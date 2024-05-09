الدليل الشامل لإتقان إدارة الجداول الزمنية

أين يذهب الوقت خلال يوم العمل؟ يسأل الكثير منا هذا السؤال أثناء أداء مهامنا. ولكن هناك طريقة لتتبع وقتك وتسخيره لتحقيق أقصى قدر من الإنتاجية.

إنها تسمى إدارة الجداول الزمنية.

فهي تساعد على تتبع الوقت الذي قضيته أنت وفريقك في العمل على المشاريع والمهام. فهو يتيح تتبع النفقات، ويقوم بتتبع الحضور، ويسمح لك بتحديد الساعات القابلة للفوترة وغير القابلة للفوترة، ويعزز الإنتاجية.

يستكشف هذا الدليل أساسيات إدارة الجداول الزمنية، وفوائدها، والتحديات الشائعة، وأفضل حالات الاستخدام في إدارة المشاريع، واستراتيجيات تنفيذها في مؤسستك.

ما هي إدارة الجداول الزمنية؟

إدارة الجداول الزمنية هي عملية تتبع وإدارة الوقت المستغرق في المهام أو المشاريع أو الأنشطة المختلفة. وتتضمن استخدام الجداول الزمنية، وهي عبارة عن مستندات أو أدوات رقمية تُستخدم لتسجيل ساعات عمل الموظفين.

اعتمادًا على الجداول الزمنية أو برنامج تتبع الوقت الذي تستخدمه، بصرف النظر عن إدخالات الوقت، يسجل الجدول الزمني أيضًا تفاصيل مثل رموز المشروع وميزانيات المشاريع وأوصاف المهام وكشوف رواتب الموظفين وغيرها من المعلومات ذات الصلة.

في وقت سابق، كانت تُستخدم الجداول الزمنية اليدوية لتتبع الوقت. ومع ذلك، مع التقدم في التكنولوجيا، أصبحت الجداول الزمنية الجاهزة للاستخدام قوالب الجداول الزمنية وجداول البيانات وبرامج الجداول الزمنية أكثر شيوعًا. غالبًا ما تتضمن برامج إدارة المشاريع أيضًا تطبيقًا للجداول الزمنية.

برامج الجداول الزمنية لها الكثير من الفوائد. فهي تتيح لك تتبع الجداول الزمنية لأعضاء فريقك والموافقة عليها، والمساعدة في إدارة عملية كشوف المرتبات، بل وإعطاء رؤى لتحسين الإنتاجية.

## فوائد استخدام الجداول الزمنية لإدارة الموظفين

كما ذكرنا من قبل، هناك العديد من الفوائد لاستخدام الجداول الزمنية لإدارة موظفيك. دعنا نستكشفها.

تتبع الوقت بدقة

على عكس طرق تتبع الوقت اليدوية، والتي تكون عرضة للأخطاء بشكل كبير، فإن الجداول الزمنية الرقمية تتيح تتبع الوقت بدقة. فهي توفر طريقة منهجية لتسجيل الوقت المنقضي في المهام أو المشاريع المختلفة.

إذا كنت مؤسسة صغيرة أو موظفاً مستقلاً, برنامج تتبع الوقت للشركات الصغيرة يضمن تتبع وقت فريقك بدقة. يساعد ذلك أيضًا في مكافأة الموظفين المجتهدين، ودعم غير القادرين على إكمال ساعات عملهم، وضمان سير الشركات على المسار الصحيح لتحقيق أهدافها.

إدارة المشاريع

تتمتع الجداول الزمنية اليومية أيضًا بفائدة كبيرة لـ إدارة وقت المشروع . فهي تساعدك على تتبع ساعات المشروع وتحديد التكاليف المرتبطة بها بشكل كامل. يمكنك استخدام المعلومات لاتخاذ القرارات المتعلقة بالجداول الزمنية للمشروع، وتخصيص الموارد، وتحديد أولويات المهام.

والأكثر من ذلك، فهي تساعدك على تحديد مهارات الموظفين، وتحديد المجالات التي يحتاجون فيها إلى التوجيه والتدريب، و قياس الكفاءة الإجمالية للمشروع، و توزيع عبء العمل بشكل صحيح بين الفرق.

مع توفر المعلومات اللازمة فيما يتعلق بالوقت المستغرق في المشاريع، يمكنك أيضًا مراقبة التقدم المحرز والتنبؤ بالتأخيرات وتحسين العمليات وتقدير التكاليف المتوقعة.

