبني والوصول السلس مع دعم متعدد اللغات

استخدام بوابة الخدمة الذاتية لتسريع تقديم طلبات الإجازات وتتبعها

أتمتة عمليات سير العمل لتبسيط عمليات تقديم طلبات الإجازات والموافقات والإشعارات

التكامل مع أنظمة كشوف المرتبات الحالية لتعزيز الكفاءة التشغيلية

قيود Zoho People

حد واجهة برمجة التطبيقات 200 سجل لكل طلب

تحديات التكامل مع الحزمة التقنية الحالية

تسعير Zoho People

مجانًا: مجانًا لخمسة مستخدمين

مجانًا لخمسة مستخدمين الموارد البشرية الأساسية: 0.83 دولار/موظف/شهريًا يتم احتسابها سنويًا أو دولار واحد إذا كانت الفواتير شهرية

0.83 دولار/موظف/شهريًا يتم احتسابها سنويًا أو دولار واحد إذا كانت الفواتير شهرية احترافي: 1.66 دولار أمريكي/موظف/شهريًا يتم احتسابها سنويًا أو 2 دولار أمريكي إذا كانت الفواتير شهرية

1.66 دولار أمريكي/موظف/شهريًا يتم احتسابها سنويًا أو 2 دولار أمريكي إذا كانت الفواتير شهرية القسط: 2.5 دولار/موظف/شهرياً يتم احتسابها سنوياً أو 3 دولارات إذا كانت الفاتورة شهرية

2.5 دولار/موظف/شهرياً يتم احتسابها سنوياً أو 3 دولارات إذا كانت الفاتورة شهرية المؤسسات: 4.16 دولار/موظف/شهرياً تُدفع سنوياً أو 5 دولارات إذا كانت الفاتورة شهرية

تقييمات ومراجعات Zoho People

G2: 4.4/5 (أكثر من 304 تقييمات)

4.4/5 (أكثر من 304 تقييمات) Capterra: 4.3/5 (241+ تقييم)

## اختر برنامج إدارة PTO المناسب لفريقك

إجازة الموظف المدفوعة الأجر أمر بالغ الأهمية لـ مشاركة القوى العاملة . لذا، ركز على مواءمة برنامج تتبع الإجازات مدفوعة الأجر مع احتياجات فريقك الفريدة لتتبع الإجازات مدفوعة الأجر.

اختبر الحلول المحتملة من خلال التجارب المجانية، وتأكد من اندماجها بسلاسة في إدارة المشروع سير العمل

يُثبت ClickUp نفسه كبرنامج شامل لتتبع إجازات الموظفين. يمكنك الاستفادة من ميزات ClickUp لإدارة جميع وظائف الموارد البشرية والمهام اليومية

من خلال القوالب القابلة للتخصيص، يمكنك تخصيص ميزات ClickUp لتتناسب مع احتياجاتك الفريدة لتتبع الإجازات المهنية. تسمح هذه المرونة بإنشاء حلول مخصصة تتوافق بدقة مع سياسات الإجازات الخاصة بك.

علاوةً على ذلك، يتميز ClickUp بالفعالية من حيث التكلفة ويستخدم الأتمتة المبتكرة لتوفير وقت فرق الموارد البشرية الثمين. اشترك في ClickUp اليوم وابدأ في إنشاء عمليات الموارد البشرية التي تضع موظفيك في المقام الأول. 🏆