خفض التكاليف

تتمثل إحدى أهم فوائد أداة إدارة الجداول الزمنية في أنه يمكنك التنبؤ بمتطلبات المشروع، بما في ذلك التكاليف والميزانية. يمكنك تحديد طرق تحسين الإنتاجية وتقليل تكاليف الوقت الإضافي.

كما تتيح لك أيضًا التحكم في تكاليف العمالة وإدارة العمل الإضافي وتحسين مستويات التوظيف بناءً على عبء العمل الفعلي.

فواتير دقيقة وآلية للعميل

إذا كنت استشاريًا أو شركة تتقاضى رسومًا من العملاء بناءً على الوقت, برنامج فوترة الوقت يمكن أن يساعدك على تتبع ساعاتك القابلة للفوترة وتحصيل رسوم من العملاء بدقة.

كما أنها تساعدك على إدارة مشروعك بكفاءة. علاوةً على ذلك، تقوم برامج تتبع الوقت أيضًا بأتمتة فواتير العميل وإعداد الفواتير، لذا لا داعي للقلق بشأن تتبع النفقات يدويًا. سيتكفل البرنامج بذلك.

تخصيص الموارد

إن تتبع ساعات العمل الخاصة بك وبفريقك مفيد أيضاً عند تخصيص الموارد للمشاريع أو المهام الجديدة. يمكنك التحقق من كيفية قضاء الموظفين وقتهم في المشاريع المختلفة وتحديد الموظفين الذين لا يتم استخدامهم بشكل كافٍ أو يعملون فوق طاقتهم.

يمكنك بعد ذلك تحسين الاستفادة من القوى العاملة عن طريق إعادة توزيع المهام وتعديل مهام المشروع و موازنة عبء العمل. علاوة على ذلك، يمكنك أيضًا التنبؤ بالاحتياجات من الموارد باستخدام البيانات والاتجاهات التاريخية. ستساعدك هذه البيانات على التخطيط لفترات ذروة عبء العمل وتوقع الاحتياجات المستقبلية من الموارد.

تحسين الإنتاجية

أفضل فائدة للجداول الزمنية للموظفين هي قدرتها على المساعدة في تحسين الإنتاجية. ولكن كيف ستفعل ذلك بالضبط؟ تأتي معظم برامج تتبع الوقت مع مراقبة وتتبع الموظفين في الوقت الفعلي. لذا، يمكنك الحصول على فهم لكيفية قضاء موظفيك لوقتهم.

يمكن لبيانات الجداول الزمنية أن تكشف عن أنماط هدر الوقت، مثل الاجتماعات المفرطة أو المهام غير الضرورية أو المشتتات. يمكنك تقليل هدر الوقت هذا وتبسيط العمليات البطيئة وغير الفعالة وغير ذلك.

علاوةً على ذلك، فإن تتبع الوقت يجعل موظفيك أكثر وعيًا بمكان تحسين إدارة الوقت وترتيب أولويات المهام بفعالية.

تحديات الجداول الزمنية الشائعة

مع الفوائد العديدة للجداول الزمنية، قد يبدو أنه لا توجد سلبيات لهذه العملية. ومع ذلك، تطرح الجداول الزمنية أيضًا بعض التحديات التي يجب معالجتها. دعنا نستكشف هذه التحديات ونرى كيف يمكنك التعامل معها.

عدم دقة إدخال البيانات

التحدي الأول وربما الأكثر وضوحًا في الجداول الزمنية هو عدم دقة إدخال البيانات. تخيل أنك تذهب إلى العمل بقائمة مهام طويلة تشغل بالك وتثقل كاهلك، لتدرك أن لديك الآن مهمة إضافية تتمثل في تسجيل كل مهمة ومشروع والساعات المرتبطة بها بدقة في نظام الجداول الزمنية.

يمكن أن يصبح هذا بسرعة مصدر إحباط للموظفين. من مجرد النسيان البسيط إلى الأخطاء غير المقصودة في تسجيل الوقت، هناك العديد من الطرق التي يمكن أن تتسلل من خلالها الأخطاء إلى بيانات الجداول الزمنية. قد يؤدي ذلك إلى عدم دقة كشوف المرتبات، وانخفاض الإنتاجية، وانعدام المساءلة، وفي بعض الحالات، حتى مشاكل الامتثال.

كيف يمكن مواجهة هذا التحدي؟

استخدام طريقة بديهية قوالب تسجيل الوقت أو البرامج التي تمكنك من وضع قواعد، أو تقديم جداول زمنية يسهل الوصول إليها، أو توفير تتبع آلي للساعات. ترسل العديد من الأدوات أيضًا إشعارات تلقائية لتذكير الموظفين بملء جداولهم الزمنية.

يمكنك تتبع الوقت وتعيين التقديرات وإضافة الملاحظات بسهولة من خلال ClickUp Project Tracking Time Tracking

### مقاومة التغيير

التغييرات مخيفة بطبيعة الحال لأنها تدفعنا خارج مناطق راحتنا.

لذلك، قد يواجه إدخال نظام الجداول الزمنية مقاومة من الموظفين الذين اعتادوا على الأساليب الحالية. قد يكون الخوف من المجهول والمخاوف المتعلقة بالخصوصية والخوف من الإدارة التفصيلية من أسباب هذه المقاومة.

على سبيل المثال، إذا كنت تقوم بالتبديل من الجداول الزمنية اليدوية إلى تتبع الوقت في Excel أو برنامج تتبع الوقت، قد يكون هناك بعض التراجع من الفريق.

كيف يمكن مواجهة هذا التحدي؟

قم بإيصال فوائد هذا التغيير بوضوح إلى فريقك وامنحهم متسعاً من الوقت لتقبله. قم بتوفير التدريب والإجابة عن أي أسئلة قد تطرأ في هذه العملية.

احتياجات تتبع الوقت المعقدة

كما أن المشاريع ذات المهام أو المراحل أو رموز فوترة العميل المتعددة تعقد أيضًا إدارة الجداول الزمنية. علاوة على ذلك، عندما يعمل موظفوك على مهام متعددة، يصبح تتبع ساعات عملهم أكثر صعوبة. قد يكون لكل مهمة معدلات أجور مختلفة أو سياسات منفصلة

هذا الأمر يمثل تحديًا للموظفين، كما يواجه المديرون أيضًا مشكلة في مراجعة كل إدخال. هناك مشكلة أخرى مهمة وهي أنك قد لا تحصل حتى على نظرة عامة على الجداول الزمنية لجميع الموظفين.

كيف يمكن مواجهة هذا التحدي؟

أفضل طريقة للتعامل مع هذا التحدي هي استخدام برنامج يوفر رؤية في الوقت الفعلي ويسمح لك بتعيين وظائف ومهام متعددة لكل موظف. ClickUp Dashboards هي الخيار الأمثل - فهي توفر رؤية في الوقت الفعلي لتقدم المشروع، مما يتيح لك معرفة المهام الموكلة إلى من وحالتها الحالية. يمكنك تخصيص لوحات المعلومات لعرض المعلومات الأكثر صلة باحتياجاتك، مما يضمن بقاء الجميع على نفس الصفحة.

احصل على رؤية في الوقت الفعلي والحالة الحالية لجميع مهامك المعينة

علاوة على ذلك، يمكنك الاستفادة من ميزات التخصيص التلقائي للوقت والحساب وإعداد التقارير لتقليل عبء العمل وإنشاء تقارير دقيقة.

العمل المرن والعمل عن بُعد

إذا كان لديك قوة عاملة عالمية بساعات عمل وسياسات مختلفة، وعاملون عن بُعد، وجداول زمنية مرنة، يصبح تتبع الوقت أمرًا صعبًا. يمكن أن تؤدي إدارة نوبات العمل والمواقع والسياسات المتعددة إلى تعقيد أنظمة تتبع الوقت لديك.

كيف تتعامل مع هذا التحدي؟

استخدم السحابة برنامج تتبع الوقت التي توفر تخصيصًا ومرونة عالية. ابحث عن البرامج التي توفر جداول عمل قابلة للتخصيص، والتذكيرات الآلية، وتحديد الموقع الجغرافي، وتتبع نظام تحديد المواقع العالمي (GPS).

## متى تستخدم إدارة الجداول الزمنية

تكون إدارة الجداول الزمنية مفيدة للغاية عند استخدامها في الظروف والمواقف المناسبة. فيما يلي بعض السيناريوهات التي تكون فيها الجداول الزمنية مفيدة.

إدارة المشاريع

تعد الجداول الزمنية مفيدة بشكل خاص للشركات التي تتقاضى رسومًا على أساس الوقت. نظرًا لأنك تفرض رسومًا على عملائك بناءً على الوقت الذي قضاه موظفوك، يمكنك استخدام الجداول الزمنية لتتبع الوقت بدقة.

إذا كنت تفكر، لماذا لا تقوم بتبسيط الأمور واستخدام جدول بيانات إدارة المشاريع بدلاً من ذلك؟ هذه فكرة صائبة. ومع ذلك، هناك عيوب متعددة لاستخدام جداول البيانات.

العيب الأكبر هو أنك عالق في تتبع الوقت يدوياً. بالتأكيد، يمكنك تطبيق بعض الصيغ، لكنها لن تضاهي ما يمكن أن تقدمه أداة تتبع الوقت مثل ClickUp.

تتبع وقتك بناءً على المشاريع والمهام باستخدام ClickUp

ClickUp هو برنامج لإدارة المشاريعيقدم مجموعة من الميزات التي يمكنك الاستفادة منها لتتبع الوقت بكفاءة. تتبع وقت المشروع في ClickUp ميزات تضمن لك القيام بما يلي:

تتبع الوقت من أي جهاز، بما في ذلك سطح المكتب والجوال ومتصفح الويب

ربط الوقت المتتبع بالمهام التي تعمل عليها

الانتقال بين المهام باستخدام مؤقِّت ClickUp العام

إضافة ملاحظات إلى إدخالات وقتك لإضافة سياق حول ما تعمل عليه

حدد الوقت كساعات قابلة للفوترة لتحديد إدخالات الوقت التي يجب تضمينها في الفاتورة

تصفية الوقت المتعقب حسب التاريخ والأولوية والحالة وما إلى ذلك.

تعديل الوقت المتعقب يدويًا في حالة وجود أي أخطاء

إضافة تصنيفات لتصنيف الوقت المستغرق بشكل أفضل

تحديد الاختناقات عن طريق فرز مهامك حسب الوقت المستغرق

الاطلاع على إجمالي الوقت الذي قضيته في المهام

قم بتوزيع العمل بين فرقك من خلال تحديد الجداول الزمنية وتقسيم تقديرات الوقت باستخدام ClickUp Time Estimates

إضافة تقديرات الوقت لكل مهمة

احصل على نظرة عامة على تتبع وقت فريقك للتحقق مما إذا كنت قد وصلت إلى أهدافك الزمنية المقدرة

إنشاء جداول زمنية وتخصيصها بناءً على احتياجاتك

استفد من الجداول الزمنية المجانية المبنية مسبقًا قوالب جدول المشروع لتخطيط جميع جوانب مشاريعك

### التنبؤ وتخصيص الموارد

إذا كنت تريد التنبؤ بمتطلبات الموارد، فما أفضل من البيانات التاريخية للقيام بذلك؟ يمكنك تحليل بيانات الجداول الزمنية لـ تحديد الأنماط والاتجاهات والتقلبات في استخدام الموارد بمرور الوقت.

قم بتحليل البيانات من المشاريع السابقة المماثلة لتحديد فترات ذروة عبء العمل والتغيرات الموسمية والمهارات أو الخبرات التي يزداد الطلب عليها. استنادًا إلى ذلك، يمكنك التنبؤ بالاحتياجات من الموارد للمشاريع القادمة و تحديد مستويات التوظيف ومتطلبات المهارات.

كما تساعد بيانات الجداول الزمنية أيضًا في تحديد المهام التي تتطلب خبرات محددة وما إذا كانت لديك المواهب اللازمة المتاحة لتلبية تلك الاحتياجات. لذلك، يمكنك العمل على سد فجوة المهارات من خلال توظيف أو تدريب الأشخاص.

نصيحة للمحترفين: احصل على السبق في تخصيص الموارد من خلال قالب تخصيص الموارد ClickUp .

استخدم قالب تخصيص الموارد الخاص بـ ClickUp لتتبع المواد والقوى العاملة وما شابه ذلك لكل مشروع.

باستخدام هذا القالب، يمكنك:

تصور توافر الموارد في الوقت الفعلي

تحسين الاستفادة المثلى من الأشخاص والمواد

تخصيص الموارد بكفاءة للمشاريع والمهام بكفاءة

يساعد القالب على تحسين قرارات تخصيص الموارد وتعزيز سرعة اتخاذ القرار. يمكنك استخدام مجموعة متنوعة من طرق العرض لتقسيم المعلومات حسب المشروع والعميل وما إلى ذلك.

### تحسين الإنتاجية والادخار

هل تواجه مشكلات في الإنتاجية في مؤسستك؟ قد تكون الجداول الزمنية هي الحل.

الجداول الزمنية لا تتعلق فقط بتتبع الساعات؛ بل تتعلق بتحسين كل دقيقة من وقت فريقك إلى أقصى حد ممكن. وإليك الطريقة:

توفر الجداول الزمنية رؤية واضحة لوقت الموظفين وتساعد في تحديد المجالات التي يمكن إجراء تحسينات فيها

تساعدك إدخالات الوقت الموسومة على تحليل مقدار وقت فريقك الذي يذهب إلى الأعمال والأنشطة غير القابلة للفوترة

يمكنك تحديد الأنشطة التي تستغرق وقتًا أطول من المتوقع أو التي لا يتم استخدام الموارد فيها بشكل كافٍ

بناءً على هذه المعلومات، يمكنك اتخاذ خطوات لتوفير الوقت. على سبيل المثال، إذا لاحظت أن فريقك يقضي الكثير من الوقت في الاجتماعات، فقد يشير ذلك إلى أنك بحاجة إلى إعادة التفكير في استراتيجيات الاجتماعات الخاصة بك. تحقق من الاجتماعات الضرورية حقًا والاجتماعات التي يمكن أن تتحول بسهولة إلى بريد إلكتروني.

نصيحة احترافية: استخدم انقر فوق الدماغ لتلخيص المستندات الطويلة أو ملاحظات الاجتماعات أو الدردشات في دقائق - وفر الوقت وكن أكثر إنتاجية!

استخدم ClickUp Brain لتلخيص ملاحظاتك في غضون ثوانٍ

## كيفية تطبيق نظام إدارة الجداول الزمنية؟

هل أنت مقتنع بأن مؤسستك تحتاج إلى نظام إدارة الجداول الزمنية الخاص بها؟ أنت على الطريق الصحيح!

إليك كيفية تنفيذ أداة قوية لإدارة الجداول الزمنية والارتقاء بإنتاجيتك إلى المستوى التالي:

تقييم المتطلبات

ما هو أول شيء تتحقق منه عند تنفيذ عملية أو نظام جديد؟ متطلباتك! الأمر نفسه ينطبق على نظام إدارة الجداول الزمنية. الخطوة الأولى هي تقييم متطلباتك.

ضع في اعتبارك عوامل مثل

عدد الموظفين، وأنواع المشاريع، وطرق إعداد الفواتير، ومتطلبات الامتثال، والتكامل مع الأنظمة الأخرى.

مدى رغبتك في تتبع وقتك. أنت لا تريد أن تبدو وكأنك تدير موظفيك بشكل دقيق، ولكنك لا تريد أيضًا أن تكون النتائج غامضة للغاية.

لذلك، إذا كنت تحتاج فقط إلى معلومات حول مقدار الوقت الذي تقضيه في مشاريع محددة، ففكر في تتبع الوقت على مستوى المشروع. ومع ذلك، لمعرفة الوقت الذي تقضيه في كل إنجاز أو مهمة، فكر في تتبع الوقت على مستوى المهمة.

اختر نظامًا

الآن بعد أن عرفت متطلباتك، حان الوقت لاختيار نظام. قم بالبحث وتقييم خيارات برامج الجداول الزمنية التي تتوافق مع ميزانيتك واحتياجاتك. ومع ذلك، هناك بعض الميزات التي يجب أن يتمتع بها برنامجك. وتشمل هذه الميزات الجداول الزمنية القابلة للتخصيص، وإمكانيات إعداد التقارير، وإمكانية الوصول عبر الهاتف المحمول، والتكامل مع الأنظمة الضرورية الأخرى. ClickUp الجداول الزمنية كل هذه الميزات وأكثر. فهي تتيح لك عرض وتتبع ومراجعة المهام التي تم تتبعها زمنياً.

عرض الوقت وتتبعه ومراجعته باستخدام ClickUp Timesheets

يقدم ClickUp أيضًا بعض الميزات الرائعة لأعضاء الفريق الفردي. فهو يتيح لك تثبيت جداولك الزمنية على الشريط الجانبي للوصول السريع. يمكنك إضافة سعة عملك اليومية والأسبوعية.

علاوةً على ذلك، يمكنك تصفية الجدول الزمني بناءً على العلامات والفواتير والوقت المتتبع. يمكنك حتى رؤية الوقت الذي تم تتبعه على سعتك ليوم محدد.

يمكن للمديرين استخدام علامة التبويب "جميع الجداول الزمنية" لعرض الوقت لجميع أعضاء فريقهم وتصفيته بناءً على الفواتير والعلامات. يمكنك أيضًا الاطلاع على الجداول الزمنية لأعضاء فريق معين.

نصيحة احترافية: إذا كنت قد بدأت للتو في استخدام الجداول الزمنية، نوصي باستخدام قالب الجدول الزمني للخدمات .

استخدم نموذج الجدول الزمني للخدمات لتتبع ساعات العمل

سيسمح لك هذا القالب بتتبع ساعات العمل أسبوعيًا. يمكنك قياس استخدام الموارد عبر مختلف المشاريع واستخدام الرسوم البيانية لتصور تقدمك. يمكنك حتى استخدامه لتتبع التكاليف وتحصيل المدفوعات!

يأتي القالب مع حقول وحالات مخصصة، بحيث يمكنك تخصيصه لتلبية احتياجاتك. هل تريد المزيد؟ استخدم القالب لإنشاء فواتير للعملاء تلقائياً باستخدام ClickUp Automation.

التواصل مع الموظفين

من الضروري إبقاء أعضاء فريقك على اطلاع دائم على المستجدات لنجاح نظام إدارة الجداول الزمنية الجديد. يمكن أن يؤدي تتبع الوقت إلى الشعور بسرعة بأنك تحاول التحكم في موظفيك. لذلك، قم بتوضيح الهدف من تطبيق الجداول الزمنية بوضوح. من الضروري معالجة أي شكوك ومخاوف قبل أن تتحول إلى سوء فهم.

أخبرهم بالفوائد العديدة للجداول الزمنية. اشرح لهم كيف يمكن أن تساعد في تتبع التكاليف، وتقدير الاحتياجات، والمساعدة في موازنة أعباء العمل، وتمكين معالجة كشوف المرتبات بشكل أفضل.

علاوة على ذلك، قم بتدريب موظفيك على استخدام النظام بفعالية. حدد سياسات واضحة للتقديم، وسير عمل الموافقة، وإرشادات تتبع الوقت، والامتثال لقوانين العمل.

رصد وتقييم

بمجرد وضع نظامك في مكانه وعمله، راقب استخدامه وفعاليته باستمرار. يمكنك تتبع المقاييس مثل معدلات تقديم الجداول الزمنية، ودقة تتبع الوقت، والامتثال للسياسات، ورضا المستخدم بشكل عام.

ستساعدك هذه البيانات على تحديد مجالات التحسين والتحسين. يمكنك أيضًا الحصول على تعليقات من الموظفين ومراجعة متطلباتك واحتياجاتك المتغيرة لتبسيط النظام.

## تسخير قوة الجداول الزمنية لتحقيق النجاح

من تتبع ساعات العمل إلى تحسين سير العمل، تلعب الجداول الزمنية دورًا حاسمًا في تعزيز الإنتاجية وتوفير الوقت. الجداول الزمنية الصحيحة قوالب الجداول الزمنية وأدوات تتبع الوقت هي أكثر من مجرد وسيلة لتتبع الوقت؛ فهي تساعد في تقدير التكاليف ومتطلبات الموارد، وأتمتة عمليات إعداد الفواتير، وتمكين إدارة أكثر سلاسة للمشروع.

وبفضل الرؤية الواضحة في تخصيص الوقت والمساءلة عن الإنتاجية والرؤى اللازمة للتحسين المستمر، تمكّنك الجداول الزمنية من العمل بذكاء وليس بجهد أكبر.

ClickUp هي أداة لإدارة المشاريع مع إمكانات ممتازة لتتبع الوقت تمنحك تحكماً كاملاً في وقتك وتمكنك أنت وفريقك من أن تصبحوا أكثر إنتاجية وكفاءة. اشترك مجاناً اليوم